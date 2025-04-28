Oryantasyon için 30-60-90 Günlük Plan Nasıl Oluşturulur?

Yeni çalışanlarınızın, organizasyonun işleyişini öğrenmek ve bir rolde tam performans potansiyeline ulaşmak için zamana (bazı durumlarda 12 aya kadar) ihtiyacı vardır. Ancak, onları başarıya hazırlamak ve onlara ulaşmaları gereken net hedefler vermek çok önemlidir.
İşte bu noktada 30-60-90 günlük plan oluşturmak önem kazanır. Bu, yeni işe alınanlar için hedeflerin ve faaliyetlerin 30 günlük, 60 günlük ve 90 günlük dönemlere yayıldığı yapılandırılmış bir işe alım planıdır.
Bu makalede, bu planı nasıl oluşturacağınızı ve yeni çalışanları işe alım sürecinin her adımında bağlamsal olarak işe alacağınızı göstereceğiz.
30-60-90 Günlük Plan nedir?
30-60-90 günlük plan, tam olarak adından da anlaşıldığı gibi, yeni çalışanların işe başladıkları ilk 30, 60 ve 90 gün içinde ulaşmaları gereken kritik dönüm noktalarını, eyleme geçirilebilir hedefleri ve üst düzey öncelikleri özetleyen bir belgedir. Bu planı oluşturmak, yeni çalışanın işe alım yöneticisinin sorumluluğundadır.
30-60-90 günlük planın yapılacakları:
- Yeni bir çalışanın istihdamının ilk üç ayında ulaşılması gereken uygulanabilir hedefleri vurgulayarak bunları 30, 60 ve 90 günlük artışlara bölün.
- Çalışanın odaklanması gerekenleri basitleştirir
- 30, 60 ve 90 günlük aşamalarda başarıyı ölçmek için metrikler gösterir
- Yeni çalışanların verimlerini en üst düzeye çıkarmalarına ve şirketin misyonuyla uyumlu belirlenen dönüm noktalarını gerçekleştirmelerine yardımcı olur
30-60-90 Günlük Planın Önemli Unsurları
İyi bir 30-60-90 günlük planın temel konsepti şunlardır:
- Daha büyük hedefleri daha küçük, daha kolay anlaşılır dönüm noktalarına dönüştürme
- 30 ve 60. günlerde gerçekleştirilecek adımlarla 90 günlük nihai hedef belirleme
- Hedeflerin ulaşılabilir ancak zorlayıcı olmasını sağlamak
- Yeni çalışanların planı grafiklere dökmelerini veya plana katkıda bulunmalarını sağlayarak onların desteğini alın
- Planı şirketin misyonuyla uyumlu hale getirerek yeni çalışanların organizasyon içindeki rollerini anlamalarına ve kolayca ilerlemelerine yardımcı olun
İyi bir 30-60-90 günlük planın beş bölümü
30-60-90 günlük planı nasıl oluşturacağımızı öğrenmeden önce, bunun neleri içerdiğine bir göz atalım.
30-60-90 günlük planı mükemmel kılan nedir? Öncelikle, yeni çalışandan beklentileri hemen netleştirmelidir.
Harika bir 30-60-90 günlük plan beş üst düzey unsurdan oluşur:
- Hedefler: Şirketin amacını, misyonunu ve net hedeflerini somut ve ölçülebilir bir şekilde belirtir; en iyi sonuçlar için yeni çalışanın hedeflerini öğrenme hedefleri, mesleki hedefler, performans hedefleri ve kişisel hedefler olarak sınıflandırır
- Odak: Yeni çalışanın, yolunda ilerlemek ve stratejik hedeflere doğru çalışmak için her aşamada odaklanması gerekenleri belirtir
- Öncelikler: Yeni çalışanın zamanını ve ilerlemesini etkili bir şekilde yönetmek için her 30 günlük dönemde öncelik vermesi gereken hayati görevleri ve projeleri belirler
- Başarı ölçütleri: Yeni işe alınanların başarısını ölçmek için anahtar performans göstergelerini (KPI) tanımlar, başarının neye benzediğini netleştirir ve ilerlemeyi izlemelerine yardımcı olur
- Esneklik: Değişen koşullara uyum sağlayacak kadar esnek olmalı ve yeni çalışanların şirketin genel hedeflerine göre hedeflerini ve önceliklerini ayarlayabilmelerine olanak tanımalıdır
30-60-90 günlük planınıza SMART hedeflerini entegre edin
30-60-90 günlük planınızı uygulanabilir hale getirmek için SMART hedefleri yazmayı deneyin. 30-60-90 günlük planınız ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zaman sınırlı belirli hedefler içermelidir:
- Spesifik: Her 30, 60 ve 90 günlük dönemde neyi başarmak istediğinizi açıkça tanımlayın. Örneğin, "proje verimliliğini artırmak" gibi belirsiz bir hedef belirlemek yerine, "proje zaman çizelgelerini %10 oranında kısaltmak" gibi spesifik bir hedef belirleyin
- Ölçülebilir: Proje tamamlanma süresi, maliyet tasarrufu, müşteri memnuniyeti puanları vb. gibi ilerlemenizi izlemek için anahtar performans göstergelerini dahil edin.
- Ulaşılabilir: Zorlu ve gerçekçi hedefler belirleyin. Örneğin, proje zaman çizelgelerini 30 günde %50 oranında azaltmak ulaşılabilir bir hedef olmayabilir, ancak %10'luk bir azalma gerçekçi olabilir
- İlgili: Hedeflerinizin şirketin ve projenin genel hedefleriyle uyumlu olduğundan emin olun
- Zaman sınırlı: Her hedefe ulaşmak için belirli son tarihler belirleyin, odaklanın ve zaman içinde ilerlemeyi izleyin
Beş Kolay Adımda 30-60-90 Günlük Plan Nasıl Yazılır
Aşağıdaki beş adımı izlediğiniz sürece 30-60-90 günlük bir plan oluşturmak çok kolaydır:
Adım 1: Şirket misyonunu yazın
Şirket misyonu, 30-60-90 günlük planınızın temelini oluşturur. Bu nedenle, yeni çalışanın daha büyük resimde kendi rolünü anlayabilmesi için şirket hedeflerini ve dönüm noktalarını belirleyin.
Adım 2: İlk 30 günün hedefleri hakkında beyin fırtınası yapın
Kişinin ilk 30 gün içinde başarmasını istediğiniz şeyleri yazın. Genel kural olarak:
- Hedef sayısını üç ila beş arasında sınırlayın
- Her hedefi doğru bir şekilde ölçmek için haritalanan anahtar metrikleri yazın
Adım 3: İlk 60 gün ve 90 gün için hedefler oluşturun
İlk 30 gün için hedefler oluşturduğunuz gibi, ilk 60 ve 90 gün için de hedeflerinizi haritalandırın. Önceki adımda bahsedilen kuralları unutmayın.
Adım 4: Doğru kaynakları vurgulayın
30-60-90 günlük planınız, sağladığınız ek kaynaklar kadar değerlidir. Örneğin:
- Anahtar kişiler, yani planın belirli yönleriyle ilgili takım üyeleri ve paydaşlar (yeni çalışanın hedefleri gerçekleştirmek için veya sorularını yöneltmek için kiminle bağlantı kurması gerektiği)
- Eğitim materyalleri (Yeni çalışanların rollerinde başarılı olmak için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerine yardımcı olacak eğitimler, web semineri bağlantıları, belgeler ve diğer kaynakların listesi)
- Dahili araçlar ve sistemler (Kuruluşun kullandığı mevcut araçlara erişim talimatları)
- Harici kaynaklar (Değerli bilgiler ve destek almak için sektör yayınları, çevrimiçi forumlar, profesyonel kuruluşlar vb
Adım 5: Kaydedilen ilerlemeyi takip edin
Son aşama, planın ilerlemesini değerlendirmekle ilgilidir:
- Yeni işe alınan çalışanlar hedeflerine ulaşıyor mu?
- Belirlediğiniz kaynakları kullanıyorlar mı?
- Zorluklarla doğrudan yüzleşiyorlar mı?
- Şirket hedefleri konusunda aynı sayfada mı?
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- Kişisel hedefler ve iş hedefleri mükemmel bir şekilde haritalandırılmış ilk üç ayda iyi uyum sağlayın
- Düzenli olarak gözden geçirilen davranışlar, beceriler ve yetkinliklerle gerekli işe alım görevlerini yerine getirin
- Hızla bilgi sahibi olun
- İlk günden itibaren ilerlemeyi belgeleyin ve eylem öğelerini izleyin
30-60-90 günlük planın nasıl oluşturulacağını inceledik. Şimdi, işe alım yöneticilerinin 30-60-90 günlük planları kullanarak zaman yönetimini, çalışan bağlılığını ve işe alım süreçlerini nasıl iyileştirebileceklerini anlayalım.
30-60-90 günlük planlarla zaman yönetimini iyileştirme
Her 30-60-90 günlük plan, farklı kişiler için farklı görünür. Ancak, zaman yönetimi avantajlarından yararlanmak için kullanabileceğiniz birkaç teknik vardır:
- Önceliklendirin: Yeni çalışanınızın öncelik vermesi gerekenleri belirleyin. Anahtar görevlere renkli işaretler ekleyerek her birinin göreceli önemini belirtin
- Öz değerlendirme: Plana değerlendirme süresi ekleyin
- Stratejik geliştirme: Hedefleri üç bölüme ayırın: ilk ay, ikinci ay ve üçüncü ay. Hedeflerin zorluk derecesi artmalıdır
- Öğrenme: Mesleki gelişimi desteklemek ve sürekli öğrenmeyi teşvik etmek için zaman ayırın
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30-60-90 günlük planlar kullanarak çalışanların işten ayrılmasını önleme
30-60-90 günlük plan, çalışanların zihninde kalıcı bir olumlu izlenim bırakmanızı sağlar:
- Çalışanların görüşleri: 30 gün dolduğunda, yeni işe alınan çalışanlara oryantasyon sürecindeki deneyimlerini soran bir anket uygulayın. Böylece, çalışanlar seslerinin kuruluş için önemli olduğunu hissedecek ve bağlılık oranları artacaktır
- İsteğe bağlı içerik: Şirketin kültürünü, değerlerini ve misyonunu vurgulayan ve çalışanlarla anlamlı ilişkiler kurmayı teşvik eden isteğe bağlı içeriği kullanıma sunun
- Netlik: Çalışanların yeni organizasyonlarındaki ilk 90 gün içindeki rollerini vurgulamak, daha mutlu bir iş deneyiminin temelini oluşturur. Çalışanlarla işbirliği yapın ve talimatlara dayalı, son derece net bir eylem planı oluşturun
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Akıllı işe alım ve iş görüşmeleri için 30-60-90 günlük planı kullanma
İşe alım yöneticisinin bakış açısından, 30-60-90 günlük bir plan, işe alım ve mülakat sürecini önemli ölçüde iyileştirebilir. İşte nasıl:
- Hedef uyumunu değerlendirin: Yöneticiler, planı kullanarak adayın rolüne ilişkin anlayışını ve ilk 30, 60 ve 90 gün içinde hedeflerini kuruluşun amaçlarıyla nasıl uyumlu hale getireceğini ölçebilir
- Adayın uyum yeteneğini anlayın: İşe alım yöneticileri, adayların rolün belirli sorumluluklarına göre yaklaşımlarını nasıl değiştirmeyi planladıkları konusunda fikir alabilirler
- Adayın becerikliliği hakkında bilgi edinin: Yöneticiler, planı adayların hedeflerine etkili bir şekilde ulaşmak için mevcut kaynakları (eğitim, araçlar ve takım desteği gibi) nasıl kullanacaklarını tartışmak için de kullanabilirler
- Adayların problem çözme becerilerini değerlendirin: Yöneticiler, adaylara varsayımsal senaryolar ve zorluklar sunarak, ilk 90 gün içinde engelleri aşmak için yaklaşımlarını nasıl değiştireceklerini sorabilirler
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30-60-90 Günlük Planın Avantajları
30-60-90 günlük plan, yeni çalışanların işe başladıkları ilk günlerdeki anahtar dönüm noktalarını belirlemesi açısından bir başarı planıdır.
Bu plan, yeni takım üyelerine yardımcı olan bir verimlilik plan ıyla paralellikler taşır:
- Onlardan ne beklendiğini bilin
- İş yüklerini yönetin
- Hedefe yönelik görevlere odaklanın
- Başarı için doğru parametreleri ayarlayın
30-60-90 günlük planın en önemli avantajları şunlardır:
Verimlilik artışı
Stratejik bir işe alım planı, verimliliği artırmada çok önemlidir. Yeni işe alınanların %61'i, yapılandırılmış bir işe alım sürecinden geçtikten sonra yeni rollerine hazır hissediyor.
Oryantasyon planı, yeni işe alınanların hızlı bir şekilde işe başlamaları için yol gösterir ve doğru kaynaklara tek tıklamayla erişim sağlar. Takım, önceliklerini belirler ve oryantasyon sürecinin herhangi bir aşamasında takıldıklarında nasıl yardım alabileceklerini bilir:
Yeni işe alınanların rollerini anlamalarına ve bağlamsal yardım almalarına yardımcı olmak için 30-60-90 günlük plan şablonunu kullanın.
Daha iyi takım uyumu
Takımın katılımıyla sorunsuz bir işe alım deneyimi mümkündür.
Takım, güçlü bir temel oluşturmak için erken bir aşamada bir araya gelerek birbirini tanımalıdır. İşe alım sürecine bire bir görüşmeleri entegre edin ve takım üyelerinin iş arkadaşlarını ve paydaşlarını tanımalarına yardımcı olun.
Unutmayın, amaç önemli ilişkileri erken kurmaya başlamak ve takım çalışması bilinci oluşturmaktır. Bu süreçte yöneticiler, hedefleri netleştirmeli ve kuruluşun hedeflerinin takım ve bireysel hedeflerle nasıl uyumlu olduğunu ayrıntılı olarak açıklamalıdır.
Çalışanlara takım faaliyetleri ve teslim edilecekler hakkında sağlam bir anlayış kazandırmak için, ClickUp Kanban Panosu görünümünü kullanarak tüm takım görevlerini ve ilerlemelerini bir bakışta gösterin:
Tutarlı performans değerlendirmeleri
Çalışanların yaklaşık %61'i, gelişim ve kariyer büyümesi için mevcut kuruluşlarında kalmayı tercih etmektedir:
Ancak değerlendirmediğiniz şeyi geliştiremezsiniz, değil mi? İşte bu noktada 30-60-90 günlük plan, performans değerlendirmelerini yöneticinin takvimine ekler ve yeni çalışanların düzenli olarak değerlendirilmesini sağlar.
Tutarlı değerlendirmeler, yeni çalışanların ilerlemelerini ve performanslarını daha iyi değerlendirmenizi sağlar. Bu da onların becerilerini geliştirmelerine, en iyi şekilde performans göstermelerine ve organizasyona iyi bir şekilde entegre olmalarına yardımcı olur.
Veriler her şeyi söylüyor "Anlamlı performans desteği alan çalışanların yarısı, almayanların yarısına göre çok daha yüksek düzeyde iyimserlik, güven, bağlılık ve verimlilik sergiliyor."
Yöneticiler, ClickUp 1:1 Toplantı Şablonu'nun yardımıyla yeni işe alınanlarla yapılandırılmış performans değerlendirme görüşmeleri yapabilir.
Bu Dokümanlar şablonu, yöneticilerin yeni işe alınanlar için ilgili bilgileri girmelerine ve izlemelerine yardımcı olur. Çalışan rolleri, beklentiler ve tekrarlanan toplantı gündemleri için önceden oluşturulmuş sayfalar içerir. Daha da fazla düzenleme için, her sayfa içinde iç içe sayfalar oluşturun.
Çalışanları başarıya hazırlamak
30-60-90 günlük plan, yeni bir takım üyesinin işe başladığı ilk üç ayı ayrıntılı olarak açıklar ve onu şirket politikaları, takım çalışması ve iş hedefleri ile tanıştırır. Bu plan, yeni çalışanlarınızın planlarındaki 30-60-90 günlük dönüm noktalarında temel öğeleri tamamlayarak hız kazanmalarına yardımcı olacak kesin bir yoldur.
Yeni çalışanların şirket politikaları, takım planları, organizasyon şeması gibi gerekli tüm belgelere erişebilmelerini sağlayarak iyi bir başlangıç yapmalarını sağlayın. Yöneticiler ve İK takımları bunu paylaşılabilir ClickUp Belgeleri ile yapabilir.
30-60-90 günlük planın faydalı olmasını sağlamak için planınızı her 30 günlük dönem için görevlere dönüştürün.
ClickUp Görevleri'ni kullanarak görevleri ve alt görevleri ilgili son teslim tarihleriyle birlikte ayarlayın:
Son tarihler belirlendikten sonra, takıma seçenekler sunun; görevleri birden çok biçimde görüntülemelerine ve görevleri öncelik ve duruma göre filtrelemelerine izin verin:
Ayrıca, herkesin her zaman bilgili olmasını sağlamak için yorumlar atayabilir ve görevleri belgelere bağlayabilirsiniz:
Son olarak, takım hedeflerinizi ve takım çaba ölçümlerinizi içeren tam donanımlı gösterge panelleri oluşturun ve görevlerin ilerlemesini kolayca görselleştirin:
Farklı Roller için 30-60-90 Günlük Plan Nasıl Olur?
30-60-90 günlük plan, kim tarafından ve ne amaçla kullanıldığına bağlı olarak birçok yönü olan bir plandır.
Ancak buna geçmeden önce, 30-60-90 günlük planın ne zaman yapılacağını anlayalım:
- Yeni çalışanlar: İşe alım yöneticileri, yeni bir çalışanı işe alırken geçiş dönemini kolaylaştırmak için bir plan oluşturmalıdır
- Mevcut çalışanlar: Yeni girişimler veya rol değişiklikleri başlatmak isteyen takım yöneticileri, mevcut çalışanlara uygulanabilir bir yol sunmak için 30-60-90 günlük plan kullanmalıdır
- Potansiyel çalışanlar: Potansiyel adaylar, 30-60-90 günlük planı kullanarak mülakata hazırlanabilir ve işe alım yöneticisine ciddiyetlerini gösterebilir
Yöneticiler için 30-60-90 günlük plan nasıl yapılır
Operasyonel plan şablonu kullanmak, fikirlerini başından itibaren hayata geçirmek isteyen yöneticiler için çok kolaydır.
Yönetim becerilerini geliştirmek için yöneticiler, iş tarzlarına disiplin katarak 30-60-90 günlük bir plan oluşturmalıdır. Bu plan aşağıdaki gibi olabilir:
30 gün
Hedef: Geliştirilmiş bir uygulama süreci kullanarak takımın zaman yönetimi becerilerini iyileştirmek:
- Takım üyelerinin rollerini (ve zorluklarını) anlamak için bire bir toplantılar düzenleyin
- Daha iyi zaman yönetimi gibi bir süreç iyileştirme fırsatı belirleyin ve uygulayın
- Genel hedeflerle uyumlu kısa vadeli hedefleri takım üyeleriyle birlikte belirleyin
- İlerlemeyi izlemek için takımla düzenli iletişim sıklığı belirleyin
60 gün
Hedef: Takımın zaman yönetimi becerilerinde nasıl ilerleme kaydettiğini değerlendirmek
- Takımın performansını değerlendirmesine yardımcı olmak için bire bir toplantılara devam edin
- Zaman takibi araçlarını kullanarak takım performansına ilişkin gerçek zamanlı veriler toplayın
- Takımın zaman yönetimindeki iyileşmelerin sonuçlarını değerlendirin
- İlk 30 günde belirlenen kısa vadeli hedeflerin sonuçlarını değerlendirin
- Takımın girdilerine ve doğrudan raporlarına göre iletişim planını iyileştirin
- İlk 30 günün başarılarını temel alan orta vadeli hedefler belirleyin
90 gün
Hedef: Kaliteyi korurken gelecekteki projeler için optimize edilmiş zaman yönetimi kültürü oluşturmak:
- SWOT analizi yapın ve takıma genel geri bildirim sağlayın
- Takımdaki beceri eksikliklerini gidermek için zaman yönetimi eğitim oturumları düzenleyin
- Takımın ilerlemesine göre toplantı yapma ihtiyacını yeniden değerlendirin
- Bu bilgileri kullanarak, gelecekte tekrarlanabilecek uzun vadeli bir stratejik plan oluşturun
Ürün yöneticileri için 30-60-90 günlük plan nasıl yapılır?
Ürün yöneticileri, verimlilik veya kaliteden ödün vermeden işlerini hızlandırmak için ücretsiz proje yönetimi yazılımlarından yararlanabilir.
Yapılandırılmış bir 30-60-90 günlük plana sahip olmak, yeni ürün yöneticilerinin sorumluluklarını hızlı bir şekilde kavramalarına ve olumlu bir etki yaratmalarına yardımcı olur. İşte hazır referansınız için bir örnek plan:
30 gün
Üç anahtar müşteri sorununu belirlemek ve bir sonraki ürün sürümünde çözümler önermek için:
- Mevcut müşterilerle görüşmeler yaparak mevcut ürün hakkında geri bildirim toplayın
- Mühendislik ekibiyle bir araya gelerek ürünün teknik yönlerini anlayın
- Pazar eğilimlerini ve rakip ürünleri analiz ederek iyileştirme alanlarını belirleyin
- Müşterilerin acil endişelerini veya ürün sorunlarını ele almak için bir plan geliştirin
- Ürün gereksinimleri belgesi oluşturun
60 gün
Uygulamaya hazır, doğrulanmış bir prototip elde etmek için:
- Tasarım ekibiyle işbirliği yaparak önerilen ürün iyileştirmeleri için tel kafesler oluşturun
- Önerilen çözümleri doğrulamak için prototiplerle kullanıcı testleri gerçekleştirin
- Pazarlama ekibiyle birlikte ürün iyileştirmeleri için bir mesajlaşma stratejisi geliştirin
90 gün
Güncellenen ürün sürümünü başarıyla başlatmak ve lansman sonrası geri bildirimlere göre müşteri memnuniyetinde %15 artış sağlamak için:
- Mühendislik takımıyla işbirliği içinde ürün iyileştirmelerini uygulayın
- Güncellenen ürünü piyasaya sürün ve performans ölçümlerini izleyerek istenen etkiyi elde edin
- Ürün iyileştirmeleri hakkında müşterilerden ve şirket içi paydaşlardan geri bildirim toplayın
- Mevcut yinelemeden elde edilen geri bildirim ve öğrenimlere dayalı olarak bir sonraki ürün yinelemesi için planlamaya başlayın
Yöneticiler için 30-60-90 günlük plan nasıl yapılır?
Yöneticiler ve üst düzey yöneticiler de 30-60-90 günlük plandan yararlanabilir.
İşletmenizin operasyonel verimliliğini %20 artırmak ve takımın şirket hedefleriyle uyumunu güçlendirmek için ilham alabileceğiniz örnek bir plan aşağıda verilmiştir:
30 gün
- Mevcut zorlukları ve fırsatları anlamak için paydaşlarla görüşmeler yapın
- Liderlik etkisini göstermek için hızlı kazanımları belirleyin
- Takımları stratejik hedeflerle uyumlu hale getirmek için bir iletişim stratejisi uygulayın
- İş planı şablonlarını kullanarak ilk 90 gün için üst düzey hedefleri ve eylem öğelerini haritalayın
60 gün
- Anahtar bir operasyonel zorluğun üstesinden gelmek için işlevler arası bir takım kurun ve yönetin
- Süreç iyileştirme girişimi geliştirin ve uygulayın
- Takım beceri değerlendirmesi yapın ve hedefli eğitim programlarına başlayın
- İş planı şablonunu ölçülebilir ilerlemelerle güncelleyin ve önümüzdeki 30 gün için hedefleri ayarlayın
90 gün
- İlk 60 günün içgörülerine dayalı olarak bir sonraki mali yıl için stratejik bir plan sunun
- Yeni bir ürün girişimi başlatın
- Takımınızın başarısı için anahtar performans göstergeleri (KPI) ve metrikler belirleyin
- Ayrıntılı görevler ve son tarihler dahil olmak üzere bir sonraki çeyrek için iş planı oluşturun
Satış yöneticileri için 30-60-90 günlük plan nasıl yapılır?
Satış yöneticileri, aylık veya üç aylık hedeflerine ulaşmak için hedef izleme uygulamalarını kullanmaya zaten aşinadır. 30-60-90 günlük bir plan, daha iyi performans sağlar.
İşte incelenmeye değer bir örnek:
30 gün
Takıma yeni bir satış müdürü katıldı. İlk 30 gün için hedefleri, eğitim modüllerini tamamlamak, satış görüşmelerine eşlik etmek ve takım üyeleriyle bire bir toplantılar yapmak gibi öğrenme aşamasıyla ilgili olmalıdır.
İlk 30 gün içinde odaklanılan konular:
- Mevcut ürünler ve satış süreçleri hakkında bilgi edinme
- Fonksiyonlar arası paydaşlarla toplantı
- Takım dinamiklerini anlama
- Takım üyeleriyle ilişkiler kurma
- Hedef müşteri kişilikleri ve ideal müşteri profilleri hakkında bilgi edinme
60 gün
60. güne kadar satış müdürü şunları yapmalıdır:
- Satış sürecinde performans iyileştirme için belirlenen alanlar
- Yeni satış araçlarının tanıtılması ve satış konuşmasının iyileştirilmesi gibi uygulanan değişiklikler
- Önümüzdeki 30 gün için, satış boru hattını %20 oranında büyütmek ve ilk çeyrekte zaman yönetimi metriklerini değerlendirerek satış ekibinin moralini artırmak gibi somut S.M.A.R.T hedefleri belirleyin
90 gün
90. günde, satış müdürü şunları yapmış olmalıdır:
- Satış gelirinde %15 artış için bir planı başarıyla uygulayın
- İlk 90 gün içinde elde edilen bulgular ve içgörüler temelinde uzun vadeli bir satış stratejisi geliştirdiler
- 30-60-90 günlük plan biçimini kullanarak ilerlemeyi izleyin ve sürekli iyileştirme sağlayın
Veri analistleri için 30-60-90 günlük plan nasıl yapılır?
Veri analistleri, kuruluşlarındaki veri analizi metodolojisini anlamak ve iyileştirmek için 30, 60 veya 90 günlük bir plan kullanabilir.
İşte size kolaylık olması için bir örnek:
30 gün
- Şirketin veri analiz araçları ve teknikleri ile görev yönetimi yazılımı hakkında eğitimi tamamlayın
- Takım toplantılarına katılarak mevcut projeleri anlayın ve fikirlerinizi paylaşın
- Veri analizi için en iyi uygulamaları inceleyin ve işinize uygulayın
- Eğitimi tamamlayın ve ilk 30 gün içinde bir veri projesine katkıda bulunun
60 gün
- Küçük bir veri analizi projesini yönetin
- Veri analizi verimliliğini %10 artırın
- Organizasyonel süreçleri kolaylaştırmak için takım üyeleriyle işbirliği yapın
- Projeyi tamamlayın ve 60. günün sonunda bulguları takıma sunun
90 gün
- Yeni bir veri görselleştirme stratejisi uygulayın
- Veri görselleştirmenin etkinliğini %20 artırın
- Sorunsuz analiz için araçları entegre etmek üzere BT takımıyla işbirliği yapın
- Becerilerinizi geliştirmeye devam edin ve yeni araçlarla güncel kalın
- Stratejiyi uygulayın ve 90. güne kadar takımdan geri bildirim toplayın
IT yöneticileri için 30-60-90 günlük plan nasıl yapılır?
Yeni işe alınan BT yöneticileri de yeni bir iş ortamında avantaj elde etmek için 30-60-90 günlük bir plan hazırlamalıdır.
Aşağıda, plan oluşturmanıza yardımcı olacak bir örnek bulabilirsiniz:
30 gün
- Şirketin BT altyapısı ve proje planlama araçlarına aşina olun
- Takımla etkileşim kurarak onları ve iş tarzlarını tanıyın
- BT en iyi uygulamalarını ve politikalarını inceleyin
60 gün
- Stratejik düşünceyi kullanarak BT altyapısında iyileştirmeler planlayın ve uygulayın
- Takım üyeleriyle birlikte çalışarak kesinti süresini %10 azaltın
- İyileştirmeleri tamamlayın ve 60. güne kadar ilerlemeyi gözden geçirin
90 gün
- Uzun vadeli bir BT stratejisi geliştirin
- Genel verimliliği %15 artırın
- Diğer departmanlarla işbirliği yaparak BT hedeflerini şirket hedefleriyle uyumlu hale getirin
- Stratejiyi uygulayın ve 90. güne kadar paydaşlardan geri bildirim toplayın
Yeni çalışanlar için 30-60-90 günlük plan nasıl yapılır?
Dünyanın en iyi iş tanımını yazabilirsiniz, ancak yeni çalışanlar bir işe alım planı olmadan yine de kendilerini bunalmış hissedeceklerdir.
Stratejik bir 30-60-90 günlük plan, yeni çalışanların ilk günden itibaren işe başlamasına yardımcı olabilir.
İşte yeni çalışanlar için örnek bir 30-60-90 günlük plan:
30 gün
- Oryantasyon eğitimini tamamlayın ve yeni işinize alışın
- Anahtar sorumlulukları ve şirket kültürünü anladığınızı gösterin
- Takım üyeleriyle ilişki kurmak için buz kırıcı oturumlara katılın
60 gün
- Takım projelerine katkıda bulunmaya başlayın
- Mentor/takım üyelerinden geri bildirim alın ve belgelendirin
- Öğrenmeye devam edin ve sorularınızı sorun
- Becerilerinizi geliştirmek için eğitim oturumlarına katılın
- Atanan görevleri ve projeleri 60. güne kadar tamamlayın
90 gün
- Daha fazla sorumluluk alın ve fikirlerinizi paylaşın
- Projeleri tamamlayın ve son teslim tarihlerine uyun
- Yöneticilerden geri bildirim alın ve yeni işlerinde büyümeye devam edin
ClickUp ile yeni çalışanlara mümkün olan en iyi başlangıcı sağlayın
30-60-90 günlük plan, her işverenin araç setinde bulunması gereken bir varlıktır. İşe alım liderlerinin yeni çalışanları kolayca işe almasını, periyodik performans değerlendirmeleri yapmasını ve potansiyel adaylara ilk 90 gün (ve sonrası) için kendilerinden beklentileri (kelimenin tam anlamıyla) göstermesini sağlar.
Ancak, doğru planı oluşturmak, yeni çalışanların mümkün olan en kısa sürede işe başlamasını sağlamak kadar önemlidir.
ClickUp'ı kullanarak yeni çalışanların değişimi benimsemelerini, 90 günün ötesinde akıllı bir şekilde çalışmasını ve dikkatli, iyi tasarlanmış bir 30-60-90 günlük planla performanslarını değerlendirmesini sağlayın. Şimdi ücretsiz kaydolun!
Sık Sorulan Sorular
1. 30-60-90 günlük plan neleri içermelidir?
30-60-90 günlük plan, şirketin mevcut hedeflerini ve çalışanın 30, 60 ve 90 günlük dönüm noktalarında bu hedeflere nasıl ulaşacağını içermelidir. Ayrıca, yeni çalışanın hedefe ulaşmak için ihtiyaç duyabileceği ilgili kaynakları, faaliyetleri ve eğitimleri de içermelidir.
2. 30-60-90 günlük eğitim planını nasıl oluşturabilirim?
30-60-90 günlük eğitim planı oluşturmak için şu adımları izleyin:
- Adım 1: Kısa ve uzun vadeli önceliklere odaklanarak şirket misyonunu yazın
- Adım 2: İlk 30, 60 ve 90 gün içinde ulaşmak istediğiniz hedefleri ve her hedef için anahtar metrikleri yazın
- Adım 3: Eğitim materyalleri, önemli kişilerin iletişim bilgileri vb. dahil olmak üzere, yeni çalışanın nihai hedefe hızlı bir şekilde ulaşmak için ihtiyaç duyacağı tüm ilgili kaynakları ekleyin.
- 4. Adım: Periyodik performans değerlendirmeleriyle ilerlemeyi izleyin
3. 30-60-90 günlük sunum nasıl yazılır?
30-60-90 günlük sunumunuzu yazarken aşağıdaki ipuçlarını kullanın:
- Genel önceliklerinizi gözden geçirin ve en önemli olanları düşünün
- Mevcut durum hakkında temel bir anlayış edinmenize yardımcı olacak sorular sorun
- Dış ortaklar, iş arkadaşları, farklı departmanlardan takım üyeleri, yeni doğrudan yöneticiler vb. gibi ilgili paydaşlarla toplantılar yapın.
- 30, 60 ve 90 günlük aşamalar için SMART hedefler belirleyin
- Başarıyı nasıl ölçeceğinizi ve KPI'ları nasıl belirleyeceğinizi beyin fırtınası yapın
- Yeni çalışanınızın dikkate alınması gerektiğini düşündüğünüz belirli geri bildirimleri varsa, zihniyet ve yaklaşımınızda esnek olun