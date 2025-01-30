2025'in En İyi 10 SharePoint Alternatifi ve Rakibi

Microsoft'un sahibi olduğu SharePoint, verimliliği artırmak, işbirliği yapmak ve içeriği verimli bir şekilde yönetmek isteyen işletmeler için uzun süredir tercih edilen bir platformdur. Ancak popüler olmak her zaman en iyi olmak anlamına gelmez.
Daha iyi teknolojinin yükselişi ve daha esnek ve yenilikçi araçlara olan ihtiyacın artmasıyla birlikte, şirketler gereksinimlerine daha uygun diğer seçenekleri araştırmaktadır.
Size en uygun seçeneği belirlemenize yardımcı olmak için, en iyi 10 Microsoft SharePoint alternatifini ve rakiplerini inceleyeceğiz ve bunların anahtar özelliklerini, artılarını ve eksilerini, fiyatlarını ve daha fazlasını vurgulayacağız.
SharePoint alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
En iyi SharePoint alternatifini seçmek, dikkate almanız gereken proje yönetimi özelliklerini tam olarak bilmediğinizde zor olabilir. Kolay paylaşım, takım işbirliği ve mevcut sisteminizle entegrasyon sağlayan bir verimlilik çözümü aramak çok önemlidir.
Kontrol edilmesi gereken bir diğer önemli işlevsellik ise esnekliktir, özellikle benzersiz iş akışlarına sahip işletmeler için — özel ihtiyaçlarınıza kolayca uyarlanabilen özelleştirilebilir şablonlar ve otomasyonlar sunan bir platform.
Ve tabii ki fiyatlandırma! Fiyatlandırması şeffaf olan bir seçenek tercih edin; dosya paylaşımı veya bilgi yönetimi ve işbirliği yazılımı için gizli ek maliyetler olmasın. Bazı platformlar, ücretli plana geçmeden önce deneyebileceğiniz freemium sürümleri de sunar.
en İyi 10 SharePoint Alternatifi ve Rakibi
Etkili işbirliği ve işlevler arası takımlarda verimlilik artışı için gerekli tüm özelliklere sahip bir çözüm seçebilmeniz için en iyi 10 SharePoint alternatifinin listesini inceleyin.
1. ClickUp
SharePoint'in en iyi alternatiflerinden biri, son derece özelleştirilebilir işbirliği özellikleri, bilgi yönetimi yazılımı ve takımınızın verimliliğini korumak için dosya paylaşım yetenekleri nedeniyle ClickUp'tır. Ve bu, mükemmel müşteri yorumlarından bahsetmiyor bile!
ClickUp, görevleri ve iş yüklerini yönetmek için bir CRM, görsel Beyaz Tahta aracı veya proje yönetimi platformu olarak çalışır. Birçok özelliği, takımların düzenli kalmasına, etkili bir şekilde işbirliği yapmasına ve iş akışlarını kolaylaştırmasına yardımcı olur, bu da onu en iyi verimlilik araçlarından biri yapar.
Uygulamanın özelleştirme, dokümantasyon, işbirliği yazılımı ve görev yönetimi özelliklerinin sağlam kombinasyonu, onu her boyuttaki ve sektördeki takımlar için harika bir SharePoint alternatifi haline getirir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Belgeleri: Takımınızın bilgilerini tek bir yerde düzenleyin ve herkesin işlerini verimli bir şekilde yapmak için ihtiyaç duydukları kaynaklara erişebildiğinden emin olun.
- Özelleştirilebilir görünümler: Çalışma alanlarınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin. Özelleştirilebilir görünümler sayesinde, takımlar aynı çalışma alanı içinde liste görünümü, pano görünümü ve takvim görünümü gibi görünümler arasında geçiş yapabilir
- Çevik proje yönetimi: Sprint planlaması, burndown grafikleri ve özel iş akışları için şablonların keyfini çıkarın, Agile metodolojileriyle projeleri kolayca yönetin.
- Zaman takibi: Görevlere harcanan zamanı takip edin, tahminler belirleyin ve zaman raporlarını görüntüleyin.
- İşbirliği araçları: Sohbet odaları, bahsetmeler ve görev atamaları gibi çeşitli işbirliği araçlarını kullanarak takımınızla iletişim kurun, iletişim ve birlikte çalışmayı kolaylaştırın.
- Entegrasyonlar: ClickUp, Slack, Google Drive ve Trello dahil olmak üzere birçok başka çözümle entegre olarak farklı platformlarda sorunsuz bir şekilde çalışmanıza olanak tanır.
- Şablonlar: ClickUp, ürün lansmanları, etkinlik planlama ve içerik yönetimi gibi farklı kullanım durumları için çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlar sunar.
ClickUp sınırlamaları
ClickUp, mevcut en işlevsel proje yönetimi araçlarından biridir, ancak yazılımın karmaşıklığından biraz zor öğrenilmesine kadar birkaç sınırlaması vardır. Neyse ki, çok yönlülüğü ve çeşitli kullanım alanları, birçok kullanıcı için en iyi seçim olmasını sağlamıştır.
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (6.700+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)
📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %83'ü takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbeti kullanıyor. Ancak, iş günlerinin neredeyse %60'ı bu araçlar arasında geçiş yapmak ve bilgi aramakla geçiyor. ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama ile proje yönetimi, mesajlaşma, e-postalar ve sohbetler tek bir yerde bir araya geliyor! Merkezileştirme ve enerji kazanma zamanı!
2. SamePage
SamePage, SharePoint'in bir başka rakibidir. Dosyaları yönetmeye, düzenlemeye ve paylaşmaya yardımcı olan bir proje işbirliği aracıdır. Uygulama, gerçek zamanlı işbirliği yapmanızı sağlayarak takımınızın daha hızlı sonuçlar elde etmesine yardımcı olur. Paylocity, 2020 yılında Samepage'i satın aldı ve çalışan bağlılığı ve takım işbirliği platformu oluşturmak için çalışıyor ve nihayetinde bazı anahtar özellikleri güncelliyor.
SamePage'in en iyi özellikleri
- Takım sohbeti ve anlık mesajlaşma
- Yerleşik video konferans
- Görev yönetimi
- Dosya paylaşımı ve işbirliği
SamePage sınırlamaları
- Şu anda yeni kayıt kabul edilmiyor
- Yalnızca masaüstü ve mobil uygulamada kullanılabilir
SamePage fiyatlandırması
- Ücretsiz sürüm
- Standart plan: Kullanıcı başına aylık 7,50 $
- Pro Plan: Kullanıcı başına aylık 9 $
SamePage müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (210+ yorum)
- Capterra: 4. 8/5 (810+ yorum)
3. Google Çalışma Alanı
Eskiden G Suite olarak bilinen Google Çalışma Alanı, ekip çalışması ve işbirliği için bulut tabanlı bir verimlilik araçları koleksiyonudur. Doğrudan bir SharePoint rakibi olmasa da, birkaç Google Çalışma Alanı aracı SharePoint'e alternatif olabilir.
Gmail, Google Meet, Google Drive, Google Takvim, Google Dokümanlar ve daha fazlası gibi platformların tümü Google Çalışma Alanı'nda mevcuttur ve üçüncü taraf araçlara neredeyse hiç ihtiyaç duymadan sorunsuz işbirliği ve içerik yönetimi sağlar.
Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri
- Bulut depolama
- Google Dokümanlar'da gerçek zamanlı belge işbirliği
- Video konferans
- E-posta fonksiyonu, anahtar özelliklerinden biridir
- Veri güvenliği
Google Çalışma Alanı sınırlaması
- Üçüncü taraf işbirliğine uygun değildir
- Yükleme ve depolama sınırları (Bu Google Çalışma Alanı alternatiflerine göz atın!)
Google Çalışma Alanı'nın fiyatlandırması
Google Çalışma Alanı genellikle dört fiyat planı sunar:
- İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 6 $
- İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için Satış ile iletişime geçin
Google Çalışma Alanı müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 6/5 (40.400+ yorum)
- Capterra: 4,7 (14.600+ yorum)
4. Huddle
Huddle, iç ekipler, müşteriler ve paydaşlar için belge odaklı bir deneyim sunan başka bir SharePoint alternatifidir. Kullanıcıların iş incelemeleri yapmasına, bilgileri güvenli bir şekilde paylaşmasına ve verimli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan benzersiz ve güvenli bir platform sunar.
Bu işbirliği aracı, yüksek düzeyde düzenlemelere tabi sektörlerdeki kullanıcıların belgeleri tam olarak kontrol etmelerini sağlayarak proje hedeflerini tutarlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanır.
Huddle'ın en iyi özellikleri
- Devlet düzeyinde güvenlik
- Kullanıcı dostu arayüz
- Belge sürümlerine sorunsuz kontrol ve erişim sağlar
- Dosya paylaşımı ve dosya isteği gibi harici belge işbirliği özellikleri
- Otomatik etkinlik izleme
- Birçok farklı dosya biçimini destekler
- Müşteri portalları
Huddle sınırlamaları
- Bazen belgeler donuyor
- Kafa karıştırıcı yazılım ayarları
- Sınırlı raporlama yetenekleri
Huddle'ın fiyatlandırması
Huddle dört fiyat planı sunar:
- Temel: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Artı: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Takım Başlangıç Paketi: 150 $/ay
- Premier: Fiyatlandırma için Satış ile iletişime geçin
Huddle müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 2/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (50+ yorum)
5. Nuxeo
Nuxeo, takımların ve yöneticilerin dijital varlıkları depolamasına ve yönetmesine olanak tanıyan açık kaynaklı bir içerik yönetim sistemidir. Bu SharePoint alternatifi, kullanıcıların karar vermeyi kolaylaştıran ve müşteri deneyimini iyileştiren akıllı, az kodlu içerik uygulamaları oluşturmasına olanak tanır.
Esnekliği ve ölçeklenebilirliği sınırlı geleneksel içerik yönetim platformlarının aksine, Nuxeo, kuruluşların verimli kalmasına ve içeriklerinden en yüksek değeri elde etmesine yardımcı olmak için yapay zekanın gücünden yararlanır.
Nuxeo'nun en iyi özellikleri
- AI proje yönetimi
- Dijital varlık yönetimi ve belge işbirliği
- Talep yönetimi
- İçerik arama ve analitik
- Ş Akışı yönetimi ve otomasyon sistemleri
- Karmaşık içerik etkileşimleri için REST API
- Diğer sistemlerle entegrasyonu destekler
Nuxeo sınırlamaları
- Karmaşık arka uç kurulumu
- Kullanıcı dostu olmayan arayüz
- Zayıf topluluk ve forumlar
Nuxeo fiyatlandırması
Nuxeo, 30 günlük ücretsiz deneme sürümü sunarken, ücretli abonelik için demo rezervasyonu gereklidir.
Nuxeo müşteri değerlendirmesi
- G2: 4/5 (70+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (30+ yorum)
6. Confluence
Confluence, Atlassian tarafından geliştirilen uzaktan çalışmaya uygun bir takım çalışma alanı dır. Şirketlere, bilgilerin oluşturulabileceği, paylaşılabileceği ve düzenlenebileceği merkezi bir platforma erişim sağlar.
Birçok özelleştirilebilir ve kullanıma hazır şablonla Confluence, bir bilgi tabanı veya şirket wiki'si oluşturmak için mükemmeldir. Ancak, yazılımın kurulumu çok fazla öğrenme gerektirir.
SharePoint ile Confluence'ı karşılaştırın!
Confluence'ın en iyi özellikleri
- Dokümantasyonu hızlandırmak için çok sayıda takım ve proje şablonu
- Üstün entegrasyon özellikleri
- Belge değişiklik geçmişini izlemek için sayfa sürümleme
- Erişim kontrolü için izin fonksiyonu
- Mobil uyumlu
Confluence sınırlamaları
- Sınırlı depolama
- Sezgisel olmayan arama fonksiyonu
- Birden fazla cihaz arasında senkronizasyon zaman alır
- PDF'leri dışa aktarmada zorluk
- Zor öğrenme eğrisi (bu Confluence alternatiflerine göz atın!)
Confluence fiyatlandırması
Confluence'ın üç fiyat planı ve 100'den fazla üyesi olan takımlar için özel paketleri vardır:
- Ücretsiz: Kullanıcı başına aylık 0 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5,75 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 11 $
Confluence müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 1/5 (3500+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (2900+ yorum)
Confluence ile Notion'u karşılaştırın!
7. Jostle
Jostle, çalışanların iletişimini, işbirliğini ve katılımını iyileştirmek için bir işbirliği yazılımıdır. Uygulama, şirketlerin şirket haberlerini yayınlamasına, önemli duyurular yapmasına ve takım verimliliğini artırmak için çalışan geri bildirim anketleri düzenlemesine olanak tanır.
Jostle ile, konum veya saat diliminden bağımsız olarak, kuruluşunuzdaki herkesin ilgili bilgileri bulmak, sorunları netleştirmek ve başarıları paylaşmak için merkezi bir platforma sahip olduğundan emin olabilirsiniz.
Jostle'ın en iyi özellikleri
- Önemli şirket kararlarında takımın görüşlerini toplamak için anket özelliği
- Çalışanları bilgilendirmek ve güncel tutmak için etkinlik akışı
- İşbirliğini, proje yönetimini ve şeffaflığı kolaylaştırmak için tartışma forumu
- Dosyaları sıralamak ve içerik aramayı kolaylaştırmak için belge kitaplığı
- Microsoft Office ve Google Dosyaları ile kolay entegrasyon
Jostle'ın sınırları
- Ücretsiz deneme sürümü mevcut değildir
- Konu başlıklı tartışmalar olmadığı için konuşmaları ve konuları takip etmek zor olabilir
- Ücretsiz sürüm mevcut değildir
- Sınırlı özelleştirme fonksiyonları
Jostle'ın fiyatlandırması
Jostle'ın dört fiyat planı vardır, ancak fiyatlandırma şirketin boyutuna ve ihtiyaçlarına göre belirlenir.
- Bronz
- Gümüş
- Altın
- Platinum
Jostle'un müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5 (190+ yorum)
- Capterra: 4. 4 (70+ yorum)
8. Box
Box, güvenli dosya depolama, içerik yönetimi ve takım işbirliği için bulut tabanlı bir platformdur. Kuruluşların takım genelindeki belgelerini merkezileştirmesine yardımcı olur ve pazarlama, satış, İK, finans, mühendislik ve daha birçok kullanım alanında uygulanabilir.
Box ile kullanıcılar güvenli dosya bağlantılarını paylaşabilir, gruplara işbirlikçileri ekleyebilir, dosyaları onaylayabilir ve önemli belgeleri imzalatabilir.
Box'ın en iyi özellikleri
- Akıllı tehdit algılama ve tam bilgi yönetimi
- Sınıflandırmaya dayalı güvenlik özellikleri
- Sorunsuz sözleşme ve anlaşma imzalamak için e-imzalar
- 1500'den fazla uygulama entegrasyonu
- İçerik taşıma
- Kullanıcı yönetimi yönetici kontrolleri
- Dosya paylaşımı ve bulut depolama
Box sınırlaması
- Yerel senkronizasyon özelliği yok
- Sınırlı dosya yüklemeleri
- Yazılım uyumsuzlukları
- Toplu içerik aktarımları için uygun değildir
- Sınırlı arama fonksiyonu
- Ücretsiz plan yok
Box fiyatlandırması
Box'ın dört fiyat planı vardır:
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Business plus: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 35 $
- Enterprise plus: Özel ödeme planı
Box müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 2 (4.800+ yorum)
- Capterra: 4. 4 (5.200+ yorum)
9. Alfresco
Alfresco, kritik bilgileri bağlamak, korumak ve yönetmek isteyen kuruluşlara çözümler sunan bir içerik yönetim sistemidir. Açık kaynaklı yazılımı, bilgileri verimli bir şekilde depolar ve düzenler, zaman kaybını önler ve verimliliği artırır.
Diğer bazı SharePoint alternatiflerinden farklı olarak, Alfresco takımı sanal etkinlikler ve web seminerleri düzenler ve uygulamalı müşteri desteği sağlar.
Alfresco'nun en iyi özellikleri
- İçeriğin doğru şekilde işlenmesini ve saklanmasını sağlamak için belge yönetimi, denetim izleri, saklama politikaları ve erişim kontrolleri ile yasal uyumluluk sağlayın
- Kapsamlı bir belge yönetim sistemi, belgeleri merkezi bir depoda saklamanıza, düzenlemenize ve kategorilere ayırmanıza olanak tanır
- Sürüm kontrolü, check-in/check-out özellikleri, meta veri yönetimi, tam metin arama ve verimli belge yönetimi için işbirliği araçlarının keyfini çıkarın
- İçerik kullanımı, kullanıcı davranışı ve sistem performansı ile ilgili verileri yakalayın ve analiz edin
- İş süreçlerinizi ve iş akışlarınızı süreç modelleme, görev atama, iş akışı yönlendirme ve vaka izleme ile tasarlayın, modelleyin ve otomatikleştirin
Alfresco sınırlamaları
- Kullanıcı dostu olmayan arayüz
- Sürükle ve bırak fonksiyonu yok
- Ara sıra belge yükleme sorunları
- Sınırlı arama yetenekleri
Alfresco fiyatlandırması
Alfresco, takım veya bireysel ihtiyaçlara uygun özel fiyatlandırma sunar.
Alfresco müşteri değerlendirmeleri
- G2: 3,6 (40 yorum)
- Capterra: 4. 1 (20+ yorum)
10. Redbooth
Sezgisel içerik ve proje yönetimi çözümü ile Redbooth, kuruluşların görevleri etkili bir şekilde planlamasına, projeleri organize etmesine ve takım iletişiminin tutarlı olmasını sağlamasına yardımcı olur.
Redbooth'un raporlama yetenekleri sınırlıdır, bu da yöneticilerin ayrıntılı proje performans raporları oluşturmasını zorlaştırır.
Redbooth'un en iyi özellikleri
- Önceden oluşturulmuş proje yönetimi şablonları
- Kolay ş Akışı görselleştirme için Kanban panoları
- AI destekli görev yönetimi
- Mobil uyumlu
- HD video toplantıları
- Ayrıntılı verimlilik raporları
- Görsel proje zaman çizelgeleri
Redbooth sınırlamaları
- Karmaşık ve hantal yazılım
- Karmaşık dosya depolama ve düzenleme
- Yeni kullanıcılar için yetersiz destek
- Alt görevleri tarihlerle atayamama
- Sınırlı bildirim ayarları
Redbooth fiyatlandırması
- Redbooth Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Redbooth Business: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Redbooth Enterprise: Takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.
Redbooth müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 4 (98 yorum)
- Capterra: 4. 4 (89 yorum)
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