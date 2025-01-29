2025'in En İyi 15 Jasper AI Alternatifi ve Rakibi

Jasper AI, marka sesine ve yüksek kaliteli çıktıya odaklanması sayesinde pazarlamacılar ve profesyoneller için popüler bir metin oluşturma platformu olmaya devam ediyor. Ancak bu, piyasada bulunan tek yapay zeka (AI) yazma aracı olduğu anlamına gelmez. Jasper'ın birçok alternatifi var, peki bunlar birbirleriyle karşılaştırıldığında nasıl?
Bu kılavuzda, en iyi Jasper rakipleri hakkında bilgiler paylaşacağız. Güçlü yönlerini, sınırlarını, fiyatlarını ve derecelendirmelerini keşfedin, böylece ihtiyaçlarınıza en uygun Jasper AI alternatiflerini bulabilirsiniz.
Jasper AI nedir?
Jasper AI (eski adıyla Jarvis), markanızın sesine ve stiline uygun yüksek kaliteli içerik yazmanıza yardımcı olan birçok AI yazma aracından biridir. Ürün paketi, yazma araçları, marka sesi bölümü, kampanya brifingi, şablon kitaplığı ve Jasper Chat'i içerir.
Bu AI yazma yazılımı, işletmelerin ilgi çekici Google reklam metinleri, başlıklar, blog gönderileri ve daha fazlasını yazmasına yardımcı olan şablonlarla hem uzun hem de kısa metinler için mükemmeldir. Jasper AI ayrıca yerleşik bir intihal denetleyicisi, tekrarlanabilir iş akışları çalıştırma özelliği ve güvenilirlik ve kaliteli çıktı elde etmeye yardımcı olan birden fazla AI modeli içerir.
Jasper, basit bir AI yazardan daha fazlası olarak tanıtılıyor; marka sesi ve tutarlılığı konusunda son derece optimize edilmiş bir araçtır. Bu nedenle, farklı kanallarda tutarlılık hissi veren yüksek kaliteli içerik oluşturmak isteyen pazarlama takımları ve ajanslar için idealdir.
Jasper gibi AI yazma yazılımlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Jasper, popülerliğini koruyan ilk AI yazma araçlarından biri olsa da, kesinlikle tek seçenek değildir. Bazı yeni araçlar, gramer, uzun metinler veya sosyal medya gönderileri gibi belirli unsurlara odaklanarak inanılmaz derecede uzmanlaşmıştır. Diğerleri ise birden fazla içerik türünü kapsar veya çıktı oluşturmak için daha eski bir doğal dil modeli kullanır.
Jasper AI alternatiflerini değerlendirirken, aşağıdaki anahtar özelliklere bakın ve şu soruları yanıtlayın:
- Kullanıcı dostu deneyim: Aracın kullanımı kolay görünüyor mu?
- İçerik türleri: Araç, ihtiyacınız olan içerik türünde uzmanlaşmış mı?
- Entegrasyonlar: Yeni araç, halihazırda kullandığınız araçlarla uyumlu mu?
- Fiyatlandırma: Platform Jasper'dan daha mı ucuz, daha mı pahalı?
- Fiyatlandırma modeli: Aylık abonelik ücreti mi yoksa kelime başına ücret mi ödersiniz?
- Kullanıcı koltukları: Kaç tane dahil? Takım üyeleri eklemek için yüksek bir ücret var mı?
- Müşteri memnuniyeti: Jasper'ın rakibi yüksek puan almış mı?
- Müşteri desteği: Gerekirse müşteri desteğine ulaşmanın yolları var mı?
Bazı pazarlama takımları, çeşitli içerik türlerini büyük ölçekte yazmalarına yardımcı olacak bir araca ihtiyaç duyarken, diğerleri yalnızca SEO için optimize edilmiş blog içeriğine odaklanabilir. Sınırsız kelime kullanmak isteyebilir veya gerçekte kullandığınız kadar ödeme yapmaktan memnun olabilirsiniz. Her takım farklıdır, ancak hedeflerinizi bilmek, sürece en iyi şekilde yaklaşmanıza ve en iyi Jasper AI alternatifine karar vermenize yardımcı olacaktır.
Kullanabileceğiniz En İyi 15 Jasper Alternatifi
Jasper'ın çok sayıda rakibi vardır, ancak hepsi birbiriyle karşılaştırılamaz. Bugün içerik oluşturmak için en iyi Jasper AI alternatiflerinden bazılarına daha yakından bakalım.
1. ClickUp – En İyi AI Yazma Asistanı
Sadece birkaç tıklama ile notları özetlemeye, listeler oluşturmaya, fikirler üretmeye ve metinlerinizi geliştirmeye hazır mısınız? ClickUp Brain ile tüm bunları (ve daha fazlasını) yapabilirsiniz!
AI destekli asistanınız olan ClickUp Brain, tekrarlayan görevlerde zaman kazanmanızı ve değerli zamanınızı diğer görevlere ayırmanızı sağlamak için tasarlanmıştır. Notları yeniden okumak ve manuel olarak görev listesi oluşturmak yerine notları hızlıca özetleyin ve gündem öğeleri oluşturun. Saatlerce düşünmek yerine, sosyal medya gönderileri, e-posta konu satırları veya etkinlik tanıtımları için yeni fikirler üretmenize yardımcı olması için araçtan yardım isteyin.
ClickUp AI ile ClickUp'ın zaten harika olan özelliklerini daha da iyi hale getirebilirsiniz. Aracın, iç belgelerinizi daha özlü hale getirmek veya müşterilerinize sunduğunuz raporları daha ilgi çekici hale getirmek için size yardımcı olmasını isteyin. Yerleşik proje yönetimi şablonlarıyla belgeleri daha hızlı oluşturun ve önceden yapılandırılmış biçimlendirme ile harika görünmelerini sağlayın.
Artık ClickUp AI, proje yönetimi ve yapay zeka arasındaki boşluğu doldurmak için burada. Artık, dijital çalışma alanınızdan ayrılmadan bile yapay zeka destekli bir yazma aracının avantajlarından yararlanabilirsiniz. ?
ClickUp AI'nın en iyi özellikleri
- Notları ve ClickUp Belgelerini saniyeler içinde özetleyin
- ClickUp'ın herhangi bir yerinden AI'ya sorular sorun
- Belirli Belgeler ve Görevler hakkında sorular sorun
- Kişisel standup'lar ve takım güncellemeleri oluşturun
- Görevleri, konu başlıklarını ve belgeleri özetleyin
- Rolünüze özel asistanımızla yazın
- 100'den fazla rol tabanlı, önceden oluşturulmuş komut istemini kullanın
- AI ile alt görevler oluşturun
- Doğal dil kullanarak otomasyonlar oluşturun
ClickUp sınırlamaları
- Bu kadar çok özellik varken, hepsini kullanmanın en iyi yolunu bulmak biraz zaman alabilir
- Bazı kullanıcılar, sayfa yükleme sürelerinin bazen yavaş olabileceğini bildiriyor
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.900+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)
2. Writesonic – Pazarlamacılar için en iyisi
Writesonic, pazarlamacılara ve yazarlara yerleşik GPT-4 motoru sayesinde yüksek kaliteli içerik oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir AI yazma aracıdır. Kullanıcılar uzun form içerik, sosyal medya gönderileri, reklam metinleri, açılış sayfaları ve daha fazlasını oluşturabilir. Araç ayrıca ChatGPT'nin rakibi Chatsonic'e ve hareket halindeyken AI destekli içerik oluşturmak için web üzerinde kullanma özelliğine sahiptir.
Writesonic'in en iyi özellikleri
- Chatsonic Chrome uzantısı, aracı web'in her yerinde kullanmanıza olanak tanır
- AI algoritması, yazınızı geliştirmek için fırsatlar bulmanıza yardımcı olur
- Geniş yerleşik komut istemleri kütüphanesi
Writesonic sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, AI tarafından oluşturulan içerik için aylık daha yüksek bir kelime sınırı olmasını istiyor
- Bazı kullanıcılar, oluşturulan içerikte tekrarlara rastladıklarını bildirmiştir
Writesonic fiyatlandırması
- 10.000 kelimelik ücretsiz deneme
- Pro: 200.000 kelime için aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Writesonic derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.700 yorum)
3. Copy. ai – AI Metin Yazarlığı için En İyisi
Copy.ai, pazarlama takımlarının daha fazla metin oluşturmasına yardımcı olan popüler bir AI metin yazma aracıdır. Bu Jasper AI alternatifi, düşünce liderliği yazıları, açılış sayfaları, uzun blog gönderileri ve e-postalar yazmanıza olanak tanır. Copy. ai, sınırsız kelime fiyatlandırma modeliyle çalışır, bu da onu yüksek kullanım gereksinimleri olan takımlar için pratik bir seçenek haline getirir.
Copy. ai en iyi özellikler
- Kullanıcı dostu arayüz
- Büyük miktarlarda içerik oluşturun
- Biyografi oluşturucular dahil geniş şablon aralığı
Copy.ai sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, çıktının insan hissi vermediğini bildiriyor
- Alt klasörler olmadan projeleri düzenlemek, diğer AI destekli metin yazma araçlarına kıyasla zor olabilir
Copy. ai fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Pro: Sınırsız kelime için aylık 49 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Copy. ai derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,8/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)
4. QuillBot – Paraphrasing için en iyisi
Bir sonraki Jasper AI alternatifimiz, Co-Writer olarak bilinen bir AI yazma özelliğini de piyasaya süren, tanınmış bir paraphrasing aracı olan QuillBot'tur. Bu özellik, web'de halihazırda bulunanları görmenize, AI kullanarak içerik oluşturmanıza ve yerleşik bir gramer ve intihal denetleyici aracıyla içeriği geliştirmenize olanak tanır.
QuillBot'un en iyi özellikleri
- Yerleşik web aramasıyla mevcut içeriği araştırın
- Yerleşik gramer ve intihal denetimlerini kullanın (yalnızca ücretli planda)
- Paraphrase aracıyla cümleleri daha iyi duyulacak şekilde yeniden yazın
QuillBot sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar intihal denetleyicisinin kullanım sınırlarının daha yüksek olmasını istiyor
- Metin biçimlendirme seçenekleri, bu listedeki diğer bazı AI yazma araçlarına kıyasla sınırlıdır
QuillBot fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Premium: 19,95 $/ay
QuillBot derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: yok
- Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
5. Rytr – Hızlı Yazmak İçin En İyisi
Rytr, pazarlama takımlarının içerik yazımını hızlandırmak için tasarlanmış bir AI yazma yazılımı asistanıdır. AI içerik oluşturma aracı, son teknoloji AI, farklı ses tonları ve metin yazma formülleri sayesinde bir içeriği 10 kat daha hızlı yazmanıza yardımcı olduğunu iddia ediyor.
Rytr'ın en iyi özellikleri
- Yerleşik hikaye temaları ve kategorileri
- Yeniden yazma ve yeniden ifade etme özellikleri
- Yüksek hızlı içerik oluşturma
Rytr sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, kelime sayısı ve kredi kullanımının daha net olmasını istiyor
- Aylık kredi limiti, bazı yüksek hacimli kullanıcılar için sinir bozucu olabilir
Rytr fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Tasarruf: Ayda 100.000 karakter için 9 $
- Sınırsız: Aylık sınırsız karakter için 29 $/ay
Rytr derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (700+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (10+ yorum)
Bu Rytr alternatiflerine göz atın!
6. Copysmith – E-ticaret Takımları için En İyisi
Copysmith, e-ticaret takımlarının daha hızlı ve ilgi çekici içerik oluşturmasına yardımcı olan bir AI yazma aracıdır. Ajanslar ve içerik pazarlama takımları için ideal olan bu Jasper alternatifi, toplu içerik oluşturma ve ürün açıklamaları ile dijital reklamları büyük ölçekte yazma için kullanışlıdır.
Copysmith'in en iyi özellikleri
- E-ticaret ürün kataloğunuzu içe aktarabilirsiniz
- Shopify ve Amazon gibi en iyi e-ticaret platformlarıyla entegrasyonlar
- Yerleşik ödevler ve inceleme denetimi
Copysmith sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, çıktılar projelere göre çok benzer olabileceğini bildiriyor
- Krediler kullanılmadıkları takdirde geçerliliklerini yitirir
Copysmith fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme
- Başlangıç: 20.000 kelime için aylık 19 $
- Pro: Sınırsız kelime için aylık 49 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Copysmith derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (20+ yorum)
7. Notion AI – Not Alma için En İyisi
Notion, popüler ürününe yeni bir ekleme yaptığını duyurdu: Notion AI. Bu AI aracını çalışma alanınıza ekleyerek AI tarafından oluşturulan kategorizasyon ve etiketler, içerik özetleri, yazma ve fikir üretme araçları gibi avantajlardan yararlanabilirsiniz.
Notion AI'nın en iyi özellikleri
- Notion hesabınızda bulunan içeriği özetleyin
- Daha ilgi çekici içerik oluşturmak için tonu ayarlayın ve cümleleri yeniden ifade edin
- Esnek sürükle ve bırak metin düzenleyici kullanma yeteneği
Notion AI sınırlamaları
- Ücretsiz deneme deneyimi sınırlı hissettirebilir
- Bazı kullanıcılar, AI içerik fikirlerinin tekrarlayıcı olabileceğini bildiriyor
Notion AI fiyatlandırması
- Notion AI, aylık üye başına 10 $ karşılığında tüm ücretsiz veya ücretli planlara eklenebilen isteğe bağlı bir eklentidir
Notion AI derecelendirmeleri ve yorumları
Notion AI için bağımsız derecelendirmeler bulunmamakla birlikte, Notion için derecelendirmeler ve yorumlar aşağıda yer almaktadır:
- G2: 4,7/5 (4.600+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.600+ yorum)
Notion AI alternatiflerine göz atın!
8. Dashword – SEO İçeriği için En İyisi
Jasper AI'nın bir sonraki alternatifi, arama motorları için yüksek kaliteli içerik yazmanıza yardımcı olmak için AI kullanan bir SEO içerik optimizasyon aracı olan Dashword'dur. Bu araç, ajanslara, pazarlama takımlarına ve içerik oluşturuculara SEO özetleri oluşturmak, optimize edilmiş taslaklar yazmak ve içeriğin zaman içindeki etkisini izlemek için kullanıcı dostu bir yol sunar.
Dashword'un en iyi özellikleri
- Yazarlar için SEO odaklı içerik özetleri oluşturun
- Mevcut sıralamaya göre içeriği optimize edin
- Yayınlanan içeriği izleyerek trendleri ve fırsatları belirleyin
Dashword sınırlamaları
- Dashword, SEO için optimize edilmiş içerik yazmaya odaklanır, bu nedenle kullanım alanları sınırlıdır
- Bazı kullanıcılar anahtar kelime araştırma özelliklerini çok basit bulabilir
Dashword fiyatlandırması
- Başlangıç: 20 içerik raporu ve 50.000 AI yazar kelimesi için aylık 99 $
- İş: 100'den fazla içerik raporu ve sınırsız AI yazar kelimesi için aylık 349 ABD doları
Dashword derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: yok
- Capterra: yok
9. Wordtune – İçerik Yeniden Yazma için En İyisi
Wordtune'un AI yazma yazılımı, aklınızdakileri daha iyi ifade etmenize yardımcı olur. Bu Jasper alternatifi, cümleleri daha ikna edici, farklı bir üslupta veya daha uzun ya da daha kısa olacak şekilde kolayca yeniden yazmanızı sağlar.
Wordtune'un en iyi özellikleri
- Microsoft Word ve Google Chrome gibi araçlarla entegre olur
- Yeniden yazma özelliği ile gramer ve stili iyileştirir
- Kullanıcı niyetini anlar ve net çıktılar üretir
Wordtune sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, Chrome uzantısının bazen kararsız olabileceğini bildiriyor
- API yoktur, bu da diğer Jasper AI alternatiflerine kıyasla sınırlı sayıda entegrasyon anlamına gelir
Wordtune fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Artı: Ayda 24,99 $ karşılığında günde 30 yeniden yazma
- Sınırsız: Sınırsız kullanım için 37,50
- Takımlar için Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Wordtune derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (70+ yorum)
10. Hypotenuse. ai – Uzun Form İçerik için En İyisi
AI yazma asistanı Hypotenuse, boş bir sayfayı dakikalar içinde içeriğe dönüştürerek yazarların bloklarını çözmeye yardımcı olmayı amaçlamaktadır. AI destekli özelliklere sahip bu araç, anahtar kelime istemlerini kullanarak tam uzunlukta makaleler ve reklam metinleri oluşturur ve büyük ölçekli içerik oluşturmanıza yardımcı olur.
Hypotenuse. ai en iyi özellikler
- Birkaç komutla ayrıntılı metinler oluşturabilme
- Yerleşik görüntü oluşturma araçları
- İntihal denetleyicisi
Hypotenuse. ai sınırlamaları
- İçeriği toplu olarak silme özelliği yoktur
- Bazı kullanıcılar, çıktının beklenenden daha fazla yeniden düzenleme gerektirdiğini bildiriyor
Hypotenuse. ai fiyatlandırma
- Bireysel: 50.000 kelime için aylık 24 ABD doları
- Büyüme: 120.000 kelime için aylık 49 $)
- Müşteri: Satışla iletişime geçin
Hypotenuse. ai derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (4 yorum)
- Capterra: 5/5 (1 yorum)
11. Smart Copy by unbounce – İş Odaklı İçerik için En İyisi
Hızlı reklam metinleri ve iş odaklı içerik için Smart Copy, güvenilir bir AI yazma aracı olarak kendine bir yer edinmiştir. Google reklamları ve LinkedIn tanıtımından blog fikirleri ve büyüme hackleme mesaj önerilerine kadar çok sayıda önceden oluşturulmuş şablon sunar.
Smart Copy'nin en iyi özellikleri
- Özellikle pazarlama ve reklamcılıkta farklı yazma görevleri için geniş şablon dizisi
- Yeni başlayanlar için bile kullanımı kolay, basitleştirilmiş, sezgisel kullanıcı arayüzü
- İçerik kalitesini artırmak için sık güncellemeler ve yeni özellikler sunar
Smart Copy sınırlamaları
- Sınırlı yaratıcı yazma yetenekleri
- İçerik çıkışı, bazı alternatifler kadar derinlemesine veya yaratıcı değildir
- Pazarlama metinleri konusunda uzmanlaşmış, daha geniş görevler için kullanışlılığını sınırlayan
Smart Copy fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Essentail: 3 proje için aylık 9,00 $
- Sınırsız: Sınırsız proje için aylık 49,00 $
Smart Copy derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (360 yorum)
- Capterra: 5/5 (1 yorum)
12. ChatGPT – En İyi Ücretsiz AI Aracı
OpenAI'nin GPT-3'ü, AI yazma araçları dünyasında yeni bir sofistike düzey getiriyor ve dil modeli ChatGPT de hayal kırıklığına uğratmıyor. ChatGPT ile, istemlere verilen ayrıntılı yanıtlar, önceden var olan metinlerin tutarlı bir şekilde birleştirilmesinden çok daha fazlasıdır; araç, kullanıcı tarafından belirtilen ayrıntılı göreve dayalı olarak benzersiz yazılı içerik oluşturur ve bazen etkileyici derecede yaratıcı anlatılar üretir.
ChatGPT'nin en iyi özellikleri
- Son derece yaratıcı, tutarlı bir şekilde yapılandırılmış ve ayrıntılı yazılı içerik oluşturur
- Profesyonel iş yazılarından kurgu yazımına kadar birçok yazma görevi için kullanılabilir
- Metin üretmek için güçlü, son teknoloji AI kullanır
- Yanıt kalitesini ve alaka düzeyini iyileştirmek için sık sık güncellenir
ChatGPT sınırlamaları
- Değişken çıktı kalitesi; metin ne kadar uzun olursa, tutarlılığı o kadar azalır
- Bazen gerçeklere aykırı veya anlamsız cevaplar verir
- En iyi sonuçlar genellikle açıkça tanımlanmış ve net talimatlar gerektirir
ChatGPT fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $
ChatGPT derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (20+ yorum)
Bu ChatGPT alternatiflerine göz atın!
13. Wordai – İnsan Benzeri Metinler İçin En İyisi
Wordai, çağdaşlarına göre benzersiz bir gücüyle öne çıkıyor: kelimelerin birden fazla anlamı olduğunu akıllıca tanıyarak insan benzeri metinler oluşturabiliyor. Yeniden yazma yetenekleriyle tanınıyor, ancak yeni içerik oluşturmaya da yardımcı olabilir.
Wordai'nin en iyi özellikleri
- Orijinal anlamı kaybetmeden metinleri yeniden ifade etme ve yeniden yazma konusunda olağanüstü
- Cümle içindeki kelimelerin bağlamını ve nüanslarını anlar
- Aracın tek bir metnin çok sayıda varyasyonunu üretebilmesinden dolayı SEO uygulamaları için uygundur
Wordai sınırlamaları
- Çıktı kalitesi tutarsız olabilir, manuel inceleme ve düzenleme gerektirebilir
- Diğer AI yazma araçlarına kıyasla sınırlı şablonlar ve yazma ipuçları
- En büyük gücü, orijinal içerik oluşturma değil, yeniden yazmadır.
WordAI fiyatlandırması
- Aylık: Aylık 57 $
- Yıllık: Aylık 27 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Fiyatlandırma için WordAI ile iletişime geçin
WordAI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 3,9/5 (17 yorum)
- Trustpilot: 2,6/5 (6 yorum)
Wordai alternatiflerine göz atın!
14. Speedwrite – Blog Yazıları için En İyisi
Speedwrite, saniyeler içinde uzun içerikler oluşturabilen güçlü bir AI yazma aracıdır. İçerik pazarlamacıları, blog yazarları ve dijital girişimcilerin zaman kazanmasını sağlayarak stratejik görevlere daha fazla odaklanmalarını sağlar.
Speedwrite'ın en iyi özellikleri
- Makaleler, blog gönderileri ve diğer uzun içerikler için fikirler ve çerçeveler oluşturan destekli yazma
- İçeriğin okunabilirliğini ve kalitesini artırmak için AI kullanan dil geliştirme aracı
- İçerik özetleri, madde işaretleri, reklam metinleri ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli şablonlar arasından seçim yapabilirsiniz
- Entegre intihal denetleyicisi, oluşturulan tüm içeriklerin özgünlüğünü garanti eder
- Kullanıcıların bitmiş içeriği WordPress, Medium ve diğer blog platformlarına sorunsuz bir şekilde yayınlamasına olanak tanıyan doğrudan paylaşım seçeneği
Speedwrite sınırlamaları
- Araç bazen bağlamsal olarak tam olarak doğru olmayan içerik üretebilir ve manuel düzenleme gerektirebilir
- Kullanıcı arayüzü sezgisel değildir, bu da başlangıçta yeni başlayanlar için bazı zorluklar yaratabilir
Speedwrite fiyatlandırması
- Aylık: 19,99 $/ay kullanıcı başına, aylık ödeme
- Yarı Yıllık: 11,65 $/ay kullanıcı başına, yılda iki kez ödenir
- Yıllık: Kullanıcı başına aylık 8,33 $, yıllık ödeme
Speedwrite derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
Speedwrite alternatiflerine göz atın!
15. Frase – İçerik Pazarlamacıları için En İyisi
Frase, yüksek kaliteli, SEO dostu içeriği daha hızlı oluşturmanıza olanak tanıyan bir AI yazma aracıdır. SEO uzmanları, içerik pazarlamacıları ve ajanslar için içerik üretim sürecini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir.
Frase'nin en iyi özellikleri
- İçeriğin kapsamını ve perspektifini tanımlamaya yardımcı olan AI destekli içerik brifing sistemi
- İçerik oluşturulurken içeriğe uygulanacak ilgili anahtar kelimeleri belirleyen ve öneren yerleşik SEO anahtar kelime aracı
- İçeriğinizi en iyi makalelerle karşılaştırarak daha rekabetçi hale getiren içerik optimizasyon özelliği
- Cihazlar arasında uyumlu içerik oluşturmak için chatbotlar ve sesli asistanlarla entegrasyon
- Verilen başlıklara göre taslaklar ve özetler oluşturmak için otomasyon araçları
Frase sınırlamaları
- Farklı içerik türleri için geniş şablon aralığı yoktur
- Aracın SEO'yu iyileştirmeye yönelik önerileri bazen genel olabilir ve etkili kullanım için SEO konusunda uzmanlık gerektirebilir.
Frase fiyatlandırması
- Solo: Kullanıcı başına aylık 14,99 $
- Temel: 44,99 $/ay kullanıcı başına
- Takım: 114,99 $ (üç kullanıcı ve ek takım üyeleri için aylık 25 $)
Frase derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,9/5 (280+ yorum)
- Capterra: N/A
Takımınız için En İyi AI Yazma Aracı ve Jasper Alternatifini Bulun
Jasper AI, farklı sektörler için yüksek kaliteli, ilgi çekici içerik oluşturmak için yardıma ihtiyaç duyan profesyoneller ve pazarlamacılar için birçok şey sunar. Harika bir AI yazma aracıdır, ancak hedeflerinize daha iyi ulaşmanıza yardımcı olabilecek birçok Jasper rakibi de vardır.
Bu listedeki Jasper alternatiflerini keşfedin ve sonuçları karşılaştırarak aradığınız şeye en yakın olanı bulun.
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