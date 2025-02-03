2025'in En İyi 10 Timely Alternatifi ve Rakibi

Profesyonel ve kişisel başarı, özellikle kurumsal dünyada, büyük ölçüde zaman yönetimine bağlıdır. Zaman yönetimi teknikleri ve becerileri, hedeflerinize ulaşmak için çok önemlidir.
İşte bu noktada Timely gibi zaman takibi araçları devreye giriyor.
Timely, profesyonellerin zamanlarını yönetmelerine ve görevlerini doğru bir şekilde raporlamalarına yardımcı olan popüler bir yapay zeka destekli uygulamadır. Ancak, belirli görev izleme, çalışan planlama ve takım yönetimi ihtiyaçlarına bağlı olarak, herkes için işe yaramayabilir.
Bu blog yazısında, 10 önde gelen Timely alternatifini tartışacak ve doğru seçimi yapmanıza yardımcı olmak için bunların anahtar özelliklerini, kısıtlamalarını, maliyetlerini ve kullanıcı yorumlarını inceleyeceğiz.
Timely alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Timely alternatiflerini keşfederken, özel ihtiyaçlarınızı ve gereksinimlerinizi bilmeniz çok önemlidir. Dikkate almanız gereken bazı faktörler şunlardır:
- Kullanım kolaylığı: Öğrenme eğrisi minimum düzeyde olan ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip programları arayın. Klavye kısayolları ve özelleştirilebilir gösterge panelleri, kullanılabilirliği artırabilir ve ş Akışınızı hızlandırabilir
- Uyumluluk: Seçtiğiniz Timely alternatifi, şu anda kullandığınız cihazlar ve yazılımlarla uyumlu olduğundan emin olun. İşletim sistemleriniz ve proje yönetimi araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır
- Özellikler: Zaman yönetiminin yanı sıra proje zaman takibi, görev yönetimi, planlama ve takım işbirliği araçları gibi özellikleri arayın. Yoğun programınızı iyi organize edilmiş günlere dönüştürmek için, iyi bir Timely alternatifi zaman yönetimi matris aracı gibi özelliklere sahip olmalıdır
- Entegrasyon seçenekleri: Slack, Google Çalışma Alanı, Microsoft Office vb. gibi düzenli olarak kullandığınız diğer araçlar ve platformlarla kolayca entegre olabilen bir araç seçin.
2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Timely Alternatifi
Şimdi, 2024'te verimliliğinizi artıracak en iyi 10 Timely rakibini keşfedelim:
1. ClickUp
ClickUp, Timely'nin zaman takibi sistemi ve yetenekleriyle rekabet eden özelliklere sahip, her türlü verimlilik ihtiyacını karşılamak için oluşturulmuş hepsi bir arada bir uygulamadır.
ClickUp Proje Zaman Takibi özelliği, saniyeler içinde başlamanıza olanak tanır. Masaüstü, mobil ve web tarayıcılarını destekler, böylece zamanı takip edebilir ve hareket halindeyken tüm görevlerinizi takip edebilirsiniz. Planlamanıza hızlı bir başlangıç yapmak ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için zaman bloklama için özelleştirilebilir şablonlar kullanın.
Bu şablonlar farklı zaman blok süreleri (15 dakika, 30 dakika vb.) ve günlük, haftalık ve aylık gibi farklı biçimler sunar. Bu, zaman girdilerine farklı yaklaşımlar denemenizi ve ihtiyaçlarınıza ve taahhütlerinize en uygun olanı bulmanızı sağlar.
ClickUp Brain'i kullanarak yeni projeleri otomatik olarak planlayın ve yönetin, görevleri, zaman çizelgelerini, elektronik tabloları, zaman kayıtlarını, yol haritalarını ve daha fazlasını otomatikleştirin. ClickUp ile önemli proje görevleri üzerinde özgürce çalışabilir ve sürekli ilerleme kaydedebilirsiniz.
Doğru proje bütçeleme ve muhasebe için, faturalandırılabilir işlerin bir listesini oluşturmak üzere Zaman Yönetimi için ClickUp'ı kullanın. Özelleştirilebilir zaman raporlama ve ClickUp Zaman Çizelgeleri gibi özelliklerle ClickUp, saatleri izlemeyi, kaynakları atamayı ve proje zaman çizelgeleri hakkında bilgi edinmeyi kolaylaştırır.
Hareket halindeyken, mobil zaman saati uygulamanızla zamanı kolayca takip edin.
ClickUp, kapsamlı bir zaman yönetimi ve izleme çözümü sunan en iyi Timely alternatiflerinden biridir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Zaman Yönetimi araçlarını kullanarak takvim randevularınızı, iş görevlerinizi ve otomatik hatırlatıcılarınızı düzenleyin
- Çeşitli şablonları kullanarak birkaç tıklamayla ClickUp'ı nasıl kullanacağınızı özelleştirin
- ClickUp'ın zaman faturalandırma yazılımıyla faturalandırılabilir saatleri izleyin, gider izlemeyi basitleştirin ve etkinleştirin
- IOS ve Android için ClickUp uygulamasıyla görevleri yönetin ve hatırlatıcılar oluşturun
- Zamandan tasarruf etmek için yapay zeka destekli proje yönetimi aracı ClickUp Brain'i kullanın. Bu aracı kullanarak güncellemeleri otomatik olarak yazın, yorum konularını özetleyin ve görev açıklamalarına göre alt görevler oluşturun
ClickUp sınırlamaları
- Takımınız için en iyi yapılandırmayı bulmak biraz zaman alabilir
- Ayarlanabilir görünümlerin işleyişini anlamak biraz zaman alabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000+ yorum)
2. Clockify
Clockify, bireyler ve takımlar arasında popüler olan ücretsiz bir zaman takipçisidir. Basit düzeni sayesinde verimli zaman yönetimi için çok sevilen bir seçenektir.
İşlere harcanan zamanı kolayca takip edebilir, uzaktaki takımlar için projeler düzenleyebilir ve verimlilikle ilgili içgörüler ve kaynak tahsisi hakkında bilgiler toplayabilirsiniz. Manuel girdi, zamanlayıcılar ve tarayıcı uzantıları ile uygulama esnek zaman takibi seçenekleri ve kullanım kolaylığı sunar.
Clockify'ın en iyi özellikleri
- Otomatik izleyiciyi kullanarak uygulamalarda ve web sitelerinde geçirdiğiniz zamanı takip edin
- Takvim görünümüyle günlerinize görsel bir bakış atın ve zamanınızı daha iyi yönetin
- Saatlerinizi projelere ve bireysel görevlere göre düzenleyin
- Diğer platformları kolaylıkla kurun ve entegre edin
Clockify sınırlamaları
- Bazen, ürünle ilgili sorulara hızlı cevaplar bulmak zor olabilir
- Görevler menüsü aranamaz
Clockify fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Yönetim — 4,99 $/ay
- Standart: Zaman çizelgesi ve Faturalandırma—6,99 $/ay
- Artıları: 9,99 $/ay
- Kurumsal: 14,99 $/ay
Clockify puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (160+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4000+ yorum)
3. Everhour
Bir proje yönetimi ve zaman takibi aracı olan Everhour, verimliliği artırmayı ve süreçleri kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Basecamp, Trello ve Asana gibi popüler proje yönetim sistemleriyle entegre olabilme özelliği, onu kullanışlı bir araç haline getirir.
Basit zaman yönetimi özellikleri (görev yönetimi merkezi, ayrıntılı analizler ve otomatik etkinlik izleme ve algılama) ile Everhour, tüm projeler için hassas zaman yönetimi sunar.
Everhour'un en iyi özellikleri
- Zapier'i kullanarak Everhour ve 1000'den fazla uygulama arasında verileri kolayca aktarın
- Takım üyelerinin dikkatini dağıtmadan gerçek zamanlı olarak kimin iş yaptığını öğrenin
- Asana gibi popüler proje yönetimi platformlarıyla sorunsuz entegrasyon
Everhour sınırlamaları
- Zaman yuvarlanır ve doğru şekilde kaydedilmez
- Uygulamayı kullanmak için bir öğrenme süreci vardır
Everhour fiyatlandırması
- Ücretsiz (En fazla 5 koltuk için)
- Takım: Aylık 10 $
Everhour puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (160+ kullanıcı yorumu)
- Capterra: 4,7/5 (400'den fazla kullanıcı yorumu)
4. Time Doctor
Time Doctor, ayrıntılı raporlar ve gösterge panelleri aracılığıyla şirketinizin her kademesinden değerli içgörüler sağlayan bir iş gücü analizi platformudur. Saatlik ücretle çalışan takımlar için zaman izleme yazılımı, maaş bordrosu ve faturalandırmayı kolaylaştıran özellikler sunar.
Görev süresini, internet ve uygulama kullanımını ölçer. Bu araç, iyileştirme alanlarını ve kapasite eksikliklerini kolayca belirlemenizi ve iş verimliliğini artırmak için eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmenizi sağlar.
Time Doctor'un en iyi özellikleri
- Donanım ve bağlantı sorunlarını gidermek için internet bağlantı raporlarını analiz edin
- Çevrimdışı olduğunuzda bile çalıştığınız saatleri takip edin
- GPS izleme ve yol dışı hatırlatıcıları kullanarak şirket dışındaki çalışanları yönetin
- Çalışanların refahını verimlilikle dengeleyerek karlılığı artırın
Time Doctor sınırlamaları
- Entegrasyonlar işlevsellik açısından sınırlı olabilir
- Sınırlı mobil işlevsellik
Time Doctor fiyatlandırması
- Temel: 7 $/ay
- Standart: 10 $/ay
- Premium: 20 $/ay
Time Doctor puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (370+ kullanıcı yorumu)
- Capterra: 4,6/5 (500'den fazla kullanıcı yorumu)
5. ClickTime
ClickTime, her boyuttaki işletme için sağlam bir zaman takibi yazılımı ve gider yönetimi çözümüdür. Proje bütçesinin kullanımını ve personel verimliliğini anlamak için raporlama ve analitik özelliklerini kullanır. Aracın proje içgörüleri, proje sonuçları hakkında bilgi sağlayabilir.
ClickTime'ın en iyi özellikleri
- İş ihtiyaçlarınıza göre zaman çizelgelerini özelleştirin ve değişkenleri izleyin
- Proje içgörü aracını kullanarak projelerin karlılığını tahmin edin
- Dengeli iş yükü sağlamak için takımınızın kapasitesini görselleştirin ve planlayın
ClickTime sınırlamaları
- Programın düzenini anlamak zor olabilir
- Kullanıcılar minimum saatler için günlük hedeflerini ayarlayamazlar
ClickTime fiyatlandırması
- Başlangıç: 15 $/ay
- Takım: Aylık 19 $
- Premier: 31 $/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickTime puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (790+ kullanıcı yorumu)
- Capterra: 4,6/5 (200'den fazla kullanıcı yorumu)
6. Toggl
Toggl kullanıcıları, faturalandırılabilir saatleri bilerek ve verimliliği artırarak projeler, görevler ve müşteriler arasında zamanı kolayca izleyebilir. Zaman takibinin yanı sıra, bu araç projeleri ve takımın iş yükünü izleme seçenekleri de sunar. Personelin çalışma saatlerini izleyin, faturalandırılabilir saatleri takip edin, zaman çizelgesi raporları oluşturun ve kaynak sorumluluklarını dağıtarak tükenmişliği önleyin.
Toggl'un en iyi özellikleri
- Kolay fatura oluşturma için gerekli tüm ayrıntıları içeren açık ve kapsamlı raporlar oluşturun
- Proje etkinliklerini düzenleyin, proje saatlerini izleyin ve öngörülen ile gerçek zaman ve giderleri karşılaştırın
- Web, mobil ve masaüstü uygulamalarında zamanı takip edin
Toggl sınırlamaları
- Zamanlayıcı çalışırken görev eklemek rahatsız edici olabilir
- Çalışma alanı bilgilerini değiştirmek bazen sorunlu olabilir
Toggl fiyatlandırması
- Ücretsiz (En fazla 5 kullanıcı için)
- Başlangıç: 10 $/ay
- Premium: 20 $/ay
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Toggl puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1500+ kullanıcı yorumu)
- Capterra: 4,7/5 (2.200+ kullanıcı yorumu)
7. BigTime
BigTime, muhasebe uzmanları ve profesyonel hizmet şirketleri için bir zaman takip ve faturalandırma programıdır. Kullanıcıların projeleri verimli bir şekilde yönetmelerine, zamanı izlemelerine ve faturalandırma prosedürlerini basitleştirmelerine olanak tanır.
BigTime, yapılandırılabilir zaman takibi özellikleri, gösterge panelleri ve raporlama özellikleriyle proje ilerlemesini ve karlılığı izlemenizi sağlar. BigTime ile proje yöneticilerinin işlerini yolunda tutmak için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlayabilirsiniz.
BigTime'ın en iyi özellikleri
- Giriş oluşturmayı hızlandırmak için tekrarlayan bilgileri otomatik olarak doldurun
- Gerçek zamanlı izleme ile proje bütçelerini izleyin ve yönetin
- Faturalandırmadaki anlık hatalar için pratik bilgiler alın
BigTime sınırlamaları
- Analitik araçlarını öğrenmek başlangıçta zor olabilir
- Kullanıcılar faturayı geçersiz kılamaz
BigTime fiyatlandırması
- Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 35 $
- Premier: Kullanıcı başına aylık 45
BigTime puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1300+ kullanıcı yorumu)
- Capterra: 4,6/5 (600'den fazla kullanıcı yorumu)
8. Paymo
Paymo, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve serbest çalışanlar için bir proje yönetimi ve otomatik zaman takibi yazılımıdır. Projeleri yönetmek, zamanı takip etmek veya müşterilere fatura kesmek gibi her şeyi tek bir yerden yapmanıza yardımcı olur.
Paymo, farklı otomatik zaman takibi yöntemleri sunarak tüm cihazlarda doğru veri yakalama sağlar.
Paymo'nun en iyi özellikleri
- Haftalık olarak birden fazla proje için toplu zaman takibi yapın
- Zaman çizelgelerinizi, saatlerinize göre ödeme işlemleri için faturalara dönüştürün
- Özelleştirilebilir Kanban panolarıyla iş akışlarını görselleştirin
Paymo sınırlamaları
- Küçük işletmeler için fiyatlar yüksek olabilir
- Mobil sürümler, masaüstü sürümüne kıyasla sınırlı işlevselliğe sahiptir
Paymo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 9,9 $
- Küçük Ofis: 15,9 $/ay kullanıcı başına
- İş: 23,9 $/ay kullanıcı başına
Paymo puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (550'den fazla kullanıcı yorumu)
- Capterra: 4,7/5 (650+ kullanıcı yorumu)
9. Beebole
Beebole, zamanı ve kaynakları daha etkili bir şekilde izleyerek küçük işletmelerin daha verimli olmalarına yardımcı olur. Tüm cihazlarda ve konumlarda doğru verilerin toplanmasını sağlamak için zamanlayıcılar, manuel girdi ve mobil uygulamalar kullanır. Raporlama ve analiz araçları sayesinde, kaynak kullanımı, proje karlılığı ve takımınızın zaman kayıtları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Beebole'un en iyi özellikleri
- Müşteriler, işler, faturalar gibi projelerinizin belirli yönlerini veya hepsini aynı anda izleyin
- PTO izleme özelliklerini kullanarak çalışanların izinlerini kolayca talep edin, onaylayın ve yönetin
- Zaman çizelgesi verilerini güvende tutmak için 256 bit şifreleme kullanın
- Beebole'u birden fazla dilde kullanarak farklı takımlara uyum sağlayın
Beebole sınırlamaları
- Bütçe oluşturma özelliğini kullanmak için daha zor bir öğrenme eğrisi vardır
- Arama sonuçlarını özelleştirmek ve doğru raporlar oluşturmak için sınırlı araçlar vardır
Beebole fiyatlandırması
- kullanıcı başına aylık 6,99
Beebole puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (60'tan fazla kullanıcı yorumu)
- Capterra: 4,7/5 (150+ kullanıcı yorumu)
10. TrackingTime
TrackingTime, işletmeler ve serbest çalışanlar için zamanlarını yönetmeleri için basit ama güçlü bir araçtır. Özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile projeleri yönetmek ve verimliliği ölçmek kolaydır. TrackingTime, zamanı takip etmek ve ilerlemeyi günlük araçlarınızla senkronize etmek için çeşitli yollar sunar. Raporlama ve analiz araçları, kullanıcıların akıllı kararlar almasına ve iş akışlarını iyileştirmesine olanak tanır.
TrackingTime'ın en iyi özellikleri
- İş rutinlerinize uyum sağlamak için günlük araçlarınızla senkronize edin
- Takımınızın ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlamak için zaman bloklama gibi gelişmiş seçenekleri kullanın
- Tarayıcıdan erişilebilen zamanlayıcı ile neredeyse her şeyi izleyin
TrackingTime sınırlamaları
- Kullanıcılar bazen navigasyon sorunlarıyla karşılaşabilir
- Diğer yönetim araçlarıyla entegrasyon daha sorunsuz hale getirilebilir
TrackingTime fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Freelancer: Kullanıcı başına aylık 10 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
TrackingTime puanları ve yorumları:
- G2: 4,5/5 (80'den fazla kullanıcı yorumu)
- Capterra: 4,6/5 (35+ kullanıcı yorumu)
Timely ihtiyaçlarınız için mükemmel alternatifi bulun
Timely veya genel olarak zaman izleme uygulamaları hakkında bilmeniz gereken anahtar nokta, bunların sadece zamanı izlemek için kullanılmadığıdır. Bir işletmeyseniz, görevlerinizi, projelerinizi, takımlarınızı, müşterilerinizi, faturalarınızı, verimliliğinizi ve muhtemelen daha fazlasını izliyor ve yönetiyorsunuzdur. Anladınız işte!
İşte bu yüzden işinizin tüm yönlerini ele alan hepsi bir arada bir verimlilik platformuna ihtiyacınız var. ClickUp, tüm bunları ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olabilir.
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