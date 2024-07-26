hedefleri Gerçekleştirmek için 10 BT Departmanı Hedefi Örneği

Bilgi teknolojisi (BT) gibi karmaşık bir yolculukta, net bir yön belirlemek bir zorunluluktur. BT departmanınız için kabaca hazırlanmış bir iş planı veya genel hedefler sizi ancak bir yere kadar götürebilir. İster BT yöneticisi ister iş direktörü olun, takımınızın nereye gitmesi gerektiğini ve bu hedefe nasıl ulaşacağını tam olarak bilmek için iyi tanımlanmış hedeflere ihtiyacınız vardır.
BT ekibiniz için ölçülebilir veya yönetilebilir bir hedef belirlemek, performansınızı tatmin edici düzeyden mükemmel düzeye taşıyarak, rekabetçi sektörlerde işinize avantaj sağlayabilir. Bu sayede BT ekibinizin zamanı ve çabaları verimli bir şekilde kullanılır, sorunlar hızla çözülür ve iş liderlerinden bireysel BT personeline kadar herkes memnun olur. 🔥
Bu makalede, kısa ve uzun vadeli BT hedefleri ve amaçları hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. Şunları ele alacağız:
- mevcut BT sistemlerinizle uyumlu 10 BT hedefi
- BT departmanınızın ilerlemesini ölçmek için yaygın KPI'lar
- BT ekipleri için bir proje yönetimi çözümü olan ClickUp gibi araçlarla tanımlanmış hedefler oluşturma ve bunları izleme süreci
BT Hedefleri Nedir?
BT hedefleri, bir kuruluşun BT departmanındaki işlemleri yükseltmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan belirli iş hedefleridir. Genellikle, BT yönetişim çerçevesinin bir parçasıdır ve kuruluşun genel hedefleriyle uyumlu olup bunları destekler.
Örneğin, rakipleriniz yeni teknolojileri benimseyerek öne geçerken, operasyonel verimliliği artırmak kuruluşunuzun üst düzey iş hedeflerinden biri haline gelir. Burada tanımlanan BT hedeflerinin bir kısmı, görevleri otomatikleştirmek ve iş akışlarını kolaylaştırmak için verimlilik odaklı BT araçları uygulamak olabilir. 🛠️
BT departmanınızın hedeflerinin genel iş hedefleriyle uyumlu olması önemlidir. Verimlilikle ilgili önceki örneğimizde, departman düzeyindeki genel hedef, BT süreç haritaları oluşturmak ve görevleri otomasyon için fırsatlar bulmak olabilir.
Hedef belirleme, başarıyı ölçmek için tanımlanmış zaman dilimleri ve anahtar performans göstergeleri (KPI) ile birlikte kullanıldığında etkilidir. Bu nedenle birçok BT lideri, hedef belirleme için SMART hedefleri çerçevesini kullanır. SMART, hedefleri şu şekilde tanımlayan bir kısaltmadır:
- Özel
- Ölçülebilir
- Ulaşılabilir
- İlgili
- Zaman sınırlı
BT hedeflerinizin getireceği çabayı ve değeri tahmin etmek de önemlidir, böylece kuruluşunuz üzerinde en büyük ölçülebilir etkiye sahip planlara öncelik verebilirsiniz.
Bonus ipucu: Ücretsiz ClickUp SMART Hedef Eylem Planı Şablonunu kullanarak bilgi teknolojisi takımlarınız için SMART hedefler oluşturun. Dönüm noktalarını izlemek için yerleşik araçlarla birlikte, tanımlanmış BT hedefleri ve ulaşılabilir görevler oluşturmak için mükemmel bir çerçeve sunar.
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BT Hedefleri Ayarlamanın Avantajları Nelerdir?
BT hedeflerini net bir şekilde tanımlayıp önceliklendirerek aşağıdaki gibi avantajlardan yararlanabilirsiniz:
- Kuruluş uyumu: BT departmanının çabaları, hedeflerin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine ve başarıya ulaşılmasına yardımcı olarak kuruluşun büyümesine katkıda bulunur
- İyileştirilmiş karar alma: BT hedefleri, tüm iş ihtiyaçlarınız için zor kararlar alırken ve daha da önemlisi, kaynakları tahsis ederken veya mevcut sistemleri yenilerken başvurabileceğiniz güvenilir bir çerçeve sağlar
- Performans değerlendirmesi: Neye ulaşmak istediğinizi bildiğinizde, ilerlemeyi izlemek, performansı değerlendirmek ve sürekli iyileştirme alanlarını tespit etmek için bir referans noktanız olur
- Odaklanma ve motivasyon : Sıradan BT görevlerinde kaybolmak ve neyi neden yaptığınızı unutmak çok kolaydır. BT hedefleri, takımlara yön ve amaç duygusu vererek onları bilinçli bir şekilde çalışmaya motive eder
- Rekabet avantajı: İşler uyumlu ve verimli olduğunda, kuruluş devam eden değişikliklere ve trendlere uyum sağlayabilir ve daha hızlı inovasyon yapma ve ivme kazanma esnekliğine sahip olur. Bu, şirketin rakiplerini geride bırakmasını ve pazar lideri olarak pozisyon almasını sağlar 👑
bT Departmanları için 10 BT Hedefi Örneği
BT hedefleriniz, departmanınızın ve kuruluşunuzun ihtiyaçlarını yansıtmalıdır. İlham kaynağınızı zenginleştirmek için, günümüz BT takımlarının odaklandığı on popüler hedef'i inceleyelim. 🌱
1. İş süreçlerini optimize etmek için otomasyon ve verimlilik
Yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) tarafından yönlendirilen, günümüzde mevcut olan en son teknoloji, kuruluşların çalışma şeklini dönüştürme potansiyeline sahiptir. BT operasyonlarınızı uçtan uca kolaylaştırmak ve hataları azaltmak için gelişmekte olan AI/ML teknolojisinden yararlanmak kaçınılmaz bir hedeftir. 🤖
Sektörünüzdeki teknolojik gelişmeleri takip edin ve iş akışınızı optimize edebilecek görev otomasyon yazılımı gibi araçlara açık olun. Tekrarlayan görevleri ne kadar erken otomatikleştirirseniz, BT sistemleri ve altyapısının yenilenmesi gibi diğer değerli işlere o kadar fazla zaman ayırabilirsiniz.
Örneğin, birçok işletme artık BT ekipleri için özel bir dizi özelliğe sahip, en yüksek puanlı ve ücretsiz bir proje yönetimi aracı olan ClickUp'ı kullanıyor. Platform şunları içerir:
- Tekrarlayan manuel görevleri hızlandırmak için ClickUp Otomasyonları
- Hataları ve sorun taleplerini toplamak ve izlemek için ClickUp Form Oluşturucu
- BT departmanları için özel iş akışları tasarlamak için Özel Alanlar, Sprint Puanları, Dönüm Noktaları ve Bağımlılıklar gibi fonksiyonlar
Ayrıca, platformdaki en gelişmiş BT AI asistanlarından biri olan ClickUp Brain'in keyfini çıkarabilirsiniz. BT belgelerini oluşturabilir ve düzenleyebilir, özetler oluşturabilir, proje fikirleri için beyin fırtınası yapabilir, tablo verilerini otomatik olarak doldurabilir, müşteri e-postaları yazabilir ve metinleri özetleyip çevirebilir.
📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemek için AI kullanmak istiyor. %15'i ise AI'nın rutin görevleri ve idari işleri halletmesini istiyor. Bunun için AI'nın şunları yapabilmesi gerekir: bir iş akışındaki her görevin öncelik düzeyini anlamak, görevleri oluşturmak veya görevleri ayarlamak için gerekli adımları çalıştırmak ve otomatik iş akışları kurmak. Çoğu araç bu adımlardan bir veya ikisini yerine getirir.
Ancak ClickUp, kullanıcıların platformumuzu kullanarak 5'ten fazla uygulamayı birleştirmesine yardımcı oldu! Görevlerin ve toplantıların öncelik düzeylerine göre takviminizdeki açık zaman dilimlerine kolayca atanabildiği AI destekli planlamayı deneyimleyin. Ayrıca, rutin görevleri yönetmek için ClickUp Brain aracılığıyla özel otomasyon kuralları da ayarlayabilirsiniz. Yoğun işlere veda edin!
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2. BT departmanınızın işini kolaylaştırmak için işbirliği çabalarını geliştirin
Uzaktan ve hibrit iş kültürleri BT'nin bugünü ve geleceğidir, ancak işbirliğini zorlaştırır. Bu nedenle esnek bir çalışma ortamını benimsemek, günümüzün en önemli BT hedeflerinden biridir.
Ancak bu, verimlilikten ödün vermek anlamına gelmemelidir.
Self servis temelli bir BT yönetim kültürü oluşturun, ancak aynı zamanda etkili uzaktan iletişim ve işbirliğini destekleyen araçlar da uygulayın. 🤝
ClickUp, uzaktan işbirliği için mükemmel bir araçtır. Görevleri ve kaynakları merkezi bir platformda yönetmenize olanak tanır, böylece işler şeffaf hale gelir ve her yerden erişilebilir olur.
ClickUp Beyaz Tahtaları ile tüm BT ekibi gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapabilir ve yol haritaları oluşturabilir. Ayrıca, uygulamadan çıkmadan ClickUp Sohbet görünümü, konu başlıklarına yorum yapma ve @bahsetme özellikleri ile anında iletişim kurabilirsiniz.
BT personelinizin her zaman başvurabileceği kapsamlı bir bilgi tabanına sahip olmak çok önemlidir. Neyse ki, ClickUp Belgeleri, şirket wiki'leri ve standart çalışma prosedürleri (SOP'ler) için ilgi çekici bir kaynak merkezi oluşturmanıza olanak tanır. Bu, gereksiz toplantı ve yazışmaların ihtiyacını azaltarak herkesin işine odaklanmasını sağlar.
3. İş stratejinizi keskinleştirmek için teknoloji yığını yeniden değerlendirme
BT departmanınızın ihtiyaçları, iş ve veri ölçeği genişledikçe değişir. Daha önce devrim niteliğinde olan bir araç, yeni teknolojilerin piyasaya sürülmesiyle uygunsuz veya eski hale gelebilir. 📟
BT hedeflerinizden biri, teknoloji yığınınızı düzenli olarak değerlendirmek olmalıdır. Yeni teknolojileri araştırın ve mevcut ekosisteminizi analiz ederek verimsizlikleri veya fazlalıkları tespit edin ve teknik borcunuzu azaltın.
Teknoloji borcuyla başa çıkmak için bazı yararlı ipuçları👇🏽
Çeşitli araçları bir arada kullanmak yerine, işlerinizi daha verimli, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli hale getirmek için birleşik bir sistem uygulamak gerekebilir.
İşte bir örnek: ClickUp gibi kapsamlı bir platform, görev ve proje yönetimi yazılımı, bilet yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) paketi ve metin düzenleme ve iletişim araçları gibi birçok aracın yerini alabilir.
4. En son teknolojiyle siber güvenlik güçlendirme
Teknoloji ilerledikçe siber tehditler de ilerler. Takımınız proaktif ve uyanık değilse, hassas verilerin bütünlüğü ve gizliliği tehlikeye girebilir. Böyle bir aksilik, BT hedeflerinizin yanı sıra şirketin itibarını da önemli ölçüde etkileyebilir.
Potansiyel bir hedef: İşinizi güvende tutmak, hassas verileri korumak ve yasalara uyumu sağlamak için sağlam bir güvenlik sistemi uygulayın. 🔒
Yeni BT sistemlerinizin şunları içerdiğinden emin olun:
- Veri şifreleme ve iki faktörlü kimlik doğrulama gibi önlemler
- Yedekleme ve kurtarma prosedürleri dahil olmak üzere risk azaltma stratejileri
- Düzenli güvenlik denetimleri ve güncellemeler
- Güvenlik farkındalığı eğitimi
İpucu: ClickUp Siber Güvenlik Eylem Planı Şablonunu kullanarak şirket genelindeki güvenlik stratejinizi düzenli ve esnek bir biçimde organize edin.
5. BT altyapısı ve kurumsal mimari yükseltmesi
BT altyapısı, tüm BT işlerinin temelidir. Benzer şekilde, eski kurumsal mimari de sistem performansının düşmesi gibi sorunlara neden olabilir.
Bu nedenle, BT sistemlerinizi korumak ve optimize etmek için önemli miktarda zaman ve çaba ayırmayı düşünün. Örneğin, günümüzde giderek daha fazla iş, aşağıdaki özelliklere sahip bulut çözümlerine geçmektedir:
- Ölçeklenebilir: Talebe göre kaynakları ayarlamanıza olanak tanır
- Güvenli: Sıkı güvenlik önlemleri ve felaket kurtarma çözümleri ile birlikte gelirler
- Maliyet etkin: Genellikle kullandıkça öde fiyatlandırma modeline sahiptir
- Erişilebilir: Verilere her yerden erişmenizi sağlar, bu da onları uzaktaki takımlar için uygun hale getirir
Buluta geçerken, sorunsuz bir veri aktarımı sağlamak ve kesintileri önlemek için işlemi dikkatlice planlamak ve denetlemek önemlidir. Bu sürece daha fazla yapı eklemek için ClickUp Teknoloji İhtiyaçları Analizi Şablonunu kullanın.
6. Finansal iş hedeflerine ulaşmak için maliyetleri azaltın
Üst yönetimden gelen doğrudan talimatlar veya şirket içi bir girişim olsun, maliyet azaltma BT takımlarının sıkça karşılaştığı bir hedeftir. Genellikle, BT departmanının yatırımlarını şirketin kapasite ve gelir hedefleriyle uyumlu hale getirmek için finans takımıyla işbirliği yapmaları gerekir. 💰
Harcamaları azaltmak için önce mevcut harcamaları izlemeli ve analiz etmelisiniz. En yüksek maliyetleri gerektiren alanları belirleyin ve gereksiz harcamaları azaltın. Tedarikçilerle daha iyi anlaşmalar yapmaya çalışın veya kaynak tahsis stratejinizi gözden geçirin. BT otomasyonu uygulayarak bazı kaynakları serbest bırakabilirsiniz.
ClickUp Finance Suite ile giderlerinizi ve finansal son tarihlerinizi kolayca izleyebilir, sayısal verilere dayalı otomatik hesaplamalar yapabilir ve verimli harcama yolunda ilerlemenizi takip edebilirsiniz.
7. Takımların motivasyonunu ve rekabet gücünü korumak için yetenek gelişimine yatırım yapın
Yetenekli BT uzmanları genellikle iyi maaşlı işler bulmakta zorluk çekmez, ancak yetkinliklerini korumak için sürekli kendilerini geliştirmeleri gerekir.
Birçok BT departmanı için kritik hedeflerden biri, personel becerilerini yeniden değerlendirmek, bilgi eksikliklerini belirlemek ve profesyonel olarak becerilerini geliştirme fırsatları sunmaktır. Eğitim ve sertifika programlarına ve konferanslara yatırım yapın. Bu sayede, BT personelinizin becerilerini çeşitlendirmesini ve sektördeki yerini korumasına olanak tanıyabilirsiniz.
Eğitimin bir diğer avantajı, işe alım uzmanlarının üzerindeki baskıyı azaltmasıdır. Yeni çalışanlar aramak yerine, mevcut çalışanlarınızı daha zorlu görevlere hazırlamaya odaklanabilirsiniz.
İpucu: ClickUp BT Beceri Matrisi Şablonu'nu kullanarak mevcut BT ekibinizin beceri ve uzmanlıklarını rol veya departmana göre kategorize ederek görsel olarak haritalayın ve eğitim programları planlayın.
8. Yazılım kalitesi ve dağıtımı
Takımınız yazılım geliştiriyor ve bakımını yapıyorsa, hedefiniz söz konusu yazılımı iyileştirmek olabilir. Bu iyileştirmeler şunları içerir:
- Yeni özelliklerin kullanıma sunulması veya mevcut özelliklerin güncellenmesi
- Web veya mobil gibi platformlar arası erişilebilirliği sağlama
- Kullanıcı deneyimi (UX) tasarımını ince ayarlamak
- Hataları azaltın, geliştirme ve kalite güvence süreçlerini iyileştirin
Artık ClickUp ile tüm geliştirme yaşam döngüsünü kolaylaştırabilirsiniz. Bunu kullanarak net yol haritaları oluşturun, sprintleri planlayın ve izleyin, birikmiş işlerinizi yönetin ve ilerlemeyi takip edin. ClickUp, GitHub, GitLab ve Bitbucket gibi tanınmış depolarla bile entegre olur, böylece işlerinizi platformlar arasında senkronize edebilirsiniz.
9. Tüm iş için sürekli iyileştirme ve yenilik
Sektörden bağımsız olarak, sürekli iyileştirme kültürünü teşvik etmek övgüye değerdir. Bu, operasyonel mükemmelliğe ulaşmanızı, bunu sürdürmenizi ve geliştirmenizi sağlar. 📈
Bu sonuçlara ulaşmanın ilk adımı, ilerleme ve performans izlemedir. Başlangıçtan itibaren KPI'ları tanımlamalı ve izlemeli, kullanıcı geri bildirimlerini toplamalısınız. Ardından bu verileri analiz ederek darboğazları belirleyebilir, gelecekteki karar alma ve hedef belirleme süreçlerinizi şekillendirebilirsiniz.
Sürekli iyileştirme geçitlerini dikkate almak, sorun çözme yeteneklerinizi genişletecek ve BT takımınızı dayanıklı hale getireceğinden, mükemmel bir uzun vadeli hedeftir.
10. Uzun vadeli BT hedeflerinizin bir parçası olarak sürdürülebilirlik
Çevresel kaygılar giderek yaygınlaşıyor ve şirketleri sosyal sorumluluk almaya zorluyor. ♻️
BT sektörü de bir istisna değildir. BT şirketleri ve departmanları, çevre üzerindeki etkilerini birçok şekilde azaltabilir. Dikkate alınabilecek bazı hedefler şunlardır:
- Uzaktan çalışmayı teşvik etme: Karbon ayak izini azaltmak için işe gidip gelmeyi azaltma
- Döngüsel ekonomiyi benimsemek: Kaynak kullanımını en verimli hale getirmek ve atıkları en aza indirmek için öğeleri yeniden kullanmak, onarmak ve geri dönüştürmek
- Çevre dostu teknoloji ve üretime geçiş: Optimum enerji verimliliği derecelendirmelerine ve sertifikalarına sahip donanım ve ekipman kullanma
- Yenilenebilir kaynaklara yatırım: Enerji ihtiyaçlarının bir kısmını veya tamamını karşılamak için güneş veya rüzgar enerjisinden yararlanma
- Geliştirme sürecini optimize etme: Yazılım geliştirme uygulamalarınızı, kaynak yoğun süreçleri azaltacak şekilde revize etme
BT Departmanının Hedefleriyle Birlikte İzlenecek BT KPI Metrikleri
Hedeflerinizin ilerlemesini mümkün olduğunca ölçmeniz gerekse de, her şeye dikkat edemezsiniz. Mevcut hedeflerinizle en alakalı belirli KPI'ları izlemeye öncelik vermelisiniz. 📚
Aşağıda, BT fonksiyonlarında en yaygın metrik türlerinden bazılarını listeleyeceğiz. Bu metrikler, daha önce tartıştığımız bazı hedeflerle bağlantılı olabilir:
Operasyonel
Operasyonel performansı ve verimliliği ölçmek için şunları kullanabilirsiniz:
- Proje başarı oranı: Zamanında, bütçe dahilinde ve şartnamelere uygun olarak tamamlanan projelerin yüzdesi
- Ticket churn: Tamamlanmamış görevlerin yüzdesini gösteren, toplam ve açık biletlerin oranı
- Ortalama işlem süresi: Takım veya takım üyesi bir görevi tamamlamak veya bir sorunu çözmek için genellikle ne kadar zamana ihtiyaç duyar?
BT sistemleri
Aşağıdaki KPI'ları kullanarak altyapınızın ve yazılımınızın durumunu izleyin:
- Çalışma süresi ve kesinti süresi: Sistemlerinizin veya sunucularınızın çalıştığı süre ile çalışmadığı sürenin yüzdesi
- Sunucu veya bulut kullanımı: Sistem performansının ölçümü
- Ortalama onarım/kurtarma süresi: BT ekibinin sistem sorunlarını çözmek için genellikle ne kadar zamana ihtiyacı vardır?
Güvenlik
Bu göstergeler, güvenlik ve veri yönetimi önlemlerinizle ilgilidir:
- Kurtarma süresi/hedefi: Bir olay durumunda kuruluşunuzun kaybetmeyi göze alabileceği süre veya veri miktarı
- Son olaydan bu yana geçen gün sayısı: Son olaydan bu yana geçen süre, uygulanan güvenlik stratejilerinin etkinliğini gösterir
- Açık güvenlik açıklarının sayısı: Potansiyel tehditlere maruz kalma durumunu izlemek için kullanılır
- Yedekleme başarı oranı: Yedeklenen verilerin yüzdesi ve son yedeklemeden bu yana geçen gün sayısı
Finans
BT hedefiniz maliyetleri analiz etmek ve azaltmaksa, aşağıdaki metrikleri izleyebilirsiniz:
- BT harcamaları ve plan: Mevcut BT bütçesinin ne kadarını kullanıyorsunuz ve bunu etkili bir şekilde kullanıyor musunuz?
- Yatırım getirisi : BT yatırımlarından elde edilen kazanç ve kayıpların karşılaştırması
- Tasarruf edilen para: Maliyet müzakereleri, araçların konsolidasyonu ve daha uygun fiyatlı çözümlere geçişin sonucu olarak tasarruf ettiğiniz para miktarı
Müşteri hizmetleri
Aşağıdaki metrikler, yazılım geliştirme ve optimizasyon çabalarınızın başarısını gösterir:
- İlk temas çözünürlük oranı: İlk hizmet masası temas noktasında çözülen sorunların yüzdesi
- Kullanıcı memnuniyeti ve net tavsiye skoru: Kullanıcıların ürün veya hizmetlerinizden ne kadar memnun olduklarına ve bunları başkalarına tavsiye etme olasılıklarına ilişkin öznel ölçümleri
- Kullanıcıların oryantasyon tamamlama oranı: Oryantasyonu tamamlayan kullanıcıların yüzdesi, yazılımınızın ne kadar kullanıcı dostu olduğunu gösterir
İnsan kaynakları (İK)
BT yetenek geliştirme stratejinizin ve işbirliği geliştirme çabalarınızın etkinliğini değerlendirmek için aşağıdaki ölçütleri kullanın:
- Çalışan memnuniyeti: Çalışanların işleri hakkındaki öznel duyguları
- Çalışan tutma oranı: Belirli bir dönemde kuruluşta kalan çalışanların yüzdesi
- Toplantı katılım oranı: Toplantılara katılan çalışanların yüzdesi, işbirliği ve katılım istekliliğini gösterir
ClickUp ile BT Hedeflerini Ayarlama ve İzleme
BT hedefleri belirlemek, riskli ve zorlu bir iştir, ancak ClickUp bunu çocuk oyuncağı haline getirir. 😍
Bundan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi görelim!
İlk adım, Çalışma Alanınızın ClickUp Hedefler sayfasına tüm BT hedeflerinizi yazmaktır. Adlar, son tarihler ve atanan kişiler ekleyin, her hedef için erişim izinlerini ince ayarlayın.
Ardından, hedefleri ölçülebilir Hedefler'e bölün. Dört hedef türü mevcuttur:
- Sayısal
- Parasal
- Doğru mu, yanlış mı?
- Görev hedefleri
Mevcut BT departmanı görevlerini sürükleyip bırakarak hedeflerle ilişkilendirebilirsiniz. Benzer hedefleri Klasörler halinde gruplandırarak düzenleyin ve daha kolay yönetilebilir hale getirin. Örneğin, genel iş stratejiniz gelecek çeyrekte yeni bir mobil uygulama başlatmaksa, tüm BT ekibi hedefleri ve görevleri Uygulama başlatma hedefleri adlı bir Klasörde bir araya getirilebilir.
Ayrıca, ClickUp Dönüm Noktaları ekleyerek takımınız için anahtar ilerleme alanlarını belirleyebilirsiniz — küçük başarıları izlemek, takımınızın motivasyonunu yüksek tutar.
Siz ve BT ekibiniz işi tamamladıkça, görevleri Tamamlandı olarak işaretleyin ve sonuçları platforma girin. ClickUp, ilerlemenizi otomatik olarak izler ve yüzde olarak gösterir. Haftalık puan kartlarıyla her bir hedefe yönelik toplu ve bireysel ilerlemeyi hızlı bir şekilde değerlendirebilirsiniz.
ClickUp Gösterge Panelleri ile KPI'ları Ölçün
ClickUp Gösterge Panelinizi oluşturun ve hedef ilerlemesi, performans, takım kapasitesi, zaman takibi istatistikleri ve takımınız veya projenizle ilgili diğer her şey için gerçek zamanlı KPI'ları izleyin. Karmaşık KPI'lar için yerleşik bir hesap makinesi vardır.
Ayrıca, gösterge panelinizi 50'den fazla farklı kart veya raporla kişiselleştirebilirsiniz. BT hedeflerinizin durumunu kontrol etmek için burnup ve hız grafikleri gibi grafiksel göstergelerden yararlanın.
Anlıyoruz, ClickUp o kadar çok özelliğe sahip ki ilk başta kullanımı biraz zor gelebilir. Bu nedenle, size yardımcı olmak için farklı kullanım durumları için çok sayıda BT şablonu hazırladık.
Örneğin, ClickUp BT Proje Listesi Şablonunu herhangi bir proje için mükemmel bir başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz. Görev son tarihlerini izlemekten kaynak tahsisine kadar, tüm projelerinizi sipariş altına almanıza yardımcı olabilir.
ClickUp BT Yol Haritası Şablonu, stratejik planlama ve hedef belirleme için yeni başlayanlar için mükemmel bir başka araçtır. Bu BT yol haritası şablonu, tüm BT seyahat planınızı etkileşimli bir zaman çizelgesi üzerinde tasarlamanıza yardımcı olur ve tümü değişen iş ihtiyaçlarına göre tamamen ayarlanabilir. 🥳
ClickUp ile BT Departmanınızın Hedeflerini Belirleyin ve Aşın
Hedef belirleme, kapsamlı planlama ve ilerleme izleme ile takip edilmelidir. Neyse ki, ClickUp gibi bir araç tüm bu adımları kolayca aşmanızı sağlayabilir. ClickUp'a kaydolun ve stratejik planlama çabalarınızda ve daha fazlasında size destek olsun. ❣️