2025'in En İyi 10 SharePoint Alternatifi ve Rakibi

Microsoft'un sahibi olduğu SharePoint, verimliliği artırmak, işbirliği yapmak ve içeriği verimli bir şekilde yönetmek isteyen işletmeler için uzun süredir tercih edilen bir platformdur. Ancak popüler olmak her zaman en iyi olmak anlamına gelmez.

Daha iyi teknolojinin yükselişi ve daha esnek ve yenilikçi araçlara olan ihtiyacın artmasıyla birlikte, şirketler gereksinimlerine daha uygun diğer seçenekleri araştırmaktadır.

Size en uygun seçeneği belirlemenize yardımcı olmak için, en iyi 10 Microsoft SharePoint alternatifini ve rakiplerini inceleyeceğiz ve bunların anahtar özelliklerini, artılarını ve eksilerini, fiyatlarını ve daha fazlasını vurgulayacağız.

SharePoint alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi SharePoint alternatifini seçmek, dikkate almanız gereken proje yönetimi özelliklerini tam olarak bilmediğinizde zor olabilir. Kolay paylaşım, takım işbirliği ve mevcut sisteminizle entegrasyon sağlayan bir verimlilik çözümü aramak çok önemlidir.

Kontrol edilmesi gereken bir diğer önemli işlevsellik ise esnekliktir, özellikle benzersiz iş akışlarına sahip işletmeler için — özel ihtiyaçlarınıza kolayca uyarlanabilen özelleştirilebilir şablonlar ve otomasyonlar sunan bir platform.

Ve tabii ki fiyatlandırma! Fiyatlandırması şeffaf olan bir seçenek tercih edin; dosya paylaşımı veya bilgi yönetimi ve işbirliği yazılımı için gizli ek maliyetler olmasın. Bazı platformlar, ücretli plana geçmeden önce deneyebileceğiniz freemium sürümleri de sunar.

en İyi 10 SharePoint Alternatifi ve Rakibi

Etkili işbirliği ve işlevler arası takımlarda verimlilik artışı için gerekli tüm özelliklere sahip bir çözüm seçebilmeniz için en iyi 10 SharePoint alternatifinin listesini inceleyin.

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, kuruluşlara her takım için kapsamlı bir çözüm sunar

SharePoint'in en iyi alternatiflerinden biri, son derece özelleştirilebilir işbirliği özellikleri, bilgi yönetimi yazılımı ve takımınızın verimliliğini korumak için dosya paylaşım yetenekleri nedeniyle ClickUp'tır. Ve bu, mükemmel müşteri yorumlarından bahsetmiyor bile!

ClickUp, görevleri ve iş yüklerini yönetmek için bir CRM, görsel Beyaz Tahta aracı veya proje yönetimi platformu olarak çalışır. Birçok özelliği, takımların düzenli kalmasına, etkili bir şekilde işbirliği yapmasına ve iş akışlarını kolaylaştırmasına yardımcı olur, bu da onu en iyi verimlilik araçlarından biri yapar.

Uygulamanın özelleştirme, dokümantasyon, işbirliği yazılımı ve görev yönetimi özelliklerinin sağlam kombinasyonu, onu her boyuttaki ve sektördeki takımlar için harika bir SharePoint alternatifi haline getirir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Belgeleri : Takımınızın bilgilerini tek bir yerde düzenleyin ve herkesin işlerini verimli bir şekilde yapmak için ihtiyaç duydukları kaynaklara erişebildiğinden emin olun.

Özelleştirilebilir görünümler: Çalışma alanlarınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin. Özelleştirilebilir görünümler sayesinde, takımlar aynı çalışma alanı içinde liste görünümü, pano görünümü ve takvim görünümü gibi görünümler arasında geçiş yapabilir

Çevik proje yönetimi: Sprint planlaması, burndown grafikleri ve özel iş akışları için şablonların keyfini çıkarın, Agile metodolojileriyle projeleri kolayca yönetin. Sprint planlaması, burndown grafikleri ve özel iş akışları için şablonların keyfini çıkarın, Agile metodolojileriyle projeleri kolayca yönetin.

Zaman takibi: Görevlere harcanan zamanı takip edin, tahminler belirleyin ve zaman raporlarını görüntüleyin.

İşbirliği araçları: Sohbet odaları, bahsetmeler ve görev atamaları gibi çeşitli işbirliği araçlarını kullanarak takımınızla iletişim kurun, iletişim ve birlikte çalışmayı kolaylaştırın.

Entegrasyonlar: ClickUp, Slack, Google Drive ve Trello dahil olmak üzere birçok başka çözümle entegre olarak farklı platformlarda sorunsuz bir şekilde çalışmanıza olanak tanır.

Şablonlar: ClickUp, ürün lansmanları, etkinlik planlama ve : ClickUp, ürün lansmanları, etkinlik planlama ve içerik yönetimi gibi farklı kullanım durumları için çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlar sunar.

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, mevcut en işlevsel proje yönetimi araçlarından biridir, ancak yazılımın karmaşıklığından biraz zor öğrenilmesine kadar birkaç sınırlaması vardır. Neyse ki, çok yönlülüğü ve çeşitli kullanım alanları, birçok kullanıcı için en iyi seçim olmasını sağlamıştır.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (6.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %83'ü takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbeti kullanıyor. Ancak, iş günlerinin neredeyse %60'ı bu araçlar arasında geçiş yapmak ve bilgi aramakla geçiyor. ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama ile proje yönetimi, mesajlaşma, e-postalar ve sohbetler tek bir yerde bir araya geliyor! Merkezileştirme ve enerji kazanma zamanı!

2. SamePage

SamePage aracılığıyla

SamePage, SharePoint'in bir başka rakibidir. Dosyaları yönetmeye, düzenlemeye ve paylaşmaya yardımcı olan bir proje işbirliği aracıdır. Uygulama, gerçek zamanlı işbirliği yapmanızı sağlayarak takımınızın daha hızlı sonuçlar elde etmesine yardımcı olur. Paylocity, 2020 yılında Samepage'i satın aldı ve çalışan bağlılığı ve takım işbirliği platformu oluşturmak için çalışıyor ve nihayetinde bazı anahtar özellikleri güncelliyor.

SamePage'in en iyi özellikleri

Takım sohbeti ve anlık mesajlaşma

Yerleşik video konferans

Görev yönetimi

Dosya paylaşımı ve işbirliği

SamePage sınırlamaları

Şu anda yeni kayıt kabul edilmiyor

Yalnızca masaüstü ve mobil uygulamada kullanılabilir

SamePage fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

Standart plan: Kullanıcı başına aylık 7,50 $

Pro Plan: Kullanıcı başına aylık 9 $

SamePage müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (210+ yorum)

Capterra: 4. 8/5 (810+ yorum)

3. Google Çalışma Alanı

Google aracılığıyla

Eskiden G Suite olarak bilinen Google Çalışma Alanı, ekip çalışması ve işbirliği için bulut tabanlı bir verimlilik araçları koleksiyonudur. Doğrudan bir SharePoint rakibi olmasa da, birkaç Google Çalışma Alanı aracı SharePoint'e alternatif olabilir.

Gmail, Google Meet, Google Drive, Google Takvim, Google Dokümanlar ve daha fazlası gibi platformların tümü Google Çalışma Alanı'nda mevcuttur ve üçüncü taraf araçlara neredeyse hiç ihtiyaç duymadan sorunsuz işbirliği ve içerik yönetimi sağlar.

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

Bulut depolama

Google Dokümanlar'da gerçek zamanlı belge işbirliği

Video konferans

E-posta fonksiyonu, anahtar özelliklerinden biridir

Veri güvenliği

Google Çalışma Alanı sınırlaması

Üçüncü taraf işbirliğine uygun değildir

Yükleme ve depolama sınırları (Bu Google Çalışma Alanı alternatiflerine göz atın!)

Google Çalışma Alanı'nın fiyatlandırması

Google Çalışma Alanı genellikle dört fiyat planı sunar:

İş Başlangıcı : Kullanıcı başına aylık 6 $

İş Standardı : Kullanıcı başına aylık 12 $

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için Satış ile iletişime geçin

Google Çalışma Alanı müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4. 6/5 (40.400+ yorum)

Capterra: 4,7 (14.600+ yorum)

4. Huddle

Ideagen aracılığıyla

Huddle, iç ekipler, müşteriler ve paydaşlar için belge odaklı bir deneyim sunan başka bir SharePoint alternatifidir. Kullanıcıların iş incelemeleri yapmasına, bilgileri güvenli bir şekilde paylaşmasına ve verimli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan benzersiz ve güvenli bir platform sunar.

Bu işbirliği aracı, yüksek düzeyde düzenlemelere tabi sektörlerdeki kullanıcıların belgeleri tam olarak kontrol etmelerini sağlayarak proje hedeflerini tutarlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanır.

Huddle'ın en iyi özellikleri

Devlet düzeyinde güvenlik

Kullanıcı dostu arayüz

Belge sürümlerine sorunsuz kontrol ve erişim sağlar

Dosya paylaşımı ve dosya isteği gibi harici belge işbirliği özellikleri

Otomatik etkinlik izleme

Birçok farklı dosya biçimini destekler

Müşteri portalları

Huddle sınırlamaları

Bazen belgeler donuyor

Kafa karıştırıcı yazılım ayarları

Sınırlı raporlama yetenekleri

Huddle'ın fiyatlandırması

Huddle dört fiyat planı sunar:

Temel: Kullanıcı başına aylık 15 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 30 $

Takım Başlangıç Paketi: 150 $/ay

Premier: Fiyatlandırma için Satış ile iletişime geçin

Huddle müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4. 2/5 (100+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (50+ yorum)

5. Nuxeo

Nuxeo aracılığıyla

Nuxeo, takımların ve yöneticilerin dijital varlıkları depolamasına ve yönetmesine olanak tanıyan açık kaynaklı bir içerik yönetim sistemidir. Bu SharePoint alternatifi, kullanıcıların karar vermeyi kolaylaştıran ve müşteri deneyimini iyileştiren akıllı, az kodlu içerik uygulamaları oluşturmasına olanak tanır.

Esnekliği ve ölçeklenebilirliği sınırlı geleneksel içerik yönetim platformlarının aksine, Nuxeo, kuruluşların verimli kalmasına ve içeriklerinden en yüksek değeri elde etmesine yardımcı olmak için yapay zekanın gücünden yararlanır.

Nuxeo'nun en iyi özellikleri

AI proje yönetimi

Dijital varlık yönetimi ve belge işbirliği

Talep yönetimi

İçerik arama ve analitik

Ş Akışı yönetimi ve otomasyon sistemleri

Karmaşık içerik etkileşimleri için REST API

Diğer sistemlerle entegrasyonu destekler

Nuxeo sınırlamaları

Karmaşık arka uç kurulumu

Kullanıcı dostu olmayan arayüz

Zayıf topluluk ve forumlar

Nuxeo fiyatlandırması

Nuxeo, 30 günlük ücretsiz deneme sürümü sunarken, ücretli abonelik için demo rezervasyonu gereklidir.

Nuxeo müşteri değerlendirmesi

G2 : 4/5 (70+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (30+ yorum)

6. Confluence

Atlassian aracılığıyla

Confluence, Atlassian tarafından geliştirilen uzaktan çalışmaya uygun bir takım çalışma alanı dır. Şirketlere, bilgilerin oluşturulabileceği, paylaşılabileceği ve düzenlenebileceği merkezi bir platforma erişim sağlar.

Birçok özelleştirilebilir ve kullanıma hazır şablonla Confluence, bir bilgi tabanı veya şirket wiki'si oluşturmak için mükemmeldir. Ancak, yazılımın kurulumu çok fazla öğrenme gerektirir.

SharePoint ile Confluence'ı karşılaştırın!

Confluence'ın en iyi özellikleri

Dokümantasyonu hızlandırmak için çok sayıda takım ve proje şablonu

Üstün entegrasyon özellikleri

Belge değişiklik geçmişini izlemek için sayfa sürümleme

Erişim kontrolü için izin fonksiyonu

Mobil uyumlu

Confluence sınırlamaları

Sınırlı depolama

Sezgisel olmayan arama fonksiyonu

Birden fazla cihaz arasında senkronizasyon zaman alır

PDF'leri dışa aktarmada zorluk

Zor öğrenme eğrisi (bu Confluence alternatiflerine göz atın!)

Confluence fiyatlandırması

Confluence'ın üç fiyat planı ve 100'den fazla üyesi olan takımlar için özel paketleri vardır:

Ücretsiz: Kullanıcı başına aylık 0 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 5,75 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 11 $

Confluence müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4. 1/5 (3500+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (2900+ yorum)

Confluence ile Notion'u karşılaştırın!

7. Jostle

Jostle aracılığıyla

Jostle, çalışanların iletişimini, işbirliğini ve katılımını iyileştirmek için bir işbirliği yazılımıdır. Uygulama, şirketlerin şirket haberlerini yayınlamasına, önemli duyurular yapmasına ve takım verimliliğini artırmak için çalışan geri bildirim anketleri düzenlemesine olanak tanır.

Jostle ile, konum veya saat diliminden bağımsız olarak, kuruluşunuzdaki herkesin ilgili bilgileri bulmak, sorunları netleştirmek ve başarıları paylaşmak için merkezi bir platforma sahip olduğundan emin olabilirsiniz.

Jostle'ın en iyi özellikleri

Önemli şirket kararlarında takımın görüşlerini toplamak için anket özelliği

Çalışanları bilgilendirmek ve güncel tutmak için etkinlik akışı

İşbirliğini, proje yönetimini ve şeffaflığı kolaylaştırmak için tartışma forumu

Dosyaları sıralamak ve içerik aramayı kolaylaştırmak için belge kitaplığı

Microsoft Office ve Google Dosyaları ile kolay entegrasyon

Jostle'ın sınırları

Ücretsiz deneme sürümü mevcut değildir

Konu başlıklı tartışmalar olmadığı için konuşmaları ve konuları takip etmek zor olabilir

Ücretsiz sürüm mevcut değildir

Sınırlı özelleştirme fonksiyonları

Jostle'ın fiyatlandırması

Jostle'ın dört fiyat planı vardır, ancak fiyatlandırma şirketin boyutuna ve ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Bronz

Gümüş

Altın

Platinum

Jostle'un müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,5 (190+ yorum)

Capterra: 4. 4 (70+ yorum)

8. Box

Box aracılığıyla

Box, güvenli dosya depolama, içerik yönetimi ve takım işbirliği için bulut tabanlı bir platformdur. Kuruluşların takım genelindeki belgelerini merkezileştirmesine yardımcı olur ve pazarlama, satış, İK, finans, mühendislik ve daha birçok kullanım alanında uygulanabilir.

Box ile kullanıcılar güvenli dosya bağlantılarını paylaşabilir, gruplara işbirlikçileri ekleyebilir, dosyaları onaylayabilir ve önemli belgeleri imzalatabilir.

Box'ın en iyi özellikleri

Akıllı tehdit algılama ve tam bilgi yönetimi

Sınıflandırmaya dayalı güvenlik özellikleri

Sorunsuz sözleşme ve anlaşma imzalamak için e-imzalar

1500'den fazla uygulama entegrasyonu

İçerik taşıma

Kullanıcı yönetimi yönetici kontrolleri

Dosya paylaşımı ve bulut depolama

Box sınırlaması

Yerel senkronizasyon özelliği yok

Sınırlı dosya yüklemeleri

Yazılım uyumsuzlukları

Toplu içerik aktarımları için uygun değildir

Sınırlı arama fonksiyonu

Ücretsiz plan yok

Box fiyatlandırması

Box'ın dört fiyat planı vardır:

İş : Kullanıcı başına aylık 15 $

Business plus : Kullanıcı başına aylık 25 $

Kurumsal : Kullanıcı başına aylık 35 $

Enterprise plus: Özel ödeme planı

Box müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4. 2 (4.800+ yorum)

Capterra: 4. 4 (5.200+ yorum)

9. Alfresco

Alfresco aracılığıyla

Alfresco, kritik bilgileri bağlamak, korumak ve yönetmek isteyen kuruluşlara çözümler sunan bir içerik yönetim sistemidir. Açık kaynaklı yazılımı, bilgileri verimli bir şekilde depolar ve düzenler, zaman kaybını önler ve verimliliği artırır.

Diğer bazı SharePoint alternatiflerinden farklı olarak, Alfresco takımı sanal etkinlikler ve web seminerleri düzenler ve uygulamalı müşteri desteği sağlar.

Alfresco'nun en iyi özellikleri

İçeriğin doğru şekilde işlenmesini ve saklanmasını sağlamak için belge yönetimi, denetim izleri, saklama politikaları ve erişim kontrolleri ile yasal uyumluluk sağlayın

Kapsamlı bir belge yönetim sistemi, belgeleri merkezi bir depoda saklamanıza, düzenlemenize ve kategorilere ayırmanıza olanak tanır

Sürüm kontrolü, check-in/check-out özellikleri, meta veri yönetimi, tam metin arama ve verimli belge yönetimi için işbirliği araçlarının keyfini çıkarın

İçerik kullanımı, kullanıcı davranışı ve sistem performansı ile ilgili verileri yakalayın ve analiz edin

İş süreçlerinizi ve iş akışlarınızı süreç modelleme, görev atama, iş akışı yönlendirme ve vaka izleme ile tasarlayın, modelleyin ve otomatikleştirin

Alfresco sınırlamaları

Kullanıcı dostu olmayan arayüz

Sürükle ve bırak fonksiyonu yok

Ara sıra belge yükleme sorunları

Sınırlı arama yetenekleri

Alfresco fiyatlandırması

Alfresco, takım veya bireysel ihtiyaçlara uygun özel fiyatlandırma sunar.

Alfresco müşteri değerlendirmeleri

G2 : 3,6 (40 yorum)

Capterra: 4. 1 (20+ yorum)

10. Redbooth

Redbooth aracılığıyla

Sezgisel içerik ve proje yönetimi çözümü ile Redbooth, kuruluşların görevleri etkili bir şekilde planlamasına, projeleri organize etmesine ve takım iletişiminin tutarlı olmasını sağlamasına yardımcı olur.

Redbooth'un raporlama yetenekleri sınırlıdır, bu da yöneticilerin ayrıntılı proje performans raporları oluşturmasını zorlaştırır.

Redbooth'un en iyi özellikleri

Önceden oluşturulmuş proje yönetimi şablonları

Kolay ş Akışı görselleştirme için Kanban panoları

AI destekli görev yönetimi

Mobil uyumlu

HD video toplantıları

Ayrıntılı verimlilik raporları

Görsel proje zaman çizelgeleri

Redbooth sınırlamaları

Karmaşık ve hantal yazılım

Karmaşık dosya depolama ve düzenleme

Yeni kullanıcılar için yetersiz destek

Alt görevleri tarihlerle atayamama

Sınırlı bildirim ayarları

Redbooth fiyatlandırması

Redbooth Pro : Kullanıcı başına aylık 9 $

Redbooth Business : Kullanıcı başına aylık 15 $

Redbooth Enterprise: Takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

Redbooth müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4. 4 (98 yorum)

Capterra: 4. 4 (89 yorum)

ClickUp: Takımınız için En İyi SharePoint Alternatifi

Sizin ve takımınız için tüm gereksinimleri karşılayan içerik ve proje yönetimi özelliklerine sahip Microsoft SharePoint alternatifleri arıyorsanız, şanslısınız!

Kolay bir çözüm varken neden yetersiz bir araçla uğraşarak zaman kaybediyorsunuz? Tüm verimlilik ihtiyaçlarınız için hepsi bir arada çözüm olan ClickUp ile proje belgelerinizi, takım iletişiminizi ve görev yönetiminizi kontrol altına alın.

ClickUp'ı bugün deneyin ve neden piyasadaki en iyi Microsoft SharePoint alternatifi olduğunu görün.