2026 için En İyi 10 Microsoft Proje Görüntüleme Yazılımı

Proje yönetimi alanında işe başladığımda, Microsoft Project'in güçlü bir yazılım olduğunu ancak yüksek maliyeti ve karmaşık lisanslama sürecinin bazı kişiler için zorluk teşkil ettiğini hemen fark ettim.

Toplu lisanslarla uğraşmak çok zordu; takımım tüm özellikleri kullanacak mıydı, yoksa sadece fazladan özellikler için mi para ödüyorduk? Ayrıca, yetkisiz dosya değişiklikleri kontrolü sağlamayı zorlaştırıyordu.

Daha basit bir çözüme ihtiyacım vardı, bu yüzden takımımın tam lisanslama zahmeti olmadan proje ayrıntılarına erişip bunları paylaşmasına yardımcı olması için Microsoft Project Viewer'ı inceledim.

Bu makalede, bilinçli bir karar verebilmeniz için en iyi 10 Microsoft Project görüntüleme yazılımı seçkisini, bunların en iyi özelliklerini ve sınırlamalarını paylaşacağım.

Hadi başlayalım!

Microsoft Proje Görüntüleyici Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Tüm Microsoft Project görüntüleyicileri proje dosyalarına erişim sağlar, ancak bazıları ekstra özellikler sunarak gerçek Microsoft Project alternatifleri haline gelir. Bu ek özellikler, takım işbirliğini ve bilgi paylaşımını büyük ölçüde iyileştirebilir.

Proje yöneticilerinin dikkate alması gereken bazı olmazsa olmaz özellikler şunlardır:

MPP dosyalarını açın: Projeye tam erişim için çeşitli dosya biçimleriyle (.mpp, .mpt, .mpx, .xml) uyumluluğu sağlayın

Proje dosyalarını paylaşın: Microsoft Project kullanmayan kullanıcılarla kolayca paylaşmak için MPP dosyalarını Excel veya CSV olarak dışa aktarma seçeneklerini arayın

Proje dosyalarını yazdırın: Görüntüleyicinin, toplantılar için ihtiyaç duyacağınız basılı kopyaları kolayca yazdırmanıza olanak tanıdığından emin olun

Desteklenen işletim sistemleri: Windows, Mac veya Linux olsun, işletim sisteminizle uyumluluğu kontrol edin

Grafikler ve raporlar: Gantt grafikleri ve kaynak tahsis raporları gibi temel proje görsellerini kontrol edin

Özel görünümlere erişin: Doğru veri sunumu için Microsoft Project'te oluşturulan özel görünümleri açabildiğinden emin olun

Dosyaları dışa aktarma: Kolay güncelleme için dosyaları Microsoft Proje veya Excel'e geri aktarabilme özelliğini arayın

Büyük dosyaları yönetin: Daha büyük projelere erişimi kısıtlayabilecek dosya boyutu sınırlamalarına dikkat edin

Bulut hizmetleriyle entegrasyon: SharePoint, Google Drive ve OneDrive ile uyumluluğu kontrol edin

Desteklenen sürümler: Kullandığınız Microsoft Project sürümleriyle uyumluluğu kontrol edin

En İyi 10 Microsoft Proje Görüntüleme Yazılımı

İşte Microsoft proje planlarını ayrıntılı olarak görüntülemenizi ve paylaşmanızı sağlayan en iyi 10 Microsoft Project görüntüleyici yazılımı seçeneği: 👇🏼

1. ClickUp (Entegrasyonlarla genel proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp, hem Microsoft Project dosya görüntüleme yetenekleri hem de kapsamlı proje yönetimi özellikleri sunar; bu da onu, MS Project dosyalarıyla çalışırken ek proje yönetimi araçlarına da erişmek isteyen takımlar için mükemmel bir seçim haline getirir.

ClickUp Proje Yönetimi Yazılımı, özel olarak bir MS Project görüntüleyici olarak tasarlanmamış olsa da, projelerinizi yönetirken dikkate almaya değer çok yönlü bir platformdur.

ClickUp'ı en iyi seçimim olarak belirledim çünkü entegrasyonlarını işbirliği araçlarıyla birleştirerek en iyi proje yönetimi aracı haline getiriyor.

ClickUp Görevleri

ClickUp Görevi ile karmaşık projeleri yönetilebilir görevlere bölebilir ve bunları ş Akışınızla uyumlu hale getirebilirsiniz. Özel Alanlar ekleyin, bağımlı görevleri birbirine bağlayın ve her şeyin tam istediğiniz gibi düzenlenmesini sağlamak için bunları Görev Türlerine göre kategorize edin.

Bu özelleştirme, dosyaları görüntülemenin ötesine geçerek projelerinizi aktif olarak yönetmenizi sağlar.

ClickUp görevleri ile işlevler arası görevleri yönetmek ve sprint'leri planlamak için birden fazla listedeki çalışmaları görselleştirin

ClickUp Entegrasyonları

Bir ClickUp kullanıcısı olarak, 1.000'den fazla araça sahip ClickUp entegrasyonlarının veri içe ve dışa aktarımını ne kadar kolay hale getirdiğini çok seviyorum.

İster Asana, Trello veya Jira'dan görevler aktarın, ister Google Drive, Slack ve HubSpot ile senkronizasyon yapın, ClickUp her şeyi tek bir yerde düzenli ve erişilebilir tutar.

Araçlarınızı ClickUp Entegrasyonları ile birleştirin ve tüm projelerinizi tek bir platformdan yönetin

Gantt çizelgeleri zaman çizelgelerini izlemek için harikadır, Kanban panoları ise ş akışını görselleştirmek ve görev önceliklerini yönetmek için mükemmeldir.

ClickUp Görünümleri

Birçok Microsoft Project görüntüleyici esas olarak .mpp dosyalarını görüntülemenize izin verirken, ClickUp Views bunun ötesine geçer. Gantt grafikleri ve Kanban panoları gibi özelleştirilebilir görünümlerle projelerinizi aktif olarak yönetmenizi sağlar.

ClickUp Gantt'taki Kritik Yol Görünümü ile planınızı izleyin ve projelerinizin her bir dönüm noktasını geçmesini sağlayın

ClickUp Proje Yönetimi Şablonu ile verimliliğinizi artırın

ClickUp Proje Yönetimi Şablonu, işleri proje aşamalarına göre klasörler halinde düzenleyen önceden oluşturulmuş bir Alan ile planlamayı kolaylaştırır.

İşte bu yazılımın size sağlayacağı faydalar:

Kaynakları görselleştirin ve izlemeyi gerçekleştirin: Proje kaynaklarına ilişkin net bir genel bakış elde edin

Görevleri yönetin ve önceliklendirin: Birden fazla ş akışı görünümüyle görevleri atayın ve önceliklendirin

Sorunsuz işbirliği: Paydaşlarınız ve takımınızla zahmetsizce senkronizasyon gerçekleştirin

Bu ücretsiz şablon, anında ilerleme izleme için esnek Liste ve Kanban benzeri Pano görünümlerinin yanı sıra, eylem öğelerinin devam ediyor, açık veya tamamlandı durumlarını belirtmek için altı adet özel görev durumu içerir.

Geleneksel Microsoft Project görüntüleme yazılımlarına kıyasla, bu ClickUp şablonu daha etkileşimli bir yaklaşım sunarak, yalnızca verileri görüntülemekle kalmayıp görevleri yönetmenize ve takımınızla işbirliği yapmanıza olanak tanır.

🌟 Şablon arşivi: Çevik ş Akışlarından pazarlama stratejilerine kadar her ihtiyaca yönelik proje yönetimi şablonlarımızın aralığını keşfedin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Erişimi kontrol edin: Listeler veya Belgeler için paylaşılabilir bağlantılar oluşturarak izinleri ayarlayın ve projelerinizi kimlerin görüntüleyebileceğini veya düzenleyebileceğini kontrol edin

Bilgileri merkezileştirin: İşlerinizi alanlar, projeler, listeler, görevler ve alt görevler arasında yapılandırılmış bir şekilde düzenleyin. Daha ayrıntılı izleme ve düzenleme için Özel Alanlar da ekleyebilirsiniz

Zamanı takip edin: Görev süreleri ve kaynak tahsisi hakkında ayrıntılı bilgiler sağlayan Görev süreleri ve kaynak tahsisi hakkında ayrıntılı bilgiler sağlayan zaman takibi ve raporlama özelliklerini kullanarak proje yönetimi ş akışınızı optimize edin

Takımınızla işbirliği yapın: Yorumlar, sohbetler ve @bahsetmeler özelliğini kullanarak bağlantıda kalın ve proje döngüsü boyunca herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

İlerlemeyi takip edin: İyileştirme alanlarını anlamak için anahtar proje metriklerindeki ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak gösteren özelleştirilebilir İyileştirme alanlarını anlamak için anahtar proje metriklerindeki ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak gösteren özelleştirilebilir ClickUp gösterge panelleri ile dış paydaşlar dahil herkesi güncel tutun

ClickUp Gösterge Panellerindeki paket hedefleriyle takımınızın ortak hedeflerini uyumlu hale getirin ve izleyin

AI bilgi yöneticisini kullanın: ClickUp Brain aracılığıyla görevler, belgeler ve takım üyeleriyle ilgili cevaplara anında erişin; böylece bilgi için birden fazla kaynağı tarama ihtiyacını ortadan kaldırın ClickUp Brain aracılığıyla görevler, belgeler ve takım üyeleriyle ilgili cevaplara anında erişin; böylece bilgi için birden fazla kaynağı tarama ihtiyacını ortadan kaldırın

ClickUp AI'yı kullanarak görevleri otomasyonla otomatikleştirin, içgörüler elde edin ve içerik oluşturun; proje yönetimini kolaylaştırın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın kapsamlı proje yönetimi özellikleri nedeniyle öğrenme süreci zorlu olabilir

Mobil uygulama halen geliştirme aşamasındadır ve henüz web sürümünün performans ve fonksiyonlarına ulaşamamıştır.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Üye başına aylık 7 $ karşılığında herhangi bir ücretli plana ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Bir proje yönetimi platformu arıyordum ve en iyisini buldum. Hemen, ClickUp'ın tüm sorunlarımızı çözebileceğini ve hayal bile edemediğim şekillerde bize fayda sağlayacak hazır çözümler sunabileceğini hissettim.

✨ Bonus ipucu: Proje izlemenizi iyileştirmek mi istiyorsunuz? Proje gösterge paneli örneklerinden oluşan koleksiyonumuz, ş Akışınızı dönüştürecek ve takım verimliliğini artıracak sezgisel görselleştirmeler tasarlamanıza yardımcı olacaktır.

2. Project Plan 365 (Herhangi bir cihazda Microsoft Project uyumluluğu açısından en iyisi)

Housatonic Software tarafından geliştirilen Project Plan 365, Microsoft Project (.mpp) dosyalarıyla uyumlu bir proje yönetimi aracıdır.

Bu yazılım, Microsoft Project dosyalarını içe veya dışa aktarmadan doğrudan açmanıza ve düzenlemenize olanak tanıyarak işbirliğini sorunsuz ve zahmetsiz hale getirir.

Bu araç, özellikle Microsoft Project'e aşina olan kullanıcılar için sorunsuz planlama ve işbirliği imkanı sunar. İster geleneksel projeleri yönetiyor ister modern Agile metodolojilerini kullanıyor olun, bu araç ilerlemeyi izlemeyi ve her şeyi düzenli tutmayı kolaylaştırır.

Project Plan 365'in en iyi özellikleri

Projelerinize herhangi bir cihazdan erişin — PC, Mac, iOS veya Android*

Google Drive, Dropbox, OneDrive ve SharePoint gibi tüm büyük bulut hizmetlerine bağlantı kurarak verilerinizin her zaman erişilebilir ve güvenli olmasını sağlayın

Gelişmiş zamanlama motoruyla maliyetleri, son teslim tarihlerini ve kritik yolları hesaplayın

Proje ilerlemesini izlemek için etkileyici Gantt grafikleri ve görsel raporlar oluşturun

Project Plan 365 sınırlamaları

Karmaşık grafiklerle iş yaparken ara sıra çökme sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz

Bazı kullanıcılar Dropbox ile senkronizasyon sorunları yaşadıklarını bildirmiştir

Proje Planı 365 fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

İş: Kullanıcı başına aylık 16 $ (yıllık faturalandırılır)

Proje Planı 365 puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

💡Profesyonel ipucu: Proje paydaşlarını ilerleme ve değişiklikler hakkında bilgilendirmek için görüntüleyici yazılımında düzenli güncellemeler planlayın. Bu, iletişim hatalarını önleyebilir ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayabilir.

3. MOOS Proje Görünümü (Hafif Microsoft Proje dosyalarını görüntülemek için en iyisi)

MOOS Project Viewer, Windows, Mac OS X ve Linux dahil olmak üzere Java destekli tüm platformlarda çalışan, kullanıcı tabanlı bir lisanslama yazılımıdır. Proje yöneticileri ve paydaşlar için uygun maliyetli bir çözümdür ve bu özelliği sayesinde farklı sistemlerdeki kullanıcılar için esnek bir seçenek sunar.

Microsoft® tarafından geliştirilmemiş olsa da, bu Microsoft Project görüntüleyici, projelerinizi verimli bir şekilde yönetmek için ihtiyacınız olan tüm görünüm özelliklerini size sunmak üzere tasarlanmıştır.

MOOS Proje Görünümü'nün en iyi özellikleri

Çeşitli biçimlerde (.mpp, .mpt, .xml) ve 2000'den 2019'a kadar olan sürümlerdeki Microsoft® Project dosyalarını açarak, farklı sürümlerdeki proje verilerine erişim konusunda esneklik sağlayın

Herhangi bir proje görünümüyle doğrudan yazdırarak raporların paylaşımını kolayca gerçekleştirebilir veya referans olması için basılı kopyalarını saklayabilirsiniz

Daha verimli proje yönetimi için projeleri ve alt projeleri otomatik olarak yükleyin

Daha iyi odaklanmak için görevleri filtreleyin; böylece projenizin belirli görevlerini veya aşamalarını vurgulayabilirsiniz

MOOS Proje Viewer sınırlamaları

Gelişmiş özelliklerin eksikliği, onu karmaşık projeler için daha az uygun hale getirir

Bu yazılım, diğer yazılımlarla entegrasyonlara büyük ölçüde dayanmaktadır

MOOS Proje Viewer fiyatlandırması

Normal: 25 $/lisans

Yükseltme: 12,50/lisans

Yenileme: 7,50 $/lisans

MOOS Proje Viewer puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

4. Steelray Proje Görünümü (Gelişmiş MS Project görüntüleme ve raporlama için en iyisi)

2000 yılında piyasaya sürülen Steelray Viewer, yalnızca proje dosyalarını görüntülemesi gereken takım üyeleri için ideal olan, uygun fiyatlı bir Microsoft Project görüntüleyicisidir.

Bu yazılım, tüm fonksiyonlara ihtiyaç duymayan ancak yine de önemli proje ayrıntılarına erişmesi gerekenler için mükemmeldir.

Görevleri, kaynakları veya tarihleri kolayca bulabilir ve proje planlarını büyük ölçekte yazdırabilirsiniz. Steelray, bilgisayarınıza indirmeniz gereken bir şirket içi çözüm olsa da, sadeliği ve uygun maliyeti sayesinde güvenilir bir proje görüntüleyicisine ihtiyaç duyanlar için harika bir seçenektir.

Steelray Proje Görüşörü'nün en iyi özellikleri

Havacılık ve inşaat gibi büyük proje programlarına sahip sektörler için kurumsal düzeyde proje görünümü özelliğine erişin

1998'den 2019'a kadar olan sürümlerdeki Microsoft Project projelerinin yanı sıra Oracle Primavera P6. XER dosyalarını da sorunsuz bir şekilde açın

Tek bir tıklama ile proje ayrıntılarına göz atın, görevleri, kaynakları veya önemli tarihleri kolaylıkla görünümde görüntüleyin

Gelişmiş yazdırma seçenekleriyle proje planlarını zahmetsizce önizleyin ve ölçeklendirin. Daha verimli çıktı almak için sayfa boyutunu, yönünü ve diğer yazdırma ayrıntılarını kontrol edin

Steelray Proje Görünümü sınırlamaları

Steelray, yalnızca MPP dosyalarını görüntülemeye odaklanan kullanıcılara hizmet vermektedir.

Yeni biçimleri veya özellikleri tam olarak desteklemeyebilir

Steelray Proje Viewer fiyatları

Microsoft Proje Görüntüleyici: Kullanıcı başına yıllık 20 $

Ultimate Edition: Kullanıcı başına yıllık 35 $

Primavera Görüntüleyici: Kullanıcı başına yıllık 20 $

Steelray Proje Görüşörü puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

❓Biliyor muydunuz? Artık birçok Microsoft Project Görüntüleyici aracı bulut entegrasyonu sunuyor. Bu sayede takımlar, proje dosyalarına her yerden erişip üzerinde işbirliği yapabilir ve uzaktan çalışma olanakları artar.

5. Seavus Project Viewer (Tam MS Project fonksiyonları ile güvenli proje görünümü için en iyisi)

Seavus Project Viewer, MS Project dosyalarını açmak ve görüntülemek için kullanışlı bir araçtır ve kuruluşunuzun proje verilerine sorunsuz bir şekilde erişmesi için basit ve uygun maliyetli bir yol sunar.

Bu Microsoft Project görüntüleyici, Microsoft Project'e benzer bir arayüz sunarak kullanıcıların proje planlarında kolayca gezinmesini ve bunları yönetmesini sağlar.

27'den fazla görünüm sunması, farklı proje rolleri için özelleştirilebilmesi ve Gantt grafikleri, kritik yol çizelgeleri ve görev yönetimi görünümlerini içermesi nedeniyle bu yazılımı beğeniyorum; bu özellikleri onu iyi bir giriş seviyesi görev yönetimi yazılımı yapıyor.

Seavus'un en iyi özellikleri

Proje verilerini harici olarak depolamadan güvenli bir şekilde paylaşın, gizlilik ve veri korumasını sağlayın

İngilizce, Almanca, Japonca ve daha fazlası dahil olmak üzere 11 farklı dilde sunulan çoklu dil desteği sayesinde kendi dilinizde kullanın.

Skype for Business ile entegre ederek, proje görüntüleyici içinde takım üyeleriyle doğrudan iletişim kurmak için proje iletişim planınızı geliştirin

İlerleme, maliyetler ve görev güncellemeleriyle ilgili ayrıntılı proje raporları oluşturun ve projenin durumuna ilişkin net bilgiler edinin

Seavus sınırlamaları

Seavus Proje Görünümü, MPP dosyalarını görüntülemekle sınırlıdır ve dosya oluşturamaz veya düzenleme yapamazsınız

Diğer yaygın olarak kullanılan proje yönetimi araçlarıyla entegrasyonların kapsamı sınırlı olabilir

Seavus fiyatlandırması

Tek Lisans: Lisans başına 30 $ (Bireysel)

Eşzamanlı Lisans: Lisans başına 89 $ (Bireysel)

Şirket: Özel fiyatlandırma

Enterprise Sınırsız: Özel fiyatlandırma

Seavus puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

6. GanttProject (Açık kaynaklı Gantt grafik oluşturma ve yönetimi için en iyisi)

Açık kaynak çözümlerinin büyük bir hayranı olduğum için GanttProject'i kullanmaktan keyif alıyorum. Bu çok yönlü proje yönetimi aracı, projelerin oluşturulmasını ve yönetilmesini basit ve verimli hale getiriyor.

İster Windows, ister macOS veya Linux kullanıyor olun, GanttProject'in kurulumu hızlıdır ve görevleri ve kaynakları kolaylıkla düzenlemenize yardımcı olur.

GPL3 lisansı altında yayınlanan kaynak kodu indirilebilir, değiştirilebilir ve yeniden dağıtılabilir. Bu esneklik, en iyi Microsoft Project görüntüleyicisini arayan küçük ve orta boyutlu işletmeler için onu uygun maliyetli bir seçenek haline getirir.

GanttProject'in en iyi özellikleri

Karmaşık kurulum süreci olmadan hemen proje oluşturmaya başlayın

Görevleri ayrıntılandırın, kaynakları atayın ve Gantt grafiklerini zahmetsizce oluşturun

Proje dosyalarını Microsoft Project biçimine aktarın veya CSV ve Excel dosyalarıyla çalışın. Ayrıca PDF ve PNG raporları da oluşturabilirsiniz.

İlerlemeyi takip edin ve sapmaları belirlemek için doğrudan temel değerlerle karşılaştırın

GanttProject sınırlamaları

Bu araç, karmaşık analizler için ideal değildir

Arayüz eski ve kullanımı biraz zor gibi geliyor

GanttProject fiyatlandırması

Ücretsiz

5 $'dan başlayan gönüllü bağışlar

GanttProject puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (150'den fazla yorum)

7. MPP Viewer (Basit ve hızlı MPP dosyası görünümü için en iyisi)

MS Project projelerine erişmenin kolay bir yolunu arıyorsanız, MPP Viewer iyi bir seçimdir. Bu basit görüntüleyici, MPP projelerini sorunsuz bir şekilde açmanıza, dışa aktarmanıza ve yazdırmanıza olanak tanır.

2016, 2007, 2003 ve 2000 dahil olmak üzere çeşitli Microsoft Project sürümleriyle uyumludur. Ayrıca, proje verilerinizde kolayca gezinmenizi sağlayan kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

MPP Viewer 4.0'ın sorunsuz çalışması için .NET Framework 4.6.2 gereklidir. Windows XP kullanıyorsanız, .NET 4.5'i destekleyen MPP Viewer 1.0'a ihtiyacınız olacaktır.

MPP Viewer'ın en iyi özellikleri

Görev ilişkilerini kolayca anlamak için proje yapınızın görünümüni net ve hiyerarşik bir düzenle sağlayın

Birden fazla proje dokümantasyon dosyası üzerinde aynı anda iş yaparak görevleri sorunsuz bir şekilde karşılaştırın ve yönetin

Görevleri tamamlanma durumuna göre (tamamlandı, tamamlanmamış veya bugün vadesi gelen) kolaylıkla filtreleyin

Gecikmiş görevleri otomatik olarak vurgulayarak teslim tarihlerinden bir adım önde olun

MPP Görüntüleyicinin sınırları

2007 proje dosyalarını açamazsınız ve hata günlüğü olmadan sorun giderme seçenekleri oldukça sınırlıdır

MPP Viewer fiyatları

Açık kaynaklı bir platform olduğu için ücretsiz olarak kullanılabilir

MPP Viewer puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

8. Project Reader (Uygun maliyetli MS Project dosyası görünümü için en iyisi)

Project Reader, özellikle büyük miktarda veriyle çalışırken projeleri etkili bir şekilde yönetmenizi sağlayacak araçları sunar.

MPP dosyası, MPT, XML ve hatta 1998 yılına kadar uzanan sürümlerden gelen dosyalar dahil olmak üzere çeşitli Microsoft Project dosya türlerine sahip birden fazla projeyi açabilirsiniz.

Bu hafif görüntüleyici, MS Project kullanma deneyimini taklit ederek hem Windows hem de Mac kullanıcıları için Gantt Grafikleri, Görev Kullanımı, İzleme Gantt'ı ve Kaynak Yönetimi gibi temel özellikler sunar.

Project Reader'ın en iyi özellikleri

Görevler hakkında notlar alın, tabloları sıralayın ve verileri Excel'e aktararak kolayca paylaşım yapın ve analiz edin

İngilizce, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Almanca ve Fransızca gibi çeşitli diller arasından seçim yapın ve daha geniş bir kitleye erişilebilir hale getirin

Arama özelliğini kullanarak büyük projelerdeki verileri hızla bulun ve değerli zamanınızdan tasarruf edin

Mevcut tablolar arasından seçim yaparak veya kendi tablonuzu oluşturarak görüntüleme görünümünüzü özelleştirin

Proje Reader sınırlamaları

Dosyaları kaydedilen düzeyde kapama ve en üst düzeyde yeniden açma konusunda esneklik eksikliği

Dosya yönetimi için sınırlı seçenekler, kullanıcı ş akışını aksatabilir

Proje Reader fiyatları

Standart: 29 $ (Tek iş istasyonu lisansı)

Standart: 92 $ (Eşzamanlı lisans)

Professional: 40 $ (Tek iş istasyonu lisansı)

Professional: 115 $ (Eşzamanlı lisans)

Proje Reader puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

9. Smartsheet (İşbirliğine dayalı iş yönetimi ve otomasyon için en iyisi)

Smartsheet, elektronik tabloların tanıdık arayüzünü proje işbirliği ve yönetim araçlarının özellikleriyle birleştirerek, Microsoft Project Sunucu dahil olmak üzere geleneksel Microsoft Project görüntüleyicilere pratik bir alternatif sunar.

Bir .mpp dosyasını başarıyla içe aktarmak için, "bitirme tarihi" gibi kısıtlamaları kaldırmanız ve tüm sütunların genişletildiğinden emin olmanız gerekir. Bu adımlar, içe aktarma işlemi sırasında herhangi bir aksaklığın önlenmesine yardımcı olur.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Microsoft ve Google uygulamaları, Jira, Salesforce, ServiceNow, Slack, Box ve Tableau dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olun

Smartsheet'in yapay zekasını kullanarak hesap tablosu hücrelerinize formüller veya metinleri otomatik olarak girin, veri girişinizi kolaylaştırın ve hataları azaltın

Dosyaları paylaşın, uyarılar ayarlayın ve sohbet konuları oluşturun; böylece takımınızın bağlantısını koruyun ve takım iletişimini güçlendirin

Gantt grafikleri verilerini kolayca elektronik tablolara aktarın, proje bilgilerinizi hızlı bir şekilde analiz edin ve düzenleyin

Smartsheet sınırlamaları

Dosya başına yalnızca bir elektronik tablo izin verilir

Satır ve sütunlarda depolayabileceğiniz veri miktarında bir sınır vardır

Smartsheet fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $

İş: Kullanıcı başına aylık 32 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (15.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.200'den fazla yorum)

10. Project Viewer 365 (Çapraz platform MS Project dosyası görünümü için en iyisi)

Project Viewer 365, MS Project dosyalarını açmak, okumak ve paylaşım yapmak için kullanışlı bir araçtır. İster küçük bir takımın parçası olun ister harici ortaklarla işbirliği yapıyor olun, bu MS Project görüntüleyici süreci basitleştirir ve tam proje yönetimi yazılımının karmaşıklığı olmadan proje ayrıntılarına hızlı erişim sağlar.

2021'den 2010'a kadar olan MS Project sürümleriyle mükemmel şekilde çalışır. Ayrıca, Office 365 benzeri arayüzü kullanıcı dostudur ve herkesin kolayca kullanabilmesini sağlar.

Project Viewer 365'in en iyi özellikleri

Ücretsiz sürümü kullanarak projelerinizi hiçbir maliyet olmadan görünümde görünür hale getirin; bu, yalnızca görev ayrıntılarını görmesi gereken takımlar için mükemmel bir seçimdir.

Windows, Mac ve mobil cihazlarda .mpp dosyalarınıza sorunsuz bir şekilde erişin ve her yerden iş yapabilin

Google Drive, OneDrive, Dropbox ve SharePoint ile kolayca bağlantı kurarak dosyaları zahmetsizce yönetin ve paylaşın

Project Viewer 365 sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, gelişmiş özelliklere erişimi kısıtlayabilir

Bu araç, proje dosyalarını düzenlemek veya oluşturmak için tasarlanmamıştır.

Proje Viewer 365 fiyatları

Sürekli lisans: Kullanıcı başına 29,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Project Viewer 365 puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Daha İyi Organizasyon için Proje Görüntüleyicileri ClickUp ile Birleştirin

Doğru Microsoft Project görüntüleme yazılımını seçmek, proje yönetiminizi önemli ölçüde iyileştirebilir. Tam lisanslamanın karmaşıklığı olmadan proje dosyalarını görüntülemek ve paylaşım yapmak için uygun maliyetli bir çözüm sunar.

İncelediğimiz on MS Project görüntüleme aracının her biri, sorunsuz işbirliğinden kapsamlı raporlamaya kadar benzersiz özelliklere sahiptir.

Ancak, sadece bir MS Project görüntüleyicisinden daha fazlasını istiyorsanız, ClickUp açık ara kazanan. Sezgisel görev yönetimi ve Gantt grafikleri ile Kanban panoları gibi özelleştirilebilir görünümleriyle ClickUp, iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre mükemmel bir şekilde uyarlayabilmenizi sağlar.

ClickUp'a kaydolun ve proje yönetimi deneyiminizi bugün yükseltin!