2025'in En İyi 10 Kaynak Yönetimi Yazılımı ve Aracı

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Kaynak Yönetimi Yazılımı nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Kaynak yönetimi yazılımı, bir proje için mevcut kaynaklarınızın (personel, araçlar, bütçeler veya zaman) kullanımını optimize etmek, denetlemek ve karşılaştırmak için kullanılır. Bu tür platformlar, proje yöneticilerine kaynakları doğru bir şekilde tanımlamak, kullanmak ve mümkün olduğunca verimli bir şekilde tahsis etmek için gerekli bilgileri sağlar. Böylece darboğazlar veya kaçırılan son tarihler önlenir." } } ] }

Bir proje yöneticisiyseniz, uygun bir kaynak yönetimi çözümü olmadan araç kutunuzun eksik olduğunu bilirsiniz.

Bir projeyi izlemek — bununla birlikte gelen tüm maliyetler, kaynak dengeleme ve kapasite planlaması dahil — daha kısa sürede daha fazla işin tamamlanmasına yardımcı olur.

Görevler zamanında tamamlanır. ⏰

Projeler bütçe dahilinde tamamlanır. 💸

Herkes bitiş çizgisine ulaştığında kutlama yapar. 🏆

Ancak bu, yalnızca doğru kaynak yönetimi araçlarının bir arada kullanılmasıyla mümkündür. Kaynak tahsis sürecini kolaylaştırmanın ve takımınızın gerçek potansiyelini ortaya çıkarmanın en iyi yollarından biridir!

Buraya geldiyseniz, takımınızın ihtiyaçlarına en uygun kaynak yönetimi aracını arıyorsanız, bu kılavuz tam size göre. Aşağıda, en iyi kaynak yönetimi araçlarını inceleyerek özelliklerini ve üçüncü taraf inceleme sitelerinin her bir seçenek hakkında söylediklerini özetliyoruz.

Kaynak Yönetimi Yazılımı nedir?

Kaynak yönetimi yazılımı, bir proje için mevcut kaynaklarınızın (personel, araçlar, bütçeler veya zaman) kullanımını optimize etmek, denetlemek ve karşılaştırmak için kullanılır. Bu tür platformlar, proje yöneticilerine kaynakları doğru bir şekilde tanımlamak, kullanmak ve mümkün olduğunca verimli bir şekilde tahsis etmek için gerekli bilgileri sağlar.

Bu, takımların en kısa sürede en iyi proje sonuçlarını elde etmelerini sağlar. Diğer bir deyişle, kaynak yönetimi araçları, verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve baştan sona takım verimliliğini artırmak için vardır.

En iyi 10 kaynak yönetimi yazılımı

mevcut kaynaklarınızı yönetmek için kullanabileceğiniz en iyi araçlar hangileridir? Şanslısınız, bilmeniz gereken birçok harika seçenek var.

Arkanıza yaslanın ve rahatlayın, çünkü hemen hemen her projede kullanabileceğiniz en iyi kaynak yönetimi yazılımını sunuyoruz.

ClickUp'taki Zaman Çizelgesi Görünümü, kaynaklarınızı ve görevlerinizi kuşbakışı olarak gösterir

Yüksek düzeyde özelleştirilebilir en iyi kaynak yönetimi yazılımını arıyorsanız, ClickUp'tan başka yere bakmayın. Yapabileceklerinin çokluğu nedeniyle, herhangi bir proje yöneticisinin cephaneliğine mükemmel bir ektir.

Kaynakları yönetiyor, bir projenin ilk aşamalarını geliştiriyor veya tüm takımınızı atanmış belgeler ve görevlerle aynı sayfada tutmak istiyorsanız, ClickUp bunu yapmak için yeterince esnek olacak şekilde tasarlanmıştır. 📝

Örneğin, rol tabanlı görünümlerle ClickUp, görevleri uygun takım üyelerine atayarak kaynak planlama görevlerini ve projelerini özelleştirmenizi sağlar. Raporlama ve analiz araçlarıyla ilerlemeyi kolayca izleyebilir, kaynakları anında yeniden atayabilir ve genel kullanımı takip edebilirsiniz.

Doğru gitmeyen herhangi bir orijinal kaynak planlaması mı var? Kaynak planlama zaman çizelgenize grafikler ve takvim görünümleri içeren özel gösterge panelleri oluşturma ve çok sayıda özelleştirilebilir kural tabanlı otomasyon ile hiçbir şeyi kaçırmayın. 📈

Özellik

Avantajları

Takım işbirliği için tasarlanmıştır: Belgeleri paylaşın ve Belgeleri paylaşın ve ClickUp'ın Beyaz Tahtasını takımınızla gerçek zamanlı olarak kullanarak fikirlerinizi geliştirin veya proje yönetimi verimliliğinizi artırın

Kullanımı kolay: ClickUp, bu listedeki diğer kaynak yönetimi yazılımlarına kıyasla kullanımı ve gezinmesi kolay, sezgisel bir arayüze sahiptir

Yüksek düzeyde özelleştirilebilir: ClickUp, proje yöneticilerinin benzersiz bir deneyim yaratmasına ve aracı her projenin ihtiyaçlarına ve kaynak planlama sürecine göre çalıştırmasına olanak tanıyan güçlü özelleştirme seçenekleri sunar

Eks

Gelişmiş bütçeleme araçları yoktur: ClickUp bütçeleme araçları, bazı finansal kaynak planlama araçları kadar kapsamlı değildir

Sınırlı yerel zaman takibi: Bazı müşteriler, ClickUp'ın manuel yerel zaman takibinin takip etmenin zor olabileceğini söylüyor

Fiyat

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 dolar

İş : Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,7/5 (5.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

ClickUp'ın Kaynak Tahsis Şablonunu kullanarak her proje için kuruluşun malzemelerini, insan gücünü ve benzeri unsurları takip edin

ÖN HAZIRLANMIŞ ŞABLONLA KAYNAKLARI DAHA HIZLI İZLEYİNClickUp ile kaynaklarınızı kontrol altına almak için daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var? Harika Kaynak Tahsis şablonumuzu kullanarak ClickUp'ta mevcut kaynaklarınızı en iyi şekilde nasıl izleyebileceğiniz, yönetebileceğiniz ve görüntüleyebileceğiniz konusunda bir adım önde başlayın!

2. Monday. com

Monday aracılığıyla

Monday.com, proje yöneticilerinin işleri hızlı bir şekilde yönetmelerine ve kaynak planlama özellikleriyle büyük resmi görmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış sağlam bir kaynak yönetimi çözümüdür.

Sezgisel sürükle ve bırak araçlarıyla proje yöneticileri, görevleri kolayca atayabilir, programlara öncelik verebilir ve yönettikleri birkaç projeye atanan tüm kaynakları izleyebilir.

Bu kaynak yönetimi aracı, bu listedeki diğer en iyi kaynak yönetimi yazılım seçeneklerinden daha az esnek olmakla birlikte, beklediğiniz hemen hemen tüm önemli proje yönetimi özelliklerini sunar.

Monday.com ile ClickUp'ı karşılaştırın!

En iyi özellikler

Sürükle ve bırak arayüzü: Daha verimli proje yönetimi için görevleri ve kaynakları kolayca sürükleyip bırakın

Son derece görsel gösterge panelleri: Monday, görev izleme, kaynak tahsisi ve proje içgörüleri için çok sayıda renk içeren proje yönetimi görünümleri oluşturmaktan çekinmez

Zaman takibi: Verimli kaynak planlaması için yerleşik zamanlayıcılar ve ölçümler aracılığıyla zaman ve Verimli kaynak planlaması için yerleşik zamanlayıcılar ve ölçümler aracılığıyla zaman ve kaynak kullanımını izleyin

Çeşitli proje görünümleri: Zaman çizelgesi, kanban, takvim görünümleri ve daha fazlası, Zaman çizelgesi, kanban, takvim görünümleri ve daha fazlası, bağlam değiştirmeyi ve kaynak planlaması için proje ilerlemesini izlemeyi kolaylaştırır

Avantajları

Entegrasyonlar: Monday, ek araçlarla sorunsuz bir iş akışı için üçüncü taraf entegrasyonları sağlamada oldukça iyidir

Yerleşik e-posta bildirimleri: Takımlar, proje yönetimi aracı içindeki otomatik e-posta bildirimleri ile aynı sayfada kalır

Eks

Takım üyelerinizin ilerlemesini görün: Bazı takım üyeleri, kendilerine atanan görevlerdeki ilerlemelerinin diğer üyeler tarafından görülebilmesini sevmezler. Bu, yöneticilerin kaynak kullanımını takip etmesi açısından harika bir özelliktir, ancak takım üyelerinin genel kaynak yönetimi için ideal değildir

Diğer alternatifler kadar özelleştirilebilir değil: Monday, her türlü projeyi yönetmek için eksiksiz bir çerçeve sağlarken, bazı kullanıcılar biraz daha esnek bir proje yönetimi aracı olmasını tercih ediyor

Fiyat

Bireysel : Sonsuza kadar ücretsiz

Temel : Aylık koltuk başına 8 dolar

Standart : Aylık koltuk başına 10 dolar

Pro : Aylık koltuk başına 16 dolar

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 6/5 (3.000'den fazla yorum)

Monday.com alternatiflerini inceleyin!

3. Mosaic

Mosaic'i bir kaynak yönetimi aracı olarak özetlemek gerekirse, akıllı ve kapsamlı kelimeleri akla geliyor. Bu kaynak planlama aracı, kullanıcılara kaynaklarını yönetme, analitiklere erişme ve veriye dayalı kararlar alma olanağı sağlar.

Mosaic, proje ekiplerinin görevleri atamasına, kullanılabilirliği izlemesine ve kaynak kullanılabilirliğini yönetmesine olanak tanıyan kaynak planlaması için birçok araç sunar. Mosaic, ekibinizin proje planlaması için hem uyumlu hem de merkezi olmasını sağlamak için AI yetenekleri de dahil olmak üzere çeşitli özellikleri kullanır.

En iyisi, bu kaynak yönetimi aracı, herkesin iş yükünün görünür olması ve böylece takım üyelerinin işlerine odaklanarak dönüm noktalarını zamanında geçmesi fikrine dayanmaktadır. ⌛

En iyi özellikler

Proje işbirliği: Kaynak yönetimi aracı, takımların projeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına olanak tanır, bu da daha iyi kaynak planlaması için sorunsuz ve kesintisiz iletişim sağlar

Kaynak ve proje analizi: Mosaic, kullanıcıların performans, kaynak kullanımı ve proje ilerlemesi hakkında içgörüler elde etmelerine yardımcı olan analizler sağlar

Bildirimler: Platform, kullanıcıların proje bilgileri hakkında güncel kalmalarını sağlamak için e-posta ve SMS yoluyla bildirimler gönderir.

Avantajları

Harika destek ekibi: Mosaic'in destek ekibi, görev yönetimi, kaynak yönetimi veya proje yönetimi engelleriyle ilgili tüm destek sorularınızı hızlı bir şekilde yanıtlar

Yönetimsel görevleri azaltmaya yardımcı olur: Otomasyon özelliklerinin yanı sıra Mosaic, takımların tekrarlayan görevleri otomatikleştirmesine yardımcı olarak manuel proje yönetimi görevlerine harcanan zamanı azaltır

Yorgunluğu önleyin: Takımınızın kapasitesini görselleştirin, böylece hiçbir üyeye aşırı yükleme yapmaz ve bilgilendirilmiş kaynak tahsisi ile yorgunluğu önlersiniz

Eks

Platform hataları: Bazı kullanıcılar, görevler tamamlandıktan sonra kaybolduğunu bildirmiştir

Tutarlı olmayan dışa aktarma işlevi: Bazen belge biçimi değişir ve CSV'leri dışa aktarırken düzensiz hale gelir

Fiyat

Takım Planı : Aylık kullanıcı başına 9,99 dolar

İş Planı : Aylık kullanıcı başına 14,99 dolar

Enterprise Planı: Takımla iletişime geçin

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4. 8/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (20+ yorum)

4. Runn

Runn aracılığıyla

Runn.io, kullanıcılara projeleri etkili bir şekilde planlamalarına, yönetmelerine ve izlemelerine yardımcı olacak kapsamlı bir özellikler paketi sunan güçlü bir kaynak yönetimi yazılımıdır. Bu yazılımla kullanıcılar, kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarır, karar verme sürecini iyileştirir ve daha iyi kaynak planlaması ile proje yürütmeyi hızlandırır. 🏎️

Etkileşimli arayüzü ve önceden oluşturulmuş raporları, kullanıcıların proje yönetimi ilerlemesi hakkında hızlı ve kolay bir şekilde içgörüler elde etmesini sağlar. Bu kaynak planlama aracı, sağlam analiz yeteneklerine sahiptir ve ayrıca kullanıcıların eğilimleri belirlemesine ve iyileştirme alanlarını tespit etmesine yardımcı olur.

Ayrıca, Runn, en iyi kaynak yönetimi deneyimi için takımlar arasında sorunsuz işbirliği sağlamak üzere birçok popüler proje yönetimi aracıyla entegre olur.

En iyi özellikler

Otomatik gösterge panelleri: Daha iyi Daha iyi proje izleme ve kaynak yönetimi için verileri görselleştirin

Self servis raporlama yetenekleri: Takım üyeleri, özel proje yönetimi raporlarını anında oluşturabilirler

Maksimizasyon için tasarlanmıştır: Kullanım eğilimlerini ve darboğazları belirleyerek kaynak tahsisini maksimize edin

Avantajları

Tahmin araçları: Tahmin araçlarını kullanarak proje senaryoları oluşturun ve bütçeleri tahmin edin, gelecekteki projeleriniz için önceden plan yapın

Hizmet tabanlı takımlar için en iyisi: BT, mimari, danışmanlık ve ajanslar, kaynak yönetimi ihtiyaçları için Runn'dan en fazla faydayı sağlayacak takım türleridir

Eks

Mobil uygulama yok: Run, takımların hareket halindeyken kaynakları kolayca yönetmesine olanak tanımaz

Yerleşik işbirliği aracı yoktur

Pahalı: Proje planlama aracı, aradıkları belirli özelliklere bağlı olarak daha küçük takımlar için pahalı olabilir

Ek Özellikler Temel Temel kaynak yönetimi ihtiyaçları için çok karmaşık ve zengin özelliklere sahip olabilir

Fiyat

Ücretsiz : Beş kişiye kadar kişi başına 0 $

Pro: Kişi başına aylık 10 dolar

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4. 5/5 (1+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (25 yorum)

5. Hive

Hive aracılığıyla

Kaynakları projeler arasında dağıtırken aşırı rezervasyon sürekli bir sorunsa, Hive bunu önlemek için tasarlanmış araçlar sunar. Ayrıca, özel roller de elde edersiniz, böylece sadece kaynak dağılımını kontrol etmekle kalmaz, iş yükü yönetimi fonksiyonlarını kimin kontrol edeceğini de belirleyebilirsiniz.

Kaynak yönetimi ve proje planlama kullanıcı arayüzü, proje aşamasına, takım rollerine ve dönüm noktalarına göre kaynak tahsisini görselleştirmenin basit ama etkili bir yolunu sunar. Kullanıcıların tahsisleri, kaynak planlamasını, genel kapasiteyi ve ilerlemeyi hızlı bir şekilde değerlendirmesini sağlar.

Diğer kaynak yönetimi araçlarına çok benzer şekilde, Hive, zaman yönetimi ve gelişmiş proje planlaması için otomatik bildirimler gibi beklediğiniz tüm özellikleri sunar. Proje yöneticisi olarak basitlik ve görünürlüğe önem veriyorsanız, kaynak yönetimi ve kaynak planlaması için Hive'ı bir seçenek olarak değerlendirin.

En iyi özellikler

Zaman takibi: Zaman takibi sürecinizin bir parçası olarak zamanı manuel olarak takip edin, zaman ekleyin ve toplantıları kaydedin, böylece kaynak planlaması gerçek zamanlı olarak tamamlanır

İşbirliği ve mesajlaşma: Kaynak yönetimi aracından çıkıp gösterge paneline geçmenize gerek kalmadan, doğrudan gösterge panelinden takım üyeleriyle mesajlaşın ve işbirliği yapın

Hive for Zoom: Hive, Zoom ile entegre olarak, daha iyi görev yönetimi yetenekleri için notlar almanıza ve görevleri izlemenize olanak tanır

Avantajları

Hive Forum: Hive Forum'da özellikler hakkında kolayca geri bildirimde bulunabilir ve yararlı kaynak yönetimi ipuçları öğrenebilirsiniz

Özelleştirilebilir iş akışları: Hive, mevcut kaynak yönetimi sürecinize uygun iş akışları oluşturmanıza olanak tanıyan oldukça esnek bir araçtır

İki işlevli araç: Proje yöneticileri, genel proje yönetimi ve kaynak tahsisi için Hive'ı kullanır

Eks

Hatalı mesajlaşma aracı: Bazı kullanıcılar, eski mesajları bulmanın zor olduğu hatalı bir mesajlaşma gösterge paneli olduğunu bildirmiştir

Temel mobil uygulama: Diğer kaynak yönetimi mobil uygulamalarıyla karşılaştırıldığında, Hive'ın uygulaması proje yönetimi amaçları için oldukça temel fonksiyonlar sunar

Eksik anahtar yerel entegrasyonlar: Hive, HubSpot gibi iş akışınızdaki diğer proje yönetimi araçları ve CRM'lerle entegrasyonu kolaylaştırmaz

Fiyat

Solo : Sonsuza kadar ücretsiz

Takımlar : Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Enterprise: Takımla iletişime geçin

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4. 6/5 (400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (400+ yorum)

6. Smartsheet ile Kaynak Yönetimi

Smartsheet aracılığıyla

Smartsheet'in Kaynak Yönetimi'ni ayıran özellikler, proje tahmin araçları gibi özelliklerdir. Kaynak planlama araçlarıyla, yalnızca mevcut kaynak ihtiyaçlarınızı planlamakla kalmaz, aynı zamanda gelecekteki projeler için bütçelemeniz gereken kaynak miktarını da tahmin edebilirsiniz.

Smartsheet'in Kaynak Yönetimi, projenizdeki tüm kaynakların kullanılabilirlik ve iş yükleri dahil olmak üzere kapsamlı bir genel bakış sunar, böylece karşınıza çıkan tüm projeleri geride kalmadan sorunsuz bir şekilde yönetebilirsiniz.

Otomatik bildirimler ve güncellemeler sayesinde, bu kaynak yönetimi yazılımı ile her zaman bilgilendirilir, böylece koordinasyonunuzu ve programınızı koruyabilirsiniz.

En iyi özellikler

İş yüklerine tam görünürlük: Paydaşların iş yükü yönetimi görünümlerini ve ilerleme raporları gibi proje yönetimi özelliklerini almalarını sağlar

Otomatik bildirimler ve güncellemeler: Kaynak planlama yöneticilerini, anlık kaynak planlama ihtiyaçları için projedeki tüm değişikliklerden haberdar eder

Tahmin ve analiz araçları: Proje yöneticilerinin kaynak planlamasında ilerleme kaydetmelerine ve kaynak kullanımını optimize etmelerine yardımcı olur

Kullanılabilir kaynakların görsel gösterimi: Kaynak yönetimi yazılımı, kaynakların kullanılabilirliğini hızlı bir şekilde değerlendirmeye ve kapasiteyi yönetmeye yardımcı olur

Avantajları

Uyarlanabilir şablonlar ve sayfalar: Proje ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz esnek Smartsheet şablonlarıyla sıfırdan başlamayın

Gelişmiş filtreleme: Optimum kaynak yönetimi için gelişmiş filtre seçenekleriyle hiçbir görevi veya notu kaybetmeyin

Kısıtlamalar

Masaüstü uygulaması yoktur: Smartsheet'in Kaynak Yönetimi ile masaüstü uygulamasını indiremezsiniz

Excel'e benzer şekilde çalışır: Excel sayfalarının satır ve sütunlarla yapabileceklerinin ötesine geçen bir kaynak yönetimi aracı arıyorsanız, alternatiflere bakmak isteyebilirsiniz

Fiyat

Pro : Kullanıcı başına aylık 7 dolar

İş : Kullanıcı başına aylık 25 dolar

Enterprise: Takımla iletişime geçin

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,0/5 (100+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (60+ yorum)

Smartsheet alternatiflerini inceleyin!

7. Hub Planner

Hub Planner aracılığıyla

Bir planlayıcı, çok sayıda zaman çizelgesi ve raporlama özelliklerini bir araya getirirseniz Hub Planner'ı elde edersiniz. Kaynak yönetimi yazılımı olarak, daha iyi proje yönetimi yetenekleri için basit ve amaca yöneliktir.

ClickUp gibi bir araçla olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde özelleştiremeyebilirsiniz, ancak yine de küçük takımlar için proje yönetimi, kaynak planlama ve kaynak planlaması için sağlam özellikler sunar.

En iyi özellikleri muhtemelen dinamik bütçeleme araçlarıdır. Bu araç, her proje için özelleştirilmiş bir bütçe oluşturmaya yardımcı olan ve gerçek harcamaları ile tahmini harcamaları izleyen sezgisel bir bütçeleme sihirbazı sunar. 💰💰💰

Hub Planner ayrıca, bütçe kullanımı ve maliyetlere ilişkin görsel bir genel bakış sağlayan etkileşimli bir maliyet analizi gösterge paneli içerir. Otomatik bütçeleme ve izleme uyarıları sayesinde, yöneticiler bir proje bütçesini aştığında veya bütçenin altında kaldığında uyarı alırlar, bu da bu aracı harika bir finansal kaynak planlama aracı haline getirir.

En iyi özellikler

Sürükle ve bırak zamanlayıcı: Erişilebilir sürükle ve bırak zamanlayıcı ile Erişilebilir sürükle ve bırak zamanlayıcı ile proje zamanlamaları oluşturmak çok kolaydır

Öğrenmesi ve yönetmesi kolay: Hub Planner, diğer kaynak yönetimi yazılımları gibi zor bir öğrenme eğrisi içermez, bu nedenle takıma dahil edilmesi ve takımın iş akışına entegre edilmesi kolaydır

Dinamik faturalandırma oranları: Karmaşık bir faturalandırma süreciniz mi var? Hub Planner, iç ve dış faturalandırma oranlarını izlemenizi sağlar, böylece her projeden ne kadar kar elde ettiğinizi bilirsiniz

Avantajları

Kolay gezinme: Hub Planner kullanıcıları, özelliklerinden çok kullanım kolaylığı nedeniyle bu kaynak yönetimi yazılımını tercih etmektedir

Proje saatlerini otomatik doldurma: Hub Planner'ın saatlerinizi otomatik olarak doldurmasına izin vererek Hub Planner'ın saatlerinizi otomatik olarak doldurmasına izin vererek zaman kazanın ve daha hızlı bir kaynak planlama aracı olarak çalışın

Eks

Özellik gelişmişliği: Hub Planner'ı kullanan takımlar, daha basit iş akışları için temel bir proje veya kaynak planlama aracına ihtiyaç duyduklarında en iyi şekilde çalışır

İndirilebilir raporlar aracılığıyla kaynak kullanımını izler: Kaynak tahsisinizin ne kadar iyi olduğunu görmek mi istiyorsunuz? Öğrenmek için bir rapor indirmeniz gerekir

Fiyat

Plus & Play : Kaynak başına aylık 7 $

Premium : Kaynak başına aylık 18 $

İş Lideri: Takımla iletişime geçin

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4/5 (17+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (100+ yorum)

8. nTask

via nTask

NTask ile tüm projelerinizi takımınızla birlikte işbirliği içinde planlayabilir ve analiz edebilirsiniz. Diğer proje yönetimi ve kaynak yönetimi yazılımlarına benzer şekilde, nTask dönüm noktası ayarı, bütçeleme, kaynak yönetimi ve herhangi bir projeye görünürlük katan sürükle ve bırak kanban panosu planlayıcısı gibi temel özellikleri sunar. 🔎

Peki, nTask'ı diğerlerinden ayıran nedir?

NTask ile ayrıntılar önemlidir. Örneğin, gelecekteki projelerinizde çalışmak için kendiniz şablonlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca, projenizin her adımında tamamlanma maliyetini gösteren yerleşik bir zaman takibi çözümü de sunar.

En iyi özellikler

Özel durumlar: nTask, takımların projeler için ek nüanslar içeren özel durumlar oluşturabilecek kadar esnektir

Projeleri bağlayın: Aynı anda birden fazla birbiriyle bağlantılı projeniz mi var? nTask, takımların ilgili projeleri birbirine bağlamasına olanak tanır, böylece dönüm noktalarına ve son teslim tarihlerine zamanında ulaşırken hatalar yaşanmaz

Özelleştirilebilir son teslim tarihleri: Bir projeyi beklenen son teslim tarihine kadar bitirememek sık karşılaşılan bir durumdur, bu nedenle nTask, planlanan ve gerçek son teslim tarihlerini ayarlama gibi küçük ama güçlü özelliklerle birlikte gelir — kaynak planlaması için idealdir

Avantajları

Takımlar oluşturun: nTask, proje yöneticilerinin projeleri ve kaynak planlamasını düzenli tutmak için takımlar oluşturmasına olanak tanır

Uygun fiyatlı: nTask uygun fiyatlıdır, bu da projeyi tamamlamak için kaynak yönetimi yazılımına ihtiyaç duymayan küçük ve büyüyen takımlar için idealdir

Eks

Yükleme yavaş: İş akışınızı nasıl ayarladığınıza bağlı olarak, nTask bu listedeki diğer kaynak yönetimi yazılımlarına kıyasla yavaş yüklenebilir

Sınırlı entegrasyonlar: nTask, görev yönetimi araçlarınızdan hiçbiriyle entegre olmazsa, büyük bir teknoloji yığınıyla çalışmak sorun olabilir

Zor öğrenme eğrisi: Kullanıcılar, platformun diğer kaynak yönetimi yazılımı seçenekleri kadar sezgisel olmadığı için öğrenme eğrisinin biraz daha zor olduğunu bildirmiştir

Fiyat

Premium : Aylık 3 dolar, yıllık olarak faturalandırılır

İş : Aylık 8 dolar, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Takımla iletişime geçin

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,5/5 (17+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (100+ yorum)

9. Celoxis

Celoxis aracılığıyla

Ce loxis, çevik kaynak yönetimi araçları ve iş akışı otomasyon özelliklerinin bir karışımıdır. Proje yöneticilerine projelerinin tam bir resmini sunan güçlü raporlama ve iş analitiği özellikleri sunar.

Celoxis, proje yöneticilerinin proje verilerini daha hızlı anlamaları için özelleştirilebilir görselleştirmeler de sunar. Ayrıca, müşteri portalı özellikleriyle müşterileri yönetmek için takımınıza dışa dönük araçlar sağlar. 💡

Celoxis'in, ürününü farklı proje ihtiyaçlarına göre daha sağlam hale getirmek için ek özellikler geliştirme konusunda daha kat etmesi gereken bir yol olduğunu unutmayın. 🧠

En iyi özellikler

Özelleştirilebilir portföy gösterge panelleri: Portföyler içindeki gerçek zamanlı proje bilgileriyle güncel kalın.

Özelleştirilebilir görselleştirmeler: Kullanıcıların proje verilerini daha iyi anlamalarını sağlar.

Otomasyon: Çok sayıda özelleştirilebilir otomasyon sunar

Avantajları

Otomatik kaynak ve proje raporları planlar: Kaynak yönetimi yazılımı, proje ilerlemenizin ayrıntılarını içeren bir proje raporunu gelen kutunuza almanıza yardımcı olur Kaynak yönetimi yazılımı, proje ilerlemenizin ayrıntılarını içeren bir proje raporunu gelen kutunuza almanıza yardımcı olur

Küçük takımlar için idealdir: Celoxis ile çalışmaya başlamak ve en iyi şekilde yararlanmak için karmaşık kaynak yönetimi yazılımlarına hakim olmanız gerekmez

Eks

Sınırlı kullanım planları: Diğer kaynak yönetimi yazılımlarından farklı olarak, Celoxis çok fazla plan seçeneği sunmaz, bu da bütçeniz kısıtlıysa sizin için uygun olmayabilir

UX iyileştirilmeli: Celoxis'in gösterge paneli ile ne yapacağınıza bağlı olarak, gezinme her zaman sorunsuz olmayabilir

Fiyat

Bulut : Yıllık 22,50 $

Yerinde: Takımla iletişime geçin

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4. 3/5 (60+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (200+ yorum)

10. Tahmin

Via Forecast

Müşterilerle mi çalışıyorsunuz? Forecast, müşteri memnuniyetini garantilemek için birçok kaynak yönetimi ve proje aracı sunar. Arka planda kaynakların görünürlüğünü korurken paydaşları güncel tutabilirsiniz. 🔎

Kaynak yönetimi yazılımları söz konusu olduğunda, Forecast sizi daha fazlasını istemeyecektir, bu da proje planlamanız açısından harikadır. Zaman çizelgeleri, raporlar ve son derece görsel gösterge paneli, optimum kaynak planlaması için tüm devam eden projeler arasında bant genişliğinizi en iyi şekilde dağıttığınızdan emin olmanızı sağlar. Hizmet tabanlı bir iş yapıyorsanız, Forecast dikkate almaya değer sağlam bir seçenek olabilir.

En iyi özellikler

Fatura Özellikleri Platform içinden kolayca müşteri faturaları oluşturun ve gönderin

Ajanslar için hepsi bir arada araç: Ajanslar, müşterileri, projeleri ve kaynakları tek bir merkezi yerden yönetir

Avantajları

Tutarlı ürün güncellemeleri: Forecasts ekibi, tutarlı ürün güncellemeleri sağlama konusunda sağlamdır

Herkesin projeler için uygunluğunu gösterir: Takımlar, proje planlama uygunluğuna görünürlük ekleyerek, değişiklikler olduğunda aynı sayfada buluşur

Eks

Mobil cihazlarda en iyisi değildir: Forecast'un gösterge paneli mobil görünüm için tasarlanmamıştır.

Tekrarlayan birçok görevi otomatikleştirmez: Forecast'un Forecast'un süreçleri kolaylaştırmak için otomatikleştirebileceği birçok görev manuel olarak tekrarlanmak zorundadır.

Ajans tipi takımlar için tasarlanmıştır: Forecast, ajanslar gibi hizmet tabanlı işler için mükemmeldir, bu nedenle özellikleri diğer Forecast, ajanslar gibi hizmet tabanlı işler için mükemmeldir, bu nedenle özellikleri diğer iş modellerine tam olarak uymayabilir.

Fiyat

Lite : Aylık koltuk başına 29 dolar

Pro : Takımla iletişime geçin

Plus: Takımla iletişime geçin

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4. 2/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)

Kaynak Yönetimi Yazılımı ile Kaynak Planlamasına Başlayın

Dinleyin — en iyi kaynak yönetimi yazılımı her zaman göründüğü kadar açık değildir. Basit proje planlaması veya tahsis edilmiş kaynaklarınızın keşfinden daha fazlasını yapabilecek bir seçeneğe ihtiyacınız var.

ClickUp gibi kaynak ve proje planlama yazılımları, kaynaklarınızı en etkili şekilde izlemek, takip etmek, planlamak, organize etmek ve önceliklerini yeniden belirlemek için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar.

ClickUp'ın İş Yükü Görünümü'nü kullanarak kimin önde veya geride olduğunu görün ve görevleri kolayca sürükleyip bırakarak kaynakları yeniden tahsis edin

İş yükü yönetimi özellikleri, takım liderlerine kimin neyi yönettiğine dair doğrudan içgörüler sağlar, böylece takımınızın bir kısmını yormadan diğerlerine çok az iş vermiş olursunuz. Projelere görevler, yorumlar veya kullanıcılar atayın ve işlerini sürükleyip bırakarak gerçekten verimli kaynak yönetimi ve proje planlaması yapın.

Hemen sürücü koltuğuna geçin ve ClickUp'ı ücretsiz edinin!