2025'te Yazılım Takımları için 10 Sürekli Dağıtım Aracı

Sürekli dağıtım, başarılı yazılım takımlarının uygulama geliştirme araçları ve süreçlerinin anahtar bileşenlerinden biri haline gelmiştir. Takımların üretim ortamında kaynak kodunu test etme ve dağıtma sırasında zaman kazanmasını sağlayarak şirketlerin birçok iş sürecini hızlandırmasına ve otomatikleştirmesine olanak tanır.

Yazılım geliştiricileri, aralarından seçim yapabilecekleri birçok sürekli dağıtım aracına sahiptir, ancak bazıları diğerlerinden önemli ölçüde daha iyidir. Takımınız için en uygun aracı seçebilmeniz için 2024'ün en iyi seçeneklerinden bazılarına göz atalım.

Sürekli Dağıtım Nedir?

Sürekli dağıtım, yazılım sürümlerinin üretim ortamına otomasyonunu ifade eder. Bu, kaynak kodu değişikliklerinin otomatik olarak oluşturulması ve test edilmesi olan sürekli entegrasyonun mantıklı bir sonucudur.

Sürekli dağıtım araçları bir adım daha ileri giderek, sürekli entegrasyon aracından doğrulanmış derlemeleri dağıtır ve son kullanıcıların önemli hata düzeltmelerine ve heyecan verici yeni özelliklere daha hızlı erişmesini sağlar.

Sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtımın (CI/CD) bu iki adımlı kombinasyonu, modern yazılım geliştirme takımları için giderek daha fazla gerekli hale geliyor. Birlikte, manuel müdahale ihtiyacını azaltır ve birçok insan hatası kaynağını ortadan kaldırır, bu da onları daha hızlı çalışmanın yolunu arayan takımlar için harika bir araç haline getirir.

Sürekli dağıtım araçları ararken, seçtiğiniz aracın şu anda ve işiniz büyüdükçe ihtiyaçlarınızı karşıladığından emin olun. Seçimlerinizi değerlendirirken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:

Entegrasyon Yetenekleri: Takımınız muhtemelen diğer yazılım geliştirme programlarıyla çalışmaktadır. Seçtiğiniz çözüm, dağıtım sürecinizdeki araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır

Otomatik Geri Alma: Kod dağıtımı sırasında sorunlar ortaya çıkabilir. Bir şeyi bozarsanız, sürekli entegrasyon sisteminiz değişiklikleri kolayca geri alabilmelidir

Ölçeklenebilirlik: İşinizin şu anda ihtiyaçları minimum düzeyde olabilir, ancak bu her zaman böyle olmayabilir. Sürekli dağıtım araçlarınızın daha büyük ve daha karmaşık projeleri yönetebildiğinden emin olun

Çoklu Ortamlar: Yazılım geliştirme ekipleri aşamalı olarak çalışır ve genellikle test ve üretim ortamlarını ayrı tutar. Seçtiğiniz araçlar bunu mümkün kılmalıdır

Gerçek Zamanlı İzleme: Dağıtım süreçlerinizden biri yanlış giderse, bunu hemen bilmeniz gerekir. İyi araçlar hataları izler ve ilgili takım üyelerini bilgilendirir

Özelleştirme: Her şirketin geliştirme süreci zamanla değişebilir. Araçlarınız, değişen iş ihtiyaçlarına uyum sağlayacak kadar esnek olmalıdır

İhtiyaçlarınıza uygun sürekli dağıtım aracını bulmanıza yardımcı olmak için, bugün piyasada bulunan en iyi seçeneklerden bazılarını içeren bir liste hazırladık.

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ClickUp, hepsi bir arada proje yönetimi çözümüdür ve yazılım takımları için özel özellikleri, onu takımınızın geliştirme sürecinin hayati bir parçası haline getirebilir.

ClickUp'ın önde gelen DevOps ve CI/CD araçlarıyla entegrasyonları, onu herhangi bir yazılım projesi için hayati bir ürün yönetimi aracı haline getirir. Takım üyeleri, geliştirme süreci ilerledikçe birlikte çalışarak yol haritaları ve belgeler oluşturabilir. Sprint backlog'ları aracılığıyla geliştirme ilerlemesini yönlendirebilir, görevleri kolayca izleyebilir ve atayabilirsiniz. Ayrıca, bir ClickUp gösterge paneline proje hedefleri ekleyebilir, bunları bir takım üyesine atayabilir ve ilerlemelerini takip edebilirsiniz.

ClickUp, müşteri ilişkilerini yönetmek için üretim planlama şablonları ve ürün sonrası dağıtım şablonları dahil olmak üzere çeşitli disiplinlerdeki proje yönetimi sürecinin her adımı için geniş bir şablon koleksiyonuna sahiptir. ClickUp, projenizi yolunda tutmak ve müşterilerinizi memnun etmek için çözümler sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Yol haritaları ve belgeler oluşturmak için kapsamlı işbirliği araçları

Sprint biriktirme listelerini yönetme ve sorunları izleme desteği

Otomatikleştirilmiş iş akışları için Git araçları entegrasyonu

Çevik gösterge panelleriyle gerçek zamanlı ilerleme izleme

Takım yaratıcılığını artırmak ve sorunları çözmek için AI araçları entegrasyonu

ClickUp sınırlamaları

Tüm özellikleri kullanmaya çalışanlar için zor öğrenme eğrisi

Tüm görünümler henüz mobil uygulamada mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda, Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. AWS CodeDeploy

Amazon AWS aracılığıyla

Amazon'un geniş AWS ekosisteminin bir parçası olması, CodeDeploy'u bu ortamda zaten bulunan işletmeler için kolay bir seçim haline getirir. Amazon'un EC2 veya Lambda hizmeti kullanıcıları, kod değişikliklerini bu platformlara kolayca dağıtabilir. CodeDeploy, Amazon'un bulutunu kullanmayanlar için şirket içi sunucularla da çalışır.

Bu yazılım dağıtım aracı, bir sorun olması durumunda ek bir güvenlik ağı görevi gören otomatik geri alma özelliğine sahiptir. Merkezi kontrolü, CodeDeploy konsolundan veya Amazon CLI'dan farklı dağıtım hedefleri için uygulamaları dağıtmanıza olanak tanıyarak daha güvenilir ve tutarlı bir süreç sağlar.

AWS CodeDeploy'un en iyi özellikleri

Otomatik dağıtımlar

AWS hizmetleriyle entegrasyon

Merkezi kontrol

En aza indirilmiş kesinti süresi

Lambda dağıtımları

AWS CodeDeploy sınırlamaları

İlk kurulum, yeni başlayanlar için karmaşık olabilir

AWS ekosistemi ile sınırlıdır

Ara sıra dağıtım gecikmeleri olabilir

AWS CodeDeploy fiyatlandırması

EC2, Lambda, ECS dağıtımları için ücretsiz

şirket içi kullanım için örnek başına 0,02 $'lık güncelleme

AWS CodeDeploy derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (3 yorum)

3. CircleCI

CircleCI aracılığıyla

CircleCI, hız ve esnekliğe büyük önem verir. En popüler sürüm kontrol sistemleriyle kolayca entegre olur ve Docker desteği sunarak geliştiricilerin tutarlı bir geliştirme ve üretim ortamı sürdürmelerini sağlar. Yüksek düzeyde özelleştirilebilir iş akışları, platformun esnekliğini artırarak takımların CI/CD sürecini özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmelerini sağlar.

CircleCI, paralellik ve önbellekleme sayesinde yazılımın mümkün olan en hızlı şekilde çalışmasını sağlar. Geliştirme ekipleri, performans gösterge panellerini kullanarak uygulama dağıtım süreçlerindeki darboğazları belirleyip ortadan kaldırabilir.

CircleCI'nin en iyi özellikleri

Docker desteği

Özelleştirilebilir iş akışları

Performans gösterge panelleri

Paralellik ve önbellekleme

Popüler sürüm kontrol sistemleriyle entegrasyon

CircleCI sınırlamaları

Daha büyük projeler için karmaşık yapılandırma

Sınırlı ücretsiz katman oluşturma dakikaları

Başarısız derlemeleri hata ayıklamak zor olabilir

CircleCI fiyatlandırması

Ücretsiz

Performans: Aylık 15 ABD doları

Ölçek: 2.000 $/ay

Kendi sunucunuzda barındırma: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

CircleCI puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)

4. GitLab

GitLab aracılığıyla

Bu sürekli dağıtım aracı, Git kullanan basit bir sürüm kontrol sistemi olarak başladı. Tam bir DevOps aracına dönüşmesi, artık geliştirme yaşam döngüsünün her aşaması için araçlar sağladığı anlamına geliyor. CI/CD ardışık düzeni, bu odak noktasının anahtar bir parçasıdır. Geliştiriciler GitLab tarafından barındırılan koda değişiklikleri commit ettiğinde, CI/CD süreçleri GitLab içinde gerçekleşir ve ayrı sağlayıcılara ihtiyaç duyulmaz.

GitLab, güçlü bir topluluk odaklı yaklaşımıyla bilinir. Kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun düzenli güncellemeler ve yeni özellikler sunar. Küçük takımlar ve büyük kurumsal şirketler topluluğa katılabilir ve gelecekteki iyileştirmeler için geri bildirimde bulunabilir.

GitLab'ın en iyi özellikleri

Entegre CI/CD

Kaynak kodu yönetimi

Çevik proje yönetimi araçları

Otomatik DevOps

Kubernetes entegrasyonu

GitLab sınırlamaları

Yeni başlayanlar için karmaşık arayüz

Bazı ara sıra ortaya çıkan performans sorunları

Ücretsiz sürümdeki CI/CD dakikalarının sınırları

GitLab fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 29 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 99 $

GitLab derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (750+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (950+ yorum)

5. Octopus Deploy

Octopus Deploy aracılığıyla

Bu sürekli dağıtım yazılımı, otomasyon ve sürüm yönetimi araçları aracılığıyla dağıtım sürecini basitleştirmeyi amaçlamaktadır. Octopus Deploy, test, hazırlık ve üretim ortamlarında uygulama dağıtımlarına olanak tanıyarak ekiplerin program değişikliklerini yönetmesini kolaylaştırır. Kanarya sürümü ve mavi-yeşil veya yuvarlak dağıtımlar gibi gelişmiş dağıtım modellerini destekler.

Octopus Deploy'un en iyi özellikleri

Çoklu ortam dağıtımları

Sürüm yönetimi

Popüler CI sunucularıyla entegrasyon

Gelişmiş dağıtım modelleri

Yerleşik kurallar

Octopus Deploy sınırlamaları

Kurulum için zorlu başlangıç öğrenme eğrisi

Sezgisel olmayan arayüz

Rakiplere kıyasla sınırlı yerleşik entegrasyonlar

Octopus Deploy fiyatlandırması

Topluluk: Aylık 10 ABD doları

Profesyonel: Aylık 12 $

Enterprise: Aylık 18 $

Octopus Deploy puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)

6. Bamboo

Atlassian aracılığıyla

Atlassian'ın Bamboo'su, diğer ürünleriyle sorunsuz bir şekilde çalışan CI/CD için güçlü bir araçtır. Sorun izleme için JIRA ve sürüm kontrolü için Bitbucket kullanan şirketler, CI/CD ihtiyaçları için Bamboo'yu kullanabilir ve diğer otomatik yazılım dağıtım araçlarının sağlayabileceğinden daha birleşik bir deneyim elde edebilir.

Otomatik paralel test desteği, iş akışınızı optimize etmenize yardımcı olur. Bamboo ayrıca, CI/CD boru hattı boyunca takım iletişimi kolaylaştıran birçok özellik ile işbirliğini güçlü bir şekilde vurgular.

Bamboo'nun en iyi özellikleri

Yerleşik Git dallanma ş akışları

Paralel otomatik testler

Dağıtım projeleri

Özelleştirilebilir derleme aracıları

Atlassian ürünleriyle entegrasyon

Bamboo sınırlamaları

Büyük takımlar için yüksek lisans maliyetleri

Eski kullanıcı arayüzü

Jenkins'e kıyasla sınırlı eklenti ekosistemi

Bamboo fiyatlandırması

Yıllık 1.200 $'dan başlayan fiyatlarla

Bamboo puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)

7. Codeship

Cloudbees aracılığıyla

Bu bulut tabanlı CI/CD platformu, basitlik ön planda tutularak tasarlanmıştır. Takımların zorlu bir öğrenme süreci olmadan kod dağıtımına başlayabilmelerini sağlayan hızlı kurulum özelliğine sahiptir. Codeship'in paralel test boru hatları, kod testlerini daha verimli hale getirir. Docker desteği sayesinde, takımlar kodun testinden dağıtımına kadar tüm yaşam döngüsünü kolayca yönetebilir.

Codeship, GitHub ve Bitbucket gibi popüler depolarla entegre olarak en yaygın geliştirme süreçleriyle uyumlu olmasını sağlar.

Codeship'in en iyi özellikleri

Paralel test boru hatları

Docker desteği

Basit kurulum

Popüler depolarla entegrasyon

Hızlı derleme süreleri

Codeship sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Ara sıra meydana gelen derleme hataları

Diğer platformlara kıyasla sınırlı entegrasyonlar

Codeship fiyatlandırması

Başlangıç: 49 $/ay

Temel: 99 $/ay

Güç: 399 $/ay

Codeship puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (15 yorum)

8. Travis CI

Travis CI aracılığıyla

Travis CI'ın asıl amacı GitHub ile sıkı entegrasyondu, ancak artık çeşitli kaynak kod depolarıyla çalışmaktadır. Uygulama dağıtımlarını, birden fazla ortamda test yapmaya olanak tanıyan matris yapıları gibi çeşitli gelişmiş özelliklerle otomatikleştirir.

Kodu doğru ortama otomatik olarak dağıtabilir ve takımların uygulamaları dağıtması için son derece özelleştirilebilir bir yol sunarak tüm iş akışlarıyla entegrasyonunu sağlar.

Travis CI'ın en iyi özellikleri

GitHub entegrasyonu

Matris oluşturma

Docker desteği

Çoklu dil desteği

Otomatik dağıtım özellikleri

Travis CI sınırlamaları

Ayrıntılı yapılandırma

Oluşturma süreleri rakiplerine göre daha yavaş olabilir

Travis CI fiyatlandırması

Bootstrap: Aylık 64 ABD doları

Başlangıç: Aylık 119 $

Küçük İşletmeler: Aylık 229 $

Premium: 449 $/ay

Platinum: 779 $/ay

Travis CI puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (50+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (100+ yorum)

9. Jenkins

Jenkins aracılığıyla

Açık kaynaklı CI/CD araçlarının en büyük ismi olan Jenkins, geliştiricilere çoğu rakipten daha fazla esneklik ve özelleştirme olanağı sunan geniş bir eklenti ekosistemine sahiptir. Eklentiler, yalnızca kod dağıtımları için değil, projenin oluşturma, test ve izleme aşamalarını da kapsar.

Açık kaynaklı yapısı ve geniş, aktif topluluğu sayesinde Jenkins, en son CI/CD uygulamalarıyla sık sık güncellenir.

Jenkins'in en iyi özellikleri

Kapsamlı eklenti ekosistemi

Kod olarak boru hattı

Dağıtılmış derlemeler

Önemli sürüm kontrol sistemleriyle entegrasyon

Yüksek düzeyde özelleştirilebilir

Jenkins sınırlamaları

Düzenli bakım ve güncellemeler gerektirir

Karmaşık ilk kurulum

Bazı eklentiler uyumluluk sorunları yaşayabilir

Jenkins fiyatlandırması

Ücretsiz

Jenkins puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (500+ yorum)

10. Puppet

Puppet aracılığıyla

Puppet, geliştiricilerin kod kullanarak dağıtım altyapısını tanımlamasına olanak tanıyan en iyi sürekli dağıtım araçlarından biridir. Tutarlılığı ve ölçeklenebilirliği, hızlı ve kolay kurulum transferlerine olanak tanır.

Otomatik kaynak sağlama ile Puppet, sürekli dağıtım kaynaklarının verimli bir şekilde tahsis edilmesini sağlar. Gerçek zamanlı raporlama, proaktif sorun çözümü için sürekli dağıtım ardışık düzenine ilişkin içgörüler sağlar. Bu araç, popüler bulut platformlarıyla entegre olduğundan, geliştiriciler Puppet'ı kullanarak ana bilgisayarın konumundan bağımsız olarak yazılım dağıtabilir.

Puppet'ın en iyi özellikleri

Kod olarak altyapı

Otomatik kaynak sağlama

Gerçek zamanlı bağlam farkında raporlama

Rol tabanlı erişim kontrolü

Popüler bulut sağlayıcılarıyla entegrasyon

Puppet sınırlamaları

Yeni başlayanlar için zor öğrenme süreci

Etki alanı özel dili (DSL) zorlayıcı olabilir

Büyük ölçekli dağıtımlar için özel kaynaklar gerektirir

Puppet fiyatlandırması

Açık Kaynak: Ücretsiz

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Puppet puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (43 yorum)

Capterra: 4,4/5 (24 yorum)

Daha Verimli Dağıtımlara Bugün Başlayın

Artık, takımınızın yazılım geliştirmeden kaynaklanan sıkıcı işlerin çoğunu otomatikleştirmek için kullanabileceği birçok harika araç gördük. Bu sayede, kod derleme ve dağıtım yerine özellik eklemeye ve hataları gidermeye daha fazla zaman ayırabilirler.

Verimliliği daha da artırmak için bir sonraki projenizi ClickUp ile yönetmeyi deneyin. Başlamak ve öğrenme eğrisini azaltmak için binlerce ücretsiz şablon mevcuttur.