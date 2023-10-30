ClickUp ne için kullanılır ve nasıl çalışır?

Bir arkadaşınız işinizde ne yaptığınızı sorduğunda, konudan sapmadan, peçeteye çizimler yapmadan ve bir sürü el kol hareketi yapmadan cevap verebiliyor musunuz?

İş akışınız bir labirent gibi ve teknoloji yığınınız bir market listesi gibi hissediyorsanız, günlük süreçlerinizi yükseltmenin zamanı gelmiştir.

Ofise dönüş konusunda son zamanlarda yaşanan gelişmelere rağmen, uzaktan çalışma ortadan kalkmayacak. Takımlar, ister yüz yüze ister evden çalışsın, her zaman bağlantı kurmak, zaman kazanmak, işleri kolaylaştırmak ve organizasyon genelinde görünürlüğü artırmak için çaba gösterecek.

Günümüzde hemen her şey için bir araç olsa da, bu her birine yatırım yapmanız gerektiği anlamına gelmez. Özellikle de hepsini tek başına yapabilen bir yazılım varken: ClickUp. 🏆

Bu makaleyi, ClickUp ile ilgili her şey hakkında kişisel hızlandırılmış kursunuz olarak kullanın. ClickUp'ın ne olduğu ve Çalışma Alanınızı maksimum verimlilik için özelleştirmek için nasıl kullanabileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi edinin. Müşterileri, projeleri, kampanyaları yönetiyor veya yazılım hatalarını izliyor olun, ClickUp iş akışlarınızı baştan sona yenilemek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

ClickUp nedir?

ClickUp, takımların bir araya gelip beyin fırtınası yapabileceği, planlama yapabileceği ve süreç belgelerinden ürün tasarımlarına kadar her konuda işbirliği yapabileceği ideal bir yer olarak işleyen hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Bu kadar çok kullanım senaryosu için tek bir araca güvenmek abartılı gelebilir, ancak ClickUp tam da bunun için geliştirilmiştir.

ClickUp, dünyaya daha fazla zaman kazandırma misyonuyla kuruldu ve o günden bu yana verimlilik konusunda sürekli olarak en ileri teknolojiyi kullanıyor. Zengin iş yönetimi özellikleri tamamen özelleştirilebilir ve kendi AI aracının piyasaya sürülmesiyle ClickUp'ın yapamayacağı çok az şey kaldı.

Kampanya planlamadan çevik iş akışlarına kadar, Çalışma Alanınızı kendinize göre özelleştirmenin sonsuz yolu var. Bunun güzelliği, ClickUp'ın neredeyse her proje metodolojisi, departman veya sektörün ihtiyaçlarına uyum sağlama ve işiniz büyüdükçe sizinle birlikte ölçeklenebilme yeteneğinde yatıyor.

Liste, Pano ve Takvim dahil olmak üzere ClickUp'ta 15'ten fazla görünümle görevlerinizi görselleştirin

İşbirliği, her özelliğin merkezinde yer alır ve ister 5 ister 500 üyeyle çalışıyor olun, en yüksek verimlilik için platformun her yerinden meslektaşlarınızla bağlantı kurmanızı sağlar.

Ayrıca, ClickUp'ın yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmak için platforma önceden belirli bir stratejiyle girmenize gerek yoktur. Çevrimiçi kurslar, kapsamlı Yardım Merkezi, web seminerleri ve daha fazlası ile ClickUp, verimlilik yolculuğunuzun her aşamasında size destek olmaya hazırdır.

Ayrıca, kapsamlı Şablon Kitaplığı, kuruluşunuzdaki herkes için bir şeyler sunar. Süreçlerinizi başlatmak için binlerce önceden oluşturulmuş çerçeve ile bir daha asla sıfırdan başlamak zorunda kalmayacaksınız. ✅

Herhangi bir süreci başlatmak için ClickUp tarafından oluşturulan birçok hazır şablondan birini seçin

ClickUp ayrıca , teknoloji yığınınızdaki verileri tek bir güvenli Çalışma Alanında merkezileştirmek için 1.000'den fazla diğer iş aracıyla entegre olur. Bu, yerleşik belge düzenleyici, beyaz tahta yazılımı, esnek hedef izleme, uygulama içi sohbet ve daha fazlasıyla birleştiğinde, ClickUp'ın başka bir sekme açma ihtiyacını ortadan kaldırarak tüm süreçleri kolaylaştırmasına yardımcı olur.

En İyi Takımlar ClickUp'ı Nasıl Kullanıyor?

Mutfağınızı yeniden planlamaktan tüm şirketi işe almaya kadar, herkesin hayatında biraz daha ClickUp'tan faydalanabileceğine yürekten inanıyoruz. Bununla birlikte, bazı takımlar ClickUp'ın özelliklerini, işlevselliğini ve esnekliğini doğal olarak bir üst seviyeye taşıyor.

Farklı disiplinlerden takımların Çalışma Alanlarından en iyi şekilde nasıl yararlandıklarına dair ayrıntılara dalarken, bunun sadece yüzeysel bir bakış olduğunu unutmayın. ClickUp'ın eksiksiz özelleştirme yetenekleri, takımların platformlarını gerçekten sonsuz sayıda şekilde uyarlayabilmelerini sağlar.

Aşağıdaki kullanım örnekleri, kendi takımınızın yalın kalması ve verimliliği artırması için yeni yollar ortaya çıkarırsa, ne mutlu size! Bu makale sadece bir başlangıç.

Yazılım, hizmet, pazarlama ve proje yönetimi takımlarının ClickUp ile nasıl başarıya ulaştığına dair ayrıntılar için bizi takip edin.

Yazılım geliştirme takımları ClickUp'ı nasıl kullanıyor?

ClickUp, stratejilerini sağlamlaştırmak, geliştirme yaşam döngüsünü basitleştirmek ve işlevler arası takım çalışmasını desteklemek için esnek bir çözüm arayan yazılım takımları için bir kurtarıcıdır.

Bu takımlar, bir sonraki sprint toplantısı öncesinde son teslim tarihlerine yetişmek için birden fazla uygulama arasında geçiş yaparken, ürün yöneticilerinin, mühendislerin ve tasarımcıların ihtiyaçlarını her gün dengeliyor. Teknik altyapılarını ve takım üyelerini birleştirmek için Kanban panolarına, gerçek zamanlı analitiklere, yol haritalarına, sorun izlemeye ve daha fazlasına erişebilen, zengin özelliklere sahip bir yazılım çözümüne ihtiyaçları var.

Temel olarak, ClickUp'ın en iyi bilinen tüm fonksiyonları.

ClickUp'ta Pano görünümünde İş Dağılım Yapısı Örneği

Liste, Gantt, Zaman Çizelgesi ve Kanban benzeri Pano görünümü dahil olmak üzere iş yükünüzü her açıdan görselleştirmek için 15'in üzerinde özelleştirilebilir yol vardır. Genel ilerlemenizi kuşbakışı görmek için ClickUp'taki Agile Gösterge Panelleri, projeleriniz hakkında gerçek zamanlı olarak daha derin içgörüler sağlayabilir.

ClickUp'taki gösterge panelleri tamamen özelleştirilebilir, böylece takımlar başarıları için en önemli metriklere ve KPI'lara odaklanabilir. Burnup ve burndown grafiklerinden, liderlik ve döngü zamanı izlemeye kadar, gösterge panellerinde projelerinizin nabzını tutmanın 100'den fazla yolu var.

Gösterge panelleri için başka bir mükemmel kullanım örneği?

Sorunları ve hataları anında izleme. Çizgi, Çubuk, Pasta ve Pil grafik kartlarında detaylandırma gibi özelliklerle, verilerinize tıklayarak belirli görevleri ve hızlı cevapları belirleyebilirsiniz.

Gösterge panellerindeki ayrıntılı inceleme özellikleriyle verilerinizin en ince ayrıntılarına kadar inin

Tüm hata raporlarınızı bir arada tutmak için ClickUp'taki Formlar vazgeçilmezdir. Anketinizin bağlantısını müşterilerinizle paylaşın, yanıtlarını alın ve taleplerini anında çözülmesi için otomatik olarak eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün.

Görünürlük ve gerçek zamanlı raporlama, yazılım takımlarının başarısı için anahtar rol oynasa da, bunların yanı sıra başka öncelikler de vardır. Ürün yol haritası oluşturma yetenekleri, iş akışı otomasyonları ve çoklu entegrasyonlar da takımın günlük işlerinde önemli roller oynar.

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak, takımlar iş birliği içinde sıfırdan veya hazır şablonlar yardımıyla ürün yol haritaları oluşturabilir, süreci hızlandırabilir ve işe daha hızlı başlayabilir. ClickUp'taki Ürün Yol Haritası Beyaz Tahta Şablonu ile başlamanızı öneririz.

ClickUp'ın yazılım takımlarının görünürlüğü artırmasına, çevik kalmasına ve stratejiye uyum sağlamasına nasıl yardımcı olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmeye hazır mısınız? Talent Plus'ın ClickUp ile takım kapasitesini %10 artırmasını okuyun.

Pazarlama takımları ClickUp'ı nasıl kullanıyor?

ClickUp'ın yerleşik hedef özelliği, belge düzenleyici, işbirliği araçları ve kullanım kolaylığı, onu çeşitli pazarlama faaliyetlerinin vazgeçilmez bir parçası haline getirir. Son derece görsel özellikleri, sağlam bir pazarlama stratejisinin hem yaratıcı hem de veri odaklı yönlerine fayda sağlar ve fikirlerinizi tek bir merkezi kampanya merkezinden daha da hızlı hayata geçirmenizi sağlar.

ClickUp'ın Hedef İzleme özelliğini kullanarak net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmayın

Fikirlerinizi hayata geçirmeye hazır olduğunuzda, ClickUp etkili kampanya yönetimi ve izleme için en iyi kaynak haline gelir. Gösterge panellerinden elde ettiğiniz üst düzey içgörülerinin ötesinde, ClickUp, anahtar görevlere veya daha büyük hedeflere bağlı uygulama içi Hedefler özelliği ile pazarlama OKR'lerinizi kolayca takip etmenizi sağlar.

Görev düzeyinde, ClickUp, takımınız, paydaşlarınız, müşterileriniz, satıcılarınız ve daha fazlasıyla bağlantı kurmanın birçok yolunu sunarak günlük kampanya yönetimi çabalarını destekler. Konuşmaları bir arada tutan konu başlıklı yorumlar ve eylem öğelerini devretmek için @bahsetmeler sayesinde, herhangi bir görevde check-in yapmak, güncellemeleri paylaşmak ve işbirliği yapmak çok kolaydır.

Talep oluşturma ve performans pazarlama takımlarınız zamanlarının çoğunu görevlere ayırırken, içerik pazarlama takımınız editoryal stratejilere ayak uydurmak için ClickUp Belgeler veya Takvim görünümünde yoğun bir şekilde çalışacaktır. Ayrıca, pazarlama takımınız ClickUp'ın en son devrim niteliğindeki verimlilik özelliği olan ClickUp AI'dan çok memnun kalacak.

ClickUp AI, iş akışınızı hızlandırmak için proje özetleri, ders planları ve diğer belgeler gibi sonsuz sayıda belge türü oluşturabilir

ClickUp AI, araştırma destekli istemlere sahip, tam olarak sizin kullanım durumunuz için tasarlanmış tek rol tabanlı AI destekli yazılımdır. Görevleri, konu başlıklarını ve uzun belgeleri anında özetleyin veya saniyeler içinde yepyeni görevler ve özelleştirilmiş metinler oluşturun.

Yine de, ClickUp'ın Finastra gibi pazarlama takımları için yapabilecekleri çok daha fazlası var. ClickUp'a tamamen geçerek Finastra, pazarlama çabalarını birleştirip ölçeklendirdi ve genel olarak verimliliğini ve etkinliğini önemli ölçüde artırdı.

Hizmet tabanlı işletmeler ClickUp'ı nasıl kullanıyor?

Hizmet tabanlı işletmeler ve ajanslar, sundukları hizmetler kadar çeşitli özelliklere sahip esnek bir araca ihtiyaç duyar. Şanslısınız, ClickUp bu ihtiyacı fazlasıyla karşılıyor.

Bu takımların karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, bağlantıyı sürdürmektir. Sadece takımla değil, müşteriler ve diğer paydaşlarla da. Kaliteden ödün vermeden proje sürelerini kısaltma baskısı artarken, tam hizmet ajansları, müşteri süreçlerini başlangıçtan kapanışa kadar basitleştirecek çözümler aramaktadır.

Liste görünümünde ClickUp'ın Basit CRM Şablonu ile müşterileri, satış boru hatlarını, eylem öğelerini ve daha fazlasını yönetin

Bonus: Hawke Media'nın ClickUp ile proje gecikmelerini nasıl azalttığını ve şirket genelinde görünürlük sağladığını öğrenin.

Bu, ClickUp Formlarının kullanışlı olduğu başka bir örnektir. Tüm Form yanıtlarını belirlenen yeni bir müşteri Listesi veya CRM'ye yönlendirerek, ajanslar ilk temastan itibaren yeni müşteri onboarding deneyimini kolaylaştırmaya başlayabilir. Buradan, ClickUp'ta özel izinler ve Çalışma Alanı misafirleri ile tüm anahtar oyuncuları bilgilendirmek kolaydır.

ClickUp'taki İşbirliğine Dayalı Beyaz Tahtalar, beyin fırtınası kavramlarını oluşturmayı, proje kapsamınızı sağlamlaştırmayı ve kaynakları daha verimli bir şekilde tanımlamayı sağlar ve hatta eğlenceli hale getirir. Medya, ClickUp Belgeleri, canlı web siteleri ve eylem öğelerini panonuza ekleyerek, panonuz en son müşteri güncellemeleri ve takımınızın en iyi yeni fikirleri için yaratıcı bir merkez haline gelir.

En iyisi de, ClickUp'taki Beyaz Tahtalar, herhangi bir nesneyi doğrudan eyleme geçirilebilir bir ClickUp görevine dönüştürebilen tek dijital beyaz tahta yazılımıdır. Yani, yaratıcılığınız ortaya çıktığı anda harekete geçebilirsiniz. 🎨

Canlı ClickUp Belgelerini doğrudan Beyaz Tahtalara yerleştirerek, panonuzdan ayrılmadan önemli proje belgelerine, araştırmalara ve bağlama erişin

Müşterilerin geliştirme süreci boyunca dahil olmalarını sağlamak için müşteri Klasörleri, Listeleri ve görünümleri gizli hale getirilebilir ve yalnızca gerekli üyelerle paylaşılabilir. Bu, belirli oyuncuların görev yorumlarına katılmalarına, proje güncellemelerine erişmelerine ve inceleme döngüleri yaklaşırken düzenlemeler önermelerine olanak tanır.

Müşterilerinizi projelerinin bulunduğu platforma dahil etmek, proje süreci boyunca şeffaflığı artırır ve müşterilerinize nihai ürünün zamanında teslim edileceği konusunda gönül rahatlığı sağlar.

Dahili ihtiyaçlara gelince, ClickUp'taki yerel zaman takibi ve faturalandırılabilir saatler, yaratıcıların işleri için doğru şekilde ücretlendirilmesini sağlar. Tükenmişliği önlemek için, ClickUp'ın benzersiz İş Yükü görünümü, takım liderlerinin takımlarının kapasitesini yönetmesine ve görevleri eşit bir şekilde dağıtmasına yardımcı olur.

ClickUp Özel Alanlar'daki gelişmiş formüllerle tüm kampanyaların maliyetini, faturalandırılabilir saatleri ve daha fazlasını bulun

PRO İPUCUAjans Proje Yönetimi için Büyük Kitap ile ajansınızın verimlilik işletim sistemlerine yeni bir enerji katın. Bu ücretsiz kaynağı indirerek etkili müşteri kazanımı, proje kapsamı belirleme, teslimat ve daha fazlası için kanıtlanmış stratejilere erişin.

PMO ve operasyon takımları ClickUp'ı nasıl kullanıyor?

Proje yönetimi, ClickUp'ın temel faaliyet alanıdır ve aynı zamanda boyut veya sektörden bağımsız olarak hemen hemen her takımın ortak noktasıdır.

ClickUp'ın İş Yükü görünümü ile zaman yönetiminizi bir adım öteye taşıyın ve görev başına tahmini sürenizin haftalık toplam sürenize göre nasıl olduğunu görün.

Genellikle BT ve operasyon departmanlarınızın başında yer alan PMO liderleri, tüm kuruluş genelinde verimliliği sürekli olarak artırma görevini üstlenirler. Bu makalede ele alınan tüm özellikleri kullanacaklardır, bunlardan bazıları şunlardır:

Gösterge panelleri , süreçleri bir bakışta kavrayın ve işlerin tahsis edilen kaynaklara göre nasıl ilerlediğini karşılaştırın

Belgeler , proje başlatma stratejileri üzerinde takımla birlikte çalışmak ve erişilebilir bir bilgi tabanında süreç belgelerini kaydetmek için kullanılır

Beyaz Tahtalar karmaşık iş akışlarını parçalara ayırmak ve süreçleri iyileştirmek için

Her türlü hedefi belirleyin, gerçekleştirin ve başarılarınızı kutlayın

Ve daha pek çok şey. PMO ve operasyon takımları için proje görünümleri ve görevler, her şeyi bir arada tutan yapıştırıcıdır.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

ClickUp'taki özelleştirilebilir görünümler, takımların tüm projeleri dinamik Liste, Tablo, Zihin Haritası, Pano veya Zaman Çizelgesi şeklinde düzenlemesine yardımcı olur. Bu görünümler, herhangi bir süreci yansıtacak şekilde filtreler ve gruplama ile en ince ayrıntısına kadar daraltılabilir.

Görünümler, takımdaki her bir üyenin iş tercihlerine göre uyarlanabilir ve böylece takım genelinde daha kapsayıcı bir iş deneyimi sağlanır.

Basit organizasyon için görevleri ClickUp Tablo Görünümü'ne sürükleyip bırakın

TL;DR: ClickUp, istediğiniz şekilde çalışmanızı sağlar.

Genel durumunuzu en doğru şekilde görmek için tüm görevler, listeler ve öncelikler günlük olarak güncellenmelidir. Bu, özellikle daha karmaşık projelerde çok fazla gözetim gerektirir. Bu durumlarda, özel görev durumları çok yardımcı olur.

Üyeler, birkaç tıklama ile belirli eylem öğeleriyle nerede olduklarını görsel olarak aktarabilir ve bu güncellemelerin gösterge panellerine gerçek zamanlı olarak yansıtıldığını hemen görebilir. Çalışma Alanınızı özelleştirmenin sonsuz sayıda yolu olduğu gibi, ClickUp için de sonsuz kullanım örneği vardır.

Bu dört kullanım örneği, iş akışlarında devrim yaratan ve ClickUp kullanarak zaman kazanan takımların sayısının giderek artmasına kıyasla çok az bir kısmını oluşturmaktadır.

ClickUp hakkında daha fazla bilgi edinmeye hazır mısınız?

Kullanım örneği örneklerimizde departmanınızı göremediniz mi? Sorun değil, hemen hemen her takım ClickUp'ın kapsamlı özellik listesinden yararlanabilir.

Şirketinizin türü, departmanı veya ihtiyaçları ne olursa olsun, ClickUp'ı takımınıza uyarlayabileceğiniz birçok yolu keşfedin. Ya da ClickUp'ı iş başında görmek için, kendi kendinize rehberlik ederek platformu keşfedin.

Takımınızın boyutu, bütçesi veya koşulları ne olursa olsun, ClickUp size uygun maliyetli ve özelleştirilebilir bir çözümle destek vermeye hazırdır.