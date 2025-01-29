Kusursuz bir bilgi tabanı oluşturmak için en iyi 10 Document360 alternatifi

Kuruluşunuz için bir bilgi tabanı oluşturmak üzere bilgi yönetimi yazılımı ararken Document360'tan haberdar olmamak imkansızdır.
Bu araç harika olsa da, dünyadaki çoğu şey gibi, herkes için uygun değildir. Fiyatlandırmadan karmaşıklığa ve başka faktörlere kadar, bilgi tabanınızı oluşturmak için bu aracı kullanmak istemeyebileceğiniz birçok neden vardır.
Ve bu durumda, ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir alternatif arayışına gireceksiniz!
Bunu anlıyoruz ve bu nedenle en iyi 10 Document360 alternatifi listesini hazırladık. Ancak listeye geçmeden önce, bu listeyi oluştururken nelere dikkat ettiğimize kısaca göz atalım. ?
Document360 alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Document360, üretken yapay zeka ve güçlü arama gibi bazı ayırt edici özellikleri ve zengin entegrasyon fırsatları sayesinde bilgi yönetimi yazılımı dünyasında adını duyurmuştur.
Document360 alternatiflerinin sadece bu işlevlere sahip olmadığından değil, aynı zamanda bilgi tabanınızı ve yazılım dokümantasyon sürecinizi yönetmenize yardımcı olmak için ekstra çaba gösterdiğinden emin olun. Dikkat etmeniz gereken anahtar özelliklere bir göz atalım:
- AI destekli özellikler: Araç, belge başlıkları, etiketler, makale özetleri ve SEO açıklamaları için AI destekli öneriler sunabilmelidir
- Esneklik: Document360 alternatifiniz, hem şirket içi hem de müşteriye yönelik bilgi tabanı oluşturma özelliklerini içermelidir
- Şablonlar: Teknik belgelerin oluşturulmasını kolaylaştırmak için bir şablon kitaplığı içermelidir
- Güçlü arama seçeneği: Araç, arama yapan kişinin sorgu geçmişine göre arananı anlayabilmeli ve daha alakalı sonuçlar sunabilmelidir
- Entegrasyonlar ve API: Popüler verimlilik yazılımları ve süreç haritalama araçlarıyla entegrasyon ve özel entegrasyonlar geliştirmek için bir API olması çok arzu edilir
kullanabileceğiniz En İyi 10 Document360 Alternatifi
Daha önce bahsettiğimiz kriterleri kullanarak düzinelerce Document360 alternatifini inceledik ve size şu anda piyasada bulunan en iyi 10 seçeneğin listesini sunuyoruz. Bu araçların öne çıkan özelliklerini inceleyecek, birkaç eksikliğini vurgulayacak ve fiyatlandırma seçeneklerine ışık tutacağız. Hadi başlayalım! ?
1. ClickUp
ClickUp, her boyuttaki işletme için hepsi bir arada verimlilik platformudur. Bu nedenle, sağlam bir bilgi tabanı oluşturmak için ClickUp Docs işlevini de içermesi şaşırtıcı değildir. ?
Bu araç, yayınlandıktan sonra belgenizin nasıl görüneceğini görebilmenizi sağlayan, kullanımı kolay What-You-See-Is-What-You-Get (WYSIWYG) düzenleyici ile birlikte gelir. Düzenleyicide bulunan yapı taşları aracılığıyla çeşitli içerik türleri (ör. resimler, kapak resimleri, başlıklar, alt başlıklar, kontrol listeleri, iç içe sayfalar, yer imleri, tablolar vb. ) ekleyebilirsiniz. İçeriğiniz veya makaleleriniz, kolay erişim için birden fazla kategoriye ayrılabilir.
Takım üyelerinizden fikir önermelerini ve belgeleri düzenlerken işbirliği yapmalarını isteyebilirsiniz. Bunu kolaylaştırmak için platformda yorum yapma, kullanıcıları etiketleme, görev atama vb. gibi güçlü gerçek zamanlı işbirliği ve takım düzenleme özellikleri bulunmaktadır.
Proje ve görev yönetimi için ClickUp'ı da kullanıyorsanız, ClickUp Docs'ta hazırladığınız belgeler, verimliliği artırmak için iş akışlarınıza da bağlanabilir. Bunu bir görev ve bilgi tabanı yazılımı kombinasyonu olarak düşünün!
ClickUp, Docs'u platformun yerel AI yazma asistanı olan ClickUp AI işlevselliği ile birleştirdiğinizde gerçek gücünü gösterir. Makalelerinizi hızlı bir şekilde özetlemenize, eylem öğeleri oluşturmanıza, içeriğinizi düzenlemenize, iyileştirmenize ve biçimlendirmenize yardımcı olur. ClickUp AI'nın yardımıyla, birkaç saatlik işi birkaç dakikada bitirebilir ve mükemmel bilgi tabanınızı kolayca yayınlayabilirsiniz!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Wiki'lerinizi ve bilgi tabanlarınızı öne çıkarmak için esnek ve kullanışlı stil seçenekleri
- Takımlarla gerçek zamanlı işbirliği
- Belgeleri ClickUp'taki görevlerinize bağlayın, böylece kolayca bulunabilirler
- Düzenleme denetimleri, gizlilik denetimleri ve diğer güvenlik özellikleri
- Önceden tasarlanmış bilgi tabanı şablonları
- Okuyucularınızın dikkatleri dağılmadan belgeleri inceleyebilmeleri için odak modu
- Slack, Zoom, Loom, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Vimeo ve yüzlerce diğer popüler araçla entegrasyon
ClickUp sınırlamaları
- Arama bazen biraz yavaş olabilir
- Başlangıçta kullanımı karmaşık olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)
2. Confluence
Atlassian yazılım ailesinin bir parçası olan Confluence, proje belgelerini, iç wiki'leri, en iyi uygulamaları ve bilgi tabanınızı oluşturan diğer tüm belgeleri zahmetsizce oluşturmanıza, düzenlemenize, organize etmenize ve paylaşmanıza olanak tanır.
Confluence'ın Sayfalar özelliği, fikirlerinizi tasarım açısından görselleştirmenize yardımcı olacak belgeleri ve Beyaz Tahtaları oluşturduğunuz yerdir. Hem Sayfalar hem de Beyaz Tahtalar, içeriğin belirli bir konuya göre depolanabileceği ve düzenlenebileceği Alanlar olarak organize edilebilir. Bir Alan, herkese açık veya gizli olabilir ve bir Alan içindeki üyeler, belirli bir belge üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir veya tartışabilir.
Confluence'ın en iyi özellikleri
- Belge şablonları
- Gerçek zamanlı düzenleme ve işbirliği
- Sınırsız belge ve alan
- Misafir işbirliği
- Sayfa bilgileri
- Google Drive, MS Word, OneDrive, Trello, Jira ve 1.000'den fazla diğer verimlilik aracıyla entegre olur
Confluence sınırlamaları
- Alanlar, bilgi tabanı yazılımını ilk kez kullanan kullanıcılar için biraz kafa karıştırıcı olabilir
- İzin yönetimi biraz karmaşıktır (teknik belgeler oluşturmak için)
Confluence fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 6,05 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 11,55 ABD doları
- Kurumsal: 107.500 $/yıl (en az 801 kullanıcı)
Confluence puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (3.600+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.100+ yorum)
3. Archbee
Archbee, işlevselliğinin her parçasına yerleştirilmiş muazzam bir basitlik ve kullanım kolaylığı sunan bir bilgi tabanı yazılımıdır. Blok düzenleyici özelliği, belgelerinize istediğiniz yerlere her türlü içeriği (ör. resimler, metinler, başlıklar, tablolar vb.) hızlı bir şekilde eklemenizi sağlar.
Bu arada, yapay zeka destekli yazma asistanı, yazarken öneriler sunarak belgelerinizi hızlı bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olur. Aracın GPT tabanlı arama fonksiyonu, bilgi tabanından normal arama sonuçları sunmak yerine sorgularınıza doğrudan yanıtlar verir.
Archbee'nin en iyi özellikleri
- GPT tabanlı arama fonksiyonu
- Belgelerinizi kolaylıkla oluşturmak için blok düzenleyici
- AI destekli yazma yardımı
- Slack, Airtable, Google Drive, Github, Jira vb. ile entegrasyon.
- Özel alan adı desteği
Archbee sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar kararlılık sorunları bildirdi
- Bilgi yönetimi aracında özelleştirilebilirlik sınırlamaları
Archbee fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Büyüyen: Aylık 50 $'dan başlayan fiyatlarla
- Ölçeklendirme: Aylık 200 $'dan başlayan fiyatlarla
- Kurumsal: Aylık 960 $'dan başlayan fiyatlarla
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Archbee puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (20'den fazla yorum)
4. Caspio
Caspio, öncelikle iş verimliliği veya bilgi tabanı yönetimi için bir platform olarak tasarlanmamıştır. Bunun yerine, kullanıcıların önceden hazırlanmış şablonları kullanarak sıfır veya çok az kodlama bilgisiyle çok çeşitli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan çok yönlü bir görsel uygulama oluşturucu ve çevrimiçi veritabanı olarak hizmet verir.
Bu platform, önceden tasarlanmış şablonu markanıza ve diğer özel gereksinimlerinize göre özelleştirerek kendi self servis belge yönetim sisteminizi oluşturmanıza olanak tanır. Bilgi tabanınızın nasıl şekillendiğine dair genel bir bakış sunan kullanışlı bir yönetim gösterge paneli elde edersiniz. Bu paneli, bilgi tabanı makalelerinizin üretim ve düzenleme sürecini yönetmek ve içeriğinizin oluşturduğu toplam görünümleri izlemek için kullanabilirsiniz.
Caspio'nun en iyi özellikleri
- Bilgi tabanınızı intranet, CMS veya portalınızda kullanmaya başlamadan önce özel markalama yapın
- Görüntüleyen, yazar ve düzenleyici/onaylayıcı gibi rollere göre ayrılmış sınırsız sayıda kullanıcıyı destekler
- Bilgi tabanınızı yönetmek için yönetim gösterge paneli
- Kolay bilgi erişimi için özel arama ve kategori filtreleri
- Kullanıcı başına ücretlendirme yok, böylece maliyetler sabit kalır ve büyümenize göre yönetilebilir
- Verilerinizi ve içeriğinizi içe aktarmanıza yardımcı olacak MS Office entegrasyonu
Caspio sınırlamaları
- Listemizdeki diğer bilgi tabanı platformlarından daha pahalıdır
- Bilgi tabanı yazılımı olmadığı için işlevlerinin kapsamı sınırlıdır
Caspio fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 45 $'dan başlayan fiyatlarla
- Profesyonel: Aylık 540 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Aylık 2.025 $'dan başlayan fiyatlarla
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Caspio puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (130+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
5. Bloomfire
Bloomfire, kuruluşlar içinde bilgi paylaşımını, işbirliğini ve öğrenmeyi kolaylaştıran sezgisel ve iyi tasarlanmış bir araçtır. Takım üyelerinizin günlük işlerinde ihtiyaç duyabilecekleri her türlü kaynağı (önemli duyurulardan eğitim ve oryantasyon materyallerine kadar) barındıran bir bilgi tabanı oluşturmak ve sürdürmek için kullanabilirsiniz.
Platformun AI aracı, bilgi tabanınızdaki belgelerin yazarlarına akıllı yazma önerileri sunar. Ayrıca, sık yapılan kullanıcı aramalarına göre bilgi eksikliklerini belirler, böylece takımınızın görmek istediği türde belgeleri oluşturabilirsiniz.
Bloomfire'ın Deep Index özelliği, ihtiyacınız olanı bulmak için düzinelerce belgeyi taramanıza gerek kalmadan belirli bir metin ifadesini, resmi, videoyu veya PDF'yi hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur. ?
Bloomfire'ın en iyi özellikleri
- İçeriğin derinlemesine indekslenmesi
- AI destekli yazma yardımı
- Otomatik bilgi eksikliği belirleme
- Takım verimliliğini ve performansını ölçmek için analitik
- Tüm önemli iş araçlarıyla entegrasyon
Bloomfire sınırlamaları
- Özel entegrasyonlar oluşturmak için API yok
- Arama fonksiyonu her zaman görevini yerine getirmiyor
Bloomfire fiyatlandırması
- Esnek: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları
- Talla: Aylık 460 $'dan başlayan fiyatlarla
- Başlangıç: 1.750 $/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Bloomfire puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (470+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (240+ yorum)
6. KnowledgeOwl
KnowledgeOwl, hem kuruluşunuzun çalışanları hem de müşterileri için tek doğru kaynak olmayı amaçlayan bir bilgi tabanı yazılımıdır. Özellikle, self servis bilgi merkezleri, müşteri desteği portalları veya proje dokümantasyon depoları oluşturmak isteyen çağrı merkezleri, BT ve yazılım geliştirme takımları için kullanışlıdır.
Bu araç, bilgileri birleştirme ve bulmayı kolaylaştırma özelliğiyle övünür. "Yazım hatalarına toleranslı" arama fonksiyonu, yazım kurallarına çok hakim olmasanız bile ihtiyacınız olan bilgileri bulmanızı çocuk oyuncağı haline getirir. ?
KnowledgeOwl'un en iyi özellikleri
- İçerik erişimini kontrol etmek için okuyucu grupları
- Bir makaleyi her güncellediğinizde, ilgili okuyuculara bildirim gönderilir
- Makale yazarları için iç notlar
- Sonuçlarda belirli bir makaleyi döndürmesi gereken arama ifadeleri manuel olarak tanımlama
- Özel alan adı desteği
KnowledgeOwl sınırlamaları
- Sınırlı raporlama işlevselliği ve bilgi tabanı özellikleri
- Ücretsiz plan yok
KnowledgeOwl fiyatlandırması
- Esnek: Aylık 79 $'dan başlayan fiyatlarla
- İş: Aylık 299 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Aylık 999 $'dan başlayan fiyatlarla
KnowledgeOwl puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (70+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (200+ yorum)
7. SharePoint
Microsoft tarafından geliştirilen SharePoint, iş akışlarını optimize eder ve işbirliğini ve bilgi paylaşımını kolaylaştıran bir dizi özellik ile takımları bir araya getirir. Proje zaman çizelgelerinden güncellemelere, şirket haberlerinden duyurulara kadar içerik ve bilgileri oluşturmanıza, yönetmenize, merkezileştirmenize ve paylaşmanıza olanak tanır.
SharePoint'in öne çıkan özelliği, çalışanlarınızı kuruluş içindeki tüm gelişmelerden haberdar etmek ve uyumu teşvik etmek için ideal olan şirket intranetleri oluşturma yeteneğidir. Ayrıca, takım verimliliğini artırmak için ortak kaynakları ve uygulamaları paylaşabileceğiniz farklı projeler ve departmanlar için özel web siteleri oluşturabilirsiniz.
SharePoint'in en iyi özellikleri
- Sınırsız bilgi tabanı portalları oluşturun
- Belge sürümleme ve onay ş akışları
- İntranet siteleri ve portalları
- Güçlü içerik yönetimi ve arama seçenekleri
- Güvenli iç ve dış dosya paylaşımı
- MS Office, OneDrive, Microsoft Teams ve Power BI entegrasyonu
SharePoint sınırlamaları
- Kurulumu biraz karmaşık olabilir
- Göç maliyeti yüksektir
SharePoint fiyatlandırması
- Bağımsız plan: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Microsoft 365 Business Standard'ın bir parçası olarak: Kullanıcı başına aylık 12,5 ABD doları
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
SharePoint puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (5.000+ yorum)
8. Zendesk
Bir müşteri desteği ve etkileşim platformu olan Zendesk'in bilgi tabanı yönetimi özelliklerinin müşteri self servis wiki'leri oluşturmaya yönelik olması şaşırtıcı değildir.
Zendesk'in SSS tipi wiki'leri ile, alıcılarınızın ürün ve hizmetlerinizle ilgili bilgi kütüphanesine kolayca erişerek sorunlarını bağımsız olarak çözmelerini sağlayabilirsiniz.
Bu da, müşterilerin sık sorulan soruların yanıtlarını bilgi tabanındaki yararlı kaynaklara yönlendirerek genel müşteri memnuniyetini artırır ve temsilcilerinizin iş akışlarını kolaylaştırır.
Zendesk'in en iyi özellikleri
- Müşterilerin en çok aradığı şeylere ilişkin AI destekli içgörüler sağlayan içerik ipuçları özelliği, bilgi eksikliklerini gidermenize olanak tanır
- Birden fazla makale için çeşitli özellikleri (ör. etiketler, izinler vb.) aynı anda güncellemek için toplu düzenleme
- Okuyucuların ilgili makaleleri hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olan otomatik cevap botu
- Aramayı liste olarak kaydedebilme özelliği sayesinde, arama yapan kişi daha sonra aradığını bulabilir
- 40'tan fazla farklı dilde makale oluşturmak için Zendesk Kılavuzu
Zendesk sınırlamaları
- Gizli bir bilgi tabanı geliştirmek için proje işbirliği özelliklerinin eksikliği
- AI özelliklerinin eklenmesi nispeten maliyetlidir
Zendesk fiyatlandırması
- Suit Team: Ajan başına aylık 55 ABD doları
- Paket Büyüme: Ajan başına aylık 89 $
- Suite Professional: Ajan başına aylık 115 ABD doları
- Suite Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Gelişmiş AI eklentisi: Ajan başına aylık 50 ABD doları
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Zendesk puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (5.700+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (3.700+ yorum)
9. Guru
Guru, sağlam iç bilgi tabanları oluşturmanıza olanak tanıyan üç temel aracı bir araya getirir: AI destekli kurumsal arama, wiki yazılımı ve intranet portalı. Wiki özellikleri, Guru'nun bilgi yönetimi işlevselliğinin bel kemiğidir ve AI'nın gücü sayesinde kullanımı son derece kolaydır.
En iyi yanı ise, platformun kullanım kolaylığının bilgi tabanı makalelerinin yazarlarıyla sınırlı olmaması, arama yapanlar ve okuyucular için de geçerli olmasıdır.
Yazarlar, içerikleriyle ilgili uzmanları etiketlemek için AI destekli öneriler ve diğer yazma yardımları (ör. başlık önerileri, içerik önerileri) alabilirken, arama yapanlar bilgi tabanında bulunan bilgilere dayalı olarak sorgularına doğrudan yanıt alabilirler.
Guru'nun en iyi özellikleri
- Slack'te popüler tartışma konularını bulun ve bunlara dayalı içerikler oluşturun
- Yinelenen içerik algılama
- Önceden tasarlanmış belge şablonları
- AI destekli arama ve yazma yardımı
Guru sınırlamaları
- Koyu mod ve odak modu eksik
- Toplu etiket uygulama fonksiyonu yok
Guru fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Builder: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Guru puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.500+ yorum)
- Capterra: 4,7 (150'den fazla yorum)
10. Helpjuice
Helpjuice, yetenekli bir bilgi yönetimi ve dokümantasyon yönetimi yazılımıdır. Müşteri desteği gibi ekiplerin hizmetlerini ve müşteri memnuniyetini iyileştirmelerine ve yeni çalışanları daha verimli bir şekilde eğitmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bunu, Google benzeri arama seçeneği, özel temalar ve okuyucu kitleniz, potansiyel bilgi eksiklikleri ve iyileştirme alanları hakkında size içgörü sağlayan ayrıntılı analizler gibi özellikler aracılığıyla yapar.
Bu platform, bilgi tabanı içeriğinizi Google'ın arama motoru sonuç sayfalarında (SERP'ler) sıralamanıza yardımcı olan SEO özellikleri ile benzersizdir. Bu, müşterilerinizin sorunlarını zahmetsizce çözmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda web sitenize trafik çekebilir ve yeni iş fırsatları yaratabilir! ?
Helpjuice'un en iyi özellikleri
- 5 dakikalık müşteri desteği
- Google benzeri arama seçeneği
- SEO için optimize edilmiş sayfalar
- Çok dilli destek
- Kapsamlı analizler
- Ek ücret ödemeden ihtiyaçlarınıza göre özelleştirme
Helpjuice sınırlamaları
- MS Office entegrasyonu sorunsuz değil
- Metin düzenleyicide bazı sorunlar var
Helpjuice fiyatlandırması
- Başlangıç: 120 $/ay
- Başlangıç: 200 $/ay
- Premium Sınırlı: 289 $/ay
- Premium Sınırsız: 499 $/ay
Helpjuice puanları ve yorumları
- G2: Derecelendirme/yorum yok
- Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)
En İyi Document360 Alternatifi ile Zahmetsizce Bilgi Paylaşın
Bir bilgi tabanı, işe alım, eğitim ve işbirliği gibi hayati iç süreçleri kolaylaştırarak takımınızın verimliliğini önemli ölçüde artırabilir. Ayrıca, müşterilerin doğrudan müdahaleniz olmadan yaygın sorunları çözmelerine yardımcı olarak, sınıfının en iyisi desteği sunmanıza ve müşteri memnuniyetini artırmanıza yardımcı olabilir. ?
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