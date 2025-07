daha İyi Organizasyon için 15 Ücretsiz Not Alma Şablonu

Notlarınıza bakıp "Bu da ne böyle?" diye düşündünüz mü hiç? 😵‍💫

Rastgele madde işaretleri, yarı tamamlanmış fikirler ve bir yerlere saklanmış yapılacaklar listesi sayesinde.

Dağınık notlar, verimliliğin görünmez düşmanlarıdır. Ancak kendinize uygun not alma araç setini bulduğunuzda, her şey yoluna girer!

Bu makalede, düşünme, öğrenme ve yaratma şeklinizi dönüştürmek için tasarlanmış 15 en iyi ücretsiz not alma şablonunu inceleyeceğiz.

Öncelikle bunların ne anlama geldiğine daha yakından bakalım.

Üniversite Öğrencileri için ClickUp Ders Notları Şablonu

ClickUp Günlük Notlar Şablonu

ClickUp Öğrenci Şablonu

ClickUp Toplantı Notları Şablonu

ClickUp Tekrarlanan Toplantı Notları Şablonu

ClickUp Proje Not Şablonu

ClickUp Toplantı Notu Şablonu

ClickUp Cornell Not Şablonu

ClickUp Toplantı Raporu Şablonu

ClickUp Toplantı Tutanağı (MoM) Şablonu

ClickUp Eğitmen Notları Şablonu

GooDocs'tan Çalışma Notları Şablonu Template. Net'ten Araştırma Not Alma Şablonu

DocsandSlides'ın Mülakat Notları Şablonları

Not Alma Şablonları nedir?

Not alma şablonları, düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve bilgilerinizi mantıklı bir şekilde düzenlemenize yardımcı olan yapılandırılmış düzenlerdir.

İyi bir şablon size şunları göstererek yardımcı olur:

🖊️ Anahtar noktaları nereye not alabilirsiniz?

💡 Nasıl bağlantı kurun

❗ Neyi önceliklendirmeniz gerektiğini

Bu şablonlar, sıradan "sayfadaki satırlar" değildir.

Toplantı tutanakları yazılım araçlarından uzun içerikleri hızlıca özetlemenize yardımcı olan AI not özetleyicilere kadar, her kullanım durumu için bir not alma şablonu var!

Öğrenci olup ders notları alıyorsanız veya profesyonel olup toplantı notları alıyorsanız, bu şablonları kullanışlı bulacaksınız. Araştırmacılar ve günlük planlamacılar bile not düzenleme becerilerini basitleştirmek için bu şablonları kullanabilir.

İyi bir not alma şablonu nedir?

Toplantı notları şablonu veya üniversite dersleri için şablon gibi notlar için iyi bir çerçeve, dağınık fikirlerden ve kaçırılan ayrıntılardan sizi kurtarır.

Bir düzeni gerçekten etkili kılan unsurlar şunlardır:

📝 Basitlik: Notlarınızı karmaşık kutular ve çizgilerle doldurmadan düzenleyecek bir şablon seçin (burada mimari planlar çizmiyorsunuz!)

🔄 Esnek yapı: Ders notları alırken, beyin fırtınası yaparken veya bir projeyi yapılandırırken ihtiyaçlarınıza uygun bir stil seçin

🎯 Net odak alanları: Anahtar noktalar, eylem öğeleri ve fikirler için özel yer tutucular içeren bir şablon bulun; neyi nereye yazacağınızı aramak zorunda kalmayın

🔔 Takibi teşvik eder: Yazdıklarınızı tekrar gözden geçirmenizi, incelemenizi ve gerçekten kullanmanızı hatırlatan bir şablon seçin

🖼️ Görsel olarak düzenlenmiş: Gözlerinizi "kaos!" diye bağırtmayacak bir şablon seçin; temiz, sezgisel düzenler her zaman kazanır

💡Profesyonel İpucu: Not alma deneyiminizi geliştirmek için, yazarken farklı not alma yöntemlerini birleştirmeyi deneyin. Örneğin, hızlı ayrıntıları not almak için madde işaretleri veya anahtar kavramları özetlemek için zihin haritaları kullanabilirsiniz.

15 Ücretsiz Not Alma Şablonu

1. ClickUp Ders Notları Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin Notlarınızı türüne göre düzenleyin ve sınıfları tanımlamak için renk kodlarıyla işaretleyin. ClickUp Sınıf Notları Şablonu

ClickUp Ders Notları Şablonu , çalışma rutininizi dönüştürerek notlarınızı ve derslerinizi zahmetsizce takip etmenize yardımcı olur.

Her ders için özel bir liste oluşturarak başlayın ve tamamladıklarınızı izlemek için "İncelendi" onay kutusunu işaretleyin. Hepsi bir arada görünümü tercih ediyorsanız, etiketleri kullanarak ders notlarını, okumaları veya çalışma gruplarını kategorilere ayırarak her şeyi tek bir dönem listesinde birleştirin.

Daha fazla yapı için, her kurs için konular, oturumlar ve bağlantılı kaynaklar için sayfalar içeren bir belge oluşturarak Wiki tarzı bir kurulum kullanın

ClickUp Belgeleri üzerine oluşturulan şablon size şu konularda yardımcı olur:

Notlar, projeler ve ödevler üzerinde iş arkadaşlarınızla işbirliği yapın, ek bağlam sağlamak için harici kaynaklara bağlantılar ekleyin

Sorgular ekleyin ve yardıma ihtiyacınız olduğunda bunları öğrenci grubunuzdaki herhangi birine veya bir profesöre atayın

Zengin metin biçimlendirme, resimler ve videolar ekleyin, daha dinamik kayıtlar oluşturun

ClickUp Belgeleri'ndeki zengin biçimlendirme ve eğik çizgi komutlarıyla notlarınızı dinamik hale getirin

⚡️ En uygun kullanım alanı: Dersleri konu, ders adı ve ödev teslim tarihine göre düzenleyen öğrenciler.

2. Üniversite Öğrencileri için ClickUp Ders Notları Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin Üniversite Öğrencileri için ClickUp Ders Notları Şablonu ile ders içeriğiniz ve yapılacak öğeleriniz için kişiselleştirilmiş bir Wiki sayfası oluşturun

Üniversite Öğrencileri için ClickUp Ders Notları, dönem boyunca düzenli kalmak için kullanışlı bir araçtır.

Canlı belgede, adınız, üniversite adınız, öğrenci ID'niz ve bölümünüz gibi anahtar ayrıntılar için bir tablo ayarlayarak başlayın.

Ders özetleri, grup tartışma noktaları ve okuma özetleri için Özel Alanlar ile Wiki tarzı biçim, notlarınızın düzenli, bağlantılı ve kolayca gözden geçirilebilir olmasını sağlar.

⚡️ En uygun kullanım alanı: Notlarını hızlı bir şekilde kaydetmek, sıralamak, ödevleri ve sınav tarihlerini birbirine bağlamak isteyen üniversite öğrencileri.

3. ClickUp Günlük Notlar Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Günlük Notlar Şablonu ile günlük eylem öğelerindeki ilerlemeyi kaydedin ve izleyin, odaklanarak verimliliğinizi artırın

ClickUp Günlük Notlar Şablonu, geçici fikirlerden derin düşüncelere kadar her şeyi düzenli tutar.

Her zaman bir bağlantıdan erişebileceğiniz, telefonunuza kaydedebileceğiniz veya hızlı kullanım için yer imlerine ekleyebileceğiniz Günlük Notlar Formu ile başlayın. Özel açılır menülerle görevleri, fikirleri ve düşünceleri zahmetsizce kaydedebilirsiniz. Uzun metin alanları veya ek dosya yüklemeleri yoluyla daha fazla bağlam ekleyebilirsiniz.

Gönderildikten sonra notlarınız, kolay erişim için türüne göre gruplandırılmış olarak Notlar Liste Görünümü'ne gelir. Daha fazla ayrıntı için her bir nota tıklayabilir ve yorum ekleyebilirsiniz.

⚡️ En uygun kullanım alanı: Günlük fikirlerini ve yapılacak işlerini takip etmek isteyen girişimciler veya uzaktan çalışanlar.

4. ClickUp Öğrenci Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin Ödevleri, son teslim tarihlerini ve projeleri zahmetsizce izlemek için ClickUp Öğrenci Şablonu ile öğrenci hayatını iyileştirin

ClickUp Öğrenci Şablonu , derslerinizi, ödevlerinizi ve notlarınızı tek bir merkezden yönetmek için tasarlanmıştır.

Şablon, hızlı ve genel bir görünüm için klasör düzeyinde ayarlanmıştır. "Sınıf Notları" alt klasöründe, onay kutuları, renk kodlu sınıf adları, not türleri (ders, okuma, çalışma grubu gibi), anahtar tarihler ve daha fazlasını içeren bir listede nottan göreve dönüştürülen her notu izleyebilirsiniz.

"Sınıf Ödevleri" alt klasörü size birden fazla görüntüleme seçeneği sunar. "Tablo" görünümü, ödevlerin durumunu ve son teslim tarihlerini izlemenizi ve ilgili materyallere harici bağlantılar eklemenizi sağlar. "Tüm Görevler" listesi, etkinlikleri durumlarına göre gruplandırarak atanan kişileri etiketlemenize ve görevleri önceliklendirmenize yardımcı olur. "Konular" listesi ise görevleri sınıfa göre düzenleyerek net ve sıralı bir genel bakış sunar.

⚡️ En uygun kullanım alanı: Her ders için ayrı not listeleri oluşturarak sınavlara hazırlanan üniversite öğrencileri.

5. ClickUp Toplantı Notları Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Toplantı Notları Şablonu ile gündem, eylemler ve takipleri tek bir yerde düzenleyerek toplantı noktalarınızı organize edin

ClickUp Toplantı Notları Şablonu , tüm notlarınız için tutarlı ve sezgisel bir düzen sağlamak üzere üç alt sayfadan oluşan Wiki tarzı bir biçim kullanır.

📋 Beklentileri karşılama: Takım üyeleri toplantıdan önce güncellemeleri doğrudan gündeme ekleyebilir, oturum sırasında ortak notlar alabilir ve toplantıdan sonra belge üzerinden görevler atayabilir.

🗓️ Haftalık takım toplantıları: Haftalık toplantı notlarını tarihe göre gruplandırarak, tartışmaların ve kararların net ve düzenli bir geçmişini saklayın.

🔄 Günlük standup/senkronizasyon: Günlük check-in'leri tarihe göre daraltılabilir bölümlere ayırarak güncellemeleri, hedefleri ve engelleri kapsayacak şekilde düzenleyin.

ClickUp Brain , platformun yapay zeka asistanı, işleri bir adım öteye taşır. Yerel sinir ağı size şu konularda yardımcı olur:

Önceki notlarınıza dayalı önerilerle fikirlerinizi geliştirin veya önemli bağlamları hatırlayın

Anahtar noktaları ve eylem öğelerini vurgulayan otomatik olarak oluşturulan özetlerle toplantıları özetleyin

Otomasyon sayesinde gündem açıklamalarını iyileştirin, görevlerle ilgili soruları yanıtlayın ve takipleri basitleştirin

Videolardan notlar alın , manuel transkripsiyonlardan zaman kazanın

ClickUp Brain'i kullanarak uzun notlardan hızlı içgörüler elde edin

⚡️En uygun: Toplantılardan çıkarılan sonuçları kaydetmek ve takım görevlerindeki ilerlemeyi izlemek isteyen proje yöneticileri.

6. ClickUp Tekrarlanan Toplantı Notları Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin Her toplantı için merkezi, özel belgelerle devam eden tartışmaları ve eylem öğelerini takip edin

ClickUp Tekrarlanan Toplantı Notları Şablonu, mevcut çalışma alanınıza entegre olarak tekrarlanan toplantılarınızı düzenli ve eyleme geçirilebilir hale getirir. Önceki toplantılardan toplantı notları ve eylem öğeleri tek bir yerde kaydedildiğinden, anahtar noktalara ve eylem öğelerine kolayca başvurabilir ve kaldığınız yerden tartışmaya devam edebilirsiniz.

Her sayfada toplantı tarihi, gündem, katılımcılar, katılmayanlar vb. bilgileri girmek için özel alanlar bulunur ve her ana sayfa, tek tek toplantılar için alt sayfaları bir araya getirerek düzenli, kaydırma gerektirmeyen bir günlük oluşturur.

Ayrıca, tartışmalara göre takip görevleri oluşturabilir ve bunları öncelik etiketleri ve son tarihlerle takım üyelerine atayabilirsiniz.

⚡️ En uygun kullanım alanı: Tutarlı toplantı belgeleriyle haftalık standup toplantılarını basitleştirmek isteyen iş takımları.

7. ClickUp Proje Not Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin Proje ayrıntılarını kullanışlı bir sayfada belgelendirin, hedefleri, ilerlemeyi ve anahtar kararları izleyin

ClickUp Proje Not Şablonu , proje belgelerini basitleştirmek için tasarlanmıştır ve baştan sona netlik ve verimlilik sağlar.

Şirketinizin bilgileri ve logosu için yer tutucularla başlayarak profesyonel ve markalı bir görünüm elde edin. Ardından, hızlıca gözden geçirilebilen bir tablo, proje yöneticisi, anahtar atanan kişiler, tamamlanma tarihi, proje özeti ve kapsamı gibi temel bilgileri içerir.

Ayrıca, etki düzeyi onay kutusu (Yüksek, Orta veya Düşük) ile birlikte "Dönüm Noktaları" tablosu ile ilerlemeyi ve öncelikleri izleyebilirsiniz. "En İyi Uygulamalar" bölümü bu biçimi yansıtır.

Son olarak, "Proje Onayı" tablosu, sorumluluk için katkıda bulunanları etiketlemenize yardımcı olur.

⚡️ En uygun kullanım alanı: Özetleri, beyin fırtınası fikirlerini ve proje dönüm noktalarını tek bir konumda belgelemek isteyen proje liderleri.

8. ClickUp Toplantı Notu Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin Netlik ve eylem için tasarlanmış not düzeniyle her toplantıya yapı kazandırın

ClickUp Toplantı Notu Şablonu, toplantı belgelerini basit, paylaşılabilir ve verimli hale getirir.

Kullanışlı belge şablonunda, toplantı tarihi, saati, gündemi ve hatta kayıt bağlantıları için Özel Alanlar ile başlayın. Ardından, önemli toplantı notlarını, tartışma özetini, eylem öğelerini ve takipleri güncellemek için bölümler bulacaksınız.

Ayrıca katılımcı listesi ekleyerek takımınızı etiketleyebilir ve herkesi bilgilendirebilirsiniz.

⚡️ En uygun kullanım alanı: Takımdaki herkesin eylem öğelerini bilmesini isteyen toplantı düzenleyicileri.

9. ClickUp Cornell Not Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin Verimliliği yapılandırılmış organizasyonla birleştirerek not almada ustalaşın, Cornell stili

ClickUp Cornell Not Şablonu, klasik Cornell Not Alma Sistemini dijital çağa taşıyarak sezgisel, işbirliğine dayalı ve pratik hale getirir.

Bu şablon, geleneksel üç bölümlü yapıyı izler:

Anahtar kelimeler için sütun 🏷️

Ayrıntılı bilgi için notlar bölümü 🗒️

Hızlı özet için özet alanı 🔍

Notları kaydetmek çok kolaydır: Önemli ayrıntıları Notlar bölümüne yazın, bunları "İpucu Sütunu"nda anahtar kelimelere indirgeyin ve hızlı bir "Özet" ile tamamlayın.

Ayrıca, Belge görünümüyle notları iş arkadaşlarınızla veya çalışma gruplarıyla kolayca paylaşabilir ve üzerinde işbirliği yapabilirsiniz, böylece öğrenme bir takım çabası haline gelir.

⚡️En uygun kullanım alanı: Ders notlarını düzenli bir şekilde sıralamak, anahtar noktaları ve özetleri organize etmek isteyen üniversite öğrencileri.

10. ClickUp Toplantı Raporu Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin Anında ayrıntılı ve eyleme geçirilebilir toplantı raporları oluşturun

ClickUp Toplantı Raporu Şablonu , toplantılardaki notlarınızı yakalamak ve düzenlemek için hepsi bir arada bir yapı sunar.

En üst düzeyde gerekli olanlarla başlayın: başlangıçtan itibaren bağlamı doğru belirlemek için durum ve tarihler. Ardından, kolay izleme için ilgili görevleri bağlayın, URL'leri ekleyin veya işbirliği yapanları etiketleyin

Özel Alanlar ile şunları yapabilirsiniz:

👩‍🏫 Kolaylaştırıcı, not tutucu ve zaman tutucu atayın

📍 Toplantının konumunu, türünü ve süresini kaydedin

👥 Toplam katılımcı sayısını kaydedin

Her şeyi eyleme geçirilebilir alt görevlerle birbirine bağlamak için takım üyelerini atayın, öncelikleri belirleyin ve son tarihleri kilitleyin. Ayrıca, toplantı sonrası kontrol listenizi işaretlemek için ilgili dosyaları da yükleyebilirsiniz.

⚡️En uygun kullanım alanı: Yöneticiler veya takım üyeleri için kısa toplantı raporları oluşturmak isteyen yöneticiler.

11. ClickUp Toplantı Tutanağı (MoM) Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin Hızlı dağıtım için toplantı tutanaklarını belgelendirin ve özetleyin

ClickUp Toplantı Tutanağı (MoM) Şablonu, her toplantının ayrıntılarını eksiksiz bir şekilde kaydetmenize yardımcı olur.

Özelleştirilebilir bir gündemle başlayın, ardından yerleşik kişi alanlarını kullanarak not alacak kişiyi, kolaylaştırıcıyı ve zaman tutucuyu atayın. Ardından, netlik için toplantı türünü (sanal veya yüz yüze) kaydedin.

Açılır menüler ve kontrol listeleri kullanarak tartışma noktalarını, eylem öğelerini ve takipleri izleyebilirsiniz.

Hızlıca not almak istediğinizde ClickUp'ın Not Defteri'ni kullanın.

Size yardımcı olur:

Fikirleri kontrol listelerine sürükleyip bırakın ve iç içe yerleştirerek görsel bir hiyerarşi oluşturun

Notları anında görevlere dönüştürün, son teslim tarihlerini ve atanan kişileri ekleyin

Belge yönetim yazılımı olarak ClickUp ile çalışma alanlarınız ve cihazlarınız arasında notlarınıza erişin

ClickUp'ın Not Defteri Çözümleri ile merkezi bir merkezden yapılacaklar listenizi oluşturun ve öğeleri işaretleyin

⚡️ En uygun kullanım alanı: Toplantı tutanaklarını hızlı bir şekilde hazırlamak ve takipleri basitleştirmek isteyen yöneticiler veya takım liderleri.

12. ClickUp Eğitmen Notları Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin Anahtar eğitim noktalarını, geri bildirimleri ve sonraki adımları yakalayarak oturumlarınızı standartlaştırın

ClickUp Eğitmen Notları Şablonu, eğitim oturumlarını belgeleme ve kuruluşunuz genelinde paylaşma işlemlerini basitleştirir.

Şablonu şirketinizin logosu, adı, konumu ve iletişim bilgileriyle kişiselleştirebilirsiniz. Şablon ayrıca, kolay başvuru için eğitmenin adını, fotoğrafını ve e-postasını eklemenize, bağlam sağlamak ve tonu belirlemek için giriş açıklamaları eklemenize ve beklenen sonuçları, hedefleri, etkinlikleri ve süreyi özetlemenize olanak tanır.

Oturumun ardından anahtar noktaları özetleyin, öğrenilen dersleri (gerçek örneklerle birlikte) liste haline getirin ve sürekli iyileştirme için geri bildirim toplayın.

⚡️ En uygun kullanım alanı: Her oturumdan sonra bireysel ilerlemeyi ve içerik etkinliğini izleyen eğitmenler.

13. GooDocs'tan Çalışma Notları Şablonu

goodocs aracılığıyla

GooDocs'un Çalışma Notları Şablonu, basitlik ve yaratıcılığı bir araya getirerek öğrencilerin düzenli ve odaklanmış kalmasını kolaylaştırır.

Google Dokümanlar ve Word ile uyumlu olan bu şablon, kompakt ve renkli tek sayfalık bir düzen sunar. Üst kısma adınızı ekleyebilir, ardından konu ve başlığınızı yazabilirsiniz. Altbilide tarih görüntülenir.

İki sütunlu tasarım, sol tarafta sorularınızı yazabileceğiniz yer tutucular ve sağ panelde ilgili notları alabileceğiniz alanlar içerir.

Özel renkler ekleyerek veya farklı konular için ekstra sayfalar ekleyerek düzeni tarzınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.

⚡️ En uygun kullanım alanı: Önemli çalışma noktalarını düzenlemek ve izlemek için kolay bir yol arayan öğrenciler.

14. Template. Net'ten Araştırma Not Alma Şablonu

Template. Net tarafından sunulan Araştırma Not Alma Şablonu, araştırma bulgularınızı toplama ve düzenleme sürecini birleştirir.

Google Dokümanlar, Microsoft Word ve PDF ile uyumlu olan şablon, anahtar içgörüler ve bulguların yanı sıra ad, tarih, araştırma konusu ve amaç gibi ayrıntıları kaydetmenize yardımcı olur. Kaynakları kitap, makale, dergi vb. olarak kategorilere ayırabilir, araştırma metodolojinizi, yaklaşımınızı ve karşılaştığınız zorlukları özetleyebilirsiniz.

⚡️En uygun kullanım alanı: Araştırma sonuçlarını kategorize etmek, referansları kaydetmek ve deneysel değişkenleri izlemek isteyen araştırmacılar.

15. DocsandSlides'ın Mülakat Notları Şablonları

docsandSlides aracılığıyla

DocsandSlides'ın Mülakat Notları Şablonu, klasik kağıt görünümünü dijital biçimdeki puan kartınıza taşıyarak adayların izlenmesini verimli ve ilgi çekici hale getirir.

Adayın adı, görüşmeci, pozisyon başlığı, departman, iş tanımı, maaş beklentileri ve uygunluk durumu gibi tüm önemli bilgileri önceden kaydedebilirsiniz.

Her mülakat turundaki performansı izlemek için adayları zayıf, orta, iyi veya mükemmel olarak puanlayın ve önerilerinizi ekleyin.

Şablon, Google Dokümanlar ile tamamen uyumludur, böylece işbirliğine dayalı not alma stratejileri kullanarak ekip çalışmasını hızlandırabilirsiniz.

⚡️ En uygun kullanım alanı: Mülakat geri bildirimlerini soru türüne göre yapılandırmak ve adayların yanıtlarını değerlendirmek isteyen işe alım yöneticileri.

