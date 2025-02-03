2025'te Denemeniz Gereken 10 İş Süreci Otomasyon Aracı

Takımınız tekrarlayan görevler ve titiz manuel süreçlerle boğuşuyor mu?

Bazen işleri manuel olarak yapmaktan başka çare yoktur. Ancak makine öğrenimi ve yapay zeka (AI) alanındaki yenilikler sayesinde iş süreçlerini otomatikleştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Kod yazmayı veya makine öğrenimi modelleri oluşturmayı bilmenize de gerek yok. İş süreci otomasyon araçları, doğru çözümü seçtiğiniz sürece, teknik bilgiye sahip olmayan takım üyelerine otomasyonu kolayca tanıtmanızı sağlar. ?️

Bir süreç otomasyon aracı seçmek kolay bir görev değildir, bu yüzden karar vermeden önce dikkatlice düşünün. Bu amaçla, süreç otomasyon araçlarında nelere dikkat etmeniz gerektiğini gösterecek ve 2024'ün en iyi 10 favori süreç otomasyon platformunu paylaşacağız.

Piyasada çok sayıda süreç otomasyon aracı bulunmaktadır, ancak iş akışı otomasyon yazılımınız en azından aşağıdaki özellikleri sunmalıdır.

Robotik süreç otomasyonu ( RPA ): RPA, yazılımın sizin için görevleri yerine getirmek üzere botlar kullandığını ifade eden süslü bir terimdir. Bazı platformlar yalnızca tetikleyici tabanlı otomasyonlar sunar ve bunlar harika olsa da RPA, daha da zaman alıcı görevleri sizin yerinize üstlenir

Entegrasyonlar: Burada sadece Zapier bağlantılarından bahsetmiyoruz. Excel, Gmail, Slack, sosyal medya ve kullandığınız diğer platformlarla yerel olarak entegre olan çözümleri arayın

Ölçeklenebilirlik: Otomasyon aracını çeşitli kullanım durumları için kullanabilmelisiniz. Örneğin, aracı sadece veri girişi için kullanmaya başlayabilir, ancak zamanla muhasebe, pazarlama ve daha fazlası için Otomasyon aracını çeşitli kullanım durumları için kullanabilmelisiniz. Örneğin, aracı sadece veri girişi için kullanmaya başlayabilir, ancak zamanla muhasebe, pazarlama ve daha fazlası için süreçleri analiz etmek ve iyileştirmek amacıyla kullanımı genişletebilirsiniz

Kullanıcı dostu arayüz: Çözüm ne kadar sezgisel olursa, değerini o kadar çabuk görürsünüz. Kod gerektirmeyen veya az kod gerektiren süreç otomasyon yazılımlarını tercih edin. Sürükle ve bırak arayüzü de olmazsa olmazlar arasındadır

İşinizin büyümesi için daha fazla müşteriye ihtiyacınız var, ancak takımınızın iş yükü sınırına ulaştıysa, robotların gücüyle darboğazları ortadan kaldırmanın zamanı geldi. ?

Doğru süreç otomasyon aracıyla, takımınız hedeflerine ve anahtar sonuçlarına (OKR'ler) ulaşırken daha hızlı çalışacaktır.

Bir iş süreci yönetim aracı arıyorsanız, tüm araştırmayı sizin için yaptık. Verimsizlikleri bir kez ve sonsuza kadar ortadan kaldırmak için en iyi 10 süreç otomasyon aracının listesine göz atın.

Önceden oluşturulmuş otomasyon tariflerini kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin, böylece takımınız en önemli işlere odaklanabilir

Bilgisayarınızda bir düzine tarayıcı sekmesi ve program arasında geçiş yapmak çok fazla zaman alıyor. E-postaları, belgeleri ve verileri aramak yerine, ClickUp ile her şeyi aynı yerde saklayın.

Evet, doğru: dünyanın en favori proje yönetimi aracı, aynı zamanda süreç otomasyonu alanında da en önde gelen rakiplerden biridir. ?

ClickUp Otomasyonları, devretmelerden onaylara ve bağımlılıklara kadar iş akışınızın hemen her yönünü kolaylaştırır. ClickUp'ın süreç otomasyon aracı, zaman kazanmak, insan hatalarını azaltmak ve veriye dayalı karar almayı hızlandırmak için takımınızın manuel çabalarını ortadan kaldırır.

En karmaşık SOP'leri bile destekleyecek kadar güçlüdür. ClickUp'a güvenerek aşağıdaki gibi titiz görevleri otomatikleştirin:

Durum değişiklikleri

Görev atama

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ClickUp ile otomasyonları kolayca yönetin

Aralarından seçim yapabileceğiniz 100'den fazla hazır Otomasyon vardır, ancak bizimkilerden birini kopyalayıp tamamen benzersiz bir şey yapmak için değiştirebilirsiniz. Bir tetikleyici ve koşul seçin, ClickUp her şeyi oradan yönlendirmeye başlayacaktır. ?

Ama hepsi bu kadar değil. ClickUp, verimliliği artırmak için yüzlerce yararlı şablonla birlikte gelir.

İş süreçlerinizi baştan sona görselleştirmek için ClickUp Verimli Süreç Oluşturma Şablonunu deneyin. Süreçte ne yapılacağını tam olarak anladıktan sonra otomasyonlar oluşturmak çocuk oyuncağı olacak. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

ClickUp, yeni başlayanlar için ilk başta kafa karıştırıcı olabilecek birçok özelliğe sahiptir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. CMW Lab

CMW Lab aracılığıyla

CMW, verimliliği artırmak ve işçilik maliyetlerini azaltmak için iş süreci otomasyon yazılımı (BPA) oluşturur. Veri analizinden raporlamaya kadar her şey için uygulamalar içeren eksiksiz bir otomasyon çözümü olarak kendini tanıtmaktadır.

En iyisi de, CMW Lab'ı kullanmak için teknik kullanıcı olmanıza gerek yok. Teknik bilgi sahibi olmayanlar için tasarlanmıştır, böylece sürükle ve bırak yöntemiyle başarıya ulaşabilirsiniz. ?

CMW Lab'ın en iyi özellikleri

Visual Process Designer'ı kullanarak kendi otomasyonlarınızı hızlı bir şekilde modelleyin — kod gerekmez

CMW Lab bulut tabanlıdır, bu nedenle özel bir yazılım indirmenize gerek yoktur

CMW Lab'ın Görsel Form Oluşturucu ile veri girişini basitleştirin

CMW Lab, Microsoft Outlook dahil olmak üzere çeşitli çözümlerle entegre olur

CMW Lab sınırlamaları

Bazı kullanıcılar müşteri desteğine ulaşmanın zor olduğunu söylüyor

Diğerleri, arayüzün kullanıcı dostu olmadığını ve yavaş yüklendiğini söylüyor

CMW Lab fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

CMW Lab derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (110+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (370+ yorum)

3. ActiveBatch

ActiveBatch aracılığıyla

ActiveBatch, herhangi bir uygulamaya veya sunucuya bağlanabilen esnek bir süreç otomasyon aracıdır. CRM, ERP, iş zekası ve diğer araçlarınızı ActiveBatch'e bağlayın ve görev yönetiminden müşteri deneyimine kadar her şeyi robotlara bırakın.

Biraz kod bilgisi varsa, daha özelleştirilmiş iş akışları için ActiveBatch'in düşük kodlu REST API adaptörünü kullanın.

ActiveBatch'in en iyi özellikleri

Araç, tüm cihazlarda çalışır

ActiveBatch Job Scheduler, işlevler arası takımlar için tasarlanmış bir ş Akışı oluşturucu

REST API Adaptörü, biraz kod bilgisiyle hemen hemen her şeyi otomatikleştirmenizi sağlar

ActiveBatch, Microsoft Azure, Hadoop, Oracle, SharePoint ve daha fazlasıyla yerel olarak entegre olur

ActiveBatch sınırlamaları

Kullanıcılar, ActiveBatch'te belirli özellikleri bulmanın zor olduğunu söylüyor

Diğerleri, etkinlik tabanlı tetikleyicilerin her zaman güvenilir olmadığını söylüyor

ActiveBatch fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

ActiveBatch puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (190+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (55+ yorum)

4. ProcessMaker

ProcessMaker aracılığıyla

Pahalıdır, ancak ProcessMaker, süreç otomasyonu ve yapay zekanın gücünü bir araya getirdiği için kullanıcılar tarafından çok sevilmektedir. Diğer otomasyon araçlarını denediyseniz ve bir engelle karşılaştıysanız, akıllı makine öğrenmesini içeren bu seçenek size yardımcı olabilir. ?

Bilginize, ProcessMaker ayrıca bankacılık ve yüksek öğrenim için özel teklifler sunarak uyumluluk sorunlarını önlemenize yardımcı olabilir.

ProcessMaker'ın en iyi özellikleri

AI karar motoruyla tetikleyici tabanlı otomasyonları destekleyin

Yapılandırılmamış verileri ayıklamak, sınıflandırmak ve tanımlamak için Akıllı Belge İşleme (IDP) çözümünü edinin

ProcessMaker, işleri hızlandırmak için yapay zeka destekli doğal dil işleme (NLP) arama özelliğine sahiptir

ProcessMaker'ın hazır şablonlarını kullanın veya kendinize ait bir şablon oluşturun

ProcessMaker sınırlamaları

ProcessMaker'ı etkili bir şekilde kullanmak için bazı kodları bilmeniz gerekir

Bazı kullanıcılar, işe özel gösterge panelleri ve kullanıcı arayüzü olmasını ister

ProcessMaker fiyatlandırması

Platform: Sınırsız kullanıcı için aylık 1.475 ABD doları

Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise+: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ProcessMaker puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (280+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (175+ yorum)

5. Kissflow

Kissflow aracılığıyla

Kissflow, BT, geliştiriciler, süreç sahipleri ve iş kullanıcıları için benzersiz arka uç kurulumlarıyla birlikte gelen farklı bir süreç otomasyon aracıdır. Birden fazla departman veya takım bu otomasyon aracını kullanacaksa, Kissflow çok az özelleştirme ile hızlı bir başlangıç yapmanızı kolaylaştırır. ?

Şu anda, bu platform için biraz kod bilmeniz gerekiyor. Ancak bunu öğrendikten sonra, Kissflow'un form öncelikli otomasyon kurallarının avantajlarını göreceksiniz.

Kissflow'un en iyi özellikleri

Sorun izleme ve vaka yönetimi için Vaka Yönetimi panolarını kullanın

Kissflow, kod gerektirmeyen konektörler sunar

Satıcılar, müşteriler ve iş ortakları için harici bir portal oluşturun

Satın alma, finans, insan kaynakları ve iş operasyonları için şablonlara erişin

Kissflow sınırlamaları

Bazı kullanıcılar yavaş yanıt süreleri ve veri ve raporları dışa aktarmada zorluk yaşadıklarını bildiriyor

Diğer kullanıcılar müşteri desteği ile ilgili olumsuz deneyimler bildirmiştir

Kissflow fiyatlandırması

Temel: 1.500 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Kissflow puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (530+ yorum)

Capterra: 3,9/5 (30'dan fazla yorum)

6. Bonitasoft

Bonitasoft aracılığıyla

Bonitasoft, öncelikle geliştiriciler tarafından kullanılan süreç otomasyon araçlarından biridir. İster ön uç, ister arka uç veya tam yığın olsun, Bonitasoft basit, düşük kodlu araçlarla süreç otomasyonunu hızlandırır.

Otomatikleştirilmiş görevler ve sürükle ve bırak öğeleri üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz. Hatta dağıtımı da otomatikleştirir, bu nedenle işinizin kendi uygulaması varsa, bu otomasyon aracı tam size göre olabilir.

Bonitasoft'un en iyi özellikleri

Organizasyon grafiğinize göre görevler atayın

KPI'ları izleyin

Bonitasoft vaka yönetimi ile yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri yönetin

Bonitasoft, CRM'lere, ECM'lere, ERP'lere, sosyal medya sitelerine, web hizmetlerine, veritabanlarına ve daha fazlasına bağlanır

Bonitasoft sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü gördüklerimizin en moderni değil

Bonitasoft biraz teknik olduğundan, BT takımları için en uygun seçenektir

Bonitasoft fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Bonitasoft puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (4 yorum)

Capterra: 4,4/5 (15+ yorum)

7. ConnectWise

ConnectWise aracılığıyla

ConnectWise, yönetilen hizmet sağlayıcıları (MSP'ler) için tasarlanmış yazılım paketinde baş döndürücü sayıda araca sahiptir. Diğer şirketlere hizmet sunan profesyonel bir BT şirketi değilseniz, bu araç sizin için uygun değildir.

Ancak bir BT şirketiyseniz, ConnectWise PSA tekliflerden müşteri geri bildirimlerine ve BT belgelerine kadar her şeyi otomatikleştirir. Hatta şirketinizin performansını karşılaştırmak için verileri bile toplar. ?

ConnectWise'ın en iyi özellikleri

SmileBack aracı, müşteri geri bildirimlerini otomatik olarak toplar

ConnectWise PSA, çevrimiçi faturalandırma, yardım masası biletleri ve tedarik zinciri satın alımlarını kolaylaştırır

Tüm görevleri, projeleri ve zaman çizelgelerini tek bir yerden yönetin

ConnectWise CPQ, teklifleri ve önerileri otomatikleştirir

ConnectWise sınırlamaları

Birçok kullanıcı, eğitim ve destek konusunda olumsuz deneyimlerden bahsetmektedir

Diğerleri uygulamaların çok farklı olduğunu söylüyor

ConnectWise fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

ConnectWise puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (460+ yorum)

Capterra: 4. ⅕ (230+ yorum)

8. Quixy

Quixy aracılığıyla

Quixy, uygulamalar geliştirmek, iş akışlarını otomatikleştirmek ve iş süreçlerini otomatikleştirmek için kod gerektirmeyen bir süreç otomasyon aracıdır. %100 özelleştirilebilir bu platformda kullanıcı deneyimi üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz.

Quixy'nin görsel arayüzünde uygulamaya geçmeden önce süreçler üzerinde beyin fırtınası yapın. Ekleyebileceğiniz adım sayısında sınır yoktur, bu nedenle istediğiniz kadar karmaşık hale getirebilirsiniz. ?

Quixy'nin en iyi özellikleri

Basit sürükle ve bırak arayüzünde kendi web uygulamalarınızı oluşturun

Yüz tanıma ve QR kod tarama gibi gelişmiş özelliklere erişin

Sıralı, paralel ve koşullu iş akışları arasından seçim yapın

Quixy, başvuru izleme, çalışanların işe alımı, proje yönetimi ve daha fazlası için uygulamalar ve şablonlar sunar

Quixy sınırlamaları

Quixy, yeni kullanıcıların platformda gezinmesine yardımcı olacak çok fazla belge içermez

Bazı kullanıcılar sistemde gezinirken zorluk yaşıyor

Quixy fiyatlandırma

Platform: Kullanıcı başına aylık 20 $, yıllık faturalandırılır

Çözüm: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Quixy puanları ve yorumları

G2: 5/5 (125+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (25+ yorum)

9. Camunda

Camunda aracılığıyla

Camunda, AI'yı iş süreçlerinizle harmanlamak için tahmine dayalı zeka, üretken AI ve artırılmış zeka kullanır. Tüm yaygın web çerçeveleriyle iyi entegre olan açık mimari kullanır, böylece uyumluluk bir sorun olmaktan çıkar.

Camunda ayrıca süreç sağlığı gösterge panelleri de sunar, böylece yeni otomasyonlarınızın ne kadar etkili olduğunu görebilirsiniz. Dezavantajı ise bu platformun kod gerektirmesidir, bu nedenle en iyisi geliştirme takımınıza bırakmak. ?‍?

Camunda'nın en iyi özellikleri

Camunda, herhangi bir süreç uç noktasına bağlanabilir, bu nedenle kullanım alanları sınırsızdır

Java, Go, Node.js, Python veya C# ile geliştirin

Camunda Modeler, web veya masaüstü üzerinden süreç diyagramları oluşturur

Camunda sınırlamaları

Form Oluşturucu, hala insan etkileşimi gerektiren iş akışlarını oluşturmak için kullanılan sürükle ve bırak özelliğine sahip bir araçtır

Bazı kullanıcılar, yeterli ve iyi dokümantasyon bulunmadığını ve bunun kurulum ve gezinmeyi zorlaştırdığını bildiriyor

Camunda fiyatlandırma

Beş kullanıcıya kadar ücretsiz

Başlangıç: 10 kullanıcı için aylık 103 $ (99 €)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Camunda puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (9 yorum)

10. Nintex

Nintex aracılığıyla

Otomasyon fırsatlarını sizin için belirleyen bir araca sahip olmak güzel olmaz mıydı? Nintex tam da bunu yapar.

Nintex, yapay zeka kullanarak görevlerinizi inceler ve süreçlerinizi keşfeder ve belgeler. Ardından, süreç haritalama ve belge yönetimi dahil her şeyi otomatikleştirerek takımınızın zamandan tasarruf etmesini sağlar. ⌛

Nintex'in en iyi özellikleri

Otomasyon performansını iyileştirmek için Nintex analitiğini deneyin

Nintex, e-imza için belgeleri otomatik olarak oluşturur

Araç, iş akışlarını hızlandırmak için RPA botları içerir

Süreç verilerinizi görselleştirerek iyileştirme alanları bulun

Nintex sınırlamaları

Bazı kullanıcılar platformun karmaşık ve kullanışsız olduğunu söylüyor

Diğer kullanıcılar daha fazla entegrasyon olmasını istiyor

Nintex fiyatlandırması

Pro: 25.000 $/yıl

Premium: 50.000 $/yıl

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Nintex puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (80+ yorum)

Kolaylaştırılmış Ş Akışı Yönetimi

Takımınız zaten en iyilerin en iyisi, ancak iş akışı otomasyon yazılımı ekibinizi bir üst seviyeye taşıyacak. 2024'ün en iyi süreç otomasyon araçlarından yararlanarak manuel görevleri ortadan kaldırın ve daha fazla zaman kazanın. ✨

Otomasyon bir zorunluluktur, ancak bu platformların çoğu otomasyonlarınızı gerçek işinizden ayırmaya devam etmektedir. ClickUp ile zamandan tasarruf edin ve her şeyi tek bir yerde tutun. Size hepsi bir arada bir araç ve son derece güçlü otomasyonların avantajlarını sunuyoruz.

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