2025'in En İyi 10 Microsoft Office Alternatifi

Bazı günler, sanki dünya belgelerle dönüyor gibi görünebilir. Bilgi paylaşmak için belgeler, hesaplamalar yapmak için belgeler, süreçleri haritalamak için belgeler ve projelerde işbirliği yapmak için belgeler, bunlardan sadece birkaçıdır. ?

Neyse ki bu belgelerin çoğu artık elektronik ortamda bulunuyor; şu anda dünyaya tüm ağaçlara ihtiyacımız var!

Ofiste çalışıyor olsanız da olmasanız da, günlük olarak bir tür belge oluşturmanız gerekme olasılığı yüksektir.

MS Office bir zamanlar ön tanımlı seçim olabilirdi (özellikle kurumsal bir ortamda çalışıyorsanız), ancak artık aynı derecede iyi veya daha iyi işleyen birçok başka seçenek bulunmaktadır. Bunlar ayrıca paradan tasarruf etmenizi de sağlayabilir.

Bu olasılıkları keşfetmeniz için size 2024'ün en iyi 10 Microsoft Office alternatifini sunuyoruz. ?

Microsoft Office alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Öncelikle, yapacağınız işin ne kadar karmaşık olduğunu düşünün. Gelişmiş özelliklere mi ihtiyacınız var yoksa sadece temel özellikler mi yeterli? Belki de işinizi karmaşıklaştırmadan yapan sade ve basit işlevselliği tercih edersiniz. ?️

O halde şu özelliklere dikkat edin:

Net ve sezgisel kullanıcı arayüzü sayesinde hızlı bir şekilde çalışmaya başlayabilirsiniz

Örneğin, Microsoft Word (.doc ve .docx) gibi kelime işleme uygulamaları, Excel (.xls ve .xlsx) gibi elektronik tablolar ve PowerPoint (.ppt ve .pptx) gibi sunum biçimleri gibi çeşitli dosya türlerini yönetme yeteneği

Örneğin, verimliliğinizi artırmak için ş Akışı otomasyon araçları, bir belge içinden görevler oluşturmanıza olanak tanır

Mobil cihazlarla uyumluluk sayesinde her yerden işlerinizi halledebilirsiniz

Bulut depolama sayesinde, siz ve takımınız en son güncellemelere gerçek zamanlı olarak erişebilir, dosya paylaşımı ve takım yönetimi kolaylaşır

Belki de takımınızla çevrimiçi olarak belgeler üzerinde çalışmak için yeni bir yol arıyorsunuz. Ya da yeni bir serbest projeyi kazanmak için bir müşteriyi sunumunuzla etkilemek istiyorsunuz. ?

Durumunuz ne olursa olsun, artık aradığınız şey hakkında biraz daha fazla bilgiye sahipsiniz, öyleyse şu anda mevcut en iyi Microsoft Office alternatiflerinden bazılarını inceleyelim.

ClickUp Belgeleriyle Başlayın ClickUp'ı kullanarak tüm belgelerinizi yazarken, düzenlerken ve üzerinde işbirliği yaparken harika bir izlenim bırakın

ClickUp, ücretsiz bir Microsoft Office alternatifi olarak da işlev gören bulut tabanlı bir verimlilik aracıdır. Son derece özelleştirilebilir olduğundan, iş akışınıza uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, sürükle ve bırak arayüzü onu çok kullanıcı dostu hale getirir.

Başlamak için çok sayıda şablondan birini veya ClickUp AI'yı kullanın ya da sıfırdan kendi belgenizi oluşturun. Sık kullandığınız belgeleri şablon olarak kaydederek daha sonra zaman kazanabilirsiniz. Ardından belgelerinizi kategorilere ayırarak kolayca arayabilir ve çalışma alanınızda uygun bir yere ekleyebilirsiniz.

ClickUp ile dosya paylaşımı ve gerçek zamanlı işbirliği çok kolaydır. ClickUp Belgelerinizi oluşturduktan sonra, bunları iş akışlarına bağlayarak takımınızdan girdi alabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri içinde ortak algılama ve düzenleme, yorum ekleme ve bağlantı gömme

Takım üyelerini etiketleyin ve onlara eylem öğeleri atayın, böylece hiçbir şey gözden kaçmasın. İzinleri yönetmek kolaydır, böylece belge gizliliği ve düzenleme hakları üzerinde kontrol sahibi olursunuz.

ClickUp, proje yönetimi, ofis yönetimi ve iş akışı yönetimi için de mükemmeldir. Zaman çizelgelerini ve takım iş yüklerini görselleştirmenize yardımcı olan araçlarla, her düzeyde sizi destekleyen bir verimlilik paketidir. ✨

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Birden fazla stil seçeneğiyle ClickUp Belgeleri oluşturun

Siz ve takımınız, belgeleri birlikte kolayca düzenleyerek kelimesi kelimesine mükemmel hale getirebilirsiniz

Belgeleri çok profesyonel görünecek şekilde biçimlendirmek çok kolaydır

Belgelerdeki metni izleyebileceğiniz görevlere dönüştürün

Çapraz platform geçişi (örneğin, Google Çalışma Alanı , Asana, Excel veya Monday.com'dan) ve Zoom, Slack ve Dropbox gibi araçlarla entegrasyon çok basittir

ClickUp sınırlamaları:

Ücretsiz sürüm, analitik veya proje zaman çizelgeleri gibi gelişmiş özelliklere erişim sağlamaz, ancak bunları yapacak ücretli bir sürüme yükseltmek kolaydır

Özellikleri o kadar çok ki, hepsini öğrenmek biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması:

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (8.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. LibreOffice

libreOffice aracılığıyla

Bu Microsoft Office alternatifi, orijinal OpenOffice'ten geliştirilmiştir. Paylaşım ve işbirliği felsefesiyle oluşturulmuş, ücretsiz bir açık kaynaklı ofis paketidir. Kelime işlemci, elektronik tablo, veritabanı ve sunum fonksiyonları gibi özelliklere sahip bu ofis aracı, profesyonel ve iyi yapılandırılmış belgeleri kolayca oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

En son sürüm, arayüzün parlaklığını ayarlayabilmeniz için koyu modda iyileştirmeler, grafiklere veri tabloları ekleme özelliği ve genel olarak daha iyi performans ve uyumluluk gibi özellikler sunar. ?

LibreOffice'in en iyi özellikleri:

Kullanıcı arayüzü çok temiz ve kullanımı kolaydır

Word, Excel ve PowerPoint belgelerinin yanı sıra Açık Belge Biçimi (ODF) ile de uyumludur

PDF dosyaları dahil olmak üzere çok çeşitli biçimlere dışa aktarabilirsiniz

Ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılım üzerine kurulmuştur, böylece kullanabilir, paylaşabilir ve benzersiz ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz

LibreOffice sınırlamaları:

LibreOffice tabanlı bir çözümü ortaklarından satın almadığınız sürece teknik destek sunulmaz

Şu anda Outlook gibi yerleşik bir e-posta programı bulunmadığından, Microsoft Office'in yerini tamamen alamaz

LibreOffice fiyatlandırması:

Ücretsiz isteğe bağlı bağış ile

LibreOffice puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)

3. WPS Office

wPS Office aracılığıyla

Kingsoft WPS Office, kelime işleme belgelerini, elektronik tabloları ve sunumları kolayca oluşturmak ve düzenlemek için tasarlanmış bir işbirliği aracıdır. Yaratıcılığı teşvik ederken, sizin veya başkalarının belgelerinizde yaptığı değişiklikleri izlemenizi sağlar. Ayrıca PDF dosyalarını düzenlemek, birleştirmek, bölmek veya dönüştürmek için de kullanabilirsiniz.

Rapor, proje planı, özgeçmiş, iş programı veya açılış konuşması hazırlıyor olsanız da, belgenizin biçimini sıfırdan oluşturmak zorunda kalmamak için çeşitli ücretsiz şablon kategorilerinden seçim yapabilirsiniz.

WPS Office'in en iyi özellikleri:

Microsoft Office ve Google Dokümanlar ile uyumludur

Windows, MacOS, iOS, Android ve Linux dahil olmak üzere birçok işletim sistemine ücretsiz olarak indirilebilir

PC, dizüstü bilgisayar, tablet veya cep telefonundan her yerden çalışın; özellikle de aynı anda dokuz cihaza kadar kullanılabilen Pro sürümüne sahipseniz

Veri izinlerini ayarlayarak ve düzenleyerek veri güvenliğinizi koruyun

PC sürümü 13 dili desteklerken, mobil sürüm 46 dili destekler

WPS Office sınırlamaları:

Ücretsiz ofis paketi, maliyetleri karşılamak için reklam kullanır ve bu, işinizi yapmaya çalışırken canınızı sıkabilir

Daha gelişmiş özellikler ve daha fazla depolama alanı istiyorsanız, Pro veya Enterprise paketleri için ödeme yapmanız gerekir

WPS Office fiyatlandırması:

WPS Standard: Ücretsiz

WPS Pro: 6 ay için 23,99 $ veya yıllık 35,99 $

WPS Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

WPS Office puanları ve yorumları:

G2: 4. 4/5 (260+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.300'den fazla yorum)

4. Google Çalışma Alanı

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Başlangıçta G Suite olarak adlandırılan bu Microsoft Office alternatifi, web tabanlı bir verimlilik ve işbirliği aracıdır. Bireylerden kurumsal düzeydeki şirketlere kadar herkes için tasarlanmış, Gmail'in iş sürümüdür. Google Çalışma Alanı'nın nasıl kullanıldığını görebilmeniz ve güvenlik ayarlarını yapılandırabilmeniz için bir analiz gösterge paneli içerir.

Tüm planlar Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar'ın yanı sıra Google Drive ve Gmail'e erişim sağlar ve ayrıca işiniz için özel bir e-posta adresi de oluşturabilirsiniz. Paket maliyeti arttıkça, kullanıcı başına depolama alanı, video konferans başına katılımcı sayısı, güvenlik ve teknik destek de artar. ✨

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri:

Ofis dosyalarınızı çevrimiçi olarak depolayabilir ve paylaşabilir, böylece herhangi bir web tarayıcısından kolayca erişebilirsiniz

Google Çalışma Alanı, Gmail'den daha fazla güvenlik ve daha gelişmiş entegrasyonlar sunar

Paylaşılabilir sayfalar, toplantı belgelerinizi tek bir yerde tutmak için Google Takvim ile entegre edilebilir

İşletmeler için, kullanıcı başına havuzlanmış depolama alanı birçok kullanıcı arasında paylaşılabilir

Destek 7/24 mevcuttur

Google Çalışma Alanı sınırlamaları:

Web tabanlıdır, bu nedenle internet bağlantınız kararsızsa çevrimdışı çalışamazsınız

Her pakete yalnızca bir alan adı bağlayabilirsiniz, bu nedenle birden fazla alan adınız varsa, ek paketler satın almanız ve her birine ayrı ayrı giriş yapmanız gerekir

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması:

Ücretsiz Deneme: 14 gün boyunca

Bireysel Plan: Aylık 9,99 $ (1 yıllık taahhüt ile indirim mevcuttur)

Business Starter: Kullanıcı başına aylık 6 $ (1 yıllık taahhüt gereklidir)

Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12 $ (1 yıllık taahhüt gereklidir)

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 $ (1 yıllık taahhüt gereklidir)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,6/5 (40.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (14.600+ yorum)

5. Calligra Office

calligra Office aracılığıyla

Bu ücretsiz Microsoft Office alternatifi hem bir ofis paketi hem de bir grafik sanat paketi olup, grafik teknolojisi farklı uygulamaların tümünde çalışır. Ayrıca ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılımdır.

Kelime işleme uygulaması Calligra Words, masaüstü yayıncılık özellikleri içerir, böylece sürükle ve bırak özelliğini kullanarak güzel belgeler oluşturabilirsiniz. Eklentileri kullanarak Calligra Stage sunumlarınıza yeni grafikler ve efektler ekleyin, hatta hesaplama ve elektronik tablo aracı Sheets ile akış şemaları ve zihin haritaları oluşturabilirsiniz. ?

Calligra Office'in en iyi özellikleri:

Belgelerinize grafik eklemek ve daha güzel görünmelerini sağlamak çok kolaydır

Çeşitli kullanım durumları için bir dizi şablon arasından seçim yapın veya kendi biçiminizi oluşturun

Kapsamlı formül listesi, E-Tablolar'da kendi formülünüzü oluşturmanıza olanak tanır

Kullanıcı arayüzü son derece duyarlıdır, böylece daha kısa sürede daha fazlasını yapabilirsiniz

Orta ve büyük ölçekli projeler için bir proje yönetimi aracı bile mevcuttur

Calligra Office sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, özelliklerinin diğer açık kaynaklı ofis paketlerinin yerini alabilmek için çok sınırlı olduğunu düşünmektedir

Yazılım, Microsoft Office seçeneklerine alternatif olan diğer bazı ücretsiz yazılımlar kadar düzenli olarak güncellenmemektedir

Calligra Office fiyatlandırması:

Ücretsiz isteğe bağlı bağış ile

Calligra Office puanları ve yorumları:

G2: Henüz puan veya yorum yok

Capterra: Henüz puan veya yorum yok

6. Apple iWork

Apple aracılığıyla

Apple iWork kelime işleme, elektronik tablo ve sunum uygulamaları yaratıcı bir şekilde Pages, Numbers ve Keynote olarak adlandırılmıştır. Beklendiği gibi, bu uygulamalar Mac, iPhone ve iPad dahil olmak üzere Apple ürün yelpazesinde ve iCloud.com aracılığıyla web üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ancak, .doc, .xlsx ve .pptx gibi dosya biçimlerindeki belgeleri açabilir, düzenleyebilir ve dışa aktarabilirsiniz. ?

Şablon aralığı, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş, güçlü, profesyonel ve güzel belgeler oluşturmanıza yardımcı olur. Değişiklikleri izleme, vurgulamalar ve takımınızın geri kalanıyla entegre sohbet sayesinde işbirliği kolaylaşır.

Apple iWork'ün en iyi özellikleri:

Kullanıcı arayüzü çok temiz ve göze hoş geliyor

Yerleşik grafik tasarım araçlarını kullanarak dikkat çekici belgeler oluşturmak çok kolaydır

IPad'inizde çalışıyorsanız, Apple Pencil'ınızı kullanarak notlar ve çizimler ekleyebilirsiniz

Apple aygıtları arasında işlerinizi aktarmak çok kolay

Apple iWork sınırlamaları:

Bir belge üzerinde çalışan herkes Apple iWork kullanmalıdır

IWork belgelerini Microsoft Office'te açarsanız, biçim tutarsızlıkları veya eksik karakterler olup olmadığını kontrol etmelisiniz

Apple iWork fiyatları:

Ücretsiz sürüm iCloud hesabı olan herkes için

Apple iWork puanları ve yorumları:

G2: Apple Numbers için 4,3/5 (140'tan fazla yorum)

Capterra: Henüz puan veya yorum yok

7. Dropbox Paper

dropbox Paper aracılığıyla

Dropbox Paper, Dropbox'ın düzenleme aracıdır. Yorumlar aracılığıyla takımınızla gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırır ve bir belge içinden görevler atamanıza olanak tanır.

Temiz ve basit tasarımlar, belge oluşturmayı kolaylaştırır. Ayrıca, Google Haritalar, SoundCloud klipleri, YouTube videoları ve GIF'ler dahil olmak üzere bir dizi dosyayı gömerek düşüncelerinizi daha iyi aktarabilir ve belgenizi daha ilginç hale getirebilir, ardından otomatik olarak sunuma dönüştürebilirsiniz. ?

Dropbox Paper'ın en iyi özellikleri:

Bir Dropbox hesabı oluşturarak erişim sağlayabilirsiniz; ücretsiz bir hesap bile yeterli olacaktır

Başlamak için proje planı, beyin fırtınası alanı, sosyal medya planı ve toplantı notları dahil olmak üzere çeşitli şablonlar arasından seçim yapın

Toplantı gündeminiz, tutanaklarınız ve sonraki adımlarınızı tek bir yerde düzenleyerek her şeyi organize edin

Belgeleri indirip Microsoft Word gibi çevrimdışı olarak kullanabilirsiniz

Dropbox Paper sınırlamaları:

Dropbox Paper'a erişmek için bir Dropbox hesabınız olması gerekir. 2 GB'a kadar depolama alanına sahip bir hesabı ücretsiz olarak edinebilirsiniz

Bazı kullanıcılar, biçimlerin ve proje düzenlerinin Office Suite'e kıyasla biraz sınırlı olduğunu düşünmektedir

Dropbox Paper fiyatlandırması:

Ücretsiz Deneme: Standart, Gelişmiş ve Profesyonel paketlerde 30 gün boyunca

Artı: Bir kullanıcı için aylık 9,99 $, 2 TB (yıllık faturalandırıldığında)

Standart: En az üç kişilik küçük takımlar için kullanıcı başına aylık 15 $, 5 TB (yıllık faturalandırıldığında)

Aile: Altı kullanıcıya kadar 16,99 $/ay, 2 TB (yıllık faturalandırıldığında)

Gelişmiş: En az üç kişilik takımlar için kullanıcı başına aylık 24 $, sınırsız alan (yıllık faturalandırma durumunda)

Profesyonel: 1 kullanıcı için aylık 16,58 $ (serbest çalışanlar), 3 TB (yıllık faturalandırıldığında)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin, sınırsız alan ile özelleştirilebilir

Dropbox Paper puanları ve yorumları:

G2: 4. 1/5 (4.400+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (200+ yorum)

8. Apache OpenOffice

apache OpenOffice aracılığıyla

Bu ücretsiz Microsoft Office alternatifi, milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan açık kaynaklı bir ofis yazılımıdır. Genellikle kullanıcı istekleri doğrultusunda uzun yıllar boyunca geliştirilmiştir. ?

Diğerlerinin yanı sıra olağan kelime işleme, elektronik tablo ve sunum uygulamalarıyla verileri standart Açık Belge Biçimi (ODF) ile depolar, ancak diğer çoğu ofis yazılım paketindeki dosyalarla da çalışabilir.

Apache OpenOffice'in en iyi özellikleri:

Diğer birçok ofis programı gibi çalıştığı ve çoğu özelliği aynı olduğu için kullanımı kolaydır

Neredeyse tüm bilgisayarlarda ve birçok farklı dilde çalışır

Tamamen ücretsizdir ve istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz

Apache OpenOffice sınırlamaları:

Microsoft Office Suite'i de kullanıyorsanız, zaman zaman bazı uyumluluk sorunları yaşayabilirsiniz

Bazı kullanıcılar arayüzün biraz eski olduğunu ve güncellenmesi gerektiğini düşünüyor

Apache OpenOffice fiyatlandırması:

Ücretsiz (ancak, yazılım geliştirme becerileriniz varsa, sistem üzerinde çalışarak zamanınızı bağışlayarak geri ödeme yapabilirsiniz)

Apache OpenOffice puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (450+ yorum)

9. OfficeSuite

officeSuite aracılığıyla

OfficeSuite, adından da anlaşılacağı gibi, sık kullanılan ofis araçlarından oluşan bir pakettir. Kelime işleme, elektronik tablo ve sunum uygulamalarının yanı sıra, bu Microsoft Office alternatifi posta ve takvim fonksiyonları da sunar.

Vurgulamalar, yorumlar, çizimler ve değişiklikleri izleme özelliğini kullanarak takımınızla belgeler üzerinde işbirliği yapın. Özel bir PDF düzenleyici ile gelişmiş özellikleri kullanarak formları doldurun, düzenleme izinlerini ayarlayın, dijital imzalar kullanın ve dosyaları parola ile kilitleyin veya başka dosya biçimlerine dönüştürün. ?

OfficeSuite'in en iyi özellikleri:

Kullanımı kolay şablonlardan seçim yaparak yeni dosyalarınızı oluşturun

OfficeSuite, Microsoft Office ve Google Dokümanlar ile Open Document biçimleriyle tamamen uyumludur

Windows, Android ve iOS'ta çalışır ve belgeleri platformlar arasında senkronize edebilirsiniz

OneDrive, Google Drive ve DropBox gibi bulut hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur

OfficeSuite sınırlamaları:

Takımınızla gerçek zamanlı olarak çalışabileceğiniz canlı işbirliği araçları yoktur

Bu listede yer alan Microsoft Office alternatiflerine kıyasla, bul ve değiştir fonksiyonu biraz sınırlıdır

OfficeSuite fiyatlandırması:

Ücretsiz Office Paketi Deneme Sürümü: Kişisel ve Aile paketlerinde yedi gün boyunca

Kişisel: Bir kullanıcı için yıllık 39,99 $

Aile: 6 kullanıcı için yıllık 59,99 $

İş: 3,99 $/aylık kullanıcı başına

İş Ekstrası: Aylık kullanıcı başına 6,99 $ (gelişmiş PDF düzenleyici ile)

Home & Business 2024: 99,99 $ bir kullanıcı için (tek seferlik satın alma)

OfficeSuite puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,0/5 (20+ yorum)

10. Polaris Office

polaris Office aracılığıyla

Polaris Office, tarayıcınızda kelime işleme belgelerini, slaytları ve elektronik tabloları görüntülemenizi, düzenlemenizi ve paylaşmanızı sağlar ve PDF dosyalarını kolayca yönetmenize yardımcı olur. Belgelerinizin şık ve profesyonel görünmesini sağlamak, takımınızla işbirliği yapmak ve değişiklikleri anında izlemek için çeşitli stillerden seçim yapın.

Yakın zamanda eklenen AI işlevselliği, bu Microsoft Office alternatifini bir üst seviyeye taşıyarak daha akıllı çalışmanıza ve içeriği daha kolay oluşturmanıza destek olur. ?

Polaris Office'in en iyi özellikleri:

Kullanımı çok basit ve kolaydır

Polaris Office hem PC'lerde hem de mobil cihazlarda çalışır

Şablonlar, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir

Önemli belgeleri korumak için güvenlik özellikleri sunar

Ürün sürekli gelişmektedir ve her hafta yeni özellikler eklenmektedir

Polaris Office sınırlamaları:

Depolama kapasitesi biraz sınırlıdır, bu da can sıkıcı olabilir

Ücretsiz sürümü kullanıyorsanız, ücretli sürüme geçmeniz için sizi ikna etmeye yönelik reklamlar gösterilir

Polaris Office fiyatlandırması:

Polaris Office Smart (bulut): Dokuz cihaz için yıllık 39,99 $

Polaris Office Pro (bulut): 15 cihaz için yıllık 59,99 $ artı daha fazla depolama alanı

Windows veya MacOS (PC): Bir PC için 79,99 $ (ömür boyu satın alma)

iOS (mobil): 39,99 $ (ömür boyu satın alma)

Polaris Office İş: 83,88 $/yıl, birden fazla cihaz için

Polaris Office puanları ve yorumları:

G2: 4. 2/5 (20 yorum)

Capterra: 4. 4/5 (16 yorum)

Microsoft Office Alternatifleriyle İş Yönetmeye Başlayın

Her gün belgelerle çalışıyorsanız, bir seçim yapabilirsiniz. Ofis belgeleriniz için ön tanımlı seçeneği kullanabilir veya bir Microsoft Office alternatifi düşünebilirsiniz. İkincisini yaparsanız, ihtiyacınız olan tüm işlevselliği elde ederken paradan da tasarruf edebilirsiniz. ?

Seçiminizi yapmak için, ihtiyacınız olan belirli özelliklere ve karmaşıklık düzeyine karar verin, ardından seçeneklerinizi araştırarak neler sunduklarını görün.

İhtiyacınız olan hemen hemen her şeyi yapabilecek bir Microsoft Office alternatifi arıyorsanız, ClickUp mükemmel bir seçimdir. Belgelerinizi oluşturmaktan, düzenlemekten ve paylaşımına kadar her şeyi ve bunlardan kaynaklanan iş akışını yönetmeye kadar her konuda size destek olan hepsi bir arada bir çözümdür.

ClickUp'ı bugün seçin ve hayatınızı her gün daha kolay hale getirin. ✨