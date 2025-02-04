2025'te İzlenmesi Gereken 10 Nuclino Alternatifi ve Rakibi

Bilgi yönetimi ve takım işbirliği araçları, iş gücünün çevik ve verimli olmasını sağlar. Nuclino, takım verimliliğini artırmak isteyen şirketler için popüler bir seçimdir. Bilgi paylaşımı ve belge paylaşımı için sezgisel platformu, onu proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyi seçim haline getirir.

Ancak Nuclino, piyasadaki tek seçenek değildir.

Her biri kendine özgü avantaj ve dezavantajlara sahip çok sayıda Nuclino alternatifi mevcuttur. Bunları sıralamak ve şirketiniz için en uygun olanı bulmak zor olabilir. 2024'ün en iyi 10 Nuclino alternatifi, tüm ekibinizin aynı sayfada kalmasına ve etkili bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olacaktır.

Hangisi size uygun? Bu Nuclino rakip karşılaştırma kılavuzu ile seçeneklerinizi daraltın.

Nuclino alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Nuclino'ya alternatif arıyorsanız, kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmanız önemlidir. Geniş ürün yelpazesi, ihtiyacınız olmayan özellikler için ödeme yapmadan ihtiyacınız olan özellikleri sunan bir ürün bulmanızı sağlar. Aramanız sırasında göz önünde bulundurmanız gereken birkaç nokta şunlardır:

Sezgisel arayüz: Kullanıcı dostu arayüz, teknik bilgisi olsun ya da olmasın her takım üyesinin yazılımı etkili bir şekilde kullanabilmesini sağlar

Bilgi paylaşımı yetenekleri: Bu araçların tümü bilgi paylaşımıyla ilgilidir, bu nedenle bunları değerlendirmek için temel bir özelliktir. Kolay Bu araçların tümü bilgi paylaşımıyla ilgilidir, bu nedenle bunları değerlendirmek için temel bir özelliktir. Kolay içerik oluşturma ve verimli içerik düzenleme özelliklerini arayın

Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri: Uzaktan çalışanlar ekibi farklı konumlara yayarken, ekran paylaşımı, belge işbirliği ve sohbet gibi işbirliği araçları işlerin ilerlemesini sağlar

Entegrasyonlar: İyi bir Nuclino alternatifi, Microsoft Teams, Google Çalışma Alanı ve diğer İyi bir Nuclino alternatifi, Microsoft Teams, Google Çalışma Alanı ve diğer verimlilik araçları gibi harici araçlarla kolayca bağlantı kurarak iş akışlarını iyileştirir

Esneklik: Özelleştirilebilir şablonlar ve kolayca ölçeklendirilebilen bir çözüm, ihtiyaçlarınız değişse bile yazılımın ihtiyaçlarınızı karşılamasını sağlar

Güvenlik: Dijital dünya giderek artan tehditlerle karşı karşıyadır. Seçtiğiniz platform, iç bilgi tabanınızı ve şirket verilerinizi güvende tutmak için gerekli güvenlik özelliklerine sahip olmalıdır

Lisans koşulları: Bu alanda fiyatlandırma yapıları büyük farklılıklar gösterir. Aylık maliyetlere ve kullanıcı sınırlarına dikkat edin. Bazı ürünler sınırsız kullanıcıya izin verirken, diğerlerinde kısıtlamalar olabilir

Görev ve proje yönetimi: İyi bir Nuclino alternatifi, bilgi yönetiminden daha fazlasını yapmalıdır. Ayrıca, projeleri planlamak, görevleri izlemek ve ilerlemeyi takip etmek için görev yönetimi özelliklerine de sahip olmalıdır İyi bir Nuclino alternatifi, bilgi yönetiminden daha fazlasını yapmalıdır. Ayrıca, projeleri planlamak, görevleri izlemek ve ilerlemeyi takip etmek için görev yönetimi özelliklerine de sahip olmalıdır

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Nuclino Alternatifi

En iyi Nuclino alternatifini bulmak için, piyasada neler olduğunu bilmeniz gerekir. Piyasadaki en popüler 10 alternatifin yer aldığı bu liste ile mevcut ürünleri aramak için zaman kaybetmeyin.

ClickUp'ın Belgeler özelliği, takımınızla sorunsuz bilgi paylaşımı için bilgi tabanları, wikiler ve diğer belgeler oluşturmak için Nuclino'nun belge işbirliği aracıyla rekabet eder

ClickUp, ağırlığının üzerinde performans gösteren birçok özelliğe sahip sağlam bir proje yönetimi aracıdır. Tipik işbirliği, proje yönetimi ve görev izleme araçlarına ek olarak, ClickUp Docs bilgi tabanları ve diğer belge türleri oluşturmak için eksiksiz bir çözüm sunar.

Yerleşik belge yönetim araçlarıyla bu belgeleri kolayca paylaşabilir ve arayabilirsiniz. En etkili belgeleri oluşturmak için ClickUp'ın yapay zeka (AI) yazma asistanı, mükemmel metinleri oluşturmanıza yardımcı olur.

Nuclino'ya benzer şekilde, ClickUp, Google Takvim, Google Drive ve Microsoft Teams gibi kuruluşların işbirliği için kullandığı diğer araçlarla entegre olur. ClickUp'ın raporlama özellikleri, zengin bir üçüncü taraf uygulama kaynağından veri çekerek, yönetim ve takım üyelerinin hedeflerinin ilerlemesini izlemesine olanak tanır. Süreç haritalama araçları, her şeyi daha kolay anlaşılır hale getirir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Çeşitli ihtiyaçlara uygun hazır şablonlar

Yapılacaklar listesi ve görev yönetimi özellikleri

Yazmayı iyileştirmek için isteğe bağlı AI destekli araçlar

Birçok popüler üçüncü taraf ürünle entegrasyon

İş arkadaşlarınız ve müşterilerinizle kolay dosya paylaşımı için araçlar

Planınıza bağlı olarak, ClickUp aynı özelliklere sahip Nuclino'dan daha ucuzdur ve daha fazlasını sunar

ClickUp sınırlamaları

Arayüz ilk başta kafa karıştırıcı olabilir

Mobil uygulamalar masaüstü sürümüne göre daha az özelliğe sahiptir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Bitrix24

Bitrix24 aracılığıyla

Bitrix24, genel verimliliği artırmak için eksiksiz bir işbirliği aracıdır. Güçlü müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemi ve sezgisel arayüzü sayesinde en iyi Nuclino alternatifleri arasında yer almaktadır. Bitrix24, sorunsuz takım iletişimi ve proje yönetimi sağlar.

Anlaşılması gereken birçok özellik olsa da, yeni başlayanlar temel görev yönetimini kolayca yapabilir ve gerçek zamanlı işbirliği özelliklerini kullanabilir.

Yararlı bilgi tabanı ve bilgileri hızlı bir şekilde belgeleme yeteneği, her takım üyesinin hız kazanmasına yardımcı olur ve belge yönetimi özellikleri her şeyi düzenli tutar. Büyümek için birçok işlevselliğe sahip Bitrix24, büyüyen takımlar için mükemmel bir araçtır.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

CRM, proje yönetimi ve iletişim araçlarını içeren kapsamlı işbirliği paketi

Gantt grafikleri ve görev bağımlılıkları ile görev ve proje yönetimi

Yerleşik telefon ve video konferans

Gerçek zamanlı işbirliğine dayalı düzenleme ile belge yönetimi

Zaman takibi, iş zamanı yönetimi ve raporlama araçları

Bitrix24 sınırlamaları

Çok sayıda özellik nedeniyle öğrenme eğrisi oldukça diktir

Kullanıcı arayüzü kafa karıştırıcı olabilir

Bazı kullanıcılar yavaş performans yaşıyor

Bitrix24 fiyatlandırması

Temel: 49 $/ay

Standart: 99 $/ay

Profesyonel: 199 $/ay

Enterprise: 399 $/ay

Bitrix24 puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (500 yorum)

Capterra: 4,2/5 (700+ yorum)

3. Tettra

Tettra aracılığıyla

Tettra, şirket içinde bilgi paylaşımına odaklanan bir bilgi yönetimi platformudur. Nuclino'nun bir alternatifi olarak, çalışanların iç bilgi tabanını oluşturmaları için sezgisel bir platform sağlar.

Örneğin, takım wiki özelliği, tüm takımın önemli süreçleri ve diğer şirket bilgilerini kolayca belgelendirmesine olanak tanır. Slack ve Microsoft Teams entegrasyonu, işlevselliği genişletir ve takım işbirliğini geliştirirken, AI destekli öneriler belirli bilgileri bulmayı kolaylaştırır.

Platformun kullanıcı dostu arayüzü ve içerik oluşturma araçları, Nuclino'nun yerini almak isteyen kuruluşlar için iyi bir seçimdir.

Tettra'nın en iyi özellikleri

Slack ile iyi entegre olur

AI kullanarak alakalı içerik önerir

Sayfaları kategoriler, klasörler ve etiketlerle düzenlemenizi sağlar

Diğer platformlardan kolay içerik taşıma imkanı sunar

Tettra sınırlamaları

Slack dışında sınırlı entegrasyonlar

Bazı kullanıcılar daha fazla özelleştirme seçeneği istiyor

Büyük takımlar için pahalı olabilir

Tettra fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Ölçeklendirme: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Tettra puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (89 yorum)

Capterra: 4. 1/5 (9 yorum)

4. SmartSuite

SmartSuite aracılığıyla

SmartSuite, takım işbirliğini iyileştirmeyi amaçlayan çok yönlü bir proje yönetimi aracıdır. Takımların projeleri planlayabileceği, görevleri atayabileceği ve ilerlemeyi izleyebileceği birleşik bir çalışma alanı sunar. SmartSuite, Satış, Pazarlama ve İK gibi çeşitli departmanlar için çözümlerle tüm şirketin senkronizasyonunu sağlar.

Sezgisel arayüzü ve gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, farklı konumlarda çalışan takımlar için idealdir.

Platformun raporlama yetenekleri ve Microsoft Teams ve Google Çalışma Alanı gibi harici araçlarla entegrasyonu, kullanışlılığını daha da artırır.

SmartSuite'in en iyi özellikleri

Takvim, kart, zaman çizelgesi ve harita dahil olmak üzere çeşitli iş görünümleri sunar

Başlamak için bir dizi şablonla birlikte gelir

Her plana kapsamlı işbirliği ve proje yönetimi araçları dahildir

Tüm plan kademelerinde sorunsuz içe ve dışa aktarma imkanı sunar

Bol depolama alanı ile premium abonelikler sunar

SmartSuite sınırlamaları

Yalnızca Profesyonel ve Kurumsal seviyelerde iki faktörlü kimlik doğrulama vardır

Ücretsiz ve Takım aboneliklerinde hesap izinleri sınırlıdır

Bazı yazılım entegrasyonları manuel kurulum gerektirir

SmartSuite fiyatlandırması

Takım: Aylık 10 $

Profesyonel: Aylık 25 $

Enterprise: Aylık 35 $

SmartSuite puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (25 yorum)

Capterra: 5/5 (22 yorum)

5. Stackby

Stackby aracılığıyla

Stackby, bilgi paylaşımına benzersiz bir yaklaşım getirerek, elektronik tabloların basitliğini veritabanlarının gücüyle birleştirerek takım verimliliği için eşsiz bir işbirliği aracı sunar. Stackby, kodsuz otomasyona ihtiyaç duyanlar için en iyi Nuclino alternatiflerinden biridir.

Yazılımın gelişmiş özelliklerini kullanmak için gerekli beceri setini sınırlayarak, Stackby her takım üyesine bilgi yönetimi araçları sunar.

Şirketler, belge işbirliği ve görev yönetimi için Stackby'yi kullanabilir ve gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, takımların organize olmasını ve bilgi paylaşımını geliştirmesine yardımcı olur.

Birden fazla kullanıcı belgeleri aynı anda düzenleyebilir, böylece takım iletişimi daha da iyileştirilir.

Stackby'nin en iyi özellikleri

Hesap tabloları ile veritabanı işlevlerini birleştirir

25'ten fazla sütun türü ve özelleştirilebilir düzenler sunar

Gerçek zamanlı veri senkronizasyonu için popüler uygulamalarla entegre olur

Manuel görevleri azaltmak için otomasyon özellikleri

Farklı kullanım durumları için şablonlar sunar

Stackby sınırlamaları

Daha gelişmiş otomasyon karmaşık olabilir

Mobil uygulama deneyimi masaüstü sürümü kadar akıcı değildir

Performans bazen yavaş olabilir

Stackby fiyatlandırması

Kişisel: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Ekonomi: Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Stackby puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (59 yorum)

Capterra: 4,8/5 (73 yorum)

6. Obsidian

obsidian aracılığıyla

Obsidian'ın öne çıkan bir özelliği, yerel öncelikli yaklaşımıdır. Diğer birçok sağlayıcı gibi verileri bulutta depolamak yerine, tüm notlarınızı ve verilerinizi doğrudan cihazınızda depolar. Bu, verilere hızlı erişim sağlar ve güvenliği ve veri gizliliğini artırır.

Markdown düzenleyiciyi kullanarak içerik oluşturma hızlı ve güçlüdür. Adına yakışır şekilde Obsidian, kullanıcıların gözlerini yormadan daha uzun süre çalışabilmelerini sağlayan sezgisel arayüzü için bir koyu mod özelliğine sahiptir.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Yerel öncelikli yazılım, verileri cihazınızda saklar

Notlar arasında güçlü bağlantılar kurarak bilgi grafikleri oluşturun

Eklentiler, işlevselliği genişletmenize olanak tanır

Bölünmüş görünüm arayüzü, markdown tabanlı düzenlemeyi kolaylaştırır

Geri bağlantılar ve bağlantısız bahsetmeler, ilgili içeriğe göz atmanızı sağlar

Obsidian sınırlamaları

Teknolojiye yatkın olmayan kullanıcılar için daha dik öğrenme eğrisi

Sınırlı görüntü işleme yetenekleri

Manuel yedekleme sistemi gereksinimi

Obsidian fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

kullanıcı başına yıllık 50 $

Obsidian puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1 yorum)

Capterra: 4,9/5 (19 yorum)

7. Zettlr

Zettlr aracılığıyla

Zettlr, yazarlar ve araştırmacılar için bir bilgi tabanı platformudur. Zettlr'ı diğer Nuclino alternatiflerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri, karmaşık Zettelkasten not alma yöntemini basitleştirmesidir.

Bu not alma yöntemi, içeriğin verimli bir şekilde düzenlenmesini ve içgörü oluşturulmasını sağlamak için geliştirilmiştir. Zettlr'a dahil edilmesi, araştırma yönetimi araçlarına ihtiyaç duyanlar için iyi bir araç haline getirir.

Yazılım, birinci sınıf alıntı desteği ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Güvenlik odaklı kullanıcılar, yazılımın verileri nasıl işlediğine dair tam şeffaflık sağlayan projenin açık kaynak doğasını takdir edeceklerdir.

Özellikle yazılım geliştiriciler, Zettlr'ın tüm popüler programlama ve işaretleme dilleri için sözdizimi vurgulamayı desteklemesini takdir edeceklerdir.

Zettlr'ın en iyi özellikleri

Akademik yazılar ve not almak için markdown düzenleyici sunar

Notları düzenlemek için Zettelkasten yöntemini kullanır

40'tan fazla dilde kod vurgulamayı kolaylaştırır

Zotero gibi referans yöneticileriyle entegre olur

Dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan yazmak için odaklanma ve koyu mod özellikleri

Zettlr sınırlamaları

Tema ve stillerle ilgili sınırlı özelleştirme

Yeni kullanıcılar arayüzü sezgisel bulmayabilir

En iyi kullanım için Markdown'a aşina olmanız gerekir

Zettlr fiyatlandırması

Ücretsiz ve açık kaynak

Zettlr puanları ve yorumları

Kullanıcı yorumları yok

8. Bloomfire

bloomfire aracılığıyla

Bloomfire, kuruluşlar içinde kolay bilgi paylaşımını kolaylaştıran merkezi bir bilgi yönetimi platformudur. Bloomfire'ın yapay zeka destekli arama ve zengin yayınlama özellikleri, tüm takımın işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları bilgileri hızlı bir şekilde bulmasını sağlar.

En iyi Nuclino alternatiflerinden biri olan Bloomfire'ın sezgisel platformu ve takım işbirliği yetenekleri, onu her boyuttaki kuruluş için ideal hale getirir. Bilgi paylaşımı, herkesin katılımıyla en etkili hale gelir.

Bloomfire, katılım ve geri bildirime odaklanması, kullanıcı etkinliğini artırması ve takım üyelerinin fikirlerini paylaşmasını teşvik etmesiyle bu konuda yardımcı olur.

Bloomfire'ın en iyi özellikleri

Daha iyi içerik keşfi için yapay zeka destekli arama

Katılım ve içerik etkinliğini ölçmek için analitik

Video ve GIF'ler dahil multimedya desteği

Topluluk katılımı için Soru-Cevap özelliği

Slack, Chrome ve Microsoft Teams entegrasyonları

Bloomfire sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü modası geçmiş gibi görünebilir

Arama özelliğinde ara sıra sorunlar yaşanıyor

Benzer uygulamalara kıyasla özelleştirme sınırlamaları

Bloomfire fiyatlandırması

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Bloomfire puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (200+ yorum)

9. AppFlowy

Appflowy aracılığıyla

AppFlowy, bireyler ve birden fazla kullanıcı için Nuclino alternatifi sunan açık kaynaklı bir işbirliği aracıdır. Anahtar ayırt edici özelliklerinden biri, OpenAI ile entegrasyon yeteneğidir.

AI yazma araçları sektörde daha yaygın hale geldikçe, bu özellik kuruluşların daha iyi içerik oluşturmasına yardımcı olacaktır.

Diğer açık kaynaklı projeler gibi, AppFlowy de güçlü bir gizlilik ve topluluk bilincine sahiptir. Topluluk, yazılımın entegrasyonlarının oluşturulmasına yardımcı olarak, işlevselliğini artırmak için harici araçlarla birlikte çalışmasını sağlar.

Kanban panoları ve Takvim görünümü, herkesin ilerlemeyi izlemesine ve kalan proje görevlerini görmesine yardımcı olur.

AppFlowy'nin en iyi özellikleri

Açık kaynak kodlu olduğu için IT personeli gerektiğinde değişiklik yapabilir

Yazma konusunda yardımcı olmak için OpenAI ile entegre olur

Projeleri ve görevleri yönetmeye yardımcı olmak için kanban panoları sunar

Ürünleri görevde tutmak için Takvim görünümü özelliği

AppFlowy sınırlamaları

Açık kaynak kodlu olması nedeniyle anında destek sağlanamayabilir

Bazı rakipleri kadar zengin özelliklere sahip değil

Az sayıda müşteri yorumu

AppFlowy fiyatlandırması

Ücretsiz ve açık kaynak

AppFlowy puanları ve yorumları

Müşteri yorumları yok

10. Paperflite

Paperflite aracılığıyla

Paperflite, takımların işbirliği yapmasına ve bilgi paylaşmasına olanak tanıyan bir satış içeriği yönetim yazılımıdır. Paperflite, içerik paylaşımına benzersiz bir yaklaşım getirerek takımların satış içeriği için özel mikro siteler oluşturmasına ve sonuçları gerçek zamanlı olarak izlemesine olanak tanır.

Ürünün özellikleri özellikle satış ve pazarlama takımları için cazip olacaktır. Örneğin, Salesforce ile güzel bir şekilde entegre olarak iki uygulama arasında bilgi ve dosya paylaşımına olanak tanır.

Ayrıca içeriğe çevrimdışı erişim sağlar, böylece bir belgeye ihtiyacınız olduğunda internet bağlantınızın olup olmadığını düşünmenize gerek kalmaz.

Paperflite'ın en iyi özellikleri

Katılım metriklerini ölçmek için içerik izlemeyi etkinleştirir

Salesforce gibi CRM sistemleriyle entegre olur

Çeşitli materyaller için merkezi bir içerik merkezi vardır

İçerik önerileri sunar

İçeriğe çevrimdışı erişim sağlar

Paperflite sınırlamaları

Mobil uygulama deneyimi daha iyi olabilir

Senkronizasyonda ara sıra sorunlar yaşanıyor

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Paperflite fiyatlandırması

kullanıcı başına aylık 50 $

Paperflite puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (96 yorum)

En İyi Nuclino Alternatifini Deneyin

Tüm ekibinizi bir araya getirerek bir belge, bilgi tabanı veya benzer bir proje üzerinde işbirliği içinde çalışmak için birleşik bir çalışma alanı oluşturmak istiyorsanız, bu listede seçim yapabileceğiniz birçok seçenek bulunmaktadır.

Ancak, bu seçeneklerin bazıları basit belge ve bilgi yönetiminin ötesine geçen derinlemesine özelliklerden yoksundur. Takımınızın işbirliğini gerçekten verimli ve etkili bir proje yönetimine dönüştürmek istiyorsanız, ClickUp tam da bunu yapar.

ClickUp, takımınıza sağlam dokümantasyon ve not alma araçları sunmakla kalmaz, aynı zamanda iş akışlarınızı kolaylaştırmanıza, farklı işbirlikçileri ve paydaşları etiketlemenize ve projenin başından sonuna kadar tüm sürecini görmenize olanak tanır.

Nuclino'nun tüm avantajlarından ve güçlü bir hepsi bir arada proje yönetimi platformundan yararlanmak istiyorsanız, bugün ücretsiz ClickUp denemenizi başlatın.