Confluence ve Teams: Hangi iş işbirliği aracı en iyisi?

İş dünyasında verimlilik her şeydir. Ancak e-postalar, sohbetler ve toplantılar arasında iş yerinin sizden beklediği her şeyi yönetmek zor olabilir.

Zamanınızı e-postalar ve elektronik tablolarla boşa harcamak yerine, akıllı takım işbirliği araçlarını kullanarak daha kısa sürede daha fazlasını yapın. Bu araçlar, takımınızın iletişimini, iş yükünü, stratejilerini ve daha fazlasını yönetir. ⚒️

Bir işbirliği aracı arıyorsanız, muhtemelen Atlassian Confluence ve Microsoft Teams ile karşılaşmışsınızdır. Peki, hangisi en iyisi?

Endişelenmeyin, en iyi seçeneği belirlemenize yardımcı olmak için her iki platformu da araştırdık.

Bu kılavuzda, Confluence ile Teams'i karşılaştıracağız, her bir aracın en iyi performans gösterdiği alanları açıklayacağız ve Confluence ile Teams'i geride bırakan, pek de gizli olmayan üçüncü bir seçeneği paylaşacağız. 🤩

Confluence nedir?

Atlassian aracılığıyla

Atlassian Confluence, bir proje işbirliği aracını bir bilgi yönetimi platformuyla birleştirdiğinizde elde ettiğiniz sonuçtur.

Bilgi yönetimi, iç wiki yazılımı gibi çalışır ve tüm kurumsal bilgilerinizi takımınızın e-posta gelen kutularından çıkarıp yapılandırılmış belgelere aktarır.

Örneğin, Steve 25 yıldır şirkette çalışıyor ve işten ayrılıyor. Steve çok bilgili olduğu için bu durum sizi zor durumda bırakabilir. Steve'in bilgilerini Confluence'a aktarmanız gerekir. Platform, bilgileri kaydeder ve paylaşılabilir hale getirir, böylece tüm takım üyeleri bu bilgilere erişebilir. 🧠

İşbirliği açısından Confluence, takımları bir araya getirerek her konuda, her yerden işbirliği yapmalarını sağlar. Yorumlar bırakın, takım üyelerinden bahsedin ve hatta gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleme yapın.

Confluence özellikleri

Atlassian Confluence'ın en iyi özelliği, hem yüz yüze hem de uzaktan çalışan takımlar için uygun olmasıdır. Platformu denedikten sonra, bu özelliklerin yoğun çalışan profesyoneller için en cazip özellikler olduğunu düşünüyoruz. 🙌

1. Bilgi yönetimi

Silo haline getirilmiş bilgiler eyleme geçirilemez. Confluence, tüm bilgilerinizi tek bir yerde düzenler. Proje planlarını, durum güncellemelerini ve bilgilendirici içeriği tek bir depoda birleştirir.

SOP'leri ve kılavuzları aramak için farklı platformlar arasında geçiş yapmak yerine, Confluence'da her şey parmaklarınızın ucunda.

Atlassian aracılığıyla

Confluence, sağlam bir bilgi tabanı içerir. Gelişmiş arama fonksiyonu ve etiketleri, ihtiyacınız olan bilgileri bulmanızı çok kolaylaştırır.

İzinler, yalnızca premium planlarda bulunan bir özelliktir, ancak hassas bilgileri gizli tutmak için birden fazla erişim düzeyi ayarlamanıza olanak tanır.

Yöneticiyseniz, Confluence analizlerini inceleyerek takımınızın görevlerini, iş yükünü ve bilgi tabanı istatistiklerini görebilirsiniz. SOP oluşturmak için uğraştıysanız, analizlerinizi inceleyerek çalışanlarınızın SOP'yi gerçekten okuduğunu kontrol edin.

Confluence içerik hiyerarşisi, sistemdeki bilgileri anlamayı kolaylaştırır ve eğitim gerektirmez. Bununla birlikte, takıldığınız bir nokta olursa Atlassian University'ye kaydolun.

Bu ücretsiz kaynak, hem yöneticiler hem de günlük kullanıcılar için mükemmeldir. Confluence'tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi öğretecek, isteğe bağlı bir öğrenme platformudur.

Topluluk forumlarından bilgi bankasına ve müşteri desteğine kadar çok sayıda destek seçeneği de mevcuttur.

2. Entegrasyonlar

Atlassian Marketplace'te 3.000'den fazla entegrasyon mevcuttur, bu da tüm sistemlerinizi tek bir gösterge panelinde birleştirmeyi çocuk oyuncağı haline getirir.

İşte Confluence'ın en sevdiğimiz entegrasyonlarından bazıları:

Jira

Trello

Slack

Figma

Dropbox

Confluence Bulut

Google Drive

Eğlenceli bir sürpriz olarak, Confidence ayrıca Microsoft Teams için bir entegrasyon da sunar.

3. Sayfalar

Confluence sayfaları Google Dokümanlar gibi çalışır. Takımınız bir sayfada içerik oluşturur ve gerçek zamanlı olarak birlikte çalışır. Google Dokümanlar gibi, Sayfalar da sürüm geçmişini ve değişiklikleri izleme özelliğini içerir, böylece istediğiniz zaman geri dönüp önceki bir sürüme geri dönebilirsiniz.

Sayfalar, tipik metin tabanlı yorumlara izin verir, ancak biraz daha canlılık katmak istiyorsanız, birkaç eğlenceli GIF veya emoji ekleyin. Ayrıca, takımınızı etiketleyerek sayfanın belirli alanlarına dikkatlerini çekebilirsiniz. ✨

Toplantı planlamanız mı gerekiyor? Confluence, takım takvimleriyle entegre olduğundan herkesin uygunluk durumunu tek bir yerden görebilirsiniz. Microsoft Teams uygulaması gibi yerel bir video mesajlaşma fonksiyonu içermez, bu nedenle Confluence ile entegre etmek için video yazılımınızı kurmanız gerekir.

Not: Confluence, hareket halindeyken işbirliği yapmak için iPhone ve Android için mobil uygulamalara da sahiptir.

4. Beyaz Tahtalar

Atlassian aracılığıyla

Confluence'ın beyaz tahta özelliği, uzaktaki takımlar için mükemmeldir. Bu dijital beyaz tahta sürümü, beyin fırtınası yapmak ve takımınızın harika fikirlerini görselleştirmek için idealdir. 💡

Confluence beyaz tahtaları, tipik beyaz tahtalar gibi sanal yapışkan notlarla birlikte gelir, ancak oylama anketleri ve zamanlayıcılar da içerir. Akıllı bağlantı özelliğini kullanarak diğer Sayfalar veya web sitelerinden içerik ekleyerek daha fazla bağlam sağlayın.

Not: Yazılım geliştirme alanında çalışıyorsanız, Confluence beyaz tahtalarını sadece birkaç tıklamayla Jira'ya dönüştürebilirsiniz.

5. Şablonlar

Daha da fazla zaman kazanmak mı istiyorsunuz? Confluence, sınırlı sayıda Sayfa şablonu ile birlikte gelir. Bu şablonları stratejik planlama, iletişim planları ve hatta e-posta damla kampanyaları için kullanın.

Bu şablonlar tablolar, biçimlendirme, resimler ve hatta kodlarla birlikte gelir. Bu şablonları yararlı bir başlangıç noktası olarak düşünün ve istediğiniz içerikle özelleştirin.

Confluence topluluğunun üyeleri şablonlar gönderir, bu nedenle şablonların sayısı zamanla artacaktır. Yeni şablonları kaçırmayın! 👀

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 1 ila 100 kullanıcı için aylık 5,75 ABD doları

Premium: 1 ila 100 kullanıcı için aylık 11 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Teams nedir?

Microsoft aracılığıyla

Microsoft Teams, pandemi sırasında gerçek anlamda kanatlarını açan Microsoft'un işbirliği platformudur.

Teams tamamen çevrimiçi bir işbirliği aracıdır, Confluence ise aynı zamanda bir bilgi tabanı platformudur. Microsoft Teams, Confluence kadar zengin özelliklere sahip değildir, ancak özellikle takımınızın çok sayıda toplantısı varsa yine de iyi bir seçenektir.

MS Teams, dosya paylaşımını ve düzenlemeyi gerçek zamanlı olarak sağlar. Şirketinizin içindeki ve dışındaki kişilerle işbirliği yapın ve farklı proje takım üyeleriyle paylaşılan kanallar oluşturun.

Teams tamamen bulutta çalışır, böylece dosya paylaşımı ve her yerden işbirliği yapabilirsiniz. Platformda yerleşik erişim yönetimi özelliği sayesinde, kimlerin neyi görebileceğini tamamen kontrol edebilirsiniz.

Teams'in harika yanı, bir belge, Teams kanalı, toplantı veya sohbet içinde işbirliği yapabilmenizdir. Belgenizin bağlantısını alın ve üzerinde çalışmak istediğiniz yere yapıştırın. Harika, değil mi? 🤩

Teams özellikleri

Confluence ile Teams'i karşılaştırırken, iki platformun farklı amaçlara sahip olduğunu bilmek önemlidir. Microsoft Teams'in özellikleri, bilgi yönetimi yerine iletişim ve işbirliğine daha fazla odaklanmıştır. İşte favori Teams özelliklerimiz.

1. Tanışın

Confluence'dan farklı olarak, Teams'de 1.000 kişiye kadar katılımcıyla takım toplantıları düzenleyebilirsiniz. Microsoft ürünü olduğu için, PowerPoint Live veya Microsoft Beyaz Tahta gibi diğer Microsoft araçlarıyla toplantıları zenginleştirebilirsiniz.

Toplantı notları almaktan bıktınız mı? Meet, yapay zeka tarafından oluşturulan toplantı notları ile birlikte gelir. Doğruluğunu iki kez kontrol ederiz, ancak bu yine de çok zaman kazandırabilir.

Microsoft Teams ayrıca grup araması, arama aktarımı ve sesli posta özellikleriyle birlikte gelir. Bu özellik, işiniz telefonla çok fazla sohbet etmeye dayalıysa veya konuşkan bir müşterinin kişisel telefon numaranızı bilmesini istemiyorsanız idealdir. 📞

2. Sohbetler

Microsoft Teams'de sohbetler

Birinin dikkatini çekmeniz mi gerekiyor? Bir sohbet konusu başlatın, kişiyi etiketleyin, gerisini Teams bildirimleri halletsin. Sohbetler ayrıca tek tıklamayla 35 dile çeviri, sesli mesajlaşma ve önerilen yanıtlar özellikleriyle birlikte gelir.

Ayrıca, grup sohbeti içinde gerçek zamanlı olarak iş üzerinde birlikte çalışmanıza olanak tanıyan Microsoft Loop özelliğini de çok seviyoruz. Bu özellik, büyük belgeler için ideal değildir. Ancak, bir tabloyu PowerPoint sunumuna eklemeden önce birinin hızlıca gözden geçirmesini istiyorsanız çok kullanışlıdır. 📊

3. Entegrasyonlar

Microsoft, entegrasyonlarına "uygulamalar" adını verir. Bu uygulamalarla, halihazırda kullandığınız diğer çözümlerin işlevlerini ekleyerek Teams'i özelleştirebilirsiniz. Bu, neredeyse tüm iş akışlarınızda otomasyonu benimsemenizi mümkün kılar.

Teams uygulamalarını şunlar için öneririz:

Figma

Trello

ClickUp

Zapier

Adobe Creative Cloud

Zendesk

Teams, doğal olarak diğer Microsoft ürünleriyle entegre olur. Zaten bir Microsoft hayranıysanız, Microsoft ürünlerinin birbirleriyle ne kadar iyi çalıştığı nedeniyle bu seçenek mantıklıdır.

Not: Microsoft Teams'i tercih ediyorsanız, Confluence için bir uygulaması da mevcuttur.

Teams fiyatlandırması

Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 $, yıllık ödeme

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $, yıllık ödeme

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 ABD doları, yıllık ödeme

Confluence ve Teams: Özelliklerin Karşılaştırması

Confluence ve Teams arasındaki karşılaştırmada kim galip geliyor? 🏆

Her zamanki gibi, "doğru" cevap işinizin nasıl işlediğine ve ne aradığınıza bağlıdır. Confluence ve Teams'in birbirleriyle karşılaştırması aşağıda verilmiştir.

1. İşbirliği

Confluence ve Teams, her ikisi de işbirliği platformlarıdır, ancak işbirliğini farklı şekillerde kolaylaştırırlar.

Örneğin, Microsoft Loop, patronunuza küçük işleri iletmek için harika bir özelliktir. Ancak Confluence'ın beyaz tahtaları, uzaktan beyin fırtınası yapmak için kullanışlıdır.

En büyük farklardan biri, Teams'in video konferans seçenekleridir. Bu seçenek, Confluence'ın doğrudan veya etkili bir şekilde sunmadığı video konferans özelliğini işbirliği platformunuza getirir.

Metin tabanlı bir uzaktan çalışma ekibiniz varsa Confluence'ı tercih edin. Ancak video veya telefon görüşmelerini tercih ediyorsanız Teams'i tercih edin.

Kazanan: Video görüşmeler için Teams; metin tabanlı işbirliği için Confluence

2. Şablonlar

Teams bazı şablonlar sunar, ancak çeşitliliği sınırlıdır. Aslında bunlar gerçek şablonlar değildir. Daha çok, sık sık grup veya takım oluşturuyorsanız zaman kazandıran "kaydedilmiş ayarlar" gibidir.

Confluence ise, giderek büyüyen bir özelleştirilebilir şablon kitaplığına sahiptir. Hazır şablonlar sizin için önemliyse, Confluence daha iyi bir seçimdir.

Kazanan: Confluence

3. Entegrasyonlar

Hem Confluence hem de Teams yüzlerce entegrasyonla birlikte gelir. Bu, aslında kuruluşunuzun mevcut yapılandırmasına bağlıdır.

Tamamen Microsoft şirketiyseniz, Teams daha mantıklı bir seçimdir çünkü Microsoft ekosisteminde zaten iyi çalışmaktadır.

Ancak Jira'yı çok kullanıyorsanız, Atlassian ürünleriyle entegre olduğu için Confluence daha iyi bir seçimdir.

Kazanan: Microsoft kullanıyorsanız Teams; Jira kullanıyorsanız Confluence

4. Bilgi yönetimi

Confluence'ın en büyük avantajı, bilgi yönetimi ve işbirliği araçlarını bir araya getirmesidir.

Microsoft Teams bunu sunmuyor. Microsoft ürün paketinde bir bilgi bankası elde etmek için Microsoft SharePoint gibi bir şey kullanmanız gerekir.

İşbirliğinizin ve bilgi tabanınızın aynı platformda olması önemliyse Confluence'ı tercih edin.

Kazanan: Confluence

Reddit'te Confluence ve Microsoft Teams karşılaştırması

Confluence ve Teams'i derinlemesine inceleyerek bu platformlar arasındaki en önemli farkları belirledik.

Reddit'e göre, Teams wiki özelliği bilgi paylaşımı için kullanımı zordur:

"Departmanım Teams'teki Wiki'de adım adım 'nasıl yapılır' kılavuzu hazırlıyordu (bu birkaç hafta sürdü) ve Wiki'nin gerçekten berbat olduğunu fark ettik. Hatalıydı, yüklediğimiz fotoğrafları siliyordu vb."

Farklı bir Reddit gönderisinde, her iki platformun da kullanıcısı olan bir kişi, Confluence'ın işbirliği için daha iyi bir seçim olduğunu belirtti:

"İkisini de kullandım. Confluence, işbirliği için çok daha iyi."

Kullanıcılar açıkça Confluence'ı tercih etse de, bazıları tercihlerinin önemli olmadığını çünkü "şirket politikası 'Her şey Teams'te olmalı'" olduğunu belirtiyor

Üst yönetimi veya BT ekibini farklı platformlara izin vermeye ikna etmek zordur. Microsoft kuruluşunda çalışıyorsanız, lisans veya güvenlik nedenleriyle, isteseniz de istemeseniz de Teams'i kullanmak zorunda kalabilirsiniz. 🤷🏽

Confluence ile SharePoint'i karşılaştırın!

ClickUp ile tanışın: Confluence ve Teams'e en iyi alternatif

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'taki 15'ten fazla görünümü inceleyin

Confluence ve Teams'in kesinlikle kendine özgü avantajları var. Ancak tek bir sorun var: Görev yönetimini tek bir merkezi konumda birleştirmiyorlar.

Elbette, uygulamalar ve entegrasyonlar bu konuda size yardımcı olabilir. Ancak, işlerinizi halletmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren bir sisteme sahip olabilecekken neden bir şeyler bir araya getirmeye çalışasınız ki?

ClickUp, tüm işlerinizi tek bir yerde bir araya getiren, dünyanın en favori işbirliği çözümüdür. Fonksiyonelliği o kadar iyidir ki, verimlilik düşkünü profesyonelleri sevinçten zıplatır. 🤸

Gerçek zamanlı, sorunsuz işbirliği

ClickUp Belgeleri, içerik, proje planları ve hatta bilgi saklama için wiki'ler oluşturma olanağı sunar. (Confluence, kim?)

ClickUp Belgeleri, zengin biçimlendirme ve eğik çizgi komutlarının daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlar

İçerik ekleyin, tablolar ekleyin ve belgenizin biçimini özelleştirerek işbirliğini teşvik eden, dikkat çekici ve yararlı bilgiler oluşturun.

Tüm ClickUp Belgeleri, takımınızla gerçek zamanlı düzenleme yapmanıza olanak tanır. Tek bir tıklama ile metinleri veya yorumları görevlere dönüştürün; burada çift girdi yapmaya gerek yoktur.

Tek bir platformda takımınızla sohbet edin

ClickUp Sohbet görünümü ile tüm güncellemeleriniz, bağlantılarınız ve iletişimleriniz tek bir yerde gerçekleşir. Kişileri etiketleyerek eylem öğeleri atayın veya sohbetlere bağlam eklemek için videolar, sayfalar veya e-tablolar ekleyin. 👋

ClickUp'ın Sohbet görünümüyle güncellemeleri, bağlantıları ve tepkileri kolayca paylaşın ve önemli konuşmaları birleştirin

Sohbetleri biçimlendirmek için zengin düzenleme özelliğini de çok seviyoruz. Mesajlarınızı gerçekten öne çıkarmak için kod blokları, madde işaretleri ve afişler ekleyin.

Beyin fırtınası ile yapılacaklar arasındaki boşluğu doldurun

ClickUp Beyaz Tahtaları, uzaktan işbirliğini çocuk oyuncağına çevirir. Devasa Beyaz Tahta şablon kütüphanemiz sayesinde son derece görsel ve tamamen özelleştirilebilirler. Bizimkilerden birini çalın (bizim için sorun değil) veya kendi şablonunuzu oluşturun.

Sanal Beyaz Tahtalar ile müşterilerinizle veya şirket içi takımlarınızla daha etkili bir şekilde işbirliği yapın ve yenilikçiliği teşvik edin

Beyaz Tahtaları kullanarak takımınızla yüz yüze veya uzaktan beyin fırtınası yapın. Fikirleri görevlere dönüştürün ve tek bir tıklamayla takımınıza atayın. Bu, büyük planlarınızı daha az uğraşarak hayata geçirmenin en iyi yoludur.

ClickUp ile Görevleri ve Belge Yönetimini Birleştirin

ClickUp, bir işbirliği aracından çok daha fazlasıdır. Platform, proje yönetimi yazılımı, işbirliği aracı ve şablon deposu olarak eşit parçalardan oluşur. Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan ile bugün başlayın!