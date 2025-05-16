2025'te İş Akışlarını Kolaylaştırmak için En İyi 15 Veri Giriş Yazılımı

Saat Cuma günü saat 4. Yorgunsunuz, manuel verilerle dolu bir başka sonsuz elektronik tabloya bakıyorsunuz. Takımınız aşırı yüklenmiş, teslim tarihleri yaklaşıyor ve daha iyi bir yol olması gerektiğini biliyorsunuz.

Bir yönetici olarak, verimli veri yönetiminin operasyonların sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağladığını bilirsiniz. Ancak tekrarlayan girdi görevlerine harcanan saatler? Bu bir kayıptır. Doğru yazılım, veri girişi görevlerini otomatikleştirebilir, hataları azaltabilir ve takımınızı yüksek etkili işler için serbest bırakabilir.

Bu blog yazısında, iş akışlarını iyileştiren, doğruluğu artıran ve araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan 15 veri girişi sistemini inceleyeceğiz.

Hadi başlayalım! 🎯

Bir Bakışta: Sizin İçin En İyi 15 Veri Giriş Yazılımı

Ayrıntılara geçmeden önce, bugün piyasada bulunan en iyi veri girişi yazılım araçlarına genel bir bakış sunalım:

Araç En iyisi En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Kolaylaştırılmış, işbirliğine dayalı veri yönetimi için en iyisi Takım boyutu: İş akışlarına hızlı tasarım çözümleri eklemek isteyen bireyler, orta ölçekli takımlar ve büyük kurumsal şirketler için idealdir Görev oluşturmayı otomatikleştirin, verileri Tablo Görünümü'nde yönetin ve gerçek zamanlı içgörüler için yapay zeka kullanın Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Infinity Dağınıklıktan uzak, tamamen özelleştirilebilir bir iş yönetim sistemi için en iyisiTakım boyutu: Özelleştirilebilir bir çözüm arayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal Esnek görünümler ve derin klasör yapıları kullanarak iş akışlarını özelleştirin ve verileri düzenleyin Kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla nTask Zahmetsiz görev izleme ve iş akışı otomasyonu için en iyisi Takım boyutu: Küçük ve orta ölçekli takımlar için ideal Zaman günlükleri, Gantt grafikleri ve yapılandırılmış iş akışlarıyla proje ayrıntılarını izleyin Kullanıcı başına aylık 4 $'dan başlayan fiyatlarla Airtable Görsel ve işbirliğine dayalı bir yaklaşımla verileri esnek bir şekilde düzenlemek için en iyisi Takım boyutu: Orta ölçekli şirketler ve daha büyük takımlar için ideal Gösterge panelleri ve otomasyon ile gerçek zamanlı, özelleştirilebilir veritabanları oluşturun Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 24 $'dan başlayan fiyatlarla Nintex RPA AI destekli otomasyon ile iş süreçlerini kolaylaştırmak için en iyisi Takım boyutu: Orta ve büyük ölçekli kurumsal şirketler için ideal Kod kullanmadan onayları, belgeleri ve iş akışlarını otomatikleştirin Özel fiyatlandırma (Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur) UiPath Kurumsal düzeyde otomasyon ve sorunsuz sistem entegrasyonları için en iyisi Takım boyutu: Otomasyon ve sistem entegrasyonu arayan büyük işletmeler için ideal Otomasyon için akıllı belge işleme ve süreç madenciliği kullanın Ücretsiz; Temel paket için aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla TrueContext Çevrimdışı kullanım için uygun mobil formlarla gerçek zamanlı verileri yakalamak için en iyisi Takım boyutu: Alan bazlı takımlar için ideal GPS, sesli notlar ve arka uç sistemlerle senkronizasyon ile alan verilerini toplayın Lisans başına aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla GoCanvas Kod gerektirmeyen mobil formlarla alan verilerini toplama işlemlerini basitleştirmek için en iyisi Takım boyutu: Alan verilerini toplamaya ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli takımlar için ideal Mobil cihazlara uygun formlar oluşturun, barkodları tarayın ve çevrimdışı verileri senkronize edin Kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla Zoho Forms Otomatik iş akışları ve entegrasyonlarla özel formlar oluşturmak için en iyisiTakım boyutu: Form çözümleri arayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal Bildirimler, onaylar ve e-imzalar içeren kodsuz formlar oluşturun Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla Cognito Forms Güçlü veri otomasyon özellikleriyle gelişmiş form oluşturma için en iyisi Takım boyutu: Veri otomasyonuna ihtiyaç duyan her boyuttaki işletme için ideal Formlar için akıllı mantık, otomasyon ve güvenli veri yakalama kullanın Ücretsiz; 2 kullanıcı için aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla Microsoft Excel Ayrıntılı veri analizi, karmaşık hesaplamalar ve otomasyon için en iyisi Takım boyutu: Karmaşık veri yönetimine ihtiyaç duyan küçük ve büyük kurumsal işletmeler için ideal Gelişmiş formüller ve Power Query'yi kullanarak verileri derinlemesine işleyin 179,99 $ (Lisans) Google E-Tablolar Gerçek zamanlı işbirliği ve sorunsuz Google Çalışma Alanı entegrasyonu için en iyisi Takım boyutu: Google Çalışma Alanı'nı kullanan her boyuttaki takım için ideal Otomasyon ve uygulama entegrasyonlarıyla elektronik tablolarda işbirliği yapın Ücretsiz Forms On Fire Yerleşik iş akışı otomasyonu ile mobil uyumlu formlar için en iyisi Takım boyutu: Mobil saha operasyonları olan küçük ve orta ölçekli takımlar için ideal Alanda verileri yakalayın ve entegrasyonlar aracılığıyla 1500'den fazla araçla senkronizasyon sağlayın Kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla Intellimas Hesap tabloları yerine özel, yüksek performanslı veri iş akışları kullanmak için en iyisi Takım boyutu: Özel iş akışlarına ihtiyaç duyan kurumsal şirketler için ideal Hesap tablosu benzeri bir kullanıcı arayüzü ile yüksek hacimli veri iş akışları oluşturun Kullanıcı başına aylık 30 $'dan başlayan fiyatlarla (Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur) Process Runner Güçlü otomasyon araçlarıyla SAP veri görevlerini basitleştirmek için en iyisi Takım boyutu: SAP kullanan kurumsal şirketler için ideal Düşük kodlu otomasyon kullanarak Excel'den SAP veri girişini otomatikleştirin Özel fiyatlandırma (Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur)

Veri Giriş Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru veri girişi yazılımını seçmek, iş akışınıza uygun özelliklere bağlıdır. Aramanız gereken özellikler şunlardır. 👇

Özel form oluşturma: Sürükle ve bırak düzenleyiciler ve koşullu mantık ile veri toplama işlemini basitleştirmek için özel formlar oluşturun

Otomasyon ve iş akışları: Onayları, görev atamalarını ve veri yönlendirmeyi otomatikleştirerek süreçleri hızlandırır ve manuel çabayı azaltır

Veri doğrulama ve kesinliği: Hataları önlemek için hesaplanan alanlar, eğer/o zaman mantığı ve gerçek zamanlı algılama kullanır

Çevrimdışı erişilebilirlik: İnternet bağlantısı olmasa bile verileri yakalar ve depolar, çevrimiçi olduğunda senkronizasyon sağlar

Sorunsuz entegrasyonlar: Verileri merkezileştirmek için CRM'ler, bulut depolama ve Verileri merkezileştirmek için CRM'ler, bulut depolama ve kurumsal belge yönetimi uygulamalarıyla bağlantı kurar

İşbirliği araçları: Rolleri atar, ilerlemeyi izler ve daha iyi ekip çalışması için gerçek zamanlı güncellemeler sağlar

Barkod ve GPS özellikleri: Barkod tarama ve konum izleme ile envanter yönetimini ve saha operasyonlarını iyileştirir

Elektronik imzalar ve belge oluşturma: Manuel evrak işleri olmadan yasal olarak bağlayıcı belgeler oluşturur ve işler

Veri güvenliği ve uyumluluk: Şifreleme, role dayalı erişim ve sektöre özel düzenlemelere uyumluluk ile veri gizliliğini sağlar

📮ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim sağlasa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu veya doğrudan mesajlara yayılır ve bu da bilgilerin daha sonra geri alınmasını zorlaştırır. ClickUp Chat gibi entegre bir çözümle, sohbet konularınız belirli projelere ve görevlere haritalanır, böylece konuşmalarınız bağlam içinde kalır ve kolayca erişilebilir olur.

En İyi 15 Veri Giriş Yazılımı

Manuel veri girişi zaman alıcıdır ve hatalara açıktır. En iyi veri girişi yazılımı, iş akışlarını otomatikleştirir, doğruluğu sağlar ve mevcut sistemlerle entegre olur.

İşte sektörler genelinde verimliliği optimize etmek için tasarlanmış en iyi 15 çözüm. 🗂️

1. ClickUp (Kolaylaştırılmış, işbirliğine dayalı veri yönetimi için en iyisi)

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, geleneksel proje yönetiminin ötesine geçer. Görev izlemeden kaynak yönetimine kadar iş akışınızın her yönünü tek bir yerde merkezileştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp Tablo Görünümü

Verilerinizi ClickUp Tablo Görünümü'nde yapılandırılmış ve erişilebilir halde tutun

ClickUp Tablo Görünümü gibi araçlarla, bir elektronik tablonun esnekliği ve bir veritabanının gücüyle verileri yönetebilirsiniz. Müşteri bilgilerinden bütçelere ve proje durumlarına kadar, ClickUp'a girdiğiniz (veya 1000'den fazla entegre uygulamadan aktardığınız) tüm veriler, platformlar arasında geçiş yapmadan düzenli, aranabilir ve erişilebilir kalır.

Örneğin, bir müşteri için bir pazarlama kampanyasını denetliyorsanız, her kampanyanın aşamalarını izleyen bir Tablo Görünümü ayarlayabilirsiniz. ClickUp Özel Alanları, belirli çıktıları (reklam metni veya tasarım varlıkları gibi), bütçe tahsisini ve kampanya performans ölçümlerini içerebilir.

Müşteri brifingi veya onay e-postaları gibi önemli belgeleri de bağlayabilirsiniz.

ClickUp Formları

ClickUp Formları'nı kullanarak bilgileri kolaylıkla toplayın, izleyin ve bunlara göre hareket edin

ClickUp Bağlantılı Arama

Ve bir veriyi bulmanız gerektiğinde, ClickUp Bağlantılı Arama ile bu çok kolay. Yerleşik AI yetenekleri ile, arama sorgularınızı doğal dil kullanarak girebilirsiniz ve cevap bir Sohbet, Görev, Belge veya ClickUp ekosistemindeki entegre uygulamalarınızdan herhangi birinde olsun, ClickUp onu bulur ve sizin için alır!

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile parçalanmış iş akışlarını düzeltin

ClickUp Formları

Ekstra adımlar olmadan bilgi toplamak mı istiyorsunuz? ClickUp Formları bunu kolaylaştırır. Özel bir form görünümü oluşturun ve her yanıt otomatik olarak bir göreve dönüşsün — manuel girdi yok, zaman kaybı yok.

Örneğin, etkinlik geri bildirimleri topluyorsanız, yanıtlar anında eyleme geçirilebilir öğeler haline gelir ve takip için hazır hale gelir. Aynısı BT talepleri, satış fırsatları veya düzenlemeniz gereken diğer veriler için de geçerlidir. Her şey akışınıza sorunsuz bir şekilde akar.

Koşullu mantık ile formu yanıtlara göre ayarlayabilir ve her seferinde yalnızca ilgili verileri yakaladığınızdan emin olabilirsiniz.

ClickUp Brain

ClickUp Brain'de doğal dil işleme (NLP) özelliğini kullanarak sorguları bağlam içinde yorumlayın

Ayrıca, görevleri, belgeleri, kişileri ve şirket bilgilerini tek bir çalışma alanı içinde birbirine bağlayan yerleşik AI asistanı ve sinir ağı olan ClickUp Brain de mevcuttur. ClickUp Brain, farklı veri girişi, depolama ve geri alma araçları kullanmak yerine bilgileri merkezileştirir, böylece tüm verilere tek bir yerden erişilebilir ve yönetilebilir.

"Geçen ay en iyi performans gösteren anlaşmalarımız hangileriydi?" gibi bir sorunuz olduğunda, AI asistanı ClickUp'taki CRM'nizi tarayarak net ve anlık bir özet sunar. Tüm bağlantılı verilerinizi işler ve saniyeler içinde içgörüler sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İşleri izleyin ve düzenleyin: Tablo Görünümü'nü kullanarak bütçeler, envanterler, müşteri bilgileri ve daha fazlası gibi görevleri yönetmek için dinamik, duyarlı elektronik tablolar ve görsel veritabanları oluşturun

Kod gerektirmeyen bir veritabanı oluşturun: Görevleri, belgeleri ve bağımlılıkları birbirine bağlayarak ilişkiler kurun ve verileri düzenleyin (örneğin, müşterileri siparişlerine bağlayın)

Karmaşık verileri özetleyin: Görevler, projeler ve belgelerle ilgili AI tarafından oluşturulan gerçek zamanlı özetleri alın ve hızlı, eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Ürün geri bildirimlerini yakalayın ve yönetin: Kullanıcı geri bildirimlerini toplayın ve yanıtları otomatik olarak doğru takım üyelerine yönlendirerek eyleme geçirilebilir ürün iyileştirme görevlerine dönüştürün

Tablo Görünümünüzü Paylaşın: Projeleri müşterilerinizle herkese açık bağlantılar aracılığıyla paylaşın ve bilgileri elektronik tablolara aktarın

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikler ve özelleştirme seçenekleri yeni kullanıcıları zorlayabilir

Mobil uygulamadaki sınırlı derinlik ve esneklik, karmaşık görevlerin hareket halindeyken yönetilmesini zorlaştırır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle paylaşıyor :

ClickUp, tüm Ürün Geliştirme için gerekli tüm özellikleri tek bir yerde barındıran hepsi bir arada bir proje yönetimi aracıdır. Sınıfının en iyisi müşteri desteği, tüm sorunları zamanında çözmeye yardımcı olur. Diğer platformlarla entegrasyon, diğer platformlardan daha kolay geçişe yardımcı olur ve görev açıklamasını özetleyip oluşturabilen AI özelliği, geliştiricilerin görev hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olur.

ClickUp, tüm Ürün Geliştirme için gerekli tüm özellikleri tek bir yerde sunan hepsi bir arada bir proje yönetimi aracıdır. Sınıfının en iyisi müşteri desteği, tüm sorunların zamanında çözülmesine yardımcı olur. Diğer platformlarla entegrasyon, diğer platformlardan daha kolay geçiş yapılmasına yardımcı olur ve görev açıklamasını özetleyip oluşturabilen AI özelliği, geliştiricilerin görev hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olur.

🧠 İlginç Bilgi: QWERTY klavyede alfabeyi yazmak için kaydedilen en hızlı süre 3,25 saniyedir. Hız ve doğruluk, bu görevi hevesli daktilocular için eğlenceli bir meydan okumaya dönüştürür.

2. Infinity (Dağınık olmayan, tamamen özelleştirilebilir bir iş yönetim sistemi için en iyisi)

via Infinity

Infinity, iş akışınızı istediğiniz gibi şekillendirmenize olanak tanır. Bu araç, size esnek görünümler (tablolar, takvimler ve zaman çizelgeleri) sunarak verilerinizle istediğiniz şekilde çalışabilmenizi sağlar. Akıllı düzenleme özellikleri, her şeyi düzenli ve erişilebilir tutmak için derin klasör yapıları oluşturmanıza olanak tanır.

Ayarlanabilir özniteliklerle verileri filtreleyerek, sıralayarak ve gruplandırarak iş akışınızı kolayca özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, yapay zeka destekli içgörüler kullanarak verimliliği artırmak için fikirler ve görevler oluşturur.

Infinity'nin en iyi özellikleri

Bilgileri filtreleyin, sıralayın ve gruplandırın, görüntülemek veya gizlemek istediğiniz özellikleri seçin

Yineleyen görevler, hatırlatıcılar ve IFTTT tarzı otomasyonlar ayarlayarak gereksiz işleri ortadan kaldırın ve işlerin sorunsuz bir şekilde yürümesini sağlayın

Ekstra araçlar olmadan geri bildirim toplamak, potansiyel müşteriler oluşturmak veya anahtar iş bilgilerini toplamak için özel formlar oluşturun ve yerleştirin

50'den fazla özelleştirilebilir şablonu kullanarak projeleri hızla başlatın ve iç görevlerden şirket çapındaki girişimlere kadar her şeyi yönetin

Sınırsız sınırlar

Satır içe aktarma sınırları, geçmiş verilerin taşınmasını zorlaştırır

Hantal mobil arayüz, farklı cihazlarda gezinmeyi zorlaştırır

Sınırsız fiyatlandırma

Temel: Kullanıcı başına aylık 8 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Sonsuz derecelendirme ve yorumlar

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Infinity hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı notu :

Çok yeni olduğu ve hala kullanıcılar tarafından benimsenme aşamasında olduğu için, %100 sezgisel olmadığı için öğrenilmesi gereken bazı şeyler var. Ancak, destek ekibi endişelerimizi hızlı bir şekilde giderdi ve yanıt hızlarından çok etkilendim. Kullanıcı arayüzü ucuz göründüğü için büyük ölçüde iyileştirilmesi gerekiyor, ancak inanılmaz derecede işlevsel ve harika çalışıyor.

Çok yeni olduğu ve hala kullanıcılar tarafından benimsenme aşamasında olduğu için, %100 sezgisel olmadığı için öğrenilmesi gereken bazı şeyler var. Ancak, destek ekibi endişelerimizi hızlı bir şekilde giderdi ve yanıt hızlarından çok etkilendim. Kullanıcı arayüzü ucuz göründüğü için büyük ölçüde iyileştirilmesi gerekiyor, ancak inanılmaz derecede işlevsel ve harika çalışıyor.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Sadece en üstteki satırdaki harfleri (QWERTYUIOP) kullanarak typewriter (daktilo) kelimesini yazabilirsiniz! Bu, satış elemanlarının ilk daktiloları daha kolay gösterebilmesi için kasıtlı olarak yapılmış olabilir.

3. nTask (Zahmetsiz görev izleme ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)

via nTask

nTask, planlama, izleme ve işbirliği için yapılandırılmış bir yol sunarak proje yönetimini basitleştirir. Proje dönüm noktaları, bağımlılıklar, bütçe ayrıntıları ve zaman girdileri dahil olmak üzere her türlü veri yapılandırılmış bir şekilde saklanır. İlerlemeyi hızlı bir şekilde takip edebilir, performansı analiz edebilir ve bilinçli kararlar alabilirsiniz.

Projelerinizin her ayrıntısını yakalayan özel iş akışları tasarlayabilirsiniz. Verilerin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu görmek için görsel panolar veya zaman çizelgeleri oluşturabilir ve raporlama özelliğini kullanarak anahtar metrikleri izleyebilirsiniz.

nTask'ın en iyi özellikleri

Yerleşik zaman kaydı ve otomatik zamanlayıcıları kullanarak her görev için harcanan zamanı izleyin

Gantt grafiklerini ve özel iş akışlarını kullanarak veri ilişkilerini ve proje ilerlemesini bir bakışta görün

Planlanan ve gerçek son teslim tarihleriyle görevler atayın, birden fazla atanan kişi ekleyin ve ilgili belgeleri ek dosya olarak ekleyin

Özel durumlar, yinelenen görevler ve önceden tanımlanmış şablonları kullanarak tekrarlayan süreçleri kolaylaştırın

nTask sınırlamaları

Görev tabanlı faturalandırma için risk günlükleri ve ayrıntılı görev raporları gibi güçlü özellikler eksik

Belge ve fotoğraf yüklemek sezgisel veya kullanıcı dostu değildir

nTask fiyatlandırması

Premium: Kullanıcı başına aylık 4 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

nTask puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar nTask hakkında ne diyor?

Trustpilot incelemesine göre:

Üç ay sonra, NTask'ı kullanmayı sonunda bıraktık. Bize satıldığı kadar özelleştirilebilir değildi. Herhangi bir sorun çıktığında, platformu hala geliştirmekte olduklarını söylediler. "Destek ekibi"nin bu platformu ihtiyaçlarımıza uydurmak için yaptığı birkaç başarısız denemeden sonra, hiçbir şey değişmedi ve gönüllülerimiz onu kullanmayı bıraktı.

Üç ay sonra, NTask'ı kullanmayı sonunda bıraktık. Bize satıldığı kadar özelleştirilebilir değildi. Herhangi bir sorun çıktığında, platformu hala geliştirdiklerini söylediler. "Destek ekibi"nin bu platformu ihtiyaçlarımıza uydurmak için yaptığı birkaç başarısız denemeden sonra, hiçbir şey değişmedi ve gönüllülerimiz onu kullanmayı bıraktı.

🔍 Biliyor muydunuz? Çince gibi bazı dillerde binlerce karakter kullanılır ve bu da yazarken zorluklara neden olur. Pinyin giriş yöntemi gibi çözümler, kullanıcıların fonetik olarak yazmasına olanak tanır ve yazılım bunu doğru karaktere eşleştirir.

4. Airtable (Görsel ve işbirliğine dayalı bir yaklaşımla verileri esnek bir şekilde düzenlemek için en iyisi)

airtable aracılığıyla

Airtable, ham verileri takımların uyumlu çalışmasını ve süreçlerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayan organize, dinamik iş akışlarına dönüştürür.

İş ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan özelleştirilebilir veritabanları oluşturmanıza olanak tanır. Hantal elektronik tablolarla uğraşmak yerine, projeleri, kampanyaları, bütçeleri ve daha fazlasını kolayca izleyebileceğiniz esnek tablolara bilgiyi yapılandırabilirsiniz.

Airtable ile birden fazla platformdan büyük veri kümelerini çekebilir, kritik şirket verilerini doğrulayabilir ve AI kullanarak manuel veri girişi görevlerini otomatikleştirebilirsiniz.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı senkronizasyon ile departmanlar arasında bilgileri güncel tutun, sürüm çakışmalarını ve yanlış iletişimi ortadan kaldırın

HyperDB gibi gelişmiş veritabanı özellikleriyle büyük veri kümelerini zahmetsizce yönetin ve analiz edin

Gösterge panellerini kullanarak proje ilerlemesi, OKR'ler ve diğer performans göstergelerini gerçek zamanlı olarak izleyin

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzüyle anında özel iş uygulamaları oluşturun

Airtable sınırlamaları

Formül seçenekleri geleneksel elektronik tablolardaki kadar gelişmiş değildir

Bazı senkronizasyon özellikleri, bireysel kullanıcılar için bütçeye uygun olmayabilecek daha yüksek seviyeli bir abonelik gerektirir

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 24 $

İş: Kullanıcı başına aylık 54 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Airtable hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir yorumcusunun dediği gibi:

Yıllar içinde güncellemelerle gelişmiştir. Ancak gösterge paneli daha iyi olabilir. Özellikle izleme ve not alma gibi özellikleri ClickUp'tan alabilirler.

Yıllar içinde güncellemelerle gelişmiştir. Ancak gösterge paneli daha iyi olabilir. Özellikle izleme ve not alma gibi özellikleri ClickUp'tan alabilirler.

🔍 Biliyor muydunuz? Anahtar delme makinesi, 1920'lerde Herman Hollerith tarafından icat edilen ilk mekanik veri giriş cihazıdır. Verileri temsil etmek için kağıt kartlara delikler açardı ve modern bilgisayarların öncüsüydü.

5. Nintex RPA (AI destekli otomasyon ile iş süreçlerini kolaylaştırmak için en iyisi)

nintex RPA aracılığıyla

Nintex, veri girişi, iş akışları ve belge yönetimini otomatikleştirerek manuel veri yönetimindeki verimsizlikleri ortadan kaldırır. Süreçleri kolaylaştırmaya ve tam operasyonel kontrolü sağlamaya yardımcı olur.

Onaylardan uyumluluk izlemeye kadar, Nintex takımların tek bir kod satırı yazmadan tekrarlayan işleri azaltmasına, doğruluğu artırmasına ve işlemleri kolaylaştırmasına yardımcı olur. Ayrıca, önceden oluşturulmuş şablonlar ve otomatik veri birleştirme ile sözleşmeler, faturalar ve raporlar oluşturmanıza olanak tanır.

Nintex'in en iyi özellikleri

Nintex DocGen'i kullanarak verileri şablonlara birleştirin ve tutarlı, risksiz belgeler oluşturun

Müşteri kontrolleri, risk değerlendirmeleri ve onayları otomatikleştirerek yasal gerekliliklerin karşılanmasını sağlayın

Dahili doğrulama, şifreleme ve erişim denetimlerini kullanarak hassas bilgileri koruyun

Gerçek zamanlı adım adım yardım için Nintex Masaüstü Kılavuzu'na güvenin

Nintex sınırlamaları

CSV'leri ayrıştırma veya toplu işleme gibi veri dönüştürme görevleri için ideal değildir

Binlerce satırdan oluşan büyük veri kümelerini işlerken performans sorunları yaşıyor musunuz?

Nintex fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Nintex puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Nintex hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle bahsetmektedir:

Sonsuz olanakları ve imkanları bazen bir dezavantaj olabilir. Bazı özellikleri, özellikle daha önce hiç kullanmadıysanız veya uzun süredir kullanmadıysanız, anlaması zor olabilir. Ancak, bu süreçte size yardımcı olacak birçok yardım ve eğitim imkanı bulunmaktadır.

Sonsuz olanakları ve imkanları bazen bir dezavantaj olabilir. Bazı özellikleri, özellikle daha önce hiç kullanmadıysanız veya uzun süredir kullanmadıysanız, anlaması zor olabilir. Ancak, bu süreçte size yardımcı olacak birçok kaynak ve eğitim mevcuttur.

6. UiPath (Kurumsal düzeyde otomasyon ve sorunsuz sistem entegrasyonları için en iyisi)

uiPath aracılığıyla

UiPath, sizin için çalışan güçlü otomasyon ile veri girişinin zorluklarını ortadan kaldırır. Sürükle ve bırak arayüzü, teknolojiye yatkın olmayan kullanıcılar için bile kurulumu kolaylaştırır ve halihazırda kullandığınız araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Akıllı Belge İşleme, formlardan, faturalardan ve raporlardan sorunsuz veri çıkarma sağlar. Bu arada, gerçek zamanlı analitik performansın izlenmesini sağlayarak etkiyi tam olarak görebilmenizi sağlar. Otomasyonu temel alan bu yazılım, size özel otomasyonlar oluşturmanıza olanak tanıyan düşük kodlu geliştirme araçlarıyla takımınızı güçlendirebilirsiniz.

UiPath'in en iyi özellikleri

UI + API otomasyonunu kullanarak manuel veri girişini ortadan kaldırın ve doğruluğu artırın

Verimsizlikleri ortaya çıkarmak ve süreçleri iyileştirmek için Süreç Madenciliği ve Görev Madenciliğinden yararlanın

Akıllı Belge İşleme'yi uygulayarak belgelerden bilgileri hızlı bir şekilde çıkarın ve işleyin

UiPath'i mevcut iş uygulamalarına bağlayarak veri yönetimini birleştirin

UiPath sınırlamaları

Blokları oluşturmak, karmaşık senaryolarda kullanımı zor olabilir ve genellikle özel kod gerektirir

Orchestrator yapısı anlaşılması zor olabilir

UiPath fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 25 $/ay

Standart: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

UiPath puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (6.600+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar UiPath hakkında ne diyor?

Reddit kullanıcısı r/RPA 'ya göre:

UI Path pahalıdır, teknik destek çok şüphelidir ve satış odaklıdır, ayrıca uygulama platformu diğer seçeneklerin çok gerisindedir. Bununla birlikte, otomatikleştirmenin tek yolu UI manipülasyonu (klasik RPA) olan bir dizi eski sisteminiz varsa, UI Path en güçlü seçenektir. Tam zamanlı geliştirme deneyimi gerektirir.

UI Path pahalıdır, teknik destek çok şüphelidir ve satış odaklıdır, ayrıca uygulama platformu diğer seçeneklerin çok gerisindedir. Bununla birlikte, otomatikleştirmenin tek yolu UI manipülasyonu (klasik RPA) olan bir dizi eski sisteminiz varsa, UI Path en güçlü seçenektir. Tam zamanlı geliştirme deneyimi gerektirir.

🧠 İlginç Bilgi: Dünyanın en hızlı daktilocu unvanı, 2023 yılında dakikada 305 kelime (wpm) gibi inanılmaz bir yazma hızına ulaşan lise öğrencisi MythicalRocket'a aittir. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, bu hız, ortalama yazma hızı olan 40 wpm'nin yedi katından fazladır!

7. TrueContext (Çevrimdışı uyumlu mobil formlarla gerçek zamanlı verileri yakalamak için en iyisi)

via TrueContext

TrueContext, profesyoneller ve teknisyenler için alan veri yönetimini basitleştiren ve kolaylaştıran bir mobil iş akışı platformudur. Takımınızın anahtarlar, kaydırıcılar, fotoğraflar, sesli notlar veya barkod taramaları kullanarak hareket halindeyken bilgileri yakalamasına ve işlemesine olanak tanır.

Uygulama, bu verileri otomatik olarak temel sistemlerinize aktararak, ekstra manuel iş gerektirmeden kayıtlarınızın güncel kalmasını sağlar. Yerleşik kalite kontrolleri ve denetim izleri, zaman damgaları ve coğrafi konum gibi meta verileri yakalar, böylece verilerinizin nereden geldiğini ve doğruluğunu her zaman bilirsiniz.

TrueContext'in en iyi özellikleri

Uygulama tabanlı doğrulama, önceden doldurulmuş alanlar ve otomatik hesaplamalarla insan hatalarını en aza indirin

İzlenebilirlik ve hesap verebilirlik sağlamak için tarihler, coğrafi konum ve teknisyen ID'leri gibi temel meta verileri yakalayın

Alan operasyonları ile arka ofis sistemleri arasındaki boşluğu dolduran düşük kodlu iş akışlarını tasarlayın ve iyileştirin

Tüm iş sistemlerini güncel tutmak için gerçek zamanlı aramaları ve otomatik veri yönlendirmeyi kullanın

TrueContext sınırlamaları

İlk rapordan verileri aktarmadan günde iki rapor çalıştıramaz, manuel silme işlemi gerekir

Dahili ve harici platformlarla entegrasyon sırasında sık sık durma

TrueContext fiyatlandırması

Temel özellikler: Lisans başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Gelişmiş: Lisans başına aylık 45 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

TrueContext derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (370+ yorum)

Capterra: 4,6 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar TrueContext hakkında ne diyor?

Capterra incelemesine göre:

Yenileme her zaman gerektiği gibi çalışmaz, evraklar gönderilenlerde "takılır" ve kullanıcı uzlaştırma yapmadan zamanında gönderilmez.

Yenileme her zaman gerektiği gibi çalışmaz, evraklar gönderilenlerde "takılır" ve kullanıcı uzlaştırma yapmadan zamanında gönderilmez.

8. GoCanvas (kodsuz mobil formlarla alan veri toplama işlemlerini basitleştirmek için en iyisi)

goCanvas aracılığıyla

GoCanvas, alan verilerinin hızlı ve stressiz bir şekilde toplanmasını sağlar — artık dağınık evraklar yok, sadece mobil cihazlara uygun formlar var.

Verileri daha doğru ve izlemesi kolay hale getirmek için fotoğraflar, imzalar ve GPS konumları ekleyin. Raporlar otomatik olarak oluşturulur ve iş akışları ihtiyaçlarınıza göre ayarlanır.

Çevrimdışı çalıştığı için, takımınız verileri her zaman, her yerde kaydedebilir ve çevrimiçi olduklarında senkronizasyon yapabilir. Saha çalışanları ve ofis personeli için tasarlanan bu çözüm, sahadan gelen verileri doğrudan iş sistemlerinize bağlar. Ayrıca, barkod tarama ve otomatik hesaplamalar, doğru ve güncel bilgiler sağlar.

GoCanvas'ın en iyi özellikleri

İnternet bağlantısı olmasa bile verileri yakalayın ve kaydedin, çevrimiçi olduğunuzda otomatik olarak senkronizasyon yapın

Gerçek zamanlı GPS izleme ve planlama araçlarını kullanarak saha takımlarının koordinasyonunu sağlayın ve görevlerini yerine getirmelerini sağlayın

Otomatik doldurma, yerleşik hesaplamalar ve yalnızca ilgili alanları gösteren koşullu mantık ile manuel işleri azaltın

Barkod tarama, check-in ve check-out işlemlerini verimli hale getirerek ekipman izlemeyi basitleştirin

GoCanvas sınırlamaları

Açılır menüleri ayarlama ve içeriği revize etme konusunda sınırlı esneklik, orta düzeyde maliyet

Ana gösterge paneli, özellikle kullanıcı etkinliğinin yüksek olduğu durumlarda gezinmesi zordur

Abonelik iptal sürecinin sinir bozucu ve aşırı karmaşık olduğu bildirilmektedir

GoCanvas fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $ (yıllık faturalandırılır)

Maksimum: Kullanıcı başına aylık 79 $ (yıllık faturalandırılır)

GoCanvas puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar GoCanvas hakkında ne diyor?

Trustpilot kullanıcısından:

Fiyatı uygun, iyi bir uygulamaydı, ancak kaydolduktan sonra geri dönüş yok. Maliyetleri düşürmek ve süreçlerimizi kolaylaştırmak için uygulamalarımızı düzene sokmamız gerekiyordu, ancak kaydolduktan sonra belirli sayıda forma kaydolduktan sonra geri dönmemize izin vermediler, sadece artırabiliyorsunuz.

Fiyatı uygun, iyi bir uygulamaydı, ancak kaydolduktan sonra geri dönüş yok. Maliyetleri düşürmek ve süreçlerimizi kolaylaştırmak için uygulamalarımızı düzene sokmamız gerekiyordu, ancak kaydolduktan sonra belirli sayıda forma kaydolduktan sonra geri dönmemize izin vermediler, sadece artırabiliyorsunuz.

🔍 Biliyor muydunuz? Günümüzün elektronik tablo yazılımı, 1979 yılında oluşturulan VisiCalc adlı erken bir veri girişi aracından esinlenerek geliştirilmiştir. Bu, insanların verileri tablo biçiminde işlemelerine olanak tanıyan ilk programdı.

9. Zoho Forms (Otomatikleştirilmiş iş akışları ve entegrasyonlarla özel formlar oluşturmak için en iyisi)

zoho Forms aracılığıyla

Zoho Forms, güçlü iş akışı otomasyonu ve entegrasyon yetenekleriyle özel formlar oluşturmada üstün olan çok yönlü bir çevrimiçi form oluşturucu. Daha geniş Zoho ekosisteminin bir parçasıdır ve verileri düzenlemek ve diğer uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre etmek için tasarlanmıştır.

Zoho Forms, temel olarak kodlama yapmadan profesyonel web formları oluşturmanıza olanak tanır. Sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü ve özelleştirilebilir şablonlardan oluşan zengin bir kitaplık sunar.

Bu yazılımı diğerlerinden ayıran özelliği, sağlam veri girişi otomasyon motorudur. Form gönderimlerine göre e-posta bildirimleri, veri güncellemeleri veya onay süreçleri gibi eylemleri tetikleyen sofistike iş akışları kurabilirsiniz.

Zoho Forms'un en iyi özellikleri

Formları gömme, doğrudan bağlantılar veya e-posta kampanyaları yoluyla paylaşarak her türlü kitleye ulaşın

E-posta veya SMS bildirimleri ayarlayarak gerçek zamanlı veri gönderimlerinden haberdar olun

Sözleşme imzalama veya onay süreçlerini geliştirmek için elektronik imza alanları ekleyin

Zoho Forms sınırlamaları

Koşullu mantık kurulumu, teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için karmaşık olabilir

Form raporlarına ve izin yönetimine dahili erişim kolay değildir

Zoho Forms fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 60 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 110 $

Zoho Forms derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (130+ yorum)

Zoho Forms hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir TrustRadius yorumcusu şöyle açıklıyor:

Zoho Forms, aşılması gereken çok fazla teknik zorluk olmadığı için nispeten basit bir çözümdür, bu da yönetim ekiplerimiz için ideal olduğu anlamına gelir. Formların tasarımı çoğunlukla sürükle ve bırak şeklinde olduğundan oldukça basittir. Bu yazılımla ilgili en büyük sorunlarımız, markalı şablonların oluşturulması ve yönetimi ile Zoho Sign ile entegrasyonudur. Bu entegrasyon, özellikle aynı şirket tarafından oluşturulmuş olmasına rağmen, kullanıcı dostu değildir...

Zoho Forms, aşılması gereken çok fazla teknik zorluk olmadığı için nispeten basit bir çözümdür, bu da yönetim ekiplerimiz için ideal olduğu anlamına gelir. Formların tasarımı çoğunlukla sürükle ve bırak şeklinde olduğundan oldukça basittir. Bu yazılımla ilgili en büyük sorunlarımız, markalı şablonların oluşturulması ve yönetimi ile Zoho Sign ile entegrasyonun özellikle aynı şirket tarafından oluşturulmuş olmasına rağmen kullanıcı dostu olmamasıdır...

🧠 İlginç Bilgi: Bazı durumlarda, veri girişi yüksek hassasiyet gerektirir. İşletmelerin, verileri %99,9 doğrulukla girmek için profesyonel veri girişi uzmanları işe alması yaygın bir durumdur.

10. Cognito Forms (Güçlü veri otomasyon özellikleriyle gelişmiş form oluşturma için en iyisi)

cognito Forms aracılığıyla

Cognito Forms, veri toplama ve yönetimini kolaylaştıran, kullanıcı dostu bir çevrimiçi form oluşturucu. Akıllı hesaplamalar, dinamik alanlar ve anında uyum sağlayan akıllı iş akışları ile kendi kendine düşünen formlar oluşturabilirsiniz.

Temiz arayüzünün arkasında ciddi bir güç yatıyor: HIPAA uyumlu güvenlik, elektronik imzalar ve sıkıcı görevleri sorunsuz iş akışlarına dönüştüren otomasyon araçları. Elektronik imzalar, ödeme entegrasyonları ve otomatik belge oluşturma gibi özellikler, sipariş işleme ve sözleşme yönetimini basitleştirir.

Cognito Forms'un en iyi özellikleri

Tam ve tutarlı verileri yakalamak için hesaplanmış alanlar, koşullu mantık ve yinelenen bölümler ekleyin

Gönderileri kolaylıkla sıralayın, filtreleyin ve dışa aktarın, net içgörüler elde edin ve daha akıllı kararlar alın

Kullanıcıların formları kaydetmesine ve devam etmesine izin vererek, terk edilme oranını azaltın ve veri kalitesini artırın

Tek oturum açma, iki faktörlü kimlik doğrulama ve veri şifreleme ile hassas bilgileri koruyun

Cognito Forms sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü ve deneyimi daha iyi olabilir

Acil sorunlar için anında müşteri desteği yok

Dışa aktarma özellikleri sınırlıdır

Cognito Forms fiyatlandırması

Bireysel: Ücretsiz

Pro: İki kullanıcı için aylık 19 $

Takım: Beş kullanıcı için aylık 39 $

Enterprise: 20 kullanıcı için aylık 129 $

Cognito Form derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (120+ yorum)

Cognito Forms hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle öneriyor:

Kullanılabilecek tüm komut dosyalarını kategoriye göre düzenleyen bir tablo içeren bir bölüm olsaydı harika olurdu. Yardım bölümünde arayabileceğinizi biliyorum, ancak bir kütüphane olması harika olurdu. Belirli komut dosyalarının kullanımını içeren çeşitli öğeler için bir öğretici kütüphanesi de güzel olurdu.

Kullanılabilecek tüm komut dosyalarının kategorilere göre düzenlendiği bir tablo içeren bir bölüm olsaydı harika olurdu. Yardım bölümünde arayabileceğinizi biliyorum, ancak bir kütüphane olması harika olurdu. Ayrıca, belirli komut dosyalarının kullanımını içeren çeşitli öğeler için bir öğretici kütüphanesi de olması güzel olurdu.

11. Microsoft Excel (Ayrıntılı veri analizi, karmaşık hesaplamalar ve otomasyon için en iyisi)

microsoft Excel aracılığıyla

Microsoft Excel, finans ve sağlık hizmetlerinden eğitim ve pazarlamaya kadar çeşitli sektörlerde verimli veri yönetimi ve analizi için kullanılan çok yönlü bir veri girişi aracıdır. Satır ve sütunlar aracılığıyla hızlı veri girişi ve düzenleme imkanı sunan tanıdık bir elektronik tablo arayüzü sunar.

Excel'in form şablonları ve kapsamlı formül kitaplığı, hassas hesaplamaları ve veri işlemeyi kolaylaştırır. Ayrıca, diğer Microsoft Office uygulamaları ve harici veri kaynaklarıyla entegrasyonlar, işbirliğini ve veri paylaşımını geliştirir.

Microsoft Excel'in en iyi özellikleri

Güçlü veri modelleme ve iş zekası için Power Query ve Power Pivot'u kullanın

Office 365 aracılığıyla çalışma kitaplarını paylaşarak gerçek zamanlı ve sorunsuz bir takım işbirliği sağlayın

Pivot tabloları ve grafikleri filtrelemek için dilimleyiciler ve zaman çizelgeleri kullanarak etkileşimli Excel veritabanı keşfi yapın

Microsoft Excel sınırlamaları

Arayüz modası geçmiş ve daha modern bir tasarıma ihtiyaç duyuyor

Manuel girişe aşırı bağımlılık, hata ve tutarsızlık riskini artırır

Sürüm geçmişinin izlenmesi, yerel Excel dosyaları için zor olabilir

Microsoft Excel fiyatlandırması

Lisans: 179,99 $

Microsoft Excel derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (19.100+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Excel hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Excel, çok büyük veri kümelerini işlerken yavaşlayabilir veya çökebilir. Büyük veri senaryoları için performans ve kararlılıktaki iyileştirmeler, kullanıcı deneyimini geliştirecektir. Karmaşık formülleri yönetmek ve hata ayıklamak da zor olabilir. Gelişmiş formül denetim araçları ve daha iyi hata mesajları, kullanıcıların sorunları daha kolay belirleyip çözmesine yardımcı olacaktır.

Excel, çok büyük veri kümelerini işlerken yavaşlayabilir veya çökebilir. Büyük veri senaryoları için performans ve kararlılıktaki iyileştirmeler, kullanıcı deneyimini geliştirecektir. Karmaşık formülleri yönetmek ve hata ayıklamak da zor olabilir. Gelişmiş formül denetim araçları ve daha iyi hata mesajları, kullanıcıların sorunları daha kolay belirleyip çözmesine yardımcı olacaktır.

12. Google E-Tablolar (Gerçek zamanlı işbirliği ve sorunsuz Google Çalışma Alanı entegrasyonu için en iyisi)

google Çalışma Alanı Güncellemeleri aracılığıyla

Google E-Tablolar, profesyoneller ve proje yöneticileri tarafından yaygın olarak kullanılan bir elektronik tablo ve veri depolama çözümüdür. Takımlar, değişiklikler cihazlar arasında otomatik olarak senkronize edilerek elektronik tablolarda aynı anda çalışabilir.

Sayıları hesaplarken, projeleri izlerken veya verileri analiz ederken, Google E-Tablolar her şeyi bulutta düzenlerken diğer iş araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar. Ayrıca, sürüm geçmişi ile değişiklikleri her zaman izleyebilir ve gerekirse geri alabilirsiniz. Google E-Tablolar, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için Google Apps Script gibi güçlü komut dosyası oluşturma özelliklerine de sahiptir.

Google E-Tablolar'ın en iyi özellikleri

Herhangi bir cihazdan elektronik tablolara erişin, verileri ihtiyacınız olan her yerde kullanıma hazır tutun

Daha iyi güvenlik için dosya erişimini ve izinleri kontrol edin, belirli elektronik tabloları kimlerin görüntüleyebileceğini, düzenleyebileceğini veya yorum yapabileceğini belirleyin

SQL veritabanları ve API'ler gibi harici kaynaklardan verileri içe aktarın ve birleştirerek analizleri zenginleştirin

Google Çalışma Alanı Marketplace'te bulunan çok çeşitli eklentilerle işlevselliği genişletin

Google E-Tablolar sınırlamaları

Yerleşik yazım denetleyicisinin olmaması, büyük veri kümeleriyle çalışan hızlı yazanlar için sorun yaratır

Bulut tabanlı uygulama, yüksek veri hacimlerinin işlenmesinde gecikmelere neden olur

Google E-Tablolar fiyatlandırması

Ücretsiz

Google E-Tablolar puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (42.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (13.100+ yorum)

Google E-Tablolar hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

TrustRadius incelemesinde:

İş arkadaşlarınızla birçok projeniz varsa ve aynı dosya üzerinde çalışmanız gerekiyorsa, Google E-Tablolar kaynak ve zamandan tasarruf etmek için mükemmel bir fırsat sunar. Aynı anda aynı dosya üzerinde çalışabileceğiniz için iş süreci çok daha keyifli hale gelir. Ancak, büyük elektronik tablolar üzerinde çalışmanız gerekiyorsa bu yazılımı kullanmanızı önermem.

İş arkadaşlarınızla çok sayıda projeniz varsa ve aynı dosya üzerinde çalışmanız gerekiyorsa, Google E-Tablolar kaynak ve zamandan tasarruf etmek için mükemmel bir fırsat sunar. Herkes aynı anda aynı dosya üzerinde çalışabileceğinden, iş süreci çok daha keyifli hale gelir. Ancak, büyük elektronik tablolar üzerinde çalışmanız gerekiyorsa, bu yazılımı kullanmanızı önermem.

💡 Profesyonel İpucu: Dönüşümleri artırmak için kısa alanlar, otomatik doldurma ve mobil uyumlu tasarımla kayıt formlarını optimize edin.

13. Forms On Fire (Yerleşik iş akışı otomasyonuna sahip mobil uyumlu formlar için en iyisi)

forms On Fire aracılığıyla

Form On Fire, yoğun profesyoneller için veri yakalama ve yönetimini kolaylaştıran bir mobil platformdur. Herhangi bir kodlama yapmadan özel dijital formlar oluşturmanıza olanak tanır. Denetimler, kontrol listeleri, olay raporlama, envanter izleme, zaman çizelgeleri ve sevkiyat işlemleri için ihtiyacınız olan formları sürükleyip bırakarak oluşturabilirsiniz.

Görüntüleri, imzaları, GPS konumlarını ve daha fazlasını yakalayabilir ve bu verileri doğrudan arka ofis sistemlerinize gönderebilirsiniz. 1.500'den fazla sistemle kolay entegrasyonları ve yerleşik analitik özellikleri, verilerin alandan karar vericilere verimli bir şekilde akışını sağlar.

Form On Fire'ın en iyi özellikleri

SOC 2 Tip II doğrulama, GDPR uyumluluğu ve kurumsal düzeyde şifreleme ile hassas verileri koruyun

Formları yönlendirmek, görevleri atamak ve daha hızlı işleme için gerçek zamanlı bildirimleri tetiklemek üzere özel kurallar belirleyin

Envanter, ekipman veya iş durumunu anında kaydetmek için barkodları ve NFC etiketlerini tarayın

Otomatik veri yakalama için Salesforce, Microsoft Azure, Google Drive ve daha fazlası gibi platformlara doğrudan bağlanın

Form On Fire sınırlamaları

Belgelerin yüklenmesi ve gönderilmesi yavaştır, bazen zorunlu senkronizasyon veya uygulamanın yeniden yüklenmesi gerekir

Raporlar esnek dışa aktarma seçeneklerinden yoksundur, manuel ayarlamalar ve iş akışlarına ekstra adımlar ekleme gerektirir

Form On Fire fiyatlandırması

Standart Sürüm: Kullanıcı başına aylık 25 $

Premium Sürüm: Kullanıcı başına aylık 35 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Form On Fire derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (240+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (130+ yorum)

Form On Fire hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 kullanıcısının belirttiği gibi:

Bazen, görüntülemek istediğim şeyi elde etmek için senkronizasyonu zorlamak zorunda kalıyorum. Menülerin görünümü vb. biraz daha modern hale getirilebilir, ancak bu büyük bir sorun değil. Ayrıca, daha fazla veri sıralama seçeneği eklenebilir.

Bazen, görüntülemek istediğim şeyi elde etmek için senkronizasyonu zorlamak zorunda kalıyorum. Menülerin görünümü vb. biraz daha modern hale getirilebilir, ancak bu büyük bir sorun değil. Ayrıca, daha fazla veri sıralama seçeneği eklenebilir.

🧠 İlginç Bilgi: Genellikle "daktilocuların Olimpiyatları" olarak adlandırılan Ultimate Typing Championship, dünya çapında katılımcıların en hızlı ve en doğru daktilocu başlığı için yarıştığı gerçek bir etkinliktir.

14. Intellimas (Hesap tabloları yerine özel, yüksek performanslı veri iş akışları için en iyisi)

intellimas aracılığıyla

Singletree Technologies tarafından geliştirilen Intellimas, önde gelen bir yazılım geliştiricisidir. Envanter izleme, proje yönetimi ve tedarikçi uyumluluğunun yönetilmesine yardımcı olur.

Bu araç, mevcut verilere kullanıcı tanımlı alanlar eklemenize olanak tanıyarak iş fonksiyonları üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Tanıdık elektronik tablo benzeri arayüzü, kullanıcıların eski sistemlerinden sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasını kolaylaştırır.

Verileriniz SQL, Oracle veya PostgreSQL veritabanlarında güvenli bir şekilde saklanır, böylece kolay paylaşım, raporlama ve yedekleme imkanı sağlanır.

Intellimas'ın en iyi özellikleri

Maliyetlendirme, RFQ'lar, kalite denetimi ve iş sipariş izleme gibi çeşitli fonksiyonlarda operasyonları optimize edin

Verileri gerektiği gibi düzenlemek için sütun yeniden boyutlandırma, toplu kopyalama/yapıştırma ve sıralama gibi elektronik tablo benzeri özellikleri kullanın

İşlevlerinize veya ana verilerinize uygun sınırsız sayıda kullanıcı tanımlı alan ekleyin

Daha fazla analiz veya paydaşlarla paylaşım için verileri Excel'e kolayca aktarın

Intellimas sınırlamaları

Yetersiz ayırma ve filtreleme, hangi öğelerin hangi uygulamaya ait olduğunu belirlemeyi zorlaştırır

Açılır menüler sezgisel değildir ve SQL alan seçimlerinin yapılandırılması daha kolay hale getirilebilir

Intellimas fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 30 $ (Capterra'dan alınmıştır, resmi web sitesinde mevcut değildir)

Intellimas derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Intellimas hakkında ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şunları ekliyor:

Bazen bizim için yeni raporlar oluşturma becerilerinin sınırları vardır. Ancak, onlardan oluşturmalarını istediğimiz ürün benzersiz olduğu için, tüm raporlara/değişikliklere uyan tek bir boyut kullanmak zordur.

Bazen bizim için yeni raporlar oluşturma becerilerinde sınırlar vardır. Ancak, oluşturmalarını istediğimiz ürün benzersiz olduğu için, tüm raporlara/değişikliklere uyan tek bir boyut kullanmak zordur.

🧠 İlginç Bilgi: QWERTY klavye düzeni, 1878 yılında Christopher Latham Sholes tarafından patentlenmiştir. Bu düzen, daktiloda sıkışmaları azaltmak için tasarlanmış olup, hız için tasarlanmamıştır. Bazı kullanıcılar, Dvorak ve Colemak gibi alternatif düzenlerin daha hızlı ve ergonomik olduğunu iddia etmektedir.

process Runner aracılığıyla

Process Runner, SAP veri yönetimi görevlerini doğrudan Microsoft Excel'den kolaylaştırmak için tasarlanmış, düşük kodlu bir otomasyon aracıdır. Kullanıcıların, karmaşık programlama veya komut dosyası yazmaya gerek kalmadan Excel ve SAP arasında veri yükleme ve indirme işlemlerini otomatikleştirmelerini sağlar.

Bu araç, özel kodlama yapmadan verileri dönüştürmenize, temizlemenize ve taşımanıza olanak tanır. Ayrıca, Process Runner, kullanımı kolay doğrulama araçları sunarak veri yönetişimine ekstra bir katman ekler.

Veriler SAP'ye yüklenmeden önce hataları yakalamak için kontrol panelinden kurallar belirleyebilirsiniz.

Process Runner'ın en iyi özellikleri

Tek tıklamayla otomatik paralel işleme özelliği sayesinde SAP işlemlerini, komut dosyalarını ve veri çıkarmalarını doğrudan Excel'den gerçekleştirin.

Özel ABAP programlamaya ihtiyaç duymadan veri taşıma ve temizleme işlemlerini basitleştirin

İş akışlarınızı hızlandırmak için 1.900'den fazla kullanıma hazır otomasyon şablonundan oluşan bulut kütüphanesinden yararlanın

Yerleşik görev zamanlayıcıyı kullanarak rutin işlemleri otomatik olarak ve zamanında çalıştırın

SAP'ye yüklemeden önce verileri izleyin ve doğrulayın, temiz ve doğru girdiler elde edin

Process Runner sınırlamaları

Komut dosyası geliştirme, özellikle önceden deneyimi olmayan kullanıcılar için karmaşıktır

Formlara logo veya diyagram ekleme gibi temel özellikler genellikle ek maliyetlerle birlikte gelir

Process Runner fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Process Runner puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,6/5 (25+ yorum)

Process Runner hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra incelemesine göre:

Bir komut dosyası programlamak oldukça karmaşıktır. Excel şablonu artık eskiden dahil olan PR dışında saklanacak, bu da komut dosyasını çalıştırmak için daha fazla çaba gerektirecek ve şablonu nereye sakladığınıza dikkat etmeniz gerekecektir.

Bir komut dosyası programlamak oldukça karmaşıktır. Excel şablonu artık eskiden dahil olan PR dışında saklanacak, bu da komut dosyasını çalıştırmak için daha fazla çaba gerektirecek ve şablonu nereye sakladığınıza dikkat etmeniz gerekecektir.

🔍 Biliyor muydunuz? "Yazım hatası" (tipografik hata kelimesinin kısaltması) kelimesi, 1800'lü yıllarda matbaacılık döneminde ortaya çıkmıştır. Hepimizin yazarken yaptığı yaygın veri girişi hatalarıyla eş anlamlıdır!

ClickUp ile Daha Akıllı Veri Girişi

Verileri takip etmek sizi yavaşlatmamalı. Doğru araç, veri girişini sorunsuz hale getirir, her şeyi düzenli tutar ve takımınızı önemli işlere odaklanmak için serbest bırakır.

ClickUp her şeyi tek bir yerde bir araya getirir: Tablo Görünümü verilerinizi profesyonelce yapılandırmanıza yardımcı olur, Formlar gönderileri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür ve ClickUp Brain, yapay zeka destekli özellikleriyle anında içgörüler sunar.

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