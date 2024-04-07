Notion ve Confluence: 2025'te Hangi Belge Yönetimi Yazılımı Daha İyi?

Modern dijital çalışma alanı sürekli olarak gelişmekte ve bu da verimli işbirliği araçlarına olan talebi artırmaktadır. Doğru yazılım, fikirlerin belgelenmesi, projelerin yönetimi veya etkili ekip çalışmasının teşvik edilmesi konusunda önemli bir fark yaratabilir.

Yıllar boyunca Confluence, güvenilir bir işbirliği proje yönetimi yazılımı arayan kuruluşlar ve küçük işletmeler arasında popüler olmuştur. Ancak, verimlilik çözümü pazarının yeni oyuncusu Notion, pazarın görünümünü çeşitlendirmiştir.

Confluence ve Notion arasında seçim yapmaya çalışıyorsanız, bu makale her ikisi hakkında da bilgi vererek bilinçli bir karar vermenize yardımcı olacaktır. Her iki platformu da yakından inceleyerek güçlü ve zayıf yönlerini, benzersiz özelliklerini, fiyatlarını ve kullanıcı yorumlarını ele alacağız.

Ve bu iki seçenek de sizi tatmin etmezse, çok yönlülüğüyle sizi şaşırtabilecek başka bir seçenek hakkında da bilgi vereceğiz!

Notion nedir?

Notion, 2016 yılında piyasaya sürülen nispeten yeni bir uygulamadır ve kısa sürede küçük takımlar ve kişisel kullanım için favori haline gelmiştir. Cazibesi, neredeyse sınırsız olanaklarında yatmaktadır ve herkesin harika özelliklerinden yararlanmasına olanak tanır.

Notion'da not alma

Birçok kişi, wiki oluşturmayı, ürün yol haritalarını belgelemeyi, toplantı notlarını düzenlemeyi, sprint planlaması yapmayı, proje planları oluşturmayı, çalışanları işe almayı ve daha fazlasını basitleştirmek için en iyi araç olduğunu düşünüyor.

Notion özellikleri

Notion, daha geniş entegrasyon aralığı, ayrıntılı Kanban panoları ve genel olarak kullanıcı dostu yapısı ile Confluence'a daha uygun bir alternatif olarak hızla popülerlik kazanmıştır.

1. Esneklik ve özelleştirme

Notion, şirketler ve kişisel kullanıcılar için çok fazla esneklik ve özelleştirme seçeneği sunar. Wiki'ler, veritabanları ve proje planları dahil olmak üzere çeşitli belgeler oluşturmak için kullanabilirsiniz. Confluence de esnektir, ancak Notion daha fazla özelleştirme seçeneği sunar.

2. Çok sayıda entegrasyon

Notion, Atlassian'ın Jira ile bile entegre olabilir

Notion, Google Drive, Dropbox ve Slack dahil olmak üzere çok çeşitli üçüncü taraf seçenekleriyle entegre olur. Confluence'ın entegrasyonları daha azdır, bu nedenle çok sayıda farklı uygulama kullanan takımlar için uygun olmayabilir.

3. Mobil uygulama

Notion ayrıca, kullanıcıların hareket halindeyken belgelere ve projelere erişmelerini sağlayan yerel bir mobil uygulama sunar. Tekil kullanıcıların her yerden çalışabilmesi, özellikle uzaktaki üyeleri olan takımlar için verimlilik ve etkinliği artırır. Confluence'ın yerel bir mobil uygulaması yoktur, bu nedenle belgelerinize mobil cihazdan erişmek istiyorsanız web sürümünü kullanmanız gerekir.

4. Gömülü alt sayfalar

Boş bir sayfada Notion alt sayfası örneği

Bir belge içinde alt sayfalar oluşturmak ve bunları gömmek, takımların içeriklerini verimli bir şekilde düzenlemelerine yardımcı olur. Bir yorumcu, "Notion, işiniz için ihtiyacınız olan dijital beyin aracıdır!" diyor. Şirketlerin ve takımların, gerektiğinde karmaşıklığı ölçeklenebilen temel bir bilgi mimarisi oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Notion fiyatlandırması

Kişisel : Ücretsiz

Kişisel Pro : Yıllık ödeme durumunda aylık 4 $ / Aylık ödeme durumunda aylık 5

Takım : Yıllık ödeme durumunda kullanıcı başına aylık 8 $ / Aylık ödeme durumunda kullanıcı başına aylık 10

Enterprise: Özel fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion'u daha fazla araçla karşılaştırın!

Confluence nedir?

2004 yılında piyasaya sürülen Atlassian Confluence, dünya çapında 60.000'den fazla müşteri ve büyük kurumsal şirketin güvendiği, olgun ve güvenilir bir çözümdür. Notion kadar çok yönlü olmasa da, verimli bir işbirliği ve dokümantasyon aracı olmaya odaklanmıştır.

Confluence'ın Gösterge Paneli Merkezi örneği

Confluence, Notion'a alternatif olarak güvenilir ve zengin özelliklere sahip bir işbirliği aracına ihtiyaç duyan takımlar için iyi bir seçimdir. Jira veya Trello kullanan takımlar için özellikle uygundur, çünkü bu ürünlerle sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Confluence, kuruluşunuz kapsamlı üçüncü taraf entegrasyonlarına bağlı değilse, belge işbirliği ve yazılım dokümantasyonu için daha güvenilir ve odaklanmış bir çözümdür.

Confluence özellikleri

Confluence, belge işbirliği için daha güvenilir ve odaklanmış bir çözüm olarak övgüyle karşılanmıştır ve temel yazılım araçlarıyla entegrasyonları sayesinde mühendislik takımları arasında favori konumdadır.

1. Jira ve diğer Atlassian ürünleriyle sorunsuz entegrasyonlar

Confluence, Jira ve diğer Atlassian yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur, bu da onu bu araçları kullanan takımlar için mükemmel bir seçim haline getirir. Notion, bu araçlarla daha az sorunsuz entegrasyonlara sahiptir, bu nedenle bu diğer araçlarla entegrasyona güvenen takımlar için uygun olmayabilir.

2. Görsel olarak çekici tasarım ve harika kullanıcı arayüzü

Confluence aracılığıyla

Confluence, görsel olarak çekici bir tasarıma ve harika bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Sayfalar okunması ve gezinmesi kolaydır ve genel görünümü ve hissi çok temizdir. Notion'un kullanıcı arayüzü o kadar gelişmiş değildir ve bazı kullanıcılar onu dağınık ve gezinmesi zor bulmaktadır.

3. Sürüm kontrolü

Notion'dan farklı olarak Confluence, yerleşik bir sürüm kontrol sistemine sahiptir, böylece belge değişikliklerini kolayca izleyebilirsiniz. Yerleşik bir sürüm kontrol sistemi olmadan, bu özelliğe ihtiyacınız varsa kuruluşunuz üçüncü taraf bir uygulama kullanmak zorunda kalacaktır.

4. En iyi uygulama şablonları

Confluence'ın yerleşik şablonları

Confluence, wiki ve bilgi makaleleri oluşturmaya hızlı ve kolay bir şekilde başlamanızı sağlayan çok çeşitli önceden hazırlanmış şablonlar sunar. Bu belgeler, sıfırdan başlamadan işbirliği için anahtar belgeleri ve içeriği taslak haline getirmenize yardımcı olacak adım adım kılavuzlar görevi görür.

Genel olarak, Confluence güvenilir ve zengin özelliklere sahip bir işbirliği aracına ihtiyaç duyan takımlar için mükemmel bir seçimdir. Jira veya diğer Atlassian ürünlerini kullanan takımlar için özellikle uygundur.

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz 10 kullanıcıya kadar, ancak sınırlı erişim ile

Standart : Kullanıcı başına aylık 5,75 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma için iletişime geçin

Confluence puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (3.540+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.900+ yorum)

Confluence ve Notion: Kazanan kim?

Confluence ve Notion her ikisi de harika araçlardır, ancak farklı güçlü ve zayıf yönleri vardır. Notion ve Confluence arasındaki temel fark, olgunluk ve esnekliktir. Confluence, daha geniş bir kullanım aralığına sahip daha olgun bir üründür, Notion ise görevler için daha çok yönlü bir proje yönetimi seçeneğidir. Sizin için en iyi proje yönetimi çözümü, özel ihtiyaç ve gereksinimlerinize bağlı olacaktır.

Özelleştirme

Notion'da özelleştirme ve şablon seçeneklerinin bulunduğu bir alt sayfa örneği

Hem Confluence hem de Notion, ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde içerik oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanıyan güçlü özelleştirme yetenekleri sunar. Ancak Notion, Confluence'tan daha fazla özelleştirme seçeneği sunarak, sayfalarınızın düzeninden ve tasarımından veritabanlarınızın ve entegrasyonlarınızın belirli işlevlerine kadar her şeyi özelleştirmenize olanak tanır.

Bununla birlikte, Notion genellikle Confluence gibi bir takım işbirliği platformundan ziyade bireysel verimlilik aracı olarak görülür.

Her iki araç da birden fazla kullanıcı arasında işbirliği ve bilgi paylaşımına izin verirken, Confluence özellikle büyük şirketler ve kuruluşlar için tasarlanmıştır ve büyük ölçekli projeleri ve iş akışlarını yönetmek için gerekli olan erişim denetimleri, kullanıcı izinleri ve takım analitiği gibi bir dizi özellik sunar.

İşbirliği

Confluence ve Notion, içerik oluşturmak ve düzenlemek için popüler araçlardır, ancak işbirliği yetenekleri açısından farklılık gösterirler. Confluence, büyük takımlar ve kuruluşlar için tasarlanmıştır ve yorum yapma, bahsetme ve sürüm geçmişi gibi işbirliğini ve bilgi paylaşımını kolaylaştıran bir dizi özellik sunar.

Ayrıca erişim denetimleri, kullanıcı izinleri ve takım analitiği gibi daha gelişmiş özellikler de sunar. Öte yandan Notion, görev özellikleri ve hatırlatıcılar gibi bazı temel özelliklerden yoksun olduğundan işbirliği konusunda daha sınırlıdır.

Gerçek zamanlı işbirliği ve yorum yapmaya izin verse de, daha büyük takımlar veya daha karmaşık projeler için en iyi seçim olmayabilir. Genel olarak, Confluence Notion'dan daha sağlam işbirliği özellikleri sunarken, Notion bireysel kullanıcılar veya daha küçük takımlar için daha uygun olabilir.

Destek

Confluence ve Notion, platformu kullanırken uzun vadede karşılaşabileceğiniz sorunları veya sorularınızı çözmenize yardımcı olacak destek ekipleri sunar. Ancak, her iki aracın sunduğu destek düzeyinde bazı farklılıklar vardır. Büyük bir yazılım şirketi olan Atlassian'ın ürünü olan Confluence, belgeler, topluluk forumu sayfası ve kapsamlı bir bilgi bankası gibi çeşitli kaynaklara sahip kapsamlı bir destek ekibi sunar.

Öte yandan, Notion daha küçük bir şirket ve daha az kapsamlı bir destek ekibine sahiptir. E-posta desteği sunsalar da yanıt süreleri yavaş olabilir. Ancak Notion, kullanıcı geri bildirimlerine son derece duyarlı olmasıyla tanınır ve kullanıcıların görüşlerine göre sık sık yeni özellikler ve güncellemeler ekler.

Sonuç olarak, Confluence daha kapsamlı destek kaynaklarına ihtiyaç duyanlar için daha iyi bir seçim olabilirken, Notion esneklik ve geliştirme ekibinin yanıt hızına değer veren kullanıcılar için ideal olabilir.

Reddit'te Confluence ve Notion karşılaştırması

Kullanıcıların iki ürün hakkında ne düşündüğünü öğrenmek için Reddit'e baktık. Yanıtlar ne mi? Çoğu kullanıcı, Confluence'ın kurumsal organizasyonlar için en iyisi olduğu konusunda hemfikir görünüyor. İşte bir kişinin iki araç hakkında söylediği şey:

"Notion ve Confluence'ı ikisini de kullandım. Notion, çok fazla içeriğiniz varsa yavaşlıyor. Confluence, daha büyük takımların içeriklerini yönetmede daha iyi ama arayüzü biraz daha az sezgisel.

Atlassian ekosistemine büyük ölçüde güveniyorsanız, tereddüt etmeden Confluence'ı kullanın

Diğer kullanıcılar, Notion'un daha küçük takımlar için mükemmel bir seçim olduğunu belirtiyor:

"Notion ile bir iç wiki oluşturduk ve inanılmaz derecede iyi işliyor. Biz esas olarak küçük bir butik BT danışmanlık şirketiyiz ve geliştiricilerimiz ve mühendislerimiz Notion'dan çok memnunlar."

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Notion ve Confluence, işbirliğini geliştirme amacına hizmet etse de, yeni kullanıcılara farklı özellikler ve deneyimler sunar. İkisi arasında yapacağınız seçim, muhtemelen benzersiz iş gereksinimlerinize, tercihlerinize ve bütçenize bağlı olacaktır. Ancak, bunların tek seçenekleriniz olmadığını daima unutmayın.

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