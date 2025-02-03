2025'te Denemeniz Gereken 10 İş Süreci Otomasyon Aracı

Takımınız tekrarlayan görevler ve titiz manuel süreçlerle boğuşuyor mu?
Bazen işleri manuel olarak yapmaktan başka çare yoktur. Ancak makine öğrenimi ve yapay zeka (AI) alanındaki yenilikler sayesinde iş süreçlerini otomatikleştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Kod yazmayı veya makine öğrenimi modelleri oluşturmayı bilmenize de gerek yok. İş süreci otomasyon araçları, doğru çözümü seçtiğiniz sürece, teknik bilgiye sahip olmayan takım üyelerine otomasyonu kolayca tanıtmanızı sağlar. ?️
Bir süreç otomasyon aracı seçmek kolay bir görev değildir, bu yüzden karar vermeden önce dikkatlice düşünün. Bu amaçla, süreç otomasyon araçlarında nelere dikkat etmeniz gerektiğini gösterecek ve 2024'ün en iyi 10 favori süreç otomasyon platformunu paylaşacağız.
Süreç Otomasyon Araçlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Piyasada çok sayıda süreç otomasyon aracı bulunmaktadır, ancak iş akışı otomasyon yazılımınız en azından aşağıdaki özellikleri sunmalıdır.
- Robotik süreç otomasyonu (RPA): RPA, yazılımın sizin için görevleri yerine getirmek üzere botlar kullandığını ifade eden süslü bir terimdir. Bazı platformlar yalnızca tetikleyici tabanlı otomasyonlar sunar ve bunlar harika olsa da RPA, daha da zaman alıcı görevleri sizin yerinize üstlenir
- Entegrasyonlar: Burada sadece Zapier bağlantılarından bahsetmiyoruz. Excel, Gmail, Slack, sosyal medya ve kullandığınız diğer platformlarla yerel olarak entegre olan çözümleri arayın
- Ölçeklenebilirlik: Otomasyon aracını çeşitli kullanım durumları için kullanabilmelisiniz. Örneğin, aracı sadece veri girişi için kullanmaya başlayabilir, ancak zamanla muhasebe, pazarlama ve daha fazlası için süreçleri analiz etmek ve iyileştirmek amacıyla kullanımı genişletebilirsiniz
- Kullanıcı dostu arayüz: Çözüm ne kadar sezgisel olursa, değerini o kadar çabuk görürsünüz. Kod gerektirmeyen veya az kod gerektiren süreç otomasyon yazılımlarını tercih edin. Sürükle ve bırak arayüzü de olmazsa olmazlar arasındadır
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Süreç Otomasyon Aracı
İşinizin büyümesi için daha fazla müşteriye ihtiyacınız var, ancak takımınızın iş yükü sınırına ulaştıysa, robotların gücüyle darboğazları ortadan kaldırmanın zamanı geldi. ?
Doğru süreç otomasyon aracıyla, takımınız hedeflerine ve anahtar sonuçlarına (OKR'ler) ulaşırken daha hızlı çalışacaktır.
Bir iş süreci yönetim aracı arıyorsanız, tüm araştırmayı sizin için yaptık. Verimsizlikleri bir kez ve sonsuza kadar ortadan kaldırmak için en iyi 10 süreç otomasyon aracının listesine göz atın.
1. ClickUp
Bilgisayarınızda bir düzine tarayıcı sekmesi ve program arasında geçiş yapmak çok fazla zaman alıyor. E-postaları, belgeleri ve verileri aramak yerine, ClickUp ile her şeyi aynı yerde saklayın.
Evet, doğru: dünyanın en favori proje yönetimi aracı, aynı zamanda süreç otomasyonu alanında da en önde gelen rakiplerden biridir. ?
ClickUp Otomasyonları, devretmelerden onaylara ve bağımlılıklara kadar iş akışınızın hemen her yönünü kolaylaştırır. ClickUp'ın süreç otomasyon aracı, zaman kazanmak, insan hatalarını azaltmak ve veriye dayalı karar almayı hızlandırmak için takımınızın manuel çabalarını ortadan kaldırır.
En karmaşık SOP'leri bile destekleyecek kadar güçlüdür. ClickUp'a güvenerek aşağıdaki gibi titiz görevleri otomatikleştirin:
- Durum değişiklikleri
- Görev atama
- Yorum gönder
Aralarından seçim yapabileceğiniz 100'den fazla hazır Otomasyon vardır, ancak bizimkilerden birini kopyalayıp tamamen benzersiz bir şey yapmak için değiştirebilirsiniz. Bir tetikleyici ve koşul seçin, ClickUp her şeyi oradan yönlendirmeye başlayacaktır. ?
Ama hepsi bu kadar değil. ClickUp, verimliliği artırmak için yüzlerce yararlı şablonla birlikte gelir.
İş süreçlerinizi baştan sona görselleştirmek için ClickUp Verimli Süreç Oluşturma Şablonunu deneyin. Süreçte ne yapılacağını tam olarak anladıktan sonra otomasyonlar oluşturmak çocuk oyuncağı olacak. ?
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp AI, rolünüze göre özelleştirilmiş tek yapay zeka destekli asistan olarak, ClickUp'ta daha da fazla zaman kazanmanıza yardımcı olur
- ClickUp Otomasyonlarını Twilio, Slack, Dropbox, Calendly ve Google E-Tablolar gibi uygulamalara bağlayarak tüm işlerinizi tek bir platformda yönetebilirsiniz
- ClickUp Beyaz Tahtalar ve Zihin Haritaları ile iş süreçlerini yeniden yapılandırın
- ClickUp Gösterge Paneli ile yeni süreçlerinizin başarısını gerçek zamanlı olarak izleyin
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
- ClickUp, yeni başlayanlar için ilk başta kafa karıştırıcı olabilecek birçok özelliğe sahiptir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.900+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)
2. CMW Lab
CMW, verimliliği artırmak ve işçilik maliyetlerini azaltmak için iş süreci otomasyon yazılımı (BPA) oluşturur. Veri analizinden raporlamaya kadar her şey için uygulamalar içeren eksiksiz bir otomasyon çözümü olarak kendini tanıtmaktadır.
En iyisi de, CMW Lab'ı kullanmak için teknik kullanıcı olmanıza gerek yok. Teknik bilgi sahibi olmayanlar için tasarlanmıştır, böylece sürükle ve bırak yöntemiyle başarıya ulaşabilirsiniz. ?
CMW Lab'ın en iyi özellikleri
- Visual Process Designer'ı kullanarak kendi otomasyonlarınızı hızlı bir şekilde modelleyin — kod gerekmez
- CMW Lab bulut tabanlıdır, bu nedenle özel bir yazılım indirmenize gerek yoktur
- CMW Lab'ın Görsel Form Oluşturucu ile veri girişini basitleştirin
- CMW Lab, Microsoft Outlook dahil olmak üzere çeşitli çözümlerle entegre olur
CMW Lab sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar müşteri desteğine ulaşmanın zor olduğunu söylüyor
- Diğerleri, arayüzün kullanıcı dostu olmadığını ve yavaş yüklendiğini söylüyor
CMW Lab fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
CMW Lab derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (110+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (370+ yorum)
3. ActiveBatch
ActiveBatch, herhangi bir uygulamaya veya sunucuya bağlanabilen esnek bir süreç otomasyon aracıdır. CRM, ERP, iş zekası ve diğer araçlarınızı ActiveBatch'e bağlayın ve görev yönetiminden müşteri deneyimine kadar her şeyi robotlara bırakın.
Biraz kod bilgisi varsa, daha özelleştirilmiş iş akışları için ActiveBatch'in düşük kodlu REST API adaptörünü kullanın.
ActiveBatch'in en iyi özellikleri
- Araç, tüm cihazlarda çalışır
- ActiveBatch Job Scheduler, işlevler arası takımlar için tasarlanmış bir ş Akışı oluşturucu
- REST API Adaptörü, biraz kod bilgisiyle hemen hemen her şeyi otomatikleştirmenizi sağlar
- ActiveBatch, Microsoft Azure, Hadoop, Oracle, SharePoint ve daha fazlasıyla yerel olarak entegre olur
ActiveBatch sınırlamaları
- Kullanıcılar, ActiveBatch'te belirli özellikleri bulmanın zor olduğunu söylüyor
- Diğerleri, etkinlik tabanlı tetikleyicilerin her zaman güvenilir olmadığını söylüyor
ActiveBatch fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
ActiveBatch puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (190+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (55+ yorum)
4. ProcessMaker
Pahalıdır, ancak ProcessMaker, süreç otomasyonu ve yapay zekanın gücünü bir araya getirdiği için kullanıcılar tarafından çok sevilmektedir. Diğer otomasyon araçlarını denediyseniz ve bir engelle karşılaştıysanız, akıllı makine öğrenmesini içeren bu seçenek size yardımcı olabilir. ?
Bilginize, ProcessMaker ayrıca bankacılık ve yüksek öğrenim için özel teklifler sunarak uyumluluk sorunlarını önlemenize yardımcı olabilir.
ProcessMaker'ın en iyi özellikleri
- AI karar motoruyla tetikleyici tabanlı otomasyonları destekleyin
- Yapılandırılmamış verileri ayıklamak, sınıflandırmak ve tanımlamak için Akıllı Belge İşleme (IDP) çözümünü edinin
- ProcessMaker, işleri hızlandırmak için yapay zeka destekli doğal dil işleme (NLP) arama özelliğine sahiptir
- ProcessMaker'ın hazır şablonlarını kullanın veya kendinize ait bir şablon oluşturun
ProcessMaker sınırlamaları
- ProcessMaker'ı etkili bir şekilde kullanmak için bazı kodları bilmeniz gerekir
- Bazı kullanıcılar, işe özel gösterge panelleri ve kullanıcı arayüzü olmasını ister
ProcessMaker fiyatlandırması
- Platform: Sınırsız kullanıcı için aylık 1.475 ABD doları
- Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Enterprise+: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ProcessMaker puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (280+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (175+ yorum)
5. Kissflow
Kissflow, BT, geliştiriciler, süreç sahipleri ve iş kullanıcıları için benzersiz arka uç kurulumlarıyla birlikte gelen farklı bir süreç otomasyon aracıdır. Birden fazla departman veya takım bu otomasyon aracını kullanacaksa, Kissflow çok az özelleştirme ile hızlı bir başlangıç yapmanızı kolaylaştırır. ?
Şu anda, bu platform için biraz kod bilmeniz gerekiyor. Ancak bunu öğrendikten sonra, Kissflow'un form öncelikli otomasyon kurallarının avantajlarını göreceksiniz.
Kissflow'un en iyi özellikleri
- Sorun izleme ve vaka yönetimi için Vaka Yönetimi panolarını kullanın
- Kissflow, kod gerektirmeyen konektörler sunar
- Satıcılar, müşteriler ve iş ortakları için harici bir portal oluşturun
- Satın alma, finans, insan kaynakları ve iş operasyonları için şablonlara erişin
Kissflow sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar yavaş yanıt süreleri ve veri ve raporları dışa aktarmada zorluk yaşadıklarını bildiriyor
- Diğer kullanıcılar müşteri desteği ile ilgili olumsuz deneyimler bildirmiştir
Kissflow fiyatlandırması
- Temel: 1.500 $/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Kissflow puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (530+ yorum)
- Capterra: 3,9/5 (30'dan fazla yorum)
6. Bonitasoft
Bonitasoft, öncelikle geliştiriciler tarafından kullanılan süreç otomasyon araçlarından biridir. İster ön uç, ister arka uç veya tam yığın olsun, Bonitasoft basit, düşük kodlu araçlarla süreç otomasyonunu hızlandırır.
Otomatikleştirilmiş görevler ve sürükle ve bırak öğeleri üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz. Hatta dağıtımı da otomatikleştirir, bu nedenle işinizin kendi uygulaması varsa, bu otomasyon aracı tam size göre olabilir.
Bonitasoft'un en iyi özellikleri
- Organizasyon grafiğinize göre görevler atayın
- KPI'ları izleyin
- Bonitasoft vaka yönetimi ile yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri yönetin
- Bonitasoft, CRM'lere, ECM'lere, ERP'lere, sosyal medya sitelerine, web hizmetlerine, veritabanlarına ve daha fazlasına bağlanır
Bonitasoft sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü gördüklerimizin en moderni değil
- Bonitasoft biraz teknik olduğundan, BT takımları için en uygun seçenektir
Bonitasoft fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Bonitasoft puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (4 yorum)
- Capterra: 4,4/5 (15+ yorum)
7. ConnectWise
ConnectWise, yönetilen hizmet sağlayıcıları (MSP'ler) için tasarlanmış yazılım paketinde baş döndürücü sayıda araca sahiptir. Diğer şirketlere hizmet sunan profesyonel bir BT şirketi değilseniz, bu araç sizin için uygun değildir.
Ancak bir BT şirketiyseniz, ConnectWise PSA tekliflerden müşteri geri bildirimlerine ve BT belgelerine kadar her şeyi otomatikleştirir. Hatta şirketinizin performansını karşılaştırmak için verileri bile toplar. ?
ConnectWise'ın en iyi özellikleri
- SmileBack aracı, müşteri geri bildirimlerini otomatik olarak toplar
- ConnectWise PSA, çevrimiçi faturalandırma, yardım masası biletleri ve tedarik zinciri satın alımlarını kolaylaştırır
- Tüm görevleri, projeleri ve zaman çizelgelerini tek bir yerden yönetin
- ConnectWise CPQ, teklifleri ve önerileri otomatikleştirir
ConnectWise sınırlamaları
- Birçok kullanıcı, eğitim ve destek konusunda olumsuz deneyimlerden bahsetmektedir
- Diğerleri uygulamaların çok farklı olduğunu söylüyor
ConnectWise fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
ConnectWise puanları ve yorumları
- G2: 3,9/5 (460+ yorum)
- Capterra: 4. ⅕ (230+ yorum)
8. Quixy
Quixy, uygulamalar geliştirmek, iş akışlarını otomatikleştirmek ve iş süreçlerini otomatikleştirmek için kod gerektirmeyen bir süreç otomasyon aracıdır. %100 özelleştirilebilir bu platformda kullanıcı deneyimi üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz.
Quixy'nin görsel arayüzünde uygulamaya geçmeden önce süreçler üzerinde beyin fırtınası yapın. Ekleyebileceğiniz adım sayısında sınır yoktur, bu nedenle istediğiniz kadar karmaşık hale getirebilirsiniz. ?
Quixy'nin en iyi özellikleri
- Basit sürükle ve bırak arayüzünde kendi web uygulamalarınızı oluşturun
- Yüz tanıma ve QR kod tarama gibi gelişmiş özelliklere erişin
- Sıralı, paralel ve koşullu iş akışları arasından seçim yapın
- Quixy, başvuru izleme, çalışanların işe alımı, proje yönetimi ve daha fazlası için uygulamalar ve şablonlar sunar
Quixy sınırlamaları
- Quixy, yeni kullanıcıların platformda gezinmesine yardımcı olacak çok fazla belge içermez
- Bazı kullanıcılar sistemde gezinirken zorluk yaşıyor
Quixy fiyatlandırma
- Platform: Kullanıcı başına aylık 20 $, yıllık faturalandırılır
- Çözüm: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Quixy puanları ve yorumları
- G2: 5/5 (125+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (25+ yorum)
9. Camunda
Camunda, AI'yı iş süreçlerinizle harmanlamak için tahmine dayalı zeka, üretken AI ve artırılmış zeka kullanır. Tüm yaygın web çerçeveleriyle iyi entegre olan açık mimari kullanır, böylece uyumluluk bir sorun olmaktan çıkar.
Camunda ayrıca süreç sağlığı gösterge panelleri de sunar, böylece yeni otomasyonlarınızın ne kadar etkili olduğunu görebilirsiniz. Dezavantajı ise bu platformun kod gerektirmesidir, bu nedenle en iyisi geliştirme takımınıza bırakmak. ??
Camunda'nın en iyi özellikleri
- Camunda, herhangi bir süreç uç noktasına bağlanabilir, bu nedenle kullanım alanları sınırsızdır
- Java, Go, Node.js, Python veya C# ile geliştirin
- Camunda Modeler, web veya masaüstü üzerinden süreç diyagramları oluşturur
Camunda sınırlamaları
- Form Oluşturucu, hala insan etkileşimi gerektiren iş akışlarını oluşturmak için kullanılan sürükle ve bırak özelliğine sahip bir araçtır
- Bazı kullanıcılar, yeterli ve iyi dokümantasyon bulunmadığını ve bunun kurulum ve gezinmeyi zorlaştırdığını bildiriyor
Camunda fiyatlandırma
- Beş kullanıcıya kadar ücretsiz
- Başlangıç: 10 kullanıcı için aylık 103 $ (99 €)
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Camunda puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (9 yorum)
10. Nintex
Otomasyon fırsatlarını sizin için belirleyen bir araca sahip olmak güzel olmaz mıydı? Nintex tam da bunu yapar.
Nintex, yapay zeka kullanarak görevlerinizi inceler ve süreçlerinizi keşfeder ve belgeler. Ardından, süreç haritalama ve belge yönetimi dahil her şeyi otomatikleştirerek takımınızın zamandan tasarruf etmesini sağlar. ⌛
Nintex'in en iyi özellikleri
- Otomasyon performansını iyileştirmek için Nintex analitiğini deneyin
- Nintex, e-imza için belgeleri otomatik olarak oluşturur
- Araç, iş akışlarını hızlandırmak için RPA botları içerir
- Süreç verilerinizi görselleştirerek iyileştirme alanları bulun
Nintex sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar platformun karmaşık ve kullanışsız olduğunu söylüyor
- Diğer kullanıcılar daha fazla entegrasyon olmasını istiyor
Nintex fiyatlandırması
- Pro: 25.000 $/yıl
- Premium: 50.000 $/yıl
- Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Nintex puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (80+ yorum)
Kolaylaştırılmış Ş Akışı Yönetimi
Takımınız zaten en iyilerin en iyisi, ancak iş akışı otomasyon yazılımı ekibinizi bir üst seviyeye taşıyacak. 2024'ün en iyi süreç otomasyon araçlarından yararlanarak manuel görevleri ortadan kaldırın ve daha fazla zaman kazanın. ✨
Otomasyon bir zorunluluktur, ancak bu platformların çoğu otomasyonlarınızı gerçek işinizden ayırmaya devam etmektedir. ClickUp ile zamandan tasarruf edin ve her şeyi tek bir yerde tutun. Size hepsi bir arada bir araç ve son derece güçlü otomasyonların avantajlarını sunuyoruz.
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