AI'yı Görevleri Otomasyon İçin Nasıl Kullanabilirsiniz?

Gerçek şu ki, takımınız günlerini çağrı notlarını kopyalamakla veya bu hafta 43. kez aynı müşteri sorusunu yanıtlamakla geçirmek için işe girmedi.

Bu tekrarlayan görevler sadece zaman kaybına neden olmakla kalmaz. Motivasyonu da azaltır ve takımınızın gerçekten önemli olan işlere odaklanmasını zorlaştırır.

Ama asıl heyecan verici olan şu: AI ile tüm o sıkıcı işler? Artık yok.

AI, müşteri aramalarını otomatik olarak özetleyebilir; AI sohbet robotları ise rutin soruları kolaylıkla yanıtlayabilir ve eskiden hızla biriken küçük görevleri halledebilir. Burada, zaman kazandıran, tükenmişliği azaltan ve takımınızın asıl tutkulu oldukları işlere geri dönmelerini sağlayan gerçek, pratik bir yardımdan bahsediyoruz.

Ve bu sadece bir moda değil. Gartner'ın yaptığı bir ankete göre, iş dünyası liderlerinin yaklaşık %80'i otomasyonun her türlü karar alma sürecine uygulanabileceğine inanıyor.

Bu blog yazısında, AI görev otomasyonunu, bunun günlük iş hayatında nasıl işlediğini ve dünyanın her yerindeki takımların neden AI'nın yardımıyla işlerini yeniden gözden geçirdiklerini açıklayacağız.

Hadi başlayalım. ⬇️

AI Görev Otomasyonu nedir?

AI otomasyonu, genellikle ve geleneksel olarak insanlar tarafından yapılan tekrarlayan görevleri kolaylaştırmak ve gerçekleştirmek için yapay zeka teknolojilerinin kullanılmasını ifade eder.

Bu yaklaşım, beceri ve işgücü eksikliklerini giderirken operasyonel verimliliği artırır. Çalışanları tekrarlayan görevlerden kurtararak, daha yüksek değerde ve stratejik işlere odaklanmalarını sağlar.

🧠 Biliyor muydunuz? Amazon, dağıtım merkezlerinde hasarlı ögeleri tespit etmek için yapay zeka kullanıyor ve bu sayede insanlara kıyasla doğruluğu üç katına çıkarıyor. Milyonlarca görüntü üzerinde eğitilen bu yapay zeka, kusurlu ögeleri daha ayrıntılı değerlendirme için işaretliyor ve böylece ögelerin doğrudan müşteriye gönderilmesi yerine yeniden satılması, bağışlanması veya yeniden kullanılması sağlanıyor.

Görev Otomasyonunda Yapay Zekanın Rolü ve Faydaları

AI otomasyonu, iş süreçlerini etkin bir şekilde otomatikleştiren Doğal Dil İşleme (NLP), Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), bilgisayar görme ve diğer makine öğrenimi algoritmalarını bir araya getirir.

Büyük yapılandırılmamış veri kümeleriyle eğitilen bu teknolojiler, önceden tanımlanmış kuralları takip ederek ve gerçek zamanlı veri girdilerine göre uyum sağlayarak insan müdahalesi olmadan karmaşık görevleri yerine getirebilir.

Verilerle eğitilen makine öğrenimi modelleri, kalıpları belirlemeye ve tahminler oluşturmaya yardımcı olabilir.

NLP algoritmaları, sistemlerin insan dilini anlamasını ve üretmesini sağlar; bu, chatbotlar gibi uygulamalar için çok önemlidir.

RPA botları, tekrarlayan görevleri yerine getirmek için insan hareketlerini taklit ederken, bilgisayar görüşü görsel bilgileri işleyerek görüntü ve videolara dayalı kararlar alır

AI Otomasyonunun Avantajları

AI, geleneksel otomasyonun kurallarını alt üst etti.

Günümüzde her şey akıllı otomasyonla ilgili; bu sistemler sadece görevleri yerine getirmekle kalmaz, aynı zamanda öğrenir, uyum sağlar ve işlerin daha akıllı kararlar almasına yardımcı olur.

İster süreçleri optimize etmek, ister hataları azaltmak ya da müşteri deneyimlerini iyileştirmek istiyor olun, yapay zeka destekli otomasyon, oyunun kurallarını değiştiren avantajlar sunar.

✅ Süreçleri kolaylaştırın ve tekrarlayan işleri azaltın

AI, takımınızın gününün büyük bir kısmını alan sıradan görevleri ve zaman alıcı işleri halletmede mükemmeldir. Manuel veri girişi, planlama veya fatura işleme gibi işlemlerin tümü otomasyonla gerçekleştirilebilir; böylece çalışanlarınız, işi gerçekten ileriye götüren daha karmaşık görevlere odaklanabilir.

Arka planda çalışan otomasyonlu iş akışları oluşturun

Tekrarlayan, kurallara dayalı görevleri yapay zekaya devrederek insan hatalarını azaltın

Gerçekten insan dokunuşuna ihtiyaç duyan işler için ücretsiz zaman ve enerjinizi serbest bırakın

📊 Daha akıllı içgörülerle daha iyi kararlar alın

AI modellerini kullanarak, büyük hacimli verileri işleyebilir, aksi takdirde fark edilmeyebilecek içgörüler elde edebilir ve trendleri belirleyebilirsiniz. Bu içgörüler, planlama, ürün geliştirme ve tahmin süreçlerini iyileştirebilir.

AI'yı kullanarak her alanda veriye dayalı kararları destekleyin

Rakiplerinizden önce müşteri davranışlarındaki veya pazardaki değişiklikleri fark edin

Strateji toplantılarını çok daha odaklı hale getiren net ve eyleme geçirilebilir içgörüler edinin

ClickUp Brain'i kullanarak Bağlı Uygulamalarınızdan anlık içgörüler alın ve bunları doğrudan ClickUp Çalışma Alanınıza aktarın

🤖 AI destekli sohbet robotlarıyla müşteri hizmetlerini iyileştirin

Müşteri desteği en büyük sorunlardan biri olabilir, ancak böyle olmak zorunda değildir. Yapay zeka destekli sohbet robotları ve yapay zeka temsilcileri, yüksek hacimli müşteri taleplerini hızlı ve doğru bir şekilde yönetebilir; bu da destek ekibiniz için daha az stres ve müşterileriniz için daha iyi deneyimler anlamına gelir.

Tepki sürelerini kısa, müşteri memnuniyetini yüksek tutun

Destek ekibini artırmadan 7/24 sık sorulan soruları yanıtlayın

AI geri kalan işleri hallederken, insan temsilciler daha zor vakalara odaklansın

💸 Maliyetleri azaltın ve kaynak kullanımını optimize edin

AI destekli otomasyonu uyguladığınızda, manuel işgücü ihtiyacını azaltır, israfı önler ve kaynaklarınızı daha verimli kullanırsınız. Bu da gerçek maliyet tasarrufu ve genel verimlilik artışı sağlar.

Rutin görevleri otomasyon ile otomatikleştirerek operasyonel maliyetleri azaltın

Tahmin araçlarıyla maliyetli hataları ve gecikmeleri önleyin

Otomasyonlu ş Akışlarını kullanarak süreçleri verimli bir şekilde sürdürün

📣 Daha akıllı ve etkili pazarlama kampanyaları yürütün

AI, pazarlamada tahminlere dayalı yaklaşımı ortadan kaldırır. Daha akıllı pazarlama kampanyaları tasarlamanıza, hedef kitlenizi daha iyi anlamanıza ve mesajlarınızı kişiselleştirerek somut sonuçlar elde etmenize yardımcı olur.

AI modellerini kullanarak neyin işe yarayıp neyin yaramadığını analiz edin

E-posta mesajlarınızı, reklamlarınızı ve içeriğinizi otomatik olarak kişiselleştirin

Gerçek zamanlı verilere dayalı olarak kampanyaları hızla uyarlayın

ClickUp Brain ile hedef kitlenize özel, ilgi çekici ve yüksek kaliteli içerikler oluşturun

Kısacası, yapay zeka destekli otomasyon, daha az zaman, daha az çaba ve daha az hata ile daha fazla şey yapmanıza yardımcı olur. İster müşteri memnuniyetini artırmak, ister operasyonları kolaylaştırmak, ister takımınıza önemli konulara odaklanmak için daha fazla zaman kazandırmak istiyor olun, akıllı otomasyon geleceğin yoludur.

AI'nın Otomasyonuyla Yapılabilen Farklı Görevler Nelerdir?

Yapay zeka, birkaç basit görevden (durum güncellemeleri gibi) karmaşık, çok katmanlı envanter süreçlerine kadar iş operasyonlarının birçok yönünü otomasyonla otomatikleştirebilir.

İşte bunun nasıl işlediğini anlamanıza yardımcı olacak beş kullanım örneği.

1. Operasyon yönetimi

Operasyon yönetimi

Operasyonlar açısından AI, fatura işleme, evrak yönetimi ve belge işleme, hesap yönetimi, tedarik zincirinin denetlenmesi ve envanter izleme gibi arka ofis görevlerini otomasyonla gerçekleştirmeye yardımcı olabilir. Bu, operasyonları kolaylaştırır ve envanterin yanlış yönetilmesinden kaynaklanan tedarik zinciri maliyetlerini azaltır.

Walmart, tedarik zincirini çeşitli şekillerde optimize etmek için yapay zekayı kullanıyor. Yapay zeka, stok seviyelerini izleyerek ve talebi tahmin ederek envanter yönetimine yardımcı oluyor; böylece stok tükenmesini ve stok fazlalığını önleyerek müşterileri memnun ediyor ve maliyetleri düşürüyor. Ayrıca, malların hareketini optimize ederek maliyetleri düşürür, verimliliği artırır ve mağazalara yapılan teslimatları hızlandırır. Fiyatlandırma konusunda ise yapay zeka, talebe, rekabete ve maliyetlere göre fiyatları ayarlar ve Walmart'ın rekabet gücünü korumasına ve kârını maksimize etmesine yardımcı olur.

2. Özel müşteri hizmetleri

Özel müşteri hizmetleri

Müşterilerin neredeyse %90'ı, anında yanıt verilmesini müşteri hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor.

Bu nedenle müşteri hizmetleri sektörü, "Mağaza ne zaman açılıyor?" veya "Bu ürün iade edilebilir mi?" gibi tekrarlayan müşteri sorgularını yanıtlamak için yapay zeka destekli CRM araçlarını ve sohbet robotlarını yaygın olarak kullanıyor.

AI görev otomasyonu, insan çalışanların bu tür yanıtları sağlama yükünü ortadan kaldırarak, onları yalnızca karmaşık sorunlara dahil eder. Ayrıca, gece vardiyası çalışanları işe alma veya genel olarak daha fazla çalışana yatırım yapma zahmetinden de kurtarır.

Q in Connect ve Amazon Connect Contact Lens gibi Amazon'un yapay zeka alanındaki gelişmeleri, yapay zekanın müşteri hizmetleri otomasyonunda nasıl kullanıldığını göstermektedir.

“Sadece birkaç tıklama ile, iletişim merkezi yöneticileri Amazon Connect'te her gün gerçekleştirilen 15 milyondan fazla müşteri etkileşimini iyileştirmek için Amazon Connect'teki üretken yapay zeka destekli yeni özelliklerden yararlanabilir.”

3. Veri analizi ve tahmine dayalı analitik

Karar verme süreçlerinin çoğu, geniş veri kümelerine, anketlere ve raporlara dayanır; ancak bunların hacmi o kadar büyüktür ki, insan çalışanlarınız için yönetilmesi zor olabilir. İşte bu noktada AI, makine öğrenimi, doğal dil işleme (NLP) ve bilgisayar görme yetenekleriyle paha biçilmez bir değer kazanır.

AI görev otomasyonu, büyük veri kümelerini doğru bir şekilde analiz edebilir ve gerekli içgörüler sağlayabilir; böylece iş takımları kendi alanlarıyla ilgili işlere daha etkili bir şekilde odaklanabilir. Elbette, özellikle duygu analizi gibi konularda karar verme sürecinden insan unsurunu tamamen dışlayamazsınız. Bu kombinasyonun pratikteki görünümü şöyledir:

Buna iyi bir örnek, büyük miktarda müşteri verisini kullanarak kullanıcı profilleri oluşturan e-ticaret perakende işletmeleridir. Bu profiller, tüketicilerin faaliyetlerine ve satın alma geçmişlerine göre onlara otomatik olarak ürün önerilerinde bulunur.

ClickUp Brain'i kullanarak büyük hacimli kullanıcı araştırmalarını, röportajları veya anket sonuçlarını özlü içgörülere dönüştürün

Klaviyo ve Attentive gibi AI araçları, e-posta pazarlamasında gelişmiş hedef kitle segmentasyonu özellikleri için AI tabanlı otomasyona dayanır. Bu özellikler, müşteri davranışını analiz ederek kişiselleştirilmiş iletişim için e-posta segmentleri oluşturur. Böylece, belirli demografik özelliklere göre müşterileri otomasyon aracılığıyla otomatik olarak sınıflandırabilirsiniz; böylece her müşteri profilini manuel olarak inceleyip belirli bir pazarlama grubuna ayırmanıza gerek kalmaz.

4. Pazarlama

Pazarlama

AI, e-posta ve metin kampanyaları, sosyal medya gönderilerinin yönetimi, kişiselleştirilmiş ürün önerilerinin oluşturulması veya sosyal medya metinlerinin yazılması gibi pazarlama görevlerini otomasyonla otomatikleştirebilir. Bu, doğru platformlarda doğru zamanda daha fazla müşteriye ulaşmanıza yardımcı olur ve sonuçta satışları artırır.

McKinsey'in yakın zamanda yaptığı bir projeye göre, yapay zeka 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 4,4 trilyon dolarlık bir değer katabilir ve bunun en büyük yararı pazarlama sektörüne olacaktır.

Yukarıdaki görselde, Heinz'ın Dall-E'nin bir sürümünü kullanarak metinden görüntüye dönüştürme yapay zekası ile ödüllü görsel kampanyalar ürettiğini ve grafik tasarım sürecini otomasyonla gerçekleştirdiğini veya Coca-Cola'nın yapay zeka içerik oluşturma araçlarını kullanarak yılbaşı kampanyası için Noel kartları hazırladığını görebilirsiniz.

5. Satış

Satış

AI'yı kullanarak potansiyel müşterileri değerlendirme, potansiyel müşterilerle randevu planlama ve belirli aralıklarla takip e-postalarını otomatik olarak oluşturma gibi satış görevlerini otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz. Bunlar, satış takımınızın daha fazla anlaşma kapatmasına ve gelirinizi artırmanıza yardımcı olur.

AI ve makine öğrenimi, yüksek potansiyelli potansiyel müşterileri belirlemek için puanlama modellerini sürekli olarak iyileştirerek potansiyel müşteri değerlendirme sistemini dönüştürür. Bu, satış takımlarının en iyi potansiyel müşterilerle doğru zamanda iletişime geçmesini sağlayarak dönüşüm oranlarını ve geliri artırır.

AI, geleneksel veri kümelerinin ötesine geçerek sosyal medya, web sitesi etkileşimleri ve e-posta etkileşimi gibi çeşitli veri kaynaklarını bir araya getirir ve kapsamlı bir potansiyel müşteri profili sunar.

Razorpay’in makine öğrenimi destekli potansiyel müşteri puanlama sistemi bu etkinliği somut bir şekilde ortaya koyuyor: aylık Brüt Ürün Değeri (GMV) %50 artış, takım çabasının %70 azalması ve dönüşüm döngüsünün bir ay kısalması sağlandı.

AI ile Görevleri Otomasyonla Gerçekleştirme

AI görev otomasyonunun size neler sunabileceği konusunda pek çok konuyu ele aldık, ancak şimdi bunu işinizde nasıl hayata geçirebileceğinizden bahsedelim.

AI destekli otomasyona başlamak için şu adımları izleyin.

1. Adım: Otomasyonla gerçekleştirilebilecek görevleri belirleyin

AI otomasyon yolculuğunuzun ilk adımı, hangi görevlerin otomasyona hazır olduğunu belirlemektir. Basit adımlarla başlayın; bu, her şeyi bir gecede baştan aşağı değiştirmek anlamına gelmez.

Kolay çözümleri arayın : Zaman alan, tekrarlayan veya hata yapan görevlere odaklanın; örneğin manuel veri girişi, görüşme özetleri veya sık sorulan müşteri sorularını yanıtlama gibi

Aşırıya kaçmayın : Her şeyi bir anda otomasyonla otomatikleştirmek cazip gelebilir, ancak çok hızlı hareket etmek kaosa yol açabilir. Küçük adımlarla başlayın ve kademeli olarak ölçeklendirin

Öncelikle kritik öneme sahip süreçlerle başlamayın: Takımınız araçlara ve otomasyonun günlük işlerinize nasıl entegre edildiğine aşina olduktan sonra, riskli ş akışlarını daha sonraya bırakın.

Doğru aracı seçmek, yeni bir takım üyesi seçmek gibidir; hedeflerinize, takımınıza ve bütçenize uygun olmalıdır.

Kullanım senaryonuzu belirleyin: Destek taleplerinin otomasyonunu gerçekleştirmek, proje yönetimini kolaylaştırmak veya daha akıllı pazarlama kampanyaları oluşturmak mı istiyorsunuz? Hedefiniz, araç seçiminizi yönlendirecektir

Entegrasyonunu kontrol edin : Seçtiğiniz aracın mevcut sisteminizle (CRM, takvim, mesajlaşma uygulamaları vb.) uyumlu çalıştığından emin olun.

Kullanım kolaylığı ve destek göz önünde bulundurun: Takımınızın hızlı bir şekilde benimseyebileceği araçları seçin ve süreç boyunca yardıma ihtiyacınız olursa, iyi bir dokümantasyon veya müşteri desteği sunan araçları tercih edin

3. Adım: Aracı kurun

Aracınızı seçtikten sonra, kolları sıvayın ve işe koyulun.

Otomasyon ayarlarını yapılandırın : Aracın hangi görevleri veya eylemleri gerçekleştirmesini istediğinizi seçin: takip e-postalarını otomatikleştirme, görev atama, konuşmaları özetleme vb.

Gerekirse eğitim verileri sağlayın : Yapay zeka modelleri için, aracın kalıplarınızı öğrenmesine yardımcı olmak amacıyla belgeler, örnek yanıtlar veya ş Akışı verilerini yüklemeniz gerekebilir

Önce küçük bir kullanım senaryosuyla test edin: Her şeyi hemen otomasyonla otomatikleştirmeye çalışmayın; sisteme alışmak için sınırlı bir görev veya takımla başlayın

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak herhangi bir Alan, Klasör veya Liste'deki yeni görevlere takım üyelerini ve izleyicileri otomatik olarak atayın

4. Adım: Sürekli test edin ve iyileştirmeleri izleyin

Otomasyonunuz devreye girdikten sonra işiniz bitmez. Düzenli testler ve denetimler, uzun vadeli başarının anahtarıdır.

Düzenli denetimler gerçekleştirin : Bu, özellikle müşteri verilerini işleyen araçlar için önemlidir. Veri güvenliği, gizlilik kurallarına uyum ve süreç şeffaflığının sağlandığından emin olun

Performansı düzenli olarak izleyin : Otomasyonun beklendiği gibi çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Görevler doğru şekilde tamamlanıyor mu? Takımınız gerçekten zaman kazanıyor mu?

Geri bildirim toplayın: Sistemi günlük olarak kullanan kişilerle konuşun; neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ve darboğazların nerede olduğunu öğrenin.

Neden ClickUp En İyi AI Otomasyon Aracıdır

Otomasyon yolculuğunuz için doğru aracı seçmek çok önemlidir. Ancak şunu unutmayın: Artık her görev için farklı bir AI aracı seçme derdinden kurtulabilirsiniz.

Evet, tüm bu fonksiyonları tek bir şık pakette bir araya getiren bir yazılım var: ClickUp.

En heyecan verici AI ve otomasyon özelliklerinden bazılarına bir göz atalım.

ClickUp Brain: İşinizi anlayan yapay zeka

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain, kuruluşunuz için çok çeşitli görevleri otomasyon yoluyla otomatikleştirmenin son derece basit ama son derece etkili bir yoludur.

ClickUp, çığır açan yerleşik AI asistanı ClickUp Brain ile birlikte gelir. Bu, şirketinizin bilgi tabanındaki görevleri, belgeleri ve kişileri AI ile entegre eden bir sinir ağıdır.

Üç ana özellik şunlardır:

AI Bilgi Yöneticisi: Sorularınızı sorun ve ClickUp Çalışma Alanınızın herhangi bir yerinden otomatik olarak cevapları alın

AI Proje Yöneticisi: Sohbet konuları ve güncellemeleri özetleme, görev tamamlama güncellemeleri, manuel veri girişi ve daha fazlası gibi birçok görevi yönetin ve otomasyonla otomatikleştirin

AI Writer: AI Writer'ı kullanarak müşteriler için otomatik olarak içerik oluşturun ve yanıt taslakları hazırlayın

Ama hepsi bu kadar değil. ClickUp Brain, çalışma alanınızın her yerinde kullanılabilir ve "AI'ya Sor" seçeneğiyle devreye girip size yardımcı olmasını isteyebilirsiniz.

ClickUp'ın yerel yapay zekası ile çalışma alanınızdaki görev etkinliklerine ilişkin özet durum güncellemelerini alın

ClickUp entegrasyonlarını kullanarak HubSpot, GitHub ve Twilio gibi popüler uygulamaları kolayca entegre edebilir veya diğer uygulamalar için özel webhook'lar oluşturabilirsiniz; böylece merkezi bir platformdan dijital ortamınızda kesintisiz otomasyon sağlayabilirsiniz.

ClickUp Brain MAX: Masaüstü Yapay Zeka Süper Uygulamanız

Brain MAX'ı masaüstünüze yüklediğinizde, birden fazla AI aracı arasında gidip gelmenize gerek kalmaz; Brain MAX bunları sizin için bir araya getirir. GPT, Claude, Gemini veya ClickUp Brain'i tercih edin, anında geçiş yapabilir ve her görev için her zaman en uygun olanı seçebilirsiniz.

Brain MAX'ı kullanarak ClickUp içinden en iyi AI modelleri arasında geçiş yapın

Brain MAX'teki Talk to Text özelliği, sözlü ifadelerinizi eyleme dönüştürür; böylece yeni bir proje başlatabilir, görevleri otomatik olarak atayabilir, ş akışlarını tetikleyebilir ve hatta otomasyonları başlatarak işleri elle yazmaktan 4 kat daha hızlı halledebilirsiniz.

Bu, bir sohbet robotundan daha fazlasıdır; ClickUp'tan ayrılmadan işlerinizi otomasyonla otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz bir komuta merkezidir.

ClickUp Otomasyonları: Ş Akışınızın otomatik pilotu

ClickUp'ta Otomasyonu Deneyin ClickUp Otomasyon, doğal dil girdilerini alır ve görevleri veya projeleri sizin belirlediğiniz özelliklere göre anında otomasyonla otomatikleştirir

Görevleri manuel olarak atamak, durumları güncellemek veya hatırlatıcılar göndermek zorunda olduğunuz günleri hatırlıyor musunuz? ClickUp Otomasyonları ile o günler geride kaldı. "Bir görev 'İnceleniyor' durumuna geçtiğinde, onu QA takımına atayın ve bir yorum yayınlayın" gibi kurallar belirleyebilirsiniz. Daha da ileri seviyeye geçmek ister misiniz? Birden fazla eylemi birbirine zincirleyin, Özel Alanlardan otomasyonları tetikleyin veya hatta Slack, GitHub veya Google E-Tablolar ile bağlantı kurun.

Ve en iyi yanı da şu: her otomasyon günlüğe kaydedilir. Bir şey beklendiği gibi çalışmazsa, denetim günlüğünü kontrol edebilir, tam olarak ne olduğunu görebilir ve kurallarınızı ayarlayabilirsiniz; artık tahmin yürütmenize gerek yok.

ClickUp Brain'i kullanan AI Builder, iş akışı otomasyonunu her takım için zahmetsiz hale getirir. İhtiyacınız olan otomasyonu basit bir dille açıklayın; entegre AI'mız herhangi bir Alan, Klasör veya Liste genelinde görev otomasyonunu hızla yapılandırsın.

ClickUp AutoPilot Agents: Kendi başına düşünen otomasyon

ClickUp Sohbeti ve ClickUp Listeleri'ndeki soruları yanıtlamak için ClickUp'ta Otomatik Pilot Temsilcileri kurun

"Her şeyi anlayan" bir sanal ekip arkadaşınız olmasını hiç dilediyseniz, AutoPilot ajanlarını seveceksiniz. Bu yapay zeka destekli botlar, Çalışma Alanınızı izler ve olanlara göre harekete geçer. Örneğin, yüksek öncelikli bir hata 24 saat içinde güncellenmemişse, bir ajan otomatik olarak atanan kişiye bildirim gönderebilir, sorunu üst düzeye taşıyabilir veya hatta yeniden atayabilir.

Ajanları, gecikmiş görevleri, karşılanmamış SLA'ları veya yorumlardaki belirli anahtar kelimeleri izleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Ajanlar, bir programa göre çalışabilir veya gerçek zamanlı olarak tepki verebilir ve API'ler aracılığıyla hem ClickUp hem de diğer araçlarınızla etkileşime girecek kadar akıllıdır.

E-posta entegrasyonu ve otomasyon: Gelen kutunuzu bir verimlilik motoruna dönüştürün

ClickUp E-posta Proje Yönetimi ile e-postalar gönderin ve alın, e-postalardan görevler oluşturun, otomasyonlar kurun ve hatta görevlere e-postalar ek dosya olarak ekleyin.

Gerçeği kabul edelim: e-posta ortadan kalkmayacak. Ancak ClickUp E-posta Proje Yönetimi ile e-postaları otomatik olarak eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz. Önemli bir müşteriden e-posta geldiğinde bir görev oluşturulacak, etiketlenecek ve doğru kişiye atanacak şekilde kurallar belirleyin. Hatta yanıtları otomasyonla otomatikleştirebilir veya bir görevin durumu değiştiğinde bildirimler gönderebilirsiniz.

Artık kopyala-yapıştır yok, artık takip etmeyi unutmak yok — gelen kutusundan işin tamamlanmasına kadar kesintisiz, otomasyonlu bir iş akışı.

AI not alma ve toplantı otomasyonu: Size uygun toplantılar

ClickUp’ın Notetaker özelliği ile her ayrıntıyı zahmetsizce kaydedin. Zahmetsizce eylem ögeleri oluşturun ve atayın!

Bir toplantıdan çıktıktan sonra, üzerinde çalışılması gereken ögelerin yarısını hemen kaç kez unuttunuz? ClickUp’ın AI Notetaker özelliği bu sorunu çözer . Zoom veya Google Meet görüşmelerinize katılır, konuşmayı yazıya döker ve doğal dil işlemeyi kullanarak üzerinde çalışılması gereken ögeleri, kararları ve anahtar noktaları çıkarır.

Toplantıdan sonra, önceden oluşturulmuş ve atanmış yeni görevlerin yanı sıra, ilgili herkese gönderilmiş bir özet bulacaksınız. Temel olarak, ekstra personel sayısına gerek kalmadan size özel bir toplantı asistanınız olacak.

Otomasyonlu planlama ve takvim entegrasyonları: Bir daha asla çakışan randevularla uğraşmayın

ClickUp sadece takviminizle senkronizasyon yapmakla kalmaz, planlamayı akıllı hale getirir. ClickUp'ın yapay zeka destekli Takvimi'ni kullanarak bir toplantı ayarladığınızda, herkesin uygunluk durumunu kontrol eder, en uygun zamanları önerir ve davetiyeleri gönderir. Tekrarlanan etkinlikler, son tarihler ve hatırlatıcılar otomatik olarak yönetilir, böylece takımınız sürekli gidip gelmeler olmadan işlerin akışını takip edebilir.

ClickUp Yineleyen Görevler: Rutin işler, halledildi

ClickUp ile Yineleyen Görevler'i ayarlayarak yineleyen görevleri otomatik olarak yeniden planlayın

Günlük, haftalık, aylık veya herhangi bir sabit aralıkta ortaya çıkan basit görevleri manuel olarak otomasyonla otomatikleştirmek için çok fazla zaman harcamak istemiyorsanız, ClickUp'ın Yineleyen Görevler özelliğini kullanın. Günlük, Haftalık, Aylık, Yıllık, X Gün Sonra veya Özel yineleyen seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz.

Yineleyen Görevler özelliği, görevin ne zaman tekrarlanacağına dair özel şartlar belirlemenize de olanak tanır; örneğin, görev tamamlandıktan sonra veya belirli bir dönem geçtikten sonra. Bu özellik sayesinde, görevleri hayal edebileceğiniz hemen hemen her şekilde tekrarlayabileceğiniz için büyük bir esnekliğe sahip olursunuz.

ClickUp Otomasyon Kütüphanesi

ClickUp'ın Otomasyon kütüphanesi, 100'den fazla hazır "Ne zaman-O zaman" otomasyon seçeneği sunar

ClickUp, ClickUp Automation altında bir dizi otomasyon özelliği sunar. Bunlar arasında şablonlar, kısayollar, e-posta otomasyonu, denetim günlükleri ve günlük görevlerinizi hızla halletmenize yardımcı olacak entegrasyonlar bulunur.

Şablonlardan bahsetmişken, ClickUp'ın Otomasyon kütüphanesinde 100'den fazla hazır şablon bulunmaktadır. Bunlar, görev atama, yorum yazma, durum değiştirme, listeleri taşıma ve çok daha fazlası gibi tekrarlayan görevleri hızla otomatikleştirmenize yardımcı olur.

ClickUp sadece şirket içi otomasyonu yönetmekle kalmaz, aynı zamanda müşteri hizmetleri konusunda da bir şampiyon. ClickUp'ın e-posta otomasyonu ile iletişim verimliliğinizi artırın. ClickUp formları aracılığıyla gönderilen müşteri geri bildirimlerini otomatik olarak yanıtlayın, otomatik proje güncellemeleriyle iş ortaklarınızın ve tedarikçilerinizin bilgilendirilmesini sağlayın ve daha fazlasını yapın.

💫 Gerçek sonuçlar: Verimlilik garantisi!

ClickUp'ın otomasyonla birleştirilen güçlü proje yönetimi, müşterilerimize harika sonuçlar getirdi. Örneğin, küresel bir güvenlik çözümleri şirketi olan STANLEY Security'de ClickUp, tüm dağınık takımları tek bir platformda bir araya getirmeye yardımcı oldu. Her hafta 8 saatten fazla zaman kazanabildiler ve rapor oluşturma süresini %50 oranında azalttılar.

“ClickUp'ı her bir özel girişime uyacak şekilde özelleştirip otomasyonunu sağlayabiliyoruz. Bu sayede iş akışlarımızı düzene sokup basitleştirebildik ve takımımızın kapasitesini katlanarak artırdık.”

AI Uygulamasının Operasyonel, Etik ve Gizlilikle İlgili Zorlukları

AI otomasyonu şüphesiz geleceğin habercisi olsa da, iş dünyasında uygulanması hâlâ bazı pürüzler barındırıyor. Bu zorlukların bazılarını inceleyelim ve olası çözümleri keşfedelim.

Operasyonel zorluklar

Listemizin başında, iş yerinde AI'nın yeteneklerini engelleyen operasyonel zorluklar yer alıyor. Bunlara daha yakından bakalım:

Uygulama maliyeti: Bu, yapay zekayı ne amaçla kullandığınıza bağlıdır. Basit içerik oluşturma veya destek için fiyat nispeten düşük olacaktır. Ancak, büyük veri kümelerini analiz etmeniz gerekiyorsa, bunu destekleyecek bilgi işlem gücüne ihtiyacınız olacaktır. Bir iş olarak, veritabanı entegrasyonları ve uzun süreli veri eğitimi için çok yüksek maliyetlerle karşılaşabilirsiniz. En iyi çözüm, yerleşik yapay zeka fonksiyonu ve diğer Bu, yapay zekayı ne amaçla kullandığınıza bağlıdır. Basit içerik oluşturma veya destek için fiyat nispeten düşük olacaktır. Ancak, büyük veri kümelerini analiz etmeniz gerekiyorsa, bunu destekleyecek bilgi işlem gücüne ihtiyacınız olacaktır. Bir iş olarak,karşılaşabilirsiniz. En iyi çözüm, yerleşik yapay zeka fonksiyonu ve diğer ş Akışı otomasyon araçlarına sahip bir SaaS hizmetidir.

Veri kalitesi: AI'dan elde edilen sonuçlar, ona beslediğiniz veriler kadar iyidir. Ancak işin püf noktası şudur: birçok işte veriler dağınıktır; silolaşmış, düzensiz veya sadece kalitesizdir. Ve bu, AI'nın faydalarından yararlanmanın önündeki büyük bir engeldir. Bu sözde "kirli veriler" güncel olmayabilir, yanlış, eksik veya tutarsız olabilir . Bu verilerle yararlı bir şey yapmak için önce onları temizlemeniz gerekir. Bu da hataları gidermek, eksik kısımları doldurmak ve her şeyin tutarlı ve güncel olduğundan emin olmak anlamına gelir.

Teknik beceri eksikliği: AI'yı benimsemek, birçok kuruluşun sahip olmadığı ciddi bir bilgi birikimi ve beceri gerektirir. Bu uzmanlık olmadan AI'yı hayata geçirmek zor olabilir ve bu da AI'nın tam potansiyelini ortaya çıkarmayı engelleyebilir. Ancak çözüm şudur: Basit bir çözümdür, ancak bazı kaynaklar gerektirebilir: çalışanlarınızın bu değişikliklerle başa çıkabilmeleri için eğitimlerine yatırım yapın.

Eski sistemlerle entegrasyon: Eski sistemler genellikle yapay zeka ile uyumsuzdur. Bu tür sistemleri yapay zekaya uyumlu hale getirmek genellikle karmaşık ve zaman alıcıdır. Mevcut sistemlerle entegrasyonun engellenmesi, verimsizliğe ve maliyetlerin artmasına neden olabilir. Yapay zeka benimsemesini kolaylaştırmak için bu sistemleri verimli bir operasyonel çerçeve ve en son teknolojilerle modernize etmek

Etik zorluklar

PwC tarafından yapılan bir ankete göre, CEO'ların %85'i yapay zekanın önümüzdeki beş yıl içinde işlerini önemli ölçüde değiştireceğine inanıyor; etik kaygılar ise bu konuda anahtar bir sorun olarak öne çıkıyor.

AI, aşağıdakiler gibi birçok etik sorunla karşı karşıyadır:

Veri gizliliği ve güvenlik: AI sistemleri büyük ölçüde verilere bağımlıdır ve büyük miktarda kişisel ve hassas bilginin toplanması, depolama ve analizi, gizlilik ve güvenlik konusunda endişelere yol açar. Bu verileri yerel yasalara uygun şekilde korumak ve sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamak, AI teknolojilerine duyulan güveni sürdürmek için hayati önem taşır

AI karar verme sürecindeki şeffaflık eksikliği: AI algoritmaları karmaşıktır ve teknik bilgiye sahip olmayan kişiler için bu algoritmaların belirli kararlara nasıl ulaştığı net olmayabilir. Bu şeffaflık eksikliği, özellikle sağlık ve ceza adaleti gibi kritik alanlarda önyargı ve ayrımcılıkla ilgili endişeleri artırabilir

İş piyasasındaki dönüşüm: AI destekli otomasyon, iş piyasasını yeniden şekillendirme potansiyeline sahiptir. Bilgi temelli görevlerin çoğu otomatikleştirildikçe, çalışanların sonunda becerilerini geliştirmeleri veya hatta kariyerlerini tamamen değiştirmeleri gerekecektir.

“Ben bunu (AI) bir verimlilik artırıcı olarak görüyorum. Bazı alanlarda istihdamı yok edecek; yani, işgücü piyasasının bazı kesimlerinde görevlerin bir dereceye kadar yerini alabilecek. Ancak o zaman başka yerlerde yenilik yapmanın ve daha fazla iş yaratmanın başka yollarını da bulacaksınız. Demek istediğim, bu yüzlerce yıldır süren ekonomik büyüme ve inovasyonun hikayesidir: temelde işgücü tasarrufu sağlayan ve bazı alanlarda istihdamı azaltan, ancak diğer alanlarda artıran bir inovasyon vardır. ”

ClickUp ile AI Destekli Otomasyonu İşinize Yarar Hale Getirin

AI geleceğin teknolojisidir ve buna hiç şüphe yoktur. Peki bunu iş otomasyonunuza dahil etmek mi? Bu, maliyetleri önemli ölçüde azaltacak ve çalışanlarınızın zamanını boşaltacaktır.

Ancak, en önemli belirleyici faktör, seçeceğiniz AI görev otomasyon yazılımıdır. Uzmanlaşmış bir yol izleyerek farklı görevler için farklı AI uygulamalarından yardım alabilirsiniz.

Ancak merkezi otomasyon söz konusu olduğunda, ClickUp kadar kapsamlı bir platform yoktur. Kullanımı kolay, güçlü, esnek ve uygun maliyetlidir. Ş Akışınıza özel veya önceden oluşturulmuş otomasyonları entegre etmek için kodlama becerisine sahip olmanız gerekmez.

Peki, sizi burada tutan nedir? ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!