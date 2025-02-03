2025'in En İyi 10 Timely Alternatifi ve Rakibi

Profesyonel ve kişisel başarı, özellikle kurumsal dünyada, büyük ölçüde zaman yönetimine bağlıdır. Zaman yönetimi teknikleri ve becerileri, hedeflerinize ulaşmak için çok önemlidir.

İşte bu noktada Timely gibi zaman takibi araçları devreye giriyor.

Timely, profesyonellerin zamanlarını yönetmelerine ve görevlerini doğru bir şekilde raporlamalarına yardımcı olan popüler bir yapay zeka destekli uygulamadır. Ancak, belirli görev izleme, çalışan planlama ve takım yönetimi ihtiyaçlarına bağlı olarak, herkes için işe yaramayabilir.

Bu blog yazısında, 10 önde gelen Timely alternatifini tartışacak ve doğru seçimi yapmanıza yardımcı olmak için bunların anahtar özelliklerini, kısıtlamalarını, maliyetlerini ve kullanıcı yorumlarını inceleyeceğiz.

Timely alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Timely alternatiflerini keşfederken, özel ihtiyaçlarınızı ve gereksinimlerinizi bilmeniz çok önemlidir. Dikkate almanız gereken bazı faktörler şunlardır:

Kullanım kolaylığı: Öğrenme eğrisi minimum düzeyde olan ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip programları arayın. Klavye kısayolları ve özelleştirilebilir gösterge panelleri, kullanılabilirliği artırabilir ve ş Akışınızı hızlandırabilir

Uyumluluk: Seçtiğiniz Timely alternatifi, şu anda kullandığınız cihazlar ve yazılımlarla uyumlu olduğundan emin olun. İşletim sistemleriniz ve proje yönetimi araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır

Özellikler: Zaman yönetiminin yanı sıra proje Zaman yönetiminin yanı sıra proje zaman takibi , görev yönetimi, planlama ve takım işbirliği araçları gibi özellikleri arayın. Yoğun programınızı iyi organize edilmiş günlere dönüştürmek için, iyi bir Timely alternatifi zaman yönetimi matris aracı gibi özelliklere sahip olmalıdır

Entegrasyon seçenekleri: Slack, Google Çalışma Alanı, Microsoft Office vb. gibi düzenli olarak kullandığınız diğer araçlar ve platformlarla kolayca entegre olabilen bir araç seçin.

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Timely Alternatifi

Şimdi, 2024'te verimliliğinizi artıracak en iyi 10 Timely rakibini keşfedelim:

1. ClickUp

ClickUp Proje Zaman Takibi ile projelerinizin zaman çizelgelerini takip edin

ClickUp, Timely'nin zaman takibi sistemi ve yetenekleriyle rekabet eden özelliklere sahip, her türlü verimlilik ihtiyacını karşılamak için oluşturulmuş hepsi bir arada bir uygulamadır.

ClickUp Proje Zaman Takibi özelliği, saniyeler içinde başlamanıza olanak tanır. Masaüstü, mobil ve web tarayıcılarını destekler, böylece zamanı takip edebilir ve hareket halindeyken tüm görevlerinizi takip edebilirsiniz. Planlamanıza hızlı bir başlangıç yapmak ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için zaman bloklama için özelleştirilebilir şablonlar kullanın.

Bu şablonlar farklı zaman blok süreleri (15 dakika, 30 dakika vb.) ve günlük, haftalık ve aylık gibi farklı biçimler sunar. Bu, zaman girdilerine farklı yaklaşımlar denemenizi ve ihtiyaçlarınıza ve taahhütlerinize en uygun olanı bulmanızı sağlar.

ClickUp Brain ile konuları hızlıca özetleyin

ClickUp Brain'i kullanarak yeni projeleri otomatik olarak planlayın ve yönetin, görevleri, zaman çizelgelerini, elektronik tabloları, zaman kayıtlarını, yol haritalarını ve daha fazlasını otomatikleştirin. ClickUp ile önemli proje görevleri üzerinde özgürce çalışabilir ve sürekli ilerleme kaydedebilirsiniz.

Doğru proje bütçeleme ve muhasebe için, faturalandırılabilir işlerin bir listesini oluşturmak üzere Zaman Yönetimi için ClickUp'ı kullanın. Özelleştirilebilir zaman raporlama ve ClickUp Zaman Çizelgeleri gibi özelliklerle ClickUp, saatleri izlemeyi, kaynakları atamayı ve proje zaman çizelgeleri hakkında bilgi edinmeyi kolaylaştırır.

Hareket halindeyken, mobil zaman saati uygulamanızla zamanı kolayca takip edin.

ClickUp Timesheets ile görevlerin son teslim tarihlerini takip edin

ClickUp, kapsamlı bir zaman yönetimi ve izleme çözümü sunan en iyi Timely alternatiflerinden biridir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Takımınız için en iyi yapılandırmayı bulmak biraz zaman alabilir

Ayarlanabilir görünümlerin işleyişini anlamak biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000+ yorum)

2. Clockify

via Clockify

Clockify, bireyler ve takımlar arasında popüler olan ücretsiz bir zaman takipçisidir. Basit düzeni sayesinde verimli zaman yönetimi için çok sevilen bir seçenektir.

İşlere harcanan zamanı kolayca takip edebilir, uzaktaki takımlar için projeler düzenleyebilir ve verimlilikle ilgili içgörüler ve kaynak tahsisi hakkında bilgiler toplayabilirsiniz. Manuel girdi, zamanlayıcılar ve tarayıcı uzantıları ile uygulama esnek zaman takibi seçenekleri ve kullanım kolaylığı sunar.

Clockify'ın en iyi özellikleri

Otomatik izleyiciyi kullanarak uygulamalarda ve web sitelerinde geçirdiğiniz zamanı takip edin

Takvim görünümüyle günlerinize görsel bir bakış atın ve zamanınızı daha iyi yönetin

Saatlerinizi projelere ve bireysel görevlere göre düzenleyin

Diğer platformları kolaylıkla kurun ve entegre edin

Clockify sınırlamaları

Bazen, ürünle ilgili sorulara hızlı cevaplar bulmak zor olabilir

Görevler menüsü aranamaz

Clockify fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Yönetim — 4,99 $/ay

Standart: Zaman çizelgesi ve Faturalandırma—6,99 $/ay

Artıları: 9,99 $/ay

Kurumsal: 14,99 $/ay

Clockify puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4000+ yorum)

3. Everhour

everhour aracılığıyla

Bir proje yönetimi ve zaman takibi aracı olan Everhour, verimliliği artırmayı ve süreçleri kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Basecamp, Trello ve Asana gibi popüler proje yönetim sistemleriyle entegre olabilme özelliği, onu kullanışlı bir araç haline getirir.

Basit zaman yönetimi özellikleri (görev yönetimi merkezi, ayrıntılı analizler ve otomatik etkinlik izleme ve algılama) ile Everhour, tüm projeler için hassas zaman yönetimi sunar.

Everhour'un en iyi özellikleri

Zapier'i kullanarak Everhour ve 1000'den fazla uygulama arasında verileri kolayca aktarın

Takım üyelerinin dikkatini dağıtmadan gerçek zamanlı olarak kimin iş yaptığını öğrenin

Asana gibi popüler proje yönetimi platformlarıyla sorunsuz entegrasyon

Everhour sınırlamaları

Zaman yuvarlanır ve doğru şekilde kaydedilmez

Uygulamayı kullanmak için bir öğrenme süreci vardır

Everhour fiyatlandırması

Ücretsiz (En fazla 5 koltuk için)

Takım: Aylık 10 $

Everhour puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (160+ kullanıcı yorumu)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla kullanıcı yorumu)

4. Time Doctor

time Doctor aracılığıyla

Time Doctor, ayrıntılı raporlar ve gösterge panelleri aracılığıyla şirketinizin her kademesinden değerli içgörüler sağlayan bir iş gücü analizi platformudur. Saatlik ücretle çalışan takımlar için zaman izleme yazılımı, maaş bordrosu ve faturalandırmayı kolaylaştıran özellikler sunar.

Görev süresini, internet ve uygulama kullanımını ölçer. Bu araç, iyileştirme alanlarını ve kapasite eksikliklerini kolayca belirlemenizi ve iş verimliliğini artırmak için eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmenizi sağlar.

Time Doctor'un en iyi özellikleri

Donanım ve bağlantı sorunlarını gidermek için internet bağlantı raporlarını analiz edin

Çevrimdışı olduğunuzda bile çalıştığınız saatleri takip edin

GPS izleme ve yol dışı hatırlatıcıları kullanarak şirket dışındaki çalışanları yönetin

Çalışanların refahını verimlilikle dengeleyerek karlılığı artırın

Time Doctor sınırlamaları

Entegrasyonlar işlevsellik açısından sınırlı olabilir

Sınırlı mobil işlevsellik

Time Doctor fiyatlandırması

Temel: 7 $/ay

Standart: 10 $/ay

Premium: 20 $/ay

Time Doctor puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (370+ kullanıcı yorumu)

Capterra: 4,6/5 (500'den fazla kullanıcı yorumu)

5. ClickTime

via ClickTime

ClickTime, her boyuttaki işletme için sağlam bir zaman takibi yazılımı ve gider yönetimi çözümüdür. Proje bütçesinin kullanımını ve personel verimliliğini anlamak için raporlama ve analitik özelliklerini kullanır. Aracın proje içgörüleri, proje sonuçları hakkında bilgi sağlayabilir.

ClickTime'ın en iyi özellikleri

İş ihtiyaçlarınıza göre zaman çizelgelerini özelleştirin ve değişkenleri izleyin

Proje içgörü aracını kullanarak projelerin karlılığını tahmin edin

Dengeli iş yükü sağlamak için takımınızın kapasitesini görselleştirin ve planlayın

ClickTime sınırlamaları

Programın düzenini anlamak zor olabilir

Kullanıcılar minimum saatler için günlük hedeflerini ayarlayamazlar

ClickTime fiyatlandırması

Başlangıç: 15 $/ay

Takım: Aylık 19 $

Premier : 31 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickTime puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (790+ kullanıcı yorumu)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla kullanıcı yorumu)

6. Toggl

via Toggl

Toggl kullanıcıları, faturalandırılabilir saatleri bilerek ve verimliliği artırarak projeler, görevler ve müşteriler arasında zamanı kolayca izleyebilir. Zaman takibinin yanı sıra, bu araç projeleri ve takımın iş yükünü izleme seçenekleri de sunar. Personelin çalışma saatlerini izleyin, faturalandırılabilir saatleri takip edin, zaman çizelgesi raporları oluşturun ve kaynak sorumluluklarını dağıtarak tükenmişliği önleyin.

Toggl'un en iyi özellikleri

Kolay fatura oluşturma için gerekli tüm ayrıntıları içeren açık ve kapsamlı raporlar oluşturun

Proje etkinliklerini düzenleyin, proje saatlerini izleyin ve öngörülen ile gerçek zaman ve giderleri karşılaştırın

Web, mobil ve masaüstü uygulamalarında zamanı takip edin

Toggl sınırlamaları

Zamanlayıcı çalışırken görev eklemek rahatsız edici olabilir

Çalışma alanı bilgilerini değiştirmek bazen sorunlu olabilir

Toggl fiyatlandırması

Ücretsiz (En fazla 5 kullanıcı için)

Başlangıç: 10 $/ay

Premium : 20 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Toggl puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1500+ kullanıcı yorumu)

Capterra: 4,7/5 (2.200+ kullanıcı yorumu)

7. BigTime

via BigTime

BigTime, muhasebe uzmanları ve profesyonel hizmet şirketleri için bir zaman takip ve faturalandırma programıdır. Kullanıcıların projeleri verimli bir şekilde yönetmelerine, zamanı izlemelerine ve faturalandırma prosedürlerini basitleştirmelerine olanak tanır.

BigTime, yapılandırılabilir zaman takibi özellikleri, gösterge panelleri ve raporlama özellikleriyle proje ilerlemesini ve karlılığı izlemenizi sağlar. BigTime ile proje yöneticilerinin işlerini yolunda tutmak için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlayabilirsiniz.

BigTime'ın en iyi özellikleri

Giriş oluşturmayı hızlandırmak için tekrarlayan bilgileri otomatik olarak doldurun

Gerçek zamanlı izleme ile proje bütçelerini izleyin ve yönetin

Faturalandırmadaki anlık hatalar için pratik bilgiler alın

BigTime sınırlamaları

Analitik araçlarını öğrenmek başlangıçta zor olabilir

Kullanıcılar faturayı geçersiz kılamaz

BigTime fiyatlandırması

Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 20 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 35 $

Premier: Kullanıcı başına aylık 45

BigTime puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1300+ kullanıcı yorumu)

Capterra: 4,6/5 (600'den fazla kullanıcı yorumu)

8. Paymo

via Paymo

Paymo, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve serbest çalışanlar için bir proje yönetimi ve otomatik zaman takibi yazılımıdır. Projeleri yönetmek, zamanı takip etmek veya müşterilere fatura kesmek gibi her şeyi tek bir yerden yapmanıza yardımcı olur.

Paymo, farklı otomatik zaman takibi yöntemleri sunarak tüm cihazlarda doğru veri yakalama sağlar.

Paymo'nun en iyi özellikleri

Haftalık olarak birden fazla proje için toplu zaman takibi yapın

Zaman çizelgelerinizi, saatlerinize göre ödeme işlemleri için faturalara dönüştürün

Özelleştirilebilir Kanban panolarıyla iş akışlarını görselleştirin

Paymo sınırlamaları

Küçük işletmeler için fiyatlar yüksek olabilir

Mobil sürümler, masaüstü sürümüne kıyasla sınırlı işlevselliğe sahiptir

Paymo fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 9,9 $

Küçük Ofis : 15,9 $/ay kullanıcı başına

İş: 23,9 $/ay kullanıcı başına

Paymo puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (550'den fazla kullanıcı yorumu)

Capterra: 4,7/5 (650+ kullanıcı yorumu)

9. Beebole

via Google Çalışma Alanı

Beebole, zamanı ve kaynakları daha etkili bir şekilde izleyerek küçük işletmelerin daha verimli olmalarına yardımcı olur. Tüm cihazlarda ve konumlarda doğru verilerin toplanmasını sağlamak için zamanlayıcılar, manuel girdi ve mobil uygulamalar kullanır. Raporlama ve analiz araçları sayesinde, kaynak kullanımı, proje karlılığı ve takımınızın zaman kayıtları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Beebole'un en iyi özellikleri

Müşteriler, işler, faturalar gibi projelerinizin belirli yönlerini veya hepsini aynı anda izleyin

PTO izleme özelliklerini kullanarak çalışanların izinlerini kolayca talep edin, onaylayın ve yönetin

Zaman çizelgesi verilerini güvende tutmak için 256 bit şifreleme kullanın

Beebole'u birden fazla dilde kullanarak farklı takımlara uyum sağlayın

Beebole sınırlamaları

Bütçe oluşturma özelliğini kullanmak için daha zor bir öğrenme eğrisi vardır

Arama sonuçlarını özelleştirmek ve doğru raporlar oluşturmak için sınırlı araçlar vardır

Beebole fiyatlandırması

kullanıcı başına aylık 6,99

Beebole puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (60'tan fazla kullanıcı yorumu)

Capterra: 4,7/5 (150+ kullanıcı yorumu)

10. TrackingTime

via TrackingTime

TrackingTime, işletmeler ve serbest çalışanlar için zamanlarını yönetmeleri için basit ama güçlü bir araçtır. Özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile projeleri yönetmek ve verimliliği ölçmek kolaydır. TrackingTime, zamanı takip etmek ve ilerlemeyi günlük araçlarınızla senkronize etmek için çeşitli yollar sunar. Raporlama ve analiz araçları, kullanıcıların akıllı kararlar almasına ve iş akışlarını iyileştirmesine olanak tanır.

TrackingTime'ın en iyi özellikleri

İş rutinlerinize uyum sağlamak için günlük araçlarınızla senkronize edin

Takımınızın ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlamak için zaman bloklama gibi gelişmiş seçenekleri kullanın

Tarayıcıdan erişilebilen zamanlayıcı ile neredeyse her şeyi izleyin

TrackingTime sınırlamaları

Kullanıcılar bazen navigasyon sorunlarıyla karşılaşabilir

Diğer yönetim araçlarıyla entegrasyon daha sorunsuz hale getirilebilir

TrackingTime fiyatlandırması

Ücretsiz

Freelancer: Kullanıcı başına aylık 10 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

TrackingTime puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (80'den fazla kullanıcı yorumu)

Capterra: 4,6/5 (35+ kullanıcı yorumu)

Timely ihtiyaçlarınız için mükemmel alternatifi bulun

Timely veya genel olarak zaman izleme uygulamaları hakkında bilmeniz gereken anahtar nokta, bunların sadece zamanı izlemek için kullanılmadığıdır. Bir işletmeyseniz, görevlerinizi, projelerinizi, takımlarınızı, müşterilerinizi, faturalarınızı, verimliliğinizi ve muhtemelen daha fazlasını izliyor ve yönetiyorsunuzdur. Anladınız işte!

İşte bu yüzden işinizin tüm yönlerini ele alan hepsi bir arada bir verimlilik platformuna ihtiyacınız var. ClickUp, tüm bunları ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olabilir.

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