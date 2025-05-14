2025'te Danışmanlar için En İyi 10 Zaman Takibi Yazılımı

Bir müşteri görüşmesini tamamladınız, bir teklifi sonlandırdınız ve bir proje teslimatını incelediniz. Şimdi zor kısım geliyor: tüm bunların ne kadar zaman aldığını hesaplamak.

Hala kaba tahminlere güveniyor veya takviminizi karıştırarak bilgileri bir araya getirmeye çalışıyorsanız, farkında olmadan faturalandırılabilir saatleri kaybediyor olabilirsiniz.

Güvenilir bir zaman takibi aracı size yardımcı olabilir. Her dakikayı doğru bir şekilde kaydeder ve müşterilerinize güvenle fatura kesmenize yardımcı olacak ayrıntılı raporlar oluşturur.

Bu blog yazısında, danışmanlar için en iyi 10 zaman takibi yazılımını inceleyeceğiz. Hadi başlayalım! 💪

Danışmanlar için En İyi Zaman Takibi Yazılımlarına Genel Bakış

Araç En iyi özellikler En uygun Fiyat ClickUp – Cihazlar arasında yerleşik zaman takibi – Faturalandırılabilir/faturalandırılamaz saat takibi – Otomasyonlar ve gösterge panelleri – 1.000'den fazla entegrasyon Zaman takibi + proje yönetimini tek bir platformda ihtiyaç duyan bireyler, küçük takımlar ve kurumsal müşteriler için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlar; kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Clockify – GPS izleme ve faturalandırma – Saatlik ücretler ve takvim planlama – Sınırsız kullanıcı/proje Ücretsiz, ölçeklenebilir zaman takibi ihtiyacı olan bireyler ve küçük işletmeler için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar 4,99 $/kullanıcı/ay'dan başlar TimeCamp – Otomatik izleme ve faturalandırma – Coğrafi sınırlama ve dijital kiosklar – Verimlilik raporları Otomatik faturalandırılabilir saat izleme ihtiyacı olan serbest çalışanlar ve küçük takımlar için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar 1,99 $/kullanıcı/ay'dan başlar Harvest – Bütçeleme ile zaman takibi – QuickBooks/Xero entegrasyonları – Gider izleme Basit izleme ve hızlı müşteri faturalandırması ihtiyacı olan küçük işletmeler için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar 13,75 $/kullanıcı/ay'dan başlar Paymo – Kronometre + toplu izleme – Proje karlılık analizi – Çevrimiçi ödemeler ve görev yönetimi Görev + zaman + faturalandırmayı tek bir yerde birleştiren küçük takımlar (20 kişiden az) için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar 5,90 $/kullanıcı/ay'dan başlar Replicon – AI destekli ZeroTime™ izleme – İş hukuku uyumluluk araçları – Önceden doldurulmuş zaman çizelgeleri Maaş bordrosuna uygun zaman takibi gerektiren orta ve kurumsal takımlar için en iyisi Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur (14 gün); ücretli planlar 6 $/kullanıcı/ay'dan başlar; kurumsal paket 29 $/kullanıcı/ay'dır Hubstaff – Coğrafi sınırlama ve GPS izleme – Bordro ve faturalama entegrasyonları – Verimlilik bilgileri Konum tabanlı izleme ve bordro desteğine ihtiyaç duyan uzaktan veya karma takımlar için en iyisi Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur (14 gün); ücretli planlar 7 $/kullanıcı/ay'dan başlar; kurumsal plan 25 $/kullanıcı/ay'dan mevcuttur RescueTime – Odaklanma oturumları ve dikkat dağıtıcı unsurları bloklama – Verimlilik bilgileri ve raporları – Haftalık özetler Dikkat dağınıklığı olmadan verimlilik izlemesi gereken bireyler veya küçük takımlar için en iyisi Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur (14 gün); ücretli planlar kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlar Time Doctor – Web sitesi/uygulama kullanımı ile gerçek zamanlı izleme – Verimlilik + karlılık raporları – CRM ve proje entegrasyonları Çalışanların faaliyetlerini izleme ve raporlama ihtiyacı olan dağıtık takımlar için en iyisi Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur (14 gün); ücretli planlar 8 $/kullanıcı/ay'dan başlar; kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Timely – AI destekli otomatik izleme – Önceden doldurulmuş zaman çizelgeleri – 100'den fazla entegrasyon Zamanlayıcı olmadan arka planda zaman takibi yapmak isteyen danışmanlar ve takımlar için en iyisi Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur (14 gün); ücretli planlar kullanıcı başına aylık 11 $'dan başlar

Danışmanlar için zaman takibi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Danışmanlar için doğru ücretsiz zaman takibi uygulamasını seçmek, faturalandırılabilir saatleri kaydetmek, iş yüklerini yönetmek ve doğru faturalandırma sağlamak için çok önemlidir. En iyi araç, ek bir stres kaynağı değil, yardımcı bir araç gibi hissettirmelidir.

Peki, nelere dikkat etmelisiniz? Gelin, ayrıntılı olarak inceleyelim. ⚒️

Otomatik zaman takibi: Günlük işlerinizi yaparken arka planda çalışan yapay zeka destekli izleme özelliği ile manuel girdi gereksinimini ortadan kaldırır

Doğru zaman çizelgesi oluşturma: Göndermeden önce minimum inceleme gerektiren önceden doldurulmuş zaman çizelgeleri kullanır

Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri izleme özelliği: Karlılığı optimize etmek için müşteri işleri ile şirket içi görevleri birbirinden ayırır

Gerçek zamanlı proje bilgileri: Verimliliği artırmak için bütçeleri, kaynak kullanımını ve görevlere harcanan zamanı izlemeye yardımcı olur

Anahtar araçlarla entegrasyonlar: Sorunsuz iş akışları için proje yönetimi, muhasebe ve faturalandırma uygulamalarıyla senkronizasyon

Kapasite planlaması desteği: Kullanılabilir zamanı belirleyerek ve aşırı rezervasyonları önleyerek iş yüklerini dengeler

Danışmanlar için en iyi 10 zaman takibi yazılımı

Yukarıdaki kontrol listesine göre, danışmanlar için en iyi zaman takibi yazılımlarının güçlü ve zayıf yönleriyle birlikte bir listesi aşağıda verilmiştir. 🎯

1. ClickUp (Zaman takibi ve proje yönetimini kolaylaştırmak için en iyisi)

ClickUp ile zaman takibine başlayın ClickUp ile tüm cihazlarınızda zamanı zahmetsizce takip edin

Bir danışman olarak zaman en değerli varlığınızdır. Zamanı doğru bir şekilde izlemek, müşterilere adil faturalandırma, daha iyi proje tahminleri ve daha yüksek verimlilik sağlar.

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Tüm bu özellikler, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olmak için yapay zeka ile desteklenir. 🤩

ClickUp Proje Zaman Takibi

Zaman izleme, uzun yapılacaklar listenizde fazladan bir iş gibi hissettirmemelidir. İster masaüstü bilgisayarınızda, ister mobil cihazınızda veya ücretsiz Chrome uzantısını kullanıyor olun, ClickUp Proje Zaman Takibi bir tıklama ile zamanınızı izler. Takipçiyi zamanında başlatmayı unuttunuz mu? Zamanınızı geriye dönük olarak kaydedin ve iş yükünüzün üstünde kalmak için görevler için zaman tahminlerini manuel olarak ayarlayın.

Girişleri notlar, etiketler ve faturalandırılabilir işaretlerle zenginleştirerek işinizin her zaman net ve doğru bir kaydını tutabilirsiniz. Bu ayrıntı düzeyi, her dakikanın hesaba katıldığından ve doğru şekilde faturalandırıldığından emin olmak isteyen danışmanlar için mükemmeldir.

ClickUp Proje Zaman Takibi ile zaman çizelgeleri oluşturun ve müşterileri görevlere, faturalandırılabilir saatlere veya proje aşamalarına göre filtreleyin

ClickUp'ın Zaman Çizelgeleri, takımınızın kaydettiği zamanı tek bir yerden takip etmenize, gözden geçirmenize ve yönetmenize yardımcı olur. Herhangi bir projeye harcanan toplam saatleri gün, hafta veya özel aralıklarla görüntüleyebilir ve atanan kişi, görev veya konuma göre kolayca filtreleyebilirsiniz. Doğru zaman takibi ve verimliliği optimize etmek için mükemmeldir.

Birden fazla müşteriniz olduğunu varsayalım. Ayın sonunda günlüklerinizi filtrelerken, bir projenin beklenenden iki kat daha uzun sürdüğünü fark edebilirsiniz. Bu bilgiyle, fiyatlandırmayı ayarlayabilir, projenin kapsamını daraltabilir veya programınızı optimize ederek verimliliğinizi ve kârlılığınızı koruyabilirsiniz.

Takımınızın ClickUp'tan hiç çıkmadan zaman çizelgelerini nasıl gönderebileceğini, inceleyebileceğini ve onaylayabileceğini öğrenmek için bu kısa açıklayıcı videoyu izleyin.

ClickUp Görevleri

Doğru faturalandırma için ClickUp Görevleri içinde faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri izleyin

Ancak zaman takibi tek başına yeterli değildir; iş yükünüzü etkili bir şekilde yönetmenin bir yoluna da ihtiyacınız vardır.

ClickUp Görevleri'ni kullanarak uzun projeleri kısa, yönetilebilir görevlere bölün. Yerleşik zaman takibi, her görev veya alt görevin ne kadar sürdüğünü görmenizi sağlayarak ilerlemenizi ayrıntılı bir şekilde görüntülemenizi sağlar.

İşleri daha da kolaylaştırmak için ClickUp Otomasyonları, tekrarlayan yönetici işlerini ortadan kaldırır. Zamanlayıcıları otomatik olarak başlatacak veya durduracak, kaydedilen saatlere göre proje durumlarını güncelleyecek veya belirlenen süre sınırına ulaşıldığında bildirimler gönderecek tetikleyiciler ayarlayabilirsiniz.

Bu, manuel izleme için daha az zaman harcayıp müşterilerinize daha fazla değer sunmak için daha fazla zaman harcayacağınız anlamına gelir.

Ancak temel zaman takibi, denklemin sadece bir parçasıdır. Bu verileri etkili bir şekilde analiz etmek ve kullanmak için doğru araçlara da ihtiyacınız vardır. İşte burada ClickUp Şablonları devreye girer.

ClickUp Zaman Analizi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Zaman Analizi Şablonu, görevlere harcanan zamanı izlemenize ve analiz etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır

Kaynaklarınızı en iyi şekilde nasıl kullanacağınızı bilmiyor musunuz? ClickUp Zaman Analizi Şablonu, farklı görevler ve projelerdeki ilerlemeyi izlemenize, görsel öğelerle genel performansı değerlendirmenize ve maksimum verimlilik için süreçleri optimize etmenize yardımcı olur.

Her takım üyesinin görevlere ve projelere ayırdığı zamanın net bir şekilde görünür olmasını sağlar. Her görev veya iş birimi için başlangıç tarihini, son teslim tarihini ve boşta kalma süresini özel Özel Alanlara kaydederek verimliliği izlemeyi, verimsizlikleri belirlemeyi ve iyileştirme alanlarını tespit etmeyi kolaylaştırır.

ClickUp Hizmetleri Zaman Çizelgesi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Hizmet Zaman Çizelgesi Şablonu, hizmet takımınızın çalışma saatlerini izlemenize ve yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır

Öte yandan, ClickUp Hizmetleri Zaman Çizelgesi Şablonu, müşteri faturalandırmasını ve iç raporlamayı yönetmek için mükemmeldir. Hizmet saatlerini takip etmeye, faturalandırılabilir zamanı izlemeye ve birden fazla proje arasında kaynak tahsisini optimize etmeye yardımcı olur.

Yerleşik grafikler ve ilerleme çizelgeleri ile ilerlemeyi bir bakışta görebilir, Stripe ve PayPal ile entegrasyonlar sayesinde faturalandırmayı basitleştirebilirsiniz. Sorumlu zaman yönetimi sağlayarak, eğitim etkinliğini değerlendirmenize ve çalışanların tükenmesini önlemenize yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Küresel zaman izleyiciyi kullanın: Görevleri gerçek zamanlı olarak başlatın, durdurun ve değiştirin ve masaüstü, mobil ve web üzerinden önceki projeler için manuel zaman girdileri ekleyin

1.000'den fazla araçla senkronizasyon: ClickUp Entegrasyonları ile Toggl, Harvest, Everhour ve halihazırda kullandığınız diğer harici zaman takibi uygulamalarıyla entegre edin

Müşteri portalları oluşturun: Gerçek zamanlı güncellemeleri paylaşın, teslim edilecekler üzerinde işbirliği yapın ve sonsuz e-posta konuları olmadan şeffaflığı artırın

Gelir ve karlılık tahmini: ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak müşteri elde tutma ve proje değeriyle ilgili metrikleri izleyin, potansiyel riskleri belirleyin ve ele alın

Proje zaman çizelgelerini izleyin: ClickUp Gantt Grafiklerini kullanarak proje programlarını, bağımlılıkları ve dönüm noktalarını görselleştirin ve zamanında teslimatı sağlayın

ClickUp sınırlamaları

Zor öğrenme süreci

Kapsamlı özellikleri ve özelleştirme seçenekleri, yeni başlayanlar için biraz karmaşık olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, birden fazla aracı tek bir yerde değiştirmesidir. Artık birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaya gerek yok... Ayrıca, projeleri tam olarak ihtiyacım şekilde kurmamı sağlayan birden fazla görünüm, raporları ve istatistikleri net bir şekilde görüntüleyen gösterge panelleri ve tekrarlayan görevleri yerine getirerek saatlerimi kazandıran otomasyonlar gibi özellikler sayesinde her türlü iş akışına uyacak şekilde özelleştirilebilir.

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, birden fazla aracı tek bir yerde değiştirmesidir. Artık birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaya gerek yok... Ayrıca, projeleri tam olarak ihtiyacım şekilde kurmamı sağlayan birden fazla görünüm, raporları ve istatistikleri net bir şekilde görebildiğim gösterge panelleri ve tekrarlayan görevleri yerine getirerek saatlerimi kazandıran otomasyonlar gibi özellikler sayesinde her türlü iş akışına uyacak şekilde özelleştirilebilir.

📮 ClickUp Insight: İş-yaşam dengesi anketimiz, çalışanların %46'sının haftada 40-60 saat çalıştığını, %17'sinin ise 80 saati aştığını ortaya koydu! Ancak iş yükü bununla da bitmiyor: %31'i düzenli olarak kişisel zaman ayırmakta zorlanıyor. Bu, tükenmişlik için mükemmel bir reçete. 😰 Ama biliyor musunuz? İş dengesi görünürlükle başlar! ClickUp'ın İş Yükü Görünümü ve Zaman Takibi gibi yerleşik özellikleri, iş yükünü görselleştirmeyi, görevleri adil bir şekilde dağıtmayı ve harcanan gerçek saatleri izlemeyi kolaylaştırır, böylece işi ne zaman ve nasıl optimize edeceğinizi her zaman bilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve iş verimliliğinde %12 artış sağlıyor.

2. Clockify (Sınırsız ücretsiz zaman takibi için en iyisi)

clockify aracılığıyla

Clockify, bireylerin ve işletmelerin çalışma saatlerini yönetmelerine, faturalandırılabilir zamanı izlemelerine ve müşteri faturalandırmasını basitleştirmelerine yardımcı olan ücretsiz, bulut tabanlı bir ajans zaman izleme yazılımıdır. Ancak asıl gücü, sorunsuz proje yönetimi entegrasyonunda yatmaktadır. İşi projelere bölün, görevleri atayın ve gerçek zamanlı ilerlemeyi tek bir yerden izleyin.

Zaman çizelgeleri, projelerdeki çalışma saatlerinin yapılandırılmış bir görünümünü sağlar. Zaman çizelgelerini onaylayabilir, çalışma modellerini analiz edebilir ve hatta doğru zaman kayıtları için hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz.

Clockify'ın en iyi özellikleri

Farklı müşteriler, görevler veya takım üyeleri için özel faturalandırılabilir ücretleri belirlemek ve gelirleri izlemek için projeler için saatlik ücretler belirleyin

GPS izleme özelliğini kullanarak takımın konumlarını takip edin ve doğru müşteri faturalandırması için işleri kaydedin

Faturalara faturalandırılabilir saatleri ekleyin ve şeffaf müşteri faturalandırması için yerleşik faturalandırma özelliği ile giderleri izleyin

Takvimi kullanarak iş yüklerini planlayın ve faaliyetleri bloklayarak taahhütleri net bir şekilde görünüm

Clockify sınırlamaları

Gelişmiş analitik ve görsel dökümler için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Filtreler olmadan arayüz çok karmaşık

Clockify fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Enterprise: 14,99 $/ay kullanıcı başına

Cake Paketi: 15,99 $/ay kullanıcı başına

Clockify puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (9.100+ yorum)

3. TimeCamp (Otomatik faturalandırılabilir saat izleme için en iyisi)

timeCamp aracılığıyla

TimeCamp, serbest çalışanlar ve takımlar için tasarlanmış web tabanlı bir zaman faturalandırma yazılımıdır. Zaman takibini otomatikleştirir, faturalandırmayı basitleştirir ve proje yönetimini kolaylaştırır.

Otomatik zaman-fatura dönüştürme özelliği ile sorunsuz ve doğru faturalandırma sağlayabilirsiniz. Ayrıca, raporlama özellikleri verimlilik, proje ilerlemesi ve zaman alan görevler hakkında içgörüler sunarak bütçeleme ve kaynak tahsisini kolaylaştırır.

TimeCamp'ın en iyi özellikleri

Doğru saha ve uzaktan zaman takibi için geofencing özelliğini kullanın

Çalışanların paylaşılan cihazları kullanarak sorunsuz bir şekilde giriş ve çıkış yapmalarını sağlayan dijital kiosk ile devamlılık izlemeyi basitleştirin

İş modellerini, proje maliyetlerini ve iyileştirme alanlarını vurgulayan raporlarla verimlilik eğilimlerini analiz edin

TimeCamp sınırlamaları

Mobil uygulamada masaüstü sürümünde bulunan bazı özellikler yoktur

TimeCamp incelemeleri , sınırlı arayüz özelleştirme seçenekleri olduğunu bildiriyor

TimeCamp fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 1,99 $/ay kullanıcı başına

Premium: Kullanıcı başına aylık 3,99 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 5,99 $

Enterprise: 14,99 $/ay kullanıcı başına

TimeCamp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (340+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (590+ yorum)

Gerçek kullanıcılar TimeCamp hakkında ne diyor?

İlk kurulum biraz zaman alabilir ve bazı ayarlar çok sezgisel değildir, ancak kurulum tamamlandıktan sonra zaman takibi neredeyse hiç müdahale gerektirmez.

İlk kurulum biraz zaman alabilir ve bazı ayarlar çok sezgisel değildir, ancak kurulum tamamlandıktan sonra zaman takibi neredeyse hiç müdahale gerektirmez.

🔍 Biliyor muydunuz? İlk zaman saati 1888 yılında Willard Bundy tarafından icat edildi ve bu, çalışma saatlerinin sistematik olarak izlenmesine doğru bir geçişi işaret etti. Çalışanlar, modern zaman takip sistemlerinin öncüsü olan kartları delerek çalışma saatlerini kaydediyorlardı.

4. Harvest (Basit izleme ve faturalandırma için en iyisi)

harvest aracılığıyla

Görevler ve projeler için harcanan zamanı izlemek ve bütçeleri yönetmek için basit, zahmetsiz bir yol mu arıyorsunuz? Harvest tam size göre.

Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri sorunsuz bir şekilde izler ve sadece birkaç tıklamayla müşteriye hazır faturalara dönüştürür. Müşteriler doğrudan Harvest üzerinden ödeme yapabilir ve otomatik hatırlatıcılar ödemelerin kaçırılmasını önler.

Sabit veya saatlik proje bütçeleri belirlemek ve sınırları aşmadan önce uyarılar almak da kolaydır. QuickBooks ve Xero entegrasyonları sayesinde finansal bilgileriniz her zaman güncel kalır.

Harvest'ın en iyi özellikleri

Masaüstü, mobil veya tarayıcı uygulamaları üzerinden zamanı zahmetsizce takip ederek faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri kolayca kaydedin

Sabit veya saatlik sınırlarla proje bütçelerini gerçek zamanlı olarak ölçün ve bütçenizi aşmadan önce uyarılar alın

Görsel raporlarla takım kapasitesini ve proje bilgilerini analiz edin. İş yükü dağıtımını ve görevlere harcanan zamanı kolayca takip edin

Giderleri kaydedin ve ek dosya olarak makbuzları ekleyerek seyahat ve malzeme gibi faturalandırılabilir maliyetleri kaydedin ve finansal kayıtları düzenleyin

Harvest sınırlamaları

Farklı para birimlerinde çalışan müşterilerle iş yaparken uluslararası faturalandırmayı yönetmek zordur

Otomatik düzeltme özelliği yoktur, bu nedenle zamanlayıcı gece boyunca çalışırsa saatleri manuel olarak kaydetmeniz gerekir

Harvest fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 13,75 $

Premium: 17,50 $/ay kullanıcı başına

Harvest puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (600'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Güneş saatleri ve su saatleri, zamanı ölçmek için kullanılan en eski araçlar arasındadır. Güneş saatlerinin tarihi eski Mısır'a kadar uzanırken , su saatleri Mısırlılar, Babilliler, Yunanlılar ve Çinliler tarafından kullanılıyordu.

5. Paymo (Basit izleme ve faturalandırma için en iyisi)

paymo aracılığıyla

Paymo, küçük işletmeler ve 20 kişiye kadar takımlar için tasarlanmış bir çevrimiçi iş yönetim platformudur. Kullanıcıların görevleri yönetmesine, takım programları oluşturmasına, çalışma zamanını izlemesine ve müşterilere fatura kesmesine olanak tanır.

Gerçek zamanlı, otomatik zaman takibi, faturalandırılabilir saatlerin kaybolmamasını sağlar. Manuel girişi mi tercih edersiniz? Esneklik için toplu veya aralıklı izlemeyi kullanın. Timely'e alternatif mi arıyorsunuz? Paymo, görev yönetimi, proje yönetimi özellikleri, planlama ve faturalandırmayı tek bir yerde birleştirerek, düzenli kalmanıza ve müşteri faturalandırmalarını takip etmenize yardımcı olur.

Paymo'nun en iyi özellikleri

Tam esneklik için kronometre, otomatik izleme, toplu girdiler veya aralık kaydı kullanarak zamanı izleyin

Tartışma modülleri, dosya paylaşımı ve gerçek zamanlı güncellemelerle iletişimi kolaylaştırın ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

Proje maliyetlerini ve gelirleri karşılaştırarak proje karlılığını analiz edin ve yüksek değerli müşterileri belirleyin

Zaman çizelgesi verilerini profesyonel faturalara dönüştürün, PayPal, Stripe veya Authorize.net gibi platformlar aracılığıyla 85'ten fazla para biriminde çevrimiçi ödemeleri destekleyin

Paymo sınırlamaları

Kullanıcılar, sabit ücretli veya abonelik tabanlı müşteriler için faturalandırmayı otomatikleştiremez

Fatura sayıları, Xero gibi muhasebe yazılımlarıyla düzgün senkronizasyon yapmayabilir ve manuel ayarlamalar gerektirebilir

Paymo fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5,9 $'dan başlar

Küçük ofis: Kullanıcı başına aylık 10,9 $'dan başlayan fiyatlarla

İş: Kullanıcı başına aylık 16,9 $'dan başlayan fiyatlarla

Paymo puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

Paymo hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Özellikle faturalandırma konusunda zaman kazanmamı sağlıyor, işim için her gün kullanıyorum. Web sitesine girdiğimde bazen biraz kullanıcı dostu olmadığını hissediyorum. Çok fazla sekme var ve en pahalı sürüme geçmediğim sürece bazı seçenekler eksik. Ancak genel olarak vazgeçilmez.

Özellikle faturalandırma konusunda zaman kazanmamı sağlıyor, işim için her gün kullanıyorum. Web sitesine girdiğimde bazen biraz kullanıcı dostu olmadığını hissediyorum. Çok fazla sekme var ve en pahalı sürüme geçmedikçe bazı seçenekler eksik. Ancak genel olarak vazgeçilmez.

💡 Profesyonel İpucu: Çalışanlarınızdan zamanlarını tutarlı bir şekilde kaydetme alışkanlığı edinmelerini isteyin. Bu, gerçek zamanlı olarak veya gün boyunca düzenli aralıklarla yapılabilir. Doğru kayıtlar, zamanın nasıl tahsis edildiğine dair değerli bilgiler sağlar.

6. Replicon (Uyum bordro izleme için en iyisi)

replicon aracılığıyla

Replicon, zaman takibi, proje yönetimi ve profesyonel hizmet otomasyon çözümlerinde uzmanlaşmış, Calgary merkezli bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. AI destekli izleme, zaman çizelgesi uygulamasının ihtiyacınız olan her şeyi zahmetsizce kaydetmesini sağlar.

Dahası, zaman çizelgeleri yakalanan verilere göre önceden doldurulur, böylece hatalar azalır ve değerli dakikalar kazanılır. Bunları kolayca inceleyip gönderebilir, uyumluluk ve yönetici işlerini kolaylaştırabilirsiniz.

Replicon'un en iyi özellikleri

AI destekli ZeroTime™ kullanarak iş saatlerini ve faaliyetleri kaydedin, manuel veri girişini azaltın

Yerleşik ödeme kuralları, fazla mesai hesaplamaları ve bölgesel düzenlemelerle iş kanunlarına uyumu sağlayın

Proje ve müşteri maliyetlerini tahminlerle karşılaştırın ve harcamalarınız bütçeyi aşmadan önce uyarılar alın

Replicon sınırlamaları

Birçok kullanıcı özel raporlar oluşturmakta zorluk çekiyor

Zaman girdileri ve giderler için onaylar birçok tıklama gerektirir ve iş akışlarını yavaşlatır

Replicon fiyatlandırması

Ücretsiz deneme : 14 gün

Proje Zaman Takibi: Kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla

Zaman ve Katılım: Kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel Hizmetler Otomasyon Paketi: Kullanıcı başına aylık 29 $

Replicon puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (750+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (530+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Zaman takibi yazılımı pazarının boyutu 2023 yılında 5,23 milyar dolar olarak değerlendi ve 2030 yılına kadar 12,3 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Bu, 2024 ile 2030 arasındaki tahmin döneminde yıllık bileşik büyüme oranının %14,49 olacağı anlamına geliyor.

7. Hubstaff (GPS tabanlı uzaktan takım izleme için en iyisi)

hubstaff aracılığıyla

Hubstaff'ın zaman takibi yazılımı, doğruluk ve verimlilik için tasarlanmıştır. Coğrafi sınırlama, yalnızca belirlenen iş yerlerinde zaman kaydı yapmanızı sağlayarak hataları ve arkadaşların yerine kart basma gibi durumları önler. Yerleşik saat uygulaması, herhangi bir cihazdan iş saatlerini, devam durumunu ve molaları kolayca takip etmenizi sağlar.

Birden fazla müşteriyi yöneten danışmanlar için Hubstaff, faturalandırmayı otomatikleştirir ve izlenen saatleri, özelleştirilebilir ücretlerle ayrıntılı, müşteriye hazır faturalara dönüştürerek faturalandırmanın net olmasını sağlar.

Hubstaff'ın en iyi özellikleri

Kolaylaştırılmış bordro işleme ve doğru danışman ödemeleri için popüler ödeme platformlarıyla entegre edin

Farklı müşteriler, görevler ve projeler için harcanan zamanı izleyerek verimlilik eğilimlerini analiz edin ve verimliliği optimize edin

İzlenen saatleri ayrıntılı zaman raporlarına dayalı profesyonel faturalara dönüştürün

Hubstaff sınırlamaları

Yazılım, özellikle uzun süre arka planda çalıştığında bilgisayarları yavaşlatabilir

Sınırlı esneklik sunar, bu da verileri belirli iş ihtiyaçlarına göre özelleştirmeyi zorlaştırır

Hubstaff fiyatlandırması

Ücretsiz deneme : 14 gün

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 7 $

Büyüyün: Kullanıcı başına aylık 9 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 25 $

Hubstaff puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Hubstaff hakkında ne diyor?

En çok beğendiğim bir şey var mı, emin değilim. Ürün daha fazla geliştirilirse harika olabilir diye düşünüyorum. İstediğiniz zaman çalışıyor. Konum izleme özelliği yetersiz ve destek ekibine ulaştığımızda bunun ABD'ye özgü bir sorun olduğunu söylüyorlar. Hesap verebilirlik çok az.

En çok beğendiğim bir şey var mı, emin değilim. Ürün daha fazla geliştirilirse harika olabilir diye düşünüyorum. İstediğinde çalışıyor. Konum izleme özelliği yetersiz ve destek ekibine ulaştığımızda bunun ABD'ye özgü bir sorun olduğunu söylüyorlar. Sorumluluk alma konusunda çok eksiklik var.

📖 Ayrıca okuyun: Denemeniz gereken Google zaman çizelgesi şablonları

8. RescueTime (Dikkat dağınıklığı olmadan verimlilik izleme için en iyisi)

rescueTime aracılığıyla

RescueTime, danışmanların ve takımların otomatik izleme, verimlilik bilgileri ve dikkat dağıtıcı unsurların yönetimi ile zamanlarını kontrol etmelerine yardımcı olur. Ayrıntılı raporlar, müşteri işleri ile faturalandırılamayan zamanları ayrıştırarak verimsizlikleri tespit etmenize ve programınızı optimize etmenize yardımcı olur.

Odaklanmanız mı gerekiyor? Hedefler belirleyin, dikkatinizi dağıtan unsurları bloklayın ve iş alışkanlıklarınızı iyileştirmek için gerçek zamanlı uyarılar alın. Takvim entegrasyonları, her toplantının kaydedilmesini sağlayarak iş yükünü yönetmeyi kolaylaştırır ve verimliliği artırır.

RescueTime'ın en iyi özellikleri

Odak Oturumları ile işinize odaklanın ve dikkatinizi dağıtan uygulamaları ve web sitelerini kısıtlayın

Sürükle ve bırak arayüzü ile izlenen saatleri müşteriye hazır raporlar halinde düzenleyerek ayrıntılı zaman çizelgeleri oluşturun

Trendler, odak puanları ve faturalandırılabilir zaman analizlerini içeren e-posta özetleri aracılığıyla haftalık verimlilik bilgileri alın

RescueTime sınırlamaları

Otomatik etkinlik sınıflandırması her zaman doğru sonuç vermez ve manuel ayarlamalar gerektirir

Mobil izleme, masaüstü izlemeye kıyasla daha yavaş ve daha az güvenilirdir

RescueTime fiyatlandırması

Ücretsiz deneme : 14 gün

Solo: Kullanıcı başına aylık 12 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $

RescueTime puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (140+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Her gün sadece 10 dakika geç kalmak çok önemli bir şey gibi görünmeyebilir, ancak bir yıl içinde bu süre hızla artar! ABD'de ortalama saatlik ücret 35,87 dolar olduğundan, bu küçük gecikmeler bir işletmeye çalışan başına yıllık yaklaşık 1.542 dolara mal olabilir. Birkaç dakika için çok yüksek bir bedel.

9. Time Doctor (Gerçek zamanlı çalışan etkinlik izleme için en iyisi)

time Doctor aracılığıyla

Time Doctor, gerçek zamanlı izleme ve ayrıntılı verimlilik bilgileriyle faturalandırılabilir saatlerin izlenmesini kolaylaştırır.

Masaüstü ve mobil cihazlarda manuel ve sessiz izleme ile her dakika doğru bir şekilde kaydedilir ve sorunsuz faturalandırma sağlanır. Verimlilik raporları, çeşitli uygulamalarda ve web sitelerinde harcanan zamanı ayrıntılı olarak gösterir, böylece verimsizlikleri belirleyebilir ve odaklanmanızı artırabilirsiniz.

Time Doctor'un en iyi özellikleri

Verimsizlikleri belirlemek ve müşteri işlerine harcanan zamanı optimize etmek için web sitesi ve uygulama kullanım raporlarıyla verimliliği analiz edin

Proje ilerlemesini izleyin, görevleri atayın ve zamanın gelirleri nasıl etkilediğini görmek için karlılık raporları oluşturun

60'tan fazla iş aracıyla entegre ederek zaman verilerini proje yönetimi yazılımı, ödeme, muhasebe ve CRM araçlarıyla senkronize edin

Time Doctor sınırlamaları

Raporlar ve bildirimler için sınırlı özelleştirme ve biçimlendirme seçenekleri

Bazı kullanıcılar, müşteri desteğinin yanıtlarının birkaç gün sürdüğünü ve hızlı çözüm gerektiren işlerde verimsizliğe neden olduğunu belirtiyor

Time Doctor fiyatlandırması

Ücretsiz deneme : 14 gün

Temel: Kullanıcı başına aylık 8 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Time Doctor puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (530+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Time Doctor hakkında ne diyor?

Farklı raporlar (Excel ve PDF) aracılığıyla takımınızın zaman çizelgesine kolayca erişebilmeyi seviyorum. Ayrıca, üretken veya üretken olmayan uygulamaları ve web sitelerini kategorilere ayırabilmeniz sayesinde takımınızın zamanını kendi rollerine uygun işlere ayırabiliyor. Boşta kalma süresi, çalışanların üretken olmadıkları veya telefon görüşmesi yaptıkları için mi olduğu çok net anlaşılmıyor.

Farklı raporlar (Excel ve PDF) aracılığıyla takımınızın zaman çizelgesine kolayca erişebilmeyi seviyorum. Ayrıca, üretken veya üretken olmayan uygulamaları ve web sitelerini kategorilere ayırabilmeniz sayesinde takımınızın zamanını kendi rollerine uygun işlere ayırabiliyor. Boşta kalma süresi, çalışanların üretken olmadıkları veya bir görüşmede oldukları için mi olduğu çok net anlaşılmıyor.

🤝 Hatırlatıcı: Zaman takibi verilerini düzenli olarak değerlendirerek kalıpları, verimsizlikleri ve optimizasyon fırsatlarını belirleyin. Bu analiz, takımınızın iş akışında yapılması gereken ayarlamalar hakkında bilgi verir ve verimliliği artırır.

10. Timely (AI destekli otomatik zaman takibi için en iyisi)

timely aracılığıyla

Timely, arka planda sessizce çalışan AI destekli otomasyon ile manuel zaman takibini ortadan kaldırır ve zamanlayıcıları manuel olarak başlatmaya gerek kalmadan faturalandırılabilir her dakikayı yakalar.

Otomatik zaman çizelgeleri, zamanın incelenmesini ve gönderilmesini kolaylaştırır. Sistem iş modellerini öğrenir, günlükleri önceden doldurur ve doğruluğu sağlarken yönetici masraflarını azaltır. Fatura veya maaş bordrosu işlemleri için zaman çizelgesini inceleyin, onaylayın ve gönderin!

Ayrıca, yerleşik zaman takibi şablonlarını kullanarak faturalandırma, verimlilik bilgileri ve bütçeleme için ayrıntılı raporlar oluşturabilirsiniz.

Timely'nin en iyi özellikleri

Daha iyi kapasite planlaması için müşterilerinizin mevcut zamanlarını izleyerek fazla çalışmayı önleyin

Görevlere öncelik vermek ve bütçeleri yönetmek için harcanan zamanın net bir dökümünü proje gösterge paneli ile alın

100'den fazla entegrasyon kullanarak zaman takibini proje yönetimi, muhasebe ve işbirliği araçlarıyla sorunsuz bir şekilde senkronize edin

Zaman sınırlamaları

Raporları, bildirimleri ve müşteri rezervasyon seçeneklerini değiştirme kısıtlamaları

Farklı ülkelerden müşteriler, telefon numarası doğrulaması nedeniyle rezervasyon kısıtlamalarıyla karşılaşıyor

Zamanında fiyatlandırma

Ücretsiz deneme : 14 gün

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 11 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 28 $

Zamanında yapılan değerlendirmeler ve yorumlar

G2: 4,8/5 (440+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (700'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Zaman hırsızlığı sadece çalışanların sorunu değildir, danışmanları da etkiler! Faturalandırılabilir saatlerin kaybolması veya zamanın yuvarlanması gelirleri etkileyebilir. Doğru zaman takibi yazılımı, doğru sonuçlar elde etmenize, iş akışlarını optimize etmenize ve mevcut araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmanıza yardımcı olur.

ClickUp ile Başarınızı Mükemmelliğe Ulaştırın

Zaman, özellikle danışmanlar için çok değerlidir. Doğru zaman takibi uygulaması, faturalandırılabilir saatlerinizi kaydetmenizi, düzenli çalışmanızı ve iş akışınızı iyileştirmek için veriye dayalı kararlar almanızı sağlar.

Bu listedeki her araç benzersiz bir şey sunsa da, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, kullanıcı dostu arayüzüyle hepsi bir arada bir çözüm olarak öne çıkıyor.

ClickUp'ın yerleşik zaman takibi ile saatleri zahmetsizce kaydedebilir, tahminler belirleyebilir, gider takibi yapabilir ve verimliliği analiz etmek için ayrıntılı raporlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca, otomasyonları ve diğer proje yönetimi araçlarıyla sorunsuz entegrasyonları, iş akışında kesinti olmadan doğru zaman tutmayı sağlar.

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