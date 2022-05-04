Başarılı E-posta Otomasyonu Ş Akışları Nasıl Uygulanır?

Skirmantas Venckus, gündüzleri yazar, geceleri okuyucu ve kullanıcı dostu, uygun fiyatlı ve kullanışlı e-posta pazarlama sağlayıcısı Sender.net 'in CMO'sudur.

E-ticaret pazarlama dünyası sürekli değişiyor ve bu değişime ayak uydurmak zor.

Bir e-ticaret pazarlamacısı olarak, işinizin hiç bitmemesi sizi zorluyor olabilir. Her gün, özellikle toplu e-postaları planlamak veya yeni abonelere kişiselleştirilmiş mesajlar göndermek gibi tekrarlayan ve yaratıcı olmayan görevlerle uğraşırken, aşmanız gereken yeni zorluklar ve engeller ortaya çıkar.

Peki, tahmin edin ne oldu? E-ticaret pazarlamasına yaratıcı olmayan bir bakış açısıyla yaklaşmak zorunda değilsiniz. Birkaç süreci otomatikleştirerek iş yükünüzü hafifletebilirsiniz. Nasıl mı?

Bu makale boyunca, e-posta pazarlama otomasyonunun ne olduğunu, nasıl çalıştığını, size yardımcı olacak örnekleri ve bunu kullanarak başarılı olmanın ipuçlarını öğreneceksiniz.

E-posta otomasyonu nedir?

E-posta otomasyonu, pazarlamacıların abonelerine zamanında, kişiselleştirilmiş ve alakalı e-postaları otomatik olarak göndermelerine yardımcı olan , kendi kendini düzenleyen bir ş Akışıdır. Otomatik bir ş Akışı kullanmak, abonelerinizle doğru zamanda, doğru yerde ve doğru bilgilerle buluşmanızı sağlar.

Otomatikleştirilmiş e-posta iş akışı tetikleyicilerle çalışır; bu nedenle tetiklenen e-postalar olarak da adlandırılırlar. Tetikleyici, otomasyonu başlatan bir eylem veya davranıştır. Tetikleyiciniz bir form gönderimi, uygulama etkileşimi, satın alma eşiği vb. olabilir.

E-ticaret pazarlamacıları, ekstra zaman harcamadan abonelerine son derece kişiselleştirilmiş e-postalar gönderebilmelerini sağlayan otomatik e-postalara değer vermektedir.

Hostinger via GIPHY

Otomatik e-postaların avantajları

Genel olarak, e-posta iş akışı otomasyonu, e-ticaret liderlerinin tüketicilerin istenen eylemi gerçekleştirmeleri veya tamamlamaları için tetikleyicilerle hedefli mesajlar planlamasına yardımcı olur.

E-posta otomasyonu nasıl işler?

Otomatik e-postalar tetikleyicilerle çalışır. Örneğin, alışveriş sepetini terk eden müşterileri satın alma sürecine geri döndürmek istiyorsanız, onları karşılamak istediğiniz satın alma yolculuğunun tam noktasını vurgulamalısınız.

Otomatik e-postalarınız, alışveriş sepetini yarıda bırakan tüketicileri harekete geçirmek için kullanılabilir mi? Ya da ödeme aşamasında vazgeçen müşterilerin geri dönüp satın alma işlemlerini tamamlamaları için teşvikler kullanmak ister misiniz?

E-postalarınızın alıcılarına ulaşmasını istediğiniz tam zamanı bildiğinizde bir ş Akışı oluşturun ve tetikleyiciler ayarlayın. "Terk edilmiş sepet e-postaları" ile çalıştığımızdan, sepet terkinden 6 ila 24 saat sonra zaman sınırlı tetikleyiciler ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde, e-postanız terk edenlere tam ihtiyaçları olduğu anda bir teşvik veya nazik bir hatırlatma ile ulaşır.

Bonus: E-posta Alternatifleri!

E-posta akışı oluşturma

Özelleştirilebilir şablonlar ve ilgi çekici bir dil kullandığınızdan emin olun. Zaman kazanmak için, en dikkat çekici ve estetik e-posta şablonları için omnichannel Sender'ı denemenizi öneririz. Bu uygun fiyatlı ancak yüksek kaliteli aracı kullanarak, çok çeşitli göz alıcı e-posta şablonları arasından seçim yapabilir veya kendiniz bir şablon oluşturabilirsiniz!

via Sender. net

Tetikleyici ayarlama

E-posta otomasyon yazılımını kullanarak kampanyanızı otomatik olarak tetikleyen koşulları ayarlayın. Tüketicilerin kampanyayı tetiklemek için gerçekleştirmesi gereken bir dizi eylem veya davranışı vurgulayın. Örneğin, otomatik hoş geldiniz e-postaları için tetikleyiciniz yeni abonelerin form göndermesi olabilir.

E-posta serilerinizi planlama

Otomatik e-postalar, manuel planlama stresinden veya zahmetinden kurtulup, listenizdeki bir segmente tek seferlik e-postalar veya özel teklifler otomatik olarak göndermenizi sağlar.

7 E-posta otomasyonu kullanım örnekleri

Alışveriş yaparken bir model telefona baktığınızı varsayalım (şık tasarım, sezgisel arayüz ve sürekli değişen ekran). Bu modelin bir örnek, ideal durumu gösteren bir kalıp olduğunu bilirsiniz.

E-posta otomasyonu dünyasından birkaç "model telefon"a göz atalım.

1. Hoş geldiniz e-postaları

Herkes sıcak bir karşılama sever, özellikle de planlanmamış harcamalara yol açabilecek bir e-ticaret mağazasını ziyaret ederken.

Yeni aboneleri karşılayan ve mağazanızı tanıtan otomatik hoş geldiniz e-postaları, daha fazla etkileşim için doğru tonu belirler.

Hoş geldiniz e-postanızı kısa, basit ve samimi tutun. Potansiyel müşterileriniz ilk temasta kendilerini bunalmış veya önemsenmemiş hissetmemelidir.

"E-posta listemize hoş geldiniz" veya "E-postalarımızı almayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz" gibi basit bir cümle ve mağazanızın kısa bir açıklamasını şık ve zarif bir çerçeve içinde kullanın.

Bağlam için, Chipotle'ın müşterilerini lezzetli burritolarla nasıl karşıladığını ve onları hayal kırıklığına uğratmayacağına dair söz verdiğini inceleyin.

Chipotle via reallygoodemails. com

2. Promosyon e-postaları

Ortalama bir tüketici her gün 50'den fazla promosyon e-postasıyla uğraşmak zorundadır. Promosyon e-postalarının iş akışı kulağa ne kadar ilginç gelse de, iyi düşünülmüş bir otomatik dizi olmadan alıcıları ikna etmekte zorlanabilirsiniz.

Promosyon amaçlı e-posta pazarlamasında kusursuz bir strateji yoktur. En iyi seçenek: promosyon e-postalarınızı kişiselleştirin, listenizi segmentlere ayırın ve güçlü tetikleyiciler belirleyin.

Rakiplerinizin bundan kar elde ettiğini iddia ettiği için otomatik promosyon e-postalarının dünyasına dalmayın; neyin işe yarayıp neyin yaramadığını vurgulayan araştırmalar yapın; mesajlarınızın alakalı olmasını sağlamanın tek yolu budur.

Design Modo'nun otomatik promosyon e-postasını bir vaka çalışması olarak kullanın . İndirimli fiyatlar, çekici grafikler ve aciliyet hissi, kullanıcının dönüşüm gerçekleştirme olasılığını artırır.

Designmodo via reallygoodemails. com

Yüksek dönüşüm oranına sahip promosyon e-postalarının bir başka harika örneği, tüm aile için hepsi bir arada dijital güvenlik çözümü sunan Aura'dan geliyor. Bu e-posta, ödeme sayfasına ulaşan ancak dönüşüm gerçekleştirmeyen kişilere gönderdikleri otomatik e-posta dizisinden biridir. Gördüğünüz gibi, bu e-postanın ana odağı çocukları kimlik hırsızlığından korumaktır.

Aura via reallygoodemails. com

3. Sepet terk etme e-postaları

Çevrimiçi alışveriş sepetlerini ne sıklıkla terk ediyorsunuz?

Çünkü gerçekçi olarak, hepimiz bu konuda suçlu olduğumuz konusunda hemfikiriz. Ancak, alışveriş sepetinin terk edilmesi, daha sonra satın almayı düşünmediğimiz anlamına gelmediğini hepimiz biliyoruz.

Bazen doğru teşvik ve nazik bir dürtü tek ihtiyacımız olan şeydir.

Otomatik sepet terk e-postaları, müşterilere "nazik davranmanıza", geri dönen ziyaretçileri ödeme akışına yönlendirmenize ve potansiyel müşterilerin sizinle tekrar iş yapmayı düşünmelerini sağlamanıza yardımcı olabilir.

Ancak her zaman olduğu gibi, yalnızca teşviklerle desteklenen ve güçlü bir e-posta pazarlama stratejisine dayanan ilgi çekici bir alışveriş sepeti terk etme e-postası kampanyası sihirli sonuçlar verebilir.

Rudy'nin berber dükkanının ücretsiz kargo ile nasıl başarıya ulaştığını izleyin.

Rudy's Barbershop via reallygoodemails. com

4. Satın alma sonrası geri bildirim e-postaları

Herkes, e-ticaret mağazalarının tekrar alışveriş yapan veya sadık müşterilerle daha iyi geliştiğini bilir.

Ancak, şiddetli rekabet ve sürekli gelişen sektörde, tüketicilerin sizinle tekrar tekrar iş yapmak istemesini nasıl sağlayabilirsiniz?

Satın alma sonrası geri bildirim e-postaları, tekrar eden müşteriler yaratmaz, ancak süreci kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir.

Otomatik satın alma sonrası geri bildirim e-postaları, müşteri davranışlarını ve satın alma deneyimlerini vurgulamanıza, sürtüşmeye neden olan unsurları ve satın alma kararını kolaylaştıran unsurları belirlemenize yardımcı olabilir.

Geri bildirim e-postaları, şikayetleri ve şikâyetleri not almanıza olanak tanırken, müşteri kazanmaya yönelik yorumlar ve müşteri referansları için de alan bırakır.

Bu konuda Withings size yardımcı olacak.

Withings via reallygoodemails. com

5. Stok yenileme e-postaları

Çoğu e-ticaret ürününün bir "raf ömrü" vardır

Müşterilerinizin yeniden stok yapmaya ihtiyaç duymadan önce ürününüzü ne kadar süre kullanacağını düşünüyorsunuz?

Ürününüzün raf ömrünü tahmin etmek ve bilmek, e-posta iş akışı otomasyonu için doğru tetikleyiciler belirlemenize yardımcı olabilir.

İyi otomatikleştirilmiş bir dizi stok yenileme e-postası, tüketicilerin kararlı adımlar atmasına yardımcı olur ve tekrar satın alma yapan müşteriler için alan yaratır.

Stok yenileme e-postalarını kullanarak heyecan verici teklifleri ve teşvikleri paylaşın. Mevcut müşterilere stoklarınızın yenilendiğini bildirmek için tetikleyiciler ayarlayın. Mümkün olduğunda ürün önerilerini paylaşın.

Örnek mi ihtiyacınız var? İşte The Homecoat'un OFF HOURS'u geri döndü.

OFFHOURS via reallygoodemails. com

6. Yeniden etkileşim e-postaları

Aşırı yüklenmiş kullanıcıları yeniden aydınlatmanın ve mevcut müşterileri harekete geçirmenin zamanı geldi.

Yeniden etkileşim ş akışlarını otomatikleştirerek, yeni bir özelliği veya avantajı doğru bir şekilde tanıtabilir ve aktif olmayan abonelerinize keşfetmeleri için bir neden sunabilirsiniz.

Çoğu pazarlamacı, yeniden etkileşim e-postalarının FOMO (kaçırma korkusu) ile en iyi sonucu verdiğini söylese de, biz yeniden etkileşim ş akışınızı size ve müşterilerinize en uygun şekilde tasarlayın diyoruz.

Nasıl olduğunu merak mı ediyorsunuz? Moment'un yeniden etkileşim e-postasına bir göz atın.

Moment via reallygoodemails. com

7. Durum bazlı e-postalar

Neyi kutluyorsunuz? Yıldönümü, bir araya gelme veya yıl sonu partisi mi?

Ya da daha da iyisi, dünya neyi kutluyor? Noel, Paskalya, Sevgililer Günü, Ramazan veya... her neyse!

Özel günlere dayalı iş akışı e-postaları için, belirli bir kutlamayı temas noktası olarak kullanın ve müşterilere ilişkinize değer verdiğinizi ve önemsediğinizi gösterin.

Sevginin hakim olduğu bu dönemde selamlarınızı iletmenin garantili bir yolu olan bu yöntemle, tüketicilere onlara daha iyi hizmet vermek için var olduğunuzu gösterin.

Satışlarla ilgili bir dizi özel gün e-postası oluşturmak sorun değildir, ancak en iyi özel gün e-postaları, gizli amaçlar gütmeden sezonun güzelliğini vurgular.

Wildist'ten otomatikleştirilmiş, duruma dayalı bir e-posta örneği.

Wildist via reallygoodemails. com

e-posta otomasyonunda başarı için 7 ipucu

E-posta otomasyonu, kişiselleştirilmiş mesajların doğru zamanda doğru müşterilerin önüne getirildiği otomatik bir iş akışını destekler. Kulağa karmaşık mı geliyor?

Aşağıda, e-posta kampanyalarının gücünü en üst düzeye çıkarmak, iş akışlarını otomatikleştirmek, güven oluşturucu bir e-posta pazarlama stratejisi hazırlamak ve yeni müşteriler kazanmak için ipuçları bulunmaktadır.

1. Listenizi oluşturun

Listeniz sizin gücünüz.

Potansiyel müşteri yakalama formu ile sürdürülebilir bir liste oluşturabilirsiniz. Potansiyel müşteri yakalama formları, tüketici bilgilerini toplamak ve pazarlama çabalarınızı artırmak için kullanabileceğiniz, web sitenizde bulunan anketler veya formlardır.

Tüketicilerin seveceğini bildiğiniz bir ücretsiz teklifi öne çıkarın. Yararlı ve rahatsız edici olmayan bir teklif hazırlayın ve tüketicilerin e-postalarını karşılığında paylaşın.

Teklifinizin hedef kitlenizde derin bir yankı uyandırdığından emin olun; listenizde rastgele e-postaların alan kaplamasını istemezsiniz.

2. Mesajlarınızı hızlı, net ve basit tutun

Listeyi başarıyla oluşturduktan sonra, mesajınızı taslak haline getirme zamanı gelir.

E-posta akışı otomasyonu, sayısız tüketiciye kişiselleştirilmiş mesajlar göndermenizi sağlar. Müşterinizin adını, konumunu ve birkaç başka değişkeni ekleyebilirsiniz.

Mesajınızı yazarken klişeleşmiş kelimelerden kaçının. Tüketicilerinize, bu e-postayı yazmak için zaman ayırdığınızı ve bunun hiçbir şekilde genel bir mesaj olmadığını göstermeye çalışın.

Başlık ve konu satırında satmak istediğiniz temel sorun, özellik veya avantajı vurgulayın; her kelimenin müşterilerinizin yolculuğunu yansıttığından emin olun.

Hızlı, basit ve net mesajlar sezgisel olarak güven oluşturur ve tüketicileri sizinle iş yapmaktan heyecanlandırır.

3. Ölçülebilir, zaman sınırlı tetikleyiciler ayarlayın

Otomatik e-postalar, zaman sınırlı tetikleyiciler etrafında döner.

E-posta iş akışı otomasyonunun çalışması için, mesaj akışınızı doğru bir şekilde yansıtan, ölçülebilir ve zaman sınırlı tetikleyiciler ayarlamanız gerekir.

Örneğin, alışveriş sepeti terk e-postaları göndermek istediğinizi varsayalım. E-posta tetikleyicisini, bu süre içindeki müşteri etkileşimine bağlı olarak, alışveriş sepetinin terk edilmesinden üç ila beş gün sonra olarak ayarlayın.

Zaman sınırlı tetikleyicilerle, otomatik e-posta serilerinizin doğru mesajı doğru kişiye doğru zamanda göndereceğinden emin olabilirsiniz.

4. İçerik planıyla iş yapın

Önce bir hedef belirlemeden veya planlarınızı ayrıntılı olarak belirlemeden e-posta iş akışı otomasyonuna daldıysanız, başlamak için henüz geç değil.

İyi hazırlanmış bir içerik planı, e-posta otomasyonunun olası fırsatlarını ve dezavantajlarını akla getirir. Bu fırsatı kaçırmayın.

İçerik planınızı hazırlamak için zaman ayırın. Ulaşmak istediğiniz hedefleri not alın, ölçülebilir hedefler belirleyin ve bir e-posta pazarlama stratejisi ile çalışın.

Ayrıca, içerik planınızı oluştururken bütçenizi değerlendirmeyi ve buna göre ayarlamalar yapmayı unutmayın.

5. Gelişmiş özellikleri fazla düşünmeyin

E-posta iş akışlarını otomatikleştirirken, şık şablonlar ve göz alıcı tasarımların etkisine kapılmak kolaydır.

Lütfen kendinizi suçlu hissetmeyin; bu, en iyi e-ticaret pazarlamacılarının bile başına gelir, ancak bu, durumun böyle kalmasına izin vermeniz gerektiği anlamına gelmez.

Gerçekten de, güzel bir şablon otomatik e-posta kampanyanızın dikkat çekmesini ve umarız daha fazla etkileşim sağlamasını sağlayacaktır.

Ancak, e-posta pazarlamasında zamanın çok önemli olduğu konusunda hepimiz hemfikir olduğumuzdan, tasarım kararlarınızda çok seçici olmayın, hızlı davranın.

6. Çıkış düğmesini eklemeyi unutmayın

Liste oluştururken gösterdiğiniz özen, dikkat ve hassasiyete bakılmaksızın, listenizdeki herkes e-postalarınızı beğenmeyebilir.

Ve hey, bunda yanlış bir şey yok — sonuçta, teklifinize, ürününüze veya hizmetlerinize ilgi duymayan birkaç kişi her zaman olacaktır ve bu normaldir.

Sadece bu beklenen dostça olmayan aboneler için e-postalarınıza bir iptal düğmesi ekleme iyiliğini yapmaya çalışın.

Ayrıca, bir iptal düğmesi, otomatik e-postalarınızın spam klasörlerine düşmemesini sağlar.

7. Otomatikleştirin, analiz edin ve test edin

Tahmin edebileceğiniz gibi, e-posta iş akışı otomasyonu için kusursuz bir strateji yoktur.

Başarıya ulaşmanın en iyi yolu, otomasyonu sürdürmek, iş akışlarını analiz etmek ve testler yapmaktır.

Mükemmel bir geçmişe sahip markaların planlarını takip edebilir veya daha da iyisi, e-posta kampanyalarınızı yürütmek için yetenekli bir e-posta pazarlamacısı işe alabilirsiniz.

İşlerinizi ve e-postalarınızı tek bir yerden yönetin

Bu noktada, otomatik bir e-posta iş akışı kurmak için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip olduğunuz açıktır. Bitirmeden önce, sizin için bir şeyimiz var… ClickUp. 🚀

ClickUp, e-postalardan görevler oluşturmanıza, otomasyon kurmanıza, herhangi bir göreve e-posta eklemenize ve Slack çalışma alanınızda ulaşamadığınız diğer herkesle bağlantı kurmanıza olanak tanıyan bir e-posta özelliği sunan bir proje yönetimi aracıdır.

ClickUp ile, aynı sekmede ilgili işleri yönetirken bir e-posta konusundaki gelişmeleri veya söylenenleri sorunsuz bir şekilde takip edebilirsiniz.

ClickUp'ta istediğiniz yerden e-posta gönderin ve alın. E-postalardan görevler oluşturun, otomasyonlar ayarlayın, herhangi bir göreve e-posta ekleyin ve daha fazlasını yapın.

Daha az harcama yaparak işinizi büyütün

E-posta iş akışı otomasyonu, özel kişisel dokunuşunuzdan ödün vermeden işinizi stratejik olarak büyütmenize, yeni ziyaretçileri tekrar satın alan müşterilere dönüştürmenize, güven oluşturmanıza ve süper hayranlar kazanmanıza yardımcı olur.

Ancak, satıcıların size güvenmesini sağlamak bazen sonsuza kadar sürecekmiş gibi gelebilir. Ve "sonsuza kadar" mümkün olmadığına göre, pazarlama çabalarınızda hızlı olmanız gerekir.

Bu nedenle, çok daha az harcama yaparken işinizi büyütmenize yardımcı olan e-posta otomasyon yazılımıyla ş Akışınızı kolaylaştırmanızı öneririz.