2026 için En İyi 13 AI Yazma Aracı

AI yazma araçları oyunun kurallarını değiştiriyor. Gen AI'nın en erken uygulamaları arasında yer alan AI yazma araçları, yazarların yeni fikirler üretmesine, içerik oluşturmayı hızlandırmasına ve hatta sizin için makalelerin tamamını araştırmasına, yazmasına ve düzenlemesine yardımcı olabilir.

Bir video senaryosuna mı ihtiyacınız var? Bir sunum için ana hatlara mı? Kitabınızın bölüm bölüm özetine mi? İyi bir AI yazma aracı bunu yapacak!

Ancak piyasada pek çok seçenek varken, doğru olanı seçmek içeriği kendiniz yazmaktan daha zor gelebilir.

En popüler AI yazma asistanı araçlarını saatlerce test ederek hangilerinin beklentileri karşıladığını gördüm.

Bazıları, bir sonraki büyük fikrinizi bulmak için harika birer beyin fırtınası aracıdır. Diğerleri ise yazar blokunu aşmanıza veya taslaklarınızı daha hızlı bir şekilde son halini vermenize yardımcı olur.

İşin sırrı, sizin ş akışınıza uyan aracı bulmaktır, tersi değil. Bu kılavuz, en iyi AI yazma araçlarını ayrıntılı olarak ele alıyor; böylece tahmin etmekle zaman kaybetmek yerine yaratıcılığa daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Araç Önemli özellikler En uygun olduğu alanlar Fiyatlandırma* ClickUp Birden fazla LLM'nin gücünü tek bir Çalışma Alanı'nda birleştirir, otomatik görev yönetimi ve gerçek zamanlı işbirliği Küçük takımlar, orta ölçekli işletmeler ve kurumsal şirketler. AI entegre içerik ve proje yönetimi alanında mükemmeldir Ücretsiz plan mevcuttur, Kurumsal müşteriler için özelleştirme ChatGPT Çok yönlü içerik oluşturma, fikir üretme ve araştırma Çapraz fonksiyonlu takımlar. Yazma ve araştırma için yapay zeka destekli bir asistan olarak iş yapar Ücretsiz plan, ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar Jasper Özel marka ses kılavuzları ve pazarlama metni şablonları Orta ölçekli işletmelerden kurumsal şirketlere. Pazarlama ve kreatif takımlara AI destekli içerik pazarlamasında yardımcı olur Ücretli planlar aylık 49 $'dan başlıyor Copy.ai Bloglar, e-posta ve reklamlar için ş Akışı otomasyonu Küçük ve orta boyutlu takımlar. Büyük ölçekli AI destekli metin yazımı için en iyisi Ücretsiz plan, ücretli planlar aylık 49 $'dan başlıyor Rytr Üslup ve dil seçimiyle yerleşik intihal denetleyicisi Serbest çalışanlar ve küçük takımlar: AI destekli metin yazımı arayan, bütçeye önem veren takımlar için ideal Ücretsiz plan, ücretli planlar aylık 9 $'dan başlar Grammarly Gerçek zamanlı yazma geri bildirimi ile gramer, noktalama ve üslup önerileri Küçük takımlar, orta boyutlu işletmeler ve kurumsal şirketler. Netlik, üslup ve doğruluk hedefleyen iş iletişimi takımları için en iyisi Ücretsiz plan, ücretli planlar aylık 30 $'dan başlar Gemini Veriye dayalı yazma yardımı ve çok modlu içerik anlayışı Orta boyutlu işletmelerden kurumsal şirketlere. AI destekli yazma yardımı ve araştırma için en iyisi Ücretsiz plan, ücretli planlar aylık 19,99 $'dan başlar Sudowrite İşbirliğine dayalı yaratıcı yazma desteği sunan olay örgüsü ve karakter oluşturma araçları Küçük stüdyolar, yayıncılar ve yaratıcı takımlar. Anlatı içeriği için bir AI yazma ortağı olarak çalışır Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlıyor Anyword Reklamlar, açılış sayfaları ve e-postalar için yapay zeka metinleri ile gerçek zamanlı puanlama ve optimizasyon Orta boyutlu işletmelerden kurumsal şirketlere. Veri odaklı pazarlama takımları için en iyisi Ücretli planlar aylık 49 $'dan başlıyor QuillBot Dilbilgisi ve intihal denetleyicileriyle desteklenen AI tabanlı yeniden ifade etme ve özetleme Bireysel yazarlar, akademik bölümler. Yapay zeka ile içeriği yeniden yazmaya, başka kelimelerle ifade etmeye veya özetlemeye yardımcı olur Ücretsiz plan, ücretli planlar aylık 4,17 $'dan başlar Wordtune Ton/stil varyasyonları içeren AI yeniden yazma ve genişletme veya özetleme araçları Küçük ve orta boyutlu takımlar. Takımların iş iletişiminin netliğini ve üslubunu iyileştirmesine yardımcı olur Ücretsiz plan, ücretli planlar aylık 13,99 $'dan başlar. Writer Marka kurallarına uygun, yapay zeka destekli yazma Kurumsal Marka tutarlılığı ve yazım kurallarına uyum için ideal 14 günlük deneme sürümü, ücretli planlar aylık 39 $'dan başlıyor Writesonic SEO optimizasyonlu AI blog/makale oluşturucu Küçük ve orta boyutlu takımlar Ürün takımlarının SEO bloglarını, açılış sayfalarını vb. ölçeklendirmesine yardımcı olur. Ücretsiz plan, ücretli planlar aylık 20 $'dan başlıyor

Bir AI Yazma Aracında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Piyasada bu kadar çok AI yazma aracı varken, AI tarafından üretilen içeriklerin arasında boğuluyormuş gibi hissetmeden, yazmayı gerçekten kolaylaştıran araçları nasıl tespit edebilirsiniz?

İşte dikkat etmeniz gerekenler:

İçerik kalitesi: İster gündelik, ister esprili, ister doğrudan konuya odaklanan bir üslup tercih edin, size özgü ton ve sesinize uygun, net, doğru ve ilgi çekici içerikler üretebilen bir AI yazma aracı seçin ✅

Kendi sesinize uyacak şekilde özelleştirme: Kimse herkese uyan tek tip içerikleri sevmez. Tonu, biçimi ve stili tam istediğiniz gibi olana kadar ayarlayabileceğiniz araçları arayın ✅

Çok dilli destek: Dünya çapındaki kitlelere yazıyorsanız, aracın farklı dillerde ve bağlamlarda içerik üretebildiğinden emin olun ✅

Sorunsuz entegrasyonlar: Google Dokümanlar, WordPress veya başka bir platformda taslak hazırlıyor olsanız da, aracın favori uygulamalarınızla bağlantı kurup kurmadığını kontrol edin ✅

Kullanım kolaylığı: Birkaç satır metin oluşturmayı öğrenmek için bir eğiticiye ihtiyacınız olmamalı. En iyi araçlar basit ve sezgiseldir ve daha hızlı yazmanıza yardımcı olur ✅

İhtiyaçlarınıza uygun fiyatlandırma: Ücretsiz planlar deneme amaçlı kullanmak için harikadır, ancak ücretli bir plan kullanıyorsanız, gerçekten işinize yarayan özelliklere sahip olduğunuzdan emin olun ✅

Özellikler ve kullanım kolaylığı açısından nasıl bir performans sergilediklerine bir göz atalım. Bazıları, satın almadan önce denemeniz için ücretsiz sürümler sunuyor. Ancak, üretken AI araçları önyargılı ve yanlış içerik üretebilir, bu nedenle çıktıyı dikkatlice gözden geçirmek önemlidir.

1. ClickUp (AI entegre içerik ve proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp ile görev yönetimi, gerçek zamanlı işbirliği, ş Akışı otomasyonu ve yapay zeka destekli yazma yardımı elde edin

Mevcut yazma sürecinizi bir düşünün. Muhtemelen birden fazla uygulamayı aynı anda kullanıyorsunuz: biri taslak hazırlamak için, diğeri geri bildirim almak için ve bir diğeri de proje yönetimi için. Yorucu, değil mi?

İşte ClickUp , iş için her şeyi içeren uygulama, her şeyi değiştiriyor. Zengin özellik setini inceleyelim.

ClickUp Brain

ClickUp'ın öne çıkan özelliklerinden biri, yapay zeka kişisel asistanı ClickUp Brain'dir. Doğal dil komutlarıyla ilgi çekici içerikler yazmanıza yardımcı olur ve bir adım daha ileri giderek:

Özel ihtiyaçlarınıza ve üslubunuza göre uyarlanmış içerik, yorum ve mesaj taslaklarını zahmetsizce hazırlayın

ClickUp Brain ile içerik taslakları oluşturun ve baştan sona taslaklar hazırlayın

Zaman kazanmak ve proje belgelerini hazırlamak için uzun belgeler, görevler veya tartışmaların özetlerini oluşturun

ClickUp Brain ile uzun belgeleri anında özetleyin

Netlik, dilbilgisi, markalaşma ve stil konusunda yapay zeka destekli önerilerle yazınızı geliştirin ve iyileştirin

ClickUp Brain ile gramer hatalarını düzeltin, kavramları açıklayın ve içeriği çevirin

Bu, ClickUp Brain için buzdağının sadece görünen kısmı. İhtiyacınız olan şey, AI ajanlarının ve çok sayıda üretken AI modelinin gücünü, daha geniş iş ekosisteminizin tam bağlamıyla birleştiren tek bir güçlü AI. Ve ClickUp Brain tam da bunu sunuyor. AI destekli bir sinir ağı olarak, kurumsal düzeyde gizlilik garantisiyle şirketinizin bilgi tabanı ve bağlı uygulamalarındaki görevleri, belgeleri ve kişileri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlar. Yazma ve belgeleme 10 kat daha akıllı ve verimli hale gelir. Sesinizi kullanarak görevler oluşturun, toplantıları özetleyin, takip işlemlerini otomasyonla gerçekleştirin veya Talk to text ile görseller oluşturun

Bağlantılı herhangi bir uygulamadan bilgi arayın ve alın, ardından yapay zeka ile bu bilgilere göre harekete geçin

Uygulamalar arasında geçiş yapmadan kodlama, yazma, karmaşık akıl yürütme ve daha fazlası için ChatGPT, Claude ve Gemini gibi en yeni AI modelleriyle sohbet edin

Hiçbir komut yazmaya veya manuel girişe gerek kalmadan görseller, görevler, mesajlar, projeler ve daha fazlasını oluşturun. ClickUp Brain MAX ile içerik oluşturma becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyın Her iş uygulamasında yapay zeka, arama ve otomasyonu bir araya getiren , bağlamsal yapay zeka çağını başlatan ve birbirinden kopuk yapay zeka araçlarının yarattığı kaosu sona erdiren özel bir masaüstü yapay zeka yardımcısı olan ClickUp Brain MAX ile işlerinizi bir adım öteye taşıyın . ClickUp, yapay zeka dağınıklığını tamamen ortadan kaldırır. ClickUp Brain, Claude, ChatGPT ve Gemini gibi birçok Gen AI modelini kullanma imkanı sunar, böylece Brain ile en iyi yanıtları alırsınız. Birden fazla LLM kullanmanıza da gerek kalmaz.

ClickUp Beyaz Tahtaları

ClickUp Whiteboards, beyin fırtınası, sanal beyaz tahta ve görsel açıklamalar için yaratıcı bir tuval sunar.

ClickUp Beyaz Tahtalarını kullanarak içerik çıktılarını planlayın ve tüm içerik yolculuğunu haritalandırın

Beyaz Tahta'da blog hunilerini tasarlayabilir, müşteri yolculuklarını haritalandırabilir ve tüm yayın takvimini planlayabilirsiniz. Ayrıca takımınız, Beyaz Tahta üzerinden fikir ekleyebilir, canlı yorum yapabilir ve hatta yapışkan notları doğrudan görevlere dönüştürebilir.

ClickUp Belgeleri

Elbette içerik yazmak bir şeydir, ancak gerçek anlamda ilgi çekici içerik, farklı bakış açıları ve kapsamlı bir düzenleme sürecinden geçer.

ClickUp Docs ile tam da bunu yapabileceğiniz ortak bir alan elde edersiniz: takım üyelerinizi etiketleyin, yorumlar ve geri bildirimler bırakın ve görevleri eylem maddelerine dönüştürerek içerik ş akışınızı düzenli ve işbirliğine dayalı tutun.

ClickUp Docs ile düzgün biçimlendirilmiş belgeler oluşturun

Docs, içerik planlaması ve özet oluşturmada da yardımcı olur. Beyin fırtınası oturumunuz sırasında bu aracı açarak hızlıca notlar alın ve fikirleri kaydedin; böylece tartıştığınız hiçbir şeyi unutmazsınız.

İşiniz tamamlandığında, fikirlerinizi kolayca genişletebilir ve Docs içinde her içerik parçası için tam kapsamlı özetler oluşturabilirsiniz. Tablolar, madde işaretleri ve başlıklar gibi zengin biçimlendirme seçenekleri, özeti yapılandırmak ve son teslim tarihlerini, atanan yazarları, yayın tarihlerini ve daha fazlasını düzenlemek için mükemmeldir.

ClickUp İçerik Üretimi Ölçeklendirme Şablonu

Ayrıca, ClickUp şablonları sayesinde çeşitli içerik türleri için özel brief'ler oluşturmak çok daha kolay hale geliyor.

Örneğin, ClickUp İçerik Üretim Ölçeklendirme Şablonu, yazarların, düzenleyicilerin ve içerik takımlarının içerik üretim süreçlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu şablon size şu konularda yardımcı olur:

Blog özetleri, yorumlar ve hatta canlı URL'ler için merkezi bir merkez oluşturarak gelecekteki içerik projelerini düzenleyin ve önceliklendirin

Blog veritabanındaki görev durumlarını kullanarak üretim döngüsü boyunca içerik parçalarını kolayca izleyin ve yönetin

Şablonun belirli içerik akışınıza uyması için içerik türü, yayın tarihleri ve yazar kaynağı gibi özellikleri özelleştirin

Benzer şekilde, ClickUp İçerik Takvimi Şablonu, uçtan uca içerik oluşturma sürecimin planlanmasını, düzenlenmesini ve izlemesini basitleştiriyor; böylece her içerik zamanında yayınlanıyor ve aklımdaki pazarlama hedefleriyle uyumlu hale geliyor.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın 1000'den fazla şablondan oluşan kütüphanesinden seçim yapın ve içerik oluşturma sürecinize kolayca başlayın

Her bir içeriğin ilerleme durumunu izlemek için ClickUp görevlerini kullanarak "İnceleniyor", "Konsept", "Geliştirme Aşamasında" gibi özel durumlara sahip görevler oluşturun.

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak içerik ş akışını otomatikleştirin, içerik taleplerini kolaylaştırın ve onayları yönetin

ClickUp'ın sınırlamaları

Zengin özelliklere sahip arayüz, yeni kullanıcılar için biraz kafa karıştırıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, özelleştirilebilirliği ve esnekliğidir. İster farklı takımlar (pazarlama ve web geliştirme gibi) için özel ş akışları oluşturmak, ister belirli proje ayrıntılarını izlemek için özel alanlar kullanmak, ister tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek olsun, ClickUp bunu tam olarak ihtiyaçlarımıza göre uyarlayabilmemi sağlıyor. Her şeyi tek bir yerde tutmaya yardımcı olarak, takımlar arası proje yönetimi ve iletişimi sorunsuz hale getiriyor. Ayrıca, entegrasyonlar ve otomasyonlar bize çok fazla zaman kazandırıyor ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanmamızı sağlıyor.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Sohbet'te Özel Otomatik Pilot Aracısı'nı yapay zeka yazma asistanınız olarak kullanın. Birisi taslak yayınladığında tetikleyici ayarlarla ayarlayın ve ClickUp Brain'i kullanarak metni otomatik olarak yeniden yazmasını, düzeltmesini veya üslubunu iyileştirmesini sağlayın. Docs'ta depolanan marka kılavuzlarınıza erişim izni verebilirsiniz, böylece doğru bağlamda düzenleme yapabilir.

2. ChatGPT (Yapay zeka destekli yazma ve araştırma için en iyisi)

ChatGPT aracılığıyla

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, komutlara göre blog yazıları, e-postalar ve sosyal medya başlıkları oluşturabilen, yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır.

Fikir üretmek ve yazar tıkanıklığını aşmak için harika bir ücretsiz AI yazma aracı olsa da, çıktıyı iyileştirmek için yine de insan dokunuşu gerektirir. Başlangıç için yararlı olsa da, içeriği her zaman gözden geçirmeli ve insan dokunuşuyla zenginleştirmelisiniz.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Bağlam ve anlam kaybı olmadan 90'dan fazla dile içerik çevirin

Metin, resim ve bazı durumlarda ses gibi herhangi bir biçimde girdi yükleyin

ChatGPT ile uzun makaleleri, araştırma raporlarını ve transkriptleri özetleyin

ChatGPT'nin sınırlamaları

Yavaş ve hantal müşteri desteği

Web sitesi sık sık donuyor ve yanıtlar bazen oldukça yavaş olabiliyor.

ChatGPT fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Ayrıca : Aylık 20 $

Pro : Aylık 200 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

İçerik yazma sürecim daha hızlı ve daha iyi hale geldi. Ne kadar ayrıntılı talimat verirsem, o kadar iyi sonuçlar alıyorum. Hatta yanıtın biçimini bile seçebiliyorum.

3. Jasper (AI destekli içerik pazarlaması için en iyisi)

Jasper aracılığıyla

Jasper, pazarlama kampanyaları için içerik oluşturmada kullanışlıdır ve blog yazıları, reklam metinleri, video senaryoları ve içerik şablonları oluşturmanıza yardımcı olur.

Bu araçların öne çıkan özelliklerinden biri, içeriği belirli marka yönergelerine uyarlama yeteneğidir; bu da üslup ve mesajlarda tutarlılık gerektiren takımlar için oldukça yararlıdır.

Bununla birlikte, Jasper içerik oluşturmayı hızlandırmak için AI modellerinden yararlanıyor olsa da, çıktının markanın sesini ve stratejisini tam olarak yansıtmasını sağlamak için yine de ince ayar gerektiriyor. Bu aracın, güçlü bir editoryal süreçle birleştirildiğinde en iyi şekilde çalıştığını gördüm.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Uzun metinler, pazarlama metinleri ve sosyal medya gönderileri için önceden tasarlanmış şablonlarla içerik oluşturun

"Bana 5. sınıf öğrencisi gibi anlat" özelliği ile karmaşık metinleri basitleştirin

Jasper'ın sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Jasper'ın çıktılarının genel nitelikte olduğunu ve yaratıcılıktan yoksun olduğunu belirtiyor

Faturalandırma ve abonelik oldukça karmaşıktır ve hesabınızı iptal etmeye çalıştığınızda özellikle zorlayıcı olabilir.

Jasper fiyatlandırması

Creato r: Kullanıcı başına aylık 49 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Jasper hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Yazılarımı zenginleştirmek için Jasper'ı kullanıyorum; bana fikir veriyor ve yazma tıkanıklığını önlüyor.

🔎 Biliyor muydunuz? Bir CMO anketine göre, pazarlamada AI kullanan şirketler satışlarında %6,2 artış, müşteri memnuniyetinde %7 artış ve pazarlama maliyetlerinde %7,2 azalma gördü.

4. Copy.ai (Büyük ölçekli AI destekli metin yazımı için en iyisi)

Copy.ai'yi pazarlama ve satış içerikleri için kullandım; hızlı taslaklar oluşturmak ve görevleri otomasyonla gerçekleştirmek için çok sağlam bir araç.

Kullanım senaryolarına dayalı 90'dan fazla metin yazma aracıyla, içerik oluşturmayı hızlandırmaya ve erişimi kişiselleştirmeye yardımcı olur; bu da ölçeklendirme çabaları için mükemmeldir.

Copy.ai'nin en iyi özellikleri

Voicecopy.ai'yi kullanarak kendi benzersiz üslubunuzda metinler oluşturun.

Her seferinde bağlam bilgisi vermek zorunda kalmamak için Infobase'inizdeki bilgileri etiketleyin

Summarize-to-Brief aracıyla transkriptleri içerik özetlerine dönüştürün

Copy.ai'nin sınırlamaları

Platform kararsız olabilir ve sık sık hatalar meydana gelebilir

Oluşturulan içeriklerde doğru kaynaklar bulunmayabilir, bu nedenle kapsamlı bir doğrulama gerektirebilir

Copy.ai fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç : Aylık 49 $

Gelişmiş : Aylık 249 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Copy.ai puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (60'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Copy.ai hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Bu aracın arayüzünü basit ve kullanıcı dostu buluyorum. Copy.ai'yi sosyal medya gönderileri ve ürün açıklamaları, blog girişleri ve web sitesi metinleri için kullanıyorum.

5. Rytr (Bütçeye uygun, yapay zeka destekli metin yazımı için en iyisi)

Rytr aracılığıyla

Rytr, bloglar, reklam metinleri, sosyal medya başlıkları ve e-posta mesajları için hızlı taslaklar oluşturmaya yarayan kullanışlı bir araçtır. Bu aracı öne çıkaran özelliği, yazı örneklerini analiz edip belirli bir stili taklit edebilmesidir; bu sayede ortaya çıkan metinler, açıkça AI tarafından üretilmiş gibi görünmek yerine daha doğal bir his verir.

Platform ayrıca çeşitli üslup seçenekleri sunar, böylece farklı hedef kitlelere ve projelere uygun şekilde yazınızı geliştirebilirsiniz. Süreci kesinlikle hızlandırsa da, içeriğin gerçekten parlaması için biraz insan dokunuşuna ihtiyaç duyar.

Rytr'ın en iyi özellikleri

Blog gönderilerinden ürün açıklamalarına kadar 40'tan fazla kullanım senaryosu için içerik oluşturun

Cümleler ve paragraflar için yapay zeka otomatik tamamlama özelliği ile yazma akışını iyileştirin

Küresel kitleler için 30'dan fazla dilde içerik oluşturun

Rytr'ın sınırlamaları

Tatmin edici sonuçlar elde etmek için ayrıntılı yazma talimatları gerektirir

Ücretli planlarda yanıt sınırları ayarlanmazsa, kullanıcılar aylık kotalarını hızla doldurabilir.

Rytr fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Aylık 9 $

Premium: Aylık 29 $

Rytr puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Rytr hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Kullanımı kolaydır, sorunsuz bir yazma deneyimi sunar ve kaliteli içerik üretir. Kullanıcı arayüzü diğer AI yazarlara kıyasla gerçekten çok iyidir. Çıktı kalitesi de oldukça iyidir.

6. Grammarly (Düzgün ve hatasız yazılar için en iyi AI yazma yazılımı)

Grammarly aracılığıyla

Grammarly, içerik oluşturucunun araç setinde önemli bir araçtır. Bu, düşüncelerinizi özlü, dilbilgisi açısından doğru ve ilgi çekici bir şekilde aktarmanıza yardımcı olan iyi bir yapay zeka yazma ortağıdır.

Grammarly'nin yapay zekasını dokümantasyon, e-posta yazımı, raporları düzeltme ve hatta sosyal medya gönderilerini iyileştirme için kullanabilirsiniz.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Paragraf oluşturucuyu kullanarak, netlik, üslup ve ilgi çekicilik açısından tüm paragrafları yeniden yazın

Takımlarınızın e-postalara hızlı bir şekilde yanıt vermek için kullanabileceği özel mesaj şablonları oluşturun

Grammarly’nin Authorship özelliğini kullanarak içeriğinizi güvenilir kaynaklara göre sınıflandırın

Grammarly'nin sınırlamaları

Katı olabilir ve yazarın kişisel tarzına fazla yer bırakmayabilir

Cümleleri yeniden yapılandırmak bazen doğal olmayan bir his yaratabilir

Yazarın sesini ortadan kaldırabilecek aşırı resmi değişiklikler önerme eğilimindedir

Grammarly fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 30 $

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Grammarly puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Grammarly hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Grammarly benim için artık sadece bir yazma asistanından çok daha fazlası; profesyonel iletişimimin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. İlk fikirlerin taslağını oluşturmaktan son mesajı son haline getirmeye kadar yazma sürecimin her aşamasını destekliyor.

7. Gemini (AI destekli arama ve içerik oluşturma için en iyisi)

Gemini aracılığıyla

Gemini, araştırma, yazma ve o zorlu, derinlemesine soruları ele alma konusunda her şeyi bilen bir arkadaş gibidir. Flash 2.0 güncellemesinden bu yana daha da iyi, çok daha hızlı ve keskin hale geldi; metinleri, görselleri ve hatta kodları kolaylıkla işliyor.

Gemini'nin en iyi özellikleri

Etkileyici deneyimler sunmak için metin, görsel ve ses içeren çok modlu içerikler oluşturun

Ayda 180.000'e kadar kod tamamlama özelliği sunan Gemini Code Assist ile kodlama projelerine destek olun

Gemini'nin sınırlamaları

Gemini, video özetleme konusunda yetersiz kalabilir

Bazı örneklerde eksik veya yararsız yanıtlar verir

Son derece uzmanlaşmış veya niş konulara ilişkin ileri düzeyde bir anlayıştan yoksundur

Gemini fiyatlandırması

Google hesabıyla ücretsiz

Google AI Pro : Aylık 19,99 $

Google AI Ultra: Aylık 249,99 $

Gemini puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Gemini hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Kullanımı çok kolay. Müşterilerime e-posta yazarken, mesajlarımda profesyonelliği korumamda çok yardımcı oluyor.

8. Sudowrite (Kurgu için en iyi AI yazma ortağı)

Sudowrite aracılığıyla

Bir sahnede takıldınız mı? Doğru kelimeleri bulamıyor musunuz? Sudowrite, tüm kurgu yazarlarına yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Yazınıza yeni bir bakış açısı getirir, düzenlemeler önerir, cümleleri iyileştirir ve sizi yaratıcılık tıkanıklığından kurtarır.

1.000'den fazla eklenti ile önerileri kendi tarzınıza göre şekillendirebilirsiniz. Romanınızı sizin yerinize yazmayacak (bunun neresi eğlenceli ki?), ancak süreci çok daha sorunsuz hale getirecek ve belki de biraz daha heyecanlı hale getirecektir.

Sudowrite'ın en iyi özellikleri

Story Engine ile kapsamlı hikayeler oluşturun

Describe fonksiyonunu kullanarak duyusal ayrıntıları zenginleştirin

Yeniden Yazma aracıyla metninizi düzeltin

Sudowrite'ın sınırlamaları

Temel bir kullanıcı arayüzü ile sınırlı özel seçenekler

Üçüncü taraf araçlarla daha az entegrasyon sağlar

Sudowrite fiyatlandırması

Hobi ve öğrenci : Aylık 19 $

Profesyonel : Aylık 29 $

Maksimum: Aylık 59 $

Sudowrite puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Sudowrite hakkında ne diyor?

İşte bir Reddit yorumu:

Sudowrite, hikayemin kurgusunu düzeltmeme yardımcı oldu ve şimdi serinin ilk kitabını yazdığım hızla kendi başıma yazıyorum. Sadece bu yardım için bile ödediğim paraya kesinlikle değdi.

😎 İlginç Bilgi: 2016 yapımı kısa film " Sunspring ", tamamen sinir ağları kullanan bir AI botu tarafından yazılmıştır.

9. Anyword (Veri odaklı pazarlama metinleri için en iyisi)

via Anyword

Anyword, pazarlama içeriği yazmayı biraz daha eğlenceli hale getiren bir yapay zeka içerik oluşturma aracıdır. Bu aracı kullanarak metinleri düzenleyebilir, farklı hedef kitlelere göre üslubu ayarlayabilir veya hatta yayınlamadan önce bir içeriğin ne kadar başarılı olabileceğine dair bir fikir edinebilirsiniz.

Her kelimeyi tekrar tekrar düşünürken veya boş bir sayfaya bakarken ve sadece sağlam bir başlangıç noktasına ihtiyaç duyduğunuz anlar için harika bir çözümdür. Tüm işi sizin yerinize yapmaz, ancak süreci kesinlikle hızlandırır.

Anyword'ün en iyi özellikleri

Tahmin edici performans puanlarıyla veriye dayalı metinler oluşturun

30'dan fazla dilde çok dilli içerik oluşturma sürecini destekleyin

Google Ads, Meta Ads ve tüm sosyal medya hesaplarınızla doğrudan entegre olur

Anyword'ün sınırlamaları

Anyword öncelikle İngilizceyi desteklemektedir; bu durum, diğer dillerde içerik konusunda yardıma ihtiyaç duyan kullanıcılar için bir sınır oluşturabilir.

Kelime sınırı, bu aracın büyük bloglar için kullanımını zorlaştırabilir.

Anyword fiyatlandırması

Başlangıç : Aylık 49 $

Veriye dayalı : Aylık 99 $

İş : Aylık 499 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Anyword puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (1000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Anyword hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Anyword, takımımın ve benim beyin fırtınası aşamasını geçip sadece birkaç tıklamayla etkileyici metinler oluşturmamıza yardımcı oluyor. Özellikle reklam yazarken zaman kazandık ve ses tonu oluşturma özelliği bu konuda bize büyük ölçüde yardımcı oldu.

10. QuillBot (Yeniden ifade etme ve özetleme için en iyi AI aracı)

QuillBot aracılığıyla

QuillBot, özellikle yazınızı düzeltmeniz gerektiğinde, her yazma araç setine sağlam bir katkı sağlar. Paraphrasing, intihal kontrolü, gramer kontrolü, çeviri, özetleme ve hatta alıntı yapma araçlarına sahiptir.

Bir şeyi robotik bir üslup kullanmadan yeniden ifade ederken özellikle yararlı buldum. Mükemmel değil (bazen konuları aşırı basitleştiriyor), ancak doğru kullanıldığında çok fazla zaman kazandırıyor ve yazınızı net tutuyor.

QuillBot'un en iyi özellikleri

Entegre AI asistanı Quillbot Akış'ı kullanarak araştırma yapın, yazın ve taslaklarınızı geliştirin

Alıntı Oluşturucu ile zahmetsizce doğru alıntılar oluşturun

Standart, Akıcılık ve Yaratıcı gibi çeşitli modlarla yeniden ifade etme özelliğini özel hale getirin

QuillBot'un sınırlamaları

Bazen dikkatli bir inceleme gerektiren tekrarlayan veya anlamsız metinler üretir

Gelişmiş dilbilgisi ve çoklu yeniden ifade stilleri gibi gelişmiş özellikler için ücretli abonelik gereklidir.

QuillBot fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium : Aylık 4,17 $

Takım Planı: Özel fiyatlandırma

QuillBot puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar QuillBot hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Kullanımı kolaydır, aralarından seçim yapabileceğiniz birçok dil seçeneği sunar ve yeniden ifade etme, intihal kontrolü ve çok daha fazlası gibi birçok başka araca sahiptir; bu da Quillbot'u yazarlar için eksiksiz bir paket haline getirir.

11. Wordtune (Yeniden yazma ve netliği artırma için en iyi AI aracı)

via Wordtune

Wordtune, yazma sürecini biraz daha az sinir bozucu hale getiren bir yapay zeka yazma yazılımıdır. Bir şeyi doğru şekilde ifade etmekte zorlandığınızda, yazılımın yeniden yazma önerileri gerçekten doğal geliyor.

Yerleşik şablonlar, özellikle sıfırdan başlamak istemediğinizde işleri hızlandırmanıza yardımcı olur. Ücretsiz sürüm, hızlı yeniden yazımlar ve yazar tıkanıklığını aşmak için oldukça kullanışlıdır.

Wordtune'un en iyi özellikleri

Karşı argümanlar ve sonuçlar dahil olmak üzere bağlamsal yeniden yazma önerileriyle cümleleri yeniden ifade edin

Düzenleyici Spices ile mizah, vurgu veya samimi bir üslup ekleyin

Ask AI ile metin oluşturun, genişletin veya iyileştirin

Wordtune'un sınırlamaları

Ücretsiz plan kullanıcıları için günlük 10 AI üretimi sınırlaması

Birden fazla dili desteklemesine rağmen, İngilizce olmayan içerikler için o kadar etkili değildir.

Wordtune fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Gelişmiş : Aylık 13,99 $

Sınırsız: Aylık 19,99 $

Wordtune puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (70'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Wordtune hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Wordtune, yazmak için kelime ve motivasyon eksikliği yaşayan her yazar için harika bir seçimdir; halihazırda yazılmış metinden ipucu alarak yeni cümleler üretir. Ayrıca, cümlelerin tonunu ayarlamamıza yardımcı olan yerleşik yeniden yazma seçenekleri sayesinde bu cümleleri düzenleyebiliriz.

12. Writer (AI yazma yardımı ve markaya uygun içerik için en iyisi)

via Writer

Writer, sadece bir yazma aracı olmaktan çok, iş akışları için bir AI yardımcı pilotu gibi hissettiriyor. Soruları yanıtlayabilir, içgörüler elde edebilir, içeriği çevirebilir ve hatta görüntüleri analiz edebilir. Bana en çok dikkat çeken şey, küresel veri uyumluluk standartlarına uygun dağıtım seçenekleriyle güvenlik ve gizliliği ne kadar ciddiye aldığıydı.

Writer'ın en iyi özellikleri

Bilgi grafiği ile özel verilerden doğru içerik oluşturun

Sürükle ve bırak özelliğine sahip, kod yazmaya gerek olmayan bir düzenleyiciyle uygulamalar oluşturun

İçerik varlıklarında uyumluluk kontrollerini otomasyon ile otomatikleştirin

Yazar sınırlamaları

Kurumsal olmayan planları 5 kullanıcıyla sınırlandırır ve daha fazla kullanıcı ekleme seçeneği sunmaz

Sık güncellemeler, uygulamanın bazen oldukça öngörülemez olmasına neden oluyor

Writer fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 39 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Yazar puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Writer hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Görünümü şık, profesyonel ve sade; uzantılar, web uygulaması ve masaüstü gibi birçok farklı giriş noktasına sahip, kullanımı kolay bir uygulama. Kullandığımız pazarlama sistemleriyle iyi entegre oluyor ve uygulaması kolaydı.

👀 İlginç Bilgi: Bilgi grafikleri, paragrafları analiz edebilir ve konular, alt konular ve kavramlar arasındaki bağlantıları gösterebilir. Bu, onları makale yazmak için kullanışlı araçlar haline getirir; zira bu yapılandırılmış görselleştirme, fikirleri düzenlemek ve kavramlar arasında mantıklı bir akış sağlamak için bir şablon olarak kullanılabilir.

13. Writesonic (AI makale yazımı ve pazarlama için en iyisi)

via Writesonic

Writesonic, içerik oluşturma, rakip analizi ve araştırma için bazı kullanışlı AI özellikleri sunar. Ahrefs, Google Analytics ve WordPress ile entegrasyonlar sayesinde, birden fazla araç arasında gidip gelmeden gerçek zamanlı verileri çekmeyi ve içerik planlamayı kolaylaştırır.

Writesonic'in en iyi özellikleri

Optimizasyon için SEO denetleyicisi ve konu kümeleri gibi özelliklere erişin

Gerçek zamanlı yardım için Chatsonic (bir AI sohbet robotu) ile iletişime geçin

Botsonic'i kullanarak kod yazmadan özel AI sohbet robotları oluşturun

Writesonic'in sınırlamaları

Destek ekibi çok hızlı yanıt vermiyor ve sorguların çözümü genellikle gecikiyor

Makale oluşturma biraz modası geçmiş

Writesonic fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Bireysel : Aylık 20 $

Lite: Aylık 49 $

Standart : Aylık 99 $

Profesyonel: Aylık 249 $

Gelişmiş: Aylık 499 $

Writesonic puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Writesonic hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Writesonic'in bir yazarın veya içerik oluşturucunun en büyük sorunlarını anlamasını çok seviyorum. Bu sorunlar, hem SEO dostu hem de 10 adımlı bir makale oluşturucu ile 4 adımlı bir makale oluşturucuya sahip bir makale yazmaktır. Bu sayede yazar, tek bir düğme tıklaması ile değerli içerikler üretebilir.

En İyi AI Çözümüyle Yazma Potansiyelinizi Ortaya Çıkarın

AI yazma araçları, tam donanımlı içerik oluşturma paketlerinden basit yeniden ifade etme ve gramer denetleyicilerine kadar her tür ve boyutda mevcuttur.

Tek bir yerden beyin fırtınası yapmanıza, yazmanıza, işbirliği yapmanıza ve içeriği yönetmenize yardımcı olacak tam bir çözüm arıyorsanız, ClickUp tam size göre.

Beyin fırtınası, onay, görev yönetimi ve otomasyon için yerleşik araçlarla, fikir aşamasından yayına kadar tüm içerik ş akışınızı kolaylaştırır.

