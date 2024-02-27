en İyi 16 ClickUp Entegrasyonu

Çok da uzun olmayan bir süre önce, seçebileceğiniz sadece birkaç iş aracı olduğunu hatırlıyor musunuz?

Günümüze gelelim... Yüzlerce seçeneğiniz var, ancak yine de "Doğru olanı" bulamadığınızı hissediyor olabilirsiniz. ☝️👀

Sonunda size uygun olanı bulmak için ClickUp'a girin.

ClickUp, verimliliği artırmak ve birden fazla uygulama kullanmanın neden olduğu hayal kırıklığı ve verimsizliği azaltmak için hepsi bir arada bir proje yönetimi aracı olarak oluşturuldu.

Tüm gün uygulamalar arasında geçiş yapmanın iş günlerinizi en verimli şekilde geçirmenin yolu olmayabileceğini biliyoruz, bu nedenle sektörler arası her tür takımın iş akışını özelleştirmesine ve tüm işlerini tek bir yerde toplama imkanı sunan mükemmel bir çözüm geliştirdik.

Ama biz sizi anlıyoruz. Bir şirket büyüdükçe, yazılım çözümlerine olan ihtiyacı da artar.

ClickUp'ın güçlü entegrasyon yeteneklerine sahip olması ne kadar da iyi! ⚡️

Bu makalede, size çok zaman kazandıracak, iş akışınızı düzenleyecek, işinizi büyütecek ve iş günlerinize yeniden neşe katacak en iyi 16 uygulamayı seçtik. 😌

Yazılım Entegrasyonunun Avantajları

ClickUp tek başına kullandığınız diğer birçok iş aracının yerini alacak kadar güçlü olsa da, diğer uygulamalarla entegre ederek iş akışınızı tek bir yerden kolaylaştırabilirsiniz.

Hatta ClickUp, 1000'den fazla araca ücretsiz olarak bağlanabilir! 🤯

ClickUp'ı diğer uygulamalara entegre etmek size şu konularda yardımcı olabilir:

🟢 Farklı sistemler arasında kolay bilgi alışverişi sağlayın

🟢 Birden fazla bağlantısız sisteme manuel olarak veri girerken yapılan hataları azaltın

🟢 Tüm veritabanlarını tek bir sistemde birleştirerek işinizin görünürlüğünü artırın

🟢 Farklı sistemler arasında geçiş yapmak yerine tek bir arayüzde görevleri gerçekleştirerek zaman kazanın

En iyi ClickUp entegrasyonları

Hangi takımda olursanız olun, hangi proje veya görevler üzerinde çalışıyor olursanız olun, iş akışınızı basitleştirmek ve ClickUp'tan en iyi şekilde yararlanmak için entegrasyonlara başvurun. 🚀

Slack

Slack, insanları tek bir takım olarak çalışmak üzere bir araya getiren bir mesajlaşma ve iş yeri iletişim aracıdır.

Bu tek uygulama ile e-postaları, metin mesajlarını ve anlık mesajları kolayca değiştirin ve farklı konuşmaları veya grupları özel alanlarda düzenlemek için birden fazla kanal oluşturun.

Bu, birden fazla iletişim aracı arasında geçiş yapmak ve e-posta gelen kutunuzda konuşma konularını kaybetmek için daha az zaman harcayacağınız anlamına gelir!

Bu güçlü ve kullanıcı dostu iletişim aracını bir üst seviyeye taşıyın ve ClickUp ile entegre ederek takım arkadaşlarınızla sohbet etmekten daha fazlasını yapın. Slack'i ClickUp'a bağladığınızda, verimliliğinizi ve etkinliğinizi on kat artırabilecek eylemleri başlatabilirsiniz!

Slack'i ClickUp ile entegre ederek şu eylemleri gerçekleştirin:

Durumu, atanan kişileri, öncelikleri, etiketleri ve son teslim tarihlerini değiştirin

Slack'e gönderilecek görev bildirimlerini özelleştirin

Görevi taşıma

Slack mesajlarını ClickUp yorumlarına dönüştürün

Slack mesajlarını ClickUp görevlerine dönüştürün

Not Defterinize Slack mesajları ekleyin

Ve daha fazlası!

⭐️ Profesyonel İpucu: Slash Komutlarını kullanarak, görev ayrıntılarını verimli bir şekilde ayarlamak, tek bir tıklama ile biçimlendirme seçeneklerine erişmek, dosya eklemek veya gömmek ve daha fazlasını yapmak için mevcut kısayollardan birini hızlıca kullanın! "/clickup new" komutunu kullanarak Slack'te görevler oluşturun

➡️ Slack'i ClickUp'a bağlayın

ClickUp'ta Slash Komutlarını kullanarak Slack'te yeni bir görev oluşturma

ClickUp'ta Slash Komutlarını kullanarak Slack'te yeni bir görev oluşturma

Hubspot

Hubspot, CRM alanında dünya lideridir ve dünya çapında müşteri odaklı takımlar ve şirketler için vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

Bu kapsamlı müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformu, şirketlere pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri operasyonlarını kolaylaştırmak için çeşitli araçlar sunar.

Pazarlama, Satış, Hizmet, CMS ve operasyonlar için hub'larından yararlanarak işinizi çekin, etkileşim kurun, memnun edin ve büyütün.

Hubspot ve ClickUp'ın gücünü bir araya getirdiğinizde tam olarak ne elde edersiniz?

Bu Hubspot ClickUp entegrasyonu ile takımlar aşağıdakilere erişebilir:

İki yönlü senkronizasyon: Verileri her iki platform arasında senkronize tutun, böylece manuel giriş yapmanıza gerek kalmadan en güncel bilgiler her iki sistemde de kullanılabilir olur

Sorunsuz otomasyon: Her iki platformdan da iş akışlarını tetikleyebilme özelliği sayesinde, birden fazla takıma yayılanlar da dahil olmak üzere müşteri yolculuğu boyunca gerçekleşen faaliyetler otomatikleştirilebilir

ClickUp ve HubSpot arasındaki işleri otomatikleştirmek için 20'den fazla farklı yolu kullanın, böylece projeler daha hızlı ilerlesin ve bilgiler en çok ihtiyaç duyan takımlara daha çabuk ulaşsın

Proje teslimat hızınızı artırmak, müşteri yolculuğu süreçlerinizi otomatikleştirmek ve takımlarınıza en iyi şekilde çalışmak ve sonuçlar elde etmek için ihtiyaç duydukları görünürlüğü sağlamak için ClickUp'ı Hubspot'a bugün bağlayın.

Yap

Make, işlerinizi dakikalar içinde görselleştirmenize, tasarlamanıza ve otomatikleştirmenize olanak tanıyan bir otomasyon platformudur.

"İnternetin Yapıştırıcısı" olarak bilinen bu araç, iş araçlarınızı birbirine bağlayarak ve sürükle ve bırak arayüzüyle karmaşık süreçleri otomatikleştirerek daha fazlasını yapmanızı sağlar. Teknik beceri gerekmez!

Make'i ClickUp ile entegre ettiğinizde, tekrarlayan manuel işlere veda edin ve yepyeni bir verimlilik ve iş etkinliği düzeyine merhaba deyin! 👋 😄

Slack, Github, Gmail, Trello ve daha fazlası gibi 1000'den fazla iş aracını ClickUp Çalışma Alanınızla kolayca entegre ederek iş akışınızı basitleştirin ve iş süreçlerinizi kolaylaştırın.

Tek yapmanız gereken, uygulamalarınızdan birinde bir etkinliği başlatmak için benzersiz senaryolarınızı tetikleyiciler ile ve iş akışını tamamlamak için eylemler ile ayarlamak. Hepsi bu kadar!

Integromat'ı ClickUp ile entegre ederek aşağıdakileri deneyimleyin:

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek her hafta saatler kazanın

Veri düzenleme ve yönetiminizi bir üst seviyeye taşıyın

Çalışan verimliliğini artırın

Görevlerin tamamlanmasını hızlandırın

Hataları, çift girdileri ve gözden kaçan öğeleri azaltın

Ve daha fazlası!

⭐️ Profesyonel İpucu: ClickUp ve diğer uygulamalar için yüzlerce ücretsiz otomasyon şablonuyla bir adım önde başlayın ve kurumsal iş akışlarını otomatikleştirmeyi buradan öğrenin.

➡️ Integromat'ı ClickUp'a bağlayın

Integromat'ta ClickUp tetikleyicileri ayarlama

Integromat'ta ClickUp tetikleyicileri ayarlama

Gmail

Gmail, dünyanın her yerinden milyarlarca kişi tarafından kişisel ve iş iletişimi için kullanılan sezgisel, güvenli ve verimli bir e-posta uygulamasıdır. Herhangi bir cihazdan, istediğiniz zaman uygulamaya erişmenizi sağlayarak bağlantıda kalmanıza, düzenli olmanıza ve verimli çalışmanıza yardımcı olur.

Tamam, şimdi entegrasyonlardan bahsedelim. 😎

ClickUp'ı Gmail iş akışınıza entegre ederek iletişiminizi kolaylaştırın, verimliliğinizi artırın ve bir daha asla cevap vermeyi unutmayın. ClickUp Chrome uzantısını yükleyin ve otomasyon uygulaması Zapier'i kullanarak ClickUp ve Gmail'in her iki platformda gerçekleşen bilgileri ve eylemleri zahmetsizce aktarmasını ve senkronize etmesini sağlayın.

Bu entegrasyon size şunları sağlayacaktır:

E-postalardan ClickUp görevleri oluşturun

Görevlere e-posta yanıtlarını ekleyin

Görevleri tek bir yerde tutun

Yeni görevleri otomatik olarak oluşturmak için eylem öğelerini yıldızlayın (yalnızca İş Gmail Hesapları)

Ve daha fazlası!

⭐️ Profesyonel İpucu: Gmail hesabınızı ClickUp'a bağlayarak, ClickUp'taki E-posta ClickApp özelliği ile bir görev konusundan e-posta iletişimi gönderip alabilirsiniz.

➡️ Gmail'i ClickUp'a bağlayın

ClickUp'ta e-posta ClickApp özelliği

ClickUp'ta e-posta ClickApp özelliği

Zoom

Zoom, dünyanın her yerinden diğer Zoom hesap sahipleriyle sanal olarak toplantılar düzenlemenizi ve bu toplantılara katılmanızı sağlayan bir video konferans platformudur.

Geçtiğimiz yıl boyunca Zoom, kişisel ve iş amaçlı kullanılan en popüler ve yaygın video toplantı araçlarından biri haline geldi ve özellikle uzaktan çalışanlar için iş toplantılarının yapılış şeklini sonsuza dek değiştirdi.

ClickUp ile entegre edilebilir mi? Tabii ki, kesinlikle edilebilir!

Zoom'u ClickUp ile entegre ettiğinizde şunları yapabilirsiniz:

Zoom toplantı düğmesini kullanarak görevler içinde bir Zoom toplantısı başlatın

İlgili tüm kişilere yorum olarak otomatik olarak gönderilen bir bağlantı aracılığıyla toplantıya katılın

Kaydedilen toplantı bittiğinde görevlerinizde kayıt bağlantılarının görünümünü görüntüleyin

⭐️ Profesyonel İpucu: /zoom Slash Komutunu kullanarak Zoom uygulamasını anında açın. ⚡️

➡️ Zoom'u ClickUp'a bağlayın

ClickUp görevi içinde Zoom toplantılarını başlatma ve katılma

ClickUp görevi içinde Zoom toplantılarını başlatma ve katılma

Harvest Zaman Takibi

Harvest, gerçek verilerle projeleri planlamanıza ve tahmin etmenize, takım kapasitesini ve iş akışını yönetmenize ve izlenebilir verilerle sorunsuz bir şekilde fatura kesmenize olanak tanıyan bulut tabanlı bir zaman takibi ve gider uygulamasıdır. Bu zaman takibi aracı raporlama, zaman çizelgeleri, faturalandırma ve uygulamalarla entegrasyonu destekler.

Zaman takibi için Harvest'ın üç büyük avantajı :

Yapılandırılmış veri toplama

Basit ve kullanışlı zaman takibi

İzin kontrolü

Entegrasyonlar söz konusu olduğunda, Harvest, ClickUp dahil olmak üzere favori araçlarınıza kolayca bağlanmanızı sağlar!

Harvest ile ClickUp'ı entegre etme zamanı geldi: ⏰

Harvest'ı ClickUp'a bağlamak sadece birkaç saniye sürer

Bağlandıktan sonra, zaman takibini açarak projelerde harcanan zamanı yönetin ve zamanı ClickUp görevlerinizle otomatik olarak senkronize edin

Harvest + ClickUp entegrasyonu ile zamanınızı yönetebilir, görevlere harcadığınız zamanı takip edebilir ve zamanın nereye gittiğini her zaman tam olarak bilebilirsiniz.

➡️ Harvest Zaman Takibini ClickUp'a bağlayın

ClickUp'ta bir görev içinde Harvest zamanlayıcısını başlatma

ClickUp'ta bir görev içinde Harvest zamanlayıcısını başlatma

Unito

Unito, araçlar arasında iş akışları oluşturmanıza ve özelleştirmenize olanak tanıyan, kod gerektirmeyen bir entegrasyon çözümüdür. Araçlar arasında ayrıntılı, iki yönlü, canlı görev ve proje senkronizasyonu sağlayarak serbest çalışanlardan büyük kurumsal takımlara kadar herkesin uyumlu çalışmasını sağlar.

Unito, temelinde çeşitli araçlarla entegre olan ve derin iki yönlü senkronizasyon sağlayan bir iş akışı yönetimi çözümüdür ve gerçek işbirliğini ortaya çıkarmak için harika bir araçtır. İş araçlarınız arasındaki engelleri azaltmak ve ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda bunları daha güçlü araçlara dönüştürür.

Örneğin, ClickUp ile entegre ederek gücünüzü artırmak istediğinizi varsayalım.

İyi haber: bunu tamamen yapabilirsiniz. 😉

Unito'nun iki yönlü ClickUp entegrasyonu, ClickUp ve diğer iş araçlarınız arasında derin bağlantılar kurmanıza yardımcı olabilir. Hepsinden iyisi, Unito'nun akışları çift yönlü ve gerçek zamanlı senkronizasyon sağladığından, araçlarınız arasındaki bilgilerin her zaman güncel olacağından emin olabilirsiniz!

Unito'nun ClickUp entegrasyonu ile yapabilecekleriniz:

ClickUp'ı Unito'nun tüm entegrasyon portföyüne bağlayın

Müşteri etkileşimlerini tek bir yerden izleyin

Hangi bilgilerin nasıl senkronize edileceğini tanımlayın

Görevler, listeler, projeler, son teslim tarihleri, durumlar ve daha fazlası için canlı iki yönlü senkronizasyon

Bilgi akışını kontrol etmek için alan eşlemelerini, filtreleri ve daha fazla ayarı özelleştirin

➡️ Unito'yu ClickUp'a bağlayın

Unito'nun iki yönlü ClickUp entegrasyonu

Unito'nun iki yönlü ClickUp entegrasyonu

Google Takvim

Google tarafından geliştirilen Google Takvim, dünya çapında 500 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan ve 41 farklı dilde sunulan bir zaman yönetimi ve planlama takvim hizmetidir.

Kişisel veya iş amaçlı kullanın, son derece sezgisel ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde bu uygulamayı kolayca kullanabilirsiniz. Etkinlikleri kolayca ekleyin, değiştirin, paylaşın ve hatta arkadaşlarınıza, ailenize ve iş arkadaşlarınıza davetiyeler gönderin.

Google Takvim takımlar için tasarlandığından, başkalarıyla programları paylaşmak ve takımların birlikte kullanabileceği birden fazla takvim oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Senkronizasyon özelliklerinin yanı sıra, Google Takvim, yoğun programlarınızı kolaylaştırmanıza ve yönetmenize yardımcı olmak için ClickUp gibi diğer iş araçlarıyla entegre edilebilir!

*verimliliğinizi artırmaya ve günlerinizi en iyi şekilde geçirmeye hazır mısınız?

Biz de öyle düşündük! 😊

Google Takvim'inizi ClickUp'a bağlayarak şunları yapabilirsiniz:

ClickUp ve Takviminiz arasında iki yönlü senkronizasyon

ClickUp'taki Takvim görünümü ile ClickUp görevlerinizi Google Takvim ile senkronize edin

Günlük, haftalık veya aylık görev listenize anında genel bakış elde edin

ClickUp görevlerinizde değişiklikler yapın ve yapılan değişiklikleri yansıtmak için Google Takvim'de otomatik güncellemeler alın

Birden fazla ClickUp Çalışma Alanını tek bir Google Takvim'e bağlayın

➡️ Google Takvim'inizi ClickUp ile senkronize edin 📆 💕

ClickUp'ın Takvim görünümünde Google Takvim'den senkronize edilmiş etkinlikleri görüntüleme

ClickUp'ın Takvim görünümünde Google Takvim'den senkronize edilmiş etkinlikleri görüntüleme

Dropbox

Dropbox, dosyalarınızı çevrimiçi olarak depolamanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan bir bulut depolama hizmetidir.

Dünya çapında 400 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılan Dropbox, popüler ve güvenilir bir çevrimiçi dosya barındırma, dosya senkronizasyonu ve dosya depolama uygulamasıdır. Fotoğraflardan videolara ve önemli belgelere kadar, Dropbox dosyalarınızı güvende tutmanıza yardımcı olabilir.

Bu uygulama, dosyalarınızın paylaşılabilir bağlantılarını oluşturmanıza, dosyalara yorum eklemenize ve bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi birden fazla cihazdan kolayca erişmenize olanak tanıdığından, sorunsuz takım işbirliğini destekler.

Peki, akıllı bir bulut depolama aracı ile hepsi bir arada görev yönetimi uygulaması bir araya geldiğinde ne olur?

Dropbox, ClickUp dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarla entegrasyonları destekler. İki uygulamayı entegre etmek, görev yönetimi için diğer anahtar avantajların yanı sıra her iki hesabı da aynı hesapta yönetmeyi kolaylaştırabilir.

Dropbox'ı ClickUp'a bağlayarak şunları yapabilirsiniz:

Dropbox dosyalarını ClickUp görevlerine ekleyin

Darboğazları azaltarak verimliliği artırın, görevleri ve projeleri tek bir yerden yönetin

Takımların konumlarından bağımsız olarak aynı anda projeler üzerinde çalışmasına izin vererek takım işbirliğini geliştirin

Her iki uygulamada depolanan verilerin güvenliğini sağlayın

➡️ Dropbox'ı ClickUp'a bağlayın

ClickUp'ta bir görev içinde Dropbox dosyalarını yükleme ve ekleme

ClickUp'ta bir görev içinde Dropbox dosyalarını yükleme ve ekleme

Loom

Loom, kullanıcıların ekranlarını, web kameralarını ve mikrofonlarını kaydetmelerini sağlayan bir ekran kayıt aracıdır. Kaydedilen video mesajları, bir kişiye, gruba veya takıma, açıklamalar ve ayrıntılar içeren uzun bir e-posta yazmak yerine, herkese açık veya gizli bir bağlantı ile kolayca paylaşın ve mesajınızı daha hızlı iletin.

Bu video kayıt platformunda, yeni çalışanları işe alabilir, sorunları giderebilir, geri bildirimleri inceleyip geri bildirimde bulunabilir, güncellemeleri paylaşabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz!

Dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından güvenilen Loom, takımların iş yerinde iletişim ve işbirliği yapma şeklini dönüştürmeye devam ediyor. Artık saat farkları ve ayrıntıları tekrar tekrar açıklamak zorunda kalmayacaksınız!

İş demişken, Loom'u ClickUp ile entegre etmenin size neler sağlayacağına bir göz atalım:

Loom'a erişin ve ClickUp'taki bir görev içinde video kaydedin

Filigran olmadan video kaydedin

Bir Loom ekran kaydının bağlantısını bir görev açıklamasına veya yeni bir yoruma yapıştırarak videoyu doğrudan ClickUp'a gömün

➡️ Loom'u ClickUp'a bağlayın

Loom'da ekran kaydetme ve sunum

Loom'da ekran kaydetme ve sunum

Bugsnag

Bugsnag, web, sunucu ve mobil uygulamalar için tasarlanmış güçlü bir hata izleme, raporlama ve çözüm yazılımıdır.

Bu, hata tespiti ve yazılım geliştirme takımlarına hataları daha hızlı bir şekilde belirleyip çözmelerine yardımcı olacak tanılama verileri ve araçları sağlamak için kapsamlı bir uygulamadır. Bugsnag, kullanıcıların hataları gerçek zamanlı olarak bildirmelerini, hataların kaynağını bulmalarını, hataları önceliklendirip çoğaltmalarını ve doğru izleme yaparak olası çözümleri analiz etmelerini kolaylaştırır.

Uygulamalarınızı hatasız tutmak için Bugsnag'ı kullanın ve tüm hata yönetiminizi tek bir yerde tutmak için ClickUp'a bağlayın!

ClickUp'ın yerel otomasyonu, Bugsnag gibi harici uygulamalarla iş akışlarını destekler. Bugsnag otomasyon entegrasyonu, hataları izlemenizi ve ClickUp içinde işlem yapmanızı sağlayarak zaman kazanmanızı ve takımlarınızın işin daha teknik kısmına odaklanmasını sağlar.

ClickUp içinde Bugsnag'ı kurduğunuzda neler yapabileceğinize bir göz atın:

Hataları kolayca izlemek ve çözmek için tetikleyiciler ve eylemlerle iş akışınızı otomatikleştirin

Bugsnag tetikleyicisinden verilerinizi haritalandırarak ve bunları ClickUp'taki bir alanla ilişkilendirerek, bilgilerin ClickUp'ta nerede ve nasıl görüneceğini özelleştirin

Yeni görevler içinde dinamik veri haritalama

➡️ ClickUp'ta Bugsnag otomasyonu kurun

Bugsnag'da otomasyon iş akışı ayarı

Bugsnag'da otomasyon iş akışı ayarı

Zendesk

Zendesk, müşteri biletlerini çözmeye ve müşteri ilişkilerini geliştirmeye yardımcı olmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir müşteri desteği platformu ve satış CRM'sidir.

Bu güçlü ve esnek müşteri hizmetleri aracı, telefon, sohbet, e-posta, sosyal medya ve diğer kanallar aracılığıyla müşterilerinizle bağlantı kurmanızı sağlar. Zendesk, çeşitli kanallar aracılığıyla müşteri iletişimini yönetmenize, müşteri desteğini otomatikleştirmenize ve otomatik yanıtlar, bilgi tabanları ve müşteri iletişiminizi kolaylaştırmaya yardımcı olacak çok daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olacak özellikler sunar.

Ayrıca, özelleştirilebilir müşteri hizmetleri portalları ve canlı sohbet oluşturmak için özelleştirilebilir araçlar sunar ve ClickUp dahil yüzlerce başka uygulama ile entegre olur!

ClickUp'ta Zendesk ile neler yapabileceğinizi görün:

Biletleri hızla görevlere dönüştürün

Görevlere bilet bilgilerini ekleyin, atanan kişileri ve son teslim tarihlerini tek bir yerden ayarlayın

Görev durumuna ve ID'sine kolayca başvurabilmek için bir Zendesk biletine birden fazla ClickUp görevi ekleyerek görevler arasında geçiş yapmaktan kurtulun

ClickUp ve Zendesk 'te bağlantıları gerçek zamanlı durum güncellemeleriyle görünüm

➡️ Zendesk'i ClickUp'a bağlayın

Zendesk biletini ClickUp görevine dönüştürme

Zendesk biletini ClickUp görevine dönüştürme

GitHub

GitHub, geliştiriciler arasında işbirliğini ve iletişimi teşvik eden bulut tabanlı bir kod barındırma platformudur. Bu işbirliği aracı, geliştiricilerin fikirlerini ve yöntemlerini paylaşmalarını ve açık kaynaklı programlama projelerini kolayca yönetmelerini sağlar.

Projelerin sanal depolama alanı olan Git depoları için en popüler platformlardan biridir ve kodlayıcıların uğrak sitesidir. Geliştiriciler, yazılımın yeni sürümünü kolayca indirebilir, değişiklikler ve katkılar yapabilir ve topluluktaki diğer kodlayıcıların da üzerinde çalışabileceği yeni sürümü yükleyebilir.

Github, çatallama, çekme talepleri, sosyal ağ oluşturma, dallanma ve değişiklik günlüklerini tutma için mükemmeldir.

İç süreçlerinizi kolaylaştırmak ve verimliliğini artırmak mı istiyorsunuz?

ClickUp ile entegre edin.

GitHub ve ClickUp entegrasyonunun size nasıl fayda sağlayacağına dair bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ClickUp'tan ayrılmadan Github'u kullanın

Görev etkinlik akışlarında commit, birleştirme ve çekme taleplerini otomatik olarak izleyin

Bir görevle ilgili tüm Github etkinliklerini doğrudan ClickUp'ta görün

Görevlere yeni GitHub etkinlik öğeleri eklendiğinde ClickUp bildirimleri alın

GitHub etkinliklerini ClickUp görevlerine otomatik (veya manuel) olarak ekleyin

GitHub'dan görev durumlarını otomatik olarak değiştirin

➡️ Github'u ClickUp'a bağlayın

ClickUp'ta Github etkinlik bildirimleri alma

ClickUp'ta Github etkinlik bildirimlerini alma

Intercom

Intercom, işletmelerin mesajlaşma tabanlı deneyimler aracılığıyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir konuşma ilişki platformudur.

Bu iletişim aracı, satış, ürün, pazarlama, destek ve müşteri başarısı takımları için mükemmeldir. Intercom, müşterilerinin kim olduğunu, uygulamada ve web sitelerinde ne yaptıklarını görmelerini sağlar.

Intercom, ekibinizin müşterilerinizle iletişim kurmak ve onlara destek sağlamak için ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir kullanıcı dostu platformda bir araya getirmeyi kolaylaştırır.

İletişiminizi ve iş yönetiminizi kolaylaştırmak mı istiyorsunuz?

Intercom'u ClickUp ile entegre ederek gelen kutunuzu bir üst seviyeye taşıyın ve iş akışınızı basitleştirin!

Intercom-ClickUp entegrasyonu ile neler yapabileceğinize bir göz atın:

Gelen kutunuzdan hızlıca ClickUp görevleri oluşturun ve bağlayın

Bir veya birden fazla ClickUp görevini Intercom'daki bir konuşmaya bağlayarak göreve hızlıca geçin veya ilerlemesini izleyin

Bir görev oluşturun veya bir bilete bağlayın, Intercom konuşmasına bir bağlantı otomatik olarak ClickUp görevinize eklenecektir

➡️ Intercom'u ClickUp'a bağlayın

Intercom'da yeni bir ClickUp görevi oluşturma

Intercom'da yeni bir ClickUp görevi oluşturma

Miro

Miro, takımlar arasında iletişim oluşturmak, işbirliği yapmak ve merkezi hale getirmek için kullanılan çevrimiçi bir işbirliği beyaz tahta platformudur.

Bu sezgisel işbirliği aracı, takımların birlikte beyin fırtınası yapmasını ve dijital yapışkan notlarla kavramları, fikirleri ve çözümleri görselleştirmesini mümkün kılar. Miro'nun zihin haritalama özelliğini fikirleri düzenlemek ve çevik iş akışlarını planlamak ve yönetmek için de kullanabilirsiniz.

Miro'yu ClickUp ile entegre ederek iş akışınızı daha da basitleştirin!

ClickUp'ın Miro entegrasyonu ile aşağıdakileri yapabilirsiniz:

ClickUp içinde Miro panolarını düzenleyin ve uygulamalar arasında geçiş yaparak kaybettiğiniz zamanı azaltın

ClickUp'ta istediğiniz yerde beyaz tahta fikirleri oluşturun

Sadece eğik çizgi komutunu (/miro) kullanarak yeni veya mevcut bir Miro panosunu ClickUp Belgeleri ve görevlerine ekleyin

➡️ Miro'yu ClickUp ile entegre edin

Slash Komutunu kullanarak Miro'yu açın ve ClickUp'ta bir belgeye Miro panosu ekleyin

Slash Komutunu kullanarak Miro'yu açın ve ClickUp'taki bir belgeye Miro panosu ekleyin

Front

Front, ekip arkadaşlarının daha verimli bir şekilde işbirliği yapmasını sağlayan bir müşteri iletişim platformu ve iletişim merkezidir.

Takım gelen kutusunu paylaşarak ve hem iç hem de dış mesajlar için merkezi bir konum sağlayarak iletişimi kolaylaştırır, verimliliği ve üretkenliği artırır. Takımlarınız, e-postaları iletmek zorunda kalmadan paylaşabilir, bir e-posta içinde iç konuşmalar yapabilir, mesajları erteleyebilir ve bu güçlü e-posta aracıyla daha fazlasını yapabilir.

İletişimle ilgili avantajlarının yanı sıra, Front, performansı izlemeye, KPI'ları ve metrikleri takip etmeye ve çok daha fazlasını yapmaya yardımcı olan yerleşik analitik araçların yanı sıra, işlevselliğini artırmak için kapsamlı entegrasyonlar da sunar.

Verimliliğinizi artırmak ve gelen kutunuzu kontrol altında tutmak için Front'u ClickUp ile entegre edin!

Front ve ClickUp'ı birlikte kullanarak yapabilecekleriniz:

ClickUp görevleri oluşturun - bilet bilgilerini ClickUp görevlerinize hızlıca ekleyin, üyeleri atayın ve son teslim tarihlerini Front'tan ayarlayın

Görev durumuna ve ID'sine kolayca erişmek için Front'taki bir bilete istediğiniz sayıda ClickUp görevi ekleyin

Her iki uygulamada da bağlantıları görün - bir bilet oluşturduğunuzda veya bir göreve bilet eklediğinizde, ClickUp görevinize Front biletine geri dönmek için bir bağlantı otomatik olarak eklenir

➡️ Front'u ClickUp ile entegre edin

Front içinde bir ClickUp görevi oluşturma

Front içinde bir ClickUp görevi oluşturma

Figma

Son olarak, listemize giren bir başka kullanımı kolay ClickUp entegrasyonu Figma'dır. Çeşitli multimedya veya tasarım projeleri arasında hızlı bir şekilde iletişim kurması gereken takımlar, Figma entegrasyonundan faydalanabilir.

Web tabanlı bir prototip oluşturma ve tasarım aracı olan Figma, takımınızla birlikte bir projeyi ortaklaşa tasarlamanın daha kolay bir yolunu sunar. Sürüm geçmişi özelliği, takım genelinde geri bildirimleri takip etmeyi çocuk oyuncağı haline getirir.

Ayrıca, ClickUp kullanıcıları, bir göreve, yoruma, belgeye veya görünüme eklenen herhangi bir Figma tasarımını yakınlaştırıp kaydırmanıza olanak tanıyan gömme özellikleriyle bu entegrasyondan yararlanabilir.

Figma ve ClickUp entegrasyonunun neler yapabileceğine bir göz atın:

Tasarımlarınızı ve prototiplerinizi kolayca bağlayarak ClickUp'ta işbirliği yapın veya inceleyin

Yakınlaştırılabilir Figma gömüleriyle ClickUp projelerinize daha fazla bağlam ekleyin

Tasarım ayrıntıları hakkında iletişim kurarken kafa karışıklığına neden olan statik ekran görüntülerinden kaçının

➡️ Figma ➕ ClickUp ile işlerinizi otomatikleştirmeye başlayın

Figma platformu örneği

ClickUp'tan En İyi Şekilde Yararlanın

Her iş, ClickUp gibi güvenilir bir görev yönetim aracına ihtiyaç duyar.

Birçok kullanışlı özelliğe sahip ClickUp, tek başına herhangi bir kuruluşun zamanı yönetmesine, görevleri önceliklendirmesine ve projeleri verimli bir şekilde tamamlamasına yardımcı olabilir.

Ancak ClickUp'ı diğer iş araçlarıyla bağladığınızda, iş akışınızda köklü ve olumlu bir değişiklik yaşayacaksınız.

En sevdiğiniz ve en çok kullandığınız iletişim, işbirliği, otomasyon uygulamalarını ve daha fazlasını ClickUp'a ekleyerek bu süper güçlü platformdan en iyi şekilde yararlanın. ⚡️