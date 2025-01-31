2025'te Takımları Güvenli Bir Şekilde Bağlamak için En İyi 10 Intranet Yazılımı

Yapılandırılmış iç iletişim, her şirketin başarısı için hayati önem taşır. Bu iletişim olmadan, takımınız marka vizyonuna ve değerlerine çok az yatırım yapabilir, hatta neyin yapılması gerektiğini veya neden yapılması gerektiğini bile bilemeyebilir. Uzaktan veya dağıtılmış takımları yönetirken durum daha da kötüleşebilir.
Şirket genelinde güçlü iletişim kanalları oluşturmak için bir intranet yazılım aracına ihtiyacınız var. Çalışma alanınızı şeffaf, güvenli ve esnek tutarken takım iletişimi ve katılımını teşvik eder.
Ancak, mükemmel intranet yazılımını seçmek kolay bir iş değildir. İhtiyaçlarınıza en uygun ürünü belirlemek için sektör, takım boyutu ve operasyonların karmaşıklığı gibi faktörleri göz önünde bulundurmalısınız.
Piyasayı taradık ve en iyi 10 intranet yazılım aracını seçtik. Özelliklerini ve fiyatlarını keşfedin ve çalışma alanınızın senkronizasyonunu sağlayacak olanı bulun!
İntranet Yazılımı Nedir?
İntranet yazılımı, bir kuruluş içindeki iç iletişimi, işbirliğini ve bilgi paylaşımını kolaylaştıran bir tür dijital platformdur. Çalışanların şirket kaynaklarına, haberlere, güncellemelere ve diğer önemli bilgilere erişebildiği merkezi bir hub görevi görür.
McKinsey tarafından yapılan bir araştırmaya göre, işyerinde sosyal teknolojilerin (intranet gibi) etkili kullanımı, bilgi çalışanlarının verimliliğini %20-25 oranında artırabilir!
İntranet Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
İntranet çözümleri artık sadece şirket belgelerini paylaşmak veya notlar göndermekle sınırlı değil; son on yılda büyük bir dönüşüm geçirdi. ?
Günümüzde mevcut olan modern intranet yazılımı özellikleri, bilgi paylaşımından planlamaya kadar bir dizi proje yönetimi faaliyetini kolaylaştırır. Dijital iş yerinizin sahip olması gereken doğru intranet yazılımının bazı evrensel özellikleri şunlardır:
- İşbirliği ve iç iletişim: Modern intranet araçları, işbirliğine dayalı işleri sorunsuz hale getirir. Gerçek zamanlı düzenleme, yorum yapma, not alma ve sohbet gibi özellikler, yanlış anlaşılma riskini en aza indirir ve verimliliği artırır
- Kişiselleştirme ve erişim kolaylığı: Yazılım, bilgileri çalışanın rolüne göre uyarlayarak, çalışanlara kendilerini ilgilendiren değişiklikler hakkında zamanında güncellemeler sağlamalıdır
- Sezgisel arama ve gezinme: Intranet çözümleri tüm şirket verilerinin devasa bir deposu haline geldiğinden, ilgili bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde elde etmek gerekir ⌨️
- Ölçeklenebilirlik: Platform, büyüyen şirketlerin karmaşık iletişim ihtiyaçlarına ayak uydurabilmelidir
- Güvenlik ve gizlilik: En son güvenlik standartlarına uygun olmalı, gizli iletişim alanları sağlamalı ve gizli bilgilere erişimi kontrol etmeye yardımcı olmalıdır
- Entegrasyonlar: Operasyonel verimliliği artırmak için diğer iletişim, verimlilik ve bilgi yönetimi yazılımlarıyla entegre olmalıdır
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Intranet Yazılım Sağlayıcı
Sizin için araştırma yaptık ve en iyi özellik ve yeteneklere sahip çözümleri özenle seçtik. Bu 10 bağımsız intranet ürününden biriyle ideal işyeri iletişimi ve etkileşimleri için zemin hazırlayın! ?️
1. ClickUp
Görev Yönetimi ve Takım İşbirliği için En İyisi
ClickUp, her boyuttaki hızlı hareket eden takımlar için tek noktadan intranet ve verimlilik çözümü sunar. Bu platform, düzinelerce akıllı araç ve 1.000'den fazla entegrasyon ile şeffaf ve etkili bir iletişim kanalı sürdürmenize yardımcı olur. ✨
İster ofiste ister uzaktan çalışıyor olun, ClickUp Beyaz Tahtalar gerçek zamanlı planlama ve işbirliğini zahmetsiz ve oldukça eğlenceli hale getirir! ?
Bu görsel araç, belge tabanlı faaliyetler için zengin düzenleme özellikleriyle birlikte gelir ve ekip arkadaşlarınızın beyin fırtınası yapmasına, Zihin Haritaları oluşturmasına ve süreçleri birbirine bağlamasına yardımcı olur. Eylem planlarını doğrudan Beyaz Tahtanızdan görevlere dönüştürün ve fikir aşamasından uygulamaya anında geçin. ?
Şirket belgelerini merkezileştirmek mi istiyorsunuz? Takım tüzüklerinizi, ayrıntılı yol haritalarınızı ve diğer proje belgelerinizi oluşturmak ve yönetmek için ClickUp Docs'a güvenin.
Belgeleri iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak düzenleyin, görevlere ekleyin veya daha kolay erişim için kayıtları kategorilere ayırın. Kapsamlı izin denetimleri ile belgeleri kimin görüntüleyebileceğini veya düzenleyebileceğini siz belirlersiniz.
Dağınık konuşmalarda bağlam bulmaktan bıktıysanız, ClickUp içinde Sohbet görünümü oluşturun. Belirli takımlar veya projeler için güncellemeleri kolaylaştırmak için kullanın. İşleri tartışın, eylem öğeleri atayın, dosya ve bağlantıları paylaşın, web sayfalarını, elektronik tabloları ve videoları gömerek tartışmaları kolaylaştırın.
ClickUp, verilerinizi güvende tutmak için ISO 27001, PCI ve SOC 2 yönergelerine uygun en sıkı güvenlik standartlarını izler.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- İşbirliğine dayalı işler için ClickUp Beyaz Tahtalar ve Belgeler
- sohbet Görünümü dahil 15'ten fazla görünüm
- Sektörün en iyi güvenlik hijyeni
- Bilgi yönetimi için takım tüzükleri, operasyonel planlar ve diğer iç belgeleri oluşturmak için yerleşik şablonlar
- üçüncü taraf yazılımlarla 1.000'den fazla entegrasyon
- Takım verimliliğini artırmak için ClickUp görev otomasyonları
- Sürükle ve bırak aracıyla kullanıcı dostu arayüz
- Profesyonel notlar hazırlamak için yapay zeka destekli yazma asistanı
ClickUp sınırlamaları
- Uygulama bazen yavaş çalışabilir
- Platformun tüm kapsamını keşfetmek zaman alır
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)
2. Microsoft Viva Engage (Yammer)
Çalışan Bağlılığı için En İyisi
Microsoft Viva Engage (eski adıyla Yammer), dijital ofisiniz olarak hizmet veren intranet-sosyal medya melezi bir yazılımdır. Esasen Microsoft 365'in sosyal bileşenidir ve iş arkadaşlarınızın işleri tartışmasına, belgeleri incelemesine ve hatta birbirleriyle bağ kurmasına yardımcı olur! ?
Viva Engage'in arayüzü, haber akışları, yorumlar, anlık mesajlaşma, kullanıcı profilleri, gruplar ve oylama anketleri gibi özellikleri sayesinde Facebook veya Twitter gibi sosyal medya platformlarına benziyor. ?️
Platformdan yararlanarak önemsiz konular için sıkıcı ofis e-postaları yazmaktan kurtulun. Metni alıcıya göndermeniz yeterlidir; hatta dosya bile ekleyebilirsiniz. Grup sohbetleri oluşturarak, çalışanlara genel duyurular yaparak ve canlı etkinlikler düzenleyerek sıradan iş günlerine renk katın!
Viva Engage, belirli belgeleri bulmak için kullanışlı bir arama fonksiyonuna sahiptir, bu da yeni çalışanlar için tam bir kurtarıcıdır!
Microsoft Viva Engage (Yammer) en iyi özellikleri
- İç iletişimi kolaylaştırır
- İşletmeler için sosyal medya olarak çalışır
- Kolay bilgi erişimi
- Microsoft 365 kullanıcılarını destekler
- Hızlı çalışan oryantasyonu
Microsoft Viva Engage (Yammer) sınırlamaları
- Yoğun çalışanlar için dikkat dağıtıcı olabilir
- Özellik güncellemelerinden yararlanabilirsiniz
Microsoft Viva Engage (Yammer) fiyatlandırması
- Microsoft Viva Suite'in bir parçası olarak, kullanıcı başına aylık 12,00 $'dan başlayan fiyatlarla sunulmaktadır
Microsoft Viva Engage (Yammer) puanları ve yorumları
- G2: 3,6/5 (1.400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,2/5 (700'den fazla yorum)
Yammer alternatiflerini inceleyin!
3. Etkileşim
Bilgi Yönetimi için En İyisi
Çalışanların katılımını artırmak ve süreçleri kolaylaştırmak için özelleştirilebilir bir intranet çözümü mü arıyorsunuz? Interact ile anlaşma yapmayı düşünün! ?
Platform, şirketinizin kültürüne uygun bir alan oluşturmanıza yardımcı olur. Yayınlar ile en son gelişmeleri takımınıza iletin, anlık anketler ile çalışanların katılımını kontrol edin ve entegrasyonlar sayesinde işlerinizi merkezileştirin.
Takım arkadaşlarınızı motive etmek, bilgilerini test etmek, fikir paylaşımını ve tartışmaları teşvik etmek ve anketler düzenlemek için araçlar elde edersiniz. Interact'ın sürükle ve bırak düzenleyicisi, platformu özelleştirmeyi çocuk oyuncağı kadar kolay hale getirir! ?
Interact, ilgi çekici içerikler oluşturmak, planlamak ve dağıtmak için güçlü bir içerik yönetim sistemi (CMS) özelliğine sahiptir.
Interact'in en harika avantajlarından biri, mesajları dijital tabelalara bağlayabilmesidir; bu, büyük takımlar için idealdir. Diğer bir bonus özellik ise, müşterileri ve üçüncü taraf paydaşları güncel tutmanıza yardımcı olan platformun extranet özelliğidir! ?
En iyi özellikler
- Çok sayıda çalışan katılımı aracı
- Sürükle ve bırak tasarımı
- Önde gelen verimlilik uygulamalarıyla entegre olur
- İntranet odaklı analitik
- Dış iletişim için extranet
Etkileşim sınırlamaları
- Formları kullanmak yeni kullanıcılar için zor olabilir
- Arayüz daha sezgisel olabilir
Interact fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)
4. Workvivo
Çalışan İletişimi için En İyisi
Workvivo, iç iletişim ve işbirliği odaklı bir çalışan deneyimi intranet yazılımı çözümüdür. Yazılımı diğer iş uygulamalarıyla entegre edin, kurumsal bilgilerle doldurun ve ilgili verileri takımınızla anında paylaşın!
Bu intranet platformundaki etkinlik akışı, şirket genelindeki iletişimin akışını sorunsuz hale getirir. Podcast'ler ve canlı yayın gibi ilgi çekici biçimleri kullanarak şirket içi güncellemeleri paylaşın ve sohbetler ile e-postalardaki gereksiz gürültüyü azaltın. ?
Workvivo, olumlu bir şirket kültürü oluşturmak için her şeyi sunar! Takım üyelerinizin başarılarını takdir ederek ve rozetler vererek bağlantılarınızı güçlendirin. ?
Workvivo, çalışanlarınız hakkında bilgi edinmek için güçlü analitik araçlar sunar. Gönderiler ve makalelerdeki etkileşimleri arayın ve izleyin, çalışanlarınızın kendilerini görülmüş ve takdir edilmiş hissetmelerine yardımcı olacak devrim niteliğinde yöntemler keşfedin. ?
Workvivo'nun en iyi özellikleri
- Sezgisel etkinlik akışı
- Podcast ve canlı yayın araçları
- Ödüller ve rozetler
- Güvenli (ISO 27001 ve SOC 2 sertifikalı)
- Güçlü analiz özellikleri
Workvivo sınırlamaları
- Sınırlı düzenleme araçları
- Fotoğraf yükleme özelliği daha gelişmiş olabilir
Workvivo fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Workvivo puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (850+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
5. Zoho Connect
İş Uygulamalarıyla En İyi Entegrasyon
Zoho Connect, takım içinde fikir paylaşımı ve bilgi yayını için kurumsal bir sosyal ağ ve belge yönetimi çözümüdür.
Platformun ana sayfası marka logoları ve stil sayfaları ile özelleştirilebilir. Ayrıca, şirketinizin benzersiz kültürünü yansıtan tasarımlarla haber bültenleri, duyurular, medya dosyaları ve etkinlikler oluşturabilirsiniz. ?
Feed'leri kullanarak gönderiler oluşturun, fikirleri paylaşın ve tartışın, çalışanlarınızın birbirleriyle bağlantı kurmasına yardımcı olun. Tüm çalışanların katılacağı bir toplantı mı düzenliyorsunuz? Town Halls özelliğini deneyin ve tıpkı bir belediye binasında olduğu gibi ekip arkadaşlarınızla açık ve odaklanmış diyaloglar kurun! ?️
Zoho Connect ile, büyük projeleri yapılabilir aşamalara bölmek için takımınız için bir Agile görev panosu kurabilirsiniz. Çalışanlarınızın iş yüküyle nasıl başa çıktıklarını kontrol etmek için düzenli olarak Pulse Anketleri yapın.
Zoho Connect'in en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir gösterge paneli
- Sosyal medya benzeri beslemeler
- Toplantı organizasyonunu destekler
- Çevik görev panoları
- Katılımı ölçmek için anketler
Zoho Connect sınırlamaları
- Platformun hızı daha iyi olabilir
- Kurulum zaman alıcı olabilir
Zoho Connect fiyatlandırması
- Ücretsiz: beş kullanıcıya kadar
- Başlangıç: 25 kullanıcıya kadar aylık 8,34 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 0,84 $ (en az 25 kullanıcı)
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 2,50 $ (en az 25 kullanıcı)
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Zoho Connect puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (70+ yorum)
Bu Zoho alternatiflerini deneyin!
6. Jostle
Basitleştirilmiş Kullanıcı Deneyimi için En İyisi
Jostle, hibrit takımların iletişimindeki blokları ortadan kaldırmak için tasarlanmış modern bir intranet ve çalışan başarı platformu olarak kendini tanıtıyor. Platform, departmanlar arası iletişim kopuklukları ve farklı saat dilimleri gibi işbirliğini engelleyen sorunları ortadan kaldırmak için bir dizi özellik sunuyor.
Jostle ile hedefli duyurular yapabilir ve bunları ilgili takımlara ve konumlara gönderebilirsiniz. Bu, diğer takım üyelerinin alakasız bilgiler ve dikkat dağıtıcı bildirimlerle bombardımana tutulmasını önler.
Fonksiyonlar arası takımları yönetirken, önemli bir haberin okunmaması felaketle sonuçlanabilir. Bu nedenle Jostle, mesajı kimin okuduğunu izlemek için onay seçeneği sunar.
Platform, etkileyici belge yönetimi özelliklerine sahiptir: kitaplığınızı kategorilere ayırın, erişim ve düzenleme izinlerini yönetin ve ek yedekleme için klasörleri Google Drive veya OneDrive ile senkronize edin.
Jostle'ın kolayca özelleştirilebilen anketleri ile çalışanların görüşlerini alın ve anlamlı iç değişikliklerin önünü açın.
Jostle'ın en iyi özellikleri
- Hedefli duyurular
- Google Drive ve OneDrive senkronizasyonu
- Okunan mesajların izlenmesi
- Kolay belge yönetim sistemleri araçları
- 40'tan fazla entegrasyon
Sınırlamaları ortadan kaldırın
- Sınırlı biçimlendirme ve tasarım araçları
- Dosya yükleme işlemi sorunlu olabilir
Jostle fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Jostle puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (150'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (70+ yorum)
7. Meta'dan Workplace
Büyük Kuruluşlar için En İyisi
Workplace by Meta (Facebook'un yeniden markalanmış ana şirketi), sohbet ve konferansa odaklanan bir iş iletişimi aracıdır.
Özellikleri ve arayüzü (beklenildiği gibi) Facebook'a benzer. En son şirket bilgilerini yayınlamak ve dosya paylaşmak için bir haber akışı vardır. AI destekli akış, kullanıcının geçmiş etkinliklerini analiz ederek ona önce alakalı içeriği gösterir! ?
Platform, günlük iş (veya iş dışı) konuşmalarına yardımcı olmak için video sohbet, anlık mesajlaşma ve yorumlar sunar. Bir başka kullanışlı özellik ise canlı video yayınıdır. Canlı yayına geçerek şirketin önemli güncellemelerini tartışın ve takım üyelerinizin herhangi bir konumdan yayını izlemesini sağlayın!
Çalışma Alanı'ndaki Bilgi Kütüphanesi, çalışan el kitapları, temel süreçler ve tasarım temaları gibi statik bilgiler için çok önemli bir kaynaktır.
Workplace, otomatik çeviri özellikleri sayesinde küresel takımlar için bir nimettir. 90'dan fazla dilde çeviri desteği sunarak, çalışanlarınızın geçmişleri ne olursa olsun bir araya gelmelerini sağlar.
İşyerinin en iyi özellikleri
- Facebook benzeri, yapay zeka destekli besleme
- Düzinelerce uygulama ile entegre
- 90'dan fazla dili otomatik olarak çevirir
- Erişilebilir Bilgi Kütüphanesi
- Canlı video yayını
İşyerindeki sınırlar
- Haber akışı bazı kullanıcıların dikkatini dağıtabilir
- Güçlü bir intranet çözümü için daha fazla analiz seçeneğinden yararlanabilirsiniz
İş yeri fiyatlandırması
- Kullanıcı başına aylık 4 $'dan başlayan fiyatlarla
İş yeri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4/5 (1.700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (1.200'den fazla yorum)
8. Happeo
Google Çalışma Alanı Entegrasyonu için En İyisi
Happeo, birçok hibrit ve uzaktan çalışan takım için vazgeçilmez intranet yazılımıdır. Özelleştirilebilir ana sayfa ve dinamik bileşenler ile görsel olarak çekici bir dijital çalışma alanı oluşturmanıza olanak tanır.
Ancak platform göründüğünden çok daha fazlasını sunuyor! En üst düzeyde iletişimi kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan tüm araçlar elinizin altında.
Çalışanlarınızı etiketleyerek veya özel kanallar oluşturarak mesajları doğru kişilere iletebilirsiniz. Birisi gönderinizi okuduğunda onay alırsınız; kaçıranlara yeniden gönderebilirsiniz.
Happeo ile iletişim tek yönlü bir yol değildir. Takım üyeleriniz duyurularınıza ve haberlerinize yanıt verebilir, yorum bırakabilir, emoji ve GIF ekleyebilir! Aracın güçlü analitik özelliklerini kullanarak içeriğinizin nasıl algılandığını görün ve en çok katkı sağlayanları izleyin.
Happeo, Google Çalışma Alanı ve Microsoft 365 ile tam entegrasyon sağlayarak, bu ekosistemler içindeki takımların iletişimini merkezileştirir. ?
Happeo'nun en iyi özellikleri
- Hedeflenen çalışan iletişimi
- Gönderi izleme
- Ayrıntılı erişim kontrolleri
- Google Çalışma Alanı ve Microsoft 365 entegrasyonları
- İçerik analizi
Happeo sınırlamaları
- Henüz yayınları planlama seçeneği yoktur
- Grafik tasarımcı olmadan platformu ayarlamak zor olabilir
Happeo fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Happeo puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (130+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (130+ yorum)
9. Staffbase
Mobil Çalışan Deneyimi için En İyisi
Staffbase (Bananatag ile birleşerek kuruldu), meslektaşlarınızla işbirliği yapmak için mobil öncelikli bir platform. İletişim planlamak, koordine etmek ve yayınlamak ve içerik yolculuklarını haritalamak için kullanın! ?️
Staffbase, özel intranet deneyimleri sunar. İlgi alanlarına göre topluluklar oluşturabilir ve belirli içeriğe kimlerin erişebileceğini ve okuyabileceğini özelleştirebilirsiniz! Happeo gibi, Staffbase de alıcılar tarafından gözden kaçan mesajları yeniden göndermenize olanak tanır.
AI destekli mesajlaşma özelliği, takım üyeleriniz için mükemmel gramer ve imla ile daha ilgi çekici içerikler oluşturmanıza yardımcı olur. İletişimi canlandırmak ve geri bildirim almak mı istiyorsunuz? Staffbase, anketler, formlar ve yorumlar gibi özelliklerle size destek olur.
Staffbase, 110'dan fazla dilde otomatik çeviri desteği sunarak, dünyanın her yerinden takım üyelerinin topluluğunuza katkıda bulunmasına ve gelişmesine yardımcı olmasını sağlar. ?
Staffbase'in en iyi özellikleri
- AI destekli yazma
- Ölçeklenebilir platform
- İçerik planlamasını destekler
- 110'den fazla dili otomatik olarak çevirir
Staffbase sınırlamaları
- Outlook eklentisi bazen hatalı çalışabilir
- Kullanılmayan şablonları veya eski çalışanları silmek zor
Staffbase fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Staffbase puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (180+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (60'tan fazla yorum)
10. Jive
Etkileşimli Kurumsal Topluluklar için En İyisi
Jive, yenilikçi işbirliği araçlarıyla çalışan bağlılığını artıran bir uzmandır. Temel özelliklerinden biri, takım üyelerinizin becerilerini, faizlerini ve sorumluluklarını algılayarak zamanında özelleştirilmiş içerik sunan bir makine öğrenimi teknolojisi olan PeopleGraph'tır. ⌛
Jive, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya veya eşler arası olsun, mesajlaşma stilinize uyum sağlar. Çalışanlarınızın fikirlerini paylaşmasına ve hatta blog yazmasına izin vererek bağlılık düzeylerini artırın! ?
Dosya paylaşımı, anketler, işbirliği alanları, akıllı öneriler ve fikir üretme modülleri gibi seçenekler, takımlar arasında kavram ve fikirlerin sorunsuz bir şekilde akışını sağlar.
Teşekkür mesajlarıyla özelleştirilmiş ödüller ve meslektaş rozetleri ile iş arkadaşlarınızı tebrik edin. ?
Bu platform, görev atama, sonuçları izleme ve rapor oluşturma gibi hafif proje yönetimi özelliklerine sahiptir.
Jive'ın en iyi özellikleri
- Takım arkadaşlarınız için kişiselleştirilmiş içerik
- Hiyerarşik iletişim yapılarını destekler
- Tartışmaları ve fikir paylaşımını teşvik eder
- Temel takım yönetimi araçları
Jive sınırlamaları
- Veri işleme daha iyi olabilir
- Yönetici paneli güncellemeleri hemen görünmeyebilir
Jive fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Jive puanları ve yorumları
- G2: 3,8/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4/5 (40'tan fazla yorum)
Sosyal intranet yazılımıyla iç iletişimi bir güce dönüştürün
Çalışanlarınızın iletişim becerilerini geliştirerek onların yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanırsanız, onlar şirketinizin gerçek marka elçileri haline gelebilir. Bahsettiğimiz intranet çözümleri, güvenilir takım ilişkileri kurmanıza ve başarınızı yeni zirvelere taşımanıza yardımcı olacak! ✈️
Ücretsiz bir ClickUp Çalışma Alanı oluşturun ve dijital iş yerinizi desteklemek için görev yönetimi araçlarından yararlanın!