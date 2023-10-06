2025'te Yaratıcılar, Tasarımcılar ve Pazarlamacılar için En İyi 10 Ajans Zaman Takibi Aracı

Zaman takibi yazılımı, ajansınızın verimliliğini ve karlılığını artıracak gizli fırsatları ortaya çıkaran bir kristal küre gibidir. ?

Kullanıcı dostu arayüzleri ve gelişmiş raporlama özellikleriyle bu araçlar, zaman takibini çocuk oyuncağı haline getirir ve başarının sırlarını ortaya çıkarır.

Soru şu: Ajanslar için en iyi zaman takibi yazılımı hangisi?

Araştırmamızı tamamladık ve cevapları bulduk.

Takımınız için ideal çözümü bulmanıza yardımcı olmak için, zamanınızı daha iyi yönetmek ve en üst düzeye çıkarmak için en iyi 10 zaman takibi aracını içeren bu listeyi hazırladık.

Ajans Zaman Takibi Yazılımı Nedir?

Ajans zaman izleme uygulamaları, yaratıcı, tasarım ve pazarlama ajansları arasında popülerdir. Bu araçlar, verimliliği artırmak için ekip üyelerinizin ve serbest çalışanlarınızın çeşitli görevler ve projeler için harcadıkları faturalandırılabilir saatleri izler.

Bu, daha kesin faturalandırma, daha fazla proje şeffaflığı ve daha kolay proje bütçeleme sağlar. Bu çözümler, verimliliği analiz etmenize ve gelecekteki projeler için en iyi zaman yönetimi tekniklerini uygulamanıza yardımcı olacak doğru zaman izleme verileri sağlar.

Zaman takibi araçları, çalışanları izleme yazılımı olarak da işlev görür ve takım verimliliğini ve proje karlılığını artırır. Bu, düzenli olarak uzaktaki takımlarla çalışan dijital ajans yöneticileri ve proje yöneticileri için önemli olabilir. ?

En iyi zaman izleme uygulamaları, hedef izleme uygulamalarının yerini alabilir ve iş akışının ayrılmaz bir parçası haline gelebilir. Takım üyeleri, zamanlarını nasıl geçirdiklerini, tamamlamaları gereken hedefleri görebilir ve ilerlemeleri hakkında gerçek zamanlı güncellemeler alabilir.

Bir ajans için en iyi zaman takibi aracını seçme

En iyi zaman izleyici, ajansınıza, sektörünüze ve iş akışınıza bağlıdır. Küçük işletmeler için zaman izleme yazılımında aramanız gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:

Entegrasyonlar : İş akışınızı kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için mevcut araçlarınızla uyumlu bir ajans zaman takibi uygulaması seçin

Uyumluluk: En iyi En iyi zaman takibi yazılımı seçenekleri masaüstü, web ve mobil uygulamalara sahiptir. Ayrıca Android, iOS, Windows, macOS, Linux ve Chrome ile uyumlu olmalıdır, böylece herkes için bir seçenek bulunur

Şablonlar: Zaman takibi şablonları, Zaman takibi şablonları, danışmanlık şablonları , zaman çizelgesi şablonları ve daha fazlasını sunan bir araç seçerek zaman kazanın

İşbirliği: Daha iyi Daha iyi müşteri yönetimi , görev yönetimi ve verimlilik için takımınızın gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlayan bir araç bulun

Otomasyonlar: En iyi ajans zaman takibi yazılımlarından bazıları, zaman girdileri, zaman çizelgesi oluşturma ve hatta faturalandırma gibi işlemleri gerçekleştirmek için otomasyon özelliklerine sahiptir, böylece daha fazla ücretsiz zamana sahip olursunuz

2024'ün En İyi 10 Ajans Zaman Takibi Yazılımı

Ajansınızın iş akışını kolaylaştırmak ve kârınızı artırmak için doğru zaman takibi yazılımını bulmaya hazır mısınız?

Bu kullanım örneğine en uygun 10 zaman takibi aracını karşılaştırmak için bizi takip edin. Anahtar özellikleri, sınırlamaları, yorumları, fiyatları ve daha fazlasını öğrenin.

ClickUp'ta zaman takibi ile zamanı anında kaydedin veya manuel olarak girin

ClickUp, sektörler arası takımların, yaratıcı ajansların ve işlerin verimliliğini artırmasına ve değerli zamanından tasarruf etmesine yardımcı olan nihai hepsi bir arada proje yönetimi yazılımıdır. Tüm projelerinizi tek bir iş yönetim platformunda merkezileştirmek için yüzlerce gelişmiş özellik ile donatılmıştır.

ClickUp'ın birçok proje zaman takibi aracından birini kullanarak zaman tahminleri belirleyin, ClickUp içinde zamanı yerel olarak izleyin, zaman raporları alın, faturalandırılabilir saatleri izleyin ve daha fazlasını yapın. İş yükünüzü her açıdan yönetirken zaman yönetimi stratejilerinizin üstünde kalmak için Gantt, Zaman Çizelgesi, Takvim ve Tablo görünümleri dahil olmak üzere ClickUp'ın 15'ten fazla özel görünümünden birini seçin.

ClickUp ayrıca, tüm süreçleri hızlandırmak için kapsamlı bir hazır şablon kütüphanesi ve 1.000'den fazla entegrasyon sunar. ⏱️

Zaman izleme etiketleri, takımın zamanın nerede harcandığını ayrıntılı bir şekilde görmesini sağlar, böylece süreçler sürekli olarak iyileştirilebilir

ClickUp, günlük görevleri yerine getirmek için yüzlerce hazır otomasyon sunar. Ayrıca ClickUp AI, e-postalar, sosyal medya gönderileri, toplantı özetleri, blog gönderileri ve çok daha fazlasını yazmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp AI, iş akışınızı hızlandırmak için proje özetleri, ders planları ve diğer belgeler gibi sonsuz sayıda belge türü oluşturabilir

Kısacası, kapsamlı proje yönetimi ve çalışan zaman takibi ihtiyacı olan Yaratıcı Ajanslar için ClickUp'ı optimize ettik. Ve çoğu özelliğe ücretsiz olarak erişebilirsiniz — kredi kartı gerekmez.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Otomatik zaman takibi özellikleri, saatlik ücretleri ayarlamanıza, faturalandırılabilir zamanı izlemenize, çalışma saatlerini tahmin etmenize, notlar eklemenize ve ajansın verimliliğini artırmak için raporları görüntülemenize olanak tanır

Hemen hemen her cihazla uyumluluk sağlayan web uygulaması, mobil uygulama ve masaüstü uygulaması

Kaynak yönetimi, proje maliyetleri ve müşteri faturalarından beyin fırtınası ve proje planlamasına kadar her şey için binlerce şablon

Asana, Slack, Jira, Excel, Trello, GitHub ve Zoom dahil olmak üzere 1.000'den fazla araçla entegrasyonlar

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın birçok proje yönetimi özelliğini öğrenirken bir öğrenme eğrisi yaşadıklarını bildirmiştir

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarla sunulur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Yıllık ödeme ile kullanıcı başına aylık 7 $; aylık ödeme ile kullanıcı başına aylık 10 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. Harvest

harvest aracılığıyla

Harvest zaman takibi yazılımı, faturalandırma sürecini kolaylaştırmayı ve doğru zaman çizelgeleri oluşturmayı amaçlamaktadır. Ajansların tek bir arayüzden raporlar oluşturmasına, müşterilere fatura kesmesine ve proje bütçelerini izlemesine yardımcı olur.

Harvest'ın en iyi özellikleri

Zaman takipçisi, serbest çalışanların ve çalışanların zamanını doğru bir şekilde kaydeder, her bir kişinin görebileceği izinleri atamanıza olanak tanır ve hafif zaman raporları oluşturur

Takım raporlama, gider izleme ve proje bütçeleme araçları, tükenmişliği azaltmanıza ve kârlılığınızı artırmanıza yardımcı olur

Otomatik faturalandırma ayarlayabilir ve PayPal ve Stripe aracılığıyla çevrimiçi ödemeleri kabul edebilirsiniz

QuickBooks, Asana, Jira ve GitHub gibi araçlarla entegrasyonlar, ajansınızın iş akışını geliştirir ve birleştirir

Harvest sınırlamaları

Bazı kullanıcı yorumları, Harvest'ın diğer zaman takibi uygulamaları ve proje yönetimi araçlarına kıyasla gelişmiş özelliklerden yoksun olduğunu belirtiyor

Ücretsiz sürüm temel özellikler, bir kullanıcı ve iki proje ile sınırlıdır

Harvest fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Harvest puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (500+ yorum)

3. Verimli

productive aracılığıyla

Productive, bireylerin ve takımların organize ve odaklanmış kalmasına yardımcı olan güçlü bir zaman izleme aracıdır. Ayrıca, diğer işler için zaman kazanmanızı sağlayan ayrıntılı görev yönetimi, zaman takibi, takım işbirliği araçları ve otomatik faturalandırma özellikleri de sunar. ?

Verimli en iyi özellikler

Her görev için harcanan zamanı takip ederek, takım üyeleri ve yöneticilerin verimliliğini artırabilecekleri alanları analiz edin

Raporlama ve içgörüler, takım verimliliği hakkında veri sağlar ve iyileştirme alanlarını belirler

İşbirliği araçları, belgeleri paylaşmanıza, yorum bırakmanıza ve gerçek zamanlı iletişim kurmanıza olanak tanır

Slack, Trello ve Asana gibi platformlarla entegrasyonlar, mevcut ş Akışınızı birleştirir

Verimlilik sınırları

Bazı kullanıcı yorumları, müşteri projeleri için sınırlı faturalama özelliklerinden bahsetmektedir

Ücretsiz plan yok (kullanıcılar Productive'i 14 günlük deneme sürümüyle ücretsiz deneyebilir)

Verimli fiyatlandırma

Temel : Kullanıcı başına aylık 11 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 28 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Ultimate: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Verimli derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,6/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

4. Hubstaff

hubstaff aracılığıyla

Hubstaff, uzaktaki çalışanların ve serbest çalışanların zamanını izleyen bir çalışan izleme aracıdır. Yöneticilere, takım üyelerinin zamanlarını nasıl geçirdiklerini göstermek için otomatik bordro, zaman takibi ve ayrıntılı verimlilik raporları sağlar. ?

Hubstaff'ın en iyi özellikleri

Zaman takibi özellikleri arasında faturalandırılabilir saat saati, GPS izleme ve fare ve klavye izleme bulunur

Otomasyonlar, zaman takibi verilerine göre çalışanların ödemelerini işleyerek daha verimli hale getirir

Kullanıcılar, proje görevlerini düzenlemeye yardımcı olan ek proje yönetimi araçlarına erişim elde eder

Asana, GitHub ve Trello gibi popüler uygulamalarla entegrasyonlar, takım işbirliğini geliştirir

Hubstaff sınırlamaları

Bazı yorumcular, toplantılar sırasında zamanın doğru takibi ile ilgili sorunlar ve görevler arasında geçiş yaparken otomatik izleme eksikliği olduğunu bildirmiştir

Tüm planlarda en az iki kullanıcı ve ücretsiz plan yoktur (kullanıcılar Hubstaff'ı 14 günlük ücretsiz deneme sürümüyle deneyebilir)

Hubstaff fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 7 $

Büyüyün : Kullanıcı başına aylık 9 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hubstaff puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.400+ yorum)

5. Wrike

wrike aracılığıyla

Wrike, ajansların ve takımların son teslim tarihlerini yönetmelerine ve iş akışlarını kolaylaştırmalarına yardımcı olan popüler bir proje yönetimi yazılımıdır. Ayrıntılı zaman takibi, gerçek zamanlı iletişim, görev izleme fonksiyonları ve otomatik proje raporlama özelliklerini içerir.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Zaman takibi özelliği, kullanıcıların görev ve projelerde ne kadar zaman harcadıklarını kaydetmelerine olanak tanıyarak yöneticilere performansları hakkında içgörüler sağlar

Yazılım geliştirme, pazarlama kampanyaları ve daha fazlası için düzinelerce önceden oluşturulmuş proje şablonu

İşbirliği araçları arasında dosya paylaşımı, gerçek zamanlı yorumlama ve @bahsetmeler bulunur; bu araçlar, takımların birlikte çalışmasına ve daha fazla iş yapmasına yardımcı olur

Slack, Salesforce, Google Drive ve Microsoft Teams gibi popüler araçlarla entegrasyonlar

Wrike sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, arayüzün sezgisel olmadığını ve bunun sonucunda Wrike'ın özelliklerini anlamakta ve gezinmekte zorluk yaşadıklarını bildirmiştir

Ücretsiz sürümde zaman takibi ve diğer bazı gelişmiş özelliklere erişim yoktur; ücretli sürümlerin minimum kullanıcı gereksinimleri iki ila beş arasında değişmektedir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 9,80 $

İş : Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pinnacle: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.400+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.400+ yorum)

6. RescueTime

rescueTime aracılığıyla

RescueTime, serbest çalışanlar ve diğer profesyoneller için basit bir zaman takibi aracıdır. Görevlere harcanan zamanı izler, ayrıntılı raporlar oluşturur ve verimliliği ve odaklanmayı artırmak için dikkat dağıtıcı web sitelerini bloke edebilir. ?‍?

RescueTime'ın en iyi özellikleri

Zaman izleme aracı, çalışanların bilgisayar ve mobil cihazlarda zamanlarını nasıl geçirdiklerine dair ayrıntılı raporlar sunar

Hedef belirleme fonksiyonları, çalışanların ve yöneticilerin zamanlarını nasıl geçirmek istediklerini belirlemelerine ve buna göre ilerlemeyi izlemelerine olanak tanır

Web sitesi bloklama, takımların çalışma saatleri içinde belirli web sitelerini bloke ederek verimliliği artırmasına ve dikkat dağınıklığını azaltmasına olanak tanır

Slack, Google Takvim ve Outlook ile entegrasyonlar, kesintisiz işbirliği ve birleşik bir iş akışı sağlar

RescueTime sınırlamaları

Bazı incelemeler, uygulamada gezinmeyi ve zaman takibini zorlaştıran eski bir arayüzden bahsediyor

RescueTime bireyler için tasarlanmıştır ve daha sağlam ajans zaman takibi yazılımlarının özelliklerinden yoksun olabilir

RescueTime fiyatlandırması

RescueTime Lite : Ücretsiz

RescueTime: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

RescueTime puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

7. VeriClock

veriClock aracılığıyla

Vericlock, küçük işletmeler için zaman takibi yazılımıdır. Çalışanların giriş ve çıkış saatlerine göre çalışma saatlerini takip eder, proje yönetimi araçları sağlar ve çalışılan saatlere göre faturalar oluşturur.

VeriClock'un en iyi özellikleri

Çalışma saatlerine giriş ve çıkış fonksiyonu, çalışanların kiosk veya elektronik tablo sistemine ihtiyaç duymadan saatlerini kaydetmelerini sağlar

Otomatik fazla mesai hesaplaması, çalışanlara ek saatler için ödeme yaparken insan hatası riskini azaltır

Zaman takibi araçları, çalışanların çalışma saatlerine göre doğru faturalar oluşturabilir ve çalışanların verimliliğini izlemek için özelleştirilebilir raporlar oluşturabilir

QuickBooks, PeachTree ve Sage gibi muhasebe platformlarıyla entegrasyon, bordro ve muhasebe işlemlerini kolaylaştırır

VeriClock sınırlamaları

Bazı yorumlarda, çalışanların uygulamayı anlamadıkları veya faturalandırılabilir saatlerini manuel olarak kaydetmenin zor olduğunu belirttikleri belirtilmektedir

Yalnızca bir ücretli plan; ücretsiz plan yoktur (kullanıcılar VeriClock'u 14 günlük deneme sürümüyle ücretsiz olarak deneyebilir)

VeriClock fiyatlandırması

VeriClock: Aylık 10 $ artı kullanıcı başına 5

VeriClock puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (3+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

8. Clockify

via Clockify

Clockify, kullanıcıların faturalandırılabilir saatlerini yönetmelerine ve bireysel görevlere harcadıkları zamanı izlemelerine olanak tanıyan bir ajans zaman izleme uygulamasıdır. Ayrıca, zaman kazanmak ve karlılığı artırmak için proje yönetimi, işbirliği ve otomatik faturalandırma araçları da sunar. ?

Clockify'ın en iyi özellikleri

Zaman takibi özelliği, yöneticilerin ve takım üyelerinin ayrıntılı raporlara dayalı olarak verimliliği artırmasına olanak tanır

Masaüstü, mobil ve web uygulamaları Android, iOS, macOS, Windows, Linux ve Chrome dahil olmak üzere çoğu cihazla uyumludur

Takım yönetimi ve entegre raporlama işlevselliği, kullanıcıların takımları yönetmesine, proje ilerlemesini izlemesine, zaman kullanım raporları oluşturmasına ve daha fazlasını yapmasına olanak tanır

Trello, Asana, Jira, Github ve Wrike gibi popüler araçlarla entegrasyonlar, takımlar için işbirliği ve iletişimi merkezileştirir

Clockify sınırlamaları

Bazı yorumcular, sık sık kullanıcı hataları ve gerektiğinde zaman çizelgelerinde değişiklik yapmada zorluk yaşadıklarını bildiriyor

Ücretsiz plan, faturalandırma, izin ve planlama gibi gelişmiş özelliklere erişim sağlamaz

Clockify fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 3,99 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11,99 $

Clockify puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (150'den fazla yorum) Capterra: 4,7/5 (4.600+ yorum)

9. Time Doctor

time Doctor aracılığıyla

Time Doctor zaman izleme yazılımı, her boyuttaki iş ve ajanslar için idealdir. Kullanıcıların bireysel görev ve projeler için zamanlarını yönetip kaydetmelerine olanak tanıyarak ayrıntılı raporlar ve verimlilik bilgileri sunar.

Time Doctor'un en iyi özellikleri

Otomatik zaman takibi ve molalar, manuel güncelleme ihtiyacını ortadan kaldırır ve zaman çizelgelerinin doğruluğunu ve uyumluluğunu artırır

Tuş vuruşları kaydetme, web sitesi izleme ve ekran görüntüleri gibi ayrıntılı çalışan izleme özellikleri, yöneticilere takım üyelerinin ne yaptıklarına dair derinlemesine bir bakış sağlar

Her çalışan için izlenen zamanı kullanarak otomatik fatura oluşturma, zamandan tasarruf sağlar ve insan hatası riskini azaltır

WordPress, Slack, Sentry, Asana, Jira, Gusto ve Bitbucket gibi düzinelerce platformla entegrasyonlar, herkesin ve her şeyin aynı sayfada kalmasına yardımcı olur

Time Doctor sınırlamaları

Bazı kullanıcı yorumları, senkronizasyon ve kullanıcı izinleriyle ilgili sorunlar ve çalışanların zaman çizelgelerinde artan hatalar bildiriyor

Ücretsiz plan yok (Time Doctor, kullanıcıların kredi kartı olmadan 14 günlük ücretsiz deneme sürümü ile uygulamayı denemelerine izin verir)

Time Doctor fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 7 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Time Doctor puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (300+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

10. Paydirt

paydirt aracılığıyla

Paydirt, serbest çalışanlar, ajanslar ve küçük işletmeler için basit bir faturalama ve zaman takibi yazılımıdır. Bu zaman izleme aracı, takım üyeleri düşünülerek tasarlanmıştır ve faturalandırılabilir saatleri hızlı ve kolay bir şekilde takip etmenizi sağlar. Paydirt ayrıca otomatik faturalama, takım yönetimi ve iş raporlama özellikleri de sunar.

Paydirt'in en iyi özellikleri

Zaman izleme yazılımı, çalışanların zamanlayıcıyı başlatmayı unutmaları durumunda iş oturumlarının başında 60 dakikaya kadar izlenmemiş zamanı kaydetmelerine olanak tanır

Her görev veya proje için isteğe bağlı bütçe tahminleri, kullanıcıların saatlik ücretleri ve benzer faaliyetlere harcadıkları ortalama zamana göre takımların planlarını takip etmelerine yardımcı olur

Takım verimliliğini anlamak için ayrıntılı raporlar oluşturun ve ş Akışınızı optimize etmek için içgörüler edinin

Trello, Chrome, Basecamp ve Redbooth gibi araçlarla entegrasyonlar, çalışanların nerede ve nasıl çalıştıklarına bakılmaksızın zamanı takip etmelerini sağlar

Paydirt sınırlamaları

Popüler inceleme platformlarında geri bildirim eksikliği, Paydirt'in zaman takibi yazılımıyla standart deneyimi ölçmeyi zorlaştırıyor

Başlangıç planı üç müşteri ile sınırlıdır; ücretsiz plan yoktur (kullanıcılar PayDirt'ü 14 günlük ücretsiz deneme sürümü ile deneyebilirler)

Paydirt fiyatlandırması

Başlangıç : Bir kullanıcı için aylık 8 ABD doları

Hustler : Tek kullanıcı için aylık 16 ABD doları

Co-op : Üç kullanıcı için aylık 29 $

Küçük takım : Altı kullanıcı için aylık 49 ABD doları

Büyük takım : 10 kullanıcı için aylık 79 $

Ajans: 20 kullanıcı için aylık 149 $

Paydirt puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: Yok

Her Zaman Hedefinizde Kalın

İşte bu kadar! 2024 için en iyi 10 ajans zaman takibi çözümü. Bu araçları kullanarak, ekibinizin verimliliğini takip edebilir, proje yönetimini iyileştirebilir ve ayrıntılı analizler ve raporlar kullanarak performansı tahmin edebilirsiniz.

Tüm bu seçenekler harika özellikler sunsa da, hiçbirinin ClickUp'ın işlevselliği ile karşılaştırılamayacağını itiraf etmeliyiz. Binlerce özellik ve entegrasyona sahip bu tek noktadan hizmet platformu tam da ihtiyacınız olan şey. ✨

Neyi bekliyorsunuz? Takım üyelerinizin senkronizasyonunu sağlama zamanı geldi. ClickUp'a bugün kaydolun!