2025'in Geliştiriciler için En İyi 10 Zaman Takibi Yazılımı

Çalıştığınız saatleri takip etmek, tüm serbest çalışanlar ve çalışanlar için önemlidir, ancak yazılım geliştiricilerin dikkate alması gereken bazı ek faktörler vardır. Sadece toplam çalışma saatlerini takip etmekle kalmaz, aynı zamanda her bir müşteri için faturalandırılabilir saatleri takip etmeniz ve genel proje bütçenizi kontrol etmeniz gerekir.

Excel elektronik tabloları ve zaman çizelgeleri bu iş için uygun değildir. Yazılım geliştiriciler için bir proje zaman takibi aracı kullanarak çalışma saatlerini takip edin ve faturalandırma sürecini kolaylaştırın. Başlamak için geliştiriciler için en iyi zaman takibi yazılımlarına genel bakışımıza göz atın.

Geliştiriciler için zaman takibi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Sizin için en iyi zaman izleme yazılımı, takımınızın boyutuna ve proje yönetimi stratejinize bağlı olacaktır. Örneğin, çevik bir geliştirme takımının, birden fazla müşteri için çalışan bir serbest çalışanından farklı bir dizi gereksinimi olacaktır.

Yazılım takımınız için bir zaman takibi uygulaması seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta şunlardır:

Otomasyon: En iyi zaman takibi araçları, çalışma saatlerini takip etmek için otomasyonu kullanır. Otomatik zaman takibi, takım üyelerinin çalışma saatlerini veya saatlik ücretlerini manuel olarak eklemeyi hatırlamak zorunda kalmadan işlerine odaklanmalarını sağlar.

Entegrasyonlar: Zaman takibi aracınız, müşterilere kolayca fatura kesebilmeniz için Zaman takibi aracınız, müşterilere kolayca fatura kesebilmeniz için görev yönetimi ve faturalama araçlarınızla doğrudan entegre olmalıdır.

Özelleştirme: Takip etmeniz gereken karmaşık bir görev ve alt görev sisteminiz mi var? Yazılım geliştiricilerin bir projeye çok az veya çok fazla zaman ayırıp ayırmadığını öğrenmek için ayrıntılı raporlar, faturalandırılabilir saatlerin dökümleri ve zaman yönetimi özellikleri sunan, ekstra esneklik sağlayan özelleştirilebilir bir zaman takibi aracı arayın.

Gizlilik: Ekran görüntüsü alan veya tuş vuruşlarını kaydeden Ekran görüntüsü alan veya tuş vuruşlarını kaydeden Mac çalışan izleme araçları , takım üyeleriniz için rahatsız edici olabilir. Çalışanların gizliliğine saygı gösterirken ayrıntılı raporlar sunan zaman takibi çözümleri arayın.

Çapraz platform: Masaüstü ve mobil uygulamalara sahip zaman takibi yazılımını seçin, böylece uzaktaki takım üyeleri herhangi bir Android, Mac veya Linux cihazdan giriş yapabilir. Ayrıca, projeleri yönetirken bütçenizi aşmamanızı sağlamak için gider takip yazılımıyla entegrasyonun olması da yararlıdır.

Geliştiriciler için en iyi 10 zaman takibi yazılımı

Etkili zaman takibi, sprint planlamasından kaynak kısıtlamalarını yönetmeye kadar her konuda size yardımcı olabilir. İşte bir yazılım geliştiricisinin 2024 yılında bilmesi gereken 10 zaman izleme yazılımı aracı:

ClickUp'taki global zamanlayıcı ile zamanınızı takip edin, tahminler belirleyin, notlar ekleyin ve zaman raporlarınızı her yerden görüntüleyin

ClickUp, zaman takibi ve takım yönetimine yardımcı olabilecek çok çeşitli işbirliği araçları sunan bir görev yönetim platformudur. ClickUp Beyaz Tahtalar ve Alanlar gibi kullanıcı dostu araçların yanı sıra ClickUp API aracılığıyla düzinelerce diğer proje yönetimi aracıyla entegrasyonlar da bulacaksınız.

Geliştiriciler için zaman takibi söz konusu olduğunda, herhangi bir cihazdan çalışma saatlerini takip etmekle kalmaz, çalışma saatlerini ClickUp iş akışınızdaki görevlere gerçek zamanlı olarak bağlayabilirsiniz. Ayrıca, diğer uygulamalardan zaman çizelgelerini içe aktararak, çalışma günü boyunca doğru zaman raporları elde edebilir ve zaman girdilerini düzenleyebilir veya onaylayabilirsiniz.

ClickUp ayrıca, ek esneklik için özel alanlar ve çoklu görünümler içeren zaman takibi şablonları gibi kullanışlı kaynaklar da sunar. Basit zaman takibi grafiklerinden Gantt grafiklerine kadar, ClickUp şablonlarını kullanarak işlemlerinizi kolaylaştırın ve karlılığınızı artırın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Global zamanlayıcı: Çoklu görev, daha az gelişmiş zaman takibi uygulamalarını aksatabilir. Ancak ClickUp'ın global zamanlayıcısı ile görevler arasında kolaylıkla geçiş yapabilir ve proje ilerlemesini izlemek için zamanı kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Mobil işlevsellik : Takım üyeleriniz masaüstü uygulaması, mobil uygulama ve Chrome web uzantısı dahil olmak üzere herhangi bir cihazdan sadece birkaç tıklama ile saatlerini kaydedebilir.

Kaynak tahsisi : Yazılım : Yazılım geliştirme takım liderleri, tüm projelerin gereken ilgiyi almasını sağlamak için takımlarının önceliklerini değiştirip ayarlamalıdır. ClickUp, İş Yükü görünümü ile takımdaki herkesin zamanını nasıl kullandığını kolayca görmenizi sağlar.

ClickUp sınırlamaları

Basit bir zaman takipçisi için, bu aracın özelleştirme seçenekleri ve çok sayıda gelişmiş proje yönetimi yazılımı özelliği, basit kullanım durumları için fazla olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4. 7/5 (6.000+ yorum)

Capterra: 4. 7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Harvest

via Harvest

Harvest, gelişmiş raporlama özelliklerine sahip geliştiriciler için bir zaman izleme aracıdır, böylece bütçenizi, takım kapasitenizi ve daha fazlasını takip edebilirsiniz. Çalışanların zamanını nasıl harcadığını ve hangi takım üyelerinin çok fazla (veya çok az) iş aldığını görün.

Harvest, bir kullanıcı koltuğu ve iki projeye kadar ücretsiz bir plan sunarken, Pro planı sınırsız koltuk ve projeyi destekler. Harvest'ı kredi kartı gerekmeden 30 günlük deneme sürümüyle deneyebilirsiniz.

Harvest'ın en iyi özellikleri

Yerleşik fatura : Harvest, zamanı takip etmenizi ve Stripe veya PayPal aracılığıyla ödemeleri kabul etmenizi sağlayan fatura ve ödeme fonksiyonları sunar.

Entegrasyonlar: Harvest, Xero ve QuickBooks gibi muhasebe araçlarıyla çalışır, böylece faturalarınızı manuel olarak içe aktarmanız gerekmez. Harvest, Xero ve QuickBooks gibi muhasebe araçlarıyla çalışır, böylece faturalarınızı manuel olarak içe aktarmanız gerekmez. Zaman yönetimi aracı , Trello, Asana ve Slack gibi yazılım proje yönetimi araçlarıyla da çalışır.

Harvest sınırlamaları

Sınırlı fiyat planları

Harvest fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık koltuk başına 10,80 $'dan başlayan fiyatlarla

Harvest puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (700+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (500+ yorum)

3. Hubstaff

hubstaff aracılığıyla

Hubstaff, programcılar için kurumsal kullanıma hazır zaman takibi yazılımı sunar. Bu yazılımda çalışanları izlemek, işgücü analizi yapmak ve proje yönetimi için zaman yönetimi araçları yerleşik olarak bulunur. Çevrimiçi zaman çizelgeleri oluşturabilir, mobil zaman saati uygulaması kullanabilir ve hatta konum tabanlı zaman takibi özelliğini kullanarak çalışanların belirli bir iş yerine ne zaman geldiğini görebilirsiniz.

Hubstaff'ın proje yönetimi yazılımı zaman takibi ve gider takibi içerirken, işgücü analizi araçları bordro ve fatura takibini destekler.

Hubstaff'ın en iyi özellikleri

Bir dakikalık kurulum : Hubstaff, zaman takibi için öğrenme eğrisi olmadığını, böylece herhangi bir gecikme olmadan işlerinizi başlatabileceğinizi iddia ediyor

Gider izleme: Belirli projeler için bütçe ve zaman sınırları belirleyerek, takımınızın zorlu bir müşteri için fazla mesai yapmasını önleyebilirsiniz

Hubstaff sınırlamaları

Bazı zaman izleme özellikleri küçük takımlar için çok gelişmiş olabilir

Çalışan izleme araçları aşırı olabilir

Hubstaff fiyatlandırması

Ücretsiz: Bir kullanıcı için 0

Time Starter: Kullanıcı başına aylık 5,83 $'dan başlar

Time Pro: Kullanıcı başına aylık 8,33 dolardan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hubstaff puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (400+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (1.400+ yorum)

4. Time Doctor

time Doctor aracılığıyla

Time Doctor, uzaktan ve hibrit takımlar ile iş süreci dış kaynak kullanımı (BPO) şirketleri dahil olmak üzere çok çeşitli takımlara hizmet veren bir zaman takip çözümü. Time Doctor, FreshBooks ve ADP gibi finansal araçların yanı sıra Azure DevOps ve GitHub gibi yazılım geliştirme araçlarıyla da entegre olur.

Çalışanlar, Time Doctor 2 mobil uygulamasını kullanarak çalışma saatlerini takip edebilir veya tarayıcılarına Chrome uzantısını veya Firefox eklentisini yükleyebilir.

Yerleşik bordro araçlarını kullanarak para biriminizi ve bordro dönemini seçin ve her şeyi CSV olarak dışa aktarın, böylece harici ödeme platformlarına kolayca içe aktarabilirsiniz.

Time Doctor'un en iyi özellikleri

Esnek çözümler: Time Doctor, uzaktan ve dış kaynaklı takımlar için uygundur

Güvenlik ve uyumluluk: Zaman takip aracının kurumsal düzeydeki yazılımı GDPR ve HIPAA uyumludur ve %99 çalışma süresine sahiptir

Time Doctor sınırlamaları

Takım izleme araçları aşırı olabilir

Time Doctor fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 5,90 $'dan başlar

Standart: Kullanıcı başına aylık 8,40 $'dan başlar

Premium: Kullanıcı başına aylık 16,70 $'dan başlar

Time Doctor puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (500+ yorum)

5. ClickTime

via ClickTime

ClickTime, geliştiriciler için özel alanlar, kullanıcı izinleri ve her zaman kaydına notlar için alan içeren, son derece özelleştirilebilir zaman çizelgeleri sunar. Ayrıca, projenizin her yönünü takip edebilmeniz için fazla mesai izleme, gider izleme ve izin araçları da elde edersiniz.

Zaman takibi için yerleşik özellikler arasında mobil uygulama, kronometre ve doğruluğu artırmak ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamak için otomatik hatırlatıcılar bulunur.

ClickTime'ın en iyi özellikleri

İzin izleme: Biriken hastalık izni ve tatil sürelerini takip ederek çalışanların devamsızlıklarını daha iyi hesaplayabilirsiniz

İşgücü planlaması: Geçmiş verilere ve çalışanların verimliliğine göre bir projeyi tamamlamak için gereken zamanı tahmin edin

ClickTime sınırlamaları

Bazı alternatiflere göre daha dik öğrenme eğrisi

ClickTime fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar

Takım: Kullanıcı başına aylık 13 $'dan başlar

Premier: Kullanıcı başına aylık 24 $'dan başlar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickTime puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (650+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (200+ yorum)

6. Timely

via Timely

Timely uygulaması, "AI destekli" zaman takibi araçları sunarak süreçlerinizi daha fazla otomatikleştirmenizi ve daha doğru sonuçlar elde etmenizi vaat ediyor. Timely, saatleri otomatik olarak kaydeder, böylece takım üyeleriniz zamanı manuel olarak takip etmek için konsantrasyonlarını bozmak zorunda kalmazlar.

Bazı zaman takibi uygulamalarının aksine, Timely kendini "%100 izlenemez" olarak tanımlar ve ekran görüntüsü alma veya tuş vuruşlarını izleme araçları içermez. Timely, doğru faturalandırma için farklı saatlik ücretlerle görevleri kaydedebileceğiniz için, serbest çalışanların zaman takibi için de harikadır.

Timely'nin en iyi özellikleri

Entegrasyonlar : Timely, yazılımı GitHub, Jira ve web geliştiricileri için diğer araçlarla kolayca entegre etmeyi sağlayan açık API'lere sahiptir

Gizlilik: Kullanıcılar, diğerleriyle paylaşacakları verimlilik bilgilerini kendileri belirleyebilir, böylece takım üyeleriniz işyerinde izleniyormuş gibi hissetmezler

Zaman sınırlamaları

Çalışanları izleme araçlarının eksikliği

Zamanında fiyatlandırma

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlar

Premium: Kullanıcı başına aylık 16 $'dan başlar

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 22 $'dan başlar

Sınırsız+: Özel fiyatlandırma

Zamanında yapılan değerlendirmeler ve yorumlar

G2: 4. 8/5 (300+ yorum)

Capterra: 4. 7/5 (200+ yorum)

7. DeskTime

via DeskTime

DeskTime, otomatik zaman takibi, boşta kalma süresi takibi, proje zaman takibi ve daha fazlasını içerir. Kullanıcılar, verimliliklerini artırmak için Pomodoro zamanlayıcıyı ayarlayabilir veya boş zamanlarında cihazlarını iş dışı amaçlarla kullanmak için gizli zaman özelliğini etkinleştirebilir.

Bazı planlar vardiya planlaması ve devamsızlık takvimi içerir ve DeskTime'ı Google Takvim ve Microsoft Outlook gibi diğer araçlarla entegre edebilirsiniz.

DeskTime'ın en iyi özellikleri

Uygun fiyat : Bireysel kullanıcılar DeskTime Lite'ı ücretsiz olarak kullanabilir ve kurumsal planlar bile aylık abonelikle kullanıcı başına 20 $ gibi makul bir fiyata sunulur

Maliyet hesaplama: DeskTime, takımınız için belirlediğiniz saatlik ücretlere göre bir projenin maliyetini tahmin edebilir

DeskTime sınırlamaları

Diğer araçlara kıyasla sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları

DeskTime fiyatlandırması

DeskTime Lite: Bir kullanıcı için 0 dolar

Artıları: Kullanıcı başına aylık 6,42 dolardan başlayan fiyatlarla

Premium: Kullanıcı başına aylık 9,17 $'dan başlar

Kurumsal: Aylık kullanıcı başına 18,33 $'dan başlar

DeskTime puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (500+ yorum)

8. Teamdeck

teamdeck aracılığıyla

Teamdeck, takım planlaması, zaman takibi, proje planlama ve daha fazlasını içeren kaynak yönetimi yazılımı sunar. Takımların uygunluğunu değerlendirmek, izin taleplerini yönetmek ve her projeye doğru sayıda takım üyesi atamak için kullanabilirsiniz.

Teamdeck'in API'si, diğer araçlarla birlikte kullanımını kolaylaştırır. Proje güncellemelerini yayınlamak veya takvim etkinliklerini çalışılan saatler olarak otomatik olarak kaydetmek için bir Slack botu oluşturun. Mobil takvim ve zaman takibi uygulamasını kullanarak Teamdeck'e hareket halindeyken erişin.

Teamdeck'in en iyi özellikleri

Entegrasyonlar : Teamdeck'in API'sini kullanarak diğer Teamdeck'in API'sini kullanarak diğer verimlilik araçlarıyla veri paylaşın ve kaynak kısıtlamalarını belirleyin

İzin yönetimi: Takım üyeleri, Slack entegrasyonunu kullanarak izin talep edebilir veya tatil ayrıntılarını görüntüleyebilir

Teamdeck sınırlamaları

Uygun fiyatlı, ancak az sayıda yükseltme seçeneği

Teamdeck fiyatlandırması

Temel Kaynak: Aylık 0,90 $'dan başlar

Takım Üyesi: Aylık 3,60 $'dan başlayan fiyatlarla

Teamdeck puanları ve yorumları:

G2: 4. 4/5 (5+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (40+ yorum)

9. Tempo

tempo aracılığıyla

Tempo, zamanı daha doğru ve daha az çabayla takip edebilmeniz için yapay zeka destekli zaman çizelgeleri sunar. Takım üyeleri, takvim etkinliklerine veya son zamanlarda kaydedilen Jira sorunlarına göre önerilen zaman girdilerini alabilir. Ayrıca Tempo Chrome uzantısını da etkinleştirebilirler.

Fiyatlandırma, Timesheets için bulut lisansı başına kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar. Planner ve Cost Tracker araçları için ek olarak 10 $ daha ödenir. Ayrıca, her Tempo kullanıcısı için bir Jira lisansı gerekir. Sunucu fiyatlandırması ve veri merkezi fiyatlandırması farklı şekilde hesaplanır.

Tempo'nun en iyi özellikleri

Otomatik zaman takibi : Jira ve Google Takvim'den önerilen zaman girdileriyle faturalandırılabilir saatleri daha doğru bir şekilde takip edin

Slack entegrasyonu: Tempo for Slack uygulamasını kullanarak Tempo'yu doğrudan açmadan saatlerinizi kaydedin

Tempo sınırlamaları

Karmaşık fiyatlandırma

Jira lisanslarına sahip olmalısınız

Tempo fiyatlandırma

bir ürün için aylık 10 $ ve en fazla 10 bulut lisansı (fiyat, ürün ve lisans sayısına göre artar)

Tempo puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (90+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (190+ yorum)

10. TimeCamp

via TimeCamp

TimeCamp, programcılar ve geliştiriciler için devam raporlama, verimlilik izleme, faturalandırma ve diğer zaman takibi yazılımları sunar. Kolay görünürlük için takvim ve zaman çizelgesi görünümleri arasında geçiş yapabilir ve bir projeye harcanan toplam saatleri görebilirsiniz.

Ücretsiz plan, sınırsız kullanıcı ve projeyi destekler, ancak zaman yuvarlama, verimlilik izleme ve bütçeleme gibi özellikleri elde etmek için yükseltme yapmanız gerekir.

TimeCamp'ın en iyi özellikleri

Katılım izleme: TimeCamp, insan kaynakları evrak işlerini azaltmak için hastalık izinlerini, tatil günlerini ve diğer devamsızlıkları takip edebilir

Entegrasyonlar: 100'den fazla uygulama entegrasyonunu veya Chrome tarayıcı uzantısını kullanın

TimeCamp sınırlamaları

Anahtar özellikler Pro plan gerektirir

TimeCamp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz plan

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 2,99 $'dan başlar

Temel: Kullanıcı başına aylık 6,99 $'dan başlar

Artıları: Kullanıcı başına aylık 9,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

TimeCamp puanları ve yorumları

G2: 4. 7/5 (190+ yorum)

Capterra: 4. 7/5 (580+ yorum)

Zaman Takibi Yazılımıyla Zaman ve Paradan Tasarruf Edin

Çalışma saatlerini manuel olarak kaydetmek, hatalı zaman çizelgelerine ve kaçırılan saatlere kapı açar, ancak çok fazla izleme, takım üyelerine işlerini yaparken birinin onları izlediğini hissettirir.

Geliştiricileriniz için doğru zaman takibi yazılımını seçerek, takım üyelerine verimli olmaları için ihtiyaç duydukları bağımsızlığı sağlarken, faturalandırılabilir her saati kaydetmeyi garanti edersiniz.

ClickUp uygulamasını indirin ve zamanınızı izlemeye bugün başlayın.