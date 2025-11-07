Microsoft Teams Toplantıları için En İyi AI Not Alma Araçları

Toplantılar harikadır — tabii söylenen her şeyi hatırlamanız gerekmedikçe. Notlar alırken, yapılacak ögeleri izlerken ve aynı zamanda dikkatinizi de vermeye çalışırken bu oldukça zor bir iştir.

Ekibiniz Microsoft Teams'i yoğun olarak kullanıyorsa, işinizi kolaylaştıracak bir AI not alma aracına ihtiyacınız var.

En iyi AI not alma araçları, kayıt yapar, transkripsiyon oluşturur, özetler ve hatta görevler oluşturur; böylece siz odaklanmaya devam ederken, ayrıntılarla onlar ilgilenir.

Bu blog yazısında, toplantı notlarınızı kaotik bir halden düzenli bir hale dönüştürecek en iyi Microsoft Teams AI not alma araçlarını ele alacağız. 🎯

Bu arada, bu videoda en iyi seçeneklerden bazılarını inceleyebilirsiniz:

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte Microsoft Teams toplantıları için en iyi AI not alma araçlarına ilişkin önerilerimiz: ClickUp (AI destekli toplantı verimliliği için en iyisi) Microsoft Teams Copilot (AI destekli toplantı içgörüleri ve analizleri için en iyisi) Fireflies.ai (Özelleştirilebilir izleyiciler ve zaman damgalı önemli noktalar için en iyisi) Otter.ai (Arama yapılabilir transkripsiyonlar ve AI tarafından oluşturulan takip notları için en iyisi) Tactiq’in AI Not Alma Aracı (Etiketleme ve ekran görüntüsü alma özellikli gerçek zamanlı transkripsiyon için en iyisi) tl;dv (CRM entegrasyonlu toplantı özetleri ve ş Akışı otomasyonu için en iyisi) Supernormal (Anahtar bilgileri çıkarmak ve toplantı ile ilgili sorguları yanıtlamak için en iyisi) Krisp AI Meeting Assistant (Eylem ögelerini ve yapılandırılmış toplantı şablonlarını tespit etmek için en iyisi) Huddles. uygulama (Transkripsiyonlarda gürültü bastırma ve ses netliği açısından en iyisi) Bluedot’un AI Destekli Not Alma Aracı (Sektöre özgü doğrulukla bot içermeyen arka plan transkripsiyonu için en iyisi)

Microsoft Teams için AI not alma araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?

Bir AI not alma aracı, zamandan tasarruf etmenizi, doğruluğu artırmanızı ve toplantı verimliliğini yükseltmenizi sağlayabilir. Ancak, tüm araçlar aynı özellikleri sunmaz. Microsoft Teams için bir araç seçerken, ihtiyaçlarınızı karşıladığından emin olmak için aşağıdaki anahtar özellikleri göz önünde bulundurun. 💁

Sorunsuz entegrasyon: Manuel kurulum veya üçüncü taraf çözümlerine gerek kalmadan Microsoft Teams içinde yerel olarak çalışır

Gerçek zamanlı transkripsiyon: Gürültülü ortamlarda veya hızlı ilerleyen tartışmalarda bile konuşmaları yüksek hassasiyetle yakalar

Konuşmacı tanımlama: Katılımcıları birbirinden ayırarak yapılandırılmış ve okunabilir notlar oluşturur

Eylem ögelerinin çıkarılması: Anahtar görevleri, kararları ve takip işlemlerini belirleyerek manuel inceleme ihtiyacını azaltır

Özetleme özellikleri: İlgili önemli noktaları içeren, AI destekli ve özlü toplantı özetleri oluşturur

Özelleştirilebilir biçimlendirme: Kullanıcıların özetleri, takım akışlarına ve raporlama ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirmelerine olanak tanır

Çok dilli destek: Küresel takımlar için toplantıları birden fazla dilde transkribe eder

Gelişmiş arama ve etiketleme: Belirli konuları, anahtar kelimeleri veya önemli anları hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar

🧠 Eğlenceli Bilgi: Bir stenograf, bizim gibi yazmaz. Tek bir vuruşla kelimeleri veya cümleleri yazan stenotip adı verilen özel bir stenografi makinesi kullanırlar. Bu sayede hızlı konuşmalara ayak uydurabilirler ve bu da onları gerçek zamanlı transkripsiyon yapay zekasının insan sürümü haline getirir.

Microsoft Teams için En İyi 10 AI Not Alma Aracı

Piyasada çok sayıda seçenek olması nedeniyle doğru AI not alma aracını seçmek zor olabilir. İşinizi kolaylaştırmak için, doğruluğu, sorunsuz entegrasyonları ve verimlilik avantajlarıyla öne çıkan on adet Microsoft Teams AI not alma aracını içeren bir liste hazırladık.

Hadi başlayalım! 💪

1. ClickUp (AI destekli toplantı verimliliği için en iyisi)

Günümüzün iş şekli bozuk.

Projeler, bilgiler ve konuşmalar birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda ve bu da takımların işlerini yavaşlatıyor. ClickUp, projeleri, bilgileri ve konuşmayı tek bir yerde birleştiren "iş için her şeyi içeren uygulama" ile bu sorunu çözüyor. Tüm bunlar, daha hızlı ve daha akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile destekleniyor.

Hepimiz biliyoruz ki toplantılar, sihrin (ve çılgınlığın) yaşandığı yerlerdir. İşte bu yüzden ClickUp Toplantılar, tartışmaların yapılandırılmış, verimli ve en önemlisi eyleme geçirilebilir olmasını sağlar.

ClickUp, Microsoft Teams dahil tüm video konferans platformlarında yapay zeka destekli not alma, toplantı düzenleme, ortak belgeler ve görev izlemesini tek bir yerde merkezileştirir.

İşte bu özellikleri nasıl kullanabileceğiniz. 💁

ClickUp AI Notetaker

ClickUp'ın AI Not Defteri'ni deneyin ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak konuşmacıların açıkça etiketlendiği otomatik toplantı transkriptlerine sahip olun

Toplantı yeni bitti ve sayfanız okunaksız karalamalarla mı dolu? Endişelenmeyin; ClickUp AI Notetaker yanınızda.

Not alma aracı, toplantılarınızı gerçek zamanlı olarak otomatik olarak kaydeder, transkripsiyonunu oluşturur ve özetler; anahtar çıkarımları, teslim edilecekleri ve kararları ortaya çıkarır. Artık gözleriniz yaşarana kadar önemli bilgileri bulmak için sayfa sayfa metinleri taramanıza gerek yok.

En iyi yanı ne mi? Toplantılar için tasarlanan bu AI aracı, tartışma konularını sorunsuz bir şekilde ClickUp görevlerine dönüştürerek, takip işlemlerini zahmetsiz hale getirir. Daha sonra bir konuyu tekrar gözden geçirmeniz gerektiğinde, AI aracına doğal dilde sormanız yeterlidir; araç, bilgileri saniyeler içinde size sunar!

Örneğin, bir teknoloji şirketindeki pazarlama takımının Microsoft Teams'de haftalık kampanya planlama toplantısı düzenlediğini varsayalım.

ClickUp'ın not alma aracıyla toplantı özetlenir ve lansman zaman çizelgeleri, içerik çıktıları ve reklam harcaması tahsisleri gibi anahtar güncellemeler yakalanır. Bu noktaları görevlere dönüştürür, taslakları içerik yazarlarına ve tasarım taleplerini tasarımcılara atar.

ClickUp Brain

ClickUp Brain ile toplantı transkriptlerinden anında yanıtlar alın ve hızlı özetler oluşturun

ClickUp Brain ile bilgi bulmak artık çok kolay. Sayfalarca toplantı notlarını taramak yerine, basitçe "*Müşteri geçen ay ne tür geri bildirimde bulundu?" diye sorabilir ve anında yanıt alabilirsiniz.

Örneğin, geçmiş görüşmeleri inceleyen bir kampanya stratejisti, "Müşteri hangi mesaj yönünü tercih etti?" diye sorarak müşteri tercihlerini anında öğrenebilir. Bu, her sunum, reklam konsepti veya içerik stratejisinin anahtar ayrıntıları kaçırmadan müşteri beklentileriyle uyumlu olmasını sağlar.

ClickUp Belgeler

ClickUp Belge ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve birlikte düzenleyin

Artık toplantılarınız zahmetsizce belgeleniyor, peki tüm bu notlar nerede saklanıyor?

ClickUp Docs, toplantı notlarından proje yol haritalarına, yapılacak listeye ve şirket wiki sayfalarına kadar her şeyi düzenlemek, paylaşmak ve üzerinde işbirliği yapmak için merkezi bir platformdur.

Zengin biçimlendirme özelliklerini kullanarak belgelerinizi istediğiniz şekilde yapılandırabilir, aynı zamanda multimedya, grafikler, etiketler, bağlantılar ve tablolarla daha ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Ayrıca, entegre Brain özelliği sayesinde notların netliğini artırabilir ve belirli üsluplara uyacak şekilde düzenleyebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Fikirlerinizi genişletin: Düşüncelerinizi geliştirmek ve iyileştirmek için "İçerikyi genişlet" veya "Yazmaya devam et" gibi AI destekli komutları kullanın

Rutin görevleri otomatikleştirin: Hazır veya özelleştirilebilir Hazır veya özelleştirilebilir ClickUp Otomasyonlarını kullanarak, tekrarlayan eylemleri yönetmek için tetikleyiciler ve koşullar belirleyin

Ekran kayıtlarını yakalayın ve transkripsiyonunu oluşturun: ClickUp Clips ile ekranınızı kaydedin ve toplantı notlarında kolayca başvurabilmek için yapay zeka destekli transkripsiyonlar oluşturun ClickUp Clips ile ekranınızı kaydedin ve toplantı notlarında kolayca başvurabilmek için yapay zeka destekli transkripsiyonlar oluşturun

Toplantı notlarını Chat ile senkronize edin: ClickUp Brain'i kullanarak konu başlıklarını özetleyin ve anahtar eylem ögelerini doğrudan ClickUp Brain'i kullanarak konu başlıklarını özetleyin ve anahtar eylem ögelerini doğrudan ClickUp Chat'e göndererek herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özelleştirme özelliklerinin kurulumu zaman alır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400'den fazla yorum)

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem ögelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderiyor, ancak %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetlerde, e-postalarda veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile, tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizdeki konuşmaları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir ve böylece her şeyin eksiksiz bir şekilde ele alınmasını sağlayabilirsiniz.

2. Microsoft Teams Copilot (AI destekli toplantı içgörüleri ve analizleri için en iyisi)

Microsoft Teams Copilot aracılığıyla

Microsoft Teams Copilot, verimlilik ve işbirliğiyi artırmak için Teams dahil olmak üzere Microsoft 365 uygulamalarına entegre edilmiş, yapay zeka destekli bir asistandır. Gelişmiş dil modelleri ve Microsoft Graph verilerinden yararlanan Copilot, e-posta taslakları hazırlama, toplantıları özetleme ve içerik oluşturma gibi görevleri otomasyonla gerçekleştirir.

Copilot, sizi toplantılara hazırlar, tartışmaları yazıya döker ve geç katılanlar için anahtar noktaları özetler. Ardından, kararları özetler, yapılacaklar listesini sunar ve takip sorularını yanıtlar.

Microsoft Teams Copilot'un en iyi özellikleri

Toplantı tartışmalarına göre takip görevlerini belirleyin ve listeye alın, böylece sorumlulukları kolayca atayın

Tam transkripsiyon, canlı konuşma-metin dönüştürme veya sohbet tabanlı içgörü seçenekleriyle Copilot'un kullanılabilirliğini yapılandırın

Copilot'a hedefli sorular sorarak anlaşmazlıkları ortaya çıkarın, yanıtları analiz edin ve argümanlardaki boşlukları belirleyin

Sözlü tartışmaları ve sohbet mesajlarını bir araya getirerek tüm içeriği tek bir yerde sunun

Microsoft Teams Copilot sınırlamaları

Not alma özelliği için belirli Microsoft 365 planlarına ihtiyacınız vardır, bu da ek maliyetlere yol açar

Uçtan uca şifrelenmiş toplantılarda kullanılamaz, bu da hassas ancak önemli tartışmalarda kullanımını sınırlar

Microsoft Teams Copilot fiyatlandırması

Copilot özellikli Microsoft 365 İş Basic: Kullanıcı başına aylık 37,50 $

Copilot özellikli Microsoft 365 İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 44,00 $

Copilot özellikli Microsoft 365 İş Premium: Kullanıcı başına aylık 53,50 $

Microsoft Teams Copilot puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

3. Fireflies.ai (Özelleştirilebilir izleyiciler ve zaman damgalı önemli noktalar için en iyisi)

Fireflies.ai, toplantılar için geliştirilmiş bir yapay zeka not alma aracı dır. Tartışmalar, aramalar ve sanal konferanslardaki konuşmaları kaydeder, transkripsiyonunu oluşturur ve özetler. Herhangi bir kaynaktan sesli etkileşimleri yakalayarak anahtar ayrıntıları asla kaçırmamanızı sağlar.

Fiyat görüşmelerini ve rakiplerle ilgili bahsetmeleri izlemek veya bir görüşmeden anahtar bir anı paylaşmak mı istiyorsunuz? Ayrıntıları işaretlemek için özel izleyiciler kurun ve Fireflies'ın hızlı başvuru için zaman damgalı ses klipleri oluşturmasına izin verin.

Fireflies.ai'nin en iyi özellikleri

100'den fazla dilde sektör lideri hassasiyetle toplantıları kaydedin ve metne dönüştürün

Transkriptleri ve notları Slack, Salesforce, HubSpot, Trello, Asana, Notion ve daha fazlasıyla senkronize edin

AI Notetaker botunu, Chrome uzantısını veya mobil uygulamayı kullanarak canlı veya yüz yüze konuşmaları transkripsiyona dönüştürün

Geçmiş toplantıları tam cümle düzeyinde arayın ve AskFred kullanarak konuşmalardan anında yanıtlar alın

Fireflies.ai'nin sınırlamaları

Sınırlı teknik kelime dağarcığı bazen yanlışlıklara yol açar

Toplantılar sırasında Teams sohbetinde gönderilen mesajları kaydetme veya özetleme başarısızlığı

Fireflies.ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 18 $

İş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fireflies.ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Yunanlılar, her şeyi elle kaydetmek için pahalı parşömen ve papirüs gibi malzemeler kullanırlardı. Ayrıca bu kayıtları çevresel etkilerden korumak için sürekli mücadele etmek zorundaydılar.

4. Otter.ai (Aranabilir transkripsiyonlar ve AI tarafından oluşturulan takip notları için en iyisi)

Otter.ai, konuşmaları net ve aranabilir notlara dönüştürerek takımların toplantıları takip etmesine yardımcı olur. Bir AI not alma aracı olan Otter.ai, toplantılarınızı gerçek zamanlı olarak transkripsiyona dönüştürür. Toplantıdan sonra otomatik olarak hızlı bir özet oluşturur, böylece anahtar noktaları saniyeler içinde gözden geçirebilirsiniz.

Platform ayrıca konuşmacıları tanımlar ve sorumlulukları belirler, böylece manuel takip işlemlerine gerek kalmaz. Anahtar kelime algılama özelliği sayesinde, geçmiş toplantılarda belirli konuları kolayca arayabilirsiniz.

Ayrıca, yapay zeka sohbet asistanı toplantıya göre takip e-postaları veya durum güncellemeleri oluşturabilir.

Otter.ai'nin en iyi özellikleri

Uzun oturumları önemli noktalara indirgeyen 30 saniyelik özetler oluşturun

Otter AI Sohbet'i kullanarak toplantı içgörülerinden doğrudan takip e-postaları ve durum güncellemeleri oluşturun

AI Channels ile canlı diyalogları eşzamansız güncellemelerle birleştirerek projeye ivme kazandırın

Eyleme geçirilebilir öğeleri otomatik olarak ayıklayın ve dağıtın, böylece sonraki adımların net olmasını sağlayın

Otter.ai'nin sınırlamaları

Erişim, en son 25 konuşmanızla sınırlıdır ve daha eski konuşmalar arşivlenir

Ücretsiz planda her oturumdaki transkripsiyon süresi 30 dakika ile sınırlıdır

Otter.ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Otter.ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (290'dan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (90'dan fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Eski Yunanlılar not alma uygulamasının öncüleriydi ve bilgiyi belgelemenin kültürel önemini vurguluyorlardı. Felsefi düşünceleri, tarihi etkinlikleri ve bilimsel gözlemleri korumak için kişisel kayıtlarını titizlikle tutarlardı.

5. Tactiq’in AI Not Alma Aracı (Etiketleme ve ekran görüntüsü alma özellikli gerçek zamanlı transkripsiyon için en iyisi)

Tactiq aracılığıyla

Profesyoneller ve yöneticiler için tasarlanan OpenAI'nin Tactiq Note Taker uygulaması, toplantılarınızı canlı olarak transkripsiyona dönüştürerek her önemli detayın doğru bir şekilde yakalanmasını sağlar.

Microsoft Teams, Google Meet ve Zoom ile entegre olan bu uygulama, manuel not alma zahmetini ortadan kaldırır. Cümle bazında not alma yöntemini izleyen Tactiq, her ifadeyi söylendiği anda yakalar ve konuşmanın bağlamının ve nüanslarının korunmasını sağlar.

Tactiq’in AI Not Alma Aracının en iyi özellikleri

AI'yı kullanarak etkinlikler, son tarihler, tartışmalar, sonraki adımlar, notlar ve önemli noktalar dahil olmak üzere kapsamlı proje güncellemelerini otomatik olarak oluşturun

Canlı transkriptlere özel etiketler, etiketler veya yorumlar ekleyerek görevleri, kararları ve soruları işaretleyin

Önemli anları ve belirli referansları daha sonra inceleyebilmek için transkripte doğrudan ekran görüntüleri ekleyin

Tactiq’in AI Not Alma Aracının sınırları

Bazı kullanıcılar, Tactiq'in AI özelliklerinin başlangıçta kurulumu ve özelleştirilmesinin karmaşık olabileceğini bildiriyor

Tactiq, bir Chrome uzantısı olarak çalışır ve kullanımı Chrome tarayıcı kullanıcılarıyla sınırlıdır

Tactiq’in AI Not Alma Aracı fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Tactiq’in AI Not Alma Aracı puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? John Locke, yaygın olarak kullanılan kitapların kullanılabilirliğini artırmada önemli bir rol oynadı. Kullanıcıların bilgileri etkili bir şekilde kategorize etmesine ve bulmasına olanak tanıyan etkili bir indeksleme sistemi geliştirdi. Bu, günümüzde bile yapılandırılmış not almayı kolaylaştırmaktadır.

6. tl;dv (CRM entegre toplantı özetleri ve ş Akışı otomasyonu için en iyisi)

tl;dv, Microsoft Teams'i kullanan profesyoneller ve yöneticiler için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir toplantı tutanak yazılımıdır. Toplantıları kaydeder, transkripsiyonunu oluşturur ve önemli anları vurgular; ancak asıl odak noktası toplantı sonrası özetleme işlemidir.

Sorunsuz CRM entegrasyonu, yapay zeka destekli içgörüler ve özel özet biçimi ile tl;dv, takip işlemlerini, raporlamayı ve karar vermeyi zahmetsiz hale getirir. İster müşteri geri bildirimlerini çıkarmak, ister satış görüşmelerindeki itirazları izlemek, ister ürünün zayıf noktalarını belirlemek isteyin, tl;dv'nin yapay zeka ajanları hepsini halleder.

tl;dv en iyi özellikler

CRM alanlarını ilgili toplantı verileriyle otomatik olarak doldurun ve HubSpot, Salesforce ve 6.000'den fazla diğer platformda manuel girdi yapma ihtiyacını ortadan kaldırın

AI destekli uyarıları planlayarak geçmiş ve gelecekteki toplantıları belirli içgörüler için tarayın; raporlar doğrudan gelen kutunuza gönderilsin

Küresel işbirliği için toplantıları 30'dan fazla dilde transkribe edin ve özetleyin

Toplantılar arasında tutarlılığı sağlamak için yapılandırılmış şablonlar ve kılavuzlar uygulayın

tl;dv sınırlamaları

Video’da katılımcıların görünür duygularını analiz edecek ve daha derin içgörüler sağlayabilecek yerleşik bir özellik yoktur

Özel alanlar veya terimler için önemli olabilecek özel kelime dağarcığı sunmaz

tl;dv fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $

İş: Kullanıcı başına aylık 98 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

tl;dv puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? AI not alma pazarının boyutu, %18 , 9'luk bileşik yıllık büyüme oranıyla 2033 yılına kadar yaklaşık 2.545 milyon dolara ulaşacak.

7. Supernormal (Anahtar içgörüler elde etmek ve toplantı ile ilgili sorguları yanıtlamak için en iyisi)

Supernormal aracılığıyla

Microsoft Teams için yapay zeka not alma araçları listesindeki bir sonraki araç Supernormal'dir. Bu araç, Microsoft Teams ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, toplantıları transkribe eder ve önemli noktaları gerçek zamanlı olarak yakalar.

AI destekli asistanı Norma, ayrıntılı toplantı notlarını gerçek zamanlı olarak kaydeder. Geleneksel transkripsiyon araçlarının aksine, Norma toplantı sırasında veya sonrasında anahtar bilgileri çıkarır, görevleri belirler ve sorguları yanıtlar. Hatta sorunsuz bir takım deneyimi için Microsoft Teams içindeki not alma botunun adını özel olarak belirlemenize de olanak tanır.

Supernormal'ın en iyi özellikleri

Tartışmalardaki görevleri otomatik olarak tespit edin ve bunları Asana, Trello, ClickUp ve Linear içinde ilgili takım üyelerine atayın

Zaman damgası bulunan transkript bölümlerinde belirli anların konumunu hızla bulun

Satış görüşmeleri, takım toplantıları ve müşteri brifingleri gibi farklı toplantı türleri için özel şablonlarla not biçimlerini standartlaştırın

Anahtar tartışmaları özetleyen ve takımların önümüzdeki haftaya hazırlanmasına yardımcı olan özet e-postaları alın

Supernormal sınırlamalar

Kullanıcılar, aracın hazır şablonlarından elde edilen sonuçların kalitesizliğinden şikayet ediyor

Toplantıları çevrimdışı olarak transkripsiyonlamaz

Supernormal fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 18 $

İş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Supernormal puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? AI not alma araçları, doğruluğu ve bağlamı daha iyi anlamak için büyük dil modelleri (LLM) ve otomatik konuşma tanıma (ASR) gibi teknolojileri kullanır.

8. Krisp AI Toplantı Asistanı (Eylem ögelerini ve yapılandırılmış toplantı şablonlarını tespit etmek için en iyisi)

Krisp AI Toplantı Asistanı aracılığıyla

Adından da anlaşılacağı gibi Krisp, Microsoft Teams toplantıları için net transkripsiyonlar sunar. Krisp, temel not alma işlevinin yanı sıra toplantı konuşmaları içindeki yapılacak görevleri de algılar. Görevler otomatik olarak çıkarılır, kategorize edilir ve ilgili takım üyelerine atanır; böylece tüm takip işlemlerinin net ve izlenebilir olması sağlanır.

Ayrıca Krisp, toplantı notları için kullanıma hazır not alma şablonları sunarak verimliliği artırır. Bu şablonlar, anahtar tartışma noktalarını, kararları ve sonraki adımları yapılandırılmış bir biçimde düzenleyerek notların takım üyeleri arasında paylaşımını ve dağıtımını kolaylaştırır.

Krisp AI Toplantı Asistanı'nın en iyi özellikleri

Konuşmalardaki eylem noktalarını tespit edin ve bağlam değiştirmeden bunları takım üyelerine atayın

Otomasyonlu bir iş akışı için not alma ve dağıtım işlemlerini planlanmış toplantılarla ilişkilendirin

Eklentiye gerek kalmadan Microsoft Teams ve diğer toplantı platformlarıyla uyumlu çalışmanın avantajlarından yararlanın

Krisp AI Toplantı Asistanı'nın sınırlamaları

Şu anda Krisp, aynı anda yalnızca bir takvime bağlantı kurabilir

Toplantı transkripsiyonu ve not alma özellikleri şu anda yalnızca İngilizceyi desteklemektedir

Krisp AI Toplantı Asistanı fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 16 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Krisp AI Toplantı Asistanı puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (550'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Notlarınızdaki farklı bölümleri vurgulamak için renkleri kullanın. Kırmızı, önemli bilgiler, anahtar noktalar ve uyarılar için kullanılabilirken, mavi tanımları, ana kavramları ve ana fikirleri vurgulamak için kullanılabilir. Yeşil örnekler ve uygulamalar için, sarı sorular için ve mor ise kelime dağarcığı için idealdir.

9. Huddles. uygulama (Transkripsiyonlarda gürültü bastırma ve ses netliği açısından en iyisi)

Huddles, sanal toplantılarda kristal netliğinde ses sunan birinci sınıf bir gürültü engelleme ve ses geliştirme aracıdır. Klavye sesleri, köpek havlamaları veya inşaat gürültüsü gibi arka plan gürültüsünü ortadan kaldırarak toplantı özetlerinin doğru olmasını sağlar.

Birden fazla katılımcının aynı anda konuştuğu hızlı tempolu tartışmalarda, Huddles'ın Ses Netliği özelliği konuşma anlaşılırlığını artırır. Bu, konuşmacıları ayırt etmeyi ve tutarlı özetler oluşturmayı kolaylaştırır.

Huddles. uygulamasının en iyi özellikleri

Yerel ses işleme özelliği ile verilerinizi güvenli tutun ve hassas bilgilerin gizli kalmasını sağlayın

Yankı Giderme ve Akustik Yankı Giderme özelliklerini kullanarak düşük ses kalitesi sorunlarını ortadan kaldırarak yanlış yorumlamaları en aza indirin.

Yapay zeka kullanarak özlü gündemler oluşturun, tartışmalara yön verin ve takım üyelerinin önceden hazırlık yapmasını teşvik edin

Huddles. uygulamasının sınırlamaları

Uygulama, kullanıcıların takvimleriyle senkronizasyon yapmıyor

Kullanıcılar, diğer platformlarla daha iyi birlikte çalışabilirliği sağlamak için gelişmiş API bağlantılarının bulunmamasından şikayet ediyor.

Huddles. uygulaması fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 19,9 $

İş: Kullanıcı başına aylık 19,9 $

Huddles. uygulama puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? AI not alma araçlarını kullanan kuruluşlar, toplantı sonrası notları düzenlemeye harcadıkları sürede %30'a varan bir azalma gördü.

10. Bluedot’un AI Destekli Not Alma Aracı (Sektöre özgü doğrulukla bot içermeyen arka plan transkripsiyonu için en iyisi)

Bluedot, aramalarınıza botların katılmasına gerek kalmadan Microsoft Teams'de toplantı notlarını yakalar, düzenler ve paylaşır. Arka planda sessizce çalışır, tartışmaları otomatik olarak transkripsiyonlar ve özetler. Transkripsiyonlar anahtar noktaları, eylem ögelerini ve kararları vurgular, böylece takip işlemlerini kolaylaştırır.

En büyük avantajı nedir? Bluedot, teknik terimleri ve sektör jargonunu doğru bir şekilde tanır, böylece uzmanlık gerektiren konuşmalar bile net bir şekilde transkripsiyona dönüştürülür.

Bluedot’un AI destekli not alma uygulamasının en iyi özellikleri

Gizli bilgilerin güvenliği için belirli görüntüleme, düzenleme ve paylaşım izinleri belirleyin

Tüm toplantı katılımcılarının bilgilendirilmesini sağlamak için toplantı özetlerini takımlar arasında dağıtın

Toplantılar için yapay zekayı kullanın ve hızlı bir anahtar kelime araması yaparak kayıtları tekrar dinlemeden önemli toplantı notlarını bulun

Takip işlemlerini ve eylem öğelerini otomatik olarak oluşturarak takımların sonraki adımlar konusunda uyumlu kalmasını sağlayın

Bluedot’un AI destekli not alma uygulamasının sınırları

Kapsamlı CRM entegrasyonları bulunmadığından, kaydedilen aramaları liftOS gibi platformlarla senkronizasyon yeteneği sınırlıdır

Toplantı özetleri için sınırlı özelleştirme seçenekleri, müşteri etkileşimlerine ilişkin içgörüler üzerinde olumsuz etki yaratıyor

Bluedot’un AI destekli not alma aracının fiyatları

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 18 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 25 $

İş: Kullanıcı başına aylık 39 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Bluedot’un AI Destekli Not Alma Uygulaması puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🤝 Dostça hatırlatıcı: Not alma araçları yararlıdır, ancak doğruluk ve netlik açısından yapay zeka tarafından oluşturulan notlarınızı her zaman gözden geçirin, düzeltin ve kişiselleştirin.

En İyi AI Destekli Aracı Tanıyın — ClickUp

Microsoft Teams için en iyi AI not alma araçlarından bazılarını inceledik; her biri, toplantı bilgilerini nasıl yakaladığınızı, düzenlediğinizi ve bunlara göre nasıl harekete geçtiğinizi iyileştirmek için benzersiz özellikler sunuyor.

Ancak, toplantıların transkripsiyonunun ötesinde takımınızın verimliliğini artıran gelişmiş özellikler arıyorsanız, ClickUp diğerlerinden bir adım önde.

ClickUp AI Notetaker ile otomatik toplantı özetleri elde edersiniz, böylece önemli ayrıntıları kaçırma endişesi yaşamazsınız. ClickUp Docs, notlarınızı depolamak, düzenlemek ve iyileştirmek için işbirliğine dayalı bir alan sunar. ClickUp Brain ile yapay zeka bir adım daha ileri gider; bilgileri anında yazmanıza, özetlemenize ve geri getirmenize yardımcı olarak Çalışma Alanınızı gerçekten daha akıllı hale getirir.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅