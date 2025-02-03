2025'te BT Uzmanları için En İyi 10 AI Aracı

Bir proje üzerinde çalışan her takımdan günlük durum raporlarını toplamak, bu verileri derlemek, raporlar oluşturmak ve paydaşlarla paylaşmak için değerli zamanınızı harcadığınızı hayal edin. Tüm bu süreç, stratejik görevler için zaman bırakmaz.
Ancak otomasyon ile bir araç verileri toplar, derler, biçimlendirir, raporlar ve gerçek zamanlı gösterge panelleri oluşturur ve paydaşlara bildirimler gönderir. Böylece, proje planlama, beyin fırtınası ve takım tartışmalarına daha fazla zaman ayırabilirsiniz.
İşte bu yüzden verimliliği ve takımın verimliliğini artıran araçları sürekli olarak araştırıyorum!
Özellikle BT uzmanları için test ettiğim tüm AI araçları arasında sadece birkaçı öne çıktı. İşte benim deneyimlerime ve ClickUp ekibi tarafından yapılan kapsamlı araştırmalara dayanarak derlediğim BT uzmanları için AI destekli araçların listesi. Bu araçlar, iş akışlarını kolaylaştırmaktan karmaşık BT projelerini yönetmeye kadar her konuda size yardımcı olabilir.
Hadi başlayalım!
BT uzmanları için AI araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Teknolojiye hakim bu çağda, BT uzmanları verimliliği ve karar verme sürecini iyileştiren AI araçlarını kullanmalıdır.
BT takımınız için bir AI aracı seçerken dikkate almanız gereken birkaç anahtar özellik:
- Entegrasyon yetenekleri: AI destekli aracın mevcut teknoloji yığınınız ve BT altyapınızla entegre olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca, dağıtımının ne kadar kolay olduğunu da değerlendirin. Bazı AI araçları, yerleşik şablonlarla dağıtımı hızlandırırken, diğerleri belirli amaçlara uyum sağlamak için özelleştirme gerektirir
- Ölçeklenebilirlik: Performans kalitesinden ödün vermeden artan veri hacimlerini yönetebilen bir yapay zeka aracı seçin. Aracın mimarisini ve otomatik ölçeklendirme gibi özelliklerini değerlendirin
- Veri güvenliği: Gizlilik ve veri güvenliği özellikleri açısından yapay zeka destekli araçları değerlendirin. HIPAA ve GDPR gibi endüstri standartlarına uygun mu? Platform, veri analizi ve paylaşımı sırasında uçtan uca şifreleme sağlıyor mu? Ayrıca, erişim denetimleri ve izinler gibi özellikleri de değerlendirin
- Özelleştirme: Yapay zeka aracının kullanım amacınıza uygun esnekliğe sahip olup olmadığını belirleyin. İş akışlarını sektörünüze ve SOP'lerinize göre özelleştirebiliyor musunuz? Bu sayede, araç büyüyen işinizin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak ve farklı durumlarda kullanabileceksiniz
2024'te BT Uzmanları için En İyi 10 AI Aracı
İşte sizin için seçtiğim en iyi seçenekler:
1. ClickUp: BT görevlerini ve proje yönetimini otomatikleştirmek için en iyisi
Bir BT projesini planlarken, yönetirken veya teslim ederken, hepsini tek bir platformdan yapabiliyorum. ClickUp'ı basit bir nedenden dolayı seviyorum: işimi basit ve sorunsuz hale getiriyor.
BT yöneticisi olarak günüm görev yönetimi etrafında geçiyor. ClickUp'ın BT ve PMO için hepsi bir arada çözümü, birden fazla görevi ve projeyi yönetmeyi çocuk oyuncağına çeviriyor.
ClickUp Görevleri ile günlük veya karmaşık proje görevlerini hızlı ve verimli bir şekilde atayabilirsiniz. Takım üyelerine bireysel görevler atayabilir, alt görevler ve özel alanlar ekleyebilir, görevleri birbirine bağlayabilir ve görev türlerini tanımlayabilirsiniz.
Dahası, görevleri doğrudan ClickUp Sohbetinden atayabilmem harika. Bu özellik, takımımın iletişimini tek bir çatı altında topluyor. Güncellemeleri, bağlantıları ve kaynakları tüm takımımla tek seferde paylaşabiliyorum. Ayrıca @bahsetmeler ve yorumlar kullanarak konuşmalara istediğim kişiyi ekleyebilir ve eylem öğelerinin ilerlemesini sağlayabilirim.
ClickUp'ın Zaman Takibi özelliği, tüm projeleri zamanında teslim etmemi sağlıyor. Zaman çizelgeleri, tahminler ve zaman raporları sağlayarak proje planlamayı basitleştiriyor ve görevleri verimli bir şekilde delege etmemi sağlıyor.
Ayrıca, hatırlatıcılar, e-postalar, form gönderileri ve planlama süreçleri gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştiren özel fonksiyonlar oluşturmak için ClickUp Otomasyonlarını kullanıyorum.
Ayrıca, ClickUp'ın BT şablonları, iş akışlarını sıfırdan oluşturmadan standart hale getirmemi sağlıyor. İşte sevdiğim birkaç ClickUp şablonu [denenmiş ve test edilmiştir]:
- Olay yönetimi, sorun yönetimi, varlık ve bilgi yönetimi gibi görevleri yönetmek için ClickUp ITSM Şablonu. Bu şablon, takımımı uyumlu hale getirerek iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırıyor ve BT hizmet sunumunu optimize ediyor
- ClickUp BT Desteği Şablonu, iç BT ile ilgili talepleri sorunsuz bir şekilde ele almak için kullanılır. Bir uygulama yavaşlarsa, kullanıcılar bu şablonu kullanarak hızlı BT desteği almak için bir talep gönderebilir. Şablon, müşteri biletlerini düzenlemeye, biletlerin ilerlemesini izlemeye ve hareket halindeyken BT sorgularını çözmeye yardımcı olur
- ClickUp BT Güvenlik Şablonu, BT sistemlerini yönetmeyi çocuk oyuncağı haline getirdiği için favorimdir. Şablon, güvenlik girişimlerine öncelik verme, departmanlar arası takımlarla koordinasyon sağlama, sistem performansını ve kullanımını izleme konusunda yardımcı olur
- ClickUp BT Yol Haritası Şablonu, bilgileri izleme ve paylaşma, görevlere öncelik verme, zaman çizelgelerini tahmin etme ve podlar arasında BT projelerinin ilerlemesini takip etme konusunda yardımcı olur. Bu şablon, BT planları ile genel kurumsal hedefler arasında uyumu sağlayarak sinerji yaratır
Pastanın üzerindeki kiraz ise ClickUp'ın AI aracı olan ClickUp Brain. Bu araç, sekmeler arasında geçiş yapmaya veya Google'da sonsuza kadar arama yapmaya gerek kalmadan sorularıma anında yanıt veriyor. ClickUp Brain'e BT desteği, iç politika ve BT bütçeleme ile ilgili bir dizi sorgu sorabilirim.
ClickUp Brain'in AI yazma asistanı, yapılacaklar listeleri oluşturur ve düzenler, görevleri öncelik veya aciliyetine göre kategorize eder ve hatta en uygun zaman dilimleri için öneriler sunar. Ürün bilgilerini, BT belgelerini ve proje ayrıntılarını özetler. Ayrıca, BT kapasite planlama belgeleri gibi içeriklerin oluşturulmasına da yardımcı olabilir. BT operasyonları yönetimi için ClickUp Brain'in özel otomasyonuna güveniyorum. Her bir süreci ve iş akışını tanımlıyorum ve AI istenen sonuçları üretiyor. En iyi yanı ise, otomatik BT görev güncellemelerini çeşitli biçimlerde (takvim, pano, liste veya tablo) almam.
Ayrıca, olay yanıt belgeleri, felaket kurtarma test tabloları, siber güvenlik denetim raporu şablonları vb. gibi AI destekli şablonları, işlemleri hiç olmadığı kadar hızlandırır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Görev yönetimi: Görev notları ve alt görevler içeren görev listeleri oluşturun, özel alanlar ekleyin, karmaşık projeleri planlamak ve organize etmek için görev türleri tanımlayın
- Operasyonlar ve proje yönetimi: Wiki'ler ve belgeler oluşturun, düzenleyin, takımlarla işbirliği yapın ve bunları iş akışlarına bağlayarak fikirleri kolaylıkla hayata geçirin
- Daha iyi görselleştirme: ClickUp Gantt grafikleriyle bağımlılıkları izleyin, öncelikleri ayarlayın ve düzenleyin ve paylaşılan bir zaman çizelgesinde kaynakları verimli bir şekilde tahsis edin
- CRM özellikleri: ClickUp CRM yazılımını kullanarak BT süreçlerini kolaylaştırın, etkileşimleri izleyin ve görevleri tek bir platformda düzenleyin
- Gerçek zamanlı raporlama: Devam eden bir proje hakkında veriye dayalı içgörüler elde etmek için hızlı BT raporları oluşturun. Takımınızın üzerinde çalıştığı işleri, hangi görevlerin kimler tarafından yapıldığını ve ilgili iş yüklerini görün
- AI zaman yönetimi aracı: Görevlere harcanan zamanı izleyerek, tahminler ayarlayarak ve zaman raporlarını görüntüleyerek projeleri zamanında teslim edin
ClickUp sınırlamaları
- Bir proje bağımlılığıyla ilişkili alt görevler kafa karıştırıcı olabilir
- Başlangıçta sayısız fonksiyonları anlamak zor olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 5 üzerinden 4,7 (9500+ yorum)
- Capterra: 4,6 üzerinden 5 (4000'den fazla yorum)
2. Darktrace: Siber risklerin azaltılması için en iyisi
Darktrace, siber riskleri azaltmak ve tehditleri önlemek için kendi kendine öğrenen yapay zeka kullanan bir güvenlik platformudur. BT uzmanları için tasarlanmış bu AI aracı, ekosistemler genelinde dijital varlıkları izler ve korur.
Darktrace'in AI özelliklerini özellikle beğeniyorum. Bu özellikler, BT analistlerinin kötü niyetli içeriden gelen tehditleri erken tespit etmesini ve şirketlerin daha hızlı önlem almasını sağlıyor. Böylece, bu araç siber saldırıların benzeri görülmemiş etkilerini önlüyor, olaylara müdahale süresini ve maliyetini azaltıyor ve karlılığı artırıyor.
Darktrace'in en iyi özellikleri
- AI destekli kurumsal bağışıklık sistemi ile tehdit algılama, etkisiz hale getirme ve yanıt vermeyi otomatikleştirin
- Otonom yanıt çözümüyle siber saldırılara gerçek zamanlı olarak karşı koyun
- Tespit edilen tehditleri görün ve tehdit görselleştirici ile öneriler alın
Darktrace sınırlamaları
- Gelişmiş arama fonksiyonu iyi tanımlanmamıştır
- Araç, zararsız potansiyel tehditleri gösteren yanlış pozitif uyarılar üretebilir
Darktrace fiyatlandırması
- Küçük: 30.000 $ [Ortalama bant genişliği 300 Mbps'ye kadar, 200 ana bilgisayar]
- Orta: 60.000 $ [Ortalama bant genişliği 2 Gbps'ye kadar, 1000 ana bilgisayar]
- Büyük: 100.000 $ [Ortalama bant genişliği 5 Gbps'ye kadar, 10.000 ana bilgisayar]
Darktrace derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4 üzerinden 5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
3. Rasa: Özel AI botları oluşturmak için en iyisi
Rasa, işiniz için özel AI sohbet robotları ve sanal asistanlar oluşturmanıza olanak tanıyan açık kaynaklı bir platformdur. Kodlama deneyimi olmayanlar için bile bot oluşturmayı kolaylaştıran, fütüristik bir AI motoru ve kod gerektirmeyen bir arayüze sahiptir.
Rasa'nın AI teknolojisi ile veri analizi ve raporlama için botları özelleştirebilir, müşteri sorgularını çözebilir, son teslim tarihleri için kişiselleştirilmiş hatırlatıcılar gönderebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
Rasa'nın anahtar özellikleri
- Veriler, görünüm ve özellikler üzerinde tam kontrol ile benzersiz özel AI chatbot ve konuşma asistanları oluşturun
- Sezgisel sürükle ve bırak, kod gerektirmeyen kullanıcı arayüzü ile verimli takım işbirliğini sağlayın
- Ölçeklenebilir tasarımı sayesinde performansı etkilemeden yüksek hacimli kullanıcı ve konuşmaları yönetin
Rasa sınırlamaları
- Aracın navigasyonu kullanıcı dostu değildir
- LLM modelleri oluşturmak için en iyi AI aracı değildir; karmaşık veritabanları için daha fazla desteğe ihtiyaç duyar
Rasa fiyatlandırması
- Geliştirici Sürümü: Ücretsiz başlayın
- Büyüme: 35.000 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Rasa puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
4. GitHub Copilot: Yazılım geliştirme için en iyisi
GitHub Copilot, yazılım geliştirme sürecini hızlandıran bir AI geliştirici aracıdır. Doğal dil işlemeyi temel alan bu araç, kişiselleştirilmiş öneriler sunar ve hatalar, kod tutarlılığı, yeni özellik tasarımı ve daha fazlasıyla ilgili sorguları çözer.
GPT-3 AI destekli özellikler, gerçek zamanlı kod önerileri sunarak ve tekrarlayan görevleri (örneğin, standart kodlar) otomatikleştirerek takım verimliliğini artırır. Ayrıca, yeni başlayanların birden fazla programlama dilini denemelerine olanak tanıyan kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.
GitHub Copilot'un anahtar özellikleri
- Güvenlik açığı önleme sistemi ile savunmasız LLM modellerini tespit edin ve kodlama sürecini, kod kalitesini ve güvenliği iyileştirin
- Gelişmiş AI modelleriyle, genel programlama sorularından Copilot sohbetiyle belirli kod tabanı sorgularına kadar her şeye yanıt alın
- Yapay zeka tabanlı öneriler ve gerçek zamanlı otomatik kod tamamlama ile kodlama deneyiminizi geliştirin ve kod kalitesini artırın
GitHub Copilot sınırlamaları
- Bazen AI talimatları net bir şekilde anlamaz ve bu da tekrarlayan çıktılarla sonuçlanır
- Bazen araç, yanlış sonuçlar verebilir. İstenen sonuçları elde etmek için sıralı komutlar gerekebilir
GitHub Copilot fiyatlandırması
- Copilot Individual: Aylık 10 ABD doları
- Copilot Business: Aylık 19 $/kullanıcı
- Copilot Enterprise: Aylık 39 $/kullanıcı
GitHub Copilot derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 5 üzerinden 4,5 (130'dan fazla yorum)
- Capterra: 5 üzerinden 4,7 (20'den fazla yorum)
5. CrowdStrike Falcon: Veri güvenliği için en iyisi
CrowdStrike Falcon, veri ihlallerini önlemek için yerel GenAI iş akışlarını kullanan bir BT otomasyon yazılımıdır. Platformun AI aracı Charlotte AI, sorun giderme, politika değişiklikleri ve makine güncellemeleri konusunda gerekli önlemleri almanıza yardımcı olan sorguları yanıtlar.
CrowdStrike Falcon, güvenlik ve BT'yi tek bir platformda bir araya getiren ve makine hızında siber güvenlik sağlayan değerli bir araçtır.
CrowdStrike Falcon'un anahtar özellikleri
- Uçtan uca bulut güvenliği ile tek bir platformdan bulut tehditlerini tespit edin ve bunlara yanıt verin
- Gelecekteki saldırıları önlemek için istihbarat odaklı tehdit araştırmasıyla düşmanları belirleyin ve olayı kontrol altına alın
- CI/CD ardışık düzen entegrasyonu ile geliştirme aşamalarında IaC komut dosyası taramasını otomatikleştirin
CrowdStrike Falcon sınırlamaları
- Diğer araçlarla entegrasyon karmaşıktır
CrowdStrike Falcon fiyatlandırması
Küçük işletmeler için
- Falcon Go: 4,99 $/cihaz/ay
- Falcon Pro: 8,33 $/cihaz/ay
Kurumsal müşteriler için
- Falcon Pro: 99,99 $/cihaz, yıllık
- Falcon Enterprise: 184,99 $/cihaz, yıllık
CrowdStrike Falcon derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 5 üzerinden 4,7 (250'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7 üzerinden 5 (30'dan fazla yorum)
6. Freshservice: İş akışı otomasyonu ve entegrasyon için en iyisi
Freshworks tarafından sunulan Freshservice, BT operasyonlarını otomatikleştiren BT uzmanları için AI araçlarından biridir. AI aracı, tekrarlayan görevleri mekanize etmenize ve kritik görevlere odaklanmanıza yardımcı olmak için yerleşik AI ve ş Akışı otomasyonu sunar.
Freshservice hizmet yönetimi özellikleri ve yerleşik AI destekli araçlarla rutin sorguları otomatikleştirerek, müşteri self servis oluşturarak ve yöneticilere, temsilcilere ve diğer takım üyelerine hızlı çözümler ve içgörüler sağlayarak zaman kazanırsınız.
Freshservice'in anahtar özellikleri
- Metin, bilet ve e-posta gibi birden fazla kanalın birleşik görünümünü elde edin
- Tahmine dayalı analitik kullanarak olayları tahmin edin, vaka özetleri oluşturun, kök neden analizi gerçekleştirin ve AI ile olayların tekrarlanmasını önleyin
- Projeleri tek bir platformda yürütün, BT hedefleri ve iş yükü hakkında değerli içgörüler elde edin, ilerlemeyi izleyin ve proje yönetimini geliştirin
Freshservice sınırlamaları
- Sürüm oluşturma, gelişmiş biçimlendirme, yedekleme ve geri yükleme gibi önemli özelliklerin eksikliği vb.
- Veri analizi raporları sınırlıdır. Yalnızca üç kategoride mevcuttur: olaylar, değişiklikler ve varlıklar
Freshservice fiyatlandırması
- Başlangıç: Ajan başına aylık 29 $
- Büyüme: Ajan başına aylık 59 $
- Pro: Ajan başına aylık 115 $
- Enterprise: Ajan başına aylık 145 ABD doları
Freshservice puanları ve yorumları
- G2: 4,6 üzerinden 5 (1100'den fazla yorum)
- Capterra: 5 üzerinden 4,5 (500'den fazla yorum)
7. Tabnine: Kodlama otomasyonu için en iyisi
Tabnine, kodlama için kişisel bir AI asistanıdır. Geliştiriciler için yüksek kaliteli ve güvenilir kodlar oluşturur, tekrarlayan kodlama görevlerini otomatikleştirir. Platform, kod açıklaması, kod oluşturma ve kod testinden belge oluşturma, hata düzeltme ve uygulama geliştirmeye kadar her şeyi kapsar. Kodların nasıl yazıldığını anlar ve kod tercihlerine uygun tamamlamalar önerir.
Tabnine'ın anahtar özellikleri
- Kodlama stillerinize ve kalıplarınıza göre yapay zeka tarafından bağlam farkında öneriler alın
- Kod tabanınızda eğitilmiş özel bir AI modeli oluşturun
- Gelişmiş güvenlik ve gizlilik ile sıfır kod saklama avantajından yararlanın
Tabnine sınırlamaları
- Yalnızca ücretli planlar tüm satır ve fonksiyon kod tamamlama önerilerini içerir
- AI önerileri her zaman değerli değildir ve bazen otomatik tamamlama önerileri yanlış olabilir
Tabnine fiyatlandırması
- Temel: 0 $
- Pro: 12 $/kullanıcı/ay [90 gün ücretsiz]
- Enterprise: 39 $/kullanıcı/ay [yıllık faturalandırılır]
Tabnine puanları ve yorumları
- G2: 4,2 üzerinden 5 (40 yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
8. Mist: Ağ yönetimi ve izleme için en iyisi
Mist by Juniper Networks, ağ yönetimi ve izleme için çok yönlü bir AI aracıdır. Otomatikleştirilmiş iş akışları, proaktif bildirimler ve yardım masası süreçleriyle ağ performansını ve kullanıcı deneyimini dönüştürür.
AI destekli kablosuz ağ, teknoloji şirketlerinin provizyon, izleme ve uyarı sistemlerini iyileştirmelerine destek olur. Mist'in AI asistanı Marvis, kablosuz LAN ve SD-WAN alanlarında sorun gidermeyi kolaylaştırır. Marvis, sorunları kullanıcılara yansımadan otomatik olarak gidererek ağın sorunsuz çalışmasını sağlar.
Mist'in anahtar özellikleri
- Marvis ile takımın sorunları çözmesine, zengin içgörüler elde etmesine ve sorun giderme işlemlerini gerçekleştirmesine yardımcı olun — Mist'in sanal ağ asistanı
- Tahminlere dayalı önerilerle potansiyel sorunları daha hızlı çözün
- Makine öğrenimi algoritmalarıyla kullanıcı deneyimini ve ağ performansını optimize edin
Sınırlamalar
- Veri analizi özelliği, analizi başlatmaya yardımcı olur ancak sorun giderme yapmaz
- Yazılım pahalıdır. Temel Wi-Fi bağlantısı ve güvenlik ihtiyaçları için bütçe dostu alternatifler mevcuttur
Mist fiyatlandırma
- Web sitesinde mevcut değil
Hatalı derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: NA
9. Rubrik: Veri güvenliği için en iyisi
Rubrik, piyasadaki en iyi veri güvenliği ve yönetimi uygulamalarından biridir. Makine öğrenimi algoritmaları kullanarak ortamlar arasında veri analizi, yedekleme, kurtarma ve korumayı otomatikleştirir.
Platform, sanal makinelerin, fiziksel sunucuların ve tüm veri merkezinin yedeklenmesini sağlayarak verileri her yerden kurtarma esnekliği sunar. Araç ayrıca bulutlar ve veri merkezleri genelinde varlık izleme, varlık yönetimi, veri analizi, BT yönetişimi ve uyumluluk sağlar.
Rubrik'in anahtar özellikleri
- Donanım ve yazılım bileşenleri için verileri tek bir platformda yedekleyin
- Siber olaylara müdahaleyi otomatikleştirerek yüksek öncelikli güvenlik sorunlarına odaklanın ve AI destekli çözümle önemli verileri kurtarın
- Gelişmiş anomali algılama özelliği ile potansiyel siber saldırıları belirleyin ve kullanıcıları uyarın
Rubrik sınırlamaları
- Raporlama özelleştirme seçenekleri sınırlıdır
- Kullanıcılar, tüm özellikler için lisanslama modelinin çok karmaşık olduğunu bildirdi. Temel satın alma paketinde hangi özelliklerin dahil olduğunu anlamak zor
Rubrik fiyatlandırması
- Web sitesinde mevcut değil
Rubrik derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 5 üzerinden 4,6 (80'den fazla yorum)
- Capterra: 5 üzerinden 4,7 (40'tan fazla yorum)
10. AppDynamics: Uygulama performansı izleme için en iyisi
Cisco'nun AppDynamics ürünü, gerçek zamanlı bulut uygulaması performansı izlemeyi sağlayan tam yığın gözlemlenebilirlik platformudur. AI algoritmaları yardımıyla kod yürütmeyi izleme, analiz etme, yapılandırma ve sorun giderme işlemlerine yardımcı olur.
AppDynamics ajanları ve denetleyicileriyle, kod düzeyinde görünürlük dinamiklerine sahibim. Ajanlar ve denetleyiciler sayesinde, performans metriklerine ilişkin içgörülerle birlikte uygulama üzerinde kod düzeyinde görünürlük elde ediyorum. Ayrıca, bu araç sorun giderme metriklerinin toplanmasını otomatikleştirerek stratejik görevler için zaman tasarrufu sağlıyor.
AppDynamics'in anahtar özellikleri
- Smart AppDynamics ile uygulama kodunun performansını, davranışını ve çalışma süresini izleyin
- Trafik isteklerinin AI tabanlı otomatik keşfi ve topoloji haritası oluşturma ile performansı görselleştirin
- Anormallik algılama ve otomatik uyarılarla müşteriler fark etmeden sorunları çözün
- Yazılımı CI/CD boru hatları ve mevcut bulut platformlarıyla entegre ederek hızlı bir şekilde dağıtın
AppDynamics sınırlamaları
- AppDynamics'in kurulumu karmaşıktır; özel uzmanlık gerektirir
- Platformun ajan yükseltmeleri manueldir. Denetleyiciden kablosuz yükseltme özelliği yoktur
AppDynamics fiyatlandırması
- Altyapı izleme sürümü: CPU çekirdeği başına aylık 6 ABD doları
- Premium sürüm: CPU çekirdeği başına aylık 33 ABD doları
- Kurumsal sürüm: CPU çekirdeği başına aylık 50 ABD doları
- SAP® Çözümleri için Enterprise Edition: CPU çekirdeği başına aylık 95 ABD doları
- Gerçek kullanıcı izleme: 0,06 $/ay (1000 belirteç başına)
- Cisco güvenli uygulama: CPU çekirdeği başına aylık 13,75 ABD doları
AppDynamics puanları ve yorumları
- G2: 4,3 üzerinden 5 (350'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6 üzerinden 5 (30'dan fazla yorum)
ClickUp ile BT Projelerinizi Etkili Bir Şekilde Yönetin
Diğer AI araçları veri güvenliğini sağlarken, özel AI asistanları oluşturmanıza ve BT desteğini yönetmenize yardımcı olurken, ClickUp gibi bir proje yönetimi aracı, sonuçları verimli ve etkili bir şekilde elde etmenize yardımcı olur.
Bireysel görevler oluşturmaktan, hedefler belirlemekten, iş yüklerini yönetmekten ve gerçek zamanlı geri bildirim almaktan BT görevlerini otomatikleştirmeye kadar, ClickUp projenizi baştan sona basitleştirir.
BT ekibinizin verimliliğini artırmak için ClickUp'ı ücretsiz deneyin!