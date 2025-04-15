2025'in En İyi 10 İş Zekası (BI) Yazılımı

Veriler, her işin ayrılmaz bir parçasıdır, perde arkasında neler olup bittiğini anlamanıza yardımcı olur ve değerli metrikler hakkında içgörüler sunar. Ancak, özellikle takımınızda veriye dayalı süreçler yoksa, verileri yönetmek çok zor olabilir.

Aslında, araştırmalar ankete katılan çalışanların %74'ünün verilerle çalışmaktan memnun olmadığını ortaya koymaktadır. İşte burada iş zekası araçları devreye girer.

Onlar operasyonun beyinleridir. ?

İş zekası (BI) yazılımı, şirket verilerini ve rakamlarını derinlemesine inceler ve iş kararlarınızda yol gösterici olarak kullanabileceğiniz görsel veri raporları oluşturur. Yukarıdaki aynı araştırma, BI yazılımı kullanan şirketlerin daha hızlı karar verme olasılığının beş kat arttığını ortaya koymuştur.

İlgili şirket verilerini kullanarak daha hızlı ve daha bilinçli kararlar almaya hazır mısınız? İşte işi halletmek için en iyi 10 iş zekası yazılımı.

Ayrıca, en iyi proje yönetimi yazılımları gibi ek araçları öne çıkaracak ve doğru platformu seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini göstereceğiz. ?

İş Zekası Yazılımları Neden Önemlidir?

İş zekası yazılımı, şirket verilerini toplayan, analiz eden ve bunları kolay anlaşılır grafikler, raporlar ve çizelgeler halinde sunan bir araçtır. Bu yazılım, veri madenciliği kullanarak bilgileri toplar, veri analitiği kullanarak ayrıntıları değerlendirir ve sonuçları netleştirmek için veri görselleştirmeleri üretir.

Bu iş zekası araçlarıyla, yalnızca yüksek vasıflı analistler değil, herkes veri tabanlı bilgiler toplayabilir. Bu tür yazılımlar yalnızca veri toplamakla kalmaz, tüm verilerinizi tek bir uygun konumda saklar.

Bu, ürünler arasında geçiş yapmadan ihtiyacınız olan tüm içgörülere tek bir yerden ulaşabileceğiniz anlamına gelir; böylece veri görselleştirme ve birden fazla veri kaynağına erişim çok daha kolay hale gelir.

Çoğu BI aracı, işiniz için en önemli alanlarda eyleme geçirilebilir içgörüler oluşturmak için veri kaynaklarını özelleştirmenize olanak tanır. Bu akıllı araçları kullanarak özel raporlar alın ve işinizin başarısını etkileyebilecek metrikleri daha derinlemesine inceleyin. ?

İş Zekası Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İş zekası araçları söz konusu olduğunda, piyasada çok sayıda seçenek vardır, ancak hepsi aynı değildir. ?

BI araçlarında aramanız gereken özellikler:

Sezgisel ve etkileşimli gösterge panelleri: Karmaşık verileri basitleştirin ve özelleştirilebilir gösterge panelleri ve veri görselleştirme ile anahtar paydaşların katılımını kolaylaştırın Yerleşik AI: Yapay zeka araçları , daha derin içgörüler sunar ve verileri çeşitli açılardan değerlendirerek daha kapsamlı hale getirir Entegrasyonlar: En iyi iş zekası araçları, En iyi iş zekası araçları, optimize edilmiş iş akışları için diğer veri platformları ve uygulamalarla birlikte çalışır Veri madenciliği araçları: Çeşitli ve gelişmiş analiz araçlarını kullanarak geniş bir veri kümesi aralığını analiz edebilen bir yazılım arayın Akıllı veri uyarıları: Raporlarınızın yanlış metriklerle çarpıtılmaması için iyi ve kötü veri noktaları için bildirimleri tetikleyin

2025'te Kullanılacak En İyi 10 İş Zekası Yazılımı

Bu 10 en iyi iş zekası yazılımı seçeneği ile veriye dayalı kararlar almaya başlayın. ETL motorlarından veri ambarlarına ve veri görselleştirme araçlarına kadar, şirket verilerini analiz eden işletmeler için çok sayıda avantaj sunar.

Her biri için anahtar özellikleri, olası dezavantajları, fiyatlandırma ve derecelendirme bilgilerini vurguladık, böylece iş ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçebilirsiniz. ✨

1. SAP BusinessObjects İş Zekası

sAP BusinessObjects aracılığıyla

SAP BusinessObjects, tek bir kullanışlı alanda ölçeklenebilir bir platform ve veri içgörülerine kontrol sağlayan bir BI paketidir. Esnek tasarımı, ister birkaç çalışanı olan küçük bir işletme ister binlerce takım üyesi olan büyük bir firma olun, verileri toplamanızı sağlar. ?‍♀️

İş zekası yetenekleri, dünyanın en büyük şirketleri ve endüstrileri tarafından güvenilen bu yazılım, kurumsal iş kullanıcıları için en iyi BI araçlarından biridir.

SAP BusinessObjects Business Intelligence'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı veriler, işiniz için en önemli metrikler hakkında en güncel içgörüler ve gelişmiş analitik bilgiler sunar

Raporlama, sayı özelliklerinin ötesine geçerek kök nedenleri değerlendirir ve ihtiyacınız olan cevapları hızlı bir şekilde (hatta birden fazla veri kaynağından) almak için geçici sorgular yapar

Self servis iş zekası yetenekleri ve veri görselleştirme araçları, veriler üzerinde ve verileri görmek istediğiniz şekilde kontrol sahibi olmanızı sağlar

Paylaşım izinleri, daha iyi karar alma süreçleri için farklı departmanlarla veya kendi takımınızla işbirliği yapmanızı sağlar

SAP BusinessObjects İş Zekası sınırlamaları

Fiyatlandırma özeldir, ancak genellikle yüksek seviyededir

Bazı kullanıcılar entegrasyonların daha sorunsuz ve kesintisiz olmasını diledi

SAP BusinessObjects Business Intelligence fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma için iletişime geçin

SAP BusinessObjects Business Intelligence derecelendirmeleri ve yorumları

G2: N/A

Capterra: 4. 3/5 (200+ yorum)

2. Microsoft Power BI

power BI aracılığıyla

Microsoft tarafından sunulan Power BI, işinizi yeni zirvelere taşıyacak kararlar alabilmeniz için metrikleri görselleştirmenizi sağlayan bir veri analizi aracıdır. Metrik kaynaklarını bağlayarak ve bunları iş zekası araçlarıyla OneLake veri hub'ına ekleyerek veri analizi yapın.

Buradan, gösterge panellerini özelleştirerek verilerinizi görüntüleyin ve içgörüler elde edin.

Microsoft PowerBI'nin en iyi özellikleri

Yerleşik AI özellikleri, soruları yanıtlar, anında raporlar oluşturur ve daha hızlı analiz için verilerdeki kalıpları vurgular

Excel Elektronik Tablolar, PowerPoint ve Teams dahil olmak üzere Microsoft'un araçlar paketinde raporları paylaşın ve gömün

Microsoft yönetişim, güvenlik ve uyumluluk özellikleri verilerinizi korur ve uçtan uca görünürlük sunar

Ücretsiz eğitim kaynakları, takımdaki herkesin aracı kullanmayı öğrenmesini ve analitiklere dalmasını sağlar

Microsoft PowerBI sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, aracın karmaşık veya çok büyük veri kümeleriyle zorlandığını belirtti

Bulut tabanlı bir araç olduğu için şirket içi bir çözüm değildir

Microsoft PowerBI fiyatlandırması

Power BI in Microsoft Fabric: Ücretsiz

Power BI Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Power BI Premium: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Microsoft PowerBI puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.500+ yorum)

3. Zoho Analytics

zoho aracılığıyla

Zoho, CRM, süreç otomasyon araçları ve BT ürünlerini içeren bir yazılım paketi sunan güvenilir bir yazılım şirketidir. Zoho Analytics olarak bilinen veri aracı, bağlantılı verilerden gizli içgörüler keşfeder.

Sonuçları analiz edin ve tüm takımla kolayca paylaşılabilen özel görselleştirme araçları sayesinde raporlar oluşturun. ?

Zoho Analytics'in en iyi özellikleri

İş zekası araçlarıyla çok çeşitli entegrasyonlar, iş uygulamaları ve çeşitli dosya ve veri kaynaklarını kullanarak ham verileri bağlayın

Self servis veri hazırlama araçlarını kullanarak raporları özelleştirin, verileri temizleyin ve bilgileri kataloglayın

Gelecekteki eğilimleri tahmin eden ve varsayımsal veri analizi sunan makine öğrenimi araçlarıyla desteklenen içgörülerle verilerinizi zenginleştirin

Kod gerektirmeyen ve az kodlu modeller sayesinde SQL desteğine ihtiyaç duymadan analitiği entegre edin

Zoho Analytics sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, veri senkronizasyonunun tamamlanmasının birkaç saat sürdüğünü bildirmiştir

Tüm raporlar, denetim amacıyla sınırlandırılabilen etkinlik günlüklerini içermez

Zoho Analytics fiyatlandırması

Temel: Aylık 24 $, yıllık faturalandırılır

Standart: Aylık 48 $, yıllık faturalandırılır

Premium: 115 $/ay, yıllık faturalandırılır

Enterprise: 455 $/ay, yıllık faturalandırılır

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Zoho Analytics puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (200+ yorum)

4. Tableau

tableau aracılığıyla

Salesforce'un Tableau ürünü, entegre raporlama araçları ve yapay zeka destekli ürünlerle analitiği görselleştirmenizi sağlar. İş zekası araçları arasında Tableau, büyük verileri ve KPI'ları alıp raporlara dönüştürerek eyleme geçirilebilir içgörüler oluşturmasıyla öne çıkar.

Düzinelerce ürün sunan bu yazılımlar arasında veri yönetimi, gömülü analitik ve CRM analitiği gibi seçenekler arasından iş kararlarınızı almak için ihtiyacınız olan bilgileri elde edin.

Tableau'nun en iyi özellikleri

Veri görselleştirmeleri, yüksek düzeyde özelleştirme özelliği ile diğer araçlardan daha güçlüdür

Sürükle ve bırak fonksiyonu, görmek istediğiniz verileri tam olarak almanızı sağlarken, yerleşik koruma önlemleri en iyi uygulamalara aykırı veri görselleştirme hatalarını önler

Daha kısa öğrenme süreci, hız kazanmayı ve iş analitiği platformunu kullanmayı kolaylaştırır

Tableau, işiniz karmaşık metriklerle çalışsa bile büyük veri kümelerini toplama ve analiz etme konusunda mükemmeldir

Tableau sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, biçimlendirme konusunda daha fazla özelleştirme olmasını ister

Fiyatlar yüksek olabilir ve görüntüleyenler için ödeme yapmanız gerekir

Tableau fiyatlandırması

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 75 $

Explorer: Kullanıcı başına aylık 42 $

Görüntüleyici: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Tableau derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

5. Oracle İş Zekası

oracle aracılığıyla

Bu iş zekası platformu, geçici sorgular, gösterge panelleri ve finansal raporlama dahil olmak üzere çok çeşitli BI hizmetlerinin yanı sıra merkezi veri yönetimi sunar. Araçlar paketi, verileri analiz etmeyi, raporlarda paylaşmayı ve daha hızlı iş süreçleri için eyleme geçirilebilir içgörüler ve sonraki adımları tetiklemeyi kolaylaştırır.

Oracle BI'nın en iyi özellikleri

J2EE ve . NET gibi web tabanlı uygulamalarla bağlantı, zengin veri entegrasyonu ve büyük veri kümelerine erişim sağlar

Oracle BI Answers, veri modelleme ve etkileşimli görsel analitik için grafikler, pivot tablolar ve gösterge panelleri oluşturmayı kolaylaştırır

BI Delivers, iş akışı optimizasyonu için veri tabanlı bildirimleri ve uyarıları anında gönderen özel bir özelliktir

Yayıncı aracı, iş verilerini paydaşlar, yatırımcılar, müşteriler ve iç takımla paylaşmayı kolaylaştırır

Oracle BI sınırlamaları

Bellek ve disk alanı dahil sistem gereksinimleri sınırlayıcı olabilir

Diğer iş zekası araçlarına kıyasla sınırlı gösterge paneli özelleştirme

Oracle BI fiyatlandırması

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Oracle BI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3. 3/5 (10+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (80+ yorum)

6. Qlik Sense

qlik Sense aracılığıyla

Her beceri düzeyindeki iş kullanıcıları için tasarlanan bu bulut analitik aracı, yapay zeka destekli içgörüler sunar ve şirket verilerinize dayalı raporlar oluşturur. Makine öğrenimi ve yapay zeka araçları, veri hazırlama, doğal dil etkileşimleri ve tahmine dayalı analitik sunar. ✅

Qlik Sense'in en iyi özellikleri

Çeşitli SAP Konektörleri, daha derin veri analitiği için OLAP, BEx, ETL ve sorgu araçlarını entegre etmenizi sağlar

Veri Ambarı Otomasyonu, iş verilerini sürekli olarak toplar, modelleri iyileştirir ve güvenilir bir veri kataloğu oluşturur

Uyarı ve eylem otomasyonları, veri içgörülerine dayalı bildirimler göndermenize ve görevler oluşturmanıza olanak tanır

Tek bir SaaS platformu, hibrit bulut arayüzü sunarak güvenlik, paylaşım ve veri depolama üzerinde daha fazla kontrol sağlar

Qlik Sense sınırlamaları

Büyük veri analizi ve veri kümeleri aracın hızını yavaşlatabilir

Bazı eklentiler ve eklentiler ekstra ücrete tabidir ve plan fiyatları yüksektir, bu da daha küçük bütçeler için zorlayıcı olabilir

Qlik Sense fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 20 $

Premium: 2.700 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Qlik Sense puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (200+ yorum)

7. Yellowfin BI

via Yellowfin BI

Yellowfin BI ile çarpıcı gösterge panelleri ve self servis veya AI destekli analitik seçenekleri sayesinde verileri görselleştirin ve anlayın. Tüm kullanıcılar için tasarlanmış bu aracı kullanmak için teknik bilgiye sahip olmanız gerekmez.

Yellowfin BI'nın en iyi özellikleri

Yerleşik operasyonel iş akışları, iş verilerine ve raporlamaya dayalı eylem öğeleri oluşturmayı kolaylaştırır

Eşik değerlerine göre uyarılar ayarlayın veya AI içgörülerini kullanarak işinizi izleyin ve kritik sinyaller tetiklendiğinde bildirimleri otomatikleştirin

Sürükle ve bırak veri görselleştirmeleri, ilgi çekici raporlar oluşturmak için gereken süreyi kısaltır

Takımdaki herkesin gösterge panelleri ve görseller oluşturmasını kolaylaştırmak için çeşitli rapor oluşturucular ve grafikler arasından seçim yapın

Yellowfin BI sınırlamaları

Veri çıkarma, özellikle büyük veri kümelerinde zaman alabilir

Bazı entegrasyonlar daha sorunsuz olabilir

Yellowfin BI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma ve planlar için iletişime geçin

Yellowfin BI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)

8. Dundas BI

insightsoftware aracılığıyla

Dundas BI, daha iyi görünürlük ve gelişmiş analitik yetenekleri sunan entegrasyonlar ve veri yapısı araçlarıyla görsel gösterge panellerinin ötesine geçer.

Bu premium araç, kullanıcı deneyimlerine odaklanarak veri içgörülerinin takım üyeleriyle ve her gün kullandığınız araçta kolayca paylaşılmasını sağlar.

Dundas BI'nın en iyi özellikleri

Veri bağlantısı ve entegrasyon desteği, araçlar arasında geçiş yapmak için harcanan zamanı azaltır, böylece verilerden daha hızlı içgörüler elde edersiniz

Etkileşimli görselleştirme araçları, verileri nasıl gördüğünüzü ve bunlara nasıl yanıt verdiğinizi kontrol etmenizi sağlar

Kullanıcı dostu arayüz, en önemli verilere ulaşmak için özelleştirme ve self servis destek sunar

Esnek veri depolama, bilgilerin depolanması, çıkarılması ve indekslenmesi üzerinde daha fazla kontrol sağlar

Dundas BI sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, segmentasyon sırasında daha fazla veri analizi filtresi ister

Büyük veri kümeleri işleri yavaşlatabilir ve aksaklıklara neden olabilir

Dundas BI fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Dundas BI puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Datapine

datapine aracılığıyla

Bu modern iş zekası platformu, şirket metriklerine dayalı raporlar, gösterge panelleri ve içgörüler oluşturmayı kolaylaştırırken veri güvenliği de sağlar. Kullanıcı dostu bir arayüzle tasarlanmış olup, tüm takım tarafından kolayca kullanılabilir. Bu sayede herkes, verileri nasıl toplayacağını, analiz edeceğini ve işin her kademesinde karar verme sürecine katkı sağlayacak raporlar hazırlayacağını bilir. ?️

Datapine'ın en iyi özellikleri

Fonksiyon, sektör ve platforma göre gösterge paneli şablonları arasından seçim yapın ve daha hedefli görseller oluşturun

Kolay veri bağlayıcıları, araçlar arasında gidip gelmeden verileri tek bir alanda toplamayı kolaylaştırır

Tahmine dayalı analitik araçları, verileri alır ve bunları gerçek hayattaki senaryolara dönüştürür, böylece önceden plan yapabilirsiniz

AI tabanlı veri uyarıları, işinizi etkileyebilecek değişikliklerden haberdar olmanızı sağlar

Datapine sınırlamaları

Mobil gösterge paneli tasarımı, masaüstü sürümü kadar etkileşimli değildir

Tüm özellikleri keşfetmek için bir öğrenme süreci vardır

Datapine fiyatlandırması

Ücretsiz deneme : 14 gün

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Datapine puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (20'den fazla yorum)

10. Sisense

via Sisense

Sisense, geliştiricilerin API'leri ve SDK'ları kullanarak verileri ürünlere dönüştürmeleri için tasarlanmış bir veri analizi aracıdır. Yerleşik yapay zeka ve makine öğrenimi araçları, metrikleri derinlemesine inceleyerek veriye dayalı içgörüler sunar. Özel gösterge panelleri ve görselleştirmeler kullanarak, somut sayılara dayalı eylem öğelerini ve anahtar çıkarımları paylaşın.

Sisense'in en iyi özellikleri

Kullanıcılar ve müşteriler için KPI'lar ve diğer önemli metriklerle bağlantılı etkileşimli grafiklerle verileri görselleştirin

AI tarafından oluşturulan içgörüler, trendleri vurgular, sorunlu alanları belirler ve anahtar başarıları öne çıkarır

Uyarılar ve tahminler, potansiyel sorunların önüne geçmenizi ve yeniliklere hazır olmanızı sağlar

Veri bağlayıcıları, raporlama için hangi tür veri kaynaklarının kullanılacağını kontrol etmenizi sağlar

Sisense sınırlamaları

Bazı kullanıcılar bileşenleri ve bağlayıcıları kullanırken hatalarla karşılaştı

Aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç plan vardır, ancak fiyatlandırma küçük takımlar için sınırlayıcı olabilir

Sisense fiyatlandırması

Özel çözümler için iletişime geçin

Sisense puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Bu araçlar iş zekası desteği sunarken, ClickUp gibi yazılımlar işbirliğini basitleştirmek, iş akışlarını kolaylaştırmak ve proje yönetimi üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için daha kapsamlı özellikler sunar.

ClickUp Gösterge Panellerinde Rolling Time Period (Dönen Zaman Dönemi) ile gelen istekler veya biletler üzerindeki zaman aralıklarını otomatik olarak güncelleyin ve ayarlayın

ClickUp, veri içgörülerini paylaşma ve eylem öğelerine dayalı iş akışları oluşturma yöntemlerini kontrol etmenizi sağlayan görsel bir proje yönetimi aracıdır. ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak şirketinizin verilerini yansıtan grafikler ve raporlar oluşturun. Bu görsellerle, hedeflerinizdeki ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edebilir, kaynakları yönetebilir ve veriye dayalı kararlar almak için tabloları analiz edebilirsiniz. ??‍?

Ardından, veri analizinin ötesine geçmenizi sağlayan ClickUp Görünümleri ile bir adım daha ileri gidin. Veri içgörülerine dayalı görevleri anında otomatikleştirin ve sezgisel iş akışları oluşturun.

Görevlerin dökümünü ve kimin ne üzerinde çalıştığını görmek için Liste görünümünü kullanın. Görevlerin Kanban görselleştirmesini görmek için Pano görünümüne geçin veya veri tabanlı işlerin zaman çizelgesini görmek için Takvim görünümüne geçin.

ClickUp Entegrasyonları ile tüm favori araçlarınızı tek bir yerde birleştirin. Daha iyi iş kararları almak için favori veri analizi araçlarınızı senkronize edin ve iletişim uygulamalarını bağlayarak takımı değişikliklerden haberdar edin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu arayüzü, organizasyonun gücünden kolayca yararlanmanızı sağlar

Gerçek zamanlı işbirliği, yeni veri içgörüleriniz olduğunda veya grafikleri ve raporları incelemek istediğinizde takımla anında iş yapmanızı sağlar

Karar verme şablonları dahil 1.000'den fazla şablon, veri paylaşımı konusunda zaman ve çaba tasarrufu sağlar

Entegrasyonlar, sorunsuz bir iş ortamı için her gün kullandığınız araçları birbirine bağlamanıza olanak tanır

ClickUp AI, verileri iş akışlarına entegre etme konusunda öneriler ve fikirler sunar

ClickUp sınırlamaları

Özelliklerin sayısı çok fazla olduğu için, aracı tam olarak kullanabilmek için biraz zaman gerekir

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarla kullanılabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)

ClickUp ile Veriye Dayalı Kararlar ve İş Akışları Oluşturun

Bu iş zekası araçlarıyla, veriye dayalı kararlar almak ve işinizi ileriye taşımak için değerli içgörüler elde etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ancak çoğu içgörülerle sınırlıdır, işleri tamamlamak için görevleri planlamak ve iş akışları oluşturmak için başka bir araca ihtiyacınız olacaktır.

İşte bu noktada ClickUp gibi proje yönetimi araçları devreye girer. ClickUp'a bugün kaydolun, veri içgörülerini alın ve bunları takımınızın her bir üyesi için eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün. Yerleşik gösterge panelleri ve görsel araçlar, analitiklere daha derinlemesine dalmanızı ve işinizi büyütmek için bir oyun planı oluşturmanızı kolaylaştırır. ?