2025'te Yaratıcılar, Tasarımcılar ve Pazarlamacılar için En İyi 10 Ajans Zaman Takibi Aracı

Zaman takibi yazılımı, ajansınızın verimliliğini ve karlılığını artıracak gizli fırsatları ortaya çıkaran bir kristal küre gibidir. ?
Kullanıcı dostu arayüzleri ve gelişmiş raporlama özellikleriyle bu araçlar, zaman takibini çocuk oyuncağı haline getirir ve başarının sırlarını ortaya çıkarır.
Soru şu: Ajanslar için en iyi zaman takibi yazılımı hangisi?
Araştırmamızı tamamladık ve cevapları bulduk.
Takımınız için ideal çözümü bulmanıza yardımcı olmak için, zamanınızı daha iyi yönetmek ve en üst düzeye çıkarmak için en iyi 10 zaman takibi aracını içeren bu listeyi hazırladık.
Ajans Zaman Takibi Yazılımı Nedir?
Ajans zaman izleme uygulamaları, yaratıcı, tasarım ve pazarlama ajansları arasında popülerdir. Bu araçlar, verimliliği artırmak için ekip üyelerinizin ve serbest çalışanlarınızın çeşitli görevler ve projeler için harcadıkları faturalandırılabilir saatleri izler.
Bu, daha kesin faturalandırma, daha fazla proje şeffaflığı ve daha kolay proje bütçeleme sağlar. Bu çözümler, verimliliği analiz etmenize ve gelecekteki projeler için en iyi zaman yönetimi tekniklerini uygulamanıza yardımcı olacak doğru zaman izleme verileri sağlar.
Zaman takibi araçları, çalışanları izleme yazılımı olarak da işlev görür ve takım verimliliğini ve proje karlılığını artırır. Bu, düzenli olarak uzaktaki takımlarla çalışan dijital ajans yöneticileri ve proje yöneticileri için önemli olabilir. ?
En iyi zaman izleme uygulamaları, hedef izleme uygulamalarının yerini alabilir ve iş akışının ayrılmaz bir parçası haline gelebilir. Takım üyeleri, zamanlarını nasıl geçirdiklerini, tamamlamaları gereken hedefleri görebilir ve ilerlemeleri hakkında gerçek zamanlı güncellemeler alabilir.
Bir ajans için en iyi zaman takibi aracını seçme
En iyi zaman izleyici, ajansınıza, sektörünüze ve iş akışınıza bağlıdır. Küçük işletmeler için zaman izleme yazılımında aramanız gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:
- Entegrasyonlar: İş akışınızı kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için mevcut araçlarınızla uyumlu bir ajans zaman takibi uygulaması seçin
- Uyumluluk: En iyi zaman takibi yazılımı seçenekleri masaüstü, web ve mobil uygulamalara sahiptir. Ayrıca Android, iOS, Windows, macOS, Linux ve Chrome ile uyumlu olmalıdır, böylece herkes için bir seçenek bulunur
- Şablonlar: Zaman takibi şablonları, danışmanlık şablonları, zaman çizelgesi şablonları ve daha fazlasını sunan bir araç seçerek zaman kazanın
- İşbirliği: Daha iyi müşteri yönetimi, görev yönetimi ve verimlilik için takımınızın gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlayan bir araç bulun
- Otomasyonlar: En iyi ajans zaman takibi yazılımlarından bazıları, zaman girdileri, zaman çizelgesi oluşturma ve hatta faturalandırma gibi işlemleri gerçekleştirmek için otomasyon özelliklerine sahiptir, böylece daha fazla ücretsiz zamana sahip olursunuz
2024'ün En İyi 10 Ajans Zaman Takibi Yazılımı
Ajansınızın iş akışını kolaylaştırmak ve kârınızı artırmak için doğru zaman takibi yazılımını bulmaya hazır mısınız?
Bu kullanım örneğine en uygun 10 zaman takibi aracını karşılaştırmak için bizi takip edin. Anahtar özellikleri, sınırlamaları, yorumları, fiyatları ve daha fazlasını öğrenin.
1. ClickUp
ClickUp, sektörler arası takımların, yaratıcı ajansların ve işlerin verimliliğini artırmasına ve değerli zamanından tasarruf etmesine yardımcı olan nihai hepsi bir arada proje yönetimi yazılımıdır. Tüm projelerinizi tek bir iş yönetim platformunda merkezileştirmek için yüzlerce gelişmiş özellik ile donatılmıştır.
ClickUp'ın birçok proje zaman takibi aracından birini kullanarak zaman tahminleri belirleyin, ClickUp içinde zamanı yerel olarak izleyin, zaman raporları alın, faturalandırılabilir saatleri izleyin ve daha fazlasını yapın. İş yükünüzü her açıdan yönetirken zaman yönetimi stratejilerinizin üstünde kalmak için Gantt, Zaman Çizelgesi, Takvim ve Tablo görünümleri dahil olmak üzere ClickUp'ın 15'ten fazla özel görünümünden birini seçin.
ClickUp ayrıca, tüm süreçleri hızlandırmak için kapsamlı bir hazır şablon kütüphanesi ve 1.000'den fazla entegrasyon sunar. ⏱️
ClickUp, günlük görevleri yerine getirmek için yüzlerce hazır otomasyon sunar. Ayrıca ClickUp AI, e-postalar, sosyal medya gönderileri, toplantı özetleri, blog gönderileri ve çok daha fazlasını yazmanıza yardımcı olabilir.
Kısacası, kapsamlı proje yönetimi ve çalışan zaman takibi ihtiyacı olan Yaratıcı Ajanslar için ClickUp'ı optimize ettik. Ve çoğu özelliğe ücretsiz olarak erişebilirsiniz — kredi kartı gerekmez.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Otomatik zaman takibi özellikleri, saatlik ücretleri ayarlamanıza, faturalandırılabilir zamanı izlemenize, çalışma saatlerini tahmin etmenize, notlar eklemenize ve ajansın verimliliğini artırmak için raporları görüntülemenize olanak tanır
- Hemen hemen her cihazla uyumluluk sağlayan web uygulaması, mobil uygulama ve masaüstü uygulaması
- Kaynak yönetimi, proje maliyetleri ve müşteri faturalarından beyin fırtınası ve proje planlamasına kadar her şey için binlerce şablon
- Asana, Slack, Jira, Excel, Trello, GitHub ve Zoom dahil olmak üzere 1.000'den fazla araçla entegrasyonlar
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın birçok proje yönetimi özelliğini öğrenirken bir öğrenme eğrisi yaşadıklarını bildirmiştir
- ClickUp AI yalnızca ücretli planlarla sunulur
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Yıllık ödeme ile kullanıcı başına aylık 7 $; aylık ödeme ile kullanıcı başına aylık 10 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.900+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)
2. Harvest
Harvest zaman takibi yazılımı, faturalandırma sürecini kolaylaştırmayı ve doğru zaman çizelgeleri oluşturmayı amaçlamaktadır. Ajansların tek bir arayüzden raporlar oluşturmasına, müşterilere fatura kesmesine ve proje bütçelerini izlemesine yardımcı olur.
Harvest'ın en iyi özellikleri
- Zaman takipçisi, serbest çalışanların ve çalışanların zamanını doğru bir şekilde kaydeder, her bir kişinin görebileceği izinleri atamanıza olanak tanır ve hafif zaman raporları oluşturur
- Takım raporlama, gider izleme ve proje bütçeleme araçları, tükenmişliği azaltmanıza ve kârlılığınızı artırmanıza yardımcı olur
- Otomatik faturalandırma ayarlayabilir ve PayPal ve Stripe aracılığıyla çevrimiçi ödemeleri kabul edebilirsiniz
- QuickBooks, Asana, Jira ve GitHub gibi araçlarla entegrasyonlar, ajansınızın iş akışını geliştirir ve birleştirir
Harvest sınırlamaları
- Bazı kullanıcı yorumları, Harvest'ın diğer zaman takibi uygulamaları ve proje yönetimi araçlarına kıyasla gelişmiş özelliklerden yoksun olduğunu belirtiyor
- Ücretsiz sürüm temel özellikler, bir kullanıcı ve iki proje ile sınırlıdır
Harvest fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
Harvest puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (500+ yorum)
3. Verimli
Productive, bireylerin ve takımların organize ve odaklanmış kalmasına yardımcı olan güçlü bir zaman izleme aracıdır. Ayrıca, diğer işler için zaman kazanmanızı sağlayan ayrıntılı görev yönetimi, zaman takibi, takım işbirliği araçları ve otomatik faturalandırma özellikleri de sunar. ?
Verimli en iyi özellikler
- Her görev için harcanan zamanı takip ederek, takım üyeleri ve yöneticilerin verimliliğini artırabilecekleri alanları analiz edin
- Raporlama ve içgörüler, takım verimliliği hakkında veri sağlar ve iyileştirme alanlarını belirler
- İşbirliği araçları, belgeleri paylaşmanıza, yorum bırakmanıza ve gerçek zamanlı iletişim kurmanıza olanak tanır
- Slack, Trello ve Asana gibi platformlarla entegrasyonlar, mevcut ş Akışınızı birleştirir
Verimlilik sınırları
- Bazı kullanıcı yorumları, müşteri projeleri için sınırlı faturalama özelliklerinden bahsetmektedir
- Ücretsiz plan yok (kullanıcılar Productive'i 14 günlük deneme sürümüyle ücretsiz deneyebilir)
Verimli fiyatlandırma
- Temel: Kullanıcı başına aylık 11 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 28 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Ultimate: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Verimli derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,6/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)
4. Hubstaff
Hubstaff, uzaktaki çalışanların ve serbest çalışanların zamanını izleyen bir çalışan izleme aracıdır. Yöneticilere, takım üyelerinin zamanlarını nasıl geçirdiklerini göstermek için otomatik bordro, zaman takibi ve ayrıntılı verimlilik raporları sağlar. ?
Hubstaff'ın en iyi özellikleri
- Zaman takibi özellikleri arasında faturalandırılabilir saat saati, GPS izleme ve fare ve klavye izleme bulunur
- Otomasyonlar, zaman takibi verilerine göre çalışanların ödemelerini işleyerek daha verimli hale getirir
- Kullanıcılar, proje görevlerini düzenlemeye yardımcı olan ek proje yönetimi araçlarına erişim elde eder
- Asana, GitHub ve Trello gibi popüler uygulamalarla entegrasyonlar, takım işbirliğini geliştirir
Hubstaff sınırlamaları
- Bazı yorumcular, toplantılar sırasında zamanın doğru takibi ile ilgili sorunlar ve görevler arasında geçiş yaparken otomatik izleme eksikliği olduğunu bildirmiştir
- Tüm planlarda en az iki kullanıcı ve ücretsiz plan yoktur (kullanıcılar Hubstaff'ı 14 günlük ücretsiz deneme sürümüyle deneyebilir)
Hubstaff fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 7 $
- Büyüyün: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Hubstaff puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.400+ yorum)
5. Wrike
Wrike, ajansların ve takımların son teslim tarihlerini yönetmelerine ve iş akışlarını kolaylaştırmalarına yardımcı olan popüler bir proje yönetimi yazılımıdır. Ayrıntılı zaman takibi, gerçek zamanlı iletişim, görev izleme fonksiyonları ve otomatik proje raporlama özelliklerini içerir.
Wrike'ın en iyi özellikleri
- Zaman takibi özelliği, kullanıcıların görev ve projelerde ne kadar zaman harcadıklarını kaydetmelerine olanak tanıyarak yöneticilere performansları hakkında içgörüler sağlar
- Yazılım geliştirme, pazarlama kampanyaları ve daha fazlası için düzinelerce önceden oluşturulmuş proje şablonu
- İşbirliği araçları arasında dosya paylaşımı, gerçek zamanlı yorumlama ve @bahsetmeler bulunur; bu araçlar, takımların birlikte çalışmasına ve daha fazla iş yapmasına yardımcı olur
- Slack, Salesforce, Google Drive ve Microsoft Teams gibi popüler araçlarla entegrasyonlar
Wrike sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, arayüzün sezgisel olmadığını ve bunun sonucunda Wrike'ın özelliklerini anlamakta ve gezinmekte zorluk yaşadıklarını bildirmiştir
- Ücretsiz sürümde zaman takibi ve diğer bazı gelişmiş özelliklere erişim yoktur; ücretli sürümlerin minimum kullanıcı gereksinimleri iki ila beş arasında değişmektedir
Wrike fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Pinnacle: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Wrike puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (3.400+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (2.400+ yorum)
6. RescueTime
RescueTime, serbest çalışanlar ve diğer profesyoneller için basit bir zaman takibi aracıdır. Görevlere harcanan zamanı izler, ayrıntılı raporlar oluşturur ve verimliliği ve odaklanmayı artırmak için dikkat dağıtıcı web sitelerini bloke edebilir. ??
RescueTime'ın en iyi özellikleri
- Zaman izleme aracı, çalışanların bilgisayar ve mobil cihazlarda zamanlarını nasıl geçirdiklerine dair ayrıntılı raporlar sunar
- Hedef belirleme fonksiyonları, çalışanların ve yöneticilerin zamanlarını nasıl geçirmek istediklerini belirlemelerine ve buna göre ilerlemeyi izlemelerine olanak tanır
- Web sitesi bloklama, takımların çalışma saatleri içinde belirli web sitelerini bloke ederek verimliliği artırmasına ve dikkat dağınıklığını azaltmasına olanak tanır
- Slack, Google Takvim ve Outlook ile entegrasyonlar, kesintisiz işbirliği ve birleşik bir iş akışı sağlar
RescueTime sınırlamaları
- Bazı incelemeler, uygulamada gezinmeyi ve zaman takibini zorlaştıran eski bir arayüzden bahsediyor
- RescueTime bireyler için tasarlanmıştır ve daha sağlam ajans zaman takibi yazılımlarının özelliklerinden yoksun olabilir
RescueTime fiyatlandırması
- RescueTime Lite: Ücretsiz
- RescueTime: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
RescueTime puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
7. VeriClock
Vericlock, küçük işletmeler için zaman takibi yazılımıdır. Çalışanların giriş ve çıkış saatlerine göre çalışma saatlerini takip eder, proje yönetimi araçları sağlar ve çalışılan saatlere göre faturalar oluşturur.
VeriClock'un en iyi özellikleri
- Çalışma saatlerine giriş ve çıkış fonksiyonu, çalışanların kiosk veya elektronik tablo sistemine ihtiyaç duymadan saatlerini kaydetmelerini sağlar
- Otomatik fazla mesai hesaplaması, çalışanlara ek saatler için ödeme yaparken insan hatası riskini azaltır
- Zaman takibi araçları, çalışanların çalışma saatlerine göre doğru faturalar oluşturabilir ve çalışanların verimliliğini izlemek için özelleştirilebilir raporlar oluşturabilir
- QuickBooks, PeachTree ve Sage gibi muhasebe platformlarıyla entegrasyon, bordro ve muhasebe işlemlerini kolaylaştırır
VeriClock sınırlamaları
- Bazı yorumlarda, çalışanların uygulamayı anlamadıkları veya faturalandırılabilir saatlerini manuel olarak kaydetmenin zor olduğunu belirttikleri belirtilmektedir
- Yalnızca bir ücretli plan; ücretsiz plan yoktur (kullanıcılar VeriClock'u 14 günlük deneme sürümüyle ücretsiz olarak deneyebilir)
VeriClock fiyatlandırması
- VeriClock: Aylık 10 $ artı kullanıcı başına 5
VeriClock puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (3+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)
8. Clockify
Clockify, kullanıcıların faturalandırılabilir saatlerini yönetmelerine ve bireysel görevlere harcadıkları zamanı izlemelerine olanak tanıyan bir ajans zaman izleme uygulamasıdır. Ayrıca, zaman kazanmak ve karlılığı artırmak için proje yönetimi, işbirliği ve otomatik faturalandırma araçları da sunar. ?
Clockify'ın en iyi özellikleri
- Zaman takibi özelliği, yöneticilerin ve takım üyelerinin ayrıntılı raporlara dayalı olarak verimliliği artırmasına olanak tanır
- Masaüstü, mobil ve web uygulamaları Android, iOS, macOS, Windows, Linux ve Chrome dahil olmak üzere çoğu cihazla uyumludur
- Takım yönetimi ve entegre raporlama işlevselliği, kullanıcıların takımları yönetmesine, proje ilerlemesini izlemesine, zaman kullanım raporları oluşturmasına ve daha fazlasını yapmasına olanak tanır
- Trello, Asana, Jira, Github ve Wrike gibi popüler araçlarla entegrasyonlar, takımlar için işbirliği ve iletişimi merkezileştirir
Clockify sınırlamaları
- Bazı yorumcular, sık sık kullanıcı hataları ve gerektiğinde zaman çizelgelerinde değişiklik yapmada zorluk yaşadıklarını bildiriyor
- Ücretsiz plan, faturalandırma, izin ve planlama gibi gelişmiş özelliklere erişim sağlamaz
Clockify fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 3,99 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 6,99 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11,99 $
Clockify puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (150'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.600+ yorum)
9. Time Doctor
Time Doctor zaman izleme yazılımı, her boyuttaki iş ve ajanslar için idealdir. Kullanıcıların bireysel görev ve projeler için zamanlarını yönetip kaydetmelerine olanak tanıyarak ayrıntılı raporlar ve verimlilik bilgileri sunar.
Time Doctor'un en iyi özellikleri
- Otomatik zaman takibi ve molalar, manuel güncelleme ihtiyacını ortadan kaldırır ve zaman çizelgelerinin doğruluğunu ve uyumluluğunu artırır
- Tuş vuruşları kaydetme, web sitesi izleme ve ekran görüntüleri gibi ayrıntılı çalışan izleme özellikleri, yöneticilere takım üyelerinin ne yaptıklarına dair derinlemesine bir bakış sağlar
- Her çalışan için izlenen zamanı kullanarak otomatik fatura oluşturma, zamandan tasarruf sağlar ve insan hatası riskini azaltır
- WordPress, Slack, Sentry, Asana, Jira, Gusto ve Bitbucket gibi düzinelerce platformla entegrasyonlar, herkesin ve her şeyin aynı sayfada kalmasına yardımcı olur
Time Doctor sınırlamaları
- Bazı kullanıcı yorumları, senkronizasyon ve kullanıcı izinleriyle ilgili sorunlar ve çalışanların zaman çizelgelerinde artan hatalar bildiriyor
- Ücretsiz plan yok (Time Doctor, kullanıcıların kredi kartı olmadan 14 günlük ücretsiz deneme sürümü ile uygulamayı denemelerine izin verir)
Time Doctor fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 7 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Time Doctor puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (300+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)
10. Paydirt
Paydirt, serbest çalışanlar, ajanslar ve küçük işletmeler için basit bir faturalama ve zaman takibi yazılımıdır. Bu zaman izleme aracı, takım üyeleri düşünülerek tasarlanmıştır ve faturalandırılabilir saatleri hızlı ve kolay bir şekilde takip etmenizi sağlar. Paydirt ayrıca otomatik faturalama, takım yönetimi ve iş raporlama özellikleri de sunar.
Paydirt'in en iyi özellikleri
- Zaman izleme yazılımı, çalışanların zamanlayıcıyı başlatmayı unutmaları durumunda iş oturumlarının başında 60 dakikaya kadar izlenmemiş zamanı kaydetmelerine olanak tanır
- Her görev veya proje için isteğe bağlı bütçe tahminleri, kullanıcıların saatlik ücretleri ve benzer faaliyetlere harcadıkları ortalama zamana göre takımların planlarını takip etmelerine yardımcı olur
- Takım verimliliğini anlamak için ayrıntılı raporlar oluşturun ve ş Akışınızı optimize etmek için içgörüler edinin
- Trello, Chrome, Basecamp ve Redbooth gibi araçlarla entegrasyonlar, çalışanların nerede ve nasıl çalıştıklarına bakılmaksızın zamanı takip etmelerini sağlar
Paydirt sınırlamaları
- Popüler inceleme platformlarında geri bildirim eksikliği, Paydirt'in zaman takibi yazılımıyla standart deneyimi ölçmeyi zorlaştırıyor
- Başlangıç planı üç müşteri ile sınırlıdır; ücretsiz plan yoktur (kullanıcılar PayDirt'ü 14 günlük ücretsiz deneme sürümü ile deneyebilirler)
Paydirt fiyatlandırması
- Başlangıç: Bir kullanıcı için aylık 8 ABD doları
- Hustler: Tek kullanıcı için aylık 16 ABD doları
- Co-op: Üç kullanıcı için aylık 29 $
- Küçük takım: Altı kullanıcı için aylık 49 ABD doları
- Büyük takım: 10 kullanıcı için aylık 79 $
- Ajans: 20 kullanıcı için aylık 149 $
Paydirt puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: Yok
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İşte bu kadar! 2024 için en iyi 10 ajans zaman takibi çözümü. Bu araçları kullanarak, ekibinizin verimliliğini takip edebilir, proje yönetimini iyileştirebilir ve ayrıntılı analizler ve raporlar kullanarak performansı tahmin edebilirsiniz.
Tüm bu seçenekler harika özellikler sunsa da, hiçbirinin ClickUp'ın işlevselliği ile karşılaştırılamayacağını itiraf etmeliyiz. Binlerce özellik ve entegrasyona sahip bu tek noktadan hizmet platformu tam da ihtiyacınız olan şey. ✨
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