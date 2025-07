2025'in En İyi 15 Risk Yönetimi Yazılımı | Risk Yönetimi Araçları

Öncelikle bir profesyonel ipucu ile başlayalım: risk yönetimi yazılımı, günümüzün iş ortamında sahip olunması gereken bir araçtır.

Her kararınızı vermeden önce uzun vadeli sonuçlarını bilseydiniz ne olurdu? Ya da her yeni ürününüzü piyasaya sürdüğünüzde, müşterilerin nasıl karşılayacağını önceden bilseydiniz?

Bu senaryolar, çoğu iş ve ürün geliştirmede doğal olarak ortaya çıkan riskleri ortadan kaldırır ve TBH, bu senaryoların gerçekleşmesi neredeyse imkansızdır. Aslında, kuruluşların %62'si son 3 yıl içinde kritik bir risk olayıyla karşı karşıya kalmıştır. 😳🤯

Ancak tüm bunların bir de iyi yanı var: Risk, her işin tamamen normal bir parçasıdır. Dahası, bu görevi yerine getirmek için tasarlanmış güçlü yazılımların yardımıyla, karşınıza çıkabilecek engellere hazırlanmanın ve bunları yönetmenin yolları var!

Neyse ki, aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç risk yönetimi aracı var, ancak bu araçların hepsi eşit derecede yararlı değildir.

Şirketinizin geleceğini herhangi bir risk yönetimi yazılımına emanet etmeden önce, takımınızın ihtiyaçlarına uygun bir yazılıma yatırım yapmak için gerekli çalışmaları tamamladığınızdan emin olun. Ancak bu görev için endişelenmenize gerek yok, biz buradayız. 🙂💜

Risk yönetimi yazılımı hakkında bilmeniz gereken her şeyi, ne olduğunu, sahip olması gereken özellikleri ve bu iş için 15 güçlü platformu ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Risk Yönetimi Yazılımı Nedir?

Risk yönetimi yazılımı veya Risk Tanımlama Araçları, kuruluşunuzun kârını olumsuz etkileyebilecek birçok potansiyel sorunu izler ve krizi önlemek için çözümler önerir. Bunlar her zaman işi sona erdirecek riskler değildir; ciddiyetleri, satışlarda küçük bir düşüşten güvenlik veri ihlallerine veya düzenlemelere uyumsuzluğa kadar değişebilir.

Bu araçlar, giderler söz konusu olduğunda ihtiyaç değil istek gibi gelebilir; hatta bu alanı düzenli takım uygulamalarınız ve analiz sistemlerinizle karşıladığınızı düşünebilirsiniz.

Ancak aslında, iyi bir risk belirleme aracına yatırım yapmak, şirket genelindeki maliyetleri azaltmanın en çok önerilen yollarından biridir.

Düşünün: Satışlardaki en küçük düşüşü bile tahmin etmeye veya önlemeye yardımcı oluyorsa, risk yönetimi platformunuz işini yapmış demektir. Eviniz, arabanız veya hayatınız için sigorta gibi, bu araç her gün kullanılmayabilir, ancak ihtiyacınız olduğunda orada olduğu için çok mutlu olacaksınız.

Peki, risk yönetimi yazılımı tüm bunları nasıl yapıyor? Daha fazla aramanıza gerek yok. ⬇️

Risk Yönetimi Yazılımı Kriterleri

Tüm risk yönetimi araçları aynı değildir. Hangi yazılımın beklentilerinizi aşacağını nasıl anlayabilirsiniz? Öncelikle şu faktörleri göz önünde bulundurun:

Kurumsal ihtiyaçlar

Nihayetinde, hangi aracın size uygun olacağı, sizin özel gereksinimlerinize bağlı olacaktır.

Finansal kayıpları önlemek mi istiyorsunuz? Bu durumda, HIPAA gibi uyumlulukla ilgili risklere odaklanan bir araç seçmenin bir anlamı yoktur. Odaklanmak istediğiniz anahtar performans göstergelerini (KPI) ve şirket hedeflerini belirleyin, ardından risk yönetimi yazılımı arayışınızı buradan daraltın. ✅

Sözleşme ve bütçe

Harika haber: Sofistike bir risk yönetimi aracı edinmek için banka soymak zorunda değilsiniz!

Her boyuttaki şirket ve bütçe için yeterli seçenek vardır, ancak her araç her takıma aynı şekilde hizmet vermez. Büyük bir kurumsal şirketle çalışıyorsanız, risk yönetimi yazılımı ile ilgili bütçeniz ve hedefleriniz doğal olarak küçük bir ajans veya tek başına çalışan bir girişimciden çok farklı olacaktır.

Mevcut uygulamalarla entegrasyon

Çözümünüzün mevcut teknoloji yığınınıza uygun olduğundan emin olun. Hayalinizdeki risk yönetimi yazılımını bulduğunuzu düşünebilirsiniz, ancak bu yazılım halihazırda yatırım yaptığınız araçlarla uyumlu değilse, bu bir sorun olabilir. 😕

Modüllerden özelliklere ve eklentilere kadar, potansiyel yeni yazılımınızın güvenlik duvarlarınız, uç nokta algılama ve yanıt sistemleriniz ve kullanıcı davranış analitiğinizle entegre olmasını sağlayın. Güvenlik açıkları veya maliyetli araç revizyonları istemezsiniz.

Risk Yönetimi Takımınız için 15 Risk Yönetimi Yazılımı Çözümü

En iyi risk yönetimi yazılımını ararken en akıllı seçimi yapmanıza yardımcı olmak için aşağıdaki en iyi 15 seçeneğimize göz atın:

ClickUp'ı Şimdi Deneyin ClickUp Çalışma Alanı'ndan proje güncellemelerini izleyin, riskleri yönetin ve takımla birlikte çalışın

ClickUp'ı verimlilik ile ilgili her şey için tek adresiniz olarak düşünün. Yüzlerce tamamen şeffaf, özelleştirilebilir ve işlevsel özelliğe sahip ClickUp, her boyuttaki takımın proje güncellemelerini izlemesi, riskleri yönetmesi ve birlikte çalışması için tek bir yerden en üst düzey platformu sunar.

ClickUp'ın zengin özelliklere sahip deneyimi, iş yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir ve sektörler arası takımlara fayda sağlar. ClickUp'ın dijital Beyaz Tahtalarında beyin fırtınası yapmaktan, işbirliğine dayalı Belgelerinde ayrıntılı wiki'ler oluşturmaya kadar, ClickUp Çalışma Alanınız, alışık olduğunuz ortalama risk yönetimi yazılımlarından çok daha fazlasını sunar.

ClickUp'ın atanmış yorumlar, uygulama içi sohbet özelliği, otomasyonlar ve gerçek zamanlı raporlama, aşırı planlamayı önleyerek ve kuruluşunuzu rahatsız edebilecek risk faktörlerini azaltarak düzenli ve bilgili kalmanıza yardımcı olur. İşte nasıl. ⬇️

Risk yönetimi için en sevdiğimiz ClickUp özellikleri

Risk, proje ve işbirliği yazılımlarının mükemmel birleşimi olan ClickUp, potansiyel risklerin üstesinden gelmenize ve takımın görevleri üzerinde sorumluluk ve sahiplik hissetmesine yardımcı olur.

Gösterge panelleri

ClickUp'taki gösterge panelleri, projenizin durumunun ve projenizin her yönüne ilişkin üst düzey bir genel bakışı, özelleştirilebilir ve bilgilendirici bir yerde sunar. Bunu, herhangi bir proje için görev kontrol merkeziniz olarak düşünün. 🛸

Gösterge panelinizi sıfırdan oluşturma gücü sizin elinizde. İş süreçlerinize göre tasarlanmış 50'den fazla bileşenden, gösterge panelinizde görmek istediğiniz bilgileri ve bunları nasıl görselleştireceğinizi seçin. Yararlı bileşenler arasında tablolar, harici uygulamaları gömme, takım üyelerinin iş yüklerini izleme, yol haritaları, özel grafikler ve daha fazlası bulunur. 🤯

Her proje detayını ve olası her riski bilmek istiyorsanız, Gösterge Panelleri ile başlayın.

Yerel zaman takibi

Hepimiz bir görevde kendimizi kaybedip zamanın nasıl geçtiğini fark etmediğimiz o hissi biliriz ve gizliden gizliye severiz. En iyi işinizi uzun süre tek bir şeye adadığınızda, farkına varmadan saat 5 olmuştur. 😳

Ancak gerçekçi olalım, aynı zamanda verimliliği önemli ölçüde düşüren bir faktördür.

Çözüm? Zaman takibi! ClickUp'ın bilim haline getirdiği bir şey. 💪🏼

Zaman tahminleri ayarlamak, herhangi bir ClickUp görevine harcanan zamanı izlemek, herhangi bir web tarayıcısında harcanan zamanı kaydetmek veya faturalandırılabilir zamanınızı takip etmek gibi işlevler için ClickUp'ın zaman takibi özellikleri, temel bir kronometrenin çok ötesine geçer.

Hatta, görevleriniz ve alt görevleriniz için harcadığınız tüm zamanın birleşik bir rollup görünümünü görüntüleyerek gününüzü nasıl geçirdiğinizi ayrıntılı olarak öğrenebilirsiniz. Zaman takibinin riskle nasıl ilişkili olduğunu merak ediyorsanız, neredeyse tüm KPI'lar buradan başlar. Siz ve takımınızın zamanını nasıl harcadığını bilin, böylece önemli görevleri doğru kişilere doğru şekilde dağıtabilirsiniz.

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Risk yönetimi yazılımının anahtar avantajlarından biri, mikro yönetim yapmadan veya korkulan helikopter ebeveynlik tavırlarına başvurmadan takımınızın, ürününüzün veya performansınızın tüm ayrıntılarını bilmektir. 🚁

Bu tür yazılımlar, tekrarlayan görevler veya günlük işlerinizdeki temel yoğun işler için harcadığınız gereksiz zamanı azaltmanıza yardımcı olabilir, böylece takımınız en önemli işlere odaklanabilir.

İşte burada ClickUp'ın otomasyonları devreye giriyor. 🙂

ClickUp'ta görev durumlarında, atanan kişilerde, önceliklerde, tarihlerde ve daha fazlasında değişiklikler oluşturmak için iş akışınızı otomatikleştirmenin 100'den fazla yolu vardır. Ayrıca, 50'den fazla eylem, tam olarak ihtiyacınız olan özel otomasyonları tetikler.

Temel olarak, ClickUp'ta otomasyon söz konusu olduğunda hiçbir şey sınır değildir, bu yüzden alışılmışın dışında düşünün. 📦

Yüzlerce özelleştirilebilir şablon

Evet, doğru! Yüzlerce. 😍

ClickUp, risk yönetimi şablonları da dahil olmak üzere sunduğu her şey için bir şablon oluşturdu. Bu nedenle, ClickUp, özelleştirilebilir özelliklerle dolu olmasının yanı sıra, ekibinizin hedeflerine ulaşmasına ve riski en verimli şekilde azaltmasına yardımcı olmak için müşteri desteğinin ötesinde birçok yol sunar.

Kanban panolarından Beyaz Tahtalara, Nasıl Yapılır Belgeleri, Zihin Haritaları, dinamik Gantt grafikleri ve daha fazlası — ClickUp'ın sürekli büyüyen şablon merkezi, her seviyedeki kullanıcılar için ücretsiz şablonlar sunar.

Hala ihtiyacınız olan şablonu göremiyor musunuz? Ya da tekrar kullanmak istediğiniz önceden oluşturulmuş bir şablonu özelleştirdiniz mi? Sorun değil, herhangi bir süreci, görevi veya görünümü birkaç tıklamayla Çalışma Alanınıza şablon olarak kaydedin. ✅

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp'ın fiyat planlarıyla tüm yıl boyunca verimli ve risksiz çalışın:

Sonsuza kadar ücretsiz : Çok sayıda güçlü risk ve proje yönetimi özelliği, sınırsız görev ve üye, 100 MB depolama alanı ve daha fazlası

Sınırsız (7 $/üye/ay): Sınırsız gösterge paneli, depolama ve entegrasyonlar, çevik raporlama ve daha fazlası

İş (12 $/üye/ay): Gelişmiş otomasyon ve genel paylaşım, sınırsız takım, Google SSO, özel dışa aktarma

Enterprise (Fiyatlandırma için ClickUp ile iletişime geçin): özel başarı yöneticisi, rehberli onboarding, beyaz etiketleme, kurumsal API

ClickUp incelemeleri

G2: 4,7/5 (4.510+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.970+ yorum)

2. Risk Bulutu

Risk Cloud'da risk yönetimi ve uyumluluk değerlendirmeleri

LogicGate'in Risk Cloud risk yönetimi platformu, tüm risk ve uyumluluk faaliyetleriniz için merkezi, akıcı ve kod gerektirmeyen bir ortam yaratmak amacıyla e-postaları ve elektronik tabloları ortadan kaldırır.

Grafik veritabanı, projeleriniz geliştikçe çevikliği ve esnekliği artırır. BT ve üçüncü taraf risk yönetimi gibi görev açısından kritik sorunları çözmek için yapılandırabilirsiniz.

En sevdiğimiz Risk Bulutu özellikleri

yaygın GRC kullanım örnekleri için 30'dan fazla uygulama

Özel entegrasyonlar

Risk Bulutunun avantajları

Kapsamlı kayıt tutma ve yönetişim yapısı

Sezgisel kullanıcı arayüzü

Risk Bulutunun dezavantajları

Sınırlı raporlama fonksiyonları

Risk Bulut Fiyatlandırması

Fiyatlandırma detayları talep üzerine sağlanabilir

Risk Bulut İncelemeleri

G2: 4,6/5 (110+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

3. Vendor360

Vendor360'da üçüncü taraf ve tedarikçi risk yönetimi

CENTRL tarafından sunulan Vendor360, tüm tedarikçileri ve üçüncü taraf risklerini yönetmenize yardımcı olmaya odaklanan bir kurumsal risk yönetimi platformudur. Tedarikçileri analiz etmek ve her birinin yasal düzenlemelere uygunluğunu sağlamak için önceden ayarlanmış anketler ile birlikte gelir. Ayrıca, belge atama ve onay süreçlerini kolaylaştırmak için bazı otomasyon özellikleri de sunar!

Vendor360'ın en sevdiğimiz özellikleri

İşletmeler arasında ayrıntıları paylaşmak için yerleşik bağlayıcılar

Hızlı başlangıç için satıcı listesi şablonları

Belgelerle verimliliği artırmak için otomasyon araçları

Vendor360 uzmanları

Bu, tüm üçüncü taraf belgeleri ve ayrıntıları yönetmek için yararlı bir araçtır

İçsel risk düzeylerine ve kritikliklerine göre satıcıların sınıflandırılması

Vendor360'ın eksileri

Önemli iş uygulamalarıyla sınırlı entegrasyonlar

G2 veya Capterra'da gerçek müşterilerin deneyimleri hakkında bilgi edinmek için yorum yok

Vendor360 fiyatlandırması

Tüm fiyat bilgileri için Vendor360 ile iletişime geçin

Vendor360 incelemeleri

G2: Yok

Capterra: Yok

4. Lendflow

Lendflow'da yerleşik kredi araçları

Lendflow, şirketlerin kredi tabanlı ürünleri entegre etmelerine ve piyasaya sürmelerine yardımcı olan bir kredi platformudur. Müşterileri sermayeye daha hızlı bağlamayı amaçlar ve kredi ürünlerinizi piyasaya sürmek için gereken bazı zorlu işleri üstlenir.

Risk yönetimi konusunda ve kullanıcı dostu kodu sayesinde Lendflow, uyumluluk, kural tabanlı iş akışları ve risk değerlendirmelerini yönetmenize yardımcı olur.

En sevdiğimiz Lendflow özellikleri

Önceden oluşturulmuş uygulama bileşenleri

Müşterilerinize gerçek zamanlı şartlar ve teklifler hakkında uyarılar

Gelişmiş veri güvenliği

Ekstra komisyon kazanmanıza yardımcı olabilecek bir paylaşım bileşeni!

Lendflow uzmanları

Markanızın sesine uyacak şekilde özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü

Banka düzeyinde güvenlik

Çeşitli üçüncü taraf entegrasyonlar

Lendflow'un dezavantajları

Çevrimiçi sınırlı kılavuzlar ve kaynaklar

Lendflow fiyatlandırması

Tüm fiyat bilgileri için Lendflow ile iletişime geçin

Lendflow incelemeleri

G2: Yok

Capterra: 5/5 (2 yorum)

5. Resolver

Resolver'da risk analizi

Planlama ve hazırlık, Resolver'ın güçlü olduğu alanlardır.

Hiçbir risk yönetimi yazılımı geleceği öngöremez, ancak Resolver, her iş için iyi bir planlama altyapısının gerekli olduğuna inanmaktadır.

Yazılım, olası gelecekteki sorunları belirlemek için düzenleyici gereklilikleri ve hedefleri değerlendirerek, proje başlamadan önce erken risk tanımlama ve planlamaya odaklanır.

En sevdiğimiz Resolver özellikleri

Risk tabanlı, çevik denetim izleri

Takım üyelerinin sesini duyurmasını sağlayan olay raporlama

Gemiyi mümkün olan en erken aşamada kurtarmak için Düzeltici ve Önleyici Eylemler (CAPA)

Resolver uzmanları

Hızlı yanıt veren müşteri desteği

Birden fazla üye aynı anda bir dosya üzerinde çalışabilir

Kolay rapor oluşturma

Resolver'ın eksileri

Kendi kurulumunuzu yapmak zor olabilir ve destek ekibinin yardımı gerekebilir

Bazı kullanıcılar, yükseltmenin kesintiye neden olabileceğini söylüyor

Yazılımdaki dosya aktarımını sınırlar

Resolver fiyatlandırması

Tüm fiyat bilgileri için Resolver ile iletişime geçin

Resolver incelemeleri

G2: 4,3/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (10+ yorum)

6. OneTrust

OneTrust'ta olay raporlama

OneTrust, kurumsal müşterilerin karşılıklı güveni pekiştirmelerine ve en iyi uygulamalara uyumu teşvik etmelerine olanak tanıyan, kendi kategorisinde öncü bir çözümdür. Yazılım, üçüncü taraf riski, veri yönetişimi, gizlilik, etik ve uyumluluk alanlarında çevik iş akışlarını merkezileştirir.

En sevdiğimiz OneTrust özellikleri

Verimli veri toplama için entegrasyonlar

Gerçek zamanlı raporlama

OneTrust'ın avantajları

Kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü

Risk ölçüm ve düzeltme araçları

OneTrust'ın dezavantajları

Karmaşık uygulama

OneTrust fiyatlandırması

Tüm fiyat bilgileri için OneTrust ile iletişime geçin

OneTrust incelemeleri

G2: 4,3/5 (110+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (10+ yorum)

7. Proje Risk Yöneticisi

Proje Risk Yöneticisi aracılığıyla

Project Risk Manager, kurulumu, ayarları ve kullanımı kolay bir proje risk yönetimi çözümü olmakla birlikte, kullanıcı arayüzü işlevselliği de oldukça kapsamlıdır. Bu araç, potansiyel tehditleri daha iyi önceliklendirmek için önceden belirlenmiş etki kategorileri ve sıralama açıklamaları kullanır.

En sevdiğimiz Proje Risk Yöneticisi özellikleri

Birden fazla kurulum kopyası ve güvenli veritabanı

Otomatik risk uyarıları

Özelleştirilebilir parametreler

Project Risk Manager'ın avantajları

Güçlü risk yönetimi uygulamaları ve analiz özellikleri

Hızlı eylem için risklerin düzenli bir şekilde toplanması

Project Risk Manager'ın dezavantajları

Yalnızca masaüstü uygulaması

Satın alma, lisanslama ve üye eğitimi maliyetli olabilir

Takımınız için doğru parametreleri ayarlamak zor olabilir

Proje Risk Yöneticisi fiyatlandırması

Ücretsiz (en fazla 5 üye): özelleştirilebilir parametreler, sınırsız proje ve risk, otomatik risk sıralaması

Pro (aylık 19 $ barındırma + üye başına günlük 1 $): Veri aktarımı, özel bulut veya sunucu barındırma

Project Risk Manager incelemeleri

G2: 5/5 (1 yorum)

Capterra: 4,4/5 (5 yorum)

8. LogicManager

LogicManager'da hesap analizi

LogicManager'ın son teknoloji taksonomi teknolojisi, takımınızın ihtiyaçları için yaklaşık 100 paket seçeneği sunar. Bu platform, operasyonel risk yönetimi aracı olarak işletmelerin performansını artırmasıyla gurur duyar.

En sevdiğimiz LogicManager özellikleri

Risk yönetimi görevlerini izlemek için yapılacaklar listeleri

Tehditlerin tespitini hızlandırmak için önceden oluşturulmuş, yapılandırılabilir risk kitaplıkları

Bağımlılıkları gösteren taksonomi teknolojisi

LogicManager'ın avantajları

Hesap analistlerinden mükemmel destek

Doğru ve eyleme geçirilebilir veriler için tek bir platform

Kuruluşlar ürün güncellemeleriyle gelişebilir

LogicManager'ın dezavantajları

Büyük kuruluşlar, bu yazılımın özelliklerinden çok fazla yararlanamayabilir

Entegre iş akışları ve kullanıma hazır raporlama bazı iyileştirmelere ihtiyaç duyabilir

LogicManager fiyatlandırması

Tüm fiyat bilgileri için LogicManager ile iletişime geçin

LogicManager incelemeleri

G2: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)

9. nTask

NTask'ta projelerinizle ilgili riskleri yönetme

Karmaşık ve hantal risk yönetimi yazılımlarından bıktınız mı?

nTask kullanıcı dostudur ve sezgisel gösterge panelinde hoş ve nötr tonlarla sunulur. Bu güvenlik risk yönetimi yazılımı, sorunları önceliklendirmenize, potansiyel riskleri değerlendirmenize ve bunları izlemek üzere takımın farklı üyelerine atamanıza olanak tanır.

En sevdiğimiz nTask özellikleri

Uygun risk analizi için özel risk matris

Varlıkları ve görevleri bulmak için arama ve filtreler

Daha hızlı yönetim için özel kategorizasyon

nTask avantajları

Risk değerlendirme özellikleri potansiyel sorunları belirler

Sezgisel kullanıcı arayüzü

Zaman takibi ve Kanban panoları

Uygun fiyatlı

nTask'ın dezavantajları

Zoom gibi popüler uygulamalarla sınırlı entegrasyon

Ş Akışına ve özelliklerine uyum sağlamak için zorlu öğrenme süreci

Rapor oluşturmak zor olabilir

nTask fiyatlandırması

nTask, kullanıcı sayısına bağlı olarak ücretsiz deneme ve birden fazla ücretli plan sunar.

Premium (aylık 3 $): Yeni başlayan takımlar veya bireyler için

İş (aylık 8 $): Profesyonel gibi projeler ve planlar oluşturmak isteyen takımlar için.

Enterprise (Fiyatlandırma için nTask ile iletişime geçin): Kurumsal düzeyde güvenlik, özelleştirme ve gelişmiş özellikler isteyen takımlar için

nTask incelemeleri

G2: 4,4/5 (10+ yorum)

Capterra: 3,9/5 (90+ yorum)

10. CURA

Yönetişim, risk ve uyum yönetimi CURA

Bazı tehditler öngörülebilir, bazıları tekrarlayıcı, bazıları ise sinsidir. Bu nedenle risk yönetimi araçlarının devam eden ve yeniden ortaya çıkan riskleri izlemesi gerekir.

CURA, risk izleme çözümleriyle tam olarak bunu yapmaya çalışmaktadır. Yazılımın risk raporlaması, bankalardan kamu hizmetleri şirketlerine ve telekomünikasyona kadar uzanan sektörlerde etki olasılığını belirler.

En sevdiğimiz CURA özellikleri

Esnek gösterge panelleriyle yapılandırılabilir risk raporlama

Her takım üyesinin risklerini ve performansını izlemek için hedefler özelliği

Grafikler, tablolar ve listeler formunda görsel olarak etkileşimli raporlar

CURA uzmanları

Projenizin her adımında güvenlik açığı değerlendirmesi

Raporları PDF, Excel elektronik tabloları, Word belgeleri ve e-posta olarak dışa aktarmayı destekler

Risk giderme ve iç risk tabanlı denetim

CURA eksileri

Kullanıcı arayüzünün öğrenme eğrisi biraz dik

CURA fiyatlandırması

Tüm fiyat bilgileri için CURA ile iletişime geçin

CURA incelemeleri

G2: Yok

Capterra: 5/5 (2 yorum)

11. TimeCamp

TimeCamp ile zamanı takip ederek potansiyel risklerin önüne geçin

Zaman parmaklarınızın arasından kayıp gidiyor mu? TimeCamp, basit veya görünüşte zararsız riskleri değerlendirmek için bir dizi yerleşik özelliğe sahip çevrimiçi bir zamanlayıcı uygulamasıdır.

En sevdiğimiz TimeCamp özellikleri

Proje karlılığını ölçmek ve bütçeyi izlemek için kolay ve kapsamlı raporlar

Tek tıklamayla zaman çizelgelerinin onaylanması

TimeCamp uzmanları

Sızan giderleri sıralamak ve kontrol etmek çok kolay

5 koltuğa kadar ücretsiz

TimeCamp'ın dezavantajları

İçerik yüklenirken biraz yavaş olabilir

Mobil uygulama bazı iyileştirmelerden yararlanabilir

TimeCamp fiyatlandırması

Ücretsiz : Sınırsız kullanıcı, proje ve görev, mobil ve masaüstü uygulaması

Temel (6,3 $/kullanıcı/ay): Özel raporlar, yönetim rolleri, sınırsız entegrasyonlar, XLS raporları dışa aktarma

Pro (9 $/kullanıcı/ay): Özel kullanıcı rolleri, faturalandırma, 2 faktörlü kimlik doğrulama, ekran görüntüleri

Enterprise (Fiyatlandırma için satış ekibiyle görüşün): Kişiselleştirilmiş eğitim, kendi sunucunuzda barındırma, gizli bulut uygulaması

TimeCamp incelemeleri

G2: 4,6/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (550+ yorum)

12. A1 Tracker

Youtube aracılığıyla

A1 Tracker, tehdit ve risk değerlendirmeleri, uyarılar, günlük geçmişi, risk denetimleri, web portalı, risk derecelendirmeleri ve daha fazlası gibi özelliklere sahip, kullanıcı dostu bir risk yönetimi yazılımıdır.

En sevdiğimiz A1 Tracker özellikleri

Verilerin incelenmesi ve onaylanmasında iş akışı otomasyonu

Otomatik gerçek zamanlı bildirimler

Web tabanlı, bulut barındırma ve şirket içi barındırma seçenekleri

A1 Tracker'ın avantajları

Sınıfının en iyisi esneklik ve özelleştirme

Ayrıntılı raporlama

Mevcut çözümlerden sorunsuz uyarlanabilirlik ve geçiş imkanı sağlar

A1 Tracker'ın dezavantajları

Bazı kullanıcılar özel görünümler oluşturmada zorluklar yaşadıklarını bildirdi

A1 Tracker fiyatlandırması

Tüm fiyat bilgileri için A1 Tracker ile iletişime geçin

A1 Tracker incelemeleri

G2: 4,8/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (50+ yorum)

13. Qualys

Qualys'te potansiyel riskleri analiz edin

Qualys, risk maruziyetini belirlemek için kullanılan bir başka güvenlik ve uyumluluk yönetim aracıdır. Bu kapsamlı yazılım, en küçük risk olasılıklarını bile ortaya çıkarabilir. Özel sistemi, süreçlerinizdeki boşlukları izleyerek çalışır, böylece sorunları proaktif olarak çözebilirsiniz.

En sevdiğimiz Qualys özellikleri

Küresel bir hibrit BT ekosisteminde tüm varlıklarınızı envanterlemek için sürekli keşif

Varlıkları bulmak için güçlü bir arama aracı

Mükemmel bir organizasyon için varlıklara özel etiketleme

Qualys uzmanları

Bazı özelleştirme yetenekleri

Tek bir sayfadan erişilebilen tüm uygulamalar

Kullanımı kolay

Qualys'in dezavantajları

UI, bağımsız güncelleme nedeniyle farklılık gösterebilir

Karmaşık kurulum süreci

Qualys fiyatlandırması

Tüm fiyat bilgileri için Qualys ile iletişime geçin.

Qualys incelemeleri

G2: 4,2/5 (60+ yorum)

Capterra: 3,6/5 (10+ yorum)

14. ServiceNow

ServiceNow'da riskleri önceliklendirmek için ısı haritaları ve grafikler

ServiceNow, süreçlerinizi Yönetişim, Risk ve Uyumluluk (GRC) programlarında birleştiren kurumsal risk yönetimi yazılımıdır. Hedef, doğru raporlar ve risk önceliklendirme sağlamak için merkezi ve kapsamlı bir risk yönetimi süreci elde etmektir.

En sevdiğimiz ServiceNow özellikleri

Nerede olursanız olun risk faaliyetlerini kontrol altında tutmak için mobil risk uygulaması

Uygunsuz kontrolleri otomatik olarak belirleyen anahtar risk göstergeleri

Özel raporlama

ServiceNow uzmanları

Önemli ayrıntıların kapsamlı yönetimi için tek noktadan risk kaydı

Ölçeklenebilirlik

ServiceNow'un dezavantajları

Biraz gecikme olabilir

Sınırlı entegrasyonlar

ServiceNow fiyatlandırması

Tüm fiyat bilgileri için ServiceNow ile iletişime geçin

ServiceNow incelemeleri

G2: 4,3/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100+ yorum)

15. Riskonnect

Riskonnect'te grafikler, haritalar ve çizelgelerle risk bilgileri

Riskonnect, kuruluşunuzun riskleri bütünsel olarak kavramasına, izlemesine ve kontrol etmesine yardımcı olarak hissedar değerini artırmak için tasarlanmış kurumsal düzeyde bir araçtır. Risk, itibarınızı, rekabet gücünüzü ve stratejik büyümenizi zarar verebilecek her şey olarak sınıflandırılır.

En sevdiğimiz Riskonnect özellikleri

Sistemleri, kişileri ve talepleri entegre eden yönetim aracı

Karmaşık prosedürleri yönetmek için iç denetim

Kaza raporlama modülündeki basit komutlar

Riskonnect'in avantajları

Kullanım kolaylığı

Yüksek düzeyde yapılandırılabilir özellikler

Birden fazla kaynaktan gelen verileri birleştirir

Riskonnect'in dezavantajları

Sınırlı özelleştirme

Mobil uygulamasında birçok özellik eksik

Riskonnect fiyatlandırması

Tüm fiyat bilgileri için Riskconnect ile iletişime geçin

Riskonnect incelemeleri

G2: 4/5 (2 yorum)

Capterra: Yok

