2025'in En İyi 10 İş Zekası (BI) Yazılımı

Veriler, her işin ayrılmaz bir parçasıdır, perde arkasında neler olup bittiğini anlamanıza yardımcı olur ve değerli metrikler hakkında içgörüler sunar. Ancak, özellikle takımınızda veriye dayalı süreçler yoksa, verileri yönetmek çok zor olabilir.
Aslında, araştırmalar ankete katılan çalışanların %74'ünün verilerle çalışmaktan memnun olmadığını ortaya koymaktadır. İşte burada iş zekası araçları devreye girer.
Onlar operasyonun beyinleridir. ?
İş zekası (BI) yazılımı, şirket verilerini ve rakamlarını derinlemesine inceler ve iş kararlarınızda yol gösterici olarak kullanabileceğiniz görsel veri raporları oluşturur. Yukarıdaki aynı araştırma, BI yazılımı kullanan şirketlerin daha hızlı karar verme olasılığının beş kat arttığını ortaya koymuştur.
İlgili şirket verilerini kullanarak daha hızlı ve daha bilinçli kararlar almaya hazır mısınız? İşte işi halletmek için en iyi 10 iş zekası yazılımı.
Ayrıca, en iyi proje yönetimi yazılımları gibi ek araçları öne çıkaracak ve doğru platformu seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini göstereceğiz. ?
İş Zekası Yazılımları Neden Önemlidir?
İş zekası yazılımı, şirket verilerini toplayan, analiz eden ve bunları kolay anlaşılır grafikler, raporlar ve çizelgeler halinde sunan bir araçtır. Bu yazılım, veri madenciliği kullanarak bilgileri toplar, veri analitiği kullanarak ayrıntıları değerlendirir ve sonuçları netleştirmek için veri görselleştirmeleri üretir.
Bu iş zekası araçlarıyla, yalnızca yüksek vasıflı analistler değil, herkes veri tabanlı bilgiler toplayabilir. Bu tür yazılımlar yalnızca veri toplamakla kalmaz, tüm verilerinizi tek bir uygun konumda saklar.
Bu, ürünler arasında geçiş yapmadan ihtiyacınız olan tüm içgörülere tek bir yerden ulaşabileceğiniz anlamına gelir; böylece veri görselleştirme ve birden fazla veri kaynağına erişim çok daha kolay hale gelir.
Çoğu BI aracı, işiniz için en önemli alanlarda eyleme geçirilebilir içgörüler oluşturmak için veri kaynaklarını özelleştirmenize olanak tanır. Bu akıllı araçları kullanarak özel raporlar alın ve işinizin başarısını etkileyebilecek metrikleri daha derinlemesine inceleyin. ?
İş Zekası Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
İş zekası araçları söz konusu olduğunda, piyasada çok sayıda seçenek vardır, ancak hepsi aynı değildir. ?
BI araçlarında aramanız gereken özellikler:
- Sezgisel ve etkileşimli gösterge panelleri: Karmaşık verileri basitleştirin ve özelleştirilebilir gösterge panelleri ve veri görselleştirme ile anahtar paydaşların katılımını kolaylaştırın
- Yerleşik AI: Yapay zeka araçları, daha derin içgörüler sunar ve verileri çeşitli açılardan değerlendirerek daha kapsamlı hale getirir
- Entegrasyonlar: En iyi iş zekası araçları, optimize edilmiş iş akışları için diğer veri platformları ve uygulamalarla birlikte çalışır
- Veri madenciliği araçları: Çeşitli ve gelişmiş analiz araçlarını kullanarak geniş bir veri kümesi aralığını analiz edebilen bir yazılım arayın
- Akıllı veri uyarıları: Raporlarınızın yanlış metriklerle çarpıtılmaması için iyi ve kötü veri noktaları için bildirimleri tetikleyin
2025'te Kullanılacak En İyi 10 İş Zekası Yazılımı
Bu 10 en iyi iş zekası yazılımı seçeneği ile veriye dayalı kararlar almaya başlayın. ETL motorlarından veri ambarlarına ve veri görselleştirme araçlarına kadar, şirket verilerini analiz eden işletmeler için çok sayıda avantaj sunar.
Her biri için anahtar özellikleri, olası dezavantajları, fiyatlandırma ve derecelendirme bilgilerini vurguladık, böylece iş ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçebilirsiniz. ✨
1. SAP BusinessObjects İş Zekası
SAP BusinessObjects, tek bir kullanışlı alanda ölçeklenebilir bir platform ve veri içgörülerine kontrol sağlayan bir BI paketidir. Esnek tasarımı, ister birkaç çalışanı olan küçük bir işletme ister binlerce takım üyesi olan büyük bir firma olun, verileri toplamanızı sağlar. ?♀️
İş zekası yetenekleri, dünyanın en büyük şirketleri ve endüstrileri tarafından güvenilen bu yazılım, kurumsal iş kullanıcıları için en iyi BI araçlarından biridir.
SAP BusinessObjects Business Intelligence'ın en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı veriler, işiniz için en önemli metrikler hakkında en güncel içgörüler ve gelişmiş analitik bilgiler sunar
- Raporlama, sayı özelliklerinin ötesine geçerek kök nedenleri değerlendirir ve ihtiyacınız olan cevapları hızlı bir şekilde (hatta birden fazla veri kaynağından) almak için geçici sorgular yapar
- Self servis iş zekası yetenekleri ve veri görselleştirme araçları, veriler üzerinde ve verileri görmek istediğiniz şekilde kontrol sahibi olmanızı sağlar
- Paylaşım izinleri, daha iyi karar alma süreçleri için farklı departmanlarla veya kendi takımınızla işbirliği yapmanızı sağlar
SAP BusinessObjects İş Zekası sınırlamaları
- Fiyatlandırma özeldir, ancak genellikle yüksek seviyededir
- Bazı kullanıcılar entegrasyonların daha sorunsuz ve kesintisiz olmasını diledi
SAP BusinessObjects Business Intelligence fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma için iletişime geçin
SAP BusinessObjects Business Intelligence derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: 4. 3/5 (200+ yorum)
2. Microsoft Power BI
Microsoft tarafından sunulan Power BI, işinizi yeni zirvelere taşıyacak kararlar alabilmeniz için metrikleri görselleştirmenizi sağlayan bir veri analizi aracıdır. Metrik kaynaklarını bağlayarak ve bunları iş zekası araçlarıyla OneLake veri hub'ına ekleyerek veri analizi yapın.
Buradan, gösterge panellerini özelleştirerek verilerinizi görüntüleyin ve içgörüler elde edin.
Microsoft PowerBI'nin en iyi özellikleri
- Yerleşik AI özellikleri, soruları yanıtlar, anında raporlar oluşturur ve daha hızlı analiz için verilerdeki kalıpları vurgular
- Excel Elektronik Tablolar, PowerPoint ve Teams dahil olmak üzere Microsoft'un araçlar paketinde raporları paylaşın ve gömün
- Microsoft yönetişim, güvenlik ve uyumluluk özellikleri verilerinizi korur ve uçtan uca görünürlük sunar
- Ücretsiz eğitim kaynakları, takımdaki herkesin aracı kullanmayı öğrenmesini ve analitiklere dalmasını sağlar
Microsoft PowerBI sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, aracın karmaşık veya çok büyük veri kümeleriyle zorlandığını belirtti
- Bulut tabanlı bir araç olduğu için şirket içi bir çözüm değildir
Microsoft PowerBI fiyatlandırması
- Power BI in Microsoft Fabric: Ücretsiz
- Power BI Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Power BI Premium: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları
Microsoft PowerBI puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.500+ yorum)
3. Zoho Analytics
Zoho, CRM, süreç otomasyon araçları ve BT ürünlerini içeren bir yazılım paketi sunan güvenilir bir yazılım şirketidir. Zoho Analytics olarak bilinen veri aracı, bağlantılı verilerden gizli içgörüler keşfeder.
Sonuçları analiz edin ve tüm takımla kolayca paylaşılabilen özel görselleştirme araçları sayesinde raporlar oluşturun. ?
Zoho Analytics'in en iyi özellikleri
- İş zekası araçlarıyla çok çeşitli entegrasyonlar, iş uygulamaları ve çeşitli dosya ve veri kaynaklarını kullanarak ham verileri bağlayın
- Self servis veri hazırlama araçlarını kullanarak raporları özelleştirin, verileri temizleyin ve bilgileri kataloglayın
- Gelecekteki eğilimleri tahmin eden ve varsayımsal veri analizi sunan makine öğrenimi araçlarıyla desteklenen içgörülerle verilerinizi zenginleştirin
- Kod gerektirmeyen ve az kodlu modeller sayesinde SQL desteğine ihtiyaç duymadan analitiği entegre edin
Zoho Analytics sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, veri senkronizasyonunun tamamlanmasının birkaç saat sürdüğünü bildirmiştir
- Tüm raporlar, denetim amacıyla sınırlandırılabilen etkinlik günlüklerini içermez
Zoho Analytics fiyatlandırması
- Temel: Aylık 24 $, yıllık faturalandırılır
- Standart: Aylık 48 $, yıllık faturalandırılır
- Premium: 115 $/ay, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: 455 $/ay, yıllık faturalandırılır
- Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Zoho Analytics puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (200+ yorum)
4. Tableau
Salesforce'un Tableau ürünü, entegre raporlama araçları ve yapay zeka destekli ürünlerle analitiği görselleştirmenizi sağlar. İş zekası araçları arasında Tableau, büyük verileri ve KPI'ları alıp raporlara dönüştürerek eyleme geçirilebilir içgörüler oluşturmasıyla öne çıkar.
Düzinelerce ürün sunan bu yazılımlar arasında veri yönetimi, gömülü analitik ve CRM analitiği gibi seçenekler arasından iş kararlarınızı almak için ihtiyacınız olan bilgileri elde edin.
Tableau'nun en iyi özellikleri
- Veri görselleştirmeleri, yüksek düzeyde özelleştirme özelliği ile diğer araçlardan daha güçlüdür
- Sürükle ve bırak fonksiyonu, görmek istediğiniz verileri tam olarak almanızı sağlarken, yerleşik koruma önlemleri en iyi uygulamalara aykırı veri görselleştirme hatalarını önler
- Daha kısa öğrenme süreci, hız kazanmayı ve iş analitiği platformunu kullanmayı kolaylaştırır
- Tableau, işiniz karmaşık metriklerle çalışsa bile büyük veri kümelerini toplama ve analiz etme konusunda mükemmeldir
Tableau sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, biçimlendirme konusunda daha fazla özelleştirme olmasını ister
- Fiyatlar yüksek olabilir ve görüntüleyenler için ödeme yapmanız gerekir
Tableau fiyatlandırması
- Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 75 $
- Explorer: Kullanıcı başına aylık 42 $
- Görüntüleyici: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
Tableau derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.900+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)
5. Oracle İş Zekası
Bu iş zekası platformu, geçici sorgular, gösterge panelleri ve finansal raporlama dahil olmak üzere çok çeşitli BI hizmetlerinin yanı sıra merkezi veri yönetimi sunar. Araçlar paketi, verileri analiz etmeyi, raporlarda paylaşmayı ve daha hızlı iş süreçleri için eyleme geçirilebilir içgörüler ve sonraki adımları tetiklemeyi kolaylaştırır.
Oracle BI'nın en iyi özellikleri
- J2EE ve . NET gibi web tabanlı uygulamalarla bağlantı, zengin veri entegrasyonu ve büyük veri kümelerine erişim sağlar
- Oracle BI Answers, veri modelleme ve etkileşimli görsel analitik için grafikler, pivot tablolar ve gösterge panelleri oluşturmayı kolaylaştırır
- BI Delivers, iş akışı optimizasyonu için veri tabanlı bildirimleri ve uyarıları anında gönderen özel bir özelliktir
- Yayıncı aracı, iş verilerini paydaşlar, yatırımcılar, müşteriler ve iç takımla paylaşmayı kolaylaştırır
Oracle BI sınırlamaları
- Bellek ve disk alanı dahil sistem gereksinimleri sınırlayıcı olabilir
- Diğer iş zekası araçlarına kıyasla sınırlı gösterge paneli özelleştirme
Oracle BI fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Oracle BI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 3. 3/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (80+ yorum)
6. Qlik Sense
Her beceri düzeyindeki iş kullanıcıları için tasarlanan bu bulut analitik aracı, yapay zeka destekli içgörüler sunar ve şirket verilerinize dayalı raporlar oluşturur. Makine öğrenimi ve yapay zeka araçları, veri hazırlama, doğal dil etkileşimleri ve tahmine dayalı analitik sunar. ✅
Qlik Sense'in en iyi özellikleri
- Çeşitli SAP Konektörleri, daha derin veri analitiği için OLAP, BEx, ETL ve sorgu araçlarını entegre etmenizi sağlar
- Veri Ambarı Otomasyonu, iş verilerini sürekli olarak toplar, modelleri iyileştirir ve güvenilir bir veri kataloğu oluşturur
- Uyarı ve eylem otomasyonları, veri içgörülerine dayalı bildirimler göndermenize ve görevler oluşturmanıza olanak tanır
- Tek bir SaaS platformu, hibrit bulut arayüzü sunarak güvenlik, paylaşım ve veri depolama üzerinde daha fazla kontrol sağlar
Qlik Sense sınırlamaları
- Büyük veri analizi ve veri kümeleri aracın hızını yavaşlatabilir
- Bazı eklentiler ve eklentiler ekstra ücrete tabidir ve plan fiyatları yüksektir, bu da daha küçük bütçeler için zorlayıcı olabilir
Qlik Sense fiyatlandırması
- Standart: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Premium: 2.700 $/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Qlik Sense puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (200+ yorum)
7. Yellowfin BI
Yellowfin BI ile çarpıcı gösterge panelleri ve self servis veya AI destekli analitik seçenekleri sayesinde verileri görselleştirin ve anlayın. Tüm kullanıcılar için tasarlanmış bu aracı kullanmak için teknik bilgiye sahip olmanız gerekmez.
Yellowfin BI'nın en iyi özellikleri
- Yerleşik operasyonel iş akışları, iş verilerine ve raporlamaya dayalı eylem öğeleri oluşturmayı kolaylaştırır
- Eşik değerlerine göre uyarılar ayarlayın veya AI içgörülerini kullanarak işinizi izleyin ve kritik sinyaller tetiklendiğinde bildirimleri otomatikleştirin
- Sürükle ve bırak veri görselleştirmeleri, ilgi çekici raporlar oluşturmak için gereken süreyi kısaltır
- Takımdaki herkesin gösterge panelleri ve görseller oluşturmasını kolaylaştırmak için çeşitli rapor oluşturucular ve grafikler arasından seçim yapın
Yellowfin BI sınırlamaları
- Veri çıkarma, özellikle büyük veri kümelerinde zaman alabilir
- Bazı entegrasyonlar daha sorunsuz olabilir
Yellowfin BI fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma ve planlar için iletişime geçin
Yellowfin BI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)
8. Dundas BI
Dundas BI, daha iyi görünürlük ve gelişmiş analitik yetenekleri sunan entegrasyonlar ve veri yapısı araçlarıyla görsel gösterge panellerinin ötesine geçer.
Bu premium araç, kullanıcı deneyimlerine odaklanarak veri içgörülerinin takım üyeleriyle ve her gün kullandığınız araçta kolayca paylaşılmasını sağlar.
Dundas BI'nın en iyi özellikleri
- Veri bağlantısı ve entegrasyon desteği, araçlar arasında geçiş yapmak için harcanan zamanı azaltır, böylece verilerden daha hızlı içgörüler elde edersiniz
- Etkileşimli görselleştirme araçları, verileri nasıl gördüğünüzü ve bunlara nasıl yanıt verdiğinizi kontrol etmenizi sağlar
- Kullanıcı dostu arayüz, en önemli verilere ulaşmak için özelleştirme ve self servis destek sunar
- Esnek veri depolama, bilgilerin depolanması, çıkarılması ve indekslenmesi üzerinde daha fazla kontrol sağlar
Dundas BI sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, segmentasyon sırasında daha fazla veri analizi filtresi ister
- Büyük veri kümeleri işleri yavaşlatabilir ve aksaklıklara neden olabilir
Dundas BI fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Dundas BI puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Datapine
Bu modern iş zekası platformu, şirket metriklerine dayalı raporlar, gösterge panelleri ve içgörüler oluşturmayı kolaylaştırırken veri güvenliği de sağlar. Kullanıcı dostu bir arayüzle tasarlanmış olup, tüm takım tarafından kolayca kullanılabilir. Bu sayede herkes, verileri nasıl toplayacağını, analiz edeceğini ve işin her kademesinde karar verme sürecine katkı sağlayacak raporlar hazırlayacağını bilir. ?️
Datapine'ın en iyi özellikleri
- Fonksiyon, sektör ve platforma göre gösterge paneli şablonları arasından seçim yapın ve daha hedefli görseller oluşturun
- Kolay veri bağlayıcıları, araçlar arasında gidip gelmeden verileri tek bir alanda toplamayı kolaylaştırır
- Tahmine dayalı analitik araçları, verileri alır ve bunları gerçek hayattaki senaryolara dönüştürür, böylece önceden plan yapabilirsiniz
- AI tabanlı veri uyarıları, işinizi etkileyebilecek değişikliklerden haberdar olmanızı sağlar
Datapine sınırlamaları
- Mobil gösterge paneli tasarımı, masaüstü sürümü kadar etkileşimli değildir
- Tüm özellikleri keşfetmek için bir öğrenme süreci vardır
Datapine fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme: 14 gün
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Datapine puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (20'den fazla yorum)
10. Sisense
Sisense, geliştiricilerin API'leri ve SDK'ları kullanarak verileri ürünlere dönüştürmeleri için tasarlanmış bir veri analizi aracıdır. Yerleşik yapay zeka ve makine öğrenimi araçları, metrikleri derinlemesine inceleyerek veriye dayalı içgörüler sunar. Özel gösterge panelleri ve görselleştirmeler kullanarak, somut sayılara dayalı eylem öğelerini ve anahtar çıkarımları paylaşın.
Sisense'in en iyi özellikleri
- Kullanıcılar ve müşteriler için KPI'lar ve diğer önemli metriklerle bağlantılı etkileşimli grafiklerle verileri görselleştirin
- AI tarafından oluşturulan içgörüler, trendleri vurgular, sorunlu alanları belirler ve anahtar başarıları öne çıkarır
- Uyarılar ve tahminler, potansiyel sorunların önüne geçmenizi ve yeniliklere hazır olmanızı sağlar
- Veri bağlayıcıları, raporlama için hangi tür veri kaynaklarının kullanılacağını kontrol etmenizi sağlar
Sisense sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar bileşenleri ve bağlayıcıları kullanırken hatalarla karşılaştı
- Aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç plan vardır, ancak fiyatlandırma küçük takımlar için sınırlayıcı olabilir
Sisense fiyatlandırması
- Özel çözümler için iletişime geçin
Sisense puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
Diğer İş Araçları
Bu araçlar iş zekası desteği sunarken, ClickUp gibi yazılımlar işbirliğini basitleştirmek, iş akışlarını kolaylaştırmak ve proje yönetimi üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için daha kapsamlı özellikler sunar.
ClickUp
ClickUp, veri içgörülerini paylaşma ve eylem öğelerine dayalı iş akışları oluşturma yöntemlerini kontrol etmenizi sağlayan görsel bir proje yönetimi aracıdır. ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak şirketinizin verilerini yansıtan grafikler ve raporlar oluşturun. Bu görsellerle, hedeflerinizdeki ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edebilir, kaynakları yönetebilir ve veriye dayalı kararlar almak için tabloları analiz edebilirsiniz. ???
Ardından, veri analizinin ötesine geçmenizi sağlayan ClickUp Görünümleri ile bir adım daha ileri gidin. Veri içgörülerine dayalı görevleri anında otomatikleştirin ve sezgisel iş akışları oluşturun.
Görevlerin dökümünü ve kimin ne üzerinde çalıştığını görmek için Liste görünümünü kullanın. Görevlerin Kanban görselleştirmesini görmek için Pano görünümüne geçin veya veri tabanlı işlerin zaman çizelgesini görmek için Takvim görünümüne geçin.
ClickUp Entegrasyonları ile tüm favori araçlarınızı tek bir yerde birleştirin. Daha iyi iş kararları almak için favori veri analizi araçlarınızı senkronize edin ve iletişim uygulamalarını bağlayarak takımı değişikliklerden haberdar edin.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Kullanıcı dostu arayüzü, organizasyonun gücünden kolayca yararlanmanızı sağlar
- Gerçek zamanlı işbirliği, yeni veri içgörüleriniz olduğunda veya grafikleri ve raporları incelemek istediğinizde takımla anında iş yapmanızı sağlar
- Karar verme şablonları dahil 1.000'den fazla şablon, veri paylaşımı konusunda zaman ve çaba tasarrufu sağlar
- Entegrasyonlar, sorunsuz bir iş ortamı için her gün kullandığınız araçları birbirine bağlamanıza olanak tanır
- ClickUp AI, verileri iş akışlarına entegre etme konusunda öneriler ve fikirler sunar
ClickUp sınırlamaları
- Özelliklerin sayısı çok fazla olduğu için, aracı tam olarak kullanabilmek için biraz zaman gerekir
- ClickUp AI yalnızca ücretli planlarla kullanılabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)
ClickUp ile Veriye Dayalı Kararlar ve İş Akışları Oluşturun
Bu iş zekası araçlarıyla, veriye dayalı kararlar almak ve işinizi ileriye taşımak için değerli içgörüler elde etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ancak çoğu içgörülerle sınırlıdır, işleri tamamlamak için görevleri planlamak ve iş akışları oluşturmak için başka bir araca ihtiyacınız olacaktır.
İşte bu noktada ClickUp gibi proje yönetimi araçları devreye girer. ClickUp'a bugün kaydolun, veri içgörülerini alın ve bunları takımınızın her bir üyesi için eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün. Yerleşik gösterge panelleri ve görsel araçlar, analitiklere daha derinlemesine dalmanızı ve işinizi büyütmek için bir oyun planı oluşturmanızı kolaylaştırır. ?