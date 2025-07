2025'in En İyi 15 Çevrimiçi İşbirliği Aracı (Ücretsiz ve Ücretli)

Herkes özgeçmişinde "takım oyuncusu" olduğunu yazar, ta ki dağıtılmış takımlarla gerçekten çalışmaya başlayana kadar. İşte o zaman tüm işbirliği ve iletişim becerileriniz devreye girer ve zorlu testlerden geçer; sizin için karar anıdır.

Kötü iletişim veya uyumsuz koordinasyon nedeniyle en güçlü takımların çöküşüne tanık olmuş biri olarak, takımları aynı sayfaya getirmek için işbirliği uygulamalarını ve diğer araçları kullanmanın sıkı bir destekçisiyim.

Etkili çevrimiçi işbirliği araçları , takım üyelerinizin (özellikle uzaktan veya karma çalışma düzeninde olanların) birbirleriyle bağlantı kurma, iletişim kurma ve iş yapma biçimlerini önemli ölçüde iyileştirebilir. Artık çoğumuz haftanın beş günü ofis dışında çalışmadığımızı düşünürsek, kuruluşların uzaktaki takımların birlikte çalışmasına ve verimli olmasına yardımcı olan yüksek kaliteli çevrimiçi işbirliği araçlarına yatırım yapması iyi olacaktır.

Yıllar boyunca farklı projelerde, paydaşlarla ve sektörlerde bu takım işbirliği yazılımlarından birkaçını denedim. Bazıları, küresel takımları birbirine bağlayarak, hedeflerine odaklanmalarını sağlayarak ve toplu sonuçlar elde etmelerini sağlayarak tam anlamıyla hayat kurtarıcı oldu. Ve sonra diğer uygulamalar var — bunların performanslarının yetersizliği nedeniyle beni etkilemediklerini söyleyelim.

İyi, kötü ve çirkin deneyimlerimi göz önünde bulundurarak, şiddetle tavsiye edeceğim en iyi 15 çevrimiçi işbirliği aracı ve mobil uygulamanın bir listesini hazırladım. Bir göz atalım.

⏰ 60 saniyelik özet Doğru çevrimiçi işbirliği aracını bulmak, çeşitli projeler ve takımlar arasında takım çalışmasını ve verimliliği önemli ölçüde artırabilir. Sorunsuz işbirliği ve iletişimi kolaylaştırmak için kullanılabilecek en iyi araçlardan bazılarına göz atın. Notion: En iyi özelleştirilebilir ve işbirliğine dayalı çalışma alanı

Dropbox: Güvenli bulut depolama ve dosya paylaşımı için en iyisi

ClickUp : En iyi hepsi bir arada çevrimiçi işbirliği aracı

Google Dokümanlar: Bulut depolama hizmetleri sunan en iyi ücretsiz işbirliği aracı

Slack: En çok tercih edilen sohbet ve işbirliği aracı

Zoom: En iyi video konferans aracı

Asana: En iyi görev yönetimi ve çevrimiçi işbirliği aracı

Trello: En iyi proje yönetimi ve işbirliği aracı

Miro: En iyi çevrimiçi beyaz tahta aracı

GitHub: En iyi kod paylaşım ve işbirliği platformu

Figma: En iyi tasarım ve takım işbirliği aracı

Airtable: En iyi veritabanı yönetimi ve işbirliği aracı

Monday. com: En iyi iş işletim sistemi

Microsoft Teams: En iyi video konferans aracı

Canva: En iyi tasarım işbirliği aracı

Herkesin katıldığı ve bir konuyu son derece verimli hale getirmek için beyin fırtınası yaptığı yüksek enerjili konferans odası toplantılarını hatırlıyor musunuz? Dağıtılmış ve uzaktaki bir iş gücünde aynı enerjiyi yakalamak kolay bir görev değildir. İşyerinde işbirliğini geliştirmek için herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak, dikkatin dağılmasını önlemek ve herkesin aktif bir katılımcı olmasını sağlamak gerekir.

Çevrimiçi işbirliği araçları, takımı bir araya getirerek beyin fırtınası yapmak ve bir belge veya proje üzerinde çalışmak için harikadır, ancak görünenden çok daha fazlasını sunarlar.

En iyi seçeneği belirlemek için, sadece araçlarınız arasına yeni bir araç eklemekle yetinmemelisiniz. Seçtiğiniz araç, benzersiz gereksinimlerinize ve mevcut süreçlerinize uygun olmalıdır. En iyi çevrimiçi işbirliği araçlarını seçerken dikkate aldığımız faktörlerden bazıları şunlardır:

Gereksinimler ve kullanım örneği: Belirli bir araca veya platforma neden ihtiyacınız olduğunu düşünün. Kuruluşunuzda nasıl kullanılacak ve hangi amaca hizmet edecek? Seçtiğiniz araç, özel taleplerinizi karşılamalı ve kuruluşunuza gerçek değer katmalıdır. Örneğin, içerik programınızı baştan sona yönetmek için merkezi bir platform arıyorsanız, bu durumda her şeyi tek bir yerden yönetebilmeyi ve içerik dosyalarınızı güvenli bir şekilde depolayabilmeyi öncelikli olarak düşünebilirsiniz

Takımlar için özellikler : İhtiyacınızı belirledikten sonra, tüm doğru özelliklere sahip bir araç seçin. Bir çevrimiçi işbirliği aracı, etkili işbirliği ve takım çalışması için gerekli tüm özelliklere sahip olmalıdır. Bunlar arasında görev yönetimi ve izleme, gerçek zamanlı iletişim kanalları, dosya paylaşım özellikleri, ortak belge düzenleme, video konferans ve daha fazlası yer alabilir. Örneğin, bir ajans işletiyorsanız, çevrimiçi inceleme ve onay süreçlerinin de çözülmesini isteyebilirsiniz

Kullanımı kolay: Deneyimlerimize göre, yeni süreçlere veya araçlara alışmak ve bunları öğrenmek tüm takımın biraz zamanını alabilir. Bu nedenle, takım işbirliği yazılımı seçerken her zaman kullanımı kolay olanları tercih edin. Bu listeye araçları tam da bu nedenle seçtik. Her biri olağanüstü özelliklere sahip olsa da, hepsi kullanımı, uygulaması ve öğrenmesi kolaydır

Entegrasyonlar: Kullanım ve uygulamaya ek olarak, seçtiğiniz Kullanım ve uygulamaya ek olarak, seçtiğiniz işbirliği iletişim platformu mevcut uygulamalarınız ve sistemlerinizle sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır. Bağlam değiştirmeyi sevmediğim için, sık kullandığım uygulamaları entegre etmeme olanak tanıyan dijital işbirliği araçlarını tercih ediyorum

Bütçe: Seçtiğiniz aracın bütçenize uygun olduğundan ve benzersiz ihtiyaçlarınıza göre fiyatlandırmayı özelleştirmenize izin verdiğinden emin olun. En iyi çevrimiçi işbirliği yazılımını seçmenize yardımcı olmak için ücretsiz sürümü ücretli seçeneklerle karşılaştırabilirsiniz. Tek seferlik maliyetler, uygulama maliyetleri, yinelenen giderler, eklenti özellikleri ve diğerleri dahil olmak üzere fiyatlandırmayı etkileyen tüm maliyetleri hesaba katmayı unutmayın

Veri güvenliği: En iyi işbirliği araçları, verilerinizi tehlikeye atarsa hiçbir işe yaramaz. Seçtiğiniz yazılımın, iki faktörlü kimlik doğrulama, veri şifreleme, erişim denetimleri ve verilerinizi korumak için diğer yöntemler gibi güçlü güvenlik özellikleri içerdiğinden emin olun

Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, takımınızın tüm gücüyle çalışmasını sağlamak için en iyi çevrimiçi işbirliği yazılımlarını inceleyeceğiz.

Her bir platformdan bahsetmeden önce, kısa listeye aldığımız tüm araçlara ve bunların takım sinerjisini geliştirmek için nasıl kullanılabileceğine dair hızlı bir genel bakış sunmak istiyoruz:

İşbirliği Aracı En Uygun Anahtar Özellikler Fiyatlandırma ClickUp Hepsi bir arada işbirliği Paylaşılabilir görevler ve hedefler, ortak belgeler ve beyaz tahtalar, gerçek zamanlı sohbet, Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirilebilir planlar Google Dokümanlar İşbirliğine dayalı belge düzenleme Gerçek zamanlı belge oluşturma ve düzenleme, bulut depolama Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirilebilir planlar Slack Gerçek zamanlı iletişim Takım sohbeti, dosya paylaşımı, video görüşmeleri Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma Zoom Video konferans Yüksek çözünürlüklü video toplantıları, ekran paylaşımı, web seminerleri Aylık 0 ila 26,99 dolar; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma Asana Proje yönetimi Görev yönetimi, proje planlama, takım iletişimi Aylık 0 ila 30,49 dolar; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma Trello Görsel proje yönetimi Kanban panoları, görev listeleri, temel otomasyonlar Aylık 0 ila 12,50 dolar; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma Miro Çevrimiçi beyaz tahta Beyin fırtınası, zihin haritaları, görsel işbirliği Aylık 0 ila 20 dolar arasında; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma GitHub Geliştiriciler için sürüm kontrolü Geliştiriciler için kod paylaşımı, sürüm kontrolü ve proje yönetimi Aylık 0 ila 31 dolar arasında Figma İşbirliğine dayalı tasarım Tasarım prototipleme, kullanıcı arayüzü (UI) tasarımı, tasarım işbirliği Aylık 0 ila 75 dolar arasında Airtable İlişkisel veritabanı ve işbirliği Esnek veritabanı, özelleştirilebilir iş akışları, proje yönetimi Aylık 0 ila 54 dolar arasında; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma monday. com İş işletim sistemi Proje yönetimi, takım iletişimi, özelleştirilebilir iş akışları Aylık 0 ila 24 dolar arasında; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma Microsoft Takımları İletişim ve işbirliği Takım sohbeti, video toplantıları, dosya paylaşımı Aylık 4 ila 22 dolar arasında Canva Grafik tasarım ve işbirliği Kullanımı kolay tasarım araçları, şablonlar, gerçek zamanlı işbirliği Aylık 0 ila 29,99 dolar; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma Notion Hepsi bir arada çalışma alanı Not alma, wiki, bilgi tabanı Aylık 0 ila 28 dolar arasında; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma Dropbox Bulut depolama ve dosya paylaşımı Güvenli bulut depolama, dosya paylaşımı, işbirliği özellikleri Aylık 0 ila 30 dolar arasında; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma

Şimdi size her bir işbirliği yazılımının temel özellikleri ve sınırlamalarının yanı sıra benzersiz özelliklerini daha ayrıntılı olarak anlatacağım:

1. ClickUp: En iyi hepsi bir arada çevrimiçi işbirliği aracı

ClickUp'ta çalışmaya başlamadan önce, işbirliği teknolojisi yığınım takım işbirliği araçlarının bir karışımıydı. Hızlı güncellemeler için Slack, daha uzun yazışmalar için e-posta, Google Dokümanlar'da düzenlenmiş notlar, video konferanslar için Microsoft Teams ve beyaz tahtalar için Miro kullanıyordum. Elbette, aynı anda birçok şeyi idare etmek zordu, ama işlerin böyle yürüdüğünü düşünüyordum, dünyanın işleyişi böyleydi.

Ve sonra, hepsinin yerini alan tek uygulama olan ClickUp geldi.

ClickUp, takımları bir araya getirerek işlerini kolayca tasarlama, planlama ve yürütme imkanı sunan sezgisel bir çevrimiçi merkez. Bunu biliyorum çünkü bizimki uzaktan ve karma bir iş gücü. Dolayısıyla, takım üyelerim aynı odada ya da farklı kıtalarda ve saat dilimlerinde olsalar bile, işleri halletmekte hiçbir sorun yaşamadık!

ClickUp ile Başlayın Belgeler ClickUp'ı kullanarak tüm takımlarınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın, belgeler oluşturun, görevler atayın ve bunları tek bir platformda izleyin

Dürüst olmak gerekirse, çeşitli yazılım çözümlerinden tek bir platforma geçmek adeta bir nefes oldu. Tek sorun, ClickUp'ın öğrenme eğrisine alışmaktı, çünkü bu yazılım, birçok özelliği tek bir güçlü çevrimiçi işbirliği yazılımında bir araya getiriyor. Ancak başlangıç süreci sorunsuz geçti ve kısa sürede alıştım.

📮ClickUp Insight: Bir takımın zamanının %60'ından fazlası bağlam, bilgi ve eylem öğeleri aramakla geçiyor. Ücretsiz raporu alın ClickUp'ın araştırmasına göre, takımlar farklı araçlar arasında geçiş yapmakla değerli saatlerini kaybediyor. ClickUp'ın İşyeri İletişimi Durum Raporu'na erişerek gerçekte neler olduğunu (ve nasıl düzeltebileceğinizi) öğrenin.

ClickUp'a alıştıktan sonra, kendimi çok daha verimli hissettim. İki kıtadaki takım arkadaşlarımla koordinasyon sağladım, büyük ve küçük pazarlama projelerini yönettim, çeşitli paydaşlardan girdileri topladım ve analiz ettim ve takımı yönettim.

Takımım ve ben, içerik ve kampanya fikirleri için beyin fırtınası yapmak için ClickUp Beyaz Tahtaları, SOP'lerden sözleşmelere ve dahili wiki'lere kadar her şeyi oluşturmak için ClickUp Belgeleri, paylaşılabilir videoları ekran görüntüsü almak için ClickUp Klipleri gibi ClickUp'ın işbirliği özelliklerini kullanıyoruz. Liste uzayıp gidiyor (TL;DR istiyorsanız anahtar özellikler bölümüne geçin). Ve elbette, her kampanya ve her proje altındaki tüm görevleri ClickUp Görevleri ile yönetiyoruz.

Ancak bir favori özellik seçmem gerekirse, bu ClickUp Sohbet olurdu çünkü bağlam değiştirmeyi (ve bilişsel aşırı yüklemeyi) ortadan kaldırıyor! Şimdiye kadar kullandığım diğer tüm çevrimiçi işbirliği araçlarında, gerçek zamanlı tartışmalar başka bir araç/platformda, silolaşmış ve yapılması gereken asıl görevden uzakta gerçekleşiyordu.

ClickUp Sohbet'i kullanarak sekmeler arasında geçiş yapmadan iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak iletişim kurun

ClickUp Chat, takımımın belirli konuşmaları görevlere ve belgelere bağlamasına izin vererek bu sorunu çözüyor. Takip Etme ve Görevleri Bağla gibi sohbet özellikleri, sohbet konularında önemli görevleri sık sık kaybeden benim gibi kişiler için hayat kurtarıcıdır.

Görevi hatırlatıcıları ayarlamak veya ilerleme güncellemelerini kontrol etmek gibi, ClickUp tüm yönetici görevlerini sizin (ve takımınızın) yerine getirir, böylece siz daha yüksek değerli işlere odaklanabilirsiniz.

Benim için öne çıkan bir diğer özellik ise AI destekli asistanı ClickUp Brain. Bu güçlü özellik, işbirliğini geliştirmek ve çalışma alanınızdan daha fazla verim almanıza yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Daha iyi yazmak için her gün kullanıyorum, ancak aynı zamanda görevleriniz, belgeleriniz, iletişimleriniz (sohbet, yorumlar) ve bağlı uygulamalarınızda bilgileri arayıp analiz ederek bağlantıları belirleyebilir ve sorularınızı yanıtlayabilir.

Bu G2 incelemesi, ClickUp'ın listemde neden bir numara olduğunu tam olarak yansıtıyor:

Bir yönetici olarak, takımımın üzerinde çalıştığı tüm projelere genel bir bakış sunması hoşuma gidiyor; daha da iyisi, projenin ayrıntılarını, sorumlusunu, mevcut durumunu/güncellemesini ve son teslim tarihini ayrıntılı olarak görebiliyorum. Takımlar, yorum bölümünde birbirlerini etiketleyebildikleri için kolayca işbirliği yapabilirler.

Bir yönetici olarak, takımımın üzerinde çalıştığı tüm projelere genel bir bakış sunması hoşuma gidiyor; daha da iyisi, projenin ayrıntılarını, sorumlusunu, mevcut durumunu/güncellemesini ve son teslim tarihini ayrıntılı olarak görebiliyorum. Takımlar, yorum bölümünde birbirlerini etiketleyebildikleri için kolayca işbirliği yapabilirler.

ClickUp Şablonları kütüphanesi en çok kullandığım özelliklerden biridir. Eylem planlarına hızlı bir başlangıç yapmak için önceden hazırlanmış ve tamamen özelleştirilebilir çerçeveleri kim istemez ki? Beni saymayın!

Neredeyse tüm ClickUp şablonlarını denediğim için suçluyum (tamam, belki hepsini değil, çünkü neredeyse binlerce şablon var!), ancak takım işbirliğini yönetmek için şunları tavsiye ederim:

Bu Şablonu İndirin Clickup Müşteri Başarı İşbirliği Şablonunu kullanarak iç işbirliğini ve müşteri ilişkilerini kolayca yönetin

mükemmel bir müşteri deneyimi için ClickUp Müşteri Başarısı İşbirliği Şablonu : Başarılı müşteri ilişkileri kurmak mı istiyorsunuz? O zaman bu şablon tam size göre. Bu şablonu, yeni müşteriler için sorunsuz bir oryantasyon süreci oluşturmak, paydaşlarla net iletişim kanalları kurmak ve proje görevlerini, teslim edilecekleri ve son teslim tarihlerini merkezileştirmek için kullandım. Bu şablon, ilerlemeyi izleyebileceğiniz, şeffaflığı sağlayabileceğiniz ve paydaşların uyumunu kolaylaştırabileceğiniz görsel bir işbirliği platformu oluşturur

Bu Şablonu İndirin Uluslararası işbirliği projeleri için ClickUp'ın Zaman Çizelgesi Şablonu ile uluslararası takımları bir araya getirin

Uluslararası İşbirliği Projeleri için ClickUp Zaman Çizelgesi Şablonu : Uluslararası ekipleri bir araya getiren bu harika şablonla coğrafi sınırları ve saat dilimlerini ortadan kaldırın. Net bir zaman çizelgesi ile tüm iş akışını değerlendirin, görevleri atayın ve son teslim tarihlerini belirleyin ve şeffaflığı ve kültürel duyarlılığı korurken takımınızla işbirliği yapın

Bu Şablonu İndirin Etkileşimli akış şemalarıyla satış ve pazarlama döngülerinizi görselleştirin ve ClickUp'ın CRM şablonuyla zahmetsizce işbirliği yapın

güçlü müşteri ilişkileri kurmasına ve geliştirmesine yardımcı oldu. Potansiyel müşterileri organize etmek, satış döngüsü boyunca anlaşmaları izlemek ve satış ekipleriyle yakın bir şekilde çalışmak için kullanıyoruz. Verilerin merkezileştirilmesi, tekrarlayan görevlerin otomasyonu ve veriye dayalı içgörüler ek bir artıdır ClickUp CRM Şablonu : CRM şablonu, pazarlama ekiplerimizinkurmasına ve geliştirmesine yardımcı oldu. Potansiyel müşterileri organize etmek, satış döngüsü boyunca anlaşmaları izlemek ve satış ekipleriyle yakın bir şekilde çalışmak için kullanıyoruz. Verilerin merkezileştirilmesi, tekrarlayan görevlerin otomasyonu ve veriye dayalı içgörüler ek bir artıdır

CRM şablonu, ClickUp'ta bulunan birçok projeye özel şablondan sadece biridir. İster yazılım geliştiriyor ister bir etkinlik planlıyor olun, ClickUp tüm işbirliği ihtiyaçlarınız için bir şablona sahiptir!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Profesyonel İpucu: Sheets, Dokümanlar vb. gibi Google verimlilik araçlarını kullanıyorsanız, daha sorunsuz bir işbirliği için Dokümanlar ve E-Tablolar dosyalarınızı ClickUp Görevlerine gömebilirsiniz 🙌

ClickUp sınırlamaları

Zengin özellikleri, bazı kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir

Mobil uygulamada sınırlı görünümler

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000+ yorum)

Kullanıcıların ClickUp hakkında söyledikleri

Bu nedenle, yaklaşık 9 ay önce ClickUp'a geçtik ve şu anda 7 takım üyemiz bunu birincil görev yönetimi ve planlama aracı olarak kullanıyor. Benim için anahtar olumlu noktalar: 1. İstediğiniz kadar çalışma alanı > klasör > liste oluşturun ve tüm düzeylerde bunlar arasında geçiş yapabileceğiniz görünümler oluşturun. 2. Tüm görünümlerde (Kanban, liste, Ş Akışı vb.), hemen hemen her özniteliğe göre (kullanıcı, durum, tarih, proje, özel alan vb.) "gruplama" yapabilme 3. Bir kart içinde, atanmış alt görevler oluşturabilme ve herkesin Slack'ine spam göndermeden bir bilet hakkında konu başlıklı konuşma yapabilme 4. *Ana Sayfa ve Bildirimler sayfaları, değişiklikleri ve güncellemeleri takip etmenizi ve kendi görevlerinizi kolayca yönetmenizi sağlar Genel olarak, bu araç özellikle uzaktan çalışmanın yaygınlaştığı bu dönemde bizim için anahtar bir araç oldu ve şimdi 135 çalışanımızın daha fazlasına yaygınlaştırılması konuşuluyor.

Bu nedenle, yaklaşık 9 ay önce ClickUp'a geçtik ve şu anda 7 takım üyemiz bunu birincil görev yönetimi ve planlama aracı olarak kullanıyor.

Benim için anahtar olumlu özellikler:

1. İstediğiniz kadar çalışma alanı > klasör > liste oluşturun ve tüm düzeylerde bunlar arasında geçiş yapabileceğiniz görünümler oluşturun.

2. Tüm görünümlerde (Kanban, liste, Ş Akışı vb.), hemen hemen tüm özniteliklere göre (kullanıcı, durum, tarih, proje, özel alan vb.) "gruplama" yapabilme

3. Bir kart içinde, atanmış alt görevler oluşturabilme ve herkesin Slack'ine spam göndermeden bir bilet hakkında konu başlıklı konuşma yapabilme

4. *Ana Sayfa ve Bildirimler sayfaları, değişiklikleri ve güncellemeleri takip etmenizi ve kendi görevlerinizi kolayca yönetmenizi sağlar

Genel olarak, bu araç özellikle uzaktan çalışmanın yaygınlaştığı dönemlerde bizim için anahtar bir araç oldu ve şimdi 135 çalışanımızın daha fazlasına yaygınlaştırılması konuşuluyor.

2. Google Dokümanlar: Bulut depolama hizmetleri sunan en iyi ücretsiz işbirliği aracı

Bunu Google Dokümanlar'da yazarken, bu platformun tanıtıma gerek olmayan bir platform olduğunu fark ettim. Google Çalışma Alanı'nı kullanan herkes için vazgeçilmez bir belge işbirliği yazılımıdır ve bu da hemen hemen herkes demektir!

Güzelliği sadeliğinde yatıyor. Dağınık olmayan arayüzü, tümü bulut tabanlı olması dışında, tanıdık OG belge işlemcisi MS Word'ün kullanıcı arayüzüne oldukça yakındır. Tüm belge oluşturma, düzenleme ve organizasyon işlemleri doğrudan Google Drive'da gerçekleşir, bu da erişilebilirliğini daha da artırır. Böylece, sadece ben veya takımım değil, süreçte yer alan neredeyse tüm paydaşlar da sürece dahil olabilir. Aynı zamanda, dosyayı kimlerin görüntüleyebileceği, düzenleyebileceği veya yorum yapabileceği konusunda ayrıntılı kontrol sahibi olmaktan da memnunum.

ClickUp-Google Drive entegrasyonu ile, doğrudan ClickUp'tan Google Dokümanlar'da otomatik olarak kaydedilecek ve görevinize eklenecek bir Google Dokümanı oluşturun

Google Dokümanlar'ı ClickUp ile entegre etmek, takımımın aşağıdakileri yapabilmesini sağladığı için oyunun kurallarını değiştirdi:

Google Drive dosyalarını ClickUp Görevlerine ekleyin

Platformdan ayrılmadan kişisel ve takım sürücülerinde gezin ve arama yapın

ClickUp içinde Google dosyaları oluşturun ve otomatik olarak Google Drive'ınıza kaydedin

Dokümanlar, geniş ve kapsamlı Google uygulama paketinin sadece bir parçasıdır. Takımlarım, belgeleri işbirliği içinde sunumlara ve e-tablolara dönüştürdü ve tersini de yaptı.

Google Dokümanlar'ın başkalarıyla birlikte projeler yazmak ve düzenlemek için oldukça kullanışlı olduğunu kabul ediyoruz, ancak takımların kullanabileceği diğer iletişim ve koordinasyon özelliklerinden yoksundur.

google Dokümanlar aracılığıyla

Google Dokümanlar'ın en iyi özellikleri

Diğer takım üyeleriyle aynı anda belgeler üzerinde çalışın ve düzenlemeler yapın

Google Drive'ı kullanarak tüm dosyalarınızı ve belgelerinizi güvenli bulut depolama alanında yönetin, sürüm kontrolü ve erişim denetimleri gibi gelişmiş özelliklerle verilerinizi güvende tutun

Yorum ekleyin, düzenleme önerilerinde bulunun ve canlı belgeler üzerinde işbirliği yapın

E-Tablolar, Slaytlar ve diğer Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla entegre edin

Google Dokümanlar'daki yapay zeka asistanı Google Gemini'yi kullanarak daha iyi yazılar yazın

Google Dokümanlar sınırlamaları

Diğer özel kelime işleme yazılımlarına kıyasla sınırlı biçimlendirme seçenekleri ve görünümü özelleştirmek zor.

Belge düzenleme dışında pek çok işbirliğine dayalı proje yönetimi özelliği bulunmamaktadır

Hassas belgelerin güvenliği, bağlantılar harici üçüncü taraflarla kolayca paylaşılabileceğinden endişe konusu olabilir

Google Dokümanlar fiyatlandırması

Google Dokümanlar, aşağıdakiler için kullanılabilen Google Çalışma Alanı'nın bir parçasıdır:

Ücretsiz : 15 GB'a kadar Drive alanı

Business Starter : Kullanıcı başına aylık 7,20 $

Business Standard : Kullanıcı başına aylık 14,40 dolar

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 21,60 ABD doları

Google Gemini , kullanıcı başına aylık 18 $'dan başlayan fiyatlarla ve 1 yıllık taahhütle bir eklenti olarak sunulmaktadır

Google Dokümanlar puanları ve yorumları

G2: NA

Capterra: 4,7/5 (28.125)

Kullanıcıların Google Dokümanlar hakkında söyledikleri

Word'e benzer, oldukça kullanıcı dostu olması, Word'e indirilebilmesi ve ücretsiz olması nedeniyle, özellikle sürekli hareket halinde olduğum ve belgeleri telefonumdan açabildiğim için yazmak için en çok tercih ettiğim araçtır <3

Word'e benzer, oldukça kullanıcı dostu, Word'e indirilebiliyor ve ücretsiz olması nedeniyle, özellikle sürekli hareket halinde olduğum ve belgeleri telefonumdan açabildiğim için yazmak için en çok tercih ettiğim araçtır <3

3. Slack: En çok tercih edilen sohbet ve işbirliği aracı

Herhangi bir takıma işbirliği ve sohbet için hangi çevrimiçi araçları kullandıklarını sorun, muhtemelen Slack listeye girecektir. Gerçek zamanlı takım mesajlaşması için popüler olan bu platform, güncellemeleri paylaşmanıza, projelerde işbirliği yapmanıza ve kanallar, doğrudan mesajlar, grup konuşmaları ve video görüşmeleri aracılığıyla bağlantılı bir çevrimiçi çalışma alanı oluşturmanıza olanak tanır. Kullanım kolaylığı ve kullanıcı dostu arayüzü hoşuma gidiyor. Takım tartışmaları ve bire bir sohbetler için kullanabilirsiniz. Ben sık sık fikir paylaşmak ve hem iç takımlarla hem de dış paydaşlarla iletişim kurmak için kullanıyorum (Slack Connect ile oluşturabileceğiniz özel grupları kullanarak).

slack aracılığıyla

ClickUp, Slack ile yerel olarak entegre olduğundan, görevleri doğrudan konuşmalardan oluşturabilir ve Slack kanallarınızda bildirimler alabilir, böylece her şeyi düzenli tutabilirsiniz. Ancak, Slack'teki arama özelliğini, özellikle ClickUp'ın Evrensel Arama özelliğiyle karşılaştırdığımda oldukça basit buluyorum.

Slack'in en iyi özellikleri

Belirli projelere veya konulara özel takım sohbet kanalları oluşturun ve kullanın

Gizli konuşmalar için doğrudan mesajlaşmayı yönetmek üzere tek bir platform edinin

Gelişmiş işlevsellik için dosya paylaşın ve özel entegrasyonlar oluşturun (Zapier gibi araçlar aracılığıyla)

Slack bağlantılarınızla video ve sesli aramalar yapın

Özel kanallar aracılığıyla bilgi paylaşımını ve proje güncellemelerini basitleştirin

Slack'te bilgilerinizi hızlıca bulmak, konuşma konularını özetlemek ve kaçırdığınız mesajların özetini almak için Slack AI'yi kullanın

Slack sınırlamaları

Yüksek hacimli mesajlar ve kanallar nedeniyle aşırı yükleme oluşturabilir

İletişim ötesinde sınırlı işbirliğine dayalı proje yönetimi özellikleri

Büyük takımlarda eski mesajları aramak zahmetli olabilir

AI yalnızca Enterprise planında ayrı bir eklenti olarak kullanılabilir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz (90 günlük mesaj geçmişi ile sınırsız mesajlaşma)

Pro : 7,25 $/ay (daha iyi işbirliği isteyen küçük takımlar için) Business+: 12,50 $/ay (verimliliği artırmak ve takımların bağlantısını sürdürmek isteyen işler için)

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma (Daha fazla iş yapmak ve her düzeyde verimliliği artırmak isteyen büyük kurumsal müşteriler için)

Slack AI, ayrı bir eklenti olarak mevcuttur, ancak yalnızca Enterprise planları için geçerlidir

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (32.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.200+ yorum)

Kullanıcıların Slack hakkında söyledikleri

Slack, sürekli gelişen ve yeni ve ilgili özellikler ekleyen bir platform olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte, kullanımı o kadar kolay ki, uygulama ve özellikleri arasında kolaylıkla gezinebilirsiniz. Ayrıca, 1'e 1 veya takım iletişimi için çok sayıda yol sunar (video, ses, mesajlar ve bunların tümü bir veya daha fazla takım üyesiyle).

Slack, sürekli gelişen ve yeni ve ilgili özellikler ekleyen bir platform olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte, kullanımı o kadar kolay ki, uygulama ve özellikleri arasında kolaylıkla gezinebilirsiniz. Ayrıca, 1'e 1 veya takım iletişimi için çok sayıda yol sunar (video, ses, mesajlar ve bunların tümü bir veya daha fazla takım üyesiyle).

4. Zoom: En iyi video konferans aracı

Zoom, çevrimiçi işbirliği araçlarının pandemi döneminde doğan çocuğu. 2011 yılında piyasaya sürülmesine rağmen, çok az kişi bu aracı biliyordu. 2020 yılına geldiğimizde ise neredeyse tüm kuruluşların vazgeçilmezi haline geldi.

Zoom, şüphesiz en kullanımı kolay video konferans araçlarından biridir. Uzaktan çalışmayı kesinlikle çok daha kolay hale getirdi. Zoom ile video görüşmeleri yapabilir, çevrimiçi demolar sunabilir, web seminerleri düzenleyebilir ve takımlarınızla sanal olarak işbirliği yapabilirsiniz.

Ancak basitliği, gelişmiş özelliklerden yoksun olduğu anlamına gelmez. Zoom, seçici ekran paylaşımı, toplantı erişim kontrolleri, parola korumalı katılım (hepimiz Zoombombing'i hatırlıyoruz, değil mi?), çevrimiçi beyaz tahtalar vb. gibi bir video konferans aracında ihtiyaç duyabileceğiniz hemen hemen her şeyi sunar. Bu, onu uzaktan ortamda beyin fırtınası yapmak, işbirliği yapmak ve verimli tartışmalar yapmak için ideal bir takım işbirliği yazılımı haline getirir.

zoom aracılığıyla

Benim için en büyük artısı, Zoom'un ClickUp ile de entegre olması, bu da uzaktan toplantı yapmayı çok kolaylaştırıyor.

Zoom'un en iyi özellikleri

Ekran paylaşımlı yüksek çözünürlüklü video konferansların keyfini çıkarın

Toplantılar, web seminerleri, çevrimiçi etkinlikler düzenleyin ve hatta daha büyük toplantılar içinde daha küçük grup tartışmaları için ayrı odalar oluşturun

Toplantıları kaydedin, notlar ve anketler ekleyin, beyin fırtınası oturumları düzenleyin ve ekran paylaşımı ile belgeler üzerinde çalışın

Entegre Zoom AI Companion'ı kullanarak mesajlar oluşturun ve toplantıları özetleyin

Zoom sınırlamaları

Ücretsiz plan, 40 dakikadan uzun toplantılar düzenleyemeyeceğiniz veya katılamayacağınız için oldukça sınırlıdır

Aracın kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi acilen iyileştirilmeli, önemli özellikler gözden uzak tutulmuş

Zoom fiyatlandırması

Temel: 0 $ (toplantıların 40 dakika ile sınırlı olmasını sorun etmeyen oluşturucular ve tek başına çalışan girişimciler için ideal)

Pro: Aylık 14,99 $ (1-9 kullanıcıdan oluşan küçük takımlar için)

İş: Aylık 21,99 $ (100 kişiye kadar takımları olan orta ölçekli işletmeler için)

Business Plus: Aylık 26,99 $ (İşbirliği gereksinimleri daha fazla olan kurumsal ve büyük kuruluşlar)

Enterprise : Özel fiyatlandırma (Toplantı, işbirliği, web seminerleri ve daha fazlası için özel gereksinimleri olan 100'den fazla çalışanı olan büyük kuruluşlar için)

AI Companion, tüm ücretli Zoom hesaplarında ek ücret ödemeden kullanılabilir

Zoom puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (55.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.800+)

Kullanıcıların Zoom hakkında söyledikleri

Zoom'un en harika yanı, mesafelerin ortadan kalktığı sanal bir buluşma yeri gibi olması sayesinde, günlük görüşmelerin sanki aynı odadaymışız gibi normal bir şekilde gerçekleşmesini sağlamasıdır. Günlük kullanımım için uygun ve kullanımı kolay bir araç. Entegre etmesi zor değil ve keyifli toplantılar için birçok özelliğe sahip. Ben sürekli kullanıyorum. Ayrıca, müşteri hizmetleri de son derece harika.

Zoom'un en harika yanı, mesafelerin ortadan kalktığı sanal bir buluşma yeri gibi olması sayesinde, günlük tartışmaların sanki aynı odadaymışız gibi normal bir şekilde gerçekleşmesini sağlamasıdır.

Günlük kullanımım için uygun ve kullanımı kolay bir araç. Entegre etmesi zor değil ve keyifli toplantılar için birçok özelliğe sahip.

Ben sürekli kullanıyorum. Ayrıca, müşteri hizmetleri de son derece harika.

5. Asana: En iyi görev yönetimi ve çevrimiçi işbirliği aracı

asana Forum aracılığıyla

Asana, takımların etkili bir şekilde çalışmasına, günlük görevlerde işbirliği yapmasına ve tüm işlerini tek bir yerde birleştirmesine yardımcı olan bir görev ve proje yönetimi aracıdır. Takım üyelerine görevleri atamanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda önemli projeleri onlara bildirmenizi ve her takım üyesinin dönüm noktalarını izlemenizi de kolaylaştırır.

Asana'da beğendiğim şey, basit arayüzü ve birden fazla projeyi yönetmek için en iyi işbirliği aracı olmaya odaklanmasıdır. Kullanımı kolay iş akışı oluşturucu ile hızlı bir şekilde başlamanıza yardımcı olur ve ayrıca işinizi hızlandırmak için bir dizi şablon sunar.

Birçok kullanıcı, Asana'nın belirli kurumsal proje yönetimi özelliklerine ihtiyaç duyanlar için harika bir seçenek olduğu konusunda hemfikir. Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor

Asana, görevleri düzenlemenize yardımcı olur, ancak ilk başta biraz karmaşık görünebilir; görevleri gösterme yöntemlerini farklı şekillerde deneyin.

Asana, görevleri düzenlemenize yardımcı olur, ancak ilk başta biraz karmaşık görünebilir; görevleri gösterme yöntemlerini farklı şekillerde deneyin.

Asana'nın en iyi özellikleri

Görev oluşturma, atama ve son teslim tarihlerini basitleştirerek proje organizasyonunu netleştirin

Kanban, Listeler, Zaman Çizelgeleri, Takvimler ve Gantt grafikleri gibi görünümlerde projeleri görüntüleyin

Bildirimler, hatırlatıcılar ve onay süreçleri gibi zaman alıcı görevleri otomatikleştirin

Formlar, Kurallar, Paketler ve Şablonlar'ı kullanarak iş akışı otomasyonunu kolayca kurun

Yorum ekleme, ek dosya ve @bahsetme gibi özelliklerle takım iletişimi basitleştirin

Asana'da durum güncellemelerini otomatikleştirin ve işinizle ilgili sorulara hızlı yanıtlar alın Asana Intelligence AI asistanı ile

Asana'yı 200'den fazla uygulama (ClickUp dahil) ile bağlayarak takım işbirliği, dosya depolama, proje yönetimi ve daha fazlasında size yardımcı olun

Asana sınırlamaları

Birden fazla atanan kişi ve atanan yorumlar için destek yok

Ücretsiz plan için sınırlı özelleştirme seçenekleri, proje görünümleri, takım boyutu ve projeler

Tüm projelerle ilgili mesajlarla sizi boğar. Almak istediğiniz bildirimleri seçemezsiniz

Asana Intelligence şu ana kadar çok sınırlı yeteneklere sahiptir ve yalnızca ücretli planlarla kullanılabilir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: 13,49 $/ay kullanıcı başına

Gelişmiş: 30,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (9910+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.500+ yorum)

Kullanıcıların Asana hakkında söyledikleri

Asana, iyi ve temiz bir arayüze sahiptir ve birden fazla projeyi ve sayısız kategori ve alt kategoriyi yönetebilir. Takımlarla çalışmak çok kolaydır, çünkü takımlar eklenebilir, görevler atanabilir ve kolayca izlenebilir. Özelleştirme, iş alanlarınızı işiniz için mantıklı sistemlere dönüştürür. Asana'yı sadece projelerde değil, birçok işte kullandım ve her seferinde gereksinimlerimi karşıladı.

Asana, iyi ve temiz bir arayüze sahiptir ve birden fazla projeyi ve sayısız kategori ve alt kategoriyi yönetebilir. Takımlarla çalışmak çok kolaydır, çünkü takımlar eklenebilir, görevler atanabilir ve kolayca izlenebilir. Özelleştirme, çalışma alanlarınızı işiniz için mantıklı sistemlere dönüştürür. Asana'yı sadece projelerde değil, birçok işte kullandım ve her seferinde gereksinimlerimi karşıladı.

6. Trello: En iyi proje yönetimi ve işbirliği aracı

Bütçesi sınırlı müşteriler için daha küçük projeler üzerinde çalışırken Trello'yu kullandım. Kart görünümünün görevleri görselleştirmeyi çok kolaylaştırmasını seviyorum. Trello'nun görev durumunu ve güncellemeleri görüntülemek için basit düzeni, teknolojiye uzak olan paydaşların bile katılımını sağlıyor. Bu, zahmetsiz işbirliğini kolaylaştırıyor. Tabii ki, bir kartı "Yapılacaklar" yığınından "Tamamlandı" yığınına taşımak da oldukça tatmin edici.

Artık durum güncellemeleri ve e-posta zincirleri yok. Net iletişim ve görsel ilerleme izleme değerlerine önem veren çevik takımlar için harika bir araçtır. Ancak Trello'nun sunduğu tüm özellikler bunlardır. Karmaşık projeler üzerinde çalışıyorsanız ve gelişmiş gereksinimleriniz varsa, Trello size uygun değildir.

atlassian Trello aracılığıyla

Trello'nun en iyi özellikleri

Görsel görev yönetimi için sürükle ve bırak işlevine sahip Kanban panolarını kullanın

Projelerdeki görevleri atamak için listeler ve kartlar kullanarak takımlarla projelerde işbirliği yapın

Yorumlar, ek dosyalar ve bahsetmelerle görevler hakkında ekip arkadaşlarınızla iletişim kurun

Görevlerinizi basit ve sezgisel bir arayüzde yönetin ve herkesin proje ilerlemesi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayın

Entegre Atlassian Intelligence ile metin oluşturun ve özetleyin

Trello sınırlamaları

Pano ve kartlar aracılığıyla iletişim, proje büyüdüğü anda sürdürülemez hale gelir

Atlassian Intelligence sınırlı özelliklere sahiptir ve yalnızca Premium ve Enterprise planlarıyla kullanılabilir

Takımların uygulama içinde görevleri veya belirli projeleri tartışmasına olanak tanıyan tartışma veya sohbet özellikleri yoktur

Kişisel notlar gibi gizli öğeleri paylaşılan takım panolarından ayrı tutmak zordur ve bu da işbirliği yaparken ikisini karıştırmanıza neden olur

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz: 0 $ (proje düzenlemek isteyen serbest çalışanlar ve bireyler için idealdir)

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $ (küçük takımlar veya işbirliğini genişletmek isteyenler için)

Premium: 12,50 $/ay kullanıcı başına (Panolar, zaman çizelgeleri, takvimler vb. dahil olmak üzere birden fazla projeyi çeşitli şekillerde izlemesi ve görselleştirmesi gereken takımlar için)

Enterprise: Özel fiyatlandırma (İşleri daha fazla güvenlik ve kontrol ile takımlar arasında bağlaması gereken kuruluşlar için)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (13.520+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.500+ yorum)

Kullanıcıların Trello hakkında söyledikleri

Trello'yu, üzerinde çalıştığım projeler, görevler vb. hakkında genel bir görünüm elde etmek için yararlı buluyorum. Trello'nun gücü, çok basit (panolar, listeler, kartlar) ve kullanımı kolay olması, böylece bilgileri düzenlemeniz gereken hemen her şeye uygulanabilmesidir. %100 mükemmel bir çözüm değil, ancak genellikle "yeterince iyi" ve daha dar çözüm alanlarına odaklanan araçlara göre çok daha az karmaşık ve pahalı.

Trello'yu, üzerinde çalıştığım projeler, görevler vb. hakkında genel bir görünüm elde etmek için yararlı buluyorum. Trello'nun gücü, çok basit (panolar, listeler, kartlar) ve kullanımı kolay olması, böylece bilgileri düzenlemeniz gereken hemen hemen her şeye uygulanabilmesidir. %100 mükemmel bir çözüm değil, ancak genellikle "yeterince iyi" ve daha dar çözüm alanlarına odaklanan araçlara göre çok daha az karmaşık ve pahalı.

7. Miro: En iyi çevrimiçi beyaz tahta aracı

via Miro

Görsel bir öğrenen olarak, kavramları akış şemalarına, serbest çizimlere ve zihin haritalarına dönüştüren çevrimiçi işbirliği araçlarını çok seviyorum. Bunları "büyük eşitleyici" olarak adlandırıyorum çünkü düşüncelerinizi aktarmak için terminoloji veya jargonla uğraşmanıza gerek yok. Miro, proje görselleştirme için harika bir seçenek.

Miro'nun beyaz tahtası, beyin fırtınası oturumları sırasında takımınızın yaratıcılığının akışını sürdürmek için sanal yapışkan notlar, çerçeveler, etkileşimli nesneler ve zengin medya içerir. Takımım bunu atölye çalışmaları, tasarım sprintleri ve görsel problem çözme oturumları için kullandı ve her seferinde oldukça iyi sonuçlar elde etti.

Deneyimlerimiz tekil değildir; birçok küçük takım ve birey de bu araçları çok seviyor; G2'deki bir kullanıcı şöyle bahsetmektedir

Öğrencilerin kullanması için şablonları kolayca ayarlayabilirsiniz. Daha önce hiç kullanmamış öğrenciler için öğrenmesi kolaydır.

Öğrencilerin kullanması için şablonları kolayca ayarlayabilirsiniz. Daha önce hiç kullanmamış öğrenciler için öğrenmesi kolaydır.

Miro'nun en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı çevrimiçi beyaz tahta ve zihin haritaları kullanarak takımlarınızla beyin fırtınası yapın

Yapışkan notlar, beyaz tahta kalemleri ve şekillerle yaratıcılığınızı ortaya çıkarın

Fikirleri yakalayın, düzenleyin ve tekrar gözden geçirin için merkezi bir platformla iletişimi geliştirin

AI asistanı Miro Assist 'in yardımıyla basit metinler, zihin haritaları ve içgörüler oluşturun

Oylama ve geri bildirim özelliklerini kullanarak takımın katkılarını ve fikirlerini toplayın

Miro sınırlamaları

Sınırlı işbirliği özellikleri, çünkü araç öncelikle beyin fırtınası ve beyaz tahta kullanımına yöneliktir

Çevrimiçi beyaz tahta araçlarına aşina olmayan bazı kullanıcılar için öğrenme eğrisi

Ücretsiz plan, pano boyutu, işbirliği yapanlar ve özellikler açısından sınırlamalara sahiptir

Miro Assist şu anda tüm planlarda beta modunda kullanılabilir, ancak daha sonra ücretli bir özellik haline gelmesi muhtemeldir

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz : 0 $ (temel işbirliği ihtiyaçları olan öğrenciler, bireyler ve küçük gruplar için)

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 10 $ (Temel özelliklerin yanı sıra sınırsız ve gizli panolar isteyenler için)

İş : Kullanıcı başına aylık 20 $ (Gelişmiş güvenlik ve özelliklerle daha da ileriye gidin, küçük kuruluşlar için ideal)

Enterprise: Özel fiyatlandırma (destek, güvenlik ve kontrol ile tüm kuruluş genelinde işbirliği yapmak isteyen büyük takımlar için idealdir)

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (5500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1520+ yorum)

Kullanıcıların Miro hakkında söyledikleri

Miro, hızlı bir şekilde fikir üretmemizi, yeni süreçler üzerinde işbirliği yapmamızı ve planlamamıza devam etmemizi sağlıyor! Sonsuz bir tuvalin esnekliğini ve görsel yapısını seviyorum. Bir projeye nereden başlayacağınızı bilmediğinizde harika bir araç. Miro panosu, birçok farklı dosyayı tek bir yerde topladı ve takımımızı merkezi bir yerde organize etti. Hayat kurtarıcı!

Miro, hızlı bir şekilde fikir üretmemizi, yeni süreçler üzerinde işbirliği yapmamızı ve planlamamıza devam etmemizi sağlıyor! Sonsuz bir tuvalin esnekliğini ve görsel yapısını seviyorum. Bir projeye nereden başlayacağınızı bilmediğinizde harika bir araç. Miro panosu, birçok farklı dosyayı tek bir yerde topladı ve takımımızı merkezi bir yerde organize etti. Hayat kurtarıcı!

8. GitHub: En iyi kod paylaşım ve işbirliği platformu

Herhangi bir geliştiriciye en çok kullandığı çevrimiçi işbirliği araçlarını sorun, GitHub kesinlikle en üst sırada olacaktır. Ancak, iç takımların etkili bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olan diğer takım işbirliği araçlarından farklı olarak, GitHub tüm topluluğu, yani çoğunlukla yazılım mühendislerini ve geliştiricileri birbirine bağlar.

gitHub aracılığıyla

Yazılım geliştiricilerin kodlarının sürüm kontrolünü yönetebilecekleri, işbirliği özelliklerine sahip bir kod paylaşım ve topluluk oluşturma platformudur. Bu, kodun işbirliği içinde yönetilmesini, değişikliklerin izlenmesini ve kod paylaşımı ve dallanma işlevleri aracılığıyla sorunsuz proje geliştirilmesini içerir.

Bu Reddit kullanıcısının bahsettiği gibi, kullanıcılar diğer kodlayıcılar ve programcılar ile işbirliği yapmayı çok seviyor.

Git'in temellerini öğrenmeniz gerekir. Her programlama işinde bir tür kaynak kontrolü kullanmanız gerekir ve eğer kullanmıyorsanız, bu büyük bir tehlike işaretidir. Ancak GitHub, git repo'larınızı barındırmak için en popüler sitedir.

Git'in temellerini öğrenmeniz gerekir. Her programlama işinde bir tür kaynak kontrolü kullanmanız gerekir ve eğer kullanmıyorsanız, bu büyük bir tehlike işaretidir. Ancak GitHub, git repo'larınızı barındırmak için en popüler sitedir.

GitHub'ın en iyi özellikleri

Sürüm kontrolü ve kod paylaşımı ile kod geliştirme iş akışlarını yönetin

Coğrafi olarak dağınık geliştiriciler arasında sorunsuz işbirliği sağlayın

Çekme talepleri ve kod inceleme özellikleri ile kod kalitesini artırın

Kod, sorun ve proje iletişimini yönetmek için merkezi bir platform edinin

GitHub Copilot AI aracıyla daha hızlı kod yazın ve daha iyi işbirliği yapın

GitHub sınırlamaları

Büyük ölçüde geliştiriciler ve kodlayıcılar için tasarlanmıştır, teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için iyi bir seçenek değildir

Birincil rolü, işbirliği veya iletişim değil, kod yönetimidir

Özellikle Git sürüm kontrol kavramlarına aşina olmayan kullanıcılar için öğrenme eğrisi oldukça diktir

GitHub fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Takım: Kullanıcı başına aylık 4 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 21 ABD doları

GitHub Copilot, kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla eklenti olarak kullanılabilir

GitHub derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (2090+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (5990+ yorum)

Kullanıcıların GitHub hakkında söyledikleri

GitHub, meslektaşlarınızdan hızlı bir şekilde geri bildirim almak ve onlarla işbirliği yapmak için yararlıdır. Ayrıca, projeleri planlamak ve projelerinizdeki sorunları izlemek için harika bir yoldur. Git depolarınızı internette düzenlemek için de en iyi yoldur, ister herkese açık ister gizli tutmak isteyin.

GitHub, meslektaşlarınızdan hızlı bir şekilde geri bildirim almak ve onlarla işbirliği yapmak için kullanışlıdır. Ayrıca, projeleri planlamak ve projelerinizdeki sorunları izlemek için harika bir yoldur. Git depolarınızı internette düzenlemek için de en iyi yoldur, ister herkese açık ister gizli tutmak isteyin.

9. Figma: En iyi tasarım ve takım işbirliği aracı

Pazarlama alanında çalışmak, son derece bağımsız ve özerk çalışmayı tercih eden benzersiz yaratıcı tiplerle tanışmamı sağlıyor. Bazıları için başkalarıyla çalışmak doğal olmayabilir, ancak bir takımın parçası olduklarında, onların işbirliği yapmalarına yardımcı olmak için elinizden geleni yapmalısınız. Figma ile yaratıcı takımlar için işbirliği kolaylaşır.

Figma, takımların tasarım projelerinde işbirliği yapmasına yardımcı olan gerçek zamanlı düzenleme ve prototip oluşturma özelliklerine sahip bir tasarım işbirliği yazılımıdır. Takımlar maketler ve prototipler üzerinde aynı anda çalışabildiğinden, tasarım yinelemelerini hızlandırmaya yardımcı olan bu Figma özelliğini en heyecan verici buluyorum.

Kullanıcıların basit görüntülerin ötesine geçen vektör grafikleri ve prototipler oluşturabilmelerini sağlayan beyaz tahta özelliği ile de yaygın olarak kullanılmaktadır.

via Figma

Figma'nın en iyi özellikleri

Takımınızla birlikte kullanıcı arayüzleri (UI), web sitesi sayfaları ve diğer prototipleri oluşturmak ve düzenlemek için gerçek zamanlı bir işbirliğine dayalı tasarım platformu edinin

Yüksek kaliteli maketler ve tasarım öğeleri kullanarak birden fazla proje için tasarım yapın

Merkezi bir tasarım yönetim sistemi kullanarak diğer tasarımcılar ve paydaşlarla tasarımlar üzerinde işbirliği yapın

Yorumlar, sunum özellikleri ve gerçek zamanlı düzenleme seçeneklerini kullanarak iletişim ve geri bildirimi iyileştirin

Figma sınırlamaları

Ücretsiz plan, sınırlı sayıda proje, prototip ve işbirliği ortağı içerir

Öncelikle UI/UX tasarımına odaklanmıştır ve diğer takımlar için uygun olmayabilir

Henüz AI asistanı veya özelliği yoktur

Figma fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Organizasyon: Kullanıcı başına aylık 45 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 75 $ (yıllık faturalandırılır)

Figma puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1090+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (720+ yorum)

Kullanıcıların Figma hakkında söyledikleri

Ben şirket içi tasarımcıyım ve bunu her gün ana tasarım yazılımım olarak kullanıyorum. Diğerlerinin bahsettiği gibi, simgeler veya diğer ayrıntılı illüstrasyon işleri için kullanmam, ancak afiş reklamları, sosyal medya gönderileri, e-postalar ve yalnızca dijital olarak sunulacak diğer tüm materyalleri oluşturmak için bu araca güveniyorum.

Ben şirket içi tasarımcıyım ve bunu her gün ana tasarım yazılımım olarak kullanıyorum. Diğerlerinin bahsettiği gibi, simgeler veya diğer ayrıntılı illüstrasyon işleri için kullanmam, ancak afiş reklamları, sosyal medya gönderileri, e-postalar ve yalnızca dijital olarak sunulacak diğer tüm materyalleri oluşturmak için bu araca güveniyorum.

10. Airtable: En iyi veritabanı yönetimi ve işbirliği aracı

Airtable, farklı bir belge ve veritabanı yönetimi çözümüdür. Takımların istedikleri gibi hesap tabloları veya veritabanları oluşturmalarını sağlamak için yapı taşları kullanır. Kişisel olarak, stratejik vizyonumu desteklediği için bunu çok yararlı buldum. Proje planlamasından sosyal medya takvimlerine ve hatta finansal işlemlere kadar, hemen hemen her şey için kullandık.

Airtable'ın en iyi yanı, diğer bloklarla ilişkileri tanımlamak, projeler ve raporlar üzerinde işbirliği yapmak ve hatta belirli işler için özel olarak tasarlanmış görünümler oluşturmak için kullanılabilmesidir. Google E-Tablolar veya Excel çalışma kitabına benzer, ancak çeşitli kullanım durumları için ideal hale getiren mükemmel eklenti özelliklerine sahiptir.

Ayrıca, metin ve formüller oluşturmanıza, yorumları özetlemenize vb. yardımcı olan Airtable AI adlı yeni bir AI özelliği de eklediler.

airtable aracılığıyla

Airtable'ın en iyi özellikleri

Çeşitli veri türlerini (metin, sayılar, ek dosyalar vb.) düzenlemek ve yönetmek için esnek ilişkisel veritabanı yapısını kullanın

Kanban panoları, takvimler ve formlar gibi özel görünümlerde verileri görselleştirin

Güçlü otomasyon özelliklerini kullanarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Airtable AI ile metin oluşturun, formüller üretin, AI destekli otomasyon oluşturun ve yorumları özetleyin

Kayıtlar üzerinde paylaşılan görünümler, yorumlar ve görev atamalarıyla işbirliğini geliştirin

Airtable sınırlamaları

Blokların ve ilişkilerin nasıl işlediğini anlamanız gerektiğinden öğrenme eğrisi dik

İdeal veritabanı yapısını tasarlamak için planlama ve ön kurulum gerektirir

Ücretsiz plan, temel boyut, işbirliği yapanlar ve özellikler açısından sınırlamalara sahiptir

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz: 0 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 24 $

İş: Kullanıcı başına aylık 54 $

Kurumsal Ölçek: Özel fiyatlandırma

Airtable AI, kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlayan tüm ücretli planlarla kullanılabilir

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2240+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1980+ yorum)

Kullanıcıların Airtable hakkında söyledikleri

Airtable, Google E-Tablolar veya benzer ürünlere alternatif olarak veritabanı olarak kullanmak için en özelleştirilmiş seçeneklere sahiptir. Kullanıcı dostudur. Oldukça sağlam bir ücretsiz planı vardır.

Airtable, Google E-Tablolar veya benzer ürünlere alternatif olarak veritabanı olarak kullanmak için en özelleştirilmiş seçeneklere sahiptir. Kullanıcı dostudur. Oldukça sağlam bir ücretsiz planı vardır.

11. Monday. com: En iyi iş işletim sistemi

Monday. com, şeffaflığı ve işbirliğini teşvik eden popüler bir proje yönetimi yazılımıdır. Tüm takımınızın görevlerini yönetmenize ve görüntülemenize yardımcı olur. Takımlar bu aracı kullanarak işbirliği yapabilir, iş akışları oluşturabilir, proje ilerlemesini izleyebilir ve projeyle ilgili bilgileri analiz edebilir.

Platform, Gantt grafikleri, Kanban panoları ve takvim görünümü gibi farklı görünümler arasında geçiş yapma seçeneği sunar.

Tek şikayetim, diğer yazılım araçlarıyla entegrasyonun zor olması ve bu benim için bir anlaşma kırıcı olabilir. Ayrıca, ekran kaydetme özelliğinin işbirliği için gerekli olduğunu düşünüyorum ve Monday bu özelliği sunmuyor.

monday. com en iyi özellikler

Projeleri, takımları ve iş akışlarını verimli bir şekilde yönetin

Kendiniz ve takımınız için görevler atayın ve hedefleri izleyin

Görevlerinizi Kanban panolarında, takvimlerde ve proje organizasyonu için 10'dan fazla görünümde görüntüleyin

30'dan fazla bileşenle özelleştirilebilir gösterge panelleri oluşturun ve paylaşın

Tekrarlayan görevleri basitleştirmek ve verimliliği artırmak için yapay zeka ve otomasyon 'dan yararlanın

Yorum yapma, bahsetme ve dosya paylaşımı gibi özellikleri kullanarak takımınızla işbirliği yapın

monday. com sınırlamaları

Kapsamlı özelleştirme seçenekleri, kurulum için zaman ve çaba gerektirebilir

Ücretsiz plan sizi sadece iki koltukla sınırlar ve misafir veya izleyicilere izin vermez

Basit proje yönetimi ihtiyaçları için aşırı gelebilir

AI yardımı şu anda yalnızca çok sınırlı şeyler yapabilir

monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz: 0

Temel: Kullanıcı başına aylık 36 ABD doları

Standart: Kullanıcı başına aylık 42 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 72 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.672 yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.723 yorum)

Kullanıcıların monday.com hakkında söyledikleri

Monday, işlerimi düzenlememi, gerektiğinde diğer takım üyelerini etiketlememi ve son teslim tarihleri değiştikçe revizyonlar ve güncellemeler yapmamı kolaylaştırıyor. Sonunda "Tamamlandı" etiketini eklemek çok tatmin edici bir iş olmakla kalmıyor, aynı zamanda projenin ilerleyişi hakkında da harika bir bilgi kaynağı oluyor.

Monday, işlerimi düzenlememi, gerektiğinde diğer takım üyelerini etiketlememi ve son teslim tarihleri değiştikçe revizyonlar ve güncellemeler yapmamı kolaylaştırıyor. Sonunda "Tamamlandı" etiketi koymak sadece çok tatmin edici bir iş değil, aynı zamanda projenin ilerleyişi hakkında da harika bir bilgi kaynağı.

12. Microsoft Teams: En iyi video konferans aracı

Zoom patlamasından önce, çoğumuz Microsoft Teams'i birincil video konferans aracı olarak kullanıyorduk. Hala bu aracı kullanmaktan memnunum, çünkü iç takımların işbirliği yapmasına, senkronizasyon sağlamasına ve hatta birbirlerine hatırlatıcılar ayarlamasına yardımcı olan çeşitli özelliklere sahip.

Microsoft Office paketini kullanan işletmeler için Microsoft Teams, video görüşmeleri, sohbetler ve diğer takım işbirliği ihtiyaçları için ideal bir uygulamadır. Kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir, diğer Microsoft uygulamalarıyla kolayca çalışabilir ve tüm tartışmalarınızı tek bir platformda tutmanızı sağlar.

microsoft Uygulamaları aracılığıyla

ClickUp, Microsoft Teams ile entegre olarak Teams konuşmalarından doğrudan ClickUp görevleri oluşturmanıza, Teams kanallarında bildirimler almanıza ve proje iletişimi ve görev yönetimi için merkezi bir hub oluşturmanıza olanak tanır.

Microsoft Teams, hiçbir bildirimi kaçırmamanız için bir mobil uygulama da sunar. Uygulama, ekran paylaşımı, sesli ve görüntülü aramalar gibi temel işbirliği özelliklerine sahiptir.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Projeye özel tartışmalar, dosya paylaşımı ve gerçek zamanlı işbirliği için özel kanallar kullanın

Ekran paylaşımı özellikleriyle çevrimiçi toplantılar, sunumlar veya sanal toplantılar düzenleyin

OneDrive ve SharePoint ile entegre ederek takımınızla belgeler, elektronik tablolar ve sunumlar üzerinde çalışın

Görevleri atayın, ilerlemeyi izleyin ve projeler üzerinde doğrudan Teams içinde işbirliği yapın

Sesli aramalar yapın ve alın, doğrudan mesajlar gönderin, ayrı telefon sistemlerine gerek kalmayın

Entegre Copilot AI ile toplantıları özetleyin ve tartışılan eylem öğelerini özetleyin

Microsoft Teams sınırlamaları

Ücretsiz plan, depolama, özellikler ve toplantı süreleri konusunda sınırlamalara sahiptir

Çok sayıda kanal ve entegrasyon nedeniyle bunaltıcı hissedebilirsiniz

Diğer Microsoft Office çözümlerini kullanmıyorsanız ideal olmayabilir

Microsoft Teams fiyatlandırması

Microsoft Teams Essentials : Kullanıcı başına aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Basic : Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Standard : Kullanıcı başına aylık 12,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Premium : Kullanıcı başına aylık 22 $ (yıllık faturalandırılır)

Copilot AI yardımı, İş ve Enterprise planları için ücretli bir eklenti olarak mevcuttur

Microsoft Teams derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 3/5 (14.900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (9440+ yorum)

Kullanıcıların Microsoft Teams hakkında söyledikleri

Microsoft Teams'in avantajı, içerdiği birçok özellik ile size sunabileceği her şeye sahip olmasıdır. Kullanımı o kadar kolaydır ki, kullanıcılar toplantılar ve gruplar gibi şeyler oluşturabilir, mesajlar gönderebilir vb. Kullanıcılar, mobil uygulama ve masaüstü uygulaması yardımıyla kolayca uygulayabilir.

Microsoft Teams'in avantajı, içerdiği birçok özellik ile size her şeyi sunmasıdır. Kullanımı o kadar kolaydır ki, kullanıcılar toplantılar ve gruplar gibi şeyler oluşturabilir ve mesajlar gönderebilir. Kullanıcılar, mobil uygulama ve masaüstü uygulaması yardımıyla kolayca uygulayabilir.

13. Canva: En iyi tasarım işbirliği aracı

Canva, tasarım işbirliği için harika bir araçtır. Takımlarım, kapsamlı tasarım uzmanlığına ihtiyaç duymadan çarpıcı görseller oluşturmak için bu aracı kullanıyor. Sezgisel arayüzü ve geniş şablon kitaplığı, sosyal medya grafiklerinden sunumlara ve pazarlama materyallerine kadar her şeyi oluşturmak için popüler bir seçimdir.

Benim gibi biriyseniz (yani tasarımcı değilseniz veya tasarım kavramlarına aşina değilseniz), Canva'yı kullanarak profesyonel görünümlü kreatifler oluşturabilirsiniz. İnanın bana, bunu pazarlama materyalleri (ve ara sıra etkinlik e-davetiyeleri) oluşturmak için kullandım ve bazı oluşturduğum tasarımlar grafik ekibini kıskandırdı!

Ayrıca, yeni AI özelliği Magic Studio ile denemeler yapmayı ve oynamayı çok seviyorum! En favorim metin-video özelliği. İşim için, ClickUp Brain'in AI Writer'ına benzer şekilde çalışan Magic Write özelliğini denedim. Ancak, ClickUp Brain gibi sanal asistan veya bilgi yöneticisi olarak çalışmıyor.

via Canva

Canva'nın en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu özelliklere sahip sürükle ve bırak tasarım arayüzünü kullanarak her şeyi tasarlayın

Diğer takım üyeleriyle tasarımlar üzerinde işbirliği yaparak ortak düzenleme veya onaylama

Tüm tasarımların projeler arasında tutarlı olmasını sağlamak için bir marka pazarlama kiti oluşturun

Content Planner kullanarak sosyal medya gönderileri oluşturun ve planlayın

Önceden hazırlanmış şablonları ve tasarım öğelerini kullanarak zaman ve kaynaklardan tasarruf edin

Tek bir platformda tasarım iş akışlarını ve iletişimi basitleştirin

Aracı birden fazla CRM ve proje yönetimi aracıyla entegre edin

Canva sınırlamaları

Profesyonel tasarım yazılımlarına kıyasla sınırlı tasarım özelleştirme seçenekleri

Ücretsiz plan, Magic Write, Magic Studio, Arka Plan Kaldırma gibi AI özelliklerini kullanamama gibi sınırlamalara sahiptir. Ayrıca 5 GB depolama sınırı vardır ve premium stok görseller veya şablonlar yalnızca Pro seçeneğiyle kullanılabilir

Öncelikle statik görseller oluşturmaya odaklanmış, sınırlı işbirliği ve beyin fırtınası özelliklerine sahip

Canva fiyatlandırması

Canva Ücretsiz: 0

Canva Pro: Bir kullanıcı için aylık 14,99 dolar

Canva for Teams: İlk beş kullanıcı için aylık 29,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Canva puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4620+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (11.780+ yorum)

Kullanıcıların Canva hakkında söyledikleri

Birkaç farklı iş için sosyal medya yönetimi yapıyorum ve bu işi çok seviyorum. Illustrator ve Design'ı kullanmayı biliyorum, ancak kolay olduğu için genellikle Canvas'ı tercih ediyorum. Canva'dan (telefonunuzdan) doğrudan Instagram'a paylaşım yapabiliyorsunuz, bu da harika bir özellik.

Birkaç farklı iş için sosyal medya yönetimi yapıyorum ve bu işi çok seviyorum. Illustrator ve Design'ı kullanmayı biliyorum, ancak kolay olduğu için genellikle Canvas'ı tercih ediyorum. Canva'dan (telefonunuzdan) doğrudan Instagram'a paylaşım yapabilmeniz harika.

14. Notion: En iyi özelleştirilebilir ve işbirliğine yönelik çalışma alanı

Notion'u, onu kullanan ve hatta belirli kullanım durumları için kullanıma hazır Notion şablonları satan birçok çevrimiçi oluşturucu sayesinde keşfettim. Proje planlama, görselleştirme veya diğer gereksinimleriniz için bu uygulama vazgeçilmeziniz olabilir.

Ancak, Notion'u listenize ekledik çünkü takımınızın özel işbirliği ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilen güçlü bir hepsi bir arada çalışma alanı sunuyor. Proje yönetimi, beyin fırtınası veya bilgi tabanı oluşturma gibi işlerinizde Notion, takımınız için merkezi bir merkez oluşturmanıza olanak tanır. Üstelik artık iş sorularınızı yanıtlayabilen, sizin için yazabilen ve verileri tablolara otomatik olarak doldurabilen Notion AI da var.

Ancak, başlangıçta özelleştirilmiş şablonlar ve projeler oluşturmak için epey uğraştığımı belirtmeliyim, çünkü kullanımı en kolay araç değildi.

via Notion

Notion'un en iyi özellikleri

Blokları kullanarak metinleri, yapılacaklar listelerini, tabloları, veritabanlarını ve Kanban panolarını yönetin ve hatta bunları karıştırıp eşleştirerek özel çalışma alanları oluşturun

Çeşitli sayfa düzenleriyle (sütunlar, kartlar, takvimler vb.) bilgileri düzenleyin.

Düzenleme, yorum ekleme ve @ bahsetme özellikleriyle herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayın

Toplantılar, proje planları, wiki'ler vb. için önceden oluşturulmuş şablonlardan oluşan geniş bir kitaplıkla projelere hızlı bir başlangıç yapın.

Kolayca başvurabilmek ve düzenleyebilmek için web'den alıntıları doğrudan Notion çalışma alanınıza kaydedin

Slack, Google Drive ve Takvim gibi çeşitli araçlarla entegre ederek iş akışlarını kolaylaştırın

Notion AI ile mesajlar vb. için hızlıca metinler yazarak ve verilerle tablolar oluşturarak zaman kazanın

Notion sınırlamaları

Özellikle sıfırdan proje oluştururken zor ve zaman alıcı olabilir

Çeşitli kullanım durumları için birden fazla resmi ve kullanıcı tarafından oluşturulmuş şablon mevcuttur, ancak ideal olanı bulmak zor olabilir. Bazı şablonlar ücretlidir ve premium planınız olsa bile ekstra ödeme yapmanız gerekir

Ücretsiz plan sadece 10 misafir ve 7 günlük sayfa geçmişine izin verir

Mobil uygulama kullanımı biraz hantal

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Artı: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Notion AI: Çalışma alanınıza kullanıcı başına aylık 10 $ karşılığında ekleyin

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5260+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2160+ yorum)

Kullanıcıların Notion hakkında söyledikleri

Notion'u kesinlikle tavsiye ederim. Ancak, tüm hayatınızı yeniden düzenlemek için hemen kullanmanızı tavsiye etmem. Birkaç yıl önce çalışma alanımı kurarken çok heyecanlandım ve kurduğum şeylerin yarısını bile kullanmadım, ancak birkaç anahtar kullanım durumu için kullandığımı fark ettim.

Notion'u kesinlikle tavsiye ederim. Ancak, tüm hayatınızı yeniden düzenlemek için hemen kullanmanızı tavsiye etmem.

Birkaç yıl önce çalışma alanımı ayarlarken çok heyecanlandım ve ayarladığım şeylerin yarısını bile kullanmadım, ancak birkaç anahtar kullanım durumu için kullandığımı fark ettim.

15. Dropbox: Güvenli bulut depolama ve dosya paylaşımı için en iyisi

Orijinal dosya paylaşım ve depolama platformu! Basitliği nedeniyle hala Dropbox'a geri dönüyorum.

Dropbox, bulut depolama alanında öncü bir şirkettir ve dosyalarınızı her yerden depolamak, erişmek ve paylaşmak için güvenilir ve güvenli bir platform sunar. Tam olarak bir işbirliği aracı olmasa da, Dropbox çeşitli işbirliği platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur, böylece takımlarınız paylaşılan belgeler ve dosyalarla verimli bir şekilde çalışabilir.

dropbox aracılığıyla

Dropbox'ın ClickUp ile entegre olmasını beğendim. Bu sayede Dropbox dosyalarını doğrudan ClickUp görevlerine ekleyebiliyor, Dropbox içindeki belgeler üzerinde işbirliği yapabiliyor ve dosya depolama ve proje yönetimi için merkezi bir hub oluşturabiliyorum.

Dropbox'ın en iyi özellikleri

Güçlü veri şifreleme ve erişim denetimleriyle güvenli bulut depolamanın keyfini çıkarın

Kullanıcı dostu bir arayüzde dosyalarınızı yönetin

Dropbox uygulamasıyla herhangi bir bilgisayardan, telefondan veya tabletten dosyalarınıza erişin

Değişiklikleri izleyin ve dosyalarınızda düzenlemeleri kimin yaptığını belirleyin

Dosya ve klasörleri takım üyeleri veya dış işbirlikçilerle paylaşın

Slack, Zoom ve Microsoft Office gibi çeşitli verimlilik ve işbirliği araçlarıyla entegre edin

Dropbox sınırlamaları

Ücretsiz plan sınırlı depolama alanı sunar (sadece 2 GB'a kadar)

Ücretsiz plan kullanıcıları için dosya boyutu yükleme sınırı

Öncelikle dosya depolama ve paylaşımına odaklanmıştır, platform içinde düzenleme veya yorumlama gibi güçlü işbirliği özellikleri yoktur

Dropbox fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz (2 GB'a kadar)

Artı : 11,99 $/ay

Essentials : 19,99 $/ay

İş : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Dropbox puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (26.840+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (21.560+ yorum)

Kullanıcıların Dropbox hakkında söyledikleri

Gerçekten çok beğendim! Videolarımı ve fotoğraflarımı buraya kaydedip daha sonra telefonumdaki fotoğraf uygulamasından silebiliyorum, böylece telefonumda uygulamaları güncellemek ve yeni uygulamalar yüklemek için daha fazla depolama alanım oluyor! 2 GB'lık bir sınırı var... bu da yeterli. Şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadım, neyse ki. İstediğim zaman istediğim yerden yüklediğim videoları izleyebiliyorum.

Gerçekten çok beğendim! Videolarımı ve fotoğraflarımı buraya kaydedip daha sonra telefonumdaki fotoğraf uygulamasından silebiliyorum, böylece telefonumda daha fazla depolama alanı kalıyor ve uygulamaları güncelleyebiliyor, yeni uygulamalar yükleyebiliyorum! 2 GB'lık bir sınır var... bu yeterli. Şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadım, neyse ki. İstediğim zaman istediğim yerden yüklediğim videoları izleyebiliyorum.

En İyi Çevrimiçi İşbirliği Aracı (Hepsi Bir Arada)

Tüm kuruluşunuzun iletişimi için ClickUp'ta merkezi sohbet

Çevrimiçi işbirliği araçlarının dünyasına yaptığımız bu derin dalış, bizim için çok aydınlatıcı oldu. Her biri kendi güçlü yönleri ve hedef kitlesi olan bazı harika seçenekler var.

Bugün mevcut olan en iyi 15 çevrimiçi işbirliği aracını, her birinin kendine özgü kullanım alanlarıyla birlikte inceledik. Her araç kendi odak alanlarında mükemmeldir, ancak iletişim, işbirliği ve proje yönetimini birleştirme yeteneği ile öne çıkan bir işbirliği aracı vardır: ClickUp.

İki aydan kısa bir sürede, ClickUp o kadar büyük bir değişim yarattı ki, diğer departmanlardan çalışanlar da operasyonlarını nasıl iyileştirebileceğini görmek için demo talep etmeye başladı.

İki aydan kısa bir sürede, ClickUp o kadar büyük bir değişim yarattı ki, diğer departmanlardan çalışanlar da operasyonlarını nasıl iyileştirebileceğini görmek için demo talep etmeye başladı.

ClickUp'ı araç setinize eklediğinizde, listemizdeki diğer çevrimiçi işbirliği araçlarına ihtiyacınız olmayacaktır. ClickUp paketinin bir parçası olarak gerçek zamanlı sohbet, belge yönetimi, uygulama içi beyaz tahta ve diğer proje işbirliği araçlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca otomasyon, özelleştirme, entegrasyon ve benim en favorim olan yapay zeka gibi özelliklerden de yararlanabilirsiniz.

ClickUp bunu başardı. Takımların tek bir platformda etkili bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyarak "hepsinin yerini alan tek uygulama" sloganına layık olduğunu kanıtladı. Bu özellik, herkesin aynı sayfada kalmasını, birbirlerinin katkılarını, yorumlarını ve güncellemelerini görmesini sağlar. Kuruluşumuzda, görevleri çeşitli düzeyler, projeler ve listelere ayırmanın son derece yararlı olduğunu gördük. E-posta hatırlatıcıları odaklanmamıza yardımcı olurken, yinelenen görevlerdeki ilerlemeyi izleme özelliği büyük bir artıdır. Ayrıca, araç makul bir fiyata sunulur ve müşteri hizmetleri olağanüstüdür. Clickup'ı kurmak ve kullanmaya başlamak çok kolaydır

ClickUp bunu başardı. Takımların tek bir platformda etkili bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyarak "hepsinin yerini alan tek uygulama" sloganına layık olduğunu kanıtladı. Bu özellik, herkesin aynı sayfada kalmasını, birbirlerinin katkılarını, yorumlarını ve güncellemelerini görmesini sağlar. Kuruluşumuzda, görevleri çeşitli düzeyler, projeler ve listelere ayırmanın son derece yararlı olduğunu gördük. E-posta hatırlatıcıları odaklanmamıza yardımcı olurken, yinelenen görevlerdeki ilerlemeyi izleme özelliği büyük bir artıdır. Ayrıca, araç makul bir fiyata sunulur ve müşteri hizmetleri olağanüstüdür. Clickup'ı kurmak ve kullanmaya başlamak çok kolaydır

ClickUp sadece bir işbirliği veya iletişim platformu değil, tam kapsamlı bir proje yönetimi platformu. Aslında, piyasadaki en iyi proje yönetimi araçlarından biridir. Sadece bizim sözümüze güvenmeyin, kullanıcıların ne dediğine bir bakın:

Clickup'ı en az 4 yıldır kullanıyoruz ve dürüst olmak gerekirse, bu şimdiye kadar kullandığımız en iyi proje yönetimi araçlarından biri. Clickup'ı kullanmaya karar vermeden önce Asana, Monday.com ve Trello'yu denedik. Şimdiye kadarki en iyi seçim! Hiç büyük bir sorun yaşamadım ve müşteri hizmetleri çok yardımcı oldu. Ücretli aboneliğim var ve yeni sürümle birlikte her şey daha da iyiye gidiyor. Genel olarak, fiyatı ve sunduğu çok sayıda araçla Clickup tüm beklentilerimi kesinlikle aştı. Clickup'ı etkili bir şekilde kullanmayı öğrendikten sonra, ş Akışı süreçlerimiz hakkında kesinlikle yeni bakış açıları kazandım.

Clickup'ı en az 4 yıldır kullanıyoruz ve dürüst olmak gerekirse, bu şimdiye kadar kullandığımız en iyi proje yönetimi araçlarından biri. Clickup'ı seçmeden önce Asana, Monday.com ve Trello'yu denedik. Şimdiye kadarki en iyi seçim! Hiç büyük bir sorun yaşamadım ve müşteri hizmetleri çok yardımcı oldu. Ücretli aboneliğim var ve yeni sürümle birlikte her şey daha da iyiye gidiyor. Genel olarak, fiyatı ve sunduğu çok sayıda araçla Clickup tüm beklentilerimi kesinlikle aştı.

Clickup'ı etkili bir şekilde kullanmayı öğrendikten sonra, ş Akışı süreçlerimiz hakkında kesinlikle yeni bakış açıları kazandım.

ClickUp'ı değişen ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir ve önemli bir maliyet olmadan yukarı veya aşağı ölçeklendirebilirsiniz. Ayrıca, ClickUp'ın işiniz üzerindeki etkisini uygulamalı olarak deneyimlemek için her zaman ücretsiz sürümü kullanabilirsiniz. En önemlisi, ClickUp iş akışlarınıza ve süreçlerinize uyum sağlar, tersi değil.

İster küçük bir startup ister büyük bir kurumsal şirket olun, ClickUp herkes için idealdir.

ClickUp ile Çevrimiçi İşbirliğini Geliştirin

Özel alanlarında uzman olan birçok çevrimiçi işbirliği aracını karıştırıp eşleştirebilirsiniz, ancak tüm bunları kuruluşunuz için bir araya getirebilecek tek araç ClickUp'tır. Proje yönetimi, işbirliği, görev yönetimi ve iletişimi bir araya getirerek size tek ve kapsamlı bir çözüm sunar.

ClickUp'ı deneyin ve işbirliğini geliştirip verimliliği en üst düzeye çıkarmak için tek adresiniz olabileceğini keşfedin. Sonuçta, hedeflerinize ulaşmak için birden fazla aracı kullanmak zorunda kalmamalısınız. ClickUp, her şeyi daha iyi yapmanıza yardımcı olabilir. Ücretsiz bir hesap açarak verimliliği en üst düzeye çıkarın ve takımlarınızın işbirliğini kolaylaştırın.