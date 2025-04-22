zaman Yönetimi için 10 Ücretsiz Proje Zaman Takibi Şablonu (Excel, Google E-Tablolar ve ClickUp)

Öyle ya da böyle, hepimiz iş günümüz boyunca zamanı takip ederiz.

İster saati dikkatle izleyerek, ister programınızı zaman blokları halinde ayarlayarak, ister "Alexa! 25 dakikalık bir zamanlayıcı kur!" diye bağırarak yapın. Hepimiz bunu yapıyoruz. 🙃

Bu yöntemler, acil durumlarda işi halletmek için işe yarayabilir, ancak aslında zamanınızı en verimli şekilde kullanmanızı sağlamaz ve uzun vadede daha maliyetli olabilir! İşte bu yüzden hayatınızda bir zaman takibi şablonuna ihtiyacınız var. 🙌🏼

Zaman takibi, takımların görevlerin ne kadar sürdüğünü, ne kadarının tamamlandığını, ne kadara mal olduğunu ve daha fazlasını bilmesine yardımcı olur. Ayrıca, çoğu zaman takibi şablonu her türlü kullanım durumuna göre özelleştirilebilir!

Avukat, serbest yazar, danışman veya ev hanımı olsanız da, zaman takibi şablonunuz özel ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.

Şablonları kullanarak zaman yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek, en iyilerini bulmak ve ClickUp, Excel ve Google E-Tablolar için en iyi 10 zaman takibi şablonunu öğrenmek için okumaya devam edin. 🤓

Zaman Takibi Şablonu Nedir?

Zaman takibi şablonları, işletmelerin ve çalışanların iş zamanlarını izlemelerine yardımcı olan önceden oluşturulmuş tablolar, elektronik tablolar, klasörler veya listelerdir. Çerez kalıpları gibi şablonlar, takımların yazılımı daha verimli ve en üst düzeyde kullanmasına yardımcı olmak için farklı zaman yönetimi araçlarının üzerine yerleştirilir.

ClickUp'ın Global Timer kısayolunu kullanarak Listenizdeki bir görevdeki zamanı takip edin

Bu şablonlar, belirli bir kullanım durumuna göre önceden uyarlanmış olabilir veya takımınızın mevcut süreçlerine uyacak şekilde kolayca özelleştirilebilir.

Zaman çizelgesi şablonları veya diğer planlama şablonları gibi, zaman takibi şablonları da işte, farklı görevlerde, tüm projelerde veya müşterilerle geçirdiğiniz zamanla ilgili anahtar bilgileri toplar, böylece iyileştirme alanlarını kolayca belirleyebilir ve zaman içinde verimliliğinizi görselleştirebilirsiniz.

Proje zaman takibi, boyutu veya sektörü ne olursa olsun her türlü iş için verimlilik yönetiminin anahtar bir parçasıdır, ancak zaman takibi şablonları basit bir zamanlayıcıdan çok daha fazlasını sunar: girdilerinize kolaylıkla notlar, etiketler, düzenlemeler ve ek veriler ekleme olanağı sağlar.

En iyi zaman izleme şablonları, zamana dayalı maaşları veya faturalandırılabilir saatleri hesaplamak için otomatik formüller bile içerir.

10 Ücretsiz Proje Zaman Takibi Şablonu (Excel Tabloları ile)

Zaman takibi şablonunuz, zamanla ilgili tüm bilgiler için bir bilgi tabanı görevi görecektir ve zaman paradır! Bu nedenle bu karar çok önemlidir. Ancak yalnız değilsiniz; size yardımcı olmak için buradayız. 🙂

Farklı kullanım durumları için en iyi zaman izleme hesap tabloları ve kaynakları için web'i taradık ve favorilerimizden 10 tanesini paylaşmak için buradayız! İster tek başınıza ister bir takımla çalışıyor olun, işte ClickUp, Excel ve Google E-Tablolar için en iyi 10 zaman izleme şablonu.

1. ClickUp Danışman Zaman Takibi Şablonu

İdeal kullanım alanları: Tüm danışmanlık işleri

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın bu şablonuyla her müşteri projesine ne kadar zaman ayırdığınızı takip edin

Danışmanlar, müşterilerine doğru fatura kesmek ve tamamlanan görevlerin kaydını tutmak için müşteri hizmetlerine harcadıkları zamanı izler. Bunu manuel olarak yapmak sıkıcı bir süreç olabilir, ancak neyse ki süreci kolaylaştırmaya yardımcı olacak birkaç araç mevcuttur! 🛠

Bu araçlardan biri, görevleri, toplantıları ve her müşteri ile ilgili faaliyeti kaydetmek için özel olarak tasarlanmış ClickUp Danışman Zaman Takibi Şablonu 'dur.

ClickUp, danışmanlara web, masaüstü veya mobil uygulama aracılığıyla zamanı izleme esnekliği sağlar. Ayrıca, zamanlarını nasıl geçirdiklerine dair veri ve içgörüler toplamalarına olanak tanıyarak stratejilerini buna göre ayarlamalarına olanak tanır.

Proje yöneticileri, ilerleme halindeki tüm görevleri ve projeleri eksiksiz bir şekilde görebilir. (Bonus: Borçlar ekibinizin danışman faturalarını doğrulamak için dijital bir izleme sistemine ihtiyacı varsa, görev ayrıntılarını kontrol etmek için Liste Görünümü'nü kullanabilir!

📮 ClickUp Insight: İş-yaşam dengesi anketimiz, çalışanların %46'sının haftada 40-60 saat çalıştığını, %17'sinin ise 80 saati aştığını ortaya koydu! Ancak iş yükü bununla da bitmiyor: %31'i düzenli olarak kişisel zaman ayırmakta zorlanıyor. Bu, tükenmişlik için mükemmel bir reçete. 😰 Ama biliyor musunuz? İş yerinde denge, görünürlükle başlar! ClickUp'ın İş Yükü Görünümü ve Zaman Takibi gibi yerleşik özellikleri, iş yükünü görselleştirmeyi, görevleri adil bir şekilde dağıtmayı ve harcanan gerçek saatleri izlemeyi kolaylaştırır, böylece işi ne zaman ve nasıl optimize edeceğinizi her zaman bilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve iş verimliliğinde %12 artış sağlıyor.

2. ClickUp Zaman Tahsisi Şablonu

İdeal kullanım alanları: Son teslim tarihlerine uymak için zaman tahminleri oluşturmak

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Zaman Tahsisi Şablonu, zamanınızı ve kaynaklarınızı daha iyi yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır

Zaman tahsisi, bireylerin ve kuruluşların belirli bir zaman dilimi içinde çalışmasına yardımcı olduğu için çok önemlidir. Görevleri daha hızlı tamamlamanız için sizi motive eder ve hiçbir şeyin gözden kaçmaması veya unutulmamasını sağlar.

Herhangi bir işe başlamadan önce hedefleri belirleyin, her görevin ne kadar süreceğini tahmin edin ve tamamlandığında bunu gözden geçirin. Bu, görevlerin çok uzun süre tamamlanmamış kalmamasını sağlar, böylece işler daha hızlı ve daha verimli bir şekilde halledilir. ⚡️

ClickUp'ın Zaman Tahsisi Şablonu, bu stratejik süreci kolaylaştırır. Yöneticilerin iş beklentilerini belirlemesi veya günlük görevler için zaman önerileri sunması için bir oryantasyon aracı olarak kullanın:

Satış takımları : Potansiyel müşteri bulma, satış planları hazırlama ve satış toplantılarına katılma

Pazarlama takımları : Yüklenicileri yönetme, içerik oluşturma ve rakipleri araştırma

Yazılım geliştirme takımları : Rapor oluşturma, kod yazma ve : Rapor oluşturma, kod yazma ve gereksinimleri toplama

💡Profesyonel İpucu: ClickUp mobil uygulamasıyla zamanı takip edin, görevler oluşturun ve programınızı hareket halindeyken görüntüleyin!

3. ClickUp Kişisel Zaman Yönetimi Şablonu

İdeal kullanım alanları: Verimlilik hedeflerine ulaşmaya yardımcı olmak için zaman dilimlerine ayırma

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Kişisel Zaman Yönetimi Sayfası Şablonu ile günlerinizi en verimli şekilde değerlendirin ve hedeflerinize ulaşın

Daha kısa sürede daha fazlasını yapmak ve kendinizi bunalmış hissetmemek için ClickUp Kişisel Zaman Yönetimi Şablonunu kullanın.

Hayatınızın kategorilerini (Fitness, Aile, Kişisel Bakım, İş, Molalar, Sosyal ve Finans) ayrı görevler halinde düzenleyin. Buradan, en önemli bilgileri (başlangıç ve son teslim tarihleri, zaman tahminleri, izlenen zaman ve daha fazlası) kaydetmek için Özel Alanlar ekleyin!

Bu zaman çizelgesi şablonu, zaman izleyici ve yapılacaklar listesi olarak tek bir yerde kullanılır. Oluşturduğunuz görevle, gün veya hafta dökümünü görmek için Takvim görünümüne geçin.

Görevleri tamamladıkça listeden işaretleyerek işlerinizi takip edin ve odaklanın. İlerleme kaydettiğinizden emin olmak için listenizi düzenli aralıklarla gözden geçirin ve gerektiğinde programınızı ayarlayın. 🔍

💡Profesyonel İpucu: Tüm ClickUp şablonları tamamen özelleştirilebilir. Bir kez ayarladıktan sonra, sıfırdan başlamadan şablonda istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz!

4. ClickUp Gantt Zaman Takibi Şablonu

İdeal kullanım alanları: Gantt grafiği meraklıları ve karmaşık proje programları için zaman takibi

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ta tek bir Gantt grafiğinde birden fazla projeyi görünüm

Gantt grafikleri, projenin zaman çizelgesini, bağımlılıklarını ve dönüm noktalarını hızlı bir şekilde göstererek karmaşık projeleri izlemeye yardımcı olur. Bu, olası zamanlama çakışmalarını, gecikmeleri ve ek kaynaklara ihtiyaç duyulabilecek alanları kolayca belirlemenizi sağlar.

Statik Gantt grafiği zaman izleme hesap tabloları, proje programının anahtar bileşenlerinden biri olan otomatik zaman takibini dışarıda bırakır! ⏲

Gantt grafiği meraklısıysanız, ClickUp Gantt Zaman Takibi Şablonunu seveceksiniz. Şablon, bir veya birden fazla proje zamanlamasını istediğiniz zaman görüntülemek için üç ayrı görünüm (Haftalık, Aylık ve Yıllık) sunar. Gantt grafiğinizden ayrılmadan görev zamanlayıcısını başlatabilir veya izlenen zamanı manuel olarak kaydedebilirsiniz!

5. ClickUp Zaman Yönetimi Plan Şablonu

İdeal kullanım alanları: Zaman yönetimi yolculuğunuzun her aşaması

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Zaman Yönetimi Plan Şablonu'nu kullanarak her görevin hesaba katıldığından emin olarak haftanızı hassas bir şekilde planlayın

ClickUp Zaman Yönetimi Plan Şablonu, zamanınızı tahmin etme alışkanlığı kazanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu verilerle, programınızda değişiklikler yapabilir ve anlamlı işler ve deneyimler için alan yaratabilirsiniz. 🌱

İşlerinizi önceliklendirerek, önce en önemli ve acil görevlere odaklanarak zamanınızı daha etkili bir şekilde yönetebilirsiniz. Daha az önemli görevlere geçmeden önce bunları tamamlamak, yaratıcı enerjinizi ve beyin gücünüzü önemli işler için korumanıza da yardımcı olacaktır.

Bu zaman çizelgesi şablonu, zaman yönetimi yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak üç farklı ClickUp görünümüne sahiptir:

Etkinlik Günlüğü Listesi , tüm etkinliklerinizi günlere göre özetler

İş yükü görünümü, tüm zaman tahminlerinizi gösterir

Günlük Faaliyetler Tablosu görünümü, kategorilerinizi Faaliyet Türüne göre gruplandırır

Ayrıca okuyun: Takımınızın Verimliliğini Artırmak için Zaman Yönetimi Teknikleri

6. ClickUp Saatlik Zaman Takibi Şablonu

İdeal kullanım alanları: Saatlik ücretle çalışan serbest çalışanlar, yükleniciler ve çalışanlar için zaman takibi

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Saatlik Program Şablonu ile takımınızın ihtiyaçlarına uygun bir yapılacak iş programı oluşturun

ClickUp Saatlik Zaman Takibi Şablonu, yöneticilerin çalışanların ve katkıda bulunanların normal ve fazla mesai saatleri için ödeme aldığından emin olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. ClickUp'ta görünür bir saatlik bordro programı ile yöneticiler ve katkıda bulunanlar bordro faaliyetlerinde tam şeffaflığa sahip olur.

Başlangıç kılavuzunda, şablonunuzu kişiselleştirme konusunda ipuçları edinin. Ardından, Takvim ve Liste görünümlerini keşfedin ve günlük görünürlük için en yararlı olduğunu düşündüğünüz birini (veya birkaçını) seçin. 🗓

💡Profesyonel İpucu: ClickUp Takvim görünümünüzdeki dağınıklığı azaltmak için görev kartı ayarlarını değiştirin, böylece yalnızca en alakalı bilgiler bir bakışta görüntülenir!

7. ClickUp Doldurulabilir Zaman Çizelgesi Şablonu

İdeal kullanım alanları: Sıfırdan özel bir proje programı oluşturmak

Bu Şablonu İndirin Bu basit doldurulabilir şablonda ClickUp Listesi kullanarak bir proje zaman çizelgesi oluşturun

Proje zaman çizelgesi, projenizin, etkinliğinizin, dersinizin veya faaliyetinizin sırasını belirlemek için harika bir araçtır. Bu, iş akışlarınızın ve süreçlerinizin kalıplarına tam olarak uymayan projeler için özellikle yararlıdır.

ClickUp'ın Doldurulabilir Zaman Çizelgesi Şablonu, görevleri görselleştirmenize ve tamamlandıkça zamanı izlemenize olanak tanıyan birden fazla görünümün yanı sıra Özel Alanlar da sunar. İlham alabilmeniz için bu şablonda bulunan bazı özellikler şunlardır:

Zaman çizelgesi görünümü : Görevlerinizi görselleştirmenin ve planlamanın doğrusal bir yolu

Pano görünümü : Görev kartlarını bir sütundan diğerine kolayca taşımak için sürükle ve bırak arayüzüne sahip çevik bir araç

Para Özel Alanı : Tahsis edilen ve gerçek maliyetleri görüntülemek için herhangi bir para biriminde biçimlendirilmiş para miktarı

İlerleme Çubuğu Özel Alanı: Alt görevlerin, kontrol listelerinin ve atanan yorumların tamamlanmasını izleyen, otomatik olarak hesaplanan bir ilerleme çubuğu

Özel bir proje programı oluşturmak birkaç adımdan oluşur. İlk olarak, proje hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi toplayın: hedefler, görevler, kaynaklar, bütçe ve zaman çizelgesi. Ardından, gerçekleştirilmesi gereken tüm görevleri aşamalara ayırın ve görevler oluşturun. Sonra, görevlerin birbirine nasıl bağlı olduğunu ve bir sonraki görevin tamamlanabilmesi için hangi görevlerin tamamlanması gerektiğini belirleyin.

Kaba bir zaman çizelgesi oluşturulduktan sonra, program ilerledikçe iyileştirilebilir! ⚡️

8. ClickUp Avukat Zaman Takibi Şablonu

İdeal kullanım alanları: Avukatlarla ilgili tüm işler

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Avukat Zaman Takibi Şablonu ile zamanınızı etkili bir şekilde yönetmek çok kolay

Meşgul avukatlar için zaman takibi hafta sonu, ay sonu veya bir davanın kapanışında yapılabilir. Ancak güçlü bir zaman takip yazılımı ile zaman takibini günlük bir alışkanlık haline getirmek daha kolay hale gelir. 💪

Uygulamalardan sıkıldıysanız, ClickUp'ın Avukat Zaman Takibi Şablonunu deneyin. Bu araç, tüm avukatların haftalık, iki haftalık ve aylık zaman çizelgelerini düzenli görünümlerde kolayca yönetmesini sağlar.

Klasör şablonu, hemen başlamanız için önerilen Özel Alanlar ile birlikte gelir:

Haftanın Günü : Haftanın günlerini içeren seçeneklerin bulunduğu bir açılır menü alanı

Avukatın Adı : Faturalandırılabilir saatleri hangi avukat, hukuk asistanı veya hukuk yardımcısının izlediğini belirtmek için kullanılan kişi alanı

Vaka Numarası : Bir avukat veya avukat grubunun üzerinde çalıştığı vakanın vaka numarasını girmek için bir metin alanı

Müşterinin Adı : Müşteriyi belirtmek için bir kişi alanı

Saatlik Ücret: Saatlik ücreti girmek için para alanı

9. Excel Zaman Takibi Tablo Şablonu

İdeal kullanım alanları: Küçük projeler için serbest ve sözleşmeli işler

microsoft aracılığıyla

Excel'de zaman yönetimi, serbest çalışan veya yükleniciyseniz ve haftanın her günü çalışma saatlerinizi, molalarınızı ve yemek aralarınızı izlemek istiyorsanız kullanışlı bir seçenektir.

Bu zaman takibi hesap tablosu güzel bir şekilde tasarlanmıştır. Bir kişinin iletişim bilgileri, müşteri ayrıntıları ve görev izleme özeti için düzenlenmiş bölümleri vardır. Otomatik zaman takibi aracı yoktur, bu nedenle verilerinizi toplamak ve toplam saatleri hesaplamak için yaklaşık otuz dakika ekstra zaman planlayın. 📈

Excel elektronik tablosunda saatlerinizi izledikten sonra, bu bilgileri müşterileriniz için faturalar oluşturmak için kullanabilirsiniz. Bu faturalar, projeleri için harcanan zamanı ve ödenmesi gereken toplam tutarı gösterir.

10. Google E-Tablolar Zaman Takibi E-Tablo Şablonu

İdeal kullanım alanları: Excel'den daha iyi bir kullanıcı deneyimi

smartsheet aracılığıyla

Müşteriniz görev açıklamaları ve proje çıktıları gibi ek bilgilere ihtiyaç duyuyorsa, Excel'deki zaman takibi e-tablosu karmaşık görünebilir. Google'ın günlük zaman çizelgesi şablonu, görevler ve projeler üzerinde çalışılan tüm saatlerin ayrıntılı bir görünümünü yakalamak için mükemmeldir. 🔎

Zaman takibi şablonu, bireylerin ve kuruluşların zamanlarını nasıl geçirdiklerini anlamalarına yardımcı olabilir.

Sabit maliyetler, tahmini saatler ve gerçek saatler bölümlerine ek olarak, bu Google E-Tablolar zaman izleme şablonu, verimlilik, kaynaklar ve üretkenliğin iyileştirilebileceği alanları belirlemeye yardımcı olmak için kullanılabilecek özel bir bölüm de sunar.

Ayrıca okuyun: Proje yönetimi için Google alternatifleri hakkında bilgi edinin!

İyi bir proje zaman takibi şablonu nedir?

Takımın zaman bloklama uzmanı olsanız bile, uygun proje zaman yönetimi için dikkate alınması gereken birçok ek unsur vardır ve şablonunuz size bu konuda yardımcı olur! İşte bir sonraki zaman takip şablonunuzda bulunması gereken en önemli özellikler:

Takviminizi, görevlerinizi, projelerinizi ve zamanınızı her açıdan görebileceğiniz çoklu görünümler

Esnek zaman takibi , farklı uygulamalarda, görevlerde ve pencerelerde geçirdiğiniz zamanı yönetmenizi sağlar

Özel alanlar , anahtar zaman bilgilerini elinizin altında tutun ve faturaları doğru bir şekilde hesaplayın

Zaman raporlama günlük, haftalık veya aylık bazda verimliliğinize genel bir bakış için

Entegrasyonlar şablonunuzun işlevselliğini genişletmek ve yaklaşan toplantılarınızı, etkinliklerinizi ve randevularınızı bir arada tutmak için

ClickUp'ta zaman takibi ile zamanı anında kaydedin veya manuel olarak girin

Kulağa çok fazla gibi gelebilir, ancak bu beş özellik, günümüzde yöneticilerin kullanabileceği zaman takibi seçeneklerinin sadece bir kısmını oluşturuyor! Önemli olan, tüm bu özellikleri içeren ve bunları en verimli şekilde kullanmanıza yardımcı olacak bir şablon bulmak.

Ayrıca okuyun: Kişisel ve takım verimliliğini artırmak için Excel alternatifleri!

Zaman Takibi Tablolarını Kullanmanın Dezavantajları

Zamanı düzenli ve tutarlı bir şekilde izlemeniz gerekiyorsa, zaman izleme hesap tabloları aşağıdaki dezavantajları nedeniyle sizin için en iyi çözüm değildir:

Hatalık riski: Elektronik tablo zaman takibi, manuel veri girişi gerektirir ve bu da hata riskini artırır. Örneğin, etkinlikleri kaydetmeyi unutursanız, çıktı bozulur

Gerekli çaba: Zamanı bir elektronik tabloya manuel olarak girmek ve izlemek çok çaba ve zaman alabilir, verimliliğinizi azaltabilir ve işinizden dikkatinizi dağıtabilir. Hatta zaman izleme faaliyetinizi bırakmanıza bile neden olabilir

Sınırlı özellikler: Zaman yönetimi için Excel kullanmak, zaman izleme için özel bir aracın avantajlarından mahrum kalmak anlamına gelir. Elektronik tablolar, otomatik zaman takibi, hatırlatıcılar, veri görselleştirme, veri doğrulama veya diğer araçlarla (ör. görev yönetimi veya takvimler) entegrasyonlar gibi gelişmiş özelliklerden yoksundur

İçgörüler elde etmek zor: Elektronik tablolar verileri işleyebilir, ancak eğilimleri analiz etmek veya içgörüler elde etmek için formüller ve veri görselleştirme becerileri gerekir. Bu uzmanlığa sahip değilseniz, böyle bir elektronik tablo veri yükünü artırarak işinizi zorlaştırabilir

Esneklik eksikliği: Excel sayfaları ve Google e-tablolar, takımınızla işbirliği içinde çalışmak istediğinizde en iyi çözüm değildir. Bunları gerçek zamanlı olarak güncellemek, sürüm kontrolü sorunlarına yol açabilir

ClickUp gibi özel zaman takibi ve verimlilik yazılımlarını kullanarak elektronik tabloların bu dezavantajlarını aşabilirsiniz.

ClickUp ile Zamanı Yönetin ve İzleyin

ClickUp, uygulamalar arasında işlerinizi tek bir platformda birleştirecek kadar güçlü tek hepsi bir arada verimlilik yazılımıdır. Excel zaman çizelgesi şablonuyla uğraşmak yerine, ClickUp'ın Proje Zaman Takibi özellikleriyle zaman yönetiminizi optimize etmeyi tercih edin!

ClickUp'ın tarayıcı uzantısı ile masaüstü, mobil veya web tarayıcınızdan zamanı kaydedin

Zaman çizelgeleriyle zamanınızı gün, hafta, ay veya özel aralıklarla ayrıntılı olarak görünüm

Zamanı geriye dönük olarak ekleyin veya manuel zaman takibi ile tarih aralığına göre girdiler oluşturun

ClickUp'ta üzerinde çalıştığınız herhangi bir göreve zaman takibini kolayca bağlayın

Favori zaman takibi uygulamanızı ClickUp'a bağlayarak, zaman takibini doğrudan ClickUp içinde senkronize edin

Görevlere harcanan zamanı kolayca kategorize etmek ve filtrelemek için etiketler oluşturun ve uygulayın

Zaman girdilerinize notlar ekleyerek zamanınızı tam olarak neye harcadığınızı belirtin

Görevleri harcanan zamana göre sıralayarak potansiyel darboğazları veya daha fazla yardıma ihtiyaç duyulan alanları görün

İzlenen zamanı tarihe, duruma, önceliğe, etiketlere ve daha fazlasına göre filtreleyin

İhtiyaç duyduğunuzda zaman ekleyerek veya çıkararak izlemenizi manuel olarak ayarlayın

Görevler ve alt görevler için harcanan toplam süreyi bir arada görün

Takımınızın zaman takibine genel bir görünüm elde edin ve bunu zaman tahminleriyle karşılaştırın

ClickUp'taki zaman takibi, takımların kaynakları daha iyi yönetmelerine ve hem şirket içinde hem de şirket genelinde gerektiğinde odaklarını değiştirmelerine olanak tanıdı.

ClickUp'taki zaman takibi, takımların kaynakları daha iyi yönetmelerine ve hem şirket içinde hem de şirket genelinde gerektiğinde odaklarını değiştirmelerine olanak tanır.

ClickUp'ta Zaman Takibi ile Zamanınızı Geri Kazanın

Proje zaman takibi, basit bir zamanlayıcının yapabileceğinden çok daha fazlasını içerir. Bu nedenle, proje ilerlemesini takip etmek için bir zaman takibi çözümüne ihtiyacınız vardır!

Ancak her zaman takibi şablonu aynı işlevselliği sunmaz. Zaman yönetimi hesap tabloları yararlı olmakla birlikte, verimliliği etkileyebilecek birçok dezavantajı vardır.

Piyasada birçok zaman yönetimi kaynağı bulunmaktadır, bu nedenle ihtiyaçlarınıza uygun olanı seçtiğinizden emin olun. Elbette, hepsi bir arada verimlilik platformu ClickUp ile asla yanlış seçim yapmazsınız. 🙂

Liste, Pano ve Takvim dahil olmak üzere ClickUp'ta 15'ten fazla görünümle zamanınızı her açıdan görselleştirin

Yüzlerce zaman kazandıran özellik, geniş Şablon Kitaplığı ve 1.000'den fazla entegrasyon ile ClickUp, zamanınızı, projelerinizi, sohbetlerinizi ve takımınızı tek bir merkezi iş merkezinde bir araya getirecek kadar güçlü tek zaman izleme yazılımıdır.

ClickUp'a kaydolun ve zaman takibinin zahmetinden kurtulun. 🙌🏼