2026'nın En İyi Confluence Alternatifleri ve Rakipleri

Takım işbirliği, beş yıl öncekiyle aynı değil.

Günümüzde takımlar uzaktan çalışıyor, dağıtık ve her zamankinden daha hızlı hareket ediyor. Takımların sadece statik bir wiki'den daha fazlasına ihtiyacı var; ş akışlarının içinde yer alan, bağlantılı, aranabilir ve gerçek zamanlı bilgiye ihtiyaçları var. Confluence uzun süredir dokümantasyon için tercih edilen bir platform olsa da, birçok takım bu platformun karmaşıklığı, sınırlı işbirliği özellikleri ve silo haline gelmiş deneyimi nedeniyle engellerle karşılaşıyor.

Geleneksel wiki'lerin ötesine geçen en iyi Confluence alternatiflerini bir araya getirdik. İster yapay zeka destekli dokümantasyon, ister yerleşik proje yönetimi veya daha modern bir kullanıcı arayüzü arıyor olun, bu liste tam size göre.

Seçeneklerinizi inceleyelim.

📊 Araştırmalar Gösteriyor: Çalışanların %60'ı, kuruluşlarındaki bilgi paylaşımının yetersiz olduğunu düşünüyor ve kuruluşların %63'ü, bilgi yönetiminin başarısının önündeki en büyük engel olarak kullanıcıların yazılımı benimsememesini gösteriyor. Paylaşım kültürü oluşturmak çok önemlidir.

Neden Confluence'a alternatif aranmalı?

İşbirliği daha dinamik ve dağıtımlı hale geldikçe, takımlar daha hızlı, daha sezgisel ve ölçeklendirilmesi daha kolay araçlara ihtiyaç duyuyor. İşimde Confluence'ı kullanırken epey sorunla karşılaştım. Bunlardan başlıcaları şunlar:

Geciken müşteri desteği: Confluence'ın müşteri destek ekibinden yardım almak için sık sık beklediğimden daha uzun süre beklediğimi fark ettim. Zamanla yarışılan bir sorunu çözmek için acil yardıma ihtiyaç duyulduğunda bu bir sorun oluyor.

Zor öğrenme süreci: Özellikleri arasında gezinmek ve terminolojisini anlamak, özellikle takımımdaki yeni başlayanlar için oldukça zor oldu. Confluence'ı tam olarak kullanabilmek için önemli miktarda zaman ve çaba harcamak gerekiyor.

Yavaş arama fonksiyonu: Çalışma alanımda belirli bilgileri veya kaynakları bulmak genellikle olması gerekenden daha uzun sürüyor; bu da akışımı bozuyor ve verimliliği engelliyor

Karmaşık izin yönetimi: Belirli sayfaları kimin düzenleyebileceğini veya bu sayfalara kimin katkıda bulunabileceğini belirlemek ya da izinleri takımımın ihtiyaçlarına göre yapılandırmak zor

İşbirliğine dayalı içerik geliştirmedeki zorluklar: Birden fazla kişi aynı belgeyi aynı anda düzenlediğinde, düzenlemeleri koordine etmek zorlaşır ve bu da sürüm çakışmalarına yol açar

Bu tekrarlayan sorunları göz önünde bulundurarak, sorunsuz işbirliği sağlayan, bilgiye hızlı erişim sunan ve takımların verimliliğini koruyan Confluence alternatiflerini kısa listeye aldım.

En İyi Confluence Alternatiflerini Nasıl Seçtik

Araçları gerçek takım ihtiyaçlarına göre test ettik, karşılaştırdık ve filtreledik. Bu listeyi oluşturmak için, anahtar faktörlere göre düzinelerce aracı değerlendirdik:

Kullanım kolaylığı: Arayüzün ne kadar sezgisel olduğu, özellikle yeni kullanıcılar ve işlevler arası takımlar için

İşbirliği özellikleri: Gerçek zamanlı düzenleme, yorumlar, görev atamaları ve bildirimler

Bilgi yönetimi: Aracın belgeleri, wiki sayfalarını, aramayı ve sürüm kontrolünü ne kadar iyi yönettiği

Entegrasyonlar: Slack, Google Drive ve Microsoft 365 gibi popüler iş araçlarıyla uyumluluk

Fiyatlandırma ve ölçeklenebilirlik: Aracın küçük takımlara uygun olup olmadığı ve büyüyen işlerle birlikte ölçeklenip ölçeklenemeyeceği

Müşteri geri bildirimleri: Kullanıcıların neleri sevdiğini ve neleri sevmediğini anlamak için G2, Capterra ve Trustpilot'taki son yorumları analiz ettik.

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırmaya dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izlemektedir; bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz.

En İyi Confluence Alternatiflerine Genel Bakış

Araç En iyi özellikler En iyisi Fiyatlandırma ClickUp – Belgeler + görevler + yapay zeka tek bir yerde– Çalışma Alanı genelinde bağlantılı arama– Otomasyonlar ve gösterge panelleri Proje yönetimi ve belgeleri tek bir araçta birleştirmek isteyen takımlar Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan; Kurumsal kullanıcılar için özelleştirme seçenekleri mevcut Notion – Belgeler ve veritabanları için blok tabanlı düzenleyici – Yapay zeka destekli yazma ve özetleme – Gerçek zamanlı işbirliği Esnek iç wiki'ler oluşturan küçük ve orta boyutlu takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar Google Drive – Belge, E-Tablolar ve Slaytlar'da gerçek zamanlı düzenleme – Akıllı arama ve dosya önerileri – Cihazlar arası senkronizasyon Halihazırda Google Çalışma Alanı kullanan takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlar (Çalışma Alanı) Nuclino – Hızlı, minimalist kullanıcı arayüzü ve çoklu görünümler– Gerçek zamanlı ortak düzenleme– Grafik görünümü ve AI Sidekick Hızlı ve yapılandırılmış dokümantasyona ihtiyaç duyan küçük uzaktan takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlar SharePoint – Meta veriler ve sürüm kontrolü içeren belge kütüphaneleri– MS 365 ile derin entegrasyonlar içeren intranet siteleri– İzin tabanlı erişim Microsoft ekosistemini kullanan kurumsal takımlar Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlar; Kurumsal fiyatlandırma mevcuttur Quip – Tek bir alanda belgeler + tablolar + sohbet– Salesforce CRM entegrasyonu– Şablonlarla canlı işbirliği Belge + CRM senkronizasyonuna ihtiyaç duyan, Salesforce odaklı takımlar Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 dolardan başlar; Gelişmiş planlar ise aylık 100 dolara kadar çıkar. Asana – Liste görünümü, pano, takvim ve zaman çizelgesi görünümleri – Hedef izleme ve portföyler – 200'den fazla entegrasyon Esnek iş akışlarıyla yapılandırılmış projeleri yöneten takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10,99 $'dan başlar. Dropbox Paper – Zengin medya içeriği ile gerçek zamanlı düzenleme – Belgeler içinde görev listeleri ve yorumlar – Toplantı ve planlama şablonları Basit, zengin içerikli belgelere ihtiyaç duyan yaratıcı veya içerik takımları Dropbox ile ücretsiz; özellikler Dropbox planına göre değişir Zoho Learn – Bilgi bankası + LMS kombinasyonu– Testler ve analizler içeren kurs oluşturucu– Özel portallar ve erişim denetimleri Eğitime ve iç bilgi yönetimine ihtiyaç duyan takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Özel fiyatlandırma kademelerine sahip ücretli planlar (Express/Pro) Document360 – Markdown + WYSIWYG düzenleyici – Akıllı arama ve SSS için yapay zeka araçları – Genel + gizli bilgi bankası destekleri Genel yardım merkezleri ve şirket içi wiki'ler oluşturan takımlar Ücretli planlar proje başına aylık 149 $'dan başlar; Kurumsal+ için özel fiyatlandırma

En güncel fiyat bilgileri için lütfen aracın web sitesini kontrol edin. *

En İyi 10 Confluence Alternatifi

1. ClickUp

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

"İş için her şeyi içeren uygulama" olan ClickUp, takımların işbirliği yapma, bilgiyi yönetme ve işleri halletme şeklini yeniden tanımlıyor. Confluence, dokümantasyon ve wiki özellikleriyle bilinirken, ClickUp bir adım daha öteye giderek belgeleri, görevleri, proje yönetimini, yapay zekayı ve otomasyonu tek bir platformda birleştiriyor.

ClickUp Docs ile görevleriniz, projeleriniz ve ş akışlarınızın hemen yanında yer alan, güzel ve işbirliğine dayalı belgeler oluşturabilirsiniz. Artık belgeleme için Confluence ile proje yönetimi için diğer araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek yok; her şey ClickUp'ta birbirine bağlı.

Esas olarak bir wiki olan Confluence'ın aksine, ClickUp bilgi yönetimini günlük iş akışınıza entegre eder. Bağlantılı Arama özelliği sayesinde, çalışma alanınızdaki herhangi bir belgeyi, görevi veya yorumu anında bulabilirsiniz.

ClickUp’ın Otomasyonları ve Gösterge Panelleri, işbirliğini statik dokümantasyonun ötesine taşır. Belgeler güncellendiğinde, görevler tamamlandığinde veya yorumlar eklendiğinde eylemleri tetikleyin; böylece manuel bir çaba sarf etmeden herkesi bilgilendirin. Dokümantasyon güncellemelerini, takım katkılarını veya proje ilerlemesini izlemek için gösterge panelleri oluşturun; hepsi gerçek zamanlı olarak.

ClickUp Brain, yapay zekayı doğrudan dokümantasyon ve bilgi yönetiminize getiriyor. Uzun belgelerin veya toplantı notlarının özetlerini anında oluşturun. Brain'den belgeleriniz, görevleriniz veya yorumlarınızdan cevaplar bulmasını isteyin; artık sonsuz aramalara son.

İşte bir örnek👇

ClickUp AI Agents'ı kullanarak tekrarlayan süreçleri otomasyonla otomatikleştirin, rutin dokümantasyon görevlerini yönetin ve önemli bilgileri proaktif olarak ortaya çıkarın; böylece takımınızın yüksek etkili işlere odaklanmasını sağlayın.

⭐️ Bonus: ClickUp Brain ile, daha hızlı ve esnek bir iş için Claude ve ChatGPT dahil olmak üzere birçok AI modeline erişebilirsiniz.

ClickUp AI Agents'ın gücünü keşfedin👇

Takım boyutu: Küçük takımlardan kurumsal düzeydeki takımlara kadarClickUp kimler için uygundur? Ne zaman kullanmalısınız:

Confluence, elektronik tablolar ve proje yönetimi araçlarını ayrı ayrı kullanmaktan bıktınız mı?

Belgeler, görevler, projeler ve bilgi yönetimini tek bir platformda istiyorsunuz

Takımınızın yapay zeka destekli ş Akışlarına ve bağlantılı işbirliğine ihtiyacı var

⚙️ Özellikler

Tablolar, resimler, kod blokları ekleyin ve hatta görevleri, gösterge panellerini veya görünümleri doğrudan belgelerinize gömerek bağlam açısından zengin bilgi tabanları oluşturun

Belgeleri iç içe geçmiş klasörler, alanlar ve listeler halinde düzenleyin; böylece takımınızın yapısını yansıtın ve bilgilere kolayca ulaşın.

Belgeleri kimlerin görüntüleyebileceğini, düzenleyebileceğini veya yorum yapabileceğini kontrol edin; takımınızla, misafirlerinizle veya tüm şirketle paylaşın.

Sık kullandığınız belgeleri şablon olarak kaydedin ve bunlara hızlıca erişin

ClickUp'ı HubSpot, Salesforce, OneDrive, Microsoft Teams, Figma, GitHub ve daha fazlası dahil olmak üzere 1000'den fazla üçüncü taraf uygulamayla entegre edin

✅ Artıları

Belgeleri görevler, zaman çizelgeleri ve ş akışlarıyla sorunsuz bir şekilde birbirine bağlar

Yerleşik yapay zeka, bilgi oluşturma ve erişimi daha hızlı ve akıllı hale getirir

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

“ClickUp, birden fazla uygulamayı tek bir güçlü Çalışma Alanıyla değiştiriyor… Belgeler, görevler ve yapay zeka tek bir araçta — bu, oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme. ”

Yeni kullanıcılar, çok geniş bir aralıkta özellikler karşısında kendilerini bunalmış hissedebilirler

Bazı gelişmiş AI özellikleri yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

“Başlangıçta biraz öğrenme süreci var, ancak bir kez alıştığınızda işimizi gerçekten değiştiriyor.”

🔌 Entegrasyonlar

Entegre olduğu uygulamalar: Slack, Google Çalışma Alanı, Microsoft Teams, GitHub, Zoom, Dropbox, OneDrive ve daha fazlası

Fiyatlandırma

G2 ve Capterra puanları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

ClickUp'ı öneriyor muyum?

Kesinlikle — ClickUp sadece bir Confluence alternatifi değil, eksiksiz bir çalışma alanıdır. Güçlü dokümantasyon araçlarının yanı sıra proje yönetimi, yapay zeka, otomasyon ve raporlama özelliklerini tek bir çatı altında bulursunuz. Daha az araç, daha hızlı işbirliği ve daha akıllı iş akışları isteyen takımlar için tasarlanmıştır.

💡 Profesyonel İpucu: Bir wiki oluşturmak ve sürdürmek zaman alıcı bir proje olabilir – ama öyle olmak zorunda değil! ClickUp’ın Wiki Şablonu , kuruluşunuzdaki önemli bilgileri düzenleme, derleme ve paylaşım sürecini kolaylaştırmanıza yardımcı olur .

2. Notion

via Notion

Notion, not alma, wiki, veritabanları ve hafif proje yönetimiyi bir araya getiren çok yönlü, hepsi bir arada bir Çalışma Alanıdır. Blok tabanlı düzenleyicisi sayesinde metin, medya, tablolar ve gömülü dosyaları tek bir tuvalde kolayca bir araya getirebilirsiniz.

Notion'un gücü esnekliğinde yatıyor: takımlar, iç bilgi tabanlarından toplantı notlarına, müşteri takip sistemlerinden yayın takvimlerine kadar her şeyi oluşturabilir. Gelişen yapay zeka yetenekleriyle, içerik oluşturma, araştırma desteği ve belge özetleme konusunda da giderek daha akıllı hale geliyor.

Takım boyutu: Küçük ve orta ölçekli takımlarNotion kimler için uygun değildir? Ne zaman kullanmalısınız:

Özelleştirmesi kolay, temiz ve sezgisel bir Çalışma Alanı mı istiyorsunuz?

Takımınızın tek bir yerde esnek belgelere, görev listelerine ve veritabanlarına ihtiyacı var

Teknik karmaşıklık olmadan hızlı bir şekilde şirket içi wiki'ler veya yapılandırılmış içerikler oluşturmak istiyorsunuz

Blok tabanlı düzenleme — metin, resim, tablo vb. öğeleri sürükleyip bırakın.

Birden fazla görünüm (tablo, liste, galeri, kanban, takvim) sunan veritabanları

Satır içi yorumlar ve bahsetmelerle gerçek zamanlı işbirliği

Notion AI (yüksek planlarda mevcuttur): içerik oluşturma, toplantı özetleri, Soru-Cevap ve bağlam odaklı öneriler için

Vikiler, yol haritaları, CRM'ler ve daha fazlası için düzinelerce yerleşik şablon

Kullanımı kolay ve son derece esnek —hızlı kurulum, eğitim gerektirmez

Hepsi bir arada araç—tek bir Çalışma Alanı’nda sayfalar, görevler, veritabanları ve yapay zeka ile birden fazla uygulamayı değiştirin

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor : “Notion'un esnekliği rakipsiz… Kod yazmadan belgeler, tablolar ve hatta mini CRM'ler oluşturabiliyorum.”

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor :

Büyük kuruluşlar için yetersiz izinler —takımlar büyüdükçe erişim kontrolünü ölçeklendirmek karmaşık hale geliyor

Özellik eksiklikleri ve performans düşüşleri—kullanıcılar, eksik fonksiyonlar, uygulamanın yavaş çalışması ve sürükle/bırak veya anahtarlarla ilgili ara sıra yaşanan sıkıntılardan şikayet ediyor

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor : “Notion, küçük takımlar için harika bir seçimdir, ancak takım büyüdükçe izinleri yönetmek karmaşık hale gelir.”

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor :

Ücretsiz

Plus: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık); aylık faturalandırma durumunda aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $ (yıllık); aylık faturalandırma durumunda aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI, Business ve Enterprise planlarına dahildir; ücretsiz/Plus kullanıcıları ise tek seferlik 20 yanıtlık deneme hakkına sahiptir

G2: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2500'den fazla yorum)

🤔 Notion'ı öneriyor muyum?

Evet — belgeler, notlar ve basit veritabanları için temiz, özelleştirilebilir bir merkez isteyen küçük veya orta boyutlu bir takımsanız. Notion, zorlu bir eğitim sürecine gerek kalmadan birkaç aracı tek bir şık Çalışma Alanıyla değiştirmenize olanak tanır. Ancak takımınız kurumsal düzeyde izinler, SaaS ekosistemleriyle derin entegrasyonlar veya son derece sağlam bir performans talep ediyorsa, muhtemelen bu yazılımın yeteneklerini aşacaksınız.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %46'sı, işlerini izlemek için sohbet, notlar, proje yönetimi araçları ve takım belgelerinin bir karışımına güveniyor. Onlar için iş, birbirinden kopuk platformlara dağılmış durumda ve bu da işleri düzenli tutmayı zorlaştırıyor. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, tüm bunları bir araya getiriyor. ClickUp E-posta Proje Yönetimi, ClickUp Notlar, ClickUp Sohbet ve ClickUp Brain gibi özelliklerle tüm işleriniz tek bir yerde toplanır, aranabilir hale gelir ve sorunsuz bir şekilde birbirine bağlanır. Aşırı araç yüküne veda edin, zahmetsiz verimliliğe merhaba deyin.

📚 Ayrıca okuyun: En İyi Notion Alternatifleri ve Rakipleri

3. Google Drive

Google Drive aracılığıyla

Google Drive, Google Çalışma Alanı paketinin bir parçası olan bulut tabanlı bir depolama ve işbirliği platformudur. Takımların Docs, E-Tablolar, Slides ve daha fazlasını kullanarak dosyaları gerçek zamanlı olarak depolamasına, paylaşmasına ve üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanır. Güçlü arama özelliği, sürüm geçmişi ve cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyon, onu hem bireyler hem de takımlar için güvenilir bir çalışma alanı haline getirir.

Gmail, Google Takvim, Meet ve diğer Google uygulamalarıyla derin entegrasyonlara sahip Google Drive, her şeyi tek bir ekosistemde isteyen takımlar için idealdir.

Takım boyutu: Küçük takımlardan kurumsal düzeydeki takımlara kadarGoogle Drive kimler için uygundur? Ne zaman kullanmalısınız:

Esnek paylaşım seçeneklerine sahip güvenilir bir bulut depolama alanına ihtiyacınız var

Takımınız belgeler, elektronik tablolar ve sunumlar arasında gerçek zamanlı işbirliği yapmak istiyor

Zaten Gmail veya diğer Google Çalışma Alanı uygulamalarını kullanıyorsunuz

Google Dokümanlar, Google E-Tablolar ve Slaytlar'da gerçek zamanlı ortak düzenleme

Akıllı AI destekli arama önerileri

Tüm dosyalarda sürüm geçmişi ve otomatik kaydetme

Rol tabanlı izinlerle güvenli dosya paylaşımı

Çevrimdışı erişim ve cihazlar arası senkronizasyon

Gmail, Takvim ve üçüncü taraf uygulamalarla sıkı entegrasyon

Gerçek zamanlı düzenleme özelliğine sahip mükemmel işbirliği özellikleri

Google Çalışma Alanı araçlarıyla sorunsuz entegrasyon

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

“Google Çalışma Alanı’nın sorunsuz işbirliği özellikleri — gerçek zamanlı düzenleme, kolay dosya paylaşımı ve entegre iletişim araçları — verimlilik ve ekip çalışmasını artırıyor.”

Çevrimdışı mod sınırlıdır ve zaman zaman güvenilir değildir

Paylaşılan sürücüler ve izinler nedeniyle dosya düzeni karmaşık hale gelebilir

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

“Tek dezavantajı, sınırlı çevrimdışı fonksiyonlar… Belge ve Sheets'teki karmaşık biçimlendirme veya gelişmiş özellikler her zaman Microsoft Office'tekilerle aynı değildir.”

Ücretsiz: Kullanıcı başına 15 GB

Google One (bireyler): 100 GB: 1,99 $/ay 2 TB: 9,99 $/ay

Google Workspace (işletmeler): Business Starter: 6 $/kullanıcı/ay Business Standard: 12 $/kullanıcı/ay Business Plus: 18 $/kullanıcı/ay Enterprise: Özel fiyatlandırma

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

🤔 Google Drive'ı öneriyor muyum?

Evet — halihazırda Google Çalışma Alanı kullanıyorsanız veya gerçek zamanlı işbirliği ve dosya depolama için basit, ölçeklenebilir bir araca ihtiyacınız varsa. Bu, paylaşılan belgeler ve senkronizasyon aracılığıyla bağlantı kurması gereken karma takımlar için özellikle kullanışlıdır. Ancak, çevrimdışı özelliklerinin ve gelişmiş biçimlendirme seçeneklerinin bazı ileri düzey kullanıcılar için yetersiz kalabileceğini unutmayın.

📚 Ayrıca okuyun: En iyi Google Drive alternatifleri

4. Nuclino

Nuclino aracılığıyla

Nuclino, hızlı, dikkat dağınıklığı olmayan bilgi yönetimi ve hafif işbirliği için tasarlanmış birleşik bir Çalışma Alanıdır. Temiz, gerçek zamanlı düzenleme ve liste, pano, tablo ve grafik gibi çoklu görünüm seçenekleriyle belgeleri, wikileri, Beyaz Tahtaları ve projeleri tek bir yerde bir araya getirir. Anında arama ve AI Sidekick gibi özellikler, hızını ve kullanılabilirliğini artırarak onu karmaşıklık olmadan netlik isteyen takımlar için ideal hale getirir.

Takım boyutu: Küçük ve orta ölçekli takımlarNuclino kimler için uygundur? Ne zaman kullanmalısınız:

Kullanıma hazır, hızlı ve sezgisel bir Çalışma Alanı mı arıyorsunuz?

Takımınız arama ve belgelere hızlı erişim özelliklerine büyük ölçüde güveniyor

Esnek dokümantasyon, basit görev izleme ve gömülü görsellere ihtiyacınız var

Satır içi yorumlarla belgeler arasında gerçek zamanlı düzenleme

Çoklu içerik görünümleri: liste, pano, tablo ve grafik

Beyaz Tahtalar ve diyagramlar için entegre çalışma alanı

Yıldırım hızında arama ve kısayol tuşlarıyla gezinme

İçerik oluşturma, Soru-Cevap ve görsel oluşturma için AI Sidekick

Sürüm geçmişi, denetim günlüğü ve ayrıntılı izin kontrolleri

Slack, Google Drive, GitHub ve daha fazlasıyla entegrasyonlar

İnanılmaz derecede hızlı ve sorunsuz düzenleme deneyimi

Dağınıklığı azaltan ve verimliliğe odaklanan temiz kullanıcı arayüzü

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

“Nuclino, basitlik ve sağlamlık arasında doğru dengeyi yakalıyor”

Sınırlı raporlama ve gelişmiş proje yönetimi özellikleri

Bazı kullanıcılar, entegrasyonların rakiplere kıyasla temel düzeyde olduğunu düşünüyor

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

“Nuclino ile ilgili en büyük şikayetim, fiyatlandırma yapısının şeffaf olmaması.”

Ücretsiz: 50 öğeye kadar, 2 GB depolama alanı, sınırlı sayfa sayısı

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık faturalandırılır)

İş: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

🤔 Nuclino'yu tavsiye ediyor muyum?

Evet, Nuclino; dokümantasyon, hafif proje izleme ve görsel işbirliği için temiz, hızlı ve sezgisel bir merkez arayan küçük ve orta boyutlu takımlar için mükemmeldir. Kullanımı basittir, iyi entegre edilmiştir ve uzaktan veya hibrit takımlar için idealdir. Ancak, ş akışlarınızda gelişmiş raporlama, yüksek yapılandırılabilirlik veya karmaşık entegrasyonlar gerektiriyorsa, başka bir yerde daha sağlam bir çözüm bulabilirsiniz.

📚 Ayrıca okuyun: Nuclino Alternatifleri ve Rakipleri

5. SharePoint

SharePoint aracılığıyla

SharePoint, Microsoft'un intranetler, belge kitaplıkları, takım siteleri ve güvenli içerik yönetimi için sunduğu kurumsal düzeyde bir platformdur. Kuruluşların iç web portalları oluşturmasına, dosyalar üzerinde işbirliği yapmasına ve Power Automate ve Power Apps gibi araçlarla iş süreçlerini otomasyonla otomatikleştirmesine olanak tanır. SharePoint ayrıca güçlü arama, sürüm kontrolü ve OneDrive, Teams ve daha geniş Microsoft 365 ekosistemiyle sıkı entegrasyon sunar.

Takım boyutu: Orta ölçekli ve kurumsal düzeydeki takımlarSharePoint kimler için uygundur? Ne zaman kullanmalısınız:

Geniş çalışan kitlesi için merkezi bir intranete veya içerik merkezine ihtiyacınız var

Takımınız yapılandırılmış belge kütüphanelerine, sürüm yönetimine ve meta verilere güveniyor

Microsoft 365 kullanıyorsunuz ve Teams, Office uygulamaları ve Power Platform ile sorunsuz entegrasyonlar istiyorsunuz

İç portallar için takım ve iletişim siteleri

Sürüm geçmişi, meta veriler ve ortak yazma özelliklerine sahip belge kütüphaneleri

Site, kütüphane ve öğe düzeylerinde ayrıntılı izin denetimleri

Kuruluş genelinde kişileri, dosyaları ve portalları bulmak için yerleşik arama özelliği

Özelleştirme araçları: web parçaları, site tasarımları, Power Apps, Power Automate

OneDrive, Teams, Outlook ve Power Platform ile entegrasyon

Kurumsal kullanıma hazır: güçlü yönetişim, uyumluluk, izin yönetimi

Microsoft 365 araçları ve hizmetleriyle derin entegrasyon

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor :

“SharePoint, tüm kuruluşumuzda belgeleri yönetmek için ihtiyacımız olan yapıyı ve güvenliği sağlıyor.”

Arayüz ve kurulum, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için karmaşık ve zorlayıcı olabilir

Küçük takımlar veya basit kullanım durumları için aşırı özellikler

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor :

“SharePoint'e başlamak göz korkutucuydu; arayüz ve terminoloji modası geçmiş ve sezgisel değildi.”

SharePoint Plan 1: 5 $/kullanıcı/ay (tek başına, yıllık faturalandırma)

SharePoint Plan 2: 10 $/kullanıcı/ay (tek başına)

Microsoft 365 İş Standardı: 12,50 $/kullanıcı/ay

Microsoft 365 Enterprise E3/E5: SharePoint + tam M365 paketi içerir (özel fiyatlandırma)

G2: 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

🤔 SharePoint'i öneriyor muyum?

Evet — içerik, belgeler ve intranet deneyimleri için güvenli, entegre bir merkez arayan orta ve büyük boyutlu kuruluşlar için. Gücü, uyumluluk, meta veri odaklı düzenleme ve güçlü arama özelliklerinde yatıyor. Ancak daha küçük takımlar veya daha basit işbirliği araçları arayanlar için SharePoint, benimsemek için fazla ağır veya karmaşık olabilir.

📚 Ayrıca okuyun: SharePoint Alternatifleri

6. Quip

Quip aracılığıyla

Quip, Salesforce'un sunduğu bir işbirliği ve verimlilik paketidir. Belgeleri, elektronik tabloları, sohbeti ve canlı Salesforce verilerini tek bir Çalışma Alanı'nda bir araya getirir. Modern takımlar, özellikle de Salesforce kullananlar için özel olarak tasarlanmış olup, gerçek zamanlı düzenleme, yerleşik sohbet ve güçlü mobil destek sunar. Quip, takımların ş akışlarını kolaylaştırmasına, bilgiyi paylaşımına ve hesap planları veya proje özellikleri gibi önemli belgeler üzerinde senkronizasyonunu sağlamasına yardımcı olur.

Takım boyutu: Küçük takımlardan kurumsal düzeydeki takımlara kadarQuip kimler için uygundur? Ne zaman kullanmalısınız:

Belgeler, elektronik tablolar ve sohbet arasında gerçek zamanlı işbirliğine ihtiyacınız var

Salesforce'tan gelen canlı CRM verilerini içeriğinize eklemek istiyorsunuz

Notlar, tablolar, konuşmalar ve şablonlar için tek bir araç tercih ediyorsunuz

Gerçek zamanlı belge ve hesap tablosu ortak düzenleme

Belgelere entegre canlı sohbet ve grup mesajlaşma

İki yönlü senkronizasyon ve CRM veri entegrasyonu ile Salesforce entegrasyonu

Hesap planları, kapanış planları ve yönetici brifingleri için şablonlar

Masaüstü ve mobil uygulamalar aracılığıyla çevrimdışı erişim

Kurumsal düzeyde güvenlik (SSO, şifreleme, yönetici denetimleri)

Aynı yerde sohbet ve düzenleme ile canlı işbirliği için mükemmel

Salesforce ile sıkı entegrasyon, takımların CRM bağlamında doğrudan belgeler üzerinde iş yapmasına olanak tanır

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

“Quip, gerçek zamanlı düzenleme, sohbet entegrasyonu ve sade bir arayüz ile belge işbirliğini kolaylaştırır; verimlilik ve düzen arayan takımlar için mükemmeldir.”

Çevrimdışı fonksiyon bazen güvenilir olmayabilir

Biçimlendirme ve elektronik tablo özellikleri bazı rakiplere göre daha az gelişmiştir

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

“Tek dezavantajı… sınırlı çevrimdışı fonksiyonları… Belge ve Sheets'teki karmaşık biçimlendirme veya gelişmiş özellikler her zaman Microsoft Office'tekilerle uyuşmuyor.”

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırma); aylık faturalandırmada 12 $

Plus: 25 $/kullanıcı/ay (SSO ve API'ler dahil)

Advanced: 100 $/kullanıcı/ay (Salesforce entegre, canlı CRM verileri)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

G2: 4,2/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

🤔 Quip'i öneriyor muyum?

Evet, Salesforce ile entegreyseniz ve CRM'nizle sıkı bir şekilde bağlantılı, belgeler, elektronik tablolar ve sohbet için tek bir araç istiyorsanız. Quip, doğrudan Salesforce içinde hesap planları veya anlaşma belgeleri oluşturan takımlar için mükemmeldir. Ancak daha güçlü çevrimdışı desteğe, gelişmiş biçimlendirme özelliklerine veya elektronik tablo yeteneklerine ihtiyacınız varsa, daha iyi seçenekler olabilir.

📚 Ayrıca okuyun: En iyi Quip alternatifleri

7. Asana – Belge ve görev düzenleme için en iyisi

Asana aracılığıyla

Asana, takımların işlerini verimli bir şekilde planlamasına, izlemesine ve yönetmesine olanak tanıyan bir iş ve proje yönetimi platformudur. Esnek görünümler (liste, pano, takvim, zaman çizelgesi), gerçek zamanlı işbirliği, hedef takibi ve yapay zeka destekli özellikleriyle çok çeşitli kullanım senaryolarına uygundur. 100.000'den fazla kuruluşun güvendiği Asana, departmanlar arası takımları birbirine bağlarken işlerin uyumlu ve görünür kalmasını sağlar.

Takım boyutu: Küçük takımlardan kurumsal düzeydeki takımlara kadarAsana kimler için uygundur? Ne zaman kullanmalısınız:

Çok yönlü proje görünümlerine, görev bağımlılıklarına ve iş yükü yönetimine ihtiyacınız var

Takımınız uzaktan çalışıyor veya farklı yerlere dağıtılmış durumda ve herkesin işlerine ilişkin şeffaflığa ihtiyaç duyuyor

İşinizi hedeflerle (“Portföyler”) bağlamak ve otomasyona güvenmek istiyorsunuz

Çoklu proje görünümleri: Liste, pano, takvim, zaman çizelgesi, iş yükü

Görev bağımlılıkları ve dönüm noktaları

Hedefler, portföyler, gösterge panelleri ve raporlama

Ş Akışı önerileri ve otomasyon için AI araçları

Formlar, kurallar, şablonlar

Slack, Google Çalışma Alanı, Microsoft 365 dahil 200'den fazla entegrasyon

Kurumsal güvenlik: SSO, yönetici denetimleri, denetim günlükleri

Esnek görünümler ve görev yönetimi, takımların düzenli kalmasına yardımcı olur

Platform sezgiseldir ve küçük takımlardan büyük kuruluşlara kadar her ölçekte rahatlıkla kullanılabilir.

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

“Bir Proje Yöneticisi olarak… Asana, çalıştığım en sezgisel ve etkili araçlardan biri olarak öne çıkıyor. … Ş akışlarını görselleştirebiliyor, görevler atayabiliyor ve birden fazla projedeki ilerlemeyi izleyebiliyorum.”

Bazı kullanıcılar, minimum lisans sayısı gerekliliği nedeniyle fiyatlandırmanın kafa karıştırıcı olduğunu bahsediyor

Gelişmiş raporlama ve özellikler için daha üst düzey planlar gereklidir

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

“Destek ekibiyle iletişime geçtim… beni üç farklı temsilci arasında oradan oraya yönlendirdiler… Para iadesi yok. Sadece ‘abonelik şartları’na bir bağlantı.”

Ücretsiz: En fazla 10 kullanıcı

Başlangıç: 10,99 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) veya 13,49 $/ay

Advanced: 24,99 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) veya 30,49 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

G2: 4,4/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.500'den fazla yorum)

🤔 Asana'yı öneriyor muyum?

Evet — Takımınızın görevleri ve projeleri yönetmek için yapıya, görsel netliğe ve geniş bir görünüm yelpazesine ihtiyacı varsa Asana güçlü bir seçimdir. Basit ş Akışlarından karmaşık olanlara kadar her şeyi yönetir, iyi entegre olur ve kuruluşunuzla birlikte ölçeklenir. Yalnızca lisans kurallarına ve plan seviyelerine dikkat edin — fiyatlandırma konusunda şeffaflık bazen sorun yaratabilir.

📚 Ayrıca okuyun: En iyi Asana alternatifleri

8. Dropbox Paper – Medya ekleme için en iyisi

Dropbox Paper aracılığıyla

Dropbox Paper, zengin medya, görev yönetimi ve gerçek zamanlı işbirliğini temiz, minimalist bir Çalışma Alanı'nda bir araya getiren, Dropbox'ın işbirliğine dayalı bir belge düzenleyicisidir. Takımlar resim, video, kod parçacıkları ve daha fazlasını ekleyebilirken, yorumlar, yapılacaklar listeleri ve @bahsetmeler projeleri düzenli tutar. Paper, Dropbox'ın depolama alanı, Slack, Zoom ve diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve bu da onu içerik oluşturma ve geri bildirim döngüleri için güçlü bir merkez haline getirir.

Takım boyutu: Küçük ve orta ölçekli takımlarDropbox Paper kimler için uygundur? Ne zaman kullanmalısınız:

Karışık içeriği destekleyen, dikkatinizi dağıtmayan bir belge düzenleyici mi arıyorsunuz?

Takımınızın belgelere gömülü medya ve kolay açıklama ekleme özelliğine ihtiyacı var

Belgenin içinde basit görev atama ve geri bildirim özelliklerini tercih ediyorsanız

Zengin medya destekleri: video, ses, kod, PDF ve resimleri ekleyin

Görünür geçmiş ve kullanıcı atıflarıyla gerçek zamanlı ortak çalışma

Görevler atayın, takım arkadaşlarınızı bahsetin ve belge içine yorumlar bırakın

Gündemler, proje planları ve yaratıcı özetler için şablonlar

Net yazarlık izleme içeren sürüm geçmişi

Dropbox, Slack, Zoom ve Google Drive ile entegrasyonlar

İçerik ve işbirliğine odaklanan minimalist arayüz

Çeşitli medya türlerini ve belge içi görevlendirmeyi etkin bir şekilde destekler

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor :

“Dropbox Paper, çok temiz ve minimalist bir kullanıcı arayüzüne sahip… toplantı notlarını, proje planlarını, yapılacak listelerini düzenlemenize olanak tanıyor…”

Docs veya Word gibi tam özellikli kelime işlemcilere kıyasla sınırlı biçimlendirme

Masاüstü uygulama hala beta aşamasında ve web sürümüne göre daha az gelişmiş görünüyor

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor :

“Diğerlerine kıyasla Dropbox Paper, biçimlendirme özellikleri ve uygulama kalitesinden yoksun, ‘basit’ bir araç gibi görünüyor.”

Ücretsiz: Herhangi bir Dropbox hesabına (Basic dahil) dahildir

Dropbox plan kademeleriyle (ör. Plus, Standard, Advanced, kurumsal) uyumlu depolama alanı ve ek özellikler

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

🤔 Dropbox Paper'ı öneriyor muyum?

Evet, takımınız yerleşik görev yönetimi ve kolay işbirliği özelliklerine sahip, minimalist ve zengin medya içeriğine sahip bir belge düzenleyicisine değer veriyorsa. Yaratıcı oturumlar, toplantı notları ve hafif proje belgeleri için harika bir seçimdir. Ancak takımınızın kapsamlı biçimlendirme, çevrimdışı destek veya üretime hazır bir masaüstü düzenleyicisine ihtiyacı varsa, Dropbox Paper daha sağlam kelime işleme araçlarının tam bir ikamesi olmaktan ziyade, bir tamamlayıcı olarak daha iyidir.

📚 Ayrıca okuyun: En iyi Dropbox Paper alternatifleri

9. Zoho Learn (Eski adıyla Zoho Wiki)

Zoho Learn aracılığıyla

Zoho Learn, merkezi dokümantasyon ve yapılandırılmış eğitim için tasarlanmış hepsi bir arada bir bilgi yönetimi ve öğrenme platformudur. Takımların, sağlam raporlama özelliklerinin yanı sıra alanlar, kılavuzlar, kurslar ve testler oluşturmasına olanak tanır; hepsi tek bir çatı altında. Sezgisel kurs oluşturma, özelleştirilebilir portallar, sürüm geçmişi ve pazar yeri entegrasyonları ile Zoho Learn, hem şirket içi oryantasyon hem de şirket dışı eğitim senaryoları için idealdir.

Takım boyutu: Küçük ve orta ölçekli takımlarZoho Learn kimler için uygundur? Ne zaman kullanmalısınız:

Tek bir platformda bilgi bankası ve LMS'nin bir karışımına ihtiyacınız var

Takımınız düzenli olarak kurslar, değerlendirmeler ve yapılandırılmış eğitimler oluşturuyor

Güvenlik erişimine ihtiyaç duyan harici kullanıcıları (müşteriler, iş ortakları) yönetiyorsunuz

Makaleler ve kılavuzlar için gerçek zamanlı işbirliği düzenleyici

Testler, zamanlayıcılar, aşamalı içerik ve sertifika özelliklerine sahip kurs oluşturucu

Düzenli dokümantasyon için alanlar ve hiyerarşi

Sürüm geçmişi, rol tabanlı erişim ve denetim günlükleri

İç ve dış kitleler için yapılandırılabilir portallar

Kurs ve öğrenci raporlamasına sahip gösterge paneli

Zoho Suite ve üçüncü taraf araçlar arasında entegrasyonlar

Kullanıcı dostu arayüzü, yeni kullanıcıların sisteme alışmasını ve kurs oluşturmayı kolaylaştırır

İç ve dış eğitim için bilgi yönetimi ile LMS'yi birleştirir

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

“Kullanımı kolay arayüz ve öğrenme ihtiyacını tamamen karşılıyor.”

Raporlama araçları temel düzeyde ve çok fazla özelleştirilemiyor

Sınırlı sınav özellikleri — örneğin, tarayıcı üzerinden gözetim veya soru çoğaltma yok

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

“Tek bir sınırlama, testlerdeki soruları kopyalama özelliğinin olmamasıdır…”

Ücretsiz: En fazla 5 kullanıcı, 3 alan, 5 kılavuz/kurs, 1 GB depolama alanı

Express: X $/kullanıcı/ay (en az 5 kullanıcı)—10 alan, 50 kılavuz, 25 kurs, şifre korumalı paylaşım

Professional: X $/kullanıcı/ay (en az 5 kullanıcı)—sınırsız alan/kılavuz/kurs, test, şablon, portal

Enterprise: Gelişmiş ihtiyaçlar için özel fiyatlandırma

(Express ve Professional planlarının kullanıcı başına kesin fiyatları, kullanıcı sayınıza bağlıdır)

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

🤔 Zoho Learn'i tavsiye ediyor muyum?

Evet — hem merkezi bir bilgi tabanına hem de yapılandırılmış eğitime ihtiyaç duyan küçük ve orta boyutlu takımlar için. Ayrı LMS platformları kullanmadan çalışanlarını, iş ortaklarını veya müşterilerini eğiten şirketler için mükemmeldir. Raporlama ve test seçenekleri gelişmiş olmasa da, kullanım kolaylığı ve birleşik yetenekleri onu güçlü bir rakip haline getirir.

📚 Ayrıca okuyun: En iyi Zoho Learn alternatifleri

10. Document360

via Document360

📝 Kısa açıklama

Document360, hem iç hem de dış dokümantasyonu oluşturmak ve yönetmek için tasarlanmış, sade ve yapay zeka destekli bir bilgi tabanı platformudur. Markdown/WYSIWYG düzenleyici, sürüm kontrolü, özelleştirilebilir portallar ve otomatik olarak oluşturulan SSS'ler ve akıllı arama için "Ask Eddy" gibi yapay zeka araçları sunar. Analitik, izin yönetimi, yerelleştirme ve yardım masası araçlarıyla sorunsuz entegrasyon desteği sunan Document360, netlik, uyumluluk ve self servis özelliklerine ihtiyaç duyan modern takımlar için özel olarak tasarlanmıştır.

🎯 Şunlar için ideal

Takım boyutu: Küçük takımlardan kurumsal düzeydeki takımlara kadarDocument360 kimler için uygundur? Ne zaman kullanmalısınız:

Şık ve profesyonel görünümlü genel yardım merkezlerine ve güvenlikli iç bilgi tabanlarına ihtiyacınız var

Takımınız sürüm kontrolü, ş akışları ve onay süreçlerine güveniyor

Belgelerinize entegre edilmiş AI destekli yardım (arama, SSS, içerik oluşturma) istiyorsunuz

⚙️ Özellikler

İkili düzenleme modları: markdown ve WYSIWYG

Sürüm geçmişi, revizyon geri alma ve onay akışı

İçerik, özetler ve akıllı arama yanıtları oluşturmak için AI asistanı (“Ask Eddy”)

Sayfa görünümleri, arama trendleri ve okuyucu davranışlarına ilişkin analizler

Çok dilli destek ve yerelleştirme

Özel markalama, CSS ve alan adı kontrolü

Slack, Zendesk, GitHub ve webhook'larla entegrasyonlar

Ayrıntılı kullanıcı rollerı, denetim günlükleri, SSO, SOC 2 uyumluluğu

✅ Artıları

Kurulumu kolay, sezgisel arayüz ve mevcut ş akışlarıyla hızlı entegrasyonlar

Self servis ve portal yönetimi alanlarında kapsamlı özelliklere sahip, uygun fiyatlı

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

“Entegrasyonlar çok kolay… grafikler ve kullanıcı arayüzü çok net… çok pahalı değil.”

⚠️ Dezavantajlar

Bazı kullanıcılar, yeni özelliklerin kullanıma sunulmasında veya destek taleplerinin işlenmesinde gecikmeler olduğunu not ediyor

Özelleştirme — özellikle makale düzenleri — tam kapsamlı CMS platformlarına kıyasla sınırlı kalabilir

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

“Yeni özelliklerin uygulanması çok zaman alıyor… MS Word'de kullandığımız tüm özellikler mevcut değil.”

💰 Fiyatlandırma

Profesyonel: Proje başına aylık yaklaşık 149 $

İş: Proje başına aylık yaklaşık 299 $

Enterprise: Proje başına aylık yaklaşık 499 $

Enterprise+: Özel fiyatlandırma (özel altyapı)

Startup Programı: Uygun şirketler için İş Planı/Enterprise Planı’nda 6 ay ücretsiz kullanım

Fiyatlara, seviyeye göre sınırsız makale, kullanıcı hesapları, entegrasyonlar ve yapay zeka özellikleri dahildir.

⭐ G2 ve Capterra puanları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

🤔 Document360'ı tavsiye ediyor muyum?

Evet, hem genel hem de şirket içi bilgi tabanları oluşturmak için modern, güvenli ve zengin özelliklere sahip bir platform arıyorsanız. Document360’ın yapay zeka araçları, analitik özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü, yapılandırılmış dokümantasyon ve destek süreçlerini yöneten orta ve büyük boyutlu takımlar için ideal bir seçimdir. Daha küçük takımlar için fiyatlandırma biraz yüksek gelebilir, ancak sunduğu kapsam göz önüne alındığında, paranızın karşılığını fazlasıyla alırsınız.

📚 Ayrıca okuyun: En İyi Document360 Alternatifleri

🏁 Son Karar

Ekibiniz Confluence'ı aşmışsa veya sadece daha modern, esnek ve sezgisel bir alternatif arıyorsanız, seçenekler bol. İster daha iyi gerçek zamanlı işbirliği, ister daha hızlı arama, daha sıkı entegrasyonlar veya yerleşik yapay zeka ihtiyacınız olsun, bu listede yer alan araçlar Confluence'ın sunamadığı özellikleri sunuyor.

Document360 ve Nuclino gibi dokümantasyon odaklı platformlardan Notion ve Google Drive gibi daha işbirliğine yönelik çalışma alanlarına kadar, iş akışlarınıza ve takım yapınıza en uygun olanı bulabilirsiniz.

Belgeler, proje yönetimi, Beyaz Tahta ve yapay zeka destekli işler için tek bir yerde gerçekten bütünleşik bir çözüm arıyorsanız, ClickUp'ı ciddi olarak değerlendirmeye değer.

ClickUp'ı bugün ücretsiz olarak kullanmaya başlayın!