AI Yarışında Önde Olmak İçin En İyi 10 Makine Öğrenimi Aracı

Günümüzde tüm işlerin ortak bir özelliği var: Büyük miktarda veriyi yönetmek ve anlamak zorundalar.

Şirketler , veri görselleştirme ve tahmine dayalı analitik yazılımları için giderek daha fazla AI araçlarına güveniyor. Bu araçlar, karmaşık verileri anlaşılabilir içgörülere dönüştürerek stratejik kararların alınmasına yardımcı olur.

Artık işiniz, karar verme için yapay zeka araçlarını operasyonlarına entegre edebilir ve geleneksel analiz yöntemlerinin ötesine geçerek daha sofistike, veri odaklı yaklaşımları benimseyebilir. Yapay zeka istatistiklerine güvenmeye yönelik bu geçiş, önemli bir değişikliği temsil ediyor ve kuruluşunuzu daha çevik, bilgili ve verimli çalışma yöntemlerine doğru itecek.

Bu araçların pazarı hızla genişlediğinden, birçok seçeneğiniz var. Ancak, kuruluşunuz için en uygun olanı bulmak zor olabilir.

Bu süreci basitleştirmek için, başlangıç yapmanıza yardımcı olacak bazı popüler makine öğrenimi araçlarını tanıtacağız.

Makine öğrenimi araçlarını seçerken, denetimli ve denetimsiz makine öğrenimi arasındaki farkı anlamak çok önemlidir.

Denetimli öğrenme araçları, hedef geçmiş örnekleri temel alarak sonuçları tahmin etmek olan etiketli verilerle yapılan görevler için idealdir. Öte yandan, denetimsiz öğrenme araçları, etiketlenmemiş verilerdeki görünmeyen kalıpları belirlemek için en iyisidir.

Sonuç olarak, her iki tür de önemli bir rol oynar ve çeşitli sektörlerde farklı yapay zeka kullanım durumları için özel çözümler sunar.

Bunu söyledikten sonra, makine öğrenimi araçlarını seçerken en önemli faktörleri ele alalım.

Kullanım ve entegrasyon kolaylığı: Kullanıcı dostu arayüzlere ve mevcut sistemlerinizle sorunsuz entegrasyona sahip araçları arayın

Ölçeklenebilirlik ve esneklik: Değişen veri yüklerini işleyebilen ve değişen iş ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen makine öğrenimi araçlarını seçin

Performans ve hız: Aracın verileri hızlı ve doğru bir şekilde işleyerek zamanında içgörüler sağlayabildiğinden emin olun

Algoritma desteği: Çok çeşitli makine öğrenimi algoritmaları ve tekniklerini destekleyen araçları seçin

Özellikler: Veri ön işleme, model eğitimi ve değerlendirme için kapsamlı özelliklere sahip makine öğrenimi araçlarını arayın

Destek ve topluluk: Yardım ve bilgi paylaşımı için sağlam bir kullanıcı tabanına ve aktif topluluk forumlarına sahip araçları seçin. Ayrıca, aracın geliştiricilerinden teknik destek alıp alamayacağınızı da göz önünde bulundurun

Güvenlik ve uyumluluk: Aracın, özellikle hassas verilerle çalışırken, kuruluşunuzun güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşıladığından emin olun

Çeşitli kullanıcı ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre hazırlanmış en iyi 10 makine öğrenimi aracının yer aldığı listemizle aramanızı basitleştirin.

Size en uygun olanı keşfedin.

1. ClickUp

ClickUp'ı, farklı uygulamalardaki tüm işlerinizi tek bir merkezi iş merkezinde birleştirebilen bir verimlilik yazılımı olarak biliyorsunuzdur. Zaman kazandıran sayısız özellik ve 1000'den fazla diğer araçla entegrasyonlar sunan ClickUp, takımların işlerini verimli bir şekilde kolaylaştırmak için tercih ettikleri platformdur.

Artık ClickUp, yapay zeka proje yönetimi aracından çok daha fazlası. İşletmelerin proje yönetimi ve karar alma süreçlerini yeniden tanımlayan gelişmiş makine öğrenimi yeteneklerini entegre ederek bir adım daha ileri gidiyor.

ClickUp Brain 'e erişin — ClickUp platformu genelinde erişilebilir bir dizi konuşma, bağlamsal ve rol tabanlı AI özelliği.

ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi, AI Proje Yöneticisi ve AI Writer for Work özelliklerini kullanarak zaman kazanabilir ve çalışma alanınız için bağlam farkındalığına sahip içgörüler elde edebilirsiniz.

ClickUp Brain'de Çalışma Alanınız hakkında genel sorular sorun veya ayrıntılı bilgi alın

ClickUp Brain, Görevler, Belgeler, Gösterge Panelleri ve daha fazlasını içeren iş akışınıza doğrudan entegre olarak verimliliği artırır. Bu entegrasyon, manuel görevlere harcanan zamanı azaltan ve kritik iş kararlarına odaklanmanızı sağlayan sorunsuz bir deneyim sunar.

ClickUp'ta işinizle ilgili sorular sorun (görevler, belgeler ve hatta kişiler) ve bağlamsal cevaplar alın. Ayrıca, verileri tablolarınıza otomatik olarak doldurabilir ve yorum konularını ve toplantı notlarını özetleyebilir, böylece daha stratejik işlere odaklanabilirsiniz.

ClickUp Brain ile içerik oluşturun, yazın ve değiştirin

ClickUp Brain, kuruluşunuzdaki farklı rollere göre uyarlanmış 100'den fazla şablonlu komut ile dönüştürücü bir deneyim sunar.

Pazarlama, satış, ürün geliştirme, mühendislik veya proje yönetimi alanlarında çalışıyor olsanız da, ClickUp Brain size yardımcı olacak özel komutlar sunar. Bu araçlar, e-posta ve rapor oluşturma, proje zaman çizelgeleri hazırlama, bir görevin sonraki adımlarını belirleme ve hatta teknik özellikleri yazma gibi karmaşık görevleri basitleştirmek için tasarlanmıştır, böylece stratejik karar almaya odaklanabilirsiniz.

Bu şablonu indirin ClickUp'ın Veri Analizi Bulguları Şablonu ile veri analizlerinden elde ettiğiniz içgörüleri belgeleyin ve paylaşın

Ayrıca, ClickUp Veri Analizi Bulguları Şablonu, veri analizlerinin sonuçlarını belgeleme ve paylaşma sürecini kolaylaştırır.

Analizin amaçlarını, kullanılan metodolojiyi, kullanılan veri kaynaklarını ve analizin kendisini özetleyen bölümler içerir.

Ayrıca, analiz edilen verilere dayalı anahtar bulguları, sonuçları ve önerileri detaylandırmak için alan sağlar. Bu yapılandırılmış yaklaşım, eyleme geçirilebilir içgörüleri öne çıkararak analizin net bir şekilde anlaşılmasını kolaylaştırır ve karar vermeyi destekler.

Kolayca özelleştirilebilir, takım işbirliğini teşvik eder ve gerçek zamanlı etkileşim ve geri bildirim için ClickUp'ın kullanıcı dostu arayüzüne sorunsuz bir şekilde entegre olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın gelişmiş makine öğrenimi yeteneklerini kullanarak proje yönetimi ve karar alma süreçlerini yeniden tanımlayın

ClickUp Brain'i kullanarak görevleri, proje güncellemelerini ve stand-up'ları otomatikleştirin, içgörülü özetler ve raporlar oluşturun, projeler arasında görünürlüğü artırın ve zamandan tasarruf edin

Gelişmiş proje görselleştirme ve planlama için ClickUp'ta çok sayıda veri akış diyagramı şablonuna erişin

ClickUp'ın Tablo görünümünü kullanarak verilerinizi tablolarda ve Gantt Grafikleri, Zaman Çizelgeleri ve daha fazlası gibi grafiklerde etkili bir şekilde görselleştirin.

Bulut tabanlı bir işbirliği aracı olan ClickUp Docs'u kullanarak analizlerinizi ve raporlarınızı oluşturun ve takımınızın kolayca erişebileceği bir yerde kaydedin; bunları ClickUp Görevlerine ekleyerek iş akışlarınıza bağlayın .

ClickUp Hedefler'de hedef ayarlamaya öncelik verin; burada net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile yolunuzdan sapmayın

ClickUp'ın esnek, kod gerektirmeyen araçlarıyla mevcut iş akışlarınızı kolayca yeniden oluşturun veya yenilerini oluşturun.

ClickUp sınırlamaları

Kullanılabilir özelliklerin sayısı çok fazla olduğu için bir öğrenme eğrisi vardır

AI yalnızca ücretli planlarla kullanılabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı kullanıcısı başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Amazon SageMaker

amazon SageMaker aracılığıyla

Amazon SageMaker, kapsamlı ve tamamen yönetilen bir makine öğrenimi hizmetidir. Veri bilimcileri ve geliştiricilerin makine öğrenimi modellerini hızlı bir şekilde oluşturmasına, eğitmesine ve ölçeklendirmesine olanak tanır.

Kullanımı kolay bir sistem içinde bir dizi makine öğrenimi aracını ve özelliğini entegre ederek, modelinizi oluşturmaktan uygulamaya geçmeye kadar her adımı basitleştirir.

SageMaker, çok yönlü eğitim yetenekleri sunar. Yerleşik makine öğrenimi algoritmalarını kullanabilir veya belirli proje ihtiyaçlarını karşılamak için özel çerçeveler oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, insan geri bildirimlerini makine öğrenimi yaşam döngüsüne dahil ederek Amazon SageMaker Ground Truth gibi hizmetler aracılığıyla model doğruluğunu ve alaka düzeyini artırır.

Amazon SageMaker'ın en iyi özellikleri

Hızlı model geliştirme için kod gerektirmeyen seçenekler de dahil olmak üzere çeşitli araçlara ve Entegre Geliştirme Ortamlarına (IDE) erişin

Verimli veri hazırlama, model oluşturma, eğitim ve dağıtım için makine öğrenimi IDE'si SageMaker Studio'yu kullanın

SageMaker Pipelines gibi özelliklerle verimliliği ve standardizasyonu artırın. Bunlar, uçtan uca iş akışları için özel olarak tasarlanmış sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat (CI/CD) araçları sunar

Yönetişim, şeffaflık ve denetlenebilirliği destekleyen SageMaker MLOps araçlarıyla makine öğrenimi yaşam döngüsü süreçlerini otomatikleştirin

Amazon SageMaker sınırlamaları

SageMaker'ı mevcut iş akışlarına ve sistemlere entegre etmek, özellikle karmaşık veri ortamlarına sahip kuruluşlar için önemli bir çaba gerektirebilir

Amazon SageMaker fiyatlandırması

Ücretsiz katman

İsteğe bağlı: Kullanıma dayalı fiyatlandırma

Amazon SageMaker derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (Yeterli yorum yok)

3. BigML

via BigML

BigML, kolay erişilebilir bir platformdur. Kapsamlı programlama bilgisi gerektirmeden makine öğrenimi modelleri oluşturmak ve dağıtmak için kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

Verilerinizi kolayca yükleyebilir, oluşturmak istediğiniz model türünü seçebilir ve gerisini platforma bırakabilirsiniz.

Platformun modelleri, etkileşimli görselleştirmelerle donatılmıştır, bu da yorumlamayı sezgisel hale getirir ve yerel veya çevrimiçi çeşitli uygulamalar için kolay aktarım sağlar.

BigML'nin en iyi özellikleri

Sezgisel bir web arayüzü ve REST API aracılığıyla makine öğrenimi projelerini hızla başlatın

Şeffaf ve işbirliğine dayalı işler için ayrıntılı takım ve proje yönetimini kolaylaştırın

OptiML ve WhizzML ile karmaşık ş Akışı seçimini, parametreleştirmeyi ve yürütmeyi otomatikleştirin

Herhangi bir bulut veya şirket içi kurulumuna uyarlanabilen, çoklu kiracı ve tek kiracı sürümleri dahil olmak üzere esnek dağıtım seçenekleri elde edin

BigML sınırlamaları

Büyük veri kümeleri veya karmaşık model eğitimi için BigML kaynaklarının yoğun kullanımı, maliyetlerin artmasına neden olabilir, ancak BigML uygun maliyetli çözümler sunmayı amaçlamaktadır

BigML fiyatlandırması

BigML Standard Prime : Kullanıcı başına aylık 30 $'dan başlayan fiyatlarla

BigML Enterprise & BigML Lite: Özel fiyatlandırma

BigML puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4. 3/5 (Yorum sayısı yetersiz)

4. TensorFlow

tensorFlow aracılığıyla

TensorFlow, Google Brain tarafından geliştirilen güçlü bir Python çerçevesidir. Makine öğrenimi modellerinin oluşturulmasını, eğitilmesini ve dağıtılmasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Sayısal hesaplamalardaki esnekliği ve derin öğrenmeyi entegre etmesi ile öne çıkan bu araç, çeşitli alanlardaki karmaşık sorunları çözmenize yardımcı olabilir.

Platform, bir grafik yapısı üzerinden akan tensörler olarak bilinen çok boyutlu diziler halinde temsil edilen veriler üzerinde çalışır. Büyük ölçekli hesaplamaları ve paralel işlemeyi optimize eder. Grafik tabanlı yaklaşımı, verimliliğinin anahtarıdır ve işlemlerin CPU'lar, GPU'lar ve Google'ın özel TPU'larında çalışmasına olanak tanır.

TensorFlow'un en iyi özellikleri

Üst düzey API Keras ile modelleri hızlı ve verimli bir şekilde tasarlayın, eğitin ve değerlendirin

Apache Hadoop ve Spark gibi büyük veri çerçeveleriyle entegrasyon sağlayarak hesaplamaları makineler arasında dağıtarak performansı artırın

TensorBoard ile eğitim ilerlemesini ve model ayrıntılarını görselleştirin

TensorFlow Serving, TensorFlow Lite ve TensorFlow.js gibi çerçevelerle sunuculara, uç cihazlara, tarayıcılara ve mobil platformlara modeller dağıtın

Veri otomasyonu, model izleme ve performans izleme için MLOps uygulamalarını kolaylaştırın

TensorFlow sınırlamaları

Yeni başlayanlar için TensorFlow'un kapsamlı yetenekleri ve grafik tabanlı hesaplama modeli biraz karmaşık gelebilir

TensorFlow fiyatlandırması

Ücretsiz

TensorFlow puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

5. PyTorch

pyTorch aracılığıyla

2016 yılında Meta tarafından geliştirilen PyTorch, kullanım kolaylığı, esnekliği ve dinamik hesaplama grafiği ile popülerlik kazanan önde gelen bir açık kaynaklı makine öğrenimi çerçevesidir.

TorchServe'in yardımıyla, özellikle derin öğrenme ve yapay zeka alanlarında makine öğrenimi modellerinin hızlı geliştirilmesini ve eğitilmesini kolaylaştırır.

PyTorch, Pythonic tasarımıyla öne çıkarak birçok geliştirici ve araştırmacı için erişilebilir hale geliyor. Çekirdeği, tensör nesnesi etrafında oluşturulmuş olup, verimli hesaplamalar sağlar ve daha hızlı işlem için GPU hızlandırmasını kullanır.

Ayrıca, çeşitli platformlarla uyumluluk için modelleri ONNX biçiminde dışa aktarmanıza olanak tanır ve C++ için yerel destekle model geliştirmeyi basitleştirir.

PyTorch'un yeteneklerini, bilgisayar görme ve NLP alanlarında geliştirme için sağlam bir araç ve kütüphane ekosistemi aracılığıyla genişletebilirsiniz.

PyTorch'un en iyi özellikleri

TorchScript ile istekli ve grafik modları arasında kolayca geçiş yapın ve üretimde optimize edilmiş işlevsellik ve hız elde edin

Araştırma ve üretim ayarlarında ölçeklenebilir dağıtılmış eğitim ve performans optimizasyonu için destek alın

Python'dan iOS ve Android'e dağıtımına kadar uçtan uca iş akışlarıyla mobil uygulama entegrasyonunu kolaylaştırın

TorchServe ile model dağıtımını hızlandırın. Çoklu model sunma, günlük kaydı, metrikler ve RESTful uç nokta oluşturma özelliklerine sahiptir

PyTorch sınırlamaları

Yüksek performanslı modeller çok fazla bilgi işlem gücü gerektirir ve bu, GPU veya bulut bilişime erişimi olmayan küçük takımlar için zor olabilir

Dinamik grafikler esneklik sağlar, ancak statik grafik çerçevelerine kıyasla model optimizasyonunu daha az verimli hale getirebilir

PyTorch fiyatlandırması

Ücretsiz

PyTorch puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Kullanılamıyor

6. Apache Mahout

apache Mahout aracılığıyla

Apache Mahout, dağıtılmış veri akışı sistemlerinde ölçeklenebilir makine öğrenimi için bir kütüphanedir.

Başlangıçta MapReduce kullanarak Hadoop ekosistemindeki büyük ölçekli makine öğrenimi uygulamaları için tasarlanan Mahout, daha sonra "Samsara" koduyla Apache Spark, H2O ve Apache Flink gibi arka uç sistemleri desteklemeye başladı

Bu değişim, Mahout'un modern büyük veri işleme ve makine öğrenimi projelerine uyum sağlama yeteneğini yansıtıyor.

Mahout'un kullanıcı kılavuzu ile, tüm makine öğrenimi çalışmalarınızda bu aracı etkili bir şekilde kullanmak ve proje sonuçlarınızı iyileştirmek için büyük verilerden yararlanmak için gerekli bilgi ve becerileri edinebilirsiniz.

Apache Mahout'un en iyi özellikleri

Hadoop ve Spark'ı kullanarak büyük ölçekli veri işlemeyi verimli bir şekilde gerçekleştirin

Sınıflandırma, kümeleme ve öneri için çok çeşitli makine öğrenimi algoritmalarına erişin

HDFS ve HBase gibi diğer Hadoop ekosistem bileşenleriyle sorunsuz bir şekilde entegre edin

Scala DSL ile algoritmaları hızlı bir şekilde uygulayın ve verimliliği artırın

Apache Mahout sınırlamaları

Öncelikle bir Java/Scala kütüphanesi olduğu için Java Sanal Makinesi (JVM) uzmanlığı gerektirebilir

Apache Mahout fiyatlandırması

Ücretsiz

Apache Mahout puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (Yeterli yorum yok)

Capterra: Kullanılamıyor

7. Vertex AI

vertex AI aracılığıyla

Google Cloud platformunun bir parçası olan Vertex AI, makine öğrenimi modellerinin geliştirilmesini, dağıtımını ve ölçeklendirilmesini hızlandırmak için tasarlanmıştır. Farklı sektörlerde makine öğrenimi geliştirmeyi kolaylaştırmak için 100'den fazla temel model dahil olmak üzere çeşitli üretken AI sistemlerini entegre eder.

Arama ve Konuşma AI çözümleri gibi özellikleriyle Vertex AI, tek bir platformda hızlı bir şekilde üretken uygulamalar oluşturma ve ML modellerini ince ayar yapma yeteneği ile öne çıkıyor. ML yaşam döngüsünü otomatikleştirme, AI ile ilgili projelerde verimlilik ve yeniliği artırma araçları sunarak veri bilimcileri ve makine öğrenimi mühendislerinin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ayrıca, Vertex AI Pipelines'ı kullanarak makine öğrenimi iş akışlarını düzenleyebilir, manuel müdahaleye gerek olmadan veri hazırlama, model eğitimi ve değerlendirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Vertex AI'nın en iyi özellikleri

Üretken yapay zeka uygulamaları oluşturmak için araçlara erişin

TensorFlow ve PyTorch gibi popüler çerçevelerle entegre olarak esneklik ve kullanım kolaylığı sağlar

Yapılandırılmış verileri kullanarak veri hazırlamadan model değerlendirmeye kadar tüm veri bilimi ş Akışı için destek alın

Önceden eğitilmiş ve özel modeller gibi makine öğrenimi araçlarıyla ve AutoML gibi araçlarla kod kullanmadan modellerinizi eğitin

Vertex AI sınırlamaları

Gelişmiş özellikleri tam olarak kullanmak için teknik uzmanlık gerekir

Google Cloud ekosistemine dayanır, bu da Google'ın altyapısında bulunmayan harici sistemler veya veri kaynaklarıyla entegrasyon sorunları yaşayabilirsiniz

Vertex AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Vertex AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (230+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (Yeterli yorum yok)

8. Keras

Keras, makine öğrenimi modellerinin geliştirilmesini ve dağıtımını basitleştiren bir derin öğrenme API'sıdır.

Keras, kullanıcı dostu ve esnek olacak şekilde tasarlanmıştır ve derin sinir ağlarıyla kolay ve hızlı denemeler yapılmasına olanak tanır.

TensorFlow, JAX ve PyTorch gibi popüler çerçevelerin üzerinde çalışır ve farklı hesaplama arka uçlarında çok yönlülük sunar.

Ayrıca, derin öğrenme modelleri oluşturmakla ilgili bilişsel yükü azaltarak sorunlarınızın temel yönlerine odaklanmanızı sağlar.

Keras, model oluşturmadaki basitliğiyle tanınır ve makine öğreniminde hem yeni başlayanlar hem de uzmanlar için erişilebilir hale getirir. Google, Waymo ve Hugging Face gibi büyük kuruluşlar tarafından çeşitli uygulamalar için kullanılır. Güvenilirliği ve verimliliği nedeniyle bu aracı tercih edebilirsiniz. ​

Keras'ın en iyi özellikleri

AutoML, derin öğrenme sanal makine (VM) görüntüleri ve kapsamlı bir çalışma tezgahı gibi özelliklerle veri işlemeden dağıtımına kadar akıcı bir makine öğrenimi ş akışı keyfini yaşayın

Büyük ölçekli projeler için uygun, GPU'lar ve TPU'lar arasında dağıtılmış eğitim için destek alın

Üst düzey API'lerle derin öğrenme modellerini hızla oluşturun

Basit ve tutarlı arayüzlerle bilişsel yükü azaltın, böylece derin öğrenme daha erişilebilir hale gelir

Modüler ve genişletilebilir tasarımla modelleri özel ihtiyaçlara göre özelleştirin

Keras sınırlamaları

Son derece özelleştirilmiş veya en son teknolojiye sahip araştırma projeleri için Keras, TensorFlow veya PyTorch gibi düşük seviyeli çerçeveler kadar fazla kontrol sunmayabilir

Keras fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Keras puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)

9. Altair RapidMiner

rapidMiner aracılığıyla

Altair RapidMiner, takımlar arasında veriye dayalı karar almayı kolaylaştıran uçtan uca bir veri bilimi platformudur.

Veri bilimcileri ve mühendislerden iş analistleri ve yöneticilere kadar geniş bir beceri yelpazesine hitap etmek üzere benzersiz bir şekilde tasarlanan Altair RapidMiner, kuruluşunuzda işbirliğine dayalı işler için birleşik bir ortam oluşturabilir.

Platform, sorunsuz, kodsuz ve kod dostu bir deneyim sunarak veri ve makine öğrenimi boru hatları oluşturmanıza, modelleri dağıtmanıza ve içgörüleri etkili bir şekilde paylaşmanıza olanak tanır.

RapidMiner'ın en iyi özellikleri

Masaüstü bilgisayarlardan şirket içi sunuculara kadar verimli bir şekilde ölçeklendirin ve güvenli, çok kullanıcılı bulut uygulamaları elde edin

Ham verileri hızlı bir şekilde temiz ve doğru veri kümelerine dönüştürün

En yeni makine öğrenimi tekniklerini kullanarak tahmine dayalı ve kuralcı modeller oluşturun, eğitin, değerlendirin ve uygulayın

Hızlı ve tam bilgiye dayalı kararlar almak için gerçek zamanlı verilerdeki anormallikleri, eğilimleri ve aykırı değerleri belirleyin

RapidMiner sınırlamaları

Kademeli fiyatlandırma modeli, küçük işletmeler veya bireysel kullanıcılar için bir engel oluşturabilir

Bazı kullanıcılar, platformun GPU hızlandırma desteğinin eksikliğini not etmişlerdir. Bu, modelleri için yoğun hesaplama gücü gerektiren kullanıcılar için bir dezavantaj olabilir

RapidMiner fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

RapidMiner puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (20+ yorum)

10. Microsoft Azure Makine Öğrenimi

microsoft Azure Makine Öğrenimi aracılığıyla

Microsoft Azure Machine Learning, veri bilimcilerin, geliştiricilerin ve mühendislerin makine öğrenimi modellerini daha güvenle oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyan kurumsal düzeyde bir AI hizmetidir.

Sektör lideri MLOps yetenekleri, açık kaynaklı birlikte çalışabilirlik ve bir dizi entegre araç sunar.

Platform, sorumlu yapay zekaya verdiği önemle öne çıkıyor ve adalet, açıklanabilirlik ve gizlilik için araçlar sunarak makine öğrenimi uygulamalarının güvenilir bir ortamda geliştirilmesini sağlıyor.

Ayrıca, Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, Keras ve daha fazlası gibi çeşitli araçlar ve çerçevelerle hızlı model geliştirmeyi destekleyerek geliştirme sürecinde esneklik sağlar.

Bununla kalmaz, araç aynı zamanda açık kaynaklı birlikte çalışabilirlik sunarak popüler Python çerçeveleriyle sorunsuz entegrasyon sağlar. Genel olarak, R ve . NET kullanımını desteklediği için çok çeşitli makine öğrenimi projeleri için çok yönlü bir platformdur.

Microsoft Azure Machine Learning'in en iyi özellikleri

Azure Sanal Ağlar, Anahtar Kasası ve Container Registry dahil olmak üzere Azure bulut hizmetleriyle entegrasyon sağlayarak kurumsal hazırlık ve güvenliği garanti edin

Azure Synapse Analytics, Azure Arc ve çok çeşitli platformlarla entegre edin

Algoritma seçimini ve hiperparametre ayarlamayı otomatikleştirmek için otomatik makine öğrenimine (AutoML) erişin

Microsoft Azure Makine Öğrenimi sınırlamaları

Veri kaynaklarıyla entegrasyon zorlukları bazen model oluşturmayı karmaşık hale getirebilir

Yeni kullanıcılar, özellikle Azure ekosistemine aşina olmayanlar için öğrenme eğrisi

Microsoft Azure Makine Öğrenimi fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Microsoft Azure Makine Öğrenimi derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Model Eğitimi için En İyi Makine Öğrenimi Aracını Seçme

Fark etmiş olacağınız gibi, tek bir araç tüm iş durumlarını veya makine öğrenimi zorluklarını çözemez. Araçların hiçbiri ihtiyaçlarınıza mükemmel uymuyor gibi görünse bile, çoğu birbiriyle uyumlu olduğundan bunları birleştirmek ideal bir yaklaşım olabilir.

Çok yönlü bir görev yönetimi ve proje işbirliği aracı olan ClickUp'ı deneyin. Makine öğrenimi ve yapay zeka araçlarınızla birlikte ClickUp'ı kullanarak verilerinizi düzenleyebilir, analiz edebilir, özetleyebilir ve karar verme sürecinizi kolaylaştırabilirsiniz.

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