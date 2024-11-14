2025'in En İyi 10 AI Tabanlı CRM Yazılım Aracı

İlişkilerinizi robotların yönetmesini hiç beklemiyor muydunuz?
Ancak müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sürecinize AI eklemek, yanıt sürelerini hızlandırabilir ve müşteri memnuniyetini artırabilir. Çünkü hepimizin bildiği gibi, zamanlama her şeydir.
Bu, partnerinizin size güzel görünüp görünmediğini sorduğunda, önce bir duraksayıp sonra "evet" demenize benzer. Bu size pahalıya mal olacak. ?
Aynı şekilde, bir potansiyel müşteriyi takip etmeden önce çok uzun süre beklemek de size maliyetli olabilir. Ancak müşteri ilişkileri yönetimi için AI araçlarıyla, müşteri desteği ve satış takımlarınız her müşteri etkileşimini takip edebilir ve önemli bir temas noktasını asla kaçırmaz. AI'nın sizin için yapabilecekleri bununla da bitmiyor.
Gerçek zamanlı içgörüler ve güncel müşteri verilerinden zamanında hatırlatıcılara ve iş akışı otomasyonlarına kadar, yapay zeka CRM süreciniz için alabileceğiniz en akıllı kararlardan biridir. Takımınızın daha çok değil, daha akıllı çalışabilmesi için en iyi AI CRM araçlarını paylaşacağız.
AI CRM araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Takımınızın AI'nın avantajlarından yararlanmasını istiyorsanız, CRM sisteminize entegre edilmiş ve satış ve müşteri desteği göz önünde bulundurularak tasarlanmış araçları seçin. AI aracınızın takımınız için etkili olmasını sağlamak için aramanız gereken anahtar özellikler şunlardır.
- Doğal dil işleme: Satış temsilcileriniz AI aracınıza bir soru sormak veya bir görevi yerine getirmek için basit İngilizce kullanarak talepte bulunabilmelidir. Ardından AI, her şeyin açık, kullanımı kolay ve anlaşılması kolay olması için basit İngilizce ile yanıt vermelidir. Teknik uzmanlık gerekmez
- Üretken AI: Makine öğrenimi aracınız orijinal içerik yazabiliyorsa, takım üyelerinizin müşterilere yanıt vermesine, takip e-postaları yazmasına ve içeriklerini net ve profesyonel bir üslupla yeniden yazmasına yardımcı olabilir
- Gerçek zamanlı araştırma ve veriler: AI, interneti tarayabilir ve müşteri araştırmalarını veya karmaşık satış tahminlerini ve raporlarını bir insanın saatlerce yapacağı işi dakikalar içinde derleyebilir. Satış, sayıların yoğun olduğu bir alan olduğundan, AI aracınızın raporlama özellikleriyle donatıldığından emin olun
CRM için En İyi 10 AI Aracı
İşte en iyi 10 AI CRM yazılımımız. Bu programların tümü, müşteri ilişkileri yönetimine özgü görevleri tamamlayabilir. Müşteri davranışını anlamayı, potansiyel müşterilerle bağlantı kurmayı ve satış ve müşteri tutma oranlarını iyileştirmeyi kolaylaştırır.
1. ClickUp – CRM görevlerini otomatikleştirmek için idealdir
Satış takımlarınıza verimlilik süper güçleri kazandırmak istiyorsanız, onlara ClickUp'ı sunmanız gerekir.
Bu hepsi bir arada verimlilik platformu, satış ve pazarlama takımlarının müşteri ilişkileri yönetimi sürecini kolaylaştırmak, CRM görevlerini otomatikleştirmek ve her adımda ilerlemenizi izlemek için ihtiyaç duyduğu tüm anahtar özelliklere sahiptir.
Takvim, Liste, Tablo veya Kanban benzeri Pano görünümü dahil olmak üzere ClickUp'ın özel görünümlerini kullanarak satış boru hattınızı 15'ten fazla farklı şekilde görselleştirebilirsiniz. Ayrıca ClickUp Gösterge Panelleri ile en önemli ve güncel satış verilerinize gerçek zamanlı olarak erişebilirsiniz.
Ayrıca, CRM çözümünüzü satış takımlarınızın ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmış tek rol tabanlı makine öğrenimi aracı olan ClickUp Brain ile birleştirdiğinizde, çözümünüz daha da güçlü hale gelir. Kendi kişisel satış asistanınız gibi, ClickUp Brain anlamlı ilişkiler kurmanıza ve kalıcı müşteri sadakati oluşturmanıza yardımcı olacak e-postalar, komut dosyaları ve yanıtlar oluşturmanıza yardımcı olabilir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir bir CRM şablonu, CRM'nizi dakikalar içinde kurmanıza yardımcı olur
- Rol tabanlı AI, müşteri desteği ekibi, satış ekibi veya pazarlama ekibi gibi takım üyelerinizin farklı sorumluluklarına özgü görevleri yerine getirir
- Yüzlerce şablon AI komut istemi, takım üyelerinizin AI'yı hemen kullanmaya başlamasına ve verimliliklerini artırabilecek yeni AI kullanım örnekleri keşfetmesine yardımcı olur
- Satış için AI özellikleri, bölge planı oluşturmanıza, potansiyel müşteri e-postaları yazmanıza veya kısa tanıtım sunumları hazırlamanıza yardımcı olur
- İş akışınızı kolaylaştırmak için AI özellikleri, müşteri etkileşimlerini özetleyebilir, eylem öğelerini belirleyebilir, bunları bir temsilciye atayabilir ve tüm görevlerinizde karar verme sürecini hızlandırabilir
- Müşteri desteği için AI özellikleri, müşteri yanıtlarını yazabilir veya gramer, doğruluk veya üslup açısından düzenleyebilir
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp çok sayıda özellik sunduğundan, yeni CRM kullanıcıları için bir öğrenme süreci olabilir
- ClickUp web uygulamasındaki tüm özellikler mobil uygulamada mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp Brain'in ücretsiz deneme sürümüne kaydolun. İsterseniz, aylık 5 $ ek ücret karşılığında herhangi bir ücretli ClickUp planına AI özellikleri ekleyebilirsiniz.
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.810+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.810+ yorum)
2. HubSpot CRM – Birleşik satış ve pazarlama özellikleri için idealdir
HubSpot, popüler bir SaaS CRM programıdır. Pazarlama, içerik, müşteri hizmetleri ve satış takımlarınızı tek bir çatı altında birleştirir, böylece kimse dışarıda kalmaz. ☔️
Müşteri etkileşimlerini, iletişim bilgilerini, sonraki adımları ve satış boru hattındaki ilerlemeyi izleme gibi tüm standart CRM özelliklerine ek olarak, HubSpot AI özelliğini de içerir.
Bu AI araçları, tekrarlayan iş süreçlerini otomatikleştirmenize ve takımınızın daha anlamlı müşteri ilişkileri kurmaya odaklanmasına yardımcı olur. Ayrıca, takım üyelerinizin sosyal medya e-postaları gibi içerik taslakları hazırlamasına ve müşteri verilerini gerçek zamanlı olarak analiz etmesine yardımcı olabilir.
HubSpot'un en iyi özellikleri
- Üretken AI, takımınızın daha iyi müşteri etkileşimleri için e-postalar, sosyal medya başlıkları ve daha fazlasını yazmasına yardımcı olur
- HubSpot'un sohbet robotu ChatSpot, takım üyelerinin sorularını yanıtlayabilir, potansiyel müşterileri araştırabilir ve gerçek zamanlı içgörüler sağlayabilir
- Tahmine dayalı satış tahminleri, ne kadar gelir elde edebileceğinizi ve satış hedeflerinize ulaşmak için doğru yolda olup olmadığınızı gösterebilir
- Konuşma özetleri, müşteri profillerini en son etkileşimleriyle hızlı bir şekilde güncelleyebilir
HubSpot sınırlamaları
- Mobil uygulama, web uygulamasından daha az özelliğe sahiptir
- Bazı kullanıcılar, şablonların düzenlenmesinin ve CRM'nizi markanıza uyacak şekilde özelleştirmenin zor olabileceğini bildiriyor
HubSpot fiyatlandırması
- Ücretsiz Araçlar
- Başlangıç: Aylık 18 $
- Profesyonel: Aylık 450 $
HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (10.750+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (430+ yorum)
3. Dayanıklı – AI destekli faturalandırma için idealdir
Küçük işletmeler için AI destekli bir platform olan Durable, bir web sitesi oluşturucu, bir CRM, bir faturalandırma aracı ve bir sanal asistan sunar. İşinizi bir çırpıda başlatmanıza ve yürütmenize yardımcı olur.
Durable web sitenize bir potansiyel müşteri puanlama formu ekleyin, yerleşik AI özellikleri CRM'nizdeki kişileri otomatik olarak düzenler, potansiyel müşterilere yanıt verir, kişiselleştirilmiş iletişim oluşturur ve inceleme istekleri gönderir.
Bu AI ile, tek başınıza çalışıyor olsanız bile, sanki tüm bir ekip size yardım ediyor gibi hissedersiniz. ?✈️
Dayanıklı en iyi özellikler
- AI asistanı, yazma, araştırma veya idari görevleri tamamlamanıza yardımcı olur
- Potansiyel müşteri oluşturma formu, faiz gösteren müşterileri otomatik olarak CRM'nize ekler
- E-posta senkronizasyonu, potansiyel müşterilere AI tarafından oluşturulan e-posta takip mesajları göndermenizi sağlar
- Otomatik inceleme istekleri, müşterilerinizden Google incelemeleri bırakarak işinizi tanıtmalarına yardımcı olur
Kalıcı sınırlamalar
- Bu araç sınırlı tasarım özellikleri sunar, bu nedenle gelişmiş bir web sitesi veya özel sayfalar oluşturmak istiyorsanız iyi bir seçim değildir
- Kodu web sitenize aktaramazsınız, bu nedenle platformu değiştirmek isterseniz sitenizi sıfırdan yeniden oluşturmanız gerekir
Dayanıklı fiyatlandırma
- Başlangıç: Aylık 12 $
- İş: Aylık 20 dolar
Dayanıklı derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: Yorum bulunmamaktadır
- Capterra: Yorum bulunmamaktadır
4. Zoho Zia – Potansiyel müşteri yönetimi için idealdir
Zia, Zoho CRM'ye entegre bir AI aracıdır. CRM'nin iletişim, anlaşma ve potansiyel müşteri yönetimi gibi özelliklerine ek olarak, Zia takımınızın iş yükünü yönetmesine yardımcı olur.
Zia'ya kaydolmak, takımınızdaki herkes için bir asistan işe almak gibidir. Bu sohbet robotundan müşteri verilerini toplamak, e-postalar ve belgeler yazmak veya satış sayılarını çalıştırmak için yardım isteyebilirsiniz.
Müşterilerin sorularını yanıtlamak için botu web sitenize yerleştirebileceğiniz için bu, e-ticaret şirketleri için harika bir seçenektir. Ayrıca, müşterilerin davranışlarına göre ürün önerilerinde bulunur, böylece müşterileriniz daha uzun süre kalmak ve daha fazla alışveriş yapmak ister. ?️
Zoho Zia'nın en iyi özellikleri
- Zia'yı kullanarak takımınızın faaliyetlerindeki kalıpları belirleyin ve otomasyonlar önerin
- Müşteri başlıklarını, iletişim bilgilerini ve daha fazlasını doldurmak için otomatik araştırma elde edin
- Otomatik çapraz satış ve müşterilerin ilgisini çekebilecek ürün veya hizmet önerileriyle müşteri deneyimini iyileştirin
- Temsilcilerin, müşterilerle etkileşimleri hakkında Zia ile sohbet ederek veri girdisine daha az zaman harcamalarını sağlayın
Zoho Zia sınırlamaları
- Özelleştirmeler, diğer birçok platformdan daha yüksek düzeyde teknik uzmanlık ve programlama bilgisi gerektirir
- Birden fazla kullanıcı, Zoho'nun diğer platformlarla entegrasyonlarının sınırlı işlevsellik sağladığını bildirmiştir
Zoho Zia fiyatlandırması
- Standart: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 23 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 52 $
Zoho Zia puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (2.480+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (6.385+ yorum)
5. C3. ai
Bu listedeki seçeneklerin çoğu, öncelikle CRM yazılımı ve ikinci olarak AI araçlarıdır. Ancak C3. ai, tüm CRM platformunu yapay zeka etrafında oluşturmuştur.
C3, etkileyici bir yatırım getirisi vaat eden, AI odaklı bir şirkettir. AI destekli CRM'lerinin, temsilcilerinizin verimliliğini %30 artırdığını ve müşteri kayıp oranınızı %60 azalttığını iddia ediyorlar.
Elbette, kendi ROI'nizi izlemek her zaman en iyisidir, ancak C3. ai, takımınızı güçlendirmek için etkileyici içgörüler sağlar. Bunlar arasında satış tahmini, harici veri araştırması, boru hattı analizi ve ilişki içgörülerine yer alır.
C3. ai'nin en iyi özellikleri
- Şirket genelinde veya bölgelere, ürünlere, hesaplara ve daha fazlasına göre satış gelirinizi tahmin edin
- Satış fırsatlarınızı etkileyen yeni riskler ve faktörler hakkında uyarılar alın
- Otomatik analitik ile satış süreçlerinizin en önemli alanlarını görselleştirin
- İlişki durumunu izleyerek, en önemli anlarda müşterilerinizle iletişime geçebilir ve müşteri etkileşimini iyileştirebilirsiniz
C3. ai sınırlamaları
- Kullanıcılar, programın yanıt süresinde ara sıra gecikmeler yaşadı
- Dışa aktarılan raporlar bazen hatalar içerir
C3. ai fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
C3. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1+ yorum)
- Capterra: Yorum bulunmamaktadır
6. Zendesk Sell – Müşteri hizmetleri için idealdir
Zendesk, hizmet işletmeleri ve satış takımları için CRM yazılımı üretir. Bu platform, hizmet satışı sürecini anlar. Dolayısıyla, sektörünüze özel bir araç arıyorsanız, bu araç sizin için mükemmel bir seçim olabilir. ?
Bu araçlar, müşterilerinizin sizinle ve takımınızın daha fazla müşteriyle bağlantı kurmasını kolaylaştırır. Zendesk AI sayesinde, otomasyonlarla temsilcilerinizi yoğun iş yükünden kurtarabilirsiniz. Temsilciler müşterilerle çalışırken AI, müşteri sorunlarını çözmek için öneriler sunabilir.
Zendesk AI, OpenAI'nin GPT doğal dil işleme modeline dayalı olarak geliştirilmiştir ve kullanımı kolaydır; diğer iş arkadaşlarınıza soracağınız gibi sorular sormanız yeterlidir. Zapier veya ChatGPT ile entegrasyonlar ekleyerek CRM'nizin AI işlevselliğini daha da genişletebilirsiniz.
Zendesk Sell'in en iyi özellikleri
- Tüm müşteri etkileşimlerinizi izleyerek kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabilirsiniz
- Yerleşik raporlama özellikleriyle süreçlerinizi analiz edin ve satış hedeflerinize yönelik ilerlemenizi izleyin
- Yanıtlar öneren ve müşteri davranışlarını analiz ederek niyet verileri sağlayan Zendesk AI ile müşteri desteği ekibinize destek olun
- CRM'nizi Zapier ile entegre ederek tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve ChatGPT ile entegre ederek bir AI sohbet robotu asistanı ekleyin
Zendesk Sell sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, arayüzün eski göründüğünü ve diğer CRM sistemlerine göre daha az sezgisel olduğunu düşünüyor
- Birçok kullanıcı, Zendesk'in müşteri desteği ekibinin yanıt vermede yavaş olabileceğini bildiriyor
Zendesk Sell fiyatlandırması
- Satış Takımı: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Sell Growth/Suite Takımı: Kullanıcı başına aylık 55 ABD doları
- Paket Büyümesi: Kullanıcı başına aylık 89 $
- Sell Professional/Suite Professional: Kullanıcı başına aylık 115 ABD doları
Zendesk Sell puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (475+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (150+ yorum)
7. Pipedrive – Satış takımları ve yeni başlayanlar için idealdir
Pipedrive, satış elemanları tarafından satış elemanları için oluşturulmuştur. Anlaşmaları izlemek ve hiçbir takip işlemini kaçırmamak için ihtiyacınız olan tüm hatırlatıcıları içeren kullanıcı dostu bir düzene sahiptir. Bu sayede, her potansiyel müşteri hak ettiği ilgiyi görür.
Satış boru hatlarınızı müşteri yolculuğuna uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz, böylece ilk temastan son satışa kadar potansiyel müşterilerinizin nerede olduğunu görselleştirebilirsiniz. Pipedrive, görsel düzeniyle öne çıkar ve bir bakışta bir sonraki adımda ne yapmanız gerektiğini kolayca görmenizi sağlar. Bunu görmekten çok hoşlanıyoruz. ?
Bu, iOS ve Android için mobil uygulamaları olan Mac veya Microsoft kullanıcıları için iyi bir CRM 'dir.
Pipedrive'ın en iyi özellikleri
- Kolay kurulum için, başlamak için satış huninizin aşamalarını girmeniz yeterlidir
- Kanban panosu düzeni, satış süreçlerinizi görselleştirmenize ve her bir anlaşmanın süreç içinde hangi aşamada olduğunu görmenize olanak tanır
- AI teknolojisi, satış sürecindeki fırsatları belirler ve tekrarlayan iş süreçlerini otomatikleştirmenize olanak tanır
- Müşteri segmentasyonu özellikleri, müşteri demografik bilgilerine, faizlerine veya ihtiyaçlarına göre daha kişiselleştirilmiş iletişim sağlamanıza yardımcı olur
- Raporlama ve gelir tahmini, satış hedeflerinize doğru ilerlemenizi izler
Pipedrive sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, mobil uygulama arayüzünün web uygulamasından daha az sezgisel olduğunu ve mobil cihazlarda ara sıra performans sorunları yaşandığını bildirmiştir
- Pipedrive birçok temel özelleştirme seçeneği sunsa da, gelişmiş özelleştirme seçenekleri sınırlıdır, bu da CRM'yi benzersiz bir satış sürecine uyarlamayı zorlaştırabilir
Pipedrive fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 14,90 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 27,90 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49,90 $
- Güç: Kullanıcı başına aylık 64,90 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99,00 $
Pipedrive puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (1.660+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.870+ yorum)
8. Freshworks – Çok kanallı pazarlama için idealdir
Freshworks, bir müşteri hizmetleri araçları paketidir. Otelde lüks bir süit tuttuğunuzda olduğu gibi, bu program da birçok ekstra özellik içerir. Ancak jakuzi ve ücretsiz şampanya yerine, Freshworks paketi BT, pazarlama, müşteri hizmetleri ve satış için özellikler içerir. ?
Çok kanallı pazarlama kampanyaları oluşturmak ve izlemek için araçlar, kişiselleştirilmiş müşteri desteğini hızlı bir şekilde sunmak için bir bilet sistemi ve satış sürecinizi izlemek için bir CRM vardır. Ayrıca, müşterilerle sohbet ederek müşteri desteği sağlayabilen veya web sayfanızdan satış ekibinize potansiyel müşterileri yönlendirebilen AI destekli bir bot olan Freddy de vardır.
Freshworks'ün en iyi özellikleri
- Hepsi bir arada yazılım, satış takımlarınızın aynı sayfada kalmasını sağlar
- Yerleşik müşteri desteği sohbet robotu Freddy AI Self Service, müşterilerin sorularını yanıtlar ve web sitenizde destek sağlar
- Freddy AI Copilot, takım üyelerinin sorularını yanıtlar ve doğal dil işleme yoluyla tekrarlayan görevleri otomatikleştirmelerine yardımcı olur; kodlama becerisi gerekmez
- Freddy AI Insights, gerçek zamanlı müşteri verileri görselleştirme sağlar
Freshworks sınırlamaları
- Kullanıcılar, takımınızdaki bir geliştiricinin yardımı olmadan kurulum ve özelleştirmenin zor olabileceğini düşünüyor
- Birçok kullanıcı sık sık aksaklıklar ve hata sayfaları bildirmektedir
Freshworks fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 79 ABD doları
Freshworks puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (7.325+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (595+ yorum)
9. Salesforce Sales Cloud – Kurumsal takımlar için idealdir
Salesforce CRM veya Sales Cloud, otomasyon için tasarlanmıştır. Potansiyel müşterilerin satış hunisinde bulundukları yere göre otomatik güncellemeleri ve erişimi tetikleyebilirsiniz.
Otomasyon araçları tekrarlayan görevleri kolaylaştırırken, Salesforce'un AI yeteneklerinin çoğu sevimli bir sanal asistan olan Einstein'dan gelir. Salesforce'un Einstein'ı, adaşı bilim adamı gibi çılgın saçlara bile sahiptir.
Einstein, potansiyel müşterileri araştırabilir, satış görüşmelerini analiz ederek değerli içgörüler sunabilir ve tahmine dayalı analitik kullanarak veriye dayalı satış tahminleri sağlayabilir.
Salesforce Sales Cloud'un en iyi özellikleri
- Üretken AI teknolojisi, satış takımlarının e-postaları yazmasına ve satış görüşmelerini yazıya dökmesine yardımcı olur
- Konuşma içgörüleri, müşterilerin itirazlarını belirleyebilir ve satış temsilcilerine sonraki adımlar için önerilerde bulunabilir
- AI destekli araştırma asistanı, potansiyel müşteriler ve nitelikli müşteri adayları hakkında bilgileri doğrudan web sitenizden sağlar
- AI tahminleri, temsilcilerin en önemli anlaşmalara öncelik vermelerine ve satış tahminlerinde bulunmalarına yardımcı olur
Salesforce Sales Cloud sınırlamaları
- Bu programı öğrenmek ilk kez kullanan kullanıcılar için zor olabilir ve takımınızın işe alım sürecinde eğitime ihtiyacı olabilir
- Salesforce CRM Bulut'ta büyük miktarda veri depolamak ek ücretlere neden olabilir
Salesforce Sales Cloud fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 80 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 ABD doları
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $
- Sınırsız+: Kullanıcı başına aylık 500 $
Salesforce Sales Cloud derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (18.240+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (17.825+ yorum)
10. itransition – Salesforce CRM'leri yapılandırmak için idealdir
Özel bir deneyim arıyorsanız, itransition CRM stratejinizi geliştirmenize ve kuruluşunuz için doğru özellik kombinasyonunu bulmanıza yardımcı olur. Sizin için özel iş akışları kurar, verilerinizi taşır, platformunuzu test eder, takımınızı eğitir ve yazılımın bakımını yapar, böylece siz parmağınızı bile kıpırdatmanıza gerek kalmaz. ?
CRM çözümleri oluşturmada 10 yıllık deneyime sahip itransition, size özel bir çözüm oluşturabilir veya mevcut CRM platformunuzu sektörünüze ve süreçlerinize uyacak şekilde optimize edebilir; çünkü bir üretim şirketi için CRM , bir pazarlama ajansı için CRM'den farklıdır. Salesforce CRM'leri yapılandırma konusunda uzmanlaşmışlardır ve bu çözümü seçerseniz, Salesforce'un AI araçlarına erişebilirsiniz.
itransition'ın en iyi özellikleri
- Özel yapılandırma, tam olarak ihtiyacınız olan CRM özelliklerini sunar
- Kurulum dahil olduğu için verileri içe aktarma veya sistemi test etme konusunda endişelenmenize gerek yoktur
- Eğitim, takımınızın CRM ve AI araçlarını nasıl kullanacağını bilmesini sağlar
- Sürekli yardım, CRM'nizi güncel tutar ve kullanıcıların sorunları ortaya çıktıkça gidermelerine yardımcı olur
itransition sınırlamaları
- Kullanıma hazır programların özelleştirme seçenekleri sınırlıdır ve sürekli lisans ücretleri nedeniyle zamanla daha pahalı hale gelebilir
- Özel olarak geliştirilen seçeneklerin ön maliyetleri yüksektir ve bir geliştirici takımı gerektirir
itransition fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
itransition puanları ve yorumları
- G2: Yorum bulunmamaktadır
- Capterra: Yorum bulunmamaktadır
AI ile Müşteri İlişkilerini Yönetin
CRM için AI araçlarından elde edebileceğiniz gerçek zamanlı içgörülerde yapay hiçbir şey yoktur. Bu platformlar, satış temsilcilerinin müşterileri ne zaman ve nasıl takip edeceklerini belirlemelerine yardımcı olur. Takım üyelerinizin daha fazla zamanını gerçekten önemli olan şeye, yani anlamlı müşteri etkileşimleri oluşturmaya ayırmalarını sağlar.
ClickUp'ın CRM ve AI özellikleriyle, otomasyonlar, içgörüler, hatırlatıcılar ve takip görevleri ile müşteri hizmetleri ve satış süreçlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Satış eğitiminde yapacağınız rol oyunlarını biliyor musunuz? ClickUp AI rol oyunlarında harikadır. ?
Takım üyelerinizin işleriyle ilgili görevlerde hemen kullanabilmeleri için programlanmış, ilk rol tabanlı AI'dır. Ücretsiz deneyin ve verimliliğinizin ne kadar artacağını görün.