Veriye Dayalı Kararlar Almak İçin En İyi 10 Tahmine Dayalı Analitik Yazılımı

İş, her zaman riskli bir uğraş, maverickler ve cesaretliler için bir oyun alanı olmuştur. Ticaret yolları ve yasal düzenlemelerden tüm sektörlere kadar işin her yönü zaman içinde değişirken, risk unsuru aynı kaldı. Geleceğin ne getireceğini bilmiyoruz ve hamlelerimizi yaparken bu belirsizliği hesaba katmak zorundayız.
Ancak, yeni tahmine dayalı analitik yazılım çözümleri, yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) kullanarak tüketici talebinden iş gücü verimliliğine ve öngörülemeyen ekonomik etkinliklere kadar her şeyi tahmin eder. Bu içgörüler, işletmelerin geçmiş verilere ve eğilimlere dayalı kararlar almasına ve riskleri ortadan kaldırmasına olanak tanır. ?
Bu makalede, daha bilinçli kararlar almak ve riskleri yönetmek için kullanabileceğiniz en iyi 10 tahmine dayalı analitik yazılımı inceleyeceğiz. Hadi başlayalım!
Tahmine dayalı analitik yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Tahmine dayalı analitik yazılımınızı seçerken dikkat etmeniz gerekenler:
- Anormallik algılama: Analitik aracı, tahmine dayalı bir model veya tahmin oluşturmadan önce veri anormalliklerini (yani istisnalar ve olağandışı kalıplar) otomatik olarak algılayabilmelidir
- Veri görselleştirme: Yazılım, daha kolay analiz ve anlaşılma için tahmin ve öngörü verilerini görsel olarak sunabilmelidir
- Simülasyon yetenekleri: Varsayımsal senaryolarınızı simüle etmenize ve bunlara dayalı tahmin modelleri oluşturmanıza olanak sağlamalıdır
- Bulut dağıtımı: İş yazılımlarının bulut dağıtımı, şirket içi kurulumda gerekli olan bakım ve yatırım gerektirmediği için kuruluşların esnekliğini ve ölçeklenebilirliğini önemli ölçüde artırır
- Mobil erişim: Yazılım, iOS ve Android uygulamaları sunmalı, böylece tahmin analitiğinize ve tahminlerinize hareket halindeyken erişebilmelisiniz
- Güvenlik: Tahmine dayalı analitik aracınız, hassas iş verilerinizi meraklı gözlerden korumalıdır
kullanabileceğiniz En İyi 10 Tahmine Dayalı Analitik Yazılımı
Piyasa tahmin analizi araçlarıyla dolup taştığı için, ihtiyaçlarınıza uygun olanı bulmak genellikle çok zor bir görevdir. Neyse ki, sizin için araştırmayı yaptık ve verilerinizi kullanarak değerli eğilimleri ve kalıpları tespit etmenizi sağlayan en iyi 10 tahmin analizi aracının listesini derledik. ?
1. SAP Analytics Cloud
SAP Analytics Cloud, kurumsal müşterilerin planlama, bütçeleme ve tahmin yapmasına yardımcı olarak her fonksiyon için ayrı uygulamalara olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Senaryo planlama fonksiyonu, simüle edilmiş olası senaryolara dayalı bütçeler ve planlar oluşturmanıza olanak tanır.
İşbirliği özellikleri sayesinde, planlarınızı takım üyelerinizle tartışabilirsiniz. Güçlü veri görselleştirme özellikleri, senaryolarınızı ve planlarınızı kolayca anlamanıza yardımcı olur. ?
Son olarak, çeşitli en iyi uygulamalara dayalı önceden oluşturulmuş iş içeriğine de sahiptir. Bu içerik, karar verme şablonu veya senaryo planlamanız için bir başlangıç noktası görevi görür, böylece planlarınızı ve tahminlerinizi oluşturma hızınızı artırır.
SAP Analytics Cloud'un en iyi özellikleri
- Veri çekmek için diğer SAP çözümleriyle entegrasyon
- Olası senaryolarla tahmine dayalı planlama
- Veri görselleştirme
- Bulut tabanlı çözüm
- Senaryo planlaması için önceden oluşturulmuş iş içeriği
SAP Analytics Cloud sınırlamaları
- Bazen verilerin sunumu doğru şekilde özetlenmez
- Canlı modellerin yüklenmesi biraz zaman alabilir
SAP Analytics Cloud fiyatlandırması
- İş Zekası: 31,5 $/ay kullanıcı başına
- Planlama: Talep üzerine
SAP Analytics Cloud derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (100+ yorum)
2. Amazon QuickSight
Amazon QuickSight, Amazon Web Services (AWS) çatısı altında yer alan bir iş analitiği platformudur. Tahmine dayalı analitik fonksiyonu, birden fazla olası senaryoya dayalı tahminler oluşturmanıza olanak tanır ve veri anomalilerini otomatik olarak hariç tutacak kadar akıllıdır. ?
Oluşturulan tahminler, analizlerinize gömülebilen herhangi bir grafiğe de çizilebilir. Ardından, analizlerinizi sürekli izlemek istiyorsanız, özel proje gösterge panellerinde tahmin grafikleriyle birlikte görüntüleyebilirsiniz.
Amazon QuickSight'ın bir diğer önemli özelliği, Doğal Dil Sorgu (NLQ) desteğini ifade eden Q adlı bir özelliktir. Q fonksiyonu, bir insana soracağınız gibi sorular sorarak platformdan veriye dayalı içgörüler elde etmenizi sağlar.
Amazon QuickSight'ın en iyi özellikleri
- Bulut tabanlı, yüksek ölçeklenebilir platform
- Eşsiz oturum başına ödeme fiyatlandırma modeli
- hareket halindeyken tahminlere erişmek için iOS ve Android mobil uygulamaları
- Doğal Dil Sorgu (NLQ) desteği
- Özel alan adı desteği
Amazon QuickSight sınırlamaları
- Büyük veri kümelerini yönetmek zor olabilir
- Bağlayıcılar birden fazla veri kaynağı için kullanılamaz
Amazon QuickSight fiyatlandırması
- Yazarlar/yöneticiler için: 18 $/ay
- Yazarlar/yöneticiler için: Aylık 28 $
- Okuyucular için: 0,30 $/oturum, aylık maksimum sınır 5 $
- Q: olan okuyucular için: 0,30 $/oturum, aylık maksimum sınır 10 $
*Yazarlar/yöneticiler için fiyatlandırma, yıllık fatura modeline göredir
Amazon QuickSight puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (280+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (40+ yorum)
3. Oracle Analytics
Oracle Analytics, üç şekilde dağıtılabilmesi nedeniyle tahmine dayalı analitik araçları arasında öne çıkıyor: bulutta, şirket içinde veya hibrit (yani bulut+şirket içinde). Platformda yerleşik çeşitli makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak kendi tahmine dayalı modellerinizi oluşturmanıza ve eğitmenize olanak tanır.
Platform ayrıca zengin veri görselleştirme özelliklerine sahiptir. Grafikler, ısı haritaları, özel görüntü haritaları ve 42 diğer görsel bileşen türüyle özelleştirilmiş gösterge panelleri oluşturarak tahminlerinizi istediğiniz gibi görebilirsiniz. ?
Oracle Analytics'in en iyi özellikleri
- 45 farklı veri görselleştirme
- Kendi tahmine dayalı modellerinizi eğitin
- Microsoft Azure ve Google Cloud uygulamalarıyla entegre olur
- Çoklu dağıtım seçenekleri
- Oracle Analytics'i uygulamalarınıza yerleştirmek için API
Oracle Analytics sınırlamaları
- Uygulama süresi biraz daha uzundur
- Tepki süresi bazen daha yavaş olabilir
Oracle Analytics fiyatlandırması
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 80 ABD doları
Oracle Analytics puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (250+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)
4. Adobe Analytics
Adobe Analytics, Adobe Experience Cloud pazarlama ve web analizi araçları paketinin bir parçasıdır. Bu nedenle, tahmine dayalı analitik işlevselliği doğal olarak pazarlama kampanyalarına ve takımlarına daha fazla yöneliktir. Bağlı tüm müşteri trafiği ve analiz kaynaklarından verileri alabilir ve ardından bunları tahmine dayalı modeller aracılığıyla işleyerek pazarlama kampanyalarınız için eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar.
Platformun Katkı Analizi fonksiyonu, çeşitli faktörlerin trafikte beklenmedik bir artış gibi öngörülemeyen ve tahmin edilemeyen etkinlikler üzerindeki etkisini anlamanıza yardımcı olur. Akıllı Uyarılar özelliği ise, tespit edilen anormallikler ve diğer kritik faktörler hakkında sizi bilgilendirir.
Son olarak, Adobe Analytics'in sezgisel gösterge panelleri, platform tarafından oluşturulan ve sunulan tüm verileri ve içgörüleri kolayca anlamanızı sağlar.
Adobe Analytics'in en iyi özellikleri
- Gösterge panelleri ile sezgisel kullanıcı arayüzü
- Anormallik tespiti
- Katkı analizi
- Akıllı uyarılar
- Hareket halindeyken erişim için mobil uygulamalar
Adobe Analytics sınırlamaları
- Yalnızca pazarlama ve satışla ilgili verileri analiz edebilir ve tahmin edebilir
- Küçük işletmeler için nispeten pahalı
Adobe Analytics fiyatlandırması
- Talep üzerine mevcuttur
Adobe Analytics puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (900+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
5. IBM Cognos Analytics
IBM, çeşitli iş ihtiyaçlarına yönelik birçok analitik çözümü sunar ve Cognos Analytics bunlardan biridir. Tahmine dayalı analitik ve yapay zekayı bir araya getiren bu araç, zengin ve gelişmiş özellikleriyle kullanımı kolaydır. Doğal dil sorgu asistanı, sadece sorarak tahmin grafikleri ve diğer görselleştirmeler oluşturmanıza olanak tanır.
Verilerinizi hem şirket içi hem de bulut tabanlı veri kaynaklarından içe aktarabilirsiniz. AI destekli veri hazırlama ile veri kümeleriniz anomalilerden arındırılır ve zahmetsiz model eğitimi ve analizleri için hazırlanır.
Son olarak, dinamik ve etkileşimli gösterge panelleri, beş kullanıcıya kadar aynı anda tahminlere erişim sağlar. Gösterge panelinde gösterilen tahminler ve görselleştirmeler, e-posta veya Slack aracılığıyla ekip arkadaşlarınızla da paylaşılabilir.
IBM Cognos Analytics'in en iyi özellikleri
- AI tabanlı veri asistanı
- Zengin veri görselleştirmeleri
- Kolay paylaşım işlevine sahip dinamik, etkileşimli gösterge panelleri
- Bulut dağıtımı
- Kolay erişim için mobil uygulamalar
IBM Cognos Analytics sınırlamaları
- Veri kaynaklarını entegre etmek biraz karmaşık olabilir
- Hata açıklamaları yeterince spesifik değil
IBM Cognos Analytics fiyatlandırması
- Cognos Analytics on Cloud On-Demand: Kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla
- Cognos Analytics on Cloud Hosted ve Cognos Analytics yazılımı: Talep üzerine mevcuttur
IBM Cognos Analytics puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (350+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (130+ yorum)
6. Alteryx
Alteryx, verileri işlemek ve analiz etmek için bir dizi araç sunan popüler bir veri analizi platformudur. Veri hazırlama ve tahmine dayalı analizi otomatikleştirmek için özel olarak tasarlanmış ürün, Alteryx Analytics Cloud olarak adlandırılır ve Makine Öğrenimi çözümü aracılığıyla tahmine dayalı analitik yetenekleri sunar.
İlk adım, verilerinizi yüklemektir. Platform, verilerin durumunu değerlendirerek veri sağlığını belirler ve anormallikleri tespit eder. Veri sağlığı yeterli değilse, Alteryx iyileştirmeler önerebilir. ?
Hazırlanan veriler daha sonra, veri kümenizin çeşitli sütunları arasındaki gizli kalıpları veya korelasyonları tespit etmek için analiz edilir. Tahminlerin yapılmasını istediğiniz hedef sütunu seçebilirsiniz; Alteryx, modeliniz için uygun makine öğrenimi yöntemlerini otomatik olarak önerir. Ardından, seçtiğiniz yönteme göre birden fazla tahmine dayalı model oluşturulur.
Bir modeli çalıştırdığınızda, modelleme süreci tamamlanır. Alteryx içinde dışa aktarmadan veya dağıtmadan önce, modelinizin performansını holdout verileri veya simüle edilmiş olası senaryolar üzerinde değerlendirebilirsiniz.
Alteryx'in en iyi özellikleri
- Veri sağlığı puanları ve veri hazırlama önerileri
- Veri içgörülerini anlamak için yararlı görselleştirmeler
- Model doğruluk puanları
- Model performans değerlendirmesi
- Simüle edilmiş olası senaryolar
- Modelleri görselleştirme veya komut dosyası olarak dışa aktarın
Alteryx sınırlamaları
- Veri içe aktarma işlemi yavaş olabilir
- Alternatiflerine kıyasla pahalı
Alteryx fiyatlandırması
- Designer Cloud: 4.950 $'dan başlayan fiyatlarla
- Designer Desktop: 5.195 $
Tahmine dayalı modelleme işlevini içeren Makine Öğrenimi çözümü, eklenti olarak ayrı satılır; fiyatlandırma yalnızca talep üzerine verilir
Alteryx puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (450+ yorum)
- TrustRadius: 9. 1/10 (330+ yorum)
7. IBM Watson Studio
IBM Watson Studio, bu listede yer alan bir başka rakip olan Cognos Analytics'in de dahil olduğu IBM Analytics Suite'in bir parçasıdır. Tahmine dayalı analitik modelleri de dahil olmak üzere her türlü AI modeli oluşturmak için entegre bir geliştirme ortamı (IDE) sunar. Makine öğrenimi fonksiyonu, verilerinizdeki gizli kalıpları ve korelasyonları otomatik olarak keşfeder. Aynı zamanda, otomatik veri doğrulama, anomalileri tespit ederek riskleri en aza indirmeye yardımcı olur. ?
Watson Studio'nun sürükle ve bırak görsel modelleme arayüzü, kod gerektirmeyen bir ortamda modelinizin iş akışını tasarlamanıza olanak tanır. Doğal dil işleme desteği, tahmine dayalı analitik modelinizin yapmasını istediğiniz şeyleri kolayca tanımlamanızı sağlayarak yeni modeller oluşturma hızını ve doğruluğunu önemli ölçüde artırır.
Diğer AI platformlarında oluşturulan modelleri, kolay yönetim için Watson Studio ortamına da aktarabilirsiniz. Farklı bulut ortamlarıyla Rest API entegrasyonu sayesinde, Watson Studio'da oluşturulan modelleriniz diğer bulut platformlarında barındırılan uygulamalara aktarılabilir.
IBM Watson Studio'nun en iyi özellikleri
- Doğal Dil İşleme (NLP) desteği
- Sürükle ve bırak görsel modelleme arayüzü
- Tahmin modellerinin içe ve dışa aktarımını destekler
- Kodsuz geliştirme
- Performans optimizasyonu için model izleme
IBM Watson Studio sınırlamaları
- Açık kaynaklı araçları kullanmak bazen birden fazla pencereyi kullanmayı gerektirir
- İlk kurulum karmaşık olabilir
IBM Watson Studio fiyatlandırması
- Lite: Ücretsiz
- Profesyonel: 1,02 $/saatlik kapasite birimi
IBM Watson Studio puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (160+ yorum)
- Capterra: 5/5 (5'ten az yorum)
8. Altair
Altair, Altair Knowledge Studio aracılığıyla tahmine dayalı analitik sağlar, ancak bu işlevsellik tam hizmet sunan Altair One platformunda da mevcuttur. Anahtar özelliği, iş bilgilerinizi tahmine dayalı modelleme sonuçlarıyla birleştirerek kuralcı modeller oluşturmanıza olanak tanıyan patentli Strategy Trees teknolojisidir.
Diğer bir deyişle, platform, deneyim ve bilginize göre, farklı senaryolarda modelin ne yapmasını istediğinizi tanımlamanıza olanak tanır. Ayrıca, model oluşturma sürecinde size rehberlik edecek sihirbaz tabanlı bir arayüze ve modelin iş akışını tasarlamak için görsel bir iş akışı tasarımcısına sahiptir.
Modelinizi oluşturduktan sonra, Altair platformunda dağıtabilir veya diğer platformlarda dağıtmak üzere kod olarak dışa aktarabilirsiniz.
Altair'in en iyi özellikleri
- Tahmine dayalı ve kuralcı analiz için Strategy Trees teknolojisi
- Sihirbazla model oluşturma
- Sürükle ve bırak ş akışı tasarımcısı
- Diğer platformlarda kullanmak üzere modelleri dışa aktarın
Altair sınırlamaları
- Arayüz, en gelişmiş arayüzler arasında yer almıyor
- Tüm büyük bulut platformlarıyla entegre olmuyor
Altair fiyatlandırma
- Talep üzerine mevcuttur
Altair derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,8/5 (5'ten az yorum)
- Gartner: 4,4/5 (90+ yorum)
9. Databricks
Databricks, veri ve yapay zeka araçlarını bir araya getiren bir veri zekası platformudur. Tahmine dayalı analitik modellerin geliştirilmesi dahil olmak üzere birçok senaryoda kullanılabilen bir çözüm sunar.
Databricks, yerel tahmine dayalı analitik algoritmaları ve diğer gerekli özelliklere sahip olmasa da, diğer makine öğrenimi kitaplıkları (ör. Apache Spark MLlib) ve çerçeveleri (ör. MLflow) ile entegre olarak tahmine dayalı analitik modellerinizi oluşturmak için bir platform sunar.
Anahtar özellikleri arasında, verileri görselleştirerek keşifsel analiz yapmanızı sağlayan Not Defterleri ve doğal dilinizde talimatlar vererek tahmin modelleri oluşturmanıza olanak tanıyan NLP desteği bulunmaktadır. Ayrıca, tüm popüler bulut ortamlarıyla ve hatta bulut tabanlı iş uygulamalarınızın ve hizmetlerinizin çoğuyla entegre edilebilir.
Databricks'in en iyi özellikleri
- NLP desteği
- Dizüstü bilgisayarlar
- Veri görselleştirme
- Tüm bulut platformlarıyla entegre olur
- Takım üyeleriyle iş yapmak için işbirliği özellikleri
Databricks sınırlamaları
- Tahmine dayalı analitik, yerel bir işlev değildir
- Modelleme için sürükle ve bırak fonksiyonu yok
Databricks fiyatlandırması
- İşler: 0,07 $/veritabanı birimi (DBU)
- Delta Live tablosu: 0,20 $/DBU'dan başlar
- Databricks SQL: 0,22 $/DBU'dan başlayan fiyatlarla
- Etkileşimli İş Yükü için Çok Amaçlı Ulaşım: 0,40 $/DBU'dan başlar
- Sunucusuz Gerçek Zamanlı Çıkarım: 0,07 $/DBU'dan başlayan fiyatlarla
Databricks puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (250+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (20+ yorum)
10. Tableau
Tableau, doğrusal regresyon modelleri kullanarak tahminler oluşturmak ve verilerinizdeki gizli kalıpları keşfetmek için kullanılan güçlü bir veri görselleştirme ve analiz platformudur.
Tahmine dayalı bir model oluşturmak oldukça basit, üç adımlı bir süreç olup şunları içerir:
- Tableau Prep Builder'ı kullanarak verilerinizi içe aktarma ve hazırlama
- Hedefiniz hakkında tahminlerde bulunmak için analiz edilebilecek tahminciyi (yani veri kümenizin bir alanını) seçin
- İhtiyaçlarınıza göre doğru tablo veya fonksiyonu seçme
Bu üç adımı tamamladığınızda, Tableau devreye girerek tahmine dayalı modelinizi kendi başına oluşturur. ?️
Tableau, teknik ve teknik olmayan kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılar. Teknik kullanıcılar, istedikleri modelin sözdizimini doğrudan oluşturmak için girebilir. Teknik olmayan kullanıcılar için ise birçok veri görselleştirme seçeneği ve sihirbaz benzeri bir ş Akışı vardır.
Tableau'nun en iyi özellikleri
- Çok sayıda veri görselleştirme seçeneği
- Teknik ve teknik olmayan kullanıcılar için özellikler
- Tahmine dayalı modelleme için basit üç adımlı süreç
- Gerçek zamanlı gösterge panelleri
- Güçlü işbirliği özellikleri
Tableau sınırlamaları
- Öğrenme eğrisi biraz dik
- Bazen yavaş olabilir
Tableau fiyatlandırması
- Talep üzerine mevcuttur
Tableau puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.900+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.100+ yorum)
Diğer Analitik Araçlar
Tahmine dayalı analitik ve modelleme işlevlerine sahip platformlar, geçmişe bakarak geleceği öngörmenizi sağlar. Ancak, bu platformlar, oluşturulan tahminleri ve öngörüleri görselleştirirken veya işinizde bunlardan tam olarak yararlanırken yetersiz kalabilir. İşte bu noktada ClickUp gibi bir platform devreye girer.
ClickUp
ClickUp, tahmin modelinizin yaptığı tahminleri anlamanıza yardımcı olacak güçlü veri görselleştirme araçları ile birlikte gelen yetenekli bir 360° iş yönetimi platformudur. Özel gösterge panelleri, düzinelerce grafik türü ve benzersiz raporlama araçları ve şablonları ile ClickUp, tahminlerinizi tüm takım üyeleri ve paydaşlar için anlaşılır hale getirir.
Yukarıda listelenen platformlar dahil olmak üzere tüm tahmine dayalı analitik araçlarınızla entegre edilerek, bu araçlardan verileri alıp görselleştirebilir.
ClickUp'ın tahmine dayalı analitik verilerinizle başa çıkmanıza yardımcı olabileceği bazı yollar.
ClickUp Gösterge Panelleri ve Şablonlar
ClickUp Dashboards özelliği, istediğiniz verileri kullanarak Özel Kartlar ile çarpıcı, dinamik ve tamamen özelleştirilmiş kontrol merkezleri kurmanıza olanak tanır. Kartlarda görüntülenen veriler gerçek zamanlı olarak güncellenir ve bunları takım üyelerinizle paylaşarak belirli şeylerin yakın gelecekte nasıl değişeceğini kolayca görebilirsiniz. ?
Örneğin, talep tahmini verilerini gösteren bir Gösterge Paneli oluşturabilir ve bunu üretim ekibi üyeleriyle paylaşarak potansiyel talep artışlarının ne zaman olacağını bilmelerini sağlayabilirsiniz.
ClickUp ayrıca, analiz için önceden tasarlanmış ancak tamamen özelleştirilebilir şablonlar da sunar. Bunları kullanarak, tahmine dayalı analitik uygulamalarınızdan alınan veriler için kapsamlı raporlar oluşturabilirsiniz. Raporlar, ClickUp arayüzü üzerinden takım üyelerinizle veya paydaşlarınızla kolayca paylaşılabilir, böylece zamandan tasarruf edersiniz.
Yatırımcılarınız için hızlı bir şekilde profesyonel ve paylaşılabilir bir rapor oluşturmak, mali yıldaki büyümenizi ve geçmiş verilere dayalı gelecekteki büyüme tahminlerinizi vurgulamak için ClickUp Veri Analizi Rapor Şablonu'nu öneririz.
Ya da bir pazarlamacıysanız, ClickUp Analytics Rapor Şablonu'nu kullanarak web sitenizin trafiğinin çeşitli yönlerini takım liderine veya yönetime sunabilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Sezgisel ve tamamen özelleştirilebilir gösterge panelleri
- Raporlama ve veri analizi şablonları
- Düzinelerce grafik ve veri görselleştirme seçeneği
- Süreç haritalamayı destekleyen Zihin Haritaları
- Çeşitli gerçek zamanlı işbirliği araçları
- Tüm tahmine dayalı analitik araçlarıyla entegre olur
- Kullanıcı dostu arayüz
- Raporları ve gösterge panellerini projelere bağlamaya olanak tanır
- ClickUp AI ile talep üzerine raporlar oluşturun veya özetleyin
ClickUp sınırlamaları
- Yerel tahmine dayalı modelleme veya tahmine dayalı analitik fonksiyon eksik
- Çoğu kullanıcı için öğrenme süreci uzun olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlar talep üzerine verilir
Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir*
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
ClickUp ile Tahmine Dayalı Analizin Gücünü Daha İyi Kullanın
Tahmine dayalı analitik araçları, işletmelerin risk yönetimi oyunlarını yükseltmelerine yardımcı oluyor. İnsan doğasında var olan tahminleri ve önyargıları ortadan kaldırarak, tahmine dayalı içgörüler temelinde planlama ve hareket etme olanağı sunuyor. Bu da öngörülemeyen etkinliklere karşı daha fazla dayanıklılık sağlıyor ve verimlilik ile etkinliği artırıyor. ⏩
Gelişmiş analitiği tam potansiyeliyle kullandığınızdan emin olmak istiyorsanız, ClickUp gibi kapsamlı bir verimlilik ve proje yönetimi platformunun yardımını alın.
ClickUp Gösterge Panelleri ile verileriniz ve tahminleriniz hakkında bütünsel bir genel bakış elde edin veya önceden hazırlanmış şablonları kullanarak paydaşlarınız için kolayca anlaşılabilir raporlar oluşturun. Bugün keşfetmeye başlamak için kaydolun! ?