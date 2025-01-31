2025'te Sizin İçin Deneme Yazısı Yazan En İyi 10 Uygulama (Ücretsiz ve Ücretli)

Yakında teslim etmeniz gereken büyük bir araştırma ödevi veya makale var ve zaman ve enerji tasarrufu yapmak veya yazma becerinizi geliştirmek için bir yol arıyorsunuz. Boş bir sayfaya bakıp, sihirli bir şekilde en iyi ödeviniz haline gelmesini ummaktan bıktınız.

İhtiyacınız olan şey, sizin için deneme yazan bir uygulama.

Her türlü kullanım için birçok deneme yazma aracı mevcuttur. Taslağı hazırlamanıza, farklı bölümler için metin oluşturmanıza veya denemenizi genel olarak daha iyi hale getirmenize yardımcı olacak bir yapay zeka (AI) aracına ihtiyacınız varsa, şanslısınız.

Bu kılavuzda, bugün mevcut olan en iyi 10 deneme yazma uygulamasını sizinle paylaşıyoruz. Her biri, yazarlar, öğrenciler ve her türden diğer deneme yazarlarına ödevlerine başlamak veya bitirmek için daha iyi bir yol sunar.

Sizin için makale yazan uygulamaların seçeneklerini keşfedelim ve birlikte daha iyi makaleler yazmaya başlayalım. ✔️

Sizin için makale yazan uygulamalarda nelere dikkat etmelisiniz?

Her tür deneme yazma hizmeti veya ürünü gibi, bu uygulamaların hepsi aynı şekilde oluşturulmamıştır. Bazı AI içerik araçları araştırma ve ana hatları belirlemek için tasarlanırken, diğerleri kelimelerinizi ikna edici düşünce parçalarına, argümanlara veya ifadelere dönüştürmede mükemmeldir.

Hangi deneme yazma uygulamasının sizin için en uygun olduğunu düşünürken, aşağıdakileri göz önünde bulundurun.

Kullanım örneği: Bu uygulama makale yazmak için mi tasarlanmıştır? Yoksa daha genel bir AI yazma aracı mıdır?

Özellikler: Uygulama, ihtiyacınız olan araştırma, yazma veya düzeltme özelliklerine sahip mi? Size daha fazla seçenek sunuyor mu?

Kullanım kolaylığı: Uygulama kullanımı kolay mı? Kullanıcı deneyimi nasıl?

Derecelendirmeler ve yorumlar: Gerçek kullanıcılar uygulama hakkında ne düşünüyor?

Dil: Uygulama sadece İngilizce olarak mı çalışıyor? Başka bir dilde yazabilir miyim veya denememi çevirebilir miyim?

Fiyatlandırma: Uygulamanın ücretsiz bir sürümü var mı? Aylık abonelik ücreti uygun mu yoksa pahalı mı?

ClickUp AI'da yeniden sorma özelliğini kullanarak sonuçlarınızı ince ayarlayın ve daha iyi içeriğe daha hızlı ulaşın

Bu sorular, sizin için makale veya akademik makale yazan en iyi uygulamaya sizi yaklaştıracaktır. Sizin için en önemli olan şeyin ne olduğunu, hangi özelliklerden vazgeçebileceğinizi ve bu uygulama için bir numaralı önceliğinizin ne olduğunu düşünün, ardından ideal eşleşmeyi bulmak için en iyi 10 listemizi kullanın. ?

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Deneme Yazma Uygulaması

Giderek artan sayıda AI yazma aracının ortaya çıkmasıyla, hangilerinin denemeye değer olduğunu bulmak zor olabilir. Bu nedenle, 2024 için en iyi 10 deneme yazma uygulamasının kısa listesini hazırladık.

Özel bir makale yazma aracı, her türlü yazma işinde yardımcı olabilecek bir yapay zeka aracı veya yazma becerilerinizi geliştirmek ve ödevlerinizi optimize etmekten çok daha fazlasını yapabileceğiniz hepsi bir arada bir uygulama arıyorsanız, burada herkes için bir şeyler var.

ClickUp AI'yı kullanarak, basit bir komutla ClickUp Belgeleri'nde bir blog yazısı oluşturun ve ayrıntıları ve diğer önemli bilgileri ekleyin

ClickUp, işletmeler için bir verimlilik ve proje yönetimi aracı olarak bilinse de, her seviyeden yazar ve öğrenci için de harika bir yerdir. ClickUp, fikirlerinizi, araştırmalarınızı ve yazdıklarınızı saklayabileceğiniz ve üzerinde çalışabileceğiniz bir yer ve süreç boyunca işlerinizi önceliklendirebileceğiniz özellikler sunar.

Deneme yazımı için en iyi özelliklerden biri ClickUp AI'dır. Yeni kullanıcı dostu AI yazma asistanımız, uygulamayı nasıl kullanmak istediğinize bağlı olarak çok çeşitli kullanım örnekleri, görevler ve özelliklerle rolünüze göre uyarlanmıştır. ClickUp'ı kullanarak deneme veya araştırma makalesi konusu fikirleri için beyin fırtınası yapın, denemenizi özetleyerek etkili bir sonuç yazın veya paragrafları yeniden yazarak daha profesyonel bir üslup elde edin.

AI asistanımızla oluşturduğunuz tüm fikirler ve kelimeler ClickUp Dokümanlar içinde saklanır. Bu Microsoft Word ve Google Dokümanlar alternatifi, notlarınızı ve fikirlerinizi saklamak için harika bir yer olmakla kalmaz, aynı zamanda tüm makale yazma ihtiyaçlarınız için kişisel wiki veya deponuz haline gelebilir — en favori verimlilik hilelerimizden biri.

Fikirleri, notları, alıntıları, deneme taslaklarını ve röportaj notlarını tek bir yerde saklayın. Belgelerinizi biçimlendirin, resimler ve renkler ekleyin ve deneyiminizi kişiselleştirin, böylece deneme yazmak daha eğlenceli hale gelir.

Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, ClickUp'ın Yazma Kılavuzu Şablonu, en iyi içeriği nasıl yazacağınız konusunda netlik kazanmak için başvurabileceğiniz bir kaynaktır. Şablon, dil, üslup ve biçimlendirme konusunda tutarlılık konusunda tavsiyeler içerir, böylece her seferinde hatasız, tutarlı ve doğru içerik üretebilirsiniz.

ClickUp AI, ClickUp Docs ve kapsamlı Şablon Kitaplığımızla ClickUp, en iyi denemelerinizi yazmaya başlamak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Tüm deneme veya ödev notlarınızı, taslaklarınızı ve dosyalarınızı tek bir yerde saklayın

Mentorları sizinle işbirliği yapmaya davet edin veya belgelerinizde gerçek zamanlı geri bildirim paylaşın

ClickUp AI'yı kullanarak yüksek kaliteli fikirler üretin, cümleleri yeniden ifade edin ve denemeniz için metinler oluşturun

Sürecinizi kolaylaştırın ve ilgili şablonlarla ilham alın

ClickUp'ı araştırma, yazma ve işiniz sırasında odaklanma uygulaması olarak kullanarak zamandan tasarruf edin ve daha hızlı çalışın

ClickUp sınırlamaları

Bu kadar çok özellik ve kullanım örneği olduğundan, bazı kullanıcıların ClickUp'ı kullanmanın tüm olanaklarını keşfetmesi biraz zaman alabilir

ClickUp AI yeni bir özelliktir, bu nedenle işlevselliği zamanla artacak ve gelişecektir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 5

İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. Frase

via Frase

Frase, yazma ve SEO araştırmasını birleştirerek okunması kolay ve arama motorlarında üst sıralarda yer alacak metinler oluşturmak için kullanılan bir AI içerik oluşturma aracıdır. Bu AI yazma yazılımı, arama sonuçlarından arka plan araştırması ve istatistikleri çekebilir ve ana hatları belirleme aracı, düşüncelerinizi tutarlı bir deneme haline getirmenizi kolaylaştırır. ?

Frase'nin en iyi özellikleri

Arama motorlarından doğrudan istatistik, araştırma ve arka plan bilgileri alın

Yapılandırılmış başlıklar ve bölümler içeren bir taslak oluşturun

AI'yı kullanarak girişler, SSS'ler, başlıklar ve daha fazlasını oluşturun

Frase ile belgeleri kolayca yazın, düzenleyin ve paylaşın

Frase sınırlamaları

Frase, SEO metinleri üzerinde çalışan bireyler ve ajanslar için tasarlanmıştır, bu nedenle bazı özellikleri deneme yazımı veya akademik yazım için uygun olmayabilir

Bazı kullanıcılar, deneme yazma uygulamasında metin çıktısının bazen tekrarlayıcı olabileceğini bildiriyor

Frase fiyatlandırması

Solo: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Temel: Kullanıcı başına aylık 44,99

Takım: Üç kullanıcı için aylık 114,99 dolar

Frase puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (200+ yorum)

Capterra: 4. 8/5 (300+ yorum)

Bonus: Daha hızlı içerik oluşturma için 7 Ücretsiz İçerik Yazma Şablonuna göz atın

3. Writesonic

via Whitesonic

Writesonic, denemeler dahil olmak üzere içerik yazma, düzenleme, optimize etme ve iyileştirme özellikleri sunan kapsamlı bir metin yazma ve yeniden ifade etme aracıdır. Writesonic'in özellik listesi arasında AI yazar, yeniden ifade etme aracı, metin genişletici, makale özetleyici ve fikir üretici bulunur. ?

Writesonic'in en iyi özellikleri

En iyi deneme ve akademik makaleleri bulmanıza yardımcı olmak için en iyi arama sonuçlarından alınan verilerle gerçek içerik elde edin

Daha kişiselleştirilmiş bir yazma stili için, aracı kendi benzersiz stilinize göre yönlendirmek üzere belgeleri yükleyin

Metninizi başka kelimelerle ifade edin veya tek bir tıklamayla makalenizin özetini alın

Göndermeden önce makalenizi yerleşik yazım denetleyici, dilbilgisi denetleyici ve intihal denetleyici ile kontrol edin

Writesonic sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle makale ve daha uzun ödevler yazarken kelime sayısı sınırlarıyla ilgili sorunlarla karşılaşabilir

Daha uzun yanıtlar almak için birkaç kez sormanız gerekebilir, bazı kullanıcılar bunu önermektedir

Writesonic fiyatlandırması

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 20 $

İş: Kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Writesonic puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1.800+ yorum)

Capterra: 4. 8/5 (1.800+ yorum)

4. EssayAiLab

essayAiLab aracılığıyla

EssayAiLab, kullanıcıların fikir bulmasına, denemeler yazmasına ve göndermeden önce gramer düzenlemesi yapmasına yardımcı olan ücretsiz bir AI deneme yazma uygulamasıdır. Sizin için denemeler yazan bu özel uygulama, Modern Language Association (MLA) ve American Psychological Association (APA) alıntıları ve aşırı duyarlı bir intihal denetleyicisi dahil olmak üzere bir dizi niş özelliğe sahiptir. ?

EssayAiLab'ın en iyi özellikleri

Deneme yazarken en alakalı bilgileri bulmak için milyonlarca güvenilir sonuç arasında arama yapın

Yazma sürecini hızlandırmak için otomatik önerilerle cümleler kurmanın yeni yollarını bulun

Yerleşik gramer denetleyicisi ve intihal denetleyicisi ile sorunları kontrol edin

Tek bir tıklama ile tüm deneme boyunca MLA ve APA alıntılarını otomatik olarak oluşturun

EssayAiLab sınırlamaları

EssayAiLab hakkında çok fazla kullanıcı yorumu bulunmadığından, diğer kullanıcıların bu ücretsiz uygulama hakkında ne düşündükleri hakkında fikir edinmek zor

Bu deneme yazma uygulaması, deneme yazmak için özel olarak tasarlanmıştır, bu nedenle diğer akademik yazım türleri için diğer deneme uygulamalarını keşfetmek isteyebilirsiniz

EssayAiLab fiyatlandırması

Ücretsiz

EssayAiLab puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: Yok

5. Jasper

jasper aracılığıyla

Jasper, günümüzde mevcut en tanınmış AI içerik yazma araçlarından biridir. Bu popüler araç, markanızla uyumlu kısa ve uzun metinler oluşturmada uzmanlaşmıştır. Bu, kendileri gibi ses çıkaran birden fazla deneme yazmak isteyen kullanıcılar için bir artı noktadır.

Jasper'ın özellikleri arasında bir AI yazar, bir chatbot ve bir şablon kütüphanesi bulunur. Kelime sayısı veya belirli bir stil veya üslupta akademik yazıları optimize etmek için kolayca önerilerde bulunun.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Kişisel kağıt yazma becerileriniz ve stilinizle AI'yı eğitmek için belgeleri paylaşın

Son arama verilerine erişerek gerçekleri kontrol edin ve güvenilirlik katın

Denemelerinizi profesyonelce okunacak şekilde düzenleyin ve optimize edin

Yerleşik intihal denetleyicisi ile herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol edin

Jasper sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle öğrenciler, fiyatlandırma modelini pahalı bulabilir

Bazen çıktılar her zaman alakalı gelmeyebilir, bazı kullanıcılar şöyle diyor

Diğer bazı AI deneme yazarı uygulamalarına kıyasla gerçek bir ücretsiz sürüm yoktur

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 39 $

Takımlar: Üç kullanıcı için aylık 99 dolar

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4. 8/5 (1.800+ yorum)

6. Sudowrite

via Sudowrite

Sudowrite, kendini bir yazma arkadaşı olarak tanıtan bir AI yazma aracıdır. Bu araç, hikayeler ve senaryolar üzerinde çalışan yaratıcı yazarlar ve yazarlar için tasarlanmıştır, ancak otomatik tamamlama ve yeniden yazma gibi birçok özelliği akademik yazılara da kolayca uyarlanabilir.

Bu deneme yazma yazılımı, daha fazla netlik ve okunabilirlik için belirli yazma stilinizi geliştirmenize de yardımcı olur, böylece mümkün olan en iyi denemeyi yazabilirsiniz.

Sudowrite'ın en iyi özellikleri

Yazma uygulamasında cümleleri ve paragrafları otomatik olarak tamamlayın

Yeniden yazma özelliğini kullanarak makalenizin diline çeşitlilik katın ve okunabilirliğini artırın

Cümlelerinizin etkisini artırmak için kelime önerileri alın

Uygulama içinde makalenizi nasıl geliştirebileceğiniz konusunda geri bildirim alın

Sudowrite sınırlamaları

Sudowrite, yaratıcı yazım için tasarlanmıştır, bu nedenle profesyonel makale yazarları veya iş kullanıcıları için en iyi seçenek olmayabilir

Nispeten yeni bir araç olduğu için, henüz gerçek kullanıcılar tarafından çok fazla yorum yapılmamıştır

Yazma uygulamasının gerçek bir ücretsiz sürümü yoktur

Sudowrite fiyatlandırması

Hobi ve Öğrenci: 30.000 kelime için aylık 10 dolar

Profesyonel: 90.000 kelime için aylık 25 dolar

Maksimum: 300.000 kelime için aylık 100 dolar

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sudowrite puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: Yok

7. Rytr

via Rytr

Rytr, iş fikirleri, e-postalar, kapak mektupları ve denemeler dahil olmak üzere çeşitli kullanımlar için ideal olan, yapay zeka destekli bir içerik yazarı ve yazma asistanıdır. Platform, bir kullanım örneği seçmenizi ve bağlam eklemenizi ister, ardından hedeflerinize ve istemlerinize göre içerik oluşturur. ✏️

Rytr'ın en iyi özellikleri

40'tan fazla yerleşik kullanım örneği ve şablondan seçim yapın

Denemelerinizi daha ikna edici hale getirmek için bilimsel metin yazım formüllerini kullanın

Cümleleri genişletin, yeniden ifade edin ve düzeltin, böylece daha iyi okunur hale getirin

Yerleşik intihal kontrolü sayesinde denemelerinizi endişelenmeden gönderin

Rytr sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, verilen bilgilerin diğer deneme yazan uygulamalara kıyasla basit veya tekrarlayıcı olduğunu bildirmiştir

Krediniz biterse, AI yazar cümlenizin ortasında kesebilir, bu da beklenmedik bir şekilde gerçekleşebilir

Rytr fiyatlandırması

Ücretsiz

Tasarruf: Kullanıcı başına aylık 9 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 29 $

Rytr puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (700+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (10+ yorum)

8. HyperWrite. ai

via HyperWrite

HyperWrite. ai, araştırma, yazma ve kişisel AI yardımını birleştirerek yazarlar için kullanışlı bir araç oluşturan bir AI metin yazma aracıdır. Özellikleri arasında özetleme aracı, giriş oluşturucu, konuşma yazarı ve evrensel çevirmen bulunur. ?

HyperWrite. ai en iyi özellikler

AI'yı kullanarak herhangi bir konuda makale yazın

Yazmaya başlamadan önce deneme konusu fikirlerinin bir listesini oluşturun

İçeriği daha güçlü ve etkileyici hale getirecek şekilde yeniden yazın, yazma becerinizi geliştirin

Metni özetleyerek otomatik olarak özetler ve sonuçlar oluşturun

HyperWrite. ai sınırlamaları

Yerleşik bir intihal denetleyicisi yoktur, bu nedenle bunun için başka bir uygulama kullanmanız gerekecektir

Nispeten yeni bir araç olduğu için HyperWrite hakkında çok az sosyal kanıt ve yorum bulunmaktadır

HyperWrite. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Premium: 19,99 $/ay kullanıcı başına

Ultra: Kullanıcı başına aylık 44,99 $

HyperWrite. ai puanları ve yorumları

G2: 5/5 (2 yorum)

Capterra: N/A

9. AI-Writer

AI-Writer, kendisini "güvenilir olmak için tasarlanmış tek AI metin oluşturucu" olarak tanıtan yeni bir AI yazma aracıdır. Bu uygulama, alıntı ve şeffaflığa büyük önem vermektedir, bu da deneme veya ödev yazanlar için bir artıdır. AI-Writer'ın özellikleri arasında araştırma, AI yazma, doğrulanabilir alıntılar ve metin yeniden yazma bulunmaktadır. ?

AI-Writer'ın en iyi özellikleri

Birkaç dakika içinde tam bir makale taslağı veya tüm bir deneme taslağı otomatik olarak oluşturun

AI-Writer'ın veri veya gerçekleri aldığı her kaynak için alıntılar alın

Metninizi daha profesyonel veya ikna edici hale getirmek için yeniden yazın

Denemenizi gönderirken ekleyebileceğiniz referansların listesini otomatik olarak oluşturun

AI-Writer sınırlamaları

Birçok AI deneme yazma uygulaması gibi, bu uygulama da SEO metinleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır, bu nedenle ş Akışı deneme yazarları için uygun olmayabilir

Daha uzun ödevleri olanlar, makale başına kelime sınırının çok düşük olduğunu düşünebilir (özellikle düzenli olarak makale yazanlar için)

AI-Writer fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 29 $

Standart: Üç kullanıcı için aylık 49 $

Güç: 10 kullanıcı için aylık 375 dolar

AI-Writer puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: 5/5 (1 yorum)

10. StoryLab. ai

StoryLab. ai, içerik takvimleri için büyük miktarda içerik oluşturarak etkileşimi ve gelirleri artırmak isteyen pazarlama takımları ve ajanslar için tasarlanmış kapsamlı bir AI içerik pazarlama araç setidir. Bunun bir parçası olarak, platformda güçlü makale başlıkları, makale metinleri ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olabilecek bir dizi metin oluşturucu bulunmaktadır. ?

StoryLab. ai en iyi özellikler

Girişler, başlıklar, içerik fikirleri ve daha fazlasını oluşturun

Jeneratörü her çalıştırdığınızda benzersiz çıktılar elde edin

13 farklı yazma stilini deneyin

17'den fazla dilde mevcuttur

StoryLab. ai sınırlamaları

StoryLab. ai, pazarlama takımları için tasarlanmıştır, bu nedenle deneme ve ödev yazarları, özelliklerin aralığını dikkat dağıtıcı veya gereksiz bulabilir

Ürün, diğer AI yazarları kadar ayrıntılı olarak açıklanmamıştır, ancak deneyebileceğiniz ücretsiz bir plan vardır

StoryLab. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 15 dolar

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 19

StoryLab. ai puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: N/A

En İyi Deneme Yazma Uygulamalarıyla Bir Sonraki Ödevinizi Başarıyla Tamamlayın

En iyi olduğunu iddia eden birçok deneme yazma uygulaması var, ancak kısa listemizdeki uygulamaların başlıklarına layık olduğunu düşünüyoruz. Sizin için deneme yazan bu uygulamaları keşfedin, bazılarını deneyin ve deneme yazma sürecinizi kolaylaştırmanın yeni bir yolunu bulun.

Yukarıdaki uygulamaları keşfederken, ClickUp'a öncelik vermenizi öneririz. Hepsi bir arada uygulamamız sadece bir AI yazma aracı ile gelmez, aynı zamanda makale yazma süreci boyunca tüm notlarınız, taslaklarınız, görevleriniz, röportajlarınız ve dosyalarınız için bir merkezdir.

Düşüncelerinizi toplayın, denemenizi yazın, iyileştirmeler yapın ve daha fazlasını tek bir uygulamada gerçekleştirin.

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