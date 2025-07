2025'in En İyi 10 AI Toplantı Not Alma Aracı

Çok da uzun olmayan bir süre önce, bir toplantıyı yürütmek büyük ölçüde çoklu görev gerektiriyordu. Toplantı gündemini takip etmek, konuşmayı yönetmek ve sıfırdan manuel notlar almak arasında bir şeyler mutlaka gözden kaçıyordu. Neyse ki, toplantı notları için AI araçlarının ortaya çıkmasıyla bu günler geride kaldı. ?

Yapay zeka (AI) yazılımı iş yapma şeklimizi değiştirdi. Toplantılar için AI, konuşmaları kolayca kaydetmenizi, ardından işleyip düzenlemenizi sağlar. Böylece, kararlar almak ve proje durum raporunuz için verileri çıkarmak üzere AI toplantı notlarını istediğiniz zaman inceleyebileceğinizi bilerek, olan bitene daha rahat odaklanabilirsiniz.

Piyasada bulunan tüm AI not alma araçları arasında işiniz için en iyisi hangisi? En önemli özellikleri ve işlevleri inceleyerek, bu yılın en iyi toplantı notları için AI araçlarını sizlere tanıtacağız. ✨

Bir AI toplantı asistanı verimliliği artırır, doğruluğu iyileştirir ve proje şeffaflığını destekler. Ayrıca toplantı notlarını paylaşmanızı da kolaylaştırır. AI araçları size zaman kazandırır, böylece proje kısıtlamaları dahilinde hedeflerinize daha kolay ulaşabilirsiniz. ?️

İyi bir AI not alma aracı, sizin için aşağıdaki görevlerin bir kombinasyonunu yapabilir:

Teams veya Zoom gibi video konferans platformlarıyla entegre edin

Toplantıyı kaydedin ve kaydı kaydedin

Tüm toplantı katılımcılarının toplantıyı kolayca takip edebilmesi için canlı transkripsiyon sağlayın

Birden fazla takım üyesi arasında işbirliğine dayalı not almayı kolaylaştırın

Gelişmiş AI özelliklerini kullanarak anahtar noktaları özetleyin ve önemli bilgileri kolayca belirleyin

Toplantı notlarından toplantı tutanakları oluşturmaya yardımcı olun

Eylem öğelerini belirleyin ve çevrimiçi toplantı notlarından görevlerin delegasyonunu otomatikleştirin

Ş Akışınızı kolaylaştıran harika bir kullanıcı deneyimi sunun

Gizli konuşmalarınızın korunması için veri güvenliği sağlayın

2025'in En İyi 10 AI Toplantı Notu Alma Uygulaması

Mükemmel not alma uygulamalarından transkripsiyon uygulamalarına ve daha fazlasına kadar, toplantılar ve not alma için en iyi AI araçlarının bir listesini derledik. AI teknolojisinin toplantılarınızı her düzeyde daha verimli hale getirmek için neler yapabileceğini görelim.

ClickUp ile Not Almaya Başlayın Toplantı notlarını özetleyin, belirli bilgileri arayın ve AI ile manuel görevleri otomatikleştirin!

ClickUp, günümüzde mevcut olan en iyi yapay zeka araçlarından biridir. İş akışlarını kolaylaştırarak, verimliliği artırarak ve işbirliğini mümkün kılarak işinizin her yönünü yönetmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir proje yönetimi uygulamasıdır. Tamamen özelleştirilebilir olduğu için, özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.

ClickUp'ın AI Toplantı Not Alıcı özelliği , süreç verimliliğini artırmak ve yaratıcılığı teşvik etmek için bir dizi özellik sunar . Bu özellik, toplantı adı, tarihi, katılımcılar, ses kaydı, özet, anahtar noktalar, sonraki adımlar, konular ve tam transkripti içeren gizli belgeler otomatik olarak oluşturur.

Ayrıca Zoom, Teams ve Google Meet ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve toplantı sahibinin dilinde notları yakalar. Toplantıdan sonra, Takvim veya Dokümanlar Hub üzerinden notlara kolayca erişebilirsiniz. Eylem öğeleri oluşturmaya hazır mısınız? ClickUp'ın AI asistanı ClickUp Brain'den notlardan görevler oluşturmasını veya ClickUp Sohbetinde bir özet paylaşmasını isteyin, böylece takımınız tüm önemli noktalara erişebilir!

Daha fazla zaman kazanmak mı istiyorsunuz? Toplantı gündemi şablonlarımızdan birini kullanarak beklentileri net bir şekilde belirleyin ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın. ClickUp'ın Takım Toplantıları için ChatGPT Prompt'larını kullanarak anında etkileşim kurun, beyin fırtınası sürecini başlatın ve tartışma konuları oluşturun.

ClickUp AI'yı kullanarak bir düğmeye tıklayarak uzun yorum konularını anında özetleyin

Kendi notlarınızı almaya önem veriyorsanız, Toplantı Notu Stili Şablonumuzu kullanın veya önemli anları ve çıkarımları kaydetmek için düz bir ClickUp Belge oluşturun. Ayrıca ClickUp Not Defteri'ne hızlı notlar veya kontrol listeleri de yazabilirsiniz. Not Defteri ve Belgeler, notları daha hızlı, öz ve yaratıcı bir şekilde yazabilmeniz için ClickUp Brain ile birlikte gelir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

AI not alma aracıyla toplantı notlarını yakalayın ve eylem öğelerini otomatik olarak oluşturun

Tüm toplantı belgelerinizi tek bir yerde saklayarak kolay erişim ve arama olanağı sağlayın

Toplantı notlarını takımınızla gerçek zamanlı olarak düzenleyin ve işbirliğini önemli ölçüde geliştirin

Toplantı belgelerinizi İngilizce'den İspanyolca, Fransızca veya Japonca gibi dillere çevirin

ClickUp'ın Özel Görünümleri ile tüm görevlerinizi, iş akışlarınızı ve projelerinizi size en uygun şekilde görün

ClickUp'a bir web tarayıcısı, masaüstü uygulaması, iOS veya Android mobil uygulaması ya da Chrome uzantısı üzerinden erişin

Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack, Outlook, HubSpot ve Salesforce dahil olmak üzere 1.000'den fazla iş uygulamasıyla entegre ederek iş akışınızı kolaylaştırın

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulama henüz masaüstü uygulamasının sunduğu tüm görünümleri sunmamaktadır

Kullanıcı arayüzü son derece sezgisel olsa da, çok sayıda özellik bulunduğu için hepsine alışmak biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Otter. ai

Otter. ai, video toplantılarındaki veya ses dosyalarındaki konuşmaları metne dönüştürebilen bir AI toplantı asistanı ve transkripsiyon aracıdır. Konuşmacıları tanımlayabilir, metni konuşmacının adıyla etiketleyebilir ve paylaşılan slaytları yakalayabilir.

Canlı sohbet özelliği, takımınızın toplantı sırasında sohbet etmesine veya soru sormasına olanak tanır ve herkes canlı transkript'e yorum ekleyebilir veya anahtar noktaları vurgulayabilir. Dikkatiniz dağılırsa veya toplantıya geç katılırsanız, AI notlarından gerçek zamanlı olarak canlı bir özet oluşturulur, böylece kaçırdıklarınızı her zaman yakalayabilirsiniz.

Otter. ai en iyi özellikleri

Otter. ai, anahtar kelimeleri ve kelime öbeklerini tanımlayarak uzun transkripsiyonlarda bunları arayabilmenizi sağlar

Microsoft veya Google takviminize bağlarsanız, Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams toplantılarınızı otomatik olarak kaydeder

Her bir sonraki paket, ayda ve konuşma başına daha fazla dakika transkripsiyon yapmanıza ve daha fazla dosya yüklemenize olanak tanır

Otter. ai web ve mobil platformlarda kullanılabilir, böylece hareket halindeyken de kullanabilirsiniz ?

Otter. ai sınırlamaları

Birden fazla konuşmacı olduğunda AI bazen karışabilir

Bu araçlar, toplantıları yazıya dökmek için çalışır ve uygulama içinde kendi notlarınızı almanıza izin vermez

Otter. ai fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4. 0/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60'dan fazla yorum)

3. Laxis

via Laxis

Laxis, satış, içerik pazarlama, ürün ve pazar araştırma takımlarının yanı sıra müşterilerle veya potansiyel müşterilerle konuşan herkesi desteklemek için tasarlanmıştır. Sanal toplantılar sırasında notlar alır ve her katılımcının sözlerini aynen kaydeder, böylece siz konuşmaya odaklanabilirsiniz.

Daha sonra, toplantı notları için bu AI aracı, özetleri otomatik olarak oluşturur, içgörüleri çıkarır ve müşterinin gereksinimlerini belirler. Gerekli tüm eylem öğelerini veya sonraki adımları çıkarır ve döngüyü kapatmak için otomatik olarak bir takip e-postası da gönderebilir. ?

Laxis'in en iyi özellikleri

Toplantı notlarındaki konuları sıralamanıza ve kategorilere ayırmanıza yardımcı olur

Transkriptleri hızlı ve kolay bir şekilde indirip paylaşabilirsiniz

Laxis'e önceki konuşmalara dayalı sorular sorabilirsiniz

Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ve Cisco Webex ile entegre olur

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Ücretsiz planda ayda 300 dakikaya kadar transkripsiyon yapabilirsiniz, ancak takip içeriği oluşturan AI yazar özelliği yalnızca Premium plan ve üstü planlarda mevcuttur

Henüz CRM entegrasyonu yoktur, ancak planlanmaktadır

Laxis fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Premium: 13,33 $/ay

İş: 24,99 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Laxis puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (16 yorum)

4. Doodle

doodle aracılığıyla

Toplantı notları oluşturmadan önce, katılımcıların takvimlerini koordine ederek onları toplantıya davet etmeniz gerekir. İşte burada Doodle devreye girer. Bire bir toplantıları ve takım toplantılarını hızlı ve kolay bir şekilde planlayabilirsiniz.

Müsaitlik durumunuzu ayarlayın, ardından seçtiğiniz davetlilere bir bağlantı göndererek paylaşın. Davetliler kendileri için uygun olan zamanı seçebilirler, bu da takviminizde o zamanı bloklar, böylece bir daha kimseyle çakışan randevu almazsınız. Birden fazla davetliniz olduğunda, herkes için en uygun zamanı kolayca bulabilirsiniz.

Ayrıca, Doodle Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi toplantı platformlarıyla entegre çalışır. ?️

Doodle'ın en iyi özellikleri

Sistem, planlanan toplantılar için hatırlatıcılar gönderir, böylece toplantılara katılmayanlarla uğraşmak zorunda kalmazsınız

Özelleştirilebilir markalama, sistemi işinizin markalamasına uyarlayabilmenizi sağlar

Ayrıca Doodle'ı kullanarak anket veya oylama yoluyla veri toplayabilirsiniz

Doodle mobil cihazlarda da çalışır, böylece dışarıdayken toplantı planlayabilirsiniz

Doodle sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, büyük gruplar için birden fazla etkinlik planlamanın gereğinden fazla zaman aldığını düşünüyor

Farklı saat dilimlerinde bulunan davetlilerle çalışırken kullanımı zor olabilir

Doodle fiyatlandırma

Ücretsiz: 0

Pro : Kullanıcı başına aylık 6,95 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 8,95 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Doodle puanları ve yorumları

G2: 3,7/5 (13 yorum)

Capterra: Henüz yorum yok

5. Fireflies. ai

Fireflies. ai, sesli veya görüntülü bir arama sırasında gerçek zamanlı transkripsiyon yapabilir veya bir toplantı kaydından transkripsiyon yapabilir. Ardından, toplantıdan çıkan anahtar noktaları, kararları ve eylem öğelerini özetleyebilir. ✍️

Toplantının herhangi bir bölümünü tekrar dinlemek isterseniz, anahtar kelimeleri arayabilir ve normal hızda veya iki katına kadar hızda oynatabilirsiniz. İşbirliği araçları, takımınızın konuşmalara yorum yapmasına, sabitlemesine veya tepki vermesine ya da ses klipleri oluşturmak için alıntılar çıkarmasına olanak tanır.

Ücretsiz plan 800 dakikaya kadar depolama alanı sunarken, Pro plan 8.000 dakikaya kadar depolama alanı sunar. İş ve Enterprise planları ise sınırsız alan sunar.

Fireflies. ai en iyi özellikleri

Fireflies. ai 40'tan fazla dilde çalışır, farklı aksan ve lehçeleri işler

Farklı konuşmacıların seslerini algılayıp etiketleyebilir

Microsoft Teams, Zoom, Skype ve Google Meet dahil olmak üzere birçok toplantı platformuyla entegre olur

Toplantı notlarını Asana, Slack veya Notion gibi diğer platformlarda paylaşabilirsiniz

Fireflies. ai sınırlamaları

Ses kaydı kaliteli değilse, transkripsiyonun doğruluğunu etkileyebilir

CRM, Zapier ve Slack entegrasyonları yalnızca Pro plan ve üstü planlarda mevcuttur

Fireflies. ai fiyatlandırma

Ücretsiz: Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: 4. 0/5 (5 yorum)

6. Dubber'dan Notlar

via Notes by Dubber

Eskiden Notiv olarak bilinen Notes by Dubber, "daha akıllı, daha az yorucu toplantılar" yapmanıza yardımcı olduğunu iddia ediyor. Outlook veya Google Takvim ile senkronizasyon sağlar, planlanmış aramalarınıza otomatik olarak katılır ve kaydeder. Toplantıya katıldığınızda bir transkript oluşturur, ardından paylaşabileceğiniz bir özet oluşturur.

AI aracı ayrıca takip için eylem öğelerini çıkarır ve her katılımcı için otomatik olarak görevler oluşturur. Asana ve Slack gibi uygulamalarla entegrasyonlar, ş Akışınızı kolaylaştırır ve atanan görevleri takip etmeyi kolaylaştırır. ✅

Notes by Dubber'ın en iyi özellikleri

Ayrıca, kaydedilmiş bir ses veya video dosyasını yükleyip transkripsiyonunu da yapabilirsiniz

Toplantı notları için bu AI aracı ölçeklenebilir ve olağan satış kanallarıyla uyumludur

Dünya çapında 170'den fazla mobil ağda ve video, ses ve sohbet sağlayıcılarında kullanılabilir

Kayıtları, transkriptleri veya notları CRM veya diğer işbirliği araçları aracılığıyla paylaşabilirsiniz

Notes by Dubber sınırlamaları

Bu AI aracı yalnızca İngilizceyi destekler, bu nedenle başka bir dilde toplantı yapmak istiyorsanız uygun değildir

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün gezinmesi biraz kafa karıştırıcı buluyor

Notes by Dubber fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Notes by Dubber puanları ve yorumları

G2: 5/5 (1 yorum)

Capterra: Henüz yorum yok

7. Timz. Çiçekler

Timz. Flowers, dağıtılmış takımlar için tasarlanmış, video görüşmeleri ile eşzamansız işbirliğini birleştiren hibrit bir konferans platformudur.

Canlı toplantıları kaydedebilir ve ardından toplantıya katılamayanlarla kolayca paylaşabileceğiniz metin veya video özetleri ve toplantı tutanakları oluşturabilir. Eşzamansız toplantılar için katılımcılar kaydedilmiş video mesajlarla katkıda bulunabilir. ?‍♀️

Sistem, her toplantıdan sonra otomatik olarak bir özet e-postası gönderir. Belirli bir bölüme geri dönmek isterseniz, AI sohbet robotu hızlıca bulmanıza yardımcı olur.

Timz. Flowers'ın en iyi özellikleri

Çiçek temalı akış şeması, tüm geri bildirimleri ve sorguları görsel olarak gösterir

Toplantı eşzamansız olarak yapılsa bile, sistem canlı bir konuşma hissi yaratır

Zaman damgalı transkriptler sunar, böylece toplantıda nerede olduğunuzu her zaman bilirsiniz

Ücretsiz bir seçenek olsa da, Pro ve Business paketleri size daha fazla kayıt süresi sunar ve verileriniz daha uzun süre saklanır

Timz. Çiçek sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ilk kurulumun biraz zaman alıcı olduğunu düşünüyor

Henüz tüm tarayıcılar desteklenmemektedir, bu nedenle ilk tercihiniz olmayan bir tarayıcı kullanmanız gerekebilir

Timz. Çiçek fiyatları

Temel: Ücretsiz

Pro : Takım başına aylık 6,99 €

İş: Takım başına aylık 13,99 €

Timz. Çiçek değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (13 yorum)

Capterra: Henüz yorum yok

8. Sembly AI

via Sembly AI

Toplantı notları için bir AI aracı olan Sembly AI, toplantıları kaydeder ve transkripsiyonunu yapar. Ardından, tartışmalardan anahtar bilgileri vurgulayarak toplantı özetleri ve tutanakları oluşturur. Toplantıya katılamıyorsanız, Sembly'yi gönderip toplantı notlarını daha sonra inceleyebilirsiniz. ?‍?

Görevler otomatik olarak tanımlanır, açıklanır ve ardından bir takım üyesine atanır. Slack ve Trello gibi araçlarla entegrasyonlar, görevleri notlarla birlikte doğrudan bu çalışma alanlarına aktarmanıza olanak tanır.

Sembly AI'nın en iyi özellikleri

Toplantı notları sisteme kaydedilir ve istediğiniz zaman geri dönüp anahtar kelimeleri veya katılımcıları arayabilirsiniz

Sembly AI 35'ten fazla dilde çalışır

Android ve iOS uygulamalarının yanı sıra web üzerinde de kullanılabilir

Sembly AI sınırlamaları

Bazen toplantıya katılamıyor veya toplantıyı kaydedemiyor

Toplantı havası her zaman toplantının tamamını yansıtmaz, sadece bir kısmına odaklanır

Sembly AI fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Takım: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sembly AI puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (11 yorum)

Capterra: Henüz yorum yok

9. Fathom

fathom aracılığıyla

Fathom, toplantıları kaydeden, yazıya döken ve özetleyen bir toplantı notları için yapay zeka aracıdır. Toplantı bittiğinde hem kayıt hem de transkripsiyon anında kullanıma hazırdır. Ardından özetleri ve eylem öğelerini Gmail, Google Dokümanlar veya bir görev yönetimi aracına kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

Arama notları CRM'nize otomatik olarak senkronize edilir, böylece veritabanınızdaki herkesle olan etkileşimlerinizin kaydını her zaman elinizin altında bulundurabilirsiniz. Ayrıca, toplantınızın önemli noktalarını bir oynatma listesine ekleyebilir ve diğer ilgili taraflarla paylaşabilirsiniz.

En iyi özellikleri keşfedin

Microsoft Teams, Zoom ve Google Toplantıları ile çalışır

Aramanın bir bölümünü vurguladığınızda, Fathom bunu sizin için özetler

Sistem, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca dahil olmak üzere yedi dili destekler

Ücretli Takım sürümü ekstra özelliklere sahiptir ve tüm kuruluş genelinde kullanıma sunulmak üzere tasarlanmıştır

Sınırlamaları anlayın

Bazı kullanıcılar arayüzün biraz karanlık olduğunu düşünüyor ve daha açık renkli bir seçenek olmasını istiyor

Planlanmış toplantılar için iyi çalışsa da, şu anda özellikle Microsoft Teams'de bazı ani toplantıları desteklemiyor

Fathom fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım Sürümü: Kullanıcı başına aylık 19 $

Derecelendirmeleri ve yorumları anlayın

G2: 5/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4. 8/5 (8 yorum)

10. Süper güçler

via Superpowered

Superpowered, toplantınızı kaydetmeden veya bot kullanmadan transkripsiyonunu yapar; doğrudan cihazınızın sesinden çalışır. Bu transkripsiyonlar, notlarınızı oluşturmanız için size zaman tanımak amacıyla yedi gün boyunca saklanır ve ardından silinir.

Toplantı notları için bu AI aracı, konuşmayı otomatik olarak özetler ve sizin için eylem öğelerini belirler.

Ayrıca takviminizi de takip etmenizi sağlar. Yaklaşan toplantılar için hatırlatıcılar menü çubuğunda görüntülenir ve buradan doğrudan toplantıya geçebilirsiniz. ?️

Süper güçlü en iyi özellikler

Her toplantı platformunda işe yarar

Superpowered, toplantı sırasında duyguları bile tanımlar ve belgeler

Geliştirme takımı geri bildirim ve önerilere çok açık ve duyarlıdır

Süper güçlerle sınırlar ortadan kalkıyor

Ücretsiz sürüm yalnızca e-posta ve Slack ile entegre olur, bu nedenle örneğin Google Drive veya Salesforce ile kullanmak istiyorsanız ücretli bir plan seçmeniz gerekir

Mobil ve Linux henüz desteklenmemektedir

Süper güçlü fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: Aylık 30 $

Pro : Aylık 90 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Süper güçlü derecelendirmeler ve yorumlar

G2: N/A

Capterra: Yok

Toplantılar için AI, takımınız, müşterileriniz veya potansiyel müşterilerinizle olan etkileşimlerinizin her yönüne yardımcı olabilir. En iyi AI toplantı araçları, planlamayı basitleştirebilir, toplantı notlarını kaydedip yazıya dökebilir veya kendi notlarınızı almanıza yardımcı olacak AI yazma araçlarıyla şablonlar sağlayabilir.

AI araçları, tüm toplantı notlarını özetlemenize, konuşmanın en önemli kısımlarını vurgulamanıza ve görevleri ve sonraki adımları belirlemenize de yardımcı olabilir. Hatta görev yönetimi araçlarıyla entegre edilebilirler, böylece daha fazla zaman kazanır ve iş akışınızı her adımda kolaylaştırırsınız. ?

İş akışınızı kolaylaştırmaktan bahsetmişken, ClickUp bu konuda her şeyi halleder — sadece toplantı yaparken değil, şirketinizi yönetirken veya bir takımı yönetirken de. İşinizin her yönünü kapsayan şablonlar ve proje yönetimi araçları ile zaman ve çaba tasarrufu sağlayan entegrasyonlar sayesinde, tüm iş ihtiyaçlarınız için tek adres. ?

Bugün ücretsiz kaydolun ve ClickUp'ı kullanarak işlerinizi ve hayatınızı kolaylaştırmaya başlayın.