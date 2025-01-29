Kusursuz bir bilgi tabanı oluşturmak için en iyi 10 Document360 alternatifi

Kuruluşunuz için bir bilgi tabanı oluşturmak üzere bilgi yönetimi yazılımı ararken Document360'tan haberdar olmamak imkansızdır.

Bu araç harika olsa da, dünyadaki çoğu şey gibi, herkes için uygun değildir. Fiyatlandırmadan karmaşıklığa ve başka faktörlere kadar, bilgi tabanınızı oluşturmak için bu aracı kullanmak istemeyebileceğiniz birçok neden vardır.

Ve bu durumda, ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir alternatif arayışına gireceksiniz!

Bunu anlıyoruz ve bu nedenle en iyi 10 Document360 alternatifi listesini hazırladık. Ancak listeye geçmeden önce, bu listeyi oluştururken nelere dikkat ettiğimize kısaca göz atalım. ?

Document360 alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Document360, üretken yapay zeka ve güçlü arama gibi bazı ayırt edici özellikleri ve zengin entegrasyon fırsatları sayesinde bilgi yönetimi yazılımı dünyasında adını duyurmuştur.

Document360 alternatiflerinin sadece bu işlevlere sahip olmadığından değil, aynı zamanda bilgi tabanınızı ve yazılım dokümantasyon sürecinizi yönetmenize yardımcı olmak için ekstra çaba gösterdiğinden emin olun. Dikkat etmeniz gereken anahtar özelliklere bir göz atalım:

AI destekli özellikler: Araç, belge başlıkları, etiketler, makale özetleri ve SEO açıklamaları için AI destekli öneriler sunabilmelidir Esneklik: Document360 alternatifiniz, hem şirket içi hem de müşteriye yönelik bilgi tabanı oluşturma özelliklerini içermelidir Şablonlar: Teknik belgelerin oluşturulmasını kolaylaştırmak için bir şablon kitaplığı içermelidir Güçlü arama seçeneği: Araç, arama yapan kişinin sorgu geçmişine göre arananı anlayabilmeli ve daha alakalı sonuçlar sunabilmelidir Entegrasyonlar ve API: Popüler verimlilik yazılımları ve : Popüler verimlilik yazılımları ve süreç haritalama araçlarıyla entegrasyon ve özel entegrasyonlar geliştirmek için bir API olması çok arzu edilir

kullanabileceğiniz En İyi 10 Document360 Alternatifi

Daha önce bahsettiğimiz kriterleri kullanarak düzinelerce Document360 alternatifini inceledik ve size şu anda piyasada bulunan en iyi 10 seçeneğin listesini sunuyoruz. Bu araçların öne çıkan özelliklerini inceleyecek, birkaç eksikliğini vurgulayacak ve fiyatlandırma seçeneklerine ışık tutacağız. Hadi başlayalım! ?

ClickUp Docs'ta bir sayfayı başka bir sayfanın içine yerleştirme

ClickUp, her boyuttaki işletme için hepsi bir arada verimlilik platformudur. Bu nedenle, sağlam bir bilgi tabanı oluşturmak için ClickUp Docs işlevini de içermesi şaşırtıcı değildir. ?

Bu araç, yayınlandıktan sonra belgenizin nasıl görüneceğini görebilmenizi sağlayan, kullanımı kolay What-You-See-Is-What-You-Get (WYSIWYG) düzenleyici ile birlikte gelir. Düzenleyicide bulunan yapı taşları aracılığıyla çeşitli içerik türleri (ör. resimler, kapak resimleri, başlıklar, alt başlıklar, kontrol listeleri, iç içe sayfalar, yer imleri, tablolar vb. ) ekleyebilirsiniz. İçeriğiniz veya makaleleriniz, kolay erişim için birden fazla kategoriye ayrılabilir.

Takım üyelerinizden fikir önermelerini ve belgeleri düzenlerken işbirliği yapmalarını isteyebilirsiniz. Bunu kolaylaştırmak için platformda yorum yapma, kullanıcıları etiketleme, görev atama vb. gibi güçlü gerçek zamanlı işbirliği ve takım düzenleme özellikleri bulunmaktadır.

Proje ve görev yönetimi için ClickUp'ı da kullanıyorsanız, ClickUp Docs'ta hazırladığınız belgeler, verimliliği artırmak için iş akışlarınıza da bağlanabilir. Bunu bir görev ve bilgi tabanı yazılımı kombinasyonu olarak düşünün!

ClickUp AI'yı kullanarak belgelerdeki içeriği düzenleyin, özetleyin, yazım denetimi yapın veya uzunluğunu ayarlayın

ClickUp, Docs'u platformun yerel AI yazma asistanı olan ClickUp AI işlevselliği ile birleştirdiğinizde gerçek gücünü gösterir. Makalelerinizi hızlı bir şekilde özetlemenize, eylem öğeleri oluşturmanıza, içeriğinizi düzenlemenize, iyileştirmenize ve biçimlendirmenize yardımcı olur. ClickUp AI'nın yardımıyla, birkaç saatlik işi birkaç dakikada bitirebilir ve mükemmel bilgi tabanınızı kolayca yayınlayabilirsiniz!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Wiki'lerinizi ve bilgi tabanlarınızı öne çıkarmak için esnek ve kullanışlı stil seçenekleri

Takımlarla gerçek zamanlı işbirliği

Belgeleri ClickUp'taki görevlerinize bağlayın, böylece kolayca bulunabilirler

Düzenleme denetimleri, gizlilik denetimleri ve diğer güvenlik özellikleri

Önceden tasarlanmış bilgi tabanı şablonları

Okuyucularınızın dikkatleri dağılmadan belgeleri inceleyebilmeleri için odak modu

Slack, Zoom, Loom, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Vimeo ve yüzlerce diğer popüler araçla entegrasyon

ClickUp sınırlamaları

Arama bazen biraz yavaş olabilir

Başlangıçta kullanımı karmaşık olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)

2. Confluence

Atlassian yazılım ailesinin bir parçası olan Confluence, proje belgelerini, iç wiki'leri, en iyi uygulamaları ve bilgi tabanınızı oluşturan diğer tüm belgeleri zahmetsizce oluşturmanıza, düzenlemenize, organize etmenize ve paylaşmanıza olanak tanır.

Confluence'ın Sayfalar özelliği, fikirlerinizi tasarım açısından görselleştirmenize yardımcı olacak belgeleri ve Beyaz Tahtaları oluşturduğunuz yerdir. Hem Sayfalar hem de Beyaz Tahtalar, içeriğin belirli bir konuya göre depolanabileceği ve düzenlenebileceği Alanlar olarak organize edilebilir. Bir Alan, herkese açık veya gizli olabilir ve bir Alan içindeki üyeler, belirli bir belge üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir veya tartışabilir.

Confluence'ın en iyi özellikleri

Belge şablonları

Gerçek zamanlı düzenleme ve işbirliği

Sınırsız belge ve alan

Misafir işbirliği

Sayfa bilgileri

Google Drive, MS Word, OneDrive, Trello, Jira ve 1.000'den fazla diğer verimlilik aracıyla entegre olur

Confluence sınırlamaları

Alanlar, bilgi tabanı yazılımını ilk kez kullanan kullanıcılar için biraz kafa karıştırıcı olabilir

İzin yönetimi biraz karmaşıktır (teknik belgeler oluşturmak için)

Confluence fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 6,05 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 11,55 ABD doları

Kurumsal: 107.500 $/yıl (en az 801 kullanıcı)

Confluence puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (3.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.100+ yorum)

3. Archbee

Archbee, işlevselliğinin her parçasına yerleştirilmiş muazzam bir basitlik ve kullanım kolaylığı sunan bir bilgi tabanı yazılımıdır. Blok düzenleyici özelliği, belgelerinize istediğiniz yerlere her türlü içeriği (ör. resimler, metinler, başlıklar, tablolar vb.) hızlı bir şekilde eklemenizi sağlar.

Bu arada, yapay zeka destekli yazma asistanı, yazarken öneriler sunarak belgelerinizi hızlı bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olur. Aracın GPT tabanlı arama fonksiyonu, bilgi tabanından normal arama sonuçları sunmak yerine sorgularınıza doğrudan yanıtlar verir.

Archbee'nin en iyi özellikleri

GPT tabanlı arama fonksiyonu

Belgelerinizi kolaylıkla oluşturmak için blok düzenleyici

AI destekli yazma yardımı

Slack, Airtable, Google Drive, Github, Jira vb. ile entegrasyon.

Özel alan adı desteği

Archbee sınırlamaları

Bazı kullanıcılar kararlılık sorunları bildirdi

Bilgi yönetimi aracında özelleştirilebilirlik sınırlamaları

Archbee fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Büyüyen : Aylık 50 $'dan başlayan fiyatlarla

Ölçeklendirme : Aylık 200 $'dan başlayan fiyatlarla

Kurumsal: Aylık 960 $'dan başlayan fiyatlarla

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Archbee puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (20'den fazla yorum)

4. Caspio

Caspio, öncelikle iş verimliliği veya bilgi tabanı yönetimi için bir platform olarak tasarlanmamıştır. Bunun yerine, kullanıcıların önceden hazırlanmış şablonları kullanarak sıfır veya çok az kodlama bilgisiyle çok çeşitli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan çok yönlü bir görsel uygulama oluşturucu ve çevrimiçi veritabanı olarak hizmet verir.

Bu platform, önceden tasarlanmış şablonu markanıza ve diğer özel gereksinimlerinize göre özelleştirerek kendi self servis belge yönetim sisteminizi oluşturmanıza olanak tanır. Bilgi tabanınızın nasıl şekillendiğine dair genel bir bakış sunan kullanışlı bir yönetim gösterge paneli elde edersiniz. Bu paneli, bilgi tabanı makalelerinizin üretim ve düzenleme sürecini yönetmek ve içeriğinizin oluşturduğu toplam görünümleri izlemek için kullanabilirsiniz.

Caspio'nun en iyi özellikleri

Bilgi tabanınızı intranet, CMS veya portalınızda kullanmaya başlamadan önce özel markalama yapın

Görüntüleyen, yazar ve düzenleyici/onaylayıcı gibi rollere göre ayrılmış sınırsız sayıda kullanıcıyı destekler

Bilgi tabanınızı yönetmek için yönetim gösterge paneli

Kolay bilgi erişimi için özel arama ve kategori filtreleri

Kullanıcı başına ücretlendirme yok, böylece maliyetler sabit kalır ve büyümenize göre yönetilebilir

Verilerinizi ve içeriğinizi içe aktarmanıza yardımcı olacak MS Office entegrasyonu

Caspio sınırlamaları

Listemizdeki diğer bilgi tabanı platformlarından daha pahalıdır

Bilgi tabanı yazılımı olmadığı için işlevlerinin kapsamı sınırlıdır

Caspio fiyatlandırması

Başlangıç : Aylık 45 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel : Aylık 540 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Aylık 2.025 $'dan başlayan fiyatlarla

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Caspio puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (130+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

5. Bloomfire

Bloomfire, kuruluşlar içinde bilgi paylaşımını, işbirliğini ve öğrenmeyi kolaylaştıran sezgisel ve iyi tasarlanmış bir araçtır. Takım üyelerinizin günlük işlerinde ihtiyaç duyabilecekleri her türlü kaynağı (önemli duyurulardan eğitim ve oryantasyon materyallerine kadar) barındıran bir bilgi tabanı oluşturmak ve sürdürmek için kullanabilirsiniz.

Platformun AI aracı, bilgi tabanınızdaki belgelerin yazarlarına akıllı yazma önerileri sunar. Ayrıca, sık yapılan kullanıcı aramalarına göre bilgi eksikliklerini belirler, böylece takımınızın görmek istediği türde belgeleri oluşturabilirsiniz.

Bloomfire'ın Deep Index özelliği, ihtiyacınız olanı bulmak için düzinelerce belgeyi taramanıza gerek kalmadan belirli bir metin ifadesini, resmi, videoyu veya PDF'yi hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur. ?

Bloomfire'ın en iyi özellikleri

İçeriğin derinlemesine indekslenmesi

AI destekli yazma yardımı

Otomatik bilgi eksikliği belirleme

Takım verimliliğini ve performansını ölçmek için analitik

Tüm önemli iş araçlarıyla entegrasyon

Bloomfire sınırlamaları

Özel entegrasyonlar oluşturmak için API yok

Arama fonksiyonu her zaman görevini yerine getirmiyor

Bloomfire fiyatlandırması

Esnek : Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Talla : Aylık 460 $'dan başlayan fiyatlarla

Başlangıç : 1.750 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Bloomfire puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (470+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (240+ yorum)

6. KnowledgeOwl

KnowledgeOwl, hem kuruluşunuzun çalışanları hem de müşterileri için tek doğru kaynak olmayı amaçlayan bir bilgi tabanı yazılımıdır. Özellikle, self servis bilgi merkezleri, müşteri desteği portalları veya proje dokümantasyon depoları oluşturmak isteyen çağrı merkezleri, BT ve yazılım geliştirme takımları için kullanışlıdır.

Bu araç, bilgileri birleştirme ve bulmayı kolaylaştırma özelliğiyle övünür. "Yazım hatalarına toleranslı" arama fonksiyonu, yazım kurallarına çok hakim olmasanız bile ihtiyacınız olan bilgileri bulmanızı çocuk oyuncağı haline getirir. ?

KnowledgeOwl'un en iyi özellikleri

İçerik erişimini kontrol etmek için okuyucu grupları

Bir makaleyi her güncellediğinizde, ilgili okuyuculara bildirim gönderilir

Makale yazarları için iç notlar

Sonuçlarda belirli bir makaleyi döndürmesi gereken arama ifadeleri manuel olarak tanımlama

Özel alan adı desteği

KnowledgeOwl sınırlamaları

Sınırlı raporlama işlevselliği ve bilgi tabanı özellikleri

Ücretsiz plan yok

KnowledgeOwl fiyatlandırması

Esnek : Aylık 79 $'dan başlayan fiyatlarla

İş : Aylık 299 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Aylık 999 $'dan başlayan fiyatlarla

KnowledgeOwl puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (200+ yorum)

7. SharePoint

Microsoft tarafından geliştirilen SharePoint, iş akışlarını optimize eder ve işbirliğini ve bilgi paylaşımını kolaylaştıran bir dizi özellik ile takımları bir araya getirir. Proje zaman çizelgelerinden güncellemelere, şirket haberlerinden duyurulara kadar içerik ve bilgileri oluşturmanıza, yönetmenize, merkezileştirmenize ve paylaşmanıza olanak tanır.

SharePoint'in öne çıkan özelliği, çalışanlarınızı kuruluş içindeki tüm gelişmelerden haberdar etmek ve uyumu teşvik etmek için ideal olan şirket intranetleri oluşturma yeteneğidir. Ayrıca, takım verimliliğini artırmak için ortak kaynakları ve uygulamaları paylaşabileceğiniz farklı projeler ve departmanlar için özel web siteleri oluşturabilirsiniz.

SharePoint'in en iyi özellikleri

Sınırsız bilgi tabanı portalları oluşturun

Belge sürümleme ve onay ş akışları

İntranet siteleri ve portalları

Güçlü içerik yönetimi ve arama seçenekleri

Güvenli iç ve dış dosya paylaşımı

MS Office, OneDrive, Microsoft Teams ve Power BI entegrasyonu

SharePoint sınırlamaları

Kurulumu biraz karmaşık olabilir

Göç maliyeti yüksektir

SharePoint fiyatlandırması

Bağımsız plan : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Microsoft 365 Business Standard'ın bir parçası olarak: Kullanıcı başına aylık 12,5 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

SharePoint puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (5.000+ yorum)

8. Zendesk

Bir müşteri desteği ve etkileşim platformu olan Zendesk'in bilgi tabanı yönetimi özelliklerinin müşteri self servis wiki'leri oluşturmaya yönelik olması şaşırtıcı değildir.

Zendesk'in SSS tipi wiki'leri ile, alıcılarınızın ürün ve hizmetlerinizle ilgili bilgi kütüphanesine kolayca erişerek sorunlarını bağımsız olarak çözmelerini sağlayabilirsiniz.

Bu da, müşterilerin sık sorulan soruların yanıtlarını bilgi tabanındaki yararlı kaynaklara yönlendirerek genel müşteri memnuniyetini artırır ve temsilcilerinizin iş akışlarını kolaylaştırır.

Zendesk'in en iyi özellikleri

Müşterilerin en çok aradığı şeylere ilişkin AI destekli içgörüler sağlayan içerik ipuçları özelliği, bilgi eksikliklerini gidermenize olanak tanır

Birden fazla makale için çeşitli özellikleri (ör. etiketler, izinler vb.) aynı anda güncellemek için toplu düzenleme

Okuyucuların ilgili makaleleri hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olan otomatik cevap botu

Aramayı liste olarak kaydedebilme özelliği sayesinde, arama yapan kişi daha sonra aradığını bulabilir

40'tan fazla farklı dilde makale oluşturmak için Zendesk Kılavuzu

Zendesk sınırlamaları

Gizli bir bilgi tabanı geliştirmek için proje işbirliği özelliklerinin eksikliği

AI özelliklerinin eklenmesi nispeten maliyetlidir

Zendesk fiyatlandırması

Suit Team : Ajan başına aylık 55 ABD doları

Paket Büyüme : Ajan başına aylık 89 $

Suite Professional : Ajan başına aylık 115 ABD doları

Suite Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Gelişmiş AI eklentisi: Ajan başına aylık 50 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Zendesk puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (5.700+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.700+ yorum)

9. Guru

Guru, sağlam iç bilgi tabanları oluşturmanıza olanak tanıyan üç temel aracı bir araya getirir: AI destekli kurumsal arama, wiki yazılımı ve intranet portalı. Wiki özellikleri, Guru'nun bilgi yönetimi işlevselliğinin bel kemiğidir ve AI'nın gücü sayesinde kullanımı son derece kolaydır.

En iyi yanı ise, platformun kullanım kolaylığının bilgi tabanı makalelerinin yazarlarıyla sınırlı olmaması, arama yapanlar ve okuyucular için de geçerli olmasıdır.

Yazarlar, içerikleriyle ilgili uzmanları etiketlemek için AI destekli öneriler ve diğer yazma yardımları (ör. başlık önerileri, içerik önerileri) alabilirken, arama yapanlar bilgi tabanında bulunan bilgilere dayalı olarak sorgularına doğrudan yanıt alabilirler.

Guru'nun en iyi özellikleri

Slack'te popüler tartışma konularını bulun ve bunlara dayalı içerikler oluşturun

Yinelenen içerik algılama

Önceden tasarlanmış belge şablonları

AI destekli arama ve yazma yardımı

Guru sınırlamaları

Koyu mod ve odak modu eksik

Toplu etiket uygulama fonksiyonu yok

Guru fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Builder : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Guru puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,7 (150'den fazla yorum)

10. Helpjuice

Helpjuice, yetenekli bir bilgi yönetimi ve dokümantasyon yönetimi yazılımıdır. Müşteri desteği gibi ekiplerin hizmetlerini ve müşteri memnuniyetini iyileştirmelerine ve yeni çalışanları daha verimli bir şekilde eğitmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bunu, Google benzeri arama seçeneği, özel temalar ve okuyucu kitleniz, potansiyel bilgi eksiklikleri ve iyileştirme alanları hakkında size içgörü sağlayan ayrıntılı analizler gibi özellikler aracılığıyla yapar.

Bu platform, bilgi tabanı içeriğinizi Google'ın arama motoru sonuç sayfalarında (SERP'ler) sıralamanıza yardımcı olan SEO özellikleri ile benzersizdir. Bu, müşterilerinizin sorunlarını zahmetsizce çözmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda web sitenize trafik çekebilir ve yeni iş fırsatları yaratabilir! ?

Helpjuice'un en iyi özellikleri

5 dakikalık müşteri desteği

Google benzeri arama seçeneği

SEO için optimize edilmiş sayfalar

Çok dilli destek

Kapsamlı analizler

Ek ücret ödemeden ihtiyaçlarınıza göre özelleştirme

Helpjuice sınırlamaları

MS Office entegrasyonu sorunsuz değil

Metin düzenleyicide bazı sorunlar var

Helpjuice fiyatlandırması

Başlangıç : 120 $/ay

Başlangıç : 200 $/ay

Premium Sınırlı : 289 $/ay

Premium Sınırsız: 499 $/ay

Helpjuice puanları ve yorumları

G2 : Derecelendirme/yorum yok

Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)

En İyi Document360 Alternatifi ile Zahmetsizce Bilgi Paylaşın

Bir bilgi tabanı, işe alım, eğitim ve işbirliği gibi hayati iç süreçleri kolaylaştırarak takımınızın verimliliğini önemli ölçüde artırabilir. Ayrıca, müşterilerin doğrudan müdahaleniz olmadan yaygın sorunları çözmelerine yardımcı olarak, sınıfının en iyisi desteği sunmanıza ve müşteri memnuniyetini artırmanıza yardımcı olabilir. ?

Document360 alternatifi konusunda hala şüpheleriniz varsa, ClickUp ile yanlış bir seçim yapmayacaksınız! Güçlü belge yönetimi özellikleri, son teknoloji AI işlevselliği ve kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle ClickUp, hayalinizdeki bilgi tabanını oluşturmaya bugün başlamak için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar.

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