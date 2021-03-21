Yeni Özellik: ClickUp'ta E-posta

Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, e-posta çevrimiçi iletişimin temel taşı olmaya devam ediyor; siz, müşterileriniz, ortaklarınız ve Slack Çalışma Alanınızda ulaşamadığınız herkes arasındaki boşluğu dolduruyor.

E-posta kullanımı muhtemelen devam edecek olsa da, e-postaları okumak ve yanıtlamak çok zamanımızı (ve verimliliğimizi) aldığını inkar edemeyiz! Bu nedenle, e-posta iletişiminizi düzenlemek ve kolaylaştırmak ve verimliliğinizi geri kazanmak için yeni ve daha etkili bir yol oluşturduk.

Yeni E-posta ClickApp, e-posta iletişiminizi ClickUp'a sorunsuz bir şekilde entegre etmenizi sağlar, böylece konuşmalarınızı ilgili işlerin yanında yönetebilir ve bir daha sekme açmanıza gerek kalmaz!

ClickUp için yeni E-posta ClickApp'i tanıtıyoruz

Yeni E-posta ClickApp, e-postalarınızı ClickUp ile entegre ederek işlerinizi ve e-postalarınızı aynı yerden yönetmenizi sağlar.

Artık, yorum yazmak kadar kolay bir şekilde, doğrudan ClickUp görevleri içinden e-posta gönderebilir ve alabilirsiniz!

E-posta ClickApp için bazı kullanım örnekleri:

ClickUp görevleri içinden doğrudan e-posta gönderin ve alın

E-posta konularını düzenleyin ve yorumlara veya konu başlıklı yorumlara ekleyin

Ek dosya, form, şablon yanıtlar, imza ekleyin ve otomasyonlar ayarlayın

E-postalarınızı ClickUp'a aktarmanın avantajları

E-postalarınızı ve işlerinizi tek bir yerde bir araya getirmek size (ve takımınıza) zaman kazandırır, konuşmaları ilgili işlerin yanında tutar ve takımınızın e-posta iletişimini bir takım olarak organize etmesine ve koordine etmesine yardımcı olur!

Siz ve takımınızın E-posta ClickApp'i nasıl kullanabileceğinize dair bazı örnekler:

Takım üyelerine e-postalar atayın

Dosyaları, siparişleri ve başvuruları e-postalarla birlikte kişilerle birlikte düzenli tutun

Gönderiler ve yanıtlar üzerinde işbirliği yapın

Özel Alanlar ve etkinliklere (web sitenizden yapılan işlemler, hata izleme ve daha fazlası) dayalı e-posta Otomasyon iş akışları oluşturun

Olasılıklar neredeyse sonsuzdur.

E-posta ClickApp nasıl işliyor?

ClickApp etkinleştirildiğinde, görevler içinde doğrudan e-posta gönderebilir ve alabilirsiniz. Yanıtlar aynı görev konusuna aktarılır. Şirket içi ekip arkadaşlarınıza yorum gönderme ile ClickUp dışındaki kişilere e-posta gönderme arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Bu, müşteriler, başvuru sahipleri, kullanıcılar vb. ile dış iletişim kurarken iletişimi tek bir yerde tutmak isteyen herkes için harika bir özelliktir.

Görev içinden e-posta gönderin

Artık, ClickUp görevinden doğrudan herkese e-posta gönderebilirsiniz. Bu, işinizle ilgili konuşmaları ilerletmek için mükemmeldir!

Şunları yapabilirsiniz:

Ek dosya ekleyin

E-postaları ClickUp içindeki görevlere bağlayın

Takım arkadaşlarınızı etiketleyin ve yorum konularında e-postaları koordine edin

Mesajları ve yanıtları doğrudan ClickUp içinden göndermek, gönderilerinizi düzenli ve işbirliğine dayalı tutmanıza ve ilgili işlerin yanında konumlandırmanıza yardımcı olur.

Görev içinde e-postalar alın

ClickUp görevinizden bir e-posta gönderdiğinizde, yanıt otomatik olarak görevin Etkinlik konusuna aktarılır.

E-postalarınızın görevlerin Aktivite bölümünde nasıl gösterileceğini, e-posta için ClickApp ayarlarından da belirleyebilirsiniz.

Bu, e-posta konuşmalarını kendi konularında düzenli tutmayı veya e-posta yanıtlarının görevlerinizde yeni yorumlar olarak görünmesini seçmenizi sağlar.

E-posta Şablonları

İş Planı kullanıyorsanız, müşteri desteği ve başvuru izleme gibi hızlı kaydedilmiş yanıtlar göndermeniz gerektiğinde şablonlar çok kullanışlıdır!

Şablon oluşturma

Sayfanın altındaki şablon simgesine tıklayın Adınızı girin Bir konu girin (isteğe bağlı) E-posta içeriğinizi girin İzin seçin

Şablon kullanma

Şablon düğmesine tıklayın Son öğeler görünecektir İsteğe bağlı olarak şablonu arayabilirsiniz Uygulamak için seçin

İmzalar

İş Planı'na dahil olan her üye, e-postalarının görünümünü kişiselleştirmek için ClickUp'ta birden fazla imza kullanabilir!

İmza oluşturmak için:

Görevinizin yorum bölümünde, sol alt köşedeki imzaya gidin İmza seçeneğini açın Seç + İmza ekle İmzanıza bir isim verin – bu isim şirket içinde referans olarak kullanılacaktır İmzanızı yazın! İmzanızı HTML kullanarak yazmak isterseniz, sağ üst köşedeki simgeye tıklayarak HTML düzenleyicisine geçin! İsteğe bağlı olarak, imzayı ön tanımlı olarak ayarlayın Kaydet

ClickUp'ta E-posta + E-posta Özel Alanları

Görevinizde doldurulmuş bir e-posta özel alanı varsa, bu e-posta taslak oluştururken önerilen e-posta olarak görünecektir! Ardından bu e-postayı tıklayarak "Kime" alanını doldurabilirsiniz!

📮ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimizin sonuçları, ankete katılanların %18'inin eşzamansız iletişim için e-posta konularına güvendiğini gösteriyor. E-postalar, gerçek zamanlı toplantılar olmadan ayrıntılı tartışmalara olanak sağlarken, çok fazla konu başlığı izlemeyi zorlaştırır ve kafa karıştırıcı olabilir. ClickUp'ın E-posta Proje Yönetimi ile e-posta kaosunu düzenli eyleme dönüştürün. Önemli e-postaları anında izlenebilir görevlere dönüştürün, öncelikleri belirleyin, sorumlulukları atayın ve son tarihleri belirleyin — tüm bunları platformlar arasında geçiş yapmadan. ClickUp ile gelen kutunuzu yönetilebilir tutun ve projelerinizi ilerletin!

Otomasyonları kullanarak, parmağınızı bile kıpırdatmadan ClickUp dışındaki kişileri projenizin ayrıntıları hakkında bilgilendirebilirsiniz. Müşteri e-postalarından, biletlerden, hatalardan ve daha fazlasından öğelerden otomatik eylemler oluşturun!

E-posta otomasyonunuzun gövdesine organik içerik ve/veya dinamik içerik ekleyin. Bu, değişken alanlar, imza, şablonlu yanıtlar, emojiler ve daha fazlası için seçenekler içerir.

ClickUp Planı ve E-posta Sağlayıcı Uygunluğu

E-posta ClickApp şu anda aşağıdaki e-posta sağlayıcılarını desteklemektedir:

E-posta ClickApp'in farklı ClickUp Planlarında nasıl çalıştığı

Sonsuza Kadar Ücretsiz Çalışma Alanları 100 kullanımlık 1 ücretsiz e-posta hesabı alın

Sınırsız Çalışma Alanı sınırsız kullanım ile 1 ücretsiz e-posta hesabı alın

İş Çalışma Alanları ve üzeri 2 ücretsiz e-posta hesabı + İmzalar + Şablonlar

E-posta hesapları sınırsız sayıda kişi tarafından kullanılabilir – örneğin, Çalışma Alanınızdaki herkese (ücretsiz) erişim izni verirken yalnızca 1 e-posta hesabı eklemeyi seçebilirsiniz.

Daha fazla e-posta hesabına mı ihtiyacınız var? Yönetici+ kullanıcıları, ek ücret karşılığında Çalışma Alanına daha fazla hesap ekleyebilir!

Yıllık Faturalandırma: Her e-posta hesabı için yıllık 24 $ ücretlendirilirsiniz.

Aylık Faturalandırma: E-posta hesabı başına aylık 2 $ ücretlendirilirsiniz.

Not: Fatura döngüsünün ortasında bir e-posta hesabı eklerseniz, yenileme tarihine kadar kalan süre için orantılı bir tutar tahsil edilir.

E-posta ClickApp SSS

S: Gelen kutusundaki e-postayı silersem ne olur?

A: ClickUp'a eklenen e-postalar, gelen kutusundaki e-postayı silseniz bile konu başlığında saklanır.

S: Neden yorum bölümünün altında e-posta seçeneğini göremiyorum?

A: ClickUp'taki e-posta bir ClickApp'tir! Sahibi veya yönetici tarafından etkinleştirildiğinden emin olun.

S: Misafirler e-posta gönderebilir mi?

A: E-posta gönderme özelliği Yönetici, Sahip ve Üyeler tarafından kullanılabilir. Misafirler şu anda bu özelliğe erişemez.

ClickUp iş e-postaları hakkında daha fazla sorunuz mu var? Bu yardım belgesine göz atın !