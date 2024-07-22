excel'de 10 Ücretsiz Takım Gelişim Planı Şablonu ve ClickUp

İnsan kaynakları, iş lideri veya yönetici olun, takımınız en önemli önceliğinizdir. Başarılarını sağlamak için zaman ve çaba harcamak, çalışanların daha mutlu olmasını sağlar. Ayrıca şirket düzeyinde daha önemli başarılara yol açar.

Peki, başarılı, yeni zirvelere ulaşan ve sorunları ışık hızında çözen bir takım nasıl kurulur? ⚡

Etkili bir yol, geliştirme planları oluşturmaktır. Bu planlar, yeni becerilerin geliştirilmesinden halefiyet planlamasına ve yetenek geliştirmeye kadar her konuda yardımcı olabilir.

Gelişim planları sadece takımlar için değildir. Kendi becerilerinizi geliştirmek ve daha iyi bir lider olmak için de son derece yararlıdır.

İster profesyonel takım geliştirme ister kişisel gelişimle ilgileniyor olun, bu 10 ücretsiz geliştirme planı şablonu listesi başarıya giden yolu hazırlamanıza yardımcı olacaktır.

Gelişim Planı Şablonu nedir?

Gelişim planı, becerileri geliştirmek, büyümeyi desteklemek ve verimliliği artırmak için tasarlanmış bir çerçevedir. Bu planlar genellikle üzerinde çalışılacak becerilerin dökümünü, süreci yönlendirecek bir eylem planını, gerekli kaynakları ve bir zaman çerçevesini içerir.

Gelişim planları, çalışan ve doğrudan yöneticisi tarafından ortaklaşa oluşturulur. Her iki taraf da istenen gelişim hedeflerine ulaşmak için gerekli beceri ve süreçler hakkında bilgi verir. ?

Çoğu geliştirme planı, profesyonel hedeflerin tartışılmasıyla başlar. Ardından, güçlü ve yetenekli yanlar vurgulanırken zayıf yanlar belirlenir. Bunlar, çalışanın halihazırda iyi yaptığı işlerin ve iyileştirme hedeflerinin temelini oluşturur.

Bu görüşmelere dayanarak, çalışan ve yönetici daha sonra gelişim fırsatlarını keşfetmelidir. Kariyer hedefinden geriye doğru çalışarak, belirli adımları içeren bir eylem planı hazırlanır. Bu, eğitim programları ve atölye çalışmaları dahil olmak üzere hangi tür kaynakların gerekli olduğunu düşünmeyi de içerir.

Gelişim planı şablonları, süreçteki tahminleri ortadan kaldırır. Eylem planı içindeki fikirleri ve adımları düzenler. Ayrıca, süreç boyunca ilerlemeyi yönetmek için bir çerçeve ve izleme sistemi sağlar.

Zaman kazanmak ve her bir çalışan için başarıya giden yol haritasını oluşturmaya başlamak için bir geliştirme planı şablonu kullanın. ?

İyi bir geliştirme planı şablonu nedir?

Gelişim planları, başarının önemli bir bileşenidir ve çalışanların uzun süre aynı rolde kalarak durgunlaşmasını önler. Ayrıca, sürekli başarı ve öğrenmeye odaklanan bir ortam oluşturur.

İyi bir geliştirme planı şablonu şunları sağlar:

Net bir organizasyon oluşturun : Becerileri ve eylem öğelerinin adımlarını takip etmek için organizasyon şemaları ve tablolar sunan geliştirme planı şablonlarını arayın

mesleki hedeflerinizi açıkça listeleyin: Öğrenme kültürü oluşturmak için, güçlü yönlere ve yeni becerilerin nasıl geliştirileceğine odaklanan ve istediğiniz hedefleri açıkça belirlemenizi sağlayan bir şablon seçin

Bir eylem planı hazırlayın: Bir plan, uygulanabilir adımları kadar iyidir. Genel hedefe ulaşmak için yol haritasını ve adımları kolayca belirleyen şablonlar arayın

Özelleştirme sunun : En iyi şablonlar, iş ihtiyaçlarınızı karşılamak için kişiselleştirebileceğiniz şablonlardır

Görevleri otomatikleştirin: Harika bir geliştirme planı şablonu, geliştirme planınızda belirlenen adımlara göre görevleri otomatikleştirme özellikleri içerir

kullanabileceğiniz 10 Gelişim Planı Şablonu

Çalışanların yeni beceriler öğrenmesine, hedeflere odaklı eylem planları oluşturmasına ve daha verimli bir çalışma ortamı oluşturmasına yardımcı olmak için aşağıdaki çalışan geliştirme planı şablonlarını kullanın. Her birini şirketinizin özel ihtiyaçlarına göre kullanın.

İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması kapsamında da dahil olmak üzere, süreci düzenli olarak gözden geçirerek öğrenme ve verimlilik kültürünü oluşturun.

1. ClickUp Kişisel Gelişim Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kişisel Gelişim Planı Tem

ClickUp'ın Kişisel Gelişim Planı (PDP) Şablonu, iyileştirme alanlarını belirlemeyi, eylem planı oluşturmayı ve ilerleme ölçütlerini tek bir yerden izlemeyi kolaylaştırır.

Mevcut rolünüz için bir hedef belirleyerek, mevcut yetkinlikleri tanımlayarak ve gelişim ihtiyaçlarını belirleyerek başlayın. Beyin fırtınası süreciniz için ClickUp Belgeleri'ni kullanın. ?

Ardından, profesyonel gelişim planınız için ulaşılabilir dönüm noktaları ve görevler belirleyin. Bunlar ölçülebilir olmalı ve bunları düzenli olarak gözden geçirmek için zaman ayırmak iyi bir fikirdir. Her göreve Hedef Ulaşıldı, Başlanmadı, Beklemede veya Planlandığı Gibi gibi özel bir durum atayarak hesap verebilir olun.

İlerlemenizi izlemek için farklı özel görünümleri kullanın. Eylem Planı görünümü, yapılacaklar listenizdeki her şeyi ve gelişim hedeflerinize giden adım adım yol haritasını görmenizi sağlar. Çeyrek PD ve İlerleme Takibi görünümleri, süreç boyunca başarıyı izlemenizi sağlar.

2. ClickUp Çalışan Gelişim Planı Şablonu

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ClickUp'ın Çalışan Gelişim Planı Şablonu ile takımınız yeni beceriler geliştirecek ve çalışan performansını artıracak. Kariyer gelişim planı şablonunu kullanarak hem çalışanlar hem de tüm takım için özelleştirilmiş ve kapsamlı yol haritaları oluşturun. ?️

Takımdaki her bir kişinin mevcut becerilerini değerlendirerek başlayın. ClickUp Hedefleri'ni kullanarak ölçülebilir hedeflerin bir listesini oluşturun. Kaynakları belirleyin, her takım üyesinin ihtiyaç duyacağı bilgileri yönetin ve uzun vadeli hedeflere dayalı bir eylem planı hazırlayın.

Bu şablon, performans değerlendirmelerini kolaylaştırır ve yeni çalışanların işe alım sürecini basitleştirir. Renk kodlu görev durumlarını kullanarak ilerlemeyi izleyin. Görünümleri değiştirerek tüm departmanın ilerlemesini bir bütün olarak görebilirsiniz.

Hatta bireysel planlara ve çalışan özet incelemelerine geçerek bireysel ilerlemeyi izlemek bile mümkündür.

Zaman izleme özellikleri ve otomasyonlar (e-posta uyarıları gibi) herkesin programa uymasını sağlar ve geliştirme programını hedefe ulaştırmak için eylem planını gerektiği gibi ayarlamanıza olanak tanır.

Herhangi bir takım üyesi geride kalırsa, çalışanların gelişim planlarını sürdürmek için sorunların nasıl çözüleceğini tartışmak üzere otomatik olarak kontrol toplantıları planlayın.

3. ClickUp İş Geliştirme Planı Şablonu

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Kişisel ve çalışan geliştirme planları, becerileri sıfırdan geliştirmenize olanak tanırken, bazen büyüme için iş düzeyinde bir yaklaşıma ihtiyacınız olabilir. ClickUp'ın İş Geliştirme Planı Şablonu ile şirketiniz için bir bütün olarak iş planları oluşturun.

Yeni kurulan ve büyümekte olan işletmeler için ideal olan bu geliştirme planı şablonu, beceri geliştirme ve şirket hedeflerine odaklanmanızı sağlar. İş hedeflerinizi belirleyerek başlayın. Ardından, her hedefi temsil edecek projeler veya ClickUp Alanları oluşturun. ?

Hedefi, her takım üyesi için yönetilebilir görevlere bölün. Ortakların, danışmanların veya eğitmenlerin belirli projelere erişmesine izin vermek için izinler atayın. Görevleri kategorilere ayırarak düzenli kalın ve işler ilerledikçe uyarılar almak için bildirimler ayarlayın.

Görevlerin ilerlemesini görmek için Pano görünümünü kullanın veya görevlerin bir zamanlamasını oluşturmak için Gantt grafiğine geçin. Takvim görünümü, planınızın yolunda gidip gitmediğini kolayca görmenizi sağlarken, Tablo görünümü her görevin süreçteki adımını gösterir.

4. ClickUp Kariyer Yolu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kariyer Yolu Şablonu

ClickUp Kariyer Yolu Şablonu ile kariyer gelişimini hızlandırın ve çalışan bağlılığını artırın.

Bu şablon, net hedefler belirlemeyi, mevcut becerileri vurgulamayı ve büyüme için yeni sertifikaları belirlemeyi kolaylaştırır. Ayrıca, geliştirme sürecinin kapsamını belirlemek ve başarıyı ölçmek için yöntemler oluşturmak da kolaydır.

Takımdaki her bir çalışanın gelişim ihtiyaçlarını belirleyerek başlayın. Ardından, hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyacakları kaynakları belirleyin. Bunlar arasında çevrimiçi kurslara erişim, profesyonel eğitim seminerleri veya mentorluk programları yer alabilir.

Hedefleri ve çalışanların gelişimini izlemek için bir zaman çizelgesi oluşturun. Görevleri, gereken çaba, etki düzeyi ve mevcut duruma göre kategorilere ayırın. Özel alanlar ekleyerek şablonu çalışanlarınızın özel ihtiyaçlarına göre kullanın.

5. ClickUp SMART Hedef Eylem Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp SMART Hedef Eylem Planı Şablonu

ClickUp'ın SMART Hedef Eylem Planı Şablonu ile organize olun ve geliştirme hedeflerinize ulaşmak için adım adım bir yaklaşım oluşturun. Bu ücretsiz şablon, geliştirme hedefleriniz için basit bir yapı ve zaman çizelgesi oluşturarak kaosu ortadan kaldırır.

Kazanmak istediğiniz her yeni beceri veya hedef için yeni bir görev oluşturun. Öncelikleri belirleyin, böylece zamanınızı ve çabalarınızı en çok ihtiyaç duyduğunuz alanlara odaklayın.

Görevlerinizi günlük veya haftalık sprintlere ayırarak planınıza sadık kalın. Görev listelerinden Gantt grafiklerine ve pano özetlerine kadar farklı görünümler arasında geçiş yaparak ilerlemeyi izleyin.

Özel alanlarla yol haritanızı daha da ayrıntılı hale getirin. Hedeflediğiniz departmana veya beceri setine göre görevleri etiketleyin.

Görevlerin karmaşıklığına göre bir sıralama ekleyerek, hangi öğelerin daha fazla çaba gerektirdiğini ve hangilerinin kolay olduğunu hızlıca görün. Görev türü ve hedef ilerlemesi, üzerinde çalıştığınız işler ve ilerlemeniz hakkında bilgi verir. ?️

6. ClickUp 30-60-90 Günlük Gelişim Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın 30-60-90 Günlük Plan Şablonu

ClickUp'ın 30-60-90 Günlük Şablonu ile profesyonel gelişimi destekleyin ve süper yıldızlardan oluşan bir takım oluşturun. İşe alım ve geliştirme süreçlerini basitleştirmek için tasarlanan bu şablonu, departmanlar arasında eğitim SOP'leri oluşturmak için kullanın.

SMART hedeflerine odaklanmak da dahil olmak üzere hedef belirleme sürecini açıkça tanımlayın. Ardından, eğitmenler ve çalışanların önümüzdeki 30-60-90 günlük dönemde izlemesi için adım adım prosedürler oluşturun. Son olarak, ilerlemeyi izleyin ve süreci sürekli iyileştirmek için değerlendirmeler ayarlayın.

Birden fazla atanan kişi gibi özellikler, bir görevde birden fazla kişi çalışsa bile ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştırır. Ayrıca, daha iyi işbirliği için takım iletişimi de kolaylaştırır. Bağımlılıklar, diğer görevlerin engelini kaldırmak için önce tamamlanması gereken görevleri vurgular.

7. ClickUp Günlük Eylem Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Günlük Eylem Planı Şablonu

Kişisel gelişimi sağlamanın bir yolu, kısa vadeli hedefler belirlemek ve bunları günlük faaliyetlere dahil etmektir. ClickUp'ın Günlük Eylem Planı Şablonunu kullanarak beceri eksikliklerini belirleyin ve karmaşık geliştirme programlarını günlük, küçük görevlere bölün.

Bu şablonun en önemli avantajı, hedeflerin günlük yaşamın önemli bir parçası haline gelmesidir. Hedefler, ara sıra ulaşmak için çalışılan soyut şeyler değildir.

Günlük plan, çalışanları genel hedefleri gerçekleştirmek için her gün eğitim almaları ve becerilerini geliştirmeleri için teşvik eder. ?

Ana hedef günlük görevlere bölündüğünden, önceliklendirme araçlarını kullanarak önce yapılması gerekenleri vurgulayın. Bağımlılıklar, diğer alanlarda ilerlemeyi engelleyen görevleri açık bir şekilde listeler, böylece çalışanlar neyi ele almaları gerektiğini bilir.

8. ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu

Bir takım lideri olarak, kendinizi takımın gelişim programlarına destek vermeye odaklanarak kaybedebilirsiniz. Kendiniz üzerinde çalışmayı ve kendi gelişiminiz için zaman ayırmayı unutmayın.

ClickUp'ın Kişisel Verimlilik Şablonunu kullanarak kendi iş hedeflerinizi ve ilerlemenizi takip edin.

Aylık hedefler için günlük hatırlatıcılar ayarlayın ve günlük yapılacaklar listeleri oluşturun. Kariyer yolunuz için hedefler veya hayatınızın her yönü için günlük verimlilik alışkanlıkları ekleyin. İlerlemeyi izlemek ve programa uymak için görevlerin zaman sınırlı olduğundan emin olun.

9. Slideteam tarafından hazırlanan Bireysel Mesleki Gelişim Planı Şablonu

slideteam aracılığıyla

Bireysel çalışanlar için bir büyüme yolu belirlemeye yardımcı olan bir başka şablon da Slideteam'in Bireysel Gelişim Planı Şablonu'dur. Bu profesyonel gelişim planı şablonunu kullanarak bir eğitim programı için kriterler belirleyin ve başarıyı izleyin.

Sunum şeklinde düzenlenmiş bu şablon, eğitim programına görsel bir genel bakış sunar. Birkaç basit slaytta yetkinlikleri vurgulayın, becerileri tartışın ve hedefler belirleyin. ??‍?

Departmanlar arasında eğitim için net kurallar ve çerçeveler oluşturarak karar alma sürecini kolaylaştırın. Eylem planını uygulamaya hazır olduğunuzda, ClickUp gibi bir proje yönetimi yazılımı kullanın.

10. PeopleGoal tarafından hazırlanan Excel Çalışan Gelişim Planı Şablonu

peopleGoal aracılığıyla

PeopleGoal'un Excel Gelişim Planı Şablonu, çalışanların katılımını artıran verimli bir ortam yaratmanın bir yoludur. Bu proje yönetimi aracı, eğitim planınız için bir başlangıç noktası oluşturur.

Çalışanlarla birlikte kariyer hedefleri, beceriler, bilgiler ve kişisel özellikler alanlarını doldurun. Ardından, potansiyel dikkat dağıtıcı unsurları belirleyin ve daha ayrıntılı bilgilere göre her adımı ayrıntılı olarak açıklayın.

Kişisel ve Çalışan Gelişimi için Eğitim Programları Oluşturun

İşe alım ve eğitim için SOP'lar hazırlıyor veya büyümeyi teşvik etmek için tek bir çalışanla çalışıyor olun, ihtiyaçlarınıza uygun bir geliştirme planı şablonu mutlaka vardır. Her şablon özelleştirilebilir ve geniş bir proje yönetimi alanının parçasıdır. Böylece, hedefleri belirleyebilir, ilerlemeyi izleyebilir ve dönüm noktalarını tek bir alanda kutlayabilirsiniz.

ClickUp'a bugün kaydolun ve kendiniz ve çalışanlarınız için daha verimli bir çalışma ortamı yaratın. Yeni beceriler kazanmak ve daha mutlu bir iş yeri oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. ✨