Ajanslar için ClickUp'ı Kullanma: Özellikler, Örnekler ve İpuçları

Ajansınızın parmaklarınızı çapraz tutup Slack mesajlarıyla ayakta durduğunu hissettiğiniz oldu mu? Projeleri yönetmek, müşterileri memnun etmek ve parlak zihinleri senkronize halde tutmak, özellikle de kendi fikirlerine çok bağlı kedileri güdmek gibi hissettirebilir.

Peki, ajans hayatının kaosunu dizginleyebilecek bir araç olsaydı ne olurdu? ClickUp , ajansınızın karmaşasını güzelce yönetilen bir makineye dönüştürmeyi vaat eden verimlilik platformu.

ClickUp, ajansınızın operasyonlarını merkezileştirebilen, birden fazla uygulama arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldıran, zaman kaybını azaltan ve size verimlilik araçları sağlayan bir çözüm sunar.

Uygulamalar arasında geçiş yapmayı ve kaybolan görevleri unutun. ClickUp'ın özelliklerinin, gerçek hayattaki başarılarının ve gizli ipuçlarının bu iş akışlarını nasıl kolaylaştırmanıza ve sonunda herkesin aynı yönde ilerlemesine nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Ajans sahipleri, bu konuyu birlikte çözelim.

ClickUp nedir?

Ajans işi bozuk. Müşteri projelerimiz, bilgilerimiz ve iletişimimiz bağımsız araçlara dağılmış durumda ve bu araçların, verilerin ve süreçlerin parçalanması zamanla daha da kötüleşiyor.

Aynı derecede önemli olan bir diğer husus ise, rekabetin kızıştığı bu dönemde, daha iyi, daha hızlı ve katma değerli hizmetler sunmak için elinizdeki tüm teknoloji araçlarından yararlanmanızdır.

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulamasıyla bu sorunu çözer ve tüm temel araçlarınızı tek bir platformda bir araya getirir. Proje planlama, içerik oluşturma, kampanya izleme, CRM, Sohbet ve şirket içi bilgi paylaşımını bir araya getirerek her şeyi tek bir yerden yönetmenizi sağlar.

ClickUp'ın yapay zekası, ajansınızın daha hızlı ve daha akıllı çalışmasına yardımcı olur.

Ajanslar için neden ClickUp'ı seçmelisiniz?

ClickUp, birden fazla müşteriyi yönetme, takım iletişimi ve CRM'yi iyileştirme, proje kapsamını ve ilerlemeyi izleme gibi dijital ajansların sık karşılaştığı zorlukları çözer.

Ajans ve müşteri iş akışlarını dönüştürmek için ClickUp'ı uygulamanın benzersiz avantajlarına göz atalım:

Dijital ajansların, sezgisel Alanlar, Klasörler ve Listeler hiyerarşisi aracılığıyla işleri müşterilere, takımlara ve projelere göre düzenlemelerine olanak tanıyan merkezi bir platform sağlar ✅

Yorumlar, gerçek zamanlı sohbet ve paylaşılan belgeler gibi özelliklerle takım işbirliğini geliştirin. Bunlar, projelerle ilgili kesintisiz tartışmaları teşvik ederek takımların geri bildirimde bulunmasını ve hızlı kararlar almasını sağlar ✅

Dijital ajansların görev durumlarını, son teslim tarihlerini ve takım performansını gerçek zamanlı olarak izlemelerine olanak tanıyarak, proje yönetimini yolunda tutmak için proaktif ayarlamalar yapılmasını sağlar.

Yerleşik zaman takibi özelliği, sunulan hizmetler için müşterilere doğru fatura kesmenizi sağlayarak finansal kontrolü artırır ✅

Kuruluşunuzla birlikte büyüyün, daha büyük ve daha karmaşık projeleri destekleyin. Rekabetçi fiyatlandırma modeliyle, dijital ajanslar küçük ölçekte başlayabilir ve iş ihtiyaçları geliştikçe daha gelişmiş işlevlere kademeli olarak geçebilir ✅

ClickUp Brain aracılığıyla AI destekli arama, görevleri, belgeleri ve konuşmaları indeksleme özelliği sunarak takımların ihtiyaç duydukları bilgileri anında bulmalarını sağlar ✅

Çalışma alanınızdan ihtiyacınız olan her şeyi saniyeler içinde bulun — ClickUp Brain'e sorun yeter

Veya ClickUp AI'yı kullanarak kendiniz için sunumlar ve özel görseller oluşturun.

ClickUp AI ile özel grafikler ve sunum içeriği elde edin

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp'ın yerel ve Zapier entegrasyonları, 1.000'den fazla başka uygulamaya bağlanmanızı sağlar. Bu, ClickUp'ı CRM'nize, e-posta pazarlama platformunuza ve hatta sosyal medya planlayıcınıza bağlayarak sorunsuz bir bilgi akışı oluşturabileceğiniz anlamına gelir. Örneğin, CRM'nizdeki yeni müşteri adaylarından otomatik olarak ClickUp görevleri oluşturarak manuel veri girişini ortadan kaldırabilirsiniz.

İşte ajans proje yönetimi alanında ClickUp ile bazı alternatiflerin kısa bir karşılaştırması:

Özellik ClickUp Trello Asana Hiyerarşik organizasyonu destekler ✅ Evet Sınırlı Evet Özel görünümler ✅ Evet Sınırlı Evet Zaman takibi ✅ Yerleşik Entegrasyon gerektirir Entegrasyon gerektirir Özelleştirilebilir gösterge panelleri ✅ Evet Hayır Sınırlı Ölçeklenebilirlik ✅ Yüksek Modere edin Modere edin AI destekli içerik oluşturma ✅ Evet Hayır Hayır Fiyatlandırma ✅ Sonsuza kadar ücretsiz plan, Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 5 $/kullanıcı/ay*'dan başlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 10,99 $/kullanıcı/ay*'dan başlar

Her platform değerli özellikler sunarken, ClickUp kapsamlı işlevselliği, sezgisel arayüzü ve rekabetçi fiyatlandırmasıyla benzersiz bir kombinasyon sunarak kendini farklılaştırır.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Pazarlama Ajansı Yazılımları

Ajanslar için ClickUp'ın Anahtar Özellikleri

ClickUp'ın Yaratıcı Ajanslar için Proje Yönetimi Yazılımı, dijital ajansların benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış özelliklere sahiptir.

En güçlü araçlarından bazılarını ve bunların ajansınızın iş akışlarını nasıl dönüştürebileceğini keşfedelim:

1. Müşteri ve proje yönetimi

ClickUp Alanlarını kullanarak departmanları veya müşterileri kategorilere ayırın. Bu Alanlar içinde bireysel müşteriler için Klasörler oluşturun. Belirli projeler için her Klasörün içine Listeler ekleyin.

ClickUp Alanları'nı kullanarak tüm takımlarınız, departmanlarınız ve projeleriniz için net ve üst düzey bir organizasyon oluşturun

ClickUp Özel Alanlarını kullanarak müşteriye özel bilgileri (ör. sektör, irtibat kişisi) ve proje ayrıntılarını (ör. bütçe, hedef kitle) izleyin. Listelerinizdeki görevler olarak teslim edilecekleri yönetin, ilgili dosyaları ekleyin ve son teslim tarihlerini ayarlayın.

ClickUp Özel Alanlar ile görevlerinize ve projelerinize benzersiz veri alanları ekleyerek ihtiyacınız olan her şeyin parmaklarınızın ucunda olmasını sağlayabilirsiniz

💡Pro İpucu: Verimlilik, karlılık ve iş yükü yönetimini geliştirmek için daha fazla kaynak mı istiyorsunuz? ClickUp'ın Ajans Takımları için Proje Yönetimi Kaynaklarını kullanın. Ajans Proje Yönetimi için Büyük Kitap, çeşitli ajans şablonları, web seminerleri ve nasıl yapılır kılavuzları sunar.

2. Görev atamaları ve bağımlılıklar

Ajanslar, ClickUp Görevlerini takım üyelerine atayabilir, son tarihler belirleyebilir ve görev bağımlılıkları oluşturabilir, böylece projelerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayabilir.

Görev bağımlılıkları, ön koşullu görevler tamamlanana kadar belirli görevlerin tamamlanmamasını sağladığından, karmaşık projeleri yönetmek için özellikle yararlıdır.

ClickUp Gantt Grafik Görünümü, Kritik Yollar, Slack Zamanı ve Bağımlılıkları belirleyerek projelerinizi yolunda tutmanıza yardımcı olur

Örneğin, "Tasarım Grafikleri" "Metin Yazma" tamamlanana kadar başlayamıyorsa, ClickUp izlemeyi kolaylaştırır. Proje akışınızı daha iyi anlamak için bu bağımlılıkları ClickUp'ın Gantt Grafik Görünümü'nde görsel olarak görüntüleyin. Ayrıca, Durumda bir değişiklik tetikleyen veya belirli bir eylem gerçekleştiğinde atanan kişiye bildirim gönderen ClickUp Otomasyonları da kurabilirsiniz. İş akışlarını kolaylaştırmak ve proje devralmalarını yönetmek için en iyi yoldur. Ancak bununla ilgili daha fazla bilgi aşağıda! 👇🏼

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve uygulamanın gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderin ister elektronik tablolar kullanın, süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

3. Özel Gösterge Panelleri

Dijital ajans mı işletiyorsunuz? ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak projeler, takım iş yükleri ve anahtar performans metriklerine tek bir merkezi konumdan genel bakış elde edin.

ClickUp Gösterge Panelleri ile takımınızın ve şirketinizin proje ilerlemesini net bir şekilde görün

Takımlar, görev durumları, zaman takibi raporları ve proje zaman çizelgeleri gibi çeşitli kartlar ekleyerek önemli bilgileri tek bir merkezi konumdan izleyebilir. Bu özellik, proje yöneticilerinin gerçek zamanlı verilere dayalı hızlı kararlar almasını sağlar.

4. Zaman takibi

ClickUp'ın Zaman Takibi özelliği, takım üyelerinin belirli görevlere harcadıkları saatleri doğrudan ClickUp platformunda kaydetmelerine olanak tanır. Bu özellik, dijital ajansların bütçelere, zaman tahminlerine ve son teslim tarihlerine göre zamanı izlemelerine yardımcı olur.

ClickUp Zaman Çizelgeleri'ni kullanarak görevlere harcanan zaman hakkında kapsamlı bir rapor alın, kaynakların daha iyi tahsis edilmesini sağlayın ve projelerin zamanında tamamlanmasını sağlayın.

ClickUp Timesheet'i kullanarak bir projedeki kişi-saatlerini gün, hafta, ay veya herhangi bir özel aralıkta izleyin

Biliyor muydunuz? 20. yüzyılın ortalarında, efsanevi reklam ajansları ve reklamcılık profesyonelleri tarafından yaratılan ikonik reklam kampanyaları ortaya çıktı. Bu dönem, "Mad Men" gibi popüler kültürde sık sık romantikleştirilen bir dönemdi. Bu dönem, yaratıcılığı ve reklamcılığın önemli etkisiyle tanınıyordu.

5. Dosya paylaşımı ve işbirliği

Takımınız, dosya paylaşımını ve işbirliğini basitleştirmek için ClickUp'ı kullanabilir. Dosyaları, güncellemeleri ve geri bildirimleri doğrudan görevler içinde paylaşabilir, belirli görevlere belge, resim veya bağlantı ekleyerek e-posta alışverişi yapma ihtiyacını ortadan kaldırabilirsiniz.

ClickUp Yorumları'nı kullanarak bir göreve yorum atayın

ClickUp Yorumlar özelliği, takım üyelerinin geri bildirim bırakmasına veya soru sormasına olanak tanır. Bu merkezi iletişim, tartışmaları düzenli tutar ve doğrudan işle bağlantılı hale getirir.

6. Ajans süreçlerini kolaylaştırın

Yaratıcı ajanslar, ClickUp Otomasyonları ve bağımlılık özelliğini kullanarak iş akışlarını basitleştirebilir. Tek bir kod satırı yazmadan, benzersiz süreçlerinize uyarlanmış akıllı otomasyonlar oluşturun.

Önceden oluşturulmuş Otomasyonları kullanın veya ClickUp Otomasyonları ile proje ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Ek olarak, görev bağımlılıklarının ayarlanması, takım üyelerinin işlemlerin sırasını anlamasını sağlayarak gecikmeleri önler. ClickUp Hedefleri, dijital ajansların proje yönetimini daha geniş hedeflerle uyumlu hale getirerek, hedeflere yönelik ilerlemeyi tek bir yerden izlemesini sağlar.

7. Ajanslar için şablonlar

ClickUp, yaratıcı ajanslar için özel olarak tasarlanmış çeşitli şablonlar sunar. Bu şablonlar, yaratıcı ajans takımlarının ihtiyaçlarına göre özelleştirebilecekleri yapılandırılmış bir başlangıç noktası sağlar:

💜 ClickUp İçerik Takvimi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın İçerikle ilgili etkinliklerinizi ClickUp İçerik Takvimi şablonunda planlayarak tüm yıl boyunca içeriği düzenleyin ve izleyin

ClickUp İçerik Takvimi şablonu, ajansınızın içerik programına görsel bir genel bakış sunarak içeriği verimli bir şekilde planlamanıza, oluşturmanıza ve yayınlamanıza yardımcı olur. Tüm içerikle ilgili faaliyetleriniz için merkezi bir hub görevi görür ve takımdaki herkesin uyumlu çalışmasını ve son teslim tarihlerine uymasını sağlar.

Diyelim ki ajansınız yeni bir müşteri için bir aylık bir sosyal medya kampanyası planlıyor. İçerik takvimini kullanarak Instagram, Facebook, Twitter ve LinkedIn'deki gönderileri haritalayabilirsiniz. Takvimdeki her görev, metin, görseller, hedef kitle ve yayın tarihi gibi ayrıntılarla birlikte bir gönderidir. Takvim görünümü, kampanyaya genel bir bakış sunarak içerik stratejinizdeki eksiklikleri veya çakışmaları kolayca tespit etmenizi sağlar.

📖 Ayrıca okuyun: Daha Hızlı İçerik Oluşturma için Ücretsiz İçerik Yazma Şablonları

💜 ClickUp Ajans Yönetimi şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Ajans Yönetimi Şablonu ile satış boru hattınızı, proje kapsamınızı, kaynak yönetiminizi ve daha fazlasını yönetin

ClickUp Ajans Yönetimi Şablonu, ajansınıza müşteri kazanımı, pazarlama planları, kampanya yürütme ve raporlama işlemlerini yönetmek için kullanıma hazır bir yapı sunar.

Projeler, görevler ve kaynaklar için standartlaştırılmış bir çerçeve, işlerin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar, böylece takımınız her zaman en kaliteli işi teslim edebilir.

Eğlenceli Bilgi: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk reklam ajansı, 1841 yılında Volney B. Palmer tarafından Philadelphia'da kuruldu. Ajansı, American Newspaper Subscription and Advertising Agency, başlangıçta gazetelerde reklam alanı satmaya odaklandı. Palmer, "reklam ajansı" terimini ilk kullanan kişi olarak da kredi almıştır

Ajansınız için ClickUp'ta İşleri Düzenleme

ClickUp'ta iyi planlanmış bir ajans yönetim yapısı oluşturmak, uzun vadede zaman kazandıracak ve verimliliği artıracaktır.

Kurulumdan önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

Hiyerarşinizi tanımlayın: Departmanlar, takımlar ve bireysel roller dahil olmak üzere ajansınızın yapısını belirleyin

Adlandırma kurallarını standartlaştırın: Karışıklığı önlemek için müşteriler, projeler, görevler ve dosyalar için açık ve tutarlı adlandırma kuralları oluşturun. Örneğin, "MüşteriAdı – ProjeAdı – GörevAdı" gibi önekler veya tarihe dayalı kurallar kullanın

Anahtar iş akışlarını belirleyin: Müşteri kazanımından proje teslimine kadar ajansınızın temel süreçlerini belgelendirin

Entegrasyonları değerlendirin: Ajansınızın araçlarını (ör. Slack, Google Drive) belirleyin ve sorunsuz bir iş akışı için bunları ClickUp ile nasıl entegre edeceğinizi planlayın

Alanlar, Klasörler ve Listeler kullanarak ajansınızın işlerini ClickUp'ta yapılandırın

Ajansınızın ClickUp çalışma alanını iyi organize edilmiş bir dosya dolabı gibi düşünün. Alanlar, büyük departmanlar veya fonksiyonlar için büyük çekmeceler görevi görür. Her Alanın içinde, Klasörler ilgili projeleri gruplandırır ve bu Klasörlerin içinde Listeler gerçek görevleri barındırır.

ClickUp'ın Alanlar, Klasörler ve Listeler hiyerarşisini kullanarak, ajansınızın ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir çalışma alanı oluşturabilir, her şeyi düzenli ve kolay gezilebilir hale getirebilirsiniz.

Örnek: Pazarlama Ajansı

Üç ana Alan oluşturun

Özel projeniz için bir alan oluşturun

Büyüme: Satış ve : Satış ve içerik pazarlama çabaları için Teslimat: Müşteri projelerinin çıktılarını yönetmek için Yönetim: İK ve finans görevleri için

Klasörler Alanların içinde bulunur ve ilgili projeleri veya süreçleri gruplandırmanıza yardımcı olur. Teslimat Alanı altında şunlar için klasörleriniz olabilir: Projeler: Kampanyalar, sosyal medya yönetimi veya web sitesi geliştirme gibi farklı hizmet kategorileri için klasörler oluşturabilirsiniz. Tamamlanan projeler: Referans için bitmiş işleri arşivleyin Projeler: Kampanyalar, sosyal medya yönetimi veya web sitesi geliştirme gibi farklı hizmet kategorileri için klasörler oluşturabilirsiniz Tamamlanan projeler: Referans için bitmiş işleri arşivleyin

Projeler : Kampanyalar, sosyal medya yönetimi veya web sitesi geliştirme gibi farklı hizmet kategorileri için klasörler oluşturabilirsiniz

Tamamlanan projeler: Referans için bitmiş işleri arşivleyin

ClickUp içinde belirli projeler için klasörler oluşturun

Her müşteri veya kampanya klasörünün içinde, Listeler oluşturun: Devam eden görevler: Mevcut projeler ve ilgili görevler Geri bildirim istekleri: Müşterinin girdisi gereken görevler Teslim edilecekler: Müşteriye teslim edilecek nihai çıktılar Devam eden görevler: Mevcut projeler ve bunlarla ilişkili görevler Geri bildirim istekleri: Müşteri girdisi gerektiren görevler Teslim Edilecekler: Nihai çıktılar müşteriye teslim edilecektir

Devam eden görevler: Mevcut projeler ve bunlarla ilişkili görevler

Geri bildirim istekleri: Müşteri girdisi gerektiren görevler

Teslim Edilecekler: Nihai çıktılar müşteriye teslim edilecektir

ClickUp Alanınızda görevleriniz için bir liste oluşturun

Bu basit yapı sayesinde, devam eden projeleriniz için net bir hiyerarşi oluşturarak ilerlemeyi kolayca izleyebilir ve etkili bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz.

(ClickUp) tüm ajansımız tarafından tüm projelerimizi, görev zaman çizelgelerimizi ve faturalandırmamızı yönetmek için kullanılan bir araçtır. Eski bir sistemi değiştirdi ve daha çevik bir proje yönetimi akışına geçmemizi sağladı ve iç iletişimi iyileştirmeye yardımcı oldu.

(ClickUp) tüm ajansımız tarafından tüm projelerimizi, görev zaman çizelgelerimizi ve faturalandırmamızı yönetmek için kullanılan bir araçtır. Eski bir sistemi değiştirdi ve daha çevik bir proje yönetimi akışına geçmemizi sağladı ve iç iletişimi iyileştirmeye yardımcı oldu.

Gösterge panelleri ve kartlarla farklı ajans rolleri için görünümleri özelleştirin

ClickUp Gösterge Panelleri ve kartları, role özel özelleştirilmiş görünümler oluşturmanıza olanak tanır, böylece her takım üyesi kendisi için önemli olanları tam olarak görebilir.

ClickUp Gösterge Panelleri ve kartları, role özel özelleştirilmiş görünümler oluşturmanıza olanak tanır, böylece her takım üyesi kendisi için önemli olanları tam olarak görebilir.

ClickUp'ta bileşen oluşturma Gösterge Panellerine Erişim : ClickUp'ta Gösterge Panelleri bölümüne gidin ve bir gösterge paneli seçin veya oluşturun. Sıfırdan başlayabilir veya uygun bir şablon kullanabilirsiniz

Gösterge paneline kart ekleyin : Başlamak için "Kart ekle" düğmesine tıklayın. Görev listeleri, zaman takibi, grafikler vb. gibi çeşitli kartlar arasından seçim yapabilirsiniz.

Kartı özelleştirin : İhtiyacınız olan belirli verileri görüntülemek için kartı özelleştirebilirsiniz. Bu, filtreleri ayarlamak, veri kaynaklarını seçmek ve görüntüleme ayarlarını değiştirmek gibi işlemleri içerir

Kaydet ve paylaş: Kartlarınızı ayarladıktan sonra gösterge panelinizi kaydedin ve ilgili takım üyeleriyle paylaşın

ClickUp'ın Gösterge Panelleri ve bileşenlerini kullanarak farklı ajans rolleri için görünümleri nasıl özelleştirebileceğinize bakalım.

1. Ajans kurucusunun genel bakış

📊 Gerekli veriler: Gelir, takım performansı ve anahtar metriklerin bir özeti.

💻 Gösterge paneli kurulumu:

Kar ve Zarar Bileşeni → Gelirleri ve giderleri izleyin

Zaman Takibi Bileşeni → Faturalandırılabilir ve faturalandırılamayan saatleri analiz edin

Takım Etkinliği Bileşeni → Kimlerin ne üzerinde çalıştığını gerçek zamanlı olarak görün

🏆 Örnek senaryo: Pazarlama ajansının kurucusu oturum açar ve bu ay faturalandırılabilir saatlerin %20 azaldığını görür. Kurucu, birkaç tıklama ile iş yükü dağıtımını kontrol eder, iç toplantılara çok fazla zaman harcandığını fark eder ve stand-up toplantı biçimini benimsemeye karar verir.

2. Yaratıcı takımın odaklanmış çalışma alanı

📊 Gerekli veriler: Gereksiz ayrıntılar olmadan atanan görevlerin basitleştirilmiş görünümü.

💻 Gösterge paneli kurulumu:

Atanan Görevler Bileşeni → Yalnızca son teslim tarihi olan görevleri gösterir

Takvim Görünümü Bileşeni → Sekmeler arasında geçiş yapmadan son teslim tarihlerini görselleştirin

Yorumlar ve Güncellemeler Bileşeni → Yaratıcı varlıklar hakkındaki geri bildirimleri tek bir yerden izleyin

🏆 Örnek senaryo: Bir grafik tasarımcı, e-postaları veya Slack mesajlarını karıştırmadan oturum açar ve Figma dosyalarına ve müşteri geri bildirimlerine doğrudan bağlantılarla birlikte, kendisine atanan haftalık müşteri işlerini görür.

3. Satış ekibinin anlaşma takipçisi

📊 Gerekli veriler: Potansiyel müşteriler ve müşteri görüşmelerinin gerçek zamanlı bir akışı.

💻 Gösterge paneli kurulumu:

CRM Tablo Bileşeni → Potansiyel müşterileri, anlaşma durumlarını ve sonraki adımları izleyin

E-postalar Bileşeni → Müşteri iletişimlerini doğrudan ClickUp içinde görünüm

Görev İlerleme Bileşeni → Teklif ve sözleşme onaylarını izleyin

🏆 Örnek Senaryo: Satış müdürü, onay bekleyen teklifleri görmek için satış sürecini hızlıca filtreler. Yüksek değerli bir müşterinin sözleşme aşamasında takıldığını fark eder ve hemen takip edebilir.

💡 Hatırlatıcı: ClickUp Gösterge Panellerini Çalışma Alanınızdaki herhangi bir kişi veya Takımla paylaşabilirsiniz. Gösterge panelleri erişim kontrol seçeneklerine sahiptir, böylece verileri paylaşmak istediğiniz paydaşlar dışında kimse erişemez. Ne kadar harika, değil mi?

Eğitim ve İşe Alım

Pratik eğitim ve sorunsuz bir başlangıç süreci, benimsenmeyi en üst düzeye çıkarmak ve işinizin veya ajansınızın ClickUp'ı en iyi şekilde kullanmasını sağlamak için çok önemlidir.

1. Takımınızı ClickUp yazılımı ve beklentiler konusunda eğitin

Projelere dalmadan önce, takımınızı ClickUp konusunda eğitin.

ClickUp Üniversitesi, kısa video eğitimlerinden kapsamlı kurslara kadar, temel gezinmeden gelişmiş özelliklere kadar her şeyi kapsayan zengin ücretsiz kaynaklar sunar.

Bunu, ajanslara özgü kullanım örnekleri ve iş akışlarına odaklanan, önceden kaydedilmiş veya ClickUp tarafından düzenlenen canlı web seminerleriyle tamamlayın. Web seminerlerini, proje yöneticileri, tasarımcılar veya hesap yöneticileri gibi iç paydaşların özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirin.

Adlandırma kuralları, görev yönetimi protokolleri ve iletişim kuralları dahil olmak üzere ClickUp'ın ajans içinde nasıl kullanılacağına dair net beklentiler belirleyin.

2. Sorunsuz bir lansman ve geçiş planı tasarlama

ClickUp kurulumunuzu ve iş akışlarınızı tüm ajansa yaymadan önce test etmek için bir pilot takım veya proje belirleyin. Bu, tüm aksaklıkları gidermenizi sağlayacaktır.

Veri taşıma da bir başka önemli husustur. Başka bir proje yönetimi aracından geçiş yapıyorsanız, değerli bilgilerinizi kaybetmemek için mevcut verilerinizi ClickUp'a nasıl aktaracağınızı dikkatlice planlayın.

Zaman çizelgesini, aktif işleri, eğitim programını ve destek kaynaklarını özetleyerek lansman planını tüm ajansa açık bir şekilde iletin. Daha karmaşık olanlara geçmeden önce, daha küçük takımlar ve Yineleyen görevler veya projelerle başlayarak aşamalı bir lansman yapmayı düşünün.

3. Rol atama ve izinlerle uygulama sonrası hesap verebilirliği sağlayın

ClickUp kullanıma sunulduktan sonra, hesap verebilirliği sağlamak ve veri bütünlüğünü korumak hayati önem taşır. ClickUp'ın rol atama özelliklerini kullanarak her görev ve projeden kimin sorumlu olduğunu belirleyin.

Ajansınız büyüdükçe, kullanıcı izinlerini düzenli olarak gözden geçirerek bunların hala uygun olduğundan emin olun. Bu, veri kalitesinin korunmasına yardımcı olur ve ClickUp'ın ajans genelinde etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Ajanslar için ClickUp kullanım örnekleri

Örneğin, "Eastern Spice" restoran projesi, küçük bir Pan-Asya restoranı için bir marka yenileme ve pazarlama kampanyası içermektedir. Ajans, ilk planlamadan devam eden pazarlama çabalarına kadar bu projenin tüm yönlerini yönetmek için ClickUp'ı kullanmaktadır.

ClickUp'ın farklı senaryolarda nasıl yardımcı olduğu aşağıda açıklanmıştır:

1. Kampanya yönetimi

Ajansınız, Eastern Spice'ın büyük açılışı için bir sosyal medya kampanyası başlatıyor.

ClickUp'ın Proje Yönetimi platformu her şeyi tek bir platformda bir araya getirir, böylece siz en iyi kampanyayı geliştirmeye odaklanabilirsiniz.

ClickUp Proje Yönetimi ile kampanya projelerinizi tek bir yerden yönetin

Takımınız, ClickUp Durumlarını kullanarak her aşamayı (planlama, içerik oluşturma, reklam kurulumu, etkileyici kişilere ulaşma, büyük açılış etkinliği tanıtımı) özetleyebilir, takım üyelerine (metin yazarı, tasarımcı, sosyal medya yöneticisi, etkinlik koordinatörü) görevler atayabilir ve ilerlemeyi izleyebilir.

Ayrıca ClickUp'ın Kampanya ve Promosyon Yönetimi Şablonunu da kullanabilirsiniz. Bu şablon, özelleştirilebilir raporlama araçlarıyla promosyon görevlerini düzenlemenize, ilerlemeyi izlemenize ve performansı değerlendirmenize olanak tanır.

2. Müşteri raporlaması

Ajans, Eastern Spice'ın sahibine kampanyanın performansını göstermelidir. ClickUp CRM'yi kullanarak, anahtar metrikleri (erişim, etkileşim, web sitesi tıklamaları, çevrimiçi rezervasyon sayısı vb.) gösteren kartlar içeren bir ClickUp Gösterge Paneli oluşturabilirsiniz.

ClickUp CRM ile tüm projenizi ve müşteri ilişkileri sürecini görselleştirin

Bu canlı gösterge paneli müşteriyle paylaşılır, şeffaf ve gerçek zamanlı güncellemeler sağlar, statik raporlara olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve açık iletişimi teşvik eder.

ClickUp'ın Pazarlama Ajansı Şablonu, müşterileri ve kampanyaları yönetmek için önceden oluşturulmuş bir alan da sağlayabilir. Tek bir alanda tüm projelerdeki ilerlemeyi takip edin.

3. Yaratıcı işbirliği

Tasarımcı, logo ve menü tasarımlarını oluşturur ve ilgili ClickUp Görevine yükler.

Müşteri daha sonra ClickUp'ın yorum özelliğini kullanarak doğrudan görüntü üzerinde geri bildirim sağlar. Görüntü üzerinde açıklamalar kullanarak revizyon yapılacak belirli alanları vurgulayabilirler. Tasarımcı daha sonra revize edilmiş sürümleri yükler ve müşteri, görevi "Onaylandı" olarak işaretlemek gibi ClickUp'ın prova özelliklerini kullanarak nihai tasarımı resmi olarak onaylar.

Pazarlama ekibi daha sonra ClickUp'ın Belgeler özelliğini kullanarak web sitesi metinleri üzerinde işbirliği yapabilir, yorumları ve sürüm geçmişini kullanarak değişiklikleri izleyebilir ve marka tutarlılığını sağlayabilir.

Ayrıca, ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu , ajansın içeriğini planlamak, düzenlemek ve izlemek için etkili bir sistem geliştirmenize yardımcı olabilir.

4. Kaynak yönetimi

Ajansın proje yöneticisi, Eastern Spice takımında dengeli iş yükü istiyor ve ClickUp'ın İş Yükü Görünümü'nü kullanarak her takım üyesinin atanan görevlerini ve Eastern Spice ile ilgili tüm faaliyetler için tahmini süreleri görebilir.

Bu, yöneticinin, iç takımın aşırı yüklenmesi durumunda içerik oluşturma görevlerini dış içerik yazarlarına dış kaynak olarak verme gibi kararlar almasına olanak tanıyarak, tükenmişliği önler ve projenin yolunda ilerlemesini sağlar.

ClickUp, ekipman (kameralar, stüdyo alanı), bütçe tahsisi ve içerik pazarlama yazılımı gibi dijital varlıklar gibi diğer kaynakları yönetmenize de yardımcı olabilir.

5. Dahili operasyonlar

Ajanslar, ClickUp'ı kullanarak iç içerik takvim planlamasını, blog gönderilerini, vaka çalışmalarını ve sosyal medya içeriklerini yönetebilir.

Finansal işlemler için, ClickUp içinde her takım üyesinin faturalandırılabilir saatlerini takip edebilir. ClickUp'ın zaman takibi kartları, ayrıntılı zaman verilerini dışa aktarmanıza olanak tanır, bu da müşterilere fatura kesmek için mükemmeldir.

İK takımı için ClickUp'ı uygulamak, aynı platformda işe alım sürecini yönetmeye, çalışan performans değerlendirmelerini izlemeye ve izin taleplerini yönetmeye yardımcı olabilir.

Dahili operasyonlara yönelik bu merkezi yaklaşım, proje yönetiminden insan kaynakları ve finansa kadar her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar.

ClickUp, platformlar arası iş akışımızı kolaylaştıran entegrasyonlara da olanak tanıdı. Yönetici takımımız, ClickUp'ı kullandığımız ilk yıl boyunca proje gecikmelerini %70'in üzerinde azalttı.

ClickUp, platformlar arası iş akışımızı kolaylaştıran entegrasyonlara da olanak tanıdı. Yönetici takımımız, ClickUp'ı kullandığımız ilk yıl boyunca proje gecikmelerini %70'in üzerinde azalttı.

En İyi Uygulamalar ve Yaygın Zorlukların Üstesinden Gelmek

Aşağıdaki en iyi uygulamaları hayata geçirerek ve olası zorlukları proaktif bir şekilde ele alarak, ClickUp'ın ajansınız için vazgeçilmez bir araç haline gelmesini sağlayabilir, verimliliği artırabilir, işbirliğini geliştirebilir ve müşterilerinize daha iyi sonuçlar sunabilirsiniz.

En İyi Uygulamalar

İşte izlemeniz gereken en iyi uygulamalardan bazıları: Küçük başlayın, büyütün: Birkaç anahtar ajans takımı veya projeyle başlayın ve takımınız platforma alıştıkça ClickUp kullanımınızı kademeli olarak genişletin ✔️

Standart şablonlar: Tekrarlayan işler, projeler, müşteri kazanımı ve teklifler için şablonları kullanın. Bu, zaman tasarrufu sağlar, tutarlılığı garanti eder ve iş akışlarınızı kolaylaştırır ✔️

Net iletişim protokolleri oluşturun: Takımınızın ClickUp içinde nasıl iletişim kuracağını belirleyin. Yorumları, @bahsetmeleri veya sohbet özelliğini mi kullanacaksınız? Net kurallar belirlemek karışıklığı önler ✔️

Otomasyonu benimseyin: ClickUp'ın Otomasyon özelliklerini keşfederek görev atamaları, durum güncellemeleri ve rapor oluşturma gibi yinelenen süreçleri kolaylaştırın ve takımınızın daha stratejik işlere odaklanmasını sağlayın ✔️

Yaygın zorlukların üstesinden gelin

Yaygın zorlukların üstesinden nasıl gelebileceğinizi öğrenin:

1. Bilgi yüklemesi

‼️ Bu, çok fazla görev, bildirim ve veri noktası olarak ortaya çıkabilir ve karışıklığa ve verimlilikte düşüşe neden olabilir.

✅ Bunu önlemek için, ClickUp Gösterge Panelleri ve ClickUp Görünümleri'ni kullanarak her rol için yalnızca en alakalı verileri filtreleyin ve görüntüleyin.

2. Veri doğruluğunu koruyun

‼️ Yanlış veriler, hatalı karar almaya ve proje gecikmelerine yol açabilir.

✅ Net veri girişi protokolleri oluşturun ve bilgilerin doğruluğunu sağlamak için ClickUp çalışma alanınızı düzenli olarak denetleyin.

‼️ Araç entegrasyonu, ClickUp'ı kuruluşunuzda kullanılan diğer yazılım uygulamalarına bağlamayı içerir. Entegrasyonlar karmaşık, kötü planlanmış veya teknik zorluklarla karşılaşıldığında zorluklar ortaya çıkar.

✅ Bunu önlemek için, entegrasyonlarınızı dikkatlice planlayın ve test edin, böylece verilerin ClickUp'ın API'si aracılığıyla diğer platformlara sorunsuz bir şekilde aktarıldığından emin olun.

ClickUp ile Ajansınızın İş Akışlarını Dönüştürün

Bu blog yazısında özetlenen stratejileri uygulayarak, ajansınız ClickUp'ı kullanarak verimliliği artırabilir, iletişimi iyileştirebilir ve müşterilerin memnuniyetini artırabilirsiniz.

İlk kurulum ve iş akışı özelleştirmeden gösterge panellerinden ve entegrasyonlardan yararlanmaya kadar, ClickUp ajansınızın gelişmesi için ihtiyaç duyduğu araçları sağlar.

Bilgileri merkezileştirerek, görevleri otomatikleştirerek ve gerçek zamanlı proje içgörüleri sağlayarak, ClickUp takımınızın en önemli şeye odaklanmasını sağlar: müşterilerinize olağanüstü işler sunmak.

Ajansınızın iş akışını dönüştürmeye ve ClickUp'ın gücünü deneyimlemeye hazır mısınız? Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın.