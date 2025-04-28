Oryantasyon için 30-60-90 Günlük Plan Nasıl Oluşturulur?

Yeni çalışanlarınızın, organizasyonun işleyişini öğrenmek ve bir rolde tam performans potansiyeline ulaşmak için zamana (bazı durumlarda 12 aya kadar) ihtiyacı vardır. Ancak, onları başarıya hazırlamak ve onlara ulaşmaları gereken net hedefler vermek çok önemlidir.

İşte bu noktada 30-60-90 günlük plan oluşturmak önem kazanır. Bu, yeni işe alınanlar için hedeflerin ve faaliyetlerin 30 günlük, 60 günlük ve 90 günlük dönemlere yayıldığı yapılandırılmış bir işe alım planıdır.

Bu makalede, bu planı nasıl oluşturacağınızı ve yeni çalışanları işe alım sürecinin her adımında bağlamsal olarak işe alacağınızı göstereceğiz.

30-60-90 Günlük Plan nedir?

30-60-90 günlük plan, tam olarak adından da anlaşıldığı gibi, yeni çalışanların işe başladıkları ilk 30, 60 ve 90 gün içinde ulaşmaları gereken kritik dönüm noktalarını, eyleme geçirilebilir hedefleri ve üst düzey öncelikleri özetleyen bir belgedir. Bu planı oluşturmak, yeni çalışanın işe alım yöneticisinin sorumluluğundadır.

30-60-90 günlük planın yapılacakları:

Yeni bir çalışanın istihdamının ilk üç ayında ulaşılması gereken uygulanabilir hedefleri vurgulayarak bunları 30, 60 ve 90 günlük artışlara bölün.

Çalışanın odaklanması gerekenleri basitleştirir

30, 60 ve 90 günlük aşamalarda başarıyı ölçmek için metrikler gösterir

Yeni çalışanların verimlerini en üst düzeye çıkarmalarına ve şirketin misyonuyla uyumlu belirlenen dönüm noktalarını gerçekleştirmelerine yardımcı olur

30-60-90 Günlük Planın Önemli Unsurları

İyi bir 30-60-90 günlük planın temel konsepti şunlardır:

Daha büyük hedefleri daha küçük, daha kolay anlaşılır dönüm noktalarına dönüştürme

30 ve 60. günlerde gerçekleştirilecek adımlarla 90 günlük nihai hedef belirleme

Hedeflerin ulaşılabilir ancak zorlayıcı olmasını sağlamak

Yeni çalışanların planı grafiklere dökmelerini veya plana katkıda bulunmalarını sağlayarak onların desteğini alın

Planı şirketin misyonuyla uyumlu hale getirerek yeni çalışanların organizasyon içindeki rollerini anlamalarına ve kolayca ilerlemelerine yardımcı olun

İyi bir 30-60-90 günlük planın beş bölümü

30-60-90 günlük planı nasıl oluşturacağımızı öğrenmeden önce, bunun neleri içerdiğine bir göz atalım.

30-60-90 günlük planı mükemmel kılan nedir? Öncelikle, yeni çalışandan beklentileri hemen netleştirmelidir.

Harika bir 30-60-90 günlük plan beş üst düzey unsurdan oluşur:

Hedefler: Şirketin amacını, misyonunu ve net hedeflerini somut ve ölçülebilir bir şekilde belirtir; en iyi sonuçlar için yeni çalışanın hedeflerini öğrenme hedefleri, mesleki hedefler, performans hedefleri ve kişisel hedefler olarak sınıflandırır Odak: Yeni çalışanın, yolunda ilerlemek ve stratejik hedeflere doğru çalışmak için her aşamada odaklanması gerekenleri belirtir Öncelikler: Yeni çalışanın zamanını ve ilerlemesini etkili bir şekilde yönetmek için her 30 günlük dönemde öncelik vermesi gereken hayati görevleri ve projeleri belirler Başarı ölçütleri: Yeni işe alınanların başarısını ölçmek için anahtar performans göstergelerini (KPI) tanımlar, başarının neye benzediğini netleştirir ve ilerlemeyi izlemelerine yardımcı olur Esneklik: Değişen koşullara uyum sağlayacak kadar esnek olmalı ve yeni çalışanların şirketin genel hedeflerine göre hedeflerini ve önceliklerini ayarlayabilmelerine olanak tanımalıdır

30-60-90 günlük planınıza SMART hedeflerini entegre edin

ClickUp ile SMART hedefler belirleyin

30-60-90 günlük planınızı uygulanabilir hale getirmek için SMART hedefleri yazmayı deneyin. 30-60-90 günlük planınız ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zaman sınırlı belirli hedefler içermelidir:

Spesifik : Her 30, 60 ve 90 günlük dönemde neyi başarmak istediğinizi açıkça tanımlayın. Örneğin, "proje verimliliğini artırmak" gibi belirsiz bir hedef belirlemek yerine, "proje zaman çizelgelerini %10 oranında kısaltmak" gibi spesifik bir hedef belirleyin

Ölçülebilir : Proje tamamlanma süresi, maliyet tasarrufu, müşteri memnuniyeti puanları vb. gibi ilerlemenizi izlemek için anahtar performans göstergelerini dahil edin.

Ulaşılabilir : Zorlu ve gerçekçi hedefler belirleyin. Örneğin, proje zaman çizelgelerini 30 günde %50 oranında azaltmak ulaşılabilir bir hedef olmayabilir, ancak %10'luk bir azalma gerçekçi olabilir

İlgili : Hedeflerinizin şirketin ve projenin genel hedefleriyle uyumlu olduğundan emin olun

Zaman sınırlı: Her hedefe ulaşmak için belirli son tarihler belirleyin, odaklanın ve zaman içinde ilerlemeyi izleyin

Beş Kolay Adımda 30-60-90 Günlük Plan Nasıl Yazılır

Aşağıdaki beş adımı izlediğiniz sürece 30-60-90 günlük bir plan oluşturmak çok kolaydır:

Adım 1: Şirket misyonunu yazın

Şirket misyonu, 30-60-90 günlük planınızın temelini oluşturur. Bu nedenle, yeni çalışanın daha büyük resimde kendi rolünü anlayabilmesi için şirket hedeflerini ve dönüm noktalarını belirleyin.

Adım 2: İlk 30 günün hedefleri hakkında beyin fırtınası yapın

Kişinin ilk 30 gün içinde başarmasını istediğiniz şeyleri yazın. Genel kural olarak:

Hedef sayısını üç ila beş arasında sınırlayın

Her hedefi doğru bir şekilde ölçmek için haritalanan anahtar metrikleri yazın

Adım 3: İlk 60 gün ve 90 gün için hedefler oluşturun

ClickUp Hedefleri ile 30-60-90 günlük planınızı izlenebilir hedeflere ayırın

İlk 30 gün için hedefler oluşturduğunuz gibi, ilk 60 ve 90 gün için de hedeflerinizi haritalandırın. Önceki adımda bahsedilen kuralları unutmayın.

Adım 4: Doğru kaynakları vurgulayın

30-60-90 günlük planınız, sağladığınız ek kaynaklar kadar değerlidir. Örneğin:

Anahtar kişiler , yani planın belirli yönleriyle ilgili takım üyeleri ve paydaşlar (yeni çalışanın hedefleri gerçekleştirmek için veya sorularını yöneltmek için kiminle bağlantı kurması gerektiği)

Eğitim materyalleri (Yeni çalışanların rollerinde başarılı olmak için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerine yardımcı olacak eğitimler, web semineri bağlantıları, belgeler ve diğer kaynakların listesi)

Dahili araçlar ve sistemler (Kuruluşun kullandığı mevcut araçlara erişim talimatları)

Harici kaynaklar (Değerli bilgiler ve destek almak için sektör yayınları, çevrimiçi forumlar, profesyonel kuruluşlar vb

Adım 5: Kaydedilen ilerlemeyi takip edin

Son aşama, planın ilerlemesini değerlendirmekle ilgilidir:

Yeni işe alınan çalışanlar hedeflerine ulaşıyor mu?

Belirlediğiniz kaynakları kullanıyorlar mı?

Zorluklarla doğrudan yüzleşiyorlar mı?

Şirket hedefleri konusunda aynı sayfada mı?

Tüm bunlar çok fazla iş gibi görünüyorsa, ClickUp'ın 30-60-90 Günlük Şablonunu kullanarak tek bir tıklama ile işe alım sürecinize başlayın:

Bu Şablonu İndirin Bu ClickUp şablonunu kullanarak yeni işe alınanlarla gelecekteki check-in'leri planlayın

Bu şablon, yeni çalışanlarınızın şunları yapmasını sağlar:

Kişisel hedefler ve iş hedefleri mükemmel bir şekilde haritalandırılmış ilk üç ayda iyi uyum sağlayın

Düzenli olarak gözden geçirilen davranışlar, beceriler ve yetkinliklerle gerekli işe alım görevlerini yerine getirin

Hızla bilgi sahibi olun

İlk günden itibaren ilerlemeyi belgeleyin ve eylem öğelerini izleyin

30-60-90 günlük planın nasıl oluşturulacağını inceledik. Şimdi, işe alım yöneticilerinin 30-60-90 günlük planları kullanarak zaman yönetimini, çalışan bağlılığını ve işe alım süreçlerini nasıl iyileştirebileceklerini anlayalım.

30-60-90 günlük planlarla zaman yönetimini iyileştirme

Her 30-60-90 günlük plan, farklı kişiler için farklı görünür. Ancak, zaman yönetimi avantajlarından yararlanmak için kullanabileceğiniz birkaç teknik vardır:

Renk kodlu bayraklarla görev önceliğini belirleyin

Önceliklendirin : Yeni çalışanınızın öncelik vermesi gerekenleri belirleyin. Anahtar görevlere renkli işaretler ekleyerek her birinin göreceli önemini belirtin

Öz değerlendirme : Plana değerlendirme süresi ekleyin

Stratejik geliştirme : Hedefleri üç bölüme ayırın: ilk ay, ikinci ay ve üçüncü ay. Hedeflerin zorluk derecesi artmalıdır

Öğrenme: Mesleki gelişimi desteklemek ve sürekli öğrenmeyi teşvik etmek için zaman ayırın

Google Takvim ile senkronize edilebilen ClickUp Takvim Görünümü ile aylık görevlerinizi takip edin ve zamanınızı bir profesyonel gibi yönetin :

ClickUp Takvim ile önemli görevleri ve son teslim tarihlerini asla kaçırmayın

30-60-90 günlük planlar kullanarak çalışanların işten ayrılmasını önleme

30-60-90 günlük plan, çalışanların zihninde kalıcı bir olumlu izlenim bırakmanızı sağlar:

ClickUp'ta son derece özelleştirilebilir formlarla geri bildirim toplamak için bir anket başlatın

Çalışanların görüşleri : 30 gün dolduğunda, yeni işe alınan çalışanlara oryantasyon sürecindeki deneyimlerini soran bir anket uygulayın. Böylece, çalışanlar seslerinin kuruluş için önemli olduğunu hissedecek ve bağlılık oranları artacaktır

İsteğe bağlı içerik : Şirketin kültürünü, değerlerini ve misyonunu vurgulayan ve çalışanlarla anlamlı ilişkiler kurmayı teşvik eden isteğe bağlı içeriği kullanıma sunun

Netlik: Çalışanların yeni organizasyonlarındaki ilk 90 gün içindeki rollerini vurgulamak, daha mutlu bir iş deneyiminin temelini oluşturur. Çalışanlarla işbirliği yapın ve talimatlara dayalı, son derece net bir eylem planı oluşturun

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Akıllı işe alım ve iş görüşmeleri için 30-60-90 günlük planı kullanma

İşe alım yöneticisinin bakış açısından, 30-60-90 günlük bir plan, işe alım ve mülakat sürecini önemli ölçüde iyileştirebilir. İşte nasıl:

Hedef uyumunu değerlendirin: Yöneticiler, planı kullanarak adayın rolüne ilişkin anlayışını ve ilk 30, 60 ve 90 gün içinde hedeflerini kuruluşun amaçlarıyla nasıl uyumlu hale getireceğini ölçebilir

Adayın uyum yeteneğini anlayın: İşe alım yöneticileri, adayların rolün belirli sorumluluklarına göre yaklaşımlarını nasıl değiştirmeyi planladıkları konusunda fikir alabilirler

Adayın becerikliliği hakkında bilgi edinin: Yöneticiler, planı adayların hedeflerine etkili bir şekilde ulaşmak için mevcut kaynakları (eğitim, araçlar ve takım desteği gibi) nasıl kullanacaklarını tartışmak için de kullanabilirler

Adayların problem çözme becerilerini değerlendirin: Yöneticiler, adaylara varsayımsal senaryolar ve zorluklar sunarak, ilk 90 gün içinde engelleri aşmak için yaklaşımlarını nasıl değiştireceklerini sorabilirler

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30-60-90 Günlük Planın Avantajları

30-60-90 günlük plan, yeni çalışanların işe başladıkları ilk günlerdeki anahtar dönüm noktalarını belirlemesi açısından bir başarı planıdır.

Bu plan, yeni takım üyelerine yardımcı olan bir verimlilik plan ıyla paralellikler taşır:

Onlardan ne beklendiğini bilin

İş yüklerini yönetin

Hedefe yönelik görevlere odaklanın

Başarı için doğru parametreleri ayarlayın

30-60-90 günlük planın en önemli avantajları şunlardır:

Verimlilik artışı

Stratejik bir işe alım planı, verimliliği artırmada çok önemlidir. Yeni işe alınanların %61'i, yapılandırılmış bir işe alım sürecinden geçtikten sonra yeni rollerine hazır hissediyor.

Oryantasyon planı, yeni işe alınanların hızlı bir şekilde işe başlamaları için yol gösterir ve doğru kaynaklara tek tıklamayla erişim sağlar. Takım, önceliklerini belirler ve oryantasyon sürecinin herhangi bir aşamasında takıldıklarında nasıl yardım alabileceklerini bilir:

Daha yüksek verimlilik ve takım senkronizasyonu, Gallup aracılığıyla sağlam bir işe alım deneyiminin yan ürünleridir

Yeni işe alınanların rollerini anlamalarına ve bağlamsal yardım almalarına yardımcı olmak için 30-60-90 günlük plan şablonunu kullanın.

Daha iyi takım uyumu

Takımın katılımıyla sorunsuz bir işe alım deneyimi mümkündür.

Takım, güçlü bir temel oluşturmak için erken bir aşamada bir araya gelerek birbirini tanımalıdır. İşe alım sürecine bire bir görüşmeleri entegre edin ve takım üyelerinin iş arkadaşlarını ve paydaşlarını tanımalarına yardımcı olun.

Unutmayın, amaç önemli ilişkileri erken kurmaya başlamak ve takım çalışması bilinci oluşturmaktır. Bu süreçte yöneticiler, hedefleri netleştirmeli ve kuruluşun hedeflerinin takım ve bireysel hedeflerle nasıl uyumlu olduğunu ayrıntılı olarak açıklamalıdır.

Çalışanlara takım faaliyetleri ve teslim edilecekler hakkında sağlam bir anlayış kazandırmak için, ClickUp Kanban Panosu görünümünü kullanarak tüm takım görevlerini ve ilerlemelerini bir bakışta gösterin:

ClickUp Kanban Panosu, görevleri durumlarına göre gruplandırmanıza olanak tanır

Tutarlı performans değerlendirmeleri

Çalışanların yaklaşık %61'i, gelişim ve kariyer büyümesi için mevcut kuruluşlarında kalmayı tercih etmektedir:

Ancak değerlendirmediğiniz şeyi geliştiremezsiniz, değil mi? İşte bu noktada 30-60-90 günlük plan, performans değerlendirmelerini yöneticinin takvimine ekler ve yeni çalışanların düzenli olarak değerlendirilmesini sağlar.

Tutarlı değerlendirmeler, yeni çalışanların ilerlemelerini ve performanslarını daha iyi değerlendirmenizi sağlar. Bu da onların becerilerini geliştirmelerine, en iyi şekilde performans göstermelerine ve organizasyona iyi bir şekilde entegre olmalarına yardımcı olur.

Veriler her şeyi söylüyor "Anlamlı performans desteği alan çalışanların yarısı, almayanların yarısına göre çok daha yüksek düzeyde iyimserlik, güven, bağlılık ve verimlilik sergiliyor."

Bu şablonu indirin ClickUp'ın 1'e 1 Şablonu'nu kullanarak takım üyeleriyle 1'e 1 toplantılarınızı yönetin

Yöneticiler, ClickUp 1:1 Toplantı Şablonu'nun yardımıyla yeni işe alınanlarla yapılandırılmış performans değerlendirme görüşmeleri yapabilir.

Bu Dokümanlar şablonu, yöneticilerin yeni işe alınanlar için ilgili bilgileri girmelerine ve izlemelerine yardımcı olur. Çalışan rolleri, beklentiler ve tekrarlanan toplantı gündemleri için önceden oluşturulmuş sayfalar içerir. Daha da fazla düzenleme için, her sayfa içinde iç içe sayfalar oluşturun.

Çalışanları başarıya hazırlamak

ClickUp Belgeleri aracılığıyla yeni çalışanlarınızla şirket politikaları, planlar ve diğer yararlı bilgileri paylaşın

30-60-90 günlük plan, yeni bir takım üyesinin işe başladığı ilk üç ayı ayrıntılı olarak açıklar ve onu şirket politikaları, takım çalışması ve iş hedefleri ile tanıştırır. Bu plan, yeni çalışanlarınızın planlarındaki 30-60-90 günlük dönüm noktalarında temel öğeleri tamamlayarak hız kazanmalarına yardımcı olacak kesin bir yoldur.

Yeni çalışanların şirket politikaları, takım planları, organizasyon şeması gibi gerekli tüm belgelere erişebilmelerini sağlayarak iyi bir başlangıç yapmalarını sağlayın. Yöneticiler ve İK takımları bunu paylaşılabilir ClickUp Belgeleri ile yapabilir.

30-60-90 günlük planın faydalı olmasını sağlamak için planınızı her 30 günlük dönem için görevlere dönüştürün.

ClickUp Görevleri'ni kullanarak görevleri ve alt görevleri ilgili son teslim tarihleriyle birlikte ayarlayın:

Bir görev içinde başlangıç ve son teslim tarihlerini kolayca ve hızlı bir şekilde ayarlayın veya koşullu ayarları kullanarak tarihlerin tekrarlanmasını sağlayın veya tamamlandıktan sonra yeni bir görev oluşturun

Son tarihler belirlendikten sonra, takıma seçenekler sunun; görevleri birden çok biçimde görüntülemelerine ve görevleri öncelik ve duruma göre filtrelemelerine izin verin:

Ayrıca, herkesin her zaman bilgili olmasını sağlamak için yorumlar atayabilir ve görevleri belgelere bağlayabilirsiniz:

Yorumları doğrudan görevlere atayarak kullanıcıların yorumlarınızı görmesini sağlayın ve atanan yorumları Kontrol Listesi'nde hızlı bir şekilde görüntüleyin

Son olarak, takım hedeflerinizi ve takım çaba ölçümlerinizi içeren tam donanımlı gösterge panelleri oluşturun ve görevlerin ilerlemesini kolayca görselleştirin:

ClickUp Gösterge Paneli ile takım hedeflerinizi bir araya getirin ve takımın çabalarını görün

Farklı Roller için 30-60-90 Günlük Plan Nasıl Olur?

30-60-90 günlük plan, kim tarafından ve ne amaçla kullanıldığına bağlı olarak birçok yönü olan bir plandır.

Ancak buna geçmeden önce, 30-60-90 günlük planın ne zaman yapılacağını anlayalım:

Yeni çalışanlar : İşe alım yöneticileri, yeni bir çalışanı işe alırken geçiş dönemini kolaylaştırmak için bir plan oluşturmalıdır

Mevcut çalışanlar : Yeni girişimler veya rol değişiklikleri başlatmak isteyen takım yöneticileri, mevcut çalışanlara uygulanabilir bir yol sunmak için 30-60-90 günlük plan kullanmalıdır

Potansiyel çalışanlar: Potansiyel adaylar, 30-60-90 günlük planı kullanarak mülakata hazırlanabilir ve işe alım yöneticisine ciddiyetlerini gösterebilir

Yöneticiler için 30-60-90 günlük plan nasıl yapılır

Operasyonel plan şablonu kullanmak, fikirlerini başından itibaren hayata geçirmek isteyen yöneticiler için çok kolaydır.

Yönetim becerilerini geliştirmek için yöneticiler, iş tarzlarına disiplin katarak 30-60-90 günlük bir plan oluşturmalıdır. Bu plan aşağıdaki gibi olabilir:

30 gün

Hedef: Geliştirilmiş bir uygulama süreci kullanarak takımın zaman yönetimi becerilerini iyileştirmek:

Takım üyelerinin rollerini (ve zorluklarını) anlamak için bire bir toplantılar düzenleyin

Daha iyi zaman yönetimi gibi bir süreç iyileştirme fırsatı belirleyin ve uygulayın

Genel hedeflerle uyumlu kısa vadeli hedefleri takım üyeleriyle birlikte belirleyin

İlerlemeyi izlemek için takımla düzenli iletişim sıklığı belirleyin

60 gün

Hedef: Takımın zaman yönetimi becerilerinde nasıl ilerleme kaydettiğini değerlendirmek

ClickUp'ta zaman takibi özelliğini kullanarak takım üyelerinin her bir görev için tam olarak ne kadar zaman harcadığını görün

Takımın performansını değerlendirmesine yardımcı olmak için bire bir toplantılara devam edin

Zaman takibi araçlarını kullanarak takım performansına ilişkin gerçek zamanlı veriler toplayın

Takımın zaman yönetimindeki iyileşmelerin sonuçlarını değerlendirin

İlk 30 günde belirlenen kısa vadeli hedeflerin sonuçlarını değerlendirin

Takımın girdilerine ve doğrudan raporlarına göre iletişim planını iyileştirin

İlk 30 günün başarılarını temel alan orta vadeli hedefler belirleyin

90 gün

Hedef: Kaliteyi korurken gelecekteki projeler için optimize edilmiş zaman yönetimi kültürü oluşturmak:

SWOT analizi yapın ve takıma genel geri bildirim sağlayın

Takımdaki beceri eksikliklerini gidermek için zaman yönetimi eğitim oturumları düzenleyin

Takımın ilerlemesine göre toplantı yapma ihtiyacını yeniden değerlendirin

Bu bilgileri kullanarak, gelecekte tekrarlanabilecek uzun vadeli bir stratejik plan oluşturun

Ürün yöneticileri için 30-60-90 günlük plan nasıl yapılır?

Ürün yöneticileri, verimlilik veya kaliteden ödün vermeden işlerini hızlandırmak için ücretsiz proje yönetimi yazılımlarından yararlanabilir.

Yapılandırılmış bir 30-60-90 günlük plana sahip olmak, yeni ürün yöneticilerinin sorumluluklarını hızlı bir şekilde kavramalarına ve olumlu bir etki yaratmalarına yardımcı olur. İşte hazır referansınız için bir örnek plan:

30 gün

Üç anahtar müşteri sorununu belirlemek ve bir sonraki ürün sürümünde çözümler önermek için:

Mevcut müşterilerle görüşmeler yaparak mevcut ürün hakkında geri bildirim toplayın

Mühendislik ekibiyle bir araya gelerek ürünün teknik yönlerini anlayın

Pazar eğilimlerini ve rakip ürünleri analiz ederek iyileştirme alanlarını belirleyin

Müşterilerin acil endişelerini veya ürün sorunlarını ele almak için bir plan geliştirin

Ürün gereksinimleri belgesi oluşturun

ClickUp Brain ile ürün gereksinim belgelerini saniyeler içinde oluşturun

60 gün

Uygulamaya hazır, doğrulanmış bir prototip elde etmek için:

Tasarım ekibiyle işbirliği yaparak önerilen ürün iyileştirmeleri için tel kafesler oluşturun

Önerilen çözümleri doğrulamak için prototiplerle kullanıcı testleri gerçekleştirin

Pazarlama ekibiyle birlikte ürün iyileştirmeleri için bir mesajlaşma stratejisi geliştirin

90 gün

Güncellenen ürün sürümünü başarıyla başlatmak ve lansman sonrası geri bildirimlere göre müşteri memnuniyetinde %15 artış sağlamak için:

Mühendislik takımıyla işbirliği içinde ürün iyileştirmelerini uygulayın

Güncellenen ürünü piyasaya sürün ve performans ölçümlerini izleyerek istenen etkiyi elde edin

Ürün iyileştirmeleri hakkında müşterilerden ve şirket içi paydaşlardan geri bildirim toplayın

Mevcut yinelemeden elde edilen geri bildirim ve öğrenimlere dayalı olarak bir sonraki ürün yinelemesi için planlamaya başlayın

Yöneticiler için 30-60-90 günlük plan nasıl yapılır?

Yöneticiler ve üst düzey yöneticiler de 30-60-90 günlük plandan yararlanabilir.

İşletmenizin operasyonel verimliliğini %20 artırmak ve takımın şirket hedefleriyle uyumunu güçlendirmek için ilham alabileceğiniz örnek bir plan aşağıda verilmiştir:

30 gün

Mevcut zorlukları ve fırsatları anlamak için paydaşlarla görüşmeler yapın

Liderlik etkisini göstermek için hızlı kazanımları belirleyin

Takımları stratejik hedeflerle uyumlu hale getirmek için bir iletişim stratejisi uygulayın

İş planı şablonlarını kullanarak ilk 90 gün için üst düzey hedefleri ve eylem öğelerini haritalayın

ClickUp'taki birçok iş planı şablonundan birini kullanarak takım için eylem öğelerini ve üst düzey hedefleri haritalayın

60 gün

Anahtar bir operasyonel zorluğun üstesinden gelmek için işlevler arası bir takım kurun ve yönetin

Süreç iyileştirme girişimi geliştirin ve uygulayın

Takım beceri değerlendirmesi yapın ve hedefli eğitim programlarına başlayın

İş planı şablonunu ölçülebilir ilerlemelerle güncelleyin ve önümüzdeki 30 gün için hedefleri ayarlayın

90 gün

İlk 60 günün içgörülerine dayalı olarak bir sonraki mali yıl için stratejik bir plan sunun

Yeni bir ürün girişimi başlatın

Takımınızın başarısı için anahtar performans göstergeleri (KPI) ve metrikler belirleyin

Ayrıntılı görevler ve son tarihler dahil olmak üzere bir sonraki çeyrek için iş planı oluşturun

Satış yöneticileri için 30-60-90 günlük plan nasıl yapılır?

Satış yöneticileri, aylık veya üç aylık hedeflerine ulaşmak için hedef izleme uygulamalarını kullanmaya zaten aşinadır. 30-60-90 günlük bir plan, daha iyi performans sağlar.

İşte incelenmeye değer bir örnek:

30 gün

Takıma yeni bir satış müdürü katıldı. İlk 30 gün için hedefleri, eğitim modüllerini tamamlamak, satış görüşmelerine eşlik etmek ve takım üyeleriyle bire bir toplantılar yapmak gibi öğrenme aşamasıyla ilgili olmalıdır.

İlk 30 gün içinde odaklanılan konular:

Mevcut ürünler ve satış süreçleri hakkında bilgi edinme

Fonksiyonlar arası paydaşlarla toplantı

Takım dinamiklerini anlama

Takım üyeleriyle ilişkiler kurma

Hedef müşteri kişilikleri ve ideal müşteri profilleri hakkında bilgi edinme

Toplantı notlarını özetleyin ve ClickUp Brain ile bunları eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürün

60 gün

60. güne kadar satış müdürü şunları yapmalıdır:

Satış sürecinde performans iyileştirme için belirlenen alanlar

Yeni satış araçlarının tanıtılması ve satış konuşmasının iyileştirilmesi gibi uygulanan değişiklikler

Önümüzdeki 30 gün için, satış boru hattını %20 oranında büyütmek ve ilk çeyrekte zaman yönetimi metriklerini değerlendirerek satış ekibinin moralini artırmak gibi somut S.M.A.R.T hedefleri belirleyin

90 gün

90. günde, satış müdürü şunları yapmış olmalıdır:

Satış gelirinde %15 artış için bir planı başarıyla uygulayın

İlk 90 gün içinde elde edilen bulgular ve içgörüler temelinde uzun vadeli bir satış stratejisi geliştirdiler

30-60-90 günlük plan biçimini kullanarak ilerlemeyi izleyin ve sürekli iyileştirme sağlayın

Veri analistleri için 30-60-90 günlük plan nasıl yapılır?

Veri analistleri, kuruluşlarındaki veri analizi metodolojisini anlamak ve iyileştirmek için 30, 60 veya 90 günlük bir plan kullanabilir.

İşte size kolaylık olması için bir örnek:

30 gün

Şirketin veri analiz araçları ve teknikleri ile görev yönetimi yazılımı hakkında eğitimi tamamlayın

Takım toplantılarına katılarak mevcut projeleri anlayın ve fikirlerinizi paylaşın

Veri analizi için en iyi uygulamaları inceleyin ve işinize uygulayın

Eğitimi tamamlayın ve ilk 30 gün içinde bir veri projesine katkıda bulunun

60 gün

Küçük bir veri analizi projesini yönetin

Veri analizi verimliliğini %10 artırın

Organizasyonel süreçleri kolaylaştırmak için takım üyeleriyle işbirliği yapın

Projeyi tamamlayın ve 60. günün sonunda bulguları takıma sunun

ClickUp'ın AI Project Manager™ ile proje özetlerini alın

90 gün

Yeni bir veri görselleştirme stratejisi uygulayın

Veri görselleştirmenin etkinliğini %20 artırın

Sorunsuz analiz için araçları entegre etmek üzere BT takımıyla işbirliği yapın

Becerilerinizi geliştirmeye devam edin ve yeni araçlarla güncel kalın

Stratejiyi uygulayın ve 90. güne kadar takımdan geri bildirim toplayın

IT yöneticileri için 30-60-90 günlük plan nasıl yapılır?

Yeni işe alınan BT yöneticileri de yeni bir iş ortamında avantaj elde etmek için 30-60-90 günlük bir plan hazırlamalıdır.

Aşağıda, plan oluşturmanıza yardımcı olacak bir örnek bulabilirsiniz:

30 gün

Şirketin BT altyapısı ve proje planlama araçlarına aşina olun

Takımla etkileşim kurarak onları ve iş tarzlarını tanıyın

BT en iyi uygulamalarını ve politikalarını inceleyin

60 gün

Stratejik düşünceyi kullanarak BT altyapısında iyileştirmeler planlayın ve uygulayın

Takım üyeleriyle birlikte çalışarak kesinti süresini %10 azaltın

İyileştirmeleri tamamlayın ve 60. güne kadar ilerlemeyi gözden geçirin

ClickUp Beyaz Tahta'yı kullanarak beyin fırtınası yapın ve işbirliği yapın, organizasyonunuzun ihtiyaçlarına en uygun plana ulaşın

90 gün

Uzun vadeli bir BT stratejisi geliştirin

Genel verimliliği %15 artırın

Diğer departmanlarla işbirliği yaparak BT hedeflerini şirket hedefleriyle uyumlu hale getirin

Stratejiyi uygulayın ve 90. güne kadar paydaşlardan geri bildirim toplayın

Yeni çalışanlar için 30-60-90 günlük plan nasıl yapılır?

Dünyanın en iyi iş tanımını yazabilirsiniz, ancak yeni çalışanlar bir işe alım planı olmadan yine de kendilerini bunalmış hissedeceklerdir.

Stratejik bir 30-60-90 günlük plan, yeni çalışanların ilk günden itibaren işe başlamasına yardımcı olabilir.

İşte yeni çalışanlar için örnek bir 30-60-90 günlük plan:

30 gün

Oryantasyon eğitimini tamamlayın ve yeni işinize alışın

Anahtar sorumlulukları ve şirket kültürünü anladığınızı gösterin

Takım üyeleriyle ilişki kurmak için buz kırıcı oturumlara katılın

ClickUp Brain'i kullanarak tüm sorularınıza anında yanıt alın

60 gün

Takım projelerine katkıda bulunmaya başlayın

Mentor/takım üyelerinden geri bildirim alın ve belgelendirin

Öğrenmeye devam edin ve sorularınızı sorun

Becerilerinizi geliştirmek için eğitim oturumlarına katılın

Atanan görevleri ve projeleri 60. güne kadar tamamlayın

90 gün

Daha fazla sorumluluk alın ve fikirlerinizi paylaşın

Projeleri tamamlayın ve son teslim tarihlerine uyun

Yöneticilerden geri bildirim alın ve yeni işlerinde büyümeye devam edin

ClickUp ile yeni çalışanlara mümkün olan en iyi başlangıcı sağlayın

30-60-90 günlük plan, her işverenin araç setinde bulunması gereken bir varlıktır. İşe alım liderlerinin yeni çalışanları kolayca işe almasını, periyodik performans değerlendirmeleri yapmasını ve potansiyel adaylara ilk 90 gün (ve sonrası) için kendilerinden beklentileri (kelimenin tam anlamıyla) göstermesini sağlar.

Ancak, doğru planı oluşturmak, yeni çalışanların mümkün olan en kısa sürede işe başlamasını sağlamak kadar önemlidir.

ClickUp'ı kullanarak yeni çalışanların değişimi benimsemelerini, 90 günün ötesinde akıllı bir şekilde çalışmasını ve dikkatli, iyi tasarlanmış bir 30-60-90 günlük planla performanslarını değerlendirmesini sağlayın. Şimdi ücretsiz kaydolun!

Sık Sorulan Sorular

1. 30-60-90 günlük plan neleri içermelidir?

30-60-90 günlük plan, şirketin mevcut hedeflerini ve çalışanın 30, 60 ve 90 günlük dönüm noktalarında bu hedeflere nasıl ulaşacağını içermelidir. Ayrıca, yeni çalışanın hedefe ulaşmak için ihtiyaç duyabileceği ilgili kaynakları, faaliyetleri ve eğitimleri de içermelidir.

2. 30-60-90 günlük eğitim planını nasıl oluşturabilirim?

30-60-90 günlük eğitim planı oluşturmak için şu adımları izleyin:

Adım 1: Kısa ve uzun vadeli önceliklere odaklanarak şirket misyonunu yazın

Adım 2: İlk 30, 60 ve 90 gün içinde ulaşmak istediğiniz hedefleri ve her hedef için anahtar metrikleri yazın

Adım 3: Eğitim materyalleri, önemli kişilerin iletişim bilgileri vb. dahil olmak üzere, yeni çalışanın nihai hedefe hızlı bir şekilde ulaşmak için ihtiyaç duyacağı tüm ilgili kaynakları ekleyin.

4. Adım: Periyodik performans değerlendirmeleriyle ilerlemeyi izleyin

3. 30-60-90 günlük sunum nasıl yazılır?

30-60-90 günlük sunumunuzu yazarken aşağıdaki ipuçlarını kullanın: