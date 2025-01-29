2025'te Yazılım Takımları için 10 Sürekli Dağıtım Aracı

Sürekli dağıtım, başarılı yazılım takımlarının uygulama geliştirme araçları ve süreçlerinin anahtar bileşenlerinden biri haline gelmiştir. Takımların üretim ortamında kaynak kodunu test etme ve dağıtma sırasında zaman kazanmasını sağlayarak şirketlerin birçok iş sürecini hızlandırmasına ve otomatikleştirmesine olanak tanır.
Yazılım geliştiricileri, aralarından seçim yapabilecekleri birçok sürekli dağıtım aracına sahiptir, ancak bazıları diğerlerinden önemli ölçüde daha iyidir. Takımınız için en uygun aracı seçebilmeniz için 2024'ün en iyi seçeneklerinden bazılarına göz atalım.
Sürekli Dağıtım Nedir?
Sürekli dağıtım, yazılım sürümlerinin üretim ortamına otomasyonunu ifade eder. Bu, kaynak kodu değişikliklerinin otomatik olarak oluşturulması ve test edilmesi olan sürekli entegrasyonun mantıklı bir sonucudur.
Sürekli dağıtım araçları bir adım daha ileri giderek, sürekli entegrasyon aracından doğrulanmış derlemeleri dağıtır ve son kullanıcıların önemli hata düzeltmelerine ve heyecan verici yeni özelliklere daha hızlı erişmesini sağlar.
Sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtımın (CI/CD) bu iki adımlı kombinasyonu, modern yazılım geliştirme takımları için giderek daha fazla gerekli hale geliyor. Birlikte, manuel müdahale ihtiyacını azaltır ve birçok insan hatası kaynağını ortadan kaldırır, bu da onları daha hızlı çalışmanın yolunu arayan takımlar için harika bir araç haline getirir.
Sürekli dağıtım araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Sürekli dağıtım araçları ararken, seçtiğiniz aracın şu anda ve işiniz büyüdükçe ihtiyaçlarınızı karşıladığından emin olun. Seçimlerinizi değerlendirirken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:
- Entegrasyon Yetenekleri: Takımınız muhtemelen diğer yazılım geliştirme programlarıyla çalışmaktadır. Seçtiğiniz çözüm, dağıtım sürecinizdeki araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır
- Otomatik Geri Alma: Kod dağıtımı sırasında sorunlar ortaya çıkabilir. Bir şeyi bozarsanız, sürekli entegrasyon sisteminiz değişiklikleri kolayca geri alabilmelidir
- Ölçeklenebilirlik: İşinizin şu anda ihtiyaçları minimum düzeyde olabilir, ancak bu her zaman böyle olmayabilir. Sürekli dağıtım araçlarınızın daha büyük ve daha karmaşık projeleri yönetebildiğinden emin olun
- Çoklu Ortamlar: Yazılım geliştirme ekipleri aşamalı olarak çalışır ve genellikle test ve üretim ortamlarını ayrı tutar. Seçtiğiniz araçlar bunu mümkün kılmalıdır
- Gerçek Zamanlı İzleme: Dağıtım süreçlerinizden biri yanlış giderse, bunu hemen bilmeniz gerekir. İyi araçlar hataları izler ve ilgili takım üyelerini bilgilendirir
- Özelleştirme: Her şirketin geliştirme süreci zamanla değişebilir. Araçlarınız, değişen iş ihtiyaçlarına uyum sağlayacak kadar esnek olmalıdır
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Sürekli Dağıtım Aracı
İhtiyaçlarınıza uygun sürekli dağıtım aracını bulmanıza yardımcı olmak için, bugün piyasada bulunan en iyi seçeneklerden bazılarını içeren bir liste hazırladık.
1. ClickUp
ClickUp, hepsi bir arada proje yönetimi çözümüdür ve yazılım takımları için özel özellikleri, onu takımınızın geliştirme sürecinin hayati bir parçası haline getirebilir.
ClickUp'ın önde gelen DevOps ve CI/CD araçlarıyla entegrasyonları, onu herhangi bir yazılım projesi için hayati bir ürün yönetimi aracı haline getirir. Takım üyeleri, geliştirme süreci ilerledikçe birlikte çalışarak yol haritaları ve belgeler oluşturabilir. Sprint backlog'ları aracılığıyla geliştirme ilerlemesini yönlendirebilir, görevleri kolayca izleyebilir ve atayabilirsiniz. Ayrıca, bir ClickUp gösterge paneline proje hedefleri ekleyebilir, bunları bir takım üyesine atayabilir ve ilerlemelerini takip edebilirsiniz.
ClickUp, müşteri ilişkilerini yönetmek için üretim planlama şablonları ve ürün sonrası dağıtım şablonları dahil olmak üzere çeşitli disiplinlerdeki proje yönetimi sürecinin her adımı için geniş bir şablon koleksiyonuna sahiptir. ClickUp, projenizi yolunda tutmak ve müşterilerinizi memnun etmek için çözümler sunar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Yol haritaları ve belgeler oluşturmak için kapsamlı işbirliği araçları
- Sprint biriktirme listelerini yönetme ve sorunları izleme desteği
- Otomatikleştirilmiş iş akışları için Git araçları entegrasyonu
- Çevik gösterge panelleriyle gerçek zamanlı ilerleme izleme
- Takım yaratıcılığını artırmak ve sorunları çözmek için AI araçları entegrasyonu
ClickUp sınırlamaları
- Tüm özellikleri kullanmaya çalışanlar için zor öğrenme eğrisi
- Tüm görünümler henüz mobil uygulamada mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda, Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. AWS CodeDeploy
Amazon'un geniş AWS ekosisteminin bir parçası olması, CodeDeploy'u bu ortamda zaten bulunan işletmeler için kolay bir seçim haline getirir. Amazon'un EC2 veya Lambda hizmeti kullanıcıları, kod değişikliklerini bu platformlara kolayca dağıtabilir. CodeDeploy, Amazon'un bulutunu kullanmayanlar için şirket içi sunucularla da çalışır.
Bu yazılım dağıtım aracı, bir sorun olması durumunda ek bir güvenlik ağı görevi gören otomatik geri alma özelliğine sahiptir. Merkezi kontrolü, CodeDeploy konsolundan veya Amazon CLI'dan farklı dağıtım hedefleri için uygulamaları dağıtmanıza olanak tanıyarak daha güvenilir ve tutarlı bir süreç sağlar.
AWS CodeDeploy'un en iyi özellikleri
- Otomatik dağıtımlar
- AWS hizmetleriyle entegrasyon
- Merkezi kontrol
- En aza indirilmiş kesinti süresi
- Lambda dağıtımları
AWS CodeDeploy sınırlamaları
- İlk kurulum, yeni başlayanlar için karmaşık olabilir
- AWS ekosistemi ile sınırlıdır
- Ara sıra dağıtım gecikmeleri olabilir
AWS CodeDeploy fiyatlandırması
- EC2, Lambda, ECS dağıtımları için ücretsiz
- şirket içi kullanım için örnek başına 0,02 $'lık güncelleme
AWS CodeDeploy derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (3 yorum)
3. CircleCI
CircleCI, hız ve esnekliğe büyük önem verir. En popüler sürüm kontrol sistemleriyle kolayca entegre olur ve Docker desteği sunarak geliştiricilerin tutarlı bir geliştirme ve üretim ortamı sürdürmelerini sağlar. Yüksek düzeyde özelleştirilebilir iş akışları, platformun esnekliğini artırarak takımların CI/CD sürecini özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmelerini sağlar.
CircleCI, paralellik ve önbellekleme sayesinde yazılımın mümkün olan en hızlı şekilde çalışmasını sağlar. Geliştirme ekipleri, performans gösterge panellerini kullanarak uygulama dağıtım süreçlerindeki darboğazları belirleyip ortadan kaldırabilir.
CircleCI'nin en iyi özellikleri
- Docker desteği
- Özelleştirilebilir iş akışları
- Performans gösterge panelleri
- Paralellik ve önbellekleme
- Popüler sürüm kontrol sistemleriyle entegrasyon
CircleCI sınırlamaları
- Daha büyük projeler için karmaşık yapılandırma
- Sınırlı ücretsiz katman oluşturma dakikaları
- Başarısız derlemeleri hata ayıklamak zor olabilir
CircleCI fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Performans: Aylık 15 ABD doları
- Ölçek: 2.000 $/ay
- Kendi sunucunuzda barındırma: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
CircleCI puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (450+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)
4. GitLab
Bu sürekli dağıtım aracı, Git kullanan basit bir sürüm kontrol sistemi olarak başladı. Tam bir DevOps aracına dönüşmesi, artık geliştirme yaşam döngüsünün her aşaması için araçlar sağladığı anlamına geliyor. CI/CD ardışık düzeni, bu odak noktasının anahtar bir parçasıdır. Geliştiriciler GitLab tarafından barındırılan koda değişiklikleri commit ettiğinde, CI/CD süreçleri GitLab içinde gerçekleşir ve ayrı sağlayıcılara ihtiyaç duyulmaz.
GitLab, güçlü bir topluluk odaklı yaklaşımıyla bilinir. Kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun düzenli güncellemeler ve yeni özellikler sunar. Küçük takımlar ve büyük kurumsal şirketler topluluğa katılabilir ve gelecekteki iyileştirmeler için geri bildirimde bulunabilir.
GitLab'ın en iyi özellikleri
- Entegre CI/CD
- Kaynak kodu yönetimi
- Çevik proje yönetimi araçları
- Otomatik DevOps
- Kubernetes entegrasyonu
GitLab sınırlamaları
- Yeni başlayanlar için karmaşık arayüz
- Bazı ara sıra ortaya çıkan performans sorunları
- Ücretsiz sürümdeki CI/CD dakikalarının sınırları
GitLab fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 99 $
GitLab derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (750+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (950+ yorum)
5. Octopus Deploy
Bu sürekli dağıtım yazılımı, otomasyon ve sürüm yönetimi araçları aracılığıyla dağıtım sürecini basitleştirmeyi amaçlamaktadır. Octopus Deploy, test, hazırlık ve üretim ortamlarında uygulama dağıtımlarına olanak tanıyarak ekiplerin program değişikliklerini yönetmesini kolaylaştırır. Kanarya sürümü ve mavi-yeşil veya yuvarlak dağıtımlar gibi gelişmiş dağıtım modellerini destekler.
Octopus Deploy'un en iyi özellikleri
- Çoklu ortam dağıtımları
- Sürüm yönetimi
- Popüler CI sunucularıyla entegrasyon
- Gelişmiş dağıtım modelleri
- Yerleşik kurallar
Octopus Deploy sınırlamaları
- Kurulum için zorlu başlangıç öğrenme eğrisi
- Sezgisel olmayan arayüz
- Rakiplere kıyasla sınırlı yerleşik entegrasyonlar
Octopus Deploy fiyatlandırması
- Topluluk: Aylık 10 ABD doları
- Profesyonel: Aylık 12 $
- Enterprise: Aylık 18 $
Octopus Deploy puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)
6. Bamboo
Atlassian'ın Bamboo'su, diğer ürünleriyle sorunsuz bir şekilde çalışan CI/CD için güçlü bir araçtır. Sorun izleme için JIRA ve sürüm kontrolü için Bitbucket kullanan şirketler, CI/CD ihtiyaçları için Bamboo'yu kullanabilir ve diğer otomatik yazılım dağıtım araçlarının sağlayabileceğinden daha birleşik bir deneyim elde edebilir.
Otomatik paralel test desteği, iş akışınızı optimize etmenize yardımcı olur. Bamboo ayrıca, CI/CD boru hattı boyunca takım iletişimi kolaylaştıran birçok özellik ile işbirliğini güçlü bir şekilde vurgular.
Bamboo'nun en iyi özellikleri
- Yerleşik Git dallanma ş akışları
- Paralel otomatik testler
- Dağıtım projeleri
- Özelleştirilebilir derleme aracıları
- Atlassian ürünleriyle entegrasyon
Bamboo sınırlamaları
- Büyük takımlar için yüksek lisans maliyetleri
- Eski kullanıcı arayüzü
- Jenkins'e kıyasla sınırlı eklenti ekosistemi
Bamboo fiyatlandırması
- Yıllık 1.200 $'dan başlayan fiyatlarla
Bamboo puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)
7. Codeship
Bu bulut tabanlı CI/CD platformu, basitlik ön planda tutularak tasarlanmıştır. Takımların zorlu bir öğrenme süreci olmadan kod dağıtımına başlayabilmelerini sağlayan hızlı kurulum özelliğine sahiptir. Codeship'in paralel test boru hatları, kod testlerini daha verimli hale getirir. Docker desteği sayesinde, takımlar kodun testinden dağıtımına kadar tüm yaşam döngüsünü kolayca yönetebilir.
Codeship, GitHub ve Bitbucket gibi popüler depolarla entegre olarak en yaygın geliştirme süreçleriyle uyumlu olmasını sağlar.
Codeship'in en iyi özellikleri
- Paralel test boru hatları
- Docker desteği
- Basit kurulum
- Popüler depolarla entegrasyon
- Hızlı derleme süreleri
Codeship sınırlamaları
- Sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Ara sıra meydana gelen derleme hataları
- Diğer platformlara kıyasla sınırlı entegrasyonlar
Codeship fiyatlandırması
- Başlangıç: 49 $/ay
- Temel: 99 $/ay
- Güç: 399 $/ay
Codeship puanları ve yorumları
- Capterra: 4,6/5 (15 yorum)
8. Travis CI
Travis CI'ın asıl amacı GitHub ile sıkı entegrasyondu, ancak artık çeşitli kaynak kod depolarıyla çalışmaktadır. Uygulama dağıtımlarını, birden fazla ortamda test yapmaya olanak tanıyan matris yapıları gibi çeşitli gelişmiş özelliklerle otomatikleştirir.
Kodu doğru ortama otomatik olarak dağıtabilir ve takımların uygulamaları dağıtması için son derece özelleştirilebilir bir yol sunarak tüm iş akışlarıyla entegrasyonunu sağlar.
Travis CI'ın en iyi özellikleri
- GitHub entegrasyonu
- Matris oluşturma
- Docker desteği
- Çoklu dil desteği
- Otomatik dağıtım özellikleri
Travis CI sınırlamaları
- Ayrıntılı yapılandırma
- Oluşturma süreleri rakiplerine göre daha yavaş olabilir
Travis CI fiyatlandırması
- Bootstrap: Aylık 64 ABD doları
- Başlangıç: Aylık 119 $
- Küçük İşletmeler: Aylık 229 $
- Premium: 449 $/ay
- Platinum: 779 $/ay
Travis CI puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ yorum)
9. Jenkins
Açık kaynaklı CI/CD araçlarının en büyük ismi olan Jenkins, geliştiricilere çoğu rakipten daha fazla esneklik ve özelleştirme olanağı sunan geniş bir eklenti ekosistemine sahiptir. Eklentiler, yalnızca kod dağıtımları için değil, projenin oluşturma, test ve izleme aşamalarını da kapsar.
Açık kaynaklı yapısı ve geniş, aktif topluluğu sayesinde Jenkins, en son CI/CD uygulamalarıyla sık sık güncellenir.
Jenkins'in en iyi özellikleri
- Kapsamlı eklenti ekosistemi
- Kod olarak boru hattı
- Dağıtılmış derlemeler
- Önemli sürüm kontrol sistemleriyle entegrasyon
- Yüksek düzeyde özelleştirilebilir
Jenkins sınırlamaları
- Düzenli bakım ve güncellemeler gerektirir
- Karmaşık ilk kurulum
- Bazı eklentiler uyumluluk sorunları yaşayabilir
Jenkins fiyatlandırması
- Ücretsiz
Jenkins puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (450+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (500+ yorum)
10. Puppet
Puppet, geliştiricilerin kod kullanarak dağıtım altyapısını tanımlamasına olanak tanıyan en iyi sürekli dağıtım araçlarından biridir. Tutarlılığı ve ölçeklenebilirliği, hızlı ve kolay kurulum transferlerine olanak tanır.
Otomatik kaynak sağlama ile Puppet, sürekli dağıtım kaynaklarının verimli bir şekilde tahsis edilmesini sağlar. Gerçek zamanlı raporlama, proaktif sorun çözümü için sürekli dağıtım ardışık düzenine ilişkin içgörüler sağlar. Bu araç, popüler bulut platformlarıyla entegre olduğundan, geliştiriciler Puppet'ı kullanarak ana bilgisayarın konumundan bağımsız olarak yazılım dağıtabilir.
Puppet'ın en iyi özellikleri
- Kod olarak altyapı
- Otomatik kaynak sağlama
- Gerçek zamanlı bağlam farkında raporlama
- Rol tabanlı erişim kontrolü
- Popüler bulut sağlayıcılarıyla entegrasyon
Puppet sınırlamaları
- Yeni başlayanlar için zor öğrenme süreci
- Etki alanı özel dili (DSL) zorlayıcı olabilir
- Büyük ölçekli dağıtımlar için özel kaynaklar gerektirir
Puppet fiyatlandırması
- Açık Kaynak: Ücretsiz
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Puppet puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (43 yorum)
- Capterra: 4,4/5 (24 yorum)
Daha Verimli Dağıtımlara Bugün Başlayın
Artık, takımınızın yazılım geliştirmeden kaynaklanan sıkıcı işlerin çoğunu otomatikleştirmek için kullanabileceği birçok harika araç gördük. Bu sayede, kod derleme ve dağıtım yerine özellik eklemeye ve hataları gidermeye daha fazla zaman ayırabilirler.
Verimliliği daha da artırmak için bir sonraki projenizi ClickUp ile yönetmeyi deneyin. Başlamak ve öğrenme eğrisini azaltmak için binlerce ücretsiz şablon mevcuttur.