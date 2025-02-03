2025'te BT Uzmanları için En İyi 10 AI Aracı

Bir proje üzerinde çalışan her takımdan günlük durum raporlarını toplamak, bu verileri derlemek, raporlar oluşturmak ve paydaşlarla paylaşmak için değerli zamanınızı harcadığınızı hayal edin. Tüm bu süreç, stratejik görevler için zaman bırakmaz.

Ancak otomasyon ile bir araç verileri toplar, derler, biçimlendirir, raporlar ve gerçek zamanlı gösterge panelleri oluşturur ve paydaşlara bildirimler gönderir. Böylece, proje planlama, beyin fırtınası ve takım tartışmalarına daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

İşte bu yüzden verimliliği ve takımın verimliliğini artıran araçları sürekli olarak araştırıyorum!

Özellikle BT uzmanları için test ettiğim tüm AI araçları arasında sadece birkaçı öne çıktı. İşte benim deneyimlerime ve ClickUp ekibi tarafından yapılan kapsamlı araştırmalara dayanarak derlediğim BT uzmanları için AI destekli araçların listesi. Bu araçlar, iş akışlarını kolaylaştırmaktan karmaşık BT projelerini yönetmeye kadar her konuda size yardımcı olabilir.

Hadi başlayalım!

Teknolojiye hakim bu çağda, BT uzmanları verimliliği ve karar verme sürecini iyileştiren AI araçlarını kullanmalıdır.

BT takımınız için bir AI aracı seçerken dikkate almanız gereken birkaç anahtar özellik:

Entegrasyon yetenekleri: AI destekli aracın mevcut teknoloji yığınınız ve BT altyapınızla entegre olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca, dağıtımının ne kadar kolay olduğunu da değerlendirin. Bazı AI araçları, yerleşik şablonlarla dağıtımı hızlandırırken, diğerleri belirli amaçlara uyum sağlamak için özelleştirme gerektirir

Ölçeklenebilirlik: Performans kalitesinden ödün vermeden artan veri hacimlerini yönetebilen bir yapay zeka aracı seçin. Aracın mimarisini ve otomatik ölçeklendirme gibi özelliklerini değerlendirin

Veri güvenliği: Gizlilik ve veri güvenliği özellikleri açısından yapay zeka destekli araçları değerlendirin. HIPAA ve GDPR gibi endüstri standartlarına uygun mu? Platform, veri analizi ve paylaşımı sırasında uçtan uca şifreleme sağlıyor mu? Ayrıca, erişim denetimleri ve izinler gibi özellikleri de değerlendirin

Özelleştirme: Yapay zeka aracının kullanım amacınıza uygun esnekliğe sahip olup olmadığını belirleyin. İş akışlarını sektörünüze ve SOP'lerinize göre özelleştirebiliyor musunuz? Bu sayede, araç büyüyen işinizin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak ve farklı durumlarda kullanabileceksiniz

İşte sizin için seçtiğim en iyi seçenekler:

1. ClickUp: BT görevlerini ve proje yönetimini otomatikleştirmek için en iyisi

ClickUp ile BT görevlerini ve süreçlerini otomatikleştirin

Bir BT projesini planlarken, yönetirken veya teslim ederken, hepsini tek bir platformdan yapabiliyorum. ClickUp'ı basit bir nedenden dolayı seviyorum: işimi basit ve sorunsuz hale getiriyor.

BT yöneticisi olarak günüm görev yönetimi etrafında geçiyor. ClickUp'ın BT ve PMO için hepsi bir arada çözümü, birden fazla görevi ve projeyi yönetmeyi çocuk oyuncağına çeviriyor.

ClickUp Görevleri ile günlük veya karmaşık proje görevlerini hızlı ve verimli bir şekilde atayabilirsiniz. Takım üyelerine bireysel görevler atayabilir, alt görevler ve özel alanlar ekleyebilir, görevleri birbirine bağlayabilir ve görev türlerini tanımlayabilirsiniz.

Dahası, görevleri doğrudan ClickUp Sohbetinden atayabilmem harika. Bu özellik, takımımın iletişimini tek bir çatı altında topluyor. Güncellemeleri, bağlantıları ve kaynakları tüm takımımla tek seferde paylaşabiliyorum. Ayrıca @bahsetmeler ve yorumlar kullanarak konuşmalara istediğim kişiyi ekleyebilir ve eylem öğelerinin ilerlemesini sağlayabilirim.

ClickUp'ın Zaman Takibi özelliği, tüm projeleri zamanında teslim etmemi sağlıyor. Zaman çizelgeleri, tahminler ve zaman raporları sağlayarak proje planlamayı basitleştiriyor ve görevleri verimli bir şekilde delege etmemi sağlıyor.

ClickUp'ın zaman yönetimi uygulamasıyla gün, hafta, ay veya herhangi bir özel aralıkta harcanan zamanı takip edin

Ayrıca, hatırlatıcılar, e-postalar, form gönderileri ve planlama süreçleri gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştiren özel fonksiyonlar oluşturmak için ClickUp Otomasyonlarını kullanıyorum.

Ayrıca, ClickUp'ın BT şablonları, iş akışlarını sıfırdan oluşturmadan standart hale getirmemi sağlıyor. İşte sevdiğim birkaç ClickUp şablonu [denenmiş ve test edilmiştir]:

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın ITSM şablonuyla BT süreçlerini standartlaştırarak hizmet kalitesini garanti altına alın

Olay yönetimi, sorun yönetimi, varlık ve bilgi yönetimi gibi görevleri yönetmek için ClickUp ITSM Şablonu . Bu şablon, takımımı uyumlu hale getirerek iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırıyor ve BT hizmet sunumunu optimize ediyor

Bu Şablonu İndirin BT taleplerinizi gönderin ve ClickUp'ın BT Destek formu ile anında destek alın

ClickUp BT Desteği Şablonu , iç BT ile ilgili talepleri sorunsuz bir şekilde ele almak için kullanılır. Bir uygulama yavaşlarsa, kullanıcılar bu şablonu kullanarak hızlı BT desteği almak için bir talep gönderebilir. Şablon, müşteri biletlerini düzenlemeye, biletlerin ilerlemesini izlemeye ve hareket halindeyken BT sorgularını çözmeye yardımcı olur

Bu Şablonu İndirin ClickUp BT Güvenliği şablonu ile güvenlik risklerini en aza indirin

ClickUp BT Güvenlik Şablonu , BT sistemlerini yönetmeyi çocuk oyuncağı haline getirdiği için favorimdir. Şablon, güvenlik girişimlerine öncelik verme, departmanlar arası takımlarla koordinasyon sağlama, sistem performansını ve kullanımını izleme konusunda yardımcı olur

Bu Şablonu İndirin ClickUp IT Yol Haritası ile tüm proje planınızı görselleştirin ve düzenli kalın

ClickUp BT Yol Haritası Şablonu , bilgileri izleme ve paylaşma, görevlere öncelik verme, zaman çizelgelerini tahmin etme ve podlar arasında BT projelerinin ilerlemesini takip etme konusunda yardımcı olur. Bu şablon, BT planları ile genel kurumsal hedefler arasında uyumu sağlayarak sinerji yaratır

Pastanın üzerindeki kiraz ise ClickUp'ın AI aracı olan ClickUp Brain. Bu araç, sekmeler arasında geçiş yapmaya veya Google'da sonsuza kadar arama yapmaya gerek kalmadan sorularıma anında yanıt veriyor. ClickUp Brain'e BT desteği, iç politika ve BT bütçeleme ile ilgili bir dizi sorgu sorabilirim.

ClickUp Brain'in AI yazma asistanı, yapılacaklar listeleri oluşturur ve düzenler, görevleri öncelik veya aciliyetine göre kategorize eder ve hatta en uygun zaman dilimleri için öneriler sunar. Ürün bilgilerini, BT belgelerini ve proje ayrıntılarını özetler. Ayrıca, BT kapasite planlama belgeleri gibi içeriklerin oluşturulmasına da yardımcı olabilir. BT operasyonları yönetimi için ClickUp Brain'in özel otomasyonuna güveniyorum. Her bir süreci ve iş akışını tanımlıyorum ve AI istenen sonuçları üretiyor. En iyi yanı ise, otomatik BT görev güncellemelerini çeşitli biçimlerde (takvim, pano, liste veya tablo) almam.

Ayrıca, olay yanıt belgeleri, felaket kurtarma test tabloları, siber güvenlik denetim raporu şablonları vb. gibi AI destekli şablonları, işlemleri hiç olmadığı kadar hızlandırır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görev yönetimi : Görev notları ve alt görevler içeren görev listeleri oluşturun, özel alanlar ekleyin, karmaşık projeleri planlamak ve organize etmek için görev türleri tanımlayın

Operasyonlar ve proje yönetimi : Wiki'ler ve belgeler oluşturun, düzenleyin, takımlarla işbirliği yapın ve bunları iş akışlarına bağlayarak fikirleri kolaylıkla hayata geçirin

Daha iyi görselleştirme: ClickUp Gantt grafikleriyle bağımlılıkları izleyin, öncelikleri ayarlayın ve düzenleyin ve paylaşılan bir zaman çizelgesinde kaynakları verimli bir şekilde tahsis edin

CRM özellikleri : ClickUp CRM yazılımını kullanarak BT süreçlerini kolaylaştırın, etkileşimleri izleyin ve görevleri tek bir platformda düzenleyin

Gerçek zamanlı raporlama: Devam eden bir proje hakkında veriye dayalı içgörüler elde etmek için hızlı BT raporları oluşturun. Takımınızın üzerinde çalıştığı işleri, hangi görevlerin kimler tarafından yapıldığını ve ilgili iş yüklerini görün

AI zaman yönetimi aracı: Görevlere harcanan zamanı izleyerek, tahminler ayarlayarak ve zaman raporlarını görüntüleyerek projeleri zamanında teslim edin

ClickUp sınırlamaları

Bir proje bağımlılığıyla ilişkili alt görevler kafa karıştırıcı olabilir

Başlangıçta sayısız fonksiyonları anlamak zor olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,7 (9500+ yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (4000'den fazla yorum)

2. Darktrace: Siber risklerin azaltılması için en iyisi

darktrace aracılığıyla

Darktrace, siber riskleri azaltmak ve tehditleri önlemek için kendi kendine öğrenen yapay zeka kullanan bir güvenlik platformudur. BT uzmanları için tasarlanmış bu AI aracı, ekosistemler genelinde dijital varlıkları izler ve korur.

Darktrace'in AI özelliklerini özellikle beğeniyorum. Bu özellikler, BT analistlerinin kötü niyetli içeriden gelen tehditleri erken tespit etmesini ve şirketlerin daha hızlı önlem almasını sağlıyor. Böylece, bu araç siber saldırıların benzeri görülmemiş etkilerini önlüyor, olaylara müdahale süresini ve maliyetini azaltıyor ve karlılığı artırıyor.

Darktrace'in en iyi özellikleri

AI destekli kurumsal bağışıklık sistemi ile tehdit algılama, etkisiz hale getirme ve yanıt vermeyi otomatikleştirin

Otonom yanıt çözümüyle siber saldırılara gerçek zamanlı olarak karşı koyun

Tespit edilen tehditleri görün ve tehdit görselleştirici ile öneriler alın

Darktrace sınırlamaları

Gelişmiş arama fonksiyonu iyi tanımlanmamıştır

Araç, zararsız potansiyel tehditleri gösteren yanlış pozitif uyarılar üretebilir

Darktrace fiyatlandırması

Küçük: 30.000 $ [Ortalama bant genişliği 300 Mbps'ye kadar, 200 ana bilgisayar]

Orta: 60.000 $ [Ortalama bant genişliği 2 Gbps'ye kadar, 1000 ana bilgisayar]

Büyük: 100.000 $ [Ortalama bant genişliği 5 Gbps'ye kadar, 10.000 ana bilgisayar]

Darktrace derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4 üzerinden 5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Rasa: Özel AI botları oluşturmak için en iyisi

rasa aracılığıyla

Rasa, işiniz için özel AI sohbet robotları ve sanal asistanlar oluşturmanıza olanak tanıyan açık kaynaklı bir platformdur. Kodlama deneyimi olmayanlar için bile bot oluşturmayı kolaylaştıran, fütüristik bir AI motoru ve kod gerektirmeyen bir arayüze sahiptir.

Rasa'nın AI teknolojisi ile veri analizi ve raporlama için botları özelleştirebilir, müşteri sorgularını çözebilir, son teslim tarihleri için kişiselleştirilmiş hatırlatıcılar gönderebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Rasa'nın anahtar özellikleri

Veriler, görünüm ve özellikler üzerinde tam kontrol ile benzersiz özel AI chatbot ve konuşma asistanları oluşturun

Sezgisel sürükle ve bırak, kod gerektirmeyen kullanıcı arayüzü ile verimli takım işbirliğini sağlayın

Ölçeklenebilir tasarımı sayesinde performansı etkilemeden yüksek hacimli kullanıcı ve konuşmaları yönetin

Rasa sınırlamaları

Aracın navigasyonu kullanıcı dostu değildir

LLM modelleri oluşturmak için en iyi AI aracı değildir; karmaşık veritabanları için daha fazla desteğe ihtiyaç duyar

Rasa fiyatlandırması

Geliştirici Sürümü : Ücretsiz başlayın

Büyüme : 35.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Rasa puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

4. GitHub Copilot: Yazılım geliştirme için en iyisi

gitHub aracılığıyla

GitHub Copilot, yazılım geliştirme sürecini hızlandıran bir AI geliştirici aracıdır. Doğal dil işlemeyi temel alan bu araç, kişiselleştirilmiş öneriler sunar ve hatalar, kod tutarlılığı, yeni özellik tasarımı ve daha fazlasıyla ilgili sorguları çözer.

GPT-3 AI destekli özellikler, gerçek zamanlı kod önerileri sunarak ve tekrarlayan görevleri (örneğin, standart kodlar) otomatikleştirerek takım verimliliğini artırır. Ayrıca, yeni başlayanların birden fazla programlama dilini denemelerine olanak tanıyan kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.

GitHub Copilot'un anahtar özellikleri

Güvenlik açığı önleme sistemi ile savunmasız LLM modellerini tespit edin ve kodlama sürecini, kod kalitesini ve güvenliği iyileştirin

Gelişmiş AI modelleriyle, genel programlama sorularından Copilot sohbetiyle belirli kod tabanı sorgularına kadar her şeye yanıt alın

Yapay zeka tabanlı öneriler ve gerçek zamanlı otomatik kod tamamlama ile kodlama deneyiminizi geliştirin ve kod kalitesini artırın

GitHub Copilot sınırlamaları

Bazen AI talimatları net bir şekilde anlamaz ve bu da tekrarlayan çıktılarla sonuçlanır

Bazen araç, yanlış sonuçlar verebilir. İstenen sonuçları elde etmek için sıralı komutlar gerekebilir

GitHub Copilot fiyatlandırması

Copilot Individual : Aylık 10 ABD doları

Copilot Business : Aylık 19 $/kullanıcı

Copilot Enterprise: Aylık 39 $/kullanıcı

GitHub Copilot derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,7 (20'den fazla yorum)

5. CrowdStrike Falcon: Veri güvenliği için en iyisi

crowdStrike aracılığıyla

CrowdStrike Falcon, veri ihlallerini önlemek için yerel GenAI iş akışlarını kullanan bir BT otomasyon yazılımıdır. Platformun AI aracı Charlotte AI, sorun giderme, politika değişiklikleri ve makine güncellemeleri konusunda gerekli önlemleri almanıza yardımcı olan sorguları yanıtlar.

CrowdStrike Falcon, güvenlik ve BT'yi tek bir platformda bir araya getiren ve makine hızında siber güvenlik sağlayan değerli bir araçtır.

CrowdStrike Falcon'un anahtar özellikleri

Uçtan uca bulut güvenliği ile tek bir platformdan bulut tehditlerini tespit edin ve bunlara yanıt verin

Gelecekteki saldırıları önlemek için istihbarat odaklı tehdit araştırmasıyla düşmanları belirleyin ve olayı kontrol altına alın

CI/CD ardışık düzen entegrasyonu ile geliştirme aşamalarında IaC komut dosyası taramasını otomatikleştirin

CrowdStrike Falcon sınırlamaları

Diğer araçlarla entegrasyon karmaşıktır

CrowdStrike Falcon fiyatlandırması

Küçük işletmeler için

Falcon Go : 4,99 $/cihaz/ay

Falcon Pro: 8,33 $/cihaz/ay

Kurumsal müşteriler için

Falcon Pro: 99,99 $/cihaz, yıllık

Falcon Enterprise: 184,99 $/cihaz, yıllık

CrowdStrike Falcon derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,7 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (30'dan fazla yorum)

6. Freshservice: İş akışı otomasyonu ve entegrasyon için en iyisi

freshservice aracılığıyla

Freshworks tarafından sunulan Freshservice, BT operasyonlarını otomatikleştiren BT uzmanları için AI araçlarından biridir. AI aracı, tekrarlayan görevleri mekanize etmenize ve kritik görevlere odaklanmanıza yardımcı olmak için yerleşik AI ve ş Akışı otomasyonu sunar.

Freshservice hizmet yönetimi özellikleri ve yerleşik AI destekli araçlarla rutin sorguları otomatikleştirerek, müşteri self servis oluşturarak ve yöneticilere, temsilcilere ve diğer takım üyelerine hızlı çözümler ve içgörüler sağlayarak zaman kazanırsınız.

Freshservice'in anahtar özellikleri

Metin, bilet ve e-posta gibi birden fazla kanalın birleşik görünümünü elde edin

Tahmine dayalı analitik kullanarak olayları tahmin edin, vaka özetleri oluşturun, kök neden analizi gerçekleştirin ve AI ile olayların tekrarlanmasını önleyin

Projeleri tek bir platformda yürütün, BT hedefleri ve iş yükü hakkında değerli içgörüler elde edin, ilerlemeyi izleyin ve proje yönetimini geliştirin

Freshservice sınırlamaları

Sürüm oluşturma, gelişmiş biçimlendirme, yedekleme ve geri yükleme gibi önemli özelliklerin eksikliği vb.

Veri analizi raporları sınırlıdır. Yalnızca üç kategoride mevcuttur: olaylar, değişiklikler ve varlıklar

Freshservice fiyatlandırması

Başlangıç: Ajan başına aylık 29 $

Büyüme: Ajan başına aylık 59 $

Pro: Ajan başına aylık 115 $

Enterprise: Ajan başına aylık 145 ABD doları

Freshservice puanları ve yorumları

G2: 4,6 üzerinden 5 (1100'den fazla yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,5 (500'den fazla yorum)

7. Tabnine: Kodlama otomasyonu için en iyisi

tabnine aracılığıyla

Tabnine, kodlama için kişisel bir AI asistanıdır. Geliştiriciler için yüksek kaliteli ve güvenilir kodlar oluşturur, tekrarlayan kodlama görevlerini otomatikleştirir. Platform, kod açıklaması, kod oluşturma ve kod testinden belge oluşturma, hata düzeltme ve uygulama geliştirmeye kadar her şeyi kapsar. Kodların nasıl yazıldığını anlar ve kod tercihlerine uygun tamamlamalar önerir.

Tabnine'ın anahtar özellikleri

Kodlama stillerinize ve kalıplarınıza göre yapay zeka tarafından bağlam farkında öneriler alın

Kod tabanınızda eğitilmiş özel bir AI modeli oluşturun

Gelişmiş güvenlik ve gizlilik ile sıfır kod saklama avantajından yararlanın

Tabnine sınırlamaları

Yalnızca ücretli planlar tüm satır ve fonksiyon kod tamamlama önerilerini içerir

AI önerileri her zaman değerli değildir ve bazen otomatik tamamlama önerileri yanlış olabilir

Tabnine fiyatlandırması

Temel : 0 $

Pro : 12 $/kullanıcı/ay [90 gün ücretsiz]

Enterprise: 39 $/kullanıcı/ay [yıllık faturalandırılır]

Tabnine puanları ve yorumları

G2 : 4,2 üzerinden 5 (40 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Mist: Ağ yönetimi ve izleme için en iyisi

juniper aracılığıyla

Mist by Juniper Networks, ağ yönetimi ve izleme için çok yönlü bir AI aracıdır. Otomatikleştirilmiş iş akışları, proaktif bildirimler ve yardım masası süreçleriyle ağ performansını ve kullanıcı deneyimini dönüştürür.

AI destekli kablosuz ağ, teknoloji şirketlerinin provizyon, izleme ve uyarı sistemlerini iyileştirmelerine destek olur. Mist'in AI asistanı Marvis, kablosuz LAN ve SD-WAN alanlarında sorun gidermeyi kolaylaştırır. Marvis, sorunları kullanıcılara yansımadan otomatik olarak gidererek ağın sorunsuz çalışmasını sağlar.

Mist'in anahtar özellikleri

Marvis ile takımın sorunları çözmesine, zengin içgörüler elde etmesine ve sorun giderme işlemlerini gerçekleştirmesine yardımcı olun — Mist'in sanal ağ asistanı

Tahminlere dayalı önerilerle potansiyel sorunları daha hızlı çözün

Makine öğrenimi algoritmalarıyla kullanıcı deneyimini ve ağ performansını optimize edin

Sınırlamalar

Veri analizi özelliği, analizi başlatmaya yardımcı olur ancak sorun giderme yapmaz

Yazılım pahalıdır. Temel Wi-Fi bağlantısı ve güvenlik ihtiyaçları için bütçe dostu alternatifler mevcuttur

Mist fiyatlandırma

Web sitesinde mevcut değil

Hatalı derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: NA

9. Rubrik: Veri güvenliği için en iyisi

via Rubrik

Rubrik, piyasadaki en iyi veri güvenliği ve yönetimi uygulamalarından biridir. Makine öğrenimi algoritmaları kullanarak ortamlar arasında veri analizi, yedekleme, kurtarma ve korumayı otomatikleştirir.

Platform, sanal makinelerin, fiziksel sunucuların ve tüm veri merkezinin yedeklenmesini sağlayarak verileri her yerden kurtarma esnekliği sunar. Araç ayrıca bulutlar ve veri merkezleri genelinde varlık izleme, varlık yönetimi, veri analizi, BT yönetişimi ve uyumluluk sağlar.

Rubrik'in anahtar özellikleri

Donanım ve yazılım bileşenleri için verileri tek bir platformda yedekleyin

Siber olaylara müdahaleyi otomatikleştirerek yüksek öncelikli güvenlik sorunlarına odaklanın ve AI destekli çözümle önemli verileri kurtarın

Gelişmiş anomali algılama özelliği ile potansiyel siber saldırıları belirleyin ve kullanıcıları uyarın

Rubrik sınırlamaları

Raporlama özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

Kullanıcılar, tüm özellikler için lisanslama modelinin çok karmaşık olduğunu bildirdi. Temel satın alma paketinde hangi özelliklerin dahil olduğunu anlamak zor

Rubrik fiyatlandırması

Web sitesinde mevcut değil

Rubrik derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,6 (80'den fazla yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,7 (40'tan fazla yorum)

10. AppDynamics: Uygulama performansı izleme için en iyisi

appDynamics aracılığıyla

Cisco'nun AppDynamics ürünü, gerçek zamanlı bulut uygulaması performansı izlemeyi sağlayan tam yığın gözlemlenebilirlik platformudur. AI algoritmaları yardımıyla kod yürütmeyi izleme, analiz etme, yapılandırma ve sorun giderme işlemlerine yardımcı olur.

AppDynamics ajanları ve denetleyicileriyle, kod düzeyinde görünürlük dinamiklerine sahibim. Ajanlar ve denetleyiciler sayesinde, performans metriklerine ilişkin içgörülerle birlikte uygulama üzerinde kod düzeyinde görünürlük elde ediyorum. Ayrıca, bu araç sorun giderme metriklerinin toplanmasını otomatikleştirerek stratejik görevler için zaman tasarrufu sağlıyor.

AppDynamics'in anahtar özellikleri

Smart AppDynamics ile uygulama kodunun performansını, davranışını ve çalışma süresini izleyin

Trafik isteklerinin AI tabanlı otomatik keşfi ve topoloji haritası oluşturma ile performansı görselleştirin

Anormallik algılama ve otomatik uyarılarla müşteriler fark etmeden sorunları çözün

Yazılımı CI/CD boru hatları ve mevcut bulut platformlarıyla entegre ederek hızlı bir şekilde dağıtın

AppDynamics sınırlamaları

AppDynamics'in kurulumu karmaşıktır; özel uzmanlık gerektirir

Platformun ajan yükseltmeleri manueldir. Denetleyiciden kablosuz yükseltme özelliği yoktur

AppDynamics fiyatlandırması

Altyapı izleme sürümü: CPU çekirdeği başına aylık 6 ABD doları

Premium sürüm: CPU çekirdeği başına aylık 33 ABD doları

Kurumsal sürüm: CPU çekirdeği başına aylık 50 ABD doları

SAP® Çözümleri için Enterprise Edition: CPU çekirdeği başına aylık 95 ABD doları

Gerçek kullanıcı izleme: 0,06 $/ay (1000 belirteç başına)

Cisco güvenli uygulama: CPU çekirdeği başına aylık 13,75 ABD doları

AppDynamics puanları ve yorumları

G2: 4,3 üzerinden 5 (350'den fazla yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (30'dan fazla yorum)

ClickUp ile BT Projelerinizi Etkili Bir Şekilde Yönetin

Diğer AI araçları veri güvenliğini sağlarken, özel AI asistanları oluşturmanıza ve BT desteğini yönetmenize yardımcı olurken, ClickUp gibi bir proje yönetimi aracı, sonuçları verimli ve etkili bir şekilde elde etmenize yardımcı olur.

Bireysel görevler oluşturmaktan, hedefler belirlemekten, iş yüklerini yönetmekten ve gerçek zamanlı geri bildirim almaktan BT görevlerini otomatikleştirmeye kadar, ClickUp projenizi baştan sona basitleştirir.

BT ekibinizin verimliliğini artırmak için ClickUp'ı ücretsiz deneyin!