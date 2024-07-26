hedefleri Gerçekleştirmek için 10 BT Departmanı Hedefi Örneği

Bilgi teknolojisi (BT) gibi karmaşık bir yolculukta, net bir yön belirlemek bir zorunluluktur. BT departmanınız için kabaca hazırlanmış bir iş planı veya genel hedefler sizi ancak bir yere kadar götürebilir. İster BT yöneticisi ister iş direktörü olun, takımınızın nereye gitmesi gerektiğini ve bu hedefe nasıl ulaşacağını tam olarak bilmek için iyi tanımlanmış hedeflere ihtiyacınız vardır.

BT ekibiniz için ölçülebilir veya yönetilebilir bir hedef belirlemek, performansınızı tatmin edici düzeyden mükemmel düzeye taşıyarak, rekabetçi sektörlerde işinize avantaj sağlayabilir. Bu sayede BT ekibinizin zamanı ve çabaları verimli bir şekilde kullanılır, sorunlar hızla çözülür ve iş liderlerinden bireysel BT personeline kadar herkes memnun olur. 🔥

Bu makalede, kısa ve uzun vadeli BT hedefleri ve amaçları hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. Şunları ele alacağız:

mevcut BT sistemlerinizle uyumlu 10 BT hedefi

BT departmanınızın ilerlemesini ölçmek için yaygın KPI'lar

BT ekipleri için bir proje yönetimi çözümü olan ClickUp gibi araçlarla tanımlanmış hedefler oluşturma ve bunları izleme süreci

BT Hedefleri Nedir?

BT hedefleri, bir kuruluşun BT departmanındaki işlemleri yükseltmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan belirli iş hedefleridir. Genellikle, BT yönetişim çerçevesinin bir parçasıdır ve kuruluşun genel hedefleriyle uyumlu olup bunları destekler.

Örneğin, rakipleriniz yeni teknolojileri benimseyerek öne geçerken, operasyonel verimliliği artırmak kuruluşunuzun üst düzey iş hedeflerinden biri haline gelir. Burada tanımlanan BT hedeflerinin bir kısmı, görevleri otomatikleştirmek ve iş akışlarını kolaylaştırmak için verimlilik odaklı BT araçları uygulamak olabilir. 🛠️

BT departmanınızın hedeflerinin genel iş hedefleriyle uyumlu olması önemlidir. Verimlilikle ilgili önceki örneğimizde, departman düzeyindeki genel hedef, BT süreç haritaları oluşturmak ve görevleri otomasyon için fırsatlar bulmak olabilir.

Hedef belirleme, başarıyı ölçmek için tanımlanmış zaman dilimleri ve anahtar performans göstergeleri (KPI) ile birlikte kullanıldığında etkilidir. Bu nedenle birçok BT lideri, hedef belirleme için SMART hedefleri çerçevesini kullanır. SMART, hedefleri şu şekilde tanımlayan bir kısaltmadır:

Özel

Ölçülebilir

Ulaşılabilir

İlgili

Zaman sınırlı

BT hedeflerinizin getireceği çabayı ve değeri tahmin etmek de önemlidir, böylece kuruluşunuz üzerinde en büyük ölçülebilir etkiye sahip planlara öncelik verebilirsiniz.

Bonus ipucu: Ücretsiz ClickUp SMART Hedef Eylem Planı Şablonunu kullanarak bilgi teknolojisi takımlarınız için SMART hedefler oluşturun. Dönüm noktalarını izlemek için yerleşik araçlarla birlikte, tanımlanmış BT hedefleri ve ulaşılabilir görevler oluşturmak için mükemmel bir çerçeve sunar.

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BT Hedefleri Ayarlamanın Avantajları Nelerdir?

BT hedeflerini net bir şekilde tanımlayıp önceliklendirerek aşağıdaki gibi avantajlardan yararlanabilirsiniz:

Kuruluş uyumu: BT departmanının çabaları, hedeflerin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine ve başarıya ulaşılmasına yardımcı olarak kuruluşun büyümesine katkıda bulunur İyileştirilmiş karar alma: BT hedefleri, tüm iş ihtiyaçlarınız için zor kararlar alırken ve daha da önemlisi, BT hedefleri, tüm iş ihtiyaçlarınız için zor kararlar alırken ve daha da önemlisi, kaynakları tahsis ederken veya mevcut sistemleri yenilerken başvurabileceğiniz güvenilir bir çerçeve sağlar Performans değerlendirmesi: Neye ulaşmak istediğinizi bildiğinizde, ilerlemeyi izlemek, Neye ulaşmak istediğinizi bildiğinizde, ilerlemeyi izlemek, performansı değerlendirmek ve sürekli iyileştirme alanlarını tespit etmek için bir referans noktanız olur : Sıradan BT görevlerinde kaybolmak ve neyi neden yaptığınızı unutmak çok kolaydır. BT hedefleri, takımlara yön ve amaç duygusu vererek onları bilinçli bir şekilde çalışmaya motive eder Odaklanma ve motivasyon: Sıradan BT görevlerinde kaybolmak ve neyi neden yaptığınızı unutmak çok kolaydır. BT hedefleri, takımlara yön ve amaç duygusu vererek onları bilinçli bir şekilde çalışmaya motive eder Rekabet avantajı: İşler uyumlu ve verimli olduğunda, kuruluş devam eden değişikliklere ve trendlere uyum sağlayabilir ve daha hızlı inovasyon yapma ve ivme kazanma esnekliğine sahip olur. Bu, şirketin İşler uyumlu ve verimli olduğunda, kuruluş devam eden değişikliklere ve trendlere uyum sağlayabilir ve daha hızlı inovasyon yapma ve ivme kazanma esnekliğine sahip olur. Bu, şirketin rakiplerini geride bırakmasını ve pazar lideri olarak pozisyon almasını sağlar 👑

bT Departmanları için 10 BT Hedefi Örneği

BT hedefleriniz, departmanınızın ve kuruluşunuzun ihtiyaçlarını yansıtmalıdır. İlham kaynağınızı zenginleştirmek için, günümüz BT takımlarının odaklandığı on popüler hedef'i inceleyelim. 🌱

1. İş süreçlerini optimize etmek için otomasyon ve verimlilik

Yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) tarafından yönlendirilen, günümüzde mevcut olan en son teknoloji, kuruluşların çalışma şeklini dönüştürme potansiyeline sahiptir. BT operasyonlarınızı uçtan uca kolaylaştırmak ve hataları azaltmak için gelişmekte olan AI/ML teknolojisinden yararlanmak kaçınılmaz bir hedeftir. 🤖

Sektörünüzdeki teknolojik gelişmeleri takip edin ve iş akışınızı optimize edebilecek görev otomasyon yazılımı gibi araçlara açık olun. Tekrarlayan görevleri ne kadar erken otomatikleştirirseniz, BT sistemleri ve altyapısının yenilenmesi gibi diğer değerli işlere o kadar fazla zaman ayırabilirsiniz.

Geri bildirimleri toplayın ve ClickUp Formları ile otomatik olarak görevlere dönüştürün

Örneğin, birçok işletme artık BT ekipleri için özel bir dizi özelliğe sahip, en yüksek puanlı ve ücretsiz bir proje yönetimi aracı olan ClickUp'ı kullanıyor. Platform şunları içerir:

Tekrarlayan manuel görevleri hızlandırmak için ClickUp Otomasyonları

Hataları ve sorun taleplerini toplamak ve izlemek için ClickUp Form Oluşturucu

BT departmanları için özel iş akışları tasarlamak için Özel Alanlar, Sprint Puanları, Dönüm Noktaları ve Bağımlılıklar gibi fonksiyonlar

AI ile dokümantasyon yazımını otomatikleştirin, grafikler ve sprintler aracılığıyla ilerlemeyi izleyin ve ClickUp kullanarak kodlama hatalarını hızla çözün

Ayrıca, platformdaki en gelişmiş BT AI asistanlarından biri olan ClickUp Brain'in keyfini çıkarabilirsiniz. BT belgelerini oluşturabilir ve düzenleyebilir, özetler oluşturabilir, proje fikirleri için beyin fırtınası yapabilir, tablo verilerini otomatik olarak doldurabilir, müşteri e-postaları yazabilir ve metinleri özetleyip çevirebilir.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemek için AI kullanmak istiyor. %15'i ise AI'nın rutin görevleri ve idari işleri halletmesini istiyor. Bunun için AI'nın şunları yapabilmesi gerekir: bir iş akışındaki her görevin öncelik düzeyini anlamak, görevleri oluşturmak veya görevleri ayarlamak için gerekli adımları çalıştırmak ve otomatik iş akışları kurmak. Çoğu araç bu adımlardan bir veya ikisini yerine getirir. Ancak ClickUp, kullanıcıların platformumuzu kullanarak 5'ten fazla uygulamayı birleştirmesine yardımcı oldu! Görevlerin ve toplantıların öncelik düzeylerine göre takviminizdeki açık zaman dilimlerine kolayca atanabildiği AI destekli planlamayı deneyimleyin. Ayrıca, rutin görevleri yönetmek için ClickUp Brain aracılığıyla özel otomasyon kuralları da ayarlayabilirsiniz. Yoğun işlere veda edin! 📊 Takımınızın verimliliği üzerindeki etkisini anlamak ister misiniz? İşyeri İletişiminin Durumu Raporunun tamamını edinin.

2. BT departmanınızın işini kolaylaştırmak için işbirliği çabalarını geliştirin

Uzaktan ve hibrit iş kültürleri BT'nin bugünü ve geleceğidir, ancak işbirliğini zorlaştırır. Bu nedenle esnek bir çalışma ortamını benimsemek, günümüzün en önemli BT hedeflerinden biridir.

Ancak bu, verimlilikten ödün vermek anlamına gelmemelidir.

Self servis temelli bir BT yönetim kültürü oluşturun, ancak aynı zamanda etkili uzaktan iletişim ve işbirliğini destekleyen araçlar da uygulayın. 🤝

ClickUp, uzaktan işbirliği için mükemmel bir araçtır. Görevleri ve kaynakları merkezi bir platformda yönetmenize olanak tanır, böylece işler şeffaf hale gelir ve her yerden erişilebilir olur.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile tüm BT ekibi gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapabilir ve yol haritaları oluşturabilir. Ayrıca, uygulamadan çıkmadan ClickUp Sohbet görünümü, konu başlıklarına yorum yapma ve @bahsetme özellikleri ile anında iletişim kurabilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile her türlü kararda işbirliği yapın ve süreçleri gerçek zamanlı olarak analiz edin

BT personelinizin her zaman başvurabileceği kapsamlı bir bilgi tabanına sahip olmak çok önemlidir. Neyse ki, ClickUp Belgeleri, şirket wiki'leri ve standart çalışma prosedürleri (SOP'ler) için ilgi çekici bir kaynak merkezi oluşturmanıza olanak tanır. Bu, gereksiz toplantı ve yazışmaların ihtiyacını azaltarak herkesin işine odaklanmasını sağlar.

3. İş stratejinizi keskinleştirmek için teknoloji yığını yeniden değerlendirme

BT departmanınızın ihtiyaçları, iş ve veri ölçeği genişledikçe değişir. Daha önce devrim niteliğinde olan bir araç, yeni teknolojilerin piyasaya sürülmesiyle uygunsuz veya eski hale gelebilir. 📟

BT hedeflerinizden biri, teknoloji yığınınızı düzenli olarak değerlendirmek olmalıdır. Yeni teknolojileri araştırın ve mevcut ekosisteminizi analiz ederek verimsizlikleri veya fazlalıkları tespit edin ve teknik borcunuzu azaltın.

Teknoloji borcuyla başa çıkmak için bazı yararlı ipuçları👇🏽

Çeşitli araçları bir arada kullanmak yerine, işlerinizi daha verimli, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli hale getirmek için birleşik bir sistem uygulamak gerekebilir.

İşte bir örnek: ClickUp gibi kapsamlı bir platform, görev ve proje yönetimi yazılımı, bilet yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) paketi ve metin düzenleme ve iletişim araçları gibi birçok aracın yerini alabilir.

4. En son teknolojiyle siber güvenlik güçlendirme

Teknoloji ilerledikçe siber tehditler de ilerler. Takımınız proaktif ve uyanık değilse, hassas verilerin bütünlüğü ve gizliliği tehlikeye girebilir. Böyle bir aksilik, BT hedeflerinizin yanı sıra şirketin itibarını da önemli ölçüde etkileyebilir.

Potansiyel bir hedef: İşinizi güvende tutmak, hassas verileri korumak ve yasalara uyumu sağlamak için sağlam bir güvenlik sistemi uygulayın. 🔒

Yeni BT sistemlerinizin şunları içerdiğinden emin olun:

Veri şifreleme ve iki faktörlü kimlik doğrulama gibi önlemler

Yedekleme ve kurtarma prosedürleri dahil olmak üzere risk azaltma stratejileri

Düzenli güvenlik denetimleri ve güncellemeler

Güvenlik farkındalığı eğitimi

İpucu: ClickUp Siber Güvenlik Eylem Planı Şablonunu kullanarak şirket genelindeki güvenlik stratejinizi düzenli ve esnek bir biçimde organize edin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Siber Güvenlik Eylem Planı Şablonunu kullanarak organize ve ayrıntılı bir siber güvenlik uygulama planı oluşturun

5. BT altyapısı ve kurumsal mimari yükseltmesi

BT altyapısı, tüm BT işlerinin temelidir. Benzer şekilde, eski kurumsal mimari de sistem performansının düşmesi gibi sorunlara neden olabilir.

Bu nedenle, BT sistemlerinizi korumak ve optimize etmek için önemli miktarda zaman ve çaba ayırmayı düşünün. Örneğin, günümüzde giderek daha fazla iş, aşağıdaki özelliklere sahip bulut çözümlerine geçmektedir:

Ölçeklenebilir: Talebe göre kaynakları ayarlamanıza olanak tanır

Güvenli: Sıkı güvenlik önlemleri ve felaket kurtarma çözümleri ile birlikte gelirler

Maliyet etkin: Genellikle kullandıkça öde fiyatlandırma modeline sahiptir

Erişilebilir: Verilere her yerden erişmenizi sağlar, bu da onları uzaktaki takımlar için uygun hale getirir

Buluta geçerken, sorunsuz bir veri aktarımı sağlamak ve kesintileri önlemek için işlemi dikkatlice planlamak ve denetlemek önemlidir. Bu sürece daha fazla yapı eklemek için ClickUp Teknoloji İhtiyaçları Analizi Şablonunu kullanın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Teknoloji İhtiyaçları Analizi Şablonu ile çalışanlarınızın eğitim ihtiyaçlarını değerlendirin

6. Finansal iş hedeflerine ulaşmak için maliyetleri azaltın

Üst yönetimden gelen doğrudan talimatlar veya şirket içi bir girişim olsun, maliyet azaltma BT takımlarının sıkça karşılaştığı bir hedeftir. Genellikle, BT departmanının yatırımlarını şirketin kapasite ve gelir hedefleriyle uyumlu hale getirmek için finans takımıyla işbirliği yapmaları gerekir. 💰

Harcamaları azaltmak için önce mevcut harcamaları izlemeli ve analiz etmelisiniz. En yüksek maliyetleri gerektiren alanları belirleyin ve gereksiz harcamaları azaltın. Tedarikçilerle daha iyi anlaşmalar yapmaya çalışın veya kaynak tahsis stratejinizi gözden geçirin. BT otomasyonu uygulayarak bazı kaynakları serbest bırakabilirsiniz.

ClickUp Finance Suite ile giderlerinizi ve finansal son tarihlerinizi kolayca izleyebilir, sayısal verilere dayalı otomatik hesaplamalar yapabilir ve verimli harcama yolunda ilerlemenizi takip edebilirsiniz.

7. Takımların motivasyonunu ve rekabet gücünü korumak için yetenek gelişimine yatırım yapın

Yetenekli BT uzmanları genellikle iyi maaşlı işler bulmakta zorluk çekmez, ancak yetkinliklerini korumak için sürekli kendilerini geliştirmeleri gerekir.

Birçok BT departmanı için kritik hedeflerden biri, personel becerilerini yeniden değerlendirmek, bilgi eksikliklerini belirlemek ve profesyonel olarak becerilerini geliştirme fırsatları sunmaktır. Eğitim ve sertifika programlarına ve konferanslara yatırım yapın. Bu sayede, BT personelinizin becerilerini çeşitlendirmesini ve sektördeki yerini korumasına olanak tanıyabilirsiniz.

Eğitimin bir diğer avantajı, işe alım uzmanlarının üzerindeki baskıyı azaltmasıdır. Yeni çalışanlar aramak yerine, mevcut çalışanlarınızı daha zorlu görevlere hazırlamaya odaklanabilirsiniz.

İpucu: ClickUp BT Beceri Matrisi Şablonu'nu kullanarak mevcut BT ekibinizin beceri ve uzmanlıklarını rol veya departmana göre kategorize ederek görsel olarak haritalayın ve eğitim programları planlayın.

Bu Şablonu İndirin Bu şablon, takımınızın becerilerini belirlemenize, izlemenize ve denetlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır

8. Yazılım kalitesi ve dağıtımı

Takımınız yazılım geliştiriyor ve bakımını yapıyorsa, hedefiniz söz konusu yazılımı iyileştirmek olabilir. Bu iyileştirmeler şunları içerir:

Yeni özelliklerin kullanıma sunulması veya mevcut özelliklerin güncellenmesi

Web veya mobil gibi platformlar arası erişilebilirliği sağlama

Kullanıcı deneyimi (UX) tasarımını ince ayarlamak

Hataları azaltın, geliştirme ve kalite güvence süreçlerini iyileştirin

Artık ClickUp ile tüm geliştirme yaşam döngüsünü kolaylaştırabilirsiniz. Bunu kullanarak net yol haritaları oluşturun, sprintleri planlayın ve izleyin, birikmiş işlerinizi yönetin ve ilerlemeyi takip edin. ClickUp, GitHub, GitLab ve Bitbucket gibi tanınmış depolarla bile entegre olur, böylece işlerinizi platformlar arasında senkronize edebilirsiniz.

ClickUp, GitHub ve 1.000'den fazla diğer araçla entegre olarak planlama ve geliştirme süreçlerinizi kolaylaştırır

9. Tüm iş için sürekli iyileştirme ve yenilik

Sektörden bağımsız olarak, sürekli iyileştirme kültürünü teşvik etmek övgüye değerdir. Bu, operasyonel mükemmelliğe ulaşmanızı, bunu sürdürmenizi ve geliştirmenizi sağlar. 📈

Bu sonuçlara ulaşmanın ilk adımı, ilerleme ve performans izlemedir. Başlangıçtan itibaren KPI'ları tanımlamalı ve izlemeli, kullanıcı geri bildirimlerini toplamalısınız. Ardından bu verileri analiz ederek darboğazları belirleyebilir, gelecekteki karar alma ve hedef belirleme süreçlerinizi şekillendirebilirsiniz.

Sürekli iyileştirme geçitlerini dikkate almak, sorun çözme yeteneklerinizi genişletecek ve BT takımınızı dayanıklı hale getireceğinden, mükemmel bir uzun vadeli hedeftir.

10. Uzun vadeli BT hedeflerinizin bir parçası olarak sürdürülebilirlik

Çevresel kaygılar giderek yaygınlaşıyor ve şirketleri sosyal sorumluluk almaya zorluyor. ♻️

BT sektörü de bir istisna değildir. BT şirketleri ve departmanları, çevre üzerindeki etkilerini birçok şekilde azaltabilir. Dikkate alınabilecek bazı hedefler şunlardır:

Uzaktan çalışmayı teşvik etme: Karbon ayak izini azaltmak için işe gidip gelmeyi azaltma Döngüsel ekonomiyi benimsemek: Kaynak kullanımını en verimli hale getirmek ve atıkları en aza indirmek için öğeleri yeniden kullanmak, onarmak ve geri dönüştürmek Çevre dostu teknoloji ve üretime geçiş: Optimum enerji verimliliği derecelendirmelerine ve sertifikalarına sahip donanım ve ekipman kullanma Yenilenebilir kaynaklara yatırım: Enerji ihtiyaçlarının bir kısmını veya tamamını karşılamak için güneş veya rüzgar enerjisinden yararlanma Geliştirme sürecini optimize etme: Yazılım geliştirme uygulamalarınızı, kaynak yoğun süreçleri azaltacak şekilde revize etme

BT Departmanının Hedefleriyle Birlikte İzlenecek BT KPI Metrikleri

Hedeflerinizin ilerlemesini mümkün olduğunca ölçmeniz gerekse de, her şeye dikkat edemezsiniz. Mevcut hedeflerinizle en alakalı belirli KPI'ları izlemeye öncelik vermelisiniz. 📚

Aşağıda, BT fonksiyonlarında en yaygın metrik türlerinden bazılarını listeleyeceğiz. Bu metrikler, daha önce tartıştığımız bazı hedeflerle bağlantılı olabilir:

Operasyonel

Operasyonel performansı ve verimliliği ölçmek için şunları kullanabilirsiniz:

Proje başarı oranı: Zamanında, bütçe dahilinde ve şartnamelere uygun olarak tamamlanan projelerin yüzdesi

Ticket churn: Tamamlanmamış görevlerin yüzdesini gösteren, toplam ve açık biletlerin oranı

Ortalama işlem süresi: Takım veya takım üyesi bir görevi tamamlamak veya bir sorunu çözmek için genellikle ne kadar zamana ihtiyaç duyar?

BT sistemleri

Aşağıdaki KPI'ları kullanarak altyapınızın ve yazılımınızın durumunu izleyin:

Çalışma süresi ve kesinti süresi: Sistemlerinizin veya sunucularınızın çalıştığı süre ile çalışmadığı sürenin yüzdesi

Sunucu veya bulut kullanımı: Sistem performansının ölçümü

Ortalama onarım/kurtarma süresi: BT ekibinin sistem sorunlarını çözmek için genellikle ne kadar zamana ihtiyacı vardır?

Güvenlik

Bu göstergeler, güvenlik ve veri yönetimi önlemlerinizle ilgilidir:

Kurtarma süresi/hedefi: Bir olay durumunda kuruluşunuzun kaybetmeyi göze alabileceği süre veya veri miktarı

Son olaydan bu yana geçen gün sayısı: Son olaydan bu yana geçen süre, uygulanan güvenlik stratejilerinin etkinliğini gösterir

Açık güvenlik açıklarının sayısı: Potansiyel tehditlere maruz kalma durumunu izlemek için kullanılır

Yedekleme başarı oranı: Yedeklenen verilerin yüzdesi ve son yedeklemeden bu yana geçen gün sayısı

Finans

BT hedefiniz maliyetleri analiz etmek ve azaltmaksa, aşağıdaki metrikleri izleyebilirsiniz:

BT harcamaları ve plan: Mevcut BT bütçesinin ne kadarını kullanıyorsunuz ve bunu etkili bir şekilde kullanıyor musunuz?

: BT yatırımlarından elde edilen kazanç ve kayıpların karşılaştırması Yatırım getirisi: BT yatırımlarından elde edilen kazanç ve kayıpların karşılaştırması

Tasarruf edilen para: Maliyet müzakereleri, araçların konsolidasyonu ve daha uygun fiyatlı çözümlere geçişin sonucu olarak tasarruf ettiğiniz para miktarı

Müşteri hizmetleri

Aşağıdaki metrikler, yazılım geliştirme ve optimizasyon çabalarınızın başarısını gösterir:

İlk temas çözünürlük oranı: İlk hizmet masası temas noktasında çözülen sorunların yüzdesi

Kullanıcı memnuniyeti ve net tavsiye skoru: Kullanıcıların ürün veya hizmetlerinizden ne kadar memnun olduklarına ve bunları başkalarına tavsiye etme olasılıklarına ilişkin öznel ölçümleri

Kullanıcıların oryantasyon tamamlama oranı: Oryantasyonu tamamlayan kullanıcıların yüzdesi, yazılımınızın ne kadar kullanıcı dostu olduğunu gösterir

İnsan kaynakları (İK)

BT yetenek geliştirme stratejinizin ve işbirliği geliştirme çabalarınızın etkinliğini değerlendirmek için aşağıdaki ölçütleri kullanın:

Çalışan memnuniyeti: Çalışanların işleri hakkındaki öznel duyguları

Çalışan tutma oranı: Belirli bir dönemde kuruluşta kalan çalışanların yüzdesi

Toplantı katılım oranı: Toplantılara katılan çalışanların yüzdesi, işbirliği ve katılım istekliliğini gösterir

ClickUp ile BT Hedeflerini Ayarlama ve İzleme

BT hedefleri belirlemek, riskli ve zorlu bir iştir, ancak ClickUp bunu çocuk oyuncağı haline getirir. 😍

Bundan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi görelim!

İlk adım, Çalışma Alanınızın ClickUp Hedefler sayfasına tüm BT hedeflerinizi yazmaktır. Adlar, son tarihler ve atanan kişiler ekleyin, her hedef için erişim izinlerini ince ayarlayın.

Ardından, hedefleri ölçülebilir Hedefler'e bölün. Dört hedef türü mevcuttur:

Sayısal Parasal Doğru mu, yanlış mı? Görev hedefleri

Mevcut BT departmanı görevlerini sürükleyip bırakarak hedeflerle ilişkilendirebilirsiniz. Benzer hedefleri Klasörler halinde gruplandırarak düzenleyin ve daha kolay yönetilebilir hale getirin. Örneğin, genel iş stratejiniz gelecek çeyrekte yeni bir mobil uygulama başlatmaksa, tüm BT ekibi hedefleri ve görevleri Uygulama başlatma hedefleri adlı bir Klasörde bir araya getirilebilir.

Ayrıca, ClickUp Dönüm Noktaları ekleyerek takımınız için anahtar ilerleme alanlarını belirleyebilirsiniz — küçük başarıları izlemek, takımınızın motivasyonunu yüksek tutar.

Siz ve BT ekibiniz işi tamamladıkça, görevleri Tamamlandı olarak işaretleyin ve sonuçları platforma girin. ClickUp, ilerlemenizi otomatik olarak izler ve yüzde olarak gösterir. Haftalık puan kartlarıyla her bir hedefe yönelik toplu ve bireysel ilerlemeyi hızlı bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

ClickUp Hedefleri ile BT hedeflerinizi tanımlayın ve ilerlemeyi zahmetsizce izleyin

ClickUp Gösterge Panelleri ile KPI'ları Ölçün

ClickUp Gösterge Panelinizi oluşturun ve hedef ilerlemesi, performans, takım kapasitesi, zaman takibi istatistikleri ve takımınız veya projenizle ilgili diğer her şey için gerçek zamanlı KPI'ları izleyin. Karmaşık KPI'lar için yerleşik bir hesap makinesi vardır.

Ayrıca, gösterge panelinizi 50'den fazla farklı kart veya raporla kişiselleştirebilirsiniz. BT hedeflerinizin durumunu kontrol etmek için burnup ve hız grafikleri gibi grafiksel göstergelerden yararlanın.

İdeal ClickUp Gösterge Panelini oluşturun ve tüm işleriniz, ilerlemeleriniz ve performansınız hakkında gerçek zamanlı genel bakış elde edin

Anlıyoruz, ClickUp o kadar çok özelliğe sahip ki ilk başta kullanımı biraz zor gelebilir. Bu nedenle, size yardımcı olmak için farklı kullanım durumları için çok sayıda BT şablonu hazırladık.

Örneğin, ClickUp BT Proje Listesi Şablonunu herhangi bir proje için mükemmel bir başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz. Görev son tarihlerini izlemekten kaynak tahsisine kadar, tüm projelerinizi sipariş altına almanıza yardımcı olabilir.

ClickUp BT Yol Haritası Şablonu, stratejik planlama ve hedef belirleme için yeni başlayanlar için mükemmel bir başka araçtır. Bu BT yol haritası şablonu, tüm BT seyahat planınızı etkileşimli bir zaman çizelgesi üzerinde tasarlamanıza yardımcı olur ve tümü değişen iş ihtiyaçlarına göre tamamen ayarlanabilir. 🥳

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın BT Yol Haritası Şablonu ile BT girişimleriniz için stratejik planlar oluşturun

ClickUp ile BT Departmanınızın Hedeflerini Belirleyin ve Aşın

Hedef belirleme, kapsamlı planlama ve ilerleme izleme ile takip edilmelidir. Neyse ki, ClickUp gibi bir araç tüm bu adımları kolayca aşmanızı sağlayabilir. ClickUp'a kaydolun ve stratejik planlama çabalarınızda ve daha fazlasında size destek olsun. ❣️