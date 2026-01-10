2026'nın İnsan Kaynakları Alanında En İyi 10 AI Aracı

İK alanında yapay zekanın benimsenmesine ilişkin 2021 tarihli bir araştırmaya göre, yapay zeka araçlarının faydaları zaman ve maliyet tasarrufuyla sınırlı değildir. Bu araçlar, insan hatalarını ve önyargıları ortadan kaldırmada da önemli bir rol oynar; bu da işyerinde bağlılığı ve verimliliği artırabilir.
Doğru AI araçlarıyla, İK takımları işe alım sürecini optimize etmek, yeni çalışanların işe alım sürecini kolaylaştırmak ve çalışan bağlılığını güçlendirmek gibi günlük görevleri kolaylaştırabilir. Bu da yüksek değerde, stratejik görevlere odaklanmak için daha fazla zaman bırakır.
Bu makalede, mevcut en iyi 10 İK yapay zeka aracını ele alacağız ve bunların özelliklerini ve faydalarını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. İK departmanınızı güçlendirecek ideal yazılımı keşfetmek için mini incelemelerimizi okuyun!
İK için Yapay Zeka Araçları Nelerdir?
İK için yapay zeka araçları, takımların çeşitli insan kaynakları görevlerini desteklemek üzere yapay zekadan yararlanmasına yardımcı olur. Yapay zeka, başlangıçta çalışan verilerinin yönetimi gibi zamanınızı alan idari görevleri hızlandırmak amacıyla geliştirildi. Son birkaç yılda, yapay zeka araçları bir dizi görevi üstlenebilecek ve karmaşık bakış açıları geliştirebilecek şekilde iyileştirildi.
Bu araçlar, davranış çalışmaları ve dil tepkileri gibi kavramsal çerçeveleri kullanarak iş tanımlarını yazma veya performans değerlendirmelerini özetleme gibi bilişsel İK süreçlerini yeniden şekillendirir.
İK departmanları AI çözümlerini nasıl kullanıyor?
İşte İK takımları için farklı AI sistemlerinin altı en önemli kullanım örneği:
- Başvuru izleme sistemi: Bu teknoloji, işe alım döngüsünün farklı aşamalarını destekleyerek doğru yetenekleri çekmeye yardımcı olabilir. Olası uygulamalar arasında cazip iş ilanları yazmak ve özgeçmişleri akıllı bir şekilde sıralamak yer alır
- Çalışanların işe alımı ve işten ayrılması: Otomatik olarak oluşturulan kontrol listeleri gibi kaynaklar sayesinde, çalışanların organizasyona giriş ve çıkış süreçlerinde olumlu deneyimlerini koruyun
- Önyargıların azaltılması: Adaylar ve çalışanlarla iletişim kurarken yaş, cinsiyet, ırk ve din gibi önyargı faktörlerini ortadan kaldırmanıza yardımcı olur; bu da markanızın cazibesini güçlendirir
- Çalışan performansı ve bağlılığı: Çalışanların işten ayrılma oranını azaltmak için performans ve bağlılık çabalarınıza tahmine dayalı analiz araçlarını entegre edin
- Görev otomasyonu: Özgeçmiş tarama, şirket içi e-postalar yazma ve veri toplama gibi görevleri otomatikleştirerek idari iş yükünü azaltır
- İşbirliğine dayalı program yönetimi: Bireysel programların akıllı bir şekilde işlenmesi sayesinde ideal toplantı zaman aralıklarını belirlemenize yardımcı olur
İK Yönetimi için En İyi 10 AI Aracı
Piyasada bulunan en iyi AI İK araçlarının listesine göz atın. Sıradan görevlerin otomasyonunu gerçekleştirmekten içgörüler üzerinde detaylı analizlere kadar, bu araçlar organizasyon genelinde çalışan yönetimini iyileştirmek için bir alık yetenek sunar!
1. ClickUp
ClickUp, sıkıcı görevleri otomasyonla otomatikleştirmek, çalışanların katılımını artırmak ve çok sayıda iş akışına düzen getirmek isteyen İK profesyonelleri için bir verimlilik platformu ve çözümüdür.
İletişim çabalarınızı basitleştirmek için platforma entegre bir yapay zeka asistanı olan ClickUp AI'dan yararlanın. Bu yapay zeka aracı, verileri analiz etmek, raporlar oluşturmak ve olası çözümler önermek için yerleşik rol özel komutları kullanmanıza yardımcı olur.
İK yöneticileri, ClickUp AI'nın iletişim kurdukları kişiye göre mesajların ve brifinglerin üslubunu otomatik olarak değiştirebilmesini çok seviyor!
İK ş akışınızın her aşamasında AI asistanını kullanın. Örneğin, aşağıdakileri oluşturmanıza yardımcı olabilir:
- İş tanımları
- İşe alım materyalleri ve eğitim içeriği
- Çalışan el kitapları
- Performans değerlendirme kılavuzları
- Görev özetleri
ClickUp Docs ile tüm İK bilgilerinizi tek bir yerde depolayabilir ve erişim kontrollerini yönetebilirsiniz. Belgeleri ş Akışlarına bağlayın, takım görevlerini görselleştirin, şirket içi etkinlikleri planlayın ve platformun sezgisel Gösterge Paneli'nde performans yönetimi için eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin.
ClickUp'ın hazır otomasyonlarını kullanarak, işe alım yöneticilerine iş kabul bildirimleri veya ekip arkadaşlarına çalışan bağlılığı anketleri göndermek gibi tekrarlayan İK görevlerini kolaylaştırmayı unutmayın.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Çalışan eğitimi, verimlilik ve İK takımlarındaki süreçleri desteklemek için ücretsiz İK formları ve şablonları
- İş akışlarını denetlemek ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri oluşturmak için 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm
- Çalışanların tüm kariyer döngüsü boyunca ölçülebilir hedefler belirlemeye yönelik hedef belirleme araçları
- Diğer ofis araçlarıyla (Outlook, Toggl ve Slack gibi) 1.000'den fazla entegrasyon
- Çalışanların sorgularını doğru İK personeline yönlendirmek için 50'den fazla görev otomasyonu
- İş tanımları oluşturmak, rapor yazmak ve geri bildirim taslakları hazırlamak için yapay zeka aracı
- Zaman alan görevleri otomasyonla otomatikleştirmek için çalışan oryantasyon araçları
- Başvuru izleme sistemlerinin otomatik organizasyonu
ClickUp'ın sınırlamaları
- Zengin özellikleri, bazı kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir
- Mobil uygulamada henüz tüm görünümler mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
2. JuiceBox
JuiceBox, veriye dayalı bir karar alma süreci oluşturmak için yapay zekayı kullanan bir iş zekası yazılımıdır. Platformun oluşturucuları, teknoloji konusunda çok bilgili olmayan kullanıcılar için veri görselleştirmesini mümkün kılmayı amaçlamaktadır.
JuiceBox ile İK takımı, çalışan kayıtları, performans değerlendirmeleri ve anket sonuçları gibi çeşitli elektronik tablolardan veri toplama sürecini otomasyonla otomatikleştirebilir. Platformun tescilli yapay zekası, karmaşık veri kümelerini bağlamsal hikayelere ve raporlara dönüştürür.
Doğal dil işleme teknolojisiyle desteklenen bu içgörüler, personel performansı, bağlılığı ve memnuniyetindeki eğilimleri ve kalıpları ortaya çıkarabilir; bu da İK uygulamalarınızı etkileyebilir.
Sizin için tasarlanan pakete bağlı olarak, JuiceBox KPI izleme, çalışan performans kartları, kıyaslama ve veri içe/dışa aktarma için çeşitli yerleşik özelliklerle birlikte sunulabilir.
JuiceBox'ın en iyi özellikleri
- Dağınık bilgiler için tutarlı veri hikayeleri
- Yetenek yönetimi sürecine yön veren öngörüsel içgörüler
- Tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak için rutin görev otomasyonu
- AI destekli rapor oluşturma araçları
JuiceBox'ın sınırlamaları
- Bir durum için uygun metrikleri bulmak kafa karıştırıcı olabilir
- Sınırlı entegrasyonlar ve gelişmiş fonksiyonlar
JuiceBox Fiyatlandırması
- Satış takımıyla iletişime geçerek ulaşabilirsiniz
JuiceBox puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (5'ten az yorum)
- Capterra: 4,6/5 (10'dan fazla yorum)
3. Workable
Workable, işe alım uzmanlarını desteklemek için kapsamlı bir araç seti sunar. Sezgisel arayüzü ve yapay zeka destekli özellikleri sayesinde, aday bulma süreciniz için işe alım sürecinizi optimize edebilirsiniz.
Platform, tam donanımlı bir işe alım otomasyon teknolojisi yelpazesine sahiptir. İş ilanlarınızı 200'den fazla iş sitesinde yayınlayın, tanımınıza uyan aday profillerini bulun ve önyargısız bir şekilde işe alım yapın. İşe alım sürecinin her aşamasına otomasyon ekleyin, örneğin:
- Mülakatların düzenlenmesi
- Testler atama
- Reddetme e-postaları gönderme
- Telefon görüşmelerinin planlanması
Workable'ın öne çıkan AI özelliklerinden biri, otomasyonlu aday taramasıdır. AI, özgeçmişleri ve nitelikleri analiz ederek adayların performansını tahmin edebilir ve değerlendirme sürecini önemli ölçüde hızlandırabilir. Adayların ve görüşmecilerin uygunluk durumlarını eşleştirmek için akıllı planlama fonksiyonunu deneyin.
Workable'ın en iyi özellikleri
- Otomasyonlu aday taraması
- AI ile en uygun pasif adayları bulun
- Çeşitlilik ve kapsayıcılık optimizasyonları
- Gerçek zamanlı analitik
- Tahmine dayalı işe alım modellerini destekler
Uygulanabilir sınırlar
- Platform bazen yavaş ve hatalı çalışabilir
- Aday arama ve filtreleme özellikleri daha iyi olabilir
Workable fiyatlandırması
- Başlangıç Paketi: 50 çalışana kadar aylık 149 $
- Standart: aylık 299 $'dan başlayan fiyatlarla
- Premier: aylık 599 $'dan başlayan fiyatlarla
*Listeye alınan tüm fiyatlar yıllık faturalandırma modeline aittir
Workable puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (430'dan fazla yorum)
4. Toptal
Toptal, listemizdeki mükemmel bir işe alım ve serbest çalışma platformudur. Bu araç, başta aşağıdaki alanlarda olmak üzere dünyanın her yerinden serbest çalışanlar arayan yetenek avcıları için idealdir:
- Yazılım geliştirme
- Finans
- Tasarım ve Kullanıcı Arayüzü
- Ürün yönetimi
- Proje yönetimi
Ayrıca, mevcut takımlar hakkında daha fazla içgörü sağlayan ve kuruluşların akıllı personel kararları almasına yardımcı olan beceri eşleştirme ve performans karşılaştırma özellikleri de sunar.
Çoğu Toptal serbest çalışanı hizmetlerini uzaktan sunar, ancak belirli bir dönem için yerinde hizmet talep edebilirsiniz.
Toptal'ın en iyi özellikleri
- Otomasyonlu iş eşleştirme
- Beceri eksikliklerini belirlemeye yönelik tahmine dayalı analiz
- Performans ve bağlılık izleme
- Her bir sözleşme için iki haftalık deneme dönemi
Toptal'ın sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü iyileştirilebilir
- Bazı kullanıcılar komisyon bazlı fiyatlandırmadan memnun değil
Toptal fiyatlandırması
- Satış takımıyla iletişime geçin
Toptal puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (250'den fazla yorum)
- Trustpilot: 4,8/5 (1.600'den fazla yorum)
5. Zoho Recruit
Zoho Recruit, İK takımınız veya personel temin ajansınız için hem ATS hem de aday ilişkileri yönetimi (CRM) özelliklerini bir araya getiren yenilikçi ve ölçeklenebilir bir yapay zeka işe alım aracıdır. Listemizdeki diğer birçok platform gibi, bu araç da işe alım sürecinizi optimize etmek için tahmine dayalı analiz kullanır.
Platform, işe alım sürecindeki manuel iş yükünü azaltmak için iş ilanı optimizasyonu ve otomasyonlu özgeçmiş taraması sunar. Özgeçmişleri otomatik olarak analiz edebilir ve beceri, deneyim ve eğitim gibi anahtar bilgileri çıkarabilir. Radius Search özelliğini kullanarak belirli bir coğrafi bölge veya posta kodu içindeki adayları bulun.
Platformun AI asistanı ve sohbet robotu Zia, siz ve aradığınız adaylar arasında bir aracı görevi görerek genel işe alım deneyimini iyileştirir. Gelişmiş makine öğrenimi algoritmaları, toplanan verilerdeki gizli kalıpları tespit ederek en uygun adayları gerçek zamanlı olarak doğru bir şekilde tahmin eder.
Zoho Recruit'un en iyi özellikleri
- 100'den fazla iş ilan sitesine otomatik iş ilanı gönderimi
- İşe alım süresinin kısalması
- Chatbot Zia, adayları süreçten haberdar eder
- Hatırlatıcılar, toplantılar vb. için yerleşik otomasyon araçları.
- Yapılandırılabilir Yetenek Analizi, işe alım eğilimleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlar
- Tahmin için makine öğrenimi araçları
Zoho Recruit'un sınırlamaları
- Sınırlı teknik destek
- Kullanıcı deneyiminde iyileştirme yapılabilir
Zoho Recruit fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Standart: Aylık 25 $
- Profesyonel: Aylık 50 $
- Enterprise: Aylık 75 $
*Listeye alınan tüm fiyatlar yıllık faturalandırma modeline aittir
Zoho Recruit puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (850'den fazla yorum)
6. Fetcher
Fetcher, ölçeklenebilir AI tabanlı arama özelliği sayesinde kaynak bulma ve adaylarla iletişime geçme sürecini otomasyonla otomatikleştiren, hepsi bir arada bir yetenek kaynak bulma aracıdır. Her çalıştırmada farklı veri kümelerinin görünümü sayesinde, çeşitlilik içeren bir yetenek havuzundan yararlanabilirsiniz.
Potansiyel adayların doğrulanmış e-posta adreslerine erişebilirsiniz. Açılma, Yanıtlanma ve İlgi Gösterme Oranları gibi metriklerle yanıt oranlarını ölçün.
Fetcher’ın otomatik performans kontrolü, İK liderlerini zaman alan manuel izleme ve görev planlamasından ücretsiz olarak kurtarır. Özellikle bu kontroller, çalışanlara geri bildirim sağlamak ve performans stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için idealdir.
Fetcher'ın en iyi özellikleri
- Otomasyonlu yetenek kaynağı bulma
- Çalışan profillerini benzerleriyle karşılaştırmak için AI tabanlı yetenek optimizasyonu
- Özelleştirilebilir aralıklarla otomasyon aracılığıyla yapılan performans kontrolleri
- KPI'ların, hedeflerin ve daha fazlasının merkezi olarak izleme süreci
- İşbirliğine dayalı takım geri bildirim döngüleri
Fetcher sınırlamaları
- Kaliteli aday havuzları oluşturmak genellikle yoğun veri beslemesi gerektirir
- Yazılım ve entegrasyonlarda zaman zaman aksaklıklar yaşanabilir
Fetcher fiyatlandırması
- Satış takımıyla iletişime geçin
Fetcher puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)
7. TribalBase
İletişim için Slack kullanan takımlar, çok sayıda paylaşılan kanal, konu başlığı, özel mesaj ve bot mesajlarının normal bir iş gününü nasıl karmaşık hale getirebileceğini bilir. Bu durum, Slack'in mecazi bilinç akışına ayak uydurmakta zorlanan İK yöneticileri için neredeyse kaygı verici olabilir.
İşte burada TribalBase devreye giriyor. AI ile güçlendirilmiş Slack asistanı, takımınızın konuşmalarını bir araya getirir ve bunları bir bilgi deposuna dönüştürür. Veritabanı indekslenir ve aranabilir; kısacası, Slack için bir Google gibidir!
Örnek olarak, işe alım departmanından Dina'nın yeni işe alınanlara oryantasyon kılavuzları gönderilmesinden bahsettiğini belirsiz bir şekilde hatırlıyor olabilirsiniz. TribalBase botuna şunu sormanız yeterlidir: Yeni işe alınanlara oryantasyon kılavuzları gönderdik mi? Hemen bir cevap alacaksınız!
Bu araç tamamen gizlilik odaklıdır. Hangi konuşmaları indekslemek istediğinizi siz seçersiniz ve araç, ön tanımlı olarak DM'leri ve gizli kanalları bu karışımdan hariç tutar.
TribalBase'in en iyi özellikleri
- Slack mesajlarını bir bilgi kaynağına dönüştürür
- Süreçleri kolaylaştırmak için indekslenmiş ve aranabilir veriler
- Sorular aracılığıyla geçmişi araştırma destek
- Konuşmaları özetler
TribalBase'in sınırlamaları
- Şu anda yalnızca Slack'i desteklemektedir
- Kullanıcı sınırı vardır
TribalBase fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme
- Başlangıç: Aylık 29 $
- Enterprise: Aylık 299 $
TribalBase puanları ve yorumları
- Henüz değerlendirme yok
8. Effy
Gün boyu çalışanlar için ayrıntılı performans değerlendirmeleri veya 360 derece geri bildirim formları yazmak zihinsel dayanıklılığınızı zorlar. Effy AI ile her türlü değerlendirme işini dakikalar içinde halledebilirsiniz! ⏱️
Platform, değerli içgörüler ve performans değerlendirmeleri oluşturmak için yapay zeka destekli analitik özellikler sunar. Effy, dört tür değerlendirme için bilimsel olarak hazırlanmış 20 anket sunar:
- Yönetici değerlendirmesi
- Akran değerlendirmesi
- Öz değerlendirme
- Yukarı doğru değerlendirme
Platform, Slack ve MS Teams ile entegre olduğundan çalışanlar geri bildirimlere kolayca erişebilir. Effy ayrıca, yeni takım üyelerine otomatik olarak davet gönderme seçeneği ile bire bir toplantılar düzenlemek gibi çalışan bağlılığı görevlerinde de yardımcı olur.
Effy'nin en iyi özellikleri
- Performans değerlendirme destek araçları
- Yanıtlara dayalı, yapay zeka tarafından oluşturulan değerlendirme özeti
- Çoklu değerlendirme anketleri
- Rol dayalı özel gezinme menüsü yapısı
- Havalı memoji çıkartmaları ve hayvan avatarları
Effy'nin sınırlamaları
- Sınırlı yerleşik analitik
- Google Takvim ile entegrasyon yok
Effy fiyatlandırması
- Beş adede kadar inceleme için ücretsiz
- Pro: 30 adede kadar değerlendirme için yıllık 540 $
- Kurumsal: Destek ekibiyle iletişime geçin
Effy puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: 5/5 (20'den fazla yorum)
9. Recrooit
Recrooit, takımların işe alım süreçlerindeki her türlü engeli ortadan kaldırmasına yardımcı olan bir AI İK aracıdır. Platform, önceden kodlama bilgisi gerektirmeden kendi iş ilanlarınızı oluşturmanıza olanak tanır.
Recrooit’un iş tanımı yapay zeka oluşturucusunu kullanarak doğru iş başlığı, şirket bilgileri ve anahtar kelimelerle isabetli tanımlar oluşturun. Yapılacak şey, sağlanan şablonu önemli ayrıntılarla doldurmak; yapay zeka ise anında profesyonel görünümlü, net ve kapsamlı bir iş ilanı hazırlayacaktır!
Birkaç tıklamayla gösterge paneliinizden iş ilanları yayınlayın. İş ilanının ID'sini sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak ağınızdaki yetenekleri çekebilirsiniz.
Recrooit ile serbest işe alım uzmanı da olabilirsiniz. Arkadaşlarınızı ve iş arkadaşlarınızı iş fırsatlarına yönlendirin ve PayPal veya Direkt Transfer yoluyla "bounty" adını verdiğimiz ödülünüzü alın!
Recrooit'un en iyi özellikleri
- AI destekli iş tanımı oluşturucu
- İş ilanlarının sosyal medyada paylaşımına olanak tanır
- Serbest çalışan işe alım uzmanlarını destekler
Recrooit'un sınırlamaları
- Telefon ve tabletlerdeki yanıt hızı daha iyi olabilir
- Sınırlı ödeme yöntemleri
Recrooit fiyatlandırması
- Temel: Aylık 99 $
- Ayrıca: Aylık 249 $
- İş: Aylık 589 $
Recrooit puanları ve yorumları
- G2: 5/5 (5'ten az yorum)
10. Textio
Textio, İK uzmanlarının iş ilanlarını optimize etmesine ve iyileştirmesine yardımcı olan bir yazma destek platformudur. Gelişmiş analiz teknolojisi, iş tanımınızdaki üslup farklılıklarını tespit ederek ve hedef kitlenizi genişletmek için cinsiyet ayrımı gözetmeyen bir dil önererek gerçek zamanlı geri bildirim sağlar.
Textio, kapsayıcı bir işe alım sürecini kolaylaştırmaya odaklanmıştır. İşe alım uzmanları, sürdürdükleri aday havuzunun ne kadar çeşitlilik arz ettiğini anlamak için Textio Score'u takip etmeyi çok severler. Yerleşik Bias Interruption aracı, ilanınızın 40 yaş üstü iş arayanlar veya engelli adaylar gibi belirli bir gruba çekici gelip gelmediğini tespit eder.
Textio’nun özenli AI güvenlik önlemleri, tetikleyici kelimeleri turuncu renkle işaretleyerek, bunları farkında olmadan kullanmanızı önlemeye yardımcı olabilir.
Örneğin, iş ilanınızda "kabile" kelimesi kullanılıyorsa, araç bu kelimenin yerli topluluklar için aşağılayıcı olabileceğini belirtip bağlam açısından daha esnek bir alternatif seçmenizi önerebilir.
Textio'nun en iyi özellikleri
- İş ilanları için gelişmiş yazma destekleri
- Önyargılı veya uygunsuz kelimeleri ortaya çıkarır
- İşe alım sürecinde kapsayıcılığı izlemek için AI analitiği
- Geniş uzantı ve entegrasyonlar menüsü
Textio'nun sınırlamaları
- Sınırlı müşteri desteği
- Diğer yapay zeka destekli araçlara kıyasla, sunduğu özelliklere göre nispeten pahalıdır
Textio fiyatlandırması
- Demo talebinde bulunduğunuzda kullanıma sunulur
Textio puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (15'ten fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)
İK ve AI'nın Büyük El Sıkışmasına Tanık Olun
Gördüğümüz gibi, AI birçok İK sürecinde silinmez bir iz bırakıyor. İK AI araçları ise, asıl işlerimizi yapmamızı engelleyen, zamanımızı ve zihinsel enerjimizi alan günlük görevleri desteklemeye odaklanıyor.
Öyleyse, listelediğimiz AI tabanlı çözümlerden birini veya birkaçını deneyin ve İK yöneticilerinizin iş yükünü hafifletin! Ayrıca, çeşitli İK görevlerinde AI'nın gücünü entegre eden kapsamlı bir platforma ihtiyacınız varsa, bugün ClickUp'ta ücretsiz bir Çalışma Alanı oluşturun!