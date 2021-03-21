Yeni Özellik: ClickUp'ta E-posta

Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, e-posta çevrimiçi iletişimin temel taşı olmaya devam ediyor; siz, müşterileriniz, ortaklarınız ve Slack Çalışma Alanınızda ulaşamadığınız herkes arasındaki boşluğu dolduruyor.
E-posta kullanımı muhtemelen devam edecek olsa da, e-postaları okumak ve yanıtlamak çok zamanımızı (ve verimliliğimizi) aldığını inkar edemeyiz! Bu nedenle, e-posta iletişiminizi düzenlemek ve kolaylaştırmak ve verimliliğinizi geri kazanmak için yeni ve daha etkili bir yol oluşturduk.
Yeni E-posta ClickApp, e-posta iletişiminizi ClickUp'a sorunsuz bir şekilde entegre etmenizi sağlar, böylece konuşmalarınızı ilgili işlerin yanında yönetebilir ve bir daha sekme açmanıza gerek kalmaz!
ClickUp için yeni E-posta ClickApp'i tanıtıyoruz
Yeni E-posta ClickApp, e-postalarınızı ClickUp ile entegre ederek işlerinizi ve e-postalarınızı aynı yerden yönetmenizi sağlar.
Artık, yorum yazmak kadar kolay bir şekilde, doğrudan ClickUp görevleri içinden e-posta gönderebilir ve alabilirsiniz!
E-posta ClickApp için bazı kullanım örnekleri:
- ClickUp görevleri içinden doğrudan e-posta gönderin ve alın
- E-posta konularını düzenleyin ve yorumlara veya konu başlıklı yorumlara ekleyin
- Ek dosya, form, şablon yanıtlar, imza ekleyin ve otomasyonlar ayarlayın
E-postalarınızı ClickUp'a aktarmanın avantajları
E-postalarınızı ve işlerinizi tek bir yerde bir araya getirmek size (ve takımınıza) zaman kazandırır, konuşmaları ilgili işlerin yanında tutar ve takımınızın e-posta iletişimini bir takım olarak organize etmesine ve koordine etmesine yardımcı olur!
Siz ve takımınızın E-posta ClickApp'i nasıl kullanabileceğinize dair bazı örnekler:
- Takım üyelerine e-postalar atayın
- Dosyaları, siparişleri ve başvuruları e-postalarla birlikte kişilerle birlikte düzenli tutun
- Gönderiler ve yanıtlar üzerinde işbirliği yapın
- Özel Alanlar ve etkinliklere (web sitenizden yapılan işlemler, hata izleme ve daha fazlası) dayalı e-posta Otomasyon iş akışları oluşturun
Olasılıklar neredeyse sonsuzdur.
E-posta ClickApp nasıl işliyor?
ClickApp etkinleştirildiğinde, görevler içinde doğrudan e-posta gönderebilir ve alabilirsiniz. Yanıtlar aynı görev konusuna aktarılır. Şirket içi ekip arkadaşlarınıza yorum gönderme ile ClickUp dışındaki kişilere e-posta gönderme arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.
Bu, müşteriler, başvuru sahipleri, kullanıcılar vb. ile dış iletişim kurarken iletişimi tek bir yerde tutmak isteyen herkes için harika bir özelliktir.
Görev içinden e-posta gönderin
Artık, ClickUp görevinden doğrudan herkese e-posta gönderebilirsiniz. Bu, işinizle ilgili konuşmaları ilerletmek için mükemmeldir!
Şunları yapabilirsiniz:
- Ek dosya ekleyin
- E-postaları ClickUp içindeki görevlere bağlayın
- Takım arkadaşlarınızı etiketleyin ve yorum konularında e-postaları koordine edin
Mesajları ve yanıtları doğrudan ClickUp içinden göndermek, gönderilerinizi düzenli ve işbirliğine dayalı tutmanıza ve ilgili işlerin yanında konumlandırmanıza yardımcı olur.
Görev içinde e-postalar alın
ClickUp görevinizden bir e-posta gönderdiğinizde, yanıt otomatik olarak görevin Etkinlik konusuna aktarılır.
Konulu e-postalar veya yeni yorumlar arasında seçim yapma
E-postalarınızın görevlerin Aktivite bölümünde nasıl gösterileceğini, e-posta için ClickApp ayarlarından da belirleyebilirsiniz.
Bu, e-posta konuşmalarını kendi konularında düzenli tutmayı veya e-posta yanıtlarının görevlerinizde yeni yorumlar olarak görünmesini seçmenizi sağlar.
E-posta Şablonları
İş Planı kullanıyorsanız, müşteri desteği ve başvuru izleme gibi hızlı kaydedilmiş yanıtlar göndermeniz gerektiğinde şablonlar çok kullanışlıdır!
Şablon oluşturma
- Sayfanın altındaki şablon simgesine tıklayın
- Adınızı girin
- Bir konu girin (isteğe bağlı)
- E-posta içeriğinizi girin
- İzin seçin
Şablon kullanma
- Şablon düğmesine tıklayın
- Son öğeler görünecektir
- İsteğe bağlı olarak şablonu arayabilirsiniz
- Uygulamak için seçin
İmzalar
İş Planı'na dahil olan her üye, e-postalarının görünümünü kişiselleştirmek için ClickUp'ta birden fazla imza kullanabilir!
İmza oluşturmak için:
- Görevinizin yorum bölümünde, sol alt köşedeki imzaya gidin
- İmza seçeneğini açın
- Seç + İmza ekle
- İmzanıza bir isim verin – bu isim şirket içinde referans olarak kullanılacaktır
- İmzanızı yazın! İmzanızı HTML kullanarak yazmak isterseniz, sağ üst köşedeki simgeye tıklayarak HTML düzenleyicisine geçin!
- İsteğe bağlı olarak, imzayı ön tanımlı olarak ayarlayın
- Kaydet
ClickUp'ta E-posta + E-posta Özel Alanları
Görevinizde doldurulmuş bir e-posta özel alanı varsa, bu e-posta taslak oluştururken önerilen e-posta olarak görünecektir! Ardından bu e-postayı tıklayarak "Kime" alanını doldurabilirsiniz!
📮ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimizin sonuçları, ankete katılanların %18'inin eşzamansız iletişim için e-posta konularına güvendiğini gösteriyor. E-postalar, gerçek zamanlı toplantılar olmadan ayrıntılı tartışmalara olanak sağlarken, çok fazla konu başlığı izlemeyi zorlaştırır ve kafa karıştırıcı olabilir.
ClickUp'ın E-posta Proje Yönetimi ile e-posta kaosunu düzenli eyleme dönüştürün. Önemli e-postaları anında izlenebilir görevlere dönüştürün, öncelikleri belirleyin, sorumlulukları atayın ve son tarihleri belirleyin — tüm bunları platformlar arasında geçiş yapmadan. ClickUp ile gelen kutunuzu yönetilebilir tutun ve projelerinizi ilerletin!
E-posta Otomasyonları
Otomasyonları kullanarak, parmağınızı bile kıpırdatmadan ClickUp dışındaki kişileri projenizin ayrıntıları hakkında bilgilendirebilirsiniz. Müşteri e-postalarından, biletlerden, hatalardan ve daha fazlasından öğelerden otomatik eylemler oluşturun!
E-posta otomasyonunuzun gövdesine organik içerik ve/veya dinamik içerik ekleyin. Bu, değişken alanlar, imza, şablonlu yanıtlar, emojiler ve daha fazlası için seçenekler içerir.
ClickUp Planı ve E-posta Sağlayıcı Uygunluğu
E-posta ClickApp şu anda aşağıdaki e-posta sağlayıcılarını desteklemektedir:
E-posta ClickApp'in farklı ClickUp Planlarında nasıl çalıştığı
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Çalışma Alanları 100 kullanımlık 1 ücretsiz e-posta hesabı alın
- Sınırsız Çalışma Alanı sınırsız kullanım ile 1 ücretsiz e-posta hesabı alın
- İş Çalışma Alanları ve üzeri 2 ücretsiz e-posta hesabı + İmzalar + Şablonlar
E-posta hesapları sınırsız sayıda kişi tarafından kullanılabilir – örneğin, Çalışma Alanınızdaki herkese (ücretsiz) erişim izni verirken yalnızca 1 e-posta hesabı eklemeyi seçebilirsiniz.
Daha fazla e-posta hesabına mı ihtiyacınız var? Yönetici+ kullanıcıları, ek ücret karşılığında Çalışma Alanına daha fazla hesap ekleyebilir!
- Yıllık Faturalandırma: Her e-posta hesabı için yıllık 24 $ ücretlendirilirsiniz.
- Aylık Faturalandırma: E-posta hesabı başına aylık 2 $ ücretlendirilirsiniz.
Not: Fatura döngüsünün ortasında bir e-posta hesabı eklerseniz, yenileme tarihine kadar kalan süre için orantılı bir tutar tahsil edilir.
E-posta ClickApp SSS
S: Gelen kutusundaki e-postayı silersem ne olur?
A: ClickUp'a eklenen e-postalar, gelen kutusundaki e-postayı silseniz bile konu başlığında saklanır.
S: Neden yorum bölümünün altında e-posta seçeneğini göremiyorum?
A: ClickUp'taki e-posta bir ClickApp'tir! Sahibi veya yönetici tarafından etkinleştirildiğinden emin olun.
S: Misafirler e-posta gönderebilir mi?
A: E-posta gönderme özelliği Yönetici, Sahip ve Üyeler tarafından kullanılabilir. Misafirler şu anda bu özelliğe erişemez.
ClickUp iş e-postaları hakkında daha fazla sorunuz mu var? Bu yardım belgesine göz atın !