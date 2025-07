Toplantı Notları için AI Nasıl Kullanılır? (Kullanım Örnekleri ve Araçlar)

Verimlilik artışı: AI not alma yazılımı sizi manuel not alma yükünden kurtarır. Sonuç olarak, AI not alıcı her ayrıntıyı yakalarken, siz özgürce beyin fırtınası yapabilir, içgörülerini paylaşabilir ve tartışmalara aktif olarak katılabilirsiniz. Bu, toplantılar sırasında genel verimlilikte artış anlamına gelir