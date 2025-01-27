2025'in En İyi 10 Zaman Faturalandırma Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlar)

Zaman çok değerli bir varlıktır ve müşterilere fatura keserken her saniye önemlidir. İşte bu noktada zaman faturalandırma yazılımı devreye girer!
Size uygun bir zaman faturalandırma aracı bulmak, faturalandırılabilir saatleri izlemeyi kolaylaştırır, böylece iş akışınızı kolaylaştırıp karlılığınızı artırabilirsiniz. Proje yöneticisi, hesap yöneticisi veya müşterilere çalıştıkları zaman için fatura kesmekle görevli başka biri olun, bu zaman tutma süper kahramanlarına dikkat edin. ?⏲️
Verimliliği artırmak ve kârınızı yükseltmek için en iyi 10 zaman faturalandırma yazılımı seçeneğini bulmak için piyasayı araştırdık.
Müşteri faturalandırma konusunda başınızı ağrıtan sorunları ortadan kaldırmaya hazır mısınız?
Zaman Faturalandırma Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Doğru zaman ve fatura yazılımını seçmek, iş akışınızı önemli ölçüde iyileştirebilir. İhtiyaçlarınıza uygun özellikleri arayarak seçeneklerinizi daraltarak başlayın.
Sizin ve işiniz için en iyi zaman izleme yazılımını bulabilmeniz için dikkat etmeniz gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:
- Şablonlar: Bu, saatleri izlemekten daha fazlasıdır; size daha fazla boş zaman kazandıran bir araç istiyorsunuz. Zaman girdilerini ve faturaları oluşturma sürecini basitleştirmek için zaman yönetimi şablonlarını arayın
- Esneklik: Manuel veya otomatik zaman takibi (veya her ikisini birden) tercih edin, saatlerinizi nasıl takip edeceğinizi seçme esnekliği, rutininizi bozmadan doğruluğu garanti eder
- Analitik: Zaman kullanımı, proje planlama ve gider yönetimi hakkında içgörüler elde etmek için ayrıntılı raporlar ve analitik özellikleri sunan bir seçenek arayın
- Entegrasyonlar: Kullandığınız diğer araçlarla entegre olan sezgisel bir araç arayın, böylece her şeyi tek bir yerde bir araya getirebilirsiniz
- Faturalandırma: Zaman faturalandırma ve faturalandırma birbiriyle yakından ilgilidir. Fatura oluşturma ve gönderme özelliği ile çevrimiçi ödemeleri kolayca kabul etmenizi sağlayan bir araç bulun
- Planlama: Proje zaman çizelgelerini zamanında tutmak için verimli çalışan planlaması şarttır, bu nedenle takımınızın zamanını yönetmeye yardımcı olacak seçeneklere sahip bir yazılım arayın
2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Zaman Faturalandırma Yazılımı
Piyasa, küçük işletmeler için yenilikçi zaman izleme yazılımlarıyla dolup taşıyor. Bu araçlar, zamanınızı izleme ve yönetme şeklinizi kökünden değiştirebilir.
Daha dinamik bir yaklaşım için zaman takibi uygulamanızı zaman yönetimi matrisleriyle birleştirmek veya takımınızın zamanını nasıl geçirdiğine dair ayrıntılı bilgiler edinmek istiyorsanız, size uygun bir çözümümüz var.
AI destekli içgörülerden basit giriş/çıkış işlevselliğine kadar, bu araçlar başarılı olmak için ihtiyacınız olan özelliklere sahiptir.
1. ClickUp
ClickUp, her şeyi yapan bulut tabanlı bir proje yönetimi aracıdır.
ClickUp Proje Zaman Takibi'ni kullanarak faturalandırılabilir iş saatlerini takip edin, müşteri faturalandırmasını kolaylaştırın ve gider izlemeyi iyileştirin. Herhangi bir cihazdan zamanlayıcıları başlatın ve durdurun, zaman girdilerinize notlar ekleyin, zaman girdilerini manuel olarak girin, özel zaman çizelgeleri oluşturun ve diğer zaman izleyicileri ClickUp ile senkronize edin — olanaklar sonsuzdur
Doğru proje bütçeleme ve muhasebe için, zaman yönetimi takımları için ClickUp'ı kullanarak faturalandırılabilir görevleri haritalandırın. Özelleştirilebilir zaman raporlama, basit zaman çizelgeleri, dönüm noktaları, son teslim tarihlerinin yeniden belirlenmesi ve daha fazlasıyla, saatleri kaydetmeyi, kaynakları tahsis etmeyi ve proje zaman çizelgeleri hakkında değerli bilgiler edinmeyi kolaylaştırıyoruz.
İş Yükü görünümü, takım üyelerinin görev atamalarını ve iş yüklerini görmenizi sağlayarak, kaynak tahsisi ve potansiyel darboğazlara hızlı bir genel bakış sunar ve proje yönetiminizi kolaylaştırır.
Proje yönetimi özelliklerimiz arasında zaman gereksinimlerini tahmin etmek, çalışan verimliliğini artırmak, adil fatura oranları ayarlamak ve daha fazlasını yapmak için binlerce önceden oluşturulmuş Otomasyon ve şablon bulunmaktadır.
İşbirliğine dayalı bir çalışma ortamında hassas zaman yönetimi mi istiyorsunuz? ClickUp Hizmetleri Zaman Çizelgesi şablonu tam size göre. Birden fazla projede hizmet saatlerini ve faturalandırılabilir zamanı takip etmenize yardımcı olur.
ClickUp Gösterge Panelleri sezgiseldir, özelleştirilebilir ve verimli proje yönetimi ve süreç optimizasyonu için tasarlanmıştır. Ayrıca muhasebe yazılımı, gerçek zamanlı raporlama, gelişmiş analitik ve işinizin gelişmesi için ihtiyaç duyduğunuz her şeye sahibiz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Çalışanların zaman takibi, proje yönetimi ve muhasebe gibi konular için 1.000'den fazla şablon içeren kütüphane size zaman kazandırır
- Doğru zaman takibi ve faturalandırma özellikleri, profesyonel hizmetleriniz için hak ettiğiniz ücreti almanızı sağlar
- ClickUp'ın Zaman Takibi özelliği, iş için harcanan her dakikayı takip etmenizi sağlar, böylece her takım üyesinin gününü nasıl geçirdiğini görebilir ve zaman çizelgesi onaylarını daha hızlı işleyebilirsiniz
- HubSpot, Microsoft Excel, Slack, Asana, Jira, Trello, Dropbox, Sentry, Harvest ve Zapier dahil 1.000'den fazla araçla entegrasyonlar, ClickUp'ı diğer teknoloji ürünlerinizle bağlantı kurmanızı sağlar
- Android ve iOS için mobil uygulamalar, Mac, Windows ve Linux için masaüstü uygulamaları ve Chrome, Firefox ve Edge için tarayıcı uzantıları ile çapraz platform uyumluluğu, herhangi bir cihazdan zamanı takip edebileceğiniz anlamına gelir
ClickUp sınırlamaları
- İncelemelere göre, bazı kullanıcılar ClickUp'ın birçok özelliği nedeniyle bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilir (ancak bu, ücretsiz eğitimler ve SSS ile çözülmektedir)
- Saha ekipleri için gerçek zamanlı coğrafi sınırlama özelliği yoktur
ClickUp fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)
2. Toggl Track
Toggl Track, çoklu cihaz senkronizasyon özelliklerine sahip, her boyuttaki takım için tasarlanmış bir zaman takibi uygulamasıdır. Müşterilere hazır raporlar oluşturun, zaman kartlarını dışa aktarın ve daha fazla şeffaflık için e-posta veya kullanıcı dostu web bağlantıları aracılığıyla paylaşabileceğiniz raporlar alın.
Toggl'un kademeli veri yapısını kullanarak takımınızın zaman takibini düzenleyin, böylece raporlarınız her zaman müşteriye hazır olsun.
Toggl En iyi özellikleri izleyin
- Günlük kayıt şablonları, proje yönetimi şablonları ve daha fazla hazır belge, takımınızın zaman kazanmasına yardımcı olur
- Zaman takibi grafikleri ve tahmin özellikleri, mevcut verilere göre proje tamamlanma tarihlerini tahmin etmeyi kolaylaştırır
- Özelleştirilebilir projeler ve görevler, işi düzenlemeyi ve proje ilerlemesini izlemeyi kolaylaştırır
- Analitik araçlar ve verimlilik bilgileri, bir bakışta iyileştirme potansiyeli olan alanları belirlemenizi sağlar
Toggl İzleme sınırlamaları
- Fatura veya muhasebe özellikleri yoktur
- Ücretsiz plan, temel zaman takibi özelliklerine izin verirken, yönetebileceğiniz müşteri ve proje sayısını sınırlar
Toggl İzleme fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Toggl Puanlamaları ve yorumları izleyin
- G2: 4,6/5 (1.500'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,7/5 (2.200+ yorum)
3. Clockify
Clockify, birden fazla takım ve projeyi göz önünde bulundurarak tasarlanmış bir zaman faturalandırma yazılımıdır. Kaynak yönetimini iyileştirmek, faturalandırılabilir zamanı izlemek ve takım üyeleriniz için etkili zaman yönetimi teknikleri uygulamak için kullanın.
Clockify'ın en iyi özellikleri
- Muhasebe ve otomatik faturalandırma özellikleri, küçük işlere harcadığınız zamanı azaltır ve kârınızı artırır
- Paymo, YouTrack, Asana, Trello, Gmail ve Wrike gibi 80'den fazla araç ve uygulama ile entegrasyonlar içerir
- Çalışan izleme özellikleri, yöneticilerin ekran görüntülerini, ziyaret edilen web sitelerini ve uygulama kullanımını inceleyerek takım üyelerinin zamanlarını nasıl geçirdiklerini anlamalarını sağlar
- Ayrıntılı raporlama ve analiz özellikleri, takım üyeleri ve proje yöneticilerinin haftalık faaliyetleri gözden geçirmesine ve verimliliği artırmasına yardımcı olur
Clockify sınırlamaları
- Bazı kullanıcıların yorumlarına göre, bir çalışan saatleri manuel olarak kaydederken hata yaparsa zaman çizelgelerini değiştirmek zor olabiliyor
- Ücretsiz plan, izin zamanlarının izlenmesi, müşteri faturalandırma, GPS izleme ve çalışanların çalışma programlarının planlanması gibi gelişmiş özellikler sunmaz
Clockify fiyatlandırma
- Temel: Kullanıcı başına aylık 3,99 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5,49 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 7,99 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11,99 $
Clockify puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (150'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.700+ yorum)
4. HoneyBook
HoneyBook, faturalandırma, proje yönetimi ve zaman takibi gibi özelliklere sahip hepsi bir arada müşteri yönetimi yazılımıdır. Ayrıca, giderleri yönetmek, zaman girdilerini otomatikleştirmek, görev yönetimini iyileştirmek ve kârlılığınızı artırmanıza yardımcı olabilecek ayrıntılı raporlar oluşturmak için de kullanabilirsiniz. ?
HoneyBook'un en iyi özellikleri
- Otomasyon özellikleri, randevu planlama, faturalandırma ve takip e-postalarını otomatik hale getirmenizi sağlar
- Şablonlar ve önceden hazırlanmış formlar, doğru zaman çizelgeleri oluşturmayı, müşterilerle iletişim kurmayı ve çalışan verimliliğini artırmayı kolaylaştırır
- Raporlama özellikleri, saatlik ücretleri analiz etmenize, müşteri memnuniyetini anlamanıza ve iş performansını artırmanıza yardımcı olacak içgörüler sunar
- Uygulama, Gmail, QuickBooks, Zapier, Calendly ve Zoom gibi popüler araçlarla entegre olur
HoneyBook sınırlamaları
- Kullanıcılar PayPal, Venmo, Stripe vb. ile kişisel hesaplar üzerinden ödeme yapamazlar.
- Bazı incelemelerde, müşterilere doğru fatura kesebilmek için kredi kartı ücretlerini ekleyebilmek amacıyla fatura özelleştirme ihtiyacının olduğu belirtilmektedir
HoneyBook fiyatlandırma
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 79 $
HoneyBook puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (500'den fazla yorum)
5. Wave Accounting
Wave Accounting, küçük işletmelerin finansal yönetimi için tasarlanmış bulut tabanlı bir araçtır. Zaman izleme özellikleri, tahmini çalışma saatlerini belirlemenize ve doğru zaman raporları oluşturmanıza yardımcı olur. Bu araç ayrıca ödeme işleme, bordro, faturalandırma ve muhasebe için gereken veri girişini azaltır, böylece siz önemli işlere odaklanabilirsiniz.
Wave Accounting'in en iyi özellikleri
- Sorunsuz uluslararası iş operasyonları için birden fazla para birimiyle çalışabilir ve bunları kabul edebilir
- Çalışanların saatlerini zaman çizelgelerine manuel olarak girdikten sonra, otomatik aylık bordro oluşturma özelliğini kullanabilirsiniz
- Güçlü faturalandırma özellikleri, özelleştirilebilir şablonlar ve doğru ödeme izleme sunar
- Wave, PayPal ve Stripe gibi ödeme işlemcileriyle entegre olarak müşterilerinizden çevrimiçi ödemeleri daha kolay kabul etmenizi sağlar
Wave Accounting sınırlamaları
- Tüm özelliklere erişim için birden fazla ücret ödemeniz ve birkaç farklı plana kaydolmanız gerekir
- Bazı kullanıcı yorumları, müşteri desteğinin yanıt süresinin yavaş olduğunu bildiriyor
Wave Accounting fiyatlandırma
- Faturalandırma: Ücretsiz
- Muhasebe: Ücretsiz
- Ödemeler: İşlem başına %1-3,4 ücret
- Mobil makbuzlar: Aylık 8 $
- Maaş bordrosu: 40 $/ay
- Danışmanlar: 149 $/ay
Wave Accounting derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (250+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.400'den fazla inceleme)
6. TimeCamp
TimeCamp, verimlilik ve hesap verebilirliği artırmak için iş günlerinizi izlemenize ve optimize etmenize yardımcı olan bulut tabanlı bir zaman faturalandırma yazılımıdır. Katılım yönetimi, esnek faturalandırma oranları, bütçeleme ve kapsamlı zaman raporlama gibi sağlam özellikleri, hem iş yerinde hem de evden çalışan takımlar için yararlıdır.
TimeCamp en iyi özellikler
- Uygulama, takımlar arasında faturalandırılabilir saatleri izler ve doğruluk ve uyumluluk sağlamak için faturalandırmayı otomatikleştirir
- Kiosk özelliği, sahada ve alanda çalışanlar için basit giriş/çıkış fonksiyonunu sağlar
- Ücretsiz planın özellikleri arasında sınırsız kullanıcı, proje ve görev bulunur; küçük işletmeler ve girişimciler için idealdir
- Gmail, Asana ve ClickUp (biziz!) gibi popüler iş araçlarıyla entegre olur
TimeCamp sınırlamaları
- Ücretsiz plan, gelişmiş özelliklere erişim sağlamaz ve tüm proje yöneticileri için yararlı olmayabilir
- İncelemelere göre, uygulamanın arayüzü, hantal özellikleri düzeltmek ve öğrenme eğrisini azaltmak için bir güncellemeden faydalanabilir
TimeCamp fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 3,99 $
- Temel: Kullanıcı başına aylık 6,99 $
- Pro: 10,99 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClockShark puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (100'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,7/5 (500+ yorum)
7. ClockShark
ClockShark, mobil işgücü ve uzaktaki çalışanları hedefleyen bir zaman faturalandırma yazılımıdır. GPS zaman takibi, izin talepleri ve mobil cihazlarda giriş/çıkış işlevselliği gibi gelişmiş özelliklere sahiptir.
ClockShark'ın en iyi özellikleri
- Belirli projeler için zaman takibi, büyük takımlarda müşteri faturalandırma ve vardiya planlamasının doğru olmasını sağlar
- QuickBooks ve Xero gibi popüler bordro platformlarıyla entegrasyonlar, muhasebe ve defter tutmayı basitleştirir
- Çalışma saatine giriş/çıkış hatırlatıcıları ve coğrafi sınırlama özellikleri, çalışanların doğru zaman çizelgeleri tutmasına yardımcı olur
- Takım üyeleri, mobil cihazlarındaki zaman saatini kullanabilir veya bir tablet kioskunu paylaşabilir
ClockShark sınırlamaları
- Kullanıcılar, farklı görevler ve projeler için saatlik ücretleri özelleştirmede zorluk yaşadıklarını ve bunun faturalandırma gecikmelerine neden olduğunu bildiriyor
- Çalışanlar GPS izlemeyi kapatabilir, bazı kullanıcılar bunun zaman takibinin yanlış sonuçlanmasına neden olduğunu belirtmektedir
ClockShark fiyatlandırma
- Standart: Aylık 20 $ temel ücret artı kullanıcı başına aylık 8 $
- Pro: Aylık 40 $ temel ücret artı kullanıcı başına aylık 10 $
ClockShark puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.800'den fazla yorum)
8. TrackingTime
TrackingTime, proje yönetimi, verimlilik ve bütçeleme konusunda yardımcı olan bir zaman faturalandırma yazılımıdır. İşleri planlamak ve takip etmek, çakışmaları belirlemek ve çalışanların devamlılığı ve faturalandırılabilir/faturalandırılamaz saatler için doğru veriler sağlamak isteyen serbest çalışanlar ve proje yöneticileri için tasarlanmıştır.
TrackingTime'ın en iyi özellikleri
- Uygulama, birden fazla görev oluşturmanıza, her görev için harcanan zamanı izlemenize, zaman tahminleri ayarlamanıza ve performansı analiz etmek için ayrıntılı raporlar oluşturmanıza olanak tanır
- Zaman saati, doğru müşteri faturalandırması ve daha fazla şeffaflık için çalışma saatlerini izlemenizi ve kaydetmenizi sağlar
- Özelleştirilebilir ayarlar, faturalandırılabilir ücretler ve hatırlatıcılar, zamandan tasarruf etmenize ve herkesin işlerini takip etmesine yardımcı olur
- Trello, Asana ve Slack gibi araçlarla entegrasyonlar, programınızı takip etmenizi ve iş yükünüzü yönetmenizi kolaylaştırır
TrackingTime sınırlamaları
- Bazı incelemelerde, yeni kullanıcıların platforma başlamasını zorlaştırabilecek zor bir öğrenme eğrisi olduğu belirtilmektedir
- Bazı incelemelere göre, mobil uygulamada yavaş yükleme süreleri, çökmeler ve hatalar gibi sorunlar yaşanabilir
TrackingTime fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
TrackingTime puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (70+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)
9. RescueTime
RescueTime, serbest çalışanlar ve bireysel profesyoneller için özel olarak tasarlanmış bir verimlilik ve zaman takibi aracıdır. Görev sürelerini ve belirli web sitelerinde ve uygulamalarda geçirilen zamanı izleyerek, zamanınızı nasıl geçirdiğinize dair bir bakışta kapsamlı raporlar oluşturur.
RescueTime'ın en iyi özellikleri
- Bu uygulama, çalışma saatlerinde konsantrasyonunuzu artırmak için dikkatinizi dağıtan web sitelerine ve uygulamalara erişimi kısıtlamanıza olanak tanır ? ✨
- Hedef belirleme ve zaman raporlama özelliklerini kullanarak zamanınızı nasıl daha etkili kullanabileceğinizi görebilirsiniz
- Ayrıntılı zaman kayıtları, şeffaf müşteri faturalandırması ve doğru fatura kesmeyi kolaylaştırır
- Slack ve Google Takvim gibi araçlarla entegrasyonlar, iş akışınızı düzenli tutmanıza ve işbirliğini geliştirmenize yardımcı olur
RescueTime sınırlamaları
- İşletmeler ve ajanslar için tasarlanmış diğer zaman faturalandırma yazılımlarında bulunan bazı gelişmiş özellikler bu yazılımda yoktur
- İncelemelere göre, uygulama bazen gezinmesi zor olan eski bir arayüze sahiptir
RescueTime fiyatlandırma
- RescueTime Lite: Ücretsiz
- RescueTime: Aylık 6,50 $+
RescueTime derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
10. ClickTime
ClickTime, gelişmiş proje yönetimi için gider yönetimi ve bütçeleme özelliklerine sahip bulut tabanlı bir zaman faturalandırma yazılımıdır. Takımınızın zamanını verimli bir şekilde takip etmek, proje giderlerini izlemek, doğru faturalar oluşturmak ve müşterilere fatura kesmek için kullanın.
ClickTime'ın en iyi özellikleri
- Saat, kaynak yönetimini iyileştirmek ve projelerin her zaman zamanında tamamlanmasını sağlamak için belirli görevlere ve projelere ne kadar zaman harcandığını izlemenizi sağlar
- Karlılık tahmini ve ayrıntılı raporlama özellikleri, bilinçli kararlar almanıza ve işinizin kârlılığını artırmanıza yardımcı olur
- Gider yönetimi fonksiyonu, çalışanların gider ve makbuzları onay ve geri ödeme için göndermelerini sağlar
- Salesforce, Sage, Slack ve Dropbox gibi platformlarla entegrasyonlar size zaman kazandırır ve iş gücünüzü birleştirir
ClickTime sınırlamaları
- Mobil uygulamada masaüstü uygulamasında bulunan bazı gelişmiş özellikler yoktur
- Bazı kullanıcı yorumları, daha kullanıcı dostu işlevlere sahip güncellenmiş bir uygulama arayüzüne ihtiyaç olduğunu bildiriyor
ClickTime fiyatlandırma
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 13 $
- Premier: Kullanıcı başına aylık 24 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickTime puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
Faturalandırılabilir saatlerinizi en üst düzeye çıkarın
Bu araçların gücü parmaklarınızın ucunda olduğunda, zaman takibi süreçlerinizi kolaylaştırabilir ve bilinçli karar verme, stratejik planlama ve daha karlı bir iş için zemin hazırlayabilirsiniz
Yeni başarıya ve daha fazla boş zamana merhaba deyin. ClickUp'a kaydolun — ücretsizdir!