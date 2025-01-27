sorunları Verimli Bir Şekilde Çözmek için Karar Verme Sürecine Yönelik 10 AI Aracı

Yapay zeka (AI), bir zamanlar bilim kurgu alanına ait olan şeyleri yapabilen sistemlerin oluşturulmasına yardımcı olmuştur. Günümüzün yapay zekası, Terminator filmindeki Skynet gibi ultra bilinçli olmasa da, görevleri otomatikleştirmemize ve iş operasyonlarını kolaylaştırmamıza olanak tanır.
Bu önemli gelişmelere rağmen, birçok kullanıcı AI sistemlerinin kritik karar verme süreçlerinde insan zekasını ve muhakeme yeteneğini taklit edip edemeyeceğini merak ediyor. İnsan bilgeliğinin yerini (henüz) hiçbir şey alamaz, ancak karar verme için AI araçlarını kullanarak çözümleri daha hızlı bulabilirsiniz!
Fikirlerin tükenmesi sağlıklı bir zorluktan çok bir felakete dönüştüğünde, akıllı takımlar bu AI araçlarını kullanarak veri trendlerini keşfeder ve çeşitli senaryolarda bilinçli kararlar alır.
Bu kılavuzda, insan içgörüsünü tamamlayan ve iş kararları alma şeklimizi dönüştürmeye yardımcı olan en iyi 10 AI aracını bir araya getirdik! 🤖
Karar Verme AI Aracı Nedir?
Karar verme için bir AI aracı, öğrenme, analiz etme ve toplu verileri anlama ile problem çözme aralığındaki görevleri tamamlamak için yapay zeka destekli algoritmalar kullanan herhangi bir yazılımı ifade eder. Bu faaliyetlerin analitik doğası nedeniyle, karar odaklı AI sistemlerinden şunları bekleyebilirsiniz:
- İnsan beyninin fonksiyonlarını bir dereceye kadar taklit edecek şekilde programlanmış
- Verilerden öğrenin ve makine öğreniminden tahmin modelleri geliştirin
- Verileri rasyonelleştirin, analiz edin ve istediğiniz eylemleri gerçekleştirin
Bu araçlar, özellikle veri yönetimi için, işletmelerin tüketici davranışları ve beklenen talep gibi değerli içgörüler elde etmesine yardımcı olabilir. Bu içgörüler neden bu kadar önemli, diye sorabilirsiniz. Tek kelimeyle: kalıplar.
AI, insanlar kadar yaratıcı olmasa da, makine öğrenimi teknikleriyle genellikle gözden kaçan kalıpları tespit edebilir. Büyük veri kümeleri için trendleri ve analizleri toplayarak, elinizdeki sorunu daha iyi kavramanıza yardımcı olur ve sonuçta kararlarınızın kalitesini artırır.
Örneğin, analitik bir AI aracı, belirli bir ürünü satın alan tüketici sayısının arttığını gösterdiğinde, iki önemli adım atabilirsiniz: tahmin edilen talebi karşılamak için üretimi artırmak veya ürünün popülaritesinden yararlanarak onu küresel pazarlara sunmak. 🌍
Karar verme için bir AI aracında nelere dikkat etmelisiniz?
İş kararlarını desteklemek için bir AI aracı seçerken dikkate alınması gereken bazı özellikler şunlardır:
- Veri analizi kapasitesi: AI destekli karar verme, veri içgörülerine dayalı olduğundan, analiz etmeniz gereken verilerle uyumlu bir araç bulmanız gerekir
- Değerlendirme doğruluğu: Tüm AI sistemleri hata yapmaya meyillidir, ancak iyi eğitilmiş araçlar genellikle daha iyi metrikler elde etmeye ve başarılı kararlar almaya yol açan sağlam doğruluk oranlarına sahiptir
- Hata algılama: Bu araçla yanlış yapmanız imkansız. İş akışlarınızdaki hataları tespit ederek proje hatalarını önleyecek bir araç bulun
- Veri gizliliği : Sistemin veri gizliliği düzenlemelerine ve güvenlik standartlarına uyduğundan emin olun
- Üretken yetenekler: Analitik çalışmaları kolaylaştırmak için raporlar oluşturmanıza veya içerik (örneğin, vaka çalışmaları) oluşturmanıza yardımcı olabilecek AI araçlarını arayın
- Esneklik: Yalnızca BT çalışanlarının değil, şirketinizdeki herkesin kullanabileceği bir araç edinmeye çalışın. Seçtiğiniz AI yazılımının yazılım geliştirme veya müşteri hizmetleri gibi belirli takımların ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını da kontrol etmek isteyebilirsiniz 🎧
karar Verme Süreçleri için Seçilmiş 10 AI Aracı
Yukarıdaki faktörlere dayanarak, karar verme için en işlevsel 10 AI aracının bir listesini hazırladık. Bu araçlar, veri toplama, işleme, optimizasyon ve tahmin gibi problem çözmenin bir veya daha fazla adımında yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için araçların bireysel incelemelerine göz atın! 🌈
1. ClickUp
Karar verme süreçlerinizi geliştirmek için tek noktadan bir çözüm arıyorsanız, ClickUp ile tanışın! 🥰
Bu platform, proje yönetimi veya çevik planlama gibi tüm iş ihtiyaçlarınız için merkezi bir hub görevi görür. Ancak bugün, işletmelerin proje verilerini değerlendirmesine ve daha akıllı kararlar almasına yardımcı olan yerel AI asistanı ClickUp AI'yi ele alacağız.
Yeni bir pazarlama kampanyası için araştırma yapmanız ve fikir üretmeniz gerektiğini varsayalım. Yapmanız gereken tek şey:
- Araç çubuğunuzdan veya komut merkezinden ClickUp AI'yı başlatın
- 100'den fazla role özel, araştırma destekli komut istemini keşfedin
- Rolünüze ve amacınıza göre bir komut istemi seçin veya özelleştirin
Bir vaka çalışması veya makale yazmanız mı gerekiyor? ClickUp'ın Write With AI özelliği ile raporlar, içerik özetleri ve blogların tamamını saniyeler içinde yazabilirsiniz. ClickUp AI son derece eğitimli olduğu için çıktı genellikle tutarlıdır!
Ayrıca, AI asistanını kullanarak mükemmel biçimde biçimlendirilmiş e-postalar, ürün açıklamaları ve diğer günlük öğeleri yazarak zaman kazanabilirsiniz.
ClickUp AI, verilerdeki hataları analiz etme ve tespit etme konusunda mükemmeldir. Ayrıntılara dikkat eder ve içerikte gramer, akış ve üslup gibi her türlü uyumsuzluğu bulabilir. Karar vermeden önce uzun belgeleri incelemek için zamanınız yoksa, AI aracı şunları yapabilir:
- Yazılı içerikleri, görev açıklamalarını ve yorumları özetleyin
- Analiz edilen verilerden eylem öğelerini çıkarın
aI aracının çeviri işlevini denemeyi unutmayın!
Bunun ne anlama geldiğinden emin değil misiniz? ClickUp AI'nın çeviri özelliği bu işi halleder! 10'dan fazla dili İngilizceye çevirebilir ve geniş kapsamlı kararlar almak için dünyanın dört bir yanından gelen verileri keşfetmenize yardımcı olur!
Karar verirken tedirgin oluyorsanız, rakip seçenekleri objektif olarak analiz etmek için ClickUp'ın Karar Verme Çerçevesi'ni deneyin.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Hızlı ve güvenilir AI aracı
- Güvenli ve test edilmiş AI modelleri kullanır
- farklı karar alma senaryolarında yardımcı olacak 100'den fazla role özel komut istemi
- Üretken yazma yetenekleri
- Takımlar için karar verme ve geliştirme planı şablonları
- Sektör düzenlemelerine ve güvenlik protokollerine uyar
- İşbirliğine dayalı karar verme için yerleşik Beyaz Tahtalar ve Zihin Haritaları
- Çeviri araçları
- AI destekli hata algılama ve düzeltme
- Hızlı karar verme için verileri özetler
- HubSpot ve Zendesk gibi popüler platformlarla 1.000'den fazla entegrasyon
- Takım tartışmalarını derlemek için AI konu oluşturucu
- AI destekli içerik optimizasyonu
ClickUp sınırlamaları
- Tüm AI özelliklerini keşfetmek zaman alır, ancak ClickUp'ın öğrenmesi kolay kaynakları size yardımcı olabilir
- Mobil uygulamalar uçtan uca AI işlevlerine sahip olmayabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)
2. Athenic AI (Eski adıyla AskEdith)
Sürekli grafikler ve metriklerle çalışan takımlar buna bayılacak! Athenic AI, eski adıyla AskEdith, self servis veri analitiği sağlayan kurumsal odaklı bir araçtır.
Ana amacı basittir: takımların zamanlarını elektronik tablolar ve tablolar oluşturmak yerine gerçek verilere odaklanmalarına yardımcı olmak. Hem ürünler hem de sektörünüzün mevcut pazarı için verileri alabilirsiniz.
Gösterge panelinizi özelleştirin ve birden fazla veri grafiğini tek bir yere ekleyin. Kohort tutma analizi kullanarak, ısı haritaları ile ürün veri kümelerindeki işlevsel bağımlılıkları görselleştirebilirsiniz. ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) raporlaması ile bu aracı pazarlama ve ürün veri analitiğinin ötesine taşıyın. Bu özellik, takım üyelerine aynı anda ilgili şirket verilerini sunmanıza olanak tanır ve onların cevapları almak için sorguları yazmaları yeterlidir. ❓
Athenic AI'nın en iyi özellikleri
- Sezgisel veri analizi hizmeti
- Birden fazla grafiği tek bir gösterge panelinde birleştirir
- Isı haritaları ile kohort tutma analizi
- ERP raporlama
Athenic AI sınırlamaları
- Bazen daha yavaş çalışabilir
- Üst düzey grafik özellikleri iyileştirilebilir
Athenic AI fiyatlandırması
- Başlangıç: Koltuk başına aylık 10 ABD doları
- Pro: Koltuk başına aylık 60 ABD doları
- Enterprise: Özel
Athenic AI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (Beşten az yorum)
3. Baseboard
Baseboard, eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek için veri görselleştirme seçenekleri sunan bir başka AI aracıdır. Doğal dil işlemeyi kullanarak, ürün ve veri analizi takımlarının ilgi çekici istatistikler ve grafikler içeren gösterge panelleri oluşturmasını sağlar.
Platformun kullanımı kolaydır ve herhangi bir kodlama deneyimi gerektirmez. Tamamen özelleştirilebilir gösterge paneli, grafik tasarlama sürecini çocuk oyuncağına çevirir! 🍃
Gösterge panellerini iş arkadaşlarınızla paylaşarak takım işbirliğini artırın ve aynı metrikleri birlikte değerlendirin. Bu araç biraz yenilenmekte olduğundan, tam sürümünün yayınlanmasından sonra daha fazla işlevsellik bekleyebilirsiniz.
Baseboard'un en iyi özellikleri
- Üst düzey grafiksel veri gösterimi
- Kodlama bilgisi gerektirmeden kolay kullanım
- Özelleştirilebilir raporlar
- Gösterge paneli paylaşımına olanak tanır
Baseboard sınırlamaları
- Henüz genel kullanıma açık değildir
Baseboard fiyatlandırması
- Henüz fiyatlandırma mevcut değil
Baseboard derecelendirmeleri ve yorumları
- Henüz yorum yok
Bu AI kodlama araçlarına göz atın!
4. AI Danışmanlık Araçları
AI Danışmanlık Araçları ile iş analitiklerinize biraz destek verin. SWOT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler), PESTEL (Siyasi, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Yasal ve Çevresel), yalın kanvas ve kullanıcı profili raporları sağlama gücüyle bu araç, yüksek riskli karar verme süreçlerini destekler.
Öncelikle İK ve pazarlama takımları için bir AI aracı olarak geliştirilen platform, hem iç hem de dış kararlar için yardımcı olabilir. Şirket açıklamalarını, müşteri ve pazar verilerini kullanarak bir SWOT analizi oluşturur. Aynı açıklamaları kullanarak, mevcut iş operasyonlarınızı etkileyebilecek dış faktörleri detaylandıran bir PESTEL analizi elde edebilirsiniz.
Bu platform, iç eğilimlere göre iş gücü planlaması yapması gereken çevik takımlar için de uygundur.
AI Danışmanlığı'nın en iyi özellikleri
- Zengin iç ve dış analitik
- AI destekli raporlama
- Sınırsız kullanıcı kişiliğini destekler
AI Danışmanlığı sınırları
- Ücretsiz plan yok
- Sınırlı rapor havuzu
AI Danışmanlığı fiyatlandırması
- Aylık: 12,99 $/ay
- Yıllık: 9,99 $/ay
AI Danışmanlığı derecelendirmeleri ve yorumları
- Henüz yorum yok
5. Findly AI
Findly AI, veri analitiğine dayalı karar verme sürecinin ChatGPT's idir. Analistler, satış temsilcileri, danışmanlar ve uzaktan çalışan takımlar için oluşturulan platform, kullanıcı dostu, chatbot benzeri bir arayüze sahiptir ve istediğiniz sonucu elde etmek için sadece komut satırına yazmanız yeterlidir.
Findly AI asistanını kullanarak e-ticaret trendlerini takip edebilirsiniz. Örneğin, en çok sipariş edilen/iade edilen ürünleri bulabilir ve buna göre yeniden stoklama kararı alabilirsiniz.
Sağlık kurumları için Findly, gösterge panellerini ortadan kaldırarak gerçek zamanlı hasta bilgilerini ve tıbbi malzeme durumunu soru-cevap biçiminde sunar.
Takımlar ayrıca platformu bir veri görselleştirme aracı olarak kullanma ve ham verileri tablolara ve grafiklere dönüştürme seçeneğine de sahiptir. Slack entegrasyonu ile veri raporlarını belirli kanallara gönderme sürecini otomatikleştirebilir ve paydaşları bilgilendirebilirsiniz.
Findly AI'nın en iyi özellikleri
- Kullanıcı dostu Soru-Cevap arayüzü
- Çoklu kullanım örnekleri
- Veri görselleştirme araçları
- Kullanışlı Google Analytics ve Slack entegrasyonları
- CSV dışa aktarmayı destekler
Findly AI sınırlamaları
- Daha fazla entegrasyon eklemek faydalı olacaktır
- Fiyatlandırma şeffaflığı yok
Findly AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kademeli fiyat planları aylık 49 €'dan başlar
Findly AI puanları ve yorumları
- Henüz yorum yok
6. PlotGPT
İşte ChatGPT'den ilham alan ve onunla çalışan bir şey: PlotGPT, herhangi bir sektör için ChatGPT ve Chat GPT Plus verilerini bulmanıza ve özelleştirmenize yardımcı olan bir veri analiz aracı.
Tanınmış pazarlar için komutlar sağladığınız sürece, PlotGPT doğru sonuçlar sunmak için mükemmel bir iş çıkaracaktır. Aşağıdakilerle karar verme becerilerinizi güçlendirin:
- Etkileşimli grafik benzeri veri modelleri ve korelasyonlar
- Tablo içgörüleri
- İnfografikler
Buradaki benzersiz bir özellik, kullanıcılara VEGA düzenleyicileri kullanarak infografikler tasarlama ve düzenleme olanağı verilmesidir. Diğer görselleştiricileri tercih ederseniz, PlotGPT özel çizim için orijinal JSON verilerini sağlar.
Bu ürünün henüz geliştirilme aşamasında olduğunu ve özelliklerinin ve fiyatlandırma modellerinin daha net bir şekilde ortaya çıkmasını beklemeniz gerektiğini unutmayın. Bu araçla etkileşimlerinizi iyileştirmek için ChatGPT komut şablonları koleksiyonumuzu kullanın.
PlotGPT'nin en iyi özellikleri
- Farklı sektörlerde özelleştirilmiş içgörüler için kullanışlıdır
- Düzenlenebilir infografikler
- Deneme erişimi mevcuttur
- Bilgilendirici tablo raporları
PlotGPT sınırlamaları
- Az bilinen sektör verilerine ilişkin içgörüler güvenilir olmayabilir
- Ödemeler yalnızca kredi kartı ile kabul edilir
PlotGPT fiyatlandırması
- Aylık: 270 €/ay (şu anda 39 €/ay indirimli)
PlotGPT puanları ve yorumları
- Henüz yorum yok
7. Hal9
Hal9, birden fazla rol için isteğe bağlı veriler sağlayan, kullanımı kolay bir başka AI raporlama aracıdır. Platform, pazarlama, satış ve lojistik departmanlarının ihtiyaç duydukları bilgileri dakikalar içinde görselleştirmelerine yardımcı olmak için önceden hazırlanmış komutlar sunarak, takımlar arasında veriye dayalı süreç iyileştirme kararlarını teşvik eder.
İstediğiniz çıktıyı elde ettikten sonra, görsel düzenlemeler yapmak için daha fazla komut istemi sağlayabilirsiniz. Paylaşılabilir bağlantılar sayesinde, kuruluşunuzdaki herkes oluşturulan grafiklere ve çizelgelere erişebilir. Hal9'u bir şirket içi veritabanına bağlayabilir veya CSV dosyalarıyla kullanabilirsiniz.
Genel olarak, verilerle ve sektör içgörüleriyle çalışmaya yeni başlayanlar için harika bir başlangıç platformudur.
Hal9'un en iyi özellikleri
- Üretken AI ile çok departmanlı analitik
- Veritabanlarıyla sohbet özellikli etkileşimler
- Kurumsal bulut altyapısını destekler
- Paylaşılabilir içgörüler
Hal9 sınırlamaları
- Kullanıcılar, nihai çıktıyı Python veya CSV biçimlerinde kaydedemeyebilir
- Ücretsiz sürümde özellikler çok sınırlı olabilir
Hal9 fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Demo ve fiyatlandırma için iletişime geçin
Hal9 puanları ve yorumları
- Capterra: 4,5/5 (10'dan az yorum)
8. Intellibase
Intellibase, işletmelerin müşterilerinin talepleri hakkında bilgi edinmelerini sağlayarak kullanıcı odaklı karar vermeyi kolaylaştırır. En çok istenen talepler ve destek sorunları gibi içgörülerle, bir sonraki adımda hangi özellikler üzerinde çalışacağınıza kolayca karar verebilirsiniz. Herhangi bir müşteri talebi eğilimi otomatik olarak etiketlenir ve sunulur, böylece ham verileri filtreleme gereği ortadan kalkar. 🌝
Her veri türü için anahtar kelimeler kullanarak, hedef kitlenizin gerçekten istediği ürünlere öncelik vermek ve müşteri başarı oranını artırmak için hızlı bir şekilde yol haritaları oluşturabilirsiniz. Örneğin, belirli entegrasyon taleplerini keşfetmek için "entegrasyonlar" anahtar kelimesini kullanabilirsiniz.
Ayrıca, Intellibase'i Slack, HubSpot ve Zendesk gibi araçlarla bağlayarak müşterilerle iletişim kurun ve bilgi akışını sürdürün.
Intellibase'in en iyi özellikleri
- Müşteri talep eğilimlerini sağlar
- Her trendi otomatik olarak etiketler
- Belirli veriler için anahtar kelime arama
- Slack ve Zendesk gibi platformlarla entegrasyonlar
Intellibase sınırlamaları
- Abonelik fiyatları küçük işletmeler için yüksek olabilir
- Yalnızca müşteri ile ilgili analitik sağlar
Intellibase fiyatlandırması
- Başlangıç: 860 $/yıl
- Pro: 4.300 $/yıl
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Intellibase derecelendirmeleri ve yorumları
- Gartner: 4,2/5 (10'dan az yorum)
9. ChartAI
ChartAI, GPT-4 tarafından desteklenen kullanıma hazır bir yazılımdır. Adından da anlaşılacağı gibi, daha çok bir diyagram oluşturma aracıdır, ancak süreç tabanlı kararları destekleyen görseller oluşturmaya odaklanır. Platformu şunları oluşturmak için kullanabilirsiniz:
- Süreçleri tasarlamak için akış şemaları ve zihin haritaları
- Varlık-ilişki diyagramları
- Sıra diyagramları
- Gantt grafikleri
İşletmeler bu aracı kullanarak görsel oluşturma süresinden tasarruf edebilir ve ihtiyaç duydukları verileri net bir şekilde anlayabilir. Pazar tahminlerinden sektör trendlerine kadar, GPT-4'ün yapabileceği her şeyi ChartAI de yapabilir. 💪
ChartAI'ye abone olduktan sonra, ay boyunca kullanabileceğiniz belirli sayıda kredi veya yanıt alırsınız. Abonelik planınız ne kadar yüksekse, o kadar fazla kredi alırsınız.
ChartAI'nin en iyi özellikleri
- Aynı anda diyagram oluşturma ve araştırma yönetimi aracı olarak da işlev görür
- Basit komutlara dayalı görseller oluşturur
- Çeşitli diyagram şablonları barındırır
- Video eğitimleri
ChartAI sınırlamaları
- Ücretsiz plan sadece üç krediye kadar izin verir
- Sağlanan grafikler, rakip ürünlere kıyasla çok basit olabilir
ChartAI fiyatlandırması
- Hacker: Aylık 5 $
- Danışman: 150 kredi ile aylık 24 ABD doları
- Başlangıç: 1.000 kredi ile aylık 99 ABD doları
- Enterprise: 10.000 kredi ile aylık 900 ABD doları
ChartAI puanları ve yorumları
- Henüz değerlendirme yok
10. Daha Akıllı Satış
Müşteri çağrılarıyla ilgili karar alma süreçlerini iyileştirmek isteyen işletmeler, Smarter Sales'i oldukça yararlı bulacaklar! 🤝
Smarter Sales, her müşteri çağrı transkripti için destek girişimleri konusunda daha iyi kararlar almanıza yardımcı olacak geri bildirim ve içgörüler sağlar. Sağlanan önerileri kullanarak yöneticiler, temsilciler için iyileştirme alanlarını belirleyebilir ve verilere dayalı koçluk kararları alabilir.
Daha iyi iş akışı optimizasyonu için yöneticiler, kişiselleştirilmiş AI ile sohbet edebilir ve satış görüşmesi verilerini temsil etmek için özel grafikler oluşturabilir. Üstelik, verimliliği artırmak için otomatik CRM veri girdilerinden yararlanabilirler.
Smarter Sales'in en iyi özellikleri
- Her arama için AI tarafından oluşturulan geri bildirim
- Takım performansına ilişkin içgörüler
- Kişiselleştirilmiş AI sohbet
- Google Meet ve Zoom gibi araçlarla entegrasyonlar
Daha akıllı satış sınırları
- Nispeten yeni bir ürün
- Yalnızca müşteri desteği transkriptleri için veri sağlayabilir
Daha akıllı satış fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Daha akıllı satış derecelendirmeleri ve yorumları
- Henüz yorum yok
Karar Verme Sürecinde Destek için ClickUp'ı Kullanın
Fark etmiş olacağınız gibi, listemizdeki birçok araç karar vermeyi hızlandırmak için anlık analiz ve veri görselleştirme desteği sunuyor. Yine de, karar vermede AI kullanımı nispeten yeni bir kavramdır, bu nedenle sunulan ürünlerin çoğu hala geliştirme aşamasındadır.
Kararları kolaylaştırmak için istikrarlı, en iyi AI aracına ihtiyacınız varsa, ClickUp'ı deneyin. AI'nın yanı sıra her türlü problem çözümü için çok sayıda proje yönetimi aracı ve şablonundan da yararlanmanıza yardımcı olur! 😻