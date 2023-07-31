Confluence ve SharePoint: En iyi işbirliği aracı hangisi?

Takım iletişimi ve işbirliğini dengelemek bazen tabak çevirmek gibi hissettirebilir. Mesajların yanlış anlaşıldığı veya takım hedeflerinin sürekli değiştiği anlar özellikle sinir bozucu olabilir.

İşte burada çevrimiçi işbirliği araçları devreye girer. Bu araçlar, takımınızın ş Akışını kolaylaştırmak ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlamak için tasarlanmıştır, bazen kelimenin tam anlamıyla (hepinizin aynı sayfayı aynı anda düzenlemek zorunda olduğunu düşünün)! 👀

İşbirliği yazılımı dünyasında, Confluence ve Microsoft SharePoint sektörün öncüleri olarak adlarını duyurmuşlardır. Her ikisi de en iyisi olduğunu iddia ediyor, peki aralarından hangisini seçeceksiniz?

Bu incelemede, Confluence ve SharePoint'i dikkatlice analiz ederek özelliklerini yan yana karşılaştırdık. Ve en önemlisi: Takımınız için en iyi seçeneği bulduğunuzu düşündüğünüz anda, verimliliği artırmak için kozunuz olabilecek alternatif bir çözüm sunacağız. 🙌

Confluence nedir?

Confluence aracılığıyla

Confluence, tüm ekibinizin büyük fikirlerinin, proje ayrıntılarının ve önemli belgelerinin bir araya geldiği merkezi bir merkezdir, tıpkı bir nehirde birleşen akarsular gibi — bu yüzden bu adı almıştır. 🌊

Ancak Confluence, statik bir depolama alanından çok daha fazlasıdır. Herkesin düşüncelerinin bir araya geldiği etkileşimli ve işbirliğine dayalı bir oyun alanıdır. Platform, şeffaflık ve kolektif bilgi kültürünü teşvik eder ve takımınızın kişisel wiki'si olarak hizmet eder.

Sezgisel kullanım kolaylığı, Confluence'ı diğerlerinden ayıran en önemli özelliktir ve her beceri ve deneyim düzeyindeki takımların erişimine olanak tanır.

Confluence özellikleri

İçerik yönetimi, akıllı sürüm oluşturma ve kolay özelleştirme becerilerinden kapsayıcı işbirliği araçlarına kadar Confluence, takımınızın etkili bir şekilde işbirliği yapmak için ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri sunar. ⚒️

Bu aracı takım işbirliği alanında en önemli oyunculardan biri yapan özellikleri inceleyelim.

1. Sınırsız alan, sayfa ve yapılandırılmış sayfa ağacı düzeni

Confluence, takımınızın ihtiyaç duyduğu kadar alan ve sayfa oluşturma özgürlüğü sunarak fikirlerinizin gelişip büyümesine olanak tanır. 🌳

Ayrıca, yapılandırılmış sayfa ağacı düzeni sayesinde her şeyin yeri bellidir, böylece içeriğinizde kolayca gezinebilir ve aradığınızı bulabilirsiniz. 🧭

Confluence, herkesin aynı anda katkıda bulunabileceği etkileşimli bir ortam sunar. Dinamik tartışmaları ve işbirliğini teşvik etmek için gerçek zamanlı düzenleme ve yorumlama özelliğini destekler. Ayrıca, bildirim sistemi sayesinde güncellemelerden veya değişikliklerden her zaman haberdar olursunuz. 🆕

3. Sayfa sürümleri

Confluence'ın sayfa sürümleme özelliği ile düzenlemeleri gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Değişikliklerin geçmişini izler ve farklı sürümleri karşılaştırmanıza veya gerekirse önceki bir sürüme geri dönmenize olanak tanır.

4. Şablon kitaplığı

Confluence şablon kitaplığıyla hızlı ve verimli bir şekilde başlayın. Çeşitli kullanım durumları için kullanıma hazır çerçeveler ile doludur ve daha özel ihtiyaçlar için özel şablonlar oluşturma esnekliğine de sahipsiniz.

5. İzinleri ve harici işbirliğini inceleyin

Confluence ile içeriğinize erişimi yönetmek çok kolay. İzinleri kolayca atayın, değiştirin ve inceleyin, doğru kişilerin doğru erişime sahip olmasını sağlayın. Ücretli kullanıcı başına en fazla beş misafir ekleme özelliği sayesinde, işbirliği çevrenizi doğrudan takımınızın ötesine genişletebilirsiniz.

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz 10 kullanıcıya kadar

Standart: Kullanıcı başına aylık 5,75 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

SharePoint nedir?

Microsoft Office Suite'in bir parçası olan SharePoint, takımınızı bir araya getirmek ve iş akışlarını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Tüm proje bilgilerinizi, dosyalarınızı ve güncellemelerinizi merkezileştirmek için bir hub görevi görür, ancak takımınız da depolanan içerikle aktif olarak etkileşime girebilir.

Yüksek özelleştirilebilirliği sayesinde SharePoint, takımınızın benzersiz iş akışı ve işbirliği stiline uyarlanabilir. Ayrıca, çeşitli departmanlar veya projeler için özel web siteleri oluşturmanıza olanak tanır, böylece her şeyi ve herkesi bilgilendirmek daha kolay hale gelir.

SharePoint özellikleri

SharePoint, belge depolama ve iletişim için çok çeşitli diğer işbirliği araçları sunar. SharePoint'in takımınızın gereksinimlerine uygun olup olmadığını değerlendirmenize yardımcı olmak için anahtar özelliklerini aşağıda özetledik.

1. Önemli depolama alanı

SharePoint, tüm fiyat planlarında kullanıcı başına 1 TB OneDrive depolama alanı sunar. Bu, dosya, veri, haber ve kaynak paylaşımı için yeterlidir. PC, Mac ve mobil cihazlardan erişilebilir olması, çeşitli ortamlarda çalışan takımlar için pratik bir araçtır.

2. Gerçek zamanlı ortak yazma

Diğer Microsoft araçlarının hem web hem de masaüstü sürümleri gerçek zamanlı ortak yazma özelliğine sahiptir. Bu, sizin ve ekibinizin aynı Word veya PowerPoint belgesinde aynı anda birlikte çalışabileceğiniz anlamına gelir. Hatta bazı yeni Excel sürümleri bile bu özelliği destekler. Ancak belgenin yazar tarafından SharePoint üzerinden paylaşılması gerekir.

3. İntranet siteleri ve portallar

SharePoint, özelleştirilmiş ve bakımı kolay intranet siteleri oluşturmanıza olanak tanır. Bu sitelere kolayca erişilebilir ve SharePoint mobil uygulaması sayesinde tüm cihazlarda güzel görünür. İntranette paylaşılan bilgiler arasında şirket etkinlikleri, kaynaklar ve sık ziyaret ettiğiniz web sitelerinden haberler gibi kişiselleştirilmiş içerikler yer alabilir.

4. İçerik yönetimi ve kolektif bilgi

SharePoint'in zengin içerik yönetimi yetenekleri ve güçlü arama özellikleri, bilgi bulmayı çocuk oyuncağına çevirir. 🍃

Platform, bir kuruluş içindeki bilgi akışını geliştirmek, bilgi paylaşımının ve kararların alınma hızını en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır.

5. Misafirler ve izinler

SharePoint, kuruluşunuzun içinde ve dışında güvenli dosya paylaşımını kolaylaştırır. İzin özelliği ile, hangi bilgilere kimin erişebileceğini kontrol edebilir ve ek bir güvenlik katmanı sağlayabilirsiniz.

SharePoint fiyatlandırması

SharePoint (Plan 1): Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

SharePoint (Plan 2): Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Office 365 E3: Kullanıcı başına aylık 23 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Confluence ve SharePoint: Özelliklerin Karşılaştırması

Hem Confluence hem de SharePoint, takım işbirliği ve içerik yönetimi için sağlam araçlar sunan kapsamlı platformlardır. Gerçek zamanlı düzenleme özellikleri sunarak takım üyeleri arasında sorunsuz etkileşim ve daha akıcı içerik oluşturma sağlarlar.

Ayrıca, sofistike izin yönetimi sayesinde güvenli işbirliğini sağlar ve takımların içeriklerine erişimi kontrol etmelerine olanak tanır.

Depolama açısından farklılık gösteren bu iki araçtan SharePoint, temel fiyat planında bile kullanıcı başına 1 TB OneDrive depolama alanı sunmasıyla öne çıkıyor.

Öyleyse, SharePoint ve Confluence'ın özelliklerini son bir kez karşılaştırarak, üç temel kritere göre inceleyelim.

Entegrasyonlar

Confluence ve SharePoint, eşit derecede etkileyici entegrasyon yeteneklerine sahiptir.

Confluence, Atlassian tarafından oluşturuldu, bu nedenle Atlassian ekosistemine mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Takımınız proje yönetimi için Jira veya iletişim için HipChat gibi araçlar kullanıyorsa, Confluence bu sistemlere bağlanarak akıcı bir çalışma ortamı oluşturur. Bu platformlar arasındaki etkileşim, bilgi alışverişini basitleştirir ve verimliliği artırır, ancak öğrenme eğrisi oldukça diktir.

Benzer şekilde, SharePoint, geniş Microsoft 365 araçları yelpazesiyle uyumlu olarak çalışır. Dosya depolama için OneDrive, e-posta için Outlook veya işbirliği için Microsoft Teams kullanıyorsanız, SharePoint tam size göre.

Özelleştirme

Özelleştirme konusunda SharePoint kupayı eve götürüyor. 🏆

Çeşitli özelleştirme seçenekleri ve özellikleriyle donatılmış olan SharePoint, en önemlisi intranet siteleri oluşturma ve otomatikleştirilmiş iş akışları kurma yeteneğiyle öne çıkıyor. Bu özellikleri, SharePoint'i karmaşık ve yüksek düzeyde özelleştirilebilir bir işbirliği ortamı gerektiren büyük kurumsal şirketler için vazgeçilmez bir araç haline getiriyor.

Confluence, özelleştirme seçenekleriyle iyi bir performans sergilese de, SharePoint'in geniş yeteneklerine ayak uyduramıyor.

Kullanım kolaylığı

Kullanım kolaylığı açısından Confluence açık ara önde. 🏅

Kullanıcı dostu, sezgisel arayüzü, güvenilir arama fonksiyonları ve basit belge organizasyonu, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ve teknoloji konusunda uzman olmayanlar tarafından çok sevilmektedir.

SharePoint, birçok özelliğe sahip olmakla birlikte, yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilecek daha dik bir öğrenme eğrisi sunar. Bununla birlikte, Microsoft ekosistemine zaten aşina olanlar için, bu durum, halihazırda konuştuğunuz bir dilin yeni bir lehçesini öğrenmeye benzer ve biraz çaba ile aşılabilir bir zorluktur.

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Confluence mi, SharePoint mi daha iyi?

Her platformun kendine özgü güçlü yanları olduğundan, Confluence ve SharePoint karşılaşmasında net bir kazanan belirlemek oldukça zor! 🍪

Entegre ve sorunsuz bir içerik yönetimi ve işbirliği deneyimi arıyorsanız, özellikle de halihazırda Jira veya HipChat kullanıyorsanız, Confluence sizin için ideal olabilir. Gerçek zamanlı işbirliğini ve etkili içerik organizasyonunu kolaylaştırma konusunda övgüye değer bir iş çıkarır.

Öte yandan, SharePoint etkileyici bir çok yönlülük sunar. İçerik yönetiminin ötesine geçerek, temel planlarda bile önemli miktarda depolama alanı sunar ve bu da oyunun kurallarını değiştirebilir. Ayrıca, takımınız zaten Microsoft 365 araçlarını kullanıyorsa, SharePoint çalışma alanınızın doğal bir uzantısı gibi hissedilebilir.

Özetle, SharePoint ve Confluence arasındaki ikilemi çözmek büyük ölçüde takımınızın özel ihtiyaçlarına, mevcut yazılım ekosistemine ve bir işbirliği aracında en çok değer verdiğiniz özelliklere bağlıdır.

Kesin bir cevap aramak yerine, her platformun hangi alanlarda üstün olduğunu değerlendirip bunları takımınızın ihtiyaçları ve çalışma tarzıyla eşleştirmeniz daha iyi olacaktır. Böylece, takımınız için mükemmel aracı bulabilir ve onu en verimli şekilde kullanabilirsiniz!

ClickUp ile tanışın: Confluence ve SharePoint'e en iyi alternatif

ClickUp, kapsamlı bir proje yönetimi çözümü arayan takımlar için mükemmel bir seçimdir. Takım verimliliğini artırmak için özel olarak tasarlanmış olan ClickUp, hem SharePoint hem de Confluence'a olağanüstü bir alternatif olarak öne çıkmaktadır.

ClickUp'ın cazibesinin temel taşı, özelleştirme seçeneklerinin genişliğidir. Önceden oluşturulmuş bir şablonla başlayın veya çalışma alanınızı sıfırdan oluşturun, ClickUp ile proje yönetimi oyun alanınızı özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.

Liste, Kanban panosu ve Gantt grafiği dahil 15'ten fazla farklı görünüm sunarak iş yükünüzü size en uygun şekilde görselleştirmenizi sağlar.

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü keşfedin ve iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Ancak ClickUp görselleştirmeyle yetinmez. Özel durumlar, etiketler, etiketler ve sprint puanları gibi görev önceliklendirme özellikleri, iş yükünüzü verimli bir şekilde yönetmek için bir dizi araç sunar.

Özel otomasyonlarla iş akışınızı bile kolaylaştırabilirsiniz

Önceden oluşturulmuş otomasyon tariflerini kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

ClickUp tamamen işbirliği odaklıdır. Platform , 1.000'den fazla araçla entegre olarak takımların tüm işlerini tek bir yerde toplamasına olanak tanır. Çevrimiçi ve çevrimdışı modlarla donatılmış sezgisel kullanıcı arayüzü, takımların nerede olurlarsa olsunlar senkronize olmayan bir şekilde işbirliği yapmasını kolaylaştırır ve takımların güncel ve uyumlu kalmasını sağlar.

ClickUp, bilgi yönetimi için ClickUp Belgeleri, karmaşık iş akışları için ClickUp Beyaz Tahtalar ve yazma faaliyetlerini otomatikleştirerek işlerinizi daha verimli bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olan ClickUp AI gibi özelliklerle proje yönetiminin ötesine geçer. Bunları daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

İşbirliğine dayalı düzenleme ve daha fazlası için ClickUp Belgeleri

Takımınızın merkezi bir bilgi tabanına ihtiyacı olduğu için dokümantasyon için Confluence ve SharePoint arasında seçim yapmayı düşünüyorsanız, ClickUp Belgeler özelliğini özellikle kullanışlı bulacaksınız.

Temel özelliği, ClickUp çalışma alanınızda doğrudan belge oluşturma ve yönetme yeteneğidir. Bu, tüm notlarınız, raporlarınız, kılavuzlarınız ve sınırsız wiki sayfalarınızın artık tek bir yerde olduğu ve ihtiyaç duyduğunuzda istediğiniz zaman erişebileceğiniz anlamına gelir.

ClickUp Belgeleri, zengin biçimlendirme ve Slash komutlarının daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlar

ClickUp Belgelerinde içeriğinizi yapılandırmak çok kolaydır. Sayfaları birbirinin içine kolayca yerleştirebilir ve kapak resimleri ve özel simgelerle biraz stil katabilirsiniz. Aynı zamanda, arama özelliği sayesinde bir belgedeki ihtiyacınız olan içeriği göz açıp kapayıncaya kadar bulabilirsiniz. 🔍

Şimdi işbirliğinden bahsedelim. ClickUp Belgeleri, ortak düzenlemeyi destekler ve zengin yorumlama özellikleri sunarak gerçek zamanlı geri bildirim ve tartışmalar sağlar. Kolay filtreleme için belirli belgeleri etiketleyebilirsiniz, böylece içerik denizinde yolunuzu bulmak asla sorun olmaz. 🏷️

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak zahmetsizce ve çakışmalar olmadan işbirliği yapın

Bir belgenin ilerlemesinin anlık görüntüsünü görmek istediğinizde, geçmiş özelliği çok kullanışlıdır. Geçmiş sürümleri kontrol edebilir ve hangi değişikliklerin kim tarafından yapıldığını görebilirsiniz. Ayrıca, sahiplik ve katkıda bulunan roller atayarak dokümantasyon sürecinize hesap verebilirlik ve netlik katabilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile fikirlerinizi hayata geçirin

ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği, müşteriler ve paydaşlar dahil tüm takımınızı aynı sayfada bir araya getirir. Bu araç, yazılım geliştirme veya yaratıcı beyin fırtınası oturumları için kullanıldığında proje yönetimini bir üst seviyeye taşımak için tasarlanmıştır. 💡

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak yazılım geliştirme takımlarına işleri için sonsuz bir tuval sunun

Beyaz Tahta özelliğinin en önemli özelliği, takımınızın gerçek zamanlı katkılarıyla zihin haritaları, yol haritaları ve iş akışları oluşturma ve böylece çakışmaları ve karışıklıkları önleme yeteneğidir. Bu, Beyaz Tahta URL'sini paylaşarak tartışmaları, beyin fırtınası oturumlarını veya proje onaylarını kolayca paylaşabileceğiniz sorunsuz ve verimli proje toplantıları sağlar.

ClickUp Beyaz Tahtaları, fikirlerinizi sorunsuz bir şekilde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir. Beyaz Tahtadaki şekilleri, nesneleri ve metinleri ödevlere dönüştürerek, fikirden gerçek eyleme sorunsuz bir şekilde geçin.

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak görevleri atayın, atanan kişileri etiketleyin ve bir sonraki projenizi başlatmak için gereken her şeyi yapın

ClickUp Beyaz Tahtalarının bir diğer değerli özelliği, genellikle platformun hazır şablonlarına dahil edilmesidir. Önceden oluşturulmuş diyagramlar, grafikler ve çerçeveler, yapı sağlayarak ve planlama aşamasında zaman kazanmanızı sağlayarak projelerinizi hızlı bir şekilde başlatmanıza yardımcı olur.

Şablonlar son derece özelleştirilebilir ve çeşitli kullanım durumlarına uygundur, bu da onları genel olarak beyaz tahtalarla ilgili deneyim veya rahatlık düzeyinden bağımsız olarak herkes için uygun hale getirir.

ClickUp AI ile yazmaya daha az zaman harcayın, yeniliklere daha fazla zaman ayırın

ClickUp AI özelliği, benzeri görülmemiş bir verimlilik düzeyine ulaşmanıza yardımcı olur. Gücü, yazma becerilerinizi dönüştürmede en belirgin şekilde ortaya çıkar. ✍️

ClickUp içindeki herhangi bir metni, ister belge, yorum veya görev açıklaması olsun, vurgulayabilir ve AI Araç Çubuğu ile daha uzun, daha kısa, daha iyi veya daha basit hale getirerek geliştirebilirsiniz.

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

AI özelliği ayrıca herhangi bir konu için metin veya kopya taslağı oluşturmaya yardımcı olur ve e-posta taslağı hazırlamak veya blog yazısı ana hatlarını belirlemek için harcadığınız zamanı önemli ölçüde azaltır. Belgeleri özetleyerek veya eylem öğeleri oluşturarak idari görevleri ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır, böylece anında özetler sunar ve sonraki adımları verimli bir şekilde çıkarır.

ClickUp AI ile uzun metinleri özetleyin

Ayrıca, AI özelliği sayesinde konuşmaları takip edebilir, eylem öğeleri oluşturabilir, yazım ve dilbilgisi kontrolü yapabilir ve hatta dilleri çevirebilirsiniz, hepsi ClickUp platformu içinde. Bu işlevler sadece verimliliğinizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda ClickUp'ı takımınızın çeşitli ihtiyaçlarına ve küresel varlığına uyum sağlayabilen bir araç haline getirir. 🌏

ClickUp Wiki Şablonu

ClickUp Wiki Şablonu ile kuruluşunuz için merkezi, gezinmesi kolay bir bilgi merkezi oluşturun

ClickUp'ın Wiki Şablonu, takımınızın önemli bilgileri sorunsuz bir şekilde düzenlemesine, organize etmesine ve paylaşmasına yardımcı olan mükemmel bir araçtır. Şablonun esnekliği, yeni içeriğin daha hızlı oluşturulmasını sağlarken, şirketinizin markasına göre özelleştirilmesine de olanak tanır. Bu sayede, takımdaki herkes bilgi tabanına kolayca erişebilir ve etkili bir şekilde katkıda bulunabilir.

Şablon, Wiki sayfalarınızı sorunsuz bir şekilde yönetmenize yardımcı olan durumlar, alanlar ve görünümler gibi çeşitli özel öğeler içerir. Ayrıca, Wiki izlemeyi iyileştirmek için yorum yanıtları, ortak düzenleme ve yapay zeka gibi özellikler sunar.

Beyin fırtınası oturumları için Beyaz Tahta ve içerik taslağı oluşturmak için Belgeler gibi diğer ClickUp özelliklerini entegre ederek, şablon iş akışınızı hızlandırır!

ClickUp'ın Wiki Şablonu ile başlamak çok kolay. Kaydolduktan ve şablonu Çalışma Alanınıza ekledikten sonra, takım üyelerinizi işbirliğine davet edebilirsiniz.

Kapsamlı işlevleri sayesinde tüm bilgileri tek bir yerde depolayabilir, görevleri atayabilir, paydaşlarla işbirliği yapabilir ve görevleri etkin bir şekilde izleyebilirsiniz. Sonuç olarak, Wiki Şablonu, kuruluşunuzdaki bilgi yönetimi ve işbirliği için paha biçilmez bir araç olarak ortaya çıkmaktadır.

ClickUp'a Bugün Başlayın

ClickUp'a adım atın ve bunun sadece bir belge yönetimi veya beyin fırtınası aracı olmadığını göreceksiniz — proje yönetiminden takım işbirliğine ve daha fazlasına kadar işinizle ilgili her şey için tek adresiniz.

ClickUp, Sharepoint ve Confluence ile kendi sahasında kolayca rekabet eder. Yine de, inanılmaz derecede geniş özellik ve uygulama aralığı, verimlilik ve organizasyonu artırma konusunda onu kendi ligine taşır.

ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planına kaydolun, deneyin ve farkı hissedin.