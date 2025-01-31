2025'te Takımları Güvenli Bir Şekilde Bağlamak için En İyi 10 Intranet Yazılımı

Yapılandırılmış iç iletişim, her şirketin başarısı için hayati önem taşır. Bu iletişim olmadan, takımınız marka vizyonuna ve değerlerine çok az yatırım yapabilir, hatta neyin yapılması gerektiğini veya neden yapılması gerektiğini bile bilemeyebilir. Uzaktan veya dağıtılmış takımları yönetirken durum daha da kötüleşebilir.

Şirket genelinde güçlü iletişim kanalları oluşturmak için bir intranet yazılım aracına ihtiyacınız var. Çalışma alanınızı şeffaf, güvenli ve esnek tutarken takım iletişimi ve katılımını teşvik eder.

Ancak, mükemmel intranet yazılımını seçmek kolay bir iş değildir. İhtiyaçlarınıza en uygun ürünü belirlemek için sektör, takım boyutu ve operasyonların karmaşıklığı gibi faktörleri göz önünde bulundurmalısınız.

Piyasayı taradık ve en iyi 10 intranet yazılım aracını seçtik. Özelliklerini ve fiyatlarını keşfedin ve çalışma alanınızın senkronizasyonunu sağlayacak olanı bulun!

İntranet Yazılımı Nedir?

İntranet yazılımı, bir kuruluş içindeki iç iletişimi, işbirliğini ve bilgi paylaşımını kolaylaştıran bir tür dijital platformdur. Çalışanların şirket kaynaklarına, haberlere, güncellemelere ve diğer önemli bilgilere erişebildiği merkezi bir hub görevi görür.

McKinsey tarafından yapılan bir araştırmaya göre, işyerinde sosyal teknolojilerin (intranet gibi) etkili kullanımı, bilgi çalışanlarının verimliliğini %20-25 oranında artırabilir!

İntranet Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İntranet çözümleri artık sadece şirket belgelerini paylaşmak veya notlar göndermekle sınırlı değil; son on yılda büyük bir dönüşüm geçirdi. ?

Günümüzde mevcut olan modern intranet yazılımı özellikleri, bilgi paylaşımından planlamaya kadar bir dizi proje yönetimi faaliyetini kolaylaştırır. Dijital iş yerinizin sahip olması gereken doğru intranet yazılımının bazı evrensel özellikleri şunlardır:

İşbirliği ve iç iletişim: Modern intranet araçları, işbirliğine dayalı işleri sorunsuz hale getirir. : Modern intranet araçları, işbirliğine dayalı işleri sorunsuz hale getirir. Gerçek zamanlı düzenleme , yorum yapma, not alma ve sohbet gibi özellikler, yanlış anlaşılma riskini en aza indirir ve verimliliği artırır Kişiselleştirme ve erişim kolaylığı: Yazılım, bilgileri çalışanın rolüne göre uyarlayarak, çalışanlara kendilerini ilgilendiren değişiklikler hakkında zamanında güncellemeler sağlamalıdır Sezgisel arama ve gezinme: Intranet çözümleri tüm şirket verilerinin devasa bir deposu haline geldiğinden, ilgili bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde elde etmek gerekir ⌨️ Ölçeklenebilirlik: Platform, büyüyen şirketlerin karmaşık iletişim ihtiyaçlarına ayak uydurabilmelidir Güvenlik ve gizlilik: En son güvenlik standartlarına uygun olmalı, gizli iletişim alanları sağlamalı ve gizli bilgilere erişimi kontrol etmeye yardımcı olmalıdır Entegrasyonlar: Operasyonel verimliliği artırmak için diğer iletişim, verimlilik ve bilgi yönetimi yazılımlarıyla entegre olmalıdır

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Intranet Yazılım Sağlayıcı

Sizin için araştırma yaptık ve en iyi özellik ve yeteneklere sahip çözümleri özenle seçtik. Bu 10 bağımsız intranet ürününden biriyle ideal işyeri iletişimi ve etkileşimleri için zemin hazırlayın! ?️

Görev Yönetimi ve Takım İşbirliği için En İyisi

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'taki 15'ten fazla görünümü inceleyin

ClickUp, her boyuttaki hızlı hareket eden takımlar için tek noktadan intranet ve verimlilik çözümü sunar. Bu platform, düzinelerce akıllı araç ve 1.000'den fazla entegrasyon ile şeffaf ve etkili bir iletişim kanalı sürdürmenize yardımcı olur. ✨

İster ofiste ister uzaktan çalışıyor olun, ClickUp Beyaz Tahtalar gerçek zamanlı planlama ve işbirliğini zahmetsiz ve oldukça eğlenceli hale getirir! ?

Bu görsel araç, belge tabanlı faaliyetler için zengin düzenleme özellikleriyle birlikte gelir ve ekip arkadaşlarınızın beyin fırtınası yapmasına, Zihin Haritaları oluşturmasına ve süreçleri birbirine bağlamasına yardımcı olur. Eylem planlarını doğrudan Beyaz Tahtanızdan görevlere dönüştürün ve fikir aşamasından uygulamaya anında geçin. ?

Şirket belgelerini merkezileştirmek mi istiyorsunuz? Takım tüzüklerinizi, ayrıntılı yol haritalarınızı ve diğer proje belgelerinizi oluşturmak ve yönetmek için ClickUp Docs'a güvenin.

Belgeleri iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak düzenleyin, görevlere ekleyin veya daha kolay erişim için kayıtları kategorilere ayırın. Kapsamlı izin denetimleri ile belgeleri kimin görüntüleyebileceğini veya düzenleyebileceğini siz belirlersiniz.

Dağınık konuşmalarda bağlam bulmaktan bıktıysanız, ClickUp içinde Sohbet görünümü oluşturun. Belirli takımlar veya projeler için güncellemeleri kolaylaştırmak için kullanın. İşleri tartışın, eylem öğeleri atayın, dosya ve bağlantıları paylaşın, web sayfalarını, elektronik tabloları ve videoları gömerek tartışmaları kolaylaştırın.

ClickUp, verilerinizi güvende tutmak için ISO 27001, PCI ve SOC 2 yönergelerine uygun en sıkı güvenlik standartlarını izler.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Uygulama bazen yavaş çalışabilir

Platformun tüm kapsamını keşfetmek zaman alır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Microsoft Viva Engage (Yammer)

Çalışan Bağlılığı için En İyisi

Microsoft aracılığıyla

Microsoft Viva Engage (eski adıyla Yammer), dijital ofisiniz olarak hizmet veren intranet-sosyal medya melezi bir yazılımdır. Esasen Microsoft 365'in sosyal bileşenidir ve iş arkadaşlarınızın işleri tartışmasına, belgeleri incelemesine ve hatta birbirleriyle bağ kurmasına yardımcı olur! ?

Viva Engage'in arayüzü, haber akışları, yorumlar, anlık mesajlaşma, kullanıcı profilleri, gruplar ve oylama anketleri gibi özellikleri sayesinde Facebook veya Twitter gibi sosyal medya platformlarına benziyor. ?️

Platformdan yararlanarak önemsiz konular için sıkıcı ofis e-postaları yazmaktan kurtulun. Metni alıcıya göndermeniz yeterlidir; hatta dosya bile ekleyebilirsiniz. Grup sohbetleri oluşturarak, çalışanlara genel duyurular yaparak ve canlı etkinlikler düzenleyerek sıradan iş günlerine renk katın!

Viva Engage, belirli belgeleri bulmak için kullanışlı bir arama fonksiyonuna sahiptir, bu da yeni çalışanlar için tam bir kurtarıcıdır!

Microsoft Viva Engage (Yammer) en iyi özellikleri

İç iletişimi kolaylaştırır

İşletmeler için sosyal medya olarak çalışır

Kolay bilgi erişimi

Microsoft 365 kullanıcılarını destekler

Hızlı çalışan oryantasyonu

Microsoft Viva Engage (Yammer) sınırlamaları

Yoğun çalışanlar için dikkat dağıtıcı olabilir

Özellik güncellemelerinden yararlanabilirsiniz

Microsoft Viva Engage (Yammer) fiyatlandırması

Microsoft Viva Suite'in bir parçası olarak, kullanıcı başına aylık 12,00 $'dan başlayan fiyatlarla sunulmaktadır

Microsoft Viva Engage (Yammer) puanları ve yorumları

G2 : 3,6/5 (1.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (700'den fazla yorum)

Yammer alternatiflerini inceleyin!

3. Etkileşim

Bilgi Yönetimi için En İyisi

Interact aracılığıyla

Çalışanların katılımını artırmak ve süreçleri kolaylaştırmak için özelleştirilebilir bir intranet çözümü mü arıyorsunuz? Interact ile anlaşma yapmayı düşünün! ?

Platform, şirketinizin kültürüne uygun bir alan oluşturmanıza yardımcı olur. Yayınlar ile en son gelişmeleri takımınıza iletin, anlık anketler ile çalışanların katılımını kontrol edin ve entegrasyonlar sayesinde işlerinizi merkezileştirin.

Takım arkadaşlarınızı motive etmek, bilgilerini test etmek, fikir paylaşımını ve tartışmaları teşvik etmek ve anketler düzenlemek için araçlar elde edersiniz. Interact'ın sürükle ve bırak düzenleyicisi, platformu özelleştirmeyi çocuk oyuncağı kadar kolay hale getirir! ?

Interact, ilgi çekici içerikler oluşturmak, planlamak ve dağıtmak için güçlü bir içerik yönetim sistemi (CMS) özelliğine sahiptir.

Interact'in en harika avantajlarından biri, mesajları dijital tabelalara bağlayabilmesidir; bu, büyük takımlar için idealdir. Diğer bir bonus özellik ise, müşterileri ve üçüncü taraf paydaşları güncel tutmanıza yardımcı olan platformun extranet özelliğidir! ?

En iyi özellikler

Çok sayıda çalışan katılımı aracı

Sürükle ve bırak tasarımı

Önde gelen verimlilik uygulamalarıyla entegre olur

İntranet odaklı analitik

Dış iletişim için extranet

Etkileşim sınırlamaları

Formları kullanmak yeni kullanıcılar için zor olabilir

Arayüz daha sezgisel olabilir

Interact fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

4. Workvivo

Çalışan İletişimi için En İyisi

Workvivo aracılığıyla

Workvivo, iç iletişim ve işbirliği odaklı bir çalışan deneyimi intranet yazılımı çözümüdür. Yazılımı diğer iş uygulamalarıyla entegre edin, kurumsal bilgilerle doldurun ve ilgili verileri takımınızla anında paylaşın!

Bu intranet platformundaki etkinlik akışı, şirket genelindeki iletişimin akışını sorunsuz hale getirir. Podcast'ler ve canlı yayın gibi ilgi çekici biçimleri kullanarak şirket içi güncellemeleri paylaşın ve sohbetler ile e-postalardaki gereksiz gürültüyü azaltın. ?

Workvivo, olumlu bir şirket kültürü oluşturmak için her şeyi sunar! Takım üyelerinizin başarılarını takdir ederek ve rozetler vererek bağlantılarınızı güçlendirin. ?

Workvivo, çalışanlarınız hakkında bilgi edinmek için güçlü analitik araçlar sunar. Gönderiler ve makalelerdeki etkileşimleri arayın ve izleyin, çalışanlarınızın kendilerini görülmüş ve takdir edilmiş hissetmelerine yardımcı olacak devrim niteliğinde yöntemler keşfedin. ?

Workvivo'nun en iyi özellikleri

Sezgisel etkinlik akışı

Podcast ve canlı yayın araçları

Ödüller ve rozetler

Güvenli (ISO 27001 ve SOC 2 sertifikalı)

Güçlü analiz özellikleri

Workvivo sınırlamaları

Sınırlı düzenleme araçları

Fotoğraf yükleme özelliği daha gelişmiş olabilir

Workvivo fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Workvivo puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (850+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

5. Zoho Connect

İş Uygulamalarıyla En İyi Entegrasyon

Zoho Connect aracılığıyla

Zoho Connect, takım içinde fikir paylaşımı ve bilgi yayını için kurumsal bir sosyal ağ ve belge yönetimi çözümüdür.

Platformun ana sayfası marka logoları ve stil sayfaları ile özelleştirilebilir. Ayrıca, şirketinizin benzersiz kültürünü yansıtan tasarımlarla haber bültenleri, duyurular, medya dosyaları ve etkinlikler oluşturabilirsiniz. ?

Feed'leri kullanarak gönderiler oluşturun, fikirleri paylaşın ve tartışın, çalışanlarınızın birbirleriyle bağlantı kurmasına yardımcı olun. Tüm çalışanların katılacağı bir toplantı mı düzenliyorsunuz? Town Halls özelliğini deneyin ve tıpkı bir belediye binasında olduğu gibi ekip arkadaşlarınızla açık ve odaklanmış diyaloglar kurun! ?️

Zoho Connect ile, büyük projeleri yapılabilir aşamalara bölmek için takımınız için bir Agile görev panosu kurabilirsiniz. Çalışanlarınızın iş yüküyle nasıl başa çıktıklarını kontrol etmek için düzenli olarak Pulse Anketleri yapın.

Zoho Connect'in en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir gösterge paneli

Sosyal medya benzeri beslemeler

Toplantı organizasyonunu destekler

Çevik görev panoları

Katılımı ölçmek için anketler

Zoho Connect sınırlamaları

Platformun hızı daha iyi olabilir

Kurulum zaman alıcı olabilir

Zoho Connect fiyatlandırması

Ücretsiz: beş kullanıcıya kadar

Başlangıç : 25 kullanıcıya kadar aylık 8,34 $

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 0,84 $ (en az 25 kullanıcı)

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 2,50 $ (en az 25 kullanıcı)

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Zoho Connect puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (70+ yorum)

Bu Zoho alternatiflerini deneyin!

6. Jostle

Basitleştirilmiş Kullanıcı Deneyimi için En İyisi

Jostle aracılığıyla

Jostle, hibrit takımların iletişimindeki blokları ortadan kaldırmak için tasarlanmış modern bir intranet ve çalışan başarı platformu olarak kendini tanıtıyor. Platform, departmanlar arası iletişim kopuklukları ve farklı saat dilimleri gibi işbirliğini engelleyen sorunları ortadan kaldırmak için bir dizi özellik sunuyor.

Jostle ile hedefli duyurular yapabilir ve bunları ilgili takımlara ve konumlara gönderebilirsiniz. Bu, diğer takım üyelerinin alakasız bilgiler ve dikkat dağıtıcı bildirimlerle bombardımana tutulmasını önler.

Fonksiyonlar arası takımları yönetirken, önemli bir haberin okunmaması felaketle sonuçlanabilir. Bu nedenle Jostle, mesajı kimin okuduğunu izlemek için onay seçeneği sunar.

Platform, etkileyici belge yönetimi özelliklerine sahiptir: kitaplığınızı kategorilere ayırın, erişim ve düzenleme izinlerini yönetin ve ek yedekleme için klasörleri Google Drive veya OneDrive ile senkronize edin.

Jostle'ın kolayca özelleştirilebilen anketleri ile çalışanların görüşlerini alın ve anlamlı iç değişikliklerin önünü açın.

Jostle'ın en iyi özellikleri

Hedefli duyurular

Google Drive ve OneDrive senkronizasyonu

Okunan mesajların izlenmesi

Kolay belge yönetim sistemleri araçları

40'tan fazla entegrasyon

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Sınırlı biçimlendirme ve tasarım araçları

Dosya yükleme işlemi sorunlu olabilir

Jostle fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jostle puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (70+ yorum)

Büyük Kuruluşlar için En İyisi

Workplace aracılığıyla

Workplace by Meta (Facebook'un yeniden markalanmış ana şirketi), sohbet ve konferansa odaklanan bir iş iletişimi aracıdır.

Özellikleri ve arayüzü (beklenildiği gibi) Facebook'a benzer. En son şirket bilgilerini yayınlamak ve dosya paylaşmak için bir haber akışı vardır. AI destekli akış, kullanıcının geçmiş etkinliklerini analiz ederek ona önce alakalı içeriği gösterir! ?

Platform, günlük iş (veya iş dışı) konuşmalarına yardımcı olmak için video sohbet, anlık mesajlaşma ve yorumlar sunar. Bir başka kullanışlı özellik ise canlı video yayınıdır. Canlı yayına geçerek şirketin önemli güncellemelerini tartışın ve takım üyelerinizin herhangi bir konumdan yayını izlemesini sağlayın!

Çalışma Alanı'ndaki Bilgi Kütüphanesi, çalışan el kitapları, temel süreçler ve tasarım temaları gibi statik bilgiler için çok önemli bir kaynaktır.

Workplace, otomatik çeviri özellikleri sayesinde küresel takımlar için bir nimettir. 90'dan fazla dilde çeviri desteği sunarak, çalışanlarınızın geçmişleri ne olursa olsun bir araya gelmelerini sağlar.

İşyerinin en iyi özellikleri

Facebook benzeri, yapay zeka destekli besleme

Düzinelerce uygulama ile entegre

90'dan fazla dili otomatik olarak çevirir

Erişilebilir Bilgi Kütüphanesi

Canlı video yayını

İşyerindeki sınırlar

Haber akışı bazı kullanıcıların dikkatini dağıtabilir

Güçlü bir intranet çözümü için daha fazla analiz seçeneğinden yararlanabilirsiniz

İş yeri fiyatlandırması

Kullanıcı başına aylık 4 $'dan başlayan fiyatlarla

İş yeri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4/5 (1.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.200'den fazla yorum)

8. Happeo

Google Çalışma Alanı Entegrasyonu için En İyisi

Happeo, birçok hibrit ve uzaktan çalışan takım için vazgeçilmez intranet yazılımıdır. Özelleştirilebilir ana sayfa ve dinamik bileşenler ile görsel olarak çekici bir dijital çalışma alanı oluşturmanıza olanak tanır.

Ancak platform göründüğünden çok daha fazlasını sunuyor! En üst düzeyde iletişimi kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan tüm araçlar elinizin altında.

Çalışanlarınızı etiketleyerek veya özel kanallar oluşturarak mesajları doğru kişilere iletebilirsiniz. Birisi gönderinizi okuduğunda onay alırsınız; kaçıranlara yeniden gönderebilirsiniz.

Happeo ile iletişim tek yönlü bir yol değildir. Takım üyeleriniz duyurularınıza ve haberlerinize yanıt verebilir, yorum bırakabilir, emoji ve GIF ekleyebilir! Aracın güçlü analitik özelliklerini kullanarak içeriğinizin nasıl algılandığını görün ve en çok katkı sağlayanları izleyin.

Happeo, Google Çalışma Alanı ve Microsoft 365 ile tam entegrasyon sağlayarak, bu ekosistemler içindeki takımların iletişimini merkezileştirir. ?

Happeo'nun en iyi özellikleri

Hedeflenen çalışan iletişimi

Gönderi izleme

Ayrıntılı erişim kontrolleri

Google Çalışma Alanı ve Microsoft 365 entegrasyonları

İçerik analizi

Happeo sınırlamaları

Henüz yayınları planlama seçeneği yoktur

Grafik tasarımcı olmadan platformu ayarlamak zor olabilir

Happeo fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Happeo puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (130+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (130+ yorum)

9. Staffbase

Mobil Çalışan Deneyimi için En İyisi

Staffbase (Bananatag ile birleşerek kuruldu), meslektaşlarınızla işbirliği yapmak için mobil öncelikli bir platform. İletişim planlamak, koordine etmek ve yayınlamak ve içerik yolculuklarını haritalamak için kullanın! ?️

Staffbase, özel intranet deneyimleri sunar. İlgi alanlarına göre topluluklar oluşturabilir ve belirli içeriğe kimlerin erişebileceğini ve okuyabileceğini özelleştirebilirsiniz! Happeo gibi, Staffbase de alıcılar tarafından gözden kaçan mesajları yeniden göndermenize olanak tanır.

AI destekli mesajlaşma özelliği, takım üyeleriniz için mükemmel gramer ve imla ile daha ilgi çekici içerikler oluşturmanıza yardımcı olur. İletişimi canlandırmak ve geri bildirim almak mı istiyorsunuz? Staffbase, anketler, formlar ve yorumlar gibi özelliklerle size destek olur.

Staffbase, 110'dan fazla dilde otomatik çeviri desteği sunarak, dünyanın her yerinden takım üyelerinin topluluğunuza katkıda bulunmasına ve gelişmesine yardımcı olmasını sağlar. ?

Staffbase'in en iyi özellikleri

AI destekli yazma

Ölçeklenebilir platform

İçerik planlamasını destekler

110'den fazla dili otomatik olarak çevirir

Staffbase sınırlamaları

Outlook eklentisi bazen hatalı çalışabilir

Kullanılmayan şablonları veya eski çalışanları silmek zor

Staffbase fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Staffbase puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (60'tan fazla yorum)

10. Jive

Etkileşimli Kurumsal Topluluklar için En İyisi

Jive, yenilikçi işbirliği araçlarıyla çalışan bağlılığını artıran bir uzmandır. Temel özelliklerinden biri, takım üyelerinizin becerilerini, faizlerini ve sorumluluklarını algılayarak zamanında özelleştirilmiş içerik sunan bir makine öğrenimi teknolojisi olan PeopleGraph'tır. ⌛

Jive, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya veya eşler arası olsun, mesajlaşma stilinize uyum sağlar. Çalışanlarınızın fikirlerini paylaşmasına ve hatta blog yazmasına izin vererek bağlılık düzeylerini artırın! ?

Dosya paylaşımı, anketler, işbirliği alanları, akıllı öneriler ve fikir üretme modülleri gibi seçenekler, takımlar arasında kavram ve fikirlerin sorunsuz bir şekilde akışını sağlar.

Teşekkür mesajlarıyla özelleştirilmiş ödüller ve meslektaş rozetleri ile iş arkadaşlarınızı tebrik edin. ?

Bu platform, görev atama, sonuçları izleme ve rapor oluşturma gibi hafif proje yönetimi özelliklerine sahiptir.

Jive'ın en iyi özellikleri

Takım arkadaşlarınız için kişiselleştirilmiş içerik

Hiyerarşik iletişim yapılarını destekler

Tartışmaları ve fikir paylaşımını teşvik eder

Temel takım yönetimi araçları

Jive sınırlamaları

Veri işleme daha iyi olabilir

Yönetici paneli güncellemeleri hemen görünmeyebilir

Jive fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jive puanları ve yorumları

G2 : 3,8/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4/5 (40'tan fazla yorum)

Sosyal intranet yazılımıyla iç iletişimi bir güce dönüştürün

Çalışanlarınızın iletişim becerilerini geliştirerek onların yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanırsanız, onlar şirketinizin gerçek marka elçileri haline gelebilir. Bahsettiğimiz intranet çözümleri, güvenilir takım ilişkileri kurmanıza ve başarınızı yeni zirvelere taşımanıza yardımcı olacak! ✈️

Ücretsiz bir ClickUp Çalışma Alanı oluşturun ve dijital iş yerinizi desteklemek için görev yönetimi araçlarından yararlanın!