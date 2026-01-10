2026'nın İnsan Kaynakları Alanında En İyi 10 AI Aracı

İK alanında yapay zekanın benimsenmesine ilişkin 2021 tarihli bir araştırmaya göre, yapay zeka araçlarının faydaları zaman ve maliyet tasarrufuyla sınırlı değildir. Bu araçlar, insan hatalarını ve önyargıları ortadan kaldırmada da önemli bir rol oynar; bu da işyerinde bağlılığı ve verimliliği artırabilir.

Doğru AI araçlarıyla, İK takımları işe alım sürecini optimize etmek, yeni çalışanların işe alım sürecini kolaylaştırmak ve çalışan bağlılığını güçlendirmek gibi günlük görevleri kolaylaştırabilir. Bu da yüksek değerde, stratejik görevlere odaklanmak için daha fazla zaman bırakır.

Bu makalede, mevcut en iyi 10 İK yapay zeka aracını ele alacağız ve bunların özelliklerini ve faydalarını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. İK departmanınızı güçlendirecek ideal yazılımı keşfetmek için mini incelemelerimizi okuyun!

İK için yapay zeka araçları, takımların çeşitli insan kaynakları görevlerini desteklemek üzere yapay zekadan yararlanmasına yardımcı olur. Yapay zeka, başlangıçta çalışan verilerinin yönetimi gibi zamanınızı alan idari görevleri hızlandırmak amacıyla geliştirildi. Son birkaç yılda, yapay zeka araçları bir dizi görevi üstlenebilecek ve karmaşık bakış açıları geliştirebilecek şekilde iyileştirildi.

Bu araçlar, davranış çalışmaları ve dil tepkileri gibi kavramsal çerçeveleri kullanarak iş tanımlarını yazma veya performans değerlendirmelerini özetleme gibi bilişsel İK süreçlerini yeniden şekillendirir.

İK departmanları AI çözümlerini nasıl kullanıyor?

İşte İK takımları için farklı AI sistemlerinin altı en önemli kullanım örneği:

Başvuru izleme sistemi: Bu teknoloji, işe alım döngüsünün farklı aşamalarını destekleyerek doğru yetenekleri çekmeye yardımcı olabilir. Olası uygulamalar arasında cazip iş ilanları yazmak ve özgeçmişleri akıllı bir şekilde sıralamak yer alır Çalışanların işe alımı ve işten ayrılması: Otomatik olarak oluşturulan kontrol listeleri gibi kaynaklar sayesinde, çalışanların organizasyona giriş ve çıkış süreçlerinde olumlu deneyimlerini koruyun Önyargıların azaltılması: Adaylar ve çalışanlarla iletişim kurarken yaş, cinsiyet, ırk ve din gibi önyargı faktörlerini ortadan kaldırmanıza yardımcı olur; bu da markanızın cazibesini güçlendirir Çalışan performansı ve bağlılığı: Çalışanların işten ayrılma oranını azaltmak için performans ve bağlılık çabalarınıza tahmine dayalı analiz araçlarını entegre edin Görev otomasyonu: Özgeçmiş tarama, Özgeçmiş tarama, şirket içi e-postalar yazma ve veri toplama gibi görevleri otomatikleştirerek idari iş yükünü azaltır İşbirliğine dayalı program yönetimi : Bireysel programların akıllı bir şekilde işlenmesi sayesinde ideal toplantı zaman aralıklarını belirlemenize yardımcı olur

Piyasada bulunan en iyi AI İK araçlarının listesine göz atın. Sıradan görevlerin otomasyonunu gerçekleştirmekten içgörüler üzerinde detaylı analizlere kadar, bu araçlar organizasyon genelinde çalışan yönetimini iyileştirmek için bir alık yetenek sunar!

ClickUp, sıkıcı görevleri otomasyonla otomatikleştirmek, çalışanların katılımını artırmak ve çok sayıda iş akışına düzen getirmek isteyen İK profesyonelleri için bir verimlilik platformu ve çözümüdür.

İletişim çabalarınızı basitleştirmek için platforma entegre bir yapay zeka asistanı olan ClickUp AI'dan yararlanın. Bu yapay zeka aracı, verileri analiz etmek, raporlar oluşturmak ve olası çözümler önermek için yerleşik rol özel komutları kullanmanıza yardımcı olur.

İK yöneticileri, ClickUp AI'nın iletişim kurdukları kişiye göre mesajların ve brifinglerin üslubunu otomatik olarak değiştirebilmesini çok seviyor!

ClickUp AI Araçlarını kullanarak kullanıma hazır, rol özel komutları bulun

İK ş akışınızın her aşamasında AI asistanını kullanın. Örneğin, aşağıdakileri oluşturmanıza yardımcı olabilir:

ClickUp Docs ile tüm İK bilgilerinizi tek bir yerde depolayabilir ve erişim kontrollerini yönetebilirsiniz. Belgeleri ş Akışlarına bağlayın, takım görevlerini görselleştirin, şirket içi etkinlikleri planlayın ve platformun sezgisel Gösterge Paneli'nde performans yönetimi için eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin.

ClickUp'ın hazır otomasyonlarını kullanarak, işe alım yöneticilerine iş kabul bildirimleri veya ekip arkadaşlarına çalışan bağlılığı anketleri göndermek gibi tekrarlayan İK görevlerini kolaylaştırmayı unutmayın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın sınırlamaları

Zengin özellikleri, bazı kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir

Mobil uygulamada henüz tüm görünümler mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. JuiceBox

JuiceBox, veriye dayalı bir karar alma süreci oluşturmak için yapay zekayı kullanan bir iş zekası yazılımıdır. Platformun oluşturucuları, teknoloji konusunda çok bilgili olmayan kullanıcılar için veri görselleştirmesini mümkün kılmayı amaçlamaktadır.

JuiceBox ile İK takımı, çalışan kayıtları, performans değerlendirmeleri ve anket sonuçları gibi çeşitli elektronik tablolardan veri toplama sürecini otomasyonla otomatikleştirebilir. Platformun tescilli yapay zekası, karmaşık veri kümelerini bağlamsal hikayelere ve raporlara dönüştürür.

Doğal dil işleme teknolojisiyle desteklenen bu içgörüler, personel performansı, bağlılığı ve memnuniyetindeki eğilimleri ve kalıpları ortaya çıkarabilir; bu da İK uygulamalarınızı etkileyebilir.

Sizin için tasarlanan pakete bağlı olarak, JuiceBox KPI izleme, çalışan performans kartları, kıyaslama ve veri içe/dışa aktarma için çeşitli yerleşik özelliklerle birlikte sunulabilir.

JuiceBox'ın en iyi özellikleri

Dağınık bilgiler için tutarlı veri hikayeleri

Yetenek yönetimi sürecine yön veren öngörüsel içgörüler

Tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak için rutin görev otomasyonu

AI destekli rapor oluşturma araçları

JuiceBox'ın sınırlamaları

Bir durum için uygun metrikleri bulmak kafa karıştırıcı olabilir

Sınırlı entegrasyonlar ve gelişmiş fonksiyonlar

JuiceBox Fiyatlandırması

Satış takımıyla iletişime geçerek ulaşabilirsiniz

JuiceBox puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (5'ten az yorum)

Capterra: 4,6/5 (10'dan fazla yorum)

3. Workable

Workable, işe alım uzmanlarını desteklemek için kapsamlı bir araç seti sunar. Sezgisel arayüzü ve yapay zeka destekli özellikleri sayesinde, aday bulma süreciniz için işe alım sürecinizi optimize edebilirsiniz.

Platform, tam donanımlı bir işe alım otomasyon teknolojisi yelpazesine sahiptir. İş ilanlarınızı 200'den fazla iş sitesinde yayınlayın, tanımınıza uyan aday profillerini bulun ve önyargısız bir şekilde işe alım yapın. İşe alım sürecinin her aşamasına otomasyon ekleyin, örneğin:

Mülakatların düzenlenmesi

Testler atama

Reddetme e-postaları gönderme

Telefon görüşmelerinin planlanması

Workable'ın öne çıkan AI özelliklerinden biri, otomasyonlu aday taramasıdır. AI, özgeçmişleri ve nitelikleri analiz ederek adayların performansını tahmin edebilir ve değerlendirme sürecini önemli ölçüde hızlandırabilir. Adayların ve görüşmecilerin uygunluk durumlarını eşleştirmek için akıllı planlama fonksiyonunu deneyin.

Workable'ın en iyi özellikleri

Otomasyonlu aday taraması

AI ile en uygun pasif adayları bulun

Çeşitlilik ve kapsayıcılık optimizasyonları

Gerçek zamanlı analitik

Tahmine dayalı işe alım modellerini destekler

Uygulanabilir sınırlar

Platform bazen yavaş ve hatalı çalışabilir

Aday arama ve filtreleme özellikleri daha iyi olabilir

Workable fiyatlandırması

Başlangıç Paketi: 50 çalışana kadar aylık 149 $

Standart: aylık 299 $'dan başlayan fiyatlarla

Premier: aylık 599 $'dan başlayan fiyatlarla

*Listeye alınan tüm fiyatlar yıllık faturalandırma modeline aittir

Workable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (430'dan fazla yorum)

4. Toptal

Toptal, listemizdeki mükemmel bir işe alım ve serbest çalışma platformudur. Bu araç, başta aşağıdaki alanlarda olmak üzere dünyanın her yerinden serbest çalışanlar arayan yetenek avcıları için idealdir:

Yazılım geliştirme Finans Tasarım ve Kullanıcı Arayüzü Ürün yönetimi Proje yönetimi

Ayrıca, mevcut takımlar hakkında daha fazla içgörü sağlayan ve kuruluşların akıllı personel kararları almasına yardımcı olan beceri eşleştirme ve performans karşılaştırma özellikleri de sunar.

Çoğu Toptal serbest çalışanı hizmetlerini uzaktan sunar, ancak belirli bir dönem için yerinde hizmet talep edebilirsiniz.

Toptal'ın en iyi özellikleri

Otomasyonlu iş eşleştirme

Beceri eksikliklerini belirlemeye yönelik tahmine dayalı analiz

Performans ve bağlılık izleme

Her bir sözleşme için iki haftalık deneme dönemi

Toptal'ın sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü iyileştirilebilir

Bazı kullanıcılar komisyon bazlı fiyatlandırmadan memnun değil

Toptal fiyatlandırması

Satış takımıyla iletişime geçin

Toptal puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (250'den fazla yorum)

Trustpilot: 4,8/5 (1.600'den fazla yorum)

5. Zoho Recruit

Zoho Recruit, İK takımınız veya personel temin ajansınız için hem ATS hem de aday ilişkileri yönetimi (CRM) özelliklerini bir araya getiren yenilikçi ve ölçeklenebilir bir yapay zeka işe alım aracıdır. Listemizdeki diğer birçok platform gibi, bu araç da işe alım sürecinizi optimize etmek için tahmine dayalı analiz kullanır.

Platform, işe alım sürecindeki manuel iş yükünü azaltmak için iş ilanı optimizasyonu ve otomasyonlu özgeçmiş taraması sunar. Özgeçmişleri otomatik olarak analiz edebilir ve beceri, deneyim ve eğitim gibi anahtar bilgileri çıkarabilir. Radius Search özelliğini kullanarak belirli bir coğrafi bölge veya posta kodu içindeki adayları bulun.

Platformun AI asistanı ve sohbet robotu Zia, siz ve aradığınız adaylar arasında bir aracı görevi görerek genel işe alım deneyimini iyileştirir. Gelişmiş makine öğrenimi algoritmaları, toplanan verilerdeki gizli kalıpları tespit ederek en uygun adayları gerçek zamanlı olarak doğru bir şekilde tahmin eder.

Zoho Recruit'un en iyi özellikleri

100'den fazla iş ilan sitesine otomatik iş ilanı gönderimi

İşe alım süresinin kısalması

Chatbot Zia, adayları süreçten haberdar eder

Hatırlatıcılar, toplantılar vb. için yerleşik otomasyon araçları.

Yapılandırılabilir Yetenek Analizi , işe alım eğilimleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlar

Tahmin için makine öğrenimi araçları

Zoho Recruit'un sınırlamaları

Sınırlı teknik destek

Kullanıcı deneyiminde iyileştirme yapılabilir

Zoho Recruit fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: Aylık 25 $

Profesyonel: Aylık 50 $

Enterprise: Aylık 75 $

*Listeye alınan tüm fiyatlar yıllık faturalandırma modeline aittir

Zoho Recruit puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (850'den fazla yorum)

6. Fetcher

Fetcher, ölçeklenebilir AI tabanlı arama özelliği sayesinde kaynak bulma ve adaylarla iletişime geçme sürecini otomasyonla otomatikleştiren, hepsi bir arada bir yetenek kaynak bulma aracıdır. Her çalıştırmada farklı veri kümelerinin görünümü sayesinde, çeşitlilik içeren bir yetenek havuzundan yararlanabilirsiniz.

Potansiyel adayların doğrulanmış e-posta adreslerine erişebilirsiniz. Açılma, Yanıtlanma ve İlgi Gösterme Oranları gibi metriklerle yanıt oranlarını ölçün.

Fetcher’ın otomatik performans kontrolü, İK liderlerini zaman alan manuel izleme ve görev planlamasından ücretsiz olarak kurtarır. Özellikle bu kontroller, çalışanlara geri bildirim sağlamak ve performans stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için idealdir.

Fetcher'ın en iyi özellikleri

Otomasyonlu yetenek kaynağı bulma

Çalışan profillerini benzerleriyle karşılaştırmak için AI tabanlı yetenek optimizasyonu

Özelleştirilebilir aralıklarla otomasyon aracılığıyla yapılan performans kontrolleri

KPI'ların, hedeflerin ve daha fazlasının merkezi olarak izleme süreci

İşbirliğine dayalı takım geri bildirim döngüleri

Fetcher sınırlamaları

Kaliteli aday havuzları oluşturmak genellikle yoğun veri beslemesi gerektirir

Yazılım ve entegrasyonlarda zaman zaman aksaklıklar yaşanabilir

Fetcher fiyatlandırması

Satış takımıyla iletişime geçin

Fetcher puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

7. TribalBase

İletişim için Slack kullanan takımlar, çok sayıda paylaşılan kanal, konu başlığı, özel mesaj ve bot mesajlarının normal bir iş gününü nasıl karmaşık hale getirebileceğini bilir. Bu durum, Slack'in mecazi bilinç akışına ayak uydurmakta zorlanan İK yöneticileri için neredeyse kaygı verici olabilir.

İşte burada TribalBase devreye giriyor. AI ile güçlendirilmiş Slack asistanı, takımınızın konuşmalarını bir araya getirir ve bunları bir bilgi deposuna dönüştürür. Veritabanı indekslenir ve aranabilir; kısacası, Slack için bir Google gibidir!

Örnek olarak, işe alım departmanından Dina'nın yeni işe alınanlara oryantasyon kılavuzları gönderilmesinden bahsettiğini belirsiz bir şekilde hatırlıyor olabilirsiniz. TribalBase botuna şunu sormanız yeterlidir: Yeni işe alınanlara oryantasyon kılavuzları gönderdik mi? Hemen bir cevap alacaksınız!

Bu araç tamamen gizlilik odaklıdır. Hangi konuşmaları indekslemek istediğinizi siz seçersiniz ve araç, ön tanımlı olarak DM'leri ve gizli kanalları bu karışımdan hariç tutar.

TribalBase'in en iyi özellikleri

Slack mesajlarını bir bilgi kaynağına dönüştürür

Süreçleri kolaylaştırmak için indekslenmiş ve aranabilir veriler

Sorular aracılığıyla geçmişi araştırma destek

Konuşmaları özetler

TribalBase'in sınırlamaları

Şu anda yalnızca Slack'i desteklemektedir

Kullanıcı sınırı vardır

TribalBase fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Başlangıç: Aylık 29 $

Enterprise: Aylık 299 $

TribalBase puanları ve yorumları

Henüz değerlendirme yok

8. Effy

Gün boyu çalışanlar için ayrıntılı performans değerlendirmeleri veya 360 derece geri bildirim formları yazmak zihinsel dayanıklılığınızı zorlar. Effy AI ile her türlü değerlendirme işini dakikalar içinde halledebilirsiniz! ⏱️

Platform, değerli içgörüler ve performans değerlendirmeleri oluşturmak için yapay zeka destekli analitik özellikler sunar. Effy, dört tür değerlendirme için bilimsel olarak hazırlanmış 20 anket sunar:

Yönetici değerlendirmesi Akran değerlendirmesi Öz değerlendirme Yukarı doğru değerlendirme

Platform, Slack ve MS Teams ile entegre olduğundan çalışanlar geri bildirimlere kolayca erişebilir. Effy ayrıca, yeni takım üyelerine otomatik olarak davet gönderme seçeneği ile bire bir toplantılar düzenlemek gibi çalışan bağlılığı görevlerinde de yardımcı olur.

Effy'nin en iyi özellikleri

Performans değerlendirme destek araçları

Yanıtlara dayalı, yapay zeka tarafından oluşturulan değerlendirme özeti

Çoklu değerlendirme anketleri

Rol dayalı özel gezinme menüsü yapısı

Havalı memoji çıkartmaları ve hayvan avatarları

Effy'nin sınırlamaları

Sınırlı yerleşik analitik

Google Takvim ile entegrasyon yok

Effy fiyatlandırması

Beş adede kadar inceleme için ücretsiz

Pro: 30 adede kadar değerlendirme için yıllık 540 $

Kurumsal: Destek ekibiyle iletişime geçin

Effy puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 5/5 (20'den fazla yorum)

9. Recrooit

Recrooit, takımların işe alım süreçlerindeki her türlü engeli ortadan kaldırmasına yardımcı olan bir AI İK aracıdır. Platform, önceden kodlama bilgisi gerektirmeden kendi iş ilanlarınızı oluşturmanıza olanak tanır.

Recrooit’un iş tanımı yapay zeka oluşturucusunu kullanarak doğru iş başlığı, şirket bilgileri ve anahtar kelimelerle isabetli tanımlar oluşturun. Yapılacak şey, sağlanan şablonu önemli ayrıntılarla doldurmak; yapay zeka ise anında profesyonel görünümlü, net ve kapsamlı bir iş ilanı hazırlayacaktır!

Birkaç tıklamayla gösterge paneliinizden iş ilanları yayınlayın. İş ilanının ID'sini sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak ağınızdaki yetenekleri çekebilirsiniz.

Recrooit ile serbest işe alım uzmanı da olabilirsiniz. Arkadaşlarınızı ve iş arkadaşlarınızı iş fırsatlarına yönlendirin ve PayPal veya Direkt Transfer yoluyla "bounty" adını verdiğimiz ödülünüzü alın!

Recrooit'un en iyi özellikleri

AI destekli iş tanımı oluşturucu

İş ilanlarının sosyal medyada paylaşımına olanak tanır

Serbest çalışan işe alım uzmanlarını destekler

Recrooit'un sınırlamaları

Telefon ve tabletlerdeki yanıt hızı daha iyi olabilir

Sınırlı ödeme yöntemleri

Recrooit fiyatlandırması

Temel: Aylık 99 $

Ayrıca: Aylık 249 $

İş: Aylık 589 $

Recrooit puanları ve yorumları

G2: 5/5 (5'ten az yorum)

10. Textio

Textio, İK uzmanlarının iş ilanlarını optimize etmesine ve iyileştirmesine yardımcı olan bir yazma destek platformudur. Gelişmiş analiz teknolojisi, iş tanımınızdaki üslup farklılıklarını tespit ederek ve hedef kitlenizi genişletmek için cinsiyet ayrımı gözetmeyen bir dil önererek gerçek zamanlı geri bildirim sağlar.

Textio, kapsayıcı bir işe alım sürecini kolaylaştırmaya odaklanmıştır. İşe alım uzmanları, sürdürdükleri aday havuzunun ne kadar çeşitlilik arz ettiğini anlamak için Textio Score'u takip etmeyi çok severler. Yerleşik Bias Interruption aracı, ilanınızın 40 yaş üstü iş arayanlar veya engelli adaylar gibi belirli bir gruba çekici gelip gelmediğini tespit eder.

Textio’nun özenli AI güvenlik önlemleri, tetikleyici kelimeleri turuncu renkle işaretleyerek, bunları farkında olmadan kullanmanızı önlemeye yardımcı olabilir.

Örneğin, iş ilanınızda "kabile" kelimesi kullanılıyorsa, araç bu kelimenin yerli topluluklar için aşağılayıcı olabileceğini belirtip bağlam açısından daha esnek bir alternatif seçmenizi önerebilir.

Textio'nun en iyi özellikleri

İş ilanları için gelişmiş yazma destekleri

Önyargılı veya uygunsuz kelimeleri ortaya çıkarır

İşe alım sürecinde kapsayıcılığı izlemek için AI analitiği

Geniş uzantı ve entegrasyonlar menüsü

Textio'nun sınırlamaları

Sınırlı müşteri desteği

Diğer yapay zeka destekli araçlara kıyasla, sunduğu özelliklere göre nispeten pahalıdır

Textio fiyatlandırması

Demo talebinde bulunduğunuzda kullanıma sunulur

Textio puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (15'ten fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

İK ve AI'nın Büyük El Sıkışmasına Tanık Olun

Gördüğümüz gibi, AI birçok İK sürecinde silinmez bir iz bırakıyor. İK AI araçları ise, asıl işlerimizi yapmamızı engelleyen, zamanımızı ve zihinsel enerjimizi alan günlük görevleri desteklemeye odaklanıyor.

Öyleyse, listelediğimiz AI tabanlı çözümlerden birini veya birkaçını deneyin ve İK yöneticilerinizin iş yükünü hafifletin! Ayrıca, çeşitli İK görevlerinde AI'nın gücünü entegre eden kapsamlı bir platforma ihtiyacınız varsa, bugün ClickUp'ta ücretsiz bir Çalışma Alanı oluşturun!