Veriye Dayalı Kararlar Almak İçin En İyi 10 Tahmine Dayalı Analitik Yazılımı

İş, her zaman riskli bir uğraş, maverickler ve cesaretliler için bir oyun alanı olmuştur. Ticaret yolları ve yasal düzenlemelerden tüm sektörlere kadar işin her yönü zaman içinde değişirken, risk unsuru aynı kaldı. Geleceğin ne getireceğini bilmiyoruz ve hamlelerimizi yaparken bu belirsizliği hesaba katmak zorundayız.

Ancak, yeni tahmine dayalı analitik yazılım çözümleri, yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) kullanarak tüketici talebinden iş gücü verimliliğine ve öngörülemeyen ekonomik etkinliklere kadar her şeyi tahmin eder. Bu içgörüler, işletmelerin geçmiş verilere ve eğilimlere dayalı kararlar almasına ve riskleri ortadan kaldırmasına olanak tanır. ?

Bu makalede, daha bilinçli kararlar almak ve riskleri yönetmek için kullanabileceğiniz en iyi 10 tahmine dayalı analitik yazılımı inceleyeceğiz. Hadi başlayalım!

Tahmine dayalı analitik yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Tahmine dayalı analitik yazılımınızı seçerken dikkat etmeniz gerekenler:

Anormallik algılama: Analitik aracı, tahmine dayalı bir model veya tahmin oluşturmadan önce veri anormalliklerini (yani istisnalar ve olağandışı kalıplar) otomatik olarak algılayabilmelidir Veri görselleştirme: Yazılım, daha kolay analiz ve anlaşılma için tahmin ve öngörü verilerini görsel olarak sunabilmelidir Simülasyon yetenekleri: Varsayımsal senaryolarınızı simüle etmenize ve bunlara dayalı tahmin modelleri oluşturmanıza olanak sağlamalıdır Bulut dağıtımı: İş yazılımlarının bulut dağıtımı, şirket içi kurulumda gerekli olan bakım ve yatırım gerektirmediği için kuruluşların esnekliğini ve ölçeklenebilirliğini önemli ölçüde artırır Mobil erişim: Yazılım, iOS ve Android uygulamaları sunmalı, böylece tahmin analitiğinize ve tahminlerinize hareket halindeyken erişebilmelisiniz Güvenlik: Tahmine dayalı analitik aracınız, hassas iş verilerinizi meraklı gözlerden korumalıdır

kullanabileceğiniz En İyi 10 Tahmine Dayalı Analitik Yazılımı

Piyasa tahmin analizi araçlarıyla dolup taştığı için, ihtiyaçlarınıza uygun olanı bulmak genellikle çok zor bir görevdir. Neyse ki, sizin için araştırmayı yaptık ve verilerinizi kullanarak değerli eğilimleri ve kalıpları tespit etmenizi sağlayan en iyi 10 tahmin analizi aracının listesini derledik. ?

1. SAP Analytics Cloud

SAP Analytics Cloud, kurumsal müşterilerin planlama, bütçeleme ve tahmin yapmasına yardımcı olarak her fonksiyon için ayrı uygulamalara olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Senaryo planlama fonksiyonu, simüle edilmiş olası senaryolara dayalı bütçeler ve planlar oluşturmanıza olanak tanır.

İşbirliği özellikleri sayesinde, planlarınızı takım üyelerinizle tartışabilirsiniz. Güçlü veri görselleştirme özellikleri, senaryolarınızı ve planlarınızı kolayca anlamanıza yardımcı olur. ?

Son olarak, çeşitli en iyi uygulamalara dayalı önceden oluşturulmuş iş içeriğine de sahiptir. Bu içerik, karar verme şablonu veya senaryo planlamanız için bir başlangıç noktası görevi görür, böylece planlarınızı ve tahminlerinizi oluşturma hızınızı artırır.

SAP Analytics Cloud'un en iyi özellikleri

Veri çekmek için diğer SAP çözümleriyle entegrasyon

Olası senaryolarla tahmine dayalı planlama

Veri görselleştirme

Bulut tabanlı çözüm

Senaryo planlaması için önceden oluşturulmuş iş içeriği

SAP Analytics Cloud sınırlamaları

Bazen verilerin sunumu doğru şekilde özetlenmez

Canlı modellerin yüklenmesi biraz zaman alabilir

SAP Analytics Cloud fiyatlandırması

İş Zekası: 31,5 $/ay kullanıcı başına

Planlama: Talep üzerine

SAP Analytics Cloud derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (100+ yorum)

2. Amazon QuickSight

Amazon QuickSight, Amazon Web Services (AWS) çatısı altında yer alan bir iş analitiği platformudur. Tahmine dayalı analitik fonksiyonu, birden fazla olası senaryoya dayalı tahminler oluşturmanıza olanak tanır ve veri anomalilerini otomatik olarak hariç tutacak kadar akıllıdır. ?

Oluşturulan tahminler, analizlerinize gömülebilen herhangi bir grafiğe de çizilebilir. Ardından, analizlerinizi sürekli izlemek istiyorsanız, özel proje gösterge panellerinde tahmin grafikleriyle birlikte görüntüleyebilirsiniz.

Amazon QuickSight'ın bir diğer önemli özelliği, Doğal Dil Sorgu (NLQ) desteğini ifade eden Q adlı bir özelliktir. Q fonksiyonu, bir insana soracağınız gibi sorular sorarak platformdan veriye dayalı içgörüler elde etmenizi sağlar.

Amazon QuickSight'ın en iyi özellikleri

Bulut tabanlı, yüksek ölçeklenebilir platform

Eşsiz oturum başına ödeme fiyatlandırma modeli

hareket halindeyken tahminlere erişmek için iOS ve Android mobil uygulamaları

Doğal Dil Sorgu (NLQ) desteği

Özel alan adı desteği

Amazon QuickSight sınırlamaları

Büyük veri kümelerini yönetmek zor olabilir

Bağlayıcılar birden fazla veri kaynağı için kullanılamaz

Amazon QuickSight fiyatlandırması

Yazarlar/yöneticiler için: 18 $/ay

Yazarlar/yöneticiler için: Aylık 28 $

Okuyucular için: 0,30 $/oturum, aylık maksimum sınır 5 $

Q: olan okuyucular için: 0,30 $/oturum, aylık maksimum sınır 10 $

*Yazarlar/yöneticiler için fiyatlandırma, yıllık fatura modeline göredir

Amazon QuickSight puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (280+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (40+ yorum)

3. Oracle Analytics

Oracle Analytics, üç şekilde dağıtılabilmesi nedeniyle tahmine dayalı analitik araçları arasında öne çıkıyor: bulutta, şirket içinde veya hibrit (yani bulut+şirket içinde). Platformda yerleşik çeşitli makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak kendi tahmine dayalı modellerinizi oluşturmanıza ve eğitmenize olanak tanır.

Platform ayrıca zengin veri görselleştirme özelliklerine sahiptir. Grafikler, ısı haritaları, özel görüntü haritaları ve 42 diğer görsel bileşen türüyle özelleştirilmiş gösterge panelleri oluşturarak tahminlerinizi istediğiniz gibi görebilirsiniz. ?

Oracle Analytics'in en iyi özellikleri

45 farklı veri görselleştirme

Kendi tahmine dayalı modellerinizi eğitin

Microsoft Azure ve Google Cloud uygulamalarıyla entegre olur

Çoklu dağıtım seçenekleri

Oracle Analytics'i uygulamalarınıza yerleştirmek için API

Oracle Analytics sınırlamaları

Uygulama süresi biraz daha uzundur

Tepki süresi bazen daha yavaş olabilir

Oracle Analytics fiyatlandırması

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 80 ABD doları

Oracle Analytics puanları ve yorumları

G2: 4/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)

4. Adobe Analytics

Adobe Analytics, Adobe Experience Cloud pazarlama ve web analizi araçları paketinin bir parçasıdır. Bu nedenle, tahmine dayalı analitik işlevselliği doğal olarak pazarlama kampanyalarına ve takımlarına daha fazla yöneliktir. Bağlı tüm müşteri trafiği ve analiz kaynaklarından verileri alabilir ve ardından bunları tahmine dayalı modeller aracılığıyla işleyerek pazarlama kampanyalarınız için eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar.

Platformun Katkı Analizi fonksiyonu, çeşitli faktörlerin trafikte beklenmedik bir artış gibi öngörülemeyen ve tahmin edilemeyen etkinlikler üzerindeki etkisini anlamanıza yardımcı olur. Akıllı Uyarılar özelliği ise, tespit edilen anormallikler ve diğer kritik faktörler hakkında sizi bilgilendirir.

Son olarak, Adobe Analytics'in sezgisel gösterge panelleri, platform tarafından oluşturulan ve sunulan tüm verileri ve içgörüleri kolayca anlamanızı sağlar.

Adobe Analytics'in en iyi özellikleri

Gösterge panelleri ile sezgisel kullanıcı arayüzü

Anormallik tespiti

Katkı analizi

Akıllı uyarılar

Hareket halindeyken erişim için mobil uygulamalar

Adobe Analytics sınırlamaları

Yalnızca pazarlama ve satışla ilgili verileri analiz edebilir ve tahmin edebilir

Küçük işletmeler için nispeten pahalı

Adobe Analytics fiyatlandırması

Talep üzerine mevcuttur

Adobe Analytics puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

5. IBM Cognos Analytics

IBM, çeşitli iş ihtiyaçlarına yönelik birçok analitik çözümü sunar ve Cognos Analytics bunlardan biridir. Tahmine dayalı analitik ve yapay zekayı bir araya getiren bu araç, zengin ve gelişmiş özellikleriyle kullanımı kolaydır. Doğal dil sorgu asistanı, sadece sorarak tahmin grafikleri ve diğer görselleştirmeler oluşturmanıza olanak tanır.

Verilerinizi hem şirket içi hem de bulut tabanlı veri kaynaklarından içe aktarabilirsiniz. AI destekli veri hazırlama ile veri kümeleriniz anomalilerden arındırılır ve zahmetsiz model eğitimi ve analizleri için hazırlanır.

Son olarak, dinamik ve etkileşimli gösterge panelleri, beş kullanıcıya kadar aynı anda tahminlere erişim sağlar. Gösterge panelinde gösterilen tahminler ve görselleştirmeler, e-posta veya Slack aracılığıyla ekip arkadaşlarınızla da paylaşılabilir.

IBM Cognos Analytics'in en iyi özellikleri

AI tabanlı veri asistanı

Zengin veri görselleştirmeleri

Kolay paylaşım işlevine sahip dinamik, etkileşimli gösterge panelleri

Bulut dağıtımı

Kolay erişim için mobil uygulamalar

IBM Cognos Analytics sınırlamaları

Veri kaynaklarını entegre etmek biraz karmaşık olabilir

Hata açıklamaları yeterince spesifik değil

IBM Cognos Analytics fiyatlandırması

Cognos Analytics on Cloud On-Demand: Kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla

Cognos Analytics on Cloud Hosted ve Cognos Analytics yazılımı: Talep üzerine mevcuttur

IBM Cognos Analytics puanları ve yorumları

G2: 4/5 (350+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (130+ yorum)

6. Alteryx

Alteryx, verileri işlemek ve analiz etmek için bir dizi araç sunan popüler bir veri analizi platformudur. Veri hazırlama ve tahmine dayalı analizi otomatikleştirmek için özel olarak tasarlanmış ürün, Alteryx Analytics Cloud olarak adlandırılır ve Makine Öğrenimi çözümü aracılığıyla tahmine dayalı analitik yetenekleri sunar.

İlk adım, verilerinizi yüklemektir. Platform, verilerin durumunu değerlendirerek veri sağlığını belirler ve anormallikleri tespit eder. Veri sağlığı yeterli değilse, Alteryx iyileştirmeler önerebilir. ?

Hazırlanan veriler daha sonra, veri kümenizin çeşitli sütunları arasındaki gizli kalıpları veya korelasyonları tespit etmek için analiz edilir. Tahminlerin yapılmasını istediğiniz hedef sütunu seçebilirsiniz; Alteryx, modeliniz için uygun makine öğrenimi yöntemlerini otomatik olarak önerir. Ardından, seçtiğiniz yönteme göre birden fazla tahmine dayalı model oluşturulur.

Bir modeli çalıştırdığınızda, modelleme süreci tamamlanır. Alteryx içinde dışa aktarmadan veya dağıtmadan önce, modelinizin performansını holdout verileri veya simüle edilmiş olası senaryolar üzerinde değerlendirebilirsiniz.

Alteryx'in en iyi özellikleri

Veri sağlığı puanları ve veri hazırlama önerileri

Veri içgörülerini anlamak için yararlı görselleştirmeler

Model doğruluk puanları

Model performans değerlendirmesi

Simüle edilmiş olası senaryolar

Modelleri görselleştirme veya komut dosyası olarak dışa aktarın

Alteryx sınırlamaları

Veri içe aktarma işlemi yavaş olabilir

Alternatiflerine kıyasla pahalı

Alteryx fiyatlandırması

Designer Cloud : 4.950 $'dan başlayan fiyatlarla

Designer Desktop: 5.195 $

Tahmine dayalı modelleme işlevini içeren Makine Öğrenimi çözümü, eklenti olarak ayrı satılır; fiyatlandırma yalnızca talep üzerine verilir

Alteryx puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (450+ yorum)

TrustRadius: 9. 1/10 (330+ yorum)

7. IBM Watson Studio

IBM Watson Studio, bu listede yer alan bir başka rakip olan Cognos Analytics'in de dahil olduğu IBM Analytics Suite'in bir parçasıdır. Tahmine dayalı analitik modelleri de dahil olmak üzere her türlü AI modeli oluşturmak için entegre bir geliştirme ortamı (IDE) sunar. Makine öğrenimi fonksiyonu, verilerinizdeki gizli kalıpları ve korelasyonları otomatik olarak keşfeder. Aynı zamanda, otomatik veri doğrulama, anomalileri tespit ederek riskleri en aza indirmeye yardımcı olur. ?

Watson Studio'nun sürükle ve bırak görsel modelleme arayüzü, kod gerektirmeyen bir ortamda modelinizin iş akışını tasarlamanıza olanak tanır. Doğal dil işleme desteği, tahmine dayalı analitik modelinizin yapmasını istediğiniz şeyleri kolayca tanımlamanızı sağlayarak yeni modeller oluşturma hızını ve doğruluğunu önemli ölçüde artırır.

Diğer AI platformlarında oluşturulan modelleri, kolay yönetim için Watson Studio ortamına da aktarabilirsiniz. Farklı bulut ortamlarıyla Rest API entegrasyonu sayesinde, Watson Studio'da oluşturulan modelleriniz diğer bulut platformlarında barındırılan uygulamalara aktarılabilir.

IBM Watson Studio'nun en iyi özellikleri

Doğal Dil İşleme (NLP) desteği

Sürükle ve bırak görsel modelleme arayüzü

Tahmin modellerinin içe ve dışa aktarımını destekler

Kodsuz geliştirme

Performans optimizasyonu için model izleme

IBM Watson Studio sınırlamaları

Açık kaynaklı araçları kullanmak bazen birden fazla pencereyi kullanmayı gerektirir

İlk kurulum karmaşık olabilir

IBM Watson Studio fiyatlandırması

Lite: Ücretsiz

Profesyonel: 1,02 $/saatlik kapasite birimi

IBM Watson Studio puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (160+ yorum)

Capterra: 5/5 (5'ten az yorum)

8. Altair

Altair, Altair Knowledge Studio aracılığıyla tahmine dayalı analitik sağlar, ancak bu işlevsellik tam hizmet sunan Altair One platformunda da mevcuttur. Anahtar özelliği, iş bilgilerinizi tahmine dayalı modelleme sonuçlarıyla birleştirerek kuralcı modeller oluşturmanıza olanak tanıyan patentli Strategy Trees teknolojisidir.

Diğer bir deyişle, platform, deneyim ve bilginize göre, farklı senaryolarda modelin ne yapmasını istediğinizi tanımlamanıza olanak tanır. Ayrıca, model oluşturma sürecinde size rehberlik edecek sihirbaz tabanlı bir arayüze ve modelin iş akışını tasarlamak için görsel bir iş akışı tasarımcısına sahiptir.

Modelinizi oluşturduktan sonra, Altair platformunda dağıtabilir veya diğer platformlarda dağıtmak üzere kod olarak dışa aktarabilirsiniz.

Altair'in en iyi özellikleri

Tahmine dayalı ve kuralcı analiz için Strategy Trees teknolojisi

Sihirbazla model oluşturma

Sürükle ve bırak ş akışı tasarımcısı

Diğer platformlarda kullanmak üzere modelleri dışa aktarın

Altair sınırlamaları

Arayüz, en gelişmiş arayüzler arasında yer almıyor

Tüm büyük bulut platformlarıyla entegre olmuyor

Altair fiyatlandırma

Talep üzerine mevcuttur

Altair derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (5'ten az yorum)

Gartner: 4,4/5 (90+ yorum)

9. Databricks

Databricks, veri ve yapay zeka araçlarını bir araya getiren bir veri zekası platformudur. Tahmine dayalı analitik modellerin geliştirilmesi dahil olmak üzere birçok senaryoda kullanılabilen bir çözüm sunar.

Databricks, yerel tahmine dayalı analitik algoritmaları ve diğer gerekli özelliklere sahip olmasa da, diğer makine öğrenimi kitaplıkları (ör. Apache Spark MLlib) ve çerçeveleri (ör. MLflow) ile entegre olarak tahmine dayalı analitik modellerinizi oluşturmak için bir platform sunar.

Anahtar özellikleri arasında, verileri görselleştirerek keşifsel analiz yapmanızı sağlayan Not Defterleri ve doğal dilinizde talimatlar vererek tahmin modelleri oluşturmanıza olanak tanıyan NLP desteği bulunmaktadır. Ayrıca, tüm popüler bulut ortamlarıyla ve hatta bulut tabanlı iş uygulamalarınızın ve hizmetlerinizin çoğuyla entegre edilebilir.

Databricks'in en iyi özellikleri

NLP desteği

Dizüstü bilgisayarlar

Veri görselleştirme

Tüm bulut platformlarıyla entegre olur

Takım üyeleriyle iş yapmak için işbirliği özellikleri

Databricks sınırlamaları

Tahmine dayalı analitik, yerel bir işlev değildir

Modelleme için sürükle ve bırak fonksiyonu yok

Databricks fiyatlandırması

İşler: 0,07 $/veritabanı birimi (DBU)

Delta Live tablosu: 0,20 $/DBU'dan başlar

Databricks SQL: 0,22 $/DBU'dan başlayan fiyatlarla

Etkileşimli İş Yükü için Çok Amaçlı Ulaşım: 0,40 $/DBU'dan başlar

Sunucusuz Gerçek Zamanlı Çıkarım: 0,07 $/DBU'dan başlayan fiyatlarla

Databricks puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (20+ yorum)

10. Tableau

Tableau, doğrusal regresyon modelleri kullanarak tahminler oluşturmak ve verilerinizdeki gizli kalıpları keşfetmek için kullanılan güçlü bir veri görselleştirme ve analiz platformudur.

Tahmine dayalı bir model oluşturmak oldukça basit, üç adımlı bir süreç olup şunları içerir:

Tableau Prep Builder'ı kullanarak verilerinizi içe aktarma ve hazırlama Hedefiniz hakkında tahminlerde bulunmak için analiz edilebilecek tahminciyi (yani veri kümenizin bir alanını) seçin İhtiyaçlarınıza göre doğru tablo veya fonksiyonu seçme

Bu üç adımı tamamladığınızda, Tableau devreye girerek tahmine dayalı modelinizi kendi başına oluşturur. ?️

Tableau, teknik ve teknik olmayan kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılar. Teknik kullanıcılar, istedikleri modelin sözdizimini doğrudan oluşturmak için girebilir. Teknik olmayan kullanıcılar için ise birçok veri görselleştirme seçeneği ve sihirbaz benzeri bir ş Akışı vardır.

Tableau'nun en iyi özellikleri

Çok sayıda veri görselleştirme seçeneği

Teknik ve teknik olmayan kullanıcılar için özellikler

Tahmine dayalı modelleme için basit üç adımlı süreç

Gerçek zamanlı gösterge panelleri

Güçlü işbirliği özellikleri

Tableau sınırlamaları

Öğrenme eğrisi biraz dik

Bazen yavaş olabilir

Tableau fiyatlandırması

Talep üzerine mevcuttur

Tableau puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.100+ yorum)

Tahmine dayalı analitik ve modelleme işlevlerine sahip platformlar, geçmişe bakarak geleceği öngörmenizi sağlar. Ancak, bu platformlar, oluşturulan tahminleri ve öngörüleri görselleştirirken veya işinizde bunlardan tam olarak yararlanırken yetersiz kalabilir. İşte bu noktada ClickUp gibi bir platform devreye girer.

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, kuruluşlara her takım için kapsamlı bir çözüm sunar

ClickUp, tahmin modelinizin yaptığı tahminleri anlamanıza yardımcı olacak güçlü veri görselleştirme araçları ile birlikte gelen yetenekli bir 360° iş yönetimi platformudur. Özel gösterge panelleri, düzinelerce grafik türü ve benzersiz raporlama araçları ve şablonları ile ClickUp, tahminlerinizi tüm takım üyeleri ve paydaşlar için anlaşılır hale getirir.

Yukarıda listelenen platformlar dahil olmak üzere tüm tahmine dayalı analitik araçlarınızla entegre edilerek, bu araçlardan verileri alıp görselleştirebilir.

ClickUp'ın tahmine dayalı analitik verilerinizle başa çıkmanıza yardımcı olabileceği bazı yollar.

ClickUp Gösterge Panelleri ve Şablonlar

ClickUp Dashboards özelliği, istediğiniz verileri kullanarak Özel Kartlar ile çarpıcı, dinamik ve tamamen özelleştirilmiş kontrol merkezleri kurmanıza olanak tanır. Kartlarda görüntülenen veriler gerçek zamanlı olarak güncellenir ve bunları takım üyelerinizle paylaşarak belirli şeylerin yakın gelecekte nasıl değişeceğini kolayca görebilirsiniz. ?

Örneğin, talep tahmini verilerini gösteren bir Gösterge Paneli oluşturabilir ve bunu üretim ekibi üyeleriyle paylaşarak potansiyel talep artışlarının ne zaman olacağını bilmelerini sağlayabilirsiniz.

ClickUp 3.0'daki Gösterge Panelleri ile takımınız veya departmanınız genelindeki proje durumları ve kalan görevler hakkında bütünsel bir görünüm elde edin

ClickUp ayrıca, analiz için önceden tasarlanmış ancak tamamen özelleştirilebilir şablonlar da sunar. Bunları kullanarak, tahmine dayalı analitik uygulamalarınızdan alınan veriler için kapsamlı raporlar oluşturabilirsiniz. Raporlar, ClickUp arayüzü üzerinden takım üyelerinizle veya paydaşlarınızla kolayca paylaşılabilir, böylece zamandan tasarruf edersiniz.

Yatırımcılarınız için hızlı bir şekilde profesyonel ve paylaşılabilir bir rapor oluşturmak, mali yıldaki büyümenizi ve geçmiş verilere dayalı gelecekteki büyüme tahminlerinizi vurgulamak için ClickUp Veri Analizi Rapor Şablonu'nu öneririz.

Ya da bir pazarlamacıysanız, ClickUp Analytics Rapor Şablonu'nu kullanarak web sitenizin trafiğinin çeşitli yönlerini takım liderine veya yönetime sunabilirsiniz.

Veri analizi rapor şablonu, veri içgörülerini hızlı ve kolay bir şekilde düzenlemenize ve sunmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yerel tahmine dayalı modelleme veya tahmine dayalı analitik fonksiyon eksik

Çoğu kullanıcı için öğrenme süreci uzun olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlar talep üzerine verilir

Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir*

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

ClickUp ile Tahmine Dayalı Analizin Gücünü Daha İyi Kullanın

Tahmine dayalı analitik araçları, işletmelerin risk yönetimi oyunlarını yükseltmelerine yardımcı oluyor. İnsan doğasında var olan tahminleri ve önyargıları ortadan kaldırarak, tahmine dayalı içgörüler temelinde planlama ve hareket etme olanağı sunuyor. Bu da öngörülemeyen etkinliklere karşı daha fazla dayanıklılık sağlıyor ve verimlilik ile etkinliği artırıyor. ⏩

Gelişmiş analitiği tam potansiyeliyle kullandığınızdan emin olmak istiyorsanız, ClickUp gibi kapsamlı bir verimlilik ve proje yönetimi platformunun yardımını alın.

ClickUp Gösterge Panelleri ile verileriniz ve tahminleriniz hakkında bütünsel bir genel bakış elde edin veya önceden hazırlanmış şablonları kullanarak paydaşlarınız için kolayca anlaşılabilir raporlar oluşturun. Bugün keşfetmeye başlamak için kaydolun! ?