i̇ş İletişimi için En İyi 8 E-posta Alternatifi

Ah, e-posta. Basit. Tanıdık. Ve... modası geçmiş ve acı verici derecede yavaş. 🐌

Elbette, resmi görüşmeler veya önemli belgelerin gönderilmesi için iyidir. Ancak, dijital işbirliğine daha fazla güvenmeye başladıkça, e-postanın büyük ölçekli, işbirliğine dayalı iletişimi yönetmek için tasarlanmadığı ortaya çıktı.

Neyse ki, küresel gerçek zamanlı işbirliğini desteklemek için tasarlanmış birçok e-posta alternatifi bulunmaktadır. Bu e-posta alternatiflerinden birini veya birkaçını kullanarak, işbirliği gerektiren görevlerinizin verimliliğini artırabilirsiniz.

E-postadan vazgeçmeye hazır olup olmadığınızı hala bilmiyor musunuz? Endişelenmeyin. Sizi anlıyoruz! Neden e-postanın modern iş iletişimi ihtiyaçlarınızı karşılamaya uygun olmadığını anlamanıza yardımcı olmak için, hızlıca bir göz atalım.

Ardından, takım ve iş iletişiminizi kolaylaştırmak için en iyi sekiz e-posta alternatifi ve iletişim aracını paylaşacağız. 🙌

e-posta Alternatifine İhtiyacınız Olan 3 Neden

E-posta, işbirliğinin öldüğü yerdir.

Hayır, ciddiyiz, abartmıyoruz; çalışanların %70'i e-postanın verimliliği büyük ölçüde azalttığını düşünüyor.

Neden?

Çünkü diğer hibrit işyeri çözümlerinden farklı olarak, e-posta etkili işbirliğini destekleyen özelliklere ve esnekliğe sahip değildir.

E-postayla ilgili üç ana soruna bir göz atalım. 👀

1. E-posta, gerçek zamanlı geri bildirim döngüsü için uygun değildir 🔁

Geri bildirim, sürekli ve çevik iyileştirme sürecimize yön verir. Geri bildirimi ne kadar hızlı ve düzenli alırsanız, bilgilere dayalı değişiklikleri o kadar çabuk uygulayabilirsiniz.

Ancak e-postanın en büyük sorunu, yavaş ve güvenilmez olmasıdır.

Bir belgeyi inceleme için on kişiye e-posta ile gönderdiğinizi düşünün. Şimdi, yanıtlarını almak için ne kadar beklemeniz gerekir?

Birkaç saat mi? Bir gün mü? Bir hafta mı, iki hafta mı? Aslında, e-postanızı gördüklerini nasıl bilebilirsiniz? (Pasif-agresif takip e-postası gönderme zamanı. )

Gerçek zamanlı geri bildirim döngüsünü kolaylaştırma yeteneği olmadan, e-posta geliştirme ve büyümeyi yavaşlatır.

2. E-postalar konu başlıklarında kolayca kaybolabilir 📨

E-posta, bilgi açısından çıkmaz sokaktır.

Birkaç mesaj alışverişinden sonra, bir e-posta konu başlığında belirli bilgileri bulmak zorlaşmaya başlar ve bu sadece bire bir konuşmalarda böyledir. Konuşmaya birkaç kişi daha eklendiğinde, bir konu başlığında belirli bilgileri bulmak kum havuzunda tuz tanesi aramak gibidir.

Aslında, çalışanların %73'ü e-postaları bulmak için çok fazla zaman harcadıklarını söylüyor. %56'sı gelen kutusunda belge arama görevini son derece sinir bozucu buluyor.

3. E-posta çevik değildir 🐌

Bir şaheser yaratmak istiyorsanız, çevik ve işbirliğine dayalı konuşmalar yapabilmeniz gerekir. Fikirler gelip akış halinde olmalı, planlar karmaşıklaşmalı, proje şekillenirken unsurlar çöpe atılmalı ve iyileştirilmelidir.

E-posta sadece çevik konuşmaları zorlaştırmakla kalmaz.

Hiçbir konuşmanız gerçek zamanlı olarak gerçekleşmiyor. Büyük e-posta konuları kafa karıştırıcı ve gezinmesi zor hale geliyor. Çalışanlar yeni gelişmelerden haberdar olamıyor, bu da bilgi silolarına ve verimlilik kaybına yol açıyor. Tüm bu sorunlar, iç iş akışınızı ve projelerinizin kalitesini olumsuz etkileyebilir.

i̇ş İletişimi için 8 E-posta Alternatifi

Her şey kaybolmuş değil — iş iletişimleriniz için kullanabileceğiniz birçok e-posta alternatifi var.

Öncelikle, proje yönetimi yazılımlarına bir göz atalım.

1. Proje yönetimi yazılımı

İş iletişimlerinizin büyük bir kısmı proje yönetimi yazılımları etrafında dönüyor, değil mi? Peki, bir projeyi Gmail veya Outlook üzerinden yönetmeyi hiç denediniz mi?

Sıkıcıdır. Kafa karıştırıcıdır. Dosya paylaşımı için merkezi bir depolama sistemi, gerçek zamanlı geri bildirim döngüsü veya proje görünürlüğü yoktur. Ve bunların hepsi, e-posta platformlarının proje yönetimi için tasarlanmamış olmasından kaynaklanmaktadır.

Çözüm nedir? Proje yönetimi yazılımı.

E-posta meraklıları için çözüm? ClickUp'ta e-posta proje yönetimi!

En İyi Araç: ClickUp'ın E-posta Proje Yönetimi Yazılımı

E-postalarınızı ve işlerinizi tek bir yerden yönetin — ClickUp'ta her yerden e-posta gönderin ve alın, e-postalardan görevler oluşturun, otomasyon ayarlayın, e-postaları herhangi bir göreve ekleyin ve daha fazlasını yapın

Eğer aradığınız sorunsuz bir proje yönetimi ise, ClickUp tam size göre. Peki ClickUp'ı beş yıldızlı bir proje yönetimi aracı yapan nedir?

ClickUp gibi proje yönetimi yazılımları, proje yönetimi sürecinizi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır ve tüm işleri tek bir yerde toplayarak bireylerin ve her boyuttaki takımların verimliliğini artırmaya yardımcı olur.

Esnek ve gelişmiş özellikler, görevleri kolayca atamanızı ve takip etmenizi, birden fazla yapılacak işi etkili bir şekilde yönetmenizi, özel otomasyonlar kurmanızı, takım üyeleriyle gerçek zamanlı iletişim kurmanızı ve çok daha fazlasını yapmanızı sağlar — hepsi tek bir merkezi platformda.

ClickUp ayrıca iş iletişimlerinizin bir örümcek ağı gibi karışmasını önler. İletişimi merkezileştirir ve her bir konuşmanın uçtan uca görünürlüğünü sağlar (tabii ki güvenli e-posta hizmeti ile birlikte).

E-posta ClickApp, Outlook, IMAP, Office 365 ve Gmail kullanıcıları, e-posta hesaplarını ClickUp'a bağlayarak e-postaları doğrudan bir ClickUp görevinden gönderebilir ve alabilir, böylece iletişimi kolaylaştırır, konuşmaları takip eder ve e-postaları yönetmek için farklı sekmelere geçerek zaman kaybetmez. 📧

E-posta yönetimini kolaylaştırmak için ClickUp içinde e-posta gönderin ve alın

Görevlerden doğrudan e-posta gönderip almanın yanı sıra şunları da yapabilirsiniz:

Ek dosya ekleyin, hazır yanıtlar, markalı formlar ve daha fazlasını ekleyin

E-postaları görevlere bağlayın

Yorumları eylem öğeleri olarak atayın ve işbirliği etkinliği için yanıtlar gönderin

Özel etiketler ekleyin

E-posta ve görev otomasyonunu ayarlayın

E-posta şablonları ve kaydedilmiş yanıtlar oluşturarak yanıt süresini hızlandırın

ClickUp'ı favori e-posta platformlarınızla (Gmail, Outlook, IMAP ve Office 365) entegre edin

ClickUp, proje ve e-posta yönetim aracını ücretsiz olarak deneyebilmenizi sağlayan zengin özelliklere sahip bir ücretsiz sürüm sunar. Uygulamayı indirin ve Outlook ve Gmail gibi en sık kullandığınız e-posta sağlayıcılarıyla entegre ederek takım ve müşteri iletişiminizi bugün kolaylaştırın. ⚡️

2. VoIP

İşletmeniz için VoIP telefon sistemi var mı?

İşletmeler, hızlı ve güvenilir telefon iletişimi için VoIP'ye ihtiyaç duyar. VoIP, internet protokolü üzerinden ses iletimi anlamına gelir ve temel olarak fiziksel bir sabit hat yerine internet bağlantısı üzerinden arama yapmanızı sağlar.

VoIP sesli aramalar, e-postanın önemli bir alternatifidir çünkü bazı konuşmaların e-postayla yapılmaya uygun olmadığını kabul etmeliyiz.

Sesli aramalar size zaman kazandırır, daha samimi bir iletişim sağlar ve hareket kabiliyetiniz ile verimliliğinizi artırır. Kulaklık kullanarak VoIP araması yapmak için ellerinizi kullanmanıza gerek yoktur, yani tasarım üzerinde çalışırken, dosyaları düzenlerken, kahve yaparken, kısacası ne yaparsanız yapın aramaları cevaplayabilirsiniz!

En iyi araç: Dialpad

Dialpad ile telefon görüşmeleri yapın, video toplantıları düzenleyin ve SMS/MMS + takım mesajları gönderin

Dialpad sıradan bir VoIP telefon sistemi değildir. VoIP, yerel yapay zeka ve birçok diğer teknolojiyi kullanarak tamamen birleştirilmiş ses, e-posta, SMS, sosyal medya ve anlık mesajlaşma sağlayan bir bulut iletişim merkezi çözümüdür.

Bu deneyimler, fiziksel konumunuzdan bağımsız olarak birden fazla cihazda gerçekleşebilir. Sesli aramalar söz konusu olduğunda, Dialpad aşağıdaki gibi güçlü, iletişimi geliştiren özelliklerle donatılmıştır:

Çağrı kaydı

Gerçek zamanlı çağrı transkripsiyonları ve otomatik not alma

Arama sonrası özetler

Özel yönlendirme

Cihaz ve platformdan bağımsız (Android ve iOS'un yanı sıra tüm Windows, Mac, Linux ve daha fazlasını destekler)

Unutmayın, bu platform iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir platformdur. Dolayısıyla, e-posta yoluyla karmaşık bir fikri iletmeye çalışıyorsanız ve bir sonuç alamıyorsanız, aynı platformdan bir düğmeye tıklayarak iş arkadaşınızı, paydaşınızı veya müşterinizi arayabilirsiniz.

Veri siloları ve zahmetli uygulama geçişleri artık geçmişte kaldı!

Bonus: E-posta iş akışlarını otomatikleştirmek için e-posta damla kampanyası şablonları

3. İşbirliği platformları

E-posta üzerinden yapılan işbirliğine dayalı konuşmalar genellikle kaosa dönüşür. Sonunda dağınık e-posta konuları, panoda bilgi siloları ve paylaşılan belgenin on farklı sürümüyle karşı karşıya kalırsınız.

İşbirliği araçları, işletmelere tek bir özel platform üzerinden, dağınıklık, silolar veya sıkıcı yazışmalar olmadan her yerden bağlantı kurma ve işbirliği yapma olanağı sağlar.

En iyi araç: Google Çalışma Alanı

Google Çalışma Alanı ile bir dizi işbirliği ve verimlilik aracına erişin

Google Workplace, aşağıdakiler dahil olmak üzere bulut tabanlı verimlilik ve işbirliği araçlarının bir koleksiyonudur:

Gmail

Google Dokümanlar

Google Drive

Google E-Tablolar

Google Slaytlar

Google Formlar

Google Keep

Takım iletişimi için daha özel olarak, Google Çalışma Alanı e-posta alternatifi olarak aşağıdaki araçları sunar:

Google Sohbet: Bu konuşmalarınızı konu bazlı tartışmalar ve belge paylaşımı için odalara merkezileştirir. Takımların dosya paylaşmasına, görev atamasına, bilgi dağıtımına ve daha fazlasına olanak tanır

Google Meet: HD video konferanslara katılmanıza ve etkili sunumlar paylaşmanıza olanak tanıyan bir video iletişim çözümü

4. İntranet

Şirketinizin çalışanları dışında hiç kimsenin erişemeyeceği kendi gizli iş ağınız olduğunu hayal edin.

İşte intranet budur. Büyük işletmelere iletişim ve işbirliği için güvenli, paylaşımlı ve özelleştirilebilir bir çalışma alanı sağlayarak kurumsal dönüşümü kolaylaştıran yaygın bir çözümdür. Ancak intranet sadece kurumsal işletmelere özel değildir; küçük işletmeler de intranetten yararlanabilir.

İntranetler, yeni çalışanlar için bilgi silolarını ortadan kaldırmak üzere bir iç bilgi tabanı oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, belirli takım üyelerine özel gizli kanallar da oluşturabilirsiniz.

En iyi araç: ClickUp

ClickUp Çalışma Alanı'ndan proje güncellemelerini izleyin, iş akışlarını yönetin ve takımla işbirliği yapın

ClickUp intranetinizin temel ihtiyaçlarını karşılar: merkezi bir çevrimiçi portal, dahili iletişim merkezi, maksimum görünürlük sağlayan proje yönetimi ve işlevler arası işbirliği.

ClickUp ile elde edeceğiniz bazı gelişmiş özellikler şunlardır:

ClickUp Docs : Belgeler, : Belgeler, haber bültenleri , wiki'ler ve daha fazlasını oluşturun, işlerinizi takımınızla gerçek zamanlı olarak düzenleyin, belgeleri iş akışlarına bağlayın ve gizli veya genel bağlantılarla güvenli bir şekilde paylaşın

Özel Gösterge Panelleri : 50'den fazla sürükle ve bırak bileşeniyle özel gösterge panelleri oluşturun ve takımlarınıza atanan görevler, öncelikler, proje dökümleri, ilerleme, iş yükü ve diğer birçok metrik ve KPI hakkında üst düzey bir genel bakış sunun : 50'den fazla sürükle ve bırak bileşeniyle özel gösterge panelleri oluşturun ve takımlarınıza atanan görevler, öncelikler, proje dökümleri, ilerleme, iş yükü ve diğer birçok metrik ve KPI hakkında üst düzey bir genel bakış sunun

ClickUp Beyaz Tahtalar : Etkileşimli beyaz tahta aracı, takımların beyin fırtınası yapmasına, strateji oluşturmasına, iş akışlarını haritalamasına ve gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasına olanak tanır : Etkileşimli beyaz tahta aracı, takımların beyin fırtınası yapmasına, strateji oluşturmasına, iş akışlarını haritalamasına ve gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasına olanak tanır

ClickUp, işbirliğini tek bir güvenli ve gizli ağda kolaylaştırarak ve birleştirerek, projenin yaşam döngüsünün her aşamasında takımların bilgili ve verimli kalmasına yardımcı olur.

5. Video konferans

Video görüşmeleri, yüz yüze toplantılara en yakın iletişim şeklidir. E-postalarda katlanmak zorunda olduğunuz yapmacık yazışmalar yerine akıcı ve çevik tartışmalar yapmanızı sağlar.

Video konferans uygulamaları sayesinde, takım üyeleri fikirlerini gerçek zamanlı olarak paylaşabilir, anında geri bildirim alabilir ve hemen çözüm bulabilir. Video görüşmeleri, uzaktaki çalışanların e-posta, telefon görüşmeleri ve diğer "yüzsüz" iletişim yöntemlerine göre iş arkadaşlarıyla daha bağlantılı hissetmelerine yardımcı olabilir, bu da onu etkili bir iletişim stratejisi ve harika bir e-posta alternatifi haline getirir.

En iyi araç: Dialpad Meetings

Dialpad Meetings ile takım arkadaşlarınız, müşterileriniz ve daha fazlasıyla her yerden video konferans görüşmelerine katılın

Dialpad Meetings, konumunuzdan veya cihazınızdan bağımsız olarak sınırsız video konferans imkanı sunar. Dünyanın her yerinden verimli video deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz.

Sunduğu özelliklerden bazıları şunlardır:

Sorunsuz ekran paylaşım fonksiyonları

Sezgisel toplantı kontrolleri

HD video kalitesi

Canlı transkripsiyon

Ayrıca, kullanışlı web uygulaması sayesinde, kişileriniz video konferansa katılmak için uygulamaya bile ihtiyaç duymaz.

6. SMS ve anlık mesajlaşma

Gelen kutunuzda çok fazla mesaj olduğunda, önemli bir e-postayı kaçırmak veya bir soruya cevap vermeyi unutmak çok kolaydır.

Üstelik, yukarıda bahsettiğimiz sorunlar da var (işbirliği eksikliği, görünürlük... Anladınız siz).

SMS ve anlık mesajlaşma, takım iletişimi için basit ve sorunsuz bir çözüm sunar.

En iyi araç: ClickUp Sohbet görünümü

ClickUp'ın Sohbet görünümü ile güncellemeleri, bağlantıları ve tepkileri kolayca paylaşın ve önemli konuşmaları birleştirin

ClickUp'ın Sohbet görünümü, basitlik ve işlevselliği mükemmel bir şekilde dengeler.

Toplantılara katılma ihtiyacını azaltır ve en iyi Gmail alternatiflerinden biri veya diğer e-posta sağlayıcıları olarak hizmet eder. E-postalarla aynı işlevselliği sunar ve iş platformunuzdan ayrılmadan takımınızla daha hızlı iletişim kurmanızı sağlar.

Bir veya daha fazla kişiyle sohbet başlatın, anında mesaj alışverişinde bulunun, güncellemeleri gerçek zamanlı olarak hızlıca paylaşın, kaynakları bağlayın ve takım iletişiminizi tek bir yerde birleştirin. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

@bahsetmeler ile iş konuşmalarına herkesi ekleyin ve yorumlar atayarak takımınızın eylem öğeleri üzerinde çalışmaya devam etmesini sağlayın

Konuşmaların yanı sıra bağlantıları, dosyaları ve web sayfaları, elektronik tablolar ve videolar gibi gömülü dosyaları paylaşın

Sohbet içinde yorum atın

İş ayrıntılarını daha net bir şekilde iletmek için kod blokları, madde işaretli listeler, afişler ve daha fazlasını ekleyin

Sohbet görünümü, ClickUp'ın ücretsiz sürümü olan Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan'da mevcuttur. Hemen deneyin ve takım iletişiminizi hızlandırın.

7. İşletmeler için sosyal medya

Sosyal medya, özellikle bahsettiğimiz diğer e-posta alternatifleriyle birlikte kullandığınızda, takım iletişimi için değerli bir yöntem olabilir.

Şirketinizin LinkedIn sayfasında bir durum güncellemesi yayınlamanın, e-posta göndermekten ne kadar daha kolay ve etkili olduğunu bir düşünün. Tüm çalışanlarınız anında bilgilendirilir ve yayına gelen tüm yanıtları tek bir yerden görebilirsiniz.

En iyi araç: Workplace by Meta (Eski adıyla Facebook)

Meta'nın Workplace uygulamasında profillere ve haber akışlarına erişin, iletişim kurun, bilgi paylaşın ve takımlarınızla işbirliği yapın

Workplace by Meta, esasen iş dünyası için Facebook'tur. Hatta aynı arayüze sahiptir. Workplace ile şunları yapabilirsiniz:

Gruplar oluşturun

Takım üyelerini veya paydaşları canlı konuşmalara davet edin

E-posta platformlarında görülen görünürlük eksikliğini ortadan kaldırın

Görevleri atayın

Anketler oluşturun

Sınırsız miktarda dosya paylaşın

Verimliliği artıran iletişim için zengin fırsatlar sunar. Ve elbette, güncellemeleri yayınlayabileceğiniz ve ilgili iş bilgilerini görüntüleyebileceğiniz ünlü Facebook haber akışı da vardır.

8. Ekran kaydetme

Çevrimiçi bir görevi tamamlamakta zorlanan yeni çalışanlarınız olduğunu düşünün. Bir ekran kayıt uygulaması, görevin nasıl yapılacağını açıklayan uzun bir e-posta yazmaktan çok daha az zahmetli olan bir adım adım video oluşturmanıza olanak tanır.

Benzer şekilde, web sitenizde bir hata fark edebilir ve bunu BT takımınıza bildirmek isteyebilirsiniz. Elbette, neler olduğunu ayrıntılı olarak anlatan bir e-posta yazabilirsiniz veya sorunu bir ekran kaydı ile göstererek sorunları daha hızlı bildirebilir ve çözebilirsiniz.

En iyi ekran kayıt aracı: Clip by ClickUp

E-posta zinciri veya yüz yüze toplantılara gerek kalmadan mesajınızı tam olarak iletmek için ekran kayıtlarını paylaşın: Clip by ClickUp

Ekran kayıtları oluşturmak ve paylaşmak, özellikle uzaktan ve eşzamansız olarak çalışırken takımların daha etkili iletişim kurmasını sağlayan uygulama içi ekran kayıt aracı Clip by ClickUp ile çok kolay.

Sadece zaman kısıtlaması olmadan kayıt yapabilirsiniz, aynı zamanda mikrofonunuz aracılığıyla kayda ses de ekleyebilirsiniz. Tabii ki, hepsi bu kadar değil.

ClickUp bir proje yönetimi aracı, hatırladınız mı? ClickUp'ın tüm özellikleri, proje yönetimi sürecinizi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bu nedenle Clip'te şunları yapabilirsiniz:

Zaman sınırı olmadan tüm ekranınızı, uygulama pencerenizi veya tarayıcı sekmenizi anında yakalayın

Kaydınızdan bir görev oluşturun, açıklama ekleyin ve takım üyelerine atayın

Tarayıcınızda doğrudan oynatılan paylaşılabilir bir bağlantı ile video mesajınızı istediğiniz kişiye gönderin

Video mesajınızı bir ClickUp görevi içinde paylaşın ve atanan yorumları veya bahsetme özelliklerini kullanarak takım arkadaşlarınızı veya takımlarınızı bilgilendirin

E-postanın Ötesine Geçin — E-posta Alternatifleriyle İletişiminizi Geliştirin

E-postadan uzaklaşmak, özellikle de yıllardır bize sadakatle hizmet ettiğinde, zor bir iştir. Ancak unutmayın, e-posta iş iletişimi dünyasında hala önemli bir yere sahiptir ve muhtemelen uzun bir süre yerini başka bir şeye bırakmayacaktır.

E-postayı tamamen değiştirmek zorunda değilsiniz. Aslında, ClickUp, Gmail ve Outlook ile entegre olarak normal e-posta özelliklerinizi güçlendirir.

Ancak uzaktan çalışma ve dijital işbirliğinin hakim olduğu iş dünyasında, proje yönetimi araçları, intranet yazılımı ve video konferans gibi e-posta alternatifleriyle iletişiminizi yükseltmeniz çok önemlidir.

Proje yönetimi ve iş işbirliği yeteneklerinizi hızlandırmak mı istiyorsunuz? Ücretsiz olarak başlayın ve ClickUp'ın e-posta proje yönetimi çözümünü deneyin!

Misafir Yazar:

Jenna Bunnell, Dialpad'de İçerik Pazarlama Kıdemli Müdürü olarak görev yapmaktadır. Bir markanın tasarım duyarlılığını iletmek ve içeriğin yaratıcı ve kapsamlı yollarla nasıl sunulabileceğini görselleştirmek konusunda tutkuludur. Jenna, FreshySites ve BlockSurvey gibi diğer alanlarda da yazılar yazmıştır.