2025'in En İyi 10 Zaman Faturalandırma Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlar)

Zaman çok değerli bir varlıktır ve müşterilere fatura keserken her saniye önemlidir. İşte bu noktada zaman faturalandırma yazılımı devreye girer!

Size uygun bir zaman faturalandırma aracı bulmak, faturalandırılabilir saatleri izlemeyi kolaylaştırır, böylece iş akışınızı kolaylaştırıp karlılığınızı artırabilirsiniz. Proje yöneticisi, hesap yöneticisi veya müşterilere çalıştıkları zaman için fatura kesmekle görevli başka biri olun, bu zaman tutma süper kahramanlarına dikkat edin. ?⏲️

Verimliliği artırmak ve kârınızı yükseltmek için en iyi 10 zaman faturalandırma yazılımı seçeneğini bulmak için piyasayı araştırdık.

Müşteri faturalandırma konusunda başınızı ağrıtan sorunları ortadan kaldırmaya hazır mısınız?

Zaman Faturalandırma Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru zaman ve fatura yazılımını seçmek, iş akışınızı önemli ölçüde iyileştirebilir. İhtiyaçlarınıza uygun özellikleri arayarak seçeneklerinizi daraltarak başlayın.

Sizin ve işiniz için en iyi zaman izleme yazılımını bulabilmeniz için dikkat etmeniz gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:

Şablonlar : Bu, saatleri izlemekten daha fazlasıdır; size daha fazla boş zaman kazandıran bir araç istiyorsunuz. Zaman girdilerini ve faturaları oluşturma sürecini basitleştirmek için Bu, saatleri izlemekten daha fazlasıdır; size daha fazla boş zaman kazandıran bir araç istiyorsunuz. Zaman girdilerini ve faturaları oluşturma sürecini basitleştirmek için zaman yönetimi şablonlarını arayın

Esneklik: Manuel veya otomatik zaman takibi (veya her ikisini birden) tercih edin, saatlerinizi nasıl takip edeceğinizi seçme esnekliği, rutininizi bozmadan doğruluğu garanti eder

Analitik: Zaman kullanımı, Zaman kullanımı, proje planlama ve gider yönetimi hakkında içgörüler elde etmek için ayrıntılı raporlar ve analitik özellikleri sunan bir seçenek arayın

Entegrasyonlar : Kullandığınız diğer araçlarla entegre olan sezgisel bir araç arayın, böylece her şeyi tek bir yerde bir araya getirebilirsiniz

Faturalandırma : Zaman faturalandırma ve faturalandırma birbiriyle yakından ilgilidir. Fatura oluşturma ve gönderme özelliği ile çevrimiçi ödemeleri kolayca kabul etmenizi sağlayan bir araç bulun

Planlama: Proje zaman çizelgelerini zamanında tutmak için verimli çalışan planlaması şarttır, bu nedenle takımınızın zamanını yönetmeye yardımcı olacak seçeneklere sahip bir yazılım arayın

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Zaman Faturalandırma Yazılımı

Piyasa, küçük işletmeler için yenilikçi zaman izleme yazılımlarıyla dolup taşıyor. Bu araçlar, zamanınızı izleme ve yönetme şeklinizi kökünden değiştirebilir.

Daha dinamik bir yaklaşım için zaman takibi uygulamanızı zaman yönetimi matrisleriyle birleştirmek veya takımınızın zamanını nasıl geçirdiğine dair ayrıntılı bilgiler edinmek istiyorsanız, size uygun bir çözümümüz var.

AI destekli içgörülerden basit giriş/çıkış işlevselliğine kadar, bu araçlar başarılı olmak için ihtiyacınız olan özelliklere sahiptir.

ClickUp'ta zaman takibi ile zamanı anında kaydedin veya manuel olarak girin

ClickUp, her şeyi yapan bulut tabanlı bir proje yönetimi aracıdır.

ClickUp Proje Zaman Takibi'ni kullanarak faturalandırılabilir iş saatlerini takip edin, müşteri faturalandırmasını kolaylaştırın ve gider izlemeyi iyileştirin. Herhangi bir cihazdan zamanlayıcıları başlatın ve durdurun, zaman girdilerinize notlar ekleyin, zaman girdilerini manuel olarak girin, özel zaman çizelgeleri oluşturun ve diğer zaman izleyicileri ClickUp ile senkronize edin — olanaklar sonsuzdur

Doğru proje bütçeleme ve muhasebe için, zaman yönetimi takımları için ClickUp'ı kullanarak faturalandırılabilir görevleri haritalandırın. Özelleştirilebilir zaman raporlama, basit zaman çizelgeleri, dönüm noktaları, son teslim tarihlerinin yeniden belirlenmesi ve daha fazlasıyla, saatleri kaydetmeyi, kaynakları tahsis etmeyi ve proje zaman çizelgeleri hakkında değerli bilgiler edinmeyi kolaylaştırıyoruz.

İş Yükü görünümü, takım üyelerinin görev atamalarını ve iş yüklerini görmenizi sağlayarak, kaynak tahsisi ve potansiyel darboğazlara hızlı bir genel bakış sunar ve proje yönetiminizi kolaylaştırır.

Proje yönetimi özelliklerimiz arasında zaman gereksinimlerini tahmin etmek, çalışan verimliliğini artırmak, adil fatura oranları ayarlamak ve daha fazlasını yapmak için binlerce önceden oluşturulmuş Otomasyon ve şablon bulunmaktadır.

İşbirliğine dayalı bir çalışma ortamında hassas zaman yönetimi mi istiyorsunuz? ClickUp Hizmetleri Zaman Çizelgesi şablonu tam size göre. Birden fazla projede hizmet saatlerini ve faturalandırılabilir zamanı takip etmenize yardımcı olur.

ClickUp Gösterge Panelleri sezgiseldir, özelleştirilebilir ve verimli proje yönetimi ve süreç optimizasyonu için tasarlanmıştır. Ayrıca muhasebe yazılımı, gerçek zamanlı raporlama, gelişmiş analitik ve işinizin gelişmesi için ihtiyaç duyduğunuz her şeye sahibiz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Çalışanların zaman takibi, proje yönetimi ve muhasebe gibi konular için 1.000'den fazla şablon içeren kütüphane size zaman kazandırır

Doğru zaman takibi ve faturalandırma özellikleri, profesyonel hizmetleriniz için hak ettiğiniz ücreti almanızı sağlar

ClickUp'ın Zaman Takibi özelliği, iş için harcanan her dakikayı takip etmenizi sağlar, böylece her takım üyesinin gününü nasıl geçirdiğini görebilir ve zaman çizelgesi onaylarını daha hızlı işleyebilirsiniz

HubSpot, Microsoft Excel, Slack, Asana, Jira, Trello, Dropbox, Sentry, Harvest ve Zapier dahil 1.000'den fazla araçla entegrasyonlar, ClickUp'ı diğer teknoloji ürünlerinizle bağlantı kurmanızı sağlar

Android ve iOS için mobil uygulamalar, Mac, Windows ve Linux için masaüstü uygulamaları ve Chrome, Firefox ve Edge için tarayıcı uzantıları ile çapraz platform uyumluluğu, herhangi bir cihazdan zamanı takip edebileceğiniz anlamına gelir

ClickUp sınırlamaları

İncelemelere göre, bazı kullanıcılar ClickUp'ın birçok özelliği nedeniyle bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilir (ancak bu, ücretsiz eğitimler ve SSS ile çözülmektedir)

Saha ekipleri için gerçek zamanlı coğrafi sınırlama özelliği yoktur

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

2. Toggl Track

toggl aracılığıyla İzleme

Toggl Track, çoklu cihaz senkronizasyon özelliklerine sahip, her boyuttaki takım için tasarlanmış bir zaman takibi uygulamasıdır. Müşterilere hazır raporlar oluşturun, zaman kartlarını dışa aktarın ve daha fazla şeffaflık için e-posta veya kullanıcı dostu web bağlantıları aracılığıyla paylaşabileceğiniz raporlar alın.

Toggl'un kademeli veri yapısını kullanarak takımınızın zaman takibini düzenleyin, böylece raporlarınız her zaman müşteriye hazır olsun.

Toggl En iyi özellikleri izleyin

Günlük kayıt şablonları , proje yönetimi şablonları ve daha fazla hazır belge, takımınızın zaman kazanmasına yardımcı olur

Zaman takibi grafikleri ve tahmin özellikleri, mevcut verilere göre proje tamamlanma tarihlerini tahmin etmeyi kolaylaştırır

Özelleştirilebilir projeler ve görevler , işi düzenlemeyi ve proje ilerlemesini izlemeyi kolaylaştırır

Analitik araçlar ve verimlilik bilgileri, bir bakışta iyileştirme potansiyeli olan alanları belirlemenizi sağlar

Toggl İzleme sınırlamaları

Fatura veya muhasebe özellikleri yoktur

Ücretsiz plan, temel zaman takibi özelliklerine izin verirken, yönetebileceğiniz müşteri ve proje sayısını sınırlar

Toggl İzleme fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Toggl Puanlamaları ve yorumları izleyin

G2: 4,6/5 (1.500'den fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5 (2.200+ yorum)

3. Clockify

via Clockify

Clockify, birden fazla takım ve projeyi göz önünde bulundurarak tasarlanmış bir zaman faturalandırma yazılımıdır. Kaynak yönetimini iyileştirmek, faturalandırılabilir zamanı izlemek ve takım üyeleriniz için etkili zaman yönetimi teknikleri uygulamak için kullanın.

Clockify'ın en iyi özellikleri

Muhasebe ve otomatik faturalandırma özellikleri, küçük işlere harcadığınız zamanı azaltır ve kârınızı artırır

Paymo, YouTrack, Asana, Trello, Gmail ve Wrike gibi 80'den fazla araç ve uygulama ile entegrasyonlar içerir

Çalışan izleme özellikleri, yöneticilerin ekran görüntülerini, ziyaret edilen web sitelerini ve uygulama kullanımını inceleyerek takım üyelerinin zamanlarını nasıl geçirdiklerini anlamalarını sağlar

Ayrıntılı raporlama ve analiz özellikleri, takım üyeleri ve proje yöneticilerinin haftalık faaliyetleri gözden geçirmesine ve verimliliği artırmasına yardımcı olur

Clockify sınırlamaları

Bazı kullanıcıların yorumlarına göre, bir çalışan saatleri manuel olarak kaydederken hata yaparsa zaman çizelgelerini değiştirmek zor olabiliyor

Ücretsiz plan, izin zamanlarının izlenmesi, müşteri faturalandırma, GPS izleme ve çalışanların çalışma programlarının planlanması gibi gelişmiş özellikler sunmaz

Clockify fiyatlandırma

Temel: Kullanıcı başına aylık 3,99 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 5,49 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11,99 $

Clockify puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.700+ yorum)

4. HoneyBook

honeyBook aracılığıyla

HoneyBook, faturalandırma, proje yönetimi ve zaman takibi gibi özelliklere sahip hepsi bir arada müşteri yönetimi yazılımıdır. Ayrıca, giderleri yönetmek, zaman girdilerini otomatikleştirmek, görev yönetimini iyileştirmek ve kârlılığınızı artırmanıza yardımcı olabilecek ayrıntılı raporlar oluşturmak için de kullanabilirsiniz. ?

HoneyBook'un en iyi özellikleri

Otomasyon özellikleri, randevu planlama, faturalandırma ve takip e-postalarını otomatik hale getirmenizi sağlar

Şablonlar ve önceden hazırlanmış formlar, doğru zaman çizelgeleri oluşturmayı, müşterilerle iletişim kurmayı ve çalışan verimliliğini artırmayı kolaylaştırır

Raporlama özellikleri, saatlik ücretleri analiz etmenize, müşteri memnuniyetini anlamanıza ve iş performansını artırmanıza yardımcı olacak içgörüler sunar

Uygulama, Gmail, QuickBooks, Zapier, Calendly ve Zoom gibi popüler araçlarla entegre olur

HoneyBook sınırlamaları

Kullanıcılar PayPal, Venmo, Stripe vb. ile kişisel hesaplar üzerinden ödeme yapamazlar.

Bazı incelemelerde, müşterilere doğru fatura kesebilmek için kredi kartı ücretlerini ekleyebilmek amacıyla fatura özelleştirme ihtiyacının olduğu belirtilmektedir

HoneyBook fiyatlandırma

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $

Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 39 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 79 $

HoneyBook puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

5. Wave Accounting

wave Accounting aracılığıyla

Wave Accounting, küçük işletmelerin finansal yönetimi için tasarlanmış bulut tabanlı bir araçtır. Zaman izleme özellikleri, tahmini çalışma saatlerini belirlemenize ve doğru zaman raporları oluşturmanıza yardımcı olur. Bu araç ayrıca ödeme işleme, bordro, faturalandırma ve muhasebe için gereken veri girişini azaltır, böylece siz önemli işlere odaklanabilirsiniz.

Wave Accounting'in en iyi özellikleri

Sorunsuz uluslararası iş operasyonları için birden fazla para birimiyle çalışabilir ve bunları kabul edebilir

Çalışanların saatlerini zaman çizelgelerine manuel olarak girdikten sonra, otomatik aylık bordro oluşturma özelliğini kullanabilirsiniz

Güçlü faturalandırma özellikleri, özelleştirilebilir şablonlar ve doğru ödeme izleme sunar

Wave, PayPal ve Stripe gibi ödeme işlemcileriyle entegre olarak müşterilerinizden çevrimiçi ödemeleri daha kolay kabul etmenizi sağlar

Wave Accounting sınırlamaları

Tüm özelliklere erişim için birden fazla ücret ödemeniz ve birkaç farklı plana kaydolmanız gerekir

Bazı kullanıcı yorumları, müşteri desteğinin yanıt süresinin yavaş olduğunu bildiriyor

Wave Accounting fiyatlandırma

Faturalandırma : Ücretsiz

Muhasebe: Ücretsiz

Ödemeler: İşlem başına %1-3,4 ücret

Mobil makbuzlar: Aylık 8 $

Maaş bordrosu: 40 $/ay

Danışmanlar: 149 $/ay

Wave Accounting derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.400'den fazla inceleme)

6. TimeCamp

via TimeCamp

TimeCamp, verimlilik ve hesap verebilirliği artırmak için iş günlerinizi izlemenize ve optimize etmenize yardımcı olan bulut tabanlı bir zaman faturalandırma yazılımıdır. Katılım yönetimi, esnek faturalandırma oranları, bütçeleme ve kapsamlı zaman raporlama gibi sağlam özellikleri, hem iş yerinde hem de evden çalışan takımlar için yararlıdır.

TimeCamp en iyi özellikler

Uygulama, takımlar arasında faturalandırılabilir saatleri izler ve doğruluk ve uyumluluk sağlamak için faturalandırmayı otomatikleştirir

Kiosk özelliği, sahada ve alanda çalışanlar için basit giriş/çıkış fonksiyonunu sağlar

Ücretsiz planın özellikleri arasında sınırsız kullanıcı, proje ve görev bulunur; küçük işletmeler ve girişimciler için idealdir

Gmail, Asana ve ClickUp (biziz!) gibi popüler iş araçlarıyla entegre olur

TimeCamp sınırlamaları

Ücretsiz plan, gelişmiş özelliklere erişim sağlamaz ve tüm proje yöneticileri için yararlı olmayabilir

İncelemelere göre, uygulamanın arayüzü, hantal özellikleri düzeltmek ve öğrenme eğrisini azaltmak için bir güncellemeden faydalanabilir

TimeCamp fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 3,99 $

Temel: Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Pro : 10,99 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClockShark puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (100'den fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5 (500+ yorum)

7. ClockShark

via ClockShark

ClockShark, mobil işgücü ve uzaktaki çalışanları hedefleyen bir zaman faturalandırma yazılımıdır. GPS zaman takibi, izin talepleri ve mobil cihazlarda giriş/çıkış işlevselliği gibi gelişmiş özelliklere sahiptir.

ClockShark'ın en iyi özellikleri

Belirli projeler için zaman takibi, büyük takımlarda müşteri faturalandırma ve vardiya planlamasının doğru olmasını sağlar

QuickBooks ve Xero gibi popüler bordro platformlarıyla entegrasyonlar, muhasebe ve defter tutmayı basitleştirir

Çalışma saatine giriş/çıkış hatırlatıcıları ve coğrafi sınırlama özellikleri, çalışanların doğru zaman çizelgeleri tutmasına yardımcı olur

Takım üyeleri, mobil cihazlarındaki zaman saatini kullanabilir veya bir tablet kioskunu paylaşabilir

ClockShark sınırlamaları

Kullanıcılar, farklı görevler ve projeler için saatlik ücretleri özelleştirmede zorluk yaşadıklarını ve bunun faturalandırma gecikmelerine neden olduğunu bildiriyor

Çalışanlar GPS izlemeyi kapatabilir, bazı kullanıcılar bunun zaman takibinin yanlış sonuçlanmasına neden olduğunu belirtmektedir

ClockShark fiyatlandırma

Standart: Aylık 20 $ temel ücret artı kullanıcı başına aylık 8 $

Pro: Aylık 40 $ temel ücret artı kullanıcı başına aylık 10 $

ClockShark puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800'den fazla yorum)

8. TrackingTime

via TrackingTime

TrackingTime, proje yönetimi, verimlilik ve bütçeleme konusunda yardımcı olan bir zaman faturalandırma yazılımıdır. İşleri planlamak ve takip etmek, çakışmaları belirlemek ve çalışanların devamlılığı ve faturalandırılabilir/faturalandırılamaz saatler için doğru veriler sağlamak isteyen serbest çalışanlar ve proje yöneticileri için tasarlanmıştır.

TrackingTime'ın en iyi özellikleri

Uygulama, birden fazla görev oluşturmanıza, her görev için harcanan zamanı izlemenize, zaman tahminleri ayarlamanıza ve performansı analiz etmek için ayrıntılı raporlar oluşturmanıza olanak tanır

Zaman saati, doğru müşteri faturalandırması ve daha fazla şeffaflık için çalışma saatlerini izlemenizi ve kaydetmenizi sağlar

Özelleştirilebilir ayarlar, faturalandırılabilir ücretler ve hatırlatıcılar, zamandan tasarruf etmenize ve herkesin işlerini takip etmesine yardımcı olur

Trello, Asana ve Slack gibi araçlarla entegrasyonlar, programınızı takip etmenizi ve iş yükünüzü yönetmenizi kolaylaştırır

TrackingTime sınırlamaları

Bazı incelemelerde, yeni kullanıcıların platforma başlamasını zorlaştırabilecek zor bir öğrenme eğrisi olduğu belirtilmektedir

Bazı incelemelere göre, mobil uygulamada yavaş yükleme süreleri, çökmeler ve hatalar gibi sorunlar yaşanabilir

TrackingTime fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

TrackingTime puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

9. RescueTime

rescueTime aracılığıyla

RescueTime, serbest çalışanlar ve bireysel profesyoneller için özel olarak tasarlanmış bir verimlilik ve zaman takibi aracıdır. Görev sürelerini ve belirli web sitelerinde ve uygulamalarda geçirilen zamanı izleyerek, zamanınızı nasıl geçirdiğinize dair bir bakışta kapsamlı raporlar oluşturur.

RescueTime'ın en iyi özellikleri

Bu uygulama, çalışma saatlerinde konsantrasyonunuzu artırmak için dikkatinizi dağıtan web sitelerine ve uygulamalara erişimi kısıtlamanıza olanak tanır ? ✨

Hedef belirleme ve zaman raporlama özelliklerini kullanarak zamanınızı nasıl daha etkili kullanabileceğinizi görebilirsiniz

Ayrıntılı zaman kayıtları, şeffaf müşteri faturalandırması ve doğru fatura kesmeyi kolaylaştırır

Slack ve Google Takvim gibi araçlarla entegrasyonlar, iş akışınızı düzenli tutmanıza ve işbirliğini geliştirmenize yardımcı olur

RescueTime sınırlamaları

İşletmeler ve ajanslar için tasarlanmış diğer zaman faturalandırma yazılımlarında bulunan bazı gelişmiş özellikler bu yazılımda yoktur

İncelemelere göre, uygulama bazen gezinmesi zor olan eski bir arayüze sahiptir

RescueTime fiyatlandırma

RescueTime Lite: Ücretsiz

RescueTime: Aylık 6,50 $+

RescueTime derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

10. ClickTime

via ClickTime

ClickTime, gelişmiş proje yönetimi için gider yönetimi ve bütçeleme özelliklerine sahip bulut tabanlı bir zaman faturalandırma yazılımıdır. Takımınızın zamanını verimli bir şekilde takip etmek, proje giderlerini izlemek, doğru faturalar oluşturmak ve müşterilere fatura kesmek için kullanın.

ClickTime'ın en iyi özellikleri

Saat, kaynak yönetimini iyileştirmek ve projelerin her zaman zamanında tamamlanmasını sağlamak için belirli görevlere ve projelere ne kadar zaman harcandığını izlemenizi sağlar

Karlılık tahmini ve ayrıntılı raporlama özellikleri, bilinçli kararlar almanıza ve işinizin kârlılığını artırmanıza yardımcı olur

Gider yönetimi fonksiyonu, çalışanların gider ve makbuzları onay ve geri ödeme için göndermelerini sağlar

Salesforce, Sage, Slack ve Dropbox gibi platformlarla entegrasyonlar size zaman kazandırır ve iş gücünüzü birleştirir

ClickTime sınırlamaları

Mobil uygulamada masaüstü uygulamasında bulunan bazı gelişmiş özellikler yoktur

Bazı kullanıcı yorumları, daha kullanıcı dostu işlevlere sahip güncellenmiş bir uygulama arayüzüne ihtiyaç olduğunu bildiriyor

ClickTime fiyatlandırma

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 13 $

Premier: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickTime puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Faturalandırılabilir saatlerinizi en üst düzeye çıkarın

Bu araçların gücü parmaklarınızın ucunda olduğunda, zaman takibi süreçlerinizi kolaylaştırabilir ve bilinçli karar verme, stratejik planlama ve daha karlı bir iş için zemin hazırlayabilirsiniz

Yeni başarıya ve daha fazla boş zamana merhaba deyin. ClickUp'a kaydolun — ücretsizdir!