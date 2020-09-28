DevOps ve Agile: Kapsamlı Kılavuz (2025)

*DevOps ve Agile arasındaki farkları merak mı ediyorsunuz?

Agile ve DevOps, yazılım geliştirme dünyasının süper kahramanlarıdır.

Ancak, tıpkı X-men ve Avengers gibi, her ikisinin de kendine özgü dünyaları vardır.

Agile, geliştirici-paydaş dünyasıyla ilgilenirken, DevOps geliştirici-operasyon dünyasına odaklanır.

Bu makalede, her ikisini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz ve yaklaşım, insanlar, faydalar ve daha fazlası açısından nasıl farklı olduklarını göreceğiz. Ayrıca, her iki yöntemi de kullanabilen bir proje yönetimi aracını da öne çıkaracağız.

Hadi başlayalım!

DevOps nedir?

DevOps, yazılım geliştirme ekibi ile operasyon ekibi arasındaki uçurumu kapatmaya odaklanan bir yazılım geliştirme metodolojisidir.

DevOps yöntemi, her iki takım arasındaki boşluğu şu şekilde doldurur..

İşbirliği : geliştirme ve operasyon takımları birbirleriyle işbirliği yapar

Süreç otomasyonu : mümkün olduğunca çok sayıda süreci otomatikleştirin

Sürekli test : her iki takım da her küçük artışı sürekli olarak test eder

Sürekli entegrasyon : yazılım, daha hızlı entegrasyon için daha küçük parçalar halinde geliştirilir

Sürekli dağıtım : test aşamasını geçen kodlar otomatik olarak dağıtılır

Sürekli izleme : operasyon takımı, her bir artışın dağıtımını izler

Sürekli yazılım teslimi: kod değişiklikleri sürekli olarak oluşturulur ve test edilir, böylece istediğiniz zaman yayınlanabilir

Ama sadece Avengers'ın ne kadar havalı olduğunu bilmek istemiyorsunuz, değil mi?

Onları iş başında görmek istiyorsunuz!

Öyleyse DevOps'un nasıl işlediğine bir göz atalım...

Geleneksel olarak, yazılım geliştirme takımınız geliştirme sürecinde haftalarca veya aylarca çalışır ve bu süreç tamamlandığında ürün operasyon takımına devredilir.

Artık operasyon ekibinin uzun bir işi var: bu devasa kod parçalarını yönetmek, izlemek ve dağıtmak.

Bu durum operasyon takımını zorlayabilirken, yazılım dağıtımı da uzun zaman alabilir. Kullanıcılarınız beklemeyi sevmez ve onları kızdırmak istemezsiniz: özellikle Bruce Banner gibi biri varsa!

Bunun yerine, DevOps kültürü sürekli entegrasyona odaklanır.

Geliştirme takımı yeni kodları daha küçük parçalar halinde yazar, test eder ve operasyon takımına iletir. Operasyon takımı daha sonra kodları daha ayrıntılı olarak test eder, entegre eder ve dağıtır.

Ancak, bu, geliştirme ve operasyon takımlarınız arasında güçlü bir işbirliği gerektirir.

Tüm bunları ele almak için DevOps, sorunsuz işbirliği ve otomasyonu kolaylaştırmak için belirli araçlar ve altyapı kullanır.

Etkileyici, değil mi?

Şimdi Agile'ın ne olduğunu inceleyelim!

Agile nedir?

Agile, tüm projeyi 2-4 hafta süren daha kısa geliştirme döngülerine (sprint olarak bilinir) bölmenizi sağlayan bir yazılım geliştirme metodolojisidir.

Avantajları nelerdir?

Agile yöntemi, Waterfall modeli gibi geleneksel proje yönetimi yöntemlerine göre önemli bir gelişmedir.

Şelale metodolojisinde, müşterileri ancak ürünün geliştirilmesinden aylar sonra sürece dahil edersiniz. Ve eğer müşteriler üründen memnun kalmazlarsa, geliştirme sürecini baştan başlatmanız gerekir!

Agile, sürekli iyileştirmeye odaklanır.

Agile ile, her sprintten sonra çalışan yazılımın bir sürümünü müşterinize sunarsınız. Müşterilerinizden geri bildirim aldıktan sonra, bunları bir sonraki döngüye dahil edebilirsiniz.

Agile sürecini daha iyi anlamak için bir örnek verelim:

Diyelim ki yazılım mühendisliği takımınız bir iOS uygulaması geliştiriyor.

Geleneksel şelale yaklaşımını kullanıyorsanız, ofis içi veya uzaktaki takımınızın uygulamayı geliştirmesi ve test etmesi bir yıl sürebilir.

Ancak, ürünü nihayet piyasaya sürdükten sonra, müşterilerinizin takımınızın dört ay boyunca mükemmelleştirmek için uğraştığı bir özelliği beğenmeyebilir.

Ancak Agile metodolojisi ile işler farklı olur.

Her sprintin (sadece 2-4 hafta sürer) sonunda, müşterinizden en son artışınızla ilgili geri bildirim alırsınız. Bu şekilde, kötü bir fikri geliştirmeye zaman ve para harcamadan çöpe atabilirsiniz.

En iyi yanı ise, müşterilerinizin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyan yazılımlar geliştirebilirsiniz!

*Agile oldukça güçlü bir metodoloji gibi görünüyor, değil mi?

Peki, DevOps yöntemi ile karşılaştırıldığında nasıl bir fark var?

DevOps ve Agile: Aralarındaki Farklar Nelerdir?

X-men ve Avengers'ın ortak bir hedefi var: dünyayı kurtarmak.

Ancak, her ikisinin de kendine özgü bir çalışma tarzı vardır.

DevOps ve Agile'ın hedefi de aynıdır: iş verimliliğini artırmak.

Ancak, tıpkı X-men ve Avengers gibi, onların dünyaları da biraz farklıdır.

Şimdi bu farklılıklara daha yakından bakalım:

1. Yaklaşımdaki farklar

Agile ve DevOps farklı yazılım geliştirme yaklaşımları kullanır:

A. Agile yaklaşımı

Agile yaklaşımı, yinelemeli bir geri bildirim süreci kullanarak müşteriler ile Agile geliştirme takımı arasındaki uçurumu kapatmaya odaklanır. Kısacası, Agile süreci müşterileri memnun etmek için sürekli değişim yaklaşımını benimser.

B. DevOps yaklaşımı

DevOps yaklaşımı, süreci otomatik ve sürekli hale getirerek yazılım geliştirme takımı ile operasyon takımı arasındaki uçurumu kapatır. Örneğin, test otomasyonu, sürekli dağıtım, sürekli entegrasyon ve sürekli test gibi birçok yöntemi bir araya getirir.

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Not: DevOps metodolojisinden farklı olarak, Agile'ın Agile Manifesto adlı bir kılavuz belgesi vardır. Bu belge, Agile yazılım geliştirme yönteminin değerlerini ve ilkelerini özetler.

2. Takımdaki farklılıklar

Hem X-men hem de Avengers, farklı beceri setlerine sahip üyelerden oluşan takımlara sahiptir.

Benzer şekilde, DevOps ve Agile'da da farklı beceri setlerine ve boyutlara sahip takım üyeleri bulunur.

A. Agile takım

Agile metodolojisinde takımlar her zaman küçük ve işlevler arasıdır. Bu nedenle, Agile takımları genellikle yazılım geliştirme yaşam döngüsünün her bölümünü anlayabilen tam yığın geliştiricileri tercih eder.

Takımı yönlendirmek için bir proje yöneticisi, ürün sahibi veya Scrum ustası olsa da, her takım üyesinin kendi kendine yetebilmesi beklenir.

B. DevOps takımı

DevOps sürecinde genellikle birçok geliştirme ve operasyon takımı mükemmel bir işbirliği içinde çalışır. Sonuç olarak, bu süreçler çok daha büyüktür ve farklı deneyim seviyelerine sahip takım üyeleri içerir.

DevOps kültüründe, çapraz işlevselliğe odaklanmak yerine roller açıkça tanımlanmıştır.

3. Dokümantasyon farklılıkları

Dokümantasyon söz konusu olduğunda, Agile daha çok Wolverine'e, DevOps ise Nick Fury'ye benziyor.

A. Agile dokümantasyonu

Agile, dokümantasyon yerine iş sürecine daha fazla odaklanır.

Wolverine'in doğrudan aksiyona atılmak istemesi gibi!

Ancak bu, Agile'ın dokümantasyonu tamamen göz ardı ettiği anlamına gelmez; sadece arka planda kalır.

B. DevOps belgeleri

DevOps metodolojisinde, dokümantasyon Nick Fury'nin tavırları kadar önemlidir.

Operasyon ekibi artışları oluşturmadığından, artışları net bir şekilde anlamak için uygun belgelere ihtiyaç duyar.

4. Zaman dilimindeki farklar

Wolverine veya Hulk zamanı umursamayabilir, ancak zaman dilimleri yazılım şirketiniz için çok önemlidir.

A. Agile zaman çerçevesi

Agile, sprint adı verilen kısa, önceden belirlenmiş dönemlerde işler. Bu sprintler genellikle 2-4 hafta sürer.

B. DevOps zaman çerçevesi

DevOps süreci belirli bir zaman dilimine bağlı değildir, ancak daha iyi güvenilirlik için uzun vadeli bir programa odaklanır.

Wolverine Thor'un çekicini kullanmaya çalışırsa işini yapamaz, değil mi?

Adamantium pençeleriyle zaten harika.

Benzer şekilde, hem Agile hem de DevOps kendilerine uygun kendi araç setlerine sahiptir.

A. Agile aracı

Agile aracı, takım işbirliği ve proje izlemeye odaklanır.

Çoğu Agile takımı, projeleri planlamak, yönetmek ve izlemek, ayrıca takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmak için proje yönetimi yazılımı kullanır.

JARVIS gibi hepsi bir arada bir yazılım gibi!

B. DevOps aracı

DevOps, otomasyon yazılımı ve iyi bir teknik altyapıya ihtiyaç duyar. Örneğin, AWS gibi bulut bilişim teknolojisi, DevOps'u uygulamak için gerekli altyapıyı sağlayabilir.

Takım işbirliğinin yanı sıra, bir DevOps aracı, dağıtım süreçlerinde yardımcı olmak için çok sayıda otomasyon da sunar.

6. Avantaj ve dezavantajlardaki farklar

Kimse mükemmel değildir, değil mi? Thor gibi bir tanrı bile hatalar yapar.

Aynı şekilde, hem Agile hem de DevOps'un güçlü ve zayıf yönleri vardır.

A. Agile'ın artıları ve eksileri

Agile geliştirme yaklaşımının bazı avantajlarına hızlıca göz atalım:

Geliştiriciler ve paydaşlar arasındaki işbirliğini teşvik eder

Daha hızlı yazılım teslimatı sunar

Üyeler dokümantasyona daha az zaman harcar

Şimdi, Agile geliştirme sürecinin dezavantajlarını inceleyelim:

Sınırlı dokümantasyon

Kapsam genişlemesi , Agile projelerde her zaman bir sorun olabilir

B. DevOps'un artıları ve eksileri

DevOps'un etkili bir yazılım geliştirme metodolojisi olmasının nedenleri şunlardır:

Geliştiriciler ve operasyon takımı arasındaki işbirliğini teşvik eder

Uzun vadeli yaklaşım, yazılım kalitesini ve güvenilirliğini kontrol altında tutar

Yazılım geliştirme konusunda tam netlik sağlanarak kapsamın genişleme olasılığı azalır

DevOps yazılım mühendisliği metodolojisinin bazı eksikliklerine bir göz atalım:

Üyeler, dokümantasyon için ek zaman ve enerji harcamak zorundadır

Sürekli test ve sürekli dağıtım gibi yeni DevOps süreçlerine ayak uydurmak, şirketler için sürekli bir zorluk olabilir

DevOps ve Agile arasındaki tüm farkları özetleyen bir grafik aşağıda yer almaktadır:

Parametre Agile DevOps İlke Agile ilkesi, paydaşları dahil ederek projeleri hızlı bir şekilde yönetmektir DevOps ilkesi, uçtan uca mühendislik süreçlerinin yönetimi ile ilgilidir Yaklaşım Agile yaklaşımı yinelemelidir ve müşteriye ve hızlı sürümler DevOps yaklaşımı, Dev ve Ops takımları arasında işbirliğine dayalı bir yaklaşımdır Takım boyutu Agile takımlar 3-8 kişilik küçük takımlardır DevOps takımı, iki büyük takımı birbiriyle işbirliği yapmaya teşvik ettiği için bir sınırı yoktur Uygulama Agile uygulaması, küçük takımlar arasında uyum ve işbirliğini teşvik eder DevOps uygulaması, sık yazılım teslimatı için tamamen otomatikleştirilmiş sürekli entegrasyonu teşvik eder Araç Agile aracı, takım işbirliği ve ilerleme izlemeye odaklanır DevOps aracı otomasyon ve takım işbirliğine odaklanır Zaman Çizelgeleri Agile yöntemi, 2-4 hafta süren kısa sprintlere odaklanır DevOps yöntemi uzun vadeli güvenilirliğe odaklanır Kültür Agile kültürü, daha hızlı geliştirme için kendi kendini organize eden ve işlevler arası takımlarla ilgilidir DevOps kültürü, Dev ve Ops takımları arasında paylaşılan anlayış ve sorumlulukla ilgilidir

Aradaki farkları anladınız mı?

Şimdi DevOps ve Agile hakkında yaygın bir yanılgıyı açıklığa kavuşturalım:

DevOps ve Agile Birlikte Çalışabilir mi?

DevOps ve Agile her ikisi de yazılım teslim sürecini hızlandırabilen bir çerçeve sunar.

Agile yöntemi geliştirici ve müşteri dünyasında işlerken, DevOps süreci geliştirici ve operasyon dünyasında işler.

*Ama ikisini de seçebilseydiniz ne kadar harika olurdu, bir düşünün

Agile ve DevOps ile bunu yapabilirsiniz!

Müşteri geri bildirimlerini dahil etmek için Scrum ve Kanban gibi Agile yöntemlerini kullanabilirken, geliştirici ve operasyon ekibiniz arasındaki verimliliği artırmak için DevOps metodolojisini kullanabilirsiniz.

Ancak asıl zorluk şudur: Bu ikisini nasıl etkili bir şekilde uygulayabilirsiniz?

Agile ve DevOps Projeleri Nasıl Yönetilir?

Elbette, her konuda size yardımcı olacak güçlü bir yazılıma ihtiyacınız olacak.

Tony'nin takım elbisesindeki yazılım gibi!

Peki, bu araçta tam olarak neye dikkat etmelisiniz?

Agile ve DevOps, araçlarından ayrı fonksiyonlar gerektirir.

Agile süreci, yazılımınızın görevleri ve mevcut ilerlemeyi takip etmesini ve paydaşlarla iletişim kurmanıza yardımcı olmasını gerektirir.

DevOps, bulut bilişim ve otomasyon çözümleri gibi şeylere ihtiyaç duyar. Ancak her şeyden önce, DevOps araç zinciri, büyük operasyon ve geliştirme takımları arasında sorunsuz bir işbirliğini kolaylaştırmalıdır.

İdeal olarak, ihtiyacınız olan yazılım şunları yapmalıdır:

Takım üyelerinin sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasını sağlayın

Süreçleri yönetin

Süreçleri otomatikleştirin

Diğer çalışma alanı araçlarınızla iyi entegrasyon

Neyse ki, ClickUp gibi bir araç tüm bunları başarıyla yerine getiriyor!

ClickUp nedir?

ClickUp, dünyanın en yüksek puanlı Agile proje yönetimi yazılımıdır.

Aşağıdaki konularda yardıma ihtiyacınız varsa:

Agile bir takımı veya tüm DevOps takımını yönetin

Tüm Agile yazılım geliştirme projelerinizi izleyin

Scrum, Kanban ve hatta Waterfall yaklaşımını uygulayın

ClickUp hepsini halledebilir!

ClickUp'ın DevOps veya Agile metodolojisini benimsemenize nasıl yardımcı olabileceğini görelim:

Hedefler, her iş süreci için çok önemlidir.

Endişelenmeyin, hedefiniz "Thanos'u durdurmak" gibi bir şey olmayacak.

Bunu Avengers'a bıraksak daha iyi olur.

Agile hedeflerine bazı örnekler:

Açılış sayfasına zamanlayıcı özelliği ekleyin

Web sitesi yükleme hızını %10 artırın

Öte yandan, DevOps hedefleri şöyledir:

Uygulamanın yeni sürümünü 48 saat içinde dağıtın

En son canlı sürüm için kaynak kullanımını izleyin

Genellikle bir projenin birden fazla hedefi olabilir ve bunların tümünü takip etmek zor olabilir.

Tabii ki Charles Xavier değilseniz.

Peki, hedeflerinizi nasıl takip ediyorsunuz?

ClickUp'ın Hedefler özelliği ile!

Hedefler , kolayca ulaşılabilen daha küçük Hedefler olarak ayrılabilen üst düzey kapsayıcılardır. Bu, işlerin düzenli olmasını sağlarken, DevOps veya Scrum takım üyelerine başarı hissi vererek onları motive eder.

Ama hepsi bu kadar değil!

Her tamamlanan Hedef ile ClickUp, ilerleme yüzdesini gerçek zamanlı olarak otomatik olarak günceller. Bu sayede, hedefinize ne kadar yaklaştığınızı net bir şekilde görebilirsiniz.

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak şunları da yapabilirsiniz:

OKR'lerle (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar) Agile/DevOps Hedeflerinizi Sayısallaştırın

Performans değerlendirmesi için haftalık puan kartları oluşturun

Scrum sprintlerini veya projelerini gerçek zamanlı olarak izleyin

B. Ş Akışı Otomasyonu

ClickUp'ın Otomasyon özelliği , çok sayıda görev otomasyonu sunarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize olanak tanır. Bu, zamandan tasarruf etmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kaynaklarınızı gerçekten ihtiyaç duyulan görevler için serbest bırakır.

Ş Akışı otomasyonu şu şekilde işler:

Bir tetikleyici meydana gelir ve bir koşul doğruysa, belirli bir eylem otomatik olarak yürütülür.

Hulk'ta ş Akışı otomasyonu zaten yerleşik olarak bulunmaktadır.

Eğer kötü adamlar yakındaysa ve Hulk sinirlenirse, o onları otomatik olarak parçalar.

Benzer şekilde, proje iş akışlarınız için özel otomatikleştirilmiş bir süreç de oluşturabilirsiniz.

(Elbette "parçalama" yok).

Ancak, ClickUp hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olacak 50'den fazla hazır otomasyon sunar.

Bunlardan bazıları şunlardır:

Bir görevin durumu değiştiğinde, atanan kişi otomatik olarak değişir

Görev oluştururken şablon uygulayın

Kontrol listesi temizlendiğinde görev önceliğini güncelleyin

Bir görevin son tarihi geldiğinde etiketleri değiştirin

Öncelik değiştiğinde bir görevi arşivleyin

(Daha fazla önceden ayarlanmış Otomasyonları görmek için buraya tıklayın. )

Black Widow'dan ara sıra görevle ilgili güncellemeler istediğinizi hayal edin.

Bu sadece zaman alıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda onu çok sinirlendirir.

Aynı şekilde, güncellemeleri almak için takım üyelerinizi 7/24 aramak da istemezsiniz!

Neyse ki ClickUp ile buna gerek yok.

ClickUp'ın Özel Durumlar özelliği ile istediğiniz zaman herhangi bir görevin durumunu hızlıca görebilirsiniz.

En iyi yanı ise, bunları projenizin ihtiyaçlarına göre özelleştirebilmenizdir.

Örneğin, DevOps yazılım geliştirme projenizde, "devam ediyor" gibi genel bir terim yerine "beta testi devam ediyor" veya "hata testi" aşaması oluşturabilirsiniz.

İyi iletişim, her takım için çok önemlidir.

Hulk ile yanlış iletişim kurduğunuzu hayal edin!

DevOps veya Agile olsun, yöneticiler genellikle karmaşık teknik ayrıntıları takım üyeleriyle tartışmak zorunda kalır.

Ancak, takım üyeleri sadece uzun e-postalar aldıklarında doğru bağlamı anlamaları zordur.

Neyse ki, ClickUp bunun için kolay bir çözüme sahiptir: Yorumlar.

ClickUp'taki her görev, her takım üyesinin göreve özel tartışmalar yapabilmesini sağlayan yerleşik bir Yorum bölümü ile birlikte gelir.

Yorum özelliğinin size nasıl yardımcı olabileceğini aşağıda bulabilirsiniz:

Önemli yorumları vurgulamak için üyeleri etiketleyin

Bir görevde tam olarak ne yapılması gerektiğini netleştirin

Herhangi bir sorunu doğru bağlamda ele alın

Herhangi bir takım üyesine yorum atarak , yorumların gözden kaçmamasını sağlayın

Herhangi bir görev bölümünde ilgili dosyaları paylaşın

Ekstra işbirliği için, görevlerle ilgili olmayan tartışmalar yapmak üzere Sohbet görünümünü de kullanabilirsiniz. Slack kanallarına harika bir alternatif!

Agile veya DevOps olsun, devam eden projelerinizi takip etmeniz gerekir, değil mi?

Tony Stark'ın aksine, takımınızın ilerlemesini etkili bir şekilde izlemek için milyonlarca dolarlık sofistike teknolojilere yatırım yapmanız gerekmeyecek.

ClickUp'ın Gösterge Paneli'ni ücretsiz olarak kullanabilirsiniz!

Gösterge panelleri, herhangi bir projenin hızlı özetini sunar. Kendi proje görev kontrolünüz gibi, tam olarak ihtiyacınız olan bilgileri gösterecek şekilde özelleştirebilirsiniz.

Gösterge panelinizde kullanabileceğiniz bazı grafikler:

Hız Grafikleri: görevlerinizin tamamlanma oranını gösterir

Burndown Grafikleri: projenin tamamlanması için kalan iş miktarını gösterir

Burnup Grafikleri: bir projede tamamlanan iş miktarını gösterir

Kümülatif Akış Grafikleri: zaman içinde görevlerin ilerleyişini gösteren bir görünüm sunarak engelleri belirlemenize yardımcı olur

Avengers veya X-men gibi iyi takımları bu kadar güçlü yapan nedir?

Bu iki süreç birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışır.

Benzer şekilde, tüm yazılımlarınızın her zaman birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışması gerekir.

ClickUp, araçlarınız arasındaki veri akışını kolaylaştırmak için çeşitli popüler işyeri yazılımlarıyla yerel entegrasyonlara sahiptir. Bu, projeleri kolayca yönetmenize yardımcı olurken, takımınızın verimliliğini de artırır.

ClickUp'ın sorunsuz bir şekilde entegre olduğu bazı popüler yazılımlar şunlardır:

GitHub : push, commit ve çekme taleplerini doğrudan ClickUp içinde otomatik olarak görüntüler

GitLab : GitHub eylemlerinize göre otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturun

Time Doctor : proje zamanını takip edin ve çalışanlarınızın verimliliğini izleyin

Zoom: sanal takım üyelerinizle yüksek kaliteli video konferanslar gerçekleştirin

Ama durun...

ClickUp sizin için yapabileceklerinin hepsi bu kadar değil!

İşte sunduğu diğer bazı harika özellikler:

Sonuç

Peki, DevOps ve Agile arasındaki sonuç nedir?

DevOps ve Agile, yazılım mühendisliği projelerinizin farklı yönlerini ele alır.

Ve ikisini birden kullanmak, Avengers ve X-men'in aynı anda yanınızda olması gibidir.

Ancak büyük güç, büyük yönetim zorluklarını da beraberinde getirir.

Neyse ki, ihtiyacınız olan tek şey ClickUp gibi bir proje yönetimi aracı!

Agile veya DevOps'u benimseme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, ClickUp Hedefler, Otomasyonlar ve Gösterge Panelleri gibi özellikleriyle her adımda size yardımcı olabilir.

Kaptan Amerika'nın kalkanı veya Thor'un çekici gibi, ClickUp de herhangi bir proje engelini yenmek için mükemmel bir silahtır.

Hemen kaydolun ve bu süper gücü deneyimleyin!