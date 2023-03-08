Proje Yöneticilerinin Kısıtlamaları Belirlemesi için Kaynak Kısıtlamaları

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Kaynak Kısıtlamaları Nelerdir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Kaynak kısıtlamaları, proje yöneticilerinin bir projeyi yönetirken uymaları veya dikkate almaları gereken bir dizi kısıtlama veya sınırlamadır. Proje yöneticileri için, bir projeyi zamanında ve bütçe dahilinde başarıyla tamamlamak için bu kısıtlamaların farkında olmak önemlidir." } } ] }

Tonlarca kaynakla çalışmak bir şeydir. Ancak, kaynak kısıtlamaları varken bu kaynaklardan en iyi şekilde nasıl yararlanılacağını bilmek tamamen farklı bir iştir.

Üçüyle de sınırlı olduğunuzda, en yaygın kaynak kısıtlamaları olan zaman, maliyet ve proje kapsamıyla nasıl başa çıkarsınız? Ya takımınızın becerileri birbiriyle uyumsuzsa ne yaparsınız?

Kaynak kısıtlamalarına en iyi yaklaşım her takım için tek ve kesin bir çözüm olmasa da, karşınıza çıkabilecek her türlü kısıtlamayı yönetmenize yardımcı olacak birçok ilke, strateji ve araç bulunmaktadır.

Daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

Kaynak Kısıtlamaları Nedir?

Kaynak kısıtlamaları, proje yöneticilerinin bir projeyi yönetirken uymaları veya dikkate almaları gereken bir dizi kısıtlama veya sınırlamadır. Proje yöneticileri için, bir projeyi zamanında ve bütçe dahilinde başarıyla tamamlamak için bu kısıtlamaların farkında olmak önemlidir.

Yaygın kaynak kısıtlamalarına örnekler

Genel olarak, şirket kaynakları iki kategoriye ayrılır:

Maddi olmayan kaynaklar: fikirler, süreçler, beceriler ve fikri mülkiyet Somut kaynaklar: Yazılım, malzemeler, gayrimenkul ve iş gücü

Her takım, çalışılan saatler, çalışan becerileri, önerilen bütçeler, malzemeler veya genel iş gücü gibi benzer bir kaynak listesini yönetecektir. Muhtemelen aşağıdakiler gibi belirli kaynaklar genelinde farklı türde kısıtlamaları yönetmeniz gerekecektir:

Proje kaynaklarının, hedefe ulaşmak için kullandığınız araçlar olduğunu unutmayın. Kısıtlamalar, bu araçlara uygulanan sınırlardır.

4 tür kaynak kısıtlaması

Çoğu durumda, kaynak kısıtlamaları iş ve proje yönetiminde dört farklı varyasyona girer. Yaygın engelleri anlamak için proje yönetimi kısıtlamalarının her birine bir göz atalım:

1. Zaman

Zaman çizelgeleri oluşturun ve ClickUp'ta izlenen zamanı takip edin

Zaman yönetimi, en yaygın kaynak kısıtlamalarından biridir. Bu zaman kaynak kısıtlamaları, müşterinin belirlediği son tarihler gibi dış faktörler veya her bir kaynağın gerçekte ne kadarının mevcut olduğu gibi iç faktörler nedeniyle bir projenin tamamlanması için gereken gün, saat ve dakika sayısını sınırlar.

ZAMAN KISITLAMASI ÖRNEĞİBir yazılım geliştirme şirketi, sıkı bir teslim tarihi içinde bir müşteri için bir mobil uygulama geliştirmekle görevlendirilmiştir. Ancak, bu süre zarfında iki geliştirici izinlidir. Geliştirici eksikliği nedeniyle, proje yöneticisi takımdaki görevleri önceliklendirebilir, sprintleri yönetebilir ve çalışılan saatleri doğru bir şekilde kaydedebilir, böylece kimin işinin değiştirilebileceği ve sınırlı takımla projenin nasıl bölünebileceği kolayca anlaşılabilir.

2. Maliyet

ClickUp içinde özel alanlar kullanarak görevler ve alt görevler genelinde proje maliyetlerini izleyin ve parasal değerleri belirleyin

Maliyet kısıtlamaları, her bir projeye ayrılan para miktarına bir sınır koyduğundan, kaynak kullanılabilirliği açısından da dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Bu kısıtlama, genellikle ilk iş anlaşmanıza veya planlanan proje kapsamına bağlı olarak müşteriden veya proje yöneticisinden gelir.

MALİYET KISITLAMASI ÖRNEĞİKar amacı gütmeyen bir kuruluş, sınırlı bir bütçeyle bir yardım etkinliği düzenlemelidir. Proje yöneticisi, bazı görevleri gönüllülere dış kaynak olarak verebilir ve ücretsiz veya düşük maliyetli kaynaklara güvenebilir. ClickUp ile giderleri izleyebilir ve bütçenin aşılmamasını sağlayabilirler. Böylece proje yöneticisi, etkinliğin en kritik yönlerine öncelik vererek başarıyı garantileyebilir ve olası kaynak kısıtlamalarını önleyebilir.

3. Kaynaklar

ClickUp'ın İş Yükü Görünümü'nü kullanarak kimin önde veya geride olduğunu görün ve görevleri kolayca sürükleyip bırakarak kaynakları yeniden tahsis edin

Kaynak kısıtlamaları, proje yöneticisinin kullanabileceği personel ve malzeme gibi kaynaklardaki sınırlamalardır. Bu tür kısıtlamalar, müşteri veya satıcı gibi dış proje kaynakları tarafından veya kendi şirketiniz gibi iç kaynakların kullanılabilirliği tarafından da getirilebilir.

KAYNAK KISITLAMASI ÖRNEĞİEski bir garajı yıkmak için kiralanan bir inşaat şirketi, daha büyük projeler ve yıkımlar için kaynaklarını sınırlamak isteyebilir. Proje yöneticisi, kaynak tahmin ve kapasite planlama modellerini kullanarak, çalışanları daha büyük bir projeden çekmeden küçük iş için gereken malzeme ve personel sayısını tahmin edebilir.

4. Kalite

Net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmayın

Kalite kısıtlamaları, bir projenin kalitesinin belirli standartları karşıladığından emin olmak için ayarlanır. En yaygın kalite kaynak kısıtlamaları, müşteri tarafından belirlenen kalite hedefleridir, ancak proje yönetimi lideri, projenin kendi standartlarını karşıladığından emin olmak için dahili kalite kısıtlamaları da belirleyebilir.

KALİTE KISITLAMASI ÖRNEĞİBir dijital pazarlama ajansı, bir müşteri için yeni bir web sitesi geliştirmelidir. Proje yöneticisi, müşterinin kalite hedeflerini ajansın kaynaklarının kullanılabilirliği ile dengelemelidir. Kaynakları tahsis etmek için kalite kontrol listeleri ve hedef belirleme şablonları kullanarak, web sitesi projesinin ilerlemesini hızlı bir şekilde izleyebilir ve müşterinin beklentilerini karşıladığından emin olabilirler.

Kaynak Kısıtlamalarını Belirleme

Kaynak kısıtlamalarını belirlemenin birkaç yolu vardır, ancak en önemli adım, daha geniş kaynak yönetimi stratejinizin bir parçası olarak projenin erken aşamalarında olası sorunları aramaktır. Bu kısıtlamaları belirlemek, projeyi ve hedeflerini, müşterinin beklentilerini (özellikle hizmet tabanlı bir ürünse) ve proje için mevcut kaynakları iyice anlamayı gerektirir.

Kaynak kısıtlamalarını belirlemenin bir yolu, tamamlanması gereken görevlere bakmak ve ardından yalnızca sahip olduğunuz proje kaynaklarını değil, en kötü ve en iyi senaryolarda her bir kaynağa ne kadar ihtiyaç duyacağınızı da tahmin etmektir.

Kaynak yönetimi araçları, özellikle ClickUp gibi son derece özelleştirilebilir olanlar, planlama ve proje yönetimi sürecinde önemli bir rol oynar. Bir projenin başından sonuna kadar tamamlanmasını izlerken, ilerlemenizi ve proje kaynaklarınızı merkezi ve kolay bir şekilde izlemek anahtar önemdedir. Bu, aşağıdaki gibi görevleri not etmek anlamına gelir:

Görevleri izleme ve atama

Harcanan saatlerin doğru bir kaydını tutmak

Bütçe harcamalarının izlenmesi

Proje yönetimi dönüm noktalarını güncelleme

Sprintleri yönetme

Proje kapasitesini görselleştirme

Proje belgelerini merkezileştirme ve depolama

Proje yöneticileri ayrıca, ilerlemeyi yavaşlatabilecek olası engelleri veya kaynak kısıtlamalarını yönetme şeklini etkileyebilecek proje kapsamındaki değişiklikleri de dikkate almalıdır. Bu proje yönetimi kısıtlamalarının periyodik olarak gözden geçirilmesi gibi kontrol noktaları eklemek, takımınızın yolculuğun her adımında ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlamak için standart bir uygulama olmalıdır.

ClickUp içindeki proje dönüm noktalarının örnekleri

Bazı projeler (ve gelecekteki projeler) kolayca elde edilemeyen belirli kaynakları gerektirir, bu nedenle alternatif çözümler bulmak veya bu kaynakların ne zaman kullanılabilir hale geleceğine göre proje zaman çizelgenizi planlamak gerekebilir.

Proje kapsamını, dönüm noktalarını ve bağımlılıkları belirlemek, karşınıza çıkabilecek olası kaynak kısıtlamalarını ortaya çıkarmaya yardımcı olur.

6 Kaynak Kısıtlaması Çözümleri

Bir projedeki kaynak kısıtlamalarına yönelik olası çözümlerin neler olduğunu bilmek önemlidir; böylece işler planlandığı gibi gitmezse hazırlıklı olursunuz. İster tahminlerde bulunuyor, kapasite planlamanızı anlamaya çalışıyor ister mevcut durumunuzu analiz ediyor olun, sizin için bir çözümümüz var!

Kaynaklarınızı daha iyi yönetmek için altı çözüm:

1. Şablonlar

Şablon süreçleri, proje yönetimi zaman çizelgesini ve kaynak gereksinimlerini basitleştirmek ve kolaylaştırmak için kullanılabilir. ClickUp şablonlarını kullanmaya başlayın!

Kaynak planlama şablonlarından önceden hazırlanmış matris analizlerine kadar her şey, proje yöneticilerinin projenin planlandığı gibi ilerlemesini sağlamak için kaynakların nerede gerekli olduğunu hızlı bir şekilde belirlemelerine yardımcı olur. Neyse ki, analizlerinizi başlatmak ve kaynakları daha iyi yönetmek için kullanabileceğiniz çok sayıda önceden hazırlanmış proje yönetimi şablonu vardır.

Favorilerimizden bazı şablonlar şunlardır:

ClickUp Kaynak Tahsisi Şablonu

ClickUp'ın Kaynak Tahsis Şablonunu kullanarak, her proje için kuruluşun malzemelerini, insan gücünü ve benzeri unsurları takip edin.

Bu kaynak tahsis şablonu, takımlarınızda gerekli kaynakları yönetmenize yardımcı olacak harika bir seçenektir. İster malzeme, ekipman veya insan olsun, ClickUp Kaynak Tahsis Şablonu, projeyi tamamlamak için ihtiyacınız olan kaynakları takip eder.

Ayrıca, proje yönetimi şablonunu kaynak kısıtlamaları konusunda yardım almak için kullanabilir ve gerekli kaynakların kullanılabilirliğini ve ne zaman ihtiyaç duyulacağını öğrenebilirsiniz.

Projeyi zamanında ve bütçe dahilinde tamamlamak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzdan emin olmanıza yardımcı olacaktır.

ClickUp 2X2 Öncelik Matrisi Beyaz Tahta Şablonu

Görevlerinizi önem ve öncelik düzeyine göre düzenlemenize yardımcı olacak 2×2 Öncelik Matrisi Beyaz Tahta'yı kullanın

ClickUp'ın 2×2 Öncelik Matrisi Beyaz Tahta Şablonu, görevleri önem ve aciliyet düzeylerine göre kategorize etmenizi sağlar. Beyaz Tahta proje yönetimi ile, siz ve takımınız hangi görevlerin acil olarak ilgilenilmesi gerektiğini ve hangilerinin bekleyebileceğini kolayca görselleştirebilirsiniz.

Görevleri önceliklendirerek, kaynaklarınızı nasıl tahsis edeceğiniz konusunda daha bilinçli kararlar alabilir ve en önemli görevlerin hak ettikleri ilgiyi görmesini sağlayabilirsiniz.

ClickUp Kaynak Planlama Şablonu

Kaynak planlamanızı görselleştirin ve bir projeyi tamamlamak için kalan süre, bütçe, gerekli iş gücü gibi bilgileri hızlıca görün

ClickUp Kaynak Planlama Şablonu, takımınız veya departmanınız içindeki kaynakları çok daha hızlı yönetmenize ve tahsis etmenize yardımcı olur. Bu şablonla, her takım üyesinin iş yükünü görsel olarak gösteren İş Yükü görünümünü kullanarak kaynaklarınızın kapasitesini kolayca görebilirsiniz.

Bu görünümde, takımınızın iş yükünü daha iyi dengeleyebilir ve herkesin optimum kapasitede çalıştığından emin olabilirsiniz. Bu proje yönetimi şablonunu kullanarak, kaynaklarınızı nasıl tahsis edeceğiniz konusunda daha iyi kararlar alabilirsiniz.

Bu, takımınızın verimli ve etkili bir şekilde çalıştığından emin olmanızı sağlar.

ClickUp Proje Kaynak Matrisi Şablonu

Proje kaynakları matrisinizin ihtiyaçlarına göre özel alanlar oluşturarak kaynak türlerini ve her birine ayrılan bütçeleri ayrıntılı olarak belirtin

Verimli kaynak planlaması, gerekli kaynakların toplam maliyetini doğrudan etkilediği için gelecekteki projeleriniz için çok önemlidir. ClickUp Proje Kaynak Matrisi Şablonu ile kaynaklarınızı etkili bir şekilde planlamak için gerekli tüm bilgilere sahip olursunuz.

Bu proje yönetimi şablonu, zaman, insan gücü ve malzeme gibi kaynakları kolayca tahsis etmenizi ve izlemenizi sağlayarak, kaynakları nasıl tahsis edeceğiniz ve maliyetleri en aza indireceğiniz konusunda daha iyi kararlar almanıza yardımcı olur.

2. Zamanlama

Zamanlamayı optimize etmek için proje yöneticileri çeşitli zamanlama yöntemleri kullanır. Örneğin, görevleri basitçe belirlemek, bunları gruplandırmak ve proje tamamlanmasına harcanan zamanı azaltmak için önceliklendirmek bile doğru yönde atılmış bir adımdır.

Projeyi zamanında tamamlamak için yeterli kaynak olmadığını fark ederseniz, proje son tarihlerini ayarlamanız gerekebilir. Bu, son tarihleri geriye almak veya orijinal son tarihlerini uzatmak anlamına gelebilir, bu da planlanmış bağımlılıkları da ayarlamanız gerekeceği anlamına gelebilir.

ClickUp'taki Gantt görünümünde son teslim tarihindeki değişikliklerin görevler üzerindeki etkisini görselleştirmek için bağımlılıkları yeniden planlayın

Proje bağımlılıkları, bir proje içinde birbirine bağlı görevleri veya faaliyetleri ifade eder. Başka bir deyişle, proje bağımlılığı, belirli bir programda bir görevin tamamlanması diğerinin başlaması için gerekli olan görevler arasındaki ilişkidir.

Zaman çizelgesi görünümü, Gantt grafiği veya basitçe kaynak dengeleme gibi özellikler, programın nasıl göründüğünü ve bunu nasıl başarabileceğinizi anlamanıza büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Proje kaynaklarınız her zaman programınızı büyük ölçüde değiştirmek zorunda kalmamalıdır.

3. Yetki devri

Görevleri takım üyelerine delege etmek, görevleri beceri ve uygunluk ile eşleştirmekle ilgilidir. Projeyi tamamlamak için yeterli kaynak olmadığı belirlenirse, ek kaynakların işe alınması gerekebilir.

ClickUp görevlerinizden birden fazla atanan kişi ekleyin, yorumları delege edin ve Özel Alanlar kullanarak hesaplamalar oluşturun

Bu, yeni takım üyeleri işe almak veya hizmetleri dış kaynaklara vermek anlamına gelebilir. Öte yandan, projeyi planlandığı gibi tamamlamak için yeterli kaynak yoksa, proje yöneticileri proje kapsamını da sınırlayabilir.

İlgili görevlerin sayısını azaltmak veya projenin hedeflerini düşürmek bunun iki örneğidir. Bu nedenle, proje görevlerini delege etme yeteneği, kaynak yönetimi yazılımınızda kritik bir özelliktir.

4. Tahmin

Tahmin teknikleri, projenin tamamlanması için gereken süre, maliyet ve kaynakları tahmin etmeyi içerir. Tahminleriniz ne kadar iyi olursa, süreç boyunca karşılaşacağınız engeller o kadar az olur.

Daha iyi kaynak yönetimi için ClickUp görevlerine ilişkin zaman tahminlerini kolayca görüntüleyin ve izleyin

En iyi kaynak yönetimi yazılımı, zaman tahminlerini takip etmenizi sağlamakla kalmaz, bunu kendi tarzınızda yapmanızı da sağlar. ClickUp'ın zaman takibi özellikleri, herhangi bir cihazdan zamanı başlatıp durdurmanıza olanak tanır, böylece proje görevleri arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

5. Otomasyon

ClickUp, özelleştirilebilir şablonlar, merkezi veri depolama ve proje kapasitesi ile dönüm nokt alarının görselleştirilmesini sağlayarak tahminlerde yardımcı olur, böylece değişiklikleri kolayca yapabilir ve herkesi otomatik olarak güncel tutabilirsiniz.

Otomasyon araçları, görevleri tamamlamakla ilgili zaman ve maliyeti azaltır ve proje yönetimini basitleştirir. Dönüm noktası hatırlatıcıları ayarlama ve otomatikleştirme, proje durum değişikliklerini otomatikleştirme ve öncelik değişikliklerini özelleştirme ve ayarlama gibi teknikleri kullanarak proje yöneticileri hızlı çalışır ve zaman kazanır.

Otomasyon ihtiyaçları için ClickUp var — farklı karmaşıklık düzeylerinde otomatik tetikleyiciler ve görev atamaları ayarlayabilirsiniz.

Dış kaynak kullanımı, bir projenin tamamlanmasıyla ilgili maliyetleri azaltmak ve kaynakların kullanılabilirliğini artırmak için kullanılır. Üçüncü taraf bir yükleniciden dış kaynak kullanımı veya harici bir kaynak havuzu (geçici işçi ajansları gibi) kullanımı gibi yöntemler, personel eksikliği veya belirli bir beceri eksikliği olduğunda kaynak kısıtlamalarını yönetmede büyük ölçüde yardımcı olur.

ClickUp, yüklenicileri izlemek için grafikler ve özelleştirilebilir gösterge panelleri gibi araçlar sağlayarak dış kaynak kullanımına yardımcı olur. Ayrıca, istenmeyen değişiklikleri önlemek için belirli izinler verebilir veya sınırlı hesap oluşturmayı etkinleştirebilirsiniz.

ClickUp ile Her Şeyi Yapın

Kaynak kısıtlamalarına yaklaşımınızı optimize etmeye çalışırken proje planlama araçları olmazsa olmazdır. Kaynak kısıtlamaları, proje yönetiminde sık karşılaşılan bir zorluktur ve projenin zaman çizelgesini, bütçesini ve kalitesini etkiler.

Proje yöneticileri, uygun stratejiler ve araçlar kullanarak kaynak kısıtlamalarını erken aşamada belirleyip yöneterek ve geçmiş deneyimlerden dersler çıkararak kaynak kısıtlamalarının üstesinden gelir ve ellerindeki kaynakları en verimli şekilde kullanır.