2025'te Zaman Takibi için En İyi 10 Zaman Saati Uygulaması

Elbette, zamanınızı ve teslimatlarınızı yönetebilmek harika olurdu.

Ama daha da iyisi ne olurdu biliyor musunuz? Her şeyi baştan sona sizin için yöneten bir uygulama!

Ve hayır, 2065'te sihirli bir şekilde ortaya çıkacak hayali araçlardan bahsetmiyoruz.

Burada zaman saati uygulamalarından bahsediyoruz—bu kapsamlı kılavuzda bunlardan 10 tanesini ele alacağız.

Zamanı bir uzman gibi yönetmeye hazır mısınız?

Zaman Saati Uygulamalarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Zaman saati uygulamaları, zaman izleyici olarak çalışır ve işinizle ilgili zaman yönetimi ihtiyaçlarınız için dijital bir çözüm sunar. Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok zaman saati uygulaması vardır.

Ancak, farklı uygulamalara dalmadan önce, size uygun bir zaman saati uygulaması seçerken dikkate almanız gereken zaman takibi parametrelerine bir göz atalım:

Neden: Bir zaman saati uygulamasıyla neyi başarmak istediğinizi belirlemek çok önemlidir. Saatleri kaydetme ve hesaplama için harcanan çabayı azaltmak mı istiyorsunuz? Çalışanların görevlere ne kadar zaman ayırdığını öğrenmek mi, yoksa İK süreçlerinizi dijitalleştirmek mi istiyorsunuz? Zaman saati uygulamalarından yararlanmak için takımınızın iş zamanı düzenini belirleyin Sorun: Zaman saati uygulaması tüm çalışanların çalışma saatlerini kaydediyor mu? Duality: Zaman saati uygulaması, katılım ve zamanı izlemelidir; elektronik tabloları veya çevrimiçi zaman kartlarını manuel olarak nasıl kullandığınızı değil Avantajlar: Zaman saati uygulaması, sonuç olarak şunları korumalıdır: zaman, aksi takdirde kayıt tutmak için harcanacak giderler, işletme maliyetleri açısından zaman aksi takdirde kayıt tutmaya harcanacak giderleri işletme maliyetleri açısından Barındırılan mı, çevrimiçi mi?: Barındırılan bir zaman saati uygulamasına mı yoksa çevrimiçi bir uygulamaya mı ihtiyacınız olduğunu analiz edin. İkincisi, yükseltme yapmanız veya kurulum maliyetleri için binlerce dolar harcamanız gerekmediğinden daha akıllı bir seçimdir

zaman aksi takdirde kayıt tutmaya harcanacak

giderleri işletme maliyetleri açısından

2024'te Kullanılacak En İyi 10 Zaman Saati Uygulaması

Bu kadar çok seçenek varken en iyi zaman saati uygulamasını seçmek zor olabilir; işte bu noktada araştırmamız devreye giriyor.

İş saatlerinizi takip etmek ve programları sorunsuz bir şekilde yönetmek için kullanabileceğiniz en iyi 10 zaman saati uygulamasının listesine göz atın.

Daha iyi kaynak yönetimi için ClickUp görevlerine ilişkin zaman tahminlerini kolayca görüntüleyin ve izleyin

ClickUp'ın sunduğu birçok özellik arasında, öncelikle bir verimlilik aracıdır.

ClickUp, herhangi bir cihazdan zamanınızı takip etmenize yardımcı olan güçlü bir proje zaman takibi özelliğine sahiptir. Chrome kullanıyorsanız, platform zaman takibi için kullanışlı bir eklenti sunar: ClickUp'ın Chrome Uzantısı.

ClickUp Chrome Uzantısı, proje yönetiminin en bağlantısız beş özelliğini tek bir inanılmaz uygulamada bir araya getirir. ClickUp Chrome Uzantısı'ndan görevler oluşturun, zamanı takip edin, ekran görüntülerini saklayın, web sitelerini yer imlerine ekleyin, notlar kaydedin ve e-postalar ekleyin

Müşterilerinize zamanında fatura kesmek, zaman takibinize ayrıntılı notlar eklemek veya bir projenin süresini izlemek için etiketler oluşturmak istiyorsanız, ClickUp'ın proje zaman takibi özelliği tüm hesaplarda hizmetinizdedir.

ClickUp'ın zaman yönetimi şablonunu kullanarak programınızı optimize edin ve verimliliği sezgisel olarak en üst düzeye çıkarın.

İyi tasarlanmış bir program, projelerinizin zamanında ve bütçe dahilinde ilerlemesini sağlamak için çok önemlidir. İşte burada ClickUp'ın Zaman Yönetimi Program Şablonu devreye girer!

ClickUp'ın zaman takipçilerinin olumlu yönlerine hızlı bir bakış:

Zaman çizelgesi şablonları sayesinde, yeni başlayan kullanıcılar için kullanımı son derece kolaydır

Güçlü raporlama işlevleri sunar ve teknoloji altyapınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur

Dahili kaynak yönetiminin kuşbakışı görünümü için mükemmel bir İş Yükü görünümü sunar

Tekrarlamak gerekirse, ClickUp mükemmel bir proje yönetimi aracıdır ve yerleşik zaman yönetimi özellikleri de aynı derecede yetkin ve birbirleriyle sorunsuz bir şekilde çalışır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

"Yükle" düğmesine basarak tabletlerden ve mobil zaman saati uygulamalarından zamanı izleyin

İş yükü görünümünü kullanarak takım kapasitesini haftalık veya aylık olarak görüntüleyin

Faturalandırılabilir saatleri izleyin ve diğer otomatik iş akışı yönetimi seçeneklerini deneyin

Raporlama özelliklerinden yararlanarak çalışanların zamanlarını nasıl geçirdikleri (ve bunu nasıl iyileştirebileceğiniz) hakkında içgörüler edinin

Girdileri etiketleyin, kategorilere ayırın ve notlar oluşturun

ClickUp sınırlamaları:

Şu anda, bu mobil zaman saati uygulamasındaki görünümler biraz sınırlıdır, ancak önümüzdeki birkaç ay içinde daha fazlası eklenecektir

Bu bir verimlilik aracı olduğu için, özellikle tek istediğiniz basit bir zaman takipçisi ise, hafif bir öğrenme eğrisi olabilir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

2. Clockify

clockify ile

Clockify, ilginç zaman kaydı şablonlarına sahip bir zaman izleme ve zaman çizelgesi uygulamasıdır — herhangi bir sayıda kullanıcı için birden fazla projenin çalışma saatlerini izlemek için kullanın.

Ücretsiz bir zaman saati uygulaması olmasına rağmen, Clockify Disney, Sony, Patagonia, Google, SAP, CISCO ve daha birçok üst düzey marka tarafından kullanılmaktadır.

Bu listedeki diğer zaman saati uygulamaları gibi, Clockify de katılım, verimlilik ve faturalandırılabilir saatleri izlemenizi sağlar.

Clockify'ın en iyi özellikleri:

Zamanlayıcı: Çalışma saatlerini gerçek zamanlı olarak izleyin

Zaman çizelgesi: Çeşitli projeler ve görevlerdeki haftalık etkinlikleri kaydedin

Takvim : Google Takvim veya Outlook'a bağlanın ve günleri 5, 15, 30 veya 60 dakikalık zaman blokları halinde görünüm

Otomatik izleyici: Web sitelerinde ve uygulamalarda nasıl zaman geçirdiğinizi izleyin ve neyi ne zaman kullandığınızın tam dökümünü görün

Kiosk: PIN kodu ile paylaşılan bir cihazdan saatinizi kaydedin

Clockify sınırlamaları:

Clockify'ın ücretsiz sürümü temel bir sürümdür ve anahtar özellikler üzerinde birçok kısıtlama içerir; gelişmiş özelliklere yalnızca abonelik sürümünde erişilebilir

Bazı kullanıcılar, programın yavaş olduğunu ve bazen yanıt vermediğini bildiriyor

İptal işlemi yalnızca çevrimiçi olarak yapılabilir ve kullanıcı bir e-posta göndermek zorundadır; bu, bazı kullanıcılar için sıkıcı ve zahmetli bir görev yönetimi yöntemidir

Clockify fiyatlandırması:

Temel (Yönetim) : Kullanıcı başına aylık 3,99 $, yıllık faturalandırılır

Standart (Çalışma Saatleri ve Faturalandırma) : Kullanıcı başına aylık 5,49 $, yıllık faturalandırılır

Pro (Kâr ve Verimlilik) : Kullanıcı başına aylık 7,99 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise (Kontrol ve Güvenlik): Kullanıcı başına aylık 11,99 $, yıllık faturalandırılır

Clockify puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.600+ yorum)

3. Zaman çizelgesi

Timesheet, her zaman hareket halinde olan kullanıcılar içindir. Trafikte sıkışmış veya sık seyahat etmek zorunda olsanız da, Timesheet uygulamayı hiç açmadan çalışma saatlerinizi izlemenizi sağlar.

Sizi ilgilendirebilecek bir başka avantaj ise, zamanı girmek için ayrı bir uygulamaya ihtiyacınız olmamasıdır. Ayrıca, kullanıcıların kullanmaya başlamak için ek eğitime ihtiyaçları yoktur.

Zaman çizelgesi raporlarını da daha kolay çekip İK departmanına gönderebilirsiniz. Zaman çizelgesi, çalışanların izin ve haftalık çalışma saatlerini izlemek için piyasada bulunan iyi bir zaman saati uygulamasıdır.

Timesheet'in en iyi özellikleri:

WLAN ve Geofencing teknolojisi : Bu zaman saati uygulamasının WLAN ve geofencing teknolojisi, çalışma saatlerini kolayca izlemenizi sağlar. Otomasyon türünüzü ayarlayın ve uygulamaya devredin

Timesheet, belirli bir konuma girdiğinizde veya önceden atanmış bir erişim noktası kullandığınızda saatlerinizi otomatik olarak izler ve durdurur

Zaman çizelgesi sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, özellikle işe giriş yapmak isteyen çalışanlar için, uygulamanın gerçek zamanlı zaman takibi konusunda yetersiz olduğunu bildiriyor

Müşterinin zaman takibi ihtiyaçları kapsamlı ve gelişmişse, bu uygulama uygun olmayabilir

Zaman çizelgesi fiyatlandırması:

Temel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Plus : Aylık 5 $

Pro: 10 $/ay/kullanıcı

Zaman çizelgesi değerlendirmeleri ve yorumları:

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Sling

sling aracılığıyla

Hepimiz yapılacaklar listemizdeki işleri işaretlemek için uygulama kullandık. Peki ya zaman takibi görevleri?

Sling, çalışan zaman saati uygulaması olarak iyi bir uygulamadır. Çalışanların çalışma saatlerini izleyin ve çalışanların zaman çizelgelerini anında senkronize edin, böylece sorunsuz bir maaş bordrosu süreci sağlayın.

Bu zaman saati uygulaması, çalışanların çalışma saatlerinin yanlış olmasının nedenlerini (varsa) ayrıntılı olarak incelemenizi de sağlar. Fazla mesai ve tatiller gibi dönemleri izleyin ve çalışanlarınızın coğrafi konumlarını veya vardiyalarını kontrol edin.

Sling'in en iyi özellikleri:

Akıllı telefonunuzu bir zaman saati uygulamasına dönüştürebildiğiniz için zaman takibi daha kolay hale gelir

İsteğe bağlı kiosk çalışan zaman takipçisi sunar

Çalışanların zaman çizelgelerini otomatik olarak bordro ile senkronize eder ve dışa aktarma seçeneği sunar

Sling sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, uygulamanın donup yüklemeyi sürdürdüğünü bildiriyor; çalışmaya devam etmek için uygulamayı yeniden başlatmaları gerekiyor ve bu can sıkıcı olabilir

Diğer kullanıcılar da, doğrudan dahil olmadıkları sohbetler için birden fazla bildirim ve uyarı aldıklarını bildiriyor

Sling fiyatlandırması:

Ücretsiz (Sınırsız çalışan, yönetici ve konum)

Premium : Kullanıcı başına aylık 1,70 $

İş: Kullanıcı başına aylık 3,40 $

Sling puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (140+ yorum)

5. Replicon

replicon aracılığıyla

Replicon, projeler, ödeme, faturalandırma ve uyumluluk için birleşik bir zaman takibi yazılımıdır.

Doğru zaman çizelgeleri sayesinde, uygulama verimliliği %10-15 artırdığı ve proje karlılığını %10 iyileştirdiği bildirilmektedir.

Replicon'un en iyi özellikleri:

ZeroTime: Kısa süre önce piyasaya sürülen AI destekli Zaman Takibi özelliği, çalışanlarınızın Asana, Slack, Jira, Zoom ve daha fazlası gibi kullandıkları 100'den fazla dijital uygulamadaki iş ve zaman verilerini otomatik olarak yakalar

AI tabanlı chatbot , zaman takibini bir konuşma olarak yürütmeye yardımcı olur ve zaman çizelgesi gönderiyle ilgili gerçek zamanlı güncellemelere erişim sağlar

Gerçek zamanlı izleme, evinizden uzaktaki (ve sahadaki) takımları kontrol etmek için çalışanların konumuna ilişkin görünürlük sağlar

Replicon sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, uygulamanın raporlama özelliğinin daha iyi olabileceğini bildirmiştir

Zaman çizelgesinde zamanlayıcı olmaması birçok kullanıcı için bir sınırlamadır

Replicon fiyatlandırması:

Project Time Tracking Suite: Aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla

Zaman ve Katılım Ürün Paketi : Aylık 6 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel Hizmetler Otomasyon Paketi: Aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla

Replicon puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

6. Harvest

harvest ile

Ajans zaman izleme araçları, verimliliği artırdığı için sıklıkla övülür (ve haklı olarak).

Harvest, günlük zamanınızı izlemek için ince hatırlatıcılar gönderen zaman izleme yazılımlarından biridir.

Uygulama sezgisel ve kullanımı kolaydır, böylece takımınız projeleri ve çalışma saatlerini izlemek için bu uygulamayı kullanacaktır.

Harvest'ın en iyi özellikleri:

Farklı masaüstü bilgisayarlar (Mac ve PC), mobil cihazlar (iOS ve Android) ve web tarayıcıları için uygulamalar

50'den fazla popüler uygulama ve araçla entegrasyon

Harvest sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar için raporlama yeterince sağlam değildir

Uygulama içinde proje bulmak, aktif kullanıcılar için Harvest'ın en büyük sorunlarından biridir

Harvest fiyatlandırması:

Harvest : 0 $, sonsuza kadar ücretsiz

Harvest Pro: 10,80 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır

Harvest puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (790+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (570+ yorum)

7. İnç

inch aracılığıyla

İşverenlerin en büyük korkusu, çalışanların işe giriş ve çıkış saatlerinde doğru konumda olmalarını sağlamaktır. Inch zaman saati uygulaması bu sorunu hassasiyetle çözer.

Zahmetsiz bordro işleme veya müşteri faturalandırma için zaman çizelgelerini dışa aktarmak, çalışanların çalışma saatlerini veya herhangi bir uygulama veya cihazı izlemek istiyorsanız, Inch tüm endişelerinizi ve son kullanım durumlarınızı karşılar.

En iyi özellikler:

Geofencing özelliği , çalışanların işe giriş ve çıkış saatlerini doğru bir şekilde kaydetmelerini sağlar

Görev yönetimi ve zamanla ilgili parametreleri (çalışanların çalıştığı süre, konum koordinatları, görevde geçirilen süre vb.) izleme yeteneği

Zaman takibi ile ilgili etkileşimli raporlar

Inch uygulaması, bir çalışan varış noktasına ulaşmadan mesaiye girmeye çalışırsa veya çalışan mesai bitiminde cihazını iş yerinde bırakırsa uyarı tetikleyebilir

İnç sınırlamaları:

Inch, öncelikle zaman izleme özellikleri sunan bir görev yönetimi uygulamasıdır — izleme işlevleri diğer özel zaman saati uygulamaları kadar gelişmiş değildir

İnç fiyatlandırma:

Ücretsiz kullanım

İnç derecelendirmeleri ve yorumlar:

Kullanılamıyor

8. Justworks Zaman Takibi (Eski adıyla Justworks Hours)

justworks Zaman Takibi ile

Justworks PEO veya Payroll ile Justworks Zaman Takibi'ni eklediğinizde, sonuç tüm takımda zaman yönetiminin iyileşmesidir.

Bu uygulama, maaş senkronizasyonu, fazla mesai ve mola kuralları, coğrafi sınırlama özellikleri, hatırlatıcılar ve uyarılar gibi zaman kazandıran özellikler sunar.

Justworks Zaman Takibi'nin en iyi özellikleri:

Coğrafi sınırlama özellikleriyle giriş ve çıkış konumlarını doğrulayın

Şirket içindeki ve uzaktaki çalışanlar, mobil zaman saati uygulamaları, Slack vb. kullanarak zamanı takip edebilir.

Fazla mesai izleme, otomatik yemek ve dinlenme molası hatırlatıcıları ve daha fazlası gibi kullanışlı zaman tutma özellikleri

Justworks Zaman Takibi sınırlamaları:

Uygulama, tek başına çalışanlar ve küçük işletmeler için oldukça pahalıdır

Justworks Zaman Takibi fiyatlandırması:

Temel: 59 $ /ay/çalışan (50. çalışanınızdan itibaren 49 $/ay)

Artı: 99 $/ay/çalışan (50. çalışanınızdan itibaren 89 $/ay)

Justworks Zaman Takibi puanları ve yorumları:

Kullanılamıyor

9. ClockInEasy

clockInEasy ile

ClockinEasy laser, raporlama ve zaman takibine odaklanır.

Bir ajans olarak, proje bütçelerini yönetmenin bir bedeli yoktur, ancak ClockinEasy bu görevi büyük ölçüde uygun maliyetli ve kolay hale getirir.

İşgücü maliyetlerini tahmin etmek veya iş sahasındaki katılımı gerçek zamanlı olarak izlemek için bu uygulama, tek bir tıklama ile bulut tabanlı, doğru ve ayrıntılı zaman çizelgeleri sunar.

ClockInEasy'in en iyi özellikleri:

Yüz tanıma zaman hırsızlığı veya arkadaşın yerine kart basma gibi örneklerin yaşanmasına izin vermeden dijital çalışan zaman çizelgelerini yönetme özelliği

Proje veya iş maliyetlendirme özelliği, dakikaya kadar zaman ve GPS konum damgaları dahil olmak üzere ayrıntılı çalışan zaman çizelgesi kayıtlarıyla işin maliyetini izlemenize yardımcı olur

Canlı harita gösterge paneli GPS konumu ile güvenli çalışan zaman takibi sağlar

ClockInEasy sınırlamaları:

Uygulamanın kullanımı biraz öğrenme gerektirir

Bazen, giriş ve çıkış yapmaya çalışırken uygulama çöküyor

ClockInEasy fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz: 0 $ (Yalnızca tek kullanıcılar)

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 4,00

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClockInEasy puanları ve yorumları:

G2: 3,6/5 (4 yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

10. Connecteam

connecteam aracılığıyla

Connecteam zaman saati uygulaması, her seviyede zamanı optimize etmenize yardımcı olur

Çalışanlardan mobil zaman saati uygulamalarını veya yerinde kiosk uygulamasını kullanarak giriş veya çıkış yapmalarını isteyebilirsiniz. İsteğe bağlı dijital coğrafi sınırlama özellikleri sunar.

Takım, vardiyaya veya işe başlarken programlarını senkronize ederek kolayca giriş yapabilir. Uygulamanın kullanımı kolay arayüzü, izin taleplerini, devamsızlıkları ve fazla mesaileri yönetmeyi çocuk oyuncağı haline getirir.

Connecteam'in en iyi özellikleri:

Geç/kaçırılan giriş bildirimleri ile zaman ve devamlılığı izleyin

Uygulama içinde işle ilgili sorunlar hakkında anında sohbet

Mola ve fazla mesai kuralları ayarlama özelliği

Aşılan fazla mesai sınırları ve çift rezervasyonlar gibi tutarsızlıklar hakkında anında uyarılar

Tezgah saatlerine molaları, saatleri, fazla mesaileri ve izinleri otomatik olarak listeleyerek bunların maaş bordrosu için hazır olmasını sağlar

Connecteam sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, şu anda eksik olan açık API işlevselliği ile daha fazla entegrasyon özelliği istemektedir

Kullanıcılar ayrıca, özellikle uygulamanın sunduğu yeni özellikleri kullanmak istiyorsanız, uygulamanın çok fazla güncelleme gerektirmesinden de hoşlanmamaktadır

Connecteam fiyatlandırması:

Operations Expert: 99 $/ay (ilk 30 kullanıcı için); her ek kullanıcı için 3 $/ay

Operations Advanced: 49 $/ay (ilk 30 kullanıcı için); her ek kullanıcı için 1,5 $/ay

Operations Basic: Aylık 29 $ (ilk 30 kullanıcı için); her ek kullanıcı için aylık 0,5

Küçük İşletme Planı: 0 $ (En fazla 10 kullanıcı)

Connecteam puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

ClickUp: Hayatınız boyunca zaman takibi için arkadaşınız

Çalışanlarınız zaman takibi uygulamasını hiç kullanmıyorsa veya daha da kötüsü, uygulamayı nasıl kullanacaklarını anlamaya çalışarak değerli zamanlarını boşa harcıyorsa, bir değişiklik yapmanın zamanı gelmiş olabilir.

ClickUp ile daha hızlı çalışın ve işleri tamamlayın.

Çalışanlarınız bu dijital çözümü çok sevecek ve vardiyalarına giriş ve çıkış yapmak ve programlarını yönetmek için aktif olarak kullanacaklar.

Bize inanmayın! Ücretsiz kaydolun ve ClickUp'ın neden her iki dünyanın en iyisini sunduğunu görün — sağlam zaman yönetimi özellikleriyle daha da iyileştirilmiş en iyi proje yönetimi araçlarından biri olarak.

Zamanı dördüncü süper gücünüz olarak kullanarak 2024 için profesyonel iş hedeflerinizi belirlemeye hazır mısınız? Biz de öyle düşündük.