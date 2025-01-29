2025'in En İyi 15 Jasper AI Alternatifi ve Rakibi

Jasper AI, marka sesine ve yüksek kaliteli çıktıya odaklanması sayesinde pazarlamacılar ve profesyoneller için popüler bir metin oluşturma platformu olmaya devam ediyor. Ancak bu, piyasada bulunan tek yapay zeka (AI) yazma aracı olduğu anlamına gelmez. Jasper'ın birçok alternatifi var, peki bunlar birbirleriyle karşılaştırıldığında nasıl?

Bu kılavuzda, en iyi Jasper rakipleri hakkında bilgiler paylaşacağız. Güçlü yönlerini, sınırlarını, fiyatlarını ve derecelendirmelerini keşfedin, böylece ihtiyaçlarınıza en uygun Jasper AI alternatiflerini bulabilirsiniz.

Jasper AI nedir?

Jasper AI (eski adıyla Jarvis), markanızın sesine ve stiline uygun yüksek kaliteli içerik yazmanıza yardımcı olan birçok AI yazma aracından biridir. Ürün paketi, yazma araçları, marka sesi bölümü, kampanya brifingi, şablon kitaplığı ve Jasper Chat'i içerir.

jasper aracılığıyla

Bu AI yazma yazılımı, işletmelerin ilgi çekici Google reklam metinleri, başlıklar, blog gönderileri ve daha fazlasını yazmasına yardımcı olan şablonlarla hem uzun hem de kısa metinler için mükemmeldir. Jasper AI ayrıca yerleşik bir intihal denetleyicisi, tekrarlanabilir iş akışları çalıştırma özelliği ve güvenilirlik ve kaliteli çıktı elde etmeye yardımcı olan birden fazla AI modeli içerir.

Jasper, basit bir AI yazardan daha fazlası olarak tanıtılıyor; marka sesi ve tutarlılığı konusunda son derece optimize edilmiş bir araçtır. Bu nedenle, farklı kanallarda tutarlılık hissi veren yüksek kaliteli içerik oluşturmak isteyen pazarlama takımları ve ajanslar için idealdir.

Jasper gibi AI yazma yazılımlarında nelere dikkat etmelisiniz?

Jasper, popülerliğini koruyan ilk AI yazma araçlarından biri olsa da, kesinlikle tek seçenek değildir. Bazı yeni araçlar, gramer, uzun metinler veya sosyal medya gönderileri gibi belirli unsurlara odaklanarak inanılmaz derecede uzmanlaşmıştır. Diğerleri ise birden fazla içerik türünü kapsar veya çıktı oluşturmak için daha eski bir doğal dil modeli kullanır.

Jasper AI alternatiflerini değerlendirirken, aşağıdaki anahtar özelliklere bakın ve şu soruları yanıtlayın:

Kullanıcı dostu deneyim: Aracın kullanımı kolay görünüyor mu?

İçerik türleri: Araç, ihtiyacınız olan içerik türünde uzmanlaşmış mı?

Entegrasyonlar: Yeni araç, halihazırda kullandığınız araçlarla uyumlu mu?

Fiyatlandırma : Platform Jasper'dan daha mı ucuz, daha mı pahalı?

Fiyatlandırma modeli: Aylık abonelik ücreti mi yoksa kelime başına ücret mi ödersiniz?

Kullanıcı koltukları: Kaç tane dahil? Takım üyeleri eklemek için yüksek bir ücret var mı?

Müşteri memnuniyeti: Jasper'ın rakibi yüksek puan almış mı?

Müşteri desteği: Gerekirse müşteri desteğine ulaşmanın yolları var mı?

Bazı pazarlama takımları, çeşitli içerik türlerini büyük ölçekte yazmalarına yardımcı olacak bir araca ihtiyaç duyarken, diğerleri yalnızca SEO için optimize edilmiş blog içeriğine odaklanabilir. Sınırsız kelime kullanmak isteyebilir veya gerçekte kullandığınız kadar ödeme yapmaktan memnun olabilirsiniz. Her takım farklıdır, ancak hedeflerinizi bilmek, sürece en iyi şekilde yaklaşmanıza ve en iyi Jasper AI alternatifine karar vermenize yardımcı olacaktır.

Kullanabileceğiniz En İyi 15 Jasper Alternatifi

Jasper'ın çok sayıda rakibi vardır, ancak hepsi birbiriyle karşılaştırılamaz. Bugün içerik oluşturmak için en iyi Jasper AI alternatiflerinden bazılarına daha yakından bakalım.

1. ClickUp – En İyi AI Yazma Asistanı

ClickUp'ın AI fonksiyonları, pazarlama takımlarının vaka çalışması gibi önemli belgeleri hızlı bir şekilde üretmesini kolaylaştırır

Sadece birkaç tıklama ile notları özetlemeye, listeler oluşturmaya, fikirler üretmeye ve metinlerinizi geliştirmeye hazır mısınız? ClickUp Brain ile tüm bunları (ve daha fazlasını) yapabilirsiniz!

AI destekli asistanınız olan ClickUp Brain, tekrarlayan görevlerde zaman kazanmanızı ve değerli zamanınızı diğer görevlere ayırmanızı sağlamak için tasarlanmıştır. Notları yeniden okumak ve manuel olarak görev listesi oluşturmak yerine notları hızlıca özetleyin ve gündem öğeleri oluşturun. Saatlerce düşünmek yerine, sosyal medya gönderileri, e-posta konu satırları veya etkinlik tanıtımları için yeni fikirler üretmenize yardımcı olması için araçtan yardım isteyin.

ClickUp AI ile iş akışlarını otomatikleştirin ve SaaS işinizi ölçeklendirin

ClickUp AI ile ClickUp'ın zaten harika olan özelliklerini daha da iyi hale getirebilirsiniz. Aracın, iç belgelerinizi daha özlü hale getirmek veya müşterilerinize sunduğunuz raporları daha ilgi çekici hale getirmek için size yardımcı olmasını isteyin. Yerleşik proje yönetimi şablonlarıyla belgeleri daha hızlı oluşturun ve önceden yapılandırılmış biçimlendirme ile harika görünmelerini sağlayın.

Artık ClickUp AI, proje yönetimi ve yapay zeka arasındaki boşluğu doldurmak için burada. Artık, dijital çalışma alanınızdan ayrılmadan bile yapay zeka destekli bir yazma aracının avantajlarından yararlanabilirsiniz. ?

ClickUp AI'nın en iyi özellikleri

Notları ve ClickUp Belgelerini saniyeler içinde özetleyin

ClickUp'ın herhangi bir yerinden AI'ya sorular sorun

Belirli Belgeler ve Görevler hakkında sorular sorun

Kişisel standup'lar ve takım güncellemeleri oluşturun

Görevleri, konu başlıklarını ve belgeleri özetleyin

Rolünüze özel asistanımızla yazın

100'den fazla rol tabanlı, önceden oluşturulmuş komut istemini kullanın

AI ile alt görevler oluşturun

Doğal dil kullanarak otomasyonlar oluşturun

ClickUp sınırlamaları

Bu kadar çok özellik varken, hepsini kullanmanın en iyi yolunu bulmak biraz zaman alabilir

Bazı kullanıcılar, sayfa yükleme sürelerinin bazen yavaş olabileceğini bildiriyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)

2. Writesonic – Pazarlamacılar için en iyisi

Writesonic aracılığıyla

Writesonic, pazarlamacılara ve yazarlara yerleşik GPT-4 motoru sayesinde yüksek kaliteli içerik oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir AI yazma aracıdır. Kullanıcılar uzun form içerik, sosyal medya gönderileri, reklam metinleri, açılış sayfaları ve daha fazlasını oluşturabilir. Araç ayrıca ChatGPT'nin rakibi Chatsonic'e ve hareket halindeyken AI destekli içerik oluşturmak için web üzerinde kullanma özelliğine sahiptir.

Writesonic'in en iyi özellikleri

Chatsonic Chrome uzantısı, aracı web'in her yerinde kullanmanıza olanak tanır

AI algoritması, yazınızı geliştirmek için fırsatlar bulmanıza yardımcı olur

Geniş yerleşik komut istemleri kütüphanesi

Writesonic sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, AI tarafından oluşturulan içerik için aylık daha yüksek bir kelime sınırı olmasını istiyor

Bazı kullanıcılar, oluşturulan içerikte tekrarlara rastladıklarını bildirmiştir

Writesonic fiyatlandırması

10.000 kelimelik ücretsiz deneme

Pro: 200.000 kelime için aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Writesonic derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.700 yorum)

3. Copy. ai – AI Metin Yazarlığı için En İyisi

Copy.ai, pazarlama takımlarının daha fazla metin oluşturmasına yardımcı olan popüler bir AI metin yazma aracıdır. Bu Jasper AI alternatifi, düşünce liderliği yazıları, açılış sayfaları, uzun blog gönderileri ve e-postalar yazmanıza olanak tanır. Copy. ai, sınırsız kelime fiyatlandırma modeliyle çalışır, bu da onu yüksek kullanım gereksinimleri olan takımlar için pratik bir seçenek haline getirir.

Copy. ai en iyi özellikler

Kullanıcı dostu arayüz

Büyük miktarlarda içerik oluşturun

Biyografi oluşturucular dahil geniş şablon aralığı

Copy.ai sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, çıktının insan hissi vermediğini bildiriyor

Alt klasörler olmadan projeleri düzenlemek, diğer AI destekli metin yazma araçlarına kıyasla zor olabilir

Copy. ai fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro: Sınırsız kelime için aylık 49 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Copy. ai derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)

4. QuillBot – Paraphrasing için en iyisi

QuillBot aracılığıyla

Bir sonraki Jasper AI alternatifimiz, Co-Writer olarak bilinen bir AI yazma özelliğini de piyasaya süren, tanınmış bir paraphrasing aracı olan QuillBot'tur. Bu özellik, web'de halihazırda bulunanları görmenize, AI kullanarak içerik oluşturmanıza ve yerleşik bir gramer ve intihal denetleyici aracıyla içeriği geliştirmenize olanak tanır.

QuillBot'un en iyi özellikleri

Yerleşik web aramasıyla mevcut içeriği araştırın

Yerleşik gramer ve intihal denetimlerini kullanın (yalnızca ücretli planda)

Paraphrase aracıyla cümleleri daha iyi duyulacak şekilde yeniden yazın

QuillBot sınırlamaları

Bazı kullanıcılar intihal denetleyicisinin kullanım sınırlarının daha yüksek olmasını istiyor

Metin biçimlendirme seçenekleri, bu listedeki diğer bazı AI yazma araçlarına kıyasla sınırlıdır

QuillBot fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Premium: 19,95 $/ay

QuillBot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: yok

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

5. Rytr – Hızlı Yazmak İçin En İyisi

Rytr aracılığıyla

Rytr, pazarlama takımlarının içerik yazımını hızlandırmak için tasarlanmış bir AI yazma yazılımı asistanıdır. AI içerik oluşturma aracı, son teknoloji AI, farklı ses tonları ve metin yazma formülleri sayesinde bir içeriği 10 kat daha hızlı yazmanıza yardımcı olduğunu iddia ediyor.

Rytr'ın en iyi özellikleri

Yerleşik hikaye temaları ve kategorileri

Yeniden yazma ve yeniden ifade etme özellikleri

Yüksek hızlı içerik oluşturma

Rytr sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kelime sayısı ve kredi kullanımının daha net olmasını istiyor

Aylık kredi limiti, bazı yüksek hacimli kullanıcılar için sinir bozucu olabilir

Rytr fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Tasarruf: Ayda 100.000 karakter için 9 $

Sınırsız: Aylık sınırsız karakter için 29 $/ay

Rytr derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (10+ yorum)

Bu Rytr alternatiflerine göz atın!

6. Copysmith – E-ticaret Takımları için En İyisi

Copysmith aracılığıyla

Copysmith, e-ticaret takımlarının daha hızlı ve ilgi çekici içerik oluşturmasına yardımcı olan bir AI yazma aracıdır. Ajanslar ve içerik pazarlama takımları için ideal olan bu Jasper alternatifi, toplu içerik oluşturma ve ürün açıklamaları ile dijital reklamları büyük ölçekte yazma için kullanışlıdır.

Copysmith'in en iyi özellikleri

E-ticaret ürün kataloğunuzu içe aktarabilirsiniz

Shopify ve Amazon gibi en iyi e-ticaret platformlarıyla entegrasyonlar

Yerleşik ödevler ve inceleme denetimi

Copysmith sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, çıktılar projelere göre çok benzer olabileceğini bildiriyor

Krediler kullanılmadıkları takdirde geçerliliklerini yitirir

Copysmith fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Başlangıç: 20.000 kelime için aylık 19 $

Pro: Sınırsız kelime için aylık 49 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Copysmith derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (20+ yorum)

7. Notion AI – Not Alma için En İyisi

Notion aracılığıyla

Notion, popüler ürününe yeni bir ekleme yaptığını duyurdu: Notion AI. Bu AI aracını çalışma alanınıza ekleyerek AI tarafından oluşturulan kategorizasyon ve etiketler, içerik özetleri, yazma ve fikir üretme araçları gibi avantajlardan yararlanabilirsiniz.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Notion hesabınızda bulunan içeriği özetleyin

Daha ilgi çekici içerik oluşturmak için tonu ayarlayın ve cümleleri yeniden ifade edin

Esnek sürükle ve bırak metin düzenleyici kullanma yeteneği

Notion AI sınırlamaları

Ücretsiz deneme deneyimi sınırlı hissettirebilir

Bazı kullanıcılar, AI içerik fikirlerinin tekrarlayıcı olabileceğini bildiriyor

Notion AI fiyatlandırması

Notion AI , aylık üye başına 10 $ karşılığında tüm ücretsiz veya ücretli planlara eklenebilen isteğe bağlı bir eklentidir

Notion AI derecelendirmeleri ve yorumları

Notion AI için bağımsız derecelendirmeler bulunmamakla birlikte, Notion için derecelendirmeler ve yorumlar aşağıda yer almaktadır:

G2: 4,7/5 (4.600+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.600+ yorum)

Notion AI alternatiflerine göz atın!

8. Dashword – SEO İçeriği için En İyisi

Dashword aracılığıyla

Jasper AI'nın bir sonraki alternatifi, arama motorları için yüksek kaliteli içerik yazmanıza yardımcı olmak için AI kullanan bir SEO içerik optimizasyon aracı olan Dashword'dur. Bu araç, ajanslara, pazarlama takımlarına ve içerik oluşturuculara SEO özetleri oluşturmak, optimize edilmiş taslaklar yazmak ve içeriğin zaman içindeki etkisini izlemek için kullanıcı dostu bir yol sunar.

Dashword'un en iyi özellikleri

Yazarlar için SEO odaklı içerik özetleri oluşturun

Mevcut sıralamaya göre içeriği optimize edin

Yayınlanan içeriği izleyerek trendleri ve fırsatları belirleyin

Dashword sınırlamaları

Dashword, SEO için optimize edilmiş içerik yazmaya odaklanır, bu nedenle kullanım alanları sınırlıdır

Bazı kullanıcılar anahtar kelime araştırma özelliklerini çok basit bulabilir

Dashword fiyatlandırması

Başlangıç : 20 içerik raporu ve 50.000 AI yazar kelimesi için aylık 99 $

İş: 100'den fazla içerik raporu ve sınırsız AI yazar kelimesi için aylık 349 ABD doları

Dashword derecelendirmeleri ve yorumları

G2: yok

Capterra: yok

9. Wordtune – İçerik Yeniden Yazma için En İyisi

Wordtune aracılığıyla

Wordtune'un AI yazma yazılımı, aklınızdakileri daha iyi ifade etmenize yardımcı olur. Bu Jasper alternatifi, cümleleri daha ikna edici, farklı bir üslupta veya daha uzun ya da daha kısa olacak şekilde kolayca yeniden yazmanızı sağlar.

Wordtune'un en iyi özellikleri

Microsoft Word ve Google Chrome gibi araçlarla entegre olur

Yeniden yazma özelliği ile gramer ve stili iyileştirir

Kullanıcı niyetini anlar ve net çıktılar üretir

Wordtune sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Chrome uzantısının bazen kararsız olabileceğini bildiriyor

API yoktur, bu da diğer Jasper AI alternatiflerine kıyasla sınırlı sayıda entegrasyon anlamına gelir

Wordtune fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Artı: Ayda 24,99 $ karşılığında günde 30 yeniden yazma

Sınırsız: Sınırsız kullanım için 37,50

Takımlar için Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Wordtune derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (70+ yorum)

10. Hypotenuse. ai – Uzun Form İçerik için En İyisi

AI yazma asistanı Hypotenuse, boş bir sayfayı dakikalar içinde içeriğe dönüştürerek yazarların bloklarını çözmeye yardımcı olmayı amaçlamaktadır. AI destekli özelliklere sahip bu araç, anahtar kelime istemlerini kullanarak tam uzunlukta makaleler ve reklam metinleri oluşturur ve büyük ölçekli içerik oluşturmanıza yardımcı olur.

Hypotenuse. ai en iyi özellikler

Birkaç komutla ayrıntılı metinler oluşturabilme

Yerleşik görüntü oluşturma araçları

İntihal denetleyicisi

Hypotenuse. ai sınırlamaları

İçeriği toplu olarak silme özelliği yoktur

Bazı kullanıcılar, çıktının beklenenden daha fazla yeniden düzenleme gerektirdiğini bildiriyor

Hypotenuse. ai fiyatlandırma

Bireysel: 50.000 kelime için aylık 24 ABD doları

Büyüme: 120.000 kelime için aylık 49 $)

Müşteri: Satışla iletişime geçin

Hypotenuse. ai derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (4 yorum)

Capterra: 5/5 (1 yorum)

11. Smart Copy by unbounce – İş Odaklı İçerik için En İyisi

Via unbounce

Hızlı reklam metinleri ve iş odaklı içerik için Smart Copy, güvenilir bir AI yazma aracı olarak kendine bir yer edinmiştir. Google reklamları ve LinkedIn tanıtımından blog fikirleri ve büyüme hackleme mesaj önerilerine kadar çok sayıda önceden oluşturulmuş şablon sunar.

Smart Copy'nin en iyi özellikleri

Özellikle pazarlama ve reklamcılıkta farklı yazma görevleri için geniş şablon dizisi

Yeni başlayanlar için bile kullanımı kolay, basitleştirilmiş, sezgisel kullanıcı arayüzü

İçerik kalitesini artırmak için sık güncellemeler ve yeni özellikler sunar

Smart Copy sınırlamaları

Sınırlı yaratıcı yazma yetenekleri

İçerik çıkışı, bazı alternatifler kadar derinlemesine veya yaratıcı değildir

Pazarlama metinleri konusunda uzmanlaşmış, daha geniş görevler için kullanışlılığını sınırlayan

Smart Copy fiyatlandırması

Ücretsiz

Essentail : 3 proje için aylık 9,00 $

Sınırsız: Sınırsız proje için aylık 49,00 $

Smart Copy derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (360 yorum)

Capterra: 5/5 (1 yorum)

12. ChatGPT – En İyi Ücretsiz AI Aracı

openAI aracılığıyla

OpenAI'nin GPT-3'ü, AI yazma araçları dünyasında yeni bir sofistike düzey getiriyor ve dil modeli ChatGPT de hayal kırıklığına uğratmıyor. ChatGPT ile, istemlere verilen ayrıntılı yanıtlar, önceden var olan metinlerin tutarlı bir şekilde birleştirilmesinden çok daha fazlasıdır; araç, kullanıcı tarafından belirtilen ayrıntılı göreve dayalı olarak benzersiz yazılı içerik oluşturur ve bazen etkileyici derecede yaratıcı anlatılar üretir.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Son derece yaratıcı, tutarlı bir şekilde yapılandırılmış ve ayrıntılı yazılı içerik oluşturur

Profesyonel iş yazılarından kurgu yazımına kadar birçok yazma görevi için kullanılabilir

Metin üretmek için güçlü, son teknoloji AI kullanır

Yanıt kalitesini ve alaka düzeyini iyileştirmek için sık sık güncellenir

ChatGPT sınırlamaları

Değişken çıktı kalitesi; metin ne kadar uzun olursa, tutarlılığı o kadar azalır

Bazen gerçeklere aykırı veya anlamsız cevaplar verir

En iyi sonuçlar genellikle açıkça tanımlanmış ve net talimatlar gerektirir

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $

ChatGPT derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (20+ yorum)

Bu ChatGPT alternatiflerine göz atın!

13. Wordai – İnsan Benzeri Metinler İçin En İyisi

WordAi aracılığıyla

Wordai, çağdaşlarına göre benzersiz bir gücüyle öne çıkıyor: kelimelerin birden fazla anlamı olduğunu akıllıca tanıyarak insan benzeri metinler oluşturabiliyor. Yeniden yazma yetenekleriyle tanınıyor, ancak yeni içerik oluşturmaya da yardımcı olabilir.

Wordai'nin en iyi özellikleri

Orijinal anlamı kaybetmeden metinleri yeniden ifade etme ve yeniden yazma konusunda olağanüstü

Cümle içindeki kelimelerin bağlamını ve nüanslarını anlar

Aracın tek bir metnin çok sayıda varyasyonunu üretebilmesinden dolayı SEO uygulamaları için uygundur

Wordai sınırlamaları

Çıktı kalitesi tutarsız olabilir, manuel inceleme ve düzenleme gerektirebilir

Diğer AI yazma araçlarına kıyasla sınırlı şablonlar ve yazma ipuçları

En büyük gücü, orijinal içerik oluşturma değil, yeniden yazmadır.

WordAI fiyatlandırması

Aylık: Aylık 57 $

Yıllık: Aylık 27 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Fiyatlandırma için WordAI ile iletişime geçin

WordAI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,9/5 (17 yorum)

Trustpilot: 2,6/5 (6 yorum)

Wordai alternatiflerine göz atın!

14. Speedwrite – Blog Yazıları için En İyisi

Speedwrite aracılığıyla

Speedwrite, saniyeler içinde uzun içerikler oluşturabilen güçlü bir AI yazma aracıdır. İçerik pazarlamacıları, blog yazarları ve dijital girişimcilerin zaman kazanmasını sağlayarak stratejik görevlere daha fazla odaklanmalarını sağlar.

Speedwrite'ın en iyi özellikleri

Makaleler, blog gönderileri ve diğer uzun içerikler için fikirler ve çerçeveler oluşturan destekli yazma

İçeriğin okunabilirliğini ve kalitesini artırmak için AI kullanan dil geliştirme aracı

İçerik özetleri, madde işaretleri, reklam metinleri ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli şablonlar arasından seçim yapabilirsiniz

Entegre intihal denetleyicisi, oluşturulan tüm içeriklerin özgünlüğünü garanti eder

Kullanıcıların bitmiş içeriği WordPress, Medium ve diğer blog platformlarına sorunsuz bir şekilde yayınlamasına olanak tanıyan doğrudan paylaşım seçeneği

Speedwrite sınırlamaları

Araç bazen bağlamsal olarak tam olarak doğru olmayan içerik üretebilir ve manuel düzenleme gerektirebilir

Kullanıcı arayüzü sezgisel değildir, bu da başlangıçta yeni başlayanlar için bazı zorluklar yaratabilir

Speedwrite fiyatlandırması

Aylık: 19,99 $/ay kullanıcı başına, aylık ödeme

Yarı Yıllık: 11,65 $/ay kullanıcı başına, yılda iki kez ödenir

Yıllık: Kullanıcı başına aylık 8,33 $, yıllık ödeme

Speedwrite derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

Speedwrite alternatiflerine göz atın!

15. Frase – İçerik Pazarlamacıları için En İyisi

Via Frase

Frase, yüksek kaliteli, SEO dostu içeriği daha hızlı oluşturmanıza olanak tanıyan bir AI yazma aracıdır. SEO uzmanları, içerik pazarlamacıları ve ajanslar için içerik üretim sürecini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir.

Frase'nin en iyi özellikleri

İçeriğin kapsamını ve perspektifini tanımlamaya yardımcı olan AI destekli içerik brifing sistemi

İçerik oluşturulurken içeriğe uygulanacak ilgili anahtar kelimeleri belirleyen ve öneren yerleşik SEO anahtar kelime aracı

İçeriğinizi en iyi makalelerle karşılaştırarak daha rekabetçi hale getiren içerik optimizasyon özelliği

Cihazlar arasında uyumlu içerik oluşturmak için chatbotlar ve sesli asistanlarla entegrasyon

Verilen başlıklara göre taslaklar ve özetler oluşturmak için otomasyon araçları

Frase sınırlamaları

Farklı içerik türleri için geniş şablon aralığı yoktur

Aracın SEO'yu iyileştirmeye yönelik önerileri bazen genel olabilir ve etkili kullanım için SEO konusunda uzmanlık gerektirebilir.

Frase fiyatlandırması

Solo: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Temel: 44,99 $/ay kullanıcı başına

Takım: 114,99 $ (üç kullanıcı ve ek takım üyeleri için aylık 25 $)

Frase derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,9/5 (280+ yorum)

Capterra: N/A

Takımınız için En İyi AI Yazma Aracı ve Jasper Alternatifini Bulun

Jasper AI, farklı sektörler için yüksek kaliteli, ilgi çekici içerik oluşturmak için yardıma ihtiyaç duyan profesyoneller ve pazarlamacılar için birçok şey sunar. Harika bir AI yazma aracıdır, ancak hedeflerinize daha iyi ulaşmanıza yardımcı olabilecek birçok Jasper rakibi de vardır.

Bu listedeki Jasper alternatiflerini keşfedin ve sonuçları karşılaştırarak aradığınız şeye en yakın olanı bulun.

Daha hızlı çalışmanıza, ilgi çekici içerikler oluşturmanıza ve belgeleri özetlemenize yardımcı olan bir AI yazma aracı için ClickUp'ı deneyin. AI destekli özelliklerimiz, tanıdığınız ve sevdiğiniz ClickUp platformundan yapay zekanın gücünden tam olarak yararlanmanızı sağlar.