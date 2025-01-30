2025'in En İyi Confluence Alternatifleri ve Rakipleri

İş günüm boyunca, yeni ve mevcut müşterilerimizle proje yönetimi ihtiyaçları ve zorlukları hakkında konuşuyorum.
Son birkaç yılda sıkça gündeme gelen konulardan biri, takım işbirliğinin ne kadar geliştiğidir. Şirketler, takımların aynı konumda olmasalar bile aynı sayfada olmaları gereken uzaktan çalışma kültürünü benimsiyor.
Confluence gibi araçlar 2014 yılında harikaydı, ancak günümüze geldiğimizde, işler eski yazılımlara aynı güveni duymuyor.
Bu nedenle, proje yönetimi ve takım işbirliği için Confluence alternatiflerinin bir listesini hazırladım. Takımım ve ben, bu araçları farklı kullanım senaryolarında Confluence ile karşılaştırmak için kapsamlı bir şekilde test ettik.
Hadi başlayalım!
Confluence Sınırlamaları
İşlerimde Confluence kullanırken epeyce sorunla karşılaştım. Bunlardan bazıları şunlar
- Geciken müşteri desteği: Confluence'ın müşteri destek ekibinden yardım almak için sık sık beklediğimden daha uzun süre beklemek zorunda kaldım. Zamanın önemli olduğu bir sorunu çözmek için acil yardıma ihtiyaç duyulduğunda bu bir sorun oluyor
- Zor öğrenme eğrisi: Özelliklerinde gezinmek ve terminolojisini anlamak, özellikle takımımdaki yeni başlayanlar için oldukça zor oldu. Confluence, platformu tam olarak kullanabilmek için önemli miktarda zaman ve çaba gerektiriyor
- Yavaş arama fonksiyonu: Çalışma alanımda belirli bilgileri veya kaynakları bulmak genellikle olması gerekenden daha uzun sürüyor, bu da akışımı bozuyor ve verimliliğimi engelliyor
- Karmaşık izin yönetimi: Belirli sayfaları kimlerin düzenleyebileceğini veya katkıda bulunabileceğini veya takımımın ihtiyaçlarına göre izinleri nasıl yapılandırabileceğimi anlamak zor
- İşbirliğine dayalı içerik geliştirmede karşılaşılan zorluklar: Birden fazla kişi aynı belgeyi aynı anda düzenlediğinde, düzenlemeleri koordine etmek zorlaşır ve sürüm çakışmaları ortaya çıkar
Bu tekrarlayan sorunları göz önünde bulundurarak, sorunsuz işbirliği sağlayan, bilgiye hızlı erişim sunan ve takımların verimliliğini koruyan Confluence alternatiflerini kısa listeye aldım.
Confluence Alternatiflerine Genel Bakış
|Confluence alternatifi
|En iyisi
|Öne çıkan özellikler
|Fiyatlandırma
|ClickUp
|Gerçek zamanlı düzenleme ve işbirliği
|ClickUp Belgeleri ve ClickUp Brain
|Sonsuza Kadar Ücretsiz Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı İş: Aylık 12 $/kullanıcı Kurumsal: Özel fiyatlandırma ClickUp Brain, her Çalışma Alanı için aylık 5 $/kullanıcı fiyatıyla sunulmaktadır
|Notion
|Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için bilgi tabanı oluşturma
|Notion Wiki
|ÜcretsizPlus: Aylık 10 $/koltuk Business: Aylık 18 $/koltuk Enterprise: Özel fiyatlandırma Notion AI, her çalışma alanı için aylık 10 $/kullanıcı karşılığında kullanılabilir
|Google Drive
|Google ekosistemi kullanıcıları
|Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar gibi diğer Google Çalışma Alanı araçlarıyla entegrasyon
|İş Başlangıcı: 7,20 $/kullanıcı/ay (Google Çalışma Alanı)İş Standart: 14,40 $/kullanıcı/ay (Google Çalışma Alanı)İş Planı: 21,60 $/kullanıcı/ay (Google Çalışma Alanı)Enterprise: Özel fiyatlandırma (Google Çalışma Alanı)
|Nuclino
|Minimalist arayüz
|Nuclino Sidekick
|ÜcretsizStandart: Aylık 6 $/kullanıcı Premium: Aylık 12 $/kullanıcı
|SharePoint
|Gelişmiş belge yönetimi
|Word, Excel ve Teams ile entegrasyon
|SharePoint (Plan 1): Aylık 5 $/kullanıcı (yıllık plan)Microsoft 365 Business Standard: Aylık 12,50 $/kullanıcı (yıllık plan)
|Quip
|Sorunsuz ve güvenli belge paylaşımı
|Geniş aralıkta özelleştirilebilir şablonlar
|Quip Starter: Aylık 12 $/kullanıcı Quip Plus: Aylık 25 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)Quip Advanced: Aylık 100 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)
|Asana
|Belge ve görev organizasyonu
|Temiz kullanıcı arayüzü ve otomasyon
|Kişisel: ÜcretsizBaşlangıç: Aylık 13,49 $/kullanıcıGelişmiş: Aylık 30,49 $/kullanıcı Kurumsal: Özel fiyatlandırmaEnterprise+: Özel fiyatlandırma
|Dropbox Paper
|Medya gömme
|Dropbox entegrasyonları ve kullanışlı mobil uygulama
|Temel: ÜcretsizPlus: Aylık 11,99 $/kullanıcı Essentials: Aylık 19,99 $/kullanıcı Business: Aylık 18 $/kullanıcı Business Plus: Aylık 30 $/kullanıcı
|Zoho Learn (eski adıyla Zoho Wiki)
|Özel wiki'ler oluşturma
|Gelişmiş izin kontrolü
|ÜcretsizExpress: Aylık 1 $/kullanıcıProfesyonel: Aylık 3 $/kullanıcı
|Documents 360
|Kurumsal bilgi tabanı
|AI arama fonksiyonu
|ÜcretsizStandart: Aylık 199 $/proje Profesyonel: Aylık 299 $/proje (sadece yıllık faturalandırma)İş: Aylık 399 $/proje (sadece yıllık faturalandırma)Enterprise: Aylık 599 $/proje (sadece yıllık faturalandırma)
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Confluence Alternatifi
1. ClickUp – Gerçek zamanlı düzenleme ve işbirliği için en iyisi
Şirketimizin favorisi olan ClickUp ile başlayalım. Bu proje yönetimi aracının işbirliği özellikleri, farklı işlevlere sahip takımları tek bir çatı altında toplayarak, tutarlılığı büyük ölçekte sağlamak için tek bir bilgi kaynağı sunar.
Wiki'ler, SOP'ler, teknik belgeler, ürün yol haritaları veya diğer içerik türlerini oluşturmak için ClickUp Docs kullanıyorum. Ayrıntılı açıklamalar gerektiren belgeler için, ilgili içeriği birbirine bağlamak için iç içe sayfalar kullanıyorum, hızlı genel bakış için tablolar ekliyorum veya referans için yer imleri ekliyorum, hepsi merkezi bir alanda.
Gerçek zamanlı düzenleme özelliği sayesinde, uzaktaki takımımla işbirliği yapabilir ve iddialı fikirleri hayata geçirmek için birlikte çalışabilirim. Bir şey eklemem veya açıklığa kavuşturmam gerektiğinde, yorumlarda takım üyelerimi etiketlerim ve onlar anında bildirim alır.
Docs'ta görev oluşturma sadece birkaç saniye sürer. Metnin bir bölümünü seçip, atanan kişi ve son tarih gibi ilgili ayrıntılarla birlikte eylem öğesine dönüştürebilirim.
Sık sık ayrıntılı şirket wiki'leri üzerinde çalışmak ve bunları zaman zaman güncellemek zorundayım. ClickUp'ın wiki ve dokümantasyon gereksinimleri için özelleştirilebilir şablonlardan oluşan kapsamlı kitaplığı bu görevler için çok kullanışlıdır . Benim tercih ettiğim çerçeve, bilgileri hızlı bir şekilde düzenlemek, organize etmek ve paylaşmak için ClickUp Wiki Şablonu'dur.
Bu şablonu şu amaçlarla kullanıyorum:
- Davranış kuralları, SOP'lar, sık kullanılan araçlar için kullanım kılavuzları gibi önemli şirket kaynakları için dahili bilgi tabanları oluşturun.
- İçerik üzerinde çalışmak ve güncellemek için takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Takımımın zaman kaybetmeden sık sorulan soruların yanıtlarını bulmasına yardımcı olun
- Tüm belgeleri merkezi bir konumda kaydedin ve üzerinde işbirliği yapın
- Zamanında düzenlemelerle belgeleri güncel tutun
Tasarımı, durumları, alanları ve görünümleri özelleştirmek için birçok seçenek sunan şablon, tüm resmi belgeler için tek tip bir yapı korumama yardımcı oluyor. Artık wiki yapılarını sıfırdan geliştirmek zorunda kalmadığım için verimlilik ve hız da artıyor.
Hızdan bahsetmişken, ClickUp'ın cephaneliğinde bir süper kahraman aracı var: ClickUp Brain! Bu AI bilgi yöneticisi, ürün gereksinim belgesi, iç eğitim modülü, e-posta veya blog yazısı oluşturma gibi yazma süreçlerimi hızlandırıyor.
Brain, görevler, belgeler ve takım üyeleri hakkında güncellemeler sağlar, belirli kullanım durumları için şablonlar oluşturur ve sorularıma hızlı bir şekilde yanıt bulmak için wiki'leri (ve tüm Çalışma Alanını) analiz eder. Gerçekten isteyebileceğim en iyi yardımcı pilot!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Belgeleri'ndeki odak modu ile dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırın ve tek bir satıra ve tek bir fikre odaklanın
- Zengin biçimlendirme ile belgeleri özelleştirin — ek dosya, bileşen, bölücü, kod blokları ekleyin ve Markdown diline erişin
- Takımlar, misafirler veya genel erişim için farklı izin kontrolleri ayarlayarak şirket belgelerini koruyun
- Sık kullandığınız belgeleri şablon olarak kaydedin ve hızlıca erişin
- ClickUp'ı HubSpot, Salesforce, OneDrive, Microsoft Teams, Figma, GitHub ve daha fazlası dahil 1000'den fazla üçüncü taraf uygulamayla entegre edin
ClickUp sınırlamaları
- Mobil uygulama henüz web sürümünün tüm özelliklerini sunmamaktadır
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı
- İş: Aylık 12 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- ClickUp Brain, her Çalışma Alanı için aylık 5 $/kullanıcı fiyatıyla sunulmaktadır
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
ClickUp'ta en çok sevdiğimiz şey, ihtiyaçlarımız için hepsi bir arada bir çözüme sahip olma yeteneği. Artık Confluence'da wiki sayfaları, Jira'da mühendislik biletleri veya Notion'da tablolar/listeler aramak zorunda değiliz. Tüm bunları, kullanıcıları tek bir yerden yönetirken ve maliyetlerimizi azaltırken yapıyoruz.
ClickUp'ta en çok sevdiğimiz şey, ihtiyaçlarımız için hepsi bir arada bir çözüme sahip olma yeteneği. Artık Confluence'da wiki sayfaları, Jira'da mühendislik biletleri veya Notion'da tablolar/listeler aramak zorunda değiliz. Tüm bunları, kullanıcıları tek bir yerden yönetirken ve maliyetlerimizi azaltırken yapıyoruz.
2. Notion – KOBİ'ler için bilgi tabanı oluşturmak için en iyisi
Notion, her boyuttaki uzaktan çalışan takımlar için bir bilgi yönetimi aracı ve işbirliğine dayalı çalışma alanıdır.
Toplantı notlarını almak ve takımımla birlikte proje gereksinimleri hakkında beyin fırtınası yapmak için Notion Docs'u test ettim. Meğer, Docs'a kod parçacıkları, matematik denklemleri, yer imleri, hatırlatıcılar ve daha fazlası gibi birden fazla içerik türü ekleyebiliyormuşsunuz. Yapılacaklar listelerini ve proje belgelerini merkezi bir hub'da düzenlemek için harika bir yol!
Ancak, şablonları özelleştirmenin ve otomasyonları ayarlamanın daha kolay olmasını dilerdim. Bunları uyarlama çok zaman ve manuel çaba gerektirdi, bu da hızlı bir şekilde ölçeklendirme yapmak isteyen profesyoneller için uygun olmayabilir.
Notion Wikis denediğim bir başka güçlü araçtır. Kuruluşların önemli bilgileri paylaşabileceği ve gerektiğinde güncelleyebileceği, çalışanların ise istedikleri zaman bilgilere erişebileceği bir bilgi tabanı olarak işlev görür. Özellikle Senkronize Bloklar özelliğini çok beğendim. Aynı bilgi birden fazla yerde mevcutsa, bir kez düzenleyebilirsiniz ve değişiklikler tüm yerlere yansıtılır.
Örneğin, genellikle oluşturduğum her proje özetine proje hedeflerini eklerim. Hedefler belgesinde küçük bir düzenleme yaptım ve Senkronize Bloklar sayesinde değişiklikler anında her yerde güncellendi.
Notion'un en iyi özellikleri
- Notion AI ile tabloları otomatik doldurun, çalışma alanında bilgi bulun ve teknik jargonu açıklayın
- Sürükle ve bırak özelliği ile wiki'leri daha hızlı düzenleyin
- En son bilgilere eriştiğinizden emin olmak için sayfaları doğrulayın
- Aracı ClickUp, Asana, GitHub, GitLab, Jira, Calendly, Figma ve daha fazlasıyla entegre edin
Notion sınırlamaları
- Sayfa oluşturma zaman alıcı bir işlemdir
- Şablonları düzenlemek ve özelleştirmek zor
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Aylık 10 $/koltuk
- İş: Aylık 18 $/koltuk
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Notion AI, her çalışma alanı için aylık 10 $/kullanıcı fiyatıyla sunulmaktadır
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
3. Google Drive – Google ekosistemi kullanıcıları için en iyisi
Google Drive (Google Çalışma Alanı'nın bir parçası), sınırlı teknoloji bütçesine sahip tek kişilik girişimciler veya küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun, bir başka cazip Confluence alternatifi.
Yıllar boyunca Google Drive'da sevdiğim birçok şey var. Bunlardan birini seçmem gerekirse, Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve Google Drive gibi diğer Google Çalışma Alanı araçlarıyla zahmetsiz entegrasyon olduğunu söyleyebilirim.
Google ekosistemini tercih eden takımlar, Drive'ı kullanarak içeriği gerçek zamanlı olarak oluşturabilir, paylaşabilir, üzerinde işbirliği yapabilir ve kaynakları kolay erişilebilir bir depoda kaydedebilir.
Paylaşım ayarı da kullanışlı bir özelliktir. Belirli bir belgeye erişimi olan kişileri manuel olarak kontrol edebilir ve hassas verileri koruyabilirim. Ancak, bu ayarı otomatikleştirme seçeneği yoktur, bu nedenle manuel olarak ayarlamak çok zaman alır. Bireysel kullanım için iyidir, ancak çok ölçeklenebilir değildir.
Google Drive'ın en iyi özellikleri
- Yeterli depolama alanı sayesinde dosya boyutları konusunda endişelenmenize gerek yok
- Google Dokümanlar'da birden fazla takım üyesiyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Kaynaklarınızı düzenlemek için klasörler ve koleksiyonlar oluşturun
- Masaüstü, tablet veya mobil cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışın
Google Drive sınırlamaları
- Belgeler içinde iç içe sayfalar oluşturmak için uygun değildir
- Sınırlı sürüm geçmişi özelliği — zaman içinde belge revizyonlarını ayrıntılı olarak izleyemezsiniz
Google Drive fiyatlandırması
- İş Başlangıcı: Aylık 7,20 $/kullanıcı (Google Çalışma Alanı)
- İş Standardı: Aylık 14,40 $/kullanıcı (Google Çalışma Alanı)
- İş Planı: Aylık 21,60 $/kullanıcı (Google Çalışma Alanı)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma (Google Çalışma Alanı)
Google Drive puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (42.000+ yorum, Google Çalışma Alanı)
- Capterra: 4,7/5 (15.000+ yorum, Google Çalışma Alanı)
4. Nuclino – Minimalist arayüz için en iyisi
Bu wiki yazılımı, Confluence'ın grafik ağırlıklı arayüzüne alternatif arayan kullanıcılar için en uygun iş.
İşbirliği özelliğini test ettim ve şunu söylemeliyim ki, birçok popüler eski araca zorlu bir rekabet sunuyor.
Nuclino'da oluşturduğum her öğe işbirliğine dayalı bir belgeye dönüştü. Gömülü akış şemaları ve dosyalar içeren ayrıntılı wiki'ler oluşturabilir, notlar yazabilir, takım üyelerine görevler atayabilir ve onlarla gerçek zamanlı olarak çalışabilirim. Artık sürüm çakışmaları yok!
Nuclino'nun en iyi özellikleri
- Dağınık olmayan kullanıcı arayüzü ile işinize odaklanın
- İşleri daha verimli hale getirmek için slash komutları, kısayol tuşları ve Markdown kullanın
- Nuclino Sidekick ile dokümantasyon için taslaklar oluşturun, notları özetleyin ve görüntüler oluşturun
- Hızlı arama özelliği ile doğru bilgileri doğru zamanda bulun
Nuclino sınırlamaları
- Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları
- Kapsamlı özelleştirmeler gerektiren büyük şirketler için uygun olmayabilir
Nuclino fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Standart: Aylık 6 $/kullanıcı
- Premium: Aylık 12 $/kullanıcı
Nuclino puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (80+ yorum)
5. SharePoint – Gelişmiş belge yönetimi için en iyisi
SharePoint'in Office 365 ile derin entegrasyonu, kullanıcıların Word, Excel ve Teams gibi tanıdık araçları kullanarak işbirliği yapmasına olanak tanır.
Bu belge işbirliği aracını denerken, belgeleri gerçek zamanlı olarak ortaklaşa yazmanın ve birden fazla sürümü etkili bir şekilde yönetmenin ne kadar kolay olduğunu beğendim. Ayrıca, e-posta otomasyonları kurmayı ve Power Automate ile otomatik müşteri hizmetleri yanıtlarını tetikleyiciyi denedim. Başlamak sadece birkaç dakikamı aldı.
Confluence, güçlü wiki oluşturma ve yönetme yetenekleriyle bilinirken, SharePoint, gelişmiş meta veri yönetimi, belge kitaplıkları ve güçlü arama yetenekleri dahil olmak üzere belge yönetimi için daha kapsamlı bir özellik seti sunar.
SharePoint, Mac, PC ve mobil cihazlarda çalışır, böylece cihazlar arasında geçiş yaptıktan sonra bile iş akışımı sürdürebiliyorum.
SharePoint'in en iyi özellikleri
- Dosyaları, verileri ve kaynakları tek bir yerde birleştirin
- Microsoft Viva'dan bağlantılar ve konuşmalar bulun ve kolektif bilgiden en iyi şekilde yararlanın
- Hızlı erişim için içeriği ilgili etiketler ve meta verilerle düzenleyin
- Belgelerdeki sürüm değişikliklerini izleyin ve gerekirse önceki sürümlere geri dönün
SharePoint sınırlamaları
- Microsoft ekosistemine büyük ölçüde bağımlı
- Temel özelliklerin ötesinde platformu özelleştirmek için teknik uzmanlık gerekir
SharePoint fiyatlandırması
- SharePoint (Plan 1): Aylık 5 $/kullanıcı (yıllık plan)
- Microsoft 365 Business Standard: Aylık 12,50 $/kullanıcı (yıllık plan)
SharePoint puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (5.000'den fazla yorum)
6. Quip – Sorunsuz ve güvenli belge paylaşımı için en iyisi
Salesforce'un sahibi olduğu Quip, bu listede yalnızca içerik oluşturma ve belge yönetimine odaklanan birkaç araçtan biridir. Quip'te belge oluşturmaya başlamak ve bunları alt klasörlerde düzenlemek benim için çok kolaydı.
Ancak Quip'in en iyi özelliği paylaşım yetenekleridir. Belgelerim için sınırlı bir kitle tanımlayabilir, dosyaları kilitleyebilir ve sistem genelinde izleyebilirim. Gizli ve herkese açık olarak paylaşılan büyük hacimli belgeleri yönetmem gerekiyor, bu nedenle bu özellik benim iş akışıma özellikle uygun.
Quip'in en iyi özellikleri
- Slaytlar, elektronik tablolar, sunumlar oluşturun — hepsi tek bir yerde
- Kullanıcıları '@' ile etiketleyerek işbirliği yapın ve ekleyin
- Satış, pazarlama, İK ve muhasebe departmanları için geniş bir şablon aralığı kullanın
- Takımların ölçeklenmesine yardımcı olmak için Dropbox, Zendesk, JIRA ve Slack dahil kapsamlı entegrasyonlar
Quip sınırlamaları
- Değerinin çoğu Salesforce entegrasyonuyla sağlanıyor
Quip fiyatlandırması
- Quip Starter: Aylık 12 $/kullanıcı
- Quip Plus: Aylık 25 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)
- Quip Advanced: Aylık 100 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)
Quip puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (1000+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
7. Asana – Belge ve görev organizasyonu için en iyisi
Asana, Confluence'a rakip olabilecek popüler bir proje ve belge yönetim aracıdır. Asana'nın ilk göze çarpan özelliği kullanıcı arayüzüdür. Kendi başına karmaşık bir teknoloji yığını olmasına rağmen, kullanıcıları yeni eylemlere yönlendirmek için akıllı kullanıcı arayüzü öğelerine sahiptir.
Asana'nın sayfaları düzenli ve göz atması kolay. Görev yönetimi özelliklerini çok beğendim. İşleri takım üyelerime hızlıca dağıtıp departmanlar arası ilerlemeyi takip edebiliyorum.
Asana'nın özel kuralları, başka bir araç ekleme endişesi olmadan yaratıcı iş akışlarımızı uyarlama imkanı verdi. Örneğin, kuralları, görev aşaması yazma aşamasından düzenleme aşamasına geçtiğinde bir yazma projesini belirlenen düzenleyiciye otomatik olarak atayacak şekilde ayarladım.
Asana'nın en iyi özellikleri
- Marka yönergeleri ve formlarla yaratıcı içerikleri ve proje kapsamlarını standartlaştırın
- İçerik boru hattını görüntüleyin ve belgeleri projeler arasında izleyerek yinelemeleri önleyin
- İçerik oluşturma ve dağıtımı birbirine bağlamak için yapay zeka ve otomasyonu kullanın
- Şablonları kullanarak işbirliği yapın ve yaratıcı üretimleri ölçeklendirin
Asana sınırlamaları
- Karmaşık ekosistem, yeni kullanıcılar için zorlu öğrenme süreçleri yaratabilir
Asana fiyatlandırması
- Kişisel: Ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 13,49 $/kullanıcı
- Gelişmiş: 30,49 $/kullanıcı/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Enterprise+: Özel fiyatlandırma
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (9500+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (12500+ yorum)
8. Dropbox Paper – Medya gömme için en iyisi
Dropbox, bulut depolama ürünleriyle ünlüdür, ancak Dropbox Paper, radarın altında uçan, değeri bilinmeyen bir teknik belge yönetim aracıdır. Denedim ve özellikle Dropbox kullanıcıları için güzel tasarlanmış bir Confluence alternatifi olduğunu gördüm.
En çok takdir ettiğim özellik, medya gömme özelliğiydi. YouTube videolarını, GIF'leri ve hatta Figma tasarımlarını içe aktarabilir ve bunları doğrudan belge içinde oynatabilirdim. Takımlarımla fikir ve geri bildirim paylaşma şeklimi iyileştirdi.
Wiki için, önceden oluşturulmuş şablonları kullanmaya karar verdim ve özellikle yeni kullanıcılar için yeterli olduklarını gördüm. Takımım fikirlerini paylaşabilir, özetler tasarlayabilir ve işbirliği yapacak kişileri davet edebilir.
En kullanışlı yanı ise, cihazlar arasında gerçek zamanlı senkronizasyon sağlıyor.
Dropbox Paper'ın en iyi özellikleri
- Verimliliği artırmak için klavye kısayollarını kullanın
- Sorunsuz iş akışları için dosya sisteminizle düzenleyin ve entegre edin
- Mobil uygulamayı kullanarak hareket halindeyken belgeleri düzenleyin ve yönetin
- Kesintileri önlemek için çok sayıda Dropbox entegrasyon ortağıyla entegre edin
Dropbox Paper sınırlamaları
- Çevrimdışı özelliği sınırlıdır ve daha fazla güncelleme gerektirir
Dropbox Paper fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Artı: Aylık 11,99 $/kullanıcı
- Temel özellikler: Aylık 19,99 $/kullanıcı
- İş: Aylık 15 $/kullanıcı
- Business Plus: Aylık 30 $/kullanıcı
Dropbox Paper puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (4000+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
9. Zoho Learn (Eski adıyla Zoho Wiki) — Özel wiki'ler oluşturmak için en iyisi
Zoho Learn, çalışanlar için tamamen özelleştirilebilir, marka kimliğine uygun bir iç bilgi tabanı oluşturmak için uygun maliyetli bir araçtır.
Aracı denerken, izin kontrolü özelliği benim için öne çıktı. Bu özellik, tek tek sayfalara ayrıntılı erişim veya tüm çalışma alanı için daha geniş erişim ayarlamamı sağladı.
Kesinlikle sevdiğim bir diğer özellik ise çok sayıda özelleştirme seçeneğinin olmasıydı. Logodan sayfa düzenine ve afişten renklere kadar, wiki sayfalarının birçok öğesini kuruluşumun marka kimliğine uyacak şekilde değiştirebildim.
Zoho Learn'in en iyi özellikleri
- Takım üyeleriyle bilgi paylaşın ve onların katkıda bulunmasına izin verin
- Bilgi tabanınıza her yerden ve her zaman erişin
- Takım üyeleriyle aynı anda içeriği birlikte düzenleyin
- Özel bilgi tabanı şablonları oluşturun ve içerik genelinde tutarlılığı sağlayın
Zoho Learn sınırlamaları
- Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları
Zoho Learn fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Express: Aylık 1 $/kullanıcı
- Profesyonel: Aylık 3 $/kullanıcı
(Fiyatlar harici kaynaklardan alınmıştır)
Zoho Learn puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (50+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. Document360 – Kurumsal bilgi tabanı için en iyisi
Document360, kuruluşların SOP'leri, ürün belgelerini, şirket wiki'lerini ve kullanıcı kılavuzlarını depolamak için kapsamlı bir kaynak kitaplığı oluşturmasına olanak tanıyan bir bilgi paylaşım yazılımıdır. Çalışanlar, müşteriler veya dış paydaşlar belgelere doğrudan platformdan erişebilir.
Çalışanlar ve müşteriler için aracın bilgi tabanı olan Site'yi denedim. Benim için öne çıkan özellik, özel bir marka deneyimi yaratma yeteneğiydi. Özel bir alan adı, renkler, gömülü bağlantılar ve özelleştirilmiş CTA'lar ekleyebildim.
Ayrıca AI destekli arama fonksiyonundan da etkilendim. Bağlamı hızlı bir şekilde anladı ve yüzlerce belge kaydetmiş olmama rağmen aradığım sayfayı sadece birkaç saniye içinde buldu.
Belgeleme için harika bir araç olsa da, yüksek fiyatı onu yalnızca kurumsal kullanıcılar için uygun hale getiriyor.
Document360'ın en iyi özellikleri
- Geliştirme takımları için özelleştirilebilir API belgeleri oluşturun
- Bileşen bilgi tabanını kullanarak müşterilere isteğe bağlı yardım sağlayın
- Ayrıntılı SOP'larla eğitim süresini en aza indirin ve operasyonel hataları azaltın
- Aracı Microsoft Teams, Salesforce, Google Analytics, Freshdesk ve teknoloji yığınınızdaki diğer uygulamalarla entegre edin
Document360 sınırlamaları
- Küçük ve orta ölçekli işletmeler için pahalı
Document360 fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Aylık 199 $/proje
- Profesyonel: Aylık 299 $/proje (sadece yıllık faturalandırma)
- İş: Aylık 399 $/proje (sadece yıllık faturalandırma)
- Enterprise: Aylık 599 $/proje (sadece yıllık faturalandırma)
Document360 puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)
ClickUp ile Bilgi Yönetiminde Şampiyon Olun ve Akıllı Bir Şekilde İşbirliği Yapın
Confluence, dokümantasyon ve işbirliği için güçlü bir araçtır, ancak tek tip çözümleri artık yeterli değildir. Bu makalede incelediğim alternatifler, takımınızın benzersiz ihtiyaçlarına özel çözümler sunar; 2024'te işinizi ileriye taşımak için tam da ihtiyacınız olan şey.
ClickUp, görev yönetimi, proje izleme, dokümantasyon ve bilgi yönetimini tek bir platformda birleştiren çok yönlü bir platform sunarak bu alanda mükemmel bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Sezgisel arayüzü, sonsuz özelleştirme seçenekleri ve entegrasyonları ve gelişmiş AI yetenekleri, ClickUp'ı bir adım önde olmak isteyen takımlar için cazip bir seçim haline getiriyor.