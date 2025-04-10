Toplantı Notları için AI Nasıl Kullanılır? (Kullanım Örnekleri ve Araçlar)

Parlak fikirler uçuşurken toplantı notları almakta zorlandığınız oldu mu? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz!

İnsanlar ortalama olarak dakikada 110-150 kelime konuşur. Buna karşılık, el yazısı yazma hızları dakikada sadece 20-45 kelime civarındadır!

Stenografi uzmanı değilseniz, sürekli bir yetişme çabası içinde olursunuz. Bu mücadele sırasında, paylaşılan yeni fikirleri de kaçırırsınız, bu da kendinizi dışlanmış, kafası karışık ve bunalmış hissetmenize neden olur.

Peki, tüm bu zahmet olmadan doğru toplantı notlarını kaydetmenin bir yolu olsaydı?

İlginizi çektik mi? O halde, toplantılara katılırken not almayı akıllıca otomatikleştiren bir araç olan AI toplantı asistanı ile tanışın.

Toplantı notları için AI'yı nasıl kullanacağınız hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

Toplantı notları için AI kullanmanın avantajları

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Artık not almada AI araçlarının rolünü anladığınıza göre, AI toplantı notlarının faydalarını hızlıca gözden geçirelim:

Verimlilik artışı : AI not alma yazılımı sizi manuel not alma yükünden kurtarır. Sonuç olarak, AI not alıcı her ayrıntıyı yakalarken, siz özgürce beyin fırtınası yapabilir, içgörülerini paylaşabilir ve tartışmalara aktif olarak katılabilirsiniz. Bu, toplantılar sırasında genel verimlilikte artış anlamına gelir

Gelişmiş doğruluk ve eksiksizlik : AI destekli transkripsiyon, video konferans uygulamalarınızdaki her ses parçasını titizlikle yazılı hale getirir. Hızlı tartışmalardan teknik jargona kadar her şeyin aslına sadık bir şekilde belgelenmesiyle, AI tarafından oluşturulan notların doğruluğuna ve eksiksizliğine güvenmek daha kolay hale gelir

Geliştirilmiş işbirliği : Tüm toplantı katılımcıları aynı bilgilere erişebildiğinden, bu toplantı notları onları aynı sayfaya getirir. Bu ortak anlayış, açık, şeffaf ve net hedeflerle işbirliğine dayalı çalışmanın önünü açar

Eyleme geçirilebilir sonuçlar : Toplantı tutanakları yazılımındaki AI araçları, notlar içindeki önemli yapılacakları ve kararları otomatik olarak algılar ve vurgular. Bu eylem öğelerini en üste taşıyarak, görevleri hızlı ve verimli bir şekilde atamanızı kolaylaştırır. Ayrıca, beklentilerin, zaman çizelgelerinin vb. net olması, olumlu sonuçlar elde etmeyi kolaylaştırır

Gelişmiş karar verme : AI toplantı asistanı, toplantıdan anahtar bilgileri çıkarabilir, özetler oluşturabilir ve gelecekteki eylemler için yol haritası oluşturabilir. Bu, karar vermeyi desteklerken, aynı zamanda tekrarlayan temaları veya odak alanlarını belirlemek için bir referans noktası görevi görür

Daha keskin bilgi yönetimi : Toplantı notları, tüm toplantılarınızın kaydıdır. AI araçlarıyla, bu bilgi tabanını kolay erişim ve ileride başvurmak üzere belgeleyebilir, saklayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, bu veri rezervlerini aranabilir hale getirir, böylece geçmiş toplantılardaki bilgileri hızlı bir şekilde bulabilirsiniz

Sürekli büyüme : Toplantı notları almak için AI araçlarının popülerliği artarken, sürekli iyileştirme de garantilidir. Teknoloji doğası gereği yinelemeli olduğundan, toplantı notu alma uygulamasının her sürümü daha da geliştirilir ve ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılar. Sonuç olarak, toplantılar sırasında AI asistanından katlanarak artan bir değer bekleyebilirsiniz

Kapsayıcılığa doğru bir adım: AI toplantı notlarıyla engelleri ortadan kaldırarak farklı takımları güçlendirin. : AI toplantı notlarıyla engelleri ortadan kaldırarak farklı takımları güçlendirin. Toplantı gündemlerini bir dilden diğerine çevirmek veya işitme engelli kişilere gerçek zamanlı altyazı sağlamak gibi, AI toplantı asistanı sizi kapsayıcı ve erişilebilir bir iş yeri hedefine bir adım daha yaklaştırır

ClickUp Pro İpucu: Erişilebilirlik artık sadece hoş bir özellik değil, organizasyonel başarı için kritik öneme sahip bir unsurdur. İnovasyonu teşvik etmekten pazar erişimini artırmaya ve uyumluluğu korumaya kadar geniş bir etki alanına sahiptir. Ayrıca okuyun: ClickUp'ın Erişilebilirlik Taahhüdü

AI Toplantı Not Alma Yöntemleri

Manuel not alma yöntemleri zaman alıcı ve kaynak yoğun bir iştir. Bu bağlamda, yapay zeka (AI) not almayı sıradan bir görevden stratejik bir avantaja dönüştürür.

Toplantılarda AI not alma özelliğini denemek için birkaç yöntem:

Otomatik Konuşma Tanıma (ASR): AI tarafından oluşturulan toplantı notlarının temel taşı

Herhangi bir AI not alma uygulamasının kalbinde, Speech-to-Text (STT) olarak da bilinen Otomatik Konuşma Tanıma (ASR) teknolojisi yatmaktadır.

Bu teknoloji, yapay zeka (AI) veya makine öğrenimi (ML) kullanarak konuşulan kelimeleri doğru ve okunabilir metne dönüştürür. En hızlı konuşmaları bile takip edebilecek kapasiteye sahiptir. Bu tür gerçek zamanlı ve ölçeklenebilir transkripsiyon, konuşma ilerledikçe her ayrıntıyı yakalamanızı sağlar.

Biliyor muydunuz? ASR, yazmaktan üç kat daha hızlıdır! Kazandığınız zamanı, yüksek değerli veya karmaşık görevlere odaklanarak geçirebilir veya isterseniz internette kedi videoları izleyerek geçirebilirsiniz!

Transkripsiyon, özetleme ve daha fazlası

Toplantı not alma araçlarının temel amacı toplantıları gerçek zamanlı olarak yazıya dökmek olsa da, ClickUp AI Notetaker gibi AI araçları bu işe daha fazla değer katar. İşte nasıl:

Farklı konuşmacıları tanıyarak toplantı katılımcılarını kolayca ayırt edin; kimin ne söylediğini bilmek, fikirlerin net bir şekilde atfedilmesini sağlar ve karışıklığı ortadan kaldırır

ClickUp AI Notetaker'ı kullanmaya başlayın ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak transkriptlerde konuşmacı etiketleriyle kimin ne dediğini belirleyin

Bilgi eksikliklerini analiz ederek, iyileştirme alanlarını keşfederek, aşırı konuşma veya tekrarları azaltarak ve daha fazlasını yaparak toplantı verimliliğini ölçün

Anahtar kelimeler ve konuşmacı isimlerine göre transkriptleri arayın , bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulun

Sadece birkaç tıklamayla toplantının özünü yakalayın. AI araçları, önemli konuşma noktalarını ve kararları içeren zengin toplantı özetleri ve anahtar noktalar otomatik olarak oluşturarak zamandan ve çabadan tasarruf etmenizi sağlar

ClickUp AI Notetaker ile toplantılarınız için otomatik olarak oluşturulan özetler ve eylem öğeleri alın

Eylem öğelerini belirleyin, böylece bir daha asla bir takip notunu kaçırmayın. AI tarafından oluşturulan toplantı notları, önemli kararları, görevleri ve eylemleri yakalar ve vurgular

birden fazla dilde ClickUp Brain gibi toplantı notları oluşturan AI yazma araçlarıyla çok dilli takımlar arasında erişilebilirliği ve bilgi paylaşımını iyileştirin

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain'i kullanarak farklı dillerdeki toplantı notlarını dönüştürün

AI Toplantı Notu Kullanım Örnekleri

Toplantı öncesi materyaller oluşturun

Örnek komutlar: <konu/proje> ile ilgili geçmiş toplantı notlarına dayanarak, anahtar tartışma noktalarını, cevaplanmamış soruları ve potansiyel gündem öğelerini belirleyin

<konu/proje> ile ilgili tekrarlanan temalara dayalı bir toplantı gündemi taslağı oluşturun

için <ürün/hizmet> satış sunumu hazırlıyorum. Satış sunumunda neler olmalı?

Kısa sürede bir toplantınız mı var? Akıllı çalışın ve AI asistanlarından yararlanarak gündem, tartışma konuları, slayt sunumları gibi toplantı öncesi materyalleri hazırlayın.

AI araçları, geçmiş toplantı notlarını analiz eder ve odaklanılması gereken alanları, tekrarlanan konuları, cevaplanmamış soruları ve bu toplantıya yol açan her ayrıntıyı belirler. Bu verilerle donatılmış olarak, toplantı öncesi materyalleri oluşturup paylaşarak toplantı hazırlıklarını başlatırlar. Bu, tüm toplantı katılımcılarının bilgili ve ana konulara dalmaya hazır olarak toplantıya katılmalarını sağlar. Böyle bir strateji, zaman tasarrufu sağlar ve odaklanmış tartışmaları teşvik ederek verimli ve üretken toplantılar yapılmasını sağlar.

Amirimle iki haftada bir toplantı yapıyoruz ve gündemimiz için ClickUp kullanıyoruz. Tüm etkinlik ve sunum taleplerim burada yer aldığı ve amirim de güncel durum göstergesini kontrol edebildiği için işlerimi daha iyi takip edebiliyorum.

Amirimle iki haftada bir toplantı yapıyoruz ve gündemimiz için ClickUp kullanıyoruz. Tüm etkinlik ve sunum taleplerim burada yer aldığı ve amirim de güncel durum göstergesini kontrol edebildiği için işimde daha başarılı hissediyorum.

Ayrıca okuyun: ClickUp Brain'i toplantı notları oluşturmak için kullanma

Canlı transkripsiyon ve not alma

Gerçek zamanlı transkripsiyon ve not alma, bir AI toplantı asistanının temel değer önermeleridir. Not alma araçları, katılımcı sayısına bakılmaksızın bir toplantının tüm tartışmalarını ve konuşma noktalarını ayrıntılı bir şekilde yakalar. Bu özellik, hızlı tempolu toplantılarda, büyük ölçekli tartışmalarda ve konferans görüşmelerinde, kimin neyi ne zaman söylediğini net bir şekilde anlayabileceğiniz için özellikle önemlidir.

Not almaya değil, toplantıya odaklanın. ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, konuşmaları gerçek zamanlı olarak otomatik olarak yazıya döker

Ayrıca, katılımcıların dil ve aksanla ilgili zorlukları aşmalarına yardımcı olarak, ayrıntıları kaçırmalarını veya bilgileri yanlış yorumlamalarını önler.

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain'i kullanarak metninizi saniyeler içinde başka bir dile çevirin

AI transkripsiyon yazılımı, her konuşmacının sesini tanır, fikirlerini notlara atfeder, gerçek zamanlı olarak çevirir ve net ve doğru toplantı belgeleri oluşturur. Bunun kapsayıcılık ve erişilebilirlik üzerindeki etkisini daha önce tartıştık, bu nedenle AI toplantı araçlarından yararlanmak istiyorsanız bu kolay ve ulaşılması kolay bir hedeftir.

Toplantı tutanaklarını veya anahtar noktaları özetleyin

ClickUp AI Notetaker ile otomatik toplantı özetleri veya özetler alın

Uzun tartışmalardan anahtar noktaları çıkarmakla zamanınızı boşa harcamayın. Bunun yerine, ClickUp AI Notetaker gibi araçlarla tüm konuşmanın özünü yakalayan otomatik toplantı özetleri alın!

Bu tür AI toplantı not alma araçları, toplantının önemli noktalarını özetleyen bir genel bakış geliştirmek için anahtar bilgileri çıkarır. Bu, tüm katılımcıları uzun transkripsiyon sayfalarını okumak zorunda kalmadan aynı sayfaya getirir. Ayrıca, bu önemli noktaların zaman damgalarını da paylaşır, böylece her zaman toplantı kayıtlarına veya ses dosyalarına geri dönüp konuşmayı tekrar gözden geçirebilirsiniz.

Bu tutanaklar, şimdiye kadar yapılan her toplantının genel bir özetini sunan güvenilir bir kayıt görevi görür.

Yaratıcı beyin fırtınası başlatın

Örnek komutlar: <proje/konu> adım adım sürecini tartıştık. Bunu bir akış şemasına dönüştürün

Toplantıda öne çıkan bazı zorluklar ve engeller nelerdir? Bunlar için olası çözümler nelerdir?

Notlarınızı görsel ClickUp Zihin Haritalarına dönüştürün

Görsel düşünmeyi güçlendirmek için AI teknolojisini kullanan toplantı platformları bulacaksınız. Bu platformlar, konuşulan kelimeleri veya ses dosyalarını kavram diyagramlarına ve zihin haritalarına dönüştürür. Bu tür görselleştirme, farklı bakış açıları ve uzmanlık alanları arasında yaratıcı keşif ve işbirliğine dayalı beyin fırtınası oturumlarının önünü açar.

Bu tür araçları kullanarak, dağınık takımlar fikirleri görsel olarak birbirine bağlayabilir, ilişkileri belirleyebilir ve birlikte sorunlar üzerinde çalışırken yenilikleri tetikleyebilir. Bu kavramları açıklamaya ek olarak, toplantı platformu bunları belgelendirir ve tüm katılımcıların hızlı ve kolay erişimi için merkezi bir konumda saklar.

Son olarak, beyaz tahta özelliği? Takıntılıyuz. Bu araç, takım toplantılarında fikir üretmek veya belirli girişimler hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek için sıklıkla kullanılıyordu.

Son olarak, beyaz tahta özelliği? Takıntılıyuz. Bu araç, takım toplantılarında fikir üretmek veya belirli girişimler hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek için sıklıkla kullanılıyordu.

Toplantı sonrası raporları inceleyin ve düzenleyin

Örnek komutlar: Konuşmacı tanımlama özelliği ile ayrıntılı toplantı raporları oluşturun

Bu toplantıda tartışılan fikirlerin doğruluğunu kontrol edin

ClickUp Brain'in AI Writer for Work ile raporlarınızı, e-postalarınızı ve sohbetlerinizi oluşturun, özetleyin, düzeltin, geliştirin ve çevirin

AI tarafından oluşturulan özetler ve toplantı tutanaklarına ek olarak, bazı AI not alma uygulamaları kapsamlı toplantı sonrası raporlar da oluşturabilir. Bu raporlar, toplantının özünü, konuşulan konuları, toplantı süresini, zaman damgalarını, katılımcı profillerini vb. içeren ve toplantı bittikten sonra bile inceleyebileceğiniz bir şekilde yakalar.

Ayrıca, her bir incelemeden bilgiyi kullanmanın veya içgörüleri uygulamanın birkaç yolu vardır. Örneğin, birden fazla konuşmacı arasında bir fikri savunan veya destekleyen belirli kişileri belirleyebilir, onlardan açıklama isteyebilir, onlara kredi verebilir ve ilgili görevlerin sahipliğini atayabilirsiniz.

ClickUp'ın AI Notetaker ile aranabilir transkriptler elde edersiniz. ClickUp Brain'den ihtiyacınız olan bilgi, karar veya veri noktasını bulmasını isteyin.

ClickUp AI Notetaker ile aranabilir transkriptler elde edin

Toplantı verimliliğini değerlendirin

Örnek komutlar: Konuşma akışını gözden geçirin ve sık tekrarlanan bölümleri belirleyin

Bu toplantının süresini nasıl kısaltabilirdik?

Bir sonraki toplantı için gündem oluşturun ve toplantıyı daha verimli bir şekilde nasıl yürütebileceğimize dair fikirlerinizi paylaşın

Konuşma analizinde eğitilmiş AI araçları, sözlü ifadelelerin ötesinde değerli içgörüler yakalayabilir. Sesli konuşmaları analiz etmek ve toplantı dinamiklerini vurgulamak için gelişmiş özelliklere sahiptir. Konuşma süresi dağıtımı, tekrarlanan noktaların bölümleri, ilginin azaldığı alanlar ve aşırı konuşma gibi metrikleri yakalayarak, mevcut toplantı yapınızda iyileştirme alanlarını belirleyebilirsiniz.

Böylece, toplantı gündemini daha iyi planlamak, katılımı dengelemek vb. gibi müdahaleleri planlayarak gelecekteki toplantıları optimize edebilir, odaklanma ve verimliliği artırabilirsiniz.

Toplantı eylem planını kişiselleştirin

Örnek komutlar: Bu toplantı sırasında bana verilen görevler nelerdir? Bunları görev listeme ekle

Bu toplantıdaki eylem öğelerine göre öncelikli görevler ve son tarihler içeren bir eylem planı hazırlayın

Google Takvim'imi bu toplantı notlarında belirlenen görevlerle senkronize et

Toplantılar için AI not alma çözümleri, yapılacaklar listelerini veya eylem noktalarını kişiselleştirilmiş yol haritalarına dönüştürebilir. Bunu kolaylaştırmak için, geçmiş toplantı notlarını, bireysel profilleri, kişisel takvimleri, programları vb. analiz ederek tekrarlanan temaları, bu toplantılardaki rolünüzü, yaklaşan son tarihleri vb. belirleyebilirler.

ClickUp AI Notetaker ile toplantı transkriptlerinden eylem öğelerinin oluşturulmasını otomatikleştirin

Ardından, bu içgörülere dayanarak, görevlere öncelik veren, rol ve sorumlulukları atayan ve son tarihleri belirleyen kişiselleştirilmiş planlar oluştururlar. Toplantı platformundan notlara ve görev yönetimine bu kadar sorunsuz bir geçiş, takibi daha kolay ve daha rahat hale getirir. Bu, toplantı katılımcılarının en önemli görevlere odaklanmalarını ve takımın genel başarısına anlamlı bir şekilde katkıda bulunmalarını sağlar.

Toplantı notları için AI kullanmanın zorlukları

Doğal Dil Nüanslarının Kaybolması: AI araçları, konuşulan kelimeleri metne dönüştürme konusunda büyük ilerleme kaydetmiştir. Ancak, bazen mizah, alay veya kültürel referanslar gibi insan konuşmasının nüanslarını yakalamakta zorlanabilirler. Bu, önemli bilgilerin kaçırılması veya yanlış yorumlanması riskine yol açabilir.

Ses Kalitesine Bağımlılık: AI'nın etkinliği, giriş sesinin netliğine büyük ölçüde bağlıdır. Konuşmaların üst üste binmesi, yüksek arka plan gürültüsü veya düşük ses kalitesi, transkripsiyonların genel kalitesini ve doğruluğunu etkileyebilir.

Sınırlı sözsüz içgörü: İnsan iletişiminin önemli bir kısmı yüz ifadeleri, jestler ve ses tonu gibi sözsüz ipuçlarında yatmaktadır. Bunlar konuşmalar sırasında değerli bir bağlam sağlar. Ancak, AI transkripsiyon araçları bu sözsüz ipuçlarını etkili bir şekilde yakalayamayabilir ve yorumlayamayabilir.

Dil Sınırlamaları: AI transkripsiyon araçları her zaman birden fazla dili veya lehçeyi anlayamayabilir veya doğru şekilde transkripsiyon yapamayabilir. Modern araçlar giderek gelişmektedir, ancak bazı dillerde veya güçlü bölgesel aksanlarda hala zorluk yaşayabilirler. Bu, transkripsiyonun doğruluğunda ve eksiksizliğinde azalmaya neden olabilir.

İnternet bağlantısının kararlı olması gerekir: AI transkripsiyon araçları, etkili bir şekilde çalışmak için genellikle kararlı bir internet bağlantısı gerektirir. İnternet bağlantısının zayıf olduğu bölgelerde bu sorun yaratabilir.

AI toplantı asistanını kullanarak notlar oluşturmanın birkaç yolu vardır. Dikkate alabileceğiniz bazı seçenekleri birlikte inceleyelim. Bu kısa açıklayıcı videoyu izleyin ve araçları ayrıntılı olarak keşfetmek için okumaya devam edin!

Canlı AI transkripsiyonları için ASR'yi kullanın

ASR ile gerçek zamanlı transkripsiyon ayarlayabilir ve not almayı otomatikleştirebilirsiniz. ClickUp Brain gibi AI destekli akıllı özellikler, not oluşturmaktan daha fazlasını yapar. Clips ile yakalanan toplantı kayıtlarını otomatik olarak transkripsiyonlamak için kullanın (daha fazla bilgi için ileride). Ardından AI transkripsiyonunu kullanarak önemli noktaları tarayabilir, zaman damgalarını kullanarak videolarda atlayabilir ve alıntıları kopyalayabilirsiniz

ASR araçları toplantı transkripsiyonlarını gerçek zamanlı olarak oluştururken, not alma özelliğine sahip AI araçları ses kaydı ile çalışır.

ClickUp Clips'i kullanarak ekranları kaydedin ve toplantı katılımcılarıyla video paylaşın

ClickUp Clips, metin tabanlı manuel notları zengin medyaya dönüştürmenin akıllı bir yoludur. Bunları toplantılarda nasıl kullanabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Sunumlar, video tanıtımlar, demolar vb. yaparken ekran etkinliğini, uygulama pencerelerini veya masaüstünüzü kaydedin.

Kayıtlardan otomatik olarak transkriptler, açıklamalar ve zaman damgaları doldurun ve tartışmadaki anahtar noktaları vurgulayın

Canlı toplantıya katılamayan takım üyelerinin asenkron katılımı için video klipler paylaşın

Bu tür AI araçları, ses veya video dosyalarını analiz ederek ayrıntılı notlar oluşturur. Ayrıca, konuşmacı tanımlama, anahtar kelime tabanlı arama, zaman damgası oluşturma ve anahtar anları vurgulama gibi gelişmiş AI işlevlerini de deneyebilirsiniz.

Bazı durumlarda, notlara dönüştürmek ve bu çıktılardan kısa özetler oluşturmak isteyebileceğiniz toplantı kayıtlarınız olabilir. Diğer durumlarda, zaten toplantı transkriptlerine sahip olabilirsiniz ve bunları yalnızca özetlemek isteyebilirsiniz. ClickUp Brain ile şunları yapabilirsiniz:

Konuşmaları analiz edin ve eylem öğelerini otomatik olarak vurgulayın . Ardından, bu eyleme geçirilebilir konuşma noktalarını görevlere dönüştürün ve sorumluluğu baştan itibaren teşvik etmek için paydaşlara atayın

Uzun tartışmaların veya konuşma konularının özlü özetlerini oluşturun. Brain, toplantının temel kararlarını ve sonraki adımları sunmak için gürültüyü ortadan kaldırarak takımın uyumunu kolaylaştırır

Özetleme özelliğini kullanarak, sadece birkaç tıklamayla anahtar kararlar, eylem öğeleri ve önemli noktaların kısa bir özetini oluşturun

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain ile toplantı notlarını ayrıntılı bir şekilde özetleyin

Bunu yapmanın iki yolu vardır. İlk olarak, proje yönetimi platformlarıyla entegre olan bir ASR veya AI not alma aracı seçebilirsiniz. İkinci olarak, not alma ve belge yönetimi için yerleşik AI özelliklerine sahip ClickUp gibi bir proje yönetimi aracı seçebilirsiniz.

ClickUp'ı toplantı notları için en iyi yapay zeka destekli yazılım çözümü yapan birkaç özellik:

1. Belgeler

Toplantı notlarını belgelendirin ve ClickUp Belgeleri'ne yorumlar ekleyin

ClickUp Docs, tüm projeyle ilgili belgeleriniz için merkezi bir merkezdir. Siz ve takımınızın aşağıdakileri yapabileceğiniz bir işbirliği alanı görevi görür:

Toplantı notlarını kolayca başvurabilmek ve net bir şekilde düzenlemek için belgelere kaydedin. Başlıklar, madde işaretleri ve tablolar gibi çeşitli biçimlendirme seçeneklerini kullanarak toplantı notlarını daha kolay taranabilir hale getirebilirsiniz (PS. Belgelerde ClickUp Brain'i de kullanabilirsiniz)

Toplantı notlarını inceleyin ve katkıda bulunun. Belgeler işbirliğine açık ve paylaşılabilir olduğundan, katılımcılar yorum bırakarak tartışılan konulara daha fazla bağlam ve arka plan bilgisi ekleyebilir ve hataları veya yanlış yorumları düzeltebilir

Tüm toplantı notlarınız için merkezi bir depo oluşturun. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve bilgiye erişim için notları paydaşlar arasında paylaşın ve aynı zamanda tüm takımın uyumlu çalışmasını sağlayın

2. Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahta, ClickUp'taki birçok işbirliği aracından biridir. Toplantılar sırasında aşağıdaki şekillerde görsel beyin fırtınası ve fikir üretmeye yardımcı olur:

Fikirleri ve kavramları, yaratıcı keşif ve işbirliğini teşvik eden zihin haritaları, akış şemaları ve diyagramlar gibi görsel biçimlere dönüştürün

Görevler veya fikirler arasındaki ilişkileri ve karşılıklı bağımlılıkları görselleştirerek, en küçük ayrıntılar üzerinde çalışırken büyük resme odaklanın

Entegre beyin fırtınası ve proje geliştirme deneyimi için Beyaz Tahtaları Dokümanlar'daki toplantı içeriğine yerleştirin

ClickUp Beyaz Tahtalar üzerinde entegre bir ekosistem oluşturun

3. Şablonlar

ClickUp ayrıca, projenizin veya iş akışınızın ihtiyaçlarına göre %100 özelleştirilebilir zengin bir ücretsiz şablon kütüphanesi sunar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu ile tüm toplantı tartışmalarını belgelendirin

Örneğin, ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu, toplantı tutanaklarını ClickUp'ta belge olarak kaydetmek için iyi tanımlanmış bir yapı sunar. Ayrıntılı gündemden önceki toplantı tutanaklarındaki değişikliklere ve duyurulara kadar, bu şablon her şeyi kapsar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Toplantı Notları Şablonu ile takım tartışmalarına yön verin

Benzer şekilde, ClickUp Toplantı Notları için özelleştirilebilir Belge şablonu da yol gösterir. Toplantılarınız için yönergeler ve bir yapı oluşturarak, ister günlük ister yıllık olsun, her toplantıyı anlamlı hale getirebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Toplantı Notu Stili şablonuyla tüm toplantılarınızı takip edin

Tüm toplantı notlarınızın kaydını tutmanız gerekeceğinden, ClickUp Toplantı Notu Stili'nde bu şablonu da sunuyoruz. Toplantı şablonu, her toplantının kısa özetlerini basit bir biçimde yakalar ve merkezi, aranabilir bir depo oluşturur. Notları düzenlemeyi kolaylaştırırken, takımlar ve paydaşlar için zamanında ilerleme güncellemeleri sağlar.

4. Entegrasyonlar

Toplantılar için etkili kullanılabilirlik yönetimi için Google Takvimlerinizi ClickUp ile senkronize edin

ClickUp'ın yerleşik özellikleri ve yetenekleri yetmezmiş gibi, ClickUp'ı mevcut araçlarınız, platformlarınız ve sistemlerinizle entegre etme seçeneği de sunulur. Örneğin

ClickUp, video toplantıları için Google Meet ve Microsoft Teams ile entegre olur. Benzer şekilde, canlı transkripsiyonlar için Fireflies ve MeetGeek ile de bağlantı kurabilirsiniz. Bu tür entegrasyonlar, diğer araçlara güçlü proje yönetimi yetenekleri eklemenizi ve bunları ölçeklenebilir hale getirmenizi sağlar.

Toplantı Notları için Yapay Zeka ile Beklentileri Aşın

AI araçlarını sunumlar ve gündemler için kullanıyor veya canlı kapalı altyazılar oluşturmak için kullanıyor olun, AI toplantı notları alma alanında giderek daha fazla ilgi görüyor. Daha da önemlisi, gelecek için olumlu ve umut verici bir tablo çiziyor.

Teknoloji olgunlaştıkça, daha sezgisel, değere odaklı ve eyleme geçirilebilir AI toplantı asistanları bulacaksınız. Duygu analizi gibi gelişmiş özellikler, takımın moralini size bildirirken, canlı çeviri coğrafi mesafeleri ortadan kaldıracak. Bu değişime tanık olmamız sadece an meselesi.

Bu nedenle, bu teknolojiyi mümkün olduğunca erken kullanmaya başlamak, yaklaşan değişimlerin önünde bir adım önde olmak için en iyi yollardan biridir. Yatırımlarınızı çeşitli araçlara yaymak yerine, daha fazla ROI elde etmek için tek bir çözüm seçin. Diğer bir deyişle, ClickUp ile başlayın ve AI'nın iş operasyonlarınızı dönüştürmesine izin verin.

Nasıl yapacağınızı öğrenmek için şimdi ClickUp'a ücretsiz kaydolun!