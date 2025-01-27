sorunları Verimli Bir Şekilde Çözmek için Karar Verme Sürecine Yönelik 10 AI Aracı

Yapay zeka (AI), bir zamanlar bilim kurgu alanına ait olan şeyleri yapabilen sistemlerin oluşturulmasına yardımcı olmuştur. Günümüzün yapay zekası, Terminator filmindeki Skynet gibi ultra bilinçli olmasa da, görevleri otomatikleştirmemize ve iş operasyonlarını kolaylaştırmamıza olanak tanır.

Bu önemli gelişmelere rağmen, birçok kullanıcı AI sistemlerinin kritik karar verme süreçlerinde insan zekasını ve muhakeme yeteneğini taklit edip edemeyeceğini merak ediyor. İnsan bilgeliğinin yerini (henüz) hiçbir şey alamaz, ancak karar verme için AI araçlarını kullanarak çözümleri daha hızlı bulabilirsiniz!

Fikirlerin tükenmesi sağlıklı bir zorluktan çok bir felakete dönüştüğünde, akıllı takımlar bu AI araçlarını kullanarak veri trendlerini keşfeder ve çeşitli senaryolarda bilinçli kararlar alır.

Bu kılavuzda, insan içgörüsünü tamamlayan ve iş kararları alma şeklimizi dönüştürmeye yardımcı olan en iyi 10 AI aracını bir araya getirdik! 🤖

Karar Verme AI Aracı Nedir?

Karar verme için bir AI aracı, öğrenme, analiz etme ve toplu verileri anlama ile problem çözme aralığındaki görevleri tamamlamak için yapay zeka destekli algoritmalar kullanan herhangi bir yazılımı ifade eder. Bu faaliyetlerin analitik doğası nedeniyle, karar odaklı AI sistemlerinden şunları bekleyebilirsiniz:

İnsan beyninin fonksiyonlarını bir dereceye kadar taklit edecek şekilde programlanmış

Verilerden öğrenin ve makine öğreniminden tahmin modelleri geliştirin

Verileri rasyonelleştirin, analiz edin ve istediğiniz eylemleri gerçekleştirin

Bu araçlar, özellikle veri yönetimi için, işletmelerin tüketici davranışları ve beklenen talep gibi değerli içgörüler elde etmesine yardımcı olabilir. Bu içgörüler neden bu kadar önemli, diye sorabilirsiniz. Tek kelimeyle: kalıplar.

AI, insanlar kadar yaratıcı olmasa da, makine öğrenimi teknikleriyle genellikle gözden kaçan kalıpları tespit edebilir. Büyük veri kümeleri için trendleri ve analizleri toplayarak, elinizdeki sorunu daha iyi kavramanıza yardımcı olur ve sonuçta kararlarınızın kalitesini artırır.

Örneğin, analitik bir AI aracı, belirli bir ürünü satın alan tüketici sayısının arttığını gösterdiğinde, iki önemli adım atabilirsiniz: tahmin edilen talebi karşılamak için üretimi artırmak veya ürünün popülaritesinden yararlanarak onu küresel pazarlara sunmak. 🌍

Karar verme için bir AI aracında nelere dikkat etmelisiniz?

İş kararlarını desteklemek için bir AI aracı seçerken dikkate alınması gereken bazı özellikler şunlardır:

Veri analizi kapasitesi: AI destekli karar verme, veri içgörülerine dayalı olduğundan, analiz etmeniz gereken verilerle uyumlu bir araç bulmanız gerekir Değerlendirme doğruluğu: Tüm AI sistemleri hata yapmaya meyillidir, ancak iyi eğitilmiş araçlar genellikle daha iyi metrikler elde etmeye ve Tüm AI sistemleri hata yapmaya meyillidir, ancak iyi eğitilmiş araçlar genellikle daha iyi metrikler elde etmeye ve başarılı kararlar almaya yol açan sağlam doğruluk oranlarına sahiptir Hata algılama: Bu araçla yanlış yapmanız imkansız. İş akışlarınızdaki hataları tespit ederek proje hatalarını önleyecek bir araç bulun : Sistemin veri gizliliği düzenlemelerine ve güvenlik standartlarına uyduğundan emin olun Veri gizliliği: Sistemin veri gizliliği düzenlemelerine ve güvenlik standartlarına uyduğundan emin olun Üretken yetenekler: Analitik çalışmaları kolaylaştırmak için raporlar oluşturmanıza veya içerik (örneğin, vaka çalışmaları) oluşturmanıza yardımcı olabilecek AI araçlarını arayın Esneklik: Yalnızca BT çalışanlarının değil, şirketinizdeki herkesin kullanabileceği bir araç edinmeye çalışın. Seçtiğiniz AI yazılımının : Yalnızca BT çalışanlarının değil, şirketinizdeki herkesin kullanabileceği bir araç edinmeye çalışın. Seçtiğiniz AI yazılımının yazılım geliştirme veya müşteri hizmetleri gibi belirli takımların ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını da kontrol etmek isteyebilirsiniz 🎧

Yukarıdaki faktörlere dayanarak, karar verme için en işlevsel 10 AI aracının bir listesini hazırladık. Bu araçlar, veri toplama, işleme, optimizasyon ve tahmin gibi problem çözmenin bir veya daha fazla adımında yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için araçların bireysel incelemelerine göz atın! 🌈

Dünyanın en iyi beyin fırtınası ortağıyla yaratıcılığı ateşleyin, şablonlar oluşturun veya ışık hızında metinler üretin

Karar verme süreçlerinizi geliştirmek için tek noktadan bir çözüm arıyorsanız, ClickUp ile tanışın! 🥰

Bu platform, proje yönetimi veya çevik planlama gibi tüm iş ihtiyaçlarınız için merkezi bir hub görevi görür. Ancak bugün, işletmelerin proje verilerini değerlendirmesine ve daha akıllı kararlar almasına yardımcı olan yerel AI asistanı ClickUp AI'yi ele alacağız.

Yeni bir pazarlama kampanyası için araştırma yapmanız ve fikir üretmeniz gerektiğini varsayalım. Yapmanız gereken tek şey:

Araç çubuğunuzdan veya komut merkezinden ClickUp AI'yı başlatın 100'den fazla role özel, araştırma destekli komut istemini keşfedin Rolünüze ve amacınıza göre bir komut istemi seçin veya özelleştirin

Bir vaka çalışması veya makale yazmanız mı gerekiyor? ClickUp'ın Write With AI özelliği ile raporlar, içerik özetleri ve blogların tamamını saniyeler içinde yazabilirsiniz. ClickUp AI son derece eğitimli olduğu için çıktı genellikle tutarlıdır!

ClickUp'ın AI fonksiyonları, pazarlama takımlarının vaka çalışması gibi önemli belgeleri hızlı bir şekilde üretmesini kolaylaştırır

Ayrıca, AI asistanını kullanarak mükemmel biçimde biçimlendirilmiş e-postalar, ürün açıklamaları ve diğer günlük öğeleri yazarak zaman kazanabilirsiniz.

ClickUp AI, verilerdeki hataları analiz etme ve tespit etme konusunda mükemmeldir. Ayrıntılara dikkat eder ve içerikte gramer, akış ve üslup gibi her türlü uyumsuzluğu bulabilir. Karar vermeden önce uzun belgeleri incelemek için zamanınız yoksa, AI aracı şunları yapabilir:

Yazılı içerikleri, görev açıklamalarını ve yorumları özetleyin

Analiz edilen verilerden eylem öğelerini çıkarın

aI aracının çeviri işlevini denemeyi unutmayın!

Bunun ne anlama geldiğinden emin değil misiniz? ClickUp AI'nın çeviri özelliği bu işi halleder! 10'dan fazla dili İngilizceye çevirebilir ve geniş kapsamlı kararlar almak için dünyanın dört bir yanından gelen verileri keşfetmenize yardımcı olur!

Karar verirken tedirgin oluyorsanız, rakip seçenekleri objektif olarak analiz etmek için ClickUp'ın Karar Verme Çerçevesi'ni deneyin.

ClickUp Karar Verme Çerçevesi Belge Şablonu ile karar verme süreçlerinde tutarlılık ve tekdüzelik sağlayın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Tüm AI özelliklerini keşfetmek zaman alır, ancak ClickUp'ın öğrenmesi kolay kaynakları size yardımcı olabilir

Mobil uygulamalar uçtan uca AI işlevlerine sahip olmayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

2. Athenic AI (Eski adıyla AskEdith)

Sürekli grafikler ve metriklerle çalışan takımlar buna bayılacak! Athenic AI, eski adıyla AskEdith, self servis veri analitiği sağlayan kurumsal odaklı bir araçtır.

Ana amacı basittir: takımların zamanlarını elektronik tablolar ve tablolar oluşturmak yerine gerçek verilere odaklanmalarına yardımcı olmak. Hem ürünler hem de sektörünüzün mevcut pazarı için verileri alabilirsiniz.

Gösterge panelinizi özelleştirin ve birden fazla veri grafiğini tek bir yere ekleyin. Kohort tutma analizi kullanarak, ısı haritaları ile ürün veri kümelerindeki işlevsel bağımlılıkları görselleştirebilirsiniz. ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) raporlaması ile bu aracı pazarlama ve ürün veri analitiğinin ötesine taşıyın. Bu özellik, takım üyelerine aynı anda ilgili şirket verilerini sunmanıza olanak tanır ve onların cevapları almak için sorguları yazmaları yeterlidir. ❓

Athenic AI'nın en iyi özellikleri

Sezgisel veri analizi hizmeti

Birden fazla grafiği tek bir gösterge panelinde birleştirir

Isı haritaları ile kohort tutma analizi

ERP raporlama

Athenic AI sınırlamaları

Bazen daha yavaş çalışabilir

Üst düzey grafik özellikleri iyileştirilebilir

Athenic AI fiyatlandırması

Başlangıç : Koltuk başına aylık 10 ABD doları

Pro : Koltuk başına aylık 60 ABD doları

Enterprise: Özel

Athenic AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (Beşten az yorum)

3. Baseboard

Baseboard, eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek için veri görselleştirme seçenekleri sunan bir başka AI aracıdır. Doğal dil işlemeyi kullanarak, ürün ve veri analizi takımlarının ilgi çekici istatistikler ve grafikler içeren gösterge panelleri oluşturmasını sağlar.

Platformun kullanımı kolaydır ve herhangi bir kodlama deneyimi gerektirmez. Tamamen özelleştirilebilir gösterge paneli, grafik tasarlama sürecini çocuk oyuncağına çevirir! 🍃

Gösterge panellerini iş arkadaşlarınızla paylaşarak takım işbirliğini artırın ve aynı metrikleri birlikte değerlendirin. Bu araç biraz yenilenmekte olduğundan, tam sürümünün yayınlanmasından sonra daha fazla işlevsellik bekleyebilirsiniz.

Baseboard'un en iyi özellikleri

Üst düzey grafiksel veri gösterimi

Kodlama bilgisi gerektirmeden kolay kullanım

Özelleştirilebilir raporlar

Gösterge paneli paylaşımına olanak tanır

Baseboard sınırlamaları

Henüz genel kullanıma açık değildir

Baseboard fiyatlandırması

Henüz fiyatlandırma mevcut değil

Baseboard derecelendirmeleri ve yorumları

Henüz yorum yok

Bu AI kodlama araçlarına göz atın!

AI Danışmanlık Araçları ile iş analitiklerinize biraz destek verin. SWOT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler), PESTEL (Siyasi, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Yasal ve Çevresel), yalın kanvas ve kullanıcı profili raporları sağlama gücüyle bu araç, yüksek riskli karar verme süreçlerini destekler.

Öncelikle İK ve pazarlama takımları için bir AI aracı olarak geliştirilen platform, hem iç hem de dış kararlar için yardımcı olabilir. Şirket açıklamalarını, müşteri ve pazar verilerini kullanarak bir SWOT analizi oluşturur. Aynı açıklamaları kullanarak, mevcut iş operasyonlarınızı etkileyebilecek dış faktörleri detaylandıran bir PESTEL analizi elde edebilirsiniz.

Bu platform, iç eğilimlere göre iş gücü planlaması yapması gereken çevik takımlar için de uygundur.

AI Danışmanlığı'nın en iyi özellikleri

Zengin iç ve dış analitik

AI destekli raporlama

Sınırsız kullanıcı kişiliğini destekler

AI Danışmanlığı sınırları

Ücretsiz plan yok

Sınırlı rapor havuzu

AI Danışmanlığı fiyatlandırması

Aylık : 12,99 $/ay

Yıllık: 9,99 $/ay

AI Danışmanlığı derecelendirmeleri ve yorumları

Henüz yorum yok

5. Findly AI

Findly AI, veri analitiğine dayalı karar verme sürecinin ChatGPT's idir. Analistler, satış temsilcileri, danışmanlar ve uzaktan çalışan takımlar için oluşturulan platform, kullanıcı dostu, chatbot benzeri bir arayüze sahiptir ve istediğiniz sonucu elde etmek için sadece komut satırına yazmanız yeterlidir.

Findly AI asistanını kullanarak e-ticaret trendlerini takip edebilirsiniz. Örneğin, en çok sipariş edilen/iade edilen ürünleri bulabilir ve buna göre yeniden stoklama kararı alabilirsiniz.

Sağlık kurumları için Findly, gösterge panellerini ortadan kaldırarak gerçek zamanlı hasta bilgilerini ve tıbbi malzeme durumunu soru-cevap biçiminde sunar.

Takımlar ayrıca platformu bir veri görselleştirme aracı olarak kullanma ve ham verileri tablolara ve grafiklere dönüştürme seçeneğine de sahiptir. Slack entegrasyonu ile veri raporlarını belirli kanallara gönderme sürecini otomatikleştirebilir ve paydaşları bilgilendirebilirsiniz.

Findly AI'nın en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu Soru-Cevap arayüzü

Çoklu kullanım örnekleri

Veri görselleştirme araçları

Kullanışlı Google Analytics ve Slack entegrasyonları

CSV dışa aktarmayı destekler

Findly AI sınırlamaları

Daha fazla entegrasyon eklemek faydalı olacaktır

Fiyatlandırma şeffaflığı yok

Findly AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Kademeli fiyat planları aylık 49 €'dan başlar

Findly AI puanları ve yorumları

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6. PlotGPT

İşte ChatGPT'den ilham alan ve onunla çalışan bir şey: PlotGPT, herhangi bir sektör için ChatGPT ve Chat GPT Plus verilerini bulmanıza ve özelleştirmenize yardımcı olan bir veri analiz aracı.

Tanınmış pazarlar için komutlar sağladığınız sürece, PlotGPT doğru sonuçlar sunmak için mükemmel bir iş çıkaracaktır. Aşağıdakilerle karar verme becerilerinizi güçlendirin:

Etkileşimli grafik benzeri veri modelleri ve korelasyonlar

Tablo içgörüleri

İnfografikler

Buradaki benzersiz bir özellik, kullanıcılara VEGA düzenleyicileri kullanarak infografikler tasarlama ve düzenleme olanağı verilmesidir. Diğer görselleştiricileri tercih ederseniz, PlotGPT özel çizim için orijinal JSON verilerini sağlar.

Bu ürünün henüz geliştirilme aşamasında olduğunu ve özelliklerinin ve fiyatlandırma modellerinin daha net bir şekilde ortaya çıkmasını beklemeniz gerektiğini unutmayın. Bu araçla etkileşimlerinizi iyileştirmek için ChatGPT komut şablonları koleksiyonumuzu kullanın.

PlotGPT'nin en iyi özellikleri

Farklı sektörlerde özelleştirilmiş içgörüler için kullanışlıdır

Düzenlenebilir infografikler

Deneme erişimi mevcuttur

Bilgilendirici tablo raporları

PlotGPT sınırlamaları

Az bilinen sektör verilerine ilişkin içgörüler güvenilir olmayabilir

Ödemeler yalnızca kredi kartı ile kabul edilir

PlotGPT fiyatlandırması

Aylık: 270 €/ay (şu anda 39 €/ay indirimli)

PlotGPT puanları ve yorumları

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7. Hal9

Hal9, birden fazla rol için isteğe bağlı veriler sağlayan, kullanımı kolay bir başka AI raporlama aracıdır. Platform, pazarlama, satış ve lojistik departmanlarının ihtiyaç duydukları bilgileri dakikalar içinde görselleştirmelerine yardımcı olmak için önceden hazırlanmış komutlar sunarak, takımlar arasında veriye dayalı süreç iyileştirme kararlarını teşvik eder.

İstediğiniz çıktıyı elde ettikten sonra, görsel düzenlemeler yapmak için daha fazla komut istemi sağlayabilirsiniz. Paylaşılabilir bağlantılar sayesinde, kuruluşunuzdaki herkes oluşturulan grafiklere ve çizelgelere erişebilir. Hal9'u bir şirket içi veritabanına bağlayabilir veya CSV dosyalarıyla kullanabilirsiniz.

Genel olarak, verilerle ve sektör içgörüleriyle çalışmaya yeni başlayanlar için harika bir başlangıç platformudur.

Hal9'un en iyi özellikleri

Üretken AI ile çok departmanlı analitik

Veritabanlarıyla sohbet özellikli etkileşimler

Kurumsal bulut altyapısını destekler

Paylaşılabilir içgörüler

Hal9 sınırlamaları

Kullanıcılar, nihai çıktıyı Python veya CSV biçimlerinde kaydedemeyebilir

Ücretsiz sürümde özellikler çok sınırlı olabilir

Hal9 fiyatlandırma

Ücretsiz

Demo ve fiyatlandırma için iletişime geçin

Hal9 puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (10'dan az yorum)

8. Intellibase

Intellibase, işletmelerin müşterilerinin talepleri hakkında bilgi edinmelerini sağlayarak kullanıcı odaklı karar vermeyi kolaylaştırır. En çok istenen talepler ve destek sorunları gibi içgörülerle, bir sonraki adımda hangi özellikler üzerinde çalışacağınıza kolayca karar verebilirsiniz. Herhangi bir müşteri talebi eğilimi otomatik olarak etiketlenir ve sunulur, böylece ham verileri filtreleme gereği ortadan kalkar. 🌝

Her veri türü için anahtar kelimeler kullanarak, hedef kitlenizin gerçekten istediği ürünlere öncelik vermek ve müşteri başarı oranını artırmak için hızlı bir şekilde yol haritaları oluşturabilirsiniz. Örneğin, belirli entegrasyon taleplerini keşfetmek için "entegrasyonlar" anahtar kelimesini kullanabilirsiniz.

Ayrıca, Intellibase'i Slack, HubSpot ve Zendesk gibi araçlarla bağlayarak müşterilerle iletişim kurun ve bilgi akışını sürdürün.

Intellibase'in en iyi özellikleri

Müşteri talep eğilimlerini sağlar

Her trendi otomatik olarak etiketler

Belirli veriler için anahtar kelime arama

Slack ve Zendesk gibi platformlarla entegrasyonlar

Intellibase sınırlamaları

Abonelik fiyatları küçük işletmeler için yüksek olabilir

Yalnızca müşteri ile ilgili analitik sağlar

Intellibase fiyatlandırması

Başlangıç : 860 $/yıl

Pro : 4.300 $/yıl

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Intellibase derecelendirmeleri ve yorumları

Gartner: 4,2/5 (10'dan az yorum)

9. ChartAI

ChartAI, GPT-4 tarafından desteklenen kullanıma hazır bir yazılımdır. Adından da anlaşılacağı gibi, daha çok bir diyagram oluşturma aracıdır, ancak süreç tabanlı kararları destekleyen görseller oluşturmaya odaklanır. Platformu şunları oluşturmak için kullanabilirsiniz:

İşletmeler bu aracı kullanarak görsel oluşturma süresinden tasarruf edebilir ve ihtiyaç duydukları verileri net bir şekilde anlayabilir. Pazar tahminlerinden sektör trendlerine kadar, GPT-4'ün yapabileceği her şeyi ChartAI de yapabilir. 💪

ChartAI'ye abone olduktan sonra, ay boyunca kullanabileceğiniz belirli sayıda kredi veya yanıt alırsınız. Abonelik planınız ne kadar yüksekse, o kadar fazla kredi alırsınız.

ChartAI'nin en iyi özellikleri

Aynı anda diyagram oluşturma ve araştırma yönetimi aracı olarak da işlev görür

Basit komutlara dayalı görseller oluşturur

Çeşitli diyagram şablonları barındırır

Video eğitimleri

ChartAI sınırlamaları

Ücretsiz plan sadece üç krediye kadar izin verir

Sağlanan grafikler, rakip ürünlere kıyasla çok basit olabilir

ChartAI fiyatlandırması

Hacker : Aylık 5 $

Danışman : 150 kredi ile aylık 24 ABD doları

Başlangıç : 1.000 kredi ile aylık 99 ABD doları

Enterprise: 10.000 kredi ile aylık 900 ABD doları

ChartAI puanları ve yorumları

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10. Daha Akıllı Satış

Müşteri çağrılarıyla ilgili karar alma süreçlerini iyileştirmek isteyen işletmeler, Smarter Sales'i oldukça yararlı bulacaklar! 🤝

Smarter Sales, her müşteri çağrı transkripti için destek girişimleri konusunda daha iyi kararlar almanıza yardımcı olacak geri bildirim ve içgörüler sağlar. Sağlanan önerileri kullanarak yöneticiler, temsilciler için iyileştirme alanlarını belirleyebilir ve verilere dayalı koçluk kararları alabilir.

Daha iyi iş akışı optimizasyonu için yöneticiler, kişiselleştirilmiş AI ile sohbet edebilir ve satış görüşmesi verilerini temsil etmek için özel grafikler oluşturabilir. Üstelik, verimliliği artırmak için otomatik CRM veri girdilerinden yararlanabilirler.

Smarter Sales'in en iyi özellikleri

Her arama için AI tarafından oluşturulan geri bildirim

Takım performansına ilişkin içgörüler

Kişiselleştirilmiş AI sohbet

Google Meet ve Zoom gibi araçlarla entegrasyonlar

Daha akıllı satış sınırları

Nispeten yeni bir ürün

Yalnızca müşteri desteği transkriptleri için veri sağlayabilir

Daha akıllı satış fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Daha akıllı satış derecelendirmeleri ve yorumları

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Karar Verme Sürecinde Destek için ClickUp'ı Kullanın

Fark etmiş olacağınız gibi, listemizdeki birçok araç karar vermeyi hızlandırmak için anlık analiz ve veri görselleştirme desteği sunuyor. Yine de, karar vermede AI kullanımı nispeten yeni bir kavramdır, bu nedenle sunulan ürünlerin çoğu hala geliştirme aşamasındadır.

Kararları kolaylaştırmak için istikrarlı, en iyi AI aracına ihtiyacınız varsa, ClickUp'ı deneyin. AI'nın yanı sıra her türlü problem çözümü için çok sayıda proje yönetimi aracı ve şablonundan da yararlanmanıza yardımcı olur! 😻