2025'in En İyi Confluence Alternatifleri ve Rakipleri

İş günüm boyunca, yeni ve mevcut müşterilerimizle proje yönetimi ihtiyaçları ve zorlukları hakkında konuşuyorum.

Son birkaç yılda sıkça gündeme gelen konulardan biri, takım işbirliğinin ne kadar geliştiğidir. Şirketler, takımların aynı konumda olmasalar bile aynı sayfada olmaları gereken uzaktan çalışma kültürünü benimsiyor.

Confluence gibi araçlar 2014 yılında harikaydı, ancak günümüze geldiğimizde, işler eski yazılımlara aynı güveni duymuyor.

Bu nedenle, proje yönetimi ve takım işbirliği için Confluence alternatiflerinin bir listesini hazırladım. Takımım ve ben, bu araçları farklı kullanım senaryolarında Confluence ile karşılaştırmak için kapsamlı bir şekilde test ettik.

Hadi başlayalım!

Confluence Sınırlamaları

İşlerimde Confluence kullanırken epeyce sorunla karşılaştım. Bunlardan bazıları şunlar

Geciken müşteri desteği: Confluence'ın müşteri destek ekibinden yardım almak için sık sık beklediğimden daha uzun süre beklemek zorunda kaldım. Zamanın önemli olduğu bir sorunu çözmek için acil yardıma ihtiyaç duyulduğunda bu bir sorun oluyor

Zor öğrenme eğrisi: Özelliklerinde gezinmek ve terminolojisini anlamak, özellikle takımımdaki yeni başlayanlar için oldukça zor oldu. Confluence, platformu tam olarak kullanabilmek için önemli miktarda zaman ve çaba gerektiriyor

Yavaş arama fonksiyonu: Çalışma alanımda belirli bilgileri veya kaynakları bulmak genellikle olması gerekenden daha uzun sürüyor, bu da akışımı bozuyor ve verimliliğimi engelliyor

Karmaşık izin yönetimi: Belirli sayfaları kimlerin düzenleyebileceğini veya katkıda bulunabileceğini veya takımımın ihtiyaçlarına göre izinleri nasıl yapılandırabileceğimi anlamak zor

İşbirliğine dayalı içerik geliştirmede karşılaşılan zorluklar: Birden fazla kişi aynı belgeyi aynı anda düzenlediğinde, düzenlemeleri koordine etmek zorlaşır ve sürüm çakışmaları ortaya çıkar

Bu tekrarlayan sorunları göz önünde bulundurarak, sorunsuz işbirliği sağlayan, bilgiye hızlı erişim sunan ve takımların verimliliğini koruyan Confluence alternatiflerini kısa listeye aldım.

Confluence Alternatiflerine Genel Bakış

Confluence alternatifi En iyisi Öne çıkan özellikler Fiyatlandırma ClickUp Gerçek zamanlı düzenleme ve işbirliği ClickUp Belgeleri ve ClickUp Brain Sonsuza Kadar Ücretsiz Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı İş: Aylık 12 $/kullanıcı Kurumsal: Özel fiyatlandırma ClickUp Brain, her Çalışma Alanı için aylık 5 $/kullanıcı fiyatıyla sunulmaktadır Notion Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için bilgi tabanı oluşturma Notion Wiki ÜcretsizPlus: Aylık 10 $/koltuk Business: Aylık 18 $/koltuk Enterprise: Özel fiyatlandırma Notion AI, her çalışma alanı için aylık 10 $/kullanıcı karşılığında kullanılabilir Google Drive Google ekosistemi kullanıcıları Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar gibi diğer Google Çalışma Alanı araçlarıyla entegrasyon İş Başlangıcı: 7,20 $/kullanıcı/ay (Google Çalışma Alanı)İş Standart: 14,40 $/kullanıcı/ay (Google Çalışma Alanı)İş Planı: 21,60 $/kullanıcı/ay (Google Çalışma Alanı)Enterprise: Özel fiyatlandırma (Google Çalışma Alanı) Nuclino Minimalist arayüz Nuclino Sidekick ÜcretsizStandart: Aylık 6 $/kullanıcı Premium: Aylık 12 $/kullanıcı SharePoint Gelişmiş belge yönetimi Word, Excel ve Teams ile entegrasyon SharePoint (Plan 1): Aylık 5 $/kullanıcı (yıllık plan)Microsoft 365 Business Standard: Aylık 12,50 $/kullanıcı (yıllık plan) Quip Sorunsuz ve güvenli belge paylaşımı Geniş aralıkta özelleştirilebilir şablonlar Quip Starter: Aylık 12 $/kullanıcı Quip Plus: Aylık 25 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)Quip Advanced: Aylık 100 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır) Asana Belge ve görev organizasyonu Temiz kullanıcı arayüzü ve otomasyon Kişisel: ÜcretsizBaşlangıç: Aylık 13,49 $/kullanıcıGelişmiş: Aylık 30,49 $/kullanıcı Kurumsal: Özel fiyatlandırmaEnterprise+: Özel fiyatlandırma Dropbox Paper Medya gömme Dropbox entegrasyonları ve kullanışlı mobil uygulama Temel: ÜcretsizPlus: Aylık 11,99 $/kullanıcı Essentials: Aylık 19,99 $/kullanıcı Business: Aylık 18 $/kullanıcı Business Plus: Aylık 30 $/kullanıcı Zoho Learn (eski adıyla Zoho Wiki) Özel wiki'ler oluşturma Gelişmiş izin kontrolü ÜcretsizExpress: Aylık 1 $/kullanıcıProfesyonel: Aylık 3 $/kullanıcı Documents 360 Kurumsal bilgi tabanı AI arama fonksiyonu ÜcretsizStandart: Aylık 199 $/proje Profesyonel: Aylık 299 $/proje (sadece yıllık faturalandırma)İş: Aylık 399 $/proje (sadece yıllık faturalandırma)Enterprise: Aylık 599 $/proje (sadece yıllık faturalandırma)

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Confluence Alternatifi

1. ClickUp – Gerçek zamanlı düzenleme ve işbirliği için en iyisi

Şirketimizin favorisi olan ClickUp ile başlayalım. Bu proje yönetimi aracının işbirliği özellikleri, farklı işlevlere sahip takımları tek bir çatı altında toplayarak, tutarlılığı büyük ölçekte sağlamak için tek bir bilgi kaynağı sunar.

Wiki'ler, SOP'ler, teknik belgeler, ürün yol haritaları veya diğer içerik türlerini oluşturmak için ClickUp Docs kullanıyorum. Ayrıntılı açıklamalar gerektiren belgeler için, ilgili içeriği birbirine bağlamak için iç içe sayfalar kullanıyorum, hızlı genel bakış için tablolar ekliyorum veya referans için yer imleri ekliyorum, hepsi merkezi bir alanda.

Gerçek zamanlı düzenleme özelliği sayesinde, uzaktaki takımımla işbirliği yapabilir ve iddialı fikirleri hayata geçirmek için birlikte çalışabilirim. Bir şey eklemem veya açıklığa kavuşturmam gerektiğinde, yorumlarda takım üyelerimi etiketlerim ve onlar anında bildirim alır.

Docs'ta görev oluşturma sadece birkaç saniye sürer. Metnin bir bölümünü seçip, atanan kişi ve son tarih gibi ilgili ayrıntılarla birlikte eylem öğesine dönüştürebilirim.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Sık sık ayrıntılı şirket wiki'leri üzerinde çalışmak ve bunları zaman zaman güncellemek zorundayım. ClickUp'ın wiki ve dokümantasyon gereksinimleri için özelleştirilebilir şablonlardan oluşan kapsamlı kitaplığı bu görevler için çok kullanışlıdır . Benim tercih ettiğim çerçeve, bilgileri hızlı bir şekilde düzenlemek, organize etmek ve paylaşmak için ClickUp Wiki Şablonu'dur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Wiki Şablonu'nu kullanarak wiki'ler oluşturun, takımınızla birlikte düzenleyin, özelleştirin ve iç takımları en son şirket SOP'larıyla güncel tutun

Bu şablonu şu amaçlarla kullanıyorum:

Davranış kuralları, SOP'lar, sık kullanılan araçlar için kullanım kılavuzları gibi önemli şirket kaynakları için dahili bilgi tabanları oluşturun.

İçerik üzerinde çalışmak ve güncellemek için takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Takımımın zaman kaybetmeden sık sorulan soruların yanıtlarını bulmasına yardımcı olun

Tüm belgeleri merkezi bir konumda kaydedin ve üzerinde işbirliği yapın

Zamanında düzenlemelerle belgeleri güncel tutun

Tasarımı, durumları, alanları ve görünümleri özelleştirmek için birçok seçenek sunan şablon, tüm resmi belgeler için tek tip bir yapı korumama yardımcı oluyor. Artık wiki yapılarını sıfırdan geliştirmek zorunda kalmadığım için verimlilik ve hız da artıyor.

Hızdan bahsetmişken, ClickUp'ın cephaneliğinde bir süper kahraman aracı var: ClickUp Brain! Bu AI bilgi yöneticisi, ürün gereksinim belgesi, iç eğitim modülü, e-posta veya blog yazısı oluşturma gibi yazma süreçlerimi hızlandırıyor.

ClickUp Brain ile iletişiminizi geliştirin ve zaman kazanın

Brain, görevler, belgeler ve takım üyeleri hakkında güncellemeler sağlar, belirli kullanım durumları için şablonlar oluşturur ve sorularıma hızlı bir şekilde yanıt bulmak için wiki'leri (ve tüm Çalışma Alanını) analiz eder. Gerçekten isteyebileceğim en iyi yardımcı pilot!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Belgeleri'ndeki odak modu ile dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırın ve tek bir satıra ve tek bir fikre odaklanın

Zengin biçimlendirme ile belgeleri özelleştirin — ek dosya, bileşen, bölücü, kod blokları ekleyin ve Markdown diline erişin

Takımlar, misafirler veya genel erişim için farklı izin kontrolleri ayarlayarak şirket belgelerini koruyun

Sık kullandığınız belgeleri şablon olarak kaydedin ve hızlıca erişin

ClickUp'ı HubSpot, Salesforce, OneDrive, Microsoft Teams, Figma, GitHub ve daha fazlası dahil 1000'den fazla üçüncü taraf uygulamayla entegre edin

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulama henüz web sürümünün tüm özelliklerini sunmamaktadır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı

İş: Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain, her Çalışma Alanı için aylık 5 $/kullanıcı fiyatıyla sunulmaktadır

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp'ta en çok sevdiğimiz şey, ihtiyaçlarımız için hepsi bir arada bir çözüme sahip olma yeteneği. Artık Confluence'da wiki sayfaları, Jira'da mühendislik biletleri veya Notion'da tablolar/listeler aramak zorunda değiliz. Tüm bunları, kullanıcıları tek bir yerden yönetirken ve maliyetlerimizi azaltırken yapıyoruz.

ClickUp'ta en çok sevdiğimiz şey, ihtiyaçlarımız için hepsi bir arada bir çözüme sahip olma yeteneği. Artık Confluence'da wiki sayfaları, Jira'da mühendislik biletleri veya Notion'da tablolar/listeler aramak zorunda değiliz. Tüm bunları, kullanıcıları tek bir yerden yönetirken ve maliyetlerimizi azaltırken yapıyoruz.

2. Notion – KOBİ'ler için bilgi tabanı oluşturmak için en iyisi

notion aracılığıyla

Notion, her boyuttaki uzaktan çalışan takımlar için bir bilgi yönetimi aracı ve işbirliğine dayalı çalışma alanıdır.

Toplantı notlarını almak ve takımımla birlikte proje gereksinimleri hakkında beyin fırtınası yapmak için Notion Docs'u test ettim. Meğer, Docs'a kod parçacıkları, matematik denklemleri, yer imleri, hatırlatıcılar ve daha fazlası gibi birden fazla içerik türü ekleyebiliyormuşsunuz. Yapılacaklar listelerini ve proje belgelerini merkezi bir hub'da düzenlemek için harika bir yol!

Ancak, şablonları özelleştirmenin ve otomasyonları ayarlamanın daha kolay olmasını dilerdim. Bunları uyarlama çok zaman ve manuel çaba gerektirdi, bu da hızlı bir şekilde ölçeklendirme yapmak isteyen profesyoneller için uygun olmayabilir.

Notion Wikis denediğim bir başka güçlü araçtır. Kuruluşların önemli bilgileri paylaşabileceği ve gerektiğinde güncelleyebileceği, çalışanların ise istedikleri zaman bilgilere erişebileceği bir bilgi tabanı olarak işlev görür. Özellikle Senkronize Bloklar özelliğini çok beğendim. Aynı bilgi birden fazla yerde mevcutsa, bir kez düzenleyebilirsiniz ve değişiklikler tüm yerlere yansıtılır.

Örneğin, genellikle oluşturduğum her proje özetine proje hedeflerini eklerim. Hedefler belgesinde küçük bir düzenleme yaptım ve Senkronize Bloklar sayesinde değişiklikler anında her yerde güncellendi.

Notion'un en iyi özellikleri

Notion AI ile tabloları otomatik doldurun, çalışma alanında bilgi bulun ve teknik jargonu açıklayın

Sürükle ve bırak özelliği ile wiki'leri daha hızlı düzenleyin

En son bilgilere eriştiğinizden emin olmak için sayfaları doğrulayın

Aracı ClickUp, Asana, GitHub, GitLab, Jira, Calendly, Figma ve daha fazlasıyla entegre edin

Notion sınırlamaları

Sayfa oluşturma zaman alıcı bir işlemdir

Şablonları düzenlemek ve özelleştirmek zor

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 10 $/koltuk

İş: Aylık 18 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI, her çalışma alanı için aylık 10 $/kullanıcı fiyatıyla sunulmaktadır

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

3. Google Drive – Google ekosistemi kullanıcıları için en iyisi

google Drive aracılığıyla

Google Drive (Google Çalışma Alanı'nın bir parçası), sınırlı teknoloji bütçesine sahip tek kişilik girişimciler veya küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun, bir başka cazip Confluence alternatifi.

Yıllar boyunca Google Drive'da sevdiğim birçok şey var. Bunlardan birini seçmem gerekirse, Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve Google Drive gibi diğer Google Çalışma Alanı araçlarıyla zahmetsiz entegrasyon olduğunu söyleyebilirim.

Google ekosistemini tercih eden takımlar, Drive'ı kullanarak içeriği gerçek zamanlı olarak oluşturabilir, paylaşabilir, üzerinde işbirliği yapabilir ve kaynakları kolay erişilebilir bir depoda kaydedebilir.

Paylaşım ayarı da kullanışlı bir özelliktir. Belirli bir belgeye erişimi olan kişileri manuel olarak kontrol edebilir ve hassas verileri koruyabilirim. Ancak, bu ayarı otomatikleştirme seçeneği yoktur, bu nedenle manuel olarak ayarlamak çok zaman alır. Bireysel kullanım için iyidir, ancak çok ölçeklenebilir değildir.

Google Drive'ın en iyi özellikleri

Yeterli depolama alanı sayesinde dosya boyutları konusunda endişelenmenize gerek yok

Google Dokümanlar'da birden fazla takım üyesiyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Kaynaklarınızı düzenlemek için klasörler ve koleksiyonlar oluşturun

Masaüstü, tablet veya mobil cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışın

Google Drive sınırlamaları

Belgeler içinde iç içe sayfalar oluşturmak için uygun değildir

Sınırlı sürüm geçmişi özelliği — zaman içinde belge revizyonlarını ayrıntılı olarak izleyemezsiniz

Google Drive fiyatlandırması

İş Başlangıcı: Aylık 7,20 $/kullanıcı (Google Çalışma Alanı)

İş Standardı: Aylık 14,40 $/kullanıcı (Google Çalışma Alanı)

İş Planı: Aylık 21,60 $/kullanıcı (Google Çalışma Alanı)

Enterprise: Özel fiyatlandırma (Google Çalışma Alanı)

Google Drive puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (42.000+ yorum, Google Çalışma Alanı)

Capterra: 4,7/5 (15.000+ yorum, Google Çalışma Alanı)

4. Nuclino – Minimalist arayüz için en iyisi

via Nuclino

Bu wiki yazılımı, Confluence'ın grafik ağırlıklı arayüzüne alternatif arayan kullanıcılar için en uygun iş.

İşbirliği özelliğini test ettim ve şunu söylemeliyim ki, birçok popüler eski araca zorlu bir rekabet sunuyor.

Nuclino'da oluşturduğum her öğe işbirliğine dayalı bir belgeye dönüştü. Gömülü akış şemaları ve dosyalar içeren ayrıntılı wiki'ler oluşturabilir, notlar yazabilir, takım üyelerine görevler atayabilir ve onlarla gerçek zamanlı olarak çalışabilirim. Artık sürüm çakışmaları yok!

Nuclino'nun en iyi özellikleri

Dağınık olmayan kullanıcı arayüzü ile işinize odaklanın

İşleri daha verimli hale getirmek için slash komutları, kısayol tuşları ve Markdown kullanın

Nuclino Sidekick ile dokümantasyon için taslaklar oluşturun, notları özetleyin ve görüntüler oluşturun

Hızlı arama özelliği ile doğru bilgileri doğru zamanda bulun

Nuclino sınırlamaları

Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları

Kapsamlı özelleştirmeler gerektiren büyük şirketler için uygun olmayabilir

Nuclino fiyatlandırma

Ücretsiz

Standart: Aylık 6 $/kullanıcı

Premium: Aylık 12 $/kullanıcı

Nuclino puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (80+ yorum)

5. SharePoint – Gelişmiş belge yönetimi için en iyisi

sharePoint aracılığıyla

SharePoint'in Office 365 ile derin entegrasyonu, kullanıcıların Word, Excel ve Teams gibi tanıdık araçları kullanarak işbirliği yapmasına olanak tanır.

Bu belge işbirliği aracını denerken, belgeleri gerçek zamanlı olarak ortaklaşa yazmanın ve birden fazla sürümü etkili bir şekilde yönetmenin ne kadar kolay olduğunu beğendim. Ayrıca, e-posta otomasyonları kurmayı ve Power Automate ile otomatik müşteri hizmetleri yanıtlarını tetikleyiciyi denedim. Başlamak sadece birkaç dakikamı aldı.

Confluence, güçlü wiki oluşturma ve yönetme yetenekleriyle bilinirken, SharePoint, gelişmiş meta veri yönetimi, belge kitaplıkları ve güçlü arama yetenekleri dahil olmak üzere belge yönetimi için daha kapsamlı bir özellik seti sunar.

SharePoint, Mac, PC ve mobil cihazlarda çalışır, böylece cihazlar arasında geçiş yaptıktan sonra bile iş akışımı sürdürebiliyorum.

SharePoint'in en iyi özellikleri

Dosyaları, verileri ve kaynakları tek bir yerde birleştirin

Microsoft Viva'dan bağlantılar ve konuşmalar bulun ve kolektif bilgiden en iyi şekilde yararlanın

Hızlı erişim için içeriği ilgili etiketler ve meta verilerle düzenleyin

Belgelerdeki sürüm değişikliklerini izleyin ve gerekirse önceki sürümlere geri dönün

SharePoint sınırlamaları

Microsoft ekosistemine büyük ölçüde bağımlı

Temel özelliklerin ötesinde platformu özelleştirmek için teknik uzmanlık gerekir

SharePoint fiyatlandırması

SharePoint (Plan 1): Aylık 5 $/kullanıcı (yıllık plan)

Microsoft 365 Business Standard: Aylık 12,50 $/kullanıcı (yıllık plan)

SharePoint puanları ve yorumları

G2: 4/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (5.000'den fazla yorum)

6. Quip – Sorunsuz ve güvenli belge paylaşımı için en iyisi

quip aracılığıyla

Salesforce'un sahibi olduğu Quip, bu listede yalnızca içerik oluşturma ve belge yönetimine odaklanan birkaç araçtan biridir. Quip'te belge oluşturmaya başlamak ve bunları alt klasörlerde düzenlemek benim için çok kolaydı.

Ancak Quip'in en iyi özelliği paylaşım yetenekleridir. Belgelerim için sınırlı bir kitle tanımlayabilir, dosyaları kilitleyebilir ve sistem genelinde izleyebilirim. Gizli ve herkese açık olarak paylaşılan büyük hacimli belgeleri yönetmem gerekiyor, bu nedenle bu özellik benim iş akışıma özellikle uygun.

Quip'in en iyi özellikleri

Slaytlar, elektronik tablolar, sunumlar oluşturun — hepsi tek bir yerde

Kullanıcıları '@' ile etiketleyerek işbirliği yapın ve ekleyin

Satış, pazarlama, İK ve muhasebe departmanları için geniş bir şablon aralığı kullanın

Takımların ölçeklenmesine yardımcı olmak için Dropbox, Zendesk, JIRA ve Slack dahil kapsamlı entegrasyonlar

Quip sınırlamaları

Değerinin çoğu Salesforce entegrasyonuyla sağlanıyor

Quip fiyatlandırması

Quip Starter: Aylık 12 $/kullanıcı

Quip Plus: Aylık 25 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Quip Advanced: Aylık 100 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Quip puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

7. Asana – Belge ve görev organizasyonu için en iyisi

asana aracılığıyla

Asana, Confluence'a rakip olabilecek popüler bir proje ve belge yönetim aracıdır. Asana'nın ilk göze çarpan özelliği kullanıcı arayüzüdür. Kendi başına karmaşık bir teknoloji yığını olmasına rağmen, kullanıcıları yeni eylemlere yönlendirmek için akıllı kullanıcı arayüzü öğelerine sahiptir.

Asana'nın sayfaları düzenli ve göz atması kolay. Görev yönetimi özelliklerini çok beğendim. İşleri takım üyelerime hızlıca dağıtıp departmanlar arası ilerlemeyi takip edebiliyorum.

Asana'nın özel kuralları, başka bir araç ekleme endişesi olmadan yaratıcı iş akışlarımızı uyarlama imkanı verdi. Örneğin, kuralları, görev aşaması yazma aşamasından düzenleme aşamasına geçtiğinde bir yazma projesini belirlenen düzenleyiciye otomatik olarak atayacak şekilde ayarladım.

Asana'nın en iyi özellikleri

Marka yönergeleri ve formlarla yaratıcı içerikleri ve proje kapsamlarını standartlaştırın

İçerik boru hattını görüntüleyin ve belgeleri projeler arasında izleyerek yinelemeleri önleyin

İçerik oluşturma ve dağıtımı birbirine bağlamak için yapay zeka ve otomasyonu kullanın

Şablonları kullanarak işbirliği yapın ve yaratıcı üretimleri ölçeklendirin

Asana sınırlamaları

Karmaşık ekosistem, yeni kullanıcılar için zorlu öğrenme süreçleri yaratabilir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 13,49 $/kullanıcı

Gelişmiş: 30,49 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (9500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12500+ yorum)

8. Dropbox Paper – Medya gömme için en iyisi

dropbox Paper aracılığıyla

Dropbox, bulut depolama ürünleriyle ünlüdür, ancak Dropbox Paper, radarın altında uçan, değeri bilinmeyen bir teknik belge yönetim aracıdır. Denedim ve özellikle Dropbox kullanıcıları için güzel tasarlanmış bir Confluence alternatifi olduğunu gördüm.

En çok takdir ettiğim özellik, medya gömme özelliğiydi. YouTube videolarını, GIF'leri ve hatta Figma tasarımlarını içe aktarabilir ve bunları doğrudan belge içinde oynatabilirdim. Takımlarımla fikir ve geri bildirim paylaşma şeklimi iyileştirdi.

Wiki için, önceden oluşturulmuş şablonları kullanmaya karar verdim ve özellikle yeni kullanıcılar için yeterli olduklarını gördüm. Takımım fikirlerini paylaşabilir, özetler tasarlayabilir ve işbirliği yapacak kişileri davet edebilir.

En kullanışlı yanı ise, cihazlar arasında gerçek zamanlı senkronizasyon sağlıyor.

Dropbox Paper'ın en iyi özellikleri

Verimliliği artırmak için klavye kısayollarını kullanın

Sorunsuz iş akışları için dosya sisteminizle düzenleyin ve entegre edin

Mobil uygulamayı kullanarak hareket halindeyken belgeleri düzenleyin ve yönetin

Kesintileri önlemek için çok sayıda Dropbox entegrasyon ortağıyla entegre edin

Dropbox Paper sınırlamaları

Çevrimdışı özelliği sınırlıdır ve daha fazla güncelleme gerektirir

Dropbox Paper fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Artı: Aylık 11,99 $/kullanıcı

Temel özellikler: Aylık 19,99 $/kullanıcı

İş: Aylık 15 $/kullanıcı

Business Plus: Aylık 30 $/kullanıcı

Dropbox Paper puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (4000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

9. Zoho Learn (Eski adıyla Zoho Wiki) — Özel wiki'ler oluşturmak için en iyisi

zoho Learn aracılığıyla

Zoho Learn, çalışanlar için tamamen özelleştirilebilir, marka kimliğine uygun bir iç bilgi tabanı oluşturmak için uygun maliyetli bir araçtır.

Aracı denerken, izin kontrolü özelliği benim için öne çıktı. Bu özellik, tek tek sayfalara ayrıntılı erişim veya tüm çalışma alanı için daha geniş erişim ayarlamamı sağladı.

Kesinlikle sevdiğim bir diğer özellik ise çok sayıda özelleştirme seçeneğinin olmasıydı. Logodan sayfa düzenine ve afişten renklere kadar, wiki sayfalarının birçok öğesini kuruluşumun marka kimliğine uyacak şekilde değiştirebildim.

Zoho Learn'in en iyi özellikleri

Takım üyeleriyle bilgi paylaşın ve onların katkıda bulunmasına izin verin

Bilgi tabanınıza her yerden ve her zaman erişin

Takım üyeleriyle aynı anda içeriği birlikte düzenleyin

Özel bilgi tabanı şablonları oluşturun ve içerik genelinde tutarlılığı sağlayın

Zoho Learn sınırlamaları

Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları

Zoho Learn fiyatlandırması

Ücretsiz

Express: Aylık 1 $/kullanıcı

Profesyonel: Aylık 3 $/kullanıcı

(Fiyatlar harici kaynaklardan alınmıştır)

Zoho Learn puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (50+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Document360 – Kurumsal bilgi tabanı için en iyisi

via Document360

Document360, kuruluşların SOP'leri, ürün belgelerini, şirket wiki'lerini ve kullanıcı kılavuzlarını depolamak için kapsamlı bir kaynak kitaplığı oluşturmasına olanak tanıyan bir bilgi paylaşım yazılımıdır. Çalışanlar, müşteriler veya dış paydaşlar belgelere doğrudan platformdan erişebilir.

Çalışanlar ve müşteriler için aracın bilgi tabanı olan Site'yi denedim. Benim için öne çıkan özellik, özel bir marka deneyimi yaratma yeteneğiydi. Özel bir alan adı, renkler, gömülü bağlantılar ve özelleştirilmiş CTA'lar ekleyebildim.

Ayrıca AI destekli arama fonksiyonundan da etkilendim. Bağlamı hızlı bir şekilde anladı ve yüzlerce belge kaydetmiş olmama rağmen aradığım sayfayı sadece birkaç saniye içinde buldu.

Belgeleme için harika bir araç olsa da, yüksek fiyatı onu yalnızca kurumsal kullanıcılar için uygun hale getiriyor.

Document360'ın en iyi özellikleri

Geliştirme takımları için özelleştirilebilir API belgeleri oluşturun

Bileşen bilgi tabanını kullanarak müşterilere isteğe bağlı yardım sağlayın

Ayrıntılı SOP'larla eğitim süresini en aza indirin ve operasyonel hataları azaltın

Aracı Microsoft Teams, Salesforce, Google Analytics, Freshdesk ve teknoloji yığınınızdaki diğer uygulamalarla entegre edin

Document360 sınırlamaları

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için pahalı

Document360 fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 199 $/proje

Profesyonel: Aylık 299 $/proje (sadece yıllık faturalandırma)

İş: Aylık 399 $/proje (sadece yıllık faturalandırma)

Enterprise: Aylık 599 $/proje (sadece yıllık faturalandırma)

Document360 puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

ClickUp ile Bilgi Yönetiminde Şampiyon Olun ve Akıllı Bir Şekilde İşbirliği Yapın

Confluence, dokümantasyon ve işbirliği için güçlü bir araçtır, ancak tek tip çözümleri artık yeterli değildir. Bu makalede incelediğim alternatifler, takımınızın benzersiz ihtiyaçlarına özel çözümler sunar; 2024'te işinizi ileriye taşımak için tam da ihtiyacınız olan şey.

ClickUp, görev yönetimi, proje izleme, dokümantasyon ve bilgi yönetimini tek bir platformda birleştiren çok yönlü bir platform sunarak bu alanda mükemmel bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Sezgisel arayüzü, sonsuz özelleştirme seçenekleri ve entegrasyonları ve gelişmiş AI yetenekleri, ClickUp'ı bir adım önde olmak isteyen takımlar için cazip bir seçim haline getiriyor.

ClickUp ile bugün başlayın!